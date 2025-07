Die 10 besten Lovable AI-Alternativen für das Geschäftswachstum im Jahr 2025

Benötigen Sie eine Landing Page für den Launch in letzter Minute? Oder eine schicke Microsite, um Leads aus Ihrem nächsten Webinar zu gewinnen? Lovable AI springt ein wie Ihr schnellster Entwickler: kein Code, nur gute Vibes.

Es ist intelligent, skalierbar und charmant einfach. Was gibt es daran nicht zu lieben?

Das Versprechen „Von der Idee zur App in Sekundenschnelle“ verblasst, wenn Sie an die Grenzen der Anpassungsmöglichkeiten stoßen. Und wenn Sie gerne selbst die Kontrolle haben, fühlen Sie sich vielleicht etwas eingeengt.

Bald schon suchen Sie nach Auswegen. Die gute Nachricht? Es gibt eine ganze Welt von KI-Tools, die mehr Flexibilität bieten, ohne dabei an Benutzerfreundlichkeit einzubüßen.

Die eigentliche Herausforderung besteht darin, zu wissen, wo man suchen muss. Keine Sorge, wir haben die besten Lovable AI-Alternativen, ihre herausragenden Features, Preisoptionen und Benutzerbewertungen zusammengestellt.

Die besten Alternativen zu Lovable auf einen Blick

Was sollten Sie bei einer Alternative zu Lovable AI beachten?

Lovable AI lässt vielleicht den Wunsch nach mehr Kontrolle oder Flexibilität aufkommen, aber die richtige Alternative sollte mehr können als nur aufbauen. Sie sollte Ihnen ermöglichen, relevante Produkte und wirkungsvolles Marketing zu kombinieren.

Hier sind einige Elemente, die in der Lösung, für die Sie sich entscheiden, unbedingt enthalten sein sollten:

Tiefere Anpassung: Suchen Sie nach Plattformen, mit denen Sie über einfache Vorlagen hinausgehen und jedes Detail Ihrer Landing Pages, Kampagnen und Benutzer-Flows optimieren können. Eine effektive Anpassung bedeutet auch personalisierte Arbeit, sodass Ihre Reichweite einzigartig ist

Vielfältige Integrationen: Entscheiden Sie sich für Alternativen, die sich nahtlos mit externen Diensten und bestehenden CRM-, E-Mail-Plattformen und Analysetools verbinden lassen. Auf diese Weise geht eine bessere Kundenbindung nicht zu Lasten von unterbrochenen Workflows

Multi-Channel-Erreichbarkeit: Entscheiden Sie sich für Lösungen, die Ihre Zielgruppe über mehrere Kontaktpunkte hinweg ansprechen, darunter E-Mail, SMS, soziale Medien und Live-Chat. Priorisieren Sie den Ausbruch aus einseitigen Kommunikationssilos

Schneller Support für A/B-Tests: Priorisieren Sie Tools, die detaillierte A/B-Tests auf verschiedenen Webseiten, in E-Mail-Sequenzen und Kampagnenelementen durchführen. Je schneller Sie testen, desto schneller können Sie Ihren Ansatz optimieren und das Engagement maximieren

Preise und Kundensupport: Wählen Sie eine Software mit reaktionsschnellen Support und klaren Preisstrukturen. Vermeiden Sie versteckte Gebühren und sorgen Sie für einen guten Kundenservice, damit Sie nie im Stich gelassen werden, wenn Sie Hilfe benötigen

Die 10 besten Alternativen zu Lovable AI

Mit Blick auf Ihre Anforderungen sehen wir uns nun die besten Lovable-Alternativen an, die auf dem Markt erhältlich sind.

1. ClickUp (Am besten geeignet für vielseitiges Marketingmanagement und Automatisierung von Workflows)

Probieren Sie ClickUp Brain kostenlos aus Verbessern Sie Ihre Marketing-Workflows mit ClickUp Brain

Lovable AI konzentriert sich auf die Erstellung von Apps und Codes mithilfe von Chats in natürlicher Sprache, aber das war es auch schon. Oftmals müssen Unternehmen dann zwischen verschiedenen Plattformen jonglieren, um Story Points, App-Codes und andere Ergebnisse zu koordinieren.

ClickUp hingegen ist die KI-gestützte All-in-One-App für die Arbeit, die alle Produktivitätslösungen in einem einzigen Space für Marketer und Entwickler vereint.

