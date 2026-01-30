20 indicaciones de Jasper IA para mejorar tu escritura y tu creatividad

¿Sabías que el 62 % de los profesionales del marketing ya utiliza la IA para generar ideas sobre nuevos temas? Otro 53 % la utiliza para resumir contenidos, y el 44 % la emplea para redactar borradores de artículos.

Pero la IA no está aquí para quitarte el trabajo. ¡Se trata de hacer más cosas en menos tiempo!

Jasper es un asistente de redacción basado en IA que ayuda en la creación de contenido y realiza la automatización de tareas repetitivas. Al aprovechar las capacidades de procesamiento del lenguaje natural de la herramienta, los profesionales del marketing pueden automatizar tareas repetitivas, optimizar el contenido para SEO, crear descripciones de productos y generar textos de alta calidad en una fracción del tiempo.

En este blog, exploraremos 20 indicaciones de Jasper IA para que tus tareas de marketing sean más manejables y tus estrategias más eficaces. 🎯

⏰Resumen de 60 segundos Las indicaciones de Jasper AI guían a la herramienta de IA para generar ideas de contenido de marketing en redes sociales, como publicaciones, correos electrónicos y anuncios.

Las indicaciones eficaces deben proporcionar contexto, especificar el tono y el estilo, jugar con el tono emocional, tener una estructura definida e incluir un elemento de juego de roles.

Entre las ventajas de utilizar las indicaciones de Jasper IA se incluyen una mayor eficiencia, una creatividad mejorada, una voz de marca coherente, el análisis de datos y la optimización para motores de búsqueda.

Para utilizar Jasper IA de forma eficaz, evita sobrecargarlo de información, respeta la privacidad, establece expectativas realistas, estructura las indicaciones con claridad, proporciona comentarios sobre los resultados y aborda cualquier sesgo.

Descubre alternativas a Jasper, como ClickUp Brain, para la creación de contenido con IA, la colaboración en equipo y la gestión de proyectos.

Comprender las indicaciones de Jasper IA

Antes de profundizar en las indicaciones de Jasper IA, veamos qué son, cómo funcionan y por qué son importantes.

¿Qué son las indicaciones de Jasper IA?

Las indicaciones de Jasper AI son instrucciones, comandos o preguntas específicas que le das para guiar a la herramienta de redacción Jasper AI en la generación de ideas y contenido. Puedes adaptar estas indicaciones a diferentes materiales de marketing, como campañas de correo electrónico, publicaciones en redes sociales, textos publicitarios y mucho más.

Recuerda que la IA es tan buena como tus instrucciones. Por lo tanto, cuanto más detallada y clara sea la indicación, mejor será el resultado.

📌 Ejemplo: En lugar de preguntarle a Jasper: «¿Cuáles son las ventajas de las indicaciones para los equipos de marketing?», prueba a preguntarle: «Imagina que eres un ingeniero de indicaciones. Desde tu perspectiva de experto, ¿por qué deberían los equipos de marketing utilizar indicaciones?*»

🔍 ¿Sabías que...? John Phillip Morgan, Dave Rogenmoser y Christopher Hull fundaron Jasper IA en febrero de 2021. La empresa, con sede en Austin, Texas, ha crecido en tres años hasta dar servicio a más de 70 000 usuarios en todo el mundo y generar más de 142,9 millones de dólares.

Ventajas de utilizar indicaciones de IA en las estrategias de marketing

Las indicaciones de IA pueden dar un gran impulso a tus campañas de marketing. A continuación te explicamos cómo:

Mayor eficiencia: Automatizan tareas Automatizan tareas de marketing como el análisis de datos y la creación de contenido para que puedas centrarte en tareas estratégicas

Mayor creatividad: las indicaciones de IA aportan conceptos creativos novedosos que quizá no surgirían por medios convencionales

Análisis exhaustivo de datos: Las indicaciones impulsan a Jasper a analizar enormes conjuntos de datos para descubrir información sobre el comportamiento y las preferencias de los clientes, con el fin de desarrollar estrategias más inteligentes y personalizadas.

