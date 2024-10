Führung von Teams: Wichtige Fähigkeiten und Strategien für den Erfolg

Nach John Quincy Adams, dem sechsten Präsidenten der Vereinigten Staaten, "Wenn Ihr Handeln andere dazu inspiriert, mehr zu träumen, mehr zu lernen, mehr zu erledigen und mehr zu werden, sind Sie eine Führungspersönlichkeit"

In der Ära nach der Pandemie legen CEOs Wert auf effektive Teamleiter, die Teams erfolgreich führen und eine engagierte Belegschaft trotz veränderter Arbeitsgewohnheiten aufrechterhalten können. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie solche Mitarbeiter für höhere Führungsrollen in Betracht ziehen.

Das weltweit tätige Beratungsunternehmen für Führungskräfte, DDI, hat in seinem CEO Leadership Report 2023 festgestellt, dass Führungskräfte der mittleren Ebene eine wichtige Rolle bei der Schaffung des Talentrückgrats eines Unternehmens spielen und dass Unternehmen, die über qualitativ hochwertige Führungskräfte der mittleren Ebene verfügen, mit hoher Wahrscheinlichkeit 65% der kritischen Führungsrollen .

Der Wechsel von einer funktionalen Rolle zu einer Führungsrolle ist jedoch eine Herausforderung. Die gestiegene Verantwortung für die Ziele eines Teams zu bewältigen, den taktischen Hut gegen einen strategischen Hut zu tauschen und ehemalige Kollegen zu führen, sind einige der Herausforderungen, denen Sie sich stellen müssen, wenn Sie Teammanager werden.

In diesem Blog werden wir alle wesentlichen Fähigkeiten und Strategien behandeln, die Sie sich aneignen müssen, um ein erfolgreicher Teamleiter zu werden, der von den Mitgliedern des Teams respektiert und von der obersten Führungsebene geschätzt wird.

Team-Führung verstehen

Teamleiter sind von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, die Qualität des Betriebs aufrechtzuerhalten und Wachstum und Expansion zu fördern. Gute Teamleiter unterstützen die Arbeit ihres Teams, ermutigen sie, die Ziele des Teams zu erreichen, und halten die Produktivität aufrecht, ohne das große Ganze aus den Augen zu verlieren.

Für einen neuen Teamleiter bringt der Übergang von der Rolle eines einzelnen Mitwirkenden jedoch erhebliche Veränderungen mit sich. Sie sind nun für die Leistung Ihres gesamten Teams verantwortlich. Dies erfordert, Dinge anders zu erledigen und neue Fähigkeiten zu entwickeln.

Die Rollen und Verantwortlichkeiten von Führungskräften

Als Teamleiter oder Manager sind Sie für die strategische Planung und Überwachung des Geschäfts verantwortlich und sorgen dafür, dass die Unternehmensziele und die Ziele des Teams erreicht werden. Eine gute Führungskraft und ein erfolgreiches Team gehören in der Regel zusammen.

Teamleiter entwickeln die Unternehmensstrategie und leiten und motivieren ihre direkten Berichterstatter, diese wie geplant umzusetzen. Sie vertreten das Team auch in funktionsübergreifenden Spaces und arbeiten mit Interessengruppen aus anderen Abteilungen zusammen.

Führungskräfte sind dafür verantwortlich, Teammitglieder mit den richtigen Fähigkeiten einzustellen und sie mit den erforderlichen Ressourcen und der notwendigen Unterstützung zu versorgen, damit sie ihre täglichen Aufgaben gut erledigen können. Sie müssen sicherstellen, dass ihre Mitglieder engagiert und motiviert sind und dass das Team seine Rollen und Ziele versteht.

Großartige Führungspersönlichkeiten haben bestimmte nuancierte Fähigkeiten zur Führung von Teams gemeinsam. Sie glauben daran, dass sie Arbeit delegieren und ihre Teams befähigen können. Sie denken strategisch, bauen Beziehungen auf, kommunizieren gut und konzentrieren sich auf die Lösung von Problemen.

Mit 40 % der US-Angestellten arbeiten mindestens einen Tag pro Woche aus der Ferne müssen Teamleiter nun auch in der Lage sein, ein komfortables hybrides oder Remote-Arbeitsumfeld zu schaffen.

Wesentliche Fähigkeiten für eine effektive Führung von Teams

Kommunikation

"Große Führungskräfte kommunizieren und große Kommunikatoren führen."

Simon Sinek, Verfasser von Das unendliche Spiel.

Effektive Kommunikation ist der Grundstein für

team-Management

. Es sorgt für ein klares Verständnis der Ziele, fördert die Zusammenarbeit und hält das Team während des gesamten Lebenszyklus eines Projekts auf Kurs.

Allerdings können die Kommunikationsstile in Teams sehr unterschiedlich sein.

Das Erkennen dieser Unterschiede und der Einsatz mehrerer

kommunikationsstrategien

auf der Grundlage der Struktur und des Speicherorts des Teams fördert ein Umfeld, in dem sich alle Mitglieder des Teams wohlfühlen und ihren Beitrag leisten können.

