Las mejores opciones de plantillas de Excel para tableros Kanban para una mejor gestión de proyectos

🔍 ¿Sabías que...? Según la Asociación Americana de Psicología, casi el 79 % de los empleados presentan (elaboración de) informes sobre sufrir estrés relacionado con el trabajo en su rol actual.

El estrés y el agotamiento relacionados con el trabajo suelen deberse a cargas de trabajo excesivas, roles poco claros y un equilibrio deficiente entre la vida laboral y personal. Una comunicación clara y unos flujos de trabajo definidos pueden ayudar a prevenir estos problemas.

¡Ahí es donde entran en juego los tableros Kanban! ✅

Los tableros Kanban utilizan columnas para representar las fases del flujo de trabajo, como:

Tareas pendientes: tareas aún por comenzar

Progreso: tareas en marcha

Terminada: tareas completadas

Las tarjetas del tablero representan tareas o elementos individuales. A medida que avanza el trabajo, las tarjetas se mueven por las columnas para reflejar su estado actual.

El uso de tableros Kanban transforma la forma de organizar y visualizar el trabajo, haciendo que el seguimiento de los proyectos sea más intuitivo y eficiente. En este artículo, le mostraremos plantillas de Excel para tableros Kanban que le ayudarán a impulsar la colaboración, optimizar los proyectos y mejorar la productividad. ✨

*¿Qué hace que una plantilla de tablero Kanban sea buena?

🧠 Dato curioso: El sistema de tablero Kanban y tarjetas Kanban para la gestión de proyectos fue desarrollado por primera vez a finales de la década de 1940 por un ingeniero industrial de Toyota, Taiichi Ohno.

Dado que crear un tablero Kanban en Excel suele ser una tarea tediosa, una buena plantilla de tablero Kanban debería centrarse idealmente en aspectos clave como:

Simplicidad: elija una plantilla sencilla e intuitiva que le permita adaptarla a las necesidades específicas de su equipo y gestionar los recursos de forma eficiente

Adaptabilidad: elija una elija una plantilla de tablero Kanban que tenga indicadores como prioridades codificadas por color, un campo para el propietario de la tarea y una columna de actualización de estado para facilitar la vista del progreso de su proyecto

Claridad visual : opte por tableros Kanban que representen su flujo de trabajo utilizando columnas que reflejen las diferentes fases de un proyecto, desde «pendiente» hasta «terminado»

Facilidad de uso: elija una plantilla de tablero Kanban que sea fácil de entender y utilizar, y que le permita definir tareas individuales en función de varios parámetros. También debe poder gestionar tareas y mover tarjetas Kanban entre fases con facilidad

Las 5 mejores plantillas de Excel para tableros Kanban

Hemos recopilado una lista de las mejores plantillas de tablero Kanban de Excel para ayudarle a visualizar su flujo de trabajo, realizar un seguimiento de las fases del proyecto y mantenerse organizado.

Ya sea para supervisar el desarrollo de software, coordinar un equipo o gestionar tareas personales, estas plantillas ofrecen la personalización necesaria para adaptarse a sus requisitos únicos. 🤩

Veamos cada plantilla Kanban para ayudarle a encontrar la opción perfecta para su proyecto.

1. Plantilla de tablero Kanban de Excel de ProjectManager

a través de ProjectManager

La plantilla de tablero Kanban para Excel de ProjectManager destaca por su diseño limpio e intuitivo, que facilita el seguimiento de las tareas a lo largo de las distintas fases del flujo de trabajo. Esta plantilla gratuita ofrece columnas totalmente personalizables, por lo que puede adaptarla a sus procesos específicos y gestionar las tareas con facilidad.

Lo que la distingue son sus funciones de elaboración de informes integradas. Estas le permiten generar informes de progreso detallados, manteniendo a las partes interesadas informadas sobre los cronogramas del proyecto y proporcionando información valiosa para optimizar los flujos de trabajo. Es una herramienta potente para mantenerse organizado y mejorar la eficiencia, todo ello sin salir de Excel.

