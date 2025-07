Die 15 besten Replit-Alternativen für die Cloud-Entwicklung im Jahr 2025

Replit ist eine solide Codierungsplattform – bis Sie an ihre Limits stoßen. Während Sie Ihren Code erstellen und ausführen, benötigen Sie möglicherweise erweiterte Debugging-Tools und Support.

Wenn Sie Anwendungen in Cloud-Computing-Umgebungen verwalten, benötigen Sie Programmierunterstützung, die die Entwicklung rationalisiert, die Fehlerbehebung verbessert und die Leistung ohne Hindernisse optimiert.

Entdecken Sie 15 Replit-Alternativen, mit denen Sie effizienter programmieren, nahtlos zusammenarbeiten und die für Sie beste Lösung finden können! 💻

Was ist Replit?

Replit ist eine Cloud-basierte Programmierumgebung, in der Entwickler Code direkt in ihrem Browser schreiben, ausführen und freigeben können. Sie unterstützt mehrere Programmiersprachen, bietet Zusammenarbeit in Echtzeit und verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche, die eine nahtlose Entwicklung ermöglicht.

Mit integriertem Hosting, einem KI-gestützten Assistenten und der Bereitstellung mit einem Klick vereinfacht Replit das Codieren sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Entwickler.

Fazit: Die Lösung bietet eine nahezu problemlose Erfahrung, um Ihren Code zum Leben zu erwecken.

Warum sollten Sie sich für Replit-Alternativen entscheiden?

Replit ist ein ziemlich großartiges Tool, lässt Entwickler jedoch nach einer Alternative suchen. Hier sind einige Gründe dafür:

Eingeschränkter Free-Plan: Der kostenlose Plan von Replit unterliegt zahlreichen Einschränkungen, die Der kostenlose Plan von Replit unterliegt zahlreichen Einschränkungen, die die kontinuierliche App-Entwicklung behindern. Benutzer können nur mit 2 GB RAM, 1.200 Minuten Entwicklungszeit und einem Mitarbeiter arbeiten

Grundlegende Debugging-Tools: Replit verfügt nicht über Replit verfügt nicht über erweiterte Tools wie eine tiefgehende Code-Analyse für ein gründliches Debugging. Dadurch wird die Fehlerbehebung bei komplexen Anwendungen zeitaufwändiger

Eingeschränkte Anpassungsoptionen: Die vorkonfigurierte Umgebung von Replit schränkt die Kontrolle über Abhängigkeiten, die Paketverwaltung und die Einstellungen des Servers ein. Dies führt zu Engpässen für Unternehmen, die ein maßgeschneidertes Setup benötigen

Probleme mit großen Projekten: Wenn Sie ressourcenintensive Aufgaben bearbeiten, müssen Sie mit Verzögerungen rechnen. Für Benutzer mit regelmäßig ressourcenintensiven Teamprojekten ist dies ein Zeichen dafür, dass sie sich für eine bessere Alternative entscheiden sollten

🧠 Fun Fact: Replit hat seinen Namen von REPL (Read-Eval-Print-Loop), einer Codierungsumgebung, die für interaktive Programmierung und Experimente beliebt ist.

15 Replit-Alternativen auf einen Blick

Hier finden Sie eine kurze Übersicht über die besten Replit-Alternativen, ihre herausragenden Features, die ideale Benutzerbasis und Preisdetails, damit Sie die beste Lösung für Ihre Entwicklungsanforderungen finden.

Die besten Replit-Alternativen

Die Einschränkungen von Replit zeigen, worauf Sie bei einer Cloud-basierten Entwicklungsumgebung achten sollten. Entdecken Sie nun die 15 besten Tools für die Code-Vervollständigung und -Bearbeitung, die Ihren Workflow verbessern werden.

1. ClickUp (Am besten geeignet für KI-gestütztes Projektmanagement und Dokumentation von Software)

Entwickeln, optimieren und liefern Sie die beste Software effizient mit ClickUp für Software-Teams

Für Unternehmen, die End-to-End-Software und Codierungsmanagement schätzen, ist ClickUp die App für alles in der Arbeit, die Sie lieben werden.

Es ist auf nahtloses Aufgabenmanagement, Dokumentation und Zusammenarbeit spezialisiert. Mit über 30 Tools und mehr als 1.000 Integrationen müssen Sie nicht mehr zwischen Registerkarten und Apps wechseln.

ClickUp für das Projektmanagement von Softwareteams wurde speziell entwickelt, um Ihnen die Planung, Erstellung und Auslieferung von Software zu erleichtern. Es vereint funktionsübergreifende Teams mit benutzerdefinierten Zugriffsfreigaben und Hubs für Codierungsressourcen und vereinfacht so den gesamten Entwicklungslebenszyklus.

Wenn Sie eine bessere Sichtbarkeit wünschen, bietet diese Lösung benutzerdefinierte Ansichten, wie beispielsweise das Kanban-Board. Diese Ansichten können verwendet werden, um die Delegierung klar zu gestalten und die Nachverfolgung von Fortschritten mit eleganten Karteikarten zum Kinderspiel zu machen.