Wenn Ihre Teammitglieder zum Beispiel weit entfernt oder geografisch verteilt sind, stellen Sie sicher, dass Sie die wichtigsten Diskussionspunkte des Meetings über asynchrone Kanäle wie Slack oder ClickUp Chat damit jeder weiß, was besprochen wurde.

Bringen Sie die Kommunikation im Team unter ein Dach mit ClickUp Chat, um Updates freizugeben, Ressourcen zu verknüpfen und nahtlos zusammenzuarbeiten

Anpassung der Kommunikation an die Dynamik des Teams

Berücksichtigen Sie die Zusammensetzung Ihres Teams. Bevorzugen sie ausführliche Diskussionen oder eine knappe Kommunikation? Häufige Aktualisierungen oder zeitversetzte Interaktion? Asynchrone Tools für die Zusammenarbeit oder persönliche Synchronisierung? Um als Teamleiter erfolgreich zu sein, sollten Sie den Stil jedes Mitglieds kennen und versuchen, Ihren Kommunikationsstil an den der Mitglieder anzupassen.

Proaktives Ansprechen von Problemen

Gelöschte Kommunikation von Teamleitern hält nicht nur Projekte auf Kurs, sondern ermöglicht auch die frühzeitige Erkennung potenzieller Probleme. Wenn ein Mitglied eines Teams bei der Arbeit an einer Aufgabe auf ein mögliches Hindernis stößt, sollten Sie nach Möglichkeiten suchen, es mit dem gesamten Team zu besprechen, gemeinsam Lösungen zu erarbeiten und das Problem direkt im Rahmen der Aufgabe anzusprechen. Diese Transparenz und offene Kommunikation ermöglicht schnellere Lösungen und einen reibungsloseren Workflow.

Als Teamleiter müssen Sie Ihrem Team proaktiv Ideen und Strategien zur Verbesserung und Aufrechterhaltung der Leistung anbieten, anstatt nur reaktives Feedback zu geben.

Die ClickUp Projektmanagement-Software verfügt über wichtige Tools, um zu kommunizieren, Probleme zu lösen und das Projekt auf Kurs zu halten.

Führen Sie produktive Meetings mit Ihrem Team durch - mit der ClickUp Vorlage für die Agenda

Die

Agenda-Vorlage von ClickUp

hilft Ihnen, das Beste aus Ihren Meetings mit Ihrem Team herauszuholen. Nutzen Sie die Vorlage, um die Ziele des Meetings und die zu behandelnden Themen zu umreißen, die Aufgaben in Elemente aufzuteilen und Verantwortlichkeiten zuzuweisen.

Diese Vorlage hilft Teamleitern dabei:

Sicherstellen, dass alle relevanten Probleme in dem Meeting angesprochen werden

Die Teilnehmer vorzubereiten, indem sie ihnen einen Überblick über die zu besprechenden Themen geben

Eine angemessene Struktur und Reihenfolge für das Meeting festzulegen

Die aktive Teilnahme zu fördern

Regelmäßige und transparente Kommunikation

Halten Sie täglich 10-15 Minuten lang Besprechungen ab, um mit Ihrem Team zu kommunizieren. Nutzen Sie diese Zeit, um gemeinsam eine Teamkultur zu schaffen, die die isolierte Arbeit aufbricht, indem Sie die gemeinsame Verantwortlichkeit und den transparenten Austausch von Ideen fördern und die Mitglieder des Teams bei der Erreichung der Unternehmensziele unterstützen.

Zielsetzung

Selbst das talentierteste Team kann sich ohne klare Ziele auf dem Meer verloren fühlen. Bei der Einstellung von Zielen geht es nicht nur darum, am Ende eines Projekts ein paar Kästchen anzukreuzen, sondern darum, Ihrem Team einen Fahrplan für den Erfolg zu geben. Der Funke entfacht die Motivation, fördert die Zusammenarbeit und führt letztendlich zu den "Aha!"-Momenten.

Warum Ziele für Teams wichtig sind

Ihr Team kann nur dann effektiv zusammenarbeiten, wenn es weiß, wohin die Reise gehen soll. Klar definierte Ziele geben ein gemeinsames Gefühl für Zweck und Richtung. Sie sind der Nordstern, der den Aufwand aller Beteiligten auf ein gemeinsames Ziel ausrichtet. Diese Klarheit fördert die Konzentration und ermöglicht es Ihrem Team, Aufgaben zu priorisieren und Ressourcen effizient zuzuweisen.

Motivation durch Zieleinstellungen

Bei Zielen geht es nicht nur um die Richtung, sondern auch um die Inspiration. Wenn Ziele erreichbar und dennoch herausfordernd sind, schaffen sie ein gesundes Gefühl des Wettbewerbs und den Wunsch, sich zu übertreffen.

Klare Einzelziele setzen und Erfolge erzielen mit ClickUp Goals

Tipps für die Einstellung von Zielen:

Nutzen Sie Tools zur Einstellung von Zielen :

Software für das Projektmanagement kann für die Entwicklung eines detaillierten Rahmens für die Einstellung von Zielen verwendet werden.

