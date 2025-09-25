Las 10 mejores alternativas y competidores de Vidyard en 2026

¿Alguna vez has intentado grabar un mensaje de vídeo rápido y has tenido que navegar por varias plataformas solo para terminarlo? A mí me ha pasado.

Según Wyzowl, el 89 % de las empresas utiliza ahora el vídeo como herramienta de marketing, frente al 61 % de 2016. Pero la pregunta es: ¿cuántas herramientas diferentes se necesitan para crear ese vídeo y luego enviarlo a alguien con una transcripción medianamente decente?

Con el aumento de la demanda de plataformas de vídeo rápidas, flexibles y fáciles de usar, Vidyard se ha convertido en una opción muy popular. Pero no es la única que existe. Si buscas funciones más novedosas, precios más asequibles o una herramienta que simplemente se adapte a tu flujo de trabajo, es hora de explorar más allá de lo habitual.

¿Listo para liberarte de los límites y potenciar tu alcance? Exploremos las mejores alternativas a Vidyard que pueden transformar tu forma de interactuar, vender y construir relaciones duraderas.

¿Por qué optar por alternativas a Vidyard?

Vidyard es una herramienta de vídeo sólida, pero puede que no cumpla todos los requisitos de todos los equipos.

Si buscas funciones similares con mayor flexibilidad, integraciones más inteligentes o una experiencia de usuario intuitiva, podría merecer la pena que dedicaras tiempo a explorar una solución integral.

Herramientas de edición limitadas: La plataforma ofrece funciones básicas de recorte, pero carece de potentes funciones integradas como el combinar varios clips, transiciones o anotaciones, que muchos usuarios necesitan para crear contenido de vídeo pulido

Curva de aprendizaje más pronunciada: La interfaz no es tan fácil de usar para principiantes como la de otras herramientas. A los nuevos usuarios les puede llevar más tiempo sentirse cómodos y empezar a utilizar la plataforma de forma eficiente

Precios más elevados para las funciones avanzadas: Las funciones básicas, como los análisis detallados, la personalización de la marca y las integraciones con CRM, solo están disponibles en los planes de nivel superior, lo que puede resultar costoso para equipos pequeños

Opciones limitadas de colaboración en equipo: Aunque es ideal para enviar vídeos, Vidyard no tiene compatibilidad para facilitar la colaboración integral entre proyectos o departamentos, lo que limita su utilidad para los flujos de trabajo en equipo

Menos integraciones con herramientas de productividad: Vidyard se integra con los principales CRM y herramientas de correo electrónico, pero no ofrece la misma variedad de conexiones nativas con gestores de tareas, herramientas de proyectos o asistentes basados en IA que algunos de sus competidores

📚 Más información: Gestión de proyectos para la producción de vídeo

Las alternativas a Vidyard de un vistazo

Echemos un vistazo rápido a esta tabla para comparar las principales alternativas a Vidyard y encontrar la que mejor se adapte a tu equipo.

Nombre de la herramienta Funciones principales Ideal para Precios* ClickUp ClickUp Clips, transcripción y notas con IA, integración de tareas, flujos de trabajo personalizados Particulares, pequeñas empresas, medianas empresas, grandes corporaciones Plan Free disponible; precios personalizados para corporaciones Loom Grabación rápida de pantalla, páginas de vídeo con marca, análisis de espectadores Particulares, pequeñas empresas, empresas medianas de tamaño pequeño Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan desde 18 $ al mes por usuario (facturación anual) Hippo Vídeo Vídeos personalizados a gran escala, mapas de calor de visualización, captura de clientes potenciales integrada Pequeñas empresas, medianas empresas, grandes corporaciones Hay un plan gratuito disponible; los planes de pago empiezan a partir de 30 $ al mes por usuario Wistia Alojamiento de vídeos, personalización de canales, análisis de marketing Pequeñas empresas, empresas de tamaño mediano Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan a partir de 19 $ al mes (facturados anualmente) BombBomb Grabación de vídeo desde el correo electrónico, seguimiento de la interacción, integraciones con CRM Particulares, pequeñas empresas Los planes de pago empiezan a partir de 42 $ al mes por usuario Vimeo Alojamiento, protección con contraseña, colaboración en equipo, personalización del reproductor Particulares, pequeñas empresas, empresas de tamaño mediano Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan a partir de 20 $ al mes Sendspark Personalización de vídeos, incrustación en correos electrónicos, personalización de la marca Pequeñas empresas, empresas de tamaño mediano Los planes de pago empiezan a partir de 49 $ por usuario al mes VEED Grabación de pantalla, herramientas de IA, subtítulos, suite de edición de vídeo Particulares, pequeñas empresas Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan desde 24 $ al mes por usuario Dubb Integración con CRM, páginas de destino personalizables, flujos de trabajo de automatización Empresas medianas, corporaciones Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan a partir de 59 $ al mes por usuario Bonjoro Mensajería de vídeo con personalización, flujos de trabajo y análisis Particulares, pequeñas empresas Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan a partir de 25 $ por usuario al mes Zight Grabación de pantalla, captura de imágenes/GIF, anotaciones, uso compartido rápido Pequeñas empresas, empresas de tamaño mediano Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan desde 9 $ al mes por usuario (facturación anual).

