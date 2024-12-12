Plantillas esenciales de Excel para solicitudes de presupuesto para responsables de compras

Es frustrante darse cuenta de que se podría haber conseguido un mejor acuerdo después de confirmar la relación con un proveedor, ¿verdad? Ya sea en la planificación de eventos o en la gestión de proyectos, los correos electrónicos y chats dispersos hacen que comparar las cotizaciones de los proveedores sea caótico.

Por eso, una solicitud de presupuesto (RFQ) simplifica las cosas. Las RFQ son documentos formales que se envían a los proveedores para obtener información sobre los precios de los productos o servicios. Mejoran la comunicación, gestionan los presupuestos y ofrecen el máximo valor.

Sin embargo, si desea algo mejor y sin complicaciones, utilice una plantilla de solicitud de presupuesto lista para usar. Con los campos de datos esenciales prediseñados, ahorrará tiempo y aumentará la productividad.

Para ahorrarle la molestia de buscar, hemos seleccionado las cinco mejores plantillas de solicitud de presupuesto en Excel. Además, le presentaremos más plantillas de ClickUp, un veterano en la gestión de proyectos.

¿Qué caracteriza a una buena plantilla de solicitud de presupuesto en Excel?

Antes de elegir la mejor plantilla de solicitud de presupuesto en Excel, es importante saber qué es lo que se busca. Independientemente de las necesidades de su empresa, estos son los elementos que hacen que una plantilla sea eficaz:

Estandariza la introducción de datos: elige soluciones con campos de datos que ayuden a estandarizar los tipos de respuesta. Opta por elementos de validación de datos, como menús desplegables y casillas de selección, para reducir los errores y simplificar la recopilación de datos.

Simplifica los cálculos: seleccione herramientas con fórmulas predefinidas para automatizar los cálculos de costes o resaltar las mejores ofertas. Opte por reglas de formato condicional para facilitar la toma de decisiones con detalles fáciles de identificar.

Mejora la personalización: incorpora incorpora plantillas de solicitud de presupuesto fáciles de editar para satisfacer cualquier necesidad del proyecto. Ajustar las categorías o añadir nuevos campos ayuda a que tu solicitud de presupuesto se adapte perfectamente a cualquier flujo de trabajo.

Mejora la comunicación: opte por soluciones con requisitos y plazos claramente definidos. Elija plantillas con espacios específicos para notas o instrucciones concretas para los proveedores, a fin de mantener la transparencia y la coherencia de los detalles.

💡 Consejo profesional: Priorice el diseño visual al realizar la selección de plantillas. Si bien las solicitudes de presupuesto son herramientas esenciales para las empresas, un diseño atractivo las hace más fáciles de completar y más interactivas.

Las 5 mejores plantillas de solicitud de presupuesto en Excel

Las plantillas de solicitud de presupuesto son una forma excelente de garantizar la coherencia, la eficiencia y la precisión en la recopilación de presupuestos de proveedores. A continuación, exploraremos las cinco mejores plantillas de solicitud de presupuesto en Excel que pueden ayudarle a gestionar sus necesidades de adquisición de forma fácil y profesional.

1. Plantilla de solicitud de presupuesto de Vertex42

a través de Vertex42

La plantilla de solicitud de presupuesto de Vertex42 incluye información sobre los proveedores, datos de los clientes y el nombre del servicio. Permite a los proveedores actualizar la validez de los presupuestos para garantizar que las decisiones se tomen con conocimiento de causa y en el momento oportuno.

La plantilla también ofrece una tabla específica para solicitudes de servicio y las tarifas correspondientes, y permite a los proveedores confirmar los impuestos sobre los servicios para agilizar el procesamiento de los pagos. Además, incluye una guía útil que facilita su comprensión y cumplimentación.

Funciones principales:

Calcule automáticamente los impuestos de elementos específicos con la lógica condicional integrada.

Compare múltiples presupuestos de proveedores con dos hojas de cálculo específicas para presupuestos.

Ideal para: Empresas que buscan comparaciones detalladas de solicitudes de presupuesto con impuestos incluidos.

