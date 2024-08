10 certificaciones de consultoría para construir tu carrera en 2024

Desde consultores médicos en grandes hospitales hasta amables estrategas de contenidos de barrio, la palabra "consultor" representa diversos trabajos y carreras.

El mercado de los autónomos también se está configurando como una carrera viable 1,3 billones de dólares con 60 millones de autónomos activos, según Upwork, lo que da lugar a un aumento generalizado de los consultores independientes.

Según el mismo estudio, los consultores asumen tareas más exigentes, realizan proyectos más variados y, en general, están más satisfechos. Como resultado, la competencia también es feroz.

Para destacar entre la multitud y establecer una carrera de consultor de éxito, se necesita algo más que aptitudes. Necesita credibilidad. Las certificaciones de consultoría son un buen modo de conseguirla.

Antes de entrar en detalles sobre las certificaciones de consultoría, veamos el contexto.

¿Qué es la consultoría?

La consultoría es la práctica de un profesional/experto, normalmente externo a una organización, que ofrece asesoramiento especializado o aplica medidas para resolver problemas específicos de una empresa. Los consultores son:

Expertos : Tienen un profundo conocimiento del área de Business en la que se especializan. Puede tratarse de un sector como los servicios financieros o la atención sanitaria, una práctica como la contratación de diversidad o el análisis de datos, o ambos

: Tienen un profundo conocimiento del área de Business en la que se especializan. Puede tratarse de un sector como los servicios financieros o la atención sanitaria, una práctica como la contratación de diversidad o el análisis de datos, o ambos Independientes : Al igual que los abogados o los consultores de gestión, suelen trabajar fuera de la organización cuyos problemas resuelven

: Al igual que los abogados o los consultores de gestión, suelen trabajar fuera de la organización cuyos problemas resuelven Estratégicos : Los consultores son contratados principalmente para ofrecer asesoramiento, desarrollar procesos y crear sistemas. Algunos también ejecutan proyectos piloto como prueba de concepto

: Los consultores son contratados principalmente para ofrecer asesoramiento, desarrollar procesos y crear sistemas. Algunos también ejecutan proyectos piloto como prueba de concepto Impulsados por la PI : Los consultores suelen crear su propia propiedad intelectual (PI), como procesos, marcos y plantillas

: Los consultores suelen crear su propia propiedad intelectual (PI), como procesos, marcos y plantillas Altamente cualificados: Suelen tener títulos de posgrado o doctorados en su campo para demostrar su cualificación (en nichos específicos o sectores muy regulados)

Sin embargo, los títulos oficiales no son la única forma de demostrar tus cualificaciones como consultor. Unas certificaciones de consultoría fiables pueden hacer lo mismo por usted, ¡y mucho más!

¿Qué son las certificaciones de consultoría?

Las certificaciones de consultoría son una prueba documental de sus habilidades y capacidades emitida por una autoridad competente. Por ejemplo, estar certificado por el Project Management Institute como Profesional de Gestión de Proyectos (PMP) demuestra que tiene los conocimientos y la experiencia necesarios para iniciar, planificar, ejecutar, supervisar y completar un proyecto con éxito.

¿Cuáles son los beneficios de obtener una certificación de consultoría?

El beneficio fundamental de las certificaciones de consultoría es que otorgan el reconocimiento de sus capacidades por una tercera parte bien considerada. Pero Pendiente hace mucho más.

Conocimientos especializados

La mayoría de los programas de certificación comienzan con algún tipo de formación o curso. Esto permite a los profesionales adquirir conocimientos específicos y buenas prácticas. A diferencia de los títulos universitarios centrados en conocimientos generalizados, las certificaciones ofrecen especialización y aplicabilidad práctica.

Credibilidad y reputación

Consultar certificaciones de una autoridad competente demuestra a su posible empleador/cliente que usted posee las habilidades necesarias para realizar el trabajo.

