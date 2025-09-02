Las 15 mejores alternativas a Roam Research para tomar notas (2026)

Las ideas rara vez siguen una línea recta.

Se entrelazan, se ramifican y chocan de formas inesperadas. La herramienta adecuada para tomar notas facilita seguir el hilo. Roam Research respondió a esa necesidad con su enfoque de notas en red, pero no es la única herramienta diseñada para el pensamiento no lineal.

Si tienes curiosidad por saber qué más hay en el mercado, este resumen de alternativas a Roam Research es para ti. Aquí tienes las mejores opciones que aportan su propio enfoque a la toma de notas conectadas. 📝

Las mejores alternativas a Roam Research de un vistazo

A continuación te ofrecemos un resumen de las mejores alternativas a Roam Research y cómo se comparan entre sí.

Herramienta Las mejores funciones Ideal para Precios* ClickUp Documentos anidados con páginas plegables, ClickUp Brain para redacción y programación con IA, AI Notetaker para transcripciones y tareas pendientes, pizarras para correlacionar ideas Particulares, pequeñas empresas, empresas medianas, corporaciones Free Forever; personalización disponible para corporaciones Obsidian Almacenamiento local de Markdown, enlaces bidireccionales entre notas, ecosistema de complementos, vista gráfica para correlacionar ideas Particulares Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 5 $ al mes por usuario. Logseq Esquemas plegables, anotaciones en PDF, consultas avanzadas con filtros y etiquetas, sistema de diario Particulares Free Evernote Recorte de páginas web desde cualquier dispositivo, OCR en imágenes, notas de audio, organización basada en cuadernos y etiquetas Pequeñas empresas Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 14,99 $ al mes por usuario. RemNote Repetición espaciada integrada, generación de fichas a partir de notas, seguimiento del progreso de aprendizaje Particulares Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 10 $ al mes por usuario. Joplin Cifrado de extremo a extremo, edición Markdown, recortador web para el navegador, tienda de complementos Particulares Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 2,99 € al mes por usuario. Google Keep Recordatorios basados en la hora y la ubicación, transcripción de notas de voz, sincronización en tiempo real Particulares Gratis con una cuenta de Google Fusebase (antes Nimbus Note) Amplias opciones de formato, carpetas y entornos de trabajo anidados, enlaces para compartir públicamente con permisos, integración de aplicaciones de terceros Pequeñas empresas Prueba gratuita disponible; planes de pago a partir de 39 $ al mes por usuario; personalización disponible para equipos Workflowy Anidamiento infinito de viñetas, contenido duplicado, filtros de hashtags, vista de enfoque con Zoom Particulares Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 8,99 $ al mes por usuario. Amplenote Priorización de tareas mediante la matriz de Eisenhower, revisión espaciada de ideas, sistema de anotaciones rápidas para capturar notas al instante Particulares Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 5,99 $ al mes por usuario. Tana Estructuras de datos basadas en esquemas, vistas flexibles que incluyen tablas y tableros, consultas inteligentes, plantillas reutilizables Pequeñas empresas Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 10 $ al mes por usuario. Anytype Funcionamiento principalmente sin conexión con sincronización entre pares, estructura de notas basada en objetos y personalización del panel de control Particulares Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 99 $ al año. DokuWiki Sistema de texto sin formato autohospedado, amplia compatibilidad con extensiones, control de versiones de páginas Pequeñas empresas Free Microsoft OneNote Diseño de lienzo infinito, herramientas de dibujo y escritura a mano, sincronización en la nube entre dispositivos, integración con aplicaciones de Microsoft Pequeñas empresas Gratis con Microsoft 365; planes personales y de empresa disponibles TiddlyWiki Archivo HTML todo en uno, fragmentos de contenido atómicos (tiddlers), acceso completo sin conexión, sistema avanzado de filtros y etiquetas Particulares Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 8 $ al mes por usuario.

¿Por qué optar por alternativas a Roam Research?

La toma de notas en red de Roam Research estimula la creatividad para conectar ideas, pero sus puntos débiles pueden llevar a los usuarios a buscar alternativas que se adapten mejor a sus flujos de trabajo o presupuestos. 💵

He aquí por qué podrías considerar otras aplicaciones para tomar notas:

Cuotas de suscripción elevadas: Cuesta 15 $ al mes o 165 $ al año, lo que resulta excesivo para estudiantes, autónomos o usuarios ocasionales con presupuestos ajustados.

Lenta implementación de funciones: Retrasa actualizaciones como filtros de búsqueda mejorados o integraciones con herramientas como Notion, lo que deja a los usuarios avanzados con ganas de más

Colaboración en equipo limitada: Ofrece opciones de uso compartido mínimas y carece de edición en tiempo real o de funciones sólidas para proyectos en grupo que faciliten el trabajo colaborativo.

Personalización visual limitada: No ofrece temas, fuentes ni opciones de diseño para adaptar el entorno de trabajo a las preferencias del usuario.

Dificultades con grandes conjuntos de datos: Se ralentiza considerablemente al gestionar miles de Se ralentiza considerablemente al gestionar miles de notas de reuniones o gráficos de ideas complejos, lo que reduce la productividad

🧠 Dato curioso: Los cuadernos Moleskine se hicieron famosos en la década de 1980 después de que viajeros y creativos como Hemingway y Picasso los utilizaran para documentar sus ideas y experiencias. Hoy en día, son sinónimo de métodos creativos para tomar notas.

Las mejores alternativas a Roam Research que puedes utilizar

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real de los productos. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

Explora estas alternativas a Roam Research para encontrar el sistema de toma de notas que mejor se adapte a tu estilo de pensamiento, flujo de trabajo y configuración. ⚙️

1. ClickUp (La mejor opción para la gestión integral de proyectos y documentación)

Descubre las completas funciones para tomar notas con ClickUp Documentos Utiliza ClickUp Docs para crear y navegar por el contenido con formato avanzado y páginas anidadas

Como aplicación integral para el trabajo, ClickUp ofrece un enfoque más estructurado para la toma de notas que las aplicaciones de notas independientes. Combina la gestión de proyectos, la documentación de conocimientos y herramientas de IA en un único entorno de trabajo, lo que la convierte en una alternativa práctica a Roam Research que conecta tus ideas y tareas entre sí.

Escribe directamente en los documentos de ClickUp

Empieza con ClickUp Docs, un editor de documentos que combina la flexibilidad a la hora de escribir con una organización real.

A diferencia de la red plana de enlaces de Roam, Docs te ofrece una jerarquía clara para organizar ideas, temas y asuntos relacionados mediante páginas anidadas. Puedes expandir o contraer estas páginas dentro del documento principal para mantener agrupado el contenido relacionado sin que deje de ser fácilmente accesible.

Imaginemos que estás creando un centro de investigación sobre tecnología climática. Tu documento principal podría tener el título «Investigación sobre energía limpia». Debajo de este, puedes añadir páginas anidadas como «Adopción de la energía solar en América del Sur», «Casos prácticos de energía eólica» y «Notas sobre políticas». Esto te permite profundizar en los detalles sin perder de vista el panorama general.

