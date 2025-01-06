10 plantillas gratuitas de propósitos de Año Nuevo para 2025

¿Cuántas veces has dicho «Año nuevo, vida nueva» solo para volver a tus viejos hábitos unas semanas (o días) después del 1 de enero? No te preocupes, ¡no eres el único! Las investigaciones demuestran que, por lo general, la gente no logra tener éxito en el intento de cumplir sus propósitos.

Ya sea que decidas volver al gimnasio o decirle no a la comida chatarra, los propósitos de Año Nuevo pueden traer cambios positivos a tu vida, siempre y cuando los cumplas. Por supuesto, esa es la parte difícil.

Las plantillas de propósitos de Año Nuevo pueden ayudarte a prepararte para el éxito y a cumplir todo lo que tienes en tu lista. Incluyen secciones predefinidas que te permiten establecer y realizar el seguimiento de tus metas a corto y largo plazo, crear listas de tareas pendientes, priorizar tareas específicas y responsabilizarte de cada propósito.

Aquí te presentamos 10 plantillas de primera categoría para tus propósitos de Año Nuevo que te ayudarán a convertir tus sueños en realidad. 🧑‍🎄

⏰ Resumen de 60 segundos Aquí tienes 10 potentes plantillas de propósitos de Año Nuevo que te ayudarán a planificar, realizar el seguimiento y alcanzar tus metas: Plantilla de propósitos de Año Nuevo de ClickUp

Plantilla de ClickUp para el resumen del año

Plantilla de metas anuales de ClickUp

Plantilla de lista de tareas pendientes del calendario de ClickUp

Plantilla de metas anuales de ClickUp

Plantilla de lista de actividades de ClickUp

Plantilla de lista de vacaciones de ClickUp

Plantilla de lista de deseos de ClickUp

Plantilla de Excel para propósitos de Año Nuevo de Chandoo

Plantilla de lista de propósitos de Año Nuevo de Canva

¿Qué es una plantilla de propósitos de Año Nuevo?

Los propósitos de Año Nuevo tienen como objetivo impulsar cambios positivos, mejorar los hábitos personales y aumentar tu bienestar general. Según las investigaciones, suelen girar en torno a la mejora de la salud mental y física.

Las plantillas de propósitos de Año Nuevo pueden ayudarte a poner tus promesas por escrito, supervisar tu progreso y mantenerte en el camino correcto hacia tus metas. Incluyen secciones predefinidas que puedes ajustar a tus metas y que te ayudarán a rendir cuentas.

Estas plantillas aportan claridad y enfoque, te mantienen organizado y motivado, te ayudan a gestionar el tiempo y te permiten reflexionar y visualizar tus metas.

Empieza con ClickUp Metas. Establece metas medibles para tareas y proyectos con progresión automática para alcanzar de forma más eficaz los objetivos con cronogramas definidos y objetivos cuantificables.

Las plantillas de propósitos de Año Nuevo tienen muchas figuras y formatos. Algunas te permiten desglosar tus propósitos en planes diarios u objetivos semanales, mientras que otras se centran en un aspecto concreto de tu vida y te permiten anotar metas privadas y laborales. Tú decides qué plantilla se ajusta mejor a tus planes para el año que viene.

¿Qué hace que una plantilla de propósitos de Año Nuevo sea buena?

Si buscas en Google «plantillas para propósitos de Año Nuevo», obtendrás cientos de resultados, lo que hace que encontrar la adecuada sea todo un reto. Si quieres una plantilla que te ayude a establecer metas y a cumplirlos, asegúrate de que incluya los siguientes elementos:

Secciones para definir metas: debe tener áreas claramente organizadas donde puedas anotar diferentes metas y esbozar formas de : debe tener áreas claramente organizadas donde puedas anotar diferentes metas y esbozar formas de realizar el seguimiento de ellas a lo largo del tiempo. Plan de acción : la plantilla debe ofrecer espacio suficiente para detallar cómo vas a alcanzar tus metas. Debes poder crear y clasificar tareas y establecer plazos para mantener la responsabilidad. Funciones de seguimiento: debe permitirte configurar métricas para supervisar el progreso. Personalización: busca funciones que te permitan personalizar las secciones para asegurarte de que se ajustan a tus preferencias. Espacio para notas adicionales: la plantilla debe tener un espacio designado para escribir tus pensamientos y sentimientos, afirmaciones, citas o retos que puedas encontrar en tu camino hacia la consecución de tus metas.

