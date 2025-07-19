Die 10 besten Hybrid-Work-Lösungen für eine bessere Zusammenarbeit

Das hybride Arbeitsmodell ist das neue Betriebssystem für moderne Arbeitsplätze und nicht nur eine vorübergehende Phase.

Doch so flexibel und praktisch das auch klingt, die Leitung von Hybrid-Teams bringt ihre eigenen Herausforderungen mit sich. Zwischen der Buchung von Schreibtischen, der Koordination von Tagen im Büro und der Sicherstellung, dass alle auf dem Laufenden bleiben (ohne eine Million Einladungen zum Kalender), kann es schnell chaotisch werden.

Die richtige Software für hybrides Arbeiten kann einen großen Unterschied machen. Ganz gleich, ob Sie eine verteilte Belegschaft koordinieren, das Besuchermanagement übernehmen oder versuchen, den begrenzten Platz im Büro optimal zu nutzen – diese Tools helfen Ihrem Team, in Verbindung zu bleiben, produktiv zu arbeiten und dabei noch mehr Ruhe zu bewahren.

Schauen wir uns die besten an.

10 Software-Lösungen für hybrides Arbeiten im Überblick

Hier sehen Sie, wie die besten Tools für hybrides Arbeiten in Bezug auf Features, Anwendungsfälle und Preisstruktur im Vergleich abschneiden:

Tools Am besten geeignet für Wichtigste Features Preise ClickUp Für Teams jeder Größe, die KI-gestützte Nachverfolgung von Aufgaben, Tools für die Remote-Zusammenarbeit , Chat und Automatisierung benötigen Gemeinsame Dokumente, Chat, Berichterstellung, Whiteboards, integrierte KI und Vorlagen für hybrides Arbeiten Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Preisgestaltung für Unternehmen möglich Robin Kleine bis mittelständische Unternehmen mit unterschiedlichen Größen, die eine Lösung für das Management hybrider Büroräume benötigen Arbeitsplatzanalysen, interaktive Karten, Tischreservierung und Nachverfolgung der Anwesenheit Benutzerdefinierte Preisgestaltung Cisco Webex Mittelständische bis große Unternehmen mit unterschiedlichen Größen, die Features für das Management hybrider Meetings benötigen Echtzeitübersetzung, Breakout-Räume, Geräuschunterdrückung und Gestenerkennung Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 14,40 $/Monat OfficeRnD Hybrid Mittelständische bis große Unternehmen, die ihre Büronutzung optimieren möchten Arbeitsplatzanalysen, mobile Buchung, Markenportale, Besucher-Check-ins Kein Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 265 $/Monat Miro Start-ups und mittelständische Unternehmen, die einen Raum für Zusammenarbeit und virtuelles Brainstorming suchen Gemeinsame Boards, Vorlagen, asynchrone Zusammenarbeit, Nachverfolgung von Aktivitäten Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 8 $ pro Benutzer und Monat Flowlu Kleine Hybrid-Teams auf der Suche nach Lösungen für das Projektmanagement Projekt-Tools, CRM, Rechnungen, Wissensdatenbank, Workflow-Automatisierung Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 49 $/Monat pro Team WorkInSync Unternehmen, die Tools für das Büromanagement benötigen Verfügbarkeit in Echtzeit, kontaktloses Einchecken und intelligente Raumpläne Kein Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 3 $ pro Benutzer und Monat (vierteljährliche Abrechnung) Pult Großunternehmen, die eine Planung für hybrides Arbeiten wünschen Hybride Terminplanung, Schreibtischbuchung in Echtzeit, Analysen und Besucher-Kiosk Kein Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 2,200 $ pro Benutzer und Monat Collabora Online Kleine bis mittelständische Unternehmen mit einer Größe von 10 bis 500 Mitarbeitern, die nach Lösungen für die gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten suchen Gemeinsame Bearbeitung in Echtzeit, Kompatibilität mit Office-Dateien und Inline-Kommentare Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 2,03 $/Monat Zulip Unternehmen mit weltweit verteilten Teams, die eine kontextbasierte Kommunikationsplattform suchen E-Mail-ähnliche Thread-Funktion, Echtzeit- und asynchroner Chat, Integrationen, Selbsthosting Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 3,50 $/Monat

Worauf sollten Sie bei einer Software für hybride Arbeit achten?

Die Wahl der richtigen Software für hybrides Arbeiten kann Ihrem Team helfen, zu kommunizieren, zusammenzuarbeiten und Flexibilität am Arbeitsplatz mit Verantwortungsbewusstsein in Einklang zu bringen. Es geht nicht nur um Produktivität – es geht darum, Ihre hybriden Meetings effizient zu gestalten, Ihre tools aufeinander abzustimmen und Ihre Mitarbeiter miteinander zu verbinden.

Hier sind die wichtigsten Features, auf die Sie bei jeder soliden Hybrid-Büro-Software achten sollten:

Tools für Videokonferenzen: Sorgen Sie für reibungslose Sorgen Sie für reibungslose Hybrid-Meetings mit Zusammenarbeit in Echtzeit, weniger Missverständnissen und besserer Einbindung

Schreibtischreservierung: Helfen Sie hybriden Mitarbeitern dabei, Schreibtische zu reservieren, Besucher zu registrieren und das Hot-Desking weniger chaotisch zu gestalten

Projektmanagement im Homeoffice: Kombinieren Sie Arbeitsplatzanalysen, Dateifreigabe und Echtzeit-Bearbeitungen, um Kombinieren Sie Arbeitsplatzanalysen, Dateifreigabe und Echtzeit-Bearbeitungen, um die hybride Zusammenarbeit zu unterstützen und Projekte voranzubringen

