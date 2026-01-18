15 habilidades bien remuneradas que debes adquirir en 2026

Con la IA y las tecnologías de automatización sustituyendo rápidamente roles de trabajo, la carrera por mejorar las competencias se ha vuelto más intensa que nunca.

Un estudio de Deloitte muestra que las organizaciones están pasando de un modelo de trabajo basado en puestos a un modelo de plantilla basado en competencias.

El 90 % de los ejecutivos afirma que sus empresas están adoptando un enfoque basado en las habilidades. La razón es sencilla: quieren crear un lugar de trabajo ágil en el que los empleados puedan adaptarse fácilmente a las tendencias cambiantes.

Por lo tanto, para construir una carrera con futuro, es importante centrarse en las habilidades mejor remuneradas que pueden ayudarte a prosperar en sectores altamente competitivos. En esta entrada del blog, analizaremos las 15 mejores habilidades mejor remuneradas en las que deberías centrarte.

Comprender las habilidades mejor remuneradas

Una habilidad bien remunerada se refiere a los conocimientos técnicos que puedes aprovechar para generar ingresos significativos. Estas habilidades te permiten resolver problemas complejos o satisfacer necesidades críticas para las empresas, lo que se traduce en una alta remuneración.

A diferencia de los trabajos tradicionales, que se basan en competencias básicas, las habilidades mejor remuneradas, como el desarrollo de software, el equipo de ventas y el marketing digital, se centran en la especialización, lo que genera una gran demanda en el sector.

Estas habilidades básicas también son adaptables y transferibles a diversos sectores, y a menudo combinan la creatividad con conocimientos especializados. Incluso puedes impulsar tu carrera profesional gracias a las habilidades mejor remuneradas trabajando como autónomo, consultor o empleado a tiempo completo. Sin embargo, requieren un aprendizaje continuo.

Las 15 habilidades mejor remuneradas

Veamos ahora las 15 habilidades mejor remuneradas que puedes aprender para impulsar tu carrera:

1. Marketing digital

El éxito o el fracaso de las empresas del siglo XXI depende de su presencia en Internet, lo que convierte al marketing digital en una de las habilidades mejor remuneradas y más demandadas.

El informe «El futuro del empleo» del Foro Económico Mundial elabora una lista de los campos de más rápido crecimiento, en la que figura el marketing digital, impulsado por el auge del comercio electrónico y los cambios en el comportamiento de los consumidores.

Los profesionales del marketing digital diseñan y gestionan campañas en plataformas como motores de búsqueda, redes sociales, correo electrónico y sitios web para captar la atención, atraer a los usuarios y, en última instancia, convertirlos en clientes fieles.

Desde la optimización de sitios web para posicionarse mejor en los motores de búsqueda mediante SEO hasta la gestión de anuncios de pago por clic (PPC) dirigidos, el trabajo de un especialista en marketing digital consiste en potenciar la visibilidad de la marca y generar clientes potenciales para una empresa.

💰Ingresos medios: El salario medio de un director de marketing digital es de 125 703 dólares al año.

Cómo dominar las habilidades de marketing digital 🎯 Aprende estrategias de marketing digital, incluyendo el marketing por correo electrónico, el marketing de contenido y las pruebas A/B.

Familiarízate con herramientas de análisis como Google Analytics para realizar el seguimiento del rendimiento y optimizar las campañas

Prueba plataformas de marketing en redes sociales como TikTok o formatos publicitarios emergentes para llegar a tu público objetivo

Comprende marcos de marketing importantes como las 4 P, AIDA y RACE

2. Diseñador de UI/UX

Una experiencia de usuario (UX) y una interfaz de usuario (UI) bien diseñadas son esenciales para crear productos funcionales y visualmente atractivos que satisfagan las necesidades de los usuarios.

El diseño UX se centra en la experiencia general de una aplicación, su accesibilidad y capacidad de respuesta, con el fin de mejorar la satisfacción del cliente. Para ello, es necesario investigar a los usuarios y comprender sus necesidades.

Por su parte, el diseño de interfaces de usuario se centra en el atractivo visual de una aplicación. Implica diseñar diseños, botones e iconos que mejoren la experiencia general.

Aunque la UI y la UX son habilidades diferentes, combinarlas puede darte una ventaja en el mercado.

