Die 10 besten KI-Tools für Meeting-Notizen im Jahr 2026

Es gab eine Zeit, vor nicht allzu langer Zeit, in der die Leitung eines Meetings umfangreiches Multitasking erforderte. Zwischen der Nachverfolgung der Tagesordnung, dem Leiten der Unterhaltung und dem manuellen Mitschreiben von Grund auf ging zwangsläufig etwas unter. Glücklicherweise sind diese Zeiten dank des Aufkommens von KI-Tools für Besprechungsnotizen vorbei.

Software mit künstlicher Intelligenz (KI) hat unsere Arbeitsweise verändert. KI für Meetings macht es einfach, die Unterhaltung festzuhalten und anschließend zu verarbeiten und zu organisieren. So haben Sie mehr Freiheit, sich auf das Geschehen zu konzentrieren, da Sie wissen, dass Sie die KI-Meeting-Notizen in Ruhe durchsehen können, um Entscheidungen zu treffen und Daten für den Status Ihres Projekts zu extrahieren.

Bei all den KI-Tools zum Notieren, die es gibt – welches wäre das beste für Ihr Geschäft? Begleiten Sie uns, während wir die wichtigsten Features und Funktionen unter die Lupe nehmen und Ihnen die besten KI-Tools für Meeting-Notizen vorstellen, die dieses Jahr erhältlich sind. ✨

Hier ist eine kurze Zusammenfassung für den Einstieg:

ClickUp (Ideal für einheitliches Projektmanagement und umsetzbare KI-Erkenntnisse) Teamgröße: Alle Größen des Geschäfts KI-gestützte Besprechungszusammenfassungen, automatisierte Aufgabenerstellung aus Notizen, gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten in Echtzeit und ClickUp Brain für den sofortigen Datenabruf. Für immer kostenlos; kostenpflichtige Pläne verfügbar Otter.ai (Ideal für Echtzeit-Transkription und Sprechererkennung) Größe der Teams: Kleine Teams und Einzelpersonen Live-Transkriptionen, Automatisierung der Folienerfassung, Zusammenfassungs-Updates in Echtzeit und erweiterte Sprecherkennzeichnung für übersichtliche Meeting-Protokolle. Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 16,99 $/Monat pro Benutzer Laxis (Am besten geeignet für Erkenntnisse aus Vertrieb und Marktforschung) Größe der Teams: Vertriebs- und Produktteams Wortgetreue Zitat-Erfassung, automatisch generierte Folge-E-Mails, Kategorisierung von Themen und KI-gestützte Erfassung von Kundenanforderungen. Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 15,99 $/Monat Doodle (Ideal für die Gruppenplanung und die Koordination von Terminen) Größe des Teams: Verteilte Teams und Agenturen Automatische Erinnerungen für Meetings, Synchronisierung der Zeitzonen, umfragebasierte Terminplanung und Integration mit allen gängigen Videokonferenzplattformen. Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 14,95 $/Monat pro Benutzer Fireflies.ai (Ideal für mehrsprachige Unterstützung und globale Zusammenarbeit) Teamgröße: Internationale und hybride Teams Support für über 40 Sprachen, intelligente Stichwortsuche, Stimmungsanalyse von Meetings und Erstellung von Zitat-Ausschnitten zum Freigeben wichtiger Momente. Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 18 $/Monat pro Benutzer Notizen von Dubber (Am besten geeignet für Mobilfunknetze und globale Sprachintegration) Größe des Teams: Vertrieb und Außendienst Automatische Anrufaufzeichnung in über 170 Mobilfunknetzen, sofortige Erstellung von Aufgaben und nahtlose Synchronisierung mit Google Kalender und Outlook. Benutzerdefinierte Preisgestaltung Timz. Flowers (Am besten geeignet für asynchrone Video-Konferenzen) Größe des Teams: Verteilte und Remote-Teams Feedback-Flussdiagramme auf Blumenbasis, videobasierte Zusammenfassungen der Meetings, Transkripte mit Zeitstempeln und Tools für asynchrone Beiträge. Benutzerdefinierte Preisgestaltung Sembly KI (Ideal für die freihändige Teilnahme an Meetings) Teamgröße: Vielbeschäftigte Führungskräfte und Manager Vertretung bei verpassten Meetings, automatisierte mehrsprachige Zusammenfassungen, Identifizierung von Aufgaben und Stimmungsanalyse. Ab 17 $/Monat pro Benutzer Fathom (Ideal für CRM-Synchronisierung und das Freigeben von Markierungen)Größe des Teams: Kundenservice- und Erfolgsteams Sofortige Zusammenfassungen nach dem Meeting, automatisierte CRM-Dateneingabe, Playlists mit Highlights und kostenlose, unbegrenzte Aufzeichnung für Einzelpersonen. Kostenlos; die Team-Edition ist ab 19 $/Monat pro Benutzer erhältlich Superpowered (Am besten geeignet für datenschutzbewusste, botfreie Transkription)Teamgröße: Datenschutzbewusste Fachleute Bot-freie Audio-Transkription, sieben Tage langes temporäres Speichern, Kalenderintegration und Erkennung des emotionalen Tonfalls. Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 36 $/Monat