Zentrale Kommunikation: Sammeln Sie Updates, Feedback und Diskussionen an einem Ort, um verstreute Unterhaltungen zu vermeiden

Automatisierte Terminplanung und Aufgabenverteilung: Sparen Sie Zeit und sorgen Sie für ausgewogene hybride Arbeitspläne im gesamten Team

Klare Sichtbarkeit über die Workload: Verhindern Sie Burnout durch Nachverfolgung der Verteilung der Aufgaben und der Workload in der hybriden Belegschaft

Einfache Benutzeroberfläche: Erleichtern Sie die Einarbeitung dank intuitivem Design und übersichtlichen Dashboards

Sicherheit und Zugriffskontrolle: Schützen Sie sensible Daten und stellen Sie sicher, dass Ihre Hybrid-Technologie-Lösungen konform und sicher bleiben

👀 Wussten Sie schon? Ganze 84 % der Mitarbeiter geben an, dass sie in einem hybriden oder Remote-Arbeit-Modell mehr Arbeit erledigen als im traditionellen Büroalltag.

Die 10 besten Softwarelösungen für hybride Arbeit

Da Sie nun wissen, worauf Sie bei Tools für den hybriden Arbeitsplatz achten sollten, werfen wir einen Blick auf Plattformen, die speziell für hybride Teams entwickelt wurden. Diese Tools unterstützen die Flexibilität am Arbeitsplatz, vereinfachen die hybride Zusammenarbeit und helfen dabei, die Anforderungen einer verteilten Belegschaft zu bewältigen. Wir stellen Ihnen die wichtigsten Features, Preise, Limite und ehrliche Nutzerbewertungen für jedes Produkt vor.

So können Sie verschiedene Optionen vergleichen und die Lösung auswählen, die am besten zu den täglichen Anforderungen Ihrer Teams an die Zusammenarbeit passt.

So bewerten wir Software bei ClickUp Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, wissenschaftlich fundierten und herstellerunabhängigen Verfahren, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.

1. ClickUp (Am besten geeignet für die Verwaltung von Aufgaben und die Zusammenarbeit in hybriden Arbeitsumgebungen)

Verwalten Sie Ihre Remote- und Hybrid-Teams mühelos mit ClickUp Remote-Arbeit

ClickUp ist die Allround-App für die Arbeit – eine flexible Plattform, die sich an die Arbeitsweise Ihres Teams anpasst. Sie dient als zentrale Drehscheibe für die hybride Zusammenarbeit und vereint Aufgaben, Kalender, Dokumente, Workload und Ressourcenzuweisung an einem Ort.

Mit ClickUp für Remote-Arbeit können Ihre Teams kommunizieren und zusammenarbeiten, ohne zwischen verschiedenen Apps wechseln zu müssen. Die Planung von Anrufen und Meetings funktioniert ebenso reibungslos, sodass die Teams auf dem Laufenden bleiben und alles gut organisiert ist.

Die Zusammenarbeit beginnt mit ClickUp Docs: Teams können Dokumente direkt dort erstellen, bearbeiten und freigeben, wo die Arbeit stattfindet. Sie können Dokumente direkt mit Aufgaben verknüpfen, geplante Schritte mit einem Klick in Aufgaben umwandeln und Tabellen, Ansichten und Roadmaps in ein einziges Dokument einbetten.

Lassen Sie Ihre Hybrid-Teams mit ClickUp Docs gemeinsam an der Planung und Strategieentwicklung arbeiten

Außerdem erhalten Sie ClickUp Assign Comments, mit dem Teamleiter und Manager ihr Feedback geben und es den entsprechenden Mitarbeitern zuweisen können.

Nehmen wir zum Beispiel an, Sie haben ein hybrides Content-Team, das aus verschiedenen Zeitzonen arbeitet. Es kann ein Dokument nutzen, um die redaktionelle Vorgehensweise zu planen, mit Abschnitten für Themenideen, Fristen und zugewiesene Autoren. Jeder Autor fügt seine Beiträge asynchron hinzu, während der Editor Kommentare hinterlässt und die richtigen Teammitglieder für Updates erwähnt.

Dann gibt es noch ClickUp Chat, mit dem Sie Unterhaltungen direkt im Workflow führen können, ganz gleich, von wo aus Ihr Team arbeitet. Besprechen Sie eine Frist oder gehen Sie Feedback zu einer Aufgabe durch? Der integrierte Chat zeigt den vollständigen Kontext direkt neben der Arbeit an.

Halten Sie Ihr Remote- und Ihr Büro-Team mit ClickUp Chat im Workflow in Verbindung

Ihr Hybrid-Inhalt-Team kann Veröffentlichungspläne koordinieren, kurzfristige Änderungen umsetzen und Teamkollegen schnell benachrichtigen, wenn neue Entwürfe fertig sind – so bleibt die Kommunikation am hybriden Arbeitsplatz effizient und kontextbezogen.

ClickUp Whiteboards ist eine virtuelle Leinwand, auf der sich Echtzeit- und asynchrones Brainstorming mit der Projektumsetzung verbinden. Sie können Haftnotizen, Formen, Text und Verbindungslinien hinzufügen oder freihändig zeichnen und diese direkt mit Aufgaben und Dokumenten verknüpfen.

Lassen Sie Ihre Hybrid- und Büroteams mit ClickUp Whiteboards Strategien entwickeln und Elemente skizzieren

Haben Sie Schwierigkeiten, die abrechnungsfähigen Stunden Ihrer Remote-Mitarbeiter zu erfassen? Mit der Projekt-Zeiterfassung von ClickUp können Sie genau nachverfolgen, wie die Zeit genutzt wird.