Für agile Teams bringen die Software-Sprints Struktur in das Chaos der Codierung, egal wie viele Last-Minute-Features auf Ihrem Tisch landen. Und wenn es Zeit für Review-Meetings ist, liefern exportierbare Tools für die Berichterstellung und Analyse klare Erkenntnisse, die Ihr CTO lieben wird.

Benötigen Sie die neuesten Daten zu Ihrem Projekt? Die Plattform nutzt außerdem die KI-gesteuerte ClickUp Connected Search, um Dateien und Aufgaben sofort von Ihrem Laufwerk, Ihrer Plattform und integrierten Apps abzurufen. Alles in allem schafft ClickUp einen einheitlichen hub für Ihren gesamten Entwicklungslebenszyklus, von der Erstellung von Burndown-Diagrammen bis zur Priorisierung von Backlogs.

Was gibt es noch? Die Plattform lässt sich auch nativ mit GitHub und GitLab verbinden, um Commits, Bereiche und Pull Requests direkt innerhalb der Aufgaben zu synchronisieren. Das bedeutet nahtloses Software-Management, extrem effiziente Workflows und mühelose Versionskontrolle!

Verfeinern Sie Codes, automatisieren Sie Workflows und entwickeln Sie Produktentwicklungsstrategien mit ClickUp Brain

Mit ClickUp Brain, dem nativen KI-Assistenten, erhalten Sie Hilfe beim Brainstorming und bei der Verbesserung der Codierung, wodurch manuelle Aufgaben reduziert werden. Wenn Sie Entwickler sind, nimmt Ihnen das sofort das Freigeben von Code und die Entwicklung von Strategien ab.

ClickUp Brain generiert Code-Schnipsel und Projekt-Roadmaps mit minimalem Aufwand. Verwenden Sie KI beim Codieren, um Erklärungen zu verfeinern und den Code zu verbessern. Damit können Teams Aufgabenaktualisierungen, Dateiverschiebungen und Benachrichtigungen mit bedingten Workflows automatisieren.

⭐️ Bonus: ClickUp Brain-Benutzer können aus mehreren externen KI-Modellen wählen, darunter ChatGPT, o3-mini, o1, Claude und Gemini für verschiedene Schreib-, Denk- und Programmieraufgaben!

Erstellen Sie Produkt-Roadmaps, dokumentieren Sie Codierungspraktiken und geben Sie Fehlerberichte nahtlos mit ClickUp Docs frei

Sind Sie bereit, all dies zu exportieren? ClickUp Docs ist Ihre Komplettlösung für die Dokumentation, egal ob Sie Projektmanager, Backend-Programmierer oder IDE-Experte sind. Die umfangreiche Markdown-Sprache hilft jedem Team, Projekte, Tutorials und technische Notizen präzise auf einer Karte zu erfassen.

Darüber hinaus vereinfacht die Formatierung von Code-Blöcken in ClickUp das Freigeben von Code-Schnipseln in Dokumenten. Ganz gleich, ob Sie mit Ihrem Team zusammenarbeiten oder während eines Sprints Code überprüfen – ClickUp sorgt mit einer übersichtlichen Syntaxhervorhebung für Ordnung in Ihrem Code.

ClickUp enthält außerdem vorkonfigurierte, sofort einsatzbereite Entwicklungsvorlagen für eine effiziente Nachverfolgung von Aktivitäten. Die ClickUp-Vorlage für die Softwareentwicklung ist ein hervorragendes Beispiel dafür, mit MoSCoW-Priorisierung, Whiteboard-Ansichten und Aufgaben-Tags zur Verfolgung des Fortschritts in jeder Phase.

Die besten Features von ClickUp

Einschränkungen von ClickUp

Eine steilere Lernkurve aufgrund einer Vielzahl von Features

Es fehlen dedizierte Features für die App-Produktion ohne externe Integrationen

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.400 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Giovanny G., Full-Stack-Entwickler, sagt:

Eignet sich hervorragend für Aufgaben, Dokumentation und Zusammenarbeit. Als Entwickler sind die Bitbucket- und Github-Integrationen für PR und Commit-Nachverfolgung fantastisch und können bidirektional arbeiten, sodass Sie Ihren Code in Bitbucket mit einem Link zur ClickUp-Aufgabe haben.

Eignet sich hervorragend für Aufgaben, Dokumentation und Zusammenarbeit. Als Entwickler sind die Bitbucket- und Github-Integrationen für PR und Commit-Nachverfolgung fantastisch und können bidirektional arbeiten, sodass Sie Ihren Code in Bitbucket mit einem Link zur ClickUp-Aufgabe haben.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie die ClickUp Chrome-Erweiterung in Ihrem Browser, um die Zeit zu erfassen, Aufgaben direkt an ClickUp zu senden, E-Mails an Aufgaben anzuhängen und vieles mehr.

2. GitHub Codespaces (Am besten für die Entwicklung mit GitHub-Repositorys geeignet)

über GitHub Codespaces

Sie suchen eine IDE, die sich nahtlos in GitHub integrieren lässt? Codespaces ist die All-in-One-Lösung der Plattform. Neben der reibungslosen Integration in GitHub bietet sie einen vollständig anpassbaren VS Code-Workspace, der speziell für professionelle Entwickler konzipiert wurde.