Mensajes de marca coherentes: Las indicaciones de IA garantizan que la voz, el tono, la identidad y los mensajes de tu marca se mantengan coherentes en todos los canales de marketing

Mejora del rendimiento de las campañas: Ofrecen soporte para la optimización continua del marketing, por lo que puedes realizar ajustes en tiempo real basándote en las métricas de rendimiento.

¿Cómo crear indicaciones eficaces para Jasper IA?

Gracias a sus capacidades de lenguaje natural, Jasper responde mejor a indicaciones claras y coloquiales que le marquen el rumbo. Sin embargo, la ingeniería de indicaciones no es una tarea que se pueda aplicar de forma universal. La clave está en experimentar con diferentes estilos y ajustar tu enfoque para que Jasper funcione al máximo de su potencial.

Consejos para las indicaciones de Jasper IA

Utilizar la IA es como la escritura creativa: cuanto más practiques, mejor lo harás. A continuación te explicamos cómo hacerlo bien:

Proporciona contexto: Ayuda a Jasper a captar el «panorama general». Especifica el tono, el objetivo del público, el propósito o cualquier detalle clave que consideres importante.

Utiliza la técnica de la cadena de pensamiento : Desglosa los problemas complejos en pasos pequeños y manejables. La IA puede trabajar en el proceso en lugar de precipitarse a dar una respuesta

📌Ejemplo de indicación: Ayúdame a crear un plan de contenido para redes sociales con el fin de promocionar un reloj inteligente. Sigue estos pasos: Investiga el público objetivo de este producto y sus intereses clave en las redes sociales

Sugiere 5 ideas atractivas para publicaciones en redes sociales que conecten con esta audiencia

Para cada idea de publicación, incluye una breve descripción del contenido y el tono (por ejemplo, informativo, humorístico, inspirador)

Escribe 3 variaciones de pies de foto para redes sociales para cada idea de publicación que destaquen las funciones únicas del producto

Añade prefijos adecuados: Utiliza prefijos específicos como «Como experto en marketing» o «como si estuvieras hablando con» para obtener respuestas más personalizadas.

Experimenta con los ajustes de temperatura: Utiliza la temperatura de Jasper para ajustar el termostato de la creatividad. Mantenla baja (por ejemplo, 0,1) para obtener respuestas seguras y predecibles, y alta (por ejemplo, 0,8) para textos informales o creativos.

Da prioridad a las indicaciones estructuradas: Utiliza viñetas o listas numeradas en tus indicaciones

📌Ejemplo: En lugar de preguntar: «Háblame de las estrategias de marketing de contenido», di: 1. Haz una lista de las 5 principales estrategias de marketing de contenido. 2. Explica cada una brevemente. 3. Añade ejemplos siempre que sea posible.

Prueba a hacer un juego de roles: Pídele a Jasper que imite a tu público objetivo. Por ejemplo, imagina que eres un director técnico escribiendo este correo electrónico

Añade contexto emocional: Utiliza indicaciones emocionales y persuasión con Jasper IA

Indicación emocional: Ayúdame a redactar una presentación de la hoja de ruta del producto que cale en nuestro equipo directivo. Asegúrate de que transmita un sentido de urgencia y resalte la importancia estratégica de cada iniciativa. Esta tarea es muy importante para mi carrera

Pide varios ejemplos: Utiliza la técnica de bootstrap sintético para que la IA genere varios ejemplos basados en tus aportaciones y requisitos. Esto ayuda a crear escenarios diversos, especialmente cuando los datos del mundo real tienen un límite.

