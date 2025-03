Wie man ein CRM Dashboard erstellt (mit Vorlagen)

Sie würden kein Auto ohne Dashboard fahren, also sollte auch Ihr Vertriebsteam nicht ohne ein angemessenes Management der Beziehungen zu den Kunden arbeiten. 🚗

Sie brauchen kalte Daten, um Leads effektiv durch den vertriebspipeline und halten Sie sie bei Laune, sobald sie konvertiert sind. Wenn diese Daten über Tabellenkalkulationen und Plattformen verstreut sind, wird die Berichterstellung für Ihr Customer Relationship Management (CRM) mühsam und arbeitsaufwändig sein.

Ein solides CRM Dashboard übernimmt das langweilige Zahlen-Crunching und stellt die Daten in einer visuell ansprechenden Form dar, die die Nachverfolgung Ihrer Kampagnen erleichtert. In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie CRM-Dashboards für den Vertrieb aussehen sollten und wie Sie sie mühelos erstellen können.

Was ist ein CRM Customer Dashboard?

Ein CRM Dashboard ist eine zentrale Schnittstelle, die Vertriebsmanagern einen umfassenden visuellen Überblick über wichtige Metriken, die allgemeine Vertriebsleistung und Kundendaten bietet. Auch wenn die spezifischen Informationen variieren können, zeigt ein CRM Dashboard in der Regel Folgendes an:

Eine Aufschlüsselung Ihrer Vertriebs-Pipeline

Aktivität und Leistung des Teams

Schlüssel-Leistungsindikatoren (KPIs)

Neue Leads

Wichtige anstehende Aufgaben

ClickUp CRM Dashboards

Ihr CRM Dashboard zieht Daten aus verschiedenen Quellen und aggregiert sie, um den Vertriebsmitarbeitern die wertvollsten Einblicke zu geben und Ihre CRM-Strategie . Eine solide CRM-Software sollte diese Erkenntnisse auf dynamische, interaktive Weise darstellen und Echtzeit-Updates gewährleisten, um Sie bei Ihren Entscheidungen zu unterstützen gut informierte Entscheidungen zu treffen .

In diesem Sinne ist ein CRM Dashboard viel mehr als nur eine Sammlung von Diagrammen und Grafiken. Wenn es sinnvoll strukturiert und eingesetzt wird, kann es Fehlschläge verhindern und die Ergebnisse Ihrer Vertriebs- und Marketinganstrengungen maximieren. 🎯

Was sind die Vorteile eines CRM Dashboards?

Der wichtigste Vorteil eines robusten CRM Dashboards ist eine schnellere und sicherere Entscheidungsfindung. 🤔

Sie möchten wissen, in welcher Phase des buyer's Journey in der Ihre Kunden feststecken? Werfen Sie einen Blick auf den Trichterbericht. Müssen Sie Ihre Vertriebskosten optimieren? Das Dashboard für Aktivitäten zeigt Ihnen, welche Aktivitäten Sie verstärken und welche Sie streichen sollten.

Verwalten von Kundendaten, persönlichen Aufgaben und Kommunikation in ClickUp von jedem Gerät aus

Die Verwendung eines Dashboards bringt viele zusätzliche Vorteile mit sich, wie z. B:

Genaue Umsatzprognosen Die Vorhersage von Markttrends ist kein Kinderspiel, aber ein CRM Dashboard vereinfacht dies, indem es wertvolle historische Trends und Umsatzberichte anzeigt, um die Vorhersagegenauigkeit zu verbessern und teure Fehler zu vermeiden

Einfachere Zusammenarbeit -Durch das Freigeben eines Dashboards für Ihr Team können Sie wichtige Informationen für alle zugänglich machen, wodurch unnötige Kommunikation wie E-Mail-Updates oder Meetings mit Statusberichten entfallen