Behalten Sie den Überblick darüber, wie viel Zeit jede Aufgabe in Anspruch nimmt, und halten Sie Ihre Projekte mit der ClickUp-Projektzeiterfassung auf Kurs

Starten und stoppen Sie Timer direkt in den Aufgaben, erfassen Sie Zeiten manuell und führen Sie die Nachverfolgung von Arbeitsstunden geräteübergreifend durch, um Ihren hybriden Arbeitsplan über Desktop, Web, mobile Apps oder eine Chrome-Erweiterung zu verwalten.

Außerdem bietet ClickUp einige hervorragende Vorlagen für das Projektmanagement für Remote-Teams.

Kostenlose Vorlage herunterladen Planen Sie den Übergang Ihres Unternehmens zu einem hybriden Arbeitsmodell mit der ClickUp-Vorlage für Pläne für Remote-Arbeit

Beginnen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Remote-Arbeitspläne, um einen umfassenden Plan für den Übergang zur Remote-Arbeit zu erstellen. Sie können die Erwartungen und Rollen jedes Teammitglieds festlegen sowie den Fortschritt bei den Aufgaben im Zusammenhang mit dem Übergang organisieren und verfolgen.

Eine weitere praktische Vorlage ist die ClickUp-Vorlage für den Tagesplaner, mit der Remote- und Hybrid-Mitarbeiter ihre Aufgaben kategorisieren, priorisieren und den Fortschritt verfolgen können.

Die besten Features von ClickUp

Planen Sie Aufgaben und richten Sie Erinnerungen ein, damit Ihre Remote- und Büroteams den Überblick behalten

Benutzerdefinierte ClickUp-Dashboards zur Nachverfolgung von Zeitleisten, Workloads und Zielen in einer übersichtlichen, mit Widgets ausgestatteten Ansicht

Erstellen Sie mit ClickUp AI Notetaker automatisch Notizen zu Meetings, Zusammenfassungen und Aktionspunkte

Nehmen Sie Meetings auf und binden Sie Clips mit ClickUp Clips in Aufgaben und Dokumente ein

Vereinfachen Sie die Zusammenarbeit zwischen verteilten Mitarbeitern mit Arbeitsplan-Vorlagen

Planen Sie Meetings, Ereignisse und Aufgaben mit dem KI-gestützten ClickUp-Kalender

Einschränkungen von ClickUp

Anfängern könnten die umfangreichen Features anfangs etwas überwältigend erscheinen

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.200 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.400 Bewertungen)

Was sagen echte Kunden über ClickUp?

Ein TrustRadius-Rezensent sagt:

ClickUp hat die asynchrone Abstimmung wesentlich einfacher und effektiver gemacht. Durch die Schaffung eines Rahmens, in dem Ziele und Ergebnisse skizziert und strukturiert werden können, sind Remote-Teams in der Lage, Erwartungen zu verstehen und Status-Updates reibungslos zu liefern. Brainstorming mit Whiteboards ist einfach, das Neuanordnen von Prioritäten ist einfach, und das Hinzufügen von Referenzbildern usw. funktioniert alles sehr flüssig.

ClickUp hat die asynchrone Abstimmung wesentlich einfacher und effektiver gemacht. Durch die Schaffung eines Rahmens, in dem Ziele und Ergebnisse skizziert und strukturiert werden können, sind Remote-Teams in der Lage, Erwartungen zu verstehen und Status-Updates reibungslos zu liefern. Brainstorming mit Whiteboards ist einfach, das Neuanordnen von Prioritäten ist einfach, und das Hinzufügen von Referenzbildern usw. funktioniert alles sehr flüssig.

Frage: Wie lässt sich die Zusammenarbeit bei der hybriden Arbeit verbessern? Hier sind einige Tipps zur Verbesserung der Teamarbeit in hybriden oder Remote-Teams: Legen Sie klare Kommunikationsregeln fest: Legen Sie fest, wann Chat, E-Mail oder Meetings genutzt werden sollen, um Verwirrung und Überlastung zu vermeiden

Schaffen Sie gemeinsame Sichtbarkeit: Sorgen Sie über Dashboards oder wöchentliche Updates für transparente Ziele, Aufgaben und Fortschritte

Integrieren Sie asynchrone Zusammenarbeit: Ermöglichen Sie Teammitgliedern die Zusammenarbeit über Zeitzonen hinweg mit aufgezeichneten Meetings, Kommentaren, gemeinsam genutzten Dokumenten und Kommunikationstools für hybrides Arbeiten

Holen Sie regelmäßig Feedback ein: Prüfen Sie, was gut funktioniert, und passen Sie die Prozesse auf Grundlage der Rückmeldungen der Teams an

Nutzen Sie Tools für die Zusammenarbeit effektiv: Nutzen Sie gemeinsame Dokumente, Whiteboards und Tools für das Projektmanagement, um alle auf dem Laufenden zu halten

2. Robin (Am besten geeignet für die Verwaltung hybrider Büroräume)

via Robin

Berichten zufolge hat sich die Büroauslastung insgesamt verdoppelt und ist von 30 % auf 60 % gestiegen . In hybriden Arbeitsumgebungen bringt dies Herausforderungen mit sich, wie zum Beispiel die Nachverfolgung der Anzahl der Mitarbeiter, die an ihren Arbeitsplatz zurückkehren, und des benötigten Büroflächenbedarfs.

Robin ist eine speziell für flexible Büros entwickelte Software zur Verwaltung hybrider Arbeitsumgebungen. Ihr herausragendes Feature ist die Arbeitsplatzanalyse, die Teams Echtzeit-Einblicke in die Raumnutzung liefert, sodass sie fundiertere Entscheidungen über die Verfügbarkeit von Schreibtischen, die Zuweisung von Meeting-Räumen und die langfristige Raumplanung treffen können.