Neben mehr als 30 Tools für alles von der Umfragevorbereitung bis zur analytischen Visualisierung bietet ClickUp auch eine spezielle KI-Lösung für alle arbeitsbezogenen Probleme – vom Projektmanagement und Wissensmanagement bis zur Erstellung von Inhalten und der Automatisierung von Agenten.

*Schreiben Sie Texte für mehr Engagement, entwickeln Sie Strategien für Produkteinführungen und generieren Sie mit ClickUp Brain sofort Codes für Feature-Updates

Das Herzstück der KI-Funktionen von ClickUp ist ClickUp Brain, das „neuronale Netzwerk“, das den Kontext Ihres Arbeitsbereichs versteht und Ihre ClickUp-Aufgaben, Dokumente, Kommentare, Sprach- und Video-Clips, Dashboards und Wikis miteinander verbindet, um sofort relevante Antworten zu liefern.

Von der Erstellung personalisierter Stand-ups, Projektaktualisierungen und Listen mit zu erledigenden Aufgaben bis hin zu technischen Dokumentationen wie PRDs und Testplänen sowie der Zusammenfassung langer Diskussionen und der Transkription von Sprach-/Videoclips – die Lösung ist darauf ausgelegt, intelligent zu arbeiten und Ihre täglichen Anforderungen zu erfüllen.

Es vereint Ihren Marketing-, Vertriebs- und Betriebsaufwand. Es hilft Ihnen beim Brainstorming von Produktideen und erstellt sogar umfassende Einführungsdokumente.

Sobald Sie Ihr CRM und Ihre Vertriebsdaten verbunden haben, können Sie Trends aufdecken und einen Großteil der Kundenrecherche erledigen.

Fassen Sie Threads zusammen, holen Sie verpasste Unterhaltungen nach und erstellen Sie automatisch Aufgaben aus Nachrichten im ClickUp Chat mit ClickUp Brain

In Aufgabenbeschreibungen, Kommentaren, Dokumenten und dem nativen Chat von ClickUp können Sie mit ClickUp Brain in Sekundenschnelle Fragen stellen, automatisch zusammenfassen, Texte verbessern, Rechtschreibung prüfen oder Inhalte übersetzen. Darüber hinaus können KI-Felder direkt in Ihrem Workflow automatisch Aufgabenübersichten und Aktionselemente generieren.

Möchten Sie unbegrenzt KI-generierte Bilder? Besuchen Sie ClickUp Whiteboards und verwirklichen Sie Ihre Ideen mit einfachen englischen Eingabeaufforderungen.

Möchten Sie Code für die Entwicklung Ihrer eigenen App generieren, debuggen oder verfeinern? Beschreiben Sie einfach Ihre App-Idee und ClickUp Brain generiert einen Code, der auf den Ton, die Funktionalität und das Design Ihrer Marke zugeschnitten ist. Es sind keine technischen Vorkenntnisse erforderlich; geben Sie einfach den Anwendungsfall in die KI ein und schon sind Sie fertig.

Generieren und debuggen Sie Code schneller mit ClickUp Brain

Das Fazit ist, dass Brain für jeden Vermarkter der Backstage-Pass für die Produktplanung ist, von der gründlichen Recherche bis hin zu Implementierungslösungen. Wenn es noch etwas gibt, woran das Entwicklerteam arbeiten muss, kann ClickUp Brain automatisch Aufgaben generieren und ihnen zuweisen.

🧠 Fun Fact: Nur 12 % der Menschen nutzen regelmäßig KI-Features, die in Produktivitäts-Tools integriert sind. Stellen Sie sich vor, wie weit Sie voraus wären, wenn Sie zu dieser Gruppe gehören würden.

Richten Sie mit ClickUp-Automatisierungen die Live-Nachverfolgung von Leads, die bedingte Delegierung von Aufgaben, benutzerdefinierte Feldberechnungen und komplexere Workflows ein

Befürchten Sie, dass all diese leistungsstarken Features mehr manuelle Arbeit bedeuten? Spoiler-Alarm: Das tun sie nicht. Nicht mit ClickUp-Automatisierungen, die Ihnen die schwere Arbeit abnehmen.

Für Vertriebs- und Marketingteams bedeutet dies, dass sie Leads mit hoher Kaufabsicht automatisch taggen, anhand von Formular-Eingaben Follow-ups zuweisen oder Kampagnen-Updates als Auslöser für den Fortschritt von Deals festlegen können. Sie können intelligente Bedingungen festlegen, um Aufgaben zu aktualisieren, Dateien zu verschieben und Aktionspunkte automatisch zuzuweisen.