💰Ingresos medios: Los diseñadores de UI/UX suelen ganar 107 299 $ al año.

Cómo dominar las habilidades de diseño UI/UX 🎯 Empieza por aprender los principios y procesos del diseño, como la jerarquía visual y la teoría del color, la creación de esquemas funcionales y la elaboración de prototipos.

Familiarízate con herramientas de diseño como Figma, InVision y Adobe para crear diseños impactantes

Aprende a investigar y comprender las necesidades y el comportamiento de los usuarios para que tus diseños sean más atractivos y aumentar la satisfacción de los clientes.

Para conseguir roles de liderazgo en el ámbito del diseño, también deberías aprender a realizar la gestión de proyectos de diseño. Herramientas como la solución de ClickUp para equipos de diseño pueden ayudarte en este sentido. Te permite colaborar con tu equipo, asignar tareas de diseño, intercambiar ideas de diseño y gestionar todas las solicitudes de diseño en un solo lugar.

Utiliza la solución de diseño de ClickU para generar ideas de diseño y gestionar proyectos de diseño sin esfuerzo

3. Desarrollo de software

El desarrollo de software es la columna vertebral de la tecnología moderna, ya que se encarga de crear los programas y aplicaciones que utilizamos a diario.

Lenguajes como Java, SQL, Python y JavaScript se encuentran entre las habilidades informáticas más demandadas del mundo.

El objetivo principal de los ingenieros de software es diseñar, crear y mantener software que impulse todo, desde sitios web y aplicaciones móviles hasta complejos sistemas empresariales. Los desarrolladores de software trabajan con diversos lenguajes de programación y colaboran con diseñadores, ingenieros y gestores de producto para crear productos y generar un impacto en el negocio.

Este rol también requiere una mejora constante de los conocimientos de software.

💰Ingresos medios: El salario medio de un desarrollador de software es de 105 333 dólares al año.

Cómo dominar las habilidades de desarrollo de software 🎯 Aprende varios lenguajes de programación y obtén certificaciones de programación para diversificar tus habilidades.

Mantente al día de las últimas tendencias en código y las buenas prácticas

Trabaja en proyectos de código abierto para poner en práctica tus habilidades y crear una cartera

Únete a servidores de Discord o comunidades en línea para colaborar con otras personas y mejorar tus habilidades de resolución de problemas y programación.

4. Computación en la nube

Los expertos en la nube ayudan a las empresas a almacenar datos, ejecutar aplicaciones y acceder a recursos bajo demanda, lo que ofrece flexibilidad y ahorro de costes.

Según Gartner, la computación en la nube será esencial para que las organizaciones mantengan su competitividad en sus sectores de aquí a 2028.

Como es lógico, necesitarán ingenieros de computación en la nube.

Con habilidades especializadas en plataformas como AWS, Microsoft Azure o Google Cloud, los profesionales de la nube gestionan servidores, bases de datos y redes en un espacio virtual, garantizando su seguridad y escalabilidad. También se centran en la seguridad para garantizar que los entornos de nube permanezcan protegidos frente a las amenazas cibernéticas.

💰Ingresos medios: El salario medio de los ingenieros de la nube es de 128 068 dólares al año.

Cómo dominar las habilidades en computación en la nube 🎯 Domina plataformas en la nube como AWS o Azure para mejorar tus credenciales

Mantente al día sobre las nuevas herramientas y tecnologías en la nube relacionadas con la seguridad de redes

Participa en proyectos en la nube para adquirir experiencia práctica en un entorno virtual y desarrollar habilidades en computación en la nube

5. Inteligencia artificial

La inteligencia artificial (IA) está transformando nuestra forma de vivir y trabajar, desde asistentes inteligentes como Siri hasta algoritmos que te recomiendan qué ver a continuación.

La IA consiste en crear sistemas que puedan aprender, pensar y tomar decisiones como los humanos, pero de forma más rápida y eficiente.

Se prevé que el mercado mundial de la IA crezca a un ritmo impresionante del 37 % anual hasta 2030, lo que demuestra lo rápido que se está expandiendo este campo.

Los especialistas en IA se centran en habilidades como el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural y las redes neuronales, que permiten a las máquinas volverse más inteligentes con el tiempo.