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, wissenschaftlich fundierten und herstellerunabhängigen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.

Die 10 besten KI-Apps zum Erstellen von Meeting-Notizen

Schauen wir uns an, wie KI-Technologie dazu beitragen kann, Ihre Meetings auf jeder Ebene produktiver zu gestalten. Wir haben eine Liste der besten KI-Tools für Meetings und Notizen zusammengestellt, von hervorragenden Notiz-Apps bis hin zu Transkriptions-Apps und vielem mehr.

Beginnen Sie mit dem Notieren mit ClickUp Fassen Sie Meeting-Notizen zusammen, suchen Sie nach bestimmten Informationen und führen Sie die Automatisierung von manuellen Aufgaben mit KI durch!

ClickUp ist eines der besten KI-Tools für Start-ups und kleine Unternehmen, die es derzeit gibt. Es ist die All-in-One-App für die Arbeit, die Ihre Projekte, Ihr Wissen und Ihren Chat an einem Ort vereint – alles gestützt auf KI, die Ihnen hilft, schneller und smarter zu arbeiten. Sie unterstützt Sie bei der Verwaltung aller Aspekte Ihres Geschäfts – durch die Optimierung von Workflows, die Steigerung der Produktivität und die Förderung der Zusammenarbeit. Und da sie vollständig anpassbar ist, können Sie sie an Ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen.

Der KI-Meeting-Notiz-Assistent von ClickUp bietet einen Bereich an Features, um die Prozesseffizienz zu verbessern und die Kreativität zu fördern. Diese Funktion erstellt automatisch private Dokumente, die den Namen des Meetings, das Datum, die Teilnehmer, die Audioaufzeichnung, eine Zusammenfassung, die wichtigsten Erkenntnisse, die nächsten Schritte, die Themen und ein vollständiges Transkript enthalten.

Es lässt sich zudem nahtlos in Zoom, Teams und Google Meet integrieren und erfasst Notizen in der Sprache des Besprechungsleiters. Nach dem Meeting kannst du über deinen Kalender oder den Docs Hub ganz einfach auf die Notizen zugreifen. Bist du bereit, Aktionspunkte zu erstellen? Bitte ClickUp Brain, den KI-Assistenten von ClickUp, darum, aus den Notizen Aufgaben zu erstellen oder eine Zusammenfassung im ClickUp-Chat zu teilen, damit dein Team Zugriff auf alle wichtigen Punkte hat!

Brain fasst nicht nur Ihre Meeting-Notizen zusammen, sondern sorgt auch für höhere Produktivität bei Meetings, indem es:

Entscheidungen, Fristen und Eigentümer werden automatisch extrahiert, sodass Sie mit einem klaren Plan für die nächsten Schritte aus der Besprechung gehen.

Erstellen Sie Follow-up-E-Mails und Zusammenfassungen in Sekundenschnelle, damit alle sofort auf dem gleichen Stand sind

Schnelles Abrufen von Antworten aus Ihren Protokollen , egal wie alt diese sind, damit Sie sich nicht durch seitenlange Notizen zu Meetings lesen müssen

Verknüpfen Sie Erkenntnisse aus Meetings mit Projekten und Dokumenten, um den vollständigen Kontext an einem Ort zu haben

Machen Sie jedes Meeting-Protokoll mit ClickUp Brain durchsuchbar

Möchten Sie noch mehr Zeit sparen? Nutzen Sie eine unserer Vorlagen für Besprechungsagenden, um klare Erwartungen zu formulieren und alle auf den gleichen Stand zu bringen. Sorgen Sie für sofortiges Engagement mit den ChatGPT-Prompts für Teambesprechungen von ClickUp, um den Brainstorming-Prozess anzukurbeln und Diskussionspunkte zu generieren.