Por qué le encantará:

Aporte claridad a los proyectos mediante el seguimiento del progreso de las tareas en cada fase con tarjetas Kanban con código de color

Acceda a múltiples vistas de proyecto y flujos de trabajo automatizados para mejorar el flujo de trabajo de su equipo

Añada o elimine columnas Kanban predefinidas para clasificar las tareas y empezar a realizar un seguimiento del progreso del proyecto

Ideal para: Esta plantilla es adecuada para gestores de proyectos, jefes de equipo o cualquier persona que desee gestionar proyectos sencillos con una herramienta visual

2. Plantilla de tablero Kanban CFD de Excel de Agile-Mercurial

La plantilla de Excel CFD Kanban Board de Agile-Mercurial adopta un enfoque único para el tablero Kanban. Integra el potente diagrama de flujo acumulativo (CFD) en el marco para realizar el seguimiento del progreso del proyecto a lo largo del tiempo.

La integración de CFD en el análisis de su proyecto le permite observar patrones y tendencias, lo que ayuda a los equipos a comprender qué es lo que no funciona y a mantener un progreso constante. Lo mejor de la plantilla CFD es su fácil integración en el marco de Excel.

Por qué le encantará:

Ajuste las columnas y añada nuevas filas a la hoja de datos en unos sencillos pasos, y extraiga los datos adecuados para su visualización CFD

Realice un seguimiento del progreso con diagramas de flujo acumulativo para un análisis de datos en profundidad

Utilice la metodología Kanban con el análisis de proyectos para comprender las fases del flujo de trabajo e identificar las áreas en las que las tareas se atascan y ralentizan el progreso

Ideal para: Esta plantilla es perfecta para equipos ágiles, scrum masters, desarrolladores de software y gestores que desean obtener una visión más profunda de la dinámica del flujo de trabajo

3. Plantilla de tablero Kanban de You Exec

vía You Exec

Si necesita plantillas de tablero Kanban profesionales y visualmente atractivas, la plantilla de tablero Kanban de You Exec es ideal. Cuenta con varias funciones avanzadas, como carriles, dependencias de tareas y seguimiento del progreso, lo que la hace perfecta para planificar su próximo sprint.

Lo mejor es que incluye instrucciones detalladas para su configuración y uso, lo que la hace fácil de usar para principiantes y, al mismo tiempo, ofrece funciones avanzadas para usuarios experimentados. Esta plantilla es una excelente opción para crear un tablero Kanban más sofisticado en Excel sin sacrificar la facilidad de uso.

Por qué le encantará:

Visualice sus tareas con una vista de calendario completa de 12 meses que le permite ordenarlas y priorizarlas en función de las próximas fechas límite

Supervise la finalización de tareas y las asignaciones sin esfuerzo utilizando el panel, realizando un seguimiento de las tareas completadas, las tareas pendientes y la distribución entre los miembros del equipo y las fases del proyecto

Ideal para: Esta plantilla es ideal para profesionales de empresa, jefes de equipo y gerentes que prefieren una plantilla de Excel para tableros Kanban más refinada y personalizable

4. Plantilla de tablero Kanban de Excel de Vertex42

vía Vertex42

La plantilla de tablero Kanban de Vertex42 ofrece un enfoque optimizado y fácil de usar para el seguimiento de proyectos. Esta plantilla es ideal para quienes se inician en Kanban, ya que proporciona un diseño limpio e intuitivo para cualquier usuario y está disponible tanto para Hojas de cálculo de Google como para Microsoft Excel.

Esta plantilla tiene funciones de columnas preetiquetadas y tarjetas codificadas por color, lo que le permite añadir fácilmente tarjetas Kanban, asignar fechas de vencimiento, actualizar los niveles de prioridad y personalizar las columnas según las fases de su flujo de trabajo.

