Los 10 mejores servidores de Discord para ingenieros de software en 2025

«Discord es solo para gamers». 🎮

¡Ya no! La plataforma ha evolucionado hasta convertirse en una aplicación de mensajería comunitaria en la que puedes colaborar con personas afines y participar en conversaciones.

Entre las numerosas comunidades, hay servidores Discord específicos para ingenieros de software.

Estos servidores tienen canales dedicados a temas como desarrollo web, Python, Java, C++, bases de datos, etc. Muchos servidores de ingeniería de software también tienen canales para revisión de código, tutoriales e incluso ofertas de empleo. En resumen, los servidores de Discord son minas de oro para los profesionales del software.

Puedes unirte fácilmente a estos servidores para conectar con expertos en software, acceder a recursos gratuitos como bibliotecas y marcos de trabajo, y participar en proyectos de código abierto para perfeccionar tus habilidades de programación.

Hemos recopilado una lista de los 10 mejores servidores de Discord para ingenieros de software, donde podrás establecer contactos con profesionales del sector.

Importancia de los servidores Discord para los ingenieros de software

Los servidores de Discord son ideales para el uso compartido de ideas, establecer contactos con desarrolladores y obtener experiencia de primera mano en el desarrollo de software. Estas son algunas de las razones por las que los ingenieros de software se unen a las comunidades de desarrolladores de Discord:

Conecta con expertos en software y participa en sesiones para el uso compartido de conocimientos.

Colabora en proyectos de código abierto o retos de programación para crear una cartera.

Accede a recursos y formación gratuitos para mejorar tus habilidades.

Obtén valiosos comentarios sobre códigos y orientación sobre proyectos.

Explora los tableros de empleo y encuentra trabajos secundarios para impulsar tu carrera como desarrollador.

Obtén consejos para preparar entrevistas de trabajo relacionadas con el desarrollo de software.

Puedes unirte a servidores que ofrecen canales separados para debates sobre lenguajes de programación específicos, como JavaScript, HTML, Python, PHP, etc. Esto facilita a los desarrolladores publicar sus consultas en el canal adecuado y obtener respuestas instantáneas. Además, algunas comunidades más pequeñas también tienen foros específicos para la resolución de problemas.

Conoce los mejores servidores de Discord para ingenieros de software

1. The Coding Den

vía The Coding Den

Con más de 148 000 miembros, The Coding Den es el lugar perfecto para los desarrolladores novatos. Aquí encontrarás expertos en lenguajes de programación como JavaScript, Rust, Python y TypeScript que te ayudarán con tus problemas de código.

También puedes participar en debates y divertidos hackatones, pedir consejo profesional a los miembros y utilizar el espacio de charlas tecnológicas para obtener orientación sobre proyectos.

¿Qué los hace únicos?

Interactúa con expertos

Únete a eventos de programación en grupo.

Recibe las últimas novedades sobre tendencias tecnológicas y eventos como conferencias de ingeniería de software.

2. Reactiflux

vía Reactiflux

Con más de 220 000 miembros, Reactiflux es uno de los servidores de Discord más populares entre los ingenieros de software. Se trata de una comunidad de chat para debates sobre los lenguajes de programación React JS, React Native, Redux, Jest, Relay y GraphQL.

El servidor organiza sesiones de preguntas y respuestas para principiantes para que aprendan programación de la mano de desarrolladores expertos. También puedes encontrar oportunidades de trabajo en este servidor para hacer crecer tu carrera profesional.

¿Qué los hace únicos?

Únete a su «Looking-for-group», un foro dedicado a encontrar colaboradores para proyectos no comerciales.

Accede a bibliotecas y otros recursos gratuitos.

Explora su tablero de empleo.

3. DevCord

vía DevCord

¿Buscas formas poco convencionales de encontrar trabajo como desarrollador de software? Puedes unirte a DevCord. Se trata de un servidor de Discord para ingenieros de software con más de 30 000 miembros, donde podrás establecer contactos con otros desarrolladores, debatir sobre proyectos y recibir comentarios sobre tu trabajo.

¡Y eso no es todo! Puedes chatear con otros desarrolladores web sobre bibliotecas, marcos de trabajo, videojuegos y mucho más.