2. Plantilla de solicitud de presupuesto para servicios de catering de Template.net

a través de Template.net

La plantilla de solicitud de presupuesto para servicios de catering de Template by Template. net es ideal para solicitudes de presupuesto de una página. La solución se abre con un espacio para la información de contacto clave y las fechas de presupuesto.

También incluye una tabla sencilla con descripciones de los servicios, cantidades, precios, unidades y totales por línea, y termina con el cálculo de impuestos, el total y los términos y condiciones.

Otra ventaja es que esta solución está disponible en formatos de Hojas de cálculo de Google, Documentos de Google y Microsoft Word.

Funciones principales:

Mantenga las actualizaciones de costes sencillas y sin errores humanos con fórmulas predefinidas.

Proporcione un flujo de información claro con los datos del proveedor y del solicitante, incluida la información de contacto.

Ideal para: Organizadores de eventos o empresas que necesitan servicios de catering.

3. Plantilla de presupuesto contable de Template.net

a través de Template.net

¿Busca un presupuesto de servicios financieros? La plantilla de presupuesto contable de Template.net ofrece una solución eficiente y estructurada. Esta plantilla de solicitud de presupuesto en Excel tiene cuatro hojas clave que permiten una gestión eficiente de los presupuestos.

La hoja de cotización recoge los datos del cliente y del proveedor, al tiempo que calcula las tarifas del servicio. Su hoja de servicios registra las tarifas de cada servicio, y las hojas de clientes y empleados registran datos de contacto clave, como la posición, el correo electrónico y el número de teléfono.

Una función destacada es su fórmula de referencia, que le permite realizar una selección de un servicio y una cantidad, al tiempo que extrae automáticamente los detalles relacionados de las hojas enlazadas.

Funciones principales:

Optimice la introducción de datos prestando especial atención a las listas desplegables y las referencias.

Ofrezca presupuestos precisos con los impuestos sobre las ventas y los descuentos incluidos en el precio final.

Ideal para: Equipos de proyecto y empresas que desean externalizar servicios financieros, así como para firmas o contables que gestionan presupuestos complejos.

4. Plantilla de formato de presupuesto de Vyapar

a través de Vyapar

La plantilla de formato de presupuesto de Vyapar es ideal para quienes desean combinar la facturación y la elaboración de presupuestos. La plantilla incluye secciones esenciales de solicitud de presupuesto, desde los datos de la empresa hasta los precios de los elementos, los valores fiscales y los totales.

También le permite añadir el estado de pago y el saldo de la cuenta en caso de que haya cuotas pendientes. La plantilla incluye un espacio para comentarios sobre cláusulas de entrega específicas. Cuenta con una sección de declaraciones para clientes que gestionan servicios o políticas confidenciales.

Funciones principales:

Incorpore pruebas comerciales y reconocimientos formales con sus marcadores de posición para firmas.

Tenga en cuenta los tramos impositivos regionales y específicos de cada producto con un porcentaje en cada elemento.

Ideal para: Pequeñas empresas y equipos que necesitan presupuestos sencillos para nuevas necesidades de abastecimiento y proveedores que desean estandarizar los formatos de presupuestos y facturas.

5. Plantilla de cotización de precios con cálculo de impuestos de Microsoft

a través de Microsoft

¿Necesita soluciones de cotización para su variada gama de servicios? La plantilla de cotización de precios con cálculo de impuestos de Microsoft es una plantilla de solicitud de presupuesto para Excel versátil y visualmente atractiva. Incluye descripciones detalladas de los elementos, cálculos de impuestos e información de envío para ofrecer cotizaciones profesionales.

Esta plantilla de Excel también cuenta con un diseño limpio y fórmulas integradas para obtener totales e impuestos precisos. Además, es fácil ajustar los colores, los términos y los formatos para que coincidan con el tema de su marca.

Funciones principales:

Actualice los valores del impuesto sobre las ventas al instante con una celda de tipo impositivo ajustable.