💡Ejemplo: Ponte en el rol de un entrenador físico y escribe una descripción de producto para una máquina de remo compacta y plegable para hacer ejercicio en casa. Funciones principales: Diseño plegable para facilitar el almacenamiento

Conexión Bluetooth para sincronizar diferentes aplicaciones

Niveles de dificultad ajustables para todos los niveles de habilidad

Asientos ergonómicos y un diseño elegante y moderno Tono: Motivador, de conversación, informativo, profesional y centrado en empoderar al cliente Temperatura: Realiza el ajuste a 0,8 para permitir una redacción creativa y enérgica Proporcione 3 variaciones que transmitan naturalidad y entusiasmo.

Las mejores indicaciones de Jasper IA para diferentes casos de uso

Desde la creación de contenido hasta las estrategias de marketing, exploremos las mejores indicaciones de Jasper IA que te ahorran tiempo, potencian la creatividad y ofrecen resultados impactantes. 👀

1. Redacción de blogs y creación de contenido

Redactar textos tanto largos como cortos, ajustar el contenido en función de los comentarios de los compañeros y esperar las aprobaciones: mantener el calendario de contenidos lleno es difícil de gestionar en solitario.

Aquí tienes algunas indicaciones de redacción con IA que te ayudarán a cubrir todas las necesidades como equipo de contenido de una sola persona y a evitar el agotamiento. 💫

1. Utiliza aquí el marco de problema-solución. Escribe una entrada de blog detallada de [número de palabras] en la que analices el impacto de [evento o noticia específica] en el [sector o comunidad específica]. Empieza por el problema clave, seguido de los retos o riesgos que plantea. Concluye con soluciones prácticas que los profesionales puedan adoptar, respaldadas por datos de [plataformas fiables] y opiniones de expertos con enlaces.

2. Aplica el marco «Qué, Por qué, Cómo». Redacta un esquema completo de una entrada de blog de [número de palabras]. Incluye las ideas clave de [libro/artículo] y analiza cómo se pueden aplicar estos conocimientos a [sector/campo]. Incluye ejemplos del mundo real y casos prácticos para mostrar cómo se aplican estos conceptos. Proporciona [número] pasos para que los lectores los pongan en práctica.

3. Asume el rol de un especialista en marketing digital. Crea una estrategia detallada y viable para conseguir backlinks de alta calidad procedentes de sitios web de prestigio en [sector]. Utiliza el marco AIDA. La meta es reforzar la autenticidad de mi sitio web [enlace al sitio] y mejorar su posicionamiento en los motores de búsqueda para una entrada de blog centrada en el [tema específico].

4. Crea un guion de dos minutos para un vídeo de YouTube sobre [tema]. El vídeo debe comenzar con un gancho o una anécdota atractiva, seguida de una panorámica del tema, [número] consejos prácticos y una conclusión que anime a los espectadores a suscribirse.

5. Toma [contenido de origen] y reutilízalo en una publicación de [plataforma de redes sociales específica] con el objetivo de llegar a [público específico]. Empieza con la idea más importante y atractiva del contenido de origen, asegurándote de que capte la atención de inmediato.

Casos de uso de la IA en el marketing de contenido y la generación de ideas: Investiga palabras clave relevantes y temas de actualidad

Creación de esquemas detallados de SEO para escritores

Analizar las estrategias de la competencia e identificar áreas de oportunidad

Realización de estudios de audiencia

🧠 ¿Sabías que...? Jasper se basa en un marco Generative Pre-Trained Transformer (GPT-3) y está entrenado con datos existentes procedentes de aproximadamente el 10 % de Internet. Esto le permite generar textos coherentes y contextualmente relevantes sobre diversos temas.

2. Redacción publicitaria y marketing

Como profesional del marketing o escritor, encontrar el equilibrio entre la creatividad y la estrategia puede ser todo un reto.

Quieres que tus textos conecten con el público objetivo, pero no puedes evitar añadir tu toque personal. Para acabar con este dilema constante y cumplir con tus plazos, utiliza las indicaciones de Jasper IA.

