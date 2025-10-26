Las 10 mejores aplicaciones para volcar ideas y organizar tus pensamientos e ideas

¿Alguna vez has sentido que tu cerebro tiene mil pestañas abiertas a la vez? A mí me pasa lo mismo.

Y no solo lo decimos nosotros: la ciencia lo corrobora. Un estudio de la Queen’s University reveló que una persona media tiene más de 6000 pensamientos al día.

Eso es mucho desorden mental y, seamos sinceros, al menos la mitad de esas cosas no son más que una mezcla caótica de listas de tareas pendientes, plazos y notas aleatorias que nos cuesta mucho llevar al día.

Como cualquier otro profesional, mi cerebro no puede permitirse hacer las veces de gestor de tareas y solucionador de problemas al mismo tiempo. Necesita un sistema.

Por eso las aplicaciones para organizar ideas son mis herramientas imprescindibles a lo largo del día. Ya sea para tomar notas, hacer listas de tareas pendientes u organizar el trabajo, estas herramientas me ayudan a tenerlo todo bajo control y evitan que me sienta abrumado.

Basándome en mi experiencia y tras probar algunas de las herramientas más populares en línea, he elaborado una lista con las 10 mejores herramientas de «brain dump» para ayudarte a gestionar tus proyectos de forma más eficiente.

⏰ Resumen de 60 segundos Si te sientes abrumado por las ideas y las tareas, estas aplicaciones para organizar tus ideas te ayudarán a capturar, organizar y estructurar tus pensamientos sin esfuerzo: ClickUp : la mejor opción para tomar notas, resumir y colaborar con ayuda de la IA Evernote: la mejor para tomar notas y organizarlas de forma completa OneNote: la mejor para tomar notas de forma libre y organizarlas Notion: ideal para entornos de trabajo personalizables y la organización estructurada de ideas Obsidian: la mejor para enlazar y visualizar ideas relacionadas Google Keep: la mejor para tomar notas de forma rápida y minimalista Roam Research: ideal para el pensamiento en red y los enlaces bidireccionales enlazados Bear: La mejor para tomar notas de forma minimalista y sin distracciones Apple Notes: la mejor opción para tomar notas sin problemas dentro del ecosistema de Apple Trello: La mejor para la gestión visual de tareas y la organización de proyectos

¿Qué debes buscar en las aplicaciones para volcar ideas?

El objetivo de las aplicaciones para vaciar la mente es crear un espacio digital donde puedas despejar tu mente y concentrarte, ya que las investigaciones demuestran que el estrés afecta negativamente a las redes cerebrales responsables del pensamiento creativo.

Personalmente, las uso para organizar la información que se ajusta a mis horarios de trabajo, de modo que mi cerebro solo tenga que recordar lo que es relevante en cada momento.

La mejor aplicación de «brain dump» para ti es aquella que se adapta a la perfección a tu flujo de trabajo, permitiéndote flexibilidad e ideas espontáneas.

📌 Esto es lo que debes tener en cuenta: Facilidad de uso: Anota tus pensamientos y encuentra rápidamente las ideas guardadas mediante el dictado por voz, los atajos o la función de entrada rápida.

Organización perfecta: Toma notas ilimitadas y clasifícalas con etiquetas y códigos de colores para identificarlas rápidamente

Gestión de tareas: Crea listas de tareas pendientes, configura recordatorios y enlaza entradas a fechas límite

Visualización: Utiliza herramientas de mapas mentales y listas estructuradas para organizar tus ideas

Adjuntos y enriquecimiento: Añade imágenes, bocetos y archivos Markdown para proporcionar contexto

Capacidades de integración: Accede a tus ideas en todos tus dispositivos y realiza la conexión con calendarios, listas de tareas y aplicaciones para tomar notas.

Exportación y uso compartido: Convierte las notas en archivos PDF, Markdown o documentos de texto y compártelas fácilmente

Seguridad y accesibilidad: Protege la información confidencial con cifrado y utiliza la app sin necesidad de conexión a Internet.