Effizienter Verkaufstrichter -Ein CRM Dashboard ermöglicht es Ihnen, Ihren Verkaufstrichter zu analysieren und die wichtigsten Engpässe zu identifizieren, die dazu führen, dass Kunden abspringen, so dass eine Analyse Wunder für Ihre Konversionen bewirken kann

Besserer Kundenservice Ihre Kundenbetreuer können CRM-Dashboards nutzen, um einen tieferen Einblick in das Kundenverhalten zu erhalten und es sogar vorherzusagen, um einen effizienteren und persönlicheren Support zu bieten

Stärkere Marketing- und Vertriebstaktiken Mit einem Dashboard können Sie die Leistung einzelner Marketing-/Vertriebsaufwände punktgenau nachverfolgen und sie bis ins kleinste Detail abstimmen

Vereinfachte Berichterstellung Ein fortschrittliches Dashboard kann den größten Teil der schweren Arbeit übernehmen, wenn es um CRM Berichterstellung so dass sich Ihr Team auf die wertvollen Aufgaben konzentrieren kann



Was sind die wesentlichen Features eines CRM Dashboards?

Es gibt kein CRM-System, das für jeden Vertriebsleiter gleich gut geeignet ist. Nach welchen Features Sie suchen sollten, hängt von Ihren Vertriebsprozessen, Ihrem Kundenstamm und anderen Faktoren ab. Dennoch gibt es sechs universelle Features, die jede Lösung haben sollte:

Benutzerfreundliche Oberfläche-Der ganze Zweck eines CRM-Systemsvertriebs-Dashboard ist es, komplexe Vertriebsdaten in verständliche, umsetzbare Erkenntnisse zu verwandeln. Die Schnittstelle sollte intuitiv und einfach zu navigieren sein, ohne dass umfangreiche technische Kenntnisse erforderlich sind Anpassungsfähigkeit Sie sollten benutzerdefinierte Schlüssel zur Nachverfolgung definieren und das Dashboard an Ihren Zyklus und Ihre internen Prozesse anpassen können Nachverfolgung von Zielen -Ihr Dashboard sollte das Team in Echtzeit über Ziele in Bearbeitung, Meilensteine, anstehende Aufgaben und ähnliche Daten auf dem Laufenden halten, damit jeder weiß, wo er steht und welchen Beitrag er leistet 🏆 Aufgabenzuweisung und Nachverfolgung-Idealerweise implementieren Sie ein CRM Dashboard, das keine zusätzlichen Apps für die Zuweisung von Aufgaben benötigt. Leistungsfähige Dashboards bieten sogar viele Automatisierungen, um manuelle Arbeit zu reduzieren Integrationen Ihr Dashboard sollte sich nahtlos in andere Plattformen integrieren lassen, die Sie für Marketing, Vertrieb und andere Aktivitäten nutzen, damit es alle erforderlichen Daten automatisch abrufen kann Vielfältigdatenvisualisierung Optionen Ein solides Dashboard sollte Daten durch verschiedene visuelle Elemente anzeigen, die dem Datentyp entsprechen (Balkendiagramme, Roll-ups, Fortschritte usw.)

Was ist bei der Erstellung Ihres CRM Dashboards zu beachten?

Sofern Sie nicht mit CRM-Software mit einem eingebauten Dashboard haben, können Sie sich auch selbst ein Dashboard erstellen. 🛠️

Zu erledigen ist ein kluger Schritt, selbst wenn Ihre Plattform ein Dashboard anbietet, da Sie unbegrenzte Flexibilität haben, um ein benutzerdefiniertes Dashboard zu erstellen, das Ihrem Workflow und Ihren Zielen entspricht. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wo Sie anfangen sollen, finden Sie unten die Hauptfaktoren, die Sie bei der Erstellung Ihres CRM-Dashboards berücksichtigen sollten.

