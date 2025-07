die 11 besten Vibe-Coding-Tools zur Optimierung Ihres Dev-Workflows

Hatten Sie schon einmal eine Sitzung, in der beim Codieren einfach alles Klick gemacht hat – Sie waren im Flow, haben gebaut, optimiert und der gesamte Prozess fühlte sich einfach ... mühelos an? Genau darum geht es beim Vibe Coding.

Mit den richtigen Vibe-Coding-Tools können Sie genau das erleben: einen Software-Entwicklungsprozess, der so einfach ist wie Atmen.

Was sind das für Tools? Vibe-Coding-Tools verwenden künstliche Intelligenz (KI), um Benutzern das Schreiben von Code mit einfachen Befehlen in natürlicher Sprache zu erleichtern. Sie sind ideal für Personen ohne Programmierkenntnisse und für vielbeschäftigte Softwareentwickler, die ihre Produktivität steigern, kontextbezogenen Code generieren und sich wiederholende Aufgaben automatisieren möchten.

Im besten Fall ermöglichen KI-Tools zum Programmieren jedem, Code zu schreiben und Softwareanwendungen zu erstellen. Sie unterstützen Ihren Workflow, ohne Ihnen die Kontrolle zu entziehen. Wenn Sie mehr erfahren möchten, finden Sie hier eine Übersicht der besten KI-Programmierassistenten und intelligenten Editoren, die Ihren Fokus verstärken und mit Ihnen zusammenarbeiten, nicht nur für Sie. Los geht's!

Möchten Sie die TL;DR-Version, bevor wir uns eingehend mit den besten Tools für Vibe Coding befassen? Hier ist Ihr Spickzettel, der beschreibt, worin jede KI-gestützte Codierungsplattform sich auszeichnet, welche Schlüsselvorteile sie bietet und was sie kostet.

Tool Am besten geeignet für Schlüssel-Features Preise* ClickUp Organisieren Sie Sprints, Aufgaben und Dokumente Visuelle Boards, GitHub/GitLab-Links, KI-Dokumente, benutzerdefinierte Automatisierung Free Forever, Anpassungen für Unternehmen verfügbar Cursor KI-Code-Generierung in Echtzeit VS Code-Integration, lokale Installation, mehrere Sprachen, sofortige Fehlerbehebung Free-Plan verfügbar, kostenpflichtiger Plan ab 20 $ pro Monat Cody KI-gestütztes, kontextbezogenes Codieren IDE-Integrationen, KI-Chat, benutzerdefinierte Eingabeaufforderungen und umfassender Sprachsupport Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 19 $/Monat pro Benutzer V0 von Vercel Erstellen von Benutzeroberflächen mit React React + Tailwind-Code in Produktionsqualität und promptbasierte UI-Generierung Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Monat Replit Kollaboratives browserbasiertes Codieren Multiplayer-Modus, KI-Hilfe, integriertes Hosting und umfassender Support Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen verfügbar Lovable Paarprogrammierung mit KI Konversationsführung, Erläuterungen zu Aufgaben und Support in mehreren Sprachen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 25 $/Monat GitHub Copilot KI-gestützte Code-Vorschläge Kontextbezogene Vervollständigung, unterstützt viele Programmiersprachen und IDE-Integrationen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 4 $/Monat pro Benutzer Bolt. neu Schnelle Projektvorbereitung Vorkonfigurierte Vorlagen, anpassbare Gerüste, Web-/CLI-Integration Pläne ab 20 $ Windsurf Automatisierung von Tests und Qualität Automatisch generierte Tests, CI/CD-Integration, adaptives Lernen aus Code Bezahlte Pläne beginnen bei 15 $/Monat Tempo Labs Erweiterte KI-Codeüberprüfung Kontextbezogene Überprüfungen, anpassbare Standards, CI/CD-Pipeline-Integration Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 30 $/Monat CodeSandbox Sofortige Cloud-Entwicklungsumgebungen Sofortige Umgebungen, GitHub-Synchronisierung, Echtzeit-Vorschau, Bereitstellung mit einem Klick Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen verfügbar

Vibe Coding bezeichnet das Schreiben von Code mit KI auf eine Weise, die sich intuitiv, energiegeladen und im Flow anfühlt – wobei sich die Tools an Sie anpassen und nicht umgekehrt. Die besten Vibe-Coding-Tools unterstützen dies, indem sie sich in Ihren Workflow einfügen und Ihnen ermöglichen, über natürliche Sprachaufforderungen oder intelligente Vorschläge direkt in Ihrem Editor, wie z. B. Visual Studio Code, mit dem eigentlichen Code zu interagieren.

Sie wurden entwickelt, um die Produktivität der Entwickler zu steigern, die Code-Qualität zu gewährleisten und die Zusammenarbeit während des gesamten Softwareentwicklungszyklus zu unterstützen.

