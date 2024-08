las 10 mejores certificaciones de programación para mejorar sus perspectivas laborales y profesionales

Desde la creación de tu primer programa ¡Hola, mundo! hasta la creación de tu primer juego en Scratch, el viaje de todo programador comienza más o menos de la misma manera.

Pero (siempre) no termina ahí.

Se necesitan meses, incluso años, de aprendizaje y mejora constantes antes de convertirse en un experto y conseguir el trabajo soñado. La obtención de certificaciones de desarrollador es una parte indispensable de este viaje, ya que te ayudan a mejorar tu competencia y a adquirir el impulso que necesitas para triunfar.

Para que te sirva de inspiración, te presentamos 10 excelentes certificaciones de programación y código que puedes obtener para impulsar tu carrera como desarrollador de software. 🧑‍💻

¿Qué son las certificaciones de programación?

Las certificaciones de programación son credenciales formales que se expiden al completar una prueba o examen que mide tu nivel de competencia en un campo concreto de la programación informática. Sirven como prueba oficial de su experiencia y por lo general tienen un peso significativo y credibilidad en el mercado de trabajo. 🥇

Mientras que algunas certificaciones tienen una formación o curso asociado que los solicitantes están obligados a realizar o se les recomienda, otras permiten la preparación autodidacta o la experiencia laboral y/o cualificaciones de grado.

Las certificaciones están reguladas por organismos profesionales, instituciones educativas o grandes nombres de la industria como Oracle, Microsoft y Azure. Suelen tener requisitos mínimos que hay que cumplir antes de poder presentarse al examen o matricularse en el programa de formación.

Las certificaciones de programación suelen presentarse en varios niveles que se corresponden con los conocimientos y la experiencia del candidato. El nivel inicial suele denominarse nivel de entrada, seguido de los niveles asociado y profesional.

Certificaciones de programación frente a certificaciones de código

Aunque a veces se utilizan indistintamente, programación y código son términos distintos pero estrechamente relacionados. En pocas palabras, la codificación es sólo un aspecto de la programación, que es un concepto más amplio que también incluye planificar, diseñar, probar y depurar un programa informático.

Por tanto, las certificaciones de código y programación se refieren a intervalos de conocimientos diferentes. Las certificaciones profesionales abarcan diversos campos como el desarrollo de software, el diseño de algoritmos, la ciencia de los datos, la informática y el análisis de sistemas.

Por otro lado, la codificación suele consistir en escribir instrucciones para que un ordenador las siga en un programa informático editor de código las certificaciones de código verifican el dominio de lenguajes de programación específicos como Python y Java.

Ventajas de obtener una certificación de programación

Además de ser una medida de experiencia y competencia, las certificaciones de programación tienen otros muchos beneficios, entre los que se incluyen los siguientes:

Ascenso profesional : Las certificaciones suelen cualificar para roles superiores y, como resultado, mejores salarios

: Las certificaciones suelen cualificar para roles superiores y, como resultado, mejores salarios Relevancia : En el cambiante espacio de la tecnología, las certificaciones de programación garantizan que sus habilidades sigan siendo relevantes y estén alineadas con las demandas del mercado laboral

: En el cambiante espacio de la tecnología, las certificaciones de programación garantizan que sus habilidades sigan siendo relevantes y estén alineadas con las demandas del mercado laboral Adquisición de conocimientos : La preparación para las certificaciones de programación puede proporcionar una forma estructurada de dominar las habilidades y conceptos esenciales para sobresalir en su carrera

: La preparación para las certificaciones de programación puede proporcionar una forma estructurada de dominar las habilidades y conceptos esenciales para sobresalir en su carrera Credibilidad: Las certificaciones de programación validan sus conocimientos y experiencia ante los empleadores y aumentan sus posibilidades de conseguir un empleo

Las 10 mejores certificaciones de programación para 2024 Cuando se trabaja en un campo tan dinámico como el desarrollo de software, el aprendizaje continuo es vital para mantenerse al día de las últimas tendencias y cambios. Así que, tanto si eres un novato en el mundo de la programación como un veterano, ¡casi nunca te quedarás sin certificaciones que obtener!