ClickUp's Projektmanagement-Plattform kann Ihnen dabei helfen, Unternehmensziele und Zeitleisten zu dokumentieren, sie in Team- und Einzelaufgaben aufzuschlüsseln und für jede Aufgabe eine klare Eigentümerschaft zuzuweisen. Dies sorgt für Transparenz und ermöglicht es den Teams, die Verbindungen zwischen ihren Verantwortlichkeiten und den Gesamtzielen der Organisation zu erkennen

: Software für das Projektmanagement kann für die Entwicklung eines detaillierten Rahmens für die Einstellung von Zielen verwendet werden. ClickUp's Projektmanagement-Plattform kann Ihnen dabei helfen, Unternehmensziele und Zeitleisten zu dokumentieren, sie in Team- und Einzelaufgaben aufzuschlüsseln und für jede Aufgabe eine klare Eigentümerschaft zuzuweisen. Dies sorgt für Transparenz und ermöglicht es den Teams, die Verbindungen zwischen ihren Verantwortlichkeiten und den Gesamtzielen der Organisation zu erkennen Erstellen Sie SMART-Ziele: Stellen Sie sicher, dass die Ihrem Team zugewiesenen Ziele SMART-Ziele (spezifisch, messbar, erreichbar, relevant, zeitgebunden) sind, damit es versteht, was zu erledigen ist und wie der Erfolg zu messen ist. ClickUp-Ziele kann Ihnen helfen, Ziele zu organisieren, um Ihr Team zu motivieren, sie zu erreichen. Sie können auch Meilensteine verwenden, um entscheidende Phasen hervorzuheben

Stellen Sie sicher, dass die Ihrem Team zugewiesenen Ziele SMART-Ziele (spezifisch, messbar, erreichbar, relevant, zeitgebunden) sind, damit es versteht, was zu erledigen ist und wie der Erfolg zu messen ist. ClickUp-Ziele kann Ihnen helfen, Ziele zu organisieren, um Ihr Team zu motivieren, sie zu erreichen. Sie können auch Meilensteine verwenden, um entscheidende Phasen hervorzuheben Zuverlässigkeit aufbauen: Speichern und verfolgen Sie die Ziele Ihres Teams in einem zentralisierten und gemeinsam nutzbaren Repository, auf das die Mitglieder zugreifen können. Dies hilft ihnen, etwaige Zweifel auszuräumen, und erhöht die Verantwortlichkeit, da jeder den Fortschritt sehen kann

Vertrauenswürdigkeit

_Vertrauen wird durch viele kleine Handlungen im Laufe der Zeit aufgebaut und erhalten

Lolly Daskal, Motivationsrednerin

Hier erfahren Sie, warum Vertrauenswürdigkeit eine nicht verhandelbare Führungsqualifikation ist.

Wenn Sie das Vertrauen Ihres Teams gewinnen, ist es wahrscheinlicher, dass sie zusammenarbeiten, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen, selbst in den schwierigsten Zeiten.

Wie Sie als guter Teamleiter Vertrauen aufbauen können, erfahren Sie hier:

Transparenz fördern: Seien Sie gegenüber Ihren Mitgliedern im Team jederzeit transparent. Steht eine Entlassung an? Kommunizieren Sie. Macht das Unternehmen gerade eine schwierige Phase durch? Kommunizieren Sie auch hier. Lassen Sie Ihre Mitglieder nicht im Dunkeln tappen

Seien Sie gegenüber Ihren Mitgliedern im Team jederzeit transparent. Steht eine Entlassung an? Kommunizieren Sie. Macht das Unternehmen gerade eine schwierige Phase durch? Kommunizieren Sie auch hier. Lassen Sie Ihre Mitglieder nicht im Dunkeln tappen Bauen Sie Verbindungen auf: Stellen Sie eine persönliche und emotionale Verbindung zu jedem Mitglied Ihres Teams her. Nehmen Sie sich Zeit, um regelmäßig mit Ihrem Team unter vier Augen zusammenzukommen. Dies kann viel dazu beitragen, dass sich niemand unbeteiligt oder verloren fühlt

Stellen Sie eine persönliche und emotionale Verbindung zu jedem Mitglied Ihres Teams her. Nehmen Sie sich Zeit, um regelmäßig mit Ihrem Team unter vier Augen zusammenzukommen. Dies kann viel dazu beitragen, dass sich niemand unbeteiligt oder verloren fühlt Gehen Sie Ihren Worten Taten folgen: Durch Ihr Handeln können Sie das Vertrauen Ihres Teams am besten gewinnen. Kommunizieren Sie ehrlich und vertrauensvoll, nehmen Sie sich selbst in die Pflicht und zeigen Sie ihnen Respekt und Rücksichtnahme

Positivität

Pessimismus führt zu Schwäche, Optimismus zu Stärke.

William James, Philosoph und Psychologe

Teamleiter mit einem positiven Outlook schaffen dauerhafte und wirkungsvolle Beziehungen in der Zusammenarbeit, die es relativ leicht machen, Ziele zu erreichen.