Die Lösung verfügt über eine Copilot-Option für effizientes KI-gestütztes Codieren. Kurz gesagt: Dank seiner Flexibilität und seinem Design ist es eine gute Wahl für anspruchsvolle Projekte.

Die besten Features von GitHub Codespaces

Skalieren Sie Ihre Kapazitäten für die Codierung mit vorkonfigurierten Einstellungen für virtuelle Maschinen

Beheben Sie Fehler oder Probleme mit der Sicherheit sofort mit gut integrierten Pull Requests

Greifen Sie mit Tools zur Codesuche und -überprüfung auf bestimmte Codesegmente innerhalb der IDE zu und aktualisieren Sie diese

Limits von GitHub

Benutzer finden, dass der Free-Plan limitiert und für regelmäßige Nutzer weniger ideal ist

Langsame Netzwerke können zu häufigen Latenzproblemen führen

Preise für GitHub Codespaces

Ab 0,07 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu GitHub Codespaces

G2: 4,7/5 (über 2.100 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 6.100 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über GitHub Codespaces?

Eine G2-Bewertung lautet:

GitHub wird zu einer kompletten Plattform für die Softwareentwicklung, ausgestattet mit zahlreichen Features wie Hosting von Quellcodes, Aktionen für CICD, Codespaces und Copilot mit der ganzen Magie der KI

GitHub wird zu einer kompletten Plattform für die Softwareentwicklung, ausgestattet mit vielen Features wie Hosting von Quellcodes, Aktionen für CICD, Codespaces und Copilot mit der ganzen Magie der KI

💡 Pro-Tipp: Nutzen Sie das GitHub Classroom-Feature, um die Einarbeitungszeit für neue Programmierer in Ihrem Team zu minimieren.

3. CodePen (Am besten geeignet für Front-End-Entwicklung und Live-Vorschau)

via CodePen

CodePen ist eine Spielwiese für Front-End-Entwickler, die sich perfekt zum Testen, Optimieren und Freigeben von HTML-, CSS- und JavaScript-Snippets („Pens“) mit Live-Vorschau eignet. Ganz gleich, ob Sie Animationen erstellen, mit JavaScript experimentieren oder beeindruckende UI-Komponenten entwickeln – CodePen bietet Ihnen ein nahtloses, interaktives Erlebnis.

Benutzer können auch Projekte aus der Entwickler-Community erkunden und anhand von Programmieraufgaben lernen. Darüber hinaus verfügt CodePen über eine elegante Benutzeroberfläche und eine sofortige Vorschau, um den Prozess unterhaltsamer, kollaborativer und inspirierender zu gestalten.

Die besten Features von CodePen

Passen Sie Workflows mit den intelligenten Standardeinstellungen und der Autovervollständigung von CodePen an

Personalisieren Sie Code und Inhalte mit integrierten Stiften für nahtloses Styling

Ziehen Sie Bilder per Drag & Drop mit integriertem Asset-Hosting

Einschränkungen von CodePen

Die Umstellung auf die Benutzeroberfläche erfordert Zeit, insbesondere für neue Benutzer

Die intensive Benutzeroberfläche kann auf kleinen Bildschirmen etwas beengt wirken

Exportierte Projekte müssen möglicherweise aufgrund von JavaScript-Abhängigkeiten angepasst werden

Preise für CodePen

Free

Starter: 12 $/Monat pro Benutzer

Entwickler: 19 $/Monat pro Benutzer

Super: 39 $/Monat pro Benutzer

Team: Ab 19 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu CodePen

G2: 4,6/5 (über 90 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 20 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über CodePen?

Eine G2-Bewertung lautet:

Es ist eine wunderbare Möglichkeit, schnell etwas zu codieren, wie z. B. Proofs of Concepts oder Algorithmen, die Sie dann speichern, bearbeiten und mit Ihrem Team teilen können.

Es ist eine wunderbare Möglichkeit, schnell etwas zu codieren, wie z. B. Proofs of Concepts oder Algorithmen, die Sie dann speichern, bearbeiten und mit Ihrem Team teilen können.

🧠 Wissenswertes: HTML, die Sprache, auf der Web-Apps basieren, wurde von Tim Berners-Lee, dem Erfinder des World Wide Web, entwickelt.

4. Visual Studio Code (VSC Online) (Am besten für die Anpassung durch Integrationen geeignet)

über Visual Studio Code

Als nächstes auf unserer Liste steht Microsofts VSC Online (vscode. dev oder über Integrationen wie GitHub Codespaces), eine leichtgewichtige, browserbasierte Version des beliebten Visual Studio Code Editors. Es ist eine relativ beliebte IDE-Option unter Entwicklern. Die Lösung verfügt über einen Online-Code-Editor, der alle gängigen Sprachen unterstützt, sowie eine intuitive und leicht zu navigierende Oberfläche.

Neben der schlanken Basis ist das herausragende Feature von Visual Studio Code der große Bereich an Erweiterungen, die auf dem Marktplatz verfügbar sind.

