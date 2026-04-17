Die 10 besten Base44-Alternativen im Jahr 2026

Die meisten KI-App-Builder lösen das Problem „Wie baue ich das?“, doch Untersuchungen von Bain zeigen, dass das Schreiben und Testen von Code nur 25 % bis 35 % der Zeit von der ersten Idee bis zur Produkteinführung ausmacht.

Sobald Ihre App existiert, jonglieren Sie plötzlich mit der Sprint-Planung auf einer Registerkarte, der Dokumentation auf einer anderen und den Team-Updates auf einer dritten. Genau das ist die Art von „Work Sprawl“ – die Fragmentierung der Arbeit über mehrere, voneinander getrennte Tools und Plattformen hinweg, die nicht miteinander kommunizieren –, die die Veröffentlichung verlangsamt.

Dieser Leitfaden behandelt die 10 besten Base44-Alternativen für jeden Anwendungsfall, von „Prompt-to-App“-Generatoren und browserbasierten IDEs bis hin zu KI-Codierungsassistenten und konvergenten Workspaces wie ClickUp.

Base44-Alternativen auf einen Blick

Hier finden Sie einen kurzen Überblick über die besten Base44-Alternativen, sortiert nach den Zielgruppen, für die sie am besten geeignet sind, und den Bereichen, in denen sie sich besonders auszeichnen.

Tool Am besten geeignet für Die besten Features Preise ClickUp KI-gestütztes Arbeitsmanagement von der Idee bis zum fertigen Produkt ClickUp Brain, Aufgaben, Dokumente, Chat, Automatisierungen, Dashboards Free Forever; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar Lovable Nicht-technische Gründer, die Full-Stack-Apps anhand von Eingabeaufforderungen erstellen Generierung von Apps per Befehl, React + Supabase-Stack, GitHub-Synchronisierung Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 25 $/Monat Bolt. neu Browser-basiertes Prototyping über mehrere Frameworks hinweg Browser-basierte IDE, WebContainers, Support für mehrere Frameworks, sofortige Bereitstellung Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 25 $/Monat Vercel v0 Frontend-Teams, die Next.js-Apps schnell entwickeln und bereitstellen Generierung von Benutzeroberflächen in natürlicher Sprache, Bereitstellung mit einem Klick, agentische Workflows Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 30 $/Benutzer/Monat Cursor Entwickler, die einen KI-gestützten Programmierassistenten in ihrer IDE wünschen Codebasis-orientierter KI-Chat, Agent Composer, VS Code-basierter Editor Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Monat Replit Entwicklung und Bereitstellung von Full-Stack-Apps vollständig im Browser Autonomer KI-Agent, über 50 Sprachen, Multiplayer-Programmierung, integrierte Bereitstellung Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 25 $/Monat Bubble No-Code-Teams, die ohne Entwickler produktionsreife Apps erstellen Drag-and-Drop-Builder, integrierte Datenbank, Workflow-Engine Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 59 $/Monat Emergent Interne Tools mit strukturierten Daten und Backend-First-Logik Schema-Generierung, RBAC, Database-First-Architektur Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Monat Claude Code Entwickler, die komplexe Probleme beim Schreiben von Code mit tiefgreifendem KI-Denken lösen Terminalbasierter Agent, erweiterte Schlussfolgerungen, Git-fähiger Kontext Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Monat Glide Tabellen schnell in mobilfreundliche Apps verwandeln Umwandlung von Tabellenkalkulationen in Apps, Echtzeit-Synchronisierung, Berechtigungen auf Zeilenebene Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 199 $/Monat

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, auf Recherchen basierenden und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts beruhen. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir Software bei ClickUp bewerten.

📮 ClickUp Insight: Teams mit geringer Leistung nutzen mit viermal höherer Wahrscheinlichkeit mehr als 15 Tools, während leistungsstarke Teams ihre Effizienz aufrechterhalten, indem sie ihr Toolkit auf neun oder weniger Plattformen beschränken. Diese Diskrepanz äußert sich in der Regel in einer Tool-Überlastung. ClickUp hilft dabei, diese Unübersichtlichkeit zu verringern, indem es Aufgaben, Dokumente, Chat und KI-Workflows in einem einzigen Arbeitsbereich zusammenführt.

Warum Sie sich für Base44-Alternativen entscheiden sollten

Zu den Base44-Alternativen gehören KI-gestützte App-Builder, No-Code-Plattformen und Tools zur Codegenerierung, die Teams dabei helfen, Software mit weniger manueller Programmierung zu entwickeln. Sie funktionieren ähnlich wie die Base44-Software, bieten jedoch andere Stärken, Bereitstellungsoptionen oder Features für die Teamzusammenarbeit.

Vielleicht bist du ein Gründer, der ein MVP prototypisiert, ein Entwickler, der mehr Kontrolle über den generierten Code haben möchte, oder ein Ops-Leiter, der den gesamten Lebenszyklus eines Projekts verwalten muss – nicht nur die Build-Phase. Base44 ist ein leistungsfähiger KI-App-Builder, aber Teams wachsen oft über ihn hinaus.

Hier sind die häufigsten Gründe, warum Nutzer nach Konkurrenten von Base44 suchen. 👀

Limitierte Anpassungsmöglichkeiten: Generierte Apps unterstützen möglicherweise keine komplexe Logik, benutzerdefinierte Backends oder eine detaillierte Steuerung der Benutzeroberfläche.

Kein integriertes Projektmanagement: Sobald die App erstellt ist, gibt es keine native Möglichkeit für die Nachverfolgung von Aufgaben, die Zuweisung von Arbeit oder die Verwaltung von Iterationen Sobald die App erstellt ist, gibt es keine native Möglichkeit für die Nachverfolgung von Aufgaben, die Zuweisung von Arbeit oder die Verwaltung von Iterationen

Lücken in der Zusammenarbeit: Teams mit nicht-technischen Stakeholdern benötigen Tools, die die Erstellung und Verwaltung von Arbeiten miteinander verbinden

Bedenken hinsichtlich der Anbieterabhängigkeit: Einige Benutzer wünschen sich Optionen zum Exportieren des Codes oder zum Selbsthosting

Anforderungen für Unternehmen: SOC 2-Konformität , SSO und Prüfpfade fehlen möglicherweise oder sind unvollständig

Die richtige Alternative hängt davon ab, ob Sie eine vollständige Entwicklungsumgebung, einen visuellen No-Code-Builder, einen KI-Codierungsassistenten oder einen konvergenten Workspace benötigen, der sowohl die Erstellung als auch die Verwaltung von Arbeiten abdeckt.

📘 Lesen Sie auch: Die besten No-Code-Apps

🎥 Bevor wir zur Liste kommen, gibt dieses Video eine nützliche Übersicht darüber, warum KI weitaus wertvoller wird, wenn sie mit Ihrer tatsächlichen Arbeit verbunden ist und nicht als eigenständiges Tool verwendet wird.