Colaboración y uso compartido eficaces: Comparte ideas con equipos o creadores para sesiones de lluvia de ideas

Las mejores aplicaciones para vaciar la mente

Aquí tienes una lista seleccionada de las mejores aplicaciones para vaciar la mente que te ayudarán a mantenerte organizado y aumentar tu productividad:

1. ClickUp (la mejor para tomar notas, resumir y colaborar con ayuda de la IA)

Nuestra lista comienza con ClickUp. Llevo años utilizando ClickUp y, sin duda, es mi primera opción para el brain dump, la toma de notas y la gestión de proyectos.

Y con razón, porque ClickUp es la aplicación todoterreno para el trabajo que combina la gestión de proyectos y tareas, el intercambio de conocimientos y la colaboración con la automatización impulsada por IA.

Anota tus ideas en una pizarra de ClickUp Pon todos tus pensamientos en un solo lugar con las pizarras de ClickUp

Me gusta usar ClickUp Pizarras para volcar rápidamente todas mis ideas en un único espacio visual y así poder organizar mis pensamientos sin perder el impulso.

Yo también uso ClickUp Docs para anotar ideas sobre la marcha sin preocuparme por el formato o la estructura. Gracias a su jerarquía de gestión de documentos, encontrar información específica más adelante es muy fácil.

Organiza la información, las ideas y los pensamientos dispersos en un lienzo abierto, listo para usar y repleto de funciones con ClickUp Docs

ClickUp Docs también ofrece compatibilidad con enlaces bidireccionales a las tareas de ClickUp, por lo que puedo conectar fácilmente las tareas relacionadas y mantener una vista clara y estructurada de mi flujo de trabajo.

Como persona que aprende de forma visual, me gustan especialmente las completas opciones de formato de ClickUp Docs, como viñetas, títulos, listas de control, tiras, resaltados y códigos de colores. Me ayudan a repasar rápidamente mis notas y recordar los puntos clave al instante (son especialmente útiles a la hora de preparar reuniones). 📈

Además, puedo insertar imágenes, archivos Markdown y adjuntos para tenerlo todo en un solo lugar.

Pero eso no es todo. ClickUp Brain, el asistente de IA de ClickUp, puede resumir notas, generar automáticamente listas de tareas e incluso generar nuevas ideas.

Crea esquemas de proyectos, resuma documentos extensos y genera ideas de forma eficiente con ClickUp Brain

Esto es todo lo demás en lo que me ayuda ClickUp Brain:

Convierte tus ideas en tareas con asignaciones y plazos relevantes en cuestión de segundos. ✅

Captura mis ideas en formato libre sin necesidad de realizar edición ni darles formato, tanto si escribo como si hablo. ✅

Analiza mis notas y ofrece sugerencias contextuales sobre relaciones entre tareas, subtareas y conexiones entre proyectos ✅

Ayuda a generar esquemas, estructurar proyectos y desglosar ideas complejas en pasos prácticos. ✅

Se integra a la perfección con otras funciones de ClickUp, por lo que puedo canalizar todo mi trabajo hacia un único entorno de trabajo, manteniendo todo optimizado y accesible. ✅

🗒 El Bloc de notas de ClickUp es otro de mis favoritos: la uso como mi bloc de notas de referencia para tomar notas rápidas a lo largo del día. Ya sea para capturar ideas aleatorias o recordatorios de trabajo, ¡puedo convertir las notas en tareas al instante!

Convierte ideas e información dispersas en elementos concretos y tareas listas para ejecutar con la función Bloc de notas de ClickUp

Por ejemplo, si anoto «Enviar un correo electrónico de seguimiento al cliente», puedo convertirlo en una tarea con fecha límite y persona asignada en cuestión de segundos. ⏱

La plantilla de notas de reuniones de ClickUp juega el rol de un software de actas de reuniones y te ayuda a registrar el orden del día, los puntos de debate, las decisiones y los elementos a realizar, todo en un solo lugar, lo que aumenta la productividad y te ahorra tiempo.

Otros usuarios están encantados con las herramientas de colaboración de ClickUp.