Fassen Sie lange Kommentarthreads mit einem Klick auf eine Schaltfläche mithilfe von ClickUp AI sofort zusammen

Wenn du Wert darauf legst, deine eigenen Notizen zu machen, nutze unsere Vorlage für Meeting-Notizen oder erstelle ein einfaches ClickUp-Dokument, um wichtige Momente und Erkenntnisse festzuhalten. Du kannst auch kurze Notizen oder Checklisten im ClickUp-Notepad festhalten. Sowohl der Notepad als auch die Dokumente verfügen über die integrierte ClickUp-Brain-Funktion, sodass du Notizen schneller, prägnanter und kreativer verfassen kannst.

Möchten Sie Ideen auch außerhalb von Meetings festhalten? Mit „Talk to Text“ in ClickUp Brain MAX, Ihrem KI-Begleiter für den Desktop, können Sie Notizen freihändig diktieren – egal, ob Sie gerade zwischen zwei Anrufen unterwegs sind oder im Flur ein Brainstorming durchführen – und diese sofort in umsetzbare Aufgaben in ClickUp umwandeln lassen.

Erfassen Sie Ideen, geben Sie Anweisungen weiter und erledigen Sie Aufgaben viermal schneller mit „Talk to Text“ in ClickUp Brain MAX

Dank dieses All-in-One-Ansatzes befinden sich Ihre Meeting-Notizen, Ad-hoc-Sprachmemos und KI-gestützte Zusammenfassungen alle im selben Workspace und können sofort mit Ihrem Team freigegeben werden.

Die besten Features von ClickUp

Erfassen Sie Meeting-Notizen und generieren Sie automatisch Aktionselemente mit dem KI-Notiztool

Speichern Sie alle Ihre Meeting-Dokumente an einem Ort, um sie einfach abrufen und durchsuchen zu können

Bearbeiten Sie Meeting-Notizen in Echtzeit gemeinsam mit Ihrem Team und verbessern Sie so die Zusammenarbeit erheblich

Übersetzen Sie Ihre Unterlagen für Meetings unter anderem aus dem Englischen ins Spanische, Französische oder Japanische

Sehen Sie alle Ihre Aufgaben, Workflows und Projekte so, wie es für Sie am besten passt – mit den benutzerdefinierten Ansichten von ClickUp

Greifen Sie über einen Browser, eine Desktop-App, eine iOS- oder Android-App oder eine Chrome-Erweiterung auf ClickUp zu

Integrieren Sie über 1.000 Arbeits-Apps, darunter Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Slack, Outlook, HubSpot und Salesforce, um Ihren Workflow zu optimieren.

Einschränkungen von ClickUp

Die mobile App bietet noch nicht alle Ansichten, die die Desktop-Version bietet

Die Benutzeroberfläche ist zwar sehr intuitiv, doch da es so viele Features gibt, kann es etwas Zeit in Anspruch nehmen, sich an alle zu gewöhnen

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 8.500 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 3.700 Bewertungen)

👀 Wusstest du schon? Anstatt „Notizen, die du vielleicht später brauchst“, verwandeln ClickUp-Super-Agenten Meetings in sofort umsetzbare Workflows. Die wichtigsten Anwendungsfälle für ClickUp Super Agents im Meeting-Management: Projektmanager, die Sprint-Reviews oder StandUp-Meetings leiten: Super Agents können Hindernisse erfassen und sofort Eigentümer zuweisen, Aufgaben aktualisieren und den Fortschritt vorantreiben, ohne manuelle Nachverfolgung Überlassen Sie dem Meetings Manager Super Agent die Terminplanung, die Erstellung der Tagesordnung, die Notizen in Echtzeit, die Erfassung von Aktionspunkten und die Nachverfolgung für jedes Meeting, das Ihr Team durchführt. Marketingteams bei der Zusammenarbeit an Kampagnen-Brainstormings : Super Agents erfassen Inhaltsideen, wandeln sie in Aufgaben um, fügen Beschreibungen und Unteraufgaben hinzu, markieren Designer oder Texter und verknüpfen Aufgaben sofort wieder mit den Briefings

Teams, die Roadmap-Besprechungen abhalten : Feedback und technische Notizen werden in Epics und Unteraufgaben strukturiert und stehen direkt nach dem Gespräch zur Umsetzung bereit

