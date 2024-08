Las 10 habilidades de gestión de productos que todo gestor de productos debe poseer

Jefes de producto (PMs) necesitan dominar un montón de áreas clave para construir productos que encanten a los clientes. Las personas que quieren hacer la transición a un rol de producto se están ahogando en un mar de artículos tratando de responder a preguntas realmente básicas como:

¿La gestión de productos es para ti?

¿Cómo puedes decir que la gestión de productos es para ti?

Si es para ti, ¿cómo puedes pasar de tu rol actual al de gestor de productos?

Encontrar la respuesta a estas preguntas puede ser difícil con tanta información contradictoria. ¿Cómo saber qué información le ayudará a obtener respuestas a estas preguntas?

Después de pasar algún tiempo en Internet, descubrirá que jefes de producto necesitan múltiples habilidades para tener éxito en su trabajo. Es un poco abrumador e intimidante.

¿Cómo puedes saber si tienes estas habilidades y si puedes ser gestor de productos? Siga con nosotros mientras desglosamos 10 importantes habilidades de gestión de productos que necesita para tener éxito en su rol

¿Cuáles son las habilidades más importantes para la gestión de productos?

Puede que estés pensando, ¿qué habilidades necesitas para empezar una carrera en la gestión de productos? O ¿qué están buscando realmente los gerentes de contratación? 🤔

Para responder a esta pregunta, nuestro equipo de Upraised analizó más de 200 descripciones de puestos de director de producto (JD) e identificó 300 de las habilidades más comunes. Luego las agrupamos en diez habilidades que son realmente el núcleo de un rol de gerente de producto de entrada.

También consultamos a expertos en el gestión de productos campo, lo que nos ayudó a recopilar las competencias clave que buscan los empleadores cuando preseleccionan a los candidatos al principio de su carrera.

Competencias de gestión de productos necesarias para los gestores de productos a través de Arriba Las seis aptitudes más importantes que pueden ayudarle en la transición a un rol de gestor de productos son:

Sentido del producto Capacidad de comunicación Comprensión técnica Resolución de problemas5. Pensamiento estratégico y basado en datos Orientación a resultados

A continuación se muestra cómo difiere el dominio de estas diez habilidades de gestión de productos entre los mejores gestores de productos y los gestores de productos medios:

vía Upraised

He aquí una glosario de gestión de productos para que lo sepa todo sobre la gestión de productos antes de seguir leyendo.

Las 10 mejores habilidades de gestión de productos

Habilidades duras para jefes de producto

Las habilidades duras se adquieren a través de la educación formal, programas de formación o en el trabajo. Éstas son las habilidades duras necesarias para ser un gestor de productos de éxito:

1. Sentido del producto

El sentido del producto es la capacidad de un gestor de productos para entender el problema, identificar todas las soluciones posibles y saber qué soluciones elegir teniendo en cuenta limitaciones como el tiempo, los recursos, el presupuesto y el segmento de usuarios.

Esto es especialmente importante para los jefes de producto con conocimientos técnicos. Cuanto más profundo sea el conocimiento del dominio, mejor podrá comprender el universo de espacio de soluciones para un determinado planteamiento del problema . Es una habilidad que se puede adquirir y perfeccionar con el tiempo.

Check out these Herramientas sin código para jefes de producto !

2. Comprensión técnica

Como gestor de productos, no necesitas aprender a programar, pero sí unos conocimientos básicos sobre cómo se construyen los productos. Por eso también debes entender cómo cuidar de tus proyectos a medida que avanzan por el ciclo de vida del producto.

Además, debes saber cómo realizar estudios de mercado para conocer las tendencias del mercado o del sector. Realizar estudios de mercado le ayudará a redactar los requisitos del producto, definir los casos extremos y trabajar eficazmente con el equipo de ingeniería.

Esto le permitirá comprender qué peticiones son viables y la cantidad de esfuerzo necesario para crear una función y establecer mejor las prioridades. Como gestor de productos, es fundamental familiarizarse con varias herramientas de gestión de productos, como las siguientes ClickUp .

