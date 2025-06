Cómo utilizar la comunicación por vídeo asíncrona para mejorar el teletrabajo

¿Sabías que más del 70 % de las reuniones impiden a los empleados completar su trabajo? Esto es especialmente cierto para quienes trabajan a distancia.

Aunque las videoconferencias pueden ayudar a mantener conectados a los equipos remotos, deben estructurarse de forma eficaz para evitar pérdidas de tiempo y frustraciones.

Entonces, ¿existe una solución que permita una comunicación más eficiente? ¡Por supuesto! La comunicación por vídeo asíncrona puede ser la respuesta. Este enfoque le ofrece un mayor control sobre las conversaciones y la gestión del tiempo, lo que minimiza los retrasos y mejora la eficiencia.

¿Estás listo para mejorar la comunicación en tu lugar de trabajo? ¡Descubre cómo puede ayudarte la comunicación por vídeo asíncrona!

Comprender las comunicaciones de vídeo asíncronas y síncronas

Hay dos tipos principales de comunicación por vídeo en equipos remotos: sincrónica y asincrónica.

La comunicación por vídeo sincrónica es el intercambio en tiempo real de vídeo y audio entre dos o más personas. Es como una conversación cara a cara, pero virtual. Piensa en plataformas de videoconferencia como Zoom o Google Meet: todo el mundo está conectado e interactuando al mismo tiempo. Es fundamental para la colaboración en tiempo real, la lluvia de ideas y la toma de decisiones rápidas.

Por el contrario, la comunicación asíncrona por vídeo consiste en el intercambio de mensajes de vídeo pregrabados en lugar de videollamadas en directo. Se trata de información en vídeo que se comparte bajo demanda, lo que permite a los destinatarios consumirla cuando les resulte más conveniente.

A diferencia de la comunicación sincrónica, que requiere que todas las partes estén presentes simultáneamente, la mensajería de vídeo asincrónica no necesita una respuesta inmediata. Básicamente, se deja un mensaje de vídeo al que se puede acceder y ver más tarde, combinando la comodidad del chat con la eficacia de las videollamadas.

El blog Remote describe bien el trabajo asíncrono:

El trabajo asíncrono es un concepto sencillo: haz todo lo que puedas con lo que tienes, documenta todo, transfiere la propiedad del proyecto a la siguiente persona y luego empieza a trabajar en otra cosa.

¿Sincrónico o asincrónico? Ambos métodos se adaptan al teletrabajo, pero la interacción por vídeo asincrónica puede dar lugar a nuevas oportunidades de trabajo. Encontrar el equilibrio adecuado entre la comunicación por vídeo sincrónica y asincrónica es clave para maximizar la productividad y el compromiso del equipo en entornos de teletrabajo.

Diferencias y comparaciones entre la comunicación sincrónica y asincrónica

Profundicemos en las diferencias entre las comunicaciones sincrónicas y asincrónicas y cómo estas dan forma a nuestra forma de conectarnos y colaborar.

Aspecto Comunicación sincrónica Comunicación asíncrona Momento adecuado Ocurre en tiempo real, lo que requiere la presencia inmediata de todas las partes Se produce con un retraso, lo que permite a los participantes responder cuando les resulte más conveniente Ejemplos Reuniones en directo, videollamadas, llamadas telefónicas, sesiones de chat en línea, mensajes instantáneos, soporte al cliente en directo Correos electrónicos, vídeos grabados, mensajes, publicaciones en redes sociales, blogs Interactividad Alta interactividad, retroalimentación inmediata Menor interactividad, retrasos en la retroalimentación Flexibilidad Menos flexibles, requieren que los participantes estén disponibles simultáneamente Más flexible, permite a los participantes responder cuando les conviene Colaboración Ideal para la toma de decisiones rápidas y la colaboración en tiempo real Adecuado para tareas que requieren una reflexión profunda y respuestas detalladas Distracciones Más susceptibles a las distracciones debido a su naturaleza en tiempo real Menos susceptibles a las distracciones, ya que las respuestas se pueden dar después de concentrarse en el trabajo Requisitos de conectividad Requiere una conexión a internet estable y fiable Funciona incluso con una conexión a internet intermitente o limitada

Ventajas de utilizar la comunicación por vídeo asíncrona

El teletrabajo es cada vez más frecuente: en 2023, el 12,7 % de los empleados a tiempo completo trabajará desde casa. Se prevé que esta tendencia continúe, con una estimación de 32,6 millones de estadounidenses trabajando a distancia en 2025, lo que supondrá alrededor del 22 % de la población activa.