Solo tienes que proporcionar marcos estratégicos o detalles sobre el objetivo del público y dejar que se encargue del resto.

Aquí tienes algunos ejemplos de indicaciones de redacción para empezar:

1. Utiliza el esquema «Antes-Después-Puente». Escribe un texto que presente la situación actual con un [problema] al que se enfrenta el [perfil del cliente]. Muéstrales el mundo después de usar nuestro [producto/servicio] y cómo ha mejorado su situación. A continuación, ofrece un [puente] para mostrarles cómo llegar a ese estado mejorado utilizando nuestro producto.

2. Redacta un texto utilizando el marco «Exclusivo-Inclusivo». Posiciona nuestro [producto/servicio] como algo de élite y deseable para el [perfil del cliente ideal]. Incluye puntos clave como [argumento de venta único], [punto débil] y [acción deseada].

3. Analiza el mercado de [producto/servicio]. Identifica segmentos de clientes potenciales basándote en datos demográficos, comportamiento y preferencias de compra. Proporciona [número] estrategias personalizadas para llegar de forma eficaz a cada segmento y captar su interés, incluyendo canales específicos, estilos de comunicación y ejemplos de campañas que respondan a sus necesidades.

4. Crea un texto utilizando el marco «Story-Solve-Sell» (Historia-Solución-Venta) para convertir a los clientes potenciales en clientes. Cuenta una historia convincente que conecte con el [perfil del cliente ideal] y se relacione con el problema que resuelve nuestro [producto/servicio]. A continuación, demuestra cómo nuestro producto resuelve el problema y haz una llamada a la acción contundente para convencer al lector de que compre o realice la acción deseada. Además, incluye variables como [producto/servicio], [argumento de venta único] y [acción deseada].

5. Redacta un texto utilizando el marco «Expectativa-Sorpresa» para generar interés y animar a la acción por parte del [perfil del cliente ideal]. Incluye puntos clave como [argumento de venta único], [punto débil] y [acción deseada].

💡Consejo profesional: Automatiza las pruebas de contenido utilizando la IA para realizar pruebas A/B en titulares, imágenes o llamadas a la acción, y deja que analice los datos para determinar qué variaciones generan los mejores resultados.

3. Contenido para redes sociales

Crear contenido para redes sociales que capte la atención sin perder la esencia de tu marca es todo un reto, sobre todo con plazos ajustados. Tus ideas empiezan a parecer repetitivas y es difícil saber con qué tema continuar.

Como software de asistencia a la redacción, Jasper genera ideas de contenido novedosas y te ayuda a crear publicaciones para tu próxima campaña destacada en redes sociales. Solo tienes que introducir tus metas y especificaciones y dejar que él se encargue del trabajo.

Veamos algunas ideas de indicaciones que puedes utilizar:

1. Crea ideas para una serie de publicaciones en Instagram dirigidas a [público objetivo], destacando las ventajas únicas de [producto/servicio], incluyendo [lista de USP]. Ofrece casos de éxito y [número] de consejos prácticos adaptados a sus necesidades. Consulta [enlaces] en busca de inspiración y aplica el modelo AIDA para captar la atención, el interés y el deseo, y promover la acción.

2. Escribe una serie de pies de foto y textos creativos que utilicen la prueba social, la narración de historias y un lenguaje persuasivo con un [tono] adecuado. Deben demostrar el valor de mi [producto/servicio] y animar al [público objetivo] a actuar. También puedes utilizar humor, anécdotas y contenido con el que se puedan identificar para conectar con ellos.

3. ¿Puedes sugerir [número] ideas de contenido para [plataforma de redes sociales] relacionadas con [tema/sector específico] que puedan atraer a [público objetivo]? Utiliza el marco PESO (Paid, Earned, Shared, Owned) para orientar las ideas e incluye una descripción detallada de cada una con su técnica de ejecución. Asegúrate de que las ideas abarquen una combinación de contenido educativo, inspirador y práctico.