Die Plattform ermöglicht es Ihnen außerdem, Mitarbeiterfeedback zu sammeln und zu analysieren, um die Effektivität des hybriden Arbeitsmodells zu steigern.

Die besten Features von Robin

Reservieren Sie Schreibtische und Meeting-Räume im Voraus, um Terminkonflikte zu vermeiden

Sehen Sie nach, wer im Büro ist, und planen Sie Ihren Tag entsprechend

Nutzen Sie interaktive Karten, um Personen, Räume oder freie Schreibtische zu finden

Schließen Sie Microsoft Teams, Outlook und Google Workspace zusammen, um die hybride Zusammenarbeit zu verwalten, ohne zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen

Legen Sie Regeln für die Tischreservierung fest, basierend auf Teams, Tagen oder Bürobereichen

Verfolgen Sie Anwesenheitstrends, um besser zu planen und Überbelegung zu vermeiden

Limit von Robin

Die Raumreservierung über Outlook kann fehlerhaft sein

Die Bearbeitung von Etagen nimmt ziemlich viel Zeit in Anspruch

Preise für Robin

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Robin

G2: 4,5/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 70 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Robin?

Eine G2-Bewertung lautet:

Sehr intuitiv zu bedienen, ermöglicht eine einfache und reibungslose Reservierung von Büroräumen. Unsere Kanzlei ist kürzlich in ein „Hoteling“-Büro umgezogen, das nur über eine begrenzte Anzahl an Büros und Meeting-Räumen verfügt. Die Robin-Plattform wurde integriert, um Doppelbuchungen zu verhindern und die Nachverfolgung der Nutzung der Büroräume durchzuführen. Die E-Mail-Benachrichtigungen zum Einchecken und zur Bestätigung sind ebenfalls großartig.

Sehr intuitiv zu bedienen, ermöglicht eine einfache und reibungslose Reservierung von Büroräumen. Unsere Kanzlei ist kürzlich in ein „Hoteling“-Büro umgezogen, das nur über eine begrenzte Anzahl an Büros und Meeting-Räumen verfügt. Die Robin-Plattform wurde integriert, um Doppelbuchungen zu verhindern und die Nachverfolgung der Nutzung der Büroräume durchzuführen. Die E-Mail-Benachrichtigungen zum Einchecken und zur Bestätigung sind ebenfalls großartig.

3. Cisco Webex (Am besten für das Management von Meetings geeignet)

via Cisco Webex

Cisco Webex ist eine Plattform, die hybride Meetings optimiert. Dank Geräuschunterdrückung und Gestenerkennung wirken virtuelle Interaktionen menschlicher und integrativer. Der integrierte KI-Assistent bietet Übersetzungen in Echtzeit und Zusammenfassungen von Diskussionen und kann sogar Nachrichtenentwürfe erstellen.

Features wie Breakout-Räume, Umfragen und moderierte Frage-und-Antwort-Runden sorgen für strukturierte und ansprechende Meetings. Darüber hinaus unterstützt Webex Messaging, Telefonie und Dateifreigabe auf einer einzigen Plattform.

Die besten Features von Cisco Webex

Gestalten Sie virtuelle Meetings interaktiver mit Breakout-Räumen, Live-Umfragen und vielem mehr

Nachrichten senden, telefonieren und Dateien freigeben – alles auf einer Plattform für eine optimierte Kommunikation

Integrieren Sie die Software mit Microsoft Teams, Google Workspace und Kalender-Tools, um immer in der Synchronisierung zu bleiben

Sichern Sie Ihre Tools für die Remote-Arbeit mit Sicherheit und Compliance-Features auf Unternehmensebene

Verfolgen Sie Meeting-Analysen und verwalten Sie Geräte mit integrierten IT-Kontrollfunktionen

Limitierungen von Cisco Webex

Das tool für das hybride Arbeitsmanagement hat eine steile Lernkurve

Im Vergleich zu Mitbewerbern sind die benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten der Benutzeroberfläche begrenzt

Preise für Cisco Webex

Free

Webex Meet: 14,50 $/Monat pro Benutzer

Webex Suite: 25 $/Monat pro Benutzer

Webex Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Cisco Webex

G2: 4,3/5 (über 20.000 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 7.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Cisco Webex?

In einer G2-Bewertung hieß es:

Was mir an der Webex Suite am besten gefällt, ist, dass alles, was ich brauche, an einem Ort zu finden ist: Meetings, Messaging und Telefonie. Die Video- und Audioqualität ist hervorragend, und Features wie Geräuschunterdrückung und Echtzeitübersetzung machen wirklich einen Unterschied, besonders bei geschäftigen oder internationalen Meetings. Mir gefällt auch, wie gut sie mit Tools zusammenarbeitet, die ich bereits nutze, wie Google Workspace oder Microsoft 365 – das macht die Arbeit einfach einfacher und effizienter.

Was mir an der Webex Suite am besten gefällt, ist, dass alles, was ich brauche, an einem Ort zu finden ist: Meetings, Messaging und Telefonie. Die Video- und Audioqualität ist hervorragend, und Features wie Geräuschunterdrückung und Echtzeitübersetzung machen wirklich einen Unterschied, besonders bei geschäftigen oder internationalen Meetings. Mir gefällt auch, wie gut sie mit Tools zusammenarbeitet, die ich bereits nutze, wie Google Workspace oder Microsoft 365 – das macht die Arbeit einfach einfacher und effizienter.