Vertriebsleiter, die Pipeline-Überprüfungen verwalten : Einblicke in Geschäfte, Einwände und nächste Schritte werden erfasst und in Workflows übernommen, sodass Vertriebsmitarbeiter genau wissen, was als Nächstes zu erledigen ist

Remote- oder Hybrid-Teams: Super Agents erstellen übersichtliche Zusammenfassungen und leiten daraus Maßnahmen ab, sodass niemand nur Updates liest, sondern die Arbeit vorantreibt

Neugierig, wie Super Agents in Ihrem Workspace tatsächlich aussieht? Sehen Sie selbst, wie Super Agents Ihre Meetings und Nachfassaktionen für Sie abwickelt!

2. Otter.ki

Otter.ai ist ein KI-Besprechungsassistent und Transkriptionstool, das Sprachunterhaltungen aus Video-Meetings oder Audiodateien in Text umwandeln kann. Es kann Sprecher identifizieren, Text mit dem Namen des jeweiligen Sprechers beschreiben und geteilte Folien erfassen.

Das Live-Chat-Feature ermöglicht es Ihrem Team, während des Meetings zu chatten oder Fragen zu stellen, und jeder kann Kommentare zum Live-Protokoll hinzufügen oder einen wichtigen Punkt hervorheben. Und falls Sie abgelenkt sind oder zu spät dazustoßen, erstellt das Tool in Echtzeit eine Zusammenfassung aus den KI-Notizen, sodass Sie immer nachholen können, was Sie verpasst haben.

Die besten Features von Otter.ai

Otter. KI kann Schlüsselwörter und Phrasen identifizieren, sodass du in einer langen Transkription danach suchen kannst

Wenn Sie eine Verbindung zu Ihrem Microsoft- oder Google Kalender herstellen, werden Ihre Zoom-, Google Meet- oder Microsoft Teams-Meetings automatisch aufgezeichnet.

Mit jedem höheren Paket können Sie mehr Protokolle pro Monat und pro Unterhaltung transkribieren und mehr Dateien hochladen

Otter.KI ist im Web und auf mobilen Plattformen verfügbar, sodass du es auch unterwegs nutzen kannst ?

Einschränkungen von Otter.KI

Die KI ist manchmal verwirrt, wenn mehrere Personen sprechen

Die App dient ausschließlich der Transkription von Meetings und ermöglicht es Ihnen nicht, eigene Notizen in der App zu machen.

Preise für Otter.KI

Basic: Kostenlos

Pro: 16,99 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 24 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Kontaktieren Sie uns für Preisinformationen

Bewertungen und Rezensionen zu Otter.ai

G2: 4,0/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 60 Bewertungen)

📊 Was über Erfolg oder Misserfolg Ihres Geschäfts entscheidet? Klarheit! Mal ehrlich: Teams haben keine Probleme mit Meetings. Sie haben Probleme mit dem, was danach kommt. Notizen befinden sich in einem tool. Aktionspunkte in einem anderen. Entscheidungen gehen im Chat unter. Bis du nachfasst, ist der Kontext verloren und die Arbeit verlangsamt sich. Die Lösung liegt nicht darin, bessere Notizen zu machen. Es ist ein System, in dem Notizen, Entscheidungen und Umsetzung miteinander verbunden bleiben. Mit der ClickUp Small Business Suite finden Ihre Meetings nicht isoliert statt: KI-Meeting-Notizen werden automatisch erfasst und strukturiert

Entscheidungen werden zu Aufgaben mit Eigentümern und Fristen

Unterhaltungen bleiben mit der eigentlichen Arbeit verknüpft

Nachfassaktionen erfolgen ohne manuelle Koordination Anstatt Notizen zu schreiben und dann zu überlegen, was zu erledigen ist, treiben die Ergebnisse Ihres Meetings die Umsetzung bereits voran. Mehr erfahren ClickUp vereint über 20 Apps in einer einzigen KI-Plattform, sodass du mit nur einem tool alles hast, was du brauchst Das Ergebnis ist ein schlankeres Betriebsmodell, bei dem ein einziges System die Arbeit übernimmt, für die zuvor mehrere Tools und Koordinationsschichten erforderlich waren. 🚀

3. Laxis

via Laxis

Laxis wurde entwickelt, um Teams in den Bereichen Vertrieb, Content-Marketing sowie Produkt- und Marktforschung zu unterstützen – ebenso wie alle anderen, die mit Kunden oder Interessenten sprechen. Es macht sich während virtueller Meetings Notizen und hält die Äußerungen jedes Teilnehmers wortwörtlich fest, sodass Sie sich ganz auf die Unterhaltung konzentrieren können.

