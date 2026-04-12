Wie KI-native Workflows die reale Arbeit verändern

Die meisten Teams glauben, sie würden KI-native Workflows entwickeln, obwohl sie in Wirklichkeit lediglich KI-Features auf dieselben langsamen, fragmentierten Prozesse aufsetzen, die sie schon immer hatten.

Die weltweite Umfrage von McKinsey aus dem Jahr 2025 bestätigt diese Lücke: 88 % der Unternehmen setzen KI regelmäßig in mindestens einer Funktion ein, doch nur etwa ein Drittel hat damit begonnen, sie unternehmensweit zu skalieren.

Dieser Leitfaden erklärt, wie ein echter KI-nativer Workflow aussieht und wie Sie diesen in den von Ihnen evaluierten Tools erkennen können.

Außerdem erfahren Sie, wie ClickUp, der weltweit erste konvergierte KI-Workspace, von Grund auf so konzipiert ist, dass die KI die Ausführung übernimmt, während Sie sich auf die wichtigen Entscheidungen konzentrieren können. 💫

Was ist ein KI-basierter Workflow?

Ein KI-nativer Workflow ist ein von Grund auf neu entwickelter Prozess, bei dem die KI die Standardausführung übernimmt – wie das Entwerfen, Weiterleiten, Analysieren und Entscheiden –, während Sie lenken, genehmigen und verfeinern.

Das ist das Gegenteil von „KI-unterstützt“, wo Sie immer noch die ganze Schwerstarbeit erledigen und die KI Sie nur von der Seitenleiste aus anstupst. Wenn Ihr Team bereits KI-Tools nutzt, aber immer noch Stunden mit manuellen Übergaben, Statusaktualisierungen und dem Kopieren von Inhalten zwischen Apps verbringt, ist dieser Unterschied von großer Bedeutung.

In einem KI-nativen Workflow gibt es eine KI-Agenten-Orchestrierungsebene. Sie kennt das Projekt, die Geschichte des Teams und das Ziel, sodass sie handeln kann. Fünf Merkmale unterscheiden diesen Ansatz von allem anderen:

Agentische Ausführung: Die agentische Technologie führt mehrstufige Aufgaben wie das Verfassen von Erstentwürfen, das Aktualisieren von Datensätzen oder das Weiterleiten von Genehmigungen selbstständig aus

Kontextbewusstsein: Das System stützt sich auf den Verlauf des Projekts und die Daten des Teams, um fundierte Entscheidungen zu treffen

Adaptives Projektmanagement : Workflows passen sich an die Komplexität des Problems an, anstatt einer starren Abfolge zu folgen Workflows passen sich an die Komplexität des Problems an, anstatt einer starren Abfolge zu folgen

Interaktion in natürlicher Sprache: Sie teilen dem System in einfachem Englisch mit, was Sie benötigen, anstatt sich durch Menüs zu klicken

Persistenter Speicher: Lernfähige Agenten greifen auf vergangene Interaktionen zurück und werden mit der Zeit immer präziser

Der Übergang von KI-unterstützt zu KI-nativ verändert wer die Standardarbeit erledigt.

Werden Sie KI-nativ:

Was KI-native Workflow-Produkte auszeichnen

Heutzutage wirbt jedes Tool auf seiner Homepage mit dem Slogan „KI-gestützt“. Aber hier ist ein kurzer Test, den Sie selbst durchführen können: Beginnt das Produkt damit, dass die KI die Arbeit erledigt, oder beginnt es mit einem leeren Bildschirm und bietet KI nur als Feature an?

Zwei Designmuster unterscheiden echte KI-native Produkte von umbenannten Legacy-Tools. 👀

Bei einem Legacy-Tool öffnen Sie ein leeres Dokument, ein leeres Board oder ein leeres Formular und fangen bei Null an. Ein KI-basiertes Produkt kehrt diesen Prozess um. Es generiert einen ersten Entwurf, eine vorgeschlagene Struktur oder einen vorab ausgefüllten Workspace auf der Grundlage des bereits vorhandenen Kontexts, wie z. B. Ihres Projekttyps, früherer Arbeiten und des angegebenen Ziels.

Stellen Sie sich vor, wie das bei verschiedenen Arten von Arbeit aussieht. Ein Projekt-Plan, der Aufgaben basierend auf einer Kurzbeschreibung automatisch ausfüllt. Ein Design-Layout, das anhand einer Eingabeaufforderung Optionen generiert. Code-Scaffolding, das die bestehenden Muster Ihres Repos spiegelt. In jedem Fall übernimmt die KI den Moment mit dem größten Reibungsverlust in jedem Workflow: den Start.