Por qué le encantará:

Obtenga una visión general más detallada de los requisitos de cada tarea con secciones adicionales para las descripciones de las tareas y los plazos de entrega

Evite distracciones con elementos pendientes y concéntrese en tareas de mayor prioridad con la opción «Ocultar filas»

Obtenga un panel detallado para supervisar el progreso de las tareas e identificar posibles obstáculos utilizando el sistema Kanban minimalista

Ideal para: Esta plantilla es ideal para equipos pequeños, autónomos y cualquier persona que desee gestionar tareas con un enfoque sencillo

5. Plantilla de Excel para el seguimiento de tareas con tablero Kanban de Indzara

vía Indzara

La plantilla de seguimiento de tareas del tablero Kanban de Indzara está diseñada para realizar un seguimiento de las tareas con información más detallada. Los campos detallados de gestión de proyectos del tablero Kanban, como la prioridad de las tareas, la persona asignada y el porcentaje de finalización, lo hacen ideal para realizar un seguimiento en profundidad del progreso del proyecto.

Otra característica destacada de esta plantilla es su función de «dependencia de tareas», que permite a los miembros del equipo identificar tareas interconectadas, minimizando las interrupciones en el flujo de trabajo. Con esta herramienta, los gestores realizan un seguimiento del estado de las tareas y se aseguran de que se completen en el orden adecuado, respetando el cronograma del proyecto.

Por qué le encantará:

Localice tareas específicas y supervise el progreso con filtros y opciones de búsqueda integrados

Utilice indicadores de advertencia para señalar las fechas límite que se acercan rápidamente y las tareas que están vencidas

Vaya más allá de lo básico con la solución de introducción de datos totalmente automatizada dentro de Excel

Ideal para: Esta plantilla de Excel para tableros Kanban es ideal para personas y equipos que necesitan tableros Kanban detallados y organizados para gestionar sus tareas

límites del uso de Excel para tableros Kanban*

Aunque las plantillas de tablero Kanban de Excel son una solución práctica y económica, hay algunos límites que hay que tener en cuenta:

*funciones de visualización con límite: Microsoft Excel es, idealmente, una herramienta de hoja de cálculo con una representación visual con límite para tareas y proyectos. Aunque una plantilla básica de tablero Kanban es personalizable, no siempre ofrece el mismo nivel de claridad visual o personalización que las herramientas Kanban especializadas

Carece de una interfaz de usuario intuitiva: Excel también necesita funciones como la gestión de tareas mediante arrastrar y soltar, notificaciones e integraciones con otras herramientas (como plataformas de control de tiempo o de comunicación), que están disponibles en diferentes herramientas de gestión de proyectos

sin colaboración en tiempo real ni flujos de trabajo automatizados: *En una hoja de Excel, la colaboración en tiempo real es imposible, ya que tendrá que actualizar manualmente el contenido de la hoja de cálculo principal, lo que provocará problemas de control de versiones y retrasos en la actualización de los datos. Aunque Hojas de cálculo de Google sí lo permiten, esto se convierte en un problema cuando participan varios miembros del equipo de diferentes departamentos

Para superar estos límites, muchos equipos recurren a herramientas específicas de planificación de proyectos, que ofrecen un entorno más optimizado y con más funciones para gestionar tareas y proyectos de manera eficiente.

plantillas alternativas de tablero Kanban*

Si busca una forma más dinámica y potente de gestionar tareas, muchas alternativas de software de tablero Kanban a las hojas de Excel ofrecen funciones avanzadas y mayor flexibilidad.

ClickUp es una de estas herramientas de gestión de proyectos. Ofrece un intervalo de plantillas gratuitas de tableros Kanban diseñadas para simplificar la gestión del flujo de trabajo, mejorar la colaboración en equipo y realizar un seguimiento sencillo de los cronogramas de los proyectos. Estas plantillas vienen preconfiguradas para diferentes casos de uso, lo que las convierte en una opción fantástica para diversos sectores y equipos de distintos tamaños.