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real de los productos. A continuación te ofrecemos un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

Las mejores alternativas a Vidyard que puedes utilizar

Analicemos cada una de estas herramientas en detalle para que puedas tomar la decisión correcta.

1. ClickUp (la mejor opción para la gestión de proyectos y los flujos de trabajo colaborativos)

Graba tu pantalla, app, o pestaña y compártela al instante desde las tareas con ClickUp Clips

Como aplicación integral para el trabajo, ClickUp va más allá de la gestión básica de proyectos al reunir la creación de vídeos, el seguimiento de tareas, la transcripción mediante IA y la colaboración en equipo en un único entorno de trabajo.

Con ClickUp Clips, puedes grabar al instante toda tu pantalla y tu cámara web directamente desde tu entorno de trabajo. Esto significa que puedes explicar tareas, dar feedback o realizar el uso compartido de actualizaciones rápidas sin tener que cambiar de pestaña ni hacer malabarismos con múltiples herramientas.

Puedes utilizar estas grabaciones breves y personalizadas en lugar de largos correos electrónicos o reuniones. De esta forma, tu equipo capta todo el contexto de inmediato y puede ponerse manos a la obra antes.

Entre bastidores, ClickUp Brain te permite generar transcripciones bajo demanda con solo pedirle que «cree una transcripción» de cualquier clip de vídeo o audio. Este truco de productividad convierte tus palabras habladas en texto en el que se pueden realizar búsquedas, lo que facilita encontrar, revisar y realizar el uso compartido de información clave sin tener que volver a ver el vídeo completo.

Transcribe vídeos y obtén transcripciones sin salir de ClickUp

Además de la transcripción, el AI Notetaker de ClickUp escucha durante tus reuniones o grabaciones. La plataforma puede transcribir automáticamente las notas de tus reuniones, extraer los elementos pendientes y ayudarte a adjuntar notas relevantes directamente a las tareas. Todo ello te llega en un documento de ClickUp perfectamente organizado .

Captura transcripciones precisas de reuniones con ClickUp AI Notetaker

Así pues, si tu vídeo incluye una actualización importante como «Terminemos la presentación para el jueves», la ClickUp AI puede identificarla y ayudarte a convertirla en una tarea. Esta transcripción impulsada por IA te ayuda a mantenerte al tanto de la conversación sin preocuparte por tomar notas.

Lo que hace que esto sea aún más potente es la estrecha conexión de los vídeos y las notas con el sistema de gestión de tareas de ClickUp. Puedes utilizar ClickUp Tasks para convertir clips, transcripciones y resúmenes directamente en tareas, de modo que tu equipo tenga todo el contexto que necesita en un solo lugar.

Para optimizar aún más tu flujo de trabajo, la plataforma ofrece más de 1000 plantillas personalizables con las que puedes empezar a trabajar de inmediato. La plantilla de producción de vídeo de ClickUp es un buen punto de partida para guiar a tu equipo a través de todas las fases del proceso de producción, desde la planificación y la redacción del guion hasta la edición y la publicación. Te ayuda a gestionar los plazos y los entregables de forma fluida dentro de una sola plataforma.

Consigue una plantilla gratis Gestiona proyectos de vídeo desde el guion hasta la edición con la plantilla de producción de vídeo de ClickUp

Guías paso a paso, comunicación asíncrona por vídeo, demostraciones interactivas... Sea cual sea tu trabajo, ClickUp te ayuda a convertirlo en algo práctico.

Las mejores funciones de ClickUp

Convierte los vídeos en información útil: transcribe grabaciones, resalta momentos clave y genera resúmenes con transcribe grabaciones, resalta momentos clave y genera resúmenes con ClickUp Brain

Conecta el vídeo con la acción: adjunta clips directamente a las tareas para que tu equipo pueda actuar de inmediato ante los comentarios o las actualizaciones

Mantén una colaboración fluida: utiliza comentarios, menciones y notificaciones para sincronizarte con tu equipo

Optimiza los flujos de trabajo de vídeo: aplica plantillas y automatización para gestionar cada paso de tu proceso de producción de vídeo de forma más eficiente

Limitaciones de ClickUp

Con tantas funciones integradas, la plataforma puede resultar abrumadora para los nuevos usuarios

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Una reseña de G2 dice:

ClickUp es la plataforma más detallada y, a la vez, más flexible que he encontrado para listas de tareas y colaboración. Hay muchísimas formas de crear listas y hacer un seguimiento de los proyectos. Le ha proporcionado a mi equipo una forma sencilla de mantenerse al día con todo el trabajo de nuestros clientes, comunicarse entre nosotros sobre tareas específicas y almacenar todo nuestro conocimiento y recursos compartidos. Apenas hemos arañado la superficie de lo que puede hacer, y sin embargo nos ha ayudado muchísimo a mantenernos organizados y a terminar todo.