Die besten Base44-Alternativen

Hier sind die besten Base44-Alternativen, je nachdem, ob Sie eine schnellere App-Erstellung, mehr Kontrolle über den Code oder ein besseres System zur Verwaltung der mit der Entwicklung verbundenen Arbeiten benötigen.

1. ClickUp (Am besten geeignet für KI-gestütztes Arbeitsmanagement, das Sie von der Idee bis zum fertigen Produkt begleitet)

Erstellen Sie benutzerdefinierte KI-Superagenten auf ClickUp mit einem intuitiven No-Code-Builder

Mit Base44 können Sie eine App erstellen. Mit ClickUp können Sie alles verwalten, was tatsächlich nötig ist, um eine App auf den Markt zu bringen.

Wenn Sie Base44-Alternativen vergleichen, ist dieser Unterschied entscheidend. Viele KI-App-Builder sind hervorragend geeignet, um Ihnen bei der Erstellung eines Prototyps oder der Generierung von Code zu helfen, versagen jedoch, sobald die eigentliche Arbeit beginnt. Sie benötigen nach wie vor eine Plattform, um Features zu planen, Anforderungen zu dokumentieren, Aufgaben zuzuweisen, den Fortschritt zu verfolgen und alle Beteiligten vom Aufbau bis zur Markteinführung auf dem Laufenden zu halten.

Genau hier hebt sich ClickUp von der Masse ab.

Anstatt sich ausschließlich auf die App-Entwicklung zu konzentrieren, bietet ClickUp Teams einen KI-gestützten Workspace, um den gesamten Produktlebenszyklus an einem Ort zu verwalten. Sie können KI nutzen, um Produktbeschreibungen zu entwerfen, grobe Ideen in strukturierte Anforderungen umzuwandeln, User Stories zu erstellen, Sprint-Pläne zu organisieren und die Umsetzung am ursprünglichen Kontext auszurichten.

Für Teams, die agentische Workflows nutzen, helfen ClickUp Super Agents dabei, die Arbeit im gesamten ClickUp-Workspace voranzutreiben, indem sie mehrstufige Aktionen koordinieren, Updates anzeigen und Teams von der Diskussion zur Umsetzung beschleunigen.

Produktveröffentlichung Super Agent

Dies ist besonders nützlich, sobald Ihr Projekt die Ideenphase hinter sich lässt. In vielen Teams erfolgt die Entwicklung in einem Tool, die Nachverfolgung des Projekts in einem anderen, die Dokumentation an anderer Stelle, und Updates gehen in Chat-Threads und Meetings unter. Diese Art der Fragmentierung verlangsamt die Bereitstellung, verursacht Doppelarbeit und erschwert es, aufeinander abgestimmt zu bleiben.

ClickUp löst dieses Problem, indem es den gesamten Software-Delivery-Workflow – Produkt, Entwicklung und Design – in einem einzigen Arbeitsbereich zusammenführt. Als konvergierter KI-Arbeitsbereich bietet es Teams einen zentralen Ort zur Verwaltung von Arbeit, Wissen und Unterhaltungen, sodass sie weniger Zeit mit dem Wechsel zwischen verschiedenen Tools und mehr Zeit mit der Fertigstellung von Produkten verbringen können.

Einer der größten Vorteile ist hier ClickUp Brain. Es funktioniert über Aufgaben, Dokumente und den Chat hinweg, sodass die KI-Unterstützung genau dort zum Einsatz kommt, wo bereits gearbeitet wird. Sie können es nutzen, um Projektbeschreibungen zu erstellen, Abnahmekriterien zu formulieren, Diskussionen zusammenzufassen, Fragen im Kontext des Arbeitsbereichs zu beantworten und auf der Grundlage der aktuellen Arbeit nächste Schritte vorzuschlagen.

ClickUp Brain im ClickUp-Chat fasst Unterhaltungen zusammen und erstellt aus Nachrichten Aufgaben

ClickUp Docs hilft Ihnen dabei, Spezifikationen, Produktpläne und interne Dokumente mit den Aufgaben zu verknüpfen, die sie unterstützen, anstatt sie über verschiedene Tools zu verstreuen. ClickUp Automatisierungen reduzieren manuelle Übergaben, indem sie Aufgaben automatisch weiterleiten, Eigentümer benachrichtigen und die nächsten Schritte als Auslöser auslösen, während Projekte voranschreiten.

Und sobald Ihr Team loslegt, erleichtern ClickUp-Ansichten und Dashboards die Betrachtung der Arbeit aus jedem Blickwinkel. Sie können Sprints in der Board-Ansicht verwalten, Zeitleisten in Gantt darstellen, Ressourcen in Workload ausbalancieren und die Lieferung über Live-Dashboards verfolgen, ohne mehrere Tools für die Berichterstellung miteinander verknüpfen zu müssen.

Wenn Sie eine Base44-Alternative suchen, die über den eigentlichen Aufbau hinaus hilft, ist ClickUp hier eine der besten Optionen. Es bietet Teams ein vernetztes System, um Arbeit zu planen, zu koordinieren und auszuliefern, ohne dabei den Kontext aus den Augen zu verlieren.

Die besten Features von ClickUp

Halten Sie Release-Unterhaltungen mit der tatsächlichen Arbeit verknüpft: Mit ClickUp Chat können Teams Änderungen besprechen, Updates austauschen und nachfassen, ohne den Kontext zwischen verschiedenen Messaging-Tools zu verlieren.

Verwandeln Sie erste Ideen in etwas, worauf das Team reagieren kann: Mit ClickUp Whiteboards lassen sich Flows einfacher abbilden, Features planen und Brainstorming-Ergebnisse in nachverfolgbare Aufgaben umwandeln.

Verantwortlichkeiten und Übergaben klarer gestalten: ClickUp Aufgaben helfen Teams dabei, Produktarbeit anhand von Mitarbeitern, Prioritäten, Abhängigkeiten und Fälligkeitsdaten aufzuschlüsseln, damit weniger durch die Maschen fällt.

Standardisieren Sie wiederholbare Produkt-Workflows: ClickUp Templates hilft Teams, schneller voranzukommen – mit vorgefertigten Setups für Sprint-Planung, Bug-Nachverfolgung, Launch-Checklisten und Produktdokumentation.

KI über einfache Befehle hinaus einsetzen: ClickUp Super Agents können als Auslöser sofort eingreifen, nach einem Zeitplan arbeiten, Informationen speichern und mehrstufige Aktionen im gesamten ClickUp-Workspace ausführen

Erfassen Sie Entscheidungen und Aktualisierungen ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand: ClickUp AI Notetaker zeichnet Meetings auf, fasst wichtige Punkte zusammen und zeigt Aktionselemente an, sodass Teams weniger Zeit mit dem Verfassen von Zusammenfassungen verbringen.