Por ejemplo, estar certificado por Amazon Web Services (AWS) como ingeniero de datos profesional demuestra que está cualificado para diseñar, asegurar, optimizar y modernizar aplicaciones en la nube en AWS.

Marketability

Varios roles requieren certificaciones para ser contratado. Al contratar coaches de Business/Leadership, las organizaciones buscan especialmente certificaciones de la Federación Internacional de Coaching (ICF). Contar con una de estas certificaciones aumentará considerablemente sus posibilidades de ser contratado.

Mayor potencial de ingresos

Las certificaciones de consultor suelen exigir experiencia práctica en el campo correspondiente. Por tanto, un consultor certificado tiene un historial de éxitos, lo que aumenta su demanda y su potencial de ingresos.

Crecimiento profesional

Algunas de las mejores certificaciones de consultoría tienen varios niveles. Por ejemplo, la ICF ofrece certificaciones como "coach certificado asociado", "curso certificado profesional" y "curso certificado maestro" Cada nivel tiene requisitos diferentes y demuestra una mayor destreza, lo que marca el crecimiento profesional.

Además, muestra a los clientes potenciales que usted está comprometido con el crecimiento de sus capacidades en su campo. Estandariza sus prácticas y las eleva a los más altos niveles del sector. También garantiza un proceso disciplinario a seguir en caso de que algo vaya mal.

¿Cómo encontrar la mejor certificación de consultoría para su carrera?

Una rápida búsqueda en Google le dará cientos de certificaciones de varios proveedores. Muchos de ellos ofrecen cursos que expiden un certificado de intento correcto. Sin embargo, no todas ofrecen las mismas ventajas.

Al elegir la mejor certificación de consultoría para impulsar su carrera, busque lo siguiente.

Relevancia : Busque certificaciones que sean relevantes para sus habilidades, campo de trabajo y los clientes a los que busca servir

: Busque certificaciones que sean relevantes para sus habilidades, campo de trabajo y los clientes a los que busca servir Requisitos de la certificación : Si parece demasiado fácil de completar, puede que no sea la adecuada para usted. Asegúrate de que te reta a hacer más

: Si parece demasiado fácil de completar, puede que no sea la adecuada para usted. Asegúrate de que te reta a hacer más Autoridad competente : Busque la organización más destacada en el campo en el que desea obtener la certificación

: Busque la organización más destacada en el campo en el que desea obtener la certificación Orientación de aplicación : La certificación debe demostrar que puedes hacer el trabajo en la práctica, no sólo que puedes aprobar un examen

: La certificación debe demostrar que puedes hacer el trabajo en la práctica, no sólo que puedes aprobar un examen Intento correcto : Comprueba si otros profesionales certificados han logrado el progreso profesional que buscas como resultado de estas certificaciones. Ayuda leer testimonios y valoraciones

: Comprueba si otros profesionales certificados han logrado el progreso profesional que buscas como resultado de estas certificaciones. Ayuda leer testimonios y valoraciones Inversión: Comprueba cuánto tiempo y dinero necesitarías invertir para obtener esta certificación y asegúrate de que puedes permitírtelo

Basándonos en estos parámetros, hemos identificado las diez mejores certificaciones de consultoría para impulsar tu carrera en 2023.

Las 10 mejores certificaciones de consultoría que debes tener en cuenta

1. Consultor de Gestión Certificado (CMC)

Cuando una organización quiere revisar o mejorar la gestión de sus equipos, proyectos o prácticas empresariales, busca un consultor de gestión. Por ejemplo, pueden contratar a un consultor de marketing antes de lanzar un nuevo producto o a un consultor de RRHH mientras diseñan una estrategia de trabajo híbrida.

El Institute of Management Consultants ofrece la Consultor de Gestión Certificado designación para profesionales que ayudan a las empresas a gestionar personas, proyectos y tecnología en las áreas de recursos humanos, planificación estratégica, finanzas, operaciones, tecnologías de la información y marketing. También abarca prácticas éticas, procesos, gestión de proyectos y gestión del cambio.