Zu den Leitprinzipien einer effektiven Führungskraft gehört der Aufbau eines positiven Arbeitsumfelds, in dem sich das Team wertgeschätzt, motiviert und produktiv fühlt.

Eine McKinsey-Studie zeigt, dass

89 % der Arbeitnehmer glauben, dass ein sicherer und respektvoller Workspace wichtig ist

.

Als Führungskraft ist es Ihre Aufgabe, für die psychologische Sicherheit Ihres Teams zu sorgen. Ihr Team sollte sich wohl fühlen, wenn es seine Ansichten, Bedenken und Ideen äußern kann, ohne Rückschläge befürchten zu müssen. Sie sollten in der Lage sein, zu scheitern und daraus zu lernen, weil Sie sie ermutigen, Scheitern als Lernmöglichkeit zu sehen.

Sie können auch ein positives Arbeitsumfeld schaffen, indem Sie die Kommunikation und Zusammenarbeit fördern, klare Ziele und regelmäßiges Feedback vorgeben, gute Arbeit anerkennen und Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration fördern.

Einen positiven Führungsansatz verfolgen:

Kennen Sie Ihr Team: Verstehen Sie Ihr dynamik Ihres Teams -Wer erbringt gute Leistungen, wer braucht zusätzliche Unterstützung? Sobald Sie ein klares Bild von den Stärken und Entwicklungsbereichen jedes Einzelnen haben, können Sie Probleme schneller lösen und eine positive Atmosphäre für Ihr Team schaffen

Verstehen Sie Ihr dynamik Ihres Teams -Wer erbringt gute Leistungen, wer braucht zusätzliche Unterstützung? Sobald Sie ein klares Bild von den Stärken und Entwicklungsbereichen jedes Einzelnen haben, können Sie Probleme schneller lösen und eine positive Atmosphäre für Ihr Team schaffen Förderung der Zusammenarbeit: Führen Sie teambildende Aktivitäten wie Sitzungen zum Kennenlernen und Teamspiele durch. Diese unterhaltsamen Aktivitäten können Ihren Teammitgliedern helfen, sich besser kennenzulernen und die Zusammenarbeit zu verbessern

Selbstverantwortung

_Führungspersönlichkeiten inspirieren die Verantwortlichkeit durch ihre Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen, bevor sie Schuldzuweisungen machen

Courtney Lynch, Verfasser von Leading From The Front

Bevor Sie von Ihrem Team erwarten, dass es für seine Handlungen verantwortlich ist, sollten Sie die Fähigkeit der Selbstverantwortung beherrschen. Ein idealer Teamleiter gibt die Verantwortung frei, anstatt seine Mitglieder für die Nichterfüllung von Zielen verantwortlich zu machen.

So verbessern Sie Ihre Fähigkeiten zur Selbstverantwortung:

Transparenz: Stellen Sie klare Erwartungen auf und machen Sie Ihre Leistung gegenüber Ihren Teammitgliedern transparent

Stellen Sie klare Erwartungen auf und machen Sie Ihre Leistung gegenüber Ihren Teammitgliedern transparent Rechenschaftspartner: Suchen Sie sich einen Rechenschaftspartner, beispielsweise eine andere Führungskraft aus einem anderen Team. Dieser Partner wird Ihr Ansprechpartner sein, wenn es darum geht, Ziele, Probleme in Ihrem Team, positive Bestätigungen und gelegentliche Tiraden zu besprechen

Führungsstile und die Dynamik des Teams

Eine Führungskraft zu sein ist wie der Kapitän eines Schiffes, den man durch verschiedene Herausforderungen navigieren muss. Dafür gibt es keine einheitliche Formel. Die Stile ändern sich je nach der Art der Führungskraft und des Teams.

Sie müssen sich nicht an einen einzigen Stil halten. Sie können mit verschiedenen Stilen experimentieren und je nach Situation dem einen oder dem anderen den Vorzug geben.

Schauen wir uns die drei gängigen Führungsstile an:

Demokratische Führung

Diese Art der Führung beinhaltet kollektive Entscheidungsfindung, fördert den gegenseitigen Respekt und sorgt für Vielfalt und Transparenz. Der Teamleiter ermutigt zur aktiven Teilnahme, führt einen sinnvollen Dialog und fördert die Eigentümerschaft an den Ergebnissen.

Dieser Führungsstil ist ideal für Teams mit vielen verschiedenen Persönlichkeiten, da er die Zusammenarbeit fördert und es den Mitarbeitern ermöglicht, ihre Meinung zu äußern, ohne sich Gedanken über die Beurteilung machen zu müssen.

Google ist für seine einzigartige Unternehmenskultur bekannt. Die Gründer Larry Page und Sergey Brin wählten ursprünglich einen demokratischen Führungsstil, um eine Kultur der offenen Kommunikation aufzubauen und die Mitarbeiter zu ermutigen, sich stärker an der Entscheidungsfindung zu beteiligen. Kein Wunder, dass Google eine der innovativsten Marken der Welt ist und eine globale Belegschaft führt, in der jeder gleichberechtigt an der Entscheidungsfindung beteiligt ist.