Correlacione los aspectos comerciales de la cotización con campos de datos para las condiciones de pago, la responsabilidad del seguro y la fecha de envío.

Ideal para: Organizaciones que se ocupan de múltiples requisitos de productos y servicios, como la asistencia sanitaria y el transporte.

Limitaciones del uso de la plantilla de solicitud de presupuesto de Excel

Excel es ideal para procesar números, pero tiene algunos límites como software de gestión de presupuestos. A continuación, se indican algunas desventajas que debe tener en cuenta antes de adoptar una plantilla de solicitud de presupuesto en Excel:

Requiere actualizaciones manuales: La actualización de los datos es en gran medida manual, lo que aumenta las posibilidades de error humano. Exige una atención constante para garantizar la precisión de las fórmulas y los campos de datos.

Colaboración limitada: Excel no permite la edición simultánea, lo que da lugar a conflictos entre versiones y a fallos de comunicación. Esto obliga a los equipos a depender del correo electrónico o de unidades compartidas, lo que genera ineficiencias y dificulta las actualizaciones en tiempo real y la toma de decisiones.

Ofrecen una escalabilidad con límite: les cuesta gestionar un número creciente de solicitudes de presupuesto con múltiples elementos o proveedores. Excel requiere crear archivos separados para cada solicitud, lo que complica la organización, y no es compatible con los flujos de trabajo, lo que dificulta la eficiencia y la aprobación de presupuestos.

Falta de información y automatización: todos los cálculos en Excel requieren una rigurosa introducción manual de datos, la creación de reglas y la validación de datos. Excel no cuenta con herramientas analíticas ni automatización de tareas que faciliten la incorporación de proveedores y otros elementos del proyecto.

Integración restringida: La herramienta no puede establecer fácilmente conexiones con sistemas cruciales como CRM, La herramienta no puede establecer fácilmente conexiones con sistemas cruciales como CRM, procesos de adquisición o módulos ERP. Esto crea silos de datos, dificulta la centralización y complica el análisis de métricas clave.

🔍 ¿Sabías que...? Existen soluciones de software específicas para solicitudes de propuestas (RFP) que te ayudan a desarrollar, clasificar y enviar propuestas comerciales a clientes potenciales.

Plantillas alternativas de solicitud de presupuesto en Excel

Dadas las limitaciones de Excel, no se trata en absoluto de una solución dedicada a las solicitudes de presupuesto o de propuestas. Estás limitado a celdas de datos rígidas que no se adaptan necesariamente al proceso de adquisición. Teniendo esto en cuenta, es natural buscar una alternativa.

Las solicitudes de presupuesto desempeñan un rol fundamental en la ejecución de proyectos y la prestación de servicios. Por eso, una plataforma de gestión de proyectos como ClickUp ofrece una solución mucho mejor.

Con automatización, una sólida gestión de presupuestos, más de 30 potentes funciones y más de 1000 integraciones, ClickUp simplifica las solicitudes de presupuesto y ayuda a garantizar servicios de primera calidad de manera eficiente.

¿Necesita algo más para convencerse? Aquí tiene una comparación entre ambas herramientas:

Función Excel ClickUp Colaboración ❌Sin edición en tiempo real ✅🏆Colaboración en tiempo real. Intercambio fluido. Función de chat completa. Automatización ➖Introducción manual básica de datos para cálculos. ✅🏆Cálculos instantáneos y de automatización. Funciones específicas de recordatorios y notificaciones. Escalabilidad ➖Difícil gestionar múltiples solicitudes de presupuesto ✅🏆Gestión fácilmente de múltiples proyectos y solicitudes de presupuesto. Integraciones ❌Sin integración directa fuera del ecosistema de Microsoft. ✅🏆Más de 1000 integraciones con otras herramientas. Software integrado de CRM, RR. HH. y equipo de ventas. Control de versiones ➖Seguimiento manual de versiones ✅🏆Control automático de versiones y actualizaciones Gestión de presupuestos ❌Sin funciones de gestión en ✅🏆Sólida gestión de tareas Generación de contenido impulsada por IA Información analítica, paneles y informes en tiempo real

1. Plantilla de solicitud de presupuesto de ClickUp

Descargar esta plantilla Documente, comparta y realice el seguimiento de las cotizaciones de los proveedores y prestadores de servicios con la plantilla de solicitud de cotización de ClickUp.