La última vez que valoramos ClickUp fue mientras trabajábamos en un plan de contenido para el lanzamiento de un producto. La herramienta Docs nos permitió crear y mantener un repositorio de contenido estructurado con organización jerárquica, colaboración en tiempo real y funciones de incrustación fluidas.

La última vez que valoramos ClickUp fue mientras trabajábamos en un plan de contenido para el lanzamiento de un producto. La herramienta Docs nos permitió crear y mantener un repositorio de contenido estructurado con organización jerárquica, colaboración en tiempo real y funciones de incrustación fluidas.

Las mejores funciones de ClickUp

Toma notas en cualquier lugar: Descarga ClickUp en el móvil, el escritorio y como Descarga ClickUp en el móvil, el escritorio y como extensión de Chrome para acceder a tus notas estés donde estés

Recorta y guarda al instante: Utiliza la extensión de Chrome para capturar páginas web, hacer capturas de pantalla y almacenar información relevante rápidamente

Mejora la toma de notas con plantillas: Prueba las plantillas de ClickUp, que hacen que el brain dump y la toma de notas sean estructurados y eficientes

Usa el Bloc de notas para ideas rápidas: Anota ideas y conviértelas en tareas prácticas sin salir de la aplicación

Automatiza los flujos de trabajo con IA: Convierte datos desestructurados en tareas organizadas gracias a la generación de tareas y las asignaciones automáticas impulsadas por IA.

Limitaciones de ClickUp

La plataforma de ClickUp, con sus numerosas funciones, puede resultar abrumadora para los principiantes

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Esto es lo que compartió un usuario de TrustRadius:

Esta es la ventaja especial de ClickUp: ofrece la mayoría de las herramientas necesarias para organizar los proyectos en un solo lugar. No solo permite la gestión y la asignación de tareas, sino que también ofrece otras herramientas en el mismo entorno, como Documentos, donde se pueden tomar notas y elaborar informes, y la integración con el Calendario y el correo electrónico, todo en un solo lugar. No es necesario utilizar programas externos o aplicaciones diferentes para cada función.

Esta es la ventaja especial de ClickUp: ofrece la mayoría de las herramientas necesarias para organizar los proyectos en un solo lugar. No solo permite la gestión y la asignación de tareas, sino que también ofrece otras herramientas en el mismo entorno, como Documentos, donde se pueden tomar notas y elaborar informes, y la integración con el Calendario y el correo electrónico, todo en un solo lugar. No es necesario utilizar programas externos o aplicaciones diferentes para cada función.

🍪 Extra: Ya sea para estructurar ideas, planificar proyectos o conectar pensamientos relacionados, utiliza los mapas mentales de ClickUp para organizar visualmente tus ideas y crear una hoja de ruta clara e intuitiva para tu flujo de trabajo.

2. Evernote (La mejor para tomar notas y organizarlas de forma completa)

Vía Evernote

Evernote es una aplicación para organizar ideas que te permite capturar ideas, notas, recortes web e incluso archivos PDF en un solo lugar. Gracias a los cuadernos, las etiquetas y una potente función de búsqueda, puedo anotar mis ideas sin preocuparme por la estructura y organizarlas más tarde.

Una de mis funciones favoritas es el Web Clipper de Evernote, una herramienta muy útil para guardar artículos, investigaciones y fragmentos de sitios web directamente en mis notas.

Mi equipo y yo las utilizamos mucho a la hora de recopilar ideas, reflexiones y referencias para los proyectos. La sincronización entre dispositivos garantiza que siempre podamos acceder a nuestras notas, mientras que las pilas de cuadernos mantienen los proyectos relacionados bien estructurados.

Las mejores funciones de Evernote

Clasifica las notas en cuadernos específicos para diferentes temas y proyectos

Captura y guarda texto, notas manuscritas, imágenes, grabaciones de audio y archivos PDF

Organiza tus notas con un potente sistema de etiquetas para recuperarlas fácilmente

Estructura tus notas con cuadernos y pilas para una mejor organización

Configura recordatorios en notas importantes para consultarlas más adelante

Limitaciones de Evernote

Las notas se organizan de forma lineal, lo que dificulta visualizar las relaciones complejas entre las ideas

Precios de Evernote

Personal: 14,99 $ al mes por usuario

Profesional: 17,99 € al mes por usuario

Equipos: 24,99 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Evernote

G2: 4,4/5 (más de 2000 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 8200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Evernote?

