Las 10 mejores plantillas de formularios Excel rellenables para tareas y proyectos

Una plantilla de formulario de Excel es un gran salvavidas para los gestores de proyectos y los profesionales ocupados.

Una plantilla de formulario Excel rellenable adecuada facilita la recopilación de información en un formato estandarizado y su uso compartido con las partes interesadas y los compañeros de trabajo.

Tanto si desea recopilar opiniones de clientes, realizar encuestas o agilizar las solicitudes de empleo, comience inmediatamente con los formularios de Excel.

Hemos recopilado las mejores plantillas de Excel para ahorrarle tiempo y dinero. Y si es un usuario avanzado que busca hacer más, tenemos plantillas de formularios alternativas a Excel para llevarlo al siguiente nivel.

Empecemos.

¿Qué es una plantilla de formulario de Excel?

Una plantilla de formulario de Excel es una herramienta de recopilación de datos con un diseño estructurado para introducir y organizar datos en Microsoft Excel. Su diseño permite simplificar las entradas de datos y garantizar la coherencia en el formato de la información.

Como gestor de proyectos, es fácil adaptar el formulario predefinido a tus requisitos específicos y utilizar plantillas de formularios de Excel predefinidas para coordinar a los miembros del equipo en el proyecto y compartir el progreso con las partes interesadas.

Cree presupuestos, facturas, calendarios, planificadores para la gestión del dinero, rastreadores de proyectos y calendarios personalizados con plantillas de Excel personalizables. Las fórmulas integradas, la validación de datos y el formato facilitan a los usuarios la introducción de información y el análisis de datos.

Personaliza y comparte las plantillas de formularios de Excel según tu caso de uso, eliminando la necesidad de empezar desde cero cada vez. Todo lo que tienes que hacer es conectar y utilizar la plantilla con tus datos y enviarla a las personas adecuadas.

5 plantillas de formularios de Excel

Aquí tienes las plantillas gratuitas de Excel que te ayudarán a poner en marcha tu trabajo cuando necesites procesar números o datos.

1. Plantilla de formulario de pedido simple gratuita

La plantilla de pedido, fácil de usar para principiantes, agiliza el proceso de creación de pedidos en función de sus necesidades específicas, ya sea para pedir productos o satisfacer los requisitos de los clientes.

Automatice la recopilación de datos con este formulario de entrada de datos personalizado para que pueda dedicar más tiempo a aumentar sus ingresos y conseguir más pedidos.

2. Encuesta sobre nuevos productos

Obtenga información valiosa de sus compradores potenciales y clientes actuales utilizando esta plantilla de hoja de cálculo de Excel.

Las preguntas recomendadas son un excelente punto de partida cuando estás ocupado. Agrega tus preguntas de encuesta, personaliza el texto y las imágenes, y publica la plantilla de formularios de encuesta sobre nuevos productos en cualquier lugar en cuestión de minutos.

3. Plantilla de formulario de gastos

La elaboración de informes de gastos es fundamental para cualquier empresa, ya que permite equilibrar perfectamente las cuentas. Sin embargo, la elaboración de estos informes manualmente lleva mucho tiempo.

Con la plantilla de gestión de gastos de MS Forms, el seguimiento y la presentación de gastos se vuelven muy sencillos. Simplifique la elaboración de informes de gastos de sus empleados con esta plantilla de Excel gratuita, con un diseño limpio y un formato fácil de leer.

Bonus: ¡Cómo crear un formulario rellenable en Documentos de Google!

4. Encuesta sobre la planificación de eventos en equipo

Necesitas un sinfín de datos y métricas para crear una experiencia memorable, ya sea organizando una reunión fuera de la oficina para tu equipo o una conferencia para tus directivos.

Reúna toda la información relevante sobre los ponentes y los asistentes utilizando la encuesta de la plantilla de formularios para la planificación de eventos en equipo. Establezca diferentes preguntas, como preguntas de opción múltiple, valoraciones y escala Likert, para que los encuestados no se aburran al responderlas.

5. Plantilla de formulario de pedido de compra

Una plantilla de formulario de pedido de compra adecuada agiliza sus operaciones de adquisición, reduce los errores y le ahorra el trabajo pesado de introducir datos manualmente.