Sin embargo, no todas las certificaciones de programación son iguales, y por eso estamos aquí para proponerle 10 de las más excepcionales que pueden marcar una verdadera diferencia en su desarrollo profesional. Vamos a echarles un vistazo. 👇

1. AWS Certified Developer-Associate

Vía: AWS El AWS Certified Developer-Associate pone a prueba su competencia en desarrollo, optimización e implementación de tecnologías basadas en la nube en la plataforma Amazon Web Services (AWS). Suele abarcar áreas como los servicios principales de AWS, la implementación, la gestión de bases de datos y la tecnología sin servidor.

Se recomienda que los candidatos tengan conocimientos generales de TI, incluido el dominio de un lenguaje de programación de alto nivel, herramientas de desarrollo y la capacidad de utilizar aplicaciones nativas de la nube al escribir código.

Las preguntas del examen tienen formato de opción múltiple y respuesta múltiple y se puntúan sobre 1.000. Se requiere una puntuación aprobatoria de 720, y cada área temática tiene una ponderación diferente.

Áreas temáticas

Desarrollo de código para aplicaciones alojadas en AWS

Seguridad

Implementación de artefactos de aplicaciones en AWS

Solución de problemas y optimización

Precio

$150

Elegibilidad/recomendaciones

Personas que dominen un lenguaje de programación de alto nivel

Conocimientos de AWS

Experiencia con TI y servicios en la nube

Formato del examen

65 preguntas de opción múltiple o respuesta múltiple

130 minutos

2. Profesional de Desarrollo Web CIW

Vía: CIW Certification Partners es una empresa líder en certificación que ofrece programas educativos para profesionales de TI y ciberseguridad, entre los que destaca el programa CIW (Certified Internet Web Professional).

La certificación CIW es una certificación comprensiva, neutral con respecto al proveedor que evalúa su conocimiento y comprensión de los conceptos y aplicaciones de desarrollo web. Entre ellos se incluyen HTML, CSS, Javascript y principios de diseño y gestión web.

Para obtener la certificación CIW Web Development Professional, los solicitantes deben aprobar tres exámenes/certificaciones individuales:

Especialista en Javascript CIW Especialista en Diseño de Bases de Datos CIW Especialista en HTML5 y CSS3 avanzado CIW

Áreas temáticas

HTML5

Fundamentos del lenguaje Javascript, implementación de código e implementación de sitios web

CSS

Diseño y planificación de bases de datos

Lenguaje de consulta estructurado

Precio

Especialista CIW Javascript: $150

CIW Especialista en Diseño de Bases de Datos: $150

CIW Especialista en HTML5 y CSS3 Avanzado: $150

Elegibilidad/recomendaciones

Especialista en Javascript CIW Asociado en Fundamentos Web CIW o equivalente Familiaridad con el desarrollo de páginas web y configuraciones de red Conocimientos de desarrollo de código HTML

Especialista en diseño de bases de datos CIW Conocimientos básicos de bases de datos Familiaridad con sistemas operativos como Windows 7

Especialista CIW en HTML5 y CSS3 avanzado Conocimientos básicos de codificación HTML y CSS Asociado en Desarrollo de Sitios CIW o su equivalente



Formato del examen

Especialista CIW en Javascript: 55 preguntas, 90 minutos

Especialista en Diseño de Bases de Datos CIW: 50 preguntas, 90 minutos

Especialista CIW en HTML5 y CSS3 avanzado: 56 preguntas, 75 minutos

3. Desarrollador en la nube profesional certificado por Google

Vía: Google La certificación Google Certified Professional Cloud Developer está diseñada para demostrar tu competencia en la ejecución y el desarrollo de soluciones de software en la nube. La certificación verifica que eres capaz de diseñar, implementar y gestionar aplicaciones basadas en la nube, así como integrarlas con los servicios de Google.