Puedes aplicar un formato avanzado al texto, insertar imágenes y archivos, etiquetar a colaboradores e incluso convertir cualquier línea de texto en una tarea realizable. Todo esto hace que los documentos resulten más dinámicos y útiles que las notas tradicionales o las páginas aisladas de Roam.

Genera ideas, autocompleta y ejecuta con ClickUp AI, sensible al contexto

Resalta cualquier sección de tu documento y pide a ClickUp Brain que la resuma o la reescriba al instante

Ahora, añádele ClickUp Brain, el asistente de IA más completo y sensible al contexto del mundo, integrado en Docs. Está diseñado para acelerar el pensamiento y la escritura sin sacarte de tu flujo de trabajo. Puedes pedirle que resuma un bloque largo de texto, que reescriba contenido denso o que genere nuevas ideas basadas en lo que has escrito.

Por ejemplo, si has recopilado varios párrafos de notas de cinco fuentes diferentes sobre tecnología de captura de carbono, puedes resaltar el texto y pedirle a ClickUp Brain que cree un resumen o simplifique el lenguaje.

💡 Consejo profesional: ¡Crea documentos cuatro veces más rápido que escribiendo! Descarga ClickUp Brain MAX, tu compañero de IA para el escritorio, y activa el dictado de voz con Talk to Text. Expresa tus ideas y plasmalas en contenido pulido sin necesidad de usar las manos. Ya sea que estés escribiendo en documentos, redactando correos electrónicos o creando tareas, Talk to Text convierte las palabras habladas en texto refinado al instante. Tú hablas; la aplicación escribe, corrige y estructura, sin que tengas que mover un dedo. Talk to Text funciona en aplicaciones de escritorio, como Gmail, Slack y el propio ClickUp.

Automatiza las notas de las reuniones con ClickUp AI Notetaker

Deja que el tomador de notas con ClickUp AI se encargue de las transcripciones y los resúmenes de las reuniones mientras tú te centras en el debate

Luego está ClickUp AI Notetaker, que realiza la automatización de las notas de las reuniones para que no tengas que garabatear mientras intentas escuchar. Se une a tus llamadas de Zoom, Microsoft Teams o Google Meet, las graba y genera una transcripción completa, acciones a realizar y puntos clave; a continuación, envía un documento bien organizado directamente a tu bandeja de entrada de ClickUp.

Imagina que estás entrevistando a un experto o organizando una reunión de equipo sobre los resultados de tu investigación.

En lugar de escribir manualmente citas o marcas de tiempo, la herramienta de IA para notas de reuniones lo captura todo y coloca la transcripción en tu carpeta o documento correspondiente. Puedes mantenerte presente en el momento y, aun así, llevarte notas pulidas.

Crea un segundo cerebro con plantillas listas para usar

Consigue una plantilla gratis Empieza con la plantilla de base de conocimientos de ClickUp para crear un repositorio de investigación organizado

Por último, la plantilla de base de conocimientos de ClickUp ofrece un hogar para tus notas. Está diseñada para un uso a largo plazo e incluye una jerarquía clara, secciones predefinidas y flujos de trabajo conectados para que tu información sea fácil de consultar y de poner en práctica.

Imaginemos que estás desarrollando un proyecto de investigación de varios meses. La plantilla de base de conocimientos te permite crear categorías como «Datos brutos», «Entrevistas» y «Borradores de capítulos», cada una de las cuales contiene documentos estructurados con páginas anidadas relacionadas.

Si Roam te ayudó a pensar en redes, pero necesitas una herramienta que añada estructura, colaboración y ejecución, ClickUp te ofrece lo mejor de ambos mundos. Esta alternativa a Roam Research mantiene tus notas organizadas, fáciles de buscar y listas para pasar a la acción.

Las mejores funciones de ClickUp

Crea tareas de ClickUp directamente desde documentos o desde los resúmenes de AI Notetaker para salvar la brecha entre el pensamiento y la acción

Captura ideas fugaces en el Bloc de notas de ClickUp y conviértelas en tareas más tarde, dando más estructura a tus pensamientos y planes que las notas diarias de Roam.

Crea mapas conceptuales o flujos de proyectos en las pizarras de ClickUp y vincúlalos a tareas, lo que ofrece una alternativa flexible a la vista de gráfico de Roam.

Realiza un seguimiento de las próximas tareas y reuniones en el calendario de ClickUp , impulsado por IA, que añade una capa de gestión del tiempo de la que carece Roam. Utiliza el calendario para bloquear sesiones de trabajo concentrado y desplazar automáticamente los elementos de baja prioridad.

Pasa de la reflexión profunda a las llamadas en plataformas de reuniones como Google Meet, Microsoft Teams y Zoom sin salir de ClickUp

Deja que ClickUp Brain analice tu agenda y priorice automáticamente las tareas, eliminando la necesidad de etiquetar o clasificar manualmente en Roam Research

Limitaciones de ClickUp

Los usuarios deben definir espacios, carpetas y vistas personalizadas desde el principio, lo que puede suponer un obstáculo para quienes buscan herramientas de gestión del conocimiento listas para usar.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 200 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Esta reseña de Reddit lo dice todo:

Su sistema Docs ha sustituido discretamente la mayor parte de nuestro trabajo con Documentos de Google. Todo fluye mejor cuando nuestra documentación se encuentra en el mismo lugar que nuestros proyectos. El equipo se adaptó a él más rápido de lo que pensaba. Al principio tenía mis dudas sobre ClickUp Brain, me parecía otro truco de IA más. Pero me ha ahorrado algunas tareas de redacción tediosas, especialmente cuando necesito resumir largos correos electrónicos de clientes o empezar un borrador. No es perfecto, pero resulta útil cuando estoy desbordado. La función de toma de notas con IA fue la verdadera sorpresa. Antes se nos perdían muchos elementos pendientes después de las reuniones, pero ahora lo capta todo y asigna las tareas automáticamente. El seguimiento ha mejorado notablemente…

Su sistema Docs ha sustituido discretamente la mayor parte de nuestro trabajo con Documentos de Google. Todo fluye mejor cuando nuestra documentación se encuentra en el mismo lugar que nuestros proyectos. El equipo se adaptó a él más rápido de lo que pensaba. Al principio tenía mis dudas sobre ClickUp Brain, me parecía otro truco de IA más. Pero me ha ahorrado algunas tareas de redacción tediosas, especialmente cuando necesito resumir largos correos electrónicos de clientes o empezar un borrador. No es perfecto, pero resulta útil cuando estoy desbordado. La función de toma de notas con IA fue la verdadera sorpresa. Antes se nos perdían muchos elementos pendientes después de las reuniones, pero ahora lo capta todo y asigna las tareas automáticamente. El seguimiento ha mejorado notablemente…

📮 ClickUp Insight: El profesional medio dedica más de 30 minutos al día a buscar información relacionada con el trabajo, lo que supone más de 120 horas al año perdidas rebuscando entre correos electrónicos, hilos de Slack y archivos dispersos. Un asistente inteligente con IA integrado en tu entorno de trabajo puede cambiar eso. Te presentamos ClickUp Brain. Ofrece información y respuestas instantáneas al mostrar los documentos, conversaciones y detalles de tareas adecuados en cuestión de segundos, para que puedas dejar de buscar y empezar a trabajar. 💫 Resultados reales: Equipos como QubicaAMF recuperaron más de 5 horas semanales gracias a ClickUp —lo que supone más de 250 horas al año por persona— al eliminar procesos obsoletos de gestión del conocimiento. ¡Imagina lo que tu equipo podría crear con una semana extra de productividad cada trimestre!