ClickUp es la plataforma más detallada y, a la vez, más flexible que he encontrado para listas de tareas y colaboración. Hay muchísimas formas de crear listas y hacer un seguimiento de los proyectos. Le ha proporcionado a mi equipo una forma sencilla de mantenerse al día con todo el trabajo de nuestros clientes, comunicarse entre nosotros sobre tareas específicas y almacenar todo nuestro conocimiento y recursos compartidos. Apenas hemos arañado la superficie de lo que puede hacer, y sin embargo nos ha ayudado muchísimo a mantenernos organizados y a terminar todo.

a través de Loom

Loom te permite grabarte en vídeo y realizar el uso compartido al instante mediante un enlace. Es ideal para equipos que necesitan enviar actualizaciones rápidas, tutoriales o respuestas personalizadas sin tener que organizar una reunión completa.

También puedes utilizar Loom para diferentes casos de uso, como personalizar cada vídeo con tu logotipo y colores, añadir botones de llamada a la acción y realizar el seguimiento de quién lo está viendo con análisis detallados de los espectadores. Además, tus compañeros de equipo pueden dejar comentarios directamente en la línea de tiempo del vídeo u organizar todo en carpetas compartidas para mantener los comentarios estructurados y fáciles de seguir.

Las mejores funciones de Loom

Recorta, edita y une clips directamente en tu navegador sin necesidad de ningún software externo

Añade elementos interactivos utilizando herramientas de dibujo integradas, reacciones con emojis y llamadas a la acción en las que se puede hacer clic para animar a dar los siguientes pasos

Se integra a la perfección con herramientas populares como Slack, Gmail y Google Drive para simplificar el uso compartido y la colaboración

Limitaciones de Loom

No ofrece herramientas de edición avanzadas, como cronogramas multipista o transiciones, lo que podría suponer un inconveniente para los equipos que buscan producir contenido muy pulido

Precios de Loom

Starter: 0 $

Business: 18 $ al mes por usuario (facturación anual)

Business + IA: 24 $ al mes por usuario (facturación anual)

Enterprise: precios personalizados para equipos grandes

Valoraciones y reseñas de Loom

G2: 4,7/5 (más de 2000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 480 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Loom?

Una reseña de G2 dice:

Loom es increíblemente fácil de usar: solo hay que grabar y listo. Me encanta lo rápido que puedo crear un vídeo y hacer llegar la información a quienes la necesitan compartiendo un enlace al instante. La posibilidad de grabarme a mí mismo y a mi pantalla hace que explicar temas o guiar a la gente a través de una tarea sea mucho más fácil.

Loom es increíblemente fácil de usar: solo hay que grabar y listo. Me encanta lo rápido que puedo crear un vídeo y hacer llegar la información a quienes la necesitan compartiendo un enlace al instante. La posibilidad de grabarme a mí mismo y a mi pantalla hace que explicar temas o guiar a la gente a través de una tarea sea mucho más fácil.

3. Hippo Video (la mejor opción para ampliar campañas de vídeo de ventas hiperpersonalizadas)

a través de Hippo Vídeo

Hippo Video ayuda a los equipos a destacar en bandejas de entrada saturadas mediante la difusión de vídeos personalizados. Puedes incrustar vídeos en herramientas como Salesforce, HubSpot, Gmail u Outlook, e incluso grabarlos y enviarlos directamente desde tu bandeja de entrada.

Con campos dinámicos como el nombre, la empresa o el rol del espectador, puedes personalizar cada mensaje para que resulte más personal y relevante. Además, el seguimiento detallado de las vistas, el tiempo de visualización y los clics te ofrece la información que necesitas para mejorar la interacción.

Las mejores funciones de Hippo Vídeo

Utiliza plantillas prediseñadas o personalizadas para crear y enviar mensajes de vídeo coherentes y con la imagen de marca

Desencadenantes de correos electrónicos con vídeos automatizados en función de las acciones de los espectadores para hacer un seguimiento en el momento justo

Añade elementos de captura de clientes potenciales, como formularios, enlaces a calendarios y llamadas a la acción (CTA) en las que se puede hacer clic, directamente dentro del vídeo para convertir la interacción en acción

Limitaciones de Hippo Vídeo

El panel y los flujos de trabajo de automatización pueden resultar un poco torpes o menos intuitivos para algunos usuarios

Precios de Hippo Vídeo

Mensajería por vídeo:

Free Forever

Pro: 30 $ al mes por usuario

Equipos: 75 $ al mes por usuario

Plan Enterprise: 80 $ al mes por usuario, mínimo de 10 usuarios (facturación anual)

Texto a vídeo:

Free Forever

Starter: 29 $ al mes por usuario

Creador: 89 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Hippo Vídeo

G2: 4,5/5 (más de 700 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 95 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Hippo Vídeo?