Demokratische Führung hat langfristige Auswirkungen auf Ihr Team. Die Mitarbeiter sind eher bereit, ihre Ideen freizugeben. Demokratische Führungskräfte schaffen eine kommunikationsorientierte Kultur, in der kreative Gedanken ganz natürlich fließen und die Mitarbeiter jederzeit bereit sind, Ideen zu entwickeln.

Autokratische Führung

Autokratische Führungskräfte ermutigen nicht

zusammenarbeit im Team

und werden oft wegen mangelnder emotionaler Intelligenz kritisiert.

Während dieser Führungsstil in anspruchsvollen Situationen, in denen man schnell Entscheidungen treffen muss, gut funktioniert, eignet er sich nicht für größere Abteilungen. Sicherlich sorgen diese Führungskräfte dafür, dass das Team nicht von den vorgegebenen Regeln abweicht, aber eine strenge autokratische Führung kann zu einer hohen Fluktuation führen.

Laissez-faire-Führung

Dieser auch als delegative Führung bezeichnete Führungsstil nimmt die Hände aus dem Spiel und lässt jedem die Freiheit, Entscheidungen zu treffen. Die Führungskräfte stellen ihren Teams die Tools und Ressourcen zur Verfügung, die sie für den Erfolg benötigen, halten sich aber aus der täglichen Arbeit heraus.

Da er unabhängiges Denken fördert, ist dieser Führungsstil ideal für Kreativagenturen und Werbeunternehmen. Er ist auch effektiv, wenn das Team aus Experten besteht, die nicht viel Anleitung brauchen. In Teams mit unerfahrenen Mitgliedern kann er jedoch zu einem Mangel an Rollenklarheit und Orientierungslosigkeit führen.

Die Rolle der Teamleitung bei der beruflichen Entwicklung

Das Vertrauen der Führungskräfte gewinnen

Wenn Sie ein funktionsübergreifendes Team leiten, um ein Ziel zu erreichen, beweisen Sie den leitenden Angestellten Ihre emotionale Intelligenz, Ihre Kompetenz und Ihren Scharfsinn im Geschäft. Dadurch können sie Ihnen leicht komplexe Aufgaben anvertrauen. Dies bedeutet schnellere Wachstumschancen, häufige Belohnungen, organisationsweite Anerkennung und rechtzeitige Gehaltserhöhungen.

Networking mit Top-Fachleuten in Ihrer Branche

Führungsrollen helfen Ihnen, Ihr Netzwerk zu erweitern, sich in der Branche zurechtzufinden, mit den besten Fachleuten zu interagieren und Ihre Chancen auf bessere Möglichkeiten zu erhöhen. Abgesehen von externen Netzwerken hilft Ihnen die Fähigkeit, mit Menschen aller Persönlichkeitstypen zu kommunizieren, auch dabei, Aufgaben reibungslos zu delegieren, da Sie sich im Umgang mit Kollegen, Vorgesetzten und Mitgliedern Ihres Teams geschickt anstellen.

Aufbau einer persönlichen Marke

Als erfolgreiche Führungskraft können Ihre Erfolge und Ihre Anerkennung dazu beitragen, Ihre persönliche Marke zu stärken.

Die Rolle der Teamführung bei der Lösung von Konflikten

Konflikte in Teams sind keine Seltenheit, und ein guter Teamleiter kann Konflikte und Streitigkeiten im Team leicht ansprechen und lösen.

Hier sind einige Eigenschaften, die Ihnen helfen können, Konflikte erfolgreich zu lösen:

Praktizieren Sie aktives Zuhören: Hören Sie jedem Mitglied des Teams einzeln zu, um die Ursache des Konflikts zu ermitteln und zu beseitigen. Maintainen Sie einen unvoreingenommenen Ansatz, bei dem jeder gleich behandelt wird

Hören Sie jedem Mitglied des Teams einzeln zu, um die Ursache des Konflikts zu ermitteln und zu beseitigen. Maintainen Sie einen unvoreingenommenen Ansatz, bei dem jeder gleich behandelt wird Problemlösungsorientierte Einstellung: Anstatt sich von häufigen Konflikten überwältigen zu lassen, sollten Sie Muster erkennen, um den Trend zu erkennen und eine Lösung zu finden, die die Ursachen dieser Konflikte angeht

Anstatt sich von häufigen Konflikten überwältigen zu lassen, sollten Sie Muster erkennen, um den Trend zu erkennen und eine Lösung zu finden, die die Ursachen dieser Konflikte angeht Geduld und Einfühlungsvermögen: Schaffen Sie ein Umfeld, das von Schuldzuweisungen abhält und die Mitglieder des Teams ermutigt, zwischenmenschliche Differenzen auf reife Weise zu lösen

Herausforderungen der Team-Führung in modernen Arbeitsumgebungen

Konfliktmanagement

Konflikte am Arbeitsplatz sind ein ernstes Problem. Als Führungskraft müssen Sie unvoreingenommen damit umgehen, damit sich die Mitarbeiter nicht verunsichert oder unterbewertet fühlen. Eine Umfrage hat ergeben, dass

31 % der Arbeitnehmer, die Konflikte am Arbeitsplatz erlebt haben

berichteten, dass sie von den Führungskräften nicht ernst genommen wurden, wenn sie einen Konflikt meldeten.