Vor- und Nachteile von ClickUp

Vorteile:

Starke Koordination nach der Entwicklung: ClickUp unterstützt Teams bei der Planung, der Übergabe, der Dokumentation und der Sichtbarkeit für Stakeholder, nachdem der erste App-Prototyp fertiggestellt ist

Nützlich für funktionsübergreifende Produktarbeit: Produkt, Entwicklung, Design und Qualitätssicherung können im selben System arbeiten, anstatt Aktualisierungen auf verschiedene tools aufzuteilen

Flexibel genug für unterschiedliche Arbeitsweisen: Teams können Workflows, Felder und Ansichten an Sprint-Zyklen, Launch-Prozesse oder interne Produktabläufe anpassen, ohne dass dafür umfangreiche technische Unterstützung erforderlich ist

Nachteile:

Die Funktionsvielfalt kann beim ersten Setup überwältigend wirken, insbesondere für kleinere Teams

Einige Benutzer berichten von einer Lernkurve bei der ersten Konfiguration komplexer Automatisierungen und benutzerdefinierter Ansichten

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.400 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.400 Bewertungen)

2. Lovable (Am besten geeignet für Gründer ohne technischen Hintergrund, die eine Idee in eine Full-Stack-App umsetzen möchten)

via Quelle

Mit Lovable können Sie in einfachem Englisch beschreiben, was Sie wollen, und erhalten innerhalb weniger Minuten eine funktionierende Full-Stack-App – komplett mit React-Frontend, Supabase-Backend und Authentifizierung. Für alle, die nach Alternativen zu Base44 suchen, ist Lovable der engste direkte Konkurrent, was den „Prompt-to-App“-Workflow angeht.

Es generiert Code in Produktionsqualität (nicht nur Prototypen) und bietet eine direkte Synchronisierung mit GitHub. Das bedeutet, dass Entwickler die Codebasis mithilfe von Standard-Workflows klonen, verzweigen und erweitern können. Der visuelle Editor ermöglicht es auch technisch weniger versierten Benutzern, Layouts anzupassen, ohne den Code zu verändern, während die zugrunde liegende Codebasis übersichtlich und exportierbar bleibt.

Die besten Features

App-Generierung per Eingabeaufforderung: Beschreiben Sie Ihre Anforderungen in einfacher Sprache und erhalten Sie eine funktionsfähige Full-Stack-App mit React-Frontend, Supabase-Backend und bereits konfigurierter Authentifizierung

GitHub-Synchronisierung: Der generierte Code wird direkt mit GitHub synchronisiert, sodass Entwickler ihn mithilfe von Standard-Workflows klonen, verzweigen und erweitern können, ohne an einen Anbieter gebunden zu sein.

Visueller Editor: Nicht-technische Benutzer können Layouts und UI-Elemente anpassen, ohne den Code zu verändern, während die zugrunde liegende Codebasis übersichtlich und exportierbar bleibt

Sympathische Vor- und Nachteile

Vorteile:

Ergebnisse in Produktionsqualität: Erzeugt echten, exportierbaren Code statt Prototypen, die in einer proprietären Umgebung eingeschlossen sind

Auch für Nicht-Entwickler zugänglich: Dank des visuellen Editors können Designer und Gründer die Benutzeroberfläche weiterentwickeln, ohne für jede Änderung einen Entwickler zu benötigen

Das ähnlichste Äquivalent zu Base44: Der Workflow vom Prompt bis zum Full-Stack macht es zur direktesten Alternative für Teams, die bereits mit Base44 vertraut sind

Nachteile:

Komplexe benutzerdefinierte Logik oder sehr spezifische Anforderungen an die Benutzeroberfläche erfordern nach der anfänglichen Erstellung möglicherweise weiterhin einen Entwickler

Die Bindung an das Supabase-Backend ist möglicherweise nicht für Teams mit bestehender Datenbankinfrastruktur geeignet

Weniger geeignet für Teams, die neben der Entwicklung auch Projektmanagement oder Dokumentation benötigen

Attraktive Preise

Free-Plan

Pro: 25 $/Monat

Geschäft: 50 $/Monat

Unternehmen: benutzerdefiniert

Tolle Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 250 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Lovable?

Ein Benutzer schrieb:

Lovable hilft mir dabei, Produktideen mithilfe von KI schnell in funktionierende App-Flows umzusetzen. Ich nutze es, um Features wie User Journeys, Dashboards und Workflows über Eingabeaufforderungen zu definieren, und es generiert strukturierte Benutzeroberflächen und Backend-Logik. Es eignet sich besonders gut, um Ideen zu testen, schnell zu iterieren und vor der Entwicklung zu visualisieren, wie die Anwendung funktionieren wird, wodurch das Prototyping schneller und effizienter wird.

Lovable hilft mir dabei, Produktideen mithilfe von KI schnell in funktionierende App-Flows umzusetzen. Ich nutze es, um Features wie User Journeys, Dashboards und Workflows über Eingabeaufforderungen zu definieren, und es generiert strukturierte Benutzeroberflächen und Backend-Logik. Es ist besonders nützlich, um Ideen zu testen, schnell zu iterieren und vor der Entwicklung zu visualisieren, wie die Anwendung funktionieren wird, wodurch das Prototyping schneller und effizienter wird.

📘 Lesen Sie auch: Die beliebtesten KI-Alternativen für das Wachstum des Geschäfts

3. Bolt. new (Am besten geeignet für browserbasiertes Prototyping über mehrere Frameworks hinweg)

via Quelle

Bolt. new bietet Ihnen eine vollständige Entwicklungsumgebung direkt in Ihrem Browser – kein lokales Setup, kein Abhängigkeitsmanagement, keine Terminal-Befehle. Im Gegensatz zu vielen Apps wie Base44 bindet es Sie nicht an einen einzigen Tech-Stack.

Die browserbasierte IDE nutzt die WebContainers-Technologie, um einen Datei-Explorer, ein Terminal und eine Live-Vorschau auszuführen. Du kannst dein bevorzugtes Framework in der Eingabeaufforderung angeben – React, Vue, Svelte oder Astro – und die KI generiert den Code entsprechend. Du kannst mit einer Eingabeaufforderung beginnen und jederzeit zur manuellen Code-Bearbeitung wechseln.