4. ¿Cuáles son algunos hashtags de moda y eficaces para usar en [plataforma de redes sociales] en [mes, año], diseñados específicamente para [público objetivo]? Les interesa [sector/tendencia]. Incluye una combinación de hashtags populares, de nicho y de marca, y añade el número específico de seguidores de cada uno. Asegúrate de que se ajusten a [palabras clave relacionadas con el tema].

5. ¿Me puedes ayudar a desarrollar un calendario de contenido completo de 30 días para [plataforma de redes sociales] que se ajuste a [los valores de la marca] y se adapte a [el público objetivo]? Utiliza el método 5-3-2 para guiar el equilibrio del contenido:

5 publicaciones informativas

3 publicaciones de promoción

💡Consejo profesional: Utiliza el icono de las chispas para mejorar tus indicaciones para campañas en redes sociales. Jasper completa los huecos que quizá hayas pasado por alto en tu indicación original.

4. Descripciones de productos y comercio electrónico

Te encargas de todas las áreas de marketing de una tienda online que vende artículos de cuero hechos a mano. El producto lo tiene todo para destacar, pero la interacción online no es suficiente.

Redactar descripciones de productos y optimizarlas para el SEO lleva un tiempo que preferirías dedicar al marketing offline.

Pero es un trabajo inevitable. Aquí tienes algunas indicaciones de Jasper IA que te ayudarán a crear contenido atractivo para el comercio electrónico:

1. Necesito una descripción detallada del producto para una nueva línea [nombre de la línea] de [categoría del producto]. Destaca los [puntos fuertes] y estructura el texto en un formato que incluya un gancho, funciones, ventajas y una llamada a la acción. Céntrate en diferenciar la línea de productos de la competencia, añadiendo [factores] y adaptándola al [público objetivo].

2. Describe un día en la vida de un cliente [público objetivo] que utiliza [nombre del producto], destacando su impacto en cada fase de su vida.

3. Escribe una descripción rica en sensaciones de [nombre del producto] de [nombre de la marca]. Haz una mención de cómo se ve, se siente, huele o suena sin utilizar adjetivos típicos de productos como [ejemplos]. Céntrate en sumergir al lector en la experiencia en lugar de limitarte a describir el elemento.

4. Escribe una descripción del producto y etiquetas de producto para [nombre y descripción del producto] que destaquen cómo el producto es perfecto para una [temporada específica] o [situación, como una boda, unas vacaciones o una escapada de fin de semana]. Haz que la situación sea única para el propósito del producto.

5. Escribe una metadescripción del producto [nombre del producto] que se centre en la artesanía y la historia detrás de la fabricación del producto. Esto puede incluir los materiales, los artesanos o el proceso de creación. Incluye [detalles].

💡Consejo profesional: Entrena tu herramienta de IA para que refleje el tono y la voz de tu marca proporcionándole ejemplos de contenido anterior o una guía de estilo. También puedes proporcionarle datos nuevos y comentarios para garantizar que todas las descripciones se ajusten a la identidad de tu marca y refuercen la confianza de los clientes.

Errores comunes que debes evitar con las indicaciones de Jasper IA

Usar Jasper IA es emocionante, pero algunos errores de principiante pueden dejarte con resultados menos que ideales. Esto es lo que debes evitar:

Sobrecarga de información: Proporcionar demasiada información a Jasper de una sola vez puede provocar confusión y respuestas incoherentes. Divide las tareas complejas en una serie de indicaciones específicas y manejables para obtener resultados más claros.

Aceptar resultados inadecuados: Los resultados insatisfactorios o de baja calidad suponen oportunidades perdidas. Por lo tanto, perfecciona tus indicaciones o solicita revisiones hasta que obtengas lo que necesitas.

