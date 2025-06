die 11 besten Alternativen zu Cursor AI

Wenn Sie Cursor AI für die Codierung verwenden, haben Sie wahrscheinlich bereits von wichtigen Features wie automatischer Code-Vervollständigung, Debugging und Dokumentationserstellung profitiert.

Aber seien wir ehrlich: Es ist nicht perfekt.

Ob es sich um Schwierigkeiten bei der Handhabung komplexer Codes oder um eingeschränkten Sprachsupport handelt, vielleicht denken Sie darüber nach, Optionen zu erkunden, die Ihren Anforderungen besser entsprechen.

In diesem Blogbeitrag stellen wir Ihnen einige der besten Alternativen zu Cursor AI vor und zeigen Ihnen, wie sie im Vergleich abschneiden und warum sie genau das Upgrade sein könnten, nach dem Sie gesucht haben. 👀

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Hier sind die 11 besten Cursor AI-Alternativen für Sie: ClickUp (Am besten geeignet für die Verwaltung von Softwareentwicklungsprojekten und die Zusammenarbeit im Team auf einer Plattform) TabNine (Am besten geeignet für Entwickler, die eine schnelle, KI-gestützte Code-Vervollständigung über mehrere IDEs hinweg suchen) GitHub Copilot (Am besten geeignet für nahtlose Code-Vorschläge direkt in GitHub-Workflows) Codeium (Am besten geeignet für die Fertigstellung von Code in Echtzeit mit Support für mehrere Sprachen) OpenAI Codex (Am besten geeignet für komplexe Codierungsaufgaben und die Arbeit mit APIs) CodeT5 (Am besten geeignet für große Codebasen und KI-gestützte Code-Analyse) IntelliCode (Am besten geeignet für Benutzer von Visual Studio, die KI-gestützte Vorschläge zur Verbesserung der Codierungseffizienz und -genauigkeit suchen) DeepCode (Am besten geeignet für die Identifizierung und Behebung potenzieller Fehler oder Probleme mit der Sicherheit durch Code-Reviews und Einblicke in Echtzeit) Replit Ghostwriter (Am besten geeignet für Cloud-basierte Codierungsassistenten mit Funktionen für die Zusammenarbeit) Eclipse Che (Am besten geeignet für Cloud-basierte IDE und Workspace-Management) Bolt. neu (Am besten geeignet für leichtgewichtiges, Cloud-basiertes Codieren zur Optimierung der Entwicklung)

Einschränkungen von Cursor AI

Cursor AI ist für Entwickler sehr vielversprechend, weist jedoch einige Einschränkungen auf, die bei der Softwareentwicklung zu Herausforderungen führen können und Sie zu Alternativen zwingen.

Limit von 500 Abfragen pro Monat: Dies hindert Entwickler daran, an größeren oder komplexeren Projekten zu arbeiten, was zu Frustration führt und sie dazu zwingt, Tools mit weniger Einschränkungen zu suchen

Langsame Leistung bei großen Codebasen: Cursor AI neigt zu Verzögerungen bei der Bearbeitung komplexer Projekte mit mehreren Dateien, was es für größere Entwicklungsteams ineffizient macht

Ungenaue Vorschläge: Benutzer haben berichtet, dass Cursor AI manchmal irrelevante oder falsche Code-Schnipsel generiert, was den Entwicklungs-Flow stört und zu zeitaufwändigen Korrekturen führt

Fehlende Kontextwahrnehmung: Cursor AI kann zwar Code vorschlagen, hat jedoch Schwierigkeiten, den Kontext in größeren Projekten beizubehalten, was zu inkonsistenten Ergebnissen führt

Eingeschränkte Integrationen: Die Integrationsoptionen von Cursor AI sind im Vergleich zu einigen Mitbewerbern weniger umfangreich, was die Flexibilität in bestimmten Entwicklungsumgebungen einschränkt

🧠 Wissenswertes: Der Begriff "Debugging" in der Programmierung stammt aus einem realen Incident aus dem Jahr 1947. Ein Techniker entdeckte, dass der Harvard Mark II-Computer aufgrund einer Motte, die sich in einem seiner mechanischen Relais verfangen hatte, nicht richtig funktionierte. Um das Problem zu beheben, musste der "Bug" entfernt werden, was zur weit verbreiteten Verwendung des Begriffs "Debugging" führte, um den Prozess der Identifizierung und Behebung von Fehlern in einem Programm zu beschreiben.