Una reseña de G2 dice:

He estado usando Hippo Video para grabar mi pantalla y a mí mismo al mismo tiempo, con el fin de mostrar guías de procesos o instrucciones a mis compañeros. Realmente reduce las idas y venidas y mantiene a todo el mundo en sintonía. Además, poder explicar las cosas en tiempo real mientras muestro lo que estoy haciendo hace que el uso compartido de temas complejos sea mucho más sencillo. Lo recomiendo totalmente si necesitas una herramienta sólida para la comunicación y la formación.

He estado usando Hippo Video para grabar mi pantalla y a mí mismo al mismo tiempo, con el fin de mostrar guías de procesos o instrucciones a mis compañeros. Realmente reduce las idas y venidas y mantiene a todo el mundo en sintonía. Además, poder explicar las cosas en tiempo real mientras muestro lo que estoy haciendo hace que el uso compartido de temas complejos sea mucho más sencillo. Lo recomiendo totalmente si necesitas una herramienta sólida para la comunicación y la formación.

📮 Dato de ClickUp: El 88 % de los encuestados utiliza la IA para sus tareas personales, pero más del 50 % evita usarla en el trabajo. ¿Cuáles son las tres principales barreras? La falta de una integración fluida, las lagunas de conocimiento o las preocupaciones en materia de seguridad. Pero, ¿y si la IA estuviera integrada en tu entorno de trabajo y ya fuera segura? ClickUp Brain, el asistente de IA integrado de ClickUp, lo hace realidad. Entiende las indicaciones en lenguaje natural, resolviendo las tres preocupaciones relacionadas con la adopción de la IA, al tiempo que conecta tu chat, tus tareas, tus documentos y tus conocimientos en todo el entorno de trabajo. ¡Encuentra respuestas e información con un solo clic!

4. Wistia (la mejor opción para los profesionales del marketing que optimizan vídeos para la captación de clientes potenciales y la coherencia de marca)

a través de Wistia

Wistia es un proveedor de alojamiento de vídeo fiable con herramientas de marketing integradas que ayudan a los equipos a captar la atención de los espectadores y obtener información valiosa. La plataforma te permite personalizar tu reproductor de vídeo con los colores, controles y logotipos de tu marca para ofrecer una experiencia adaptada a ella.

Los mapas de calor detallados muestran qué partes de tus vídeos captan la atención y en qué momentos los espectadores abandonan la visualización, lo que te ayuda a mejorar la eficacia del contenido. Probablemente no necesitarás alternativas a Wistia, ya que Wistia se integra a la perfección con las plataformas populares de CRM y automatización de marketing para ayudarte a conectar los datos de vídeo con tus campañas más amplias.

Las mejores funciones de Wistia

Añade formularios de captura de correo electrónico y llamadas a la acción (CTA) interactivas dentro de los vídeos para generar clientes potenciales sin redirigir a los espectadores

Compara varias versiones de vídeo para determinar cuál ofrece mejores resultados en cuanto a interacción o conversiones

Aloja y realiza la promoción de podcasts de marca junto con vídeos en una única plataforma

Limitaciones de Wistia

La plataforma carece de funciones para la grabación rápida de pantalla o la colaboración interna

Precios de Wistia

Free Forever

Plus: 19 $ al mes (facturación anual)

Pro: 79 $ al mes (facturación anual)

Avanzado: 319 $ al mes (facturación anual)

Premium: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Wistia

G2: 4,6/5 (más de 800 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 170 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Wistia?

Una reseña de G2 dice:

Wistia es una excelente plataforma de vídeo para empresas. La llevo utilizando desde hace años y la personalización de la visualización de vídeos, las integraciones con herramientas CMS y la rapidez del servicio de atención al cliente la convierten en una opción obvia para las empresas que desean utilizar el vídeo para marketing, diseño de páginas de destino y mucho más.

Wistia es una excelente plataforma de vídeo para empresas. La llevo utilizando desde hace años y la personalización de la visualización de vídeos, las integraciones con herramientas CMS y la rapidez del servicio de atención al cliente la convierten en una opción obvia para las empresas que desean utilizar el vídeo para marketing, diseño de páginas de destino y mucho más.

👀 Dato curioso: El primer sistema de edición de vídeo no lineal de la historia, el CMX 600, salió al mercado en 1971. Tenía el tamaño de una nevera y permitía a los editores saltar a cualquier fotograma al instante, sin necesidad de rebobinar o avanzar rápidamente como en un VHS. ¡Todo un punto de inflexión para su época!

5. BombBomb (la mejor opción para establecer relaciones con los clientes mediante acciones de divulgación basadas en vídeo)

a través de BombBomb

BombBomb ayuda a los equipos de ventas y de éxito del cliente a establecer conexiones más sólidas a través de correos electrónicos con vídeo. En lugar de enviar texto sin formato, puedes grabar y enviar vídeos personalizados directamente desde tu bandeja de entrada o CRM. Estos vídeos aparecen como vistas previas animadas que generan más clics y respuestas.