Anschließend erstellt dieses KI-Tool für Meeting-Notizen automatisch Zusammenfassungen, extrahiert Erkenntnisse und identifiziert die Anforderungen des Kunden. Es filtert alle erforderlichen Maßnahmen oder nächsten Schritte heraus und kann auch automatisch eine Folge-E-Mail versenden, um den Kreis zu schließen. ?

Die besten Features von Laxis

Das hilft dir dabei, die Themen in den Notizen zum Meeting zu sortieren und zu kategorisieren

Transkripte lassen sich schnell und einfach herunterladen und freigeben

Sie können Laxis Fragen stellen, die auf früheren Unterhaltungen basieren

Es lässt sich in Zoom, Microsoft Teams, Google Meet und Cisco Webex integrieren

Laxis-Limitierungen

Während Sie im Free-Plan bis zu 300 Minuten pro Monat transkribieren können, ist der KI-Autor – der Folgeinhalte generiert – erst ab dem Premium-Plan verfügbar.

Eine CRM-Integration gibt es noch nicht, ist aber im Plan

Preise für Laxis

Basic: Kostenlos

Premium: 15,99 $/Monat

Geschäft: 29,99 $/Monat

Enterprise: Kontaktieren Sie uns für Preisinformationen

Bewertungen und Rezensionen zu Laxis

G2: 4,9/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (16 Bewertungen)

4. Doodle

via Doodle

Bevor du Besprechungsnotizen erstellen kannst, musst du zunächst die Kalender der Teilnehmer aufeinander abstimmen, damit sie an diesem Meeting teilnehmen können. Hier kommt Doodle ins Spiel. Du kannst Einzel- und Teambesprechungen schnell und einfach planen.

Legen Sie Ihre Verfügbarkeit fest und geben Sie diese dann frei, indem Sie einen Link an die von Ihnen ausgewählten Teilnehmer senden. Diese können dann den für sie passenden Termin auswählen, wodurch dieser Termin in Ihrem Kalender reserviert wird, sodass Sie nie wieder Doppelbuchungen vornehmen. Und wenn Sie mehrere Teilnehmer haben, können Sie ganz einfach den für alle am besten geeigneten Termin finden.

Außerdem lässt sich Doodle in Meeting-Plattformen wie Zoom, Microsoft Teams und Google Meet integrieren. ?️

Die besten Features von Doodle

Das System versendet Erinnerungen für geplante Meetings, sodass Sie sich nicht um Nichterscheinen kümmern müssen

Dank der anpassbaren Branding-Optionen können Sie das System an das Branding Ihres Geschäfts anpassen.

Sie können auch Doodle nutzen, um Daten über eine Umfrage oder Abstimmung zu sammeln

Doodle funktioniert auch auf Mobilgeräten, sodass du Meetings planen kannst, während du unterwegs bist

Limitierungen von Doodle

Manche Benutzer sind der Meinung, dass die Planung mehrerer Ereignisse für große Gruppen von Menschen zeitaufwändiger ist, als es sein müsste

Die Nutzung kann schwierig sein, wenn man bei der Arbeit mit Teilnehmern aus verschiedenen Zeitzonen zusammenarbeitet

Preise für Doodle

Kostenlos: 0 $

Pro: 14,95 $/Monat pro Benutzer

Team: 19,95 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Kontaktieren Sie uns für Preisinformationen

Doodle-Bewertungen und Rezensionen

G2: 3,7/5 (13 Bewertungen)

Capterra: Noch keine Bewertungen

👉🏽 Unser KI-Leitfaden für kleine Unternehmen erklärt Ihnen genau, wie Sie KI einsetzen können, um Ihre Workflows zu vereinfachen.

5. Fireflies. /AI

Fireflies.ai kann während eines Audio- oder Videoanrufs eine Echtzeit-Transkription erstellen oder eine Aufzeichnung eines Meetings transkribieren. Anschließend kann es die Schlüsselpunkte, Entscheidungen und Aktionselemente des Meetings zusammenfassen. ✍️

Wenn du dir einen Teil des Meetings noch einmal anhören möchtest, kannst du nach Stichwörtern suchen und die Wiedergabe dann mit normaler Geschwindigkeit oder bis zum Doppelten davon abspielen. Mit Collaboration-Tools kann dein Team die Unterhaltung kommentieren, markieren oder darauf reagieren oder Ausschnitte herausziehen, um kurze Zitate zu erstellen.