Cursor AI-Alternativen auf einen Blick

Die Probleme und Einschränkungen von Cursor AI haben viele dazu veranlasst, nach zuverlässigeren und funktionsreicheren Alternativen zu suchen. Hier finden Sie eine kurze Übersicht über die besten Alternativen zu Cursor AI, die jeweils einzigartige Features bieten, die speziell auf die Verbesserung Ihrer Programmiererfahrung zugeschnitten sind. 💻

Tool Herausragendes Feature Am besten geeignet für ClickUp Umfassendes Projektmanagement mit anpassbaren Workflows und Integrationen Teams, die eine All-in-One-Plattform für Aufgabenmanagement, Zusammenarbeit und Nachverfolgung von Projekten suchen TabNine KI-gestützte Code-Vervollständigung, die mehrere Sprachen und integrierte Entwicklungsumgebungen (IDEs) unterstützt Entwickler, die ihre Codierungseffizienz mit kontextbezogenen Vorschlägen in verschiedenen Sprachen verbessern möchten GitHub Copilot KI-gestützte Code-Vorschläge, integriert in beliebte IDEs Techniker, die nach Echtzeit-Code-Unterstützung und Autovervollständigung in ihrer Entwicklungsumgebung suchen Codeium KI-Code-Vervollständigung mit Support für mehrere Sprachen und IDEs Entwickler, die einen vielseitigen Code-Assistenten suchen, der sich nahtlos in ihren Workflow integrieren lässt OpenAI Codex Fortschrittliche KI, die komplexen Code verstehen und generieren kann Entwickler und Teams, die ein leistungsstarkes Tool zum Erstellen von Anwendungen und zur Verarbeitung komplexer Code-Generierung benötigen CodeT5 Optimiertes Modell für die Codegenerierung und das Verständnis verschiedener Sprachen Programmierer, die ein spezielles Tool für die Codegenerierung aus einfachen Beschreibungen oder zum Verständnis von Code benötigen IntelliCode KI-gesteuerte Code-Vorschläge und Refactoring in Visual Studio Entwickler, die Visual Studio oder VS Code verwenden und intelligente Code-Empfehlungen und Fehlerkorrekturen wünschen DeepCode KI-gestützte statische Code-Analyse zur Identifizierung von Schwachstellen und Fehlern Entwicklungs- und Sicherheitsteams, die Probleme in ihrer Codebasis automatisch erkennen und beheben möchten Replit Ghostwriter KI-gestütztes Codieren direkt innerhalb der Replit-Plattform Lernende und Entwickler, die Replit verwenden und KI-gestützte Vorschläge zum schnelleren Schreiben, Debuggen und Lernen von Code wünschen Eclipse Che Cloud-basierte IDE mit kollaborativen, containerisierten Workspaces Teams, die eine Cloud-basierte Lösung für die kollaborative Entwicklung mit integrierten CI/CD-Workflows benötigen Bolt. Neu Sofortige Cloud-basierte Entwicklungsumgebungen mit vorkonfigurierten Vorlagen Entwickler, die ein schnelles Setup von Entwicklungsumgebungen ohne lokale Installation oder Konfiguration benötigen

🔍 Wussten Sie schon? Ada Lovelace, oft als die erste Programmiererin der Welt bezeichnet, schrieb bereits im 19. Jahrhundert den ersten Algorithmus für eine Maschine (die Analytical Engine, entworfen von Charles Babbage).

Die 11 besten Alternativen zu Cursor AI

Wenn Sie nach Alternativen zu Cursor AI suchen, bieten diese 11 alternativen KI-Tools für Software-Teams eine Reihe von Features, die speziell auf die Verbesserung Ihres Codierungs- und Entwicklungs-Workflows zugeschnitten sind.

Schauen wir uns das genauer an. 👇

1. ClickUp (Am besten geeignet für die Verwaltung von Softwareentwicklungsprojekten und die Zusammenarbeit im Team auf einer Plattform)

ClickUp Brain

Mit ClickUp Brain mühelos Code mithilfe natürlicher Spracheingaben generieren

ClickUp für Software-Teams ist eine dynamische Alternative zu Cursor AI. Es kombiniert künstliche Intelligenz, nahtlose Integrationen und flexible Projektmanagement-Tools, um Ihren Coding-Workflow zu verbessern. Von der Generierung von Code-Schnipseln über die Verfolgung des Fortschritts bis hin zur Synchronisierung mit Tools wie GitHub sorgt ClickUp dafür, dass Ihr Coding-Prozess effizient und organisiert abläuft.

Das Herzstück dieser Funktionalität ist ClickUp Brain – ein KI-gestütztes Tool, das präzise Code-Schnipsel liefert, Zeit spart und Fehler reduziert. Es wurde speziell für Softwareentwickler entwickelt und verfügt über Hunderte von handgefertigten, forschungsbasierten Eingabeaufforderungen zum Generieren von Code, zum Überprüfen oder zum Ausführen von Unit-Tests.

Diese Vorlage herunterladen Erstellen, verfolgen und liefern Sie Projekte mit der Vorlage für den Softwareentwicklungsprozess von ClickUp

Die ClickUp-Vorlage für die Softwareentwicklung bietet eine praktische Lösung, um den Workflow Ihres Teams zu vereinheitlichen und Kommunikationslücken zu beseitigen. Anstatt sich auf endlose Meetings und Status-Updates zu verlassen, zentralisiert diese Vorlage Ihren Entwicklungsprozess und sorgt für eine reibungslose Zusammenarbeit von der Idee bis zur Auslieferung.