In Verbindung mit dem natürlichen Sprachautomatisierungstool von ClickUp können Sie komplexe Workflows („Wenn X passiert, dann Y“) durch intuitive Eingabeaufforderungen erstellen.

Erstellen Sie Automatisierungen in ClickUp mithilfe von Eingabeaufforderungen in natürlicher Sprache

Sie können sogar End-to-End-Workflows erstellen, wie z. B. CRM-Updates, die in Ihre Marketing-Pipeline integriert sind, oder die Automatisierung der Übergabe von Clients vom ersten Kontakt bis zum Onboarding. Ganz gleich, ob Sie Agentur-Briefings freigeben oder mit Ihrer GitHub-Integration synchronisieren – Automatisierungen schaffen Ordnung, sodass sich Ihr Team auf das Wesentliche konzentrieren kann.

💡 Profi-Tipp: Halten Sie einige Beispiele für Automatisierungen bereit, die auf den Aufgaben basieren, für die Ihr Team häufig Zeit benötigt. So können Sie sich auf die strategischere und wirkungsvollere Produktentwicklung konzentrieren.

Sie möchten noch mehr Automatisierung?

Die Autopilot Agents von ClickUp sind proaktive KI-Begleiter, die auf der Grundlage vordefinierter oder benutzerdefinierter Regeln beobachten, entscheiden und handeln.

Beantworten Sie wiederkehrende Fragen in ClickUp-Chat-Kanälen, automatisieren Sie tägliche und wöchentliche Berichte, sortieren und weisen Sie Nachrichten zu, fügen Sie Erinnerungen hinzu und vieles mehr mit ClickUp Autopilot Agents

Vorkonfigurierte Agenten umfassen geplante tägliche/wöchentliche Berichte, Stand-up-Zusammenfassungen oder „automatische Antworten” in Chat-Kanälen

Benutzerdefinierte Agenten können durch Ereignisse wie die Übermittlung von Formularen ausgelöst werden und selbstständig Aufgaben generieren, in Threads antworten, Inhalte zusammenfassen oder Probleme eskalieren

Sie verwenden Code-freie Builder mit Auslösern, Bedingungen, Aktionen, Tools und Wissensquellen und eignen sich somit ideal für intelligente, anpassungsfähige Automatisierung.

Von der Beantwortung von Fragen über die Zusammenfassung von Arbeiten und das Verfassen von Inhalten bis hin zum Auslösen von Workflows – die KI-Ebene von ClickUp ist tief in jeden Berührungspunkt integriert, verbindet Intelligenz mit Ausführung und macht Produktivität zu einer Freude und zu einer menschlichen Erfahrung.

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie ClickUp AI (ClickUp Brain) verwenden, können Sie direkt über das Dropdown-Menü des Brain-Assistenten nahtlos zwischen verschiedenen LLMs umschalten – GPT‑4o, o1, o3‑mini, Claude 3. 7 Sonnet und Gemini 2. 0 Flash‑Lite. Wechseln Sie mit ClickUp Brain zwischen mehreren LLMs und optimieren Sie das Modell für die jeweilige Aufgabe Passen Sie die Stärken des Modells an Ihre Aufgaben an: Verwenden Sie o3‑mini oder Flash‑Lite für schnelle Entwürfe, einfache Zusammenfassungen und Inline-Bearbeitungen

Entscheiden Sie sich für Claude 3. 7 Sonnet, wenn Sie überzeugende Texte, einen nuancierten Tonfall oder Hilfe beim Code benötigen

Wechseln Sie zu GPT‑4o für komplexe Schlussfolgerungen, umfangreiche Kontextverarbeitung oder mehrstufige Workflows ✅ Ergebnis: Sie vermeiden überhöhte Kosten oder Latenzen und können dennoch bei Bedarf die Funktionen von GPT‑4o oder Claude nutzen – und das alles, ohne Ihren ClickUp-Workspace zu verlassen.

Die besten Features von ClickUp

Erstellen Sie Umfragen zur Kundenbindung, erfassen Sie Geschäfte in Echtzeit und gewinnen Sie detaillierte Einblicke mit ClickUp-Formularen

Transkribieren und fassen Sie die Erwartungen Ihrer Clients aus Live-Anrufen oder Meetings mit ClickUp AI Notetaker zusammen

Synchronisieren Sie Ihren Marketing-Aufwand mit Produkteinführungen und Ereigniskalendern durch KI-gestützte Vorschläge innerhalb des ClickUp-Kalenders

Erstellen Sie reich formatierte Kampagnen-Briefings, Pitch-Decks und kreatives Feedback in ClickUp-Dokumenten