Las más de 15 vistas de ClickUp proporcionan a las organizaciones una solución de pared a pared para cada equipo

El aprendizaje de procesos específicos dentro de estas herramientas permite definir los requisitos de los productos y comprender sus deficiencias.

Soft skills for product managers

Las habilidades interpersonales son la capacidad de un individuo para interactuar y relacionarse con otras personas. Los jefes de producto de éxito poseen las siguientes aptitudes básicas para la gestión de productos:

3. Habilidades interpersonales

Un gestor de productos debe conseguir que las partes interesadas acepten sus planes y proyectos. Unas buenas dotes de comunicación le permitirán influir en los demás y comunicarse mejor con ellos, incluido el equipo de ventas.

También le ayuda a gestionar y agilizar la documentación del producto. Comunicar información crítica permite a todas las partes interesadas conocer la que el proceso de desarrollo del producto va por buen camino .

4. Resolución de problemas

La resolución de problemas es la capacidad de dividir un problema complejo en partes y ayudar a identificar la causa raíz.

Como gestor de productos, hay que identificar el problema que hay que resolver antes de lanzarse a la solución. La mayoría de las veces, se enfrentará a problemas confusos y complejos.

Por eso se buscan aptitudes para resolver problemas en este tipo de roles. Los jefes de producto suelen encargarse de transformar el problema en un planteamiento claro que el resto de la empresa pueda entender.

5. **Pensamiento estratégico y basado en datos

Los datos son el nuevo petróleo que alimenta un enfoque centrado en el cliente en todas las organizaciones. Dado que todo gira en torno a los datos, esta habilidad le permite estar regularmente abierto a nuevos aprendizajes.

Esto te permite saber lo que funciona y lo que no. Es una de las habilidades más importantes para los jefes de producto porque los datos ayudan a responder preguntas como:

¿Quién es tu cliente?

¿Por qué utilizan su producto?

¿Qué piensan de él?

Tener en cuenta los datos permite equilibrar mejor las tareas urgentes y las que no lo son. Esta habilidad te permite afinar tu pensamiento estratégico y tu capacidad para establecer prioridades.

Y, mientras tanto, te sientes más seguro al tomar decisiones actualmente fundamentadas con tus datos.

6. Orientación a resultados

Al fin y al cabo, lo que importa es el resultado.

Estar orientado a los resultados ayuda a priorizar las tareas que aportan más valor por el tiempo invertido en completarlas. Hay que aprovechar al máximo los recursos disponibles y completar las tareas en el tiempo estipulado, lo que indica que uno está orientado a los resultados.

Bonus: Aprende cómo Las herramientas de Inteligencia Artificial pueden ayudar a los jefes de producto !

4 Habilidades adicionales de gestión de productos

7. Mentalidad centrada en el usuario

La capacidad de empatizar con los usuarios y tener una mentalidad centrada en el usuario es fundamental para que los gestores de productos creen productos que aporten valor y satisfagan las necesidades de los usuarios, lo que se traduce en mayores índices de satisfacción y adopción por parte de los usuarios.

8. Delegación

Una delegación eficaz genera confianza en el equipo y fomenta el trabajo en equipo; los jefes de producto pueden centrarse en tareas estratégicas y dirigir el proceso general de desarrollo de productos, lo que da como resultado un desarrollo de productos más eficiente y eficaz.

9. Pensamiento crítico

El pensamiento crítico es una parte vital de la gestión de productos. Los gestores de productos utilizan el pensamiento crítico para analizar datos, evaluar opciones, tomar decisiones y resolver problemas.

Deben ser capaces de identificar riesgos y oportunidades potenciales, generar soluciones creativas a retos complejos y pensar de forma crítica para desarrollar las mejores estrategias de producto . Los jefes de producto también deben ser capaces de asumir riesgos calculados sin sacrificar la calidad del producto ni poner en peligro la seguridad de los usuarios.

10. Aprendizaje continuo

El aprendizaje continuo ayuda a los jefes de producto a estar al día de las nuevas tecnologías, las tendencias del mercado y el comportamiento de los usuarios, lo que les permite tomar decisiones basadas en datos, crear productos innovadores y ofrecer un valor real, y establecerse como líderes de producto sólidos.

