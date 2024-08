10 asombrosas estrategias de gestión del tiempo

"¿Cómo se ha hecho tan tarde tan pronto?

La famosa cita del Dr. Seuss era obvia en su momento y lo parece aún más ahora.

Los medios sociales quieren tu opinión.

Otro artículo está a la vuelta de la esquina en Internet.

Cada zumbido de tu teléfono exige tu atención .

Muy pronto, tus dos horas de oficina de trabajo ininterrumpido se han reducido a 2 minutos.

"Otra vez no", te dices. Pero ha vuelto a ocurrir. Todos los caminos conducen a la procrastinación y la distracción.

¿Hay alguna esperanza para nosotros?

Ha habido periodos de mi vida en los que el tiempo se me ha pasado volando porque estaba muy concentrado o ocupado, actividades productivas . Otros días se me han escapado por completo.

La gestión del tiempo consiste en utilizar nuestro tiempo sabiamente para terminar las tareas y actividades que tenemos pendientes.

Y el tiempo avanza independientemente de lo que hagamos con él. Depende de nosotros utilizarlo de forma más productiva.

consulta nuestros blogs sobre técnicas de gestión del tiempo y consejos para la gestión del tiempo .

¿Cuáles son las estrategias esenciales de gestión del tiempo que podemos poner en práctica para recuperar nuestro tiempo?

1. Establecer metas a diario

Si no sabes lo que vas a hacer hoy, ¿cómo puedes enfadarte contigo mismo cuando no gestionas bien tu tiempo? Parte del problema son las falsas expectativas. Si no te fijas ninguna meta, ni siquiera una lista de pendientes, entonces no te enfades contigo mismo cuando no hayas hecho "nada"

Tener esa idea nebulosa de lo que hay que lograr frente a comprobar y hacer una lista de tareas pendientes no es más que un agujero negro de improductividad y mala gestión del tiempo .

En ClickUp, tenemos una lista de nuestros metas y las tareas en las que estamos trabajando cada día como parte de un resumen diario. También hacemos una lista de lo que hemos trabajado el día anterior. No siempre coinciden a la perfección (y, sinceramente, acabamos haciendo más de lo que pensábamos).

2. Pendiente primero de las tareas más importantes

Una forma de controlar el tiempo es intentar hacer primero las tareas más difíciles. Otros sugieren "comerse la rana", es decir, hacer primero lo que no quieres hacer. Puedo ver el valor de eso, pero trabajar primero en lo más importante te libera de ese punto en adelante.

Para ser sincero, yo paso de comerme la rana a hacer primero lo más importante. Depende del horario y de cómo sea mi día, pero es un buen valor a tener en cuenta.

3. Seguimiento del tiempo que tardas en terminar una tarea

Una buena gestión del tiempo consiste en saber cuánto tiempo te llevará una tarea determinada. Para maximizar tu tiempo, tienes que limitar las distracciones a la vez que controlas el tiempo que tardas en hacer algo. ¿Cómo se equilibra todo esto?

Dos estrategias para lograrlo:

Pomodoro : Llamado así por un cronómetro de tomates, se trabaja en pequeños trozos de 25 minutos, se toma un breve descanso y luego se hace otro trozo de 25 minutos. Después de unos cuantos, te tomas un descanso más largo. Con la función Pomodoro es una buena forma de mantener la concentración. Seguimiento del tiempo : Si utilizas la técnica Pomodoro, también puedes registrar el tiempo para anotar cuánto tiempo te está llevando una tarea concreta. Así, la próxima vez que tengas que hacer una tarea similar, tendrás una idea más clara de cuánto tiempo te va a llevar.

Mira esto *plantillas de registro de tiempo* !

4. Programa tiempo en tu día para tus tareas, no sólo para reuniones

Tu día puede llenarse de reuniones, sobre todo si tu empresa no es tan productiva y eficiente como podría ser. Es fácil decir "sí" a las reuniones. Lo difícil es adaptar el trabajo a esas reuniones. Puede que tengas que bloquear tiempo y, sí, incluso rechazar algunas reuniones de vez en cuando.