💰Ingresos medios: El salario medio anual de los ingenieros de IA es de 138 556 $.

Cómo dominar las habilidades de ingeniería de IA 🎯 Aprende sobre aprendizaje automático y redes neuronales para crear sistemas más inteligentes

Familiarízate con herramientas de IA como TensorFlow y PyTorch

Mantente al día de las investigaciones sobre IA y sigue la evolución del sector y del mercado laboral

6. Blockchain

La cadena de bloques está causando sensación en sectores como las finanzas, la sanidad y la gestión de la cadena de suministro.

Dado que se prevé que el mercado global de la cadena de bloques crezca a un ritmo impresionante del 87,7 % anual, hasta alcanzar los 1,43 billones de dólares en 2030, la demanda de expertos en cadena de bloques no hará más que aumentar.

Si trabajas en el ámbito del blockchain, tu trabajo consiste en crear sistemas descentralizados, seguros, transparentes y eficientes. Para destacar en este campo, necesitarás conocimientos sobre plataformas como Ethereum e Hyperledger, dominio de lenguajes de programación como Solidity, Python o JavaScript, y conocimientos sobre contratos inteligentes.

💰Ingresos medios: Un desarrollador de blockchain puede ganar entre 112 000 y 188 000 dólares al año.

Cómo dominar las habilidades relacionadas con la cadena de bloques 🎯 Infórmate sobre plataformas blockchain como Ethereum e Hyperledger para comprender el desarrollo de aplicaciones descentralizadas (dApp).

Domina los lenguajes de programación más utilizados en blockchain, como Solidity, Python y JavaScript.

Mantente al día de las tendencias en blockchain y de tecnologías emergentes como los NFT y las DeFi.

7. Análisis de datos

Los analistas de datos examinan números, tendencias y patrones para ayudar a las empresas a perfeccionar sus estrategias, ya sea mejorando las campañas de marketing u optimizando la eficiencia operativa.

Con la explosión del big data, la demanda de analistas de datos cualificados se ha disparado.

La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. prevé un crecimiento del 36 % en los puestos de trabajo relacionados con la ciencia de datos para 2031, lo que la convierte en una de las carreras de más rápido crecimiento en el sector tecnológico.

Este rol requiere analizar el comportamiento de los clientes, las tendencias del mercado o los datos operativos para impulsar estrategias más inteligentes y respaldadas por datos. También es necesario aprender análisis estadístico y visualización de datos, y adquirir dominio de herramientas como Excel, SQL y Python.

💰Ingresos medios: El salario medio de un analista de datos es de 108 108 dólares al año.

Cómo dominar las habilidades de análisis de datos 🎯 Adquiere experiencia práctica con herramientas clave como SQL, Python y Tableau para la manipulación y visualización de datos

Céntrate en las habilidades de comunicación para presentar información compleja de forma clara y eficaz

Mantente al día sobre las tendencias emergentes en big data y la integración de la IA

8. Ciberseguridad

La ciberseguridad consiste en mantener los datos y sistemas confidenciales a salvo de las amenazas cibernéticas. Piensa en los profesionales especializados en ciberseguridad como guardaespaldas digitales: protegen a las empresas contra hackers, virus y filtraciones de datos. Tus responsabilidades clave incluirán crear redes seguras, detectar vulnerabilidades y entrar en acción cuando se produzca un ataque.

Y aquí está lo mejor: la ciberseguridad ofrece oportunidades laborales muy bien remuneradas.

Según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU., se prevé que los roles relacionados con la ciberseguridad crezcan un 35 % en los próximos años, mucho más rápido que la mayoría de los empleos.

💰Ingresos medios: El salario de un especialista en ciberseguridad es de 100 891 dólares al año.

Cómo dominar las habilidades en ciberseguridad 🎯 Obtén certificaciones como CISSP o CompTIA Seguridad.

Mantente al día de las tendencias, ya que se trata de un campo dinámico y las amenazas cibernéticas están en constante evolución.

Adquiere experiencia práctica con programas de bug bounty para perfeccionar tus habilidades y mejorar tu currículum

9. Gestión de proyectos

Los gestores de proyectos son los organizadores de la vida real que hacen que las cosas sucedan. Ya sea lanzando un nuevo producto, planificando un evento o creando una solución tecnológica, se encargan de que todos estén en sintonía.