Der Free-Plan bietet bis zu 800 Minuten Speicher, der Pro-Tarif bis zu 8.000 Minuten, während die Business- und Enterprise-Tarife unbegrenzten Speicher bieten.

Die besten Features von Fireflies.ai

Fireflies.ai funktioniert in über 40 Sprachen und erkennt verschiedene Akzente und Dialekte.

Es kann die Stimmen verschiedener Sprecher erkennen und eine Beschreibung ihrer Stimmen liefern

Es lässt sich in verschiedene Meeting-Plattformen integrieren, darunter Microsoft Teams, Zoom, Skype und Google Meet

Sie können Meeting-Notizen auf anderen Plattformen wie Asana, Slack oder Notion freigeben.

Einschränkungen von Fireflies.ai

Wenn die Audioaufnahme nicht von guter Qualität ist, kann dies die Genauigkeit der Transkription beeinträchtigen

CRM-, Zapier- und Slack-Integrationen sind erst ab dem Pro-Plan verfügbar.

Preise für Fireflies.ai

Kostenlos: Kostenlos

Pro: 18 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 29 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Kontaktieren Sie uns für Preisinformationen

Bewertungen und Rezensionen zu Fireflies.KI

G2: 4,5/5 (über 70 Bewertungen)

Capterra: 4,0/5 (5 Bewertungen)

6. Notizen von Dubber

via Notizen von Dubber

Früher bekannt als Notiv, verspricht Notes by Dubber, Ihnen dabei zu helfen, „klüger statt härter zu tagen“. Es bietet eine Synchronisierung mit Ihrem Outlook- oder Google Kalender, nimmt automatisch an Ihren geplanten Anrufen teil und zeichnet diese auf. Während des Meetings erstellt es ein Transkript und generiert anschließend eine Zusammenfassung, die Sie freigeben können.

Das KI-Tool extrahiert zudem Aktionspunkte für die Nachbereitung und erstellt automatisch Aufgaben für jeden Teilnehmer. Integrationen mit Apps wie Asana und Slack helfen dabei, deinen Workflow zu optimieren und die Nachverfolgung der zugewiesenen Aufgaben zu vereinfachen. ✅

Die besten Features von Notes by Dubber

Sie können auch eine aufgezeichnete Audio- oder Video-Datei hochladen und transkribieren lassen

Dieses KI-Tool für Meeting-Notizen ist skalierbar und passt sich den üblichen Vertriebskanälen an

Es ist weltweit in mehr als 170 Mobilfunknetzen sowie bei Video-, Sprach- und Chat-Anbietern verfügbar

Sie können Aufzeichnungen, Transkripte oder Notizen über Ihr CRM oder ein anderes Kollaborationstool freigeben

Einschränkungen von Notizen von Dubber

Dieses KI-Tool unterstützt nur Englisch und eignet sich daher nicht, wenn Sie ein Meeting in einer anderen Sprache abhalten möchten.

Manche Benutzer empfinden die Benutzeroberfläche als etwas unübersichtlich

Preise für Notizen von Dubber

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Notes by Dubber

G2: 5/5 (1 Bewertung)

Capterra: Noch keine Bewertungen

7. Timz. Blumen

Timz. Flowers ist eine hybride Konferenzplattform für verteilte Teams, die Videoanrufe mit asynchroner Zusammenarbeit kombiniert.

Sie können Live-Meetings aufzeichnen und anschließend eine Text- oder Video-Zusammenfassung sowie ein Protokoll erstellen, das sich ganz einfach mit allen freigeben lässt, die nicht am Meeting teilnehmen konnten. Bei asynchronen Meetings können die Teilnehmer mit aufgezeichneten Videobotschaften beitragen. ?‍♀️

Das System versendet nach jedem Meeting automatisch eine E-Mail-Zusammenfassung. Und wenn du einen bestimmten Abschnitt nachschlagen möchtest, hilft dir der KI-Chatbot dabei, ihn schnell zu finden.