Primäre Verwendungszwecke

Der Sinn eines Dashboards besteht darin, einen zentralen Überblick über verschiedene Daten zu geben. Dennoch sollten Sie bei der Auswahl der Daten selektiv vorgehen. Sie können nur eine bestimmte Anzahl von Berichten und Diagrammen hinzufügen, bevor das Dashboard unübersichtlich wird, was seinen Zweck verfehlen würde.

Beginnen Sie damit, die Schlüsselaspekte Ihres Workflows zu identifizieren, die visualisiert werden müssen. Wenn Sie beispielsweise bereits alle Infos zur digitalen Marketingleistung aus Google Analytics oder der Search Console beziehen, müssen Sie nicht reparieren, was nicht kaputt ist, und eine völlig neue Übersicht erstellen.

Konzentrieren Sie sich stattdessen auf die Daten, die derzeit nicht intuitiv genug aufbereitet sind. Dazu gehören alle Details zu Ihrem Verkaufstrichter, Kundendienstdaten, Lead Scores usw. Heben Sie die am wenigsten strukturierten, aber wichtigen Teile Ihrer CRM-Strategie hervor und bauen Sie das Dashboard um diese herum auf. 📊

Ziele und KPIs

Es gibt eine Vielzahl von KPIs, die Sie nachverfolgen können - aber nicht alle sind einen Platz auf Ihrem Dashboard wert. Woher wissen Sie also, welche Indikatoren Sie aufnehmen sollten?

Hier gibt es zwei Faktoren zu berücksichtigen:

Ihre Ziele Verfügbarkeit der Daten

Wenn Sie die SMART-Technik , um Ihre Ziele zu setzen - was Sie tun sollten -, wird die Ermittlung von KPIs kein Problem sein. Dies liegt daran, dass ein Teil der SMART-Ziel-Einstellungsprozesses beinhaltet, dass man sich Gedanken darüber macht, wie man den Fortschritt messen will.

über ClickUp

Instanz, wenn Sie eine E-Mail-Kampagne mit dem primären Ziel durchführen, die Kundenbindung um 20 % zu verbessern, sollten Sie folgende KPIs einbeziehen:

Wiederholungskaufrate (RPR)

E-Mail Durchklickrate (CTR)

Wert der Kundenlebensdauer (CLV)

Der zweite relevante Faktor ist die Datenverfügbarkeit, die eine wesentliche Voraussetzung dafür ist, dass Ihr Dashboard genaue Zahlen präsentiert. Im obigen Beispiel können Sie die erforderlichen Daten von Ihrer E-Mail-Marketingplattform abrufen. Sie müssen jedoch sicherstellen, dass Ihr CRM Dashboard mit dieser Plattform integriert ist, um unnötige Arbeit zu vermeiden. 😮‍💨

Teams und Abteilungen

Bei der Erstellung eines Dashboards sollten Sie die wichtigsten Benutzer im Auge behalten, um sicherzustellen, dass alle Abteilungen auf die wichtigsten Informationen zugreifen können. 🧑‍💻

In den meisten Fällen wird Ihr Dashboard den folgenden Abteilungen und Mitgliedern des Teams dienen:

Vertrieb

Marketing

Kundensupport

C-Level-Führungskräfte

Ihr Dashboard sollte dynamisch sein und es den verschiedenen Teams ermöglichen, sich auf die benötigten Daten zu konzentrieren, ohne durch unnötige Informationen behindert zu werden. Es ist hilfreich, verschiedene Ansichten und/oder Registerkarten für jedes Team zu haben, um die Übersichtlichkeit zu gewährleisten.

Dashboard-Software

Sobald Sie die Informationen festgelegt haben, die Ihr Dashboard enthalten soll, benötigen Sie eine dashboard-Software lösung, die das Ganze richtig anordnet. Sie können zwar den alten Ansatz wählen und die tabellenkalkulations-Apps um ein Dashboard zu erstellen, sollten Sie sich nach einer technisch anspruchsvolleren Option umsehen.