Puedo guardar casi cualquier cosa en mi cuenta de Evernote: notas escritas, recortes de páginas web, archivos PDF, imágenes. Las funciones Web Clipper y «enviar por correo electrónico a la Bandeja de entrada» me resultan especialmente útiles.

Puedo guardar casi cualquier cosa en mi cuenta de Evernote: notas escritas, recortes de páginas web, archivos PDF, imágenes. Las funciones Web Clipper y «enviar por correo electrónico a la bandeja de entrada» me resultan especialmente útiles.

📖 Lee también: Cómo realizar el uso compartido de notas

3. OneNote (la mejor para tomar notas de forma libre y organizarlas)

A través de OneNote

Cuando necesito espacio ilimitado para anotar ideas sin preocuparme por el formato, lo primero que me viene a la mente es Microsoft OneNote. OneNote, al ser un software de gestión de documentos, me ofrece un lienzo de formato libre en el que puedo hacer clic en cualquier lugar y empezar a escribir, dibujar o incluso grabar audio y vídeos.

Todo queda organizado en cuadernos, secciones y páginas, lo que facilita clasificar las ideas y volver a consultarlas más tarde.

Gracias a la sincronización entre dispositivos, puedo acceder a mis notas en cualquier momento desde el escritorio, el móvil o la web. La función de escritura a mano es una de mis favoritas, ya que me permite escribir, dibujar o hacer anotaciones como si fuera un cuaderno de verdad.

Las mejores funciones de OneNote

Sincroniza tus notas entre el escritorio, el móvil y la web para acceder a ellas sin problemas

Anota ideas rápidas y perfecciónalas más tarde sin cambiar de herramienta

Enlaza las páginas relacionadas entre sí para facilitar la navegación

Usa etiquetas para clasificar y buscar notas de forma eficiente

Dibuja, esboza y añade anotaciones con un lápiz óptico o la pantalla táctil

Limitaciones de OneNote

Las funciones de colaboración son limitadas en comparación con otras aplicaciones para vaciar la mente

Precios de OneNote

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $ al mes por usuario

Microsoft 365 Business Standard: 15 $ al mes por usuario

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $ al mes por usuario

Aplicaciones de Microsoft 365 para empresas: 9,90 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de OneNote

G2: 4,5/5 (más de 1800 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 1800 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre OneNote?

Utilizo esta herramienta a diario para tomar notas rápidas durante las reuniones y redactar borradores antes de enviarlos. ¡Es como mi carpeta virtual, con ventajas añadidas como la función de búsqueda y el dictado!

Utilizo esta herramienta a diario para tomar notas rápidas durante las reuniones y redactar borradores antes de enviarlos. ¡Es como mi carpeta virtual, con ventajas añadidas como la función de búsqueda y el dictado!

📖 Lee también: Las mejores aplicaciones de IA para tomar notas en reuniones

4. Notion (la mejor para entornos de trabajo personalizables y la organización estructurada de ideas)

Vía Notion

Notion es un entorno de trabajo flexible y todo en uno donde puedo capturar ideas, crear listas de tareas y organizar mis pensamientos sin ninguna estructura rígida. Funciona como una aplicación de notas, un gestor de tareas y una base de datos, lo que la convierte en una herramienta increíblemente potente para el brain-dumping y la organización de la información.

El sistema basado en bloques de Notion permite mover cualquier elemento. Los bloques personalizables transforman fácilmente las ideas sueltas en documentos estructurados. Las completas opciones de formato, como títulos, viñetas y bloques de código, ayudan a mantener las notas organizadas visualmente.

Me gusta especialmente la funcionalidad de base de datos de Notion. Me permite convertir ideas sin pulir en listas estructuradas, tableros Kanban o tablas, lo que facilita el seguimiento de proyectos y elementos pendientes.