Mit vorgefertigten Ordnern und anpassbaren Workflows unterstützt die Vorlage jede Phase der Softwareentwicklung. Darüber hinaus bietet Ihnen die Vorlage folgende Vorteile:

Planen und organisieren: Erstellen Sie Produkt-Roadmaps, Backlogs und Workflows, die auf die Bedürfnisse Ihres Teams zugeschnitten sind

Optimierte Ausführung: Verwalten Sie Sprints, verfolgen Sie Releases und führen Sie Benutzerrecherchen auf einer einzigen Plattform durch

Verbessern Sie die Kommunikation: Teilen Sie Fortschritte mühelos mit Stakeholdern und Team-Mitgliedern

Flexible Methoden: Anpassung an Scrum-, Kanban- oder hybride Workflows mit vorgefertigten Strukturen

Die besten Features von ClickUp

Nahtlose GitHub- und GitLab-Integration: Verknüpfen Sie Ihre Repositorys mit ClickUp, um Commits, Bereiche und Pull Requests automatisch direkt in Aufgaben mit Verknüpfen Sie Ihre Repositorys mit ClickUp, um Commits, Bereiche und Pull Requests automatisch direkt in Aufgaben mit ClickUp-Integrationen zu synchronisieren

Syntaxhervorhebung: Verwenden Sie die Formatierung von Code-Blöcken in Verwenden Sie die Formatierung von Code-Blöcken in ClickUp Docs , um Code-Schnipsel mit Syntaxhervorhebung für über 30 Programmiersprachen freizugeben und zu organisieren

Optimieren Sie das Freigeben von Code mit Syntaxhervorhebung in ClickUp Docs

Anpassbare Dashboards: Verfolgen und teilen Sie den Entwicklungsfortschritt mit Verfolgen und teilen Sie den Entwicklungsfortschritt mit ClickUp Dashboards , indem Sie Codierungsziele festlegen und benutzerdefinierte Karten für Einblicke in Aufgaben, Commits und Meilensteine des Projekts hinzufügen

Organisierte Informationen: Verfolgen Sie wichtige Codierungsdetails, indem Sie Verfolgen Sie wichtige Codierungsdetails, indem Sie ClickUp Benutzerdefinierte Felder zu Aufgaben hinzufügen, z. B. Programmiersprachen, Status der Codeüberprüfung oder Testphasen, um Projekte besser zu organisieren

Vorgefertigte Vorlagen: Nutzen Sie verschiedene Nutzen Sie verschiedene Vorlagen für die Softwareentwicklung , um die Projektplanung, das Sprint-Management und die Nachverfolgung von Releases zu optimieren

Einschränkungen von ClickUp

Erfordert Zeit, um die erweiterten KI-Features effektiv zu nutzen

Einige erweiterte Features sind möglicherweise in der mobilen App nicht verfügbar

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Mir gefällt die Vielseitigkeit von ClickUp sehr gut. Es verfügt über einen großen Bereich an Features und könnte potenziell viele andere Softwarelösungen ersetzen. Für kleine und wachsende Teams bietet es eine großartige Möglichkeit, die Arbeit zu organisieren und zu visualisieren. Schließlich ist die KI von ClickUp ein großartiges Tool, das meinem Team bei der Suche nach Elementen hilft.

Mir gefällt die Vielseitigkeit von ClickUp sehr gut. Es verfügt über einen großen Bereich an Features und könnte potenziell viele andere Softwarelösungen ersetzen. Für kleine und wachsende Teams bietet es eine großartige Möglichkeit, die Arbeit zu organisieren und zu visualisieren. Schließlich ist die KI von ClickUp ein großartiges Tool, das meinem Team bei der Suche nach Elementen hilft.

2. TabNine (Am besten geeignet für Entwickler, die eine schnelle, KI-gestützte Code-Vervollständigung über mehrere IDEs hinweg suchen)

via TabNine

TabNine ist ein KI-Codierungsassistent, der Softwareentwicklern dabei hilft, Workflows zu beschleunigen und die Codequalität zu verbessern. Mit seinen fortschrittlichen Funktionen zur Code-Vervollständigung sagt TabNine ganze Funktionen oder ganze Codezeilen während der Eingabe voraus und schlägt sie vor, wodurch der Zeitaufwand für sich wiederholende Aufgaben erheblich reduziert wird.

Es bietet erweiterten Datenschutz, Flexibilität und benutzerdefinierte Optionen, die über grundlegende Code-Vorschläge hinausgehen. Ganz gleich, ob Sie mit JavaScript, Python oder Nischensprachen wie Rust oder Go arbeiten, dieser KI-Paarprogrammierer lässt sich nahtlos in Ihre Umgebung integrieren und hält dabei strenge Sicherheitsprotokolle ein.