**Requisitos

Para cualificarse, es necesario

Un mínimo de tres años de experiencia

Cinco evaluaciones satisfactorias de clientes

Una licenciatura o al menos cinco años de experiencia laboral más una formación profesional significativa en consultoría de gestión

Proceso

El programa de certificación consiste en un examen escrito sobre ética y competencias de consultoría, seguido de un examen oral en el que se presenta un encargo de un cliente y se responde a preguntas.

**Tarifas

La certificación inicial de consultoría de gestión puede costar entre 350 y 700 dólares. Para mantener la certificación hay que pagar una cuota anual de 395 dólares. Y volver a certificarse cada tres años.

2. Consultor acreditado de pequeñas empresas (ASBC)

Un consultor de pequeñas empresas es un asesor de gestión con experiencia única en empresas independientes con menos de 500 empleados.

La Asociación de Consultores Acreditados de Pequeñas Empresas (AASBC) ofrece designaciones de Consultores acreditados de pequeñas empresas (ASBC) a miembros de todo el mundo.

**Requisitos

Para presentar su candidatura, debe demostrar su experiencia en la gestión de pequeñas empresas y estar dispuesto a seguir sirviendo al mercado.

Proceso

Para obtener la certificación, debe convertirse en miembro de la AASBC, realizar una serie de conferencias de 40 horas, estudiar el libro de formación de enfoque Examen simplificado para maximizar los beneficios (SEMP) y aprobar un examen en línea.

**Tarifas

La cuota anual inicial es de 999 $, con una cuota de renovación de 149 $ cada año.

3. Profesional de gestión de proyectos (PMP)

El Project Management Institute ofrece el codiciado premio Profesional de la gestión de proyectos certificación a candidatos con habilidades en "gestión de personas, procesos y prioridades empresariales de proyectos profesionales." Reconoce sus habilidades en:

Dirigir personas a lo largo del ciclo de vida del proyecto

Utilizar enfoques ágiles e híbridos para diseñar la ejecución del proyecto

Comunicarse con las distintas partes interesadas sobre el progreso del proyecto

Uno de los tres módulos de la certificación PMP trata sobre el proceso de gestión de proyectos, que incluye la gestión de las comunicaciones, la asignación de tareas, la supervisión del rendimiento, la encuesta de calidad, la gestión de cambios, el establecimiento de normas de gobernanza y la elección de las herramientas adecuadas. La plataforma de gestión de proyectos de ClickUp puede ayudar con todo esto y mucho más.

gestión de proyectos, personas, procesos y prioridades de empresa con ClickUp_

**Requisitos

Para convertirse en un PMP, usted necesita:

Título universitario de cuatro años

36 meses de experiencia en gestión de proyectos

35 horas de formación en gestión de proyectos o certificación CAPM

**Proceso

Una vez aceptada su solicitud en función de los requisitos, deberá realizar un examen escrito en línea.

**Tarifas

La certificación PMP cuesta entre 400 y 555 dólares, en función de su estado de afiliación.

4. CompTIA Project+

Con más de la mitad de los grandes proyectos fracasan especialmente en la implantación de tecnología, hay una gran demanda de buenos gestores de proyectos. Las organizaciones buscan especialmente profesionales que entiendan de desarrollo tecnológico con experiencia en el uso de metodologías ágiles y herramienta de gestión de proyectos s. Proyecto CompTIA certifica a los profesionales de TI con las habilidades para gestionar proyectos de tamaño pequeño y mediano. Cubre metodologías, marcos, habilidades Agile, gestión del cambio y cumplimiento.

**Requisitos

CompTIA Project+ es una certificación de nivel de entrada que recomienda al menos 6-12 meses de experiencia en gestión de proyectos.