Las mejores funciones de Notion

Accede a cada texto, imagen, vídeo o enlace como un bloque que se puede mover y reorganizar

Anota tus ideas libremente en un lienzo en blanco sin diseños predefinidos

Utiliza la edición de texto enriquecido, que incluye títulos, negrita, cursiva, viñetas y bloques de código.

Inserta imágenes, vídeos y enlaces directamente en las notas para añadir contexto

Convierte tus ideas en listas estructuradas, tablas o tableros Kanban con la funcionalidad de base de datos

Limitaciones de Notion

Notion carece de un modo sin conexión específico, lo que puede resultar un inconveniente si necesitas acceder a la aplicación sin conexión a internet.

Precios de Notion

Free

Además: 12 $ al mes por usuario

Business: 18 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Notion

G2: 4,7/5 (más de 6000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Notion?

Notion es una herramienta estupenda para organizar tareas de trabajo y personales

Notion es una herramienta estupenda para organizar tareas de trabajo y personales

💡 Consejo de experto: ¿Te cuesta captar los puntos clave mientras ves vídeos? Domina el arte de tomar notas de un vídeo con estas estrategias de expertos y no vuelvas a perderte nunca más un detalle importante.

5. Obsidian (la mejor para enlazar y visualizar ideas relacionadas)

Via Obsidian

Prefiero dejar fluir libremente mis ideas durante mis procesos de ideación, pero luego también necesito contenido estructurado. Ahí es donde Obsidian puede resultar útil. Esta aplicación te permite capturar pensamientos e ideas en bruto de forma no estructurada, mientras que su potente sistema de enlaces te ayuda a conectar conceptos relacionados sin esfuerzo.

La vista de gráfico de Obsidian es muy popular entre sus usuarios. Esta función ofrece una representación visual de cómo se relacionan las diferentes notas e ideas, una característica que hace que parezca un mapa mental para el brain dump.

Obsidian también está basada en Markdown, lo que significa que puedo dar formato al texto rápidamente sin distracciones. El sistema de «vault» mantiene todas mis notas perfectamente categorizadas y, gracias a su función de notas diarias, puedo volcar todo lo que tengo en la cabeza y organizarlo más tarde.

Las mejores funciones de Obsidian

Da formato a tus notas con Markdown, lo que te permite tomar notas de forma rápida y sin distracciones.

Usa notas diarias para capturar pensamientos fugaces, ideas y reflexiones

Visualiza las conexiones entre notas con vistas gráficas para ver las relaciones entre ideas

Aprende a organizar tus notas con el sistema de bóvedas, estructurándolas en carpetas y subcarpetas

Personaliza tus notas con plantillas prediseñadas para notas de reuniones , proyectos y lluvias de ideas

Amplía la funcionalidad con complementos para la gestión de tareas, mapas mentales y mucho más.

Limitaciones de Obsidian

Algunos usuarios tienen problemas con la versión móvil, especialmente en dispositivos Android

Precios de Obsidian

Sincronizar: 5 $ al mes por usuario

Publicar: 10 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Obsidian

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: 4,8/5 (más de 30 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Obsidian?

Fácil de usar para tomar y realizar la edición de notas. Me resultó útil para importar y leer notas en formato Markdown que había exportado desde Notas de Mac.

Fácil de usar para tomar y realizar la edición de notas. Me resultó útil para importar y leer notas en formato Markdown que había exportado desde Notas de Mac.

🧠 ¿Sabías que...? ¡La forma en que tomas notas puede influir en tu capacidad para retener y recordar información! Tanto si eres de los que usan mapas mentales, como si prefieres el método Cornell o simplemente garabateas en dispositivos digitales, estos cinco métodos eficaces para tomar notas pueden potenciar tu productividad y ayudarte a capturar ideas de forma más eficaz.