Die besten Features von Visual Studio Code (VSC Online)

Optimieren Sie den Workflow mit Features zur Steigerung der Entwicklerproduktivität wie IntelliSense, Debugging und Refactoring

Erkennen und beheben Sie Probleme mit Breakpoints, Überwachungsfenstern und schrittweisen Tools

Verbessern Sie die Rückverfolgbarkeit durch die Integration früherer Arbeitsdateien

Einschränkungen von Visual Studio Code (VSC Online)

Mit einer steilen Lernkurve, insbesondere für neue Programmierer

Erfordert viel RAM und CPU für eine reibungslose Leistung

Preise für Visual Studio Code (VSC Online)

Professional monatlich: 45 $/Monat pro Benutzer

Enterprise monatlich: 250 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Visual Studio Code (VSC Online)

G2: 4,7/5 (über 2.300 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 1.600 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Visual Studio Code (VSC Online)?

Eine Bewertung von Capterra lautet:

VS Code ist eine der besten leichtgewichtigen IDEs auf dem Markt. Sie läuft reibungslos auf den meisten Systemen und bietet eine riesige Sammlung von Erweiterungen.

VS Code ist eine der besten leichtgewichtigen IDEs auf dem Markt. Sie läuft reibungslos auf den meisten Systemen und bietet eine riesige Sammlung an Erweiterungen.

🧠 Wissenswertes: Der Begriff „Debugging” stammt ursprünglich von einem echten Bug, einer Motte, die in einem Harvard Mark I-Computer gefunden wurde.

5. CodeSandbox (Am besten für die schnelle Prototypenerstellung von Web-Apps geeignet)

über CodeSandbox

CodeSandbox ist das Tool, auf das Entwickler für schnelles Codieren zurückgreifen. Es bietet sofortige, gemeinsam nutzbare Entwicklungsumgebungen vor allem für Webtechnologien (React, Vue, Angular, Node. js). Es bietet Zusammenarbeit, integriertes Hosting und nahtlose Integration mit GitHub.

Der browserbasierte Editor und die Live-Vorschau beschleunigen außerdem das Testen von Ideen, das Freigeben von Code und das Wiederholen von Iterationen. Insgesamt ist CodeSandbox aufgrund seiner Einfachheit und Geschwindigkeit eine beliebte Wahl für die effiziente Entwicklung von Web-Apps.

Die besten Features von CodeSandbox

Richten Sie jede Entwicklungsumgebung, Sprache, jeden Server oder jede Datenbank mit nativen Integrationen ein

Führen Sie beliebige Befehle aus, sowohl beim Start, bei Dateiänderungen als auch über verschiedene anpassbare Verknüpfungen

Führen Sie nicht vertrauenswürdigen Code in großem Umfang mit sofortigen, sicheren und vollständig isolierten Sandboxes aus

Einschränkungen von CodeSandbox

Unterstützt keine Server beim Codieren in einer vorprogrammierten Sandbox

Benutzer berichten von Leistungsproblemen bei komplexen oder großen Projekten

Preise für CodeSandbox

Free

Pro: Ab 12 $/Monat pro Workspace

Builder: Ab 170 $/Monat pro Workspace

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu CodeSandbox

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

💡 Profi-Tipp: Dokumentieren Sie die Ergebnisse der Sandbox separat, um die Fehlerbehebung zu optimieren. So können neue Programmierer und Experten Fehler schneller beheben.

6. AWS Cloud9 (Am besten für cloudbasiertes kollaboratives Codieren geeignet)

über AWS Cloud9

AWS Cloud9 ist wie ein Coding-Dojo in der Cloud – perfekt für Pair Programming und strukturierte Workflows. Der nahtlose Terminalzugriff auf andere AWS-Services ist ein herausragendes Feature, das die Softwareentwicklung zum Kinderspiel macht.

Es bietet außerdem eine Chat-Funktion, Code-Updates in Echtzeit und sofortiges Debugging, bevor Sie mit der Produktion der App oder Website beginnen.

Die besten Features von AWS Cloud9

Verbessern Sie die Lesbarkeit mit verschiedenen Designs und Layout-Optionen

Reduzieren Sie Kosten durch zeitgesteuertes Herunterfahren, um übermäßige Nutzung zu vermeiden

Debuggen Sie PHP, Python und JavaScript mit Breakpoints, Schritt-für-Schritt-Ausführung und Variablenprüfung

Limits von AWS Cloud9

Es fehlt ein kostenloses Modell für Benutzer, die vor der Entscheidung zunächst experimentieren möchten

Die einfache Benutzeroberfläche kann sehr unübersichtlich wirken

Erfordert einige technische Kenntnisse, um effizient genutzt werden zu können

Preise für AWS Cloud9

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu AWS Cloud9

G2: 4,3/5 (über 270 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über AWS Cloud9?

In einer G2-Rezension heißt es:

Die nahtlose AWS-Service-Integration und die vorkonfigurierte Umgebung machen die Entwicklung und Bereitstellung unglaublich effizient.