Visualisieren Sie Lead-Pipelines, Konversionsmetriken und die Bandbreite Ihres Teams mit ClickUp Dashboards

Verbinden Sie CRM-Touchpoints und Vertriebs-Workflows teamübergreifend mit ClickUp-Integrationen

Einschränkungen von ClickUp

Einige der erweiterten Ansichten, wie die Tabellen- und Workload-Ansichten, sind nicht für die mobile App optimiert

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was echte Benutzer über ClickUp sagen

Ein G2-Rezensent gibt frei:

Es ist nicht nur ein Projektmanagement-Tool, sondern ein kompletter Operational Hub für uns! Wir verwalten alles von der Arbeit mit unseren Clients bis hin zu unserem CRM und lieben die Flexibilität der Optionen und die integrierten Automatisierungen. Wir finden es auch toll, dass ClickUp sich ständig weiterentwickelt und auf seine Clients hört!

Es ist nicht nur ein Projektmanagement-Tool, sondern ein kompletter Operational Hub für uns! Wir verwalten alles, von der Arbeit mit unseren Clients bis hin zu unserem CRM, und lieben die Flexibilität der Optionen und die integrierten Automatisierungen. Wir finden es auch toll, dass ClickUp sich ständig weiterentwickelt und auf seine Clients hört!

📮 ClickUp Insight: 37 % unserer Befragten nutzen KI für die Erstellung von Inhalten, einschließlich Schreiben, Bearbeitung und E-Mails. Dieser Prozess erfordert jedoch in der Regel den Wechsel zwischen verschiedenen Tools, wie z. B. einem Tool zur Inhaltserstellung und Ihrem Workspace. Mit ClickUp erhalten Sie KI-gestützte Schreibunterstützung im gesamten Workspace, einschließlich E-Mails, Kommentaren, Chats, Dokumenten und mehr – und das alles unter Beibehaltung des Kontexts aus Ihrem gesamten Workspace.

2. Uizard (Am besten für die Erstellung von Landing Pages für Marken geeignet)

via Uizard

Haben Sie sich jemals gefragt, ob Sie eine Serviettenkritzelei in einen funktionierenden Prototyp verwandeln könnten? Uizard macht das im Handumdrehen. Mit seinem KI-basierten UI-Design-Tool können Teams Mockups, Wireframes und interaktive Prototypen erstellen, indem sie einfach ihre Ideen beschreiben oder Screenshots hochladen.

Es eignet sich besonders für Marketing- und Vertriebsteams, die Kampagnen schnell visualisieren, Benutzer-Flows testen und lernen oder Landing Pages ohne die Hilfe von Entwicklungsteams entwickeln müssen.

Ob Brainstorming oder Präsentation – Uizard hält Ihren kreativen Flow am Laufen und macht Design so einfach wie das Schreiben eines Satzes.

🔎 Wussten Sie schon? Uizard begann 2017 als ML-Projekt namens pix2code. Wie viele Klischees aus dem Silicon Valley wurde es fast ein Jahr später nach einem Hackathon in einer Garage in Mountain View gegründet.

Die besten Features von Uizard

Verwandeln Sie Bilder von Apps, Features oder digitalen Produkten mit einem integrierten Screenshot-Scanner in bearbeitbare Mockups

Digitalisieren Sie handgezeichnete Wireframes und erzielen Sie eine hohe Wiedergabetreue mit dem Wireframe-Modus

Reduzieren Sie die Produkteinführungszeiten und erhöhen Sie die Iterationen mit interaktiven Prototypen

Einschränkungen von Uizard

Einige Benutzer finden, dass der React- und CSS-Code für einzelne Komponenten auf einem Bildschirm den Prozess verlangsamt

Es fehlt der gesamte Bereich an Features und Funktionen, die für ein umfassendes Projektdesign erforderlich sind

Preise von Uizard

Free

Pro: 19 $/Monat pro Benutzer

Business: 39 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Uizard

G2: 4,5/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 190 Bewertungen)

Was echte Benutzer über Uizard sagen

Ein G2-Benutzer sagt:

Sie beschreiben einfach Ihre Idee, und Uizard erstellt ein ausgefeiltes Design, das sich leicht in einen Prototyp oder Code umsetzen lässt.

Sie beschreiben einfach Ihre Idee, und Uizard erstellt ein ausgefeiltes Design, das sich leicht in einen Prototyp oder Code umsetzen lässt.