En respuesta a esta tendencia, las empresas buscan formularios de comunicación más eficientes para involucrar a los empleados remotos.

Aunque la comunicación cara a cara es muy valiosa, no siempre es posible organizar videollamadas que se adapten a los horarios de todos para cada debate o anuncio. Sin embargo, las señales no verbales influyen en la interpretación del mensaje, por lo que abandonar por completo la interacción cara a cara tampoco es lo ideal.

Estas son algunas de las ventajas de utilizar la comunicación asíncrona:

1. Simplifica la colaboración entre zonas horarias

Es difícil programar reuniones en directo para equipos que se encuentran en diferentes zonas horarias. Las reuniones asíncronas permiten a los equipos comunicarse sin problemas, sin necesidad de coordinar agendas apretadas y horarios de trabajo variados.

2. Mejora la flexibilidad

Las modalidades de trabajo flexibles ofrecen mayor flexibilidad y control sobre su horario. Sin embargo, un día lleno de reuniones obligatorias puede limitar su capacidad para estructurar su jornada laboral. El vídeo asíncrono puede reducir el número de reuniones, lo que le permite controlar mejor su día y centrarse en sus tareas.

3. Aumenta la productividad

Las reuniones asíncronas te permiten consumir contenido de vídeo cuando te resulte más conveniente.

Por ejemplo, si eres más productivo por la mañana, puedes ver un vídeo y dar tu opinión cuando estés más despierto, en lugar de esforzarte por hacerlo al final del día.

4. Permite una fácil consulta

Puedes pausar las reuniones asincrónicas para tomar descansos, tomar notas detalladas o saltar a partes relevantes del vídeo.

Esto facilita consultar información importante o revisar secciones sobre las que tenías dudas.

5. Garantiza la seguridad

Afortunadamente, la mayoría de las herramientas de comunicación asíncrona modernas cuentan con funciones de seguridad integradas para proteger tus datos y tus interacciones.

A menudo, se requiere una contraseña para acceder a una grabación de vídeo o restringir el acceso a miembros específicos del equipo para mantener la seguridad de los datos confidenciales.

6. Compatible con la salud mental

Trabajar de forma asíncrona reduce el estrés al permitirte establecer límites, procesar mejor la información y priorizar tu salud mental.

Esto crea un entorno en el que se puede trabajar de forma profunda y sin interrupciones, lo que mejora el bienestar general.

10 estrategias y buenas prácticas para la comunicación asíncrona por vídeo

El objetivo principal de la comunicación empresarial es establecer una plataforma que mantenga a todos informados y fomente el intercambio gratuito de información.

Sin embargo, la gestión de equipos distribuidos plantea retos, especialmente a la hora de implementar métodos de comunicación asíncronos eficaces que se adapten a diferentes zonas horarias y horarios.

Aquí tienes 10 estrategias y buenas prácticas para la comunicación asíncrona por vídeo:

1. Utiliza una herramienta de comunicación por vídeo

Para destacar en la comunicación asíncrona, necesitas una herramienta diseñada para mejorar la claridad y la eficiencia. Utiliza un potente software de colaboración, como ClickUp, para facilitar la transparencia de tus equipos remotos e híbridos.

Como plataforma de gestión de proyectos todo en uno, ClickUp se adapta a tus necesidades en diversos sectores y casos de uso. Tanto si tu equipo necesita ayuda con la gestión de productos como con campañas de marketing, ClickUp te ayuda a consolidar el trabajo, simplificar la comunicación y gestionar las tareas a la perfección. Estas son algunas de las funciones de ClickUp que pueden ayudarte a facilitar la comunicación asíncrona:

Clips de ClickUp

¿Necesitas comunicar instrucciones complejas o proporcionar comentarios detallados? ¡Clip de ClickUp es tu función ideal!

