Los 15 mejores programas de actas de reuniones en 2025

La comunicación y la colaboración eficaces son fundamentales para la productividad del equipo. En este contexto, las actas de reuniones se han convertido en una herramienta indispensable que puede agilizar los debates y apoyar el progreso colectivo.

Tanto si es un profesional con experiencia, un gestor de proyectos o un jefe de equipo, el valor de las actas de reuniones proporciona un medio estructurado para mantener conversaciones significativas y obtener resultados prácticos. Herramientas como ClickUp AI Note Taker pueden mejorar aún más este proceso transcribiendo automáticamente las reuniones y resumiendo los puntos clave, lo que permite a su equipo mantenerse centrado en la obtención de resultados.

Esta guía cubrirá los 15 mejores programas de actas de reuniones para crear agendas de reuniones colaborativas, consolidar comentarios de reuniones en tiempo real y mucho más.

¿Qué debe buscar en un software para actas de reuniones?

El mejor software de gestión de reuniones facilita la creación y el uso compartido de notas. Aunque los diferentes programas de actas de reuniones que se mencionan en este artículo tienen ventajas únicas, todos ellos suelen compartir las siguientes funciones clave que los diferencian de otras herramientas disponibles:

Flexibilidad: No hay dos reuniones iguales. Con la herramienta adecuada, puede ajustar su documento de notas y la plantilla de actas a sus necesidades y al tipo de reunión que esté llevando a cabo.

Facilidad de uso: No todas las personas No todas las personas que toman notas de las reuniones serán expertas en el uso de la herramienta. Cuanto más fácil sea redactar notas, asignar tareas y crear seguimientos, mejor.

Estandarización: su software para actas de reuniones debería ayudarle a crear un protocolo estándar para tomar notas en las reuniones, especialmente cuando se gestionan su software para actas de reuniones debería ayudarle a crear un protocolo estándar para tomar notas en las reuniones, especialmente cuando se gestionan equipos multifuncionales.

Edición en tiempo real: las herramientas de colaboración modernas le permiten tomar notas durante la reunión y tener varios editores en el documento al mismo tiempo sin confusión.

Compartibilidad: es probable que desee compartir reuniones anteriores con las partes interesadas para garantizar es probable que desee compartir reuniones anteriores con las partes interesadas para garantizar la transparencia del proyecto.

Integraciones: Por supuesto, puede utilizar su software para tomar notas. Pero es aún mejor cuando esas notas se pueden integrar directamente en otras herramientas, como los planes de comunicación. Por supuesto, puede utilizar su software para tomar notas. Pero es aún mejor cuando esas notas se pueden integrar directamente en otras herramientas, como los requisitos del proyecto

15 programas de software para actas de reuniones

1. ClickUp: el mejor para actas de reuniones basadas en IA

Empiece gratis Céntrese en sus reuniones mientras ClickUp AI Notetaker se encarga de tomar notas por usted.

ClickUp es una aplicación integral para el trabajo que ayuda a equipos e industrias de todos los tamaños a mantenerse conectados, trabajar juntos y comunicarse de manera eficaz.

Una de las funciones más destacadas de ClickUp es el AI Note Taker, que agiliza significativamente el proceso de capturar y organizar las discusiones de las reuniones. El ClickUp AI Note Taker transcribe automáticamente las reuniones en tiempo real, creando resúmenes claros y concisos de los puntos clave.

Incluso identifica los elementos pendientes y los asigna a las tareas pertinentes, lo que garantiza que no se pase nada por alto. Esto significa que puede centrarse en el debate y dejar que la IA se encargue de tomar notas, lo que hace que las reuniones sean más eficientes y los seguimientos más fluidos.

Elija entre miles de plantillas prediseñadas para organizar las actas de reuniones anteriores y las comunicaciones relacionadas con las reuniones en un único documento con varias subpáginas. La plantilla de actas de reuniones de ClickUp es un excelente lugar para comenzar a tomar notas e insertar páginas web, hojas de cálculo, vídeos y otros medios para el uso compartido de contexto.

Descargar esta plantilla Plantilla de actas de reuniones de ClickUp

Utilice otras herramientas de gestión de proyectos de la plataforma, como ClickUp AI, para redactar contenido, generar resúmenes y crear elementos de acción para acelerar su flujo de trabajo.