Ein Vibe-Coding-Tool ist nicht nur ein Tool – es hängt auch stark davon ab, wie Sie arbeiten. Darauf sollten Sie achten:

Eingabeaufforderungen in natürlicher Sprache, um Ideen in funktionalen Code umzusetzen

KI-gestützte Code-Vorschläge, die das Codieren verbessern und beschleunigen

Nahtlose Integration in bestehende Codebasen und Repositorys

Echtzeit-Zusammenarbeit für Pair Programming oder Team-Aufgaben

Anpassbare KI-Modelle, die zu Ihrem Codierungsstil passen

Hohe Sicherheit, insbesondere mit Cloud-basierten KI-Tools

Steigern Sie Ihre Produktivität, indem Sie repetitive Aufgaben reduzieren und konzentriert bleiben

Bevor wir weitermachen, sollten wir eines klarstellen: Vibe-Coding-Tools sind keine Einheitslösung. Einige sind schlank und einfach, andere bieten zahlreiche leistungsstarke Features.

Aber alle haben sie ein Ziel: Ihnen dabei zu helfen, smarter zu codieren, besser zusammenzuarbeiten und Ihre Projekte reibungslos am Laufen zu halten. Schauen wir uns die besten Vibe-Coding-Tools an, die einen Platz in Ihrem Toolkit verdienen.

1. ClickUp (Am besten geeignet für die Organisation von Sprints, Aufgaben und Dokumenten an einem Ort)

Vereinheitlichen Sie Aufgaben, Dokumente und Code mit ClickUp Mit ClickUp kann Ihr Entwicklerteam in einem einzigen Space zusammenarbeiten und seine Arbeit erledigen

Die Softwareentwicklung schreitet schnell voran. Ohne die richtigen Tools kann es leicht passieren, dass Aufgaben, Dokumente und Code-Updates nicht mehr synchronisiert sind.

Hier kommt ClickUp , die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, ins Spiel und vereint alles in einem leistungsstarken, kollaborativen Workspace. Es sorgt dafür, dass Ihr Team aufeinander abgestimmt und agil bleibt und sich auf die Bereitstellung großartiger Codes konzentrieren kann.

ClickUp Brain

Da Software-Teams blitzschnell arbeiten, springt ClickUp Brain ein, um die Codierungslast zu verringern.

Dieser integrierte KI-Assistent arbeitet wie Ihr zweites Gehirn hinter den Kulissen – er erstellt Dokumentationsentwürfe, fasst umfangreiche Kommentar-Threads zusammen und wandelt sogar zusammengeführte Pull Requests in übersichtliche, freigabefertige Änderungsprotokolle um.

Generieren Sie mit ClickUp Brain ganz einfach hochspezifische Code-Schnipsel

Müssen Sie Codezeilen generieren? ClickUp Brain hilft Ihnen dabei. Möchten Sie ChatGPT-4o oder Claude Sonnet nutzen? Sie können direkt in ClickUp zwischen LLMs umschalten, je nach Aufgabe oder gewünschtem Tonfall. Kein Kopieren und Einfügen. Keine zusätzlichen Registerkarten. Nur ein Ort, um Ideen, Ergebnisse und Implementierungen zu verwalten.

Bonus? Der Kontext bleibt erhalten. Sie erhalten Code-Vorschläge, Dokumentation und Planungstools in einer Ansicht – ohne ständiges Umschalten zwischen verschiedenen Kontexten, das den Arbeitsfluss unterbricht.

ClickUp-Dokumente

ClickUp Docs ist ein herausragendes Tool für Teams, die es leid sind, mit verstreuten Dokumentationen für Codes zu arbeiten. Stellen Sie sich einen lebendigen, durchsuchbaren Hub vor, in dem API-Spezifikationen, Wikis, Meeting-Notizen und technische Anleitungen neben Ihren Projekt-Aufgaben zu finden sind.

Geben Sie Ausschnitte Ihres Codes ganz einfach innerhalb Ihrer Aufgaben oder ClickUp-Dokumente frei

Jedes Dokument ist kollaborativ, versionskontrolliert und mit bestimmten Aufgaben verknüpfbar – so fließen Updates ganz natürlich vom bestehenden Code-Commit in die Code-Dokumentation, ohne dass der Kontext verloren geht. Bei der Verwendung von Docs können Sie technische Dokumentationen sogar direkt mit Aufgaben verknüpfen, sodass Entwickler auf Spezifikationen zugreifen können, ohne ihren Workflow zu verlassen.

ClickUp-Automatisierungen

Um noch einen Schritt weiter zu gehen, hilft Ihnen ClickUp Automations dabei, Workflows zu erstellen, die zum natürlichen Rhythmus Ihres Teams passen.

Weniger Schaltflächen anklicken, mehr tatsächlich entwickeln. Diese Automatisierungen übernehmen die Routineaufgaben – wie das Senden von Updates, das Verschieben von Aufgaben oder das Taggen der richtigen Personen –, sodass Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.

Muss die Qualitätssicherung einbezogen werden, wenn ein Bug den Status „Bereit zum Testen“ erreicht? Kein Problem. Sollen die Stakeholder automatisch benachrichtigt werden? Erledigt.

ClickUp-Vorlage für die Softwareentwicklung

Und wenn Sie ein neues Projekt starten, bietet Ihnen die ClickUp-Vorlage für die Softwareentwicklung einen schnellen Einstieg mit einer integrierten Struktur für Sprints, Probleme und Dokumentation – damit Sie nicht jedes Mal das Rad neu erfinden müssen.