¿Qué los hace únicos?

Trabaja en proyectos de código abierto.

Explora las bolsas de empleo para teletrabajo.

Únete a un espacio dedicado a la revisión del código.

4. SpeakJS

vía SpeakJS

Según Statista, JavaScript es el lenguaje de programación más popular en todo el mundo. Por lo tanto, si estás buscando recursos para aprender JavaScript e impulsar tu carrera, deberías unirte a SpeakJS.

Utiliza este espacio para mejorar tu dominio del lenguaje participando en conversaciones con desarrolladores experimentados y obteniendo comentarios sobre tu código.

¿Qué los hace únicos?

Accede a bibliotecas y marcos de JavaScript como jQuery, React, Angular, Vue, etc.

Encuentra listas de ofertas de trabajo únicas.

Obtén comentarios sobre código JavaScript de expertos.

5. El lugar de reunión de los programadores

¿Quieres ampliar tus conocimientos sobre los lenguajes de programación más populares, como PHP, JavaScript, C#, Python, Ruby, Rust y Kotlin? The Programmer's Hangout es una comunidad excelente a la que unirte.

Este servidor de Discord cuenta con más de 170 000 miembros y da la bienvenida tanto a principiantes como a ingenieros de software con experiencia. El servidor tiene una sección dedicada a recursos donde se pueden encontrar artículos y fragmentos de código sobre desarrollo de bots, desarrollo móvil, desarrollo web y criptografía.

¿Qué los hace únicos?

Accede a tutoriales y proyectos de código abierto para principiantes.

Echa un vistazo a los canales de eventos y novedades mensuales para estar al día de las últimas noticias y eventos tecnológicos.

Asiste a sesiones de formación sobre desarrollo de videojuegos, teoría de procesos, etc.

Debate sobre temas como la carrera profesional, las bases de datos y DevOps.

6. Desarrolladores perezosos

vía Lazy Developers

Como su nombre indica, el servidor Discord Lazy Developers es una comunidad para realizar tareas de software de forma perezosa. Aquí puedes descargar scripts y códigos para automatizar tareas monótonas de desarrollo de software y así poder centrarte en las tareas de prioridad.

Con más de 10 000 miembros, la comunidad Lazy Developers ofrece recursos para resolver problemas comunes de programación y proyectos de código abierto para principiantes.

Por ejemplo, puedes utilizar el canal de recursos de ayuda general para resolver problemas tras una actualización del sistema, buscar un compañero de estudio o encontrar un mentor de desarrollo de software.

¿Qué los hace únicos?

Participa en conversaciones informales sobre desarrollo de software.

Resuelve retos comunitarios para diferentes lenguajes de programación.

Participa en sorteos y otros eventos.

7. TensorFlow

vía TensorFlow

¿Tienes alguna pregunta técnica sobre programación, IA o blockchain? Pregunta a la comunidad TensorFlow. Este servidor de Discord para ingenieros de software cuenta con más de 17 000 miembros con diferentes niveles de experiencia.

Puedes unirte a la comunidad para compartir ideas y buenas prácticas de programación, colaborar con desarrolladores, obtener comentarios sobre diseños y funciones, y asistir a eventos locales. El servidor también tiene una sección para contratar ingenieros de software, por lo que puedes encontrar fácilmente trabajo en esta plataforma.

¿Qué los hace únicos?

Únete a grupos de debate sobre inteligencia artificial y aprendizaje automático para aprender sobre el aprendizaje profundo y las aplicaciones de redes neuronales.

Trabaja en proyectos interesantes en el nicho del aprendizaje profundo.

Accede a tutoriales para proyectos de IA/ML.

8. CodeSupport

vía CodeSupport

El servidor CodeSupport, con más de 31 000 miembros, ayuda a los principiantes y a los ingenieros de software experimentados a obtener respuestas sobre programación y desarrollo web.

Etiqueta a los miembros con etiquetas de colores para especificar sus roles. Por ejemplo, los «expertos verificados» del servidor están etiquetados en verde, por lo que cada vez que veas esta etiqueta, sabrás que estás obteniendo información precisa.