Sie wissen nicht, wo Sie eine finden können? Zu erledigen ClickUp ! Es ist ein All-in-One visuelle Plattform für das Projektmanagement mit zahlreichen CRM-fokussierte Features . Mit ClickUp können Sie dank einer intuitiven Benutzeroberfläche und hervorragender benutzerdefinierter Features fortschrittliche Dashboards erstellen, unabhängig von Ihren technischen Kenntnissen.

Aber genug der Lobhudelei - wir zeigen Ihnen genau, wie Sie mit ClickUp automatisierte, umfassende CRM Dashboards erstellen. 🤩

Wie man ein CRM Dashboard erstellt

Ein Dashboard von Grund auf zu erstellen, mag wie ein langwieriges Unterfangen erscheinen. Aber keine Sorge, wir führen Sie durch die wichtigsten Schritte und zeigen Ihnen, dass es ein Kinderspiel sein kann. 🍰

Schritt 1: Verwenden Sie Vorlagen, um das Fundament für Ihr Dashboard zu legen

Zwischen Listen mit potenziellen Kunden, Zeitplänen und Zeitleisten sowie Aktivitätsblättern hat Ihr Vertriebsteam wahrscheinlich zu viel zu tun, um sich die Mühe zu machen, all dies von Grund auf neu zu erstellen. Die gute Nachricht ist, dass Sie das nicht müssen, denn Sie können Folgendes verwenden vorgefertigte Vorlagen um einen großen Vorsprung zu erhalten.

Zum Beispiel die ClickUp CRM Vorlage ist mit den gängigsten Workflows und Elementen ausgestattet, die Sie für verschiedene CRM-Aufgaben benötigen. Wenn Sie die Vorlage öffnen, sehen Sie mehrere benutzerdefinierte Ansichten, vor allem:

Verkaufsprozess , mit dem Sie die gesamte Vertriebspipeline an einem Ort skizzieren können

, mit dem Sie die gesamte Vertriebspipeline an einem Ort skizzieren können Meine Aufgaben , um einen klaren Überblick über anstehende Aufgaben zu erhalten

, um einen klaren Überblick über anstehende Aufgaben zu erhalten ansicht Board, die Sie als zentralen Hub für potenzielle Kunden nutzen und diese nach ihrer Phase im Verkaufstrichter segmentieren können

Nutzen Sie die Board-Ansicht, um sich einen umfassenden Überblick über potenzielle Kunden zu verschaffen und sie leichter durch den Trichter zu bewegen

ClickUp bietet Vorlagen für verschiedene andere Funktionen wie kontoführung und kundenbetreuung . Jede Vorlage enthält spezifische Ansichten und Felder, die Sie zur Strukturierung Ihrer Datenbank verwenden können, wodurch Ihnen mühsame Arbeit erspart bleibt.

Alle Vorlagen sind völlig anpassbar, Sie müssen sie also nicht wie vorgegeben verwenden. Fühlen Sie sich frei, Dinge zu verschieben, bis Sie das Format erhalten, das Sie benötigen.

Schritt 2: Ziele einstellen und nachverfolgen

Sobald Sie Ihr Dashboard öffnen, sollten Sie deutlich sehen, wie nahe Sie Ihren Einzelzielen sind. Der erste Schritt in diese Richtung ist die Einstellung von Verkaufs- und/oder Kundendienstzielen, die Sie dann anhand verschiedener Diagramme, Fortschrittsleisten und ähnlicher Darstellungen nachverfolgen können. ClickUp-Ziele können Sie alle Ihre Einzelziele an einem Ort einstellen und nachverfolgen. Du kannst spezifische Einzelziele zur Messung deines Fortschritts einstellen, z. B:

Prozentsätze

Währung

Einzelziele in Zahlen

Wahr/Falsch Einzelziele

Setzen Sie klare Einzelziele und verfolgen Sie den Fortschritt punktgenau mit ClickUp Goals

Mit verschiedenen Zugriffssteuerungen können Sie bestimmte Ziele für die entsprechenden Teams freigeben, um für Klarheit zu sorgen und alle auf der gleichen Seite zu halten. Sie können Ihrem Team auch Zugriff auf die Bearbeitung gewähren, um Folgendes zu fördern optimierte Zusammenarbeit und machen relevante Aktualisierungen für alle Beteiligten sichtbar.