Timz. Die besten Features von Flowers

Das blumenbasierte Flussdiagramm bietet dir eine hilfreiche visuelle Darstellung aller Rückmeldungen und Abfragen

Selbst wenn ein Meeting asynchron stattfindet, vermittelt das System das Gefühl einer Live-Unterhaltung

Es bietet Transkripte mit Zeitstempeln, sodass du immer weißt, wo du dich gerade im Meeting befindest

Es gibt zwar eine kostenlose Option, aber die Pro- und Business-Pakete bieten Ihnen mehr Aufnahmekapazität, und Ihre Daten werden länger gespeichert.

Timz. Limit von Flowers

Einige Benutzer empfinden das Setup als etwas zeitaufwendig

Da noch nicht alle Browser unterstützt werden, müssen Sie möglicherweise einen Browser verwenden, der nicht Ihre erste Wahl ist

Timz. Preise für Blumen

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Timz. Blumen – Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (13 Bewertungen)

Capterra: Noch keine Bewertungen

🎥 Wir haben die besten davon auch in diesem kurzen Video zusammengefasst:

8. Sembly KI

via Sembly KI

Als KI-Tool für Meeting-Notizen zeichnet Sembly AI Meetings auf und transkribiert sie. Anschließend erstellt es Zusammenfassungen und Protokolle des Meetings und hebt dabei die wichtigsten Erkenntnisse aus der Diskussion hervor. Und wenn du nicht an einem Meeting teilnehmen kannst, kannst du stattdessen Sembly schicken und die Meeting-Notizen später durchsehen. ?‍?

Aufgaben werden automatisch identifiziert und beschrieben und anschließend einem Team-Mitglied zugewiesen. Durch die Integration mit Tools wie Slack und Trello kannst du Aufgaben zusammen mit allen Notizen direkt in diese Workspaces übertragen.

Die besten Features von Sembly KI

Die Meeting-Notizen werden im System gespeichert, und Sie können jederzeit darauf zurückgreifen, um nach Stichwörtern oder Teilnehmern zu suchen.

Sembly KI funktioniert in mehr als 35 Sprachen

Es ist als Android-App und iOS-App sowie im Web verfügbar.

Einschränkungen von Sembly KI

Gelegentlich gelingt es nicht, an einem Meeting teilzunehmen oder dieses aufzuzeichnen

Die Stimmung im Meeting spiegelt nicht immer das gesamte Meeting wider, da sie sich nur auf einen Teil davon konzentriert

Preise für Sembly KI

Basic: 17 $/Monat pro Benutzer

Professional: 29 $/Monat pro Benutzer

Team: 39 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Sembly KI

G2: 4,3/5 (11 Bewertungen)

Capterra: Noch keine Bewertungen

9. Fathom

via Fathom

Fathom ist ein KI-Tool für Besprechungsnotizen, das Meetings aufzeichnet, transkribiert und zusammenfasst. Sowohl die Aufzeichnung als auch die Transkription stehen sofort nach Beendigung des Meetings zur Verfügung. Anschließend können Sie die Zusammenfassungen und Aktionspunkte einfach kopieren und in Gmail, Google Docs oder ein Aufgabenmanagement-Tool einfügen.

Anrufnotizen werden automatisch mit Ihrem CRM synchronisiert, sodass Sie stets eine Aufzeichnung Ihrer Interaktionen mit allen Personen in Ihrer Datenbank haben. Sie können außerdem die Höhepunkte Ihres Meetings in eine Playlist zusammenfassen und diese mit anderen Interessierten freigeben.

Die besten Features von Fathom

Es funktioniert mit Microsoft Teams, Zoom und Google Meetings

Wenn Sie einen Teil des Gesprächs markieren, fasst Fathom diesen für Sie zusammen

Das System unterstützt sieben Sprachen, darunter Englisch, Spanisch und Französisch

Die kostenpflichtige Team-Edition verfügt über zusätzliche Features und ist für den unternehmensweiten Einsatz konzipiert.

Erkenne deine Limite

Einige Benutzer empfinden die Benutzeroberfläche als etwas zu dunkel und würden sich eine hellere Option wünschen.

Das funktioniert zwar gut bei geplanten Meetings, unterstützt derzeit jedoch keine spontanen Meetings, insbesondere in Microsoft Teams

Preise für Fathom

Free

Team Edition: 19 $/Monat pro Benutzer

Fathom-Bewertungen und Rezensionen

G2: 5/5 (über 1.300 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (8 Bewertungen)

10. Superpowered

via Superpowered

Superpowered transkribiert Ihr Meeting, ohne es aufzuzeichnen oder Bots zu verwenden – es funktioniert direkt über den Ton Ihres Geräts. Diese Transkripte werden sieben Tage lang gespeichert, damit Sie Zeit haben, Notizen zu erstellen, bevor sie gelöscht werden.