Die besten Features von TabNine

Beschleunigen Sie Ihren Workflow mit Vorschlägen auf Basis maschinellen Lernens, die Ihre nächste Code-Zeile vorhersagen

Wählen Sie zwischen On-Premise-, Cloud- oder Server-Hosting, um die Sicherheitsanforderungen Ihres Unternehmens zu erfüllen

Trainieren Sie KI-Modelle auf Ihrer Codebasis für hochgradig personalisierte und präzise Vorschläge

Erhalten Sie vollständigen Datenschutz für Ihren Code ohne Datenspeicherung und Schutz vor IP-Haftungsrisiken

Einschränkungen von TabNine

Das Programm benötigt viel Arbeitsspeicher und oft mehr als 1 GB, um effizient zu laufen

Bei der Arbeit mit JavaScript-UI-Frameworks sind die Vorschläge oft weniger genau oder manchmal sogar falsch

Preise für TabNine

Basis: Kostenlos

Entwickler: 9 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 39 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu TabNine

G2: 4,2/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über TabNine?

Passt sich schnell an meinen Code-Stil und meine Formate an und aktualisiert sich, um die von mir definierten Variablen und Funktionen zu berücksichtigen.

Passt sich schnell an meinen Code-Stil und meine Formate an und aktualisiert sich, um die von mir definierten Variablen und Funktionen zu berücksichtigen.

🔍 Wussten Sie schon? Eine der ersten höheren Programmiersprachen war Fortran (Formelübersetzung), die in den 1950er Jahren entwickelt wurde. Sie war für wissenschaftliche und technische Anwendungen konzipiert.

3. GitHub Copilot (Am besten geeignet für nahtlose Code-Vorschläge direkt in GitHub-Workflows)

über GitHub Copilot

GitHub Copilot, powered by OpenAI, unterstützt einen größeren Bereich von Programmiersprachen und generiert präzisen und vollständigen Code, was es zu einem produktiven Tool für Entwickler macht. Als zuverlässige ChatGPT-Alternative ermöglicht Ihnen Copilot, neue Programmiersprachen und Frameworks schneller zu erlernen und dabei von einer nahtlosen Integration in Ihre bestehende Codierungsumgebung zu profitieren.

Vom Schreiben von Code über das Erstellen von Tests und Dokumentationen bis hin zu Updates mehrerer Dateien – Copilot hilft Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: Probleme lösen und besseren Code liefern. Dank seiner Fähigkeit, natürliche Sprache zu verstehen, können Sie schneller arbeiten.

Die besten Features von GitHub Copilot

Generieren Sie Code in mehreren Programmiersprachen, darunter Python, JavaScript, C++, Go und TypeScript

Nahtlose Integration mit beliebten Code-Editoren wie Visual Studio Code, JetBrains IDEs und Neovim

Finden und beheben Sie Fehler frühzeitig, indem Sie KI-generierte Fehlererkennungen und Vorschläge überprüfen

Personalisieren Sie Codierungsvorschläge, indem Sie dem Tool Ihren Stil und Ihre Projektstandards beibringen

Einschränkungen von GitHub Copilot

Schwierigkeiten beim Verstehen komplexer Eingabeaufforderungen und möglicherweise Ignorieren von Eingaben

Es kann nicht die gesamte Codebasis in Visual Studio analysiert werden, wodurch der Umfang auf einzelne Dateien limitiert ist

Preise für GitHub Copilot

Pro: 10 $/Monat pro Benutzer

Business: 19 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 39 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu GitHub Copilot

G2: 4,5/5 (über 140 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 20 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über GitHub Copilot?

Die Möglichkeit, beim Schreiben von Code die Syntax zu vervollständigen, Fehlermeldungen zu analysieren und fast 100 % der Fehler zu beheben, gibt mir einen Weg nach vorne, um Architekturoptionen zu erklären und zu diskutieren.

Die Möglichkeit, beim Schreiben von Code die Syntax zu vervollständigen, Fehlermeldungen zu analysieren und fast 100 % einen Weg nach vorne aufzuzeigen, um Architekturoptionen zu erklären und zu diskutieren.

📖 Lesen Sie auch: 9-Schritte-Leitfaden zum Schreiben von Dokumentation für Code

4. Codeium (Am besten geeignet für die Vervollständigung von Code in Echtzeit mit Support für mehrere Sprachen)

via Codeium

Codeium ist ein fortschrittlicher Programmierassistent, der KI in der Softwareentwicklung einsetzt, um kontextbezogene Code-Vorschläge zu generieren. Seine einzigartige "Supercomplete"-Funktion sagt nicht nur die nächste Codezeile voraus, sondern auch Ihre nächste Aktion, wodurch es intuitiver und vorausschauender ist als herkömmliche Autocomplete-Tools.

Mit Unterstützung für über 70 Programmiersprachen und Kompatibilität mit allen gängigen IDEs und Plattformen passt sich Codeium an die Anforderungen von Einzelpersonen, Teams und Unternehmen an.