Kostenlose Vorlage Beginnen Sie mit einem strukturierten Softwareentwicklungs-Framework aus der ClickUp-Vorlage für Softwareentwicklung

Es legt von Anfang an agile Boards, Sprint-Workflows und Aufgabenstrukturen fest, sodass Sie das manuelle Setup überspringen können. Dank nativer Repo-Integrationen bleibt Ihr Code eng mit Ihren Aufgaben verknüpft und verbindet alles von der Planung bis zur Bereitstellung.

ClickUp für Software-Teams

Neugierig, wie Entwicklerteams es in der Praxis einsetzen? Die Lösung ClickUp for Software Teams hilft Ihnen, Sprints zu verwalten, Fehler zu verfolgen und rollenübergreifend zusammenzuarbeiten, ohne zwischen verschiedenen Tools hin- und herwechseln zu müssen.

Optimieren Sie Ihre Projekte mit flexiblen, agilen Workflows in ClickUp für Software-Teams

Und dank der direkten Synchronisierung mit Plattformen wie GitHub, GitLab und Bitbucket werden Ihre Commits und Pull Requests genau dort angezeigt, wo Sie sie brauchen: in Ihren Aufgaben.

Die besten Features von ClickUp

Organisieren Sie Sprints mit visuellen Boards und Automatisierung

Verknüpfen Sie GitHub/GitLab-Commits und PRs mit Aufgaben

Erstellen Sie kollaborative Wikis und technische Dokumentationen

Nutzen Sie KI-Funktionen zum Entwerfen, Zusammenfassen und Optimieren Ihrer Dokumente

Automatisieren Sie sich wiederholende Prozesse mit benutzerdefinierten Auslösern

Limits von ClickUp

Steilere Lernkurve für Entwickler, die noch keine Erfahrung mit Projektmanagement -Plattformen haben

Einige erweiterte Automatisierungs-Features erfordern eine Setup-Zeit

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2 : 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Eine Reddit-Rezension sagt:

Ich wollte einen zentralen „Hub“ für Dokumentationen, Anleitungen usw. für das Team, das ich leite, den der Rest der Organisation leicht finden und navigieren kann. Früher war das alles verstreut zwischen Confluence und GITHub WiKi – aber für andere Teams einfach nicht sehr gut auffindbar. Also habe ich einen neuen Space namens „My Global Team Name” erstellt und eine Struktur für Dokumente mit Seiten und Unterseiten angelegt. Insgesamt sind es wahrscheinlich schon über 50 Seiten. Das Feedback war bisher großartig, und ich bin ziemlich zufrieden, dass ich das gemacht habe.

Ich wollte einen zentralen „Hub“ für Dokumentationen, Anleitungen usw. für das Team, das ich leite, den der Rest der Organisation leicht finden und navigieren kann. Früher war das alles Stück für Stück in Confluence und GITHub WiKi verteilt – aber für andere Teams einfach nicht sehr gut auffindbar.

Also habe ich einen neuen Space namens „My Global Team Name” erstellt und eine Struktur für Dokumente mit Seiten und Unterseiten angelegt. Insgesamt sind es wahrscheinlich schon über 50 Seiten. Das Feedback war bisher großartig, und ich bin ziemlich zufrieden, dass ich das gemacht habe.

💡 Profi-Tipp: Benutzerdefinierte Autopilot-Agenten von ClickUp können für Softwareentwicklungsteams eine große Hilfe sein, indem sie routinemäßige Aufgaben im Projektmanagement automatisieren, wichtige Informationen hervorheben und eine reibungslosere Zusammenarbeit gewährleisten. Beschleunigen Sie die Softwarebereitstellung mit benutzerdefinierten Agenten von ClickUp, automatisieren Sie Code-Reviews und die Nachverfolgung von Fehlern So können sie Ihnen helfen: 1. Zusammenfassen und Berichterstellung Tägliche/wöchentliche Standups: Agenten können Zusammenfassungen der Arbeit des Teams, Hindernisse und Prioritäten für den nächsten Zeitraum erstellen und veröffentlichen

Projekt-Updates: Erstellen Sie automatisch Zusammenfassungen oder Fortschrittsberichte für Stakeholder

Sprint-Reviews: Fassen Sie fertiggestellte Aufgaben, offene Probleme und Sprint-Metriken zusammen 2. Wissensmanagement Beantwortung von FAQs: Agenten können häufig gestellte Fragen zu Prozessen, Codierungsstandards oder Onboarding beantworten, indem sie auf interne Dokumente verweisen

Oberflächendokumentation: Wenn eine Aufgabe erstellt oder aktualisiert wird, kann der Agent relevante Dokumentation oder Code-Richtlinien vorschlagen 3. Workflow für die Code-Überprüfung Status der Überprüfung verfolgen: Erinnerungen veröffentlichen, wenn eine Codeüberprüfung zu lange aussteht

Reviewer benachrichtigen: Wenn eine Aufgabe in den Status „In Überprüfung“ wechselt, benachrichtigen Sie die zugewiesenen Reviewer in einem Chat-Kanal oder als Kommentar

2. Cursor (Am besten für die KI-Code-Generierung in Echtzeit geeignet)

via Cursor

Haben Sie sich schon einmal gewünscht, Ihr Code-Editor könnte Ihre Gedanken lesen? Cursor kommt dem schon ziemlich nahe. Dieser direkt in VS Code integrierte KI-gestützte Assistent liefert Ihnen während des Codierens kontextbezogene Vorschläge in Echtzeit. Ganz gleich, ob Sie einen hartnäckigen Fehler beheben oder ein neues Feature von Grund auf neu schreiben – er steht Ihnen jederzeit zur Seite.