Bolt. Neue Top-Features

WebContainers-Technologie: Eine vollständige Entwicklungsumgebung läuft komplett im Browser – einschließlich Datei-Explorer, Terminal und Live-Vorschau –, ohne dass eine lokale Installation erforderlich ist

Unterstützung mehrerer Frameworks: Geben Sie in Ihrer Eingabeaufforderung React, Vue, Svelte oder Astro an, und die KI generiert framework-spezifischen Code – im Gegensatz zu Tools, die auf einen einzigen Stack beschränkt sind

Bereitstellung mit einem Klick: Lässt sich in Netlify und Vercel integrieren und ermöglicht so die sofortige Veröffentlichung, was es besonders geeignet für Rapid Prototyping macht, wo Geschwindigkeit wichtiger ist als langfristige Architektur

Bolt. Neue Vor- und Nachteile

Vorteile:

Keine Setup-Probleme: Keine lokale Umgebung, keine Abhängigkeitskonflikte, keine Terminal-Kenntnisse erforderlich, um mit der Entwicklung zu beginnen

Flexibilität des Frameworks: Unterstützt mehrere Frontend-Frameworks und bietet Teams damit mehr architektonische Freiheit als Single-Stack-Alternativen

Nahtlose Code-Übergabe: Sie können jederzeit von der KI-Generierung zur manuellen Bearbeitung wechseln, sodass Entwickler nicht vom generierten Code ausgeschlossen sind

Nachteile:

Eignet sich besser für Prototypen als für Produktions-Apps, die komplexe Backend-Logik erfordern

Browser-basierte Umgebungen unterliegen Limiten, die sich auf größere Projekte auswirken können

Keine integrierten Features für Projektmanagement oder Teamkoordination

Bolt. Neue Preise

Free-Plan

Pro: 25 $/Monat

Teams: 30 $/Monat pro Mitglied

Unternehmen: benutzerdefiniert

Bolt. Neue Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Bolt.new?

Ein Benutzer schrieb:

Was mir an Bolt.new am besten gefällt, ist, wie schnell es eine Idee in eine funktionierende App umsetzen kann. Ich kann in natürlicher Sprache beschreiben, was ich möchte, und es generiert direkt im Browser eine Full-Stack-App (Frontend, Backend und Datenbank).

Was mir an Bolt.new am besten gefällt, ist, wie schnell es eine Idee in eine funktionierende App umsetzen kann. Ich kann meine Wünsche in natürlicher Sprache beschreiben, und es generiert direkt im Browser eine Full-Stack-App (Frontend, Backend und Datenbank).

📘 Lesen Sie auch: Der ultimative Leitfaden zur agilen Produktentwicklung

4. Vercel v0 (Am besten geeignet für Frontend-Teams, die Next.js-Schnittstellen aus natürlicher Sprache bereitstellen)

via Quelle

v0 wandelt Beschreibungen in einfachem Englisch in produktionsreife UI-Komponenten um, die auf Next.js und Tailwind CSS basieren. Mit einem Klick wird Ihre generierte App auf der Infrastruktur von Vercel bereitgestellt, wobei benutzerdefinierte Domains und SSL bereits konfiguriert sind.

Die agentenbasierten Automatisierungs-Features können Aufgaben planen, im Internet nach Referenz-Code suchen und Live-Websites überprüfen, um die Generierung zu steuern, und gehen damit über einfache Prompt-Antworten hinaus bis hin zur autonomen Workflow-Ausführung.

Die besten Features von Vercel v0

Generierung von Benutzeroberflächen in natürlicher Sprache: Beschreiben Sie eine Benutzeroberfläche in einfachem Englisch und erhalten Sie produktionsreife Komponenten, die auf Next.js und Tailwind CSS basieren und sofort bereitgestellt werden können.

Vercel-Bereitstellung mit einem Klick: Generierte Apps werden mit nur einem Klick auf der Vercel-Infrastruktur bereitgestellt, wobei benutzerdefinierte Domains und SSL bereits konfiguriert sind.

Agentische Automatisierung: Das tool kann Aufgaben planen, im Internet nach Referenzcode suchen und Live-Websites überprüfen, um die Generierung zu steuern – und nicht nur auf Eingabeaufforderungen zu reagieren

Vor- und Nachteile von Vercel v0

Vorteile:

Der schnellste Weg vom Befehl zur bereitgestellten Benutzeroberfläche: Die enge Integration mit der Vercel-Infrastruktur schließt die Lücke zwischen Entwicklung und Produktion

Agentische Fähigkeiten: Geht über die schnelle Antwort hinaus und umfasst autonome Pläne für Aufgaben und Webrecherche während der Generierung

Komponenten in Produktionsqualität: Die Ausgabe erfolgt als Next.js- und Tailwind-Code, der sich direkt in bestehende professionelle Codebasen integrieren lässt

Nachteile:

Stark auf den Next.js/React/Tailwind-Stack ausgerichtet, was für Vue- oder Nicht-Vercel-Teams zu Reibungsverlusten führt

Die tokenbasierte Abrechnung kann bei komplexen Generierungen zu unvorhersehbaren Kosten führen

Weniger nützlich als eigenständiges tool für Teams, die noch nicht in das Vercel-Ökosystem investiert haben

Preise für Vercel v0

Free-Plan

Team: 30 $/Benutzer/Monat

Geschäft: 100 $/Benutzer/Monat

Unternehmen: benutzerdefiniert

Bewertungen und Rezensionen zu Vercel v0

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Vercel v0?

Ein Benutzer schrieb:

Mit v0 lassen sich UI-Komponenten und Prototypen ganz einfach und schnell mithilfe natürlicher Sprache erstellen. Das beschleunigt die frühen Phasen der Entwicklung und hilft dabei, Ideen schneller zu erkunden, ohne zu viel Zeit für die anfängliche Umsetzung aufzuwenden.

Mit v0 lassen sich UI-Komponenten und Prototypen ganz einfach und schnell mithilfe natürlicher Sprache erstellen. Das beschleunigt die frühen Phasen der Entwicklung und hilft dabei, Ideen schneller zu erkunden, ohne zu viel Zeit für die anfängliche Umsetzung aufzuwenden.

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5. Cursor (Am besten geeignet für professionelle Entwickler, die einen KI-Co-Programmierer in ihrer IDE wünschen)

via Quelle

Cursor ist ein VS-Code-Fork und ein KI-Paarprogrammierer, der große Sprachmodelle direkt in die Umgebung der Code-Bearbeitung integriert. Der KI-Chat indexiert Ihr gesamtes Repository. Wenn Sie also nach Ihrer Authentifizierungs-Middleware fragen, antwortet er mit Kontext aus Ihrem tatsächlichen Code – nicht mit allgemeiner Dokumentation.

Agent Composer übernimmt autonome, mehrstufige Aufgaben wie Projektgerüstbildung, Refactoring mehrerer Dateien und Testgenerierung. Für Teams im Unternehmen verfügt Cursor über eine SOC 2 Typ II-Zertifizierung und bietet RBAC, SSO sowie einen Datenschutzmodus.