El servidor también cuenta con espacios dedicados a temas ajenos al trabajo, donde se puede hablar de música, comida, videojuegos y mascotas. Puedes interactuar con desarrolladores noveles o experimentados sobre temas de interés general o compartir un día típico en tu vida como desarrollador de software.

CodeSupport también ofrece un programa de mentoría en el que puedes emparejarte con mentores para acelerar tu aprendizaje.

¿Qué los hace únicos?

Obtén ayuda con revisiones de código (Java, C++, Python, HTML, etc.).

Participa en debates grupales con expertos.

Obtén asistencia en tiempo real para problemas de código.

9. Python

vía Python

Python es un servidor Discord especializado que se centra exclusivamente en proyectos, marcos y bibliotecas del lenguaje de programación Python. Su canal de ayuda permite a los usuarios publicar consultas, obtener comentarios sobre el código, debatir sobre proyectos de software y metas de ingeniería de software, y buscar asesoramiento profesional.

Python también cuenta con un espacio independiente para acceder a diversos recursos de desarrollo de software, como libros, cursos, podcasts, ideas de proyectos y tutoriales.

¿Qué los hace únicos?

Accede a canales específicos para obtener respuestas a consultas relacionadas con microcontroladores, pruebas unitarias y desarrollo web.

Obtén información exclusiva sobre desarrollo web a través de encuestas.

Aprende las mejores preguntas para entrevistas de trabajo específicas sobre Python.

10. Nodeiflux

vía Nodeiflux

Creado por los moderadores de Reactiflux, Nodeiflux es un servidor de Discord con más de 14 000 miembros para debates relacionados con el desarrollo de Node.js y el uso de JavaScript del lado del servidor.

La comunidad orienta a los desarrolladores en el desarrollo de backend y les ayuda con la revisión de código. Puedes utilizar el servidor para encontrar trabajos, establecer contactos con desarrolladores expertos y acceder a recursos para mantenerte al día de las últimas tendencias en software.

¿Qué los hace únicos?

Únete a una comunidad exclusiva para desarrolladores de Node.js y JavaScript del servidor.

Participa en concursos de programación para mejorar tus habilidades con el código.

Colabora con otros desarrolladores de Node.js en tiempo real.

Acceso a recursos en Discord

Los servidores Discord no solo sirven para colaborar con desarrolladores, encontrar trabajos o trabajar en proyectos de código abierto. También son ideales para acceder a recursos gratuitos que te ayudarán a desarrollar tus habilidades.

Aquí tienes algunos recursos a los que puedes acceder en los servidores de Discord.

Solución de problemas

Servidores de Discord como The Programmer’s Hangout, DevCord, Hacker Cabin y The Coding Den ofrecen comunidades de apoyo para la resolución de problemas. Puedes compartir problemas específicos de programación, errores o solicitudes de funciones para obtener comentarios de expertos y participar en eventos de programación para adquirir experiencia práctica en la resolución de problemas.

Bibliotecas y marcos de trabajo

Varias comunidades de Discord, como SpeakJS, Reactiflux y Nodeiflux, ofrecen bibliotecas para lenguajes como React, Angular, Node. js, etc., que pueden acelerar tu proceso de desarrollo de software. También puedes utilizar las integraciones de Discord para conectarte directamente a los servidores y acceder a bibliotecas y otras aplicaciones de terceros para tener un acceso más amplio a los recursos de programación.

Colaboración en proyectos

Servidores de Discord como The Coding Den, DevCord, Lazy Developers y The Programmer’s Hangout ofrecen proyectos de código abierto para ingenieros de software. Discord también alberga varios proyectos de código abierto sobre dominios y lenguajes específicos, como Appwrite, Blink, Deno, etc., para que los profesionales del software colaboren en escenarios del mundo real.

Aunque los servidores Discord ofrecen recursos para apoyar el desarrollo de software, es difícil completar proyectos con éxito sin un hub de trabajo todo en uno.

¡Aquí es donde necesitas herramientas de gestión de proyectos y colaboración como ClickUp!

