¿Cómo redactar una descripción del puesto que atraiga a los mejores talentos?

¿Le cuesta encontrar a los candidatos adecuados? Es posible que el problema sea su descripción del puesto. Aprender a redactar una descripción del puesto no consiste solo en enumerar las responsabilidades. Se trata más bien de atraer a los mejores talentos, establecer expectativas claras y hacer que el proceso de contratación sea más eficiente.

Una descripción vaga o llena de jerga no es suficiente. Analicemos cómo redactar una descripción del puesto que llame la atención de los candidatos adecuados.

⏰ Resumen de 60 segundos ¿Le cuesta atraer a los mejores candidatos? Es posible que el problema sea su descripción del puesto. A continuación le indicamos cómo perfeccionarla para obtener mejores resultados en la contratación: Utilice títulos de puestos claros y estándar en el sector para mejorar la visibilidad en las búsquedas y atraer a los candidatos adecuados.

Redacte un resumen conciso del rol que destaque el impacto del rol y las razones por las que los candidatos deberían solicitarlo.

Céntrese en las responsabilidades clave y las habilidades requeridas , evitando la jerga y los requisitos innecesarios que reducen su reserva de talento.

Muestre la cultura, los valores y las oportunidades de crecimiento de su empresa para atraer a los mejores talentos.

Mantenga las descripciones de los puestos de trabajo estructuradas y fáciles de leer con viñetas y un lenguaje sencillo.

Mantenga descripciones de puestos actualizadas mediante revisiones periódicas que reflejen la evolución de las responsabilidades y habilidades.

¿Por qué es importante una descripción del puesto bien redactada?

Los reclutadores más exitosos son aquellos que siempre están aprendiendo y adaptándose a las necesidades cambiantes de la industria. »

La descripción del puesto es la primera impresión que un candidato tiene de su empresa. Las ofertas de empleo vagas u obsoletas atraen a los candidatos equivocados, lo que conlleva una pérdida de tiempo, contrataciones inadecuadas y una alta rotación de personal.

Una descripción del rol bien redactada actúa como filtro, atrayendo a candidatos cualificados que se ajustan tanto al rol como a la cultura de su empresa.

Bonificación: Tenemos ejemplos reales de descripciones de puestos de trabajo, junto con las buenas prácticas para ayudarle a redactar una que atraiga a los mejores talentos. ¡Siga leyendo!

¿Qué ocurre cuando las descripciones de puestos de trabajo no están a la altura?

Los títulos de puestos poco claros hacen que los mejores candidatos pasen por alto su oferta.

Las responsabilidades laborales poco definidas confunden a los candidatos sobre el rol.

La falta de un intervalo salarial hace que los candidatos se decanten por competidores que ofrecen más transparencia.

✨ Dato curioso sobre las descripciones de puestos de trabajo ✨ ¿Ha oído hablar alguna vez del determinismo nominativo? Se trata de la idea de que las personas se sienten atraídas de forma natural por profesiones que coinciden con sus nombres, como un Sr. Baker que trabaja en una panadería. O una Srta. Clearwater que trabaja como hidróloga. Aunque pueda parecer una coincidencia, esto pone de relieve la gran influencia que tienen los títulos de los puestos de trabajo en la percepción. Si un título no es claro o es demasiado llamativo, es posible que los mejores candidatos ni siquiera se den cuenta del rol que desempeñan y cómo se ajusta a sus habilidades.

Por otro lado, una descripción de puesto sólida beneficia su proceso de contratación de múltiples maneras:

Atrae al talento adecuado: una oferta de empleo clara y atractiva se dirige directamente a los solicitantes de empleo, describiendo las expectativas y las habilidades requeridas.

Reduce la rotación de personal : cuando los candidatos comprenden sus responsabilidades clave desde el principio, es más probable que permanezcan en el rol a largo plazo.

Mejora la eficiencia en la contratación : los reclutadores y los responsables de contratación dedican menos tiempo a filtrar candidatos no cualificados y más tiempo a captar a los mejores talentos.

Mejora la imagen de marca del empleador: una descripción del puesto bien redactada refleja profesionalidad, la misión de la empresa y los valores del lugar de trabajo.

Una descripción de puesto eficaz no solo sirve para cubrir un rol, sino que prepara a los empleados y a la empresa para el éxito a largo plazo. La claridad, la estructura y el compromiso marcan la diferencia a la hora de atraer a los mejores candidatos, al tiempo que refuerzan la reputación de su empresa en el mercado de talentos.