Aus der Sicht einer neuen Führungskraft kann der Umgang mit Konflikten überwältigend sein, vor allem, wenn zu viele Mitglieder mit unterschiedlichem Hintergrund und unterschiedlichen Persönlichkeiten beteiligt sind. Man muss mit ihren Emotionen und Meinungen respektvoll umgehen, ohne parteiisch zu wirken.

In solchen Situationen ist es am besten, offen mit allen Mitgliedern des Teams zu kommunizieren, die an dem Konflikt beteiligt sind. Ein guter Umgang mit Konflikten ist eines der wichtigsten Merkmale einer großen Führungskraft. Um Ihre Konfliktlösungsfähigkeiten zu verbessern, können Sie:

Aktives Zuhören üben

Einfühlungsvermögen gegenüber Kollegen entwickeln und zeigen

Ihre eigenen Emotionen gut managen

Sich auf die Lösung der Angelegenheit konzentrieren, ohne sich darum zu kümmern, Recht zu haben

Kommunizieren Sie oft und gut

Veränderungsmanagement

Wenn ein Unternehmen zu skalieren beginnt, wird der Wandel zur einzigen Konstante. Zu den Veränderungen gehören unter anderem die Arbeitsplatzkultur, die Positionierung auf dem Markt, interne Richtlinien und technologische Veränderungen. Für die Mitarbeiter ist es oft schwierig, sich schnell an diese häufigen Veränderungen anzupassen, was zu kritischen Problemen wie Konflikten, gelegentlichen Rückschlägen, sinkender Produktivität, Widerstand gegen Veränderungen und Unsicherheit führt.

Um diese Herausforderungen zu bewältigen und den Mitarbeitern zu helfen, den Wandel anzunehmen, müssen Teamleiter:

Eine positive Einstellung bewahren

Proaktiv mit dem Team kommunizieren

Einen Plan für das Veränderungsmanagement haben, um die Veränderungen effektiv durchzuführen

Motivieren Sie das Team

Auf Rückschläge vorbereitet sein

Zögern Sie nicht, 1:1-Gespräche mit Ihren Teammitgliedern zu vereinbaren, um ihnen zuzuhören, zu verstehen, was sie an der Veränderung stört, und ihnen auf einfühlsame Weise mitzuteilen, wie diese Veränderung ihnen langfristig zugute kommen wird.

Stakeholder-Management

Der Schlüssel zu einem erfolgreichen Stakeholder-Management liegt darin, ein perfektes Gleichgewicht zwischen der Führung Ihres Teams, dem guten Einvernehmen mit der Unternehmensleitung und der Aufrechterhaltung einer produktiven Beziehung zu Ihren Mitarbeitern zu finden.

Auch wenn dies entmutigend klingt, können Sie Stakeholder managen, indem Sie direkte und indirekte Stakeholder verstehen, sie je nach ihrer Stellung in Ihrem Arbeitsumfeld kategorisieren, ihre Bedürfnisse verstehen und entsprechend handeln.

Ein Beispiel: Ihre Mitglieder im Team sind direkte Stakeholder, da Ihr Anerkennungspotenzial von ihren Leistungen abhängt. Dementsprechend können Sie ihnen die höchste Priorität einräumen und sich zuerst um ihre Bedürfnisse kümmern.

Aufbau eines effektiven und abgestimmten Teams

Es ist eine Herausforderung, ein Team aus Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund und verschiedenen Persönlichkeitstypen zusammenzustellen. Eine effektive und einfühlsame Führungskraft ist für diese Gruppe von zentraler Bedeutung.

Im Folgenden finden Sie einige Möglichkeiten, wie Sie ein kohäsives Team aufbauen können:

Behandeln Sie alle Mitglieder des Teams gleich und ermutigen Sie sie, zusammenzuarbeiten, anstatt zu konkurrieren

Ermächtigen Sie sie, eigene Ergebnisse zu erzielen

Fördern Sie teambildende Aktivitäten wie Onlinespiele, Betriebsausflüge usw.

Inspirieren Sie das Team dazu, ein größeres, gemeinsames Ziel anzustreben

Teams motivieren, einbinden und an sich binden

Laut einer Umfrage von GoodHire, einem Unternehmen für Hintergrundüberprüfungen,

82% der amerikanischen Angestellten

gaben an, dass sie ihren Arbeitsplatz möglicherweise wegen schlechter Manager kündigen würden.

Mitarbeiter haben oft mit Problemen wie mangelnder Anerkennung und Wertschätzung, unbefriedigender Vergütung und dem Fehlen eines konstruktiven Feedbacksystems zu kämpfen, was sie dazu veranlasst, sich nach neuen Möglichkeiten umzusehen.