📖 Lesen Sie auch: Teamführung: Unverzichtbare Fähigkeiten und Strategien für den Erfolg

4. OfficeRnD Hybrid (Am besten geeignet für die Optimierung und benutzerdefinierte Gestaltung der Büroräume)

via OfficeRnD Hybrid

Etwa 49 % aller Arbeitsbereiche werden nicht voll ausgelastet, mit einer durchschnittlichen Nutzung von weniger als einer Stunde pro Tag. OfficeRnD kann die Nutzung und Freigabe Ihrer Büroräume optimieren und so sicherstellen, dass Ihre Hybrid-Teams alles haben, was sie für effektive Meetings benötigen.

Sie können intelligente Buchungsregeln festlegen, die die Terminplanung einfach und stressfrei gestalten. Und wenn es mal hektisch wird, können Büroleiter und Administratoren einspringen und Räume für andere buchen, damit jeder zur richtigen Zeit den richtigen Raum bekommt.

Die besten Features von OfficeRnD Hybrid

Analysieren Sie Belegungstrends mit integrierten Arbeitsplatzanalysen

Integration mit Microsoft Teams, Google Workspace und Slack

Buchen Sie Schreibtische und Räume über Ihr Smartphone für einfachen Zugriff von unterwegs

Erstellen Sie Mitarbeiterportale im Corporate Design für ein einheitliches Erlebnis

Verwalten Sie Besucher mit Check-in-Tools und Nachverfolgung des Zugriffs

Legen Sie Arbeitspläne und Berechtigungen für hybrides Arbeiten fest, die den Unternehmensrichtlinien entsprechen

Limitierungen von OfficeRnD Hybrid

Diese Plattform kann für Start-ups mit einem Limit an Budget recht teuer werden

Die Navigation auf der Plattform ist nicht besonders benutzerfreundlich

Preise für OfficeRnD Hybrid

Ab: Ab 265 $/Monat

Grow: Ab 532 $/Monat

Scale: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu OfficeRnD

G2: 4,6/5 (über 150 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 30 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über OfficeRnD Hybrid?

In einer G2-Bewertung hieß es:

Die benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten, die es uns ermöglichen, die Produkte und das Branding an unsere geschäftlichen Anforderungen anzupassen. Der Support ist zudem schnell und effizient, und die Plattform wird ständig weiterentwickelt und verbessert – und das zu einem für unser Unternehmen kostengünstigen Preis.

Die Anpassungsmöglichkeiten, die es uns ermöglichen, die Produkte und das Branding an unsere geschäftlichen Anforderungen anzupassen. Der Support ist zudem schnell und effizient, und die Plattform wird ständig weiterentwickelt und verbessert – und das zu einem für unser Unternehmen kostengünstigen Preis.

🧠 Wissenswertes: Vollzeit-Remote-Mitarbeiter verursachen weniger als 50 % der Treibhausgasemissionen im Vergleich zu denen, die ins Büro pendeln.

5. Miro (Am besten geeignet für gemeinsames Brainstorming zwischen Remote- und Hybrid-Teams)

via Miro

Hybrides und Remote-Arbeiten bieten Flexibilität und eine bessere Work-Life-Balance, können aber auch dazu führen, dass sich Teams voneinander abgekoppelt fühlen. Tatsächlich geben 45 % der Remote- und Hybrid-Mitarbeiter an, dass es schwieriger ist, zusammenzuarbeiten und Verbindungen zu pflegen als in einem traditionellen Büro.

Miro hilft dabei, diese Lücke zu schließen – mit einer visuellen Kollaborationsplattform, die speziell für hybride Teams entwickelt wurde. Die gemeinsame digitale Arbeitsfläche des Tools unterstützt sowohl Echtzeit- als auch asynchrone Teamarbeit und sorgt dafür, dass Brainstorming, Planung und Entwicklung ganz natürlich ablaufen.

Mit Tools wie Haftnotizen, Diagrammen, Abstimmungen und Vorlagen für Kommunikationspläne verwandelt Miro verstreute Ideen in strukturierte Maßnahmen. Miro KI beschleunigt die Arbeit, indem es grobe Ideen in ausgefeilte Ergebnisse umwandelt.

Die besten Features von Miro

Betten Sie Boards in Dokumente, Wikis oder Präsentationen ein

Verfolgen Sie Änderungen mit Echtzeit-Cursorn und dem Aktivitätsverlauf

Präsentieren Sie Ideen mithilfe des Präsentationsmodus von Miro für strukturierte Durchläufe

Greifen Sie über Desktop-PCs, Tablets oder Mobilgeräte auf die Boards zu

Sicherheit in der Zusammenarbeit mit SSO, Zugriffskontrollen und Berechtigungen für Administratoren

Limitierungen von Miro

Bei großen Boards mit vielen aktiven Mitwirkenden kann es zu Leistungseinbußen kommen

Der Free-Plan schränkt die Anzahl der Boards ein und bietet keinen Zugriff auf erweiterte Features

Preise für Miro

Free

Starter: 8 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 16 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Miro

G2: 4,7/5 (über 8.100 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 1.600 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Miro?

In einer G2-Bewertung heißt es:

Die Zusammenarbeit ist der Branchenstandard. Besonders zum Freigeben und Überprüfen von Animationen ist es so einfach, Storyboard-Standbilder abzugleichen, aber auch kleine GIF-Vorschauen einer vollständigen Sequenz hochzuladen. Leider gibt es keine Möglichkeit, vollständige MP4-Dateien hochzuladen. Das würde es noch verrückter machen, Animationen dort mit einem großen Team zu besprechen und sofortiges Feedback zu erhalten

Die Zusammenarbeit ist der Branchenstandard.

Besonders zum Freigeben und Überprüfen von Animationen ist es so einfach, Storyboard-Standbilder aneinanderzureihen, aber auch kleine GIF-Vorschauen einer vollständigen Sequenz hochzuladen.