Elementos clave de una descripción del puesto

Una descripción del rol debe ser más que una lista de control de tareas. Debe comunicar el propósito, las expectativas y los requisitos del rol. Una estructura sólida garantiza que los solicitantes de empleo comprendan el rol de un vistazo, al tiempo que ayuda a los responsables de contratación a filtrar a los candidatos de forma eficaz.

Estos son los elementos clave que debe incluir toda descripción de puesto eficaz:

Título y resumen del puesto

El título del puesto debe ser específico, preciso y estar en consonancia con los estándares del sector.

❌Evite títulos vagos como «ninja del marketing» o «gurú tecnológico»: pueden parecer creativos, pero pueden confundir a los candidatos cualificados y dificultar la búsqueda del rol en los resultados de búsqueda.

A continuación, se incluye un breve resumen del rol, que ofrece a los posibles candidatos una visión general rápida del rol, su función principal y cómo encaja en la organización.

Responsabilidades y funciones

Describa claramente las funciones esenciales del rol. Céntrese en las responsabilidades que tienen un impacto, en lugar de en una lista exhaustiva de tareas. En lugar de «Gestionar las redes sociales», utilice «Desarrollar y ejecutar estrategias de redes sociales en LinkedIn, Twitter e Instagram para impulsar la participación».

Mantenga una estructura clara:

Responsabilidades clave : enumere las funciones principales en forma de lista con viñetas para facilitar la lectura.

Orden de prioridad : ordene las responsabilidades de más importantes a menos importantes.

Claridad: evite frases genéricas como «Realizar tareas diarias»; sea preciso sobre lo que implica el rol.

Habilidades y cualificaciones requeridas

Esta sección le ayudará a filtrar a los candidatos en función de sus habilidades, experiencia y formación relevantes.

Desglósalo en:

Habilidades imprescindibles : las competencias básicas necesarias para tener éxito en el rol.

Habilidades deseables : habilidades adicionales que podrían ser beneficiosas, pero que no son imprescindibles.

Requisitos mínimos: formación académica, certificaciones o formación especializada necesaria.

Panorámica general y cultura de la empresa

Los mejores candidatos buscan un lugar de trabajo en el que puedan prosperar. Utilice esta sección para destacar la cultura y la misión de su empresa, así como lo que hace que su organización sea única.

Valores de la empresa : comparta los valores fundamentales y la misión de su organización.

Entorno de trabajo : describa la cultura de su oficina, la dinámica del equipo o las opciones de teletrabajo.

Oportunidades de crecimiento: destaque los programas de formación, tutoría o promoción profesional.

Una descripción del puesto bien redactada establece expectativas claras y ofrece a los candidatos una razón para elegir su empresa frente a otras.

Pasos para redactar una descripción de puesto eficaz (+ buenas prácticas)

La descripción del puesto determina la calidad de los candidatos que recibirá. Si es demasiado vaga, contiene demasiada jerga o carece de detalles clave, atraerá a los candidatos equivocados o, lo que es peor, disuadirá a los mejores de presentar su candidatura. La claridad y la estructura marcan la diferencia.

A continuación le indicamos cómo crear una descripción del puesto que destaque:

Paso 1: Defina el rol con precisión

Antes de empezar a elaborar una lista de responsabilidades y cualificaciones, dé un paso atrás y analice la situación.

¿Cuál es el verdadero propósito de este rol?

¿Qué problema resuelve?

Si usted no tiene las cosas claras, los candidatos tampoco las tendrán. Una descripción del puesto apresurada o demasiado genérica conduce a contrataciones inadecuadas, pérdida de tiempo y mayor rotación de personal.

A continuación le indicamos cómo definir el rol de manera eficaz:

Hable con las personas adecuadas : las mejores ideas provienen de quienes realmente trabajan en esa posición: responsables de contratación, jefes de equipo y empleados que actualmente ocupan ese rol.

Filtre lo innecesario : si un requisito no es fundamental para el éxito del rol, déjelo en la sección «deseable» en lugar de limitar su grupo de candidatos.

Vincula la descripción a las metas empresariales: los candidatos quieren saber cómo su trabajo contribuirá al panorama general. En lugar de enumerar tareas, muestra cómo esta posición tiene un impacto.