Es vervollständigt nicht nur Zeilen automatisch, sondern füllt ganze Funktionen aus, bereinigt unübersichtliche Logik und hilft sogar dabei, Fehler zu finden, bevor Sie Ihnen zum Verhängnis werden.

Da Cursor lokal ausgeführt wird, schützt es Ihren Code und unterstützt gleichzeitig mehrere Programmiersprachen, wodurch es sich ideal für Entwickler eignet , die verschiedene Projekte gleichzeitig bearbeiten. Wenn es Ihnen vorrangig darum geht, im Flow zu bleiben, arbeitet Cursor still im Hintergrund und bietet Ihnen präzise, zeitnahe Hilfestellungen direkt in Ihrem Editor.

Die besten Features von Cursor

Fehler mit sofortigen, kontextbezogenen Vorschlägen debuggen und beheben

Arbeiten Sie ohne zusätzliches Setup in mehreren Programmiersprachen

Halten Sie Ihren Code privat mit einer vollständig lokalen Installation

Greifen Sie direkt in Ihrem Editor auf Versionskontrollintegrationen zu

Generieren Sie spontan Dokumentationsausschnitte aus Code-Blöcken

Cursor-Limits

Derzeit nur für VS Code verfügbar

Die Nutzungslimits des Free-Plans können einschränkend sein

Cursor-Preise

Free

Pro : 20 $/Monat

Business: 40 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Cursor

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

📮 ClickUp Insight: 13 % der Befragten unserer Umfrage möchten KI einsetzen, um schwierige Entscheidungen zu treffen und komplexe Probleme zu lösen. Allerdings geben nur 28 % an, KI regelmäßig bei der Arbeit zu nutzen. Ein möglicher Grund: Bedenken hinsichtlich der Sicherheit! Benutzer möchten möglicherweise keine sensiblen Entscheidungsdaten an eine externe KI weitergeben. ClickUp löst dieses Problem, indem es KI-gestützte Problemlösungen direkt in Ihren sicheren Workspace bringt. Von SOC 2 bis ISO – ClickUp erfüllt die höchsten Datensicherheitsstandards und hilft Ihnen, generative KI-Technologie sicher in Ihrem gesamten Workspace zu nutzen.

3. Cody (Am besten geeignet für KI-gestütztes, kontextbezogenes Codieren über gesamte Codebasen hinweg)

via Cody

Cody fühlt sich weniger wie ein Tool an, sondern eher wie ein erfahrener Entwickler an Ihrer Seite. Es wurde von Sourcegraph entwickelt und geht über die Autocomplete-Funktion hinaus, indem es Ihre gesamte Codebasis versteht, nicht nur die Datei, an der Sie gerade arbeiten. Während Sie programmieren, gibt Cody intelligente, kontextbezogene Vorschläge, die die Logik Ihres Projekts widerspiegeln. Diese Tipps helfen Ihnen dabei, saubereren und konsistenteren Code in miteinander verbundenen Dateien zu schreiben.

Es lässt sich nahtlos in beliebte IDEs wie VS Code und JetBrains integrieren und bietet Inline-Erklärungen, Debugging-Einblicke und maßgeschneiderte Code-Vervollständigungen. Ganz gleich, ob Sie Legacy-Systeme warten oder etwas Neues entwickeln – dank Codys tiefgreifendem Verständnis Ihres Codes können Sie schneller vorankommen und schwierige Probleme sicher angehen.

Die besten Features von Cody

Integrieren Sie IDEs wie VS Code und JetBrains für ein natives Gefühl

Unterstützung für eine Vielzahl von Sprachen und Frameworks

Bieten Sie KI-Chat an, um Code zu erklären, Verbesserungen vorzuschlagen und Probleme zu beheben

Erstellen und geben Sie benutzerdefinierte Eingabeaufforderungen frei, um Routineaufgaben zu automatisieren

Steigern Sie die Produktivität Ihres Teams durch konsistente, hochwertige Code-Reviews

Einschränkungen von Cody

Einige erweiterte Features können je nach IDE variieren

Möglicherweise sind Anpassungen für Nischen- oder experimentelle Stacks erforderlich

Cody-Preise

Free

Enterprise Starter : 19 $/Monat pro Benutzer (bis zu 50 Entwickler)

Enterprise: 59 $/Monat pro Benutzer (25+ Entwickler)

Bewertungen und Rezensionen zu Cody

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

🧠 Fun Fact: Live-Coding ist eine echte Sache – und das nicht nur zum Debuggen oder Erstellen von Apps. Es handelt sich dabei um eine Performance-Kunst, bei der Programmierer vor Ort Code schreiben und optimieren, um in Echtzeit Musik oder Bilder zu erstellen. Vor fast zwei Jahrzehnten populär geworden, haben Gruppen wie Slub dies auf die Bühne gebracht und das Coding zu einer Art digitalem Konzert gemacht.