Die nahtlose AWS-Service-Integration und die vorkonfigurierte Umgebung machen die Entwicklung und Bereitstellung unglaublich effizient.

📖 Lesen Sie auch: Die Leistungsfähigkeit von ClickUp AI für Software-Teams freischalten

7. Glitch (Am besten geeignet für Echtzeit-Codierung und Teamzusammenarbeit)

via Glitch

Sie möchten eine Lösung ohne Setup, ohne Wartezeiten – einfach pure Kreativität? Glitch bietet Ihnen genau das, sowohl funktional als auch optisch. Sie können Projekte „remixen” (sofortige Forking), aus GitHub klonen oder mit JavaScript-Frameworks experimentieren.

Mit Glitch können Sie auch öffentlich oder privat arbeiten und Apps wie erfahrene Programmierer freigeben. Darüber hinaus bietet es benutzerdefinierte API-Integrationen und eine sichere Programmierung, die Freiheit und Sicherheit vereint.

Die besten Features von Glitch

Sehen Sie Änderungen live und ohne manuelle Builds oder Neustarts dank der Instant-Deploy-Feature

Speichern Sie Daten ganz einfach mit integrierten SQLite- und anderen Datenbanken

Fehler systematisch mit Echtzeitprotokollen und Fehlerverfolgung beheben

Einschränkungen von Glitch

Limits für groß angelegte Anwendungen aufgrund von Einschränkungen der Größe des Datenbank-Speichers

Unterstützt nur Node.js für die Backend-Entwicklung, wodurch andere serverseitige Technologien eingeschränkt werden

Projekte mit kostenlosem Tarif haben eine begrenzte Laufzeit pro Tag

Glitch-Preise

Free

Pro: 8 $/Monat pro Benutzer, jährlich abgerechnet

Bewertungen und Rezensionen zu Glitch

G2: 4,5/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Glitch?

In einer Bewertung auf Capterra heißt es:

Die Integration und das Hochladen von Assets ist ebenfalls sehr intuitiv und die „Prettier”-Funktion ist sehr hilfreich

Die Integration und das Hochladen von Assets ist ebenfalls sehr intuitiv und die „Prettier”-Funktion ist sehr hilfreich

💡 Profi-Tipp: Integrieren Sie die Prettier-Bibliothek in die Funktion „Format This File” von Glitch, um das Aussehen Ihres Codes anzupassen.

8. Eclipse Che (Am besten für die Cloud-Entwicklung in Unternehmen geeignet)

via Eclipse Che

Eclipse Che ist eine IDE für große Unternehmen, die Leistung und Effizienz benötigen. Sie läuft in containerisierten Umgebungen auf Kubernetes oder OpenShift, wodurch Setup und Skalierung nahtlos erfolgen.

Die Lösung lässt sich auch in CI/CD-Pipelines integrieren und unterstützt die Zusammenarbeit mit vorkonfigurierten Dev Spaces.

Die besten Features von Eclipse Che

Arbeiten Sie an ähnlichen Projekten mit einer Sammlung von Ansichten und Editoren

Bleiben Sie auch unterwegs produktiv mit der Offline-Umgebung

Ermöglichen Sie neuen Entwicklern die Onboarding mit nur einem Klick dank Stack und GIT-konfigurierter URL

Einschränkungen von Eclipse Che

Stoppt automatisch Workspaces, die länger als 12 Stunden laufen, unabhängig von ihrer Aktivität

Die Einrichtung und Verwaltung von Eclipse Che ist insbesondere in einer Umgebung mit mehreren Benutzern komplex

Mit Nutzungsbeschränkungen in Bezug auf Speicher, RAM und gleichzeitige Workspaces

Preise für Eclipse Che

Kostenlos und Open Source

Bewertungen und Rezensionen zu Eclipse Che

G2: 4,4/5 (über 70 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 190 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Eclipse Che?

Eine G2-Bewertung lautet:

Mir gefallen die Anpassungsmöglichkeiten des Workspace und die dynamische Struktur der IDE. Die Möglichkeit, benutzerdefinierte Linux-Befehle mit einem einzigen Klick auszuführen, hat sich als sehr hilfreich erwiesen.

Mir gefallen die Anpassungsmöglichkeiten des Workspace und die dynamische Struktur der IDE. Die Möglichkeit, benutzerdefinierte Linux-Befehle mit einem einzigen Klick auszuführen, hat sich als sehr hilfreich erwiesen.

👀 Wussten Sie schon? Eclipse „Che“ wurde nach der Stadt Tscherkassy benannt, in der viele seiner Entwickler leben.

9. Cody AI (Am besten für umfangreiche Code-Unterstützung)

via Sourcegraph

Cody ist ein KI-gestützter Coding-Sidekick von Sourcegraph, der Ihren Workflow optimiert. Sie benötigen Autovervollständigung, Refaktorisierung oder Debugging? Cody unterstützt Sie dabei. Er versteht auch Ihre gesamte Codebasis, um relevantere Vorschläge zu erstellen.

Außerdem lässt es sich nahtlos in Ihre bevorzugten Editoren integrieren. Ob Sie nun einen kniffligen Fehler beheben oder das nächste große Feature brainstormen, mit Cody kommen Sie schnell voran.