Desde establecer metas hasta gestionar cronogramas y presupuestos, se aseguran de que los proyectos se terminen, y se hagan bien.

Desde el lanzamiento de productos hasta la investigación de usuarios, un gestor de proyectos es el nexo que mantiene unidos a los equipos, garantizando el éxito de principio a fin. Su capacidad para gestionar las prioridades les convierte en indispensables en cualquier sector.

💰Ingresos medios: Los gestores de gestión de proyectos ganan un salario medio anual de 144 409$.

Cómo dominar las habilidades de gestión de proyectos 🎯 Obtén certificaciones en consultoría , como PMP o Agile Certified Practitioner, para mejorar tu currículum y tu salario

Utiliza herramientas de gestión de proyectos como ClickUp para mantener tus proyectos organizados

Desarrolla habilidades de liderazgo y de gestión de proyectos para comunicarte de forma eficaz y guiar a tu equipo hacia el éxito del proyecto

10. Equipo de ventas

Los profesionales de ventas son el motor del crecimiento de los ingresos. Identifican las necesidades de los clientes, establecen relaciones y cierran acuerdos que benefician tanto a la empresa como al cliente.

Habilidades como la negociación, la comunicación y la comprensión del comportamiento del cliente son fundamentales para destacar en este rol. Ya sea vendiendo productos o servicios, los comerciales son clave para fidelizar a los clientes y hacer crecer la empresa.

💰Ingresos medios: El salario medio de un director del equipo de ventas es de 137 657 dólares al año.

Cómo dominar las habilidades del equipo de ventas 🎯 Perfecciona tus habilidades de negociación para cerrar acuerdos con confianza

Comprende los puntos débiles de tus clientes para establecer relaciones más sólidas

Mantente al día de las tendencias del sector para adaptarte y triunfar

Más información: Las 10 habilidades principales en gestión de productos

11. Diseño gráfico

Los diseñadores gráficos son las mentes creativas que hay detrás de los logotipos, los sitios web y todos los elementos visuales que definen una marca. Mediante herramientas como Adobe Photoshop e Illustrator, dan vida a las ideas y moldean la percepción que los clientes tienen de una marca a través de un diseño bien pensado. La creatividad, la atención al detalle y un profundo conocimiento del color y el diseño son habilidades esenciales en este rol.

A medida que las empresas dependen cada vez más de la comunicación visual, los diseñadores desempeñan un rol crucial a la hora de definir la identidad de marca e influir en el comportamiento de los clientes.

El sector del diseño gráfico sigue creciendo y se estima que alcanzará un tamaño de mercado global de 78 000 millones de dólares en 2030.

De hecho, alrededor del 94 % de las primeras impresiones están relacionadas con el diseño, lo que demuestra lo importante que es un buen diseño para generar confianza y credibilidad.

💰Ingresos medios: Los diseñadores gráficos ganan un salario medio de 107 000 dólares al año.

Cómo dominar las habilidades de diseño gráfico 🎯 Mantente al día de las tendencias en diseño gráfico , como el minimalismo, el diseño potenciado por IA y los colores llamativos, para que tu trabajo siga siendo novedoso

Domina herramientas de diseño como Photoshop, Illustrator y Figma

Céntrate en la narración y crea diseños que conecten con el público

12. Analista financiero

Los analistas financieros ayudan a las empresas a tomar decisiones de inversión fundamentadas mediante el análisis de datos financieros y tendencias de mercado. Se encargan de la gestión de riesgos, realizan previsiones de ingresos futuros y ofrecen recomendaciones para el crecimiento.

Gracias a sus sólidos conocimientos en modelización financiera, análisis de datos y herramientas cuantitativas, los analistas financieros ayudan a las empresas a optimizar sus estrategias para mejorar la rentabilidad.

Sus conocimientos son fundamentales para orientar las decisiones empresariales, lo que convierte al análisis financiero en una habilidad muy demandada en el sector financiero.

💰Ingresos medios: Los analistas financieros ganan un salario medio de 81 104 dólares al año.