Leider gibt es keine Möglichkeit, vollständige MP4-Dateien hochzuladen. Das würde es noch verrückter machen, Animationen dort mit einem großen Team zu besprechen und sofortiges Feedback zu erhalten

📮 ClickUp Insight: 48 % der Mitarbeiter sagen, dass Hybridarbeit am besten für die Work-Life-Balance ist. Da jedoch 50 % immer noch überwiegend im Büro arbeiten, kann es eine Herausforderung sein, über verschiedene Standorte hinweg auf dem gleichen Stand zu bleiben. Aber ClickUp ist für alle Arten von Teams konzipiert: Remote, Hybrid, asynchron und alles dazwischen. Mit ClickUp Chat und zugewiesenen Kommentaren können Teams schnell Updates austauschen, Feedback geben und Diskussionen ohne endlose Meetings in konkrete Maßnahmen umsetzen. Arbeiten Sie in Echtzeit über ClickUp Docs und ClickUp Whiteboards zusammen, weisen Sie Aufgaben direkt aus Kommentaren zu und sorgen Sie dafür, dass alle auf dem gleichen Stand sind – ganz gleich, von wo aus sie arbeiten! 💫 Echte Ergebnisse: STANLEY Sicherheit verzeichnete dank der nahtlosen Tools für die Zusammenarbeit von ClickUp einen Anstieg der Zufriedenheit mit der Teamarbeit um 80 %.

6. Flowlu (Am besten geeignet für das Projektmanagement kleinerer Gemeinschaftsprojekte)

via Flowlu

Teams mit geringer Leistung nutzen viermal häufiger 15 oder mehr tools, da wertvolle Zeit für die Verwaltung eines komplexen Tool-Stacks statt für die eigentlichen Aufgaben verschwendet wird.

Flowlu löst dieses Problem mit einer Plattform für hybride Zusammenarbeit, die Projektmanagement, CRM, Rechnungsstellung, Wissensaustausch und Kommunikation unter einem Dach vereint.

Teams können Aufgaben mithilfe von Kanban-Boards, Gantt-Diagrammen und Protokollierter Zeit nachverfolgen und gleichzeitig Workload und Termine im Blick behalten. Sie können interne Wissensdatenbanken aufbauen, Workflows automatisieren und Geschäfte über anpassbare Vertriebspipelines verwalten.

Diese Software hilft Ihnen nicht nur bei der Leitung von Hybrid-Teams, sondern ermöglicht Ihnen auch die Erstellung von Rechnungen, die Verwaltung der Finanzen und die Berichterstellung – mit Integrationen, die sich nahtlos in Ihre bestehende Technologieumgebung einfügen.

Die besten Features von Flowlu

Verwalten Sie Projekte mit Kanban-Boards, Gantt-Diagrammen und Automatisierung für Aufgaben

Erfassen Sie Arbeitszeiten, Termine und Workloads, um eine starke Teamführung zu unterstützen

Erstellen Sie interne Wissensdatenbanken, um Informationen zu zentralisieren und Unklarheiten zu vermeiden

Verwalten Sie Leads, Geschäfte und Kundenbeziehungen mit integrierten CRM-Tools

Versenden Sie professionelle Rechnungen und führen Sie die Nachverfolgung von Zahlungen mit integrierten Finanztools durch

Limitierungen von Flowlu

Möglicherweise nicht ideal für das Projektmanagement komplexer, groß angelegter technischer Projekte

Die Benutzeroberfläche erfüllt ihre Funktionen, aber sie ist optisch weniger ansprechend als einige Alternativen

Preise für Flowlu

Free

Team: 49 $/Monat pro Team

Geschäft: 99 $/Monat pro Team

Professional: 199 $/Monat pro Team

Enterprise: 329 $/Monat pro Team

Bewertungen und Rezensionen zu Flowlu

G2: 4,7/5 (über 190 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 350 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Flowlu?

Eine G2-Bewertung lautet:

Die All-in-One-Software für Projektmanagement und Aufgabenmanagement. Jedes Feature verfügt über eine eigene API. Das macht die Integration mit anderer Software sehr einfach. Benutzerfreundlich. Der Kundensupport ist ebenfalls hervorragend. Auch der CRM-Support ist gut.

Die All-in-One-Software für Projektmanagement und Aufgaben. Jedes Feature verfügt über eine eigene API. Das macht die Integration mit anderer Software sehr einfach. Benutzerfreundlich. Der Kundensupport ist ebenfalls hervorragend. Auch der CRM-Support ist gut.

📖 Lesen Sie auch: Tipps für das Homeoffice zur Steigerung der Produktivität bei der Remote-Arbeit

7. WorkInSync (Am besten geeignet für die Verwaltung von Büroräumen in Unternehmen)

via WorkInSync

Die Koordination der Konferenzraumnutzung in großen Büros und an mehreren Standorten kann eine Herausforderung sein, insbesondere in einem hybriden Arbeitsmodell. WorkInSync optimiert die Abläufe am Arbeitsplatz mit einer zentralen Plattform, die speziell für verteilte Teams und wechselnde Arbeitszeiten entwickelt wurde.

Sie vereinfacht die Raum- und Schreibtischbuchung sowie die Mitarbeiterplanung und bietet über ein einziges, einheitliches Dashboard Echtzeit-Verfügbarkeitsdaten. Intelligente Buchungsregeln, interaktive Grundrisse und mobiler Zugriff helfen dabei, Konflikte und Nichterscheinen zu vermeiden.

Mit Features wie kontaktlosem Check-in und detaillierten Arbeitsplatzanalysen hilft Ihnen WorkInSync dabei, Ihre Spaces zu optimieren und die Mitarbeitererfahrung zu verbessern. Es unterstützt intelligentere, datengestützte Entscheidungen in Ihrem gesamten hybriden Arbeitsumfeld.