Además, recibirás notificaciones en tiempo real cuando alguien abra tu mensaje o vea tu vídeo, para que puedas hacer un seguimiento mientras la conversación aún está en marcha. BombBomb se integra con herramientas como Gmail, Outlook, Salesforce y HubSpot, lo que facilita mantenerte dentro de tu flujo de trabajo.

Las mejores funciones de BombBomb

Añade tiras personalizadas con tu nombre, título y empresa para reforzar tu marca y mantener la visibilidad de la información clave a lo largo del vídeo

Incorpora llamadas a la acción (CTA) en tus vídeos para guiar a los espectadores hacia las acciones deseadas

Planifica y programa el envío de correos electrónicos con vídeo para que se envíen en los momentos óptimos y mejora la eficacia de tu comunicación

Limitaciones de BombBomb

Carece de funciones avanzadas como recortar, recortar o añadir superposiciones

Precios de BombBomb

Core: 42 $ al mes por usuario

Core + Copilot: 70 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de BombBomb

G2: 4,7/5 (más de 580 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 130 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre BombBomb?

Una vista de G2 dice:

Llevo usando BombBomb desde 2011 y se lo recomiendo a todos mis clientes que quieren utilizar vídeo en sus estrategias de correo electrónico y marketing. Es increíblemente fácil de usar (tanto desde el escritorio como desde el móvil) y añade ese toque personal a los correos electrónicos que ayuda a «destacar entre el ruido» de los correos que solo contienen texto o que están repletos de texto, llegando directamente a la bandeja de entrada. En otras aplicaciones, tienes que enlazar a sitios web de alojamiento de vídeos; aunque con BombBomb «más o menos» tienes que hacer lo mismo, el proceso es mucho más fluido y transparente para el destinatario.

Llevo usando BombBomb desde 2011 y se lo recomiendo a todos mis clientes que quieren utilizar vídeo en sus estrategias de correo electrónico y marketing. Es increíblemente fácil de usar (tanto desde el escritorio como desde el móvil) y añade ese toque personal a los correos electrónicos que ayuda a «destacar entre el ruido» de los correos que solo contienen texto o que están repletos de texto, llegando directamente a la bandeja de entrada. En otras aplicaciones, tienes que enlazar a sitios web de alojamiento de vídeos; aunque con BombBomb «más o menos» tienes que hacer lo mismo, el proceso es mucho más fluido y transparente para el destinatario.

⚡ Archivo de plantillas: ¿Quieres mejorar la coordinación del equipo mientras cambias a una nueva plataforma de vídeo? ¡No descuides la comunicación interna! Echa un vistazo a estas plantillas de planes de comunicación de ClickUp para mantener a tu equipo sincronizado durante la transición de Vidyard a una nueva solución.

6. Vimeo (Ideal para creadores que buscan un servicio de alojamiento de vídeos de alta calidad con control de privacidad)

a través de Vimeo

Vimeo es una excelente alternativa para equipos que dan prioridad a la calidad del vídeo y necesitan un alojamiento flexible con controles de privacidad avanzados.

Con esta herramienta puedes organizar el contenido en carpetas, compartir enlaces privados para revisiones y recopilar opiniones con comentarios que incluyen la hora en que se publicaron. Vimeo también ofrece compatibilidad con la retransmisión en directo y ofrece análisis detallados de los vídeos para realizar el seguimiento de la interacción de los espectadores y del rendimiento.

Las mejores funciones de Vimeo

Configura ajustes de privacidad avanzados para controlar quién puede ver, descargar o incrustar tus vídeos

Utiliza funciones basadas en IA, como la generación de guiones, el teleprompter en cámara y la eliminación automática de pausas y palabras de relleno, para agilizar el proceso de creación de vídeos

Aloja vídeos en calidad 4K con reproductores personalizables que reflejen tu marca

Limitaciones de Vimeo

Las funciones de colaboración y las amplias opciones de personalización solo están disponibles en los planes de nivel superior

Precios de Vimeo

Free Forever

Starter: 20 $ al mes

Plan Estándar: 41 $ al mes

Avanzado: 125 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Vimeo

G2: 4,3/5 (más de 650 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 1000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Vimeo?

Una reseña de G2 dice:

Durante el último año, Vimeo OTT ha ampliado sus horizontes y capacidades para mantenerse a la vanguardia de las necesidades de los creadores en la comunidad del streaming. Con productos tan sofisticados como los de los grandes estudios, Vimeo OTT ofrece a los creadores la oportunidad de mostrar su trabajo en un entorno perfectamente organizado, con una presentación elegante y fácil de usar.