Als Führungskraft sind Sie dafür verantwortlich, Probleme, die sich auf das Engagement des Teams auswirken, zu erkennen und zu lösen. Eine hohe Fluktuationsrate in einem Team kann ein Zeichen für ein Führungsversagen sein. Um sicherzustellen, dass Sie keine Leistungsträger in Ihrem Team verlieren und dass die Einzelziele des Teams erreicht werden können, müssen Sie einen Aktionsplan haben, um Ihr Team motiviert und zufrieden zu halten. Dies ist auch aus finanzieller Sicht sinnvoll, denn die Ersetzung eines Mitarbeiters kostet bis zum Zweifachen seines Jahresgehalts.

Um die Motivation Ihres Teams aufrechtzuerhalten und die Mitarbeiterfluktuation zu verringern, können Sie als Führungskraft folgende Schritte unternehmen:

Bauen Sie enge Beziehungen zu den einzelnen Mitgliedern Ihres Teams auf

Erkennen Sie gute Arbeit an und belohnen Sie sie

Seien Sie fair und objektiv bei der Beurteilung der Leistung

Planen Sie regelmäßige Meetings und Besprechungen mit dem Team sowie mit einzelnen Mitarbeitern, um Feedback zu erhalten und Probleme zu lösen

Holen Sie ihren Beitrag zu Strategien und Plänen ein, die sich auf ihre Arbeit auswirken

Helfen Sie ihnen, Wachstumschancen zu finden und zu nutzen

Wenn Sie eine neue Führungskraft sind und wenig oder gar keine Erfahrung mit Einzelgesprächen und Leistungsbewertungen haben, machen Sie sich keine Sorgen. Wir haben Vorlagen, die Ihnen den Einstieg erleichtern.

Verwalten Sie Ihre 1:1 Meetings mit Teammitgliedern mit ClickUp's 1-on-1 Vorlage

Die

ClickUp 1:1 Meeting Vorlage

hilft Ihnen, strukturierte Meetings mit Teammitgliedern durchzuführen. Die Vorlage enthält vorgefertigte Seiten für Mitarbeiterrollen, Erwartungen und wiederkehrende Meeting-Agenden für jedes Mitglied des Teams.

Sie hilft Ihnen, Tagesordnungen zu definieren und freizugeben, Ihr Team an Zielen und Prioritäten auszurichten und umsetzbares Feedback zu erhalten und freizugeben.

Team-Entwicklung

Eine unterstützende Führungskraft sorgt nicht nur dafür, dass ihr Team die Dinge erledigt. Sie motivieren ihr Team, sich beruflich und persönlich weiterzuentwickeln. Die Mitarbeiter haben jedoch oft viel um die Ohren, und häufige Termine überfordern sie. In solchen Situationen geben sie persönliche und berufliche Entwicklungsaktivitäten schnell auf und räumen den regulären Arbeitsaufgaben Vorrang ein.

Eine Führungskraft sollte Verantwortlichkeiten besser delegieren und den Mitarbeitern kostenlos Zeit geben, um Weiterbildungskurse zu besuchen, ihre Soft Skills zu verbessern und sich beruflich weiterzuentwickeln.

Führungskräfte sollten immer ein offenes Ohr für die Fragen und Anliegen ihrer Mitarbeiter haben, um ihnen zu helfen, sich beruflich weiterzuentwickeln und die Saat für die Übernahme von Führungsaufgaben in ihrem Kopf zu pflanzen.

Die Leitung eines Teams bringt eine Reihe einzigartiger Herausforderungen mit sich. Sie brauchen jede Hilfe, die Sie bekommen können, um die Arbeit auf Kurs zu halten und Ihr Team zu Höchstleistungen zu bringen. Die besten Teamleiter verwenden All-in-One-Tools wie ClickUp, um funktionsübergreifende Teams wie Profis zu managen, die Teamleistung zu überwachen, ihre Zeitmanagementfähigkeiten zu verbessern und das Engagement der Mitarbeiter zu steigern.

Hier erfahren Sie, warum ClickUp der beste Freund eines jeden Teamleiters ist

Sparen Sie Zeit und Aufwand, indem Sie die KI-Tools in ClickUp nutzen ClickUp Gehirn können Sie allgemeine Ziele in kleinere Aufgaben und Unteraufgaben umwandeln, Beschreibungen zu jeder Aufgabe hinzufügen, um die Sichtbarkeit für Ihr Team zu erhöhen, Projekt-Updates schreiben und mit Ihrem KI-Projektmanager automatisch StandUps erstellen. Mit dem KI Writer for Work können Sie außerdem E-Mails, Danksagungen, Zusammenfassungen von Meeting-Notizen und vieles mehr verfassen

Verbinden Sie Aufgaben, Dokumente, Personen und das gesamte Wissen Ihres Unternehmens mit ClickUp Brain

Abschließende Sichtbarkeit aller Projekte und Abhängigkeiten von Aufgaben auf einen Blick mit Features wie Gantt Diagrammen, ClickUp's Board Ansicht , etc.