Esta herramienta de grabación de pantalla integrada te permite transmitir tu mensaje con claridad mediante el uso compartido de grabaciones de pantalla, lo que elimina la necesidad de largas cadenas de correo electrónico o reuniones presenciales. Es perfecta para demostrar procesos, explicar tareas y destacar problemas específicos.

El tono puede malinterpretarse fácilmente en los mensajes, especialmente con personas que hablan un dialecto diferente o provienen de una cultura diferente. Por lo tanto, es esencial crear oportunidades de comunicación en varios formatos, incluidos mensajes de texto, audio y vídeo, para garantizar la claridad y evitar malentendidos.

Graba y comparte capturas de pantalla, ventanas de apps o pestañas del navegador de forma fluida dentro de las tareas con ClickUp Clips

Al combinar Clips con ClickUp Brain, el asistente de IA integrado de ClickUp, también puedes:

Transcribir grabaciones

Echa un vistazo a las transcripciones

Copiar fragmentos para otros contextos

Convierte la descripción de los clips en una lista de tareas pendientes

Ir a marcas de tiempo específicas

Esto facilita la revisión y consulta de puntos importantes sin tener que ver todo el vídeo.

Para una comunicación más interactiva junto con tus grabaciones de pantalla, ClickUp se integra a la perfección con ClickUp Chat View, que está diseñado específicamente para el trabajo asíncrono. No tendrás que hacer malabarismos para encontrar mensajes y podrás revisarlos y actuar sobre ellos fácilmente a tu propio ritmo.

ClickUp ofrece otras funciones avanzadas de colaboración digital asíncrona que complementan a Clips, como las tareas de ClickUp, que incluyen comentarios anidados para que los equipos puedan debatir ideas.

Extensión ClickUp para Chrome

Se puede acceder a esta función de grabación de pantalla a través de la extensión ClickUp para Chrome, lo que permite capturar mensajes y material de producción cómodamente sin cambiar de plataforma. Esta integración perfecta ayuda a mantener el flujo y la continuidad en tu trabajo, garantizando que todas tus comunicaciones estén centralizadas y sean fácilmente accesibles.

ClickUp Brain

Automatiza las actualizaciones de standup con ClickUp Brain

ClickUp Brain puede actuar como tu gestor de conocimientos de IA, gestor de proyectos de IA y asistente de redacción, según tus necesidades. Puede ayudar significativamente con la comunicación asíncrona al resumir reuniones y hilos de mensajes por ti. Por ejemplo, las reuniones tradicionales de pie pueden interrumpir el trabajo concentrado. ClickUp Brain ofrece una solución para actualizaciones rápidas del equipo sin sacrificar la productividad.

Tres consejos rápidos para implementar la comunicación asincrónica

Cambie las actualizaciones a vídeos cortos : los miembros del equipo pueden grabar breves actualizaciones sobre su progreso, los obstáculos y las próximas tareas. Estas actualizaciones pueden enviarse a través de mensajes de texto, notas de voz o grabaciones de pantalla cortas

Consolida y comparte : utiliza herramientas como : utiliza herramientas como ClickUp Brain para recopilar y organizar las actualizaciones individuales. Incluso puede automatizar el proceso solicitando a los miembros del equipo actualizaciones diarias basadas en entradas anteriores

Revisión cuando le convenga: los miembros del equipo pueden revisar las actualizaciones consolidadas a su propio ritmo, lo que elimina la necesidad de asistir a una reunión específica

Este enfoque promueve el trabajo centrado, lo que permite a los miembros del equipo estructurar mejor sus jornadas laborales.

ClickUp está diseñado para dar compatibilidad a equipos que trabajan juntos en tiempo real o que se comunican de forma asíncrona, garantizando que todas las necesidades de comunicación se satisfagan dentro de una única plataforma.

2. Oferta formativa

Introducir la comunicación asíncrona a menudo significa incorporar nuevas herramientas, como ClickUp, en el lugar de trabajo. Es importante no dar por sentado que los miembros del equipo ya están familiarizados con estas herramientas, especialmente en lo que respecta a su uso más eficaz.