Die besten Features von Cody AI

Verbessern Sie die Code-Struktur und Effizienz mit KI-gesteuerten Refactoring-Vorschlägen

Finden und ändern Sie Code in allen Ihren Repositorys mit einer definierten Änderungsstruktur

Finden Sie mit der intelligenten Code-Suche schnell relevante Snippets und Funktionen in großen Codebasen

Einschränkungen von Cody AI

Änderungen über mehrere Teile einer Lösung hinweg können nicht automatisiert werden

Erfordert umfangreiche Schulungen, um relevante Abhängigkeiten zu finden und Beziehungen beim Codieren zu verstehen

Preise für Cody AI

Basis: 29 $/Monat (3 Benutzer)

Premium: 99 $/Monat (10 Benutzer)

Erweitert: 249 $/Monat (30 Benutzer)

Bewertungen und Rezensionen zu Cody AI

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Cody AI?

In einer G2-Rezension heißt es:

Es hilft mir, beim Schreiben von Code effizienter zu sein, da ich Befehle zur Automatisierung einfacher, alltäglicher Aufgaben einrichten kann. Außerdem ist die Software einfach zu installieren und zu verwenden, die Suchfunktion ist sehr nützlich und sie lässt sich perfekt in GitLab integrieren.

Es hilft mir, beim Schreiben von Code effizienter zu sein, da ich Befehle einrichten kann, um einfache, alltägliche Aufgaben zu automatisieren. Außerdem ist die Software einfach zu installieren und zu verwenden, die Suchfunktion ist sehr nützlich und sie lässt sich perfekt in GitLab integrieren.

10. ChatGPT (Am besten für KI-gestützte Programmierhilfe)

über ChatGPT

ChatGPT zeichnet sich durch intelligente Algorithmen und klare Erklärungen für Benutzer aus, die Code verfeinern oder Strukturen aufbauen. Sein grundlegendes großes Sprachmodell (LLM) optimiert die Logik, schlägt Verbesserungen vor und generiert vollständige Code-Schnipsel, die Sie mühelos anpassen können.

Kurz gesagt, diese dialogorientierte KI von OpenAI macht das Codieren intuitiver und kreativer und eignet sich sowohl für Anfänger als auch für Experten.

Die besten Features von ChatGPT

Code über Tech-Stacks hinweg mit Unterstützung für mehrere Sprachen

Beschleunigen Sie die Fehlersuche mit benutzerdefinierter Fehlererkennung und Korrekturvorschlägen

Verbessern Sie die Lesbarkeit mit klarer, prägnanter Dokumentation und Kommentaren

Einschränkungen von ChatGPT

Schwierigkeiten mit hochkomplexen Codebasen aufgrund fehlender Echtzeit-Projektkontexte

Kann ohne Überprüfung der Best Practices zu falschem oder veraltetem Code führen

Keine direkte Integration mit IDEs für Echtzeit-Zusammenarbeit und -Ausführung

Preise für ChatGPT

Free

Plus: 20 $/Monat pro Benutzer

Pro: 200 $/Monat pro Benutzer

Team: 30 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu ChatGPT

G2: 4,7/5 (über 720 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 110 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ChatGPT?

Eine G2-Bewertung lautet:

Mit ChatGPT ist das Schreiben von Code effizienter und einfacher. Ich habe mein Flutter-Projekt damit geschrieben. Tatsächlich wird fast die gesamte App jetzt von GPT erledigt.

Mit ChatGPT ist das Schreiben von Code effizienter und einfacher. Ich habe mein Flutter-Projekt damit geschrieben. Tatsächlich wird fast die gesamte App jetzt von GPT erledigt.

📖 Lesen Sie auch: So verwenden Sie ChatGPT zum Schreiben von Code

11. Codeanywhere (Am besten für die Remote-Entwicklung im Team geeignet)

via Codyanwhere

Codeanywhere wurde für die nahtlose Zusammenarbeit entwickelt und ist die ideale Cloud-IDE für Fachleute, die große Teams leiten. Das herausragende SSH-Feature vereinfacht das Freigeben von benutzerdefiniertem Code – einfach ein Token generieren und loslegen.

Codeanywhere, powered by Continue, bietet einen Live-Code-Bearbeitungs-Space für nahtlose Zusammenarbeit. Die Benutzeroberfläche hebt aktive Benutzer hervor und generiert automatisch Chat-Threads, um Teams bei der Synchronisierung zu unterstützen.

Die besten Features von Codeanywhere

Ermöglichen Sie eine intensive Zusammenarbeit mit Peer-Programmierung

Verbinden Sie Codierung und Praxis mit Git/GitHub und einem integrierten Terminal

Passen Sie Workspaces für jeden Anwendungsfall mit Support für Dev Container Specification an

Einschränkungen von Codeanywhere

Die Benutzeroberfläche und das integrierte Vorschaufenster wirken möglicherweise etwas klobig und veraltet

Benutzer berichten, dass der Kundensupport unzuverlässig ist

Preise für Codeanywhere

Free

Basis: 12 $/Monat pro Benutzer

Premium: 29 $/Monat pro Benutzer

Premium-GPU: 55 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Codeanywhere

G2 : 4,2/5 (über 70 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 20 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Codeanywhere?