2. Obsidian (la mejor opción para la propiedad local de los archivos)

vía Obsidian

Obsidian transforma los archivos Markdown de tu ordenador en una base de conocimientos interconectada. Tus notas se almacenan en tu dispositivo —no en el servidor de otra persona—, lo que te garantiza la plena propiedad de tus datos. La vista gráfica muestra las conexiones entre ideas, revelando patrones en tu forma de pensar.

Muchos usuarios se pasan a Obsidian tras probar alternativas basadas en la nube, ya que el almacenamiento local elimina las cuotas de suscripción y la dependencia de Internet.

Sus opciones de personalización te permiten crear un entorno de trabajo personalizado mediante temas y complementos de la comunidad. Esta flexibilidad atrae a quienes desean tener control tanto sobre sus notas como sobre las herramientas que utilizan para gestionarlas.

Las mejores funciones de Obsidian

Crea enlaces bidireccionales entre notas para construir redes de conocimiento complejas que revelen conexiones entre temas aparentemente inconexos

Personaliza la interfaz mediante fragmentos de CSS y temas de la comunidad para adaptarla a tus preferencias de flujo de trabajo y comodidad visual.

Amplía la funcionalidad mediante complementos de la comunidad que añaden funciones que van desde la gestión de tareas hasta herramientas de visualización avanzadas.

Explora tus conocimientos a través de múltiples vistas, incluyendo visualización gráfica, modo de esquema y estructuras de carpetas tradicionales.

Limitaciones de Obsidian

Los usuarios deben escribir en Markdown y previsualizar el resultado con formato por separado, lo que puede resultar menos intuitivo para quienes están acostumbrados a los editores de texto enriquecido.

A diferencia de algunas alternativas a Obsidian , no ofrece compatibilidad para elementos interactivos como casillas de selección, fechas o menús desplegables dentro de las celdas de las tablas.

Los complementos de la comunidad pueden dejar de funcionar con las actualizaciones

Precios de Obsidian

Sincronizar: 5 $ al mes por usuario

Publicar: 10 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Obsidian

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: 4,8/5 (más de 40 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Obsidian?

Esta reseña de Reddit nos llamó la atención:

Pero los cuadernos y los documentos siempre se convierten en conocimiento perdido, y con el paso del tiempo olvido dónde están. Obsidian me ayuda a establecer la conexión entre ellos, de modo que me vienen a la mente incluso por casualidad; además, elimina la ansiedad de «tengo que memorizar esto». Me conozco muy bien y sé cómo pienso, así que cuando tomo notas, lo hago de manera que pueda establecer conexiones fácilmente. Esto me ayuda a reducir el tiempo que antes dedicaba a esforzarme por recordar un tema y no tener que volver a buscarlo, pero también a anotar comportamientos que tuve a lo largo del día o el progreso que hice en mi vida en general.

Pero los cuadernos y los documentos siempre se convierten en conocimiento perdido, y con el paso del tiempo olvido dónde están. Obsidian me ayuda a establecer conexiones entre ellos, de modo que me vienen a la mente incluso por casualidad; además, elimina la ansiedad de «tengo que memorizar esto». Me conozco muy bien y sé cómo pienso, así que cuando tomo notas, lo hago de manera que pueda establecer conexiones fácilmente. Esto me ayuda a reducir el tiempo que antes dedicaba a esforzarme por recordar un tema y no tener que volver a buscarlo, pero también a anotar comportamientos que tuve a lo largo del día o el progreso que hice en mi vida en general.

3. Logseq (Ideal para la creación de esquemas y la gestión de tareas)

vía Logseq

Logseq aborda la toma de notas con esquemas jerárquicos que se expanden y se contraen según sea necesario. Esta estructura organiza de forma natural temas complejos en fragmentos fáciles de asimilar.

Como plataforma de código abierto, Logseq elimina los costes de suscripción sin dejar de lado el desarrollo activo. La función de diario crea automáticamente notas diarias, lo que facilita el seguimiento de hábitos y los registros diarios. Para los programadores, la posibilidad de incrustar bloques de código con resaltado de sintaxis añade una utilidad práctica de la que carecen muchos competidores.

Las mejores funciones de Logseq

Anota archivos PDF directamente en tu base de conocimientos interna , creando vínculos entre tus ideas y las fuentes originales sin tener que cambiar de aplicación.

Consulta de tus notas con operadores de búsqueda integrados que filtran por etiquetas, propiedades y relaciones para extraer exactamente la información que necesitas

Programa tareas utilizando una sintaxis Markdown sencilla y realiza el seguimiento de ellas en tus notas diarias, eliminando la necesidad de utilizar herramientas de gestión de tareas independientes.

Limitaciones de Logseq

Interfaz de usuario menos refinada en comparación con las alternativas comerciales más pulidas

No hay forma de revertir los cambios ni de recuperar el texto que se haya borrado accidentalmente.

Los usuarios deben crear manualmente enlaces entre las notas, lo que puede llevar mucho tiempo

Logseq carece de una solución de sincronización nativa y depende de servicios de terceros, lo que puede no resultar atractivo para todos los usuarios.

Precios de Logseq

Free

Valoraciones y reseñas de Logseq

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Logseq?

Un usuario de Reddit ofrece un análisis muy útil:

El concepto de Logseq es extremadamente potente. Su objetivo es que el usuario cree una base de datos en la que no tenga que preocuparse por buscar y organizar la información contenida en ella. El estilo de diario pretende que la práctica de tomar notas sea lo más fluida posible. […] La principal razón por la que Logseq flaquea es que la idea no está respaldada por una implementación sólida. La interfaz de usuario resulta bastante cómoda una vez que el usuario le coge el truco. Sin embargo, Logseq es simplemente inadecuado para gestionar grandes cantidades de datos estructurados […]

El concepto de Logseq es extremadamente potente. Su objetivo es que el usuario cree una base de datos en la que no tenga que preocuparse por buscar y organizar la información contenida en ella. El estilo de diario pretende que la práctica de tomar notas sea lo más fluida posible. […] La principal razón por la que Logseq flaquea es que la idea no está respaldada por una implementación sólida. La interfaz de usuario resulta bastante cómoda una vez que el usuario le coge el truco. Sin embargo, Logseq es simplemente inadecuado para gestionar grandes cantidades de datos estructurados […]

4. Evernote (la mejor opción para la sincronización multiplataforma)

a través de Evernote

Evernote destaca por su capacidad para capturar información de múltiples fuentes: recortes web, imágenes, audio y texto conviven en libretas organizadas.