💡 Consejo profesional: A medida que los equipos crecen y las tareas se vuelven más complejas, mantener la claridad y la organización se convierte en un reto. Con la vista Tablero Kanban de ClickUp, visualice el flujo de trabajo de los equipos en distribución, optimice el progreso de cada tarea y mejore la colaboración. Aquí tiene algunas razones de peso para hacerlo: Haz que el flujo de trabajo de tu hoja Kanban sea personalizado con columnas flexibles adaptadas a las fases únicas de tu proyecto

Arrastra y suelta tareas sin esfuerzo para actualizar estados y priorizar el trabajo con facilidad 🖱️

Automatice las tareas repetitivas con la ayuda de la IA de ClickUp Brain para ahorrar tiempo y reducir el esfuerzo manual 🤖

Realice un seguimiento del progreso en tiempo real con indicadores visuales y análisis exhaustivos

Aquí tiene una lista seleccionada de plantillas de tableros Kanban de ClickUp:

1. Plantilla Kanban de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Planifique fácilmente las actividades del proyecto con la plantilla de tablero Kanban simple de ClickUp

La plantilla Kanban de ClickUp es una opción sencilla y fácil de usar, perfecta para principiantes. Le permite configurar su flujo de trabajo con columnas personalizables, lo que facilita la organización de las tareas de principio a fin.

Esta plantilla de hoja de cálculo de tablero Kanban se centra en la simplicidad visual. Le ayudará a añadir tareas rápidamente, establecer fechas límite y supervisar el progreso. Tanto si gestiona tareas diarias como proyectos más grandes, esta plantilla lo hace todo sin complicar las actividades de gestión de proyectos.

Por qué le encantará:

Gestión de proyectos complejos con funciones avanzadas, como el etiquetado y las subtareas anidadas, para lograr un control y una eficiencia totales

Personalice los flujos de trabajo de las tareas con estados adaptados para supervisar con precisión cada fase de sus proyectos

Cambie sin esfuerzo entre múltiples vistas para adaptarse a las diferentes necesidades y flujos de trabajo del proyecto

Organice las tareas utilizando Campos personalizados y categorías, lo que permite atributos detallados y una visualización mejorada

Ideal para: Esta plantilla es perfecta para personas o equipos pequeños que necesitan un flujo de trabajo visual básico para gestionar las tareas de forma eficaz

2. Plantilla de tablero Kanban Simple Sprints de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita (gratis, gratuito/a) Gestione sprints con el método Kanban gracias a la plantilla ClickUp Simple Sprints

La plantilla ClickUp Simple Sprints está diseñada para equipos que siguen metodologías ágiles, concretamente aquellos que utilizan la planificación de sprints para gestionar tareas. Si su equipo suele planear actividades de sprint de una o dos semanas para sus proyectos, ¡esta plantilla es ideal para usted!

Divide las tareas en columnas personalizables que se alinean con las diferentes fases del sprint, lo que facilita la visualización del progreso y garantiza que todas las tareas estén completadas a tiempo.

Por qué le encantará:

Utilice columnas preconfiguradas para adaptarse a los ciclos de sprints ágiles, lo que la hace ideal para realizar un seguimiento de los proyectos que aprovechan el marco ágil

Obtenga una visión general clara de las tareas de cada sprint, lo que garantiza que no se pase por alto ninguna tarea y facilita la colaboración fluida del equipo

Realice un seguimiento del progreso de los sprints e identifique los cuellos de botella mediante visualizaciones y paneles de control

Utilice las actualizaciones de estado de las tareas integradas con funciones de arrastrar y soltar para mover rápidamente las tareas entre sprints

Ideal para: Esta plantilla es adecuada para equipos ágiles que necesitan una forma sencilla y eficaz de gestionar y visualizar las actividades de sprint en formato Kanban

3. Plantilla de hoja de ruta con vista Kanban de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Obtenga cronogramas detallados de los proyectos con la plantilla de hoja de ruta de vista Kanban de ClickUp

La plantilla ClickUp Kanban View Roadmap ofrece una vista general de los proyectos, lo que resulta ideal para los gestores de proyectos que desean tener una visión estratégica de cada actividad y lista de tareas de la organización.