In einer Bewertung auf Capterra heißt es:

Es ist ein guter Editor und ermöglicht Verbindungen zu verschiedenen Remote-Quellen sowie ein eigenes integriertes Entwicklungs-Container-System. Es funktioniert recht gut in verschiedenen Browsern (obwohl einige Tastenkombinationen stören können).

Es ist ein guter Editor und ermöglicht Verbindungen zu verschiedenen Remote-Quellen sowie ein eigenes integriertes Entwicklungs-Container-System. Es funktioniert recht gut in verschiedenen Browsern (obwohl einige Tastenkombinationen stören können).

12. Blackbox (am besten für KI-gesteuerte Code-Vorschläge geeignet)

via Blackbox

Haben Sie eine Idee, die Sie in Code umsetzen möchten? Blackbox ist ein KI-Codierungsagent, der Ihren Code für die Veröffentlichung vorbereitet. Von all seinen Features, darunter Codesuche und Autovervollständigung, macht ihn seine dialogorientierte KI zu einer wirklich effizienten Wahl.

Neben der Erstellung schneller App-Codes hilft Ihnen Blackbox auch dabei, Ihre Entwicklung speziell für Desktop- und Mobilbildschirme zu optimieren. Es gibt sogar intelligente Farbthemen, mit denen Benutzer Codesegmente sofort verfolgen und identifizieren können.

Die besten Features von Blackbox

Vergleichen Sie Änderungen im Code mit dem Versionsverlauf in Echtzeit

Führen Sie Testcodes aus, bevor Sie sie mit der Ein-Klick-Simulation freigeben

Verbessern Sie die allgemeinen Produkt-Features mit KI-gesteuerten Code-Vorschlägen

Einschränkungen von Blackbox

Grundlegende Code-Vorschläge lassen Kontext vermissen

Der Entscheidungsprozess kann unklar sein

Am besten geeignet für erfahrene Programmierer zur Fehlerbehebung

Blackbox-Preise

Free

PRO Plus: 19,99 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Blackbox

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Blackbox?

In einer G2-Rezension heißt es:

Am besten gefällt mir die automatische Vervollständigung von Code. Das ist ein Segen für Einsteiger, die so Vorschläge für das Schreiben neuer Komponenten oder die Umwandlung von Logik in Code erhalten.

Am besten gefällt mir die automatische Vervollständigung von Code. Das ist ein Segen für Einsteiger, die so Vorschläge für das Schreiben neuer Komponenten oder die Umwandlung von Logik in Code erhalten.

13. Koding (Am besten für die Analyse von Entwicklungsumgebungen geeignet)

via Koding

Möchten Sie Ihren Codierungs-Workflow optimieren? Koding ist eine der besten Optionen auf dieser Liste. Mit einfachen Curl-Befehlen können Sie mit dieser IDE-Software große Tools und lokale Umgebungen mit Ihrem Cloud-Konto verbinden.

Koding hält Ihr Team außerdem mit Benachrichtigungs-Features auf dem Laufenden, die Ihr Team über alle Änderungen am Stack informieren. Außerdem können Sie Ihre App mit nur wenigen Zeilen Code in Ihrem Stack-Skript auf einem gesamten Netzwerk von Rechnern ausführen.

Die besten Features von Koding

Simulieren Sie eine lokale Umgebung mit einem FUSE-basierten Dateisystem

Analysieren Sie vergangene Leistungen und erkennen Sie Fehlermuster mit Umgebungsanalysen

Kontrollieren Sie Speicher und Netzwerk mit versionierbaren Stack-Skripten

Einschränkungen von Koding

Die Preisoptionen sind teuer, insbesondere für kleine Teams und Fachleute

Einige Benutzer berichten von Leistungsproblemen bei der Arbeit mit großen Projekten und mehreren Terminals

Preise für Koding

Koding Single Cloud: 9,90 $/Monat pro Benutzer

Automatisierung der Entwicklungsumgebung: 29,90 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Automatisierung des Softwareverkaufs: 29,90 $ pro Testversion + 5.000 $/Monat Pauschalgebühr

Software-Schulungsplattform: 29,90 $ pro Teilnehmer + 5.000 $/Monat Pauschalgebühr

Bewertungen und Rezensionen zu Koding

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Koding?

In einer G2-Rezension heißt es:

Früher dauerte die Einrichtung der Entwicklungsumgebung sehr lange. Aber jetzt habe ich mit Koding alle Optionen in wenigen Minuten bereit. Der Support für verschiedene IDEs ist ebenfalls ein großartiges Feature.

Früher dauerte die Einrichtung der Entwicklungsumgebung sehr lange. Aber jetzt habe ich mit Koding alle Optionen in wenigen Minuten bereit. Der Support für verschiedene IDEs ist ebenfalls ein großartiges Feature.