Für eine einfache Organisation können Sie Ziele in Ordnern gruppieren und erhalten eine Ansicht aller wichtigen Einzelziele und Fortschritte aus der Vogelperspektive. 📂

Schritt 3: Aufgaben zuweisen

Delegieren Sie ganz einfach Arbeit, indem Sie Aufgaben direkt an das Team vergeben oder sie in einem Kommentar erwähnen, um Ihre Gedanken in Handlungselemente zu verwandeln

Sobald Sie Ihre Ziele und Einzelziele eingestellt haben, ist es an der Zeit, Ihr Team auf diese Ziele auszurichten. Wenn Sie bereits über ein produktivität tool mit dem Sie Arbeit delegieren können und die Nachverfolgung von Aufgaben können Sie sich weiterhin auf dieses Tool verlassen. Sie können jedoch kein kohärentes Ökosystem schaffen, wenn das Tool nicht mit Ihrer Dashboard-Software integriert ist.

ClickUp sorgt dafür, dass Sie sich nicht mit einer solchen lästigen Unterbrechung herumschlagen müssen. Sie können verwenden ClickUp Aufgaben um Ihren Workflow zu verwalten, ohne dass Sie separate Plattformen benötigen.

Weisen Sie Aufgaben mit benutzerdefinierten Status, Prioritäten und Abhängigkeiten zu, um Ihre Abläufe zu optimieren verkaufstrichter oder einen Workflow für die Kundenbetreuung. Nutzen Sie mehrere Ansichten, um alle Aufgaben zu visualisieren und sie in Sekundenschnelle neu anzuordnen.

ClickUp vereinfacht Ihren Workflow auch durch wiederholende Aufgaben und verschiedene benutzerdefinierte Automatisierungen . Sie können Statusänderungen und andere sich wiederholende Aufgaben automatisieren, um zu vermeiden, dass Sie Zeit mit Arbeiten von geringem Wert verschwenden. 🔄

Free mehr Zeit für wissensintensive Arbeiten durch Rationalisierung von wiederholenden Aufgaben mit ClickUp Automatisierungen

Weitere nützliche Extras, die Sie mit ClickUp Aufgaben erhalten, sind:

Benutzerdefinierte Tags zur Kategorisierung Ihrer Aufgaben

zur Kategorisierung Ihrer Aufgaben Checklisten innerhalb von Aufgaben, um bestimmte Schritte zu beschreiben, die zum Abschließen der Aufgaben notwendig sind

innerhalb von Aufgaben, um bestimmte Schritte zu beschreiben, die zum Abschließen der Aufgaben notwendig sind Eine eingebaute Zeiterfassung, um den Zeitplan einzuhalten und optimierung Ihres Workflows ### Schritt 4: Verbinden Sie das Dashboard mit dem Rest Ihres Workflows

Ihre App zur Steigerung der Produktivität ist nicht die einzige Plattform, die Sie in ein CRM Dashboard integrieren sollten. Ihr Vertriebsteam verwendet wahrscheinlich verschiedene Tools für seine tägliche Arbeit, und Ihr Dashboard sollte in der Lage sein, relevante Daten aus diesen Tools zu ziehen. Andernfalls könnte Ihr Workflow voller Ineffizienzen und manueller dateneingabe .