Con sus columnas Kanban personalizables, esta plantilla le permite organizar las tareas por hitos o fases, lo que le ayuda a gestionar los proyectos con facilidad. La función de hoja de ruta visual permite a los miembros del equipo tener una visión general, lo que mejora la coordinación y la responsabilidad del proyecto.

Por qué le encantará:

Personalice las tareas con ocho campos personalizados diferentes de ClickUp , entre los que se incluyen Área de producto, Duración, Equipo y Descripción de la función, para realizar un seguimiento detallado y visualizar claramente el progreso

Asigne tarjetas de tareas a miembros específicos del equipo para mejorar la responsabilidad

Supervise su proyecto de forma eficaz utilizando los estados personalizados de ClickUp , que proporcionan una mayor visibilidad del progreso de cada tarea

Identifique y gestione las dependencias entre tareas para evitar retrasos y garantizar que no se incumpla ningún cronograma del proyecto

Ideal para: Esta plantilla es ideal para los gestores de proyectos que buscan una vista global de los cronogramas de los proyectos y el progreso de las tareas

4. Plantilla ClickUp Kanban para desarrollo de software

Obtenga la plantilla gratuita Planifique y priorice de manera eficiente el ciclo de vida del desarrollo de software de su organización con la plantilla ClickUp Kanban para el desarrollo de software

La plantilla ClickUp Kanban para desarrollo de software está diseñada específicamente para equipos de desarrollo de software. Permite a los desarrolladores gestionar tareas como revisiones de código, seguimiento de errores y solicitudes de funciones, todo ello dentro de un marco Kanban optimizado.

La plantilla simplifica el seguimiento de los ciclos de desarrollo de software y ayuda a garantizar que los proyectos sigan su curso. La integración de sus tareas de desarrollo de software con Kanban le permite realizar un seguimiento sencillo de las tareas de código, gestionar los sprints de desarrollo y resolver incidencias de forma eficiente.

Por qué le encantará:

Establezca un límite de trabajo en curso (WIP) para evitar cuellos de botella y garantizar que los miembros del equipo no estén sobrecargados

Simplifique la recepción de solicitudes con un sistema organizado que mejora la colaboración y mantiene a todos en la misma página

Realice un seguimiento de las duraciones del ciclo con paneles intuitivos, que proporcionan información en tiempo real para ayudarle a supervisar el progreso y optimizar el flujo de trabajo

Organice las tareas por fases de desarrollo, como seguimiento de errores, revisión de código y pruebas

Ideal para: Esta plantilla está destinada a equipos de desarrollo de software que desean organizar sus tareas de código, gestionar sprints y realizar un seguimiento del progreso al estilo Kanban

5. Plantilla de plan de sprints ágil de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Planifique sus sprints ágiles con la plantilla de planificación de sprints ágiles de ClickUp para dividir las tareas más grandes en pasos factibles

La plantilla ClickUp Agile Sprint Planning Template está diseñada para ayudar a los equipos con los sprints ágiles y garantizar que cada ciclo de sprint esté bien organizado. Con la función de columnas personalizables, la plantilla le permite visualizar cómo avanzan sus tareas a través de las diferentes fases del sprint ágil, lo que le permite comprender claramente el progreso de su proyecto.

Úsela para definir objetivos de sprint, asignar tareas y supervisar el progreso, proporcionando una guía visual a lo largo del sprint. Para proyectos más complejos, la plantilla cuenta con estados personalizados para realizar un seguimiento preciso del progreso del sprint.