4. V0 von Vercel (Am besten geeignet für die Erstellung von Benutzeroberflächen in React)

via V0

V0 von Vercel ist ein KI-gestütztes Tool, das einfache englische Eingaben in sauberen React + Tailwind-Code umwandelt – perfekt für die schnelle Erstellung von UI-Komponenten, Landing Pages oder Layouts. Es ist wie ein designaffiner Co-Pilot, der Entwicklern und Designern hilft, Ideen in Sekundenschnelle in Code umzusetzen.

Was V0 auszeichnet, ist seine hervorragende Integration in moderne Entwicklungs-Workflows. Anstelle von statischem HTML liefert es produktionsreifen Code, den Sie sofort verwenden können, und eignet sich somit ideal für Rapid Prototyping und dynamische Design-Sprints. Mit V0 können Sie sich ganz auf die kreativen Aspekte der Programmierung konzentrieren, ohne Abstriche bei Struktur oder Qualität machen zu müssen.

Der eigentliche Vorteil? Sie können Vorlagen für die Softwareentwicklung an die Anforderungen Ihres Teams anpassen.

Die besten Features von V0

Generiert bearbeitbaren React + Tailwind-Code in Produktionsqualität

Prompt-basierte UI-Generierung – beschreiben Sie einfach, was Sie benötigen

Live-Vorschau zur sofortigen Visualisierung der Ergebnisse

Lässt sich gut in die Bereitstellungs- und Hosting-Stack von Vercel integrieren

V0-Einschränkungen

Eingeschränkter Support für dynamische Funktionen – besser für die Benutzeroberfläche als vollständige Logik

Gelegentliche Inkonsistenzen bei der Ausgabe bei abstrakteren oder nischenbezogenen Eingabeaufforderungen

V0-Preise

Free

Premium : 20 $/Monat

Team: 30 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu V0

G2 : Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

5. Replit (Am besten für kollaboratives browserbasiertes Codieren geeignet)

via Replit

Starten Sie Ihren Browser und schon können Sie loslegen. Das ist es, was Replit bietet: kein Setup, keine Downloads, nur sofortiger Zugriff auf eine komplette Entwicklungsumgebung, egal wo Sie sich befinden.

Ganz gleich, ob Sie mit Kollegen auf der ganzen Welt zusammenarbeiten oder alleine einen schnellen Prototyp erstellen möchten – mit Replit ist das Starten (und Freigeben) von Projekten kinderleicht.

Das herausragende Feature von Replit? Es verfügt über einen Multiplayer-Modus. Stellen Sie sich Google Docs vor, aber zum Implementieren von Code – Sie und Ihre Teamkollegen können live bearbeiten, gemeinsam debuggen und in Echtzeit brainstormen, ohne jemals die Plattform verlassen zu müssen. Der integrierte KI-Assistent ist ebenfalls ein großer Bonus, der Ihnen Vorschläge macht, Fragen beantwortet und Ihnen bei der Fehlerbehebung hilft, wenn es einmal knifflig wird.

Die besten Features von Replit

Arbeiten Sie live mit Ihren Teamkollegen im Multiplayer-Modus zusammen

Stellen Sie Ihre Projekte mit integriertem Hosting mit nur einem Klick bereit

Holen Sie sich Hilfe vom KI-Assistenten für Debugging und Codierungsberatung

Forken, remixen und auf öffentlichen Projekten aufbauen – ganz mühelos

Unterstützt Dutzende von Programmiersprachen und Frameworks

Limits von Replit

Kann bei größeren, komplexeren Projekten zu Verzögerungen kommen

Für eine reibungslose Leistung ist eine stabile Internetverbindung erforderlich

Preise für Replit

Starter : Kostenlos

Core : 25 $/Monat (Beinhaltet unbegrenzte Apps, Replit KI-Tools und 25 $ monatliches Guthaben)

Teams : 40 $/Monat pro Benutzer (beinhaltet Tools für die Zusammenarbeit und ein monatliches Guthaben von 40 $ pro Benutzer)

Enterprise : Benutzerdefinierte Preise

Für Bereitstellungen fallen zusätzliche Kosten an (z. B. für Autoscale und reservierte VM-Optionen).

Bewertungen und Rezensionen zu Replit

G2 : 4,5/5 (über 110 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen verfügbar

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Replit?

In einer G2-Rezension heißt es:

Replit bietet Zugriff auf generative KI-Codierungsassistenten, die Code überprüfen und bearbeiten können. Wenn es richtig funktioniert, ist es äußerst nützlich. Die Einrichtung von Integrationen wie Cursor AI ist dank gut strukturierter Tutorials des Entwicklerteams ebenfalls recht einfach. Replit Agent ist der Anfang dessen, was agentenbasierte KI einmal sein wird. Für einen schnellen MVP zum Testen von Ideen ist es eine interessante Lösung, die man ausprobieren kann.

Replit bietet Zugriff auf generative KI-Codierungsassistenten, die Code überprüfen und bearbeiten können. Wenn es richtig funktioniert, ist es äußerst nützlich. Die Einrichtung von Integrationen wie Cursor AI ist dank gut strukturierter Tutorials des Entwicklerteams ebenfalls recht einfach. Replit Agent ist der Anfang dessen, was agentenbasierte KI einmal sein wird. Für einen schnellen MVP zum Testen von Ideen ist es eine interessante Lösung, die man ausprobieren kann.