Dieses KI-Tool für Meeting-Notizen fasst die Unterhaltung automatisch zusammen und ermittelt für Sie die zu erledigenden Aufgaben.

Außerdem behalten Sie so den Überblick über Ihren Kalender. Erinnerungen an bevorstehende Meetings werden in der Menüleiste angezeigt, und von dort aus können Sie direkt zum Meeting weiterklicken. ?️

Die besten Features mit Superkräften

Es funktioniert mit jeder Meeting-Plattform

Superpowered erkennt und dokumentiert sogar Emotionen während des Meetings

Das Entwicklungsteam ist sehr offen und geht auf Feedback und Vorschläge ein.

Limitierungen trotz überragender Leistungsfähigkeit

Die kostenlose Version lässt sich nur mit E-Mail und Slack integrieren. Wenn du sie also beispielsweise mit Google Drive oder Salesforce nutzen möchtest, musst du einen kostenpflichtigen Plan wählen.

Mobile und Linux werden noch nicht unterstützt

Super-Power-Preise

Free

Basic: 36 $/Monat

Pro: 108 $/Monat

Enterprise: Kontaktieren Sie uns für Preisinformationen

Bewertungen und Rezensionen der Extraklasse

G2: N/A

Capterra: N/A

Ein KI-Besprechungsassistent steigert die Produktivität, verbessert die Genauigkeit und unterstützt die Transparenz im Projekt. Außerdem erleichtert er Ihnen das Freigeben von Besprechungsnotizen. KI-Tools sparen Ihnen zudem Zeit, sodass Sie Ihre Ziele innerhalb der Projektvorgaben leichter erreichen können.

Ein guter KI-Notizassistent kann eine Kombination dieser Aufgaben für Sie erledigen:

Integrieren Sie sie in Videokonferenzplattformen wie Teams oder Zoom

Nehmen Sie das Meeting auf und speichern Sie die Aufzeichnung anschließend

Stellen Sie eine Live-Transkription bereit, damit alle Teilnehmer des Meetings den Ablauf problemlos verfolgen können

Erleichtern Sie das gemeinsame Notieren zwischen mehreren Mitgliedern des Teams

Nutzen Sie fortschrittliche KI-Features, um die Schlüsselpunkte zusammenzufassen, sodass Sie die wesentlichen Erkenntnisse leicht erkennen können

Erstellen Sie aus den Notizen zum Meeting ein Protokoll des Meetings

Identifizieren Sie Aktionselemente und führen Sie die Delegierung von Aufgaben anhand von Online-Meeting-Notizen durch

Sorgen Sie für eine hervorragende Benutzererfahrung, die Ihren Workflow optimiert

Sorgen Sie für Sicherheit bei den Daten, damit Ihre vertraulichen Unterhaltungen geschützt sind

KI für Meetings kann Sie in jedem Aspekt Ihrer Interaktionen mit Ihrem Team, Ihren Clients oder potenziellen Kunden unterstützen. Die besten KI-Tools für Meetings können die Terminplanung vereinfachen, Meetings aufzeichnen und transkribieren oder Vorlagen mit KI-Schreibtools bereitstellen, die Ihnen helfen, Ihre eigenen Notizen zu erstellen.

KI-Tools können dir auch dabei helfen, all diese Meeting-Notizen zusammenzufassen, die wichtigsten Teile der Unterhaltung hervorzuheben und Aufgaben sowie nächste Schritte zu identifizieren. Sie lassen sich sogar in Aufgabenmanagement-Tools integrieren, wodurch du noch mehr Zeit sparst und deinen Workflow in jeder Phase optimieren kannst.

Apropos Optimierung Ihres Workflows: ClickUp deckt genau diesen Bereich ab – nicht nur, wenn Sie ein Meeting leiten, sondern auch, wenn Sie Ihr Unternehmen führen oder ein Team leiten. Mit Vorlagen und Projektmanagement-Tools, die jeden Aspekt Ihres Geschäfts abdecken, sowie Integrationen, die Ihnen Zeit und Aufwand sparen, ist es eine zentrale Anlaufstelle für alle Ihre geschäftlichen Anforderungen.

Nutzen Sie ClickUp noch heute, um Ihre Geschäftsabläufe zu optimieren!