Cuanto más preciso y meditado sea este paso, más sólida será su descripción del puesto. Si se equivoca en este paso, atraerá a los candidatos equivocados o disuadirá a los adecuados antes incluso de que presenten su solicitud.

Paso 2: Utilice un título de puesto que atraiga al talento adecuado.

El título del puesto es lo primero que ven los candidatos y determina si hacen clic en su anuncio o pasan de largo. Si no es claro, es demasiado largo o está repleto de palabras de moda, las personas adecuadas no lo encontrarán.

Errores comunes que debe evitar:

Demasiado vago: Especialista en proyectos: esto podría aplicarse a cualquier departamento.

Demasiado efectista: Marketing Rockstar: creativo, pero difícil de encontrar en los motores de búsqueda.

Demasiado corporativo: Coordinador de operaciones III: títulos como este rara vez tienen sentido fuera de la empresa.

En su lugar, céntrese en la claridad y la relevancia:

Utilice términos estándar del sector: los candidatos buscan roles basándose en la terminología habitual del mercado laboral.

Evite palabras de moda innecesarias: títulos como «gurú de la experiencia del cliente» o «mago del SEO» no ayudan a la visibilidad.

Sea conciso: los tableros de empleo suelen acortar los títulos de los puestos largos, lo que reduce su eficacia.

Un título de puesto bien estructurado mejora el posicionamiento en los buscadores, atrae a candidatos cualificados y garantiza que su oferta de empleo llegue al público adecuado. Si el título es engañoso o difícil de entender, los mejores candidatos ni siquiera lo verán.

Paso 3: Redacta un resumen del puesto que llame la atención.

Los candidatos solo dedican unos segundos a ojear las ofertas de empleo antes de decidir si siguen leyendo. Un bloque de texto denso no llamará su atención. El resumen del rol debe explicar rápidamente el objetivo del rol, su impacto y por qué vale la pena solicitarlo.

Así es como puede hacer que destaque:

Aclare el rol desde el principio : en una o dos frases, explique en qué consiste el trabajo y cómo contribuye a la empresa.

Muestre lo que lo hace único : potencial de crecimiento, cultura del equipo o misión de la empresa: destaque lo que distingue a este rol.

Sea natural y atractivo: el lenguaje formal o robótico hace que el puesto parezca distante. Redacte como si estuviera manteniendo una conversación con el candidato.

Un buen resumen del puesto marca la pauta de toda la descripción del puesto, lo que hace que los candidatos estén deseosos de obtener más información.

Paso 4: Describa las responsabilidades con claridad.

Una lista larga y desordenada de funciones ahuyenta a los candidatos. En lugar de enumerar todas las tareas posibles, céntrate en lo que realmente importa y enmarca las responsabilidades de forma que se destaque su impacto.

Priorice las tareas clave: enumere primero las responsabilidades más importantes en una lista para que los candidatos sepan en qué se centra el rol.

Enmarque las responsabilidades en torno a los resultados: en lugar de «Gestionar las redes sociales», diga «Crear y ejecutar estrategias de contenido que aumenten la participación en un 30 %».

Utilice viñetas para facilitar la lectura: dividir la información facilita a los candidatos su lectura y procesamiento.

Al estructurar las responsabilidades del puesto con precisión, ayudas a los candidatos a visualizar sus contribuciones y, al mismo tiempo, haces que tu descripción del puesto sea más atractiva.

Paso 5: Defina las habilidades y cualificaciones requeridas.

Una lista larga de requisitos puede ahuyentar a los mejores candidatos. Es posible que los mejores candidatos no cumplan todos los requisitos, pero a menudo aportan habilidades valiosas que no figuran en la lista. En lugar de abrumar a los solicitantes de empleo, mantenga esta sección concisa y realista.

Habilidades requeridas: Las cualificaciones imprescindibles para desempeñar el trabajo.

Habilidades deseables: capacidades adicionales que serían beneficiosas, pero que no son esenciales.

Expectativas de experiencia: si se requiere un determinado número de años, certificaciones o conocimientos técnicos, sea claro al respecto, pero evite exigencias poco realistas.

Ser demasiado rígido en esta sección limita su reserva de talento. Defina lo que realmente se necesita, dejando espacio para los candidatos que puedan crecer en el rol.

Paso 6: Muestre la cultura y los valores de la empresa.