Por qué le encantará:

Revise las discrepancias entre las horas estimadas y las reales durante las retrospectivas de sprint para mejorar la precisión en la planificación futura y aumentar el rendimiento del equipo

Mejore la eficiencia estableciendo expectativas realistas teniendo en cuenta la capacidad de su equipo durante la planificación de sprints

Utilice Campos personalizados únicos para capturar detalles esenciales de las tareas y obtener información más detallada sobre sus sprints

Acceda a vistas especializadas para supervisar el progreso, optimizando la colaboración y la productividad

Ideal para: Esta plantilla es perfecta para gestores de proyectos, jefes de equipo y equipos ágiles que necesitan una visión general visual de los hitos del proyecto. También es ideal para equipos o gestores de proyectos que gestionan múltiples proyectos en curso o iniciativas a largo plazo

➡️ Más información: Cómo implementar estrategias de transformación ágil

6. Plantilla «Getting Things Done» de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Realice un seguimiento de las tareas con la plantilla Getting Things Done de ClickUp, utilizando un tablero Kanban para dividir las tareas en subtareas manejables

La popular metodología de productividad de David Allen inspira la plantilla Getting Things Done (GTD) de ClickUp. Está diseñada para ayudar a las personas y a los equipos a realizar un seguimiento de todas las tareas, clasificarlas de manera eficiente y priorizar lo pendiente.

Esta plantilla de estilo Kanban divide las tareas en categorías prácticas, lo que facilita centrarse en los elementos más urgentes. Clasificar las tareas en elementos prácticos y subtareas manejables permite un enfoque estructurado y sin distracciones para la productividad.

Por qué le encantará:

Obtenga columnas predefinidas para la categorización de tareas, como «pendiente», «en curso», «En espera», «Cancelado» y «Completada»

Añada detalles específicos como la categoría de la tarea, el nivel de energía requerido u otros datos que la hacen ideal para uso personal

Utilice la función de arrastrar y soltar para actualizar y priorizar fácilmente las tareas

Obtenga más información sobre la metodología GTD con la guía de inicio integrada

Ideal para: Esta plantilla es perfecta para cualquiera que busque mejorar la productividad y minimizar las distracciones. Es una herramienta valiosa para autónomos, emprendedores y cualquiera que quiera lograr más con menos estrés

7. Plantilla de incorporación de clientes de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Gestione cada paso del proceso de incorporación de clientes de forma eficiente con la plantilla de incorporación de clientes de ClickUp

La plantilla de incorporación de clientes de ClickUp proporciona un flujo de trabajo detallado para incorporar nuevos clientes. Está diseñada para ayudar a los equipos a garantizar que cada proceso de incorporación tenga seguimiento, se documente y se complete de manera eficiente.

Con su enfoque estructurado, esta plantilla tiene la función de incluir pasos que le ayudarán a fomentar las relaciones con los clientes desde el primer día. Cada fase representa una parte clave del proceso de incorporación, lo que facilita el seguimiento del progreso y permite realizar un seguimiento oportuno para garantizar una experiencia de incorporación fluida.

Por qué le encantará:

Controle el progreso con columnas de paso para realizar el seguimiento del proceso de incorporación del cliente

Utilice plantillas de tareas predefinidas para actividades comunes de incorporación

Reciba recordatorios y notificaciones para realizar seguimientos oportunos

Asigne información y valor a 13 Campos personalizados, incluidos Comentarios de los clientes, POC y Valor de la suscripción

Ideal para: Esta plantilla es muy útil para los equipos de éxito del cliente, los representantes del equipo de ventas, o cualquier persona responsable de integrar nuevos clientes en su servicio o producto

8. Plantilla de matriz de selección de contratación de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Optimice la selección de candidatos utilizando el método Kanban con la plantilla de matriz de selección de contratación de ClickUp

La plantilla de matriz de selección de contratación de ClickUp ofrece una forma estructurada de realizar el seguimiento de los candidatos durante el proceso de selección. Dado que el proceso suele implicar múltiples fases y partes interesadas, esta plantilla es un gran activo para los equipos que buscan una representación visual para estandarizarlo y optimizarlo.

También ofrece una visión general de cada fase del ciclo de contratación, desde la solicitud inicial hasta la decisión final, lo que ayuda a los equipos de RR. HH. a gestionar el proceso de selección de forma eficiente.