La sincronización multiplataforma se realiza automáticamente, lo que permite acceder a tus notas desde cualquier dispositivo sin necesidad de transferencias manuales. Evernote se centra en la organización mediante carpetas y etiquetas tradicionales, en lugar de enlaces bidireccionales.

El recortador web guarda artículos completos, elimina los anuncios y los forma para facilitar su lectura posterior. A pesar de las recientes subidas de precio, muchos usuarios siguen utilizando Evernote por su búsqueda fiable y su interfaz familiar.

Las mejores funciones de Evernote

Busca entre notas manuscritas y texto dentro de imágenes mediante el reconocimiento óptico de caracteres (OCR), que facilita la búsqueda incluso de contenido que no sea texto.

Graba notas de audio durante reuniones o conferencias que se sincronizan con tus notas escritas, creando registros completos de las conversaciones

Organiza la información mediante cuadernos, pilas y etiquetas que crean múltiples vías para encontrar tu contenido sin necesidad de recordar las conexiones exactas.

Limitaciones de Evernote

Funciones de conexión limitadas entre notas

Evernote ha sufrido brechas de seguridad en el pasado, incluido un importante ataque informático en 2013 que puso en peligro los datos de los usuarios.

No hay compatibilidad nativa con Markdown

Es caro en comparación con otras alternativas a Roam Research

Precios de Evernote

Free

Personal: 14,99 $ al mes

Professional: 17,99 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Evernote

G2: 4,4/5 (más de 2010 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 8280 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Evernote?

Directamente de una reseña de G2:

Consolidar la creación de notas a un ritmo increíble se ha vuelto mucho más fácil y eficiente, lo cual es fascinante. Hemos logrado mantener un alto nivel de rendimiento al tiempo que hacemos un seguimiento de numerosas notas para cada evento específico y las organizamos mediante libretas y etiquetas para facilitar la búsqueda de la información pertinente. Con Evernote, es fácil mantener a todo el mundo en sintonía y al día con la gestión de proyectos, reuniones y actividades diarias.

Consolidar la creación de notas a un ritmo increíble se ha vuelto mucho más fácil y eficiente, lo cual es fascinante. Hemos logrado mantener un alto nivel de rendimiento al tiempo que hacemos un seguimiento de numerosas notas para cada evento específico y las organizamos mediante libretas y etiquetas para facilitar la búsqueda de la información pertinente. Con Evernote, es fácil mantener a todo el mundo en sintonía y al día con la gestión de proyectos, reuniones y actividades diarias.

⚡️ Conocimiento en acción: El sistema TechPort de la NASA, lanzado en 2012, es un repositorio centralizado de los esfuerzos de investigación y desarrollo de la agencia, que garantiza un uso compartido eficiente de los conocimientos y un seguimiento de la innovación.

5. RemNote (Ideal para el aprendizaje activo y la repetición espaciada)

a través de RemNote

RemNote salva la brecha entre la toma de notas y la memorización mediante la integración de la repetición espaciada. Este software de gestión del conocimiento personal genera automáticamente fichas de estudio a partir de tus notas, lo que te ayuda a retener la información a largo plazo.

Organiza el contenido jerárquicamente a través de «rems», que son unidades atómicas de conocimiento que se conectan para formar una red. Los estudiantes valoran especialmente cómo RemNote transforma las notas pasivas en materiales de estudio activos.

El enfoque centrado en los documentos hace que la transición desde la toma de notas tradicional resulte intuitiva, al tiempo que introduce conceptos organizativos más útiles.

Las mejores funciones de RemNote

Crea mapas conceptuales y relaciones visuales entre ideas a través del gráfico de conocimiento integrado que muestra las conexiones en todo tu sistema de notas

Integra materiales de referencia, como archivos PDF y artículos web, directamente en tu base de conocimientos con funciones de anotación que conservan el contexto.

Realiza un seguimiento del progreso de tus estudios con estadísticas detalladas y metas diarias, lo que te ayudará a mantener la constancia y a medir tu mejora a lo largo del tiempo.

Colabora en las notas con los miembros del equipo o los grupos de estudio a través de documentos compartidos que conservan el historial de versiones y registran los cambios.

Limitaciones de RemNote

La interfaz resulta un poco recargada a la hora de gestionar grandes bases de datos.

Se requiere una suscripción para acceder a las funciones avanzadas de esta alternativa a Roam Research.

La experiencia móvil necesita mejoras

Exportar notas y fichas a otras aplicaciones puede resultar complicado debido al límite de formatos

Precios de RemNote

Free

Pro: 10 $ al mes

Pro con IA: 20 $ al mes

Valoraciones y reseñas de RemNote

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre RemNote?

Un usuario de Reddit lo expresa así:

Lo que más me gustó de remNote es su función de fichas y su gestión. Es una de las mejores que he encontrado en la versión gratuita y está directamente conectada con las notas. Además, están trabajando activamente en ello. En cuanto a la toma de notas, me parece que está bien.

Lo que más me gustó de remNote es su función de fichas y su gestión. Es una de las mejores que he encontrado en la versión gratuita y está directamente conectada con las notas. Además, están trabajando activamente en ello. En cuanto a la toma de notas, me parece que está bien.

🔍 ¿Sabías que...? Según un estudio de IDC, solo el 45 % de los empleados de las grandes empresas utiliza activamente sus sistemas de gestión del conocimiento. Esto pone de manifiesto una gran brecha entre la implementación y la participación real.

6. Joplin (La mejor opción para la gestión de notas centrada en la privacidad)

a través de Joplin

Joplin ofrece un sistema de toma de notas de código abierto con cifrado de extremo a extremo que mantiene tus datos privados incluso cuando se sincronizan entre dispositivos. Almacena las notas en formato Markdown estándar, lo que garantiza que puedas acceder a tu contenido sin necesidad de software propietario.

La plataforma gestiona la sincronización a través de los servicios que elijas: Dropbox, OneDrive, NextCloud o tu propio servidor. Esta flexibilidad te permite controlar dónde se almacenan tus datos.

Muchos usuarios se pasan a Joplin precisamente por la combinación de funciones de privacidad y el acceso gratuito a funcionalidades avanzadas que en otros sitios requieren suscripción.

Las mejores funciones de Joplin

Amplía la funcionalidad mediante complementos que añaden funciones como tableros Kanban , mapas mentales y formatos de exportación adicionales sin aumentar el tamaño de la aplicación base.