6. Lovable (Am besten für Paarprogrammierung mit KI geeignet)

via Lovable

Lovable ist nicht nur ein weiteres KI-Coding-Tool – es ist benutzerfreundlich und wirklich hilfreich. Sie haben einen Fehler gefunden? Lovable führt Sie in einfacher Sprache durch mögliche Lösungen. Sie möchten eine neue Funktion strukturieren? Lovable bietet Ihnen Optionen und hilft Ihnen, die Vor- und Nachteile abzuwägen.

Eines der nützlichsten Features ist die Aufteilung komplexer Aufgaben in überschaubare Schritte. Das ist besonders hilfreich für Junior-Entwickler oder alle, die eine neue Sprache oder ein neues Framework lernen. Außerdem werden klare Erklärungen und der Kontext des Workflows bereitgestellt, sodass Sie nicht nur verstehen, dass etwas funktioniert, sondern auch warum es funktioniert.

Die besten Features

Erhalten Sie Erläuterungen zu Aufgaben und Schritt-für-Schritt-Anleitungen für den Workflow

Beheben Sie Probleme mit Support zur Problemlösung im Dialog

Arbeiten Sie mit mehreren Programmiersprachen und beliebten Frameworks

Integrieren Sie sie in Ihre bestehende Entwicklungsumgebung

Passen Sie den Interaktionsstil an Ihren bevorzugten Codierungsansatz an

Liebenwerte Einschränkungen

Am besten geeignet für Entwickler, die dialogorientierte, geführte Workflows schätzen

Kann sich langsamer anfühlen als andere Entwicklungstools , wenn Sie nur schnelle Code-Schnipsel benötigen

Attraktive Preise

Kostenlos für öffentliche Projekte

Pro : 25 $/Monat

Teams: 30 $/Monat

Tolle Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,8/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Lovable?

Ein G2-Rezensent sagt:

Das Beste an Lovable. dev ist seine Benutzerfreundlichkeit. Wenn ich eine Idee habe, gebe ich einfach eine Eingabeaufforderung ein und es wird sofort genau das erstellt, was ich brauche. Diese Einfachheit hat es für mich zu einem unverzichtbaren Tool gemacht – ich benutze es jeden Tag!

Das Beste an Lovable. dev ist seine Benutzerfreundlichkeit. Wenn ich eine Idee habe, gebe ich einfach eine Eingabeaufforderung ein und es wird sofort genau das erstellt, was ich brauche. Diese Einfachheit hat es für mich zu einem unverzichtbaren Tool gemacht – ich benutze es jeden Tag!

💡 Profi-Tipp: Nutzen Sie Pair Programming oder Code Review Buddies, um Randfälle oder Probleme mit der Sicherheit zu erkennen, die Ihnen alleine möglicherweise entgehen würden.

7. GitHub Copilot (Am besten für KI-gestützte Code-Vorschläge)

über GitHub Copilot

Copilot trifft genau den Punkt, an dem Codierung weniger wie Arbeit und mehr wie Instinkt fühlt. Während Sie tippen, schlägt es Ihnen in Echtzeit Vervollständigungen vor, von einzelnen Zeilen bis hin zu ganzen Funktionen, und passt sich dabei Ihrer Alltagssprache und Ihrem Framework an, ohne Ihren Rhythmus zu unterbrechen.

Ganz gleich, ob Sie mit JavaScript, Python, Ruby oder einer Nischensprache arbeiten, Copilot zieht den Kontext aus Ihrer Codebasis, um relevante Vorschläge zu liefern. Dabei geht es nicht nur um die automatische Vervollständigung.

Wenn Sie eine neue Sprache oder Bibliothek erkunden, kann es Ihnen Beispiele bieten und Boilerplate-Code generieren, damit Sie schnell loslegen können – wie ein unauffälliger Tutor und ein zweites Gehirn, das auf Ihre Stimmung abgestimmt ist.

Die besten Features von GitHub Copilot

Passen Sie Vorschläge basierend auf Ihrem Codierungskontext und -stil an

Support für Dutzende von Programmiersprachen und Frameworks

Integrieren Sie beliebte Code-Editoren wie VS Code, JetBrains und Neovim

Lernen Sie schneller mit KI-generierten Code-Beispielen und Beispielen

Behalten Sie Ihren Schwung mit kontinuierlicher Code-Vervollständigung in Echtzeit

Limits von GitHub Copilot

Für KI-Features ist eine Internetverbindung erforderlich

Funktioniert am besten, wenn Ihre Projektdateien für den Kontext gut organisiert sind

Preise für GitHub Copilot

Free

Team: 4 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 21 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu GitHub Copilot

G2 : 4,5/5 (über 140 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 20 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über GitHub Copilot?

In einer G2-Rezension heißt es:

Es gibt Ihnen erstaunliche Vorschläge und füllt diese automatisch basierend auf dem Kontext Ihres Codes und Ihrem Codierungsstil aus. Es lässt sich leicht in Ihre Codierungs-IDE implementieren, wenn Sie VS Code verwenden, da es bereits als Plugin integriert ist. Es ist jetzt ein fester Bestandteil meines Codierungsalltags!