📮ClickUp Insight: El desorden mental es un gran enemigo de la creatividad que requiere centralizar la información dispersa. Según un estudio de ClickUp, el 92 % de los trabajadores del conocimiento corren el riesgo de perder decisiones cruciales que quedan ocultas en chats, correos electrónicos y hojas de cálculo. Sin un sistema centralizado para capturarlas y hacer un seguimiento de ellas, la valiosa información empresarial puede pasar fácilmente desapercibida. Con las funciones de gestión de tareas de ClickUp, puedes mantener todo organizado sin esfuerzo: ¡crea tareas directamente desde chats, comentarios, documentos y correos electrónicos con un solo clic!

6. Google Keep (la mejor para tomar notas de forma rápida y minimalista)

Vía Google Keep

Google Keep es una aplicación de notas ligera que permite a los usuarios anotar rápidamente ideas, crear listas de control, configurar recordatorios e incluso grabar notas de voz, todo ello sincronizado a la perfección entre dispositivos.

A mi equipo y a mí nos encanta el sistema de codificación por colores y etiquetado de Google Keep, que facilita la organización de las notas de un solo vistazo.

Ya sea que fije notas importantes, archive las más antiguas o extraiga texto de imágenes, todo queda perfectamente estructurado. Además, gracias a la integración de Google Keep con Documentos de Google, puedo convertir notas importantes en documentos completos al instante, lo que lo hace perfecto para transformar ideas rápidas en contenido estructurado.

Las mejores funciones de Google Keep

Extrae texto de imágenes mediante el reconocimiento óptico de caracteres (OCR)

Configura recordatorios basados en la hora o la ubicación integrados con Google Now

Organiza tus notas mediante rótulos, códigos de colores, fijación y archivo

Sincroniza tus notas en todos tus dispositivos para acceder a ellas al instante desde cualquier lugar

Convierte tus notas en documentos de Google para realizar la edición de forma estructurada

Limitaciones de Google Keep

Las notas tienen un límite de 20 000 caracteres, lo que equivale aproximadamente a entre 20 y 30 páginas, por lo que quizá no sean la opción ideal para tomar notas extensas.

El límite de almacenamiento es habitual en otras aplicaciones de Google

Precios de Google Keep

Business Starter: 7 $ al mes por usuario

Plan Business Standard: 14 $ al mes por usuario

Business Plus: 22 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Precios de Google Workspace

Business Starter : 6 $ al mes

Business Standard : 12 $ al mes

Business Plus: 18 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Google Keep

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: 4,7/5 (más de 210 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Google Keep?

En general, me encanta la facilidad de uso de Google Keep para tomar notas de forma rápida y eficiente. La función de voz a texto es increíble y hace que crear recordatorios personales sea muy sencillo. Google Keep funciona en todos mis dispositivos y se sincroniza a la perfección, lo que lo hace ideal para mantenerme organizado y tener productividad.

En general, me encanta la facilidad de uso de Google Keep para tomar notas de forma rápida y eficiente. La función de voz a texto es increíble y hace que crear recordatorios personales sea muy sencillo. Google Keep funciona en todos mis dispositivos y se sincroniza a la perfección, lo que lo hace ideal para mantenerme organizado y tener productividad.

📖 Lee también: Cómo poner en práctica estrategias de toma de notas colaborativa

7. Roam Research (la mejor para el pensamiento en red y los enlaces bidireccionales enlazados)

vía Roam Research

Roam Research está diseñada para el pensamiento en red: conecta las ideas de una forma que imita el funcionamiento natural de nuestro cerebro.

En lugar de guardar notas en carpetas rígidas, Roam enlaza conceptos sin esfuerzo, convirtiendo los apuntes aleatorios en una red dinámica de conocimientos.

Una cosa que me gustó especialmente es la función de enlaces bidireccionales de Roam, que facilita ver cómo se relacionan entre sí diferentes ideas, incluso si se escribieron con semanas de diferencia.

La vista gráfica es otra función destacada, ya que representa visualmente estas conexiones como un mapa mental para mis ideas.

Las mejores funciones de Roam Research

Vincula notas sin esfuerzo mediante enlaces bidireccionales para crear una red de ideas

Toma notas diarias para volcar tus pensamientos espontáneos y revisarlos más tarde

Organiza el contenido de forma dinámica sin carpetas ni jerarquías rígidas

Busca y recupera notas rápidamente con potentes funciones de consulta

Usa Roam en Windows, macOS y Linux; tiene compatibilidad con dispositivos móviles.