Proceso

Se requiere aprobar un examen de preguntas de opción múltiple y basadas en el desempeño.

**Tasas

Puedes comprar sólo el examen por 358 $ o seguir la formación en línea o el material de autoaprendizaje con un coste adicional.

Ahora que ya conocemos las principales certificaciones generalistas, veamos algunas para especialistas.

5. Profesional certificado en seguridad de sistemas de información (CISSP)

La mayoría de las organizaciones cuentan internamente con grandes equipos de ciberseguridad. Sin embargo, para situaciones especiales, como después de un ciberataque o para auditorías puntuales, contratan a consultores de seguridad.

El sitio Profesional certificado en seguridad de sistemas de información de ISC2 es una certificación bien considerada. Reconoce la habilidad de un profesional en seguridad de TI a través de activos, comunicación, redes, operaciones y arquitectura. También incluye gestión de riesgos, evaluaciones y gestión de identidades y accesos.

**Requisitos

Para obtener la certificación, debe tener al menos cinco años de experiencia laboral en dos o más dominios CISSP de ISC2. Usted puede ser capaz de calificar con un año de experiencia con un título universitario pertinente.

**Proceso

Puede obtener la certificación tras completar con éxito un examen, aceptar el código ético de ISC2 y pagar una cuota anual de 125 dólares.

6. ScrumMaster Certificado

Scrum se está convirtiendo en una forma popular para los equipos de ingeniería para ejecutar proyectos. Un scrum master reúne al equipo, fomenta un entorno de trabajo eficaz y guía a los miembros del equipo a través de los principios y prácticas de scrum.

Las organizaciones suelen contratar a consultores para que ajusten, formen y pongan en práctica scrum en sus equipos.

El sitio ScrumMaster Certificado la certificación de Scrum Alliance certifica su conocimiento de Scrum, así como su capacidad para aplicarlo en la práctica. El programa de formación también enseña las responsabilidades del equipo, eventos y artefactos necesarios para adoptar Scrum con éxito.

**Requisitos

Este es también un programa para principiantes para cualquier persona con experiencia en la industria de TI, tales como ingenieros de software, analistas de negocios y gerentes de proyecto.

**Proceso

Usted tendrá que completar un curso en línea o en persona con al menos 14 horas de instrucción. A continuación, tendrá que pasar una prueba también.

**Tarifas

La formación, la certificación y otros materiales adicionales cuestan 299 ¤. Dependiendo de su experiencia, también puede tomar otros cursos avanzados en Scrum.

7. Certificaciones de Ingeniero de Nube

A medida que más y más aplicaciones se mueven completamente a la nube, la necesidad de ingenieros con conocimientos técnicos especializados dentro de cada entorno es crítica. Normalmente, las organizaciones contratan a profesionales certificados para resolver problemas tecnológicos complejos. He aquí algunas certificaciones de nivel avanzado en ingeniería y arquitectura de la nube.

Certificaciones de especialidad de AWS Las certificaciones de especialidad incluyen redes avanzadas, bases de datos, SAP en AWS, aprendizaje automático, seguridad y análisis de datos. Para obtener esta certificación, debe:

Tener cinco años de experiencia en campos relacionados, además de conocimientos de tecnologías y conceptos específicos

Aprobar un examen en línea

Pagar alrededor de 300 dólares en concepto de tasas de examen

Credenciales de experto en Azure Azure ofrece certificaciones de nivel experto para arquitectos de soluciones, arquitectos de ciberseguridad, ingenieros DevOps y arquitectos de soluciones de plataforma Power. Para obtener esta certificación, es necesario:

Completar las certificaciones asociadas pertinentes de Azure

Aprobar un examen de certificación

Pagar una tasa de examen de 165 dólares

Certificación profesional en la nube de Google GCP ofrece certificaciones de nivel profesional a aquellas personas con conocimientos avanzados en el diseño, implementación y gestión de los productos de Google Cloud. Las especializaciones incluyen arquitecto de nube, ingeniero de base de datos, ingeniero de datos, administrador de lugar de trabajo, etc. Para obtener cualquiera de estas certificaciones, necesitarás:

Tener más de 3 años de experiencia en el sector, incluido al menos un año de experiencia relevante

Aprobar el examen de certificación

Pagar una tasa de examen de 200 dólares

Existen docenas de certificaciones para tecnólogos, cada una con sus propias ventajas. Las anteriores son algunas de las principales para empezar. Veamos ahora otras certificaciones de consultores profesionales.