Recorta contenido web con la extensión del navegador que conserva el formato y las imágenes, y guarda todo localmente en lugar de hacerlo en un servicio externo.

Inserta bocetos, diagramas de flujo o notas visuales directamente en tus entradas para ilustrar mejor ideas complejas

Accede rápidamente a cualquier nota, etiqueta o cuaderno con la función de búsqueda «Goto Anything», que incluye sugerencias de autocompletado.

Limitaciones de Joplin

La vista gráfica y las conexiones están menos desarrolladas que en Roam

La búsqueda puede ser más lenta con colecciones de notas muy grandes

No ofrece compatibilidad con la colaboración en tiempo real, lo que puede suponer un inconveniente para los flujos de trabajo en equipo.

Precios de Joplin

Básico: 2,99 € al mes (aproximadamente 3,32 $ al mes)

Pro: 5,99 € al mes (aproximadamente 6,65 $ al mes)

Equipos: 7,99 € al mes (aproximadamente 8,87 $ al mes)

Valoraciones y reseñas de Joplin

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Joplin?

Una reseña de G2 lo resumía así:

Me encanta la estructura organizativa de las notas, en la que puedes tener cuadernos y diferentes notas dentro de ellos. También me encanta que las notas se almacenen en Markdown, lo que facilita su lectura gracias al panel de vista previa y, además, mantiene el tamaño de las notas muy reducido, ya que no almacena un montón de basura innecesaria. Lo uso todos los días y es muy fácil de usar e integrar en tu vida cotidiana.

Me encanta la estructura organizativa de las notas, en la que puedes tener cuadernos y diferentes notas dentro de ellos. También me encanta que las notas se almacenen en Markdown, lo que facilita su lectura gracias al panel de vista previa y, además, mantiene el tamaño de las notas muy reducido, ya que no almacena un montón de basura innecesaria. Lo uso todos los días y es muy fácil de usar e integrar en tu vida cotidiana.

🧠 Dato curioso: Es bien sabido que los cuadernos de Leonardo da Vinci están escritos al revés o en escritura especular. ¿El motivo? Para mantener sus ideas privadas, el texto solo era legible cuando se miraba en un espejo.

7. Google Keep (Ideal para anotaciones rápidas y recordatorios)

a través de Google

Google Keep adopta un enfoque minimalista para la toma de notas mediante tarjetas de colores que organizan fragmentos de información. Es una herramienta fiable para capturar información rápidamente; anota ideas, notas de voz o listas de control que se sincronizan al instante en todos tus dispositivos.

La integración con otros servicios de Google te permite crear documentos a partir de notas o configurar recordatorios basados en la ubicación. Google Keep evita deliberadamente las funciones complejas y se centra, en cambio, en la rapidez y la accesibilidad.

Esta simplicidad lo convierte en una alternativa ideal a Roam Research para capturar pensamientos fugaces, más que para crear bases de conocimiento.

Las mejores funciones de Google Keep

Configura recordatorios basados en la hora o la ubicación que son desencadenantes de notificaciones cuando llegas a lugares específicos o a horas programadas, convirtiendo las notas pasivas en indicaciones prácticas

Colabora en notas y listas compartidas que se actualizan en tiempo real en los dispositivos de varios usuarios, lo que resulta muy útil para las listas de la compra o las ideas de proyectos compartidos.

Convierte notas manuscritas en texto mediante el reconocimiento óptico de caracteres, lo que permite buscar y realizar la edición incluso de las ideas garabateadas tras su captura.

Graba notas de audio sobre la marcha, que se transcriben automáticamente a texto para facilitar su consulta y búsqueda.

Limitaciones de Google Keep

Opciones limitadas de formato de texto enriquecido para las notas

Sin carpetas ni rótulos anidados que ofrezcan compatibilidad con una estructura jerárquica

Cada nota tiene un límite de 20 000 caracteres, lo que puede resultar restrictivo.

A pesar de formar parte del ecosistema de Google, Keep no se integra directamente con Google Tasks.

Precios de Google Keep

Gratis con una cuenta de Google

Valoraciones y reseñas de Google Keep

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: 4,7/5 (más de 230 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Google Keep?

Mira lo que opinaba este crítico de Capterra:

Me encanta cómo Google Keep se sincroniza al instante en todos mis dispositivos o en mi cuenta de Google, lo que significa que puedo tomar notas sobre exámenes sobre la marcha y acceder a ellas más tarde.

Me encanta cómo Google Keep se sincroniza al instante en todos mis dispositivos o en mi cuenta de Google, lo que significa que puedo tomar notas sobre exámenes sobre la marcha y acceder a ellas más tarde.

8. Fusebase (antes Nimbus Note) (Ideal para documentación y bases de conocimiento)

vía Fusebase

Nimbus Note (ahora Fusebase) combina la edición de documentos con la gestión del conocimiento, ofreciendo potentes herramientas de organización sin una complejidad abrumadora. La plataforma destaca por su capacidad para estructurar la información mediante entornos de trabajo anidados, carpetas y subcarpetas.

Las amplias opciones de formato incluyen tablas, bloques de código e incrustaciones, todo ello con capacidad de búsqueda posterior. Nimbus resulta atractivo para los usuarios que necesitan más estructura que el enfoque de formato libre de Roam.

El recortador web merece una mención especial por su flexibilidad, ya que te permite guardar páginas completas, artículos simplificados, capturas de pantalla o texto seleccionado con solo unos clics.

Las mejores funciones de Fusebase

Estructura el contenido mediante entornos de trabajo, carpetas y subcarpetas anidados ilimitados que crean jerarquías lógicas para diferentes proyectos o áreas de conocimiento.

Crea enlaces para el uso compartido público con controles de permisos detallados que determinan si otras personas pueden ver, comentar o realizar la edición de tus notas sin necesidad de tener una cuenta.

Incorpora más de 30 tipos de contenido directamente en las notas, incluyendo vídeos, mapas, hojas de cálculo y aplicaciones de terceros que mantienen la información relacionada en un mismo lugar.

Limitaciones de Fusebase

Las funciones de gestión de tareas se consideran básicas y carecen de listas de tareas completas.

Algunos usuarios han expresado su preocupación por la eliminación de la función de exportación a JSON, lo que complica la migración de datos.

Precios de Fusebase

Solo: 39 $ al mes

Essentials: 99 $ al mes (para cinco miembros)

Avanzado: 399 $ al mes (para 50 miembros)

Ilimitado: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Fusebase

G2: 4,7/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 170 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Fusebase?

Así es como un usuario de G2 describió su experiencia con esta alternativa a Roam Research:

FuseBase cuenta con un potente editor de documentos combinado con portales similares a sitios web. Es una buena opción para reducir el tiempo de incorporación de los clientes, ya que hemos centralizado nuestra formación y nuestras guías. Seguimos aprendiendo y mejorando nuestra wiki, ya que la herramienta recibe actualizaciones y nuevas funciones cada mes. De momento, todo va bien: los recordatorios de tareas automatizados y el editor de flujos de trabajo paso a paso son mis favoritos por ahora.