Es gibt Ihnen erstaunliche Vorschläge und füllt diese automatisch basierend auf dem Kontext Ihres Codes und Ihrem Codierungsstil aus. Es lässt sich leicht in Ihre Codierungs-IDE implementieren, wenn Sie VS Code verwenden, da es bereits als Plugin darin integriert ist. Es ist jetzt ein fester Bestandteil meines Codierungsalltags!

👀 Wussten Sie schon? Eine Umfrage von Stack Overflow ergab, dass 71 % der Entwickler mit weniger als fünf Jahren Erfahrung KI-Tools verwenden, verglichen mit 49 % derjenigen mit 20 Jahren Erfahrung. Dieser Trend deutet auf einen Generationswechsel in der Herangehensweise von Entwicklern an das Codieren hin, wobei Neueinsteiger KI-Unterstützung eher bereitwillig annehmen.

8. Bolt. neu (Am besten für schnelles Projekt-Scaffolding)

Bolt. new wurde für Entwickler entwickelt, die die repetitive Setup-Phase überspringen und direkt mit dem Codieren beginnen möchten. Mit einem einzigen Klick erstellt es ein Gerüst für Ihre App – Ordner, Konfigurationen, wichtige Dateien, sogar Frameworks – zugeschnitten auf Ihren Tech-Stack. Es ist ein Traum für Vibe-Coding: schnell, fokussiert und reibungslos.

Ob Sie eine React-App starten, ein Node-Backend aufsetzen oder ein Full-Stack-Projekt zusammenstellen – mit den Vorlagen für die Softwareentwicklung von Bolt.new gelangen Sie in wenigen Minuten von Null zum ersten Code. Wählen Sie aus einer Bibliothek mit von der Community erstellten Setups oder erstellen Sie Ihr eigenes Setup, das Ihrem idealen Workflow entspricht.

Bolt. Neue beste Features

Projekte mit vorgefertigten Vorlagen sofort abschließen

Wählen Sie aus beliebten Stacks oder erstellen und speichern Sie Ihre eigenen Vorlagen

Generieren Sie Ordnerstrukturen, Konfigurationen und Boilerplates automatisch

Nahtlose Integration in Ihren Workflow über das Web oder die CLI

Passen Sie Gerüste an die genauen Spezifikationen Ihres Teams an

Sparen Sie Stunden an Setup-Zeit, insbesondere bei schnellen Entwicklungszyklen

Bolt. Neue Einschränkungen

Am besten geeignet für Standard-Projekttypen – weniger hilfreich für einzigartige Architekturen

Eingeschränkte erweiterte Optionen für Nischen-Frameworks

Bolt. Neue Preise

Free

Pro : 20 $/Monat (10 Millionen Token)

Teams: 30 $/Monat pro Benutzer (10 Millionen Token)*

Sie können die Nummer der Token ändern und die Preise auf der neuen Website von Bolt überprüfen. *

Bolt. Neue Bewertungen und Rezensionen

G2 : Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

🧠 Fun Fact: Die Programmiersprache Python ist nicht nach der Schlange benannt! Der Ersteller Guido van Rossum benannte die Programmiersprache Python nach Monty Python’s Flying Circus, einer britischen Comedy-Serie, um die Betonung der Sprache auf Einfachheit und Spaß widerzuspiegeln.

9. Windsurf (Am besten geeignet für Tests und Automatisierung der Qualität)

via Windsurf

Im Kern dreht sich bei Windsurf alles um Automatisierung. Es generiert automatisch Testfälle, bindet sich in Ihre CI/CD-Pipelines ein und markiert Fehler, bevor sie Ihre Codierung zum Absturz bringen können. Ganz gleich, ob Sie an einem eleganten Frontend oder einem komplexen Backend arbeiten, Windsurf sorgt dafür, dass Ihr Code zuverlässig und produktionsreif bleibt, ohne dass stundenlange manuelle Qualitätssicherung erforderlich ist.

Eines der coolsten Features ist, dass es tatsächlich aus Ihrer Codebasis lernt und mit der Zeit immer besser erkennt, wo Probleme auftreten können. Es lässt sich tief in Ihre Entwicklungstools integrieren und gibt klares, umsetzbares Feedback, ohne Ihren Flow zu unterbrechen.

Die besten Features von Windsurf

Generieren Sie Testfälle automatisch auf Basis Ihrer Codebasis

Reibungslose Integration in CI/CD-Pipelines für nahtlose Qualitätssicherung

Fehler frühzeitig erkennen mit intelligenter Problemidentifizierung

Anpassen von Testszenarien und Berichterstellung zur Abdeckung

Lernen Sie Ihren Code kennen und passen Sie ihn an, um die Tests im Laufe der Zeit zu verbessern

Führen Sie Regressionstests automatisch durch, um wiederkehrende Probleme zu vermeiden

Windsurf-Limits

Funktioniert am besten mit modernen Codebasen – für Legacy-Systeme sind möglicherweise Anpassungen erforderlich

Einige erweiterte Anpassungen erfordern eine gewisse Einarbeitungszeit

Windsurf-Preise

Free

Pro : 15 $/Monat

Teams : 30 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 60 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Windsurf

G2 : Nicht genügend Bewertungen verfügbar

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Windsurf?