Por qué le encantará:

Obtenga columnas predefinidas para cada fase del proceso de selección

Recopile y clasifique de forma eficiente las opiniones del equipo, con criterios de evaluación para puntuar y comparar a los candidatos

Aproveche las funciones de colaboración para recabar las opiniones del equipo durante el proceso de selección e identificar patrones para la mejora continua

Almacene toda la información de los candidatos en un lugar centralizado con la vista de base de datos de candidatos de ClickUp dentro de la plantilla

Ideal para: Esta plantilla es adecuada para equipos de RR. HH., responsables de contratación y reclutadores que desean simplificar su proceso de contratación para tomar decisiones basadas en datos sin sesgos

9. Plantilla retrospectiva de proyectos ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Reflexione sobre los resultados del proyecto utilizando un tablero Kanban para revisar las tareas completadas con la plantilla retrospectiva de proyectos de ClickUp

Mientras que la mayoría de las plantillas de tablero Kanban proporcionan un marco para realizar seguimiento y plan de las actividades de su proyecto, esta plantilla única le ayuda a utilizar un tablero Kanban para analizar sus tareas completadas. La plantilla retrospectiva de proyectos de ClickUp está diseñada para equipos que siguen las metodologías Agile y Scrum, lo que le permite revisar y reflexionar sobre los proyectos completados.

Esta plantilla de estilo Kanban realiza el seguimiento de lo que ha funcionado bien, lo que no y lo que se puede mejorar para futuros proyectos, lo que la hace perfecta para el análisis retrospectivo. Documentar los comentarios de forma sistemática fomenta una cultura de mejora continua y trabajo en equipo.

Por qué le encantará:

Utilice columnas para clasificar los resultados retrospectivos (qué salió bien, qué no salió bien, lecciones aprendidas y más)

Obtenga columnas predefinidas para añadir y realizar un seguimiento de los comentarios del equipo a lo largo del tiempo

Acceda a las funciones de elaboración de informes para realizar el seguimiento de los problemas recurrentes y las mejoras

Obtenga información sobre cómo mejorar el seguimiento retrospectivo de proyectos con automatizaciones, IA, dependencias y etiquetado

Ideal para: Esta plantilla es ideal para equipos Agile y Scrum que desean revisar sistemáticamente los resultados de los proyectos e integrar las lecciones aprendidas en proyectos futuros

10. Plantilla de soporte técnico de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Organice los tickets de soporte para clasificar los problemas por prioridad y estado con la plantilla de soporte técnico de ClickUp

La plantilla de soporte técnico de ClickUp está diseñada específicamente para que los equipos de TI gestionen tickets, incidencias y solicitudes de soporte. Es una opción excelente para agilizar las operaciones de TI y gestionar los cronogramas de los proyectos de desarrollo de software.

Los profesionales de TI utilizan una vista Tablero Kanban integrada en la plantilla para realizar el seguimiento de cada caso de asistencia, desde el informe inicial hasta la resolución, lo que garantiza una gestión eficiente de los problemas técnicos. Además, la plantilla se integra con los paneles de ClickUp para generar informes que le permiten comprender mejor las métricas de soporte al cliente.

Por qué le encantará:

Gestione todas sus solicitudes de tickets en un único panel de control

Obtenga columnas integradas y personalizables para diferentes fases de compatibilidad

Organice y priorice los tickets según su urgencia y tipo para mejorar la gestión del soporte técnico

Mejore el tiempo de respuesta mediante notificaciones de automatización para los tickets asignados

Ideal para: Como su nombre indica, esta plantilla debe ser utilizada por equipos de soporte informático que gestionan múltiples problemas y necesitan un flujo de trabajo claro y organizado para realizar un seguimiento y priorizar las solicitudes de soporte de forma eficaz

💡 Consejo profesional: No importa si está desarrollando una pequeña app o un sistema a gran escala, las herramientas de gestión de proyectos son esenciales para dominar con confianza cualquier proyecto de desarrollo de software que se le presente. 🛠️

11. Plantilla de informe de gastos empresariales de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Gestione y revise los gastos empresariales con la plantilla de informe de gastos empresariales de ClickUp

La plantilla de informe de gastos empresariales de ClickUp es una herramienta estructurada para el seguimiento y la gestión de los gastos. Utiliza un diseño Kanban para mover los costes a través de diferentes fases de revisión y aprobación.