Consulte el tiempo registrado en todas las tareas y ubicaciones para obtener una vista simplificada del progreso general del equipo.

10 plantillas de propósitos de Año Nuevo para introducir cambios positivos en tu vida

Hemos revisado docenas de plantillas de propósitos de Año Nuevo y hemos realizado una selección de las 10 mejores que destacan por su funcionalidad, facilidad de uso y atractivo estético. ¡Échales un vistazo y encuentra la que te ayude a definir y alcanzar tus metas! 😍

1. Plantilla de propósitos de Año Nuevo de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Utiliza la plantilla de propósitos de Año Nuevo de ClickUp para establecer y organizar tus metas y visualizar tu progreso.

¿Quieres tener todas tus resoluciones de Año Nuevo en un solo lugar, planificar con antelación y hacer el seguimiento del progreso de forma sencilla? ¡La plantilla de resoluciones de Año Nuevo de ClickUp te ofrece exactamente lo que necesitas!

Con esta plantilla, puedes personalizar un plan para tus propósitos, realizar el seguimiento de tus hitos a lo largo de los años, visualizar tu progreso y mantener la motivación. 💪

La plantilla incluye dos vistas. La primera es una vista Lista, en la que crearás una tarea para cada propósito. Utiliza campos personalizados como Estado, Fecha de inicio y fecha límite, Tipo de propósito y Progreso de la meta para proporcionar detalles sobre tus propósitos y facilitar su seguimiento. El campo personalizado Año facilita la planificación: puedes crear propósitos con años de antelación si te gusta pensar a largo plazo.

La segunda vista (Año) es un tablero Kanban dirigido a todas las personas con visión de futuro. Representa las tareas (propósitos) de la vista anterior como tarjetas y las clasifica según el año al que pertenecen. Si no quieres hacer planes a largo plazo y deseas centrarte solo en el año actual, puedes clasificar las tarjetas de tareas utilizando un criterio diferente (como la prioridad o la fecha límite).

2. Plantilla de ClickUp para el resumen del año

Obtenga una plantilla gratuita La plantilla «ClickUp Year in Review» te permite crear una retrospectiva del año que has dejado atrás y celebrar tus logros.

Pensar con antelación es una forma estupenda de mejorar tus habilidades organizativas y mantenerte centrado en tus metas. Pero no subestimes el poder de mirar atrás: te ayuda a comprender cuánto has mejorado y puede ser una base excelente para crear planes futuros. La plantilla «ClickUp Year in Review» te permite reflexionar sobre tu progreso, analizar tu productividad y utilizar esta información como combustible para establecer nuevas metas y avanzar hacia ellas a toda velocidad. 🚗

Esta plantilla se basa en ClickUp Docs, la función exclusiva de la plataforma que te permite crear, editar, compartir, gestionar y guardar documentos. Ofrece personalización y tiene compatibilidad con la colaboración.

La plantilla «Resumen del año» ofrece 12 secciones, una para cada mes del año. La página principal también tiene espacio para tu información personal (como nombre, ocupación y edad) y metas principales.

Al hacer clic en un mes específico, verás las siguientes subsecciones (son las mismas para cada mes):

Logros : una lista en la que resumir los momentos más destacados del mes.

Snaps : Una colección de fotos con breves pies de foto.

Planes futuros: una lista para los elementos de tu lista de cosas que hacer antes de morir.

Puedes añadir páginas adicionales si deseas crear un resumen de todo el año o esbozar metas y planes futuros.

3. Plantilla de metas anuales de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Mantén el seguimiento con la plantilla de metas anuales de ClickUp.