Die besten Features von WorkInSync

Sehen Sie die Ansicht der Verfügbarkeit in Echtzeit, um Terminkonflikte zu vermeiden

Legen Sie intelligente Buchungsregeln fest, um die Kapazitäten zu verwalten und Doppelbuchungen zu vermeiden

Nutzen Sie interaktive Grundrisse, um Räume zu finden und zu reservieren

Planen Sie Tage im Büro und führen Sie die Synchronisierung mit den Kalendern der Teams durch

Verfolgen Sie Anwesenheitstrends, um die Raumnutzung effektiver zu planen

Limitierungen von WorkInSync

Das Setup kann komplex sein, insbesondere bei der Konfiguration von Grundrissen und Buchungsrichtlinien

Es fehlen integrierte Tools für die Zusammenarbeit, sodass separate Plattformen für Nachrichten und Meetings erforderlich sind

Preise für WorkInSync

Standard: 3 $/Monat pro Benutzer (vierteljährliche Abrechnung)

Professional: 4,50 $/Monat pro Benutzer (vierteljährliche Abrechnung)

Unternehmen: 6,75 $/Monat pro Benutzer (vierteljährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu WorkInSync

G2: 4,7/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 140 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über WorkInSync?

In einer G2-Bewertung heißt es:

Das Tischreservierungs-Feature von WorkInSync hat die Arbeitsweise unseres Teams revolutioniert. Dank der Selbstbedienungsoption können wir Tische buchen, wann immer wir sie brauchen, ohne auf Verwaltungsmitarbeiter angewiesen zu sein. Die Möglichkeit, Tische direkt über die mobile App zu buchen, ist unglaublich praktisch. Ich finde es toll, dass ich das Layout des Workspaces sehen und Kollegen ganz einfach finden kann.

Das Tischreservierungs-Feature von WorkInSync hat die Arbeitsweise unseres Teams revolutioniert. Dank der Selbstbedienungsoption können wir Tische buchen, wann immer wir sie brauchen, ohne auf Verwaltungsmitarbeiter angewiesen zu sein. Die Möglichkeit, Tische direkt über die mobile App zu buchen, ist unglaublich praktisch. Ich finde es toll, dass ich das Layout des Workspaces sehen und Kollegen ganz einfach finden kann.

👀 Wussten Sie schon? Drei von vier Mitarbeitern geben an, dass es beim Start von Meetings aufgrund technischer Probleme zu Verzögerungen und Zeitverlusten kommt.

8. Pult (Am besten geeignet für die Planung von Hybridarbeit)

via Pult

Wenn Ihr Team zwischen Arbeitstagen im Büro, Schreibtischreservierungen und der Koordination von Meeting-Räumen jongliert, kann Pult helfen, die Reihenfolge zu bewahren und das Chaos zu beherrschen. Es bietet eine zentralisierte Möglichkeit, hybride Zeitpläne zu verwalten, mit Echtzeit-Sichtbarkeit darüber, wer wann und wo erscheint.

Egal, ob Sie hybrid, remote oder irgendwo dazwischen arbeiten – Pult macht die Koordination im Büro einfacher und planbarer.

Die besten Features von Pult

Planen Sie hybride Arbeitszeiten und schaffen Sie eine einheitliche Routine im Büro

Buchen Sie Räume und Schreibtische mithilfe von Echtzeit-Plänen

Automatisieren Sie die Anwesenheitsnachverfolgung mit Wi-Fi-basierter Anwesenheitsnachverfolgung

Legen Sie intelligente Buchungsregeln fest, um Räume effektiv zu verwalten

Verfolgen Sie die Belegung und Raumnutzung mit detaillierten Analysen

Limitierungen von Pult

Erfordert eine konsequente Nutzung im gesamten Team, um den vollen Wert zu entfalten

Das Setup des Grundrisses erfordert möglicherweise manuelle Eingaben oder die Unterstützung durch das Support-Team von Pult, um die Genauigkeit zu gewährleisten

Preise für Pult

Starter: 2,20 $ pro Benutzer und Monat

Growth: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Geschäft: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Euro-Preise in USD umgerechnet*

Bewertungen und Rezensionen zu Pult

G2: 4,7/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Pult?

Ein G2-Rezensent sagt:

Pult ist clever und einfach. Es löst genau unser Problem: Wer kommt ins Büro und hat er/sie noch einen Schreibtisch zum Arbeiten? Das Setup ist einfach, die Kollegen finden es toll und der Support ist gut!

Pult ist clever und einfach. Es löst genau unser Problem: Wer kommt ins Büro und hat er/sie noch einen Schreibtisch zum Arbeiten? Das Setup ist einfach, die Kollegen finden es toll und der Support ist gut!

9. Collabora Online (Am besten geeignet für die Bearbeitung von Dokumenten in hybriden Teams)

via Collabora Online

Herkömmliche Tools zur Dokumentenbearbeitung können die Zusammenarbeit erschweren, insbesondere für hybride Teams, die mit verstreuten Dateien und Versionsproblemen zu kämpfen haben. Collabora Online bietet eine browserbasierte Office-Suite für die Bearbeitung von Dokumenten, Tabellen und Präsentationen in Echtzeit.

Sie unterstützt Microsoft Office-Formate und bietet Features wie Inline-Kommentare, Echtzeit-Cursor, Versionshistorie und Berechtigungen für die Bearbeitung.

Teams können die Software auf ihren eigenen Servern hosten oder ein Cloud-Setup nutzen, was sie zu einer praktischen Option für diejenigen macht, die Wert auf die Flexibilität von Open Source und mehr Kontrolle über ihre Daten legen.