8. Certificación Profesional de Recursos Humanos (PHRC)

La demanda de profesionales capaces de contratar, formar y gestionar trabajadores remotos, autónomos, equipos globales y mano de obra diversa está creciendo de forma espectacular. Las capacidades demostradas para transformar la práctica de los recursos humanos pueden ser excepcionalmente valiosas para los consultores.

En Consultor certificado en Recursos Humanos (CHRC) del Human Resource Management Institute (HRMI) está especialmente diseñado para consultores externos. Abarca estrategia, compensación y beneficios, comportamiento organizativo, gestión de proyectos, auditoría de RRHH, etc.

**Requisitos

Para obtener esta certificación de consultoría, se requiere una licenciatura o grado superior y diez años de experiencia laboral, con al menos cuatro años en puestos directivos.

**Proceso

Una vez reunidos los requisitos, hay que pasar un examen.

**Tasas

Las cuotas de afiliación al HRMI oscilan entre 75 y 100 dólares.

9. Experto certificado en marketing digital

Las organizaciones -especialmente las pequeñas empresas- buscan especialistas en marketing digital que les ayuden a crecer. Esto incluye a generalistas capaces de diseñar y ejecutar una estrategia de marketing digital, así como a especialistas en marketing de contenidos, redes sociales, publicidad de pago, etc.

En Experto certificado en marketing digital designación ofrecida por la Asociación Americana de Marketing con el Instituto de Marketing Digital cubre la venta digital, la experiencia del cliente, el comercio electrónico, la planificación de proyectos y el liderazgo.

**Requisitos y proceso

Para obtener el título, deberá completar un curso en línea de unas 120 horas y presentar dos trabajos de 5.000 palabras para su evaluación.

**Tarifas

Los programas de formación y certificación cuestan más de 3.000 dólares.

10. ClickUp Verified Consultant

Todas las organizaciones están pasando por un proceso de transformación digital y buscan digitalizar y automatizar diversos procesos. En ese viaje, adoptan varias herramientas, que necesitan ajustes y gestión.

La herramienta de gestión de proyectos de ClickUp es utilizada por más de 2 millones de equipos en todo el mundo, y cada día son más los que la adoptan. Para acelerar este proceso, hemos creado una comunidad de consultores que pueden ayudar con la configuración del entorno de trabajo, la optimización de los flujos de trabajo, la incorporación, la documentación de procesos, la creación de automatizaciones personalizadas, etc. Consultores ClickUp Verified Consultant tienen acceso a clientes potenciales que necesitan ayuda, un portal de socios para la colaboración, pruebas beta y cuentas sandbox gratuitas.

**Requisitos

Para calificar como ClickUp Verified Consultant, usted necesita tener:

Pasión por la productividad

Experiencia en la implementación de ClickUp para múltiples clientes

Menos de diez empleados a tiempo completo y 1 millón de dólares de ingresos

**Proceso Solicitar en línea para ser un ClickUp Verified Consultant, y tendrá noticias nuestras.

Cómo gestionar su carrera de consultoría con ClickUp

Como consultor, gestionará varios proyectos simultáneamente, cada uno con sus propios procesos, metas y tareas. Esto puede resultar complicado. Una herramienta robusta como ClickUp's software de consultoría puede hacer que esto no le suponga ningún esfuerzo.