3. Deco. cx (Am besten geeignet für die Echtzeit-Personalisierung von Marketing-Websites)

Deco. cx ist eine blitzschnelle Front-End-Plattform, mit der Vertriebs- und Marketing-Teams besonders im E-Commerce hochkonvertierende Erlebnisse schaffen können. Von dynamischen Landing Pages bis hin zu personalisierten Storefronts – die No-Code-Oberfläche ist auf Geschwindigkeit, Flexibilität und Leistung ausgelegt.

Deco. cx lässt sich außerdem nahtlos in moderne Stacks integrieren und gibt Teams die volle Kontrolle über kundenorientierte Inhalte. Ob A/B-Tests von Angeboten oder die Lokalisierung von Kampagnen – mit Deco. cx können Sie schnell starten, häufig iterieren und effektiver interagieren.

Die besten Features von Deco. cx

Beschleunigen Sie Kampagnenstarts mit Echtzeit-Bearbeitung und vollständiger Flexibilität beim Code

Generieren Sie Formulare und erfassen Sie Daten sofort mit der integrierten, edge-verteilten SQLite-Datenbank von Deco auf jeder Website

Passen Sie Ihre Markenidentität schnell mit wiederverwendbaren Komponenten, Stilen und Vorlagen an, um Farben, Schaltflächen und Typografie ganz einfach anzupassen

Einschränkungen von Deco. cx

Der Wechsel zwischen No-Code- und Full-Code-Modus führt oft zu überschriebenen oder verlorenen Änderungen

Unterstützt nur eine begrenzte Anzahl von Hosting-Optionen, was die Flexibilität bei der Bereitstellung für einige Teams einschränkt

Preise von Deco. cx

Free-Plan (nur 2 Benutzer)

GIT-basiertes CMS: 9 $/Monat pro Benutzer und zusätzliche Kosten von 2 $/Monat für weitere Benutzer

Pro: 99 $/Monat pro Benutzer und 8 $ für jeweils 10.000 Seitenaufrufe

Bewertungen und Rezensionen von Deco. cx

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

4. Reflex (Am besten geeignet für die Erstellung und das Testen von Marketing-Prototypen)

via Reflex

Reflex ist eine beliebte Lösung für Teams, die ihre Software in Python entwickeln. Das Backend- und Frontend-Logik-Framework ist ideal für Gründer und Vermarkter, die benutzerdefinierte Tools wünschen, ohne zwischen mehreren Sprachen jonglieren zu müssen.

Die Lösung verfügt über mehr als 60 anpassbare UI-Komponenten und bietet eine schnelle Bereitstellung in der Cloud. Damit ist Reflex speziell für Rapid Prototyping und KI-gestützte App-Einführungen geeignet.

Darüber hinaus unterstützt Sie dieses Tool bei allen Aufgaben, von Dashboards und CRMs bis hin zu Kundenportalen, damit Sie Projekte schneller und innovativer umsetzen können.

Die besten Features von Reflex

Vereinfachen Sie die Logik Ihrer App mit einer Full-Stack-Entwicklung in einer einzigen Sprache

Starten Sie produktionsreife Tools sofort mit einem Klick dank Support für die Cloud-Bereitstellung

Verwalten Sie Benutzer mühelos mit integrierten Authentifizierungsoptionen wie Google, Magic Link und Captcha

Reflex-Einschränkungen

Begrenztes Plugin-Ökosystem aufgrund seines Status als neueres, sich schnell entwickelndes Framework

Einige Benutzer berichten, dass häufige API-Änderungen zu Störungen führen können

Reflex-Preise

Hobby: Kostenlos

Pro: Ab 20 $/Monat pro Benutzer

Team: Ab 49 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Reflex

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was echte Benutzer über Reflex sagen

So lautet eine Reddit-Rezension zu diesem Tool:

Sobald man das Ökosystem verstanden hat, ist es eigentlich ziemlich clever. Ich habe eine App für unser Sicherheitsteam entwickelt, die in einer automatisch skalierenden Gruppe hinter einem Load Balancer bereitgestellt wird.

Sobald man das Ökosystem verstanden hat, ist es eigentlich ziemlich clever. Ich habe eine App für unser Sicherheitsteam entwickelt, die in einer automatisch skalierenden Gruppe hinter einem Load Balancer bereitgestellt wird.

5. Windsurf – ehemals Codeium (am besten geeignet für die automatisierte Codierung von Kampagnenseiten)

via Windsurf

Wünschen Sie sich einen Code-Kollegen, der Ihre Gedanken lesen kann? Windsurf (ehemals Codeium) kann Ihnen dieses Gefühl vermitteln, insbesondere für Vertriebs- und Marketing-Teams, die Endprodukte optimieren möchten, ohne Entwickler zu bemühen.