Las personas siempre desean incorporarse a un lugar de trabajo positivo. Si su descripción del puesto se centra únicamente en las tareas y los requisitos, pero no dice nada sobre el entorno, los candidatos no sabrán si realmente disfrutarían trabajando allí.

Dinámica del lugar de trabajo: ¿El equipo colabora? ¿Los empleados tienen flexibilidad? ¿Cuál es el estilo de liderazgo?

Oportunidades de crecimiento: destaque el progreso profesional, los programas de mentoría o el soporte para el desarrollo profesional.

Valores de la empresa: ¿Qué hace que su organización sea única? Ya sea la innovación, la diversidad o el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, muestre lo que define su cultura.

Más allá de la remuneración, los candidatos buscan lugares de trabajo que fomenten el crecimiento y el desarrollo profesional. Asegúrese de que su oferta de empleo refleje eso.

Paso 7: Redacte una descripción del puesto fácil de leer.

Una buena descripción del rol pierde su impacto si es difícil de leer. Los candidatos no tienen tiempo para leer párrafos densos o descifrar jerga. Si no pueden comprender rápidamente el rol, pasarán a otra cosa.

A continuación le indicamos cómo redactarla de forma clara y accesible:

Utilice viñetas: divida la información para que los candidatos puedan encontrar los detalles clave de un vistazo.

Utilice un lenguaje sencillo: evite la jerga y las expresiones demasiado técnicas que puedan hacer que el rol resulte confuso.

Incluya un intervalo salarial: la transparencia genera confianza y ayuda a atraer a candidatos que se ajustan a su presupuesto.

Si los candidatos tienen que esforzarse demasiado para entender tu oferta de trabajo, no se presentarán. Una descripción del rol clara y bien estructurada facilita que las personas adecuadas se vean a sí mismas en el rol.

Una descripción del puesto bien redactada atrae a candidatos cualificados que comprenden el rol y ven el valor de unirse a su empresa. Cuanto más piense en su estructura, mejores serán los resultados de su contratación.

Ejemplos de descripciones de puestos de trabajo

Una descripción del puesto bien estructurada debe ser clara, atractiva e informativa, al tiempo que refleja la cultura y las expectativas de la empresa.

Aquí tienes tres ejemplos de diferentes sectores, cada uno de los cuales destaca cómo una descripción de puesto sólida atrae a los candidatos adecuados.

1. Ingeniero de software, Frontend (sector tecnológico)

Título del puesto: Ingeniero frontend

Resumen del puesto:

Buscamos un ingeniero frontend para crear interfaces de usuario intuitivas y de alto rendimiento para nuestra plataforma SaaS en expansión. Trabajarás en estrecha colaboración con nuestros equipos de producto y diseño para desarrollar aplicaciones web escalables que mejoren la experiencia del usuario.

Responsabilidades:

Desarrolle, pruebe y optimice aplicaciones web utilizando React.js y TypeScript.

Colabora con diseñadores de UX/UI para implementar interfaces con una precisión milimétrica.

Escriba código limpio y fácil de mantener siguiendo las buenas prácticas en materia de rendimiento y seguridad.

Depure y solucione problemas de interfaz, garantizando una experiencia de usuario fluida.

Optimice las aplicaciones para mejorar la velocidad y la escalabilidad en todos los dispositivos.

Habilidades y cualificaciones requeridas:

Más de 3 años de experiencia en desarrollo frontend (React.js, JavaScript, TypeScript).

Sólidos conocimientos de HTML, CSS y principios de diseño adaptativo.

Experiencia con API RESTful e integración de bibliotecas de terceros.

Familiaridad con las metodologías de desarrollo ágil.

Sólidas habilidades para resolver problemas y capacidad para trabajar en un entorno colaborativo.

Panorámica general y cultura de la empresa:

En [Nombre de la empresa], creemos en el desarrollo de tecnología que simplifique el trabajo. Nuestra cultura es dinámica, colaborativa e impulsada por la innovación. Ofrecemos flexibilidad de teletrabajo, programas de aprendizaje continuo y un fuerte enfoque en el equilibrio entre el trabajo y la vida personal.

📌 Por qué funciona:

Esta descripción del puesto es clara y estructurada, destaca la tecnología utilizada para atraer a ingenieros con experiencia y muestra la cultura y la flexibilidad de la empresa, lo que la hace atractiva para los mejores candidatos.