Gestionar la comunicación con los clientes La herramienta de gestión de proyectos de ClickUp se adapta a la perfección a su sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM) o a su sistema de gestión de clientes (CRM)

software de incorporación de clientes . Con 15 vistas diferentes de carga de trabajo, los consultores pueden visualizar las estrategias de los clientes, los cronogramas, la facturación, la admisión y mucho más en una plataforma segura.

Puede beneficiarse de las prácticas estándar del sector con la función Plantilla de gestión de clientes de ClickUp .

Bonus: Impresione a sus clientes con estos Ideas de regalos para clientes !

Lleva todo tu trabajo a Tareas ClickUp

Organice todos sus proyectos en su entorno de trabajo de ClickUp. Divídalos en tareas , subtareas y listas de control para facilitar la gestión.

También puede incluir en ClickUp tareas operativas como la firma de contratos, la elaboración de presupuestos, etc. Asimismo, puede automatizar tareas periódicas para la revisión de proyectos o el cumplimiento de normativas.

Colabore contextualmente en ClickUp

Añada descripciones detalladas a las tareas. Comuníquese con proveedores, socios o incluso clientes mediante comentarios anidados. Añada campos personalizados para elementos específicos de sus servicios de consultoría. Utilice ClickUp como su ventanilla única software de colaboración con el cliente .

Vista de tarea de ClickUp para comentarios y relaciones

Seguimiento y control de tiempo

El mayor activo de un consultor es su tiempo. Utilice ClickUp Control de tiempo para medir con precisión cuánto tiempo dedicas a cada tarea. Vea las tendencias en el Panel de ClickUp y planifique sus futuros proyectos con eficacia. Si no está seguro, empiece con la herramienta ClickUp plantilla de registro de tiempo .

Tanto si es usted mismo como si gestiona un equipo de empleados/contratistas, utilice la vista Carga de trabajo de ClickUp para gestionar su tiempo.

Documente y comparta conocimientos

Tanto si se trata de notas de la reunión o sus procesos propios, utilice Documentos de ClickUp para escribir y compartir conocimientos de forma segura. Conéctelos a sus flujos de trabajo y cree tareas desde dentro.

Pendiente de la IA

¿Necesita ayuda? No se preocupe. Hay un número de

/ref/ https://clickup.com/features/ai Herramientas de IA para consultoría /%href/

que pueden automatizar y acelerar su trabajo. Utilice ClickUp AI como tu asistente personal. Resume notas y genera elementos de acción más rápido. Utilice ClickUp AI como su editor personal. Haga una pregunta y obtenga ideas.

Pendiente de la IA

Plantillas específicas para cada necesidad

Con ClickUp no tiene que empezar de cero. Si ya dispone de plantillas para su trabajo (acuerdos, flujos de trabajo, descubrimiento de clientes), ClickUp es la solución perfecta, business case si no, no se preocupe.

Elija entre docenas de Plantillas de consultoría prediseñadas de ClickUp para cada necesidad. Para empezar de inmediato, aquí tiene la plantilla Plantilla de contrato ClickUp Consultant . 🤩Simplemente haga una copia de una plantilla, rellene los detalles pertinentes y póngase manos a la obra: ¡resolver los problemas de los clientes!

Impulsa tu carrera como consultor con ClickUp

Las certificaciones de consultoría te abren las puertas. Ayudan a crear credibilidad e influyen en los clientes potenciales para que te contraten para el trabajo en cuestión. Una vez que te contratan, necesitas más.

La gestión de proyectos con ClickUp le lleva a la meta. Le ayuda a gestionar las relaciones con los clientes, entregar proyectos y poner en marcha su consultoría.

Y lo que es más Le ahorra tiempo, elimina el trabajo pesado de las operaciones y le da libertad para obtener resultados para los clientes. Mejore su empresa de consultoría. Pruebe ClickUp gratis/a hoy mismo ¡!