Ignorar los sesgos: Los resultados de Jasper IA pueden reflejar sesgos como la muestra o los estereotipos debido a las limitaciones de sus datos de entrenamiento. Ignorar esto puede dar lugar a resultados sesgados o problemáticos.

🤝 Recordatorio amistoso: Aunque la IA destaca por generar ideas creativas y realizar tareas de automatización, no puede sustituir la visión humana. Así que úsala para mejorar tus habilidades de redacción.

Limitaciones del uso de Jasper

Aunque Jasper hace un gran trabajo con borradores sólidos, no está exento de inconvenientes. Comprenderlos te permite ajustar el resultado y asegurarte de que utilizas la IA para el marketing de contenido de forma eficaz.

Dificultades con temas especializados: Jasper suele generar contenido genérico sobre temas especializados, por lo que es probable que tengas que realizar mucha edición. Por ejemplo, si le preguntas sobre el marketing basado en cuentas para SaaS B2B en el sector sanitario, es posible que te dé consejos generales en lugar de detalles específicos del sector.

Carece de capacidades de gestión de proyectos: Jasper destaca en la creación de contenido, pero carece de herramientas para sincronizar ideas, realizar el seguimiento de las tareas o gestionar los flujos de trabajo del equipo. Esto obliga a los profesionales del marketing a recurrir a plataformas independientes.

Requiere varias rondas de revisión: Considera el resultado de Jasper como un primer borrador. Si buscas algo más pulido, prepárate para dedicar tiempo a verificar los datos y realizar modificaciones.

No puede manejar formatos complejos: Jasper se queda corto con necesidades de formato avanzadas como tablas, gráficos o elementos visuales complejos en el contenido

Alternativas a Jasper que puedes explorar

Jasper pone el listón muy alto en cuanto a la redacción con IA, pero a menudo genera contenido predecible y con una estructura similar. Y para tareas complejas, como coordinar campañas o adaptar el contenido a los flujos de trabajo, es posible que te quede con ganas de más.

Entonces, ¿por qué no explorar otras herramientas de marketing basadas en IA ?

Ahí es donde el software de gestión de proyectos de marketing de ClickUp puede ayudarte.

Como la app todoterreno para el trabajo, ClickUp combina gestión de proyectos, gestión del conocimiento y chat, todo ello impulsado por IA que te ayuda a trabajar más rápido y de forma más inteligente.

Puedes utilizarlo para realizar la automatización de procesos rutinarios, mejorar la comunicación, obtener enfoques de marketing únicos y acelerar la creación de contenido, todo ello en una sola plataforma.

ClickUp Brain, el asistente de redacción con IA de ClickUp, ayuda a los equipos a organizar ideas, generar propuestas y configurar flujos de trabajo para facilitar la redacción.

Veamos algunas funciones que hacen que merezca la pena probarlo. 📃

Creación de contenido

Crea textos y contenidos pulidos en cualquier tono específico con ClickUp Brain

Tanto si necesitas contenido extenso como breve (correos electrónicos, entradas de blog, textos para redes sociales, etc.), ClickUp Brain los redacta en unos pocos clics. Incluso puede resumir debates y tomar notas de reuniones.

📌Ejemplo de indicación: Crea un calendario de marketing por correo electrónico de un mes de duración para una campaña que promocione el lanzamiento de nuestro nuevo producto SaaS. El calendario debe incluir 4 correos electrónicos semanales: uno para presentar el producto, otro con testimonios de clientes, otro con una oferta especial y otro con una demostración del producto.

Prueba ClickUp Brain Mira la respuesta de ClickUp Brain a la indicación

Puedes ver cómo ClickUp Brain procesa la indicación y se integra con ClickUp Docs para crear el contenido solicitado. ClickUp Docs actúa como un repositorio centralizado para almacenar todo tu contenido. Todos los miembros de tu equipo pueden colaborar y aportar comentarios en tiempo real.