2. Director de marketing, comercio electrónico (sector minorista)

Título: Director de marketing, comercio electrónico

Resumen del puesto:

Únase a [Nombre de la empresa] como director de marketing, donde dirigirá las estrategias de marketing digital para impulsar las ventas online y el crecimiento de la marca. Este rol se centra en el marketing de resultados, la estrategia en redes sociales y la toma de decisiones basada en datos.

Responsabilidades:

Desarrolle y ejecute campañas de marketing de comercio electrónico en múltiples canales (búsqueda pagada, correo electrónico, redes sociales).

Gestione y optimice los presupuestos de publicidad digital para maximizar el retorno de la inversión.

Colabora con el equipo creativo para desarrollar contenido publicitario atractivo.

Realice un seguimiento, analice y realice la elaboración de informes sobre métricas clave de rendimiento utilizando Google Analytics.

Manténgase al día de las tendencias del sector y ajuste sus estrategias en consecuencia.

Habilidades y cualificaciones requeridas:

Más de 5 años de experiencia en marketing digital, preferiblemente en comercio electrónico.

Sólidos conocimientos de PPC, SEO y automatización del marketing por correo electrónico.

Experiencia con Google Ads, Meta Ads y herramientas de análisis de rendimiento.

Capacidad para analizar datos y traducir los conocimientos adquiridos en acciones.

Excelentes habilidades de comunicación y gestión de proyectos.

Panorámica general y cultura de la empresa:

Somos una marca de comercio electrónico innovadora especializada en [sector/producto]. Nuestro equipo se nutre de la creatividad, la experimentación y un enfoque orientado a los resultados. Ofrecemos horarios flexibles, oportunidades de teletrabajo y un entorno de trabajo colaborativo.

📌 Por qué funciona:

Esta oferta de empleo define claramente los canales de marketing, las expectativas de rendimiento y las oportunidades de crecimiento, lo que ayuda a atraer a profesionales del marketing con experiencia que buscan un rol creativo y basado en datos.

👀 ¿Sabías que? El concepto de descripción de puestos de trabajo tiene sus raíces en la «gestión científica», también conocida como taylorismo, desarrollada por Frederick Winslow Taylor a principios del siglo XX. El enfoque de Taylor tenía como objetivo analizar y estandarizar los flujos de trabajo, lo que condujo a la creación de descripciones formales de roles de trabajo para definir funciones y responsabilidades específicas.

3. Enfermera titulada, servicio de urgencias (sector sanitario)

Título del puesto: Enfermero titulado, servicio de urgencias

Resumen del puesto:

Buscamos un enfermero titulado para proporcionar una atención de alta calidad a los pacientes en un servicio de urgencias con un ritmo de trabajo intenso. El candidato ideal se desenvuelve bien en situaciones de mucha presión y se compromete a proporcionar una atención médica compasiva y eficiente.

Responsabilidades:

Evalúe, supervise y proporcione atención inmediata a pacientes de urgencias.

Administrar medicamentos y tratamientos según lo prescrito por los médicos.

Colabore con equipos sanitarios para garantizar resultados óptimos para los pacientes.

Informe a los pacientes y sus familias sobre los planes de tratamiento y las instrucciones para el cuidado posterior.

Mantenga registros médicos precisos y garantice el cumplimiento de las normativas sanitarias.

Habilidades y cualificaciones requeridas:

Se prefiere licencia activa de enfermería registrada y título de grado en enfermería.

Más de dos años de experiencia en un entorno de urgencias o cuidados intensivos.

Gran capacidad para realizar múltiples tareas en situaciones de alta presión.

Competencia en sistemas de registros médicos electrónicos (EMR).

Excelentes habilidades de comunicación y trabajo en equipo.

Panorámica general y cultura de la empresa:

En [Nombre del hospital], damos prioridad a la atención centrada en el paciente, el trabajo en equipo y el desarrollo profesional. Ofrecemos beneficios competitivos, reembolso de matrícula y oportunidades de avance profesional para profesionales de la salud dedicados.

📌 Por qué funciona:

Esto enfatiza la urgencia y el impacto del rol, describe claramente las cualificaciones requeridas y destaca las oportunidades de crecimiento, lo que lo hace atractivo para enfermeras con experiencia que buscan un entorno dinámico.