Die besten Features von Codeium

Erstellen Sie mehrzeilige Code-Blöcke, einschließlich Funktionsaufrufen und Ereignisbehandlungsroutinen, mit minimalem Aufwand

Benennen Sie Variablen um, bereinigen Sie Tippfehler und binden Sie Ereignisbehandler automatisch in Ihrem Editor

Profitieren Sie von SOC2 Typ 2-Konformität für sichere und zuverlässige Codierungs-Workflows

Integrieren Sie die Software in IDEs und Plattformen wie Chrome, Safari, MacOS, iOS und Android für flexible Codierungsumgebungen

Einschränkungen von Codeium

Eingeschränkte Debugging-Unterstützung bei komplexen logischen Fehlern

Gibt gelegentlich irrelevante Vorschläge, was den Workflow bei komplexem oder unkonventionellem Code stört

Preise für Codeium

Pro: 15 $/Monat pro Benutzer

Pro Ultimate: 60 $/Monat pro Benutzer

Teams: 35 $/Monat pro Benutzer

Teams Ultimate: 90 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Codeium

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Codeium?

Ich verwende Codeium nun schon seit einiger Zeit und es ist schnell zu einem unverzichtbaren Tool in meinem Entwicklungs-Workflow geworden. Die KI-Code-Vervollständigungsfunktion ist unglaublich intuitiv und beschleunigt meinen Codierungsprozess erheblich.

Ich verwende Codeium nun schon seit einiger Zeit und es ist schnell zu einem unverzichtbaren Tool in meinem Entwicklungs-Workflow geworden. Die KI-Code-Vervollständigungsfunktion ist unglaublich intuitiv und beschleunigt meinen Codierungsprozess erheblich.

🧠 Wissenswertes: Das menschliche Gehirn verfügt über rund 86 Milliarden Neuronen, während die meisten KI-Modelle weit weniger Parameter haben. Allerdings kann KI Daten viel schneller verarbeiten und analysieren als unser Gehirn, was sie für bestimmte Aufgaben sehr leistungsfähig macht.

5. OpenAI Codex (Am besten geeignet für komplexe Codierungsaufgaben und die Arbeit mit APIs)

via OpenAI Codex

OpenAI Codex, entwickelt von den Erstellern von ChatGPT, schlägt eine Brücke zwischen natürlicher Sprache und Programmierung, indem es schriftliche Eingaben in ausführbaren Code umwandelt. Durch die Nutzung der fortschrittlichen Sprachverarbeitungsfunktionen von GPT-3 und Milliarden von Codezeilen aus öffentlichen Quellen vereinfacht Codex die Codierungsaufgaben für Entwickler aller Erfahrungsstufen.

Die Fähigkeit, schnell relevante Code-Schnipsel zu generieren, macht es zu einem praktischen Assistenten für die Produktivität von Entwicklern.

Die besten Features von OpenAI Codex

Arbeiten Sie mit über einem Dutzend Programmiersprachen, darunter JavaScript, PHP, Swift und Shell-Skripting

Verwenden Sie Codex für Aufgaben wie das Transpilen von Code, das Erklären von Snippets oder das Refactoring von Projekten

Nutzen Sie den 14 KB großen Speicher für Python, der ein tieferes Kontextverständnis als GPT-3 bietet

Verwenden Sie Codex, um Bibliotheken, APIs oder Funktionen für bestimmte Aufgaben vorzuschlagen und so die Entwicklung zu beschleunigen

Einschränkungen von OpenAI Codex

Die Code-Ausgaben von Codex können Fehler enthalten oder zeitweise nicht funktionieren

Es hat oft Schwierigkeiten mit komplexen Codierungsaufgaben, die die Synthese mehrerer Komponenten erfordern

Preise für OpenAI Codex

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu OpenAI Codex

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über OpenAI Codex?

Ich bin daran gewöhnt, dass KI-Programme wie Github Copilot R nicht unterstützen. Heute habe ich Beta-Zugang zu Codex erhalten und bin begeistert. Es versteht R, ohne dass man ihm sagen muss, dass man R verwendet.

Ich bin daran gewöhnt, dass KI-Programme wie Github Copilot R nicht unterstützen. Heute habe ich Beta-Zugang zu Codex erhalten und bin begeistert. Es versteht R, ohne dass man ihm sagen muss, dass man R verwendet.

🔍 Wussten Sie schon? Der Begriff "Spam" für unerwünschte E-Mails stammt ursprünglich aus einem Sketch der Monty Python aus den 1970er Jahren, in dem eine Gruppe von Wikingern in einem Restaurant wiederholt "Spam" skandiert und damit die Gäste in Aufruhr versetzt. Das Internet übernahm den Begriff, um die überwältigende Flut unerwünschter Nachrichten zu beschreiben.

6. CodeT5 (Am besten geeignet für große Codebasen und KI-gestützte Code-Analyse)

via CodeT5

CodeT5 ist ein Open-Source-Modell auf Transformer-Basis, das speziell für Programmieraufgaben entwickelt wurde.

Es wurde von Forschern bei Salesforce entwickelt und baut auf den Prinzipien von Googles T5 (Text-to-Text Transfer Transformer) auf und passt diese an Aufgaben im Zusammenhang mit Code an.