Tanto si eres propietario de una pequeña empresa que se abre camino como si eres un proveedor consolidado que busca mejorar la productividad, esta plantilla gratuita de Excel te ayuda a gestionar las compras, realizar el seguimiento de los gastos y mantener una comunicación clara entre tu comprador y tu proveedor.

Limitaciones del uso de plantillas de formularios de Excel

En un mundo en el que las transacciones comerciales se digitalizan cada día más, los formularios de Excel han tardado en ponerse al día.

Aunque hacen que la recopilación y la entrada de datos sea un proceso sencillo y conveniente si ha estado haciendo todo manualmente, tienen limitaciones significativas.

Limitaciones en los campos

Los formularios de entrada de datos de Excel solo permiten 32 campos. Necesitará una alternativa a Excel si tiene grandes cantidades de datos complejos que deben dividirse en múltiples categorías y subcategorías.

Capacidades de colaboración limitadas.

Después de crear un formulario de Excel, si desea colaborar con los miembros de su equipo, la coautoría tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, los formatos .xlsm, .xlsx y .xlsb admiten la coautoría, pero si trabaja con el formato .csv o .xls, primero debe actualizar el archivo a un tipo compatible.

Lo ideal es que una buena plantilla de hoja de cálculo te permita ver en tiempo real cuándo la está editando un miembro de tu equipo, algo que permiten alternativas a Excel como Hojas de cálculo de Google. De esta forma, no tendrás que estar preguntando «¿Ya está terminado?».

Falta de integraciones

Las plantillas de Microsoft Excel son eficientes si utiliza la suite de productos Microsoft 365. Sin embargo, la integración con otros sistemas, como CRM, gestión de cuentas o gestión de proyectos, es complicada y costosa, y requiere tiempo y recursos financieros.

10 plantillas alternativas de formularios de Excel

Tu búsqueda de una potente alternativa a las plantillas de formularios Excel rellenables termina aquí, en ClickUp.

Las plantillas de ClickUp te ayudan a superar varias limitaciones de los formularios de Excel, entre las que se incluyen las siguientes.

Personalización de las vistas de tablas y columnas

Colabora en los formularios con los miembros del equipo a través del entorno de trabajo de ClickUp.

La integración de la plantilla de formulario en diferentes canales da lugar a altas tasas de respuesta a las encuestas.

Estas son nuestras plantillas de formularios ClickUp gratuitas favoritas para satisfacer tus necesidades, independientemente del sector en el que trabajes.

1. Plantilla de formulario ClickUp

Descargar esta plantilla Plantilla de formulario ClickUp

Una plantilla de formulario bien diseñada simplifica la recopilación de información de clientes, empleados y otras partes interesadas. Para un gerente que realiza múltiples tareas, mejora la precisión y la coherencia de los datos al proporcionar un formato de recopilación de datos coherente para todos los usuarios. Esto le ahorra la molestia de tener que seleccionar diferentes formatos de datos de múltiples fuentes de datos.

Supongamos que eres director de proyectos en una empresa de software y quieres optimizar el proceso de elaboración de informes sobre incidencias. La plantilla de formulario de ClickUp tiene un conjunto de campos y opciones predefinidos que evitan las entradas duplicadas y garantizan que recopiles toda la información crítica en un formato estándar.

A diferencia de las plantillas de hojas de cálculo de Excel, con limitaciones en las funciones de incrustación, las plantillas de formularios de ClickUp se pueden usar compartido en su sitio web, dentro de su software y en otros canales de comunicación.

A continuación, los gestores de proyectos revisan las respuestas y las asignan a los miembros del equipo pertinentes para su resolución, lo que la convierte en una potente alternativa a Excel.

2. Formulario de solicitud creativa de ClickUp

Descargar esta plantilla Formulario de solicitud creativa de ClickUp

El formulario de solicitud creativa de ClickUp es una herramienta indispensable para diseñadores, equipos de marketing, gestores de proyectos y partes interesadas, ya que ayuda a todos a gestionar mejor su trabajo, comunicarse de forma eficaz y conocer todos los detalles del proyecto.