Cada ejemplo se adapta a su sector, a las expectativas del rol y a la cultura de la empresa, al tiempo que mantiene la claridad y el interés.

Una descripción del puesto desempeña un papel clave a la hora de atraer al talento adecuado, pero redactarla manualmente cada vez ralentiza el proceso de contratación y da lugar a inconsistencias entre los distintos roles.

Las herramientas adecuadas agilizan la creación de descripciones de puestos de trabajo, lo que facilita la redacción, edición y gestión de las ofertas de empleo, al tiempo que garantizan que se ajusten a las necesidades de la empresa.

Cree descripciones de puestos de trabajo estructuradas y reutilizables.

Un sistema centralizado para redactar y almacenar descripciones de puestos de trabajo garantiza la coherencia entre los distintos departamentos. Con ClickUp Docs, los equipos de contratación pueden organizar las ofertas de empleo en un solo lugar, mientras que con ClickUp Brain pueden perfeccionar el lenguaje, eliminar redundancias y mejorar la claridad.

El formato predefinido ayuda a estructurar las descripciones de puestos de trabajo con secciones predefinidas para resúmenes de puestos, responsabilidades y cualificaciones.

La asistencia basada en IA genera contenido específico para cada rol y sugiere mejoras.

El historial de versiones garantiza que las descripciones de los puestos de trabajo se mantengan actualizadas sin perder los borradores anteriores.

Para potenciar el proceso de creación de tus descripciones de puestos de trabajo, puedes utilizar ClickUp Brain. Esta herramienta de IA genera contenido personalizado según tus necesidades.

Genere descripciones de puestos de trabajo fácilmente con ClickUp Brain.

Desglose el proceso de redacción de la descripción del puesto en pasos

Redactar una descripción del puesto requiere la participación de varias personas: responsables de contratación, profesionales de RR. HH. y jefes de departamento. Las tareas de ClickUp ayudan a optimizar el proceso dividiéndolo en pasos claros:

Asigne responsabilidades para redactar, revisar y aprobar descripciones de puestos de trabajo.

Establezca plazos para el seguimiento de las ofertas de empleo.

Utilice listas de control para asegurarse de que se incluyen las secciones clave: título del puesto, responsabilidades, cualificaciones y cultura de la empresa.

Mantenga la coherencia con las plantillas de descripción de puestos de trabajo.

Un enfoque estructurado de las descripciones de puestos ayuda a los equipos de contratación a trabajar más rápido, al tiempo que mantiene una voz de marca coherente en todas las ofertas de empleo. Con las plantillas personalizadas de ClickUp, los equipos de RR. HH. pueden:

Reutilice descripciones de roles estructuradas para roles similares en lugar de redactarlas desde cero.

Mantenga el cumplimiento de las políticas internas de contratación.

Adapte rápidamente las descripciones y garantice la coherencia entre los distintos departamentos.

Puede utilizar la plantilla de descripción de puesto de trabajo de ClickUp para crear descripciones de puesto eficientes siempre que lo necesite.

Haga que la colaboración sea fluida.

La creación de una descripción del puesto requiere la participación de varios equipos. Sin un proceso de colaboración estructurado, las ofertas de empleo pueden retrasarse o descoordinarse.

Las herramientas de lluvia de ideas ayudan a esbozar las responsabilidades y cualificaciones antes de redactar el borrador. Las plataformas visuales como ClickUp Pizarras permiten a los responsables de contratación y a los equipos de RR. HH. correlacionar los requisitos del puesto de forma interactiva, lo que facilita el perfeccionamiento de los detalles antes de finalizar la descripción.

La comunicación rápida garantiza aprobaciones más rápidas. En lugar de largos hilos de correos electrónicos, ClickUp Chat permite debates en tiempo real, lo que ayuda a los equipos a mantenerse alineados y reduce los retrasos.

📮ClickUp Insight: Alrededor del 41 % de los profesionales prefieren la mensajería instantánea para la comunicación en equipo. Aunque ofrece intercambios rápidos y eficientes, los mensajes suelen distribuirse en múltiples canales, hilos o mensajes directos, lo que dificulta la recuperación de la información posteriormente. Con una solución integrada como ClickUp Chat, tus conversaciones de chat se correlacionan con proyectos y tareas específicos, lo que mantiene tus conversaciones en contexto y fácilmente disponibles.