Las mejores funciones de ClickUp:

ClickUp AI Note Taker transcribe automáticamente las reuniones, resume los puntos clave y crea tareas prácticas, lo que facilita el seguimiento y la toma de decisiones.

La función ClickUp Bloc de notas le ayuda a organizar las notas, listas de control y tareas de reuniones anteriores, y a acceder a ellas desde un único lugar en cualquier dispositivo.

La función ClickUp Docs es ideal para notas y documentos más detallados, como el orden del día de una reunión, que requieren varios editores y facilidad para compartir.

Utilice ClickUp Brain para resumir las notas de sus reuniones en actas y extraer información y elementos a tomar utilizando la IA.

Puede integrar las actas de sus reuniones en sus proyectos enlazándolas a tareas para que sean accesibles a todas las partes interesadas.

Una amplia biblioteca de plantillas y una extensa base de conocimientos hacen que configurar las actas de sus reuniones sea sencillo y directo.

Integraciones con Google Calendar, Documentos de Google, Zoom, Slack y miles de otras aplicaciones de trabajo.

Limitaciones de ClickUp:

Todavía no todas las vistas están disponibles en la app móvil.

Su amplio conjunto de funciones puede suponer una curva de aprendizaje para algunos usuarios.

Precios de ClickUp:

Valoraciones y reseñas de ClickUp:

G2: 4,7/5 (más de 8500 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 3700 reseñas)

📮ClickUp Insight: Según nuestra encuesta sobre la eficacia de las reuniones, el 12 % de los encuestados considera que las reuniones están masificadas, el 17 % afirma que duran demasiado y el 10 % cree que, en su mayoría, son innecesarias. En otra encuesta de ClickUp, el 70 % de los encuestados confesó que, si pudiera, enviaría encantado a un sustituto o a un representante a las reuniones. ¡El tomador de notas con IA integrado de ClickUp puede ser tu asistente de reuniones perfecto! Deja que la IA capture todos los puntos clave, decisiones y elementos pendientes mientras tú te centras en trabajos de mayor valor. Con los resúmenes automáticos de reuniones y la creación de tareas asistida por ClickUp Brain, nunca te perderás información importante, incluso cuando no puedas asistir a una reunión. 💫 Resultados reales: ¡Los equipos que utilizan las funciones de gestión de reuniones de ClickUp informan de una reducción del 50 % en las conversaciones y reuniones innecesarias!

2. Fellow: ideal para la integración con otras aplicaciones

Via Fellow

Fellow está diseñado como un software integral de gestión de reuniones que permite a los usuarios configurar reuniones grupales e individuales, crear y gestionar agendas, y tomar y compartir notas.

Gran parte del software utiliza plantillas, lo que facilita la gestión de las reuniones recurrentes. Los creadores de la herramienta la han diseñado para impulsar la participación durante y después de las reuniones con el fin de mejorar la productividad de todo su equipo.

Las mejores funciones de Fellow:

Un sistema de calendario completo que facilita la gestión tanto de reuniones individuales como de conjuntos y series completas.

Un sistema de agenda colaborativo que permite a todos los participantes en la reunión añadir elementos a la agenda, lo que aumenta la propiedad y el compromiso con la reunión.

Gestión de reuniones recurrentes que traslada las agendas y las tareas incompletas para futuros seguimientos.

Una curva de aprendizaje rápida que permite a los usuarios empezar a aprovechar sus funciones en solo unos minutos después de registrarse.

Límites de los compañeros:

Pocas funciones para el uso compartido de archivos, lo que dificulta ir más allá de las simples notas y grabaciones de las reuniones después de que estas hayan tenido lugar.

No se integra en una suite más amplia de gestión de proyectos o productividad, lo que significa que las tareas relacionadas con las reuniones permanecen aisladas de dichas reuniones.

Precios para compañeros:

Free

Pro: 6 $ al mes por usuario.

Empresa: 8 $ al mes por usuario.

Enterprise: Póngase en contacto para conocer los precios.

Valoraciones y reseñas de otros usuarios:

G2: 4,7/5 (más de 1700 reseñas)

Capterra: 4,9/5 (más de 30 reseñas)

3. FreJun: ideal para automatizaciones

Vía FreJun

En esencia, FreJun es un software de automatización de llamadas para organizaciones que buscan optimizar sus llamadas salientes. Pero sus funciones también se prestan a la elaboración de actas, gracias a las transcripciones automatizadas de las llamadas y a la información proporcionada por la IA.