Die besten Features von Collabora Online

Führen Sie die Nachverfolgung der Änderungen aller Benutzer durch und überprüfen Sie den detaillierten Versionsverlauf der Version

Sichern Sie Inhalte mit Berechtigungen auf Unternehmensniveau und End-to-End-Verschlüsselung

Arbeiten Sie gemeinsam an Dokumenten, ohne zusätzliche Desktop-Software installieren zu müssen

Passen Sie die benutzerdefinierte Benutzeroberfläche und Features dank der Flexibilität von Open Source an die spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens an

Limitierungen von Collabora Online

Die Benutzeroberfläche wirkt im Vergleich zu neueren Plattformen möglicherweise veraltet

Die Konvertierung von Dateien zwischen verschiedenen Formaten kann manchmal zu Unstimmigkeiten im Layout oder in der Formatierung führen

Preise für Collabora Online

Collabora Online Development Edition: Kostenlos

Collabora Online for Business: 2,03 $/Monat pro Benutzer

Collabora Online for Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Collabora Online

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,7/5 (über 100 Bewertungen)

🧠 Wissenswertes: Mark Zuckerberg, der Gründer von Facebook, schwört auf die Steigerung der Produktivität durch einen eiskalten Konferenzraum und hält die Temperatur auf kühlen 15 °C.

10. Zulip (Am besten geeignet für themenbasierte Thread-Unterhaltungen)

via Zulip

Das Wechseln zwischen verschiedenen Tools und die Suche nach Updates kann zeitaufwändig sein und die Konzentration beeinträchtigen, insbesondere für hybride Teams, die sich mit sich überschneidenden Unterhaltungen befassen. Tatsächlich verbringen Mitarbeiter 61 % ihrer Zeit damit, Informationen in verstreuten Systemen zu aktualisieren, zu suchen und zu verwalten.

Zulip bietet eine Open-Source-Team-Chat-Plattform, die Echtzeit-Messaging mit E-Mail-ähnlichen Threads kombiniert, sodass Diskussionen leichter zu verfolgen sind, ohne den Kontext aus den Augen zu verlieren.

Dieses Kommunikations-Tool für hybrides Arbeiten ist besonders hilfreich, wenn mehrere Themen gleichzeitig im Gespräch sind, da es den Mitgliedern des Teams ermöglicht, den Überblick zu behalten und in ihrem eigenen Tempo zu antworten. Mit einer Selbsthosting-Option gibt Zulip Unternehmen zudem mehr Kontrolle über ihre Daten und die interne Kommunikation, was es zu einer durchdachten Wahl für strukturierte hybride Zusammenarbeit macht.

Die besten Features von Zulip

Organisieren Sie Unterhaltungen mit themenbezogenen Threads für eine klarere Kommunikation

Unterstützen Sie die asynchrone Zusammenarbeit, indem Sie jederzeit Antworten auf bestimmte Themen ermöglichen

Behalten Sie den Überblick über Diskussionen, ohne sich in endlosen Verläufen zum Chatten zu verlieren

Integrieren Sie über 100 Tools wie GitHub, Jira und Zapier für nahtlose Workflows

Wählen Sie zwischen On-Premise-Hosting für vollständige Datenkontrolle oder Zulip Cloud für mehr Komfort

Einschränkungen von Zulip

Das Modell der Thread-basierten Unterhaltung erfordert möglicherweise etwas Zeit, bis sich Benutzer, die an herkömmliche Chat-Layouts gewöhnt sind, daran gewöhnt haben

Die Benutzeroberfläche wirkt im Vergleich zu moderneren tools wie Slack oder Microsoft Teams veraltet

Preise für Zulip

Zulip Cloud Free

Zulip Cloud Standard: 8 $/Monat pro Benutzer

Zulip Cloud Plus: 12 $/Monat pro Benutzer

Zulip Selbst gehostet Free

Zulip Self-hosted Basic: 3,50 $/Monat pro Benutzer

Zulip Self-hosted Geschäft: 8 $/Monat pro Benutzer

Zulip Self-hosted Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Zulip

G2: 4,6/5 (über 90 Bewertungen)

Capterra: 4,9/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Zulip?

Ein G2-Rezensent schreibt:

Kanäle und Konversations-Threads sind sehr nützlich, um verschiedene Unterhaltungen voneinander zu trennen. Die Web-/Desktop-Oberfläche ist ansprechend und intuitiv. Der Support und die Dokumentation sind sehr effektiv.

Kanäle und Konversations-Threads sind sehr nützlich, um verschiedene Unterhaltungen voneinander zu trennen. Die Web-/Desktop-Oberfläche ist ansprechend und intuitiv. Der Support und die Dokumentation sind sehr effektiv.

Vereinfachen Sie die Zusammenarbeit mit der besten Software für hybrides Arbeiten: ClickUp

Zwar bieten viele der oben genannten tools für hybrides Arbeiten solide Features für Kommunikation, Terminplanung oder Dokumentenaustausch, doch nur wenige vereinen Alles unter einem Dach. Einige zeichnen sich durch hervorragende Büroverwaltung aus, während andere phänomenale Tools für die Zusammenarbeit bieten.

Wenn Sie keine Kompromisse eingehen möchten, entscheiden Sie sich für ClickUp, die Hybrid-Arbeitssoftware für das Projektmanagement. Von der Projektplanung und Aufgabenverwaltung bis hin zu Team-Chat, Dokumenten, Whiteboards, Zeiterfassung und Dashboards – ClickUp vereint den gesamten Workflow Ihres Teams, egal ob die Teammitglieder remote, im Büro oder hybrid arbeiten.

Suchen Sie nach einer innovativeren und nahtloseren Möglichkeit, hybrides Arbeiten zu verwalten? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und sorgen Sie für Klarheit, Koordination und Kontrolle in Ihrem hybriden Setup.