Die besten Features von Cursor

Codebase-bewusster KI-Chat: Die KI indexiert Ihr gesamtes Repository, sodass die Antworten auf Ihren tatsächlichen Code und Ihre Architektur Bezug nehmen – nicht auf allgemeine Dokumentation oder frei erfundene Muster

Agent Composer: Bewältigt autonome mehrstufige Aufgaben, darunter Projektgerüstbildung, Refactoring mehrerer Dateien und Testgenerierung ohne manuelle Schritte-für-Schritte-Anweisungen

Sicherheit für Unternehmen: SOC 2 Typ II-Zertifizierung mit RBAC, SSO und Datenschutzmodus für Teams mit strengen Compliance-Anforderungen

Vor- und Nachteile von Cursor

Vorteile:

Tiefer Code-Kontext: Durch den Index der Codebasis basieren KI-Vorschläge auf Ihrer tatsächlichen Architektur, wodurch irrelevante oder falsche Ergebnisse reduziert werden

Vertraute Umgebung: Basiert auf VS Code, sodass Entwickler es nutzen können, ohne ihren Editor neu erlernen zu müssen oder bestehende Erweiterungen zu verlieren

Unternehmensfähig: SOC 2 Typ II, RBAC und SSO erfüllen die Anforderungen an die Sicherheit für größere Engineering-Unternehmen

Nachteile:

Ein reines Entwickler-Tool ohne integrierte Features für Projektmanagement oder Teamkoordination

Laut der Umfrage von Stack Overflow aus dem Jahr 2025 geben nur 17 % der Benutzer an, dass KI-Agenten die Zusammenarbeit verbessert haben – Teams benötigen nach wie vor ein separates System für die Planung der Sprints

Die Abonnementkosten erhöhen die Tool-Ausgaben für Teams, die bereits für Projektmanagement-Software bezahlen

Preise für Cursor

Free-Plan

Pro: 20 $/Monat

Pro+: 60 $/Monat

Ultra: 200 $/Monat

Teams: 40 $/Benutzer/Monat

Unternehmen: benutzerdefiniert

Cursor-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Cursor?

Ein Benutzer schrieb:

Ich schätze Cursor sehr für seine leistungsstarke KI-gestützte Programmierung, insbesondere dafür, wie es meine Codebasis versteht und sofort relevante Code-Vorschläge oder Bearbeitungen generiert. In meiner täglichen Arbeit spart es mir viel Zeit, indem es mir beim Debuggen, beim Schreiben von Boilerplate-Code und sogar dabei hilft, komplexe Logik Schritt für Schritt auf einfache Weise zu erklären. Die Benutzeroberfläche wirkt übersichtlich und vertraut (wie bei VS Code), was mir den Einstieg ohne steile Lernkurve erleichtert hat und gleichzeitig meine Produktivität deutlich gesteigert hat

Ich schätze Cursor sehr für seine leistungsstarke KI-gestützte Programmierung, insbesondere dafür, wie es meine Codebasis versteht und sofort relevante Code-Vorschläge oder Bearbeitungen generiert. In meiner täglichen Arbeit spart es mir viel Zeit, indem es mir beim Debuggen, beim Schreiben von Boilerplate-Code und sogar dabei hilft, komplexe Logik Schritt für Schritt auf einfache Weise zu erklären. Die Benutzeroberfläche wirkt übersichtlich und vertraut (wie bei VS Code), was mir den Einstieg ohne steile Lernkurve erleichtert hat und gleichzeitig meine Produktivität deutlich gesteigert hat

📘 Lesen Sie auch: Wie ClickUp Sprint-Boards für die agile Produktentwicklung nutzt

📮 ClickUp Insight: Der Kontextwechsel zehrt still und leise an der Produktivität Ihres Teams. Unsere Untersuchungen zeigen, dass 42 % der Unterbrechungen bei der Arbeit darauf zurückzuführen sind, dass man zwischen verschiedenen Plattformen hin- und herwechselt, E-Mails verwaltet und von einem Meeting zum nächsten eilt. Was wäre, wenn Sie diese kostspieligen Unterbrechungen beseitigen könnten? ClickUp hilft dabei, diesen Kontextwechsel zu reduzieren, indem es Aufgaben, Dokumente, Chat und KI in einem einzigen Workspace vereint, sodass Teams ihre Produktarbeit verwalten können, ohne sie auf mehrere Tools verteilen zu müssen.

6. Replit (am besten geeignet für die Entwicklung und Bereitstellung von Full-Stack-Apps vollständig im Browser)

via Quelle

Beim Vergleich von Base44 und Replit liegt der entscheidende Unterschied in der Flexibilität. Replit bietet eine vollständige Cloud-IDE, die über 50 Sprachen unterstützt, während sich die Base44-Software auf promptgenerierte Apps mit weniger manueller Programmierkontrolle konzentriert.

Der KI-Agent von Replit erstellt, testet und verfeinert Features autonom anhand von Eingaben in natürlicher Sprache. Er generiert nicht nur Code – er erstellt Dateien, installiert Abhängigkeiten, führt Tests durch und wiederholt den Vorgang so lange, bis das Feature funktioniert. Dank der Echtzeit-Bearbeitung im Mehrspielermodus können mehrere Personen gleichzeitig an derselben Datei arbeiten.

Die besten Features von Replit

KI-Agent: Erstellt, testet und verfeinert Features autonom anhand von Eingaben in natürlicher Sprache – erstellt Dateien, installiert Abhängigkeiten, führt Tests durch und iteriert, bis das Feature funktioniert

Unterstützung für über 50 Sprachen: Eine vollständige Cloud-IDE, die praktisch alle wichtigen Programmiersprachen abdeckt, im Gegensatz zu Base44, das sich auf die Umwandlung von Befehlen in Apps konzentriert

Echtzeit-Bearbeitung im Mehrspielermodus: Mehrere Entwickler können dieselbe Datei gleichzeitig bearbeiten, was sich besonders für gemeinsame Code-Sitzungen eignet

Vor- und Nachteile von Replit

Vorteile:

Der flexibelste KI-App-Builder: Die Kombination aus vollem IDE-Zugriff und einem autonomen Agenten bietet Entwicklern sowohl KI-Unterstützung als auch manuelle Kontrolle

Integrierte Bereitstellung: Die Bereitstellung mit einem Klick umfasst integrierte PostgreSQL-Datenbanken und automatische Skalierung ohne zusätzliches Setup der Infrastruktureinrichtung

Zusammenarbeit im Mehrspielermodus: Die gemeinsame Bearbeitung in Echtzeit ist bei browserbasierten IDEs selten und nützlich für Paarprogrammierung oder Live-Überprüfungen

Nachteile:

Eine aufwandsbasierte Preisgestaltung für Agenten kann zu unvorhersehbaren Abrechnungen führen, da komplexe Aufgaben mehr Checkpoints verbrauchen

Weniger geeignet für nicht-technische Benutzer, die eine reine „Prompt-to-App“-Erfahrung ohne die Komplexität einer IDE wünschen

Die Leistung kann bei ressourcenintensiven Projekten im Browser variieren

Preise für Replit

Free-Plan

Core: 25 $/Monat

Pro: 100 $/Monat

Unternehmen: benutzerdefiniert

Replit-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (330 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 150 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Replit?