FuseBase cuenta con un potente editor de documentos combinado con portales similares a sitios web. Es una buena opción para reducir el tiempo de incorporación de los clientes, ya que hemos centralizado nuestra formación y nuestras guías. Seguimos aprendiendo y mejorando nuestra wiki, ya que la herramienta recibe actualizaciones y nuevas funciones cada mes. De momento, todo va bien: los recordatorios de tareas automatizados y el editor de flujos de trabajo paso a paso son mis favoritos por ahora.

🔍 ¿Sabías que...? El método Zettelkasten, utilizado por el sociólogo Niklas Luhmann, consistía en enlazar miles de tarjetas individuales entre sí para facilitar la memorización. Él mismo atribuyó a este método el haberle ayudado a escribir más de 70 libros.

9. Workflowy (Ideal para listas con anidamiento infinito)

a través de Workflowy

Workflowy reduce la toma de notas a su esencia: el esquema. Este enfoque centrado crea un entorno fluido para capturar información jerárquica.

Cada viñeta funciona tanto como contenido como contenedor, lo que permite un anidamiento infinito que mantiene la conexión entre la información relacionada. Al ampliar cualquier viñeta, esta se convierte en el foco temporal, eliminando las distracciones.

Workflowy resulta atractivo para los usuarios que valoran la simplicidad por encima de una sobrecarga de funciones. Su interfaz minimalista evita deliberadamente la complejidad innecesaria, lo que te permite concentrarte en el contenido en lugar de en los controles o los ajustes.

Las mejores funciones de Workflowy

Etiqueta el contenido con hashtags y menciones que crean filtros instantáneos en toda tu base de datos de información, independientemente de dónde estén anidados los elementos.

Comparte ramas específicas de tu esquema con ajustes de permisos personalizables que permiten a otros ver o colaborar solo en las secciones relevantes.

Realiza búsquedas en todos los niveles simultáneamente, con resultados que muestran la ruta contextual completa de cada coincidencia, lo que te ayuda a realizar la ubicación de información dentro de jerarquías complejas.

Crea copias duplicadas de viñetas que se actualizan simultáneamente en diferentes ubicaciones, lo que garantiza la coherencia en todas tus notas.

Limitaciones de Workflowy

Opciones de formato limitadas en comparación con otras herramientas

Workflowy no cuenta con recordatorios, fechas límite ni funciones de gestión del tiempo integradas.

No hay una forma sencilla de archivar los elementos completados

Precios de Workflowy

Free

Pro: 8,99 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Workflowy

G2: 4,5/5 (más de 25 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Workflowy?

Aquí tienes una opinión de primera mano sobre esta alternativa a Roam Research:

Me encanta que todo sea simplemente una lista con viñetas. Las viñetas son mi forma habitual de tomar notas y Workflowy me permite hacerlo de forma más eficiente.

Me encanta que todo sea simplemente una lista con viñetas. Las viñetas son mi forma habitual de tomar notas y Workflowy me permite hacerlo de forma más eficiente.

⚡️ Conocimiento en acción: La plataforma digital de Siemens, ShareNet, facilita el uso compartido de conocimientos entre los empleados, mejorando la colaboración y el aprendizaje en toda la organización.

10. Amplenote (La mejor para tomar notas centradas en la productividad)

a través de Amplenote

Amplenote combina la toma de notas con la gestión de tareas mediante una integración bien pensada de ideas y elementos. Las tareas extraídas de las notas se añaden automáticamente a un sistema de tareas unificado con prioridades basadas en la urgencia y la importancia. Esta alternativa a Roam Research introduce los «Jots», notas de captura rápida que posteriormente se transforman en contenido permanente.

Se distingue por sus funciones de «cultivo de ideas», que recuperan notas para su revisión basándose en los principios de la repetición espaciada.

Las mejores funciones de Amplenote

Convierte las notas en tareas con metadatos detallados, como fechas límite, prioridades y estimaciones de esfuerzo, que se rellenan automáticamente en las vistas de tareas.

Clasifica las tareas automáticamente utilizando el método de la Matriz de Eisenhower , que calcula la importancia en función de la urgencia, el valor y el esfuerzo, para ayudarte a centrarte en el trabajo de mayor impacto.

Revisa las ideas de forma sistemática mediante indicaciones de repetición espaciada que recuperan las notas a intervalos óptimos para fomentar la retención del conocimiento a largo plazo.

Reenvía los correos electrónicos importantes a Amplenote, que los convertirá automáticamente en tareas dentro de las notas designadas

Limitaciones de Amplenote

No hay una biblioteca de plantillas prediseñadas para notas o tareas

La aplicación de escritorio está reservada a los suscriptores de pago; los usuarios gratuitos solo pueden utilizar las versiones web y móvil.

Al enlazar notas utilizando la sintaxis [[, solo se muestran cinco sugerencias, lo que puede resultar insuficiente para usuarios con bibliotecas de notas de extensión extensa.

Acceder a la misma nota diaria desde varios dispositivos en el mismo día puede dar como resultado entradas duplicadas

Precios de Amplenote

Básico: 5,99 $ al mes (facturación anual)

Pro: 9,99 $ al mes (facturación anual)

Founder: 24,99 $ al mes (facturación anual)

Valoraciones y reseñas de Amplenote

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Amplenote?

Esto es lo que dijo un usuario de Reddit:

Es una buena aplicación para tomar notas, y tiene funciones que la convierten en una gran herramienta para todo lo relacionado con la productividad, pero supongo que tienes que probarla y ver por ti mismo si te conviene. Una cosa que no me gusta es que archiva automáticamente tus notas tras un cierto periodo de inactividad. Me parece raro, pero aún no he tenido tiempo de solucionarlo.

Es una buena aplicación para tomar notas, y tiene funciones que la convierten en una gran herramienta para todo lo relacionado con la productividad, pero supongo que tienes que probarla y ver por ti mismo si te conviene. Una cosa que no me gusta es que archiva automáticamente tus notas tras un cierto periodo de inactividad. Me parece raro, pero aún no he tenido tiempo de solucionarlo.

11. Tana (la mejor opción por sus capacidades de base de datos flexibles)

vía Tana

Tana trata la información como datos estructurados sin sacrificar la flexibilidad. Cada elemento de contenido se convierte en un nodo que puede contener otros nodos, con propiedades personalizables que permiten una funcionalidad similar a la de una base de datos.

Adopta el «pensamiento esquemático», en el que la información adquiere estructura a través de propiedades coherentes, al tiempo que mantiene la libertad de las notas de formato libre. Tana resulta atractiva para los usuarios frustrados por los límites tanto de los documentos tradicionales como de las bases de datos rígidas.