Cómo dominar las habilidades de análisis financiero 🎯 Aprende análisis de estados financieros, modelización financiera y otros principios de análisis financiero

Obtén la certificación de Analista Financiero Certificado (CFA) o de Gestor de Riesgos Financieros (FRM), o aprueba exámenes como el de Fundamentos del Sector de Valores (SIE).

Aprende a utilizar las herramientas de visualización de datos de Tableau

13. Producción y edición de vídeo

Dado que permiten dar vida a las historias, la producción y la edición de vídeo son algunas de las herramientas de comunicación más poderosas de la actualidad.

Los productores de vídeo se encargan de todo, desde la grabación de las imágenes hasta la gestión del sonido y la iluminación, mientras que los editores pulen el producto final para garantizar que fluya con fluidez y cautive a los espectadores. Ya sea para YouTube, las redes sociales o campañas de marketing, la creación de contenido de vídeo de alta calidad es clave para el éxito de una marca.

Esto hace que las habilidades en producción y edición de vídeo sean muy demandadas, especialmente con herramientas como Adobe Premiere Pro y Final Cut Pro.

💰Ingresos medios: Un editor de vídeo gana un salario medio de 86 222 dólares al año.

Cómo dominar las habilidades de producción y edición de vídeo 🎯 Conviértete en un experto en el uso de programas de edición como Adobe Premiere Pro o Final Cut Pro

Perfecciona tus habilidades narrativas para mantener el interés de los espectadores

Mantente al día de las tendencias de marketing en vídeo, como los vídeos cortos para redes sociales

14. Redacción publicitaria

La redacción publicitaria consiste en crear textos que vendan. Ya sea en un anuncio, una página web o una campaña de correo electrónico, un buen redactor sabe cómo conectar con el público e inspirar una acción, ya sea comprar un producto, suscribirse a un boletín informativo o hacer clic en un enlace.

Las palabras, elegidas y aplicadas con habilidad, pueden marcar la diferencia entre que un visitante abandone un sitio web o se convierta en un cliente fiel.

💰Ingresos medios: Un redactor publicitario gana un salario medio de 92 461 dólares al año.

Cómo dominar las habilidades de redacción publicitaria 🎯 Estudia el marketing de marca, los perfiles de comprador y otros principios de marketing

Escribe de forma clara y concisa: la gente tiene poca capacidad de atención en Internet

Domina las técnicas de persuasión, como el recurso a las emociones y una llamada a la acción contundente

15. Ciencia de datos

La ciencia de datos consiste en extraer información valiosa de grandes conjuntos de datos para ayudar a las empresas a tomar decisiones fundamentadas.

Se prevé que el campo de la ciencia de datos y el análisis crezca un 36 % para 2031, lo que lo convierte en una de las áreas de mayor crecimiento en el sector tecnológico.

Los científicos de datos utilizan herramientas como Python, R y SQL para recopilar, depurar y analizar datos, convirtiendo los números en estrategias aplicables. Ya sea para predecir tendencias, optimizar los esfuerzos de marketing o mejorar la experiencia del cliente, la ciencia de datos ayuda a las empresas a mantener su competitividad.

💰Ingresos medios: El salario medio de un científico de datos es de 122 224 dólares al año.

Cómo dominar las habilidades en ciencia de datos 🎯 Adquiere experiencia en herramientas como Python y SQL para manipular y analizar datos

Adquiere conocimientos de estadística y visualización de datos para detectar patrones y tendencias en los datos

Mejora tus habilidades de comunicación para explicar tus conclusiones con claridad a las partes interesadas sin conocimientos técnicos

Aprender y aplicar habilidades bien remuneradas

Hemos visto cómo las habilidades mejor remuneradas pueden darte una ventaja profesional. Tú también puedes aprender y aplicar alguna de ellas en tu carrera. Solo hace falta encontrar los recursos adecuados y ser constante.

Una de las mejores formas de empezar es realizando una autoevaluación para conocer tus puntos fuertes y tus carencias. Esto te ayudará a identificar en qué ya eres bueno y en qué necesitas mejorar, para que puedas centrar tu esfuerzo en las habilidades más valiosas.

💡Consejo profesional: Echa un vistazo a la plantilla de análisis de la brecha de habilidades de ClickUp. ¡Es una forma estupenda de evaluar tus habilidades, identificar áreas de mejora y establecer metas claras que te ayuden a subir de nivel!