¿Quieres definir tus metas personales y de empresa, pero mantenerlas separadas para facilitar su gestión y seguimiento? ¡ La plantilla de metas anuales de ClickUp te ofrece precisamente eso!

Se divide en dos secciones: una se centra en los planes y metas personales, mientras que la otra se centra en las empresas. Ambas secciones se centran en metas SMART (específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con plazos determinados). Dispone de espacio para incluir metas, métricas para realizar el seguimiento del progreso y plazos realistas.

Las dos secciones son casi idénticas: se describe la información personal o empresarial y se analizan las metas SMART y los pasos necesarios para alcanzarlas. La sección «Metas empresariales anuales» tiene espacio adicional para la gestión de riesgos, y es aquí donde se analizan los posibles problemas y obstáculos que pueden surgir en el camino e impedir el logro de las metas.

Como ClickUp fomenta la colaboración, puedes trabajar en tus metas empresariales anuales con los miembros de tu equipo para asegurarte de que todos estén en sintonía (¡y literalmente!).

También puedes añadir nuevos documentos de ClickUp a la plantilla, personalizar páginas y crear un entorno único en el que disfrutarás trabajando.

4. Plantilla de lista de tareas pendientes del calendario de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Establece, organiza y visualiza tus metas con la plantilla de lista de tareas pendientes del Calendario de ClickUp.

Gestionar una agenda llena de reuniones puede ser un verdadero dolor de cabeza si no estás al tanto de todo. Como todos sabemos que faltar a las reuniones da una imagen poco profesional, utiliza la plantilla de lista de tareas pendientes del Calendario de ClickUp para planificar y organizar tu agenda hasta el más mínimo detalle.

Esta plantilla ofrece cuatro vistas:

Solicitud de reunión Horarios Por rol Por categoría

La vista Solicitud de reunión es un formulario de ClickUp, que es lo que utilizan tus compañeros de trabajo o partes interesadas externas para programar reuniones contigo. El formulario contiene preguntas sobre el nombre del solicitante, su rol, categoría, agenda, fecha de inicio y fecha límite, y prioridad.

La información proporcionada en el formulario se traduce automáticamente a la vista Calendarios, una lista con una descripción general de todas las reuniones programadas. Cada tarea lleva el nombre del solicitante y puedes ver los campos personalizados para la categoría, la función, la prioridad y otros detalles añadidos al formulario.

Por rol y por categoría son vistas del Calendario que muestran las reuniones programadas codificadas por colores según el rol del solicitante o la categoría de la reunión. Ambas vistas muestran las reuniones por mes, pero puedes cambiar esto a por día, cuatro días o semana.

También puedes utilizar la plantilla para personalizar tus horarios personales: introduce tus citas con el dentista, tus entrenamientos en el gimnasio, tus momentos de ocio con amigos, tus clases de yoga y otras actividades para mantener la productividad y organizar tus días. 🏋️

5. Plantilla de metas anuales de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Utiliza la plantilla de metas anuales de ClickUp para establecer metas anuales, dividirlas en tareas fáciles de gestionar y medir su progreso.

Dividir tus metas anuales en partes más fáciles de gestionar puede ayudarte a mantener la concentración, establecer prioridades y realizar un seguimiento de tu progreso a lo largo del tiempo. La plantilla de metas anuales de ClickUp te permite hacer precisamente eso: dividir las metas principales en tareas mensuales, lo que reduce la sensación de agobio y aporta una sensación de logro.

Esta plantilla de ClickUp Doc divide el año en trimestres y luego en meses, lo que te permite crear un «tema» para tus metas. Por ejemplo, en el primer trimestre, puedes centrarte en el fitness y definir metas para mejorar tu salud física (como comer más sano, ir al gimnasio o caminar 30 minutos al día). En el segundo trimestre, puedes continuar con tus hábitos de fitness, pero centrarte en establecer metas de crecimiento; por ejemplo, puedes aprender a hornear pan o empezar a aprender español.