Los proyectos creativos son complicados: hay que asegurarse de que van por buen camino, pero sin estructurarlos de forma que se conviertan en algo formulista. Con un enfoque equilibrado entre la creatividad y la estructura, las plantillas de solicitudes creativas aportan responsabilidad y coherencia a lo largo de todo el proyecto.

La plantilla personalizable de formato libre tiene estados personalizados como «Completada», «Entregada», «Aprobada», «Para revisión» y «En curso» para realizar el seguimiento del progreso de cada solicitud creativa.

ClickUp también cuenta con una biblioteca de plantillas para diseñadores y equipos creativos con las que crear flujos de trabajo de diseño personalizados que reflejen su proceso de diseño.

Comparte tu resumen de diseño de forma pública o privada a través de un sencillo enlace en ClickUp Docs.

En cuanto a las funciones, ClickUp Docs es tu editor de documentos ideal para redactar plantillas de solicitudes creativas que las partes interesadas comprendan sin necesidad de que el gestor de proyectos les explique cómo funcionan.

Para las agencias, integra esta plantilla con el software del portal del cliente para que tus clientes puedan consultar el estado de sus solicitudes.

3. Plantilla de formulario de solicitud de ClickUp

Descargar esta plantilla Plantilla de formulario de solicitud de ClickUp

Los formularios de solicitud establecen un proceso formal para recopilar información precisa de los empleados y organizar las solicitudes de todos los departamentos en un solo lugar.

La plantilla de formulario de solicitud de ClickUp realiza un seguimiento preciso de las solicitudes y reduce el tiempo y el coste de procesamiento para que obtengas la información correcta.

Supongamos que eres gestor de proyectos en una empresa de construcción. Utiliza esta plantilla gratuita de formulario de solicitud para organizar la información, registrar los detalles esenciales del proyecto, las fechas de inicio y finalización, los términos del acuerdo, los materiales necesarios y la información de contacto de los proveedores.

En sectores como el de la construcción, donde el incumplimiento de los plazos puede provocar sobrecostes en los proyectos, el diagrama de Gantt y la vista Kanban le permiten realizar el seguimiento del progreso de cada solicitud y visualizar el flujo de trabajo.

Y lo mejor de todo: Hitos en ClickUp mantiene a todos alineados con los objetivos clave. Los miembros del equipo visualizan cómo las tareas dependientes se conectan con las metas generales del proyecto.

Transforme sus tareas más importantes en hitos para crear una representación visual del progreso realizado en sus proyectos.

Aunque las plantillas de formularios de Excel te permiten crear campos personalizados, carecen de la amplia integración que ofrece ClickUp para un flujo de datos fluido entre sistemas empresariales de terceros, como el software de gestión de operaciones, el software de gestión de empleados y tus herramientas de gestión de proyectos.

Descargar esta plantilla Plantilla de formulario de contacto de ClickUp

Con la plantilla de formulario de contacto de ClickUp, cree y personalice sus formularios de contacto en cuestión de minutos. Todas las consultas de sus clientes se guardan en una ubicación centralizada, lo que le facilita el seguimiento de su progreso.

La plantilla de formulario prediseñada captura los datos de los clientes y los almacena en una base de datos central para poder acceder rápidamente a ellos cuando se desea recopilar valiosos comentarios de los clientes a través de encuestas y sondeos.

Supongamos que tu gestor de productos está realizando una encuesta sobre la opinión de los usuarios acerca de las funciones freemium. Una vez establecidos los objetivos del proyecto (mejorar la experiencia del usuario o lanzar nuevas funciones), envía esta plantilla de formulario por correo electrónico a los encuestados.

Lo mejor es que la plantilla gratuita de ClickUp se sincroniza con la función de autocompletar del navegador del visitante, lo que le permite rellenar el formulario con muy poco esfuerzo.

A continuación, los gestores de producto analizan y supervisan las respuestas y actualizan los estados para informar a las partes interesadas sobre el progreso.

Descargar esta plantilla Plantilla de formulario de contacto con el cliente de ClickUp

¿Alguna vez se ha encontrado en una situación en la que ha perdido un seguimiento importante de un cliente porque no ha podido encontrar su información de contacto en hojas de cálculo desorganizadas o largos hilos de correos electrónicos?