Durante el último año, Vimeo OTT ha ampliado sus horizontes y capacidades para mantenerse a la vanguardia de las necesidades de los creadores en la comunidad del streaming. Con productos tan sofisticados como los de los grandes estudios, Vimeo OTT ofrece a los creadores la oportunidad de mostrar su trabajo en un entorno perfectamente organizado, con una presentación elegante y fácil de usar.

👀 ¿Sabías que...? Los cortes bruscos se hicieron famosos gracias a los cineastas de la Nueva Ola francesa, a quienes les encantaba romper las reglas. Al cortar rápidamente entre dos planos, creaban un efecto sorprendente y impactante que capta la atención y puede hacerte sentir una oleada de urgencia o confusión.

7. Sendspark (Ideal para vendedores B2B que desean personalizar vídeos a gran escala sin perder la identidad de marca)

a través de Sendspark

Sendspark, una de las alternativas a Loom, te ayuda a impulsar tus ventas B2B, tu marketing y el éxito de tus clientes a través de la comunicación por vídeo personalizada. Puedes utilizar su IA para generar guiones personalizados para tus vídeos de ventas y marketing, lo que te permite ahorrar tiempo y, al mismo tiempo, mantener tus mensajes coherentes y adaptados a tus necesidades.

Las páginas de destino personalizadas te permiten presentar tus vídeos de forma profesional y puedes realizar un uso compartido fácil de tus vídeos por correo electrónico, redes sociales y plataformas de CRM para ampliar tu alcance.

Las mejores funciones de Sendspark

Inserta personalizaciones dinámicas, como nombres o logotipos, en los vídeos para crear una sensación de atención personalizada a gran escala

Facilita el trabajo en equipo con bibliotecas compartidas y carpetas personales para una colaboración fluida en el contenido de vídeo

Mejora la calidad y el aspecto de los vídeos utilizando herramientas integradas para crear vídeos de aspecto profesional

Limitaciones de Sendspark

Es posible que algunos usuarios consideren que los análisis y la elaboración de informes son menos detallados en comparación con plataformas más orientadas a las corporaciones

Precios de Sendspark

Plan Solo: 49 $ al mes por usuario

Plan Plus: 249 $ al mes por usuario

Plan Scale: 499 $ al mes por usuario

Corporaciones y agencias: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Sendspark

G2: 4,7/5 (más de 350 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 80 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Sendspark?

Una reseña de G2 dice:

Ha sido muy fácil integrarlo con el resto de nuestras herramientas tecnológicas (por ejemplo, Clay, HubSpot y Qwilr). La calidad de la IA es alta; no sabíamos muy bien qué esperar cuando empezamos a buscar herramientas en este espacio, pero la personalización de Sendspark está muy bien hecha. También es estupendo que los precios sean asequibles. Comparamos brevemente otras soluciones, pero el precio de entrada era demasiado alto para lo que podíamos justificar inicialmente.

Ha sido muy fácil integrarlo con el resto de nuestras herramientas tecnológicas (por ejemplo, Clay, HubSpot y Qwilr). La calidad de la IA es alta; no sabíamos muy bien qué esperar cuando empezamos a buscar herramientas en este ámbito, pero la personalización de Sendspark está muy bien terminada. También es estupendo que los precios sean asequibles. Comparamos brevemente otras soluciones, pero el precio de entrada era demasiado alto para lo que podíamos justificar inicialmente.

👉🏽 Aquí tienes algunos consejos rápidos que debes tener en cuenta: Planifica el guion de tu vídeo antes de grabarlo

Haz que tus vídeos de empresa sean breves, claros y concisos

Habla con naturalidad y evita las palabras de relleno

Mira a la cámara para establecer una conexión con tu público

Utiliza una buena iluminación y una configuración profesional para mejorar la calidad del vídeo

Asegúrate de tener un audio nítido con un micrófono fiable

Añade personalización (nombres, contexto o miniaturas personalizadas)

Adaptar el tono para pequeñas empresas frente a grandes corporaciones

Incluye demostraciones de productos o contenido de promoción de ventas cuando sea pertinente

Termina con una llamada a la acción contundente (seguimiento, captura de clientes potenciales, integración con CRM)

a través de VEED

VEED es una plataforma basada en navegador que simplifica la creación de vídeos, incluso si nunca antes has realizado la edición de uno. Puedes grabar, realizar la edición, subtitular y realizar el uso compartido de vídeos con solo unos clics, todo en un mismo lugar.

Ofrece funciones como subtitulado automático, grabación de pantalla y cámara web, eliminación de ruido de fondo y personalización de marca con un solo clic. VEED también ofrece compatibilidad con la colaboración en equipo y plantillas de vídeo para agilizar tu flujo de trabajo.