La plantilla es personalizable, por lo que puedes codificar por colores las columnas, actualizar las metas, añadir imágenes, crear nuevas páginas, compartir tu documento con un familiar, amigo o compañero de trabajo y comprobar el progreso regularmente.

Utiliza la última sección de la plantilla (Notas) para anotar tus altibajos, realizar un seguimiento de los hitos de tu desarrollo personal (incluso de años anteriores) y describir cómo has mejorado o adoptado nuevos hábitos a lo largo del tiempo.

6. Plantilla de lista de actividades de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Organiza y planifica todas tus actividades en un solo lugar con la plantilla de lista de actividades de ClickUp.

Los grandes propósitos de Año Nuevo a menudo deben dividirse en partes más pequeñas, de modo que puedas realizar cambios paso a paso, reducir el estrés y supervisar tu progreso. La plantilla de lista de actividades de ClickUp te permite crear listas de tareas pendientes para tus propósitos de Año Nuevo, maximizar tu productividad y mantenerte en el buen camino.

Se trata de una plantilla de tareas, lo que significa que aparece en otra plantilla como una tarea independiente. A primera vista, no es más que una lista de tareas pendientes. Sin embargo, si la utilizas correctamente, puede impulsar tu esfuerzo para alcanzar tus metas anuales o mensuales.

Supongamos que tu meta es comprar un coche nuevo. Pero esto no suele ser tan fácil como entrar en un concesionario, elegir un vehículo que te guste y firmar un contrato.

Necesitas investigar diferentes modelos, ahorrar dinero, consultar a tu familia, considerar opciones de financiación, etc. Esta plantilla te permite esbozar todas estas actividades en forma de lista de tareas pendientes. Crea tareas y subtareas, establece dependencias entre tareas y deja notas a medida que recopilas información.

Tachar uno tras otro los elementos de tu lista te confirma que estás un paso más cerca y mejora tu moral a la hora de fijarte metas para seguir adelante. Así que, ¡empieza ya a tachar esas tareas pendientes de tu lista de cosas que hacer este año! ✔️

7. Plantilla de lista de vacaciones de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Plantilla de lista de control para vacaciones de ClickUp

Prepararse para unas vacaciones es divertido y emocionante, pero también implica una planificación y organización detalladas si quieres aprovecharlas al máximo. La plantilla de lista de vacaciones de ClickUp puede eliminar el estrés de hacer las maletas, agilizar tus preparativos, delegar tareas a los miembros de tu familia y garantizar que estés 100 % listo para el viaje. ⛷️

La plantilla ofrece tres vistas para ayudarte a preparar el equipaje para tus vacaciones, sin dejar atrás ningún elemento importante.

La primera vista es Artículos, una lista que incluye todo lo que necesitas para tus vacaciones, desde protector solar hasta documentos y medicamentos. Crea una nueva tarea para cada elemento y proporciona detalles utilizando los campos personalizados de ClickUp. De forma predeterminada, obtienes campos como Estado, Viajes de vacaciones y Cantidad, pero puedes añadir otros nuevos, como Personas o Fecha.

La vista Estado del elemento es un tablero Kanban que muestra las tareas de la vista anterior como tarjetas ordenadas por estado (Para empaquetar, Para comprar, Empaquetando y Empaquetado). Visualiza los elementos que ya has empaquetado y te asegura que no te olvides de comprar otras cosas esenciales.

La vista Para comprar es esencialmente una lista de la compra: incluye todos los elementos que necesitas para tus vacaciones ordenados por prioridad. Una vez que compres un elemento, cambia su estado y desaparecerá de la lista.

8. Plantilla de lista de deseos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Utiliza la plantilla de lista de deseos de ClickUp para organizar tus tareas más importantes.