Identifica las carencias de habilidades que deseas abordar en el futuro con la plantilla de análisis de carencias de habilidades de ClickUp

Una vez que hayas analizado qué habilidades te faltan, puedes empezar a aprenderlas y a ponerlas en práctica. Aquí tienes una sencilla guía para dominar habilidades valiosas y aplicarlas para alcanzar el éxito a largo plazo:

Identifica las habilidades más demandadas : Empieza por investigar qué es lo que está de moda en tu sector. ¿Es la programación? ¿El marketing digital? ¿La computación en la nube? Las encuestas sobre empleo y salarios también pueden ayudarte a detectar tendencias. Ponerte en contacto con líderes del sector o asesores profesionales y asistir a talleres de habilidades son otras formas excelentes de mantenerte al día sobre las habilidades que más importan en tu campo.

Aprovecha los recursos en línea : plataformas como Coursera y : plataformas como LinkedIn Learning Skillshare ofrecen cursos en línea asequibles. Puedes aprender en cualquier momento y en cualquier lugar. También puedes encontrar comunidades en línea para aprender de otros compañeros y seguir a seguidores influyentes en el campo que realizan un uso compartido de contenido útil.

Divídelo en partes : No te agobies. Divide la habilidad en metas más pequeñas y manejables para mantener el rumbo y ver progresos más rápidamente. Por ejemplo, si estás aprendiendo marketing digital, podrías fijarte metas como dominar los fundamentos del SEO en dos semanas, completar un curso de Google Analytics en un mes o crear tres campañas en redes sociales antes de que termine el trimestre.

Practica de forma constante : aplica lo que aprendas a través de proyectos, prácticas o trabajos como autónomo. La práctica es clave para dominar cualquier habilidad. Por ejemplo, si has adquirido : aplica lo que aprendas a través de proyectos, prácticas o trabajos como autónomo. La práctica es clave para dominar cualquier habilidad. Por ejemplo, si has adquirido habilidades de consultoría , ofrece unas cuantas sesiones gratis a personas que busquen ese servicio en tu nicho. Tu nicho puede ser cualquier cosa, desde la consultoría financiera hasta la consultoría de marca.

Adquiere experiencia: La experiencia en el mundo real es esencial para perfeccionar tus habilidades. Los proyectos prácticos son donde realmente ocurre la magia. Es en estas experiencias prácticas donde afrontas retos, aprendes de los errores y perfeccionas tus habilidades.

Céntrate en el aprendizaje continuo: Hoy en día, mantenerse a la vanguardia implica comprometerse con el aprendizaje continuo y adaptarse a las nuevas tendencias y tecnologías. Mantente al tanto de las tendencias del sector, las tecnologías emergentes y los cambios en el mercado.

💡Consejo profesional: Utiliza la plantilla de metas SMART de ClickUp para crear metas claras y factibles que te permitan seguir avanzando sin sentirte abrumado.

Pero a medida que aprendes y te enfrentas a nuevos retos, mantenerlo todo organizado puede resultar abrumador. Ahí es donde el uso de un software de gestión de habilidades puede marcar la diferencia.

Una plataforma como ClickUp no solo te ayuda a hacer un seguimiento de tu progreso, sino que también optimiza tu aprendizaje al permitirte establecer metas, gestionar proyectos y mantenerte al día en tu trayectoria de desarrollo.

Cómo ayuda ClickUp a mejorar las habilidades

ClickUp, aunque es una herramienta de gestión de proyectos, cuenta con múltiples funciones que te ayudarán a acelerar el proceso de aprendizaje de una habilidad bien remunerada.

ClickUp Metas es perfecto para mantenerte en el buen camino mientras aprendes habilidades bien remuneradas. Te permite dividir tu proceso de aprendizaje en hitos más pequeños y manejables, ya sea completar un curso o dominar una nueva herramienta.

Al hacer un seguimiento de tu progreso en tiempo real, podrás ver exactamente en qué punto te encuentras y hacer los ajustes necesarios.