Converse, asigne tareas y centralice los elementos pendientes con ClickUp Chat.

Incorporar a las personas adecuadas en el proceso en el momento oportuno garantiza que las descripciones de los puestos de trabajo sean claras, precisas y estén en consonancia con las necesidades de contratación.

Integre con los sistemas de RR. HH. existentes.

Un proceso de descripción de puestos de trabajo bien definido debe tener una conexión perfecta con otras herramientas de RR. HH., como los sistemas de seguimiento de candidatos (ATS), las bases de datos internas y las plataformas de comunicación.

Conecta más de 1000 herramientas con las integraciones de ClickUp.

ClickUp Integrations puede ayudarte a integrar Google Drive, Slack, Outlook y plataformas ATS, lo que garantiza que las descripciones de puestos de trabajo sean fáciles de usar compartido, revisar y publicar en múltiples canales de contratación.

Con las herramientas adecuadas, los equipos de RR. HH. pueden acelerar la creación de descripciones de puestos, mantener la coherencia y garantizar que los responsables de contratación redacten anuncios que atraigan a los candidatos adecuados.

Actualización y mantenimiento de descripciones de puestos de trabajo

Una descripción de puesto que no se actualiza pierde su impacto. Los roles evolucionan, las habilidades cambian y las prioridades de la empresa se modifican. Si las descripciones de los puestos no reflejan estos cambios, los responsables de contratación corren el riesgo de atraer a los candidatos equivocados, establecer expectativas poco claras y crear desajustes dentro de los equipos.

Una descripción del puesto obsoleta genera ineficiencias en la contratación y confusión interna. Si los empleados asumen responsabilidades que no están en la lista o si faltan habilidades clave, es señal de que hace tiempo que debería haberse actualizado.

Cuándo es necesario realizar una revisión:

Las responsabilidades del rol se han ampliado: los empleados están asumiendo más tareas de las que se describen, lo que da lugar a diferencias entre las expectativas y la realidad.

Se requieren nuevas herramientas y habilidades: las industrias evolucionan y las descripciones de puestos deben reflejar las últimas competencias necesarias.

Las metas empresariales han cambiado: si las prioridades cambian, asegúrese de que las ofertas de empleo se ajusten a la dirección de la empresa.

La mayoría de las empresas actualizan las descripciones de los puestos solo cuando contratan, pero este enfoque reactivo genera retrasos.

Para que las descripciones de puestos sean precisas y útiles, los equipos deben:

Revise las descripciones de los puestos de trabajo cada trimestre para asegurarse de que se ajustan a las expectativas reales del puesto.

Recopile opiniones de empleados y directivos para comprender de primera mano la evolución del rol.

Utilice flujos de trabajo estructurados para gestionar las actualizaciones de las descripciones de puestos de trabajo sin confusiones.

Gestión del control de versiones y la responsabilidad con ClickUp

Realice el seguimiento de cada cambio con el control de versiones de ClickUp.

Hacer un seguimiento de los cambios en las descripciones de puestos de trabajo en varios equipos puede resultar complicado. ClickUp Docs proporciona un espacio centralizado para almacenar, editar y gestionar las descripciones de puestos de trabajo, lo que garantiza la precisión y la coherencia.

Para el control de versiones y las actualizaciones estructuradas, la plantilla SOP de control de cambios de documentos de ClickUp ayuda a los equipos de RR. HH. a:

Registra cada revisión de la descripción del puesto para realizar el seguimiento de la evolución del rol a lo largo del tiempo.

Asigne responsabilidades designando quién actualiza, revisa y aprueba los cambios.

Automatice los recordatorios de revisión para evitar que se publiquen ofertas de trabajo obsoletas.

Una descripción del puesto bien redactada no solo mejora los resultados de la contratación, sino que también mantiene a los empleados alineados con sus roles, expectativas y oportunidades de crecimiento. Mantenerla actualizada garantiza claridad, eficiencia y éxito a largo plazo.

Contrate de forma más inteligente con descripciones de puestos más claras.

Una descripción de puesto atractiva no solo sirve para cubrir una posición, sino que garantiza que se presenten los candidatos adecuados, establece expectativas claras y describe las funciones esenciales del puesto.

Mantener una buena descripción del puesto estructurada y actualizada ayuda a los equipos a contratar de manera eficiente y a crear una plantilla que se ajuste a las metas de la empresa.