Gestiona proyectos de software y acelera los procesos de desarrollo con ClickUp

ClickUp for Software Teams simplifica el ciclo de vida del desarrollo. Acorta la distancia entre los equipos de desarrollo, técnicos y no técnicos, y reúne todos los recursos en un entorno de trabajo unificado. Esto es lo que ofrece ClickUp para acelerar los procesos de desarrollo.

Personaliza tu espacio

Crea un espacio exclusivo para el desarrollo de software utilizando ClickUp Spaces y optimiza tu proceso de desarrollo de software. Por ejemplo, crea espacios de proyecto con títulos como «Control de calidad», «Sprints», etc. También puedes crear carpetas separadas para listas de tareas y bases de datos de proyectos.

Crea espacios dedicados para que tu equipo de desarrollo de software gestione el flujo de trabajo con ClickUp Spaces .

Utiliza listas para recopilar tus tareas o elementos pendientes. Puedes crear:

Listas independientes, como una lista de proyectos de código abierto en los que estás trabajando.

Listas dentro de carpetas

Una lista de solicitudes de funciones dentro de una carpeta de productos.

Automatiza tareas

Crea tareas de ClickUp para cada elemento de acción de tu lista. Añade detalles en la descripción de la tarea y ponte manos a la obra para ejecutarlas una por una.

ClickUp también te ayuda a automatizar tareas y a centrarte por completo en el desarrollo de productos. Incluso puedes personalizar el estado de las tareas para realizar un seguimiento más rápido del estado de los proyectos. Algunos ejemplos de estados de tareas personalizados serían «Pendiente», «Completada» y «A la espera de comentarios».

Asigna tareas y realiza el seguimiento del progreso del proyecto con las tareas de ClickUp .

Gestiona sprints

¿Te estresa cumplir las metas del proyecto dentro de los plazos establecidos? Puedes utilizar Sprints en ClickUp para establecer fechas de sprints, asignar tareas y establecer prioridades. Lo mejor es que puedes visualizar el progreso de tu equipo con respecto a los objetivos establecidos mediante gráficos de burnup.

Alcanza tus metas de desarrollo de software más rápido con ClickUp Sprints

Gestiona los trabajos pendientes

ClickUp también te ayuda a crear flujos de trabajo flexibles que se adaptan a las necesidades de tu equipo. Por ejemplo, puedes crear procesos automatizados para los trabajos pendientes y así centrarte más en las tareas técnicas.

En cuanto a los informes de errores, recopila las solicitudes de incidencias mediante ClickUp Forms y conviértelas en tareas rastreables. Vincula tus tareas a archivos o hilos de conversación específicos, añade etiquetas, prioriza y gestiona los trabajos pendientes con estados y campos personalizados.

Obtén comentarios de los usuarios y conviértelos en mejoras con ClickUp Formularios .

Obtenga resúmenes de proyectos

¿Quieres tener una panorámica rápida del progreso de tu proyecto? Utiliza ClickUp Brain para obtener actualizaciones instantáneas del proyecto. Incluso realiza la automatización de tareas y el rellenado de datos, y crea tablas y plantillas. También puedes utilizar ClickUp Brain para crear documentación de desarrollo, hojas de ruta, ideas de productos, etc.

Recibe actualizaciones instantáneas de tus proyectos en tus Sprints con ClickUp Brain .

Completa con éxito proyectos de software con ClickUp.

Conectar con expertos de tu mismo campo acelera el crecimiento profesional. Y eso es lo que hace Discord, una aplicación de chat basada en la comunidad. Sus servidores te conectan con múltiples subcomunidades de ingeniería de software donde puedes interactuar con otras personas, acceder a recursos y obtener sugerencias adicionales sobre desarrollo de sitios web, desarrollo de juegos, programación y mucho más.

Sin embargo, desarrollar una carrera como ingeniero de software es mucho más que aprender habilidades.

Debes ser capaz de aplicar tus habilidades de forma estratégica para completar proyectos. Aquí es donde resulta útil un software de gestión de proyectos como ClickUp. ClickUp ayuda a optimizar y realizar la automatización de los flujos de trabajo para que puedas centrarte mejor en alcanzar tus metas.

¡Regístrate gratis en ClickUp para entregar proyectos de software de manera eficiente!