Ein Benutzer schrieb:

Einfach zu bedienen. Viele Features: Programmierung, Vibe-Coding, Website-Design, App-Erstellung, Server-Speicher mit verschiedenen Konfigurationen je nach Bedarf, Erstellung von Domainnamen. Ich bin noch ein neuer Benutzer, habe aber in einem Monat bereits 3 App-Websites erstellt und habe noch etwa 4 weitere Ideen, die ich umsetzen möchte! Wunderschöne Kreationen! Meine zweite App war ziemlich kompliziert mit vielen beweglichen Teilen im Programm, und Änderungen ließen sich mühelos vornehmen.

Einfach zu bedienen. Viele Features: Programmierung, Vibe-Coding, Website-Design, App-Erstellung, Server-Speicher mit verschiedenen Konfigurationen je nach Bedarf, Erstellung von Domainnamen. Ich bin noch ein neuer Benutzer, habe aber in einem Monat bereits 3 App-Websites erstellt und habe noch etwa 4 weitere Ideen, die ich umsetzen möchte! Wunderschöne Kreationen! Meine zweite App war ziemlich kompliziert mit vielen beweglichen Teilen im Programm, und Änderungen ließen sich mühelos vornehmen.

7. Bubble (am besten geeignet für die Erstellung von produktionsreifen Web- und Mobil-Apps ohne Code)

via Quelle

Mit Bubble können auch technisch nicht versierte Teams komplexe Web- und Mobilanwendungen mithilfe eines visuellen Drag-and-Drop-Editors erstellen – ganz ohne Programmierkenntnisse. Dies ist die ausgereifteste Option für alle, die sich überhaupt nicht mit Code beschäftigen möchten, auch nicht mit KI-generiertem Code.

Sie umfasst eine integrierte Datenbank, eine Point-and-Click-Workflow-Engine für Geschäftslogik und einen Plugin-Marktplatz für Integrationen von Drittanbietern. Die Plattform stellt zudem neben Web-Apps auch native mobile Apps über ein einziges Backend bereit.

Der Nachteil: erhebliche Anbieterabhängigkeit. Es gibt keine Option zum Exportieren des Codes oder zum Selbsthosting, sodass eine Migration von Bubble einen Neuanfang von Grund auf bedeutet.

Die besten Features von Bubble

Visueller Drag-and-Drop-Editor: Erstellen Sie komplexe Web- und Mobilanwendungen, ohne Code schreiben oder überprüfen zu müssen – jedes Element der App wird visuell gestaltet

Integrierte Datenbank und Workflow-Engine: Point-and-Click-Geschäftslogik, Datenmodellierung und Workflow-Automatisierung sind enthalten, ohne dass externe Dienste erforderlich sind

Plugin-Marktplatz: Integrationen von Drittanbietern erweitern die Funktionen in den Bereichen Zahlungen, Authentifizierung, Analysen und mehr, ohne dass eine benutzerdefinierte Entwicklung erforderlich ist

Vor- und Nachteile von Bubble

Vorteile:

Wirklich ohne Programmierkenntnisse: Im Gegensatz zu KI-Generatoren, die Code erzeugen, den Sie möglicherweise dennoch verstehen müssen, erfordert Bubble in keiner Phase Programmierkenntnisse

Die ausgereifteste No-Code-Plattform: Dank jahrelanger Entwicklung werden Randfälle, komplexe Logik und Apps im Produktionsmaßstab gut unterstützt

Ein einziges Backend für Web und Mobile: Einmal entwickeln und sowohl Web- als auch native Mobile-Apps bereitstellen, ohne separate Codebasen pflegen zu müssen

Nachteile:

Erhebliche Anbieterabhängigkeit: Kein Export des Codes und keine Selbsthosting-Option, sodass eine Migration weg von Bubble einen Neuaufbau von Grund auf erfordert

Bei komplexen oder datenintensiven Apps kann die Leistung im Vergleich zu Apps mit handcodiertem Code geringer ausfallen.

Die monatlichen Kosten steigen erheblich, wenn Apps mehr Benutzer und Datenoperationen verzeichnen

Preise für Bubble

Free-Plan

Starter: 59 $/Monat

Growth: 209 $/Monat

Team: 549 $/Monat

Enterprise: benutzerdefiniert

Bewertungen und Rezensionen zu Bubble

G2: 4,4/5 (180 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 330 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Bubble?

Ein Benutzer schrieb:

Die Geschwindigkeit, mit der Sie voll funktionsfähige und skalierbare Webanwendungen erstellen können, ist unglaublich. Es geht zwar nicht so schnell wie bei der Erstellung einer App mit KI-Vibe-Coding, aber der Vorteil ist, dass sich die App nach der Erstellung ganz einfach genau nach Ihren Vorgaben bearbeiten lässt. Bei KI-Vibe-Coding-Tools hingegen müssten Sie tatsächlich programmieren können, um Änderungen vorzunehmen.

Die Geschwindigkeit, mit der Sie voll funktionsfähige und skalierbare Webanwendungen erstellen können, ist unglaublich. Es geht zwar nicht so schnell wie bei der Erstellung einer App mit KI-Vibe-Coding, aber der Vorteil ist, dass sich die App nach der Erstellung ganz einfach genau nach Ihren Vorgaben bearbeiten lässt. Bei KI-Vibe-Coding-Tools hingegen müssten Sie tatsächlich programmieren können, um Änderungen vorzunehmen.

via Quelle

Emergent verfolgt beim Erstellen von KI-Apps einen datenbankorientierten Ansatz. Sie beschreiben das benötigte Tool, und es generiert sowohl das Datenschema als auch die Oberfläche für Administratoren zur Verwaltung des Tools. Dies macht es zu einer starken kostenlosen Alternative zu Base44 für Teams, die Bestandsverfolgung, CRM-Dashboards oder GenehmigungsWorkflows benötigen.

Die generierten Apps verfügen über integrierte Datenvalidierung, rollenbasierten Zugriff und relationale Datenmodelle. Die KI ist eher für Anwendungen mit strukturierten Daten als für die Erstellung von Allzweck-Apps optimiert.

Da es sich um einen neueren Anbieter mit einer kleineren Community handelt, sollten Teams vor einer Entscheidung prüfen, ob der aktuelle Funktionsumfang ihren spezifischen Anforderungen entspricht.

Die besten neuen Features

Database-First-Schema-Generierung: Beschreiben Sie das benötigte tool, und Emergent generiert sowohl das Datenschema als auch die Oberfläche für Administratoren, sodass Ihre App auf einer soliden Datenbasis aufbaut

Integrierte Datenvalidierung und RBAC: Die generierten Apps verfügen über eine ordnungsgemäße Datenvalidierung, rollenbasierte Zugriffskontrolle und relationale Datenmodelle ohne zusätzliche Konfiguration

Optimierung strukturierter Daten: Die KI ist speziell auf interne Tools mit strukturierten Backends – Bestandsverfolgung, CRM-Dashboards, GenehmigungsWorkflows – und nicht auf Allzweck-Apps abgestimmt.