Proporcionar materiales de formación, como documentos y vídeos, y designar un punto de contacto claro para las preguntas puede ayudar a garantizar una adopción fluida.

Crea y comparte materiales de formación con ClickUp Docs

Utiliza ClickUp Docs para crear materiales de formación. Crea tu documento de formación, añade imágenes e incluso una lista con viñetas para resumir los puntos clave. ¡ClickUp Docs te permite incluso grabar vídeos directamente en el documento utilizando ClickUp Clips!

Una vez que tu documento de formación esté listo, compartirlo es muy fácil. Establece permisos para que las personas adecuadas tengan acceso o, si es de dominio público, ponlo a disposición de todos con un enlace. Ahora, tus alumnos pueden aprender a su propio ritmo.

Consejo profesional: Anuncia el recurso en un canal de Slack o en una plataforma de mensajería compartida para mantener a todos informados.

3. Establezca objetivos claros

Antes de crear un vídeo asíncrono, define su propósito y lo que pretendes conseguir. Ya sea para informar, educar o persuadir, un objetivo claro guiará el contenido y garantizará que sea relevante para la audiencia.

Por ejemplo, si estás creando un vídeo de formación para nuevos empleados, tu objetivo podría ser presentarles la cultura y las políticas de la empresa.

4. Establecer directrices tecnológicas

Implementar normas básicas en el lugar de trabajo para el uso de la tecnología, incluidas directrices para los canales de comunicación asíncronos, es una gran idea. Dado que muchas personas utilizan dispositivos personales para acceder a estos canales, puede ser necesario adoptar nuevas medidas de seguridad, como una VPN, para proteger los datos de la empresa.

Decida qué quiere priorizar en sus vídeos asíncronos y mensajes instantáneos, ya que no todos los mensajes pueden ser asíncronos en todo momento.

Por ejemplo, puede decidir que todos los mensajes nuevos deben responderse antes del final del siguiente día hábil. ¡Quizás pueda crear un canal Slack virtual para charlar sobre temas que no tengan que ver con el trabajo!

5. Practica una comunicación transparente

La confianza puede disminuir cuando la comunicación se traslada principalmente a canales asincrónicos, especialmente si los miembros del equipo trabajan a distancia. Fomenta una cultura de transparencia radical proporcionando una comunicación abierta y honesta a todos los miembros de tu equipo.

Por ejemplo, imagina que estás gestionando un proyecto con un equipo distribuido. En lugar de compartir las actualizaciones solo durante las reuniones programadas, puedes utilizar un documento compartido de ClickUp para mantener un diario del proyecto.

Actualiza este diario con regularidad con los progresos, los retos y los próximos pasos. Anima a los miembros del equipo a añadir sus contribuciones, ideas y comentarios. De este modo, todos estarán informados sobre el estado del proyecto, las decisiones tomadas y los obstáculos encontrados, lo que fomentará la confianza y la colaboración.

6. Sé conciso

La capacidad de atención es limitada, especialmente en un entorno digital. Haz que tus vídeos sean breves y concisos, centrándote en el mensaje o la información clave que deseas transmitir.

Evita detalles innecesarios o explicaciones prolijas. Por ejemplo, si estás creando un vídeo de demostración de un producto, céntrate en destacar las funciones y ventajas clave en lugar de entrar en detalles exhaustivos sobre cada aspecto del producto.

Consejo profesional: Comparte notas transcritas o texto destacado junto con tu vídeo para proporcionar contexto adicional.

7. Solicitar comentarios

Anime a los miembros de su equipo a probar nuevas herramientas y a dar su opinión. La realidad sobre el terreno puede diferir significativamente de su percepción como líder o gerente.

Además, invítales a compartir sus perspectivas sobre la comunicación en el lugar de trabajo y los flujos de trabajo de los proyectos, y sugiere formas de mejorarla. Cuando busques comentarios a través de vídeos asíncronos, ClickUp Proofing puede resultarte útil. Te permite anotar imágenes, vídeos y archivos PDF, y crear un espacio para comentarios detallados.