Las mejores funciones de FreJun:

Las transcripciones automatizadas de las llamadas facilitan la redacción de actas y la creación de elementos pendientes después de la reunión.

La función de reuniones con IA proporciona a su organización una visión más profunda de sus llamadas y reuniones.

Una extensión de Chrome le permite utilizar FreJun sin tener que entrar en su interfaz dedicada.

Elogiado en las opiniones de los usuarios por su facilidad de uso, lo que significa que los nuevos miembros del equipo pueden incorporarse y empezar a trabajar rápidamente.

Límites de FreJun:

No es un software tradicional para actas de reuniones, lo que limita su utilidad para las organizaciones que desean utilizarlo principalmente para resúmenes de llamadas internas y elementos a tomar.

Algunos problemas intermitentes de red pueden causar pequeños retrasos que dificultan la elaboración de actas en tiempo real.

Precios de FreJun:

Estándar: 16 $ al mes por usuario.

Profesional: 21 $ al mes por usuario.

Complemento Call Transcript: 3 $ por hora de llamada.

Valoraciones y reseñas de FreJun:

G2: 4,9/5 (más de 50 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 70 opiniones)

4. Magic Minutes: ideal para actas de reuniones independientes

A través de Magic Minutes

¿Busca un software para crear actas de reuniones aún más específicas? Si es así, Magic Minutes (casi) cumple lo que promete su nombre. No es exactamente mágico, pero se acerca bastante. Es una herramienta estupenda si desea mantener organizados en un solo espacio a los asistentes a las reuniones, las actas de las mismas y los siguientes pasos a seguir.

Las mejores funciones de Magic Minutes:

Una pantalla de panorámica de reuniones optimizada le permite ver todas las reuniones programadas y anteriores, junto con los asistentes y las agendas.

Un sencillo editor de texto con funciones de edición en tiempo real para tomar notas y registrar actas.

La funcionalidad de tareas permite asignar tareas a los asistentes a la reunión e incluye recordatorios por correo electrónico para los elementos pendientes.

Las funciones de solicitud de información ayudan al organizador de la reunión a recopilar documentos e información de cada asistente antes de la reunión.

Límites de Magic Minutes:

Capaz de cargar solo archivos PDF.

Integraciones limitadas, lo que puede dificultar la incorporación de Magic Minutes a su plan de trabajo más amplio.

Precios de Magic Minutes:

Free

Premium: 12 $ al mes por usuario.

Más de 10 Teams: 6 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Magic Minutes:

G2: N/A

Capterra: 4,8/5 (más de 50 reseñas)

5. Evernote: ideal para tomar notas de todo tipo

A través de Evernote

Evernote es una herramienta de productividad que le ayuda a capturar notas de reuniones y proyectos. Su estructura sencilla le permite convertir una pila de notas individuales en un sistema de archivo virtual más productivo y organizado para sus notas y actas de reuniones.

Con Evernote, puede capturar y gestionar ideas, proyectos, recuerdos y listas de tareas pendientes para que no se le escape nada. Escriba notas, adjunte documentos, escanee imágenes, grabe notas de voz o recopile contenido de la web. Organice todo, desde grandes proyectos hasta momentos personales, en un solo lugar, accesible desde su ordenador, tableta o teléfono, incluso sin conexión.

Las mejores funciones de Evernote:

Combine notas escritas con notas de voz, imágenes escaneadas y Clips web.

Integración entre dispositivos, incluyendo tu ordenador, tableta y teléfono; incluso puedes incluir notas escritas a mano.

Encuentre rápidamente notas, tareas y actas anteriores con el potente motor de búsqueda con IA.

Busque en la amplia biblioteca de plantillas diferentes tipos de notas y reuniones.

Limitaciones de Evernote:

Relativamente caro en comparación con otros programas de esta lista, especialmente si se elige la opción colaborativa Teams.

No es adecuado para soluciones de gestión de reuniones corporativas debido al acceso limitado a notas y archivos cuando se trabaja sin conexión.

Precios de Evernote:

Free

Personal: 10,83 $ al mes por usuario.

Profesional: 14,17 $ al mes por usuario.

Teams: 24,99 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Evernote:

G2: 4,4/5 (más de 1900 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 8000 reseñas)

¡Echa un vistazo a estas alternativas a Evernote!