Las mejores funciones de VEED

Accede a un amplio intervalo de plantillas prediseñadas para diversos fines, como publicaciones en redes sociales, campañas de marketing y contenido educativo

Ajusta automáticamente la posición de tus ojos para simular un contacto visual directo con la cámara

Crea locuciones de calidad profesional con voces sintéticas impulsadas por IA para narración y doblaje

Limitaciones de VEED

Las exportaciones de vídeo de mayor tamaño y la salida en alta resolución están limitadas a los planes de pago, lo que puede suponer una restricción para los usuarios gratuitos

Precios de VEED

Free

Lite: 24 $ al mes por usuario

Pro: 55 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de VEED

G2: 4,6/5 (más de 1200 opiniones)

Capterra: 3,3/5 (más de 50 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre VEED?

Una reseña de G2 dice:

Soy un gran admirador de su función «Magic Tools» para eliminar los silencios y mejorar la calidad del sonido de mis vídeos. Utilizo VEED casi a diario, ya que su plataforma es muy fácil de usar y me permite realizar mis ediciones de vídeo con gran facilidad. El servicio de atención al cliente también es de primera clase; siempre recibo respuestas rápidas a cualquier pregunta que tenga, por lo que no sufro interrupciones en mi trabajo. Además, VEED es increíblemente fácil de integrar.

Soy un gran admirador de su función «Magic Tools» para eliminar los silencios y mejorar la calidad del sonido de mis vídeos. Utilizo VEED casi a diario, ya que su plataforma es muy fácil de usar y me permite realizar mis ediciones de vídeo con gran facilidad. El servicio de atención al cliente también es de primera clase; siempre recibo indicaciones rápidas a cualquier pregunta que tenga, por lo que no sufro interrupciones en mi trabajo. Además, VEED es increíblemente fácil de integrar.

9. Dubb (la mejor opción para la automatización de los seguimientos con embudos de vídeo centrados en el rendimiento)

vía Dubb

Dubb es una plataforma de comunicación por vídeo diseñada para ayudarte a interactuar de forma más eficaz a través de contenido de vídeo personalizado y de gran impacto. Su asistente de IA integrado, Caira, ofrece comentarios en tiempo real sobre tu presentación evaluando la claridad, la empatía, la profesionalidad y el tono general.

Gracias a su sólida integración con LinkedIn, puedes compartir vídeos a través de mensajes, comentarios, solicitudes de conexión, Sales Navigator y Recruiter, ampliando así tu alcance en los canales clave. La plataforma también ofrece un seguimiento detallado a nivel de correo electrónico, lo que te proporciona información clara sobre el comportamiento de cada espectador y te permite realizar seguimientos más específicos y oportunos.

Las mejores funciones de Dubb

Configura secuencias automatizadas de correos electrónicos con vídeos para cultivar clientes potenciales y mantener una comunicación constante con clientes potenciales y actuales

Sincroniza los vídeos de productos con herramientas de CRM y correo electrónico como Salesforce, HubSpot y Gmail para optimizar los flujos de trabajo de divulgación

Accede a análisis detallados de los espectadores, incluyendo el tiempo de visualización, los puntos de abandono y la interacción, para perfeccionar tus mensajes

Limitaciones de Dubb

Algunos usuarios consideran que la interfaz de usuario es menos intuitiva, lo que puede ralentizar la incorporación de los nuevos miembros del equipo

Precios de Dubb

Starter: Gratis, gratuito/a

Pro: 59 $ al mes por usuario

Pro Plus: 129 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Dubb

G2: 4,6/5 (más de 550 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 100 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Dubb?

Una reseña de Capterra dice:

Dubb te permite dirigirte directamente a tu cliente potencial, con claridad, emoción y autoridad. Se acabaron los correos electrónicos en frío. Se acabaron las conjeturas. Lo grabas una vez... y vende para siempre.

Dubb te permite dirigirte directamente a tu cliente potencial, con claridad, emoción y autoridad. Se acabaron los correos electrónicos en frío. Se acabaron las conjeturas. Lo grabas una vez... y vende para siempre.

👀 ¿Sabías que...? El «match cut » es un ingenioso truco de edición en el que se realizan conexiones entre dos escenas diferentes haciendo coincidir figuras, colores o acciones; es famoso por su uso en 2001: Una odisea del espacio, cuando un hueso lanzado al aire da paso a una nave espacial.

10. Bonjoro (la mejor opción para convertir los contactos rutinarios en momentos de vídeo destacados y humanos)

vía Bonjoro

Bonjoro es una plataforma de mensajería de vídeo diseñada para mensajes de bienvenida, seguimientos y agradecimientos, que te ayuda a convertir las interacciones cotidianas en experiencias memorables. Úsala para incrustar listas de reproducción de vídeo y aplicaciones de terceros, como encuestas o calendarios, para combinar contenido personalizado y estandarizado.

Ahora bien, ¿qué pasa si el vídeo principal no se carga? Puedes recurrir a vídeos de reserva para asegurarte de que tu mensaje llegue a su destino y garantizar su entrega. Lo mejor es que puedes elegir entre miniaturas estáticas y GIF animados para que tus vídeos destaquen, y configurar los mensajes sin interacción para que se reenvíen automáticamente al cabo de unos días y así aumentar tus posibilidades de que sean vistos.