Las funciones de elaboración de informes también facilitan el análisis de los gastos, proporcionando información sobre el uso del presupuesto y ayudando a las empresas a tomar decisiones informadas.

Como gestor, puede utilizar esta plantilla para identificar áreas de ahorro y gasto excesivo, lo que en última instancia le permitirá controlar mejor el flujo de caja.

Por qué le encantará:

Obtenga columnas predefinidas para realizar un seguimiento del estado de los gastos

Realice un seguimiento de los gastos de diversas categorías y tipos para optimizar la introducción de datos y la elaboración de informes

Apruebe y rechace todas las diferentes solicitudes de gastos en el momento adecuado con la vista Tablero

Detecte tendencias en los hábitos de gasto de su empresa mediante la visualización de los datos de gasto

Ideal para: Esta plantilla es perfecta para equipos financieros o propietarios de empresas que necesitan un sistema estructurado para gestionar y realizar un seguimiento de los gastos empresariales a lo largo del proceso de aprobación. Esto les permitirá controlar de cerca los presupuestos y los gastos

12. Calendario editorial del blog ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Planifique el contenido de su blog con un tablero Kanban que muestre las fases de publicación del blog utilizando la plantilla del calendario editorial de ClickUp

¿Está pensando en utilizar un tablero Kanban para crear un gráfico del calendario editorial de su blog?

La plantilla de calendario editorial de ClickUp Blog es perfecta para los equipos de contenido que necesitan planear, realizar un seguimiento y gestionar su proceso de creación de contenido. Esbozar todo el flujo de trabajo del contenido, desde la ideación hasta la publicación, en un tablero Kanban garantiza que se cumplan los plazos y que el contenido se publique de forma coherente.

Con la capacidad añadida de integrar plazos, asignar autores y gestionar tareas directamente desde el tablero, esta plantilla mantiene a todos organizados y al día.

Por qué le encantará:

Realice un seguimiento del contenido desde la generación de ideas hasta su publicación con columnas como «Redacción» y «Edición»

Añada y edite tarjetas de tareas para cada artículo con información detallada

Intercambia ideas y colabora en tiempo real con los miembros del equipo en las publicaciones del blog

Integración con el calendario y herramientas de plan de blogs de terceros para organizar fácilmente las actualizaciones del blog

Ideal para: Esta plantilla es adecuada para especialistas en marketing de contenido, blogueros y cualquier persona que necesite gestionar un calendario de contenido

Mejore la gestión de proyectos con los tableros Kanban de ClickUp

Una gestión eficaz de las tareas es esencial, tanto si se dirige un equipo como si se organizan proyectos personales. Aunque una plantilla gratuita de Excel para tableros Kanban puede ayudarle a empezar, a menudo se necesita más flexibilidad y funciones para una gestión visual eficiente de los proyectos.

Entra en ClickUp, la plataforma de productividad todo en uno que ofrece plantillas de tablero Kanban superiores y gratis, gratuito/a

Las plantillas Kanban gratuitas de la plataforma también le permiten visualizar fácilmente su trabajo, optimizar procesos complejos, automatizar tareas repetitivas y crear planes viables. Esto le ahorra tiempo y aumenta la productividad y la comunicación del equipo. ⚡

¿Está listo para mejorar la gestión de proyectos y dejar atrás las herramientas obsoletas?

¡Regístrese hoy mismo en ClickUp y dé el primer paso para experimentar el verdadero potencial de los tableros Kanban! 🏆