Limitaciones de Roam Research

No dispone de modo sin conexión, por lo que se necesita una conexión a internet para poder utilizar todas las funciones.

Precios de Roam Research

Pro : 15 $ al mes por usuario

Believer: 500 $ por 5 años por usuario

Valoraciones y reseñas de Roam Research

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: 4,3/5 (más de 10 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Roam Research?

Roam me descubrió los enlaces en red y esta increíble forma de tomar notas. Todo va al grano y no pierdes el tiempo con funciones aleatorias. Una forma sencilla y clara de tomar notas.

Roam me descubrió los enlaces en red y esta increíble forma de tomar notas. Todo va al grano y no pierdes el tiempo con funciones aleatorias. Una forma sencilla y clara de tomar notas.

📖 Lee también: Las mejores aplicaciones y herramientas de toma de notas con IA

8. Bear (La mejor para tomar notas de forma minimalista y sin distracciones)

vía Bear

Si eres como yo y te gusta tomar notas de forma clara y elegante, Bear es la aplicación de «brain dump» que combina simplicidad y potencia.

Lo que más me gusta es la interfaz elegante y libre de distracciones de Bear, que la hace perfecta para volcar ideas de forma espontánea, tomar notas estructuradas y escribir de forma creativa. Bear también ofrece compatibilidad con texto, imágenes, bocetos y listas de tareas, todo ello manteniendo un entorno de trabajo elegante y ordenado.

Las mejores funciones de Bear

Escribe y da formato a tus notas sin esfuerzo con Markdown

Organiza tus notas con un sistema de etiquetas flexible en lugar de carpetas rígidas

Sincroniza tu Mac, iPhone y iPad a través de iCloud

Exporta notas a múltiples formatos, incluyendo PDF, HTML, DOCX y ePub

Busca dentro de imágenes y archivos PDF con tecnología OCR

Limitaciones de Bear

Solo disponible en dispositivos Apple, sin aplicación oficial para Windows ni web.

Precios de Bear

Suscripción mensual: 2,99 $ al mes por usuario

Suscripción anual: 29,99 $ al año por usuario

Valoraciones y reseñas de Bear

G2: 4,6/5 (más de 40 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

💡 Consejo profesional: ¿Quieres organizar tus ideas sin interrumpir tu flujo de trabajo? Utiliza herramientas de IA para tomar notas en reuniones y capturar ideas al instante desde cualquier pantalla: ya sea mientras navegas por una página web, lees un artículo o revisas documentos, anota tus ideas de forma eficiente.

9. Apple Notes (la mejor para tomar notas sin problemas dentro del ecosistema de Apple)

vía Notas de Apple

Para los usuarios de Apple, Apple Notes es una aplicación gratuita para volcar ideas que siempre está ahí cuando la necesitas: sin descargar, sin registrarse, solo toma de notas rápida e intuitiva que se sincroniza sin esfuerzo entre Mac, iPhone y iPad.

También me gustó el sistema de carpetas inteligentes de Apple Notes, que organizaba automáticamente mis notas según hashtags y filtros. Además, para garantizar la seguridad de la información confidencial, Apple Notes también habilitaba el cifrado de extremo a extremo para las notas bloqueadas.

Las mejores funciones de Notas de Apple

Crea notas de texto, listas de control, tablas y bocetos a mano

Busca notas con el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) integrado para el texto dentro de imágenes y archivos PDF

Colabora con notas y carpetas con uso compartido en tiempo real

Protege tus notas con cifrado de extremo a extremo para mayor privacidad

Sincronízalas fácilmente entre tu Mac, iPhone, iPad e iCloud. com

Limitaciones de Notas de Apple

Disponible únicamente en el ecosistema de Apple, sin compatibilidad oficial con Windows ni Android.

Precios de Apple Notes

Free

Valoraciones y reseñas de Apple Notes

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

🔮 Idea clave: Nuestro cerebro es como una pizarra llena de información e ideas. Pon orden con estas plantillas para tomar notas que te ayudarán a capturar, organizar y desarrollar tus ideas, ¡para que puedas centrarte en la genialidad, no en el caos!