Las mejores funciones de Bonjoro

Incorpora listas de reproducción de vídeo y aplicaciones de terceros, como encuestas o calendarios, a tus mensajes para combinar contenido personalizado y estandarizado

Intégralo con más de 100 CRM y aplicaciones para automatizar tus flujos de trabajo de mensajería de vídeo y enviar mensajes personalizados a gran escala

Utiliza filtros de flujo de trabajo para orientar mejor tus mensajes según criterios específicos y mejorar su relevancia e impacto

Limitaciones de Bonjoro

Las opciones de personalización de la plataforma para la imagen de marca y los diseños de los vídeos son algo limitadas en comparación con la competencia

Precios de Bonjoro

Free Forever

Starter: 25 $ al mes

Pro: 39 $ al mes

Growth: 99 $ al mes

Empresa: Desde 99 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Bonjoro

G2: 4,8/5 (más de 50 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Bonjoro?

Una reseña de G2 dice:

Bonjoro me ha ayudado a personalizar mis correos electrónicos y a generar más interacción con mis clientes potenciales, lo que, en última instancia, se traduce en más clientes potenciales y conversiones. Es muy fácil de usar y, cada vez que he tenido alguna duda, su servicio de asistencia ha resuelto el problema muy rápidamente. La experiencia y los resultados han sido positivos, y me encanta la interfaz de la plataforma porque es muy intuitiva y fácil de navegar.

Bonjoro me ha ayudado a personalizar mis correos electrónicos y a generar más interacción con mis clientes potenciales, lo que, en última instancia, se traduce en más clientes potenciales y conversiones. Es muy fácil de usar y, cada vez que he tenido alguna duda, su servicio de asistencia ha resuelto el problema muy rápidamente. La experiencia y los resultados han sido positivos, y me encanta la interfaz de la plataforma porque es muy intuitiva y fácil de navegar.

11. Zight (ideal para equipos internos que necesitan grabaciones de pantalla rápidas y con anotaciones para aclarar tareas rápidamente)

vía Zight

Zight es una plataforma interna de comunicación por vídeo que te ayuda a comunicarte de forma más rápida y clara mediante capturas de pantalla con anotaciones, vídeos de pantalla, GIF y vídeos de cámara web. Está diseñada para simplificar los comentarios, agilizar la colaboración y reducir las idas y venidas en la comunicación interna.

Gracias a sus potentes capacidades de IA, Zight puede generar automáticamente transcripciones, subtítulos, resúmenes y traducciones en varios idiomas. También puedes convertir vídeos en documentación estructurada, como informes de incidencias, POE o preguntas frecuentes, lo que te ayuda a optimizar los flujos de trabajo y reducir las tareas manuales.

Las mejores funciones de Zight

Captura la pantalla y la cámara web al mismo tiempo y añade anotaciones para aclarar tu mensaje rápidamente

Comparte vídeos al instante mediante enlaces directos o incrústalos en Slack, Gmail y otras plataformas populares

Gestiona las grabaciones con almacenamiento en la nube y organiza el contenido en carpetas para facilitar el acceso y la colaboración en equipo

Limitaciones de Zight

No tiene compatibilidad con la captura con desplazamiento automático, algo fundamental para capturar páginas web largas o documentos que superan el tamaño de la pantalla visible

Precios de Zight

Free Forever

Pro: 9 $ al mes (facturación anual)

Equipo: 11 $ al mes por usuario (facturación anual)

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Zight

G2: 4,6/5 (más de 1220 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 180 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zight?

Una reseña de G2 dice:

Con una opción gratuita que puedo usar a diario, puedo crear vídeos de muy buena calidad con facilidad. Es fácil de usar y las funciones de edición son perfectas para mi trabajo. Me encantaba como aplicación en la nube y ahora es aún mejor como Zight. El soporte al cliente es fantástico. Se ha añadido una nueva función de IA. Pruébala, no te arrepentirás.

Con una opción gratuita que puedo usar a diario, puedo crear vídeos de muy buena calidad con facilidad. Es fácil de usar y las funciones de edición son perfectas para mi trabajo. Me encantaba como aplicación en la nube y ahora es aún mejor como Zight. El soporte al cliente es fantástico. Se ha añadido una nueva función de IA. Pruébala, no te arrepentirás.

¿Listo para ir más allá de Vidyard? ¡Prueba ClickUp!

Algunas herramientas facilitan el envío de mensajes de vídeo rápidos. Otras te ofrecen un mayor control sobre la imagen de marca, la analítica o la personalización.

La cuestión es que tienes opciones, y muchas.

Pero si buscas una plataforma que haga algo más que grabar y enviar vídeos, quizá merezca la pena echarle un vistazo a ClickUp. Con ClickUp Clips, puedes capturar tu pantalla, transcribir lo que dices con IA y conectarlo todo a tus flujos de trabajo. Eso significa menos seguimientos, decisiones más rápidas y que nada se te escape.

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