Selecciona objetivos para cada meta de habilidades que quieras alcanzar con ClickUp Goals

La vista Tablero de ClickUp ofrece una forma visual de realizar el seguimiento del progreso al aprender habilidades bien remuneradas. Puedes organizar las tareas en un diseño tipo Kanban, moviendo cada tarea de «Pendiente» a «En curso» y, finalmente, a «Completada».

Esta función te ayuda a estar al tanto de las próximas tendencias, priorizar tu aprendizaje y ver tu progreso de un vistazo. ¡Es una forma sencilla pero eficaz de mantener la motivación mientras avanzas en cada paso para dominar una nueva habilidad!

Obtén una visión general del progreso con la vista Tablero de ClickUp

¿Quieres crear tareas a partir de cada habilidad en la que estés trabajando? Con la función Tareas de ClickUp, puedes crear tareas individuales para cada habilidad en la que estés trabajando, establecer prioridades para centrarte en lo más importante e incluso adjuntar recursos como enlaces, documentos o vídeos que te ayuden a aprender.

Mantiene todo organizado y en un solo lugar, lo que facilita desglosar habilidades complejas en pasos manejables.

Crea diversas tareas para aprender habilidades bien remuneradas y clasifícalas por colores con tareas de ClickUp

Y si estás adquiriendo habilidades en TI, ClickUp tiene la plantilla perfecta para ti.

La plantilla de matriz de habilidades informáticas de ClickUp está diseñada para ayudarte a evaluar tus habilidades técnicas actuales, identificar áreas de mejora y correlacionar tu plan de aprendizaje. Ofrece una forma estructurada de documentar habilidades como los lenguajes de programación, las tecnologías de la nube o la ciberseguridad, lo que te ayuda a ver en qué aspectos necesitas crecer.

Descargar esta plantilla Realiza el seguimiento de todas las habilidades de TI con la plantilla «Matriz de habilidades de TI» de ClickUp

Tanto si estás tomando notas de lo más clave de un curso como si estás haciendo un seguimiento de nuevas habilidades, Docs te permite organizar tus ideas. ¿Quieres hacer un seguimiento de tu progreso? ClickUp Docs es ideal para tomar notas y documentar tu trayectoria de aprendizaje en un solo lugar.

Además, puedes realizar el uso compartido de tus notas con otras personas, lo que facilita la colaboración y el aprendizaje entre compañeros.

Toma notas a lo largo de tu proceso de aprendizaje con ClickUp Docs

Por último, aprender estas habilidades bien remuneradas no debería ser un proyecto de larga duración. Debes regular y medir el tiempo que le dedicas. ClickUp Control de tiempo te ayudará con eso. Te permite controlar cuánto tiempo dedicas a cada tarea, lo que te da una idea de tu eficiencia en el aprendizaje.

Lleva un control de tiempo desde cualquier dispositivo con ClickUp Control de tiempo

ClickUp también te ayuda a organizar mejor tu búsqueda de un rol en el que puedas aplicar tus habilidades mejor remuneradas.

La plantilla de búsqueda de empleo de ClickUp agiliza tu búsqueda de trabajo al permitirte realizar el seguimiento de tus solicitudes, dar seguimiento a las oportunidades y estar al tanto de los plazos. A medida que desarrollas nuevas habilidades, esta plantilla te garantiza que te mantengas centrado en encontrar roles que se ajusten a tu experiencia, ayudándote a alinear el desarrollo de tus habilidades con oportunidades laborales reales.

Optimiza tu desarrollo profesional con ClickUp

Adquirir habilidades que generan altos ingresos es fundamental a la hora de cambiar de carrera o intentar aumentar tu potencial de ingresos. El aprendizaje continuo y la adaptación son clave para mantenerte al día en un mundo en constante cambio y obtener salarios competitivos.

Para mantener el desarrollo de tus habilidades bien organizado, herramientas como ClickUp pueden marcar la diferencia. Con funciones como Metas, vistas Tablero y plantillas que te ayudan a organizarte mejor, ClickUp te permite establecer objetivos claros, realizar el seguimiento de tu progreso y mantener la concentración.

Toma las riendas de tu proceso de aprendizaje y empieza a desarrollar las habilidades mejor remuneradas que realmente importan. Regístrate hoy mismo en ClickUp y crea un plan personalizado para alcanzar tus metas de forma más rápida y eficaz.