Dieses Software-Entwicklungstool zeichnet sich durch die Zusammenfassung, Generierung und Verfeinerung von Code sowie sogar durch die Übersetzung von Code in Code aus. Dadurch kann es sprachspezifische Elemente wie Variablennamen und Funktionsbezeichner präzise verarbeiten.

Die besten Features von CodeT5

Identifizieren Sie doppelte Codeabschnitte in großen Projekten, um Ihre Codebasis sauber zu halten

Erhalten Sie klare Erklärungen dazu, was ein Code-Schnipsel macht, sodass Sie neue Sprachen oder Frameworks leichter erlernen können

Konvertieren Sie Code nahtlos von einer Sprache, wie Python, in eine andere, wie JavaScript

Verbessern Sie die Lesbarkeit oder optimieren Sie die Funktionalität mithilfe intelligenter Verfeinerungsfunktionen

Einschränkungen von CodeT5

CodeT5 hat möglicherweise Schwierigkeiten, komplexe Codebasen zu verstehen, was zu weniger genauen Vorschlägen führen kann

Die Anpassungsfähigkeit des Modells an bestimmte Codierungsstile oder Nischenprogrammiersprachen kann eingeschränkt sein

Preise für CodeT5

Free

Bewertungen und Rezensionen von CodeT5

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über CodeT5?

Nicht genügend Bewertungen

7. IntelliCode (Am besten geeignet für Benutzer von Visual Studio, die KI-gestützte Vorschläge zur Verbesserung der Codierungseffizienz und -genauigkeit suchen)

via IntelliCode

Intellicode ist ein KI-gestützter Assistent für Visual Studio und Visual Studio Code, der das Codieren in großen Projekten vereinfacht. Er nutzt maschinelles Lernen, um Codemuster aus realen Repositorys zu analysieren.

Es ordnet die relevantesten Vervollständigungen oben in der IntelliSense-Liste an, damit Sie sich auf die Entwicklung konzentrieren können, anstatt ganze Funktionen zu durchsuchen. Was Intellicode so einzigartig macht, ist seine Fähigkeit, sich an Ihren Codierungsstil anzupassen und Beispiele für die Verwendung der API aus Open-Source-Projekten bereitzustellen.

Die besten Features von IntelliCode

Verwenden Sie das Tool in Visual Studio oder Visual Studio Code, ohne Ihre Prozesse zu unterbrechen

Vereinfachen Sie Ihre Codebasis, indem Sie sich wiederholende Blöcke erkennen und die Wartbarkeit verbessern

Erhalten Sie intelligente Code-Vervollständigungen, sortiert nach Relevanz und zugeschnitten auf Ihr Projekt

Erfahren Sie anhand realer Beispiele aus GitHub, wie Entwickler bestimmte APIs verwenden

Einschränkungen von IntelliCode

Eingeschränkter Support für weniger verbreitete Sprachen

Für bestimmte Sprachen wie Python benötigt IntelliCode den Microsoft Python Language Server, um ordnungsgemäß zu funktionieren

Preise für IntelliCode

Free

Bewertungen und Rezensionen zu IntelliCode

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über IntelliCode?

Die Verbesserungen von IntelliCode beschränken sich nicht nur auf die Vervollständigung von Anweisungen. IntelliCode bietet auch eine Anleitung zur Auswahl der für den aktuellen Code-Kontext am besten geeigneten Überladung für die jeweilige API. Kein unnötiges Scrollen mehr!

Die Verbesserungen von IntelliCode beschränken sich nicht nur auf die Vervollständigung von Anweisungen. IntelliCode bietet auch eine Anleitung zur am besten geeigneten Überladung für diese API unter Berücksichtigung des aktuellen Code-Kontexts. Kein überflüssiges Scrollen mehr!

🧠 Wissenswertes: Der erste Computervirus namens Creeper tauchte 1971 auf. Es handelte sich um ein sich selbst replizierendes Programm, das das Konzept eines Virus demonstrieren sollte und folgende Meldung anzeigte: "Ich bin der Creeper, fang mich, wenn du kannst!"

8. DeepCode (Am besten geeignet für die Identifizierung und Behebung potenzieller Fehler oder Probleme mit der Sicherheit durch Code-Reviews und Einblicke in Echtzeit)

via DeepCode

DeepCode, jetzt integriert als Snyk Code, ist ein KI-gesteuertes Tool zur Codeüberprüfung, das sich auf die Verbesserung der Sicherheit und Qualität Ihres Codes konzentriert. Mit Unterstützung für Programmiersprachen wie JavaScript, TypeScript, Python, Java und C/C++ nutzt DeepCode maschinelles Lernen, um Ihren Code in Echtzeit auf Sicherheitslücken und Qualitätsprobleme zu analysieren.

Der Datenschutz steht an erster Stelle, sodass Ihre Daten sicher bleiben und Sie gleichzeitig von erstklassigen KI-gestützten Erkenntnissen profitieren. Damit ist es ein gutes KI-Tool für Entwickler.