Das Tool lässt sich in VS Code und PyCharm integrieren und bietet DevOps-Automatisierungen und intelligente Vorschläge in über 70 Sprachen, um die Bearbeitung zu beschleunigen. Windsurf verfügt außerdem über einen KI-Chat, der Landingpage-Korrekturen und Aktualisierungen von E-Mail-Vorlagen effizient abwickelt.

Die besten Features von Windsurf (ehemals Codeium)

Beheben Sie Code-Probleme im Handumdrehen mit kontextbezogenen Algorithmen zur Bearbeitung von Code

Beschleunigen Sie routinemäßige Codierungsaufgaben und entlasten Sie nicht-technische Benutzer mit einer Vielzahl von Autovervollständigungsoptionen

Halten Sie Ihren Code privat und sicher, ohne Schulungen zu nicht zulässigen Daten

Einschränkungen von Windsurf (ehemals Codeium)

Benutzer finden, dass es im Vergleich zu Wettbewerbern bei der Automatisierung von Workflows, der Anpassung von Codes und dem Support hinterherhinkt

KI-Algorithmen sind nicht besonders effektiv, wenn es um unkonventionelle oder komplexe Blöcke von Code geht

Preise für Windsurf (ehemals Codeium)

Free

Pro: 15 $/Monat pro Benutzer

Teams: 30 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Ab 60 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Windsurf (ehemals Codeium)

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was echte Benutzer über Windsurf (ehemals Codeium) sagen

Ein Reddit-Benutzer sagt:

Ich habe heute mit Windsurf gespielt. Es geht wirklich schnell, ein Projekt zu starten. Ich habe bisher bei der Arbeit an einem Laravel-Projekt festgestellt, dass es die meisten Dinge, die ich von ihm verlange, erledigen kann, ohne dass ich es bitten muss, etwas zu korrigieren. Wenn ich es doch einmal um etwas bitte, weiß es sehr gut, welche Dateien bearbeitet werden müssen. Ich musste allerdings einmal von vorne beginnen, weil ich es zu weit laufen ließ, ohne zu überprüfen, ob es das Richtige tat.

Ich habe heute mit Windsurf gespielt. Es geht wirklich schnell, ein Projekt zu starten. Ich habe bisher bei der Arbeit an einem Laravel-Projekt festgestellt, dass es die meisten Dinge, die ich von ihm verlange, ohne Nachfragen erledigt. Wenn ich es doch um etwas bitte, weiß es sehr gut, welche Dateien bearbeitet werden müssen. Ich musste das Projekt allerdings von vorne beginnen, weil ich es einfach machen ließ, ohne zu überprüfen, ob es das Richtige tat.

6. Jitter (Am besten geeignet für Design und Social-Media-Animationen)

via Jitter

Jitter ist eine Designlösung für schnelle, unterhaltsame und frustfreie Animationen. Der browserbasierte Editor ist elegant, einfach und enthält Social-Media-Elemente.

Es bietet außerdem eine unbegrenzte Arbeitsfläche, auf der Sie endlos viele Versionen und Layouts testen können, bis das visuelle Erscheinungsbild Ihrer Marke genau Ihren Vorstellungen entspricht. Es ist blitzschnell und verfügt über Echtzeit-Vorschauen, die Ihren kreativen Flow aufrechterhalten.

Darüber hinaus verfügt Jitter über integrierte Größenvoreinstellungen für Instagram, YouTube, Facebook und mehr, sodass Sie die Größe Ihrer Kampagnen nicht mehr manuell anpassen müssen. Einfach auswählen, animieren und posten.

Die besten Features von Jitter

Fügen Sie sofortiges Feedback hinzu und geben Sie es frei, um die Zusammenarbeit beim Design mit einfachen Zugriffslinks zu verbessern

Sorgen Sie für Konsistenz in Ihren Social-Media-Inhalten mit der Funktion zum Kopieren und Einfügen von Animationen zwischen Ebenen

Planen und arrangieren Sie Ihre Animationen mit der Zeitleisten-Funktion

Jitter-Limits

Im Vergleich zu Desktop-Animationssoftware eingeschränkte Optionen für Exportformate

Keine Offline-Zugriffsmöglichkeit, da browserbasiert

Jitter-Preise

Free

Studio: 19 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Jitter

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was echte Benutzer über Jitter sagen

Eine G2-Bewertung lautet:

Jitter hat sich als nützlich erwiesen, um flüssige und kurze Animationen für soziale Netzwerke und Erklärvideos zu erstellen. Da das Programm benutzerfreundlich ist und vorgefertigte Assets enthält, sind praktisch keine technischen Kenntnisse erforderlich, um loszulegen.