6. Beenote: ideal para planificar las notas de las reuniones

A través de Beenote

Beenote se enorgullece de ayudar a sus usuarios a celebrar reuniones más estructuradas y eficientes mediante una agenda sencilla, la creación de actas y amplias integraciones que incorporan la herramienta a su flujo de trabajo general.

Las mejores funciones de Beenote:

Las funciones de colaboración en la agenda de la reunión ayudan a los asistentes a ponerse de acuerdo y decidir los temas antes de las reuniones.

Las notas, las decisiones y las tareas de seguimiento se recopilan automáticamente en actas completas que pueden ser utilizadas de forma compartida con otras partes interesadas.

Amplias integraciones con Microsoft Teams, Office 365 y Google Workspace para una colaboración más amplia.

Soluciones avanzadas para juntas ejecutivas y comités para mejorar la gobernanza en aplicaciones más formales.

Limitaciones de Beenote:

Una interfaz compleja que puede resultar difícil de manejar para los nuevos usuarios.

Análisis rudimentarios que dificultan la obtención de una visión más amplia de las reuniones.

Precios de Beenote:

Beenote 1: 8,67 $ al mes por un usuario.

Beenote 10: 4,60 $ al mes por usuario para un máximo de 10 usuarios.

Beenote 30: 3 $ al mes por usuario para un máximo de 30 usuarios.

Beeboard: 15 $ al mes por usuario.

Enterprise: Póngase en contacto para conocer los precios.

Valoraciones y reseñas de Beenote:

G2: 4,2/5 (más de 10 reseñas)

Capterra: 4,5/5 (más de 2 reseñas)

7. MeetingBooster: el mejor para el almacenamiento cifrado

A través de MeetingBooster

La mayoría de los profesionales saben que el tiempo necesario para las reuniones es mucho mayor que el tiempo dedicado al debate. MeetingBooster se ha propuesto reducir ese tiempo extra, ahorrando más de 100 minutos por cada reunión que celebre.

Las mejores funciones de MeetingBooster:

Editor completo de agendas de reuniones con plantillas y tareas previas a la reunión para que todos puedan prepararse con antelación.

Tarjetas de notas durante la reunión para que los participantes puedan realizar el seguimiento de la discusión y tomar notas.

Editor de actas automatizado que formatea las notas en un formato estandarizado para enviarlas por correo electrónico a los participantes.

Mecanismos mejorados de análisis y retroalimentación para mejorar las reuniones con el tiempo.

Límites de MeetingBooster:

La configuración inicial puede resultar algo complicada.

No hay función para el uso compartido de la propiedad de la reunión entre varios participantes.

Precios de MeetingBooster:

Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.

Valoraciones y reseñas de MeetingBooster:

G2: 4,5/5 (más de 2 reseñas)

Capterra: 4,8/5 (más de 5 reseñas)

8. Tactiq: el mejor para grabar y transcribir

A través de Tactiq

Con Tactiq, puede grabar y transcribir automáticamente cualquiera de sus reuniones y llamadas. Su funcionalidad basada en IA convierte esas transcripciones en notas concisas, actas y agendas de seguimiento.

Las mejores funciones de Tactiq:

Integraciones con la mayoría de los principales programas de reuniones, incluidos Zoom, MS Teams y Google Meet.

La identificación automática de los participantes simplifica las acciones posteriores a la reunión.

Índice de precisión del 92 % en las transcripciones de reuniones.

Una de las opciones más asequibles de esta lista, gracias a su tarifa plana y a una opción gratuita.

Limitaciones de Tactiq:

Centrarse exclusivamente en la transcripción significa que otras funciones, como las tareas de seguimiento y los elementos completos de la Agenda de la reunión, no están disponibles.

A veces, el soporte al cliente es limitado.

Precios de Tactiq:

Free

Pro: 8 $ al mes

Empresa: 16 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Tacatiq:

G2: 4,2/5 (más de 5 reseñas)

Capterra: 4,2/5 (más de 4 reseñas)

9. MeetingKing: ideal para agendas de reuniones

A través de MeetingKing

MeetingKing destaca por su simplicidad como solución de software para actas de reuniones. Su propuesta de valor se centra en optimizar las agendas, las notas y las actas de las reuniones. Esto incluye integraciones con el calendario de Outlook y Google Calendar, junto con funciones de colaboración sencillas para que todos los participantes en la reunión estén en sintonía.