Die besten Features von DeepCode

Verwenden Sie eine Kombination aus symbolischen und generativen KI-Modellen, um Code auf Schwachstellen zu scannen und zu bearbeiten

Genießen Sie einen schnellen Entwicklungszyklus, während DeepCode AI mit sofortigen, relevanten Empfehlungen für die Sicherheit Ihres Codes sorgt

Profitieren Sie von selbst gehosteten KI-Modellen, die Datenschutz priorisieren und die Verwendung von Kundendaten für Trainingszwecke vermeiden

Schreiben und testen Sie Ihre eigenen Regeln für die Sicherheit von Code mit der DeepCode KI-Logik und Autovervollständigung

Einschränkungen von DeepCode

DeepCode zielt zwar darauf ab, Schwachstellen zu identifizieren, kann jedoch gelegentlich auch Nicht-Probleme melden, die eine manuelle Überprüfung erfordern

Das Tool benötigt für den vollen Funktionsumfang eine Internetverbindung, was in Umgebungen mit eingeschränktem oder keinem Internetzugang eine Einschränkung darstellen kann

Preise für DeepCode

Team: 25 $/Monat (5–10 Benutzer)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von DeepCode

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über DeepCode?

Nicht genügend Bewertungen

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie KI in Ihren Entwicklungs-Workflow integrieren, passen Sie das Modell an Ihre spezifische Codierungsumgebung an. Verwenden Sie kontextspezifische Eingabeaufforderungen und passen Sie die Parameter an, um die Vorschläge für die Sprache, die Frameworks und den Codierungsstil Ihres Projekts zu optimieren.

9. Replit Ghostwriter (Am besten geeignet für Cloud-basierte Programmierassistenten mit Funktionen für die Zusammenarbeit)

via Replit Ghostwriter

Ghostwriter von Replit wurde entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen , ein besserer Programmierer zu werden, indem es sich auf Kreativität konzentriert und sich wiederholende Programmieraufgaben automatisiert. Es fungiert sowohl als Mentor als auch als Mitarbeiter, versteht den Kontext Ihres Projekts und bietet relevante Lösungen.

Die Cursor AI-Alternative unterstützt 16 Programmiersprachen und lässt sich nahtlos in die Online-IDE von Replit integrieren, um schnelles Codieren unterwegs zu ermöglichen.

Die besten Features von Replit Ghostwriter

Beschreiben Sie Ihre Anforderungen in einfacher Sprache, um ganze Funktionen zu generieren

Markieren Sie unbekannten Code, um klare, schrittweise Erklärungen zu erhalten

Nehmen Sie Sprachmemos auf, um Projekte schnell zu starten, auch wenn Sie nicht an Ihrer Tastatur sitzen

Erhalten Sie persönliche Unterstützung bei komplexem Code oder beim Erlernen neuer Programmierkonzepte

Einschränkungen von Replit Ghostwriter

Obwohl Ghostwriter im Allgemeinen hilfreich ist, kann es gelegentlich zu Vorschlägen kommen, die nicht mit den Absichten des Benutzers übereinstimmen

Einige Benutzer haben berichtet, dass Ghostwriter manchmal langsam sein kann, was sich möglicherweise auf die Codierungserfahrung auswirkt

Preise für Replit Ghostwriter

Replit Core: 25 $/Monat pro Benutzer

Teams: 40 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen von Replit Ghostwriter

G2: 4,5/5 (über 90 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Replit Ghostwriter?

Ich bin fasziniert davon, dass man endlich Code mithilfe von KI direkt im Repo erstellen kann. Das geht schnell, liefert gute Ergebnisse und ist vor allem eine Lösung, die sofort eingesetzt werden kann und nicht erst später auf externen Servern, die man konfigurieren können muss.

Ich bin fasziniert davon, dass man endlich Code mithilfe von KI direkt im Repo erstellen kann. Das geht schnell, liefert gute Ergebnisse und ist vor allem eine Lösung, die sofort eingesetzt werden kann und nicht später auf externen Servern laufen muss, die man erst konfigurieren kann.

🤝 Freundliche Erinnerung: Überprüfen Sie KI-generierten Code immer im Kontext Ihrer bestehenden Codebasis. Selbst bei hochpräzisen Vorschlägen kann die Integration in Legacy-Systeme oder große Projekte zu unerwarteten Fehlern oder Leistungsproblemen führen.

10. Eclipse Che (Am besten geeignet für Cloud-basierte IDE und Workspace-Verwaltung)

via Eclipse Che

Eclipse Che ist ein Cloud-basierter Workspace und IDE für Entwickler, der das Codieren, Testen und Debuggen vereinfacht und damit zu einem Anwärter auf den Titel des besten Code-Editors für die Cloud-basierte Entwicklung wird.

Als Open-Source-Plattform bietet es Remote-Workspaces, auf die von jedem Browser aus zugegriffen werden kann, sodass keine lokalen Installationen erforderlich sind. Mit seiner Kubernetes-basierten Architektur ermöglicht Eclipse Che eine skalierbare und sichere Remote-Entwicklung.