Vorteile und Nachteile

Vorteile:

Schema-First-Ansatz: Der Ansatz, bei dem man von der Datenstruktur statt von der Benutzeroberfläche ausgeht, führt zu zuverlässigeren und wartungsfreundlicheren internen tools

Produktionsreife Standard-Einstellungen: Rollenbasierter Zugriff, Datenvalidierung und relationale Modelle sind standardmäßig enthalten und werden nicht erst nachträglich hinzugefügt

Ideal für interne Tools: Durch den Fokus auf strukturierte Daten eignet es sich besonders gut für die operativen Tools, die die meisten Geschäfte tatsächlich benötigen

Nachteile:

Neuer Anbieter mit einer kleineren Community, daher gibt es ein Limit an Ressourcen und Tutorials von Drittanbietern

Weniger geeignet für kundenorientierte Apps oder allgemeine Anwendungsfälle außerhalb der strukturierten Datenverwaltung

Teams sollten sich vergewissern, dass der aktuelle Funktionsumfang ihren spezifischen Anforderungen entspricht, bevor sie sich festlegen.

Preise von Emergent

Free-Plan

Standard: 20 $/Monat

Pro: 200 $/Monat

Unternehmen: benutzerdefiniert

Aktuelle Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Emergent?

Ein Benutzer schrieb:

Emergent ist sehr einfach zu bedienen, selbst für jemanden ohne Programmierkenntnisse. Ich kann einfach beschreiben, was ich erstellen möchte, und die Plattform hilft dabei, die erforderliche Struktur und den Code zu generieren. Ich habe damit einfache Websites und kleine interaktive Erlebnisse wie Spiele für Kampagnen erstellt, und der Prozess verlief überraschend reibungslos. Das Guthaben-System erscheint mir zudem effizient, da die Guthaben im Vergleich zu anderen tools ziemlich lange halten.

Emergent ist sehr einfach zu bedienen, selbst für jemanden ohne Programmierkenntnisse. Ich kann einfach beschreiben, was ich erstellen möchte, und die Plattform hilft dabei, die erforderliche Struktur und den Code zu generieren. Ich habe damit einfache Websites und kleine interaktive Erlebnisse wie Spiele für Kampagnen erstellt, und der Prozess verlief überraschend reibungslos. Das System mit Guthaben erscheint mir zudem effizient, da die Guthaben im Vergleich zu anderen tools ziemlich lange reichen.

9. Claude Code (am besten geeignet für Entwickler, die für komplexe Programmieraufgaben tiefgreifende KI-Analyse benötigen)

via Quelle

Claude Code ist ein terminalbasiertes, agentisches Programmiertool von Anthropic. Es läuft in Ihrem Terminal, versteht Ihren Git-Verlauf und nutzt erweiterte Denkprozesse, um mehrstufige Probleme zu durchdenken, bevor es Code generiert.

Dies ist kein App-Builder: Es handelt sich um eine KI-Schlussfolgerungs-Engine für Entwickler, die bestehende Workflows erweitern möchten. Claude Code verfügt über SOC 2 Typ II- und ISO 27001-Zertifizierungen sowie eine FedRAMP High-Zulassung für Anwendungsfälle im öffentlichen Sektor.

Die besten Features von Claude Code

Weiterführende Überlegungen: Durchdenken mehrstufiger Probleme vor der Generierung von Code, was zu deutlich besseren Ergebnissen bei komplexen Aufgaben wie Algorithmusentwurf, Refactoring mehrerer Dateien und Debugging von Race Conditions führt

Git-Historie-Bewusstsein: Läuft in Ihrem Terminal mit vollständigem Verständnis Ihrer Repository-Historie, sodass der Kontext nicht nur den aktuellen Code umfasst, sondern auch dessen Entwicklung

Zertifizierungen für Unternehmen und Behörden: SOC 2 Typ II- und ISO 27001-Zertifizierungen sowie die FedRAMP High-Zulassung machen es für regulierte Branchen und Anwendungsfälle in Behörden geeignet

Vor- und Nachteile von Claude Code

Vorteile:

Erstklassige Schlussfolgerungsfähigkeit: Die erweiterte Denkfähigkeit übertrifft die Standard-Codegenerierung bei wirklich komplexen Aufgaben, die eine mehrstufige Problemlösung erfordern.

Funktioniert in bestehenden Workflows: Dank der terminalbasierten Bedienung fügt es sich in die bestehende Umgebung jedes Entwicklers ein, ohne dass Tools oder Editoren gewechselt werden müssen

Starke Compliance-Position: Die FedRAMP-High-Zulassung ermöglicht den Einsatz in Behörden und regulierten Unternehmen; die meisten Mitbewerber können dies nicht bieten

Nachteile:

Kein App-Builder: Erfordert Entwicklerkenntnisse für eine effektive Nutzung – für technisch weniger versierte Benutzer ist es unzugänglich

Eine reine Terminal-Oberfläche hat eine steilere Lernkurve als GUI-basierte Alternativen

Keine Features für Projektmanagement, Zusammenarbeit oder Dokumentation

Preise für Claude Code

Free-Plan

Pro: 20 $/Monat

Max: Ab 100 $/Monat

Team: 25 $/Platz/Monat

Unternehmen: 20 $/Platz + Nutzung zu API-Tarifen

Bewertungen und Rezensionen zu Claude Code

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Claude Code?

Ein Benutzer schrieb:

Es unterstützt den gesamten Lebenszyklus der Softwareentwicklung, von der Planung bis zur Bereitstellung, und wird von Tag zu Tag besser. Claude Code hat die Art und Weise, wie wir Code schreiben und Anwendungen erstellen, grundlegend verändert, und die Schwachstellen im System werden im Laufe der Zeit langsam aber sicher behoben und verbessert.

Es unterstützt den gesamten Softwareentwicklungszyklus, von der Planung bis zur Bereitstellung, und wird von Tag zu Tag besser. Claude Code hat die Art und Weise, wie wir Code schreiben und Anwendungen erstellen, grundlegend verändert, und die Schwachstellen im System werden im Laufe der Zeit langsam aber sicher behoben und verbessert.

10. Glide (am besten geeignet, um Tabellenkalkulationen ohne Code in mobilfreundliche Apps für das Geschäft umzuwandeln)

via Quelle

Glide wandelt Ihre bestehenden Google Tabellen, Airtable-Datenbanken oder Excel-Dateien in responsive, mobilfreundliche Business-Apps um. Verbinden Sie eine Tabelle, und Glide generiert automatisch eine App-Oberfläche mit Listen, Detailansichten, Formularen und Diagrammen.