Áreas temáticas

Diseño de aplicaciones nativas de la nube

Creación e implantación de aplicaciones

Integración de los servicios en la nube de Google

Gestión de aplicaciones desplegadas

Precio

200 $ (impuestos incluidos, si procede)

Elegibilidad/recomendaciones

Recomendado 3+ años de experiencia en la industria

Se recomiendan más de 1 año de experiencia en diseño con la plataforma en la nube de Google

Formato del examen

50-60 preguntas; opción múltiple y selección múltiple

4. Oracle Certified Associate Programador Java SE 8

Vía: Oracle Si se utiliza para desarrollo de app, web o móvil java es uno de los lenguajes de programación más versátiles y utilizados. Por lo tanto, si desea consolidar sus habilidades en la escritura de código Java eficaz, la certificación Oracle Certified Associate (OCA) Java SE 8 Programmer podría ser justo lo que necesita.

Se trata de una certificación de nivel básico dirigida a programadores de nivel de entrada, que les ayuda a dominar los fundamentos y las técnicas de codificación de Java.

Áreas temáticas

Conceptos básicos y tipos de datos de Java

Operadores y construcciones de decisión

Matrices, construcciones de bucle, métodos y encapsulación

Herencia

Trabajo con selección de clases de las API de Java

Precio

$95

Elegibilidad/recomendaciones

Completar los cursos básicos de Java

Formato del examen

56 preguntas de opción múltiple

120 minutos

5. CLP - Certificación C Certified Professional Programmer

Vía: Cppinstituto Administrado por el C++ institute, CLP - C Certified Professional Programmer es una certificación de nivel avanzado diseñada para demostrar el dominio del lenguaje de programación C por parte de un programador. Pone a prueba y evalúa conceptos avanzados de programación en C, como tipos de datos avanzados, bibliotecas, sintaxis y semántica del lenguaje.

Áreas temáticas

Manejo de un número variable de parámetros

E/S de bajo nivel

Memoria y cadenas

Enchufes de red

Flotadores

Precio

$295

Elegibilidad/recomendaciones

CLA - Certificación de Programador Asociado Certificado en Lenguaje de Programación C

Formato del examen

55 preguntas; opción única y opción múltiple

65 minutos (examen)

10 minutos (NDA/tutorial)

6. Certificación CompTIA Security+

Vía: CompTIA Ya sea que esté buscando comenzar una carrera en ciberseguridad o perfeccionar sus habilidades, CompTIA Security+ es una certificación estándar de la industria que abre muchas puertas en este nicho de TI.

Es popular entre las personas que trabajan o buscan trabajar como analistas de ciberseguridad, administradores de redes e ingenieros de seguridad.

Al aprobar el examen y obtener la certificación, los candidatos demuestran los conocimientos necesarios para acceder a las estructuras de red de los entornos corporativos, así como para recomendar y supervisar soluciones de seguridad. Además, se requiere una comprensión adecuada de las leyes, políticas y principios de riesgo y cumplimiento aplicables que rigen estos sistemas.

Áreas temáticas

Conceptos clave de seguridad

Operaciones y arquitectura de seguridad

Gestión de amenazas y vulnerabilidades

Gestión de programas de seguridad

Precio

$392

Elegibilidad/recomendaciones

Certificación CompTIA Network+

2 años de experiencia de trabajo en administración de TI con un enfoque en la seguridad

2 años de experiencia laboral en un rol de administrador de seguridad/sistemas

Formato del examen

90 preguntas; multirrespuesta y basadas en el rendimiento

90 minutos

7. Certificación Profesional en Gestión de Proyectos (PMP)

Vía: PMI Gestores de proyectos

trabajan en estrecha colaboración con los programadores, garantizando que las tareas se completen a tiempo y supervisando la planificación, ejecución y entrega de los proyectos junto con las partes interesadas. También ayudan a

mitigar los riesgos

y son cruciales para el intento correcto de

desarrollo de software

objetivos.

La Certificación Profesional en Gestión de Proyectos (PMP) le capacita para

gestionar proyectos

y dirigir equipos con éxito hacia el éxito

alcanzar las metas de la organización

. Está disponible en más de seis idiomas y pone a prueba los conocimientos reales de

técnicas de gestión de proyectos

y principios.

Ser miembro del Project Management Institute (PMI), que administra la certificación, es una ventaja añadida, ya que da derecho a un descuento en la tasa de certificación.