La plantilla de solicitud de presupuesto de ClickUp es perfecta para gestionar presupuestos de cualquier servicio o producto. La plantilla del documento tiene una sola página que cubre todo lo que necesitas en una solicitud de presupuesto.

Además de la información de contacto esencial, registra las condiciones comerciales y los cálculos de las cotizaciones. La plantilla también incluye una sección específica para instrucciones especiales. Esto es ideal para temas que requieren atención especial o negociación adicional.

Funciones principales:

Cree y delegue tareas a partir de cualquier texto del documento con tareas de ClickUp.

Comparte la solicitud de presupuesto sin problemas gracias a las diversas opciones de uso compartido y de exportación.

Ideal para: Teams que buscan una gestión fluida de las solicitudes de presupuesto y la integración de tareas, así como para todos los fines de adquisición.

2. Plantilla de formulario de presupuesto de ClickUp

Descargar esta plantilla Realice un seguimiento de la información de las cotizaciones y obtenga aprobaciones sin esfuerzo con la plantilla de formulario de cotización de ClickUp.

La plantilla de formulario de presupuesto de ClickUp perfecciona la gestión de presupuestos para clientes y proveedores. Esta plantilla alternativa de solicitud de presupuesto ofrece nueve vistas personalizadas que le ayudarán a centrarse de manera eficiente en cada fase del proceso de solicitud de presupuesto.

Comienza con un sencillo formulario de admisión específico para recopilar los últimos requisitos del servicio. La plantilla también incluye una vista para resumir las nuevas solicitudes y evaluar la viabilidad antes de involucrar a las partes interesadas pertinentes.

Con su vista Tablero Kanban, resulta fácil realizar el seguimiento del estado y la categoría de cada solicitud de presupuesto. Además, cuenta con una función de vista de calendario para alinear los presupuestos con el calendario del proyecto.

Funciones principales:

Gestión y conversión de múltiples solicitudes de presupuesto con agrupaciones basadas en el estado.

Comparte los costes exactos de los servicios con Campos personalizados como la experiencia, el tiempo y los requisitos de personal.

Ideal para: Pequeñas empresas y equipos que buscan un enfoque basado en el estado para la gestión de solicitudes de presupuesto.

3. Plantilla de formulario de presupuesto de servicios de ClickUp

Descargar esta plantilla Supervise las capacidades del equipo, los envíos de solicitudes de presupuesto y los planes de acción con la plantilla de formulario de presupuesto de servicios de ClickUp.

¿Quiere gestionar la productividad de su equipo y optimizar las solicitudes de presupuesto? La plantilla de formulario de presupuesto de servicios de ClickUp es una excelente opción.

Esta plantilla le ayuda a crear presupuestos de servicios detallados y profesionales con facilidad. También le ahorra tiempo con un formulario listo para usar que le permite recopilar la información necesaria sobre el servicio para garantizar que sus solicitudes de presupuesto sean coherentes y no omitan detalles importantes.

La plantilla ofrece una gestión completa de las cotizaciones con diez Campos personalizados y cinco vistas específicas. Estos elementos clave también profundizan en los detalles del servicio y los cronogramas potenciales. Además, facilita una comunicación fluida a través de comentarios, reacciones y asignación de tareas.

Funciones principales:

Asigne tareas en función de la descripción del proyecto de solicitud de presupuesto y la capacidad del equipo con la vista Carga de trabajo integrada de ClickUp.

Mantenga a todos y todos los planes de acción de RFQ en sintonía con la herramienta de mensajería dedicada de la plantilla, ClickUp Chat

Ideal para: Equipos orientados a los servicios con un gran volumen de solicitudes de presupuesto.