Si tu respuesta es sí, presta atención.

La plantilla de formulario de contacto con el cliente de ClickUp te permite crear tu propio formulario de contacto personalizado en cuestión de minutos. Gestiona todos tus contactos importantes, consultas de clientes e información relacionada en una única ubicación centralizada, para proporcionarles el mejor servicio posible, todo desde ClickUp.

Además, permite a tus clientes enviar información confidencial de forma segura, lo que refuerza su confianza en tu empresa.

Después de integrar la plantilla de formulario en su sitio web u otros canales, las más de 100 opciones de automatización de ClickUp permiten enviar una respuesta automática a las personas que rellenan el formulario. ¿Qué mejor que hacerles saber que se pondrá en contacto con ellos pronto?

MS Forms carece de integraciones de extensión, por lo que no se pueden enviar respuestas automáticas confirmando que se ha recibido la información de contacto.

6. Plantilla de formulario de solicitud de empleo de ClickUp

Descargar esta plantilla Plantilla de formulario de solicitud de empleo de ClickUp

El proceso de solicitud de empleo abruma a los empleados y a los solicitantes. Obtener toda la información necesaria sobre los posibles empleados mediante una plantilla de solicitud de empleo es una práctica que ahorra tiempo.

La plantilla de formulario de solicitud de empleo de ClickUp agiliza la recopilación de toda la información que necesitas de los solicitantes de empleo, incluidos los datos personales, la formación académica y el historial laboral.

La plantilla tiene dos funciones: el departamento de selección de personal realiza el seguimiento y almacena los datos de los candidatos en un solo lugar, mientras que los posibles candidatos disponen de una plataforma en línea fácil de usar para enviar su información.

Cree y actualice estados sobre la marcha para procesos de varias fases, como la contratación, con la vista Tablero de ClickUp. Para ajustar las prioridades, simplemente arrastre y suelte las tareas en sus estados personalizados o muévalas hacia arriba o hacia abajo.

Un complemento del uso de la plantilla de solicitud de empleo de ClickUp es que se integra con otras plantillas, como las de nóminas. Esto facilita al departamento de RR. HH. añadir más rápidamente a los candidatos seleccionados a su sistema.

7. Plantilla de formulario de informe ClickUp

Descargar esta plantilla Plantilla de formulario de informe de ClickUp

Ya sea el departamento de atención al cliente que realiza el seguimiento de los comentarios de los usuarios o el equipo de marketing que supervisa el rendimiento de las campañas, los informes son fundamentales para las organizaciones. Imagine el tiempo que ahorraría su equipo con plantillas prediseñadas y fáciles de rellenar para recopilar los datos necesarios.

La plantilla de formulario de informe de ClickUp permite a todos los departamentos recopilar datos de manera uniforme y organizar los informes en campos personalizados para agilizar la clasificación y el análisis. Para los usuarios avanzados, los campos personalizados permiten realizar el seguimiento de los datos esenciales, extraer conclusiones y visualizarlos en un formato fácil de entender.

La plantilla incluye vistas personalizadas, lo que resulta especialmente útil para los gerentes que supervisan múltiples proyectos y desean ver el progreso de un vistazo. Incluye diagramas de Gantt, vista Lista, carga de trabajo y seguimiento de informes. Su naturaleza visual permite comunicar una visión general del trabajo en curso.

Por ejemplo, la plantilla de utilización de recursos ofrece una vista completa de los recursos asignados a todos los proyectos y equipos. Si necesita más recursos para un proyecto crítico, envíe estos datos como una plantilla de formulario rellenable a las partes interesadas para su aprobación en cualquier momento.

8. Plantilla de formulario de membresía de ClickUp

Descargar esta plantilla Plantilla de formulario de membresía de ClickUp

Si gestionas una comunidad privada en la que los miembros se unen para aprender, establecer contactos y compartir conocimientos, un formulario de afiliación recopila las solicitudes y gestiona el flujo de incorporación.

El diseño de la plantilla de formulario de membresía de ClickUp facilita la incorporación de nuevas personas a las organizaciones comunitarias. Esta plantilla prediseñada, que se completa con un solo clic, elimina la necesidad de crear manualmente formularios para cada nuevo usuario. Ahorra tiempo y recursos para centrarte en gestionar las relaciones con todos tus miembros.