Áreas temáticas

Precio

Miembro de PMI: $284

No miembro: $555

Elegibilidad/recomendaciones

Título universitario de cuatro años

36 meses de experiencia dirigiendo proyectos en los últimos ocho años

35 horas de formación en gestión de proyectos o certificación CAPM (Certified Associate in Project Management)

O

Título de secundaria o bachillerato

60 meses de experiencia en la dirección de proyectos en los últimos ocho años

35 horas de formación/educación en gestión de proyectos o la certificación CAPM (Certified Associate in Project Management)

Formato del examen

180 preguntas

230 minutos

8. Profesional de Redes Certificado por Cisco (CCNP)

Vía: Cisco El Cisco Certified Network Professional (CCNP) es una certificación otorgada a personas con conocimientos avanzados en diseño, gestión y resolución de problemas de soluciones de red.

Los candidatos pueden obtener la certificación en áreas especializadas como Enterprise, Centro de datos, Seguridad, Proveedor de servicios, CyberOps de colaboración y DevNet. Deben realizar un examen básico, que cubre conceptos generales de redes, y un examen de concentración en el campo especializado de redes que hayan elegido.

Áreas temáticas (CCNP Enterprise)

Arquitectura de red

Aseguramiento de redes

Seguridad

Automatización

Protocolo de pasarela fronteriza (BGP)

Precio

Varía en función de los exámenes troncales y el área de concentración

Requisitos/recomendaciones

Asociado de red certificado por Cisco (CCNA)

Dependiendo del área de especialización de la certificación, se requieren de 3 a 5 años de experiencia en la implantación de soluciones de red

Formato del examen

Varía en función de los exámenes principales y el área de especialización

9. Asociado en desarrollo de Microsoft Azure

Vía: Microsoft La certificación Azure Developer Associate, ofrecida por Microsoft, está diseñada para programadores que desarrollan software en el servicio de computación en la nube Azure. Cubre áreas relacionadas con soluciones de almacenamiento Azure, conexiones, autenticación de apps, depuración, etc.

Para presentarse al examen, los candidatos deben dominar herramientas como Azure CLI y Powershell, además de ser capaces de programar con lenguajes compatibles con Azure.

Áreas temáticas

Implementación de soluciones Azure seguras

Implementación de servicios de app, aplicación Azure

Desarrollo para el almacenamiento de Azure

Implementación de la autenticación de usuarios

Supervisión, solución de problemas y optimización de soluciones Azure

Precio

$165

Elegibilidad/recomendaciones

Se recomiendan al menos dos años de desarrollo profesional y experiencia con Azure

Realizar el examen AZ-204 (Desarrollo de soluciones para Microsoft Azure)

Formato del examen

40-60 preguntas; multirrespuesta y multirrespuesta

150 minutos

10. Certificado de Asociado en Programación con Python (PCAP)

Vía: PCAP Certified Associate in Python Programming (PCAP) es una de las certificaciones de programación de nivel más intermedio, aunque sigue siendo popular, orientada a aspirantes a programadores, desarrolladores de software y personas en otros roles de seguridad y redes.

Está diseñada para familiarizar a los candidatos con conceptos básicos de programación en Python, como los fundamentos de la programación orientada a objetos (POO), módulos, paquetes y mecanismos de gestión de excepciones en POO. También está pensado como un peldaño en el camino hacia certificaciones de Python más avanzadas.

Áreas temáticas

Módulos, paquetes y PIP

Cadenas y procesamiento de cadenas

Generadores, iteradores, archivos y flujos de archivos

Jerarquías de excepciones, clases y objetos

Fundamentos del enfoque de la programación orientada a objetos (POO)

Precio

$295

Elegibilidad/recomendaciones

Ninguna

Formato del examen

40 preguntas; selección única y múltiple

65 minutos (examen), 10 minutos (NDA/tutorial)

Cómo gestionar proyectos de programación con ClickUp

Si bien la adquisición de habilidades y conocimientos de programación a través de certificaciones es una gran manera de avanzar en su carrera de desarrollo de software, gran parte de su intento correcto todavía depende de cómo organizar su trabajo y colaborar con los miembros del equipo. Ahí es donde una gestión de proyectos capaz y plataforma de productividad para desarrolladores como ClickUp puede ser un salvavidas, con varias herramientas para gestionar tareas colaborar con su equipo y aumentar la productividad: todo en un solo paquete. 💪

ClickUp Suite de gestión de proyectos de software está cuidadosamente diseñado para simplificar todo el ciclo de desarrollo y capacitar

equipos interfuncionales

para trabajar juntos en la consecución de metas compartidas y el lanzamiento satisfactorio de productos.