4. Plantilla de propuesta presupuestaria de ClickUp

Descargar esta plantilla Integre todas las últimas cotizaciones de RFQ en el presupuesto de su proyecto con la plantilla de propuesta presupuestaria de ClickUp.

La plantilla de propuesta presupuestaria de ClickUp está diseñada para aprobar su presupuesto con las últimas cotizaciones. Esta alternativa a Excel le permite contabilizar todos los costes relevantes de la solicitud de presupuesto antes de su aprobación.

La hoja principal de la plantilla del documento registra cronogramas y detalles del proyecto con claridad. Cuenta con seis subpáginas para el personal, la logística, los materiales y los cálculos del evento. Esto garantiza que tenga en cuenta todas las mejores ofertas en su aprovisionamiento.

La presentación clara de la solicitud de presupuesto también se puede adaptar para externalizar proyectos o eventos completos. Cada tabla correlaciona los costes interfuncionales para alinear las solicitudes de presupuesto con los centros de costes adecuados.

Funciones principales:

Estructure y presente panorámicas completas de solicitudes de presupuesto con una subpágina de resumen centrada en los aspectos más destacados.

Cree resúmenes automatizados y obtenga información analítica para justificar los costes con el asistente de IA integrado, ClickUp Brain

Ideal para: Equipos de proyecto que integran solicitudes de presupuesto en presupuestos detallados de proyectos.

5. Plantilla de propuesta de subvención de ClickUp

Descargar esta plantilla Impulse la financiación de proyectos y asegure los costes para obtener las solicitudes de presupuesto más rentables con la plantilla de propuesta de subvención de ClickUp.

La plantilla de propuesta de subvención de ClickUp ayuda a las empresas a mejorar la gestión de las solicitudes de presupuesto y los flujos de trabajo mediante esfuerzos específicos de financiación de proyectos.

Incluye campos de datos clave, como tareas de financiación, costes iniciales y métricas de rendimiento. La plantilla también garantiza la rendición de cuentas al correlacionar prioridades, fechas límite y responsabilidades con las tareas. Este enfoque estructurado facilita el seguimiento del progreso de la financiación de la investigación.

Al agrupar las tareas en función de la fase de la propuesta, la plantilla permite realizar envíos de presupuesto viables. También cuenta con una vista del calendario del proyecto para alinear las propuestas de solicitud de presupuesto con los hitos de su proyecto. Ya sea para contratar servicios o elaborar ofertas de financiación, esta plantilla mantiene las metas de la subvención precisas y bien alineadas.

Funciones principales:

Mejore la gestión de propuestas con actualizaciones automáticas de tareas y control de tiempo.

Diferencie las prioridades de financiación de subvenciones con una documentación clara de los valores facturados, los costes de equilibrio y los resultados.

Ideal para: Organizaciones que gestionan flujos de trabajo de solicitudes de presupuesto centrados en proyectos financiados con subvenciones.

6. Plantilla de propuesta empresarial de ClickUp

Descargar esta plantilla Cree propuestas de solicitud de presupuesto atractivas y asegúrese nuevos ingresos comerciales con la plantilla de propuesta comercial de ClickUp.

Si desea integrar las solicitudes de presupuesto en su planificación empresarial, la plantilla de propuesta comercial de ClickUp es una opción muy completa. La plantilla ofrece vistas Lista predefinidas que permiten realizar el seguimiento de todas las fases del proceso de solicitud de presupuesto, desde la solicitud inicial hasta el envío final.

Los campos personalizados de esta plantilla recogen datos fundamentales, como los requisitos del servicio, las expectativas presupuestarias y la información del proveedor. Además, incluye plantillas de correo electrónico listas para usar con las que enviar mensajes profesionales a los posibles proveedores.

¿Necesita un poco más de orientación? ClickUp incluye una guía de inicio que le guiará a lo largo de todo el proceso. Esta plantilla gratuita de solicitud de presupuesto es la solución integral para gestionar los ingresos de nuevas empresas y conseguir las mejores ofertas.

Funciones principales:

Visualice la tasa de finalización de cada propuesta de solicitud de presupuesto con una vista personalizada de los pasos de la propuesta comercial.