Las mejores funciones de MeetingKing:

Una sencilla función de exportación le permite añadir tareas posteriores a la reunión a sus herramientas de gestión de proyectos

Una herramienta de automatización de gestión de reuniones convierte las notas de reuniones improvisadas en actas formales y profesionales.

La función de comentarios permite a todos los participantes colaborar sin problemas.

Los participantes en la reunión pueden crear cuentas gratuitas para añadir comentarios y completar tareas, por lo que solo tendrá que pagar por los organizadores de la reunión.

Limitaciones de MeetingKing:

Los documentos son adjuntos a las agendas de las reuniones, pero no hay una sección de recursos centralizada.

Los precios por grupo son menos flexibles que los precios por usuario.

Precios de MeetingKing:

Pro Single: 9,95 $ al mes.

Pro Small: 39,95 $ al mes para un máximo de cinco usuarios.

Pro Medium: 64,95 $ al mes para un máximo de 10 usuarios.

Pro Large: 124,95 $ al mes para un máximo de 25 usuarios.

Valoraciones y reseñas de MeetingKing:

G2: 4,5/5 (más de 5 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 3 reseñas)

10. Tadum: ideal para reuniones periódicas

Vía Tadum

Diseñado específicamente para reuniones recurrentes, Tadum busca poner orden en el caos que rodea a la jornada laboral habitual. Gracias a la creación automatizada de agendas y actas de reuniones, los miembros del equipo se mantienen informados, mientras que la sencilla gestión de tareas aumenta la responsabilidad de todos los involucrados.

Las mejores funciones de Tadum:

Fácil creación de agendas, con los elementos pendientes de la reunión anterior transferidos automáticamente.

Creación dinámica de actas de solo lectura que combina notas, comentarios y elementos de la Agenda en un paquete profesional.

Integración en tiempo real en múltiples dispositivos, incluyendo ordenadores, portátiles y teléfonos.

Simplicidad intencionada que permite a los miembros empezar en cuestión de minutos.

Limitaciones de Tadum:

Actualmente no hay integraciones con otro software de gestión del trabajo.

Más adecuado para reuniones informales que para reuniones ejecutivas o de la junta directiva.

Precios de Tadum:

Miembro: 9 $ al mes

Collaborator: 0 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Tadum:

G2: 5/5 (más de 1 reseña)

Capterra: 5/5 (más de 3 reseñas)

11. minutos. io: ideal para notas breves y rápidas

minutes. io es una herramienta ligera basada en navegador diseñada para capturar actas de reuniones sobre la marcha, sin necesidad de iniciar sesión. Su diseño minimalista ayuda a los usuarios a anotar rápidamente los elementos, decisiones y notas, y luego compartirlas al instante por correo electrónico o enlace.

Las mejores funciones de minutes.io:

Interfaz intuitiva diseñada específicamente para tomar notas rápidamente.

Soporte sin conexión para que pueda tomar notas sin conexión a internet.

Los tipos de notas categorizadas (por ejemplo, tareas pendientes, información, decisiones) mantienen todo organizado.

No es necesario el registro, solo empieza a escribir.

Límites de minutes.io:

Carece de colaboración en tiempo real o integraciones con herramientas de gestión de proyectos.

Opciones limitadas de exportación y formato para informes profesionales.

Precios de minutes.io:

De uso gratuito

Valoraciones y reseñas de minutes.io:

G2: 4,2/5 (más de 10 reseñas)

Capterra: 4,3/5 (más de 5 reseñas)

12. otter. ai: el mejor para la transcripción en directo con IA

Otter. ai aprovecha el poder de la transcripción mediante IA para proporcionar notas de reuniones en tiempo real y con función de búsqueda. Especialmente popular para reuniones virtuales e híbridas, se integra a la perfección con plataformas como Zoom, Google Meet y Microsoft Teams.

Otter. IA: mejores funciones:

Transcripción automática con identificación del orador

Resúmenes en directo y palabras clave destacadas durante las reuniones

Se sincroniza con los eventos del Calendario y registra automáticamente.

Edición colaborativa y comentarios en notas con uso compartido

Limitaciones de Otter.ai:

La precisión de la transcripción puede variar en función de los acentos o el ruido de fondo.

Más centrado en la transcripción que en las actas estructuradas o el seguimiento de la agenda.

Precios de Otter.ai:

Básico: gratis

Pro: 16,99 $ al mes.