¿Quieres crear una lista de cosas que quieres probar, visitar o hacer, pero no has encontrado la forma adecuada de hacerlo? No digas más: la plantilla de lista de cosas que hacer antes de morir de ClickUp es todo lo que necesitas para definir tus sueños y visualizar los pasos para alcanzarlos. ✨

Esta plantilla de carpeta se divide en tres secciones para organizar los elementos de tu lista de cosas que hacer antes de morir:

Alimentos que debes probar Lugares para explorar Actividades

Cada sección tiene dos vistas. La primera vista es una lista en la que puedes crear tareas (elementos de la lista de deseos) y proporcionar detalles utilizando los Campos personalizados de ClickUp, como Estado, Fecha límite, Satisfacción, Destino y Personas involucradas.

La segunda vista (Fun Rating) es un tablero Kanban con tarjetas de tareas ordenadas según su puntuación de satisfacción de la vista anterior.

Si vas al nivel de carpetas (pulsando Lista de deseos a la izquierda de la pantalla), obtendrás una panorámica de todos los elementos de la lista de deseos que has introducido, ordenados según su estado. Cambia las vistas para filtrar los elementos por valoración, continente o personas, y comienza tu meta de superación personal o de mejores viajes en el futuro.

9. Plantilla de Excel para propósitos de Año Nuevo de Chandoo

Utiliza la plantilla de metas de Año Nuevo para Excel de Chandoo para definir tus metas y tacharlas uno a uno con facilidad.

Si valoras la simplicidad y no necesitas una plantilla elaborada para tus propósitos de Año Nuevo, la plantilla de Excel para propósitos de Año Nuevo de Chandoo te servirá en una sola página u hoja de cálculo.

Esta plantilla de propósitos de Año Nuevo en Excel es básicamente una lista de tareas pendientes con 101 entradas que debes completar en 1001 días. Por supuesto, no tienes por qué utilizar las entradas que incluye la plantilla: borra el texto y crea tus propias tareas personales que quieras lograr en el futuro.

Todo es personalizable, por lo que puedes cambiar el título y las fechas de inicio y finalización. En el campo preformateado «Para llevar», verás cuántos días quedan hasta la fecha de finalización, lo que te permitirá gestionar tu tiempo en consecuencia.

Una vez que completes una tarea, marca la casilla de selección situada junto a ella. La tarea se resaltará y la barra de progreso situada encima de la tabla se moverá en consecuencia.

10. Plantilla de lista de propósitos de Año Nuevo de Canva

La plantilla de lista de metas de Año Nuevo de Canva ofrece la base perfecta para establecer metas para el año que viene.

Sí, puedes escribir tus propósitos de Año Nuevo en un papel, pero ¿dónde está la diversión en eso? La plantilla de lista de propósitos de Año Nuevo de Canva te permite darlo todo y darle a tu lista el magnífico diseño que se merece.

La plantilla cuenta con una página en la que puedes esbozar tus propósitos. Presenta un diseño en blanco y dorado y mucho espacio para tus planes y metas.

La belleza de esta plantilla radica en su personalización: ¡cada elemento se puede modificar a tu gusto! Elige tus colores favoritos, adjunta archivos, crea nuevas páginas, dibuja y escribe tu propia historia de propósitos de Año Nuevo. ✍️

¿Nuestra sugerencia? Utiliza la primera página para resumir tus propósitos y crea nuevas páginas para tratar cada uno de ellos con más detalle. Deja espacio para anotar tus ideas y llevar un seguimiento de tu progreso.

Plantillas de propósitos de Año Nuevo: visualiza y haz realidad tus sueños.

Las plantillas que te presentamos te ofrecen todo lo que necesitas para anotar, visualizar y organizar tus propósitos de Año Nuevo. Sus funciones te ayudan a mantenerte en el buen camino y te mantienen motivado para lograr todo lo que hay en tu lista. 🎄

Las plantillas de ClickUp que se presentan aquí son solo una pequeña parte de la impresionante biblioteca de la plataforma, que cuenta con más de 1000 opciones para diversos fines. Regístrate en ClickUp y explora la selección de plantillas, así como docenas de funciones para la gestión de proyectos y tareas, la colaboración en equipo, la lluvia de ideas y la organización.