Y eso es solo el principio. Para las suscripciones de pago, incluye los detalles sobre cómo pagar la suscripción. Incluye el enlace a tu pasarela de pago online en el formulario.

Cree una base de datos de miembros sin necesidad de programar para establecer relaciones entre tareas, documentos y dependencias, y conecte a los clientes con los pedidos mediante la vista Tabla.

Por último, la vista del proceso de afiliación permite a los equipos planificar los pasos del proceso de solicitud y realizar el seguimiento del progreso.

9. Plantilla de formulario de registro de ClickUp

Descargar esta plantilla Plantilla de formulario de registro de ClickUp

Supongamos que eres organizador de eventos para una startup y estás organizando una conferencia de fin de año para líderes del sector. Gestionar toda la información de los asistentes en hojas de cálculo lleva mucho tiempo, es propenso a errores y los datos no se actualizan automáticamente. Pasas más tiempo rellenando los detalles en las columnas, lo que te deja poco tiempo para otras tareas importantes.

Ahí es donde entra en juego la plantilla de formulario de registro de ClickUp, que ayuda a todos a mantenerse en sintonía, recopilar información de los invitados y agilizar la introducción de datos.

La plantilla tiene campos para el número de asistentes, su información de contacto y los detalles de la reserva, como las fechas de entrada y salida y los hoteles. Otros miembros del equipo colaborarán, añadirán notas y listas de tareas pendientes, verán las tareas según su prioridad y añadirán subtareas para personalizar la plantilla.

Para el análisis posterior al evento, la plantilla de hoja de asistencia le permite realizar el seguimiento de los invitados que asistieron al evento.

Las opciones de automatización de ClickUp van un paso más allá, ya que te permiten configurar el envío automático de notificaciones por correo electrónico cuando alguien completa el formulario. Realiza un seguimiento rápido con preguntas adicionales o proporciona información relacionada con el evento.

10. Plantilla de formulario de evaluación de ClickUp

Descargar esta plantilla Plantilla de formulario de evaluación de ClickUp

Debe recopilar comentarios útiles para establecer metas alcanzables y mantener a sus empleados comprometidos y proactivos. Esto demuestra que presta atención y se preocupa por el desarrollo de los empleados. Y lo que es más importante, les ayuda a comprender las áreas que deben mejorar y sus puntos fuertes.

Pero lo entendemos: realizar evaluaciones es abrumador. No se preocupe, tenemos una solución para usted. El diseño de la plantilla de formulario de evaluación de ClickUp permite a los gerentes medir el rendimiento y proporcionar comentarios a los empleados.

¿Por qué debería utilizar esta plantilla para recopilar datos? Crea coherencia entre los departamentos al utilizar los mismos criterios y preguntas para todas las evaluaciones. Lo mejor es que se realiza la valoración de los empleados basándose en criterios objetivos, no en juicios subjetivos.

Lo bueno es que no tienes que depender de las evaluaciones anuales para evaluar a los empleados a fondo. El periodo de revisión puede variar en función de la organización, desde revisiones trimestrales, semestrales o basadas en el rol. Realiza un seguimiento y supervisa el progreso de los empleados para sacar lo mejor de ellos.

Con datos como premios y hitos, habilidades técnicas, el número total de horas trabajadas, tareas pendientes y completadas, y áreas a mejorar, esta plantilla facilita la comunicación eficaz entre los gerentes y sus subordinados directos.

Despídase de las plantillas de formularios Excel rellenables basadas en hojas de cálculo.

Las plantillas de formularios de ClickUp son una potente alternativa a Excel para los gestores de proyectos de nueva generación. Van más allá de los formularios básicos de hojas de cálculo para ofrecerte un hub digital para todas tus plantillas.

Configure las plantillas de formularios prediseñadas en cuestión de minutos para empezar a recopilar opiniones internamente de los empleados o externamente de los clientes y proveedores. Vea y realice el seguimiento de las respuestas en múltiples vistas y analice los datos de forma visual para tomar decisiones eficientes.

Para crear tu primera plantilla de formulario de encuesta, regístrate gratis en ClickUp.