La vista de tiempo de ClickUp es ideal para esto, ya que puede programar sus tareas con una precisión de una hora sin que aparezcan necesariamente en su agenda calendario .

5. Priorice su trabajo y su lista de tareas pendientes

Cuando crees una lista de tareas pendientes o compruebes qué hacer a continuación en tu sistema de gestión de proyectos, es importante establecer prioridades. Esto significa no sólo definir lo que hay que hacer primero como lo más importante, sino también priorizar el resto de tareas .

Existe todo un sistema para decidir cómo priorizar tu trabajo pero la clave es pensar en lo que es importante y lo que es urgente. No siempre son lo mismo. Hacer esa distinción te ahorrará mucho tiempo.

**6. Planea hacer tu mejor trabajo en el mejor momento

**Creo que este punto a menudo se pasa por alto. Cada uno de nosotros tiene su propio ritmo de trabajo. Algunos somos mañaneros, otros noctámbulos, y las tardes son malas para todos (j/k). Aquí tienes algunos consejos que te ayudarán a hacerlo: Sigue un horario

Si conoces tus ritmos, planifica tu trabajo más difícil para tus horas punta. Éste puede ser el momento de comerse la rana.

7. Trabajo profundo, no a medias. Trabajo profundo es el ajuste de tiempo en su horario para el trabajo enfocado. Este tiempo no es necesariamente para su trabajo más urgente, pero para

planificación estratégica .

Algunos ejemplos pueden ser el desarrollo de una nueva empresa plan o programa de marketing o planificar el lanzamiento de sus principales funciones para el próximo trimestre.

James Clear, investigador de la productividad, dice que cualquier trabajo está atascado por los mensajes de texto, el correo electrónico y las redes sociales "trabajo a medias" . Eliminar el trabajo a medias de su rutina le ayuda a ahorrar tiempo a largo plazo porque te centras en las tareas que tienes que hacer.

8. Organiza tu entorno de trabajo para tener lo que necesitas

Tener un escritorio organizado y el entorno de trabajo te proporcionarán las herramientas que necesitas al alcance de la mano. Buscar material adicional, una memoria USB o notas adhesivas son distracciones que te desconcentran.

Además, organizar tu entorno de trabajo digital también es importante. Uso funcional herramientas de gestión del tiempo es una gran técnica de gestión del tiempo, ya que puedes automatizar recordatorios, notificaciones y priorizar tus tareas.

9. Revisa tu rendimiento con respecto a esas metas

Es el final del día y ¿cómo te ha ido con tu tiempo? Si ha creado una lista de tareas pendientes, se ha centrado en las tareas que tiene entre manos y ha utilizado el control de tiempo, debería saber lo bien que ha gestionado su tiempo.

¿Y adivina qué? No pasa nada si no lo has hecho todo a la perfección. No pasa nada desarrollarás mejores hábitos con el tiempo para aprender a trabajar de forma más eficiente.

10. Construir un gran equipo

Los compañeros pueden ser una bendición y una maldición.

Si estás en un equipo que te hace responsable y quiere que hagas un trabajo increíble, entonces llegarás a ese nivel.

Los grandes compañeros pueden impulsarte a un nivel superior y esto podría repercutir también en la mejora de tus estrategias de gestión del tiempo.

Conclusión Gestión eficaz del tiempo no ocurren por accidente.

Requieren trabajo y dedicación. En realidad, es una habilidad.

Las estrategias de gestión del tiempo son como un árbol. Empiezan con una semilla, echan raíces y florecen hasta convertirse en un hábito y un estilo de vida.

Ese es tu objetivo. Con eso en mente, puedes mejorar tu productividad y hacer más con tu tiempo de lo que has hecho en el pasado.

Una vez instaurados estos hábitos, podrás ajustar mejor tus metas a largo plazo. El tiempo dedicado a estos hábitos merece la pena.

Sabrá más sobre lo que puede lograr y no se sentirá frustrado por metas poco realistas. Las estrategias de gestión del tiempo no sólo optimizan tu tiempo de hoy, sino también el de mañana.