Jitter hat sich als nützlich erwiesen, um flüssige und kurze Animationen für soziale Netzwerke und Erklärvideos zu erstellen. Da das Programm benutzerfreundlich ist und über vorgefertigte Assets verfügt, sind praktisch keine technischen Kenntnisse erforderlich, um loszulegen.

In diesem Video erhalten Sie unsere besten Tipps zur Nutzung von KI für das Marketing:

7. Rosebud AI (Am besten für Anzeigen und Personalisierungen geeignet)

via Rosebud AI

Rosebud AI bietet Marketingfachleuten und kreativen Teams eine neue Möglichkeit, interaktive Inhalte, Werbebilder und animierte Personas zu erstellen, ohne Code schreiben zu müssen. Beschreiben Sie einfach, was Sie wollen, und die Plattform erweckt es mit KI-generierten Zeichenanimationen, Spielen oder Chatbot-Flows zum Leben.

Rosebud AI liefert stets mit minimalem Aufwand, egal ob Sie eine Kampagne, ein Marken-Minispiel oder eine immersive Landing Page benötigen. Fazit: Mit diesem Tool können Sie sich auf Ideen konzentrieren, statt auf Integrationen, und so herausragende digitale Erlebnisse bieten.

🔎 Wussten Sie schon? Rosebud AI wurde nach dem Cheat-Code in Die Sims benannt, der den Spielern unbegrenzte Ressourcen für den Bau-Modus zur Verfügung stellte.

Die besten Features von Rosebud AI

Erstellen Sie dynamische Zeichenanimationen für Anzeigen und Marketinginhalte mithilfe einfacher Textvorlagen

Starten Sie Apps und Spiele mühelos mit einem Klick Setup und der Möglichkeit, bestehende Projekte neu zu mischen

Teilen Sie Ideen sofort über einen direkten Discord-Link auf der Startseite, um den Zugang zur Community und die Zusammenarbeit zu vereinfachen

Einschränkungen von Rosebud AI

Es fehlt die Präzision und kreative Kontrolle, die professionelle Designer für markenspezifisches Styling benötigen

Der Schwerpunkt liegt eher auf der Entwicklung von Apps als auf deren Einführung, was die Messung von Verkäufen und Kundenbindung nach der Auslieferung mühsam macht

Preise für Rosebud AI

Neuling: Kostenlos

Indie Dev: 10 $/Monat pro Benutzer

10X Dev: 30 $/Monat pro Benutzer

Pro: 50 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Rosebud AI

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was echte Benutzer über Rosebud AI sagen

Hier ist, was ein Redditor zu sagen hat:

„Es ist großartig, wie ich auf diese Weise viel mehr erreichen kann als mit GameMaker. Mit der KI ist es viel einfacher, komplexe Spielelemente und Features zu erstellen. “

„Es ist großartig, wie ich auf diese Weise viel mehr erreichen kann als mit GameMaker. Mit der KI ist es viel einfacher, komplexe Spielelemente und Features zu erstellen. “

8. LocoKit (Am besten geeignet für die Erstellung geografischer und benutzerdefinierter Workflow-Apps)

via LocoKit

LocoKit wurde entwickelt, um in wenigen Minuten ausgefeilte, datenbankgestützte Apps zu erstellen, die einer benutzerdefinierten Logik folgen müssen. Dieses Tool ist auf Full-Stack-Web-Apps wie Kartierung von Gebieten und Routenoptimierung spezialisiert und bietet ein hohes Maß an Personalisierung und kontextbezogener Interaktion. Die intuitive, tabellenkalkulationsähnliche Oberfläche und die anpassbare Datenmodellierung sorgen für ein vertrautes Layout und vermeiden SQL-Add-Ons

Die besten Features von LocoKit

Zeichnen Sie präzise geografische Elemente in Ihren Apps mit integrierten PostGIS-Features

Strukturieren Sie Daten rund um Ihre Outreach-Strategie, verknüpfen Sie Leads mit Kampagnen, verfolgen Sie Follow-ups oder verbinden Sie Benutzeraktionen über Ihren gesamten Trichter hinweg mit visueller, relationaler Modellierung

Legen Sie detaillierte Berechtigungen auf Tabellenebene mit benutzer- und gruppenbasierten Rollen fest