Las mejores funciones de Tana

Visualiza la misma información en múltiples formatos, como esquemas, tablas, tableros Kanban y calendarios, que te ofrecen diferentes perspectivas sobre tus datos.

Crea comandos que realicen la automatización de los flujos de trabajo repetitivos y transformen la forma en que se procesa o muestra la información en tu entorno de trabajo

Crea consultas sofisticadas utilizando lenguaje natural que filtren y ordenen la información de toda tu base de conocimientos

Diseña plantillas para tomar notas que permitan capturar información de forma coherente, estandarizando la forma en que recopilas datos sin dejar de adaptarte a nuevos requisitos

Limitaciones de Tana

Tana permite la creación de varios nodos con el mismo nombre, lo que puede generar confusión y desorganización.

La aplicación solo tiene compatibilidad con la exportación en formato JSON

La experiencia móvil sigue en desarrollo

Precios de Tana

Free

Además: 10 $ al mes

Pro: 18 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Tana

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Tana?

Echemos un vistazo a una reseña de Reddit sobre esta alternativa a Roam Research:

Tana me permite simplemente escribir contenido y aplicar una etiqueta. No tengo que pensar en carpetas ni en la estructura. ¡Solo aplico una etiqueta y sé que la información se puede recuperar fácilmente! El mayor inconveniente para mí actualmente es la ausencia de una verdadera aplicación móvil de lectura y escritura. No me malinterpretes, Tana Capture es genial. Pero siempre estoy en movimiento y también necesito consultar mi contenido.

Tana me permite simplemente escribir contenido y aplicar una etiqueta. No tengo que pensar en carpetas ni en la estructura. ¡Solo aplico una etiqueta y sé que la información se puede recuperar fácilmente! El mayor inconveniente para mí actualmente es la ausencia de una verdadera aplicación móvil de lectura y escritura. No me malinterpretes, Tana Capture es genial. Pero siempre estoy en movimiento y también necesito consultar mi contenido.

🔍 ¿Sabías que...? El acto de establecer una conexión entre dos ideas no relacionadas (una característica distintiva de la toma de notas enlazadas) se denomina bisociación, y se ha relacionado con avances creativos tanto en el arte como en la ciencia.

12. Anytype (La mejor opción para relaciones entre objetos centradas en la privacidad)

a través de Anytype

Anytype aborda la gestión del conocimiento mediante un diseño orientado a objetos, en el que cada nota funciona como un objeto independiente con propiedades personalizables. Almacena todos los datos localmente con sincronización entre pares, eliminando por completo los servidores centrales.

El modelo de relaciones entre objetos te permite crear tipos personalizados —proyectos, tareas, personas, libros— cada uno con atributos y relaciones específicos. Cada dato se convierte en un bloque de construcción que se conecta con los demás a través de relaciones significativas, en lugar de simples enlaces o etiquetas.

Las mejores funciones de Anytype

Conecta la información mediante relaciones que especifican cómo interactúan los objetos, creando una red semántica que refleja las relaciones del mundo real entre conceptos.

Diseña paneles de control personales que recopilen información relacionada y visualicen las conexiones entre los objetos de tu base de datos de conocimientos.

Adapta la interfaz mediante vistas flexibles, como listas, tablas, galerías y tableros que muestran la misma información, optimizada para diferentes contextos

Configura automatizaciones sencillas para gestionar tus flujos de trabajo, como el etiquetado automático de notas o la organización del contenido a medida que lo añades

Limitaciones de Anytype

Una comunidad más pequeña en comparación con las alternativas consolidadas

Las consultas avanzadas requieren aprender una sintaxis específica

La falta de soporte para LaTeX en línea hace que sea menos adecuado para los usuarios

Precios de Anytype

Free

Builder: 99 $ al año

Co-Creador: 299 $/año

Empresas: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Anytype

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Anytype?

Esta es la opinión de un usuario de Reddit sobre esta alternativa a Roam Research:

En cuanto a la aplicación en sí, es buena. Es el equivalente «offline-first» de Notion, ya que está orientada a bases de datos. A una persona sin conocimientos técnicos le resultará más difícil entender los conceptos que hay detrás, pero no es imposible (me refiero a que utilizan nombres extraños para sus «cosas» y a que todo lo que hay ahí es «relación»). Lo que no me gustó (aunque puede que haya cambiado, ya que la usé hace seis meses) es que la aplicación para iPad/iPhone es más bien un complemento básico, no una aplicación completa que se pueda utilizar como alternativa.

En cuanto a la aplicación en sí, es buena. Es el equivalente «offline-first» de Notion, ya que está orientada a bases de datos. A una persona sin conocimientos técnicos le resultará más difícil entender los conceptos que hay detrás, pero no es imposible (me refiero a que utilizan nombres extraños para sus «cosas» y a que todo lo que hay ahí es «relación»). Lo que no me gustó (aunque puede que haya cambiado, ya que la usé hace seis meses) es que la aplicación para iPad/iPhone es más bien un complemento básico, no una aplicación completa que se pueda utilizar como alternativa.

13. DokuWiki (Ideal para equipos de documentación técnica)

a través de DokuWiki

DokuWiki crea documentación estructurada sin necesidad de una base de datos. Este sistema wiki de texto sin formato almacena las páginas como archivos individuales, lo que facilita las copias de seguridad y el control de versiones.

Destaca por sus opciones de autoalojamiento, que te permiten tener un control total sobre tu infraestructura. Su amplio ecosistema de complementos da respuesta a necesidades específicas, desde dibujar diagramas hasta gestionar bibliografías, lo que lo hace adaptable a prácticamente cualquier requisito de documentación.

Las mejores funciones de DokuWiki

Organiza tus notas mediante espacios de nombres que crean secciones y subsecciones lógicas, al tiempo que mantienen URL claras que reflejan tu arquitectura de la información.

Controla el acceso con sistemas de permisos detallados que definen quién puede leer, realizar edición o gestionar diferentes secciones en función de grupos de usuarios o cuentas individuales.

Amplía la funcionalidad con cientos de complementos que añaden funciones que van desde el resaltado de sintaxis hasta herramientas de dibujo, al tiempo que mantienen la estabilidad del sistema central.

Realiza un seguimiento de los cambios con el control de versiones integrado, que conserva el historial completo de cada página y permite comparar versiones o volver a estados anteriores.

Limitaciones de DokuWiki

Requiere conocimientos técnicos para su ajuste y mantenimiento

Interfaz de usuario menos pulida que las opciones para el gran público

Al tratarse de una herramienta de código abierto, el soporte profesional es limitado

Funciones de colaboración en tiempo real limitadas

Precios de DokuWiki

Free

Valoraciones y reseñas de DokuWiki

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre DokuWiki?