Facilita los comentarios y las aprobaciones añadiendo comentarios directamente a los adjuntos de las tareas con la función Revisión de ClickUp

Así es como ayuda ClickUp Proofing:

Trabaja con archivos PNG, GIF, JPEG, WEBP, vídeo y PDF

Asigna comentarios a los miembros del equipo para indicar quién debe tomar medidas

Asegúrate de que los comentarios sean fácilmente accesibles más adelante, proporcionando un registro de tu trabajo

Ahorra tiempo identificando exactamente de qué estás hablando con tu equipo

8. No renuncies a la comunicación excesiva

Dado que los destinatarios pueden interactuar con los mensajes cuando les conviene, proporcionar toda la información necesaria por adelantado ayuda a garantizar la claridad y reducir la necesidad de preguntas de seguimiento.

En este contexto, la comunicación excesiva puede ser beneficiosa, ya que permite a los destinatarios comprender el mensaje y tomar las medidas necesarias sin demoras. Este enfoque garantiza la eficiencia y la eficacia en la comunicación asincrónica, lo que contribuye a flujos de trabajo más fluidos y a una mejor colaboración.

9. Mantén un tono profesional

Aunque la comunicación asíncrona es más flexible, mantén una actitud profesional en tus vídeos. Vístete adecuadamente y habla con claridad y confianza. Evita el uso de jerga o lenguaje informal, a menos que sea apropiado para tu público.

Si estás creando un vídeo para la comunicación interna de tu empresa, es posible que utilices un tono más informal que si estuvieras creando un vídeo para partes interesadas externas.

10. No conviertas la comunicación asincrónica en sincrónica

¡Mantén la comunicación asíncrona asíncrona! Por ejemplo, si empiezas a intercambiar correos electrónicos rápidamente con un compañero, básicamente estás utilizando el correo electrónico de forma sincrónica, sentando un precedente para futuras interacciones.

No establecer directrices claras puede difuminar los límites y confundir las expectativas de comunicación. Es importante mantener la naturaleza asincrónica de la comunicación para garantizar la comprensión y el cumplimiento de los cronogramas acordados por parte de todos.

Esperamos que estos consejos para trabajar desde casa y las buenas prácticas para la comunicación asíncrona por vídeo te ayuden a mejorar la productividad y la colaboración en tu configuración de trabajo.

Al implementar estas estrategias, puedes utilizar herramientas de comunicación asincrónica como ClickUp para simplificar los flujos de trabajo, mejorar la comunicación del equipo y alcanzar tus metas de manera más eficiente.

Riesgos potenciales y cómo mitigarlos

Sin duda, las herramientas de vídeo asíncronas ofrecen flexibilidad y comodidad para la colaboración remota.

Sin embargo, estas ventajas conllevan riesgos potenciales que debes abordar para garantizar una colaboración fluida y segura.

Veamos algunos de estos riesgos y exploremos formas de mitigarlos.

Análisis del problema del «zoombombing» en videollamadas sincrónicas

Antes de continuar, ¡tenemos que entender qué es el zoombombing!

El zoombombing se refiere a la intrusión no autorizada en una videoconferencia o una conferencia telefónica. Aunque la comunicación por vídeo asíncrona no suele enfrentarse a este riesgo específico, pueden producirse otras formas de acceso no autorizado o violaciones de datos.

Para evitar estas infracciones, asegúrese de que la plataforma elegida ofrece funciones de seguridad robustas. Considere la posibilidad de utilizar cifrado de extremo a extremo, contraseñas seguras y controles de acceso. Forme a su equipo sobre la importancia de las prácticas de comunicación segura y mantenga actualizados sus protocolos de seguridad.

La importancia de la seguridad y la privacidad de los datos en las comunicaciones por vídeo

La seguridad y la privacidad de los datos, incluidas las herramientas de vídeo asíncronas, son importantes en cualquier comunicación.

Para proteger la información confidencial, utilice una plataforma que cumpla con la normativa de protección de datos, como el RGPD o la CCPA. Cifre sus archivos de vídeo en reposo y en tránsito, y limite el acceso únicamente al personal autorizado.