Empresa: 30 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Otter.ai:

G2: 4,5/5 (más de 2000 reseñas)

Capterra: 4,5/5 (más de 400 reseñas)

13. Diligent Boards IA: ideal para reuniones de juntas directivas

A través de Diligent Boards

Diligent Boards IA aporta la sofisticación de las salas de juntas a las actas de reuniones mediante la automatización inteligente y el uso compartido seguro de documentos. Diseñado para ejecutivos, garantiza el cumplimiento normativo, la rendición de cuentas y unos altos estándares de gobernanza.

Las mejores funciones de Diligent Boards IA:

Actas generadas por IA a partir de reuniones grabadas de la junta directiva.

Integración perfecta con los libros y las agendas de la junta directiva.

Seguridad de nivel de corporación con controles de acceso granulares

Diseñado para cumplir con los requisitos normativos y de cumplimiento.

Limitaciones de Diligent Boards IA:

Los precios y las funciones son los más adecuados para grandes corporaciones y juntas directivas.

No es ideal para reuniones informales de equipo o reuniones diarias de puesta al día.

Precios de Diligent Boards IA:

Disponible bajo petición.

Valoraciones y reseñas de Diligent Boards IA:

G2: 4,6/5 (más de 100 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 120 reseñas)

14. Smartnotation: ideal para actas estructuradas.

A través de Smartnotation

Smartnotation es un software estructurado para actas de reuniones centrado en resultados profesionales, que combina la planificación de agendas, la asignación de tareas y el seguimiento en una sola plataforma. Su interfaz sencilla es ideal para consultores y equipos corporativos.

Las mejores funciones de Smartnotation:

Plantillas estructuradas para la creación de agendas y actas.

Asigne tareas y plazos durante o después de las reuniones.

Genera automáticamente informes claros y fáciles de compartir.

Acceso basado en la nube desde cualquier lugar, con cifrado.

Limitaciones de Smartnotation:

La interfaz parece un poco anticuada en comparación con las alternativas modernas.

Integración limitada con herramientas de terceros

Precios de Smartnotation:

plan Free

Pro: 4 € al mes

Empresa: 8 € al mes

Valoraciones y reseñas de Smartnotation:

G2: 4,2/5 (más de 5 reseñas)

Capterra: 4,3/5 (más de 10 reseñas)

15. Grain: ideal para resúmenes de reuniones de vídeo

Vía Grain

Grain permite a los equipos capturar, recortar y compartir momentos clave de las reuniones de vídeo, lo que resulta perfecto para los equipos que utilizan Zoom. Con transcripciones en tiempo real y resúmenes generados por IA, Grain convierte sus conversaciones en conocimiento que se puede usar de forma compartida.

Las mejores funciones de Grain:

Resalte y recorte los momentos importantes de las reuniones con marcas de tiempo.

Resúmenes y elementos a tomar tras las reuniones generados por IA.

Transcripción en tiempo real con integración de Zoom

Plantillas y flujos de trabajo personalizables para reuniones recurrentes.

Límites de Grain:

Actualmente solo tiene compatibilidad con Zoom, con integraciones limitadas para otras plataformas.

Centrado en reuniones basadas en vídeo en lugar de la estructura tradicional de actas.

Precio del grano:

plan Free

Pro: 19 $ al mes por usuario

Empresa: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Grain:

G2: 4,6/5 (más de 200 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 50 reseñas)

Tome mejores notas de las reuniones con el software para actas de reuniones

A pesar del nombre, no es necesario que anote cada minuto que ha ocurrido en las actas de la reunión. En cambio, el término proviene del latín minuta scriptura, que significa pequeñas notas.

Su objetivo es resumir rápidamente los puntos más importantes de la reunión, utilizando el menor número de palabras posible.

Eso en sí mismo es un arte. Pero es mucho más fácil cuando se cuenta con el software adecuado.

Imagine lo fácil que sería tomar notas con una herramienta que simplifica el proceso y le permite convertir las conclusiones en tareas, compartir sus actas y hacerlas adjuntas a un proyecto más amplio.

Ahí es donde entra en juego ClickUp. Las intuitivas plantillas para reuniones y la función Docs forman parte de un software de gestión del trabajo más amplio, lo que las convierte en la opción perfecta para empezar a registrar sus notas importantes.

Lo mejor de todo es que puede utilizar la plataforma de forma gratuita para siempre. ¡Regístrese hoy mismo en ClickUp para empezar a explorarla!