14. IntelliJ IDEA (Am besten für professionelle Java-Entwicklung geeignet)

über IntelliJ IDEA

IntelliJ IDEA wurde von JetBrains entwickelt und ist eine leistungsstarke IDE für die Java- und Kotlin-Entwicklung. Sie steigert die Produktivität durch intelligente Code-Vervollständigung, erweiterte Debugging-Funktionen und nahtlose Unit-Tests. Dank der integrierten Unterstützung für gängige Frameworks passt sie sich an unterschiedliche Projektanforderungen an.

Es ist auf Flexibilität ausgelegt und bietet mehrere Versionskontrollintegrationen und Plugins von Drittanbietern. Außerdem bietet es einen intuitiven Workflow, hohe Sicherheit und anpassbare Setups – alles, was Sie benötigen, um leistungsstarke Anwendungen mit Zuversicht zu erstellen.

Die besten Features von IntelliJ IDEA

Finden Sie Codierungskomponenten mit einer einfach zu strukturierenden Projektstruktur

Steigern Sie die Effizienz mit organisierten Verzeichnissen und Repositorys

Identifizieren Sie Leistungsprobleme mit integrierten Profiler-Einblicken

Einschränkungen von IntelliJ IDEA

Hoher Speicherverbrauch, weniger geeignet für Geräte mit weniger als 16 GB RAM

Reduzieren Sie Unordnung mit integrierten Plugins

Steile Lernkurve, die Zeit zum Erlernen erfordert

Preise für IntelliJ IDEA

IntelliJ IDEA Ultimate: 19,94 $/Monat pro Benutzer (für den individuellen Gebrauch) und 70,68 $/Monat pro Benutzer (für Organisationen)

Alle Produkte im Paket: 34,10 $/Monat pro Benutzer (für den individuellen Gebrauch) und 91,92 $/Monat pro Benutzer (für Unternehmen)

JetBrains AI Pro: 23,60 $/Monat pro Benutzer als Add-On

Bewertungen und Rezensionen zu IntelliJ IDEA

G2: 4,6/5 (über 2.100 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 1.200 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über IntelliJ IDEA?

In einer Bewertung auf Capterra heißt es:

Die Verknüpfungen und Vorschläge für den Code machen das Codieren sehr einfach. Die Benutzeroberfläche ist ansprechend gestaltet, was das Debuggen von Code schnell und effektiv macht.

Die Verknüpfungen und Vorschläge für den Code machen das Codieren sehr einfach. Die Benutzeroberfläche ist ansprechend gestaltet, was die Fehlersuche im Code schnell und effektiv macht.

15. JSFiddle (Am besten für schnelles Testen und Freigeben von JavaScript geeignet)

via JSFiddle

JSFiddle ist ein schneller und interaktiver Online-Editor zum Testen und Freigeben von JavaScript, HTML und CSS. Er verfügt über ein panelbasiertes Layout zum Schreiben und Anzeigen von Code in Echtzeit. Mit Unterstützung für Präprozessoren wie SCSS und JavaScript-Frameworks eignet er sich hervorragend für die schnelle Prototypenerstellung.

Benutzer können mühelos zusammenarbeiten und Projekte einbetten. Anpassbare Layouts, Live-Vorschauen und eine integrierte Versionskontrolle machen es zu einem unverzichtbaren Tool für Webentwickler, die mit ihrem Code experimentieren und ihn verfeinern möchten.

Die besten Features von JSFiddle

Klonen Sie Projekte sofort für risikofreies Experimentieren

Interaktive Snippets über spezielle, freigebbare Fiddles teilen

Kombinieren Sie SCSS, TypeScript und CoffeeScript mit der Flexibilität eines Präprozessors

Einschränkungen von JSFiddle

Auf eine einzige HTML-Datei beschränkt, was für mehrseitige Projekte eine Herausforderung darstellt

Kein direkter Support für das Hochladen oder Verwalten mehrerer Dateien

Die kostenlose Version enthält Werbung und keine Debugging-Tools

Preise für JSFiddle

Free

Pro: 8 $/Monat pro Benutzer oder 90 $ für eine 1-Jahres-Lizenz

Bewertungen und Rezensionen zu JSFiddle

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Meistern Sie mühelos die Code-Entwicklung mit ClickUp

Cloud-basierte IDEs sind der Schlüssel zum Programmieren, egal ob Sie Fehler im Quellcode beheben oder Apps in einer Programmiersprache erstellen. Aber Sie verlieren Zeit und Geld, wenn Replit Ihre Produktivität nicht maximiert.

Wir haben zwar Optionen für jedes Szenario behandelt, aber es ist auch wichtig, Prioritäten für die Produktivität zu setzen, Workflows zu automatisieren und die Zusammenarbeit zu fördern. ClickUp ist ein großartiger Partner und bietet mit seinen KI-gestützten Vorschlägen, der nahtlosen Dokumentation und der detaillierten Berichterstellung die perfekte Mischung aus all dem und noch viel mehr.

Außerdem werden Hacks aufgezeichnet und Best Practices für die Codierung erläutert, damit Ihre Projekte planmäßig verlaufen.

Möchten Sie mühelos Codes entwickeln? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an! 🚀