Póngase en contacto con los proveedores en solicitudes de presupuesto de alta prioridad con una combinación de plantillas de correo electrónico y una lista de prioridades en tiempo real.

Ideal para: Empresas que elaboran solicitudes de presupuesto para adaptarse al crecimiento empresarial y la generación de ingresos.

7. Plantilla de propuesta de servicios de ClickUp

Descargar esta plantilla Cree un argumento de venta convincente, opciones de precios personalizables y documentos de solicitud de presupuesto fáciles de usar con la plantilla de propuesta de servicio de ClickUp.

La plantilla de propuesta de servicio de ClickUp está diseñada para ofrecer propuestas de solicitud de presupuesto tangibles con algo tan matizado como un servicio. Esta plantilla estructurada y profesional cubre toda la información esencial, desde los datos de contacto hasta el alcance del servicio.

También permite a las empresas describir claramente el proyecto, los antecedentes de la empresa y los objetivos. Esta plantilla incluye elementos clave como los resultados esperados, las dependencias y los cronogramas estimados, lo que la hace perfecta para realizar un desglose realista de los costes.

También incluye secciones para negociaciones de precios, firmas finales y logotipos de empresas. La plantilla también es fácil de personalizar para adaptarla a los temas de su marca.

Funciones principales:

Modifique fácilmente las secciones para modelos de precios complejos, incluidos los precios por niveles o los paquetes de servicios, con el fin de adaptarse mejor a las necesidades de los clientes.

Colabore con los miembros del equipo o las partes interesadas antes del envío de la solicitud de presupuesto definitiva con la edición en tiempo real y diversos permisos.

Ideal para: Empresas que buscan propuestas de solicitud de presupuesto con modelos de precios flexibles.

8. Plantilla de solicitud y aprobación de proyectos de ClickUp

Descargar esta plantilla Visualice y convierta las solicitudes de presupuesto adecuadas desde la solicitud hasta la aprobación con la plantilla de solicitud y aprobación de proyectos de ClickUp.

La plantilla de solicitud y aprobación de proyectos de ClickUp es una solución que ofrece una panorámica instantánea del estado de sus solicitudes de presupuesto y del proceso de licitación.

Esta solución gratuita de gestión de solicitudes genera nuevas tareas con detalles como descripción, prioridad, cronogramas y recursos. Realiza un seguimiento de cómo se desarrollan las estrategias de adquisición con estados personalizados incrementales, como nuevas solicitudes, revisiones y aprobaciones.

La plantilla permite la edición, el retiro de tareas y la integración de flujos de trabajo fácilmente, y cuenta con permisos seguros para gestionar todas las licitaciones cerradas de forma profesional.

Funciones principales:

Visualice todas las negociaciones y el desarrollo de las solicitudes de presupuesto en una carpeta dedicada a la hoja de ruta.

Completar las tareas de solicitud de presupuesto antes de la fecha límite de envío con la agrupación de estados y la vista Kanban.

Ideal para: Gestores de proyectos y equipos que prefieren una solución única para gestionar las solicitudes de presupuesto desde la fase de solicitud hasta la aprobación.

Optimice los nuevos requisitos de compras con ClickUp

Una plantilla de solicitud de presupuesto es fundamental para garantizar los mejores precios de los proveedores y mejorar las negociaciones. Simplifica el proceso de cotización, garantiza la coherencia y fortalece las relaciones con los proveedores.

Las plantillas de solicitud de presupuesto en Excel que hemos presentado son un excelente punto de partida para este proceso.

Sin embargo, las limitaciones de Excel no se adaptan a la gestión de presupuestos a gran escala o a largo plazo.

Ahí es donde ClickUp destaca. Sus plantillas ofrecen colaboración en tiempo real, automatización de tareas e integración perfecta con otras herramientas empresariales. ClickUp también cierra el trato con sus conocimientos basados en IA y sus completas funciones de gestión empresarial.

¡No lo dude más! ¡Regístrese en ClickUp y comience hoy mismo!