Un usuario satisfecho de G2 opina lo siguiente:

Me gusta que sea tan fácil de configurar y mantener, sin tener que lidiar con configuraciones complicadas de bases de datos. Es perfecto para instancias en las que no se necesita una wiki enorme para múltiples usuarios. Es ideal para tomar notas para una sola persona, un pequeño grupo de trabajo o una familia. Dado que el usuario del servidor web debe poder escribir en el disco, esto plantea un problema de seguridad. Sin embargo, una configuración adecuada del acceso a la red y mantener todo actualizado mitiga los riesgos.

Me gusta que sea tan fácil de configurar y mantener, sin tener que lidiar con configuraciones complicadas de bases de datos. Es perfecto para instancias en las que no se necesita una wiki enorme para múltiples usuarios. Es ideal para tomar notas para una sola persona, un pequeño grupo de trabajo o una familia. Dado que el usuario del servidor web debe poder escribir en el disco, esto plantea un problema de seguridad. Sin embargo, una configuración adecuada del acceso a la red y mantener todo actualizado mitiga los riesgos.

14. Microsoft OneNote (la mejor opción para notas en lienzo de formato libre)

a través de Microsoft OneNote

OneNote se libera de las limitaciones de los documentos lineales al ofrecer un lienzo infinito donde la información se aloja dondequiera que la coloques. Texto, imágenes, tablas y dibujos conviven en páginas que imitan los cuadernos físicos, pero superan sus capacidades.

Esta alternativa a Roam Research se integra a fondo con el ecosistema de Microsoft, estableciendo automáticamente conexiones con las tareas de Outlook y almacenando los cuadernos en OneDrive. Para los pensadores visuales que prefieren la organización espacial a las jerarquías estrictas, OneNote ofrece una libertad de disposición única.

Las mejores funciones de Microsoft OneNote

Graba notas de audio o vídeo que se sincronizan con lo que escribes, creando marcas de tiempo que te permiten saltar directamente a lo que se estaba diciendo cuando escribiste notas específicas.

Dibuja y anota libremente utilizando la entrada con lápiz en dispositivos táctiles con sensibilidad a la presión y diferentes tipos de lápices que imitan los instrumentos de escritura físicos

Organiza tus investigaciones con herramientas integradas que te permiten buscar materiales de referencia y citar fuentes directamente en tus notas.

Limitaciones de Microsoft OneNote

Enlazado limitado entre notas en comparación con Roam

Pueden producirse problemas al sincronizar cuadernos de gran tamaño

La herramienta de toma de notas con IA no ofrece compatibilidad con Markdown de forma nativa

Precios de Microsoft OneNote

Para uso doméstico

Microsoft 365 Family: 12,99 $ al mes (para entre una y seis personas)

Microsoft 365 Personal: 9,99 $ al mes (para una persona)

Para empresas

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $ al mes por usuario

Microsoft 365 Business Standard: 15 $ al mes por usuario

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $ al mes por usuario

Aplicaciones de Microsoft 365 para empresas: 9,90 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Microsoft OneNote

G2: 4,5/5 (más de 1830 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 1870 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Microsoft OneNote?

Esta reseña de G2 plantea un punto de vista interesante:

Creo que la mejor función de Microsoft OneNote es la flexibilidad y la facilidad de uso a la hora de organizar notas en diferentes plataformas. La flexibilidad para crear muchos cuadernos, secciones y páginas ofrece un medio altamente estructurado, pero a la vez muy adaptable, para organizar la información. Además, se puede acceder a las notas desde cualquier dispositivo gracias a la integración con otras herramientas de Microsoft y a la función de sincronización basada en la nube, lo que lo hace todo mucho más fácil. También valoro mucho el soporte para medios enriquecidos, que me permite adjuntar imágenes, archivos de audio e incluso archivos directamente a mis notas.

Creo que la mejor función de Microsoft OneNote es la flexibilidad y la facilidad de uso a la hora de organizar notas en diferentes plataformas. La flexibilidad para crear muchos cuadernos, secciones y páginas ofrece un medio altamente estructurado, pero a la vez muy adaptable, para organizar la información. Además, se puede acceder a las notas desde cualquier dispositivo gracias a la integración con otras herramientas de Microsoft y a la función de sincronización basada en la nube, lo que lo hace todo mucho más fácil. También valoro mucho la compatibilidad con medios enriquecidos, que me permite adjuntar imágenes, archivos de audio e incluso archivos directamente a mis notas.

🧠 Dato curioso: Tu cerebro procesa la información espacial más rápido que el texto lineal, por lo que tomar notas en forma de gráficos resulta tan intuitivo y «fácil de recordar» para muchos usuarios.

15. TiddlyWiki (La mejor opción para un control total de la personalización)

a través de TiddlyWiki

TiddlyWiki ofrece un enfoque único para la gestión del conocimiento personal a través de un único archivo HTML que contiene tu contenido y la propia aplicación. Este diseño autónomo permite una portabilidad sin precedentes; simplemente guarda el archivo localmente o en cualquier espacio web.

Organiza la información en forma de «tiddlers», pequeños fragmentos de contenido que se conectan mediante enlaces y etiquetas. Las amplias opciones de personalización atraen a los usuarios a los que les gusta personalizar sus herramientas.

A pesar de su apariencia sencilla, TiddlyWiki ofrece capacidades similares a las de la programación sin necesidad de un servidor ni de instalación.

Las mejores funciones de TiddlyWiki

Organiza la información en «tiddlers» atómicos que se conectan mediante enlaces, transclusión, etiquetas y filtros para crear un sistema de conocimiento flexible y no lineal.

Filtra el contenido con una potente sintaxis de consulta que combina operadores lógicos, expresiones regulares y metadatos para recuperar información con precisión.

Implícalo en cualquier lugar, desde archivos locales hasta servidores web, sin necesidad de instalación, lo que lo hace viable tanto para uso personal como para la documentación de equipos pequeños.

Limitaciones de TiddlyWiki

La interfaz predeterminada parece anticuada en comparación con las aplicaciones modernas

Su experiencia móvil no es óptima sin adaptaciones específicas.

Para guardar varios archivos se necesitan complementos adicionales

Precios de TiddlyWiki

Free

Estándar: 8 $ al mes

Premium: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de TiddlyWiki

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre TiddlyWiki?

Un usuario de Reddit comparte lo que funciona (y lo que no):

Llevo usando Tiddlywiki desde siempre (en serio: desde 2005). Y sigo volviendo a él, porque hace cosas que ningún otro hace, y te permite realmente pensar, recopilar información y convertirla en conocimiento de una forma diferente y más fluida que cualquier otra herramienta que haya usado. Es difícil de escalar, pero yo no escribo código JavaScript.

Llevo usando Tiddlywiki desde siempre (en serio: desde 2005). Y sigo volviendo a él, porque hace cosas que ningún otro hace, y te permite realmente pensar, recopilar información y convertirla en conocimiento de una forma diferente y más fluida que cualquier otra herramienta que haya usado. Es difícil de escalar, pero yo no escribo código JavaScript.

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