➡️ Más información: Cómo usar la IA para escribir correos electrónicos

Integración en el flujo de trabajo

La integración de ClickUp Brain con ClickUp Tasks te permite generar automáticamente actualizaciones, informes de estado y resúmenes basados en tus tareas y proyectos.

Además, ClickUp Brain aporta un valor añadido como alternativa a Jasper AI al realizar la automatización de la creación de tareas en función de tus necesidades y conversaciones.

Por ejemplo, si explicas los detalles de un nuevo tema para una entrada de blog, puede generar y asignar la tarea al redactor de contenido, gracias a las capacidades de automatización integradas que pueden procesar comandos de automatización en lenguaje natural.

💡Consejo profesional: Si te cuesta reformular frases poco fluidas o necesitas pulir contenido ya existente, ClickUp Brain puede ayudarte. Perfecciona el flujo, la estructura y la legibilidad de las frases, ofreciendo sugerencias para afinar tu mensaje o mejorar la elección de palabras.

Seguimiento de campañas y recuperación de conocimientos

A diferencia de Jasper AI, que se centra principalmente en generar ideas, ClickUp Brain actúa como una base de conocimientos de marketing, conectando los detalles de las campañas, los archivos del equipo y los análisis para un acceso instantáneo. Esta multifuncionalidad lo convierte en una de las alternativas más sólidas a Jasper AI.

¿Necesitas revisar el rendimiento de tu última campaña? Pregúntale a Brain: «¿Cuál es el CTR de la última campaña de correo electrónico?» para obtener información al instante.

Recibe actualizaciones instantáneas sobre cualquier debate o tarea para garantizar la coordinación del equipo con ClickUp Brain

Colaboración en equipo

¿Quieres crear un flujo de trabajo fluido para tus equipos de contenido? ClickUp Brain + ClickUp Chat es la respuesta. ClickUp Brain te permite organizar y almacenar todas tus ideas, notas y recursos en un solo lugar, lo que facilita el seguimiento y el desarrollo de conceptos de contenido.

Al mismo tiempo, ClickUp Chat centraliza la comunicación para que los miembros del equipo puedan compartir comentarios, debatir cambios o hacer preguntas rápidamente, sin tener que cambiar de una plataforma a otra. Esta combinación no solo agiliza la colaboración, sino que también garantiza que todo esté conectado, lo que facilita que los equipos estén en sintonía y creen contenido de alta calidad rápidamente.

Plantillas prediseñadas

Para facilitarte el trabajo, ClickUp cuenta con una amplia biblioteca de plantillas de indicaciones de IA específicas para marketing. No hace falta que te devanes los sesos pensando en indicaciones ni que empieces desde cero.

Por ejemplo, las plantillas de estrategia de marketing de contenido son ideales para equipos de marketing con poco tiempo y múltiples responsabilidades.

Convierte las indicaciones de IA en proyectos exitosos con ClickUp

Jasper AI te permite redactar diferentes tipos de contenido y generar ideas creativas. Pero eso es todo. No cuenta con herramientas integradas de gestión de proyectos que te ayuden a centralizar tus estrategias de marketing de contenidos.

Si buscas una herramienta de gestión de proyectos con funciones de IA integradas, ClickUp es la mejor opción.

ClickUp es una plataforma versátil de gestión de proyectos que optimiza tus flujos de trabajo con herramientas sólidas para gestionar tareas, realizar el seguimiento del progreso de los proyectos y coordinar el esfuerzo entre equipos.

ClickUp Brain es un valioso recurso dentro del entorno de trabajo de ClickUp que mejora la gestión de tareas, la creación de contenido y la colaboración en equipo. Va más allá de la simple asistencia en la redacción al integrar de forma fluida la IA en tus flujos de trabajo diarios, lo que hace que incluso los proyectos más complejos sean más fáciles de gestionar y ejecutar.

¿A qué esperas? ¡Regístrate hoy mismo en ClickUp gratis! ✅