Eine G2-Bewertung lautet:

Weitere beliebte Features sind die Unterstützung mehrerer Sprachen, wodurch es für Entwickler, die in verschiedenen Programmierumgebungen arbeiten, vielseitig einsetzbar ist, sowie die einfache Integration in beliebte IDEs wie VS Code, JetBrains und Jupyter Notebooks. Darüber hinaus wird es oft für seinen im Vergleich zu anderen Codierungsassistenten geringen Ressourcenverbrauch gelobt, wodurch Entwicklungsumgebungen reibungslos laufen.

Weitere beliebte Features sind die Unterstützung mehrerer Sprachen, wodurch es für Entwickler, die in verschiedenen Programmierumgebungen arbeiten, vielseitig einsetzbar ist, sowie die einfache Integration in beliebte IDEs wie VS Code, JetBrains und Jupyter Notebooks. Darüber hinaus wird es oft für seinen im Vergleich zu anderen Codierungsassistenten geringen Ressourcenverbrauch gelobt, wodurch Entwicklungsumgebungen reibungslos laufen.

10. Tempo Labs (Am besten für fortgeschrittene KI-Codeüberprüfung geeignet)

via Tempo Labs

Tempo Labs konzentriert sich ganz auf KI-gestützte Code-Reviews. Es durchkämmt Ihre Codebasis und spürt große und kleine Probleme auf – von Syntaxfehlern bis hin zu tiefergehenden architektonischen Problemen. Aber es bleibt nicht bei der Markierung von Problemen, sondern bietet auch durchdachte, kontextbezogene Vorschläge, mit denen Sie die Qualität Ihres Codes im Laufe der Zeit tatsächlich verbessern können.

Das Tool kann auch genau auf die individuellen Codierungsstandards und Best Practices Ihres Teams abgestimmt werden, sodass unabhängig von der Größe Ihres Teams Konsistenz über alle Projekte hinweg gewährleistet ist. Es fügt sich nahtlos in Ihre CI/CD-Pipeline ein, überprüft automatisch den Code und gibt Feedback, bevor etwas in die Produktion gelangt.

Die besten Features von Tempo Labs

Finden Sie Syntaxfehler, Leistungsprobleme und Architekturfehler

Passen Sie Überprüfungsstandards an die Best Practices Ihres Teams an

Integrieren Sie sie direkt in Ihre CI/CD-Pipeline für automatisierte Reviews

Liefern Sie detailliertes, umsetzbares Feedback für jeden Pull Request

Verbessern Sie die Gesundheit Ihrer Codebasis im Laufe der Zeit durch kontinuierliches Lernen

Einschränkungen von Tempo Labs

Am besten geeignet für Teams mit etablierten Codierungsstandards

Möglicherweise sind Feinabstimmungen für Nischen- oder experimentelle Tech-Stacks erforderlich

Preise von Tempo Labs

Kostenlos : 0 $/Monat für 30 Eingabeaufforderungen (max. 5 pro Tag)

Pro : 30 $/Monat für 150 Prompts

Agent+: 4.000 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Tempo Labs

G2 : Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

11. CodeSandbox (Am besten für sofortige Cloud-Entwicklungsumgebungen geeignet)

über CodeSandbox

CodeSandbox bringt Ihre Entwicklungsumgebung in den Browser – ganz ohne Setup. Das ist nützlich für Prototyping, das Testen von Bibliotheken oder das Freigeben von kurzen Demos für Ihr Team. Sie erhalten Live-Vorschauen, gemeinsame Bearbeitung und Support für Frameworks wie React, Vue und Node. js.

Das Forken und Remixen von Projekten geht schnell und ist daher praktisch für Workshops, Hackathons oder zum spontanen Ausprobieren von Ideen. Dank der GitHub-Integration können Sie Repos importieren, live bearbeiten und Änderungen zurückschreiben, ohne zwischen Tools wechseln zu müssen. Außerdem können Sie dank der bereitstellungsfähigen Umgebungen Ihre Arbeit sofort in Aktion sehen.

Die besten Features von CodeSandbox

Cloud-basierte Codierungsumgebungen sofort einrichten

Arbeiten Sie live mit Teamkollegen zusammen oder geben Sie Projekte öffentlich frei

Vorschau Ihrer Arbeit in Echtzeit während Sie den Code schreiben

Forken, remixen und experimentieren Sie ganz einfach mit öffentlichen Projekten

Nahtlose Integration mit GitHub für reibungslose Workflows

Stellen Sie Ihre Projekte sofort für Demos oder Tests bereit

Einschränkungen von CodeSandbox

Bei großen, komplexen Codebasen kann es zu Leistungseinbußen kommen

Für beste Ergebnisse ist eine stabile Internetverbindung erforderlich

Preise für CodeSandbox

Editor

Free

Pro: 12 $/Monat (100 Stunden VM-Nutzung, bis zu 20 Mitglieder)

SDK

Skalierbar : 170 $/Monat/Workspace (160 Stunden VM-Nutzung, 100 gleichzeitige VMs)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu CodeSandbox

G2 : Nicht genügend Bewertungen verfügbar

Capterra: Nicht genügend Bewertungen verfügbar