Trabaje con su equipo en hojas de ruta estratégicas y requisitos de producto o

documentar los flujos de trabajo vitales del proyecto

utilizando

Documentos de ClickUp

clickUp Docs es el editor de texto y la herramienta de gestión de documentos de la plataforma. Permite colaborar en documentos en tiempo real, asignar tareas, añadir comentarios y archivos y cambiar el estado de los proyectos sin salir del editor.

Conecte ClickUp Docs a su flujo de trabajo enlazando tareas entre sí

ClickUp Docs alcanza todo su potencial cuando se combina con

ClickUp AI

. Esta escritura omnipotente e incluso

asistente de código

vive dentro de Docs y puede generar documentos excepcionales de requisitos de productos, diseñar estudios de pruebas de usuarios, crear planes de pruebas y mucho más en cuestión de segundos

Automatice la redacción de la documentación con IA, supervise el progreso mediante gráficos y sprints y resuelva rápidamente los errores de codificación con ClickUp

Utilice

Más de 15 vistas de ClickUp

para observar tu trabajo desde todos los ángulos y mantener la máxima visibilidad sin perder de vista a nadie. Por ejemplo

Vista del (diagrama de) Gantt

es una solución excelente para supervisar las dependencias y los bloqueos de las tareas al tiempo que se vigila de cerca el progreso de las metas con estados y campos personalizados, hitos y etiquetas de prioridad.

Agrupe, filtre u oculte tareas en los gráficos de Gantt de ClickUp 3.0 para realizar el seguimiento y conectar los flujos de trabajo de todas sus tareas

Hay una forma aún mejor de realizar el seguimiento del progreso en ClickUp: utilizando

Paneles de ClickUp

. Son como centros de control de sus proyectos y productos, en los que se visualiza todo, desde la carga de trabajo y las metas definidas hasta el progreso de los sprints y el control de tiempo, para permitir la toma de decisiones basada en datos. Lo mejor de los cuadros de mando es que son totalmente personalizables y fáciles de compartir con las partes interesadas.

Cree cuadros de mando detallados y añada fácilmente tarjetas para ver el progreso de los puntos de sprint, las tareas por estado y los errores por vista

¿Le parece mucho? No hay razón para preocuparse, ya que no tiene que hacer nada por su cuenta. ClickUp le da una ventaja con su enorme biblioteca de

más de 1.000 plantillas listas para usar

para prácticamente todos los casos de uso, desde

plantillas de gestión de programas

a muy prácticos

plantillas de backlog de productos

.

Por ejemplo, la plantilla

Plantilla de plan de proyecto ClickUp para programación

le ajusta todo un marco para gestionar eficazmente un programa informático

proyecto de desarrollo

con un flujo de trabajo detallado, diversas herramientas de colaboración y opciones de seguimiento del progreso. 💯

Programe su camino al intento correcto con ClickUp

Sin duda, ascender en la escala profesional como desarrollador de software puede ser una tarea cuesta arriba que requiere un gran esfuerzo y determinación. Sin embargo, cursando certificaciones de programación e incorporando

herramientas de gestión de proyectos

en su flujo de trabajo, podrá aplicar sus habilidades dentro de un marco que garantiza el intento correcto, la colaboración y la eficacia. 🌟

Teniendo en cuenta las amplias funciones de ClickUp para la gestión de proyectos y la productividad, es una herramienta que vale la pena tener en la caja de herramientas de cualquier programador. Así pues,

regístrese hoy mismo en ClickUp

para controlar sus proyectos de principio a fin.