10. Trello (La mejor para la gestión visual de tareas y la organización de proyectos)

vía Trello

Trello es una aplicación para volcar ideas que captura, clasifica y organiza ideas sin esfuerzo.

Incluye tableros, listas y tarjetas al estilo Kanban, que permiten volcar tareas, notas e ideas de forma estructurada sin abrumar a los usuarios con una complejidad innecesaria.

Me gustó especialmente el flujo de trabajo visual de Trello, que me permite arrastrar y soltar notas, crear listas de tareas dinámicas y añadir plazos y adjuntos sin perder de vista las ideas importantes.

Las mejores funciones de Trello

Organiza notas, tareas e ideas con tableros Kanban, listas y tarjetas

Sincronízalas fácilmente entre el escritorio, el móvil y la web para acceder a ellas fácilmente desde cualquier lugar

Automatiza los flujos de trabajo con Butler Automatización para optimizar las tareas repetitivas

Mejora tu productividad con campos personalizados, rótulos y fechas límite

Usa los Power-Ups de Trello para disfrutar de funciones como mapas mentales, vistas de calendario y mucho más.

Limitaciones de Trello

No hay modo sin conexión, lo que significa que necesitas una conexión a internet para acceder a las notas

Opciones de formato limitadas para notas largas en comparación con las aplicaciones tradicionales para tomar notas

Precios de Trello

Free

Estándar : 6 $ al mes por usuario

Premium : 12,50 $ al mes por usuario

Enterprise: 17,50 $ al mes por usuario (facturación anual)

Valoraciones y reseñas de Trello

G2 : 4,4/5 (más de 13 600 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 23 400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Trello?

Es sencillo. A lo largo de los años he probado muchas herramientas para gestionar mis tareas y llevar el seguimiento de mis notas e información clave, pero siempre vuelvo a la sencillez de Trello.

Es sencillo. A lo largo de los años he probado muchas herramientas para gestionar mis tareas y llevar el seguimiento de mis notas e información clave, pero siempre vuelvo a la sencillez de Trello.

Aquí tienes algunas menciones honoríficas de aplicaciones y herramientas para vaciar la mente que no han entrado en nuestra lista de los 10 mejores, pero que me han ayudado mucho:

Joplin: Me encanta cómo esta herramienta de código abierto me da un control total sobre mis notas, con almacenamiento local, compatibilidad con Markdown y sincronización a través de OneDrive o Dropbox, sin cuotas de suscripción.

UpNote: A veces, solo quiero un espacio limpio y bonito donde anotar mis ideas, y UpNote lo consigue con su interfaz sin distracciones, sus temas personalizables y el acceso sin conexión.

Milanote: Cuando estoy haciendo una lluvia de ideas u organizando proyectos creativos, la interfaz de arrastrar y soltar de Milanote, sus tableros visuales y sus funciones Cuando estoy haciendo una lluvia de ideas u organizando proyectos creativos, la interfaz de arrastrar y soltar de Milanote, sus tableros visuales y sus funciones de colaboración en tiempo real me ayudan a gestionar mi entorno de trabajo digital de forma eficiente.

No te limites a volcarlo: ¡hazlo con ClickUp!

Voy a ser sincero: de todas las aplicaciones para organizar ideas que he probado, ClickUp es mi favorita. Y por una buena razón:

Me encantan los entornos de trabajo limpios y visualmente atractivos

Me gusta que tenga una interfaz sencilla pero intuitiva

Creo en trabajar de forma inteligente, y la IA juega un rol fundamental en ello.

Con ClickUp Docs, puedes anotar ideas sobre la marcha, estructurar tus pensamientos sin esfuerzo y vincular notas directamente a tareas. Además, ClickUp Brain automatiza los resúmenes, organiza los brain dumps y transforma los pensamientos dispersos en planes viables, lo que te ahorra horas de trabajo manual.

Pruébalas tú mismo. Regístrate hoy mismo en ClickUp.