Einschränkungen von LocoKit

Der Schwerpunkt liegt auf iOS-Geräten, was die plattformübergreifende Zugänglichkeit einschränken kann

Preise für LocoKit

Kostenlos und Open Source

Bewertungen und Rezensionen zu LocoKit

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

9. WebSim. ai (Am besten geeignet für die Simulation von Benutzerreisen auf Websites)

Ein weiteres Tool, das sich auf Simulationen spezialisiert hat, ist WebSim. ai. Die Lösung zeichnet sich durch interaktive Web-Erlebnisse auf Abruf aus und erstellt funktionale HTML-Websites basierend auf Ihren Themen oder URLs. Sie wird von KI-Modellen wie Sonnet 3. 5 und DeepSeek R1 unterstützt.

Kleine Unternehmen und Entwickler von Web-Apps können schnell verschiedene Benutzerpfade und Kundeninteraktionen mit verschiedenen Seitenlayouts oder Checkout-Flows modellieren.

Die besten Features von WebSim.ai

Implementieren Sie ein überarbeitetes Benutzer-Feature wieder in Ihre App mit der Option „Revisionshistorie übernehmen“

Finden und beheben Sie behebbare Fehler im Code mit schnellen Korrekturen und KI-gestützter automatischer Fehlerbehebung

Aktivieren Sie mit WebSim interaktive KI-Features auf Ihrer bestehenden Seite. ai's Sprachmodell-Integration

Einschränkungen von WebSim. ai

Derzeit eher auf Website-Simulationen als auf umfassendere KI-Kommunikationsfeatures ausgerichtet

Eingeschränkte Integrationsmöglichkeiten mit anderen Marketing-Tools

Preise für WebSim.ai

Free

Bewertungen und Rezensionen zu WebSim.ai

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was echte Benutzer über WebSim.ai sagen

Eine Reddit-Rezension sagt:

Ich bin überwältigt davon, wie großartig WebSim es schafft, Kreativität für Laien Wirklichkeit werden zu lassen. Ich kann kaum glauben, dass es nicht beliebter ist.

Ich bin überwältigt davon, wie großartig WebSim es schafft, Kreativität für Laien Wirklichkeit werden zu lassen. Ich kann kaum glauben, dass es nicht beliebter ist.

10. Tabnine (Am besten geeignet für automatisierte Code-Personalisierung und Web-Integration)

via Tabnine

Tabnine ist ein verstecktes Juwel für Software-Unternehmen, die schnell vorankommen wollen, insbesondere für Marketing-Teams. Das herausragende Feature, die KI-gestützte Code-Personalisierung, hilft dabei, schnelle Web-Tools, Lead-Scoring-Skripte oder benutzerdefinierte Dashboards bereitzustellen, ohne auf Entwickler warten zu müssen.

Ganz gleich, ob Sie die Kundenansprache automatisieren oder die Customer Journey personalisieren möchten – die KI-Vorschläge von Tabnine vervollständigen Code-Schnipsel während der Eingabe. Außerdem sorgt die sichere Bereitstellung dafür, dass Ihre Daten auch bei einer Skalierung privat bleiben.

Die besten Features von Tabnine

Generieren Sie domänenspezifische Muster mit privaten Codebase-Trainings-Features

Minimieren Sie IP- und Urheberrechtsrisiken mit der Herkunfts- und Zuordnungsfunktion von Tabnine, die KI-generierten Code mit öffentlich sichtbarem Code vergleicht

Beschleunigen Sie die Entwicklung durch automatisierte Test-Erstellung und Dokumentationssynthese

Einschränkungen von Tabnine

Einige Benutzer empfinden Tabnine als ressourcenintensiv und berichten von Speicherproblemen bei großen Codebasen

Kann dazu neigen, mehr Code-Zeilen als erforderlich zu generieren, was die Bearbeitung etwas mühsam macht

Preise für Tabnine

Basic: Kostenlos

Entwickler: 9 $/Monat pro Benutzer

Business: 20 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen von Tabnine

G2: 4/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was echte Benutzer über Tabnine sagen

Ein G2-Benutzer gibt Folgendes frei:

Es liefert Code-Vorschläge basierend auf der von uns verwendeten Programmiersprache. Als Entwickler arbeite ich mit vielen Sprachen und bin mit der Syntax überfordert, aber es hilft mir sehr.

Es bietet Code-Vorschläge basierend auf der von uns verwendeten Programmiersprache. Als Entwickler arbeite ich mit vielen Sprachen und bin mit der Syntax überfordert, aber es hilft mir sehr.