Además, revise y actualice periódicamente sus medidas de seguridad para evitar posibles amenazas.

Si ya utilizas ClickUp en tu lugar de trabajo, añade una capa colaborativa optando por la integración de Zoom en ClickUp para organizar reuniones dentro de ClickUp.

Esta integración puede mejorar la seguridad de varias maneras:

Comunicación centralizada : al organizar reuniones de Zoom dentro de ClickUp, centralizas la comunicación y reduces la necesidad de cambiar entre múltiples plataformas, lo que minimiza el riesgo de violaciones de seguridad

Control de acceso: La integración de ClickUp con Zoom ofrece funciones adicionales de control de acceso, lo que te permite gestionar los participantes en las reuniones de forma más eficaz y reducir el riesgo de acceso no autorizado

Cifrado de datos: Tanto ClickUp como Zoom dan prioridad a la seguridad de los datos y ofrecen cifrado para las comunicaciones y el uso compartido de archivos. Al utilizarlos conjuntamente, puedes garantizar la protección de tus reuniones y de los datos compartidos

Medidas de seguridad consolidadas: Ambas herramientas actualizan periódicamente sus medidas de seguridad para hacer frente a las amenazas emergentes. Su integración le permite beneficiarse de sus esfuerzos combinados para mejorar la seguridad

Si sigues estas medidas de seguridad y los consejos de Zoom, podrás hacer que el teletrabajo sea más fácil y seguro para ti y tu equipo.

Empieza a comunicarte por vídeo de forma asíncrona con ClickUp

Aunque la comunicación sincrónica puede considerarse la «norma», ¡hay una forma mejor!

La comunicación asincrónica ofrece mayor flexibilidad y puede reducir el estrés de sus empleados. También ayuda a conciliar la vida laboral y personal de los teletrabajadores, al aliviar la presión de estar conectados constantemente.

Y si quieres optimizar tu comunicación asíncrona, ¿por qué no aprovechas ClickUp?

ClickUp ofrece varias funciones para mejorar la colaboración en equipo, como la gestión de tareas, el uso compartido de archivos y la grabación de pantalla. Estas herramientas pueden ayudarte a ti y a tu equipo a manteneros organizados, comunicaros a vuestro propio ritmo y alcanzar vuestras metas de forma más eficiente en un entorno de teletrabajo.

Prueba ClickUp gratis para aumentar la productividad y ahorrar tiempo valioso a tu equipo

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Cuál es la diferencia entre vídeo asíncrono y síncrono?

El vídeo asíncrono consiste en contenido pregrabado que los espectadores pueden ver a su propio ritmo, como conferencias grabadas, vídeos de formación y seminarios web bajo demanda. Por otro lado, el vídeo sincrónico se refiere a las interacciones de vídeo en directo y en tiempo real en las que los participantes interactúan entre sí simultáneamente, incluyendo videoconferencias, streaming en directo y reuniones virtuales.

¿Qué es la comunicación por vídeo asíncrona?

La comunicación por vídeo asíncrona se refiere al intercambio de contenidos pregrabados o mensajes de vídeo asíncronos que pueden verse en diferentes momentos. Esto permite a los participantes responder e interactuar con el contenido en función de su disponibilidad.

¿Qué significa vídeo sincrónico?

El vídeo sincrónico se refiere a las interacciones en directo en las que los participantes participan en videollamadas en tiempo real. Esto incluye videoconferencias, retransmisiones en directo y reuniones virtuales en las que los participantes pueden comunicarse al instante.

¿Las videollamadas son asíncronas?

No, las videollamadas son sincrónicas. Implican una comunicación en tiempo real a través de una pantalla de ordenador u otros dispositivos móviles en la que los participantes pueden verse y oírse al instante, de forma similar a las interacciones cara a cara.

¿Qué significa «sincrónico»?

Sincrónico se refiere a eventos o procesos que ocurren simultáneamente o en tiempo real. En el contexto de la comunicación por vídeo, las interacciones sincrónicas implican videollamadas entre los participantes, como una llamada de Zoom.