aller Projekte und Abhängigkeiten von Aufgaben auf einen Blick mit Features wie Gantt Diagrammen, ClickUp's Board Ansicht , etc. Aufgaben priorisieren , damit die Mitglieder des Teams ein gemeinsames Ziel verfolgen und sich auf das Wesentliche konzentrieren können

, damit die Mitglieder des Teams ein gemeinsames Ziel verfolgen und sich auf das Wesentliche konzentrieren können Verantwortlichkeit und effektives Delegieren mit Aufgabenzuweisung und Eigentümerschaft für das Projekt

und effektives Delegieren mit Aufgabenzuweisung und Eigentümerschaft für das Projekt Transparenz mit Thread-Kommentaren in Aufgaben fördern, damit alle auf der gleichen Seite sind und Blockierer identifiziert und beseitigt werden können

mit Thread-Kommentaren in Aufgaben fördern, damit alle auf der gleichen Seite sind und Blockierer identifiziert und beseitigt werden können Schaffen Sie ein gemeinsames Verständnis und Klarheit über jedes Projekt und reduzieren Sie Reibung und Verwirrung mit kollaborativen ClickUp Dokumente und ClickUp Chat

und Klarheit über jedes Projekt und reduzieren Sie Reibung und Verwirrung mit kollaborativen ClickUp Dokumente und ClickUp Chat Verwalten und Nachverfolgen aller Projekte in einem freigegebenen ClickUp Dashboard und verfolgen Sie den täglichen, wöchentlichen und monatlichen Fortschritt über ClickUp Ziele, ohne sich in mehrere Team Meetings zu stürzen, die Ihre Mitglieder erschöpfen könnten

ClickUp Docs zum Dokumentieren und Freigeben wichtiger Informationen für das Team

Sparen Sie Zeit beim Start eines neuen Projekts mit ClickUp's

projektmanagement Vorlagen

. Von der Automatisierung von Workflows, vorgefertigten Workflows,

Erstellung eines Gantt Diagramms

und die Organisation von Aufgaben, Projektdetails und Dokumenten - diese Vorlagen erledigen die schwere Arbeit für Sie.

Zum Beispiel können Gantt Diagramm Vorlagen in ClickUp Projektleitern Zeit und Aufwand sparen und sicherstellen, dass kein Schritt übersehen wird.

Ansicht mehrerer Projekte in einem einzigen Gantt-Diagramm in ClickUp's Gantt Zeitleiste Vorlage

Die

ClickUp Gantt Zeitleiste Vorlage

ist eine solche fortschrittliche Lösung. Sie ermöglicht es Teamleitern, die Abläufe mit einer Tages-, Monats- und Jahresübersicht zu überwachen. Es hilft Ihnen, die Planung und Nachverfolgung von Projekten zu vereinfachen, indem es

Erstellung von Aufgaben mit automatisch aktualisierten Zeitleisten

Organisation von Aufgaben in Projekten

Klare Visualisierung des Fortschritts mit farblich codierten Status

Mit guter Teamführung zum Erfolg des Teams

Die Aufgabe eines Teamleiters ist schwierig, aber mit den richtigen Tools und Fähigkeiten und einem begeisterten Team ist eine großartige Teamführung möglich. Durch den Aufbau und das Üben von Fähigkeiten wie Kommunikation, Teammotivation, Delegation, Positivität und Vertrauen können Sie von einem guten zu einem großartigen Teamleiter werden.

Tools wie ClickUp können Sie dabei unterstützen, Ihre Teams zu befähigen, effektiv zusammenzuarbeiten und Ziele als Team zu erreichen. Denken Sie daran, dass Ihr Team Ihr Stamm ist - unterstützen Sie es, hören Sie ihm zu und finden Sie Lösungen mit ihm, nicht für es.

Um herauszufinden, wie ClickUp Ihre Fähigkeiten als Teamleiter verbessern kann, melden Sie sich an bei ClickUp kostenlos .

FAQs

Was ist ein effektiver Teamleiter?

Ein effektiver Teamleiter verfügt über Führungsqualitäten wie Kommunikationsfähigkeit, Delegation, Einstellung von Zielen und Selbstverantwortung und kann ein Team von Einzelpersonen in eine Gruppe verwandeln, die zusammenarbeitet, um gemeinsame Ziele zu erreichen.

Wie erledigen Sie die Führung eines Teams?

Sie leiten ein Team, indem Sie die individuellen Stärken und Entwicklungsbereiche jedes Mitglieds verstehen, seinen Arbeitsstil kennenlernen und es mit umsetzbaren Lösungen unterstützen, ohne die übergeordneten Ziele der Organisation aus den Augen zu verlieren.

Was sind die Qualitäten eines guten Teamleiters?

Es gibt viele Qualitäten, die einen guten Teamleiter auszeichnen, aber die wichtigsten sind emotionale Intelligenz, Vertrauenswürdigkeit, Positivität, ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten, die Fähigkeit zu delegieren und zu motivieren sowie der Wunsch nach ständigem Lernen und Verbesserung.