Wenn Sie ein Dashboard in ClickUp erstellen, können Sie den Komfort von über 1.000 Integrationen mit den beliebtesten Tools genießen. Zum Beispiel können Sie clickUp mit Zendesk verbinden um den Workflow Ihres Kundensupports in vielerlei Hinsicht zu optimieren, z. B:

Verknüpfen von ClickUp Aufgaben mit Zendesk-Tickets

Hinzufügen spezifischer Informationen aus Tickets zu ClickUp Aufgaben

Erstellen von ClickUp Elementen und deren Zuweisung an ClickUp Benutzer in Zendesk

Verknüpfen Sie Ihre Aufgaben mit Tickets durch die Integration von ClickUp und Zendesk

ClickUp auch integriert sich mit Salesforce um Sie bei der effizienten Verwaltung von Opportunities zu unterstützen. Sobald eine neue Opportunity in Salesforce hinzugefügt wird, können Sie eine ClickUp Aufgabe erstellen, um sicherzustellen, dass der Lead nicht kalt wird.

Wenn Sie mehr über die vielen anderen Apps erfahren möchten, mit denen ClickUp verbunden ist, lesen Sie die vollständige Liste der Integrationen . 🧩

Schritt 5: Aggregieren der Schlüssel in einem einheitlichen hub

Nachdem Sie die oben genannten Schritte abgeschlossen haben, ist der schwierige Teil vorbei. Zu erledigen ist jetzt nur noch die Visualisierung Ihrer Daten, was Sie sofort mit ClickUp Dashboards .

Beginnen Sie

Verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer Projekte in Echtzeit mit ClickUp Dashboards

Gehen Sie im linken Menü auf Dashboards und klicken Sie auf das Zeichen +. Sie können aus verschiedenen Dashboard-Vorlagen wählen oder ein benutzerdefiniertes Dashboard mit über 50 verschiedenen Widgets erstellen. Visualisieren Sie Ihre Ziele und KPIs, Aufgaben, Listen von Interessenten mit den entsprechenden Elementen und nahezu alle anderen Daten, um einen dynamischen Überblick zu erhalten.

Dashboards ziehen automatisch Daten aus den relevanten Quellen, um Sie auf dem Laufenden zu halten. Sie können sie für Ihr Team freigeben, damit jeder den Fortschritt verfolgen und den Überblick über seinen Workload behalten kann.

Sie können das Dashboard völlig flexibel nach Ihren Wünschen gestalten. Egal, ob Sie ein spezielles Dashboard für jede CRM-Funktion oder eine Ansicht auf höchster Ebene benötigen, Sie können ein entsprechendes Widget hinzufügen.

Und noch besser: Sie sind nicht auf Datenquellen innerhalb von ClickUp limitiert - Sie können Anwendungen von Drittanbietern zu Ihren Dashboards hinzufügen, indem Sie einen einfachen Link oder ein Stück Code einbetten. Fügen Sie ein Figma-Design, eine Google Tabellenkalkulation , oder wählen Sie aus einer Reihe anderer externer Apps, um Ihre Dashboards zu bereichern.

Sie können diese Dashboard-Beispiele ansehen um zu sehen, auf welch vielfältige Weise ClickUp Benutzer die oben genannten Features nutzen, und um einige Anregungen für die Erstellung eigener Dashboards zu erhalten. 💡

Steigern Sie Ihr CRM-Spiel mit ClickUp

Vorbei sind die Zeiten der mühsamen Administrator-Arbeiten im Zusammenhang mit CRM-Prozesse . Jetzt haben Sie alle Daten, die Sie brauchen, im Griff und haben mehr Zeit für Entscheidungen der Geschäftsführung. Richten Sie ein detailliertes CRM Dashboard ein, um Ihren Strategien das Rätselraten zu ersparen.

Wie Sie gesehen haben, macht ClickUp es Ihnen leicht, über die reinen Daten hinauszugehen und auffällige, umsetzbare Dashboards zu erstellen, ohne dass Sie viel Arbeit damit haben. Es fügt sich nahtlos in Ihren Workflow ein und macht das Jonglieren mit verschiedenen Apps überflüssig. Anmeldung für ClickUp und machen Sie Ihre Kunden zu begeisterten Fürsprechern Ihrer Marke! 😍