Die besten Features von Eclipse Che

Stellen Sie eine direkte Verbindung zu GitHub, GitLab oder Bitbucket her, um eine nahtlose Versionskontrolle zu gewährleisten

Konfigurieren Sie IDEs für die Arbeit in Air-Gapped-Netzwerken und die Einhaltung von FIPS-Standards

Verwenden Sie VS Code oder JetBrains IDEs remote über sichere, skalierbare Kubernetes-Setups

Authentifizieren Sie den Zugriff für Teammitglieder mit OpenID Connect und Kubernetes RBAC

Einschränkungen von Eclipse Che

Benutzer haben berichtet, dass Eclipse Che Verzögerungen und Einfrieren aufweisen kann

Eclipse Che Workspaces haben standardmäßig Speicherlimits, die die Entwicklung ressourcenintensiver Anwendungen einschränken können

Preise für Eclipse Che

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Eclipse Che

G2: 4,3/5 (über 60 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Eclipse Che?

Es ist eine gute IDE, wenn Sie wissen, was Sie tun. Es funktioniert hervorragend mit Java, aber um andere Sprachen zum Laufen zu bringen, müssen Sie viele Plugins installieren, damit sie unterstützt werden. Es dauert eine Weile, bis man sich an die Benutzeroberfläche gewöhnt hat, aber sobald man sich damit auskennt, kann man eine Menge damit machen! Es ist sehr feature-orientiert und verfügt über viele Optionen und Einstellungen, um Ihren Workflow optimal zu gestalten.

Es ist eine gute IDE, wenn Sie wissen, was Sie tun. Es funktioniert hervorragend mit Java, aber um andere Sprachen zum Laufen zu bringen, müssen Sie viele Plugins installieren, damit sie unterstützt werden. Es dauert eine Weile, bis man sich an die Benutzeroberfläche gewöhnt hat, aber sobald man sich damit auskennt, kann man eine Menge damit machen! Es ist sehr feature-orientiert und verfügt über viele Optionen und Einstellungen, um Ihren Workflow optimal zu gestalten.

11. Bolt. Neu (Am besten geeignet für leichtgewichtiges, Cloud-basiertes Codieren zur Optimierung der Entwicklung)

Bolt. new ist eine KI-gesteuerte Webentwicklungsplattform, die die Erstellung und Bereitstellung von Full-Stack-Anwendungen direkt in Ihrem Browser optimiert. Durch die Integration von KI-Unterstützung in die browserbasierte Entwicklungsumgebung von StackBlitz können Sie mit Bolt. new Code generieren, Anwendungen ausführen und bereitstellen, ohne lokale Setups zu benötigen.

Außerdem ermöglicht es die Installation von npm-Paketen, die Konfiguration von Backends und die Integration mit Datenbanken wie Supabase.

Bolt. Neue beste Features

Ändern und verfeinern Sie Ihren Code direkt in der browserbasierten IDE

Starten Sie Ihre Anwendungen mit integrierten Bereitstellungstools in Produktionsumgebungen

Geben Sie Ihre Arbeit über eine URL für Stakeholder frei, um die Zusammenarbeit und das Feedback zu vereinfachen

Fügen Sie npm-Pakete hinzu und verwalten Sie Abhängigkeiten, ohne die Plattform zu verlassen

Bolt. neue Einschränkungen

Benutzer haben potenzielle Probleme mit der Sicherheit gemeldet

Einige Benutzer haben in ihren Notizen vermerkt, dass Bolt. new möglicherweise unnötige Abhängigkeiten zu Projekten hinzufügt, was den Entwicklungsprozess erschweren könnte

Bolt. neue Preise

Pro: 9 $/Monat pro Benutzer

Teams: 29 $/Monat pro Benutzer

Bolt. Neue Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Bolt. new?

Nicht genügend Bewertungen

🤝 Freundliche Erinnerung: KI kann zwar repetitive Aufgaben übernehmen und dabei helfen, häufige Fehler zu finden, aber verlassen Sie sich bei tiefgreifenden architektonischen Entscheidungen oder der Lösung kritischer Probleme nicht ausschließlich darauf. Behalten Sie Ihr Fachwissen in den Bereichen Systemdesign, Sicherheit und Skalierbarkeit.

Mit ClickUp mehr erledigen

Cursor AI bietet zwar hilfreiche Features für Entwickler, ist jedoch nicht für jedes Projekt oder jeden Codierungsbedarf die perfekte Lösung. Die 11 Tools, die wir untersucht haben, bieten verschiedene Lösungen zur Optimierung der Codierung, Steigerung der Produktivität und Verbesserung der Zusammenarbeit.

ClickUp sticht als vielseitigste und leistungsstärkste Option unter diesen Alternativen hervor.

Der integrierte KI-gestützte Assistent Brain, anpassbare Dashboards und die Formatierung von Code-Blöcken in Dokumenten verbessern die Codierung, Zusammenarbeit und Nachverfolgung von Aufgaben und machen ClickUp zur ultimativen Wahl für Entwickler.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und verbessern Sie Ihren Coding-Workflow!