¡Empiece por aprender una nueva herramienta de gestión de productos como ClickUp!

¿Cómo ayudan estas habilidades a aumentar tus posibilidades de ser contratado?

La gestión de productos es una fascinante carrera profesional . Para ser un gestor de productos de éxito, necesita desarrollar habilidades que le ayuden a liderar colaboraciones interfuncionales entre ingenieros , marketing y equipos de ventas ejecutivos de la empresa y usuarios.

Ahora vamos a entender cómo contribuyen estas habilidades a hacer de usted un mejor gestor de productos. Los dos tipos de habilidades que necesitan los gestores de productos para destacar en este campo:

Habilidades duras (es decir, habilidades técnicas)

Habilidades blandas (es decir, habilidades analíticas, habilidades interpersonales)

Tanto las habilidades duras como las blandas son importantes a la hora de buscar trabajo. Como posible demandante de empleo, debes saber que necesitarás ciertas habilidades blandas y habilidades duras adquiridas en experiencias anteriores.

Estas habilidades se denominan habilidades transferibles. Indican tu capacidad para hacer el trabajo, aunque tu perfil no coincida al 100% con la descripción del puesto. Estas competencias te convierten en un activo inestimable para cualquier empresa.

¿Cómo saber si la gestión de productos es lo tuyo?

El primer paso es conocer tu nivel de competencia en cada una de estas habilidades.

Empiece por utilizar el test KYS (Know Your Self) para ver si podría convertirse en gestor de productos. Este prueba de competencia revela tus rasgos de comportamiento y actitud basándose en un conjunto de 49 preguntas. Te ayudará a conocer mejor tus puntos fuertes y débiles en estas diez competencias básicas del jefe de producto

Si obtienes una puntuación superior a 50 sin tener experiencia en productos, ¡es estupendo! Esto significa que tiene algunas de las habilidades en su rol actual para tener éxito como gerente de producto. Pero para aquellos que puntúan por debajo de 50, ¡no se preocupen!

Esa puntuación simplemente significa que necesitas trabajar en tus habilidades y el test te dirá cuáles son tus puntos ciegos para ayudarte. Entonces, ¿cómo puede desarrollar sus habilidades para convertirse en un gestor de productos competente y de éxito?

Cómo desarrollar habilidades de gestión de productos

Tanto si tiene una formación técnica como no técnica, hay un curso que puede ayudarle a desarrollar estas habilidades. Programa Acelerador de Carreras de Upraised está pensado para aspirantes a jefes de producto como tú, que sueñan con trabajar en empresas que dan prioridad al producto.

Se trata de un plan de estudios de 16 semanas que te ofrece formación práctica y te prepara para el rol de gestor de productos. Así es como el curso de Upraised te prepara para el rol de gestor de productos:

Viaje de aprendizaje organizado

Casos prácticos y tareas

Preparación para la entrevista

Una vez que haya aprendido más sobre la gestión de productos, utilice un herramienta de gestión de proyectos como ClickUp para ayudarle a correlacionar su visión del producto, construir hojas de ruta de productos , alinear recursos de equipo y mucho más.

ClickUp ofrece cientos de funciones y una plataforma totalmente personalizable para ayudarte a gestionar tu trabajo de forma más eficiente y convertirte en un experimentado gestor de productos. También puede aprovechar las herramientas de aprendizaje y los recursos que ofrecen, entre los que se incluyen blogs sobre gestión de productos , a Guía ClickUp para jefes de producto y seminarios web para ayudarle gestionar el ciclo de vida de sus productos .

Y si desea obtener un marco sólido con el que empezar, ClickUp dispone de plantillas de gestión de productos listas para su uso.

Así que si usted está buscando en la transición a un papel de gestión de productos internamente, o iniciar un rol junior para usted, tomar el tiempo para nivelar sus habilidades y el uso de las herramientas correctas como ClickUp y Upraised puede ayudar a darle la ventaja que necesita para convertirse en un gerente de producto exitoso y competitivo.

mucha suerte

Janvee Menghrajani

es especialista en contenidos y SEO en Upraised