Sie können das Layout mit vorgefertigten UI-Komponenten benutzerdefiniert anpassen, Auslöser für Workflows hinzufügen und detaillierte Berechtigungen mit Zugriffskontrollen auf Ebene der Zeilen festlegen. Glide KI kann zudem ganze App-Strukturen anhand von Eingaben in natürlicher Sprache generieren.

Der Nachteil: Glide gibt ausschließlich Progressive Web Apps aus: keine Veröffentlichung im nativen App Store. Das Update-Kontingent-Modell (jeder Datenschreibvorgang zählt als Update) kann bei großem Umfang teuer werden. 📚

Die besten Features von Glide

Umwandlung von Tabellenkalkulationen in Apps: Verbinden Sie eine Google-Tabelle, eine Airtable-Datenbank oder eine Excel-Datei, und Glide generiert automatisch eine vollständige App-Oberfläche mit Listen, Detailansichten, Formularen und Diagrammen

Echtzeit-Synchronisierung: Änderungen in Ihrer Tabelle werden sofort in der App übernommen, und Übermittlungen der App werden ohne manuelle Exporte oder Importe zurück in Ihre Datenquelle geschrieben.

Berechtigungen auf Zeilenebene: Dank detaillierter Zugriffskontrollen können Sie die Sicht jedes Benutzers basierend auf seiner Datenzeile einschränken – nützlich für Außendienstteams oder kundenorientierte Tools

Vor- und Nachteile von Glide

Vorteile:

Niedrigste Einstiegshürde: Wenn Ihre Daten bereits in einer Tabelle vorliegen, können Sie innerhalb weniger Minuten eine funktionierende App erstellen, ohne neue Konzepte der Datenmodellierung erlernen zu müssen

Datensynchronisierung in Echtzeit: Die bidirektionale Synchronisierung zwischen App und Tabellenkalkulation sorgt dafür, dass es keine Datenverzögerungen oder manuelle Abgleiche gibt

Besonders geeignet für den Einsatz im Feld und auf Mobilgeräten: Der Mobile-First-Ansatz eignet sich gut für Teams, die Apps auf Smartphones statt auf Desktop-Dashboards benötigen

Nachteile:

Erzeugt ausschließlich Progressive Web Apps – keine Veröffentlichung im nativen App Store

Das Update-Kontingent-Modell (jeder Datenschreibvorgang zählt als Update) kann bei großem Umfang teuer werden

Weniger geeignet für Apps, die komplexe relationale Daten oder Backend-Logik unterstützen, die über die Möglichkeiten von Tabellenkalkulationen hinausgeht

Preise für Glide

Free-Plan

Geschäft: 199 $/Monat

Unternehmen: benutzerdefiniert

Glide-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 50 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Glide?

Ein Benutzer schrieb:

Glide beseitigt auf brillante Weise das größte Hindernis bei der App-Erstellung: das Schreiben von Code. Es funktioniert wie ein leistungsstarker Übersetzer und verwandelt Ihre strukturierten Daten aus Google Tabellen, Airtable oder Excel in wenigen Minuten statt in Monaten in eine voll funktionsfähige, sich wie eine native App anfühlende Mobil- und Web-App.

Glide beseitigt auf brillante Weise das größte Hindernis bei der App-Erstellung: das Schreiben von Code. Es funktioniert wie ein leistungsstarker Übersetzer und verwandelt Ihre strukturierten Daten aus Google Tabellen, Airtable oder Excel in wenigen Minuten statt in Monaten in eine voll funktionsfähige, sich wie eine native App anfühlende Mobil- und Web-App.

Das richtige Tool ist dasjenige, das die Arbeit am Laufen hält

Welche Base44-Alternative die beste ist, hängt davon ab, welchen Teil der Aufgabe Sie tatsächlich lösen möchten.

Wenn Sie schnell eine App erstellen müssen, finden Sie in dieser Liste leistungsstarke Optionen. Wenn Sie umfassendere Kontrolle über den Code, browserbasierte Entwicklung oder einen visuellen No-Code-Builder wünschen, gibt es auch dafür passende Optionen.

Wenn Ihr größter Engpass jedoch nicht die Erstellung der App ist, sondern die Verwaltung von Alles, was danach passiert, dann ist eine Plattform die bessere Wahl, die den gesamten Workflow rund um die Entwicklung unterstützt.

Genau hier hebt sich ClickUp ab. Es bietet Teams einen zentralen Ort, an dem sie Produktideen in Pläne, Pläne in Aufgaben und Aufgaben in fertige Arbeiten umsetzen können, ohne Dokumentation, Kommunikation und Lieferung auf mehrere Tools aufteilen zu müssen. Anstatt Ihrem Stack ein weiteres isoliertes Produkt hinzuzufügen, hilft es dabei, die Fragmentierung zu reduzieren, die Teams von vornherein ausbremst.

Wenn Sie also mehr als nur einen App-Builder suchen und ein System wünschen, das Ihren Teams dabei hilft, Projekte tatsächlich umzusetzen, ist ClickUp eine der praktischsten Alternativen zu Base44.

Starten Sie kostenlos mit ClickUp. ✅

Häufig gestellte Fragen

Kann ich ein bestehendes Base44-Projekt auf eine andere Plattform migrieren?

Das hängt vom Einzelziel ab: Tools mit GitHub-Synchronisierung, wie Lovable und Bolt.new, erleichtern die Migration, da Sie Code exportieren können, während No-Code-Plattformen wie Bubble oder Glide eine Neugestaltung der App mithilfe ihrer visuellen Editoren erfordern.

Was ist der Unterschied zwischen Base44 und Replit bei der Entwicklung von Apps?

Base44 konzentriert sich darauf, aus Eingabeaufforderungen vollständige Apps mit minimalem manuellen Programmieraufwand zu generieren. Gleichzeitig bietet Replit eine vollständige Cloud-IDE mit einem KI-Agenten, über 50 Programmiersprachen und einer detaillierteren Entwicklerkontrolle, wodurch es sich besser für Benutzer eignet, die Code mit KI-Unterstützung schreiben oder benutzerdefiniert anpassen möchten.

Ja: Bubble und Glide verwenden visuelle Drag-and-Drop-Builder, für die kein Code erforderlich ist; Emergent generiert interne Tools anhand von Eingabeaufforderungen; und ClickUp ermöglicht es Teams, den gesamten Workflow für die Tool-Erstellung zu verwalten, ohne eine separate Projektmanagement-App zu benötigen.

Welche Base44-Alternativen bieten Zertifizierungen für Sicherheit auf Unternehmensebene?

Von den hier vorgestellten Alternativen verfügen Cursor, Replit, Bubble, Claude Code und Glide über eine SOC 2 Typ II-Zertifizierung, und Claude Code bietet zusätzlich eine FedRAMP High-Zulassung für Anwendungsfälle im öffentlichen Sektor.