Dadurch wandelt sich Ihre Rolle vom Ersteller zum Editor. Sie verfeinern etwas, das bereits existiert, anstatt auf eine leere Seite zu starren und sich zu fragen, wo Sie anfangen sollen.

📮ClickUp Insight: Nur 12 % unserer Umfrageteilnehmer nutzen KI-Features, die in Produktivitätssuiten integriert sind. Diese geringe Akzeptanz deutet darauf hin, dass es den aktuellen Implementierungen möglicherweise an der nahtlosen, kontextbezogenen Integration mangelt, die Benutzer dazu bewegen würde, von ihren bevorzugten eigenständigen Konversationsplattformen zu wechseln. Kann die KI beispielsweise einen Automatisierungs-Workflow auf Basis eines Nur-Textes des Benutzers ausführen? ClickUp Brain kann das! Die KI ist tief in jeden Aspekt von ClickUp integriert, unter anderem für die Zusammenfassung von Chat-Verläufen, das Verfassen oder Überarbeiten von Texten, das Abrufen von Informationen aus dem Arbeitsbereich, das Erstellen von Bildern und vieles mehr! Schließen Sie sich den 40 % der ClickUp-Kunden an, die mehr als drei Apps durch unsere Alles-in-One-App für die Arbeit ersetzt haben!

KI-Editors, die Ergebnisse iterativ verbessern und verfeinern

Sobald Sie einen ersten Entwurf haben, stellt sich die Frage, wie das Produkt mit Überarbeitungen umgeht. Legacy-Tools behandeln die Bearbeitung von KI-Inhalten als manuellen, unidirektionalen Prozess. KI-native Produkte schaffen kollaborative Schleifen, in denen Sie Feedback geben, die KI überarbeitet und der Zyklus wiederholt wird, bis Sie zufrieden sind.

Dies ist nicht nur eine Schaltfläche zum „Neu generieren“. Gute iterative Bearbeitung bedeutet, dass sich die KI merkt, was Sie geändert haben und warum. Sie wendet diese Einstellungen künftig an und kann Ergebnisse hochskalieren oder in neue Formate umwandeln.

Die besten KI-nativen Editoren reduzieren die Anzahl der Überarbeitungszyklen, nicht nur den Aufwand pro Zyklus. Kombinieren Sie dies mit der Lösung des „Leeren-Seiten-Problems“, und Sie haben die gesamte Zeitleiste des Workflows optimiert.

Komplexe Aufgaben automatisieren:

Wie sich KI-native Workflows weiterentwickeln werden

Derzeit entwickelt jedes KI-native Tool sein eigenes Interaktionsmodell.

Mit zunehmender Reife der Kategorie sind gemeinsame Protokolle wie MCP ( Model Context Protocol ) zu erwarten, die es Agenten ermöglichen, Kontextinformationen plattformübergreifend weiterzugeben. Das bedeutet, dass ein Agent in Ihrem Projektmanagement-Tool Informationen an einen Agenten in Ihrem Code-Repository weitergeben könnte.

Die Grenzen zwischen Mensch und KI werden zudem klarer definiert. Heute experimentieren Teams noch und versuchen herauszufinden, wo sie „Human-in-the-Loop“-Kontrollpunkte einbauen sollen. Mit der Zeit werden diese Grenzen explizit, rollenbasiert und überprüfbar sein. Die Gestaltung klarer Übergabepunkte zwischen Mensch und KI wird zu einer eigenständigen Disziplin werden und nicht mehr nur eine nachträgliche Überlegung sein.

Die Landschaft verändert sich bereits, und die Tools selbst nähern sich in ihren Funktionen immer mehr an. Die Teams, die Ergebnisse erzielen, werden diejenigen sein, die ihre Geschäftsprozesse am schnellsten umgestalten. Die kulturelle Akzeptanz und die Schulung Ihrer Mitarbeiter, anders zu arbeiten, sind die eigentlichen Hindernisse.

🧠 Wissenswertes: Eines der frühesten KI-Programme, Logic Theorist, wurde 1955–1956 von Allen Newell, Herbert A. Simon und Cliff Shaw entwickelt. Es bewies erfolgreich 38 der ersten 52 Theoreme in Whitehead und Russells „Principia Mathematica“ und fand sogar einen eleganteren Beweis für Theorem 2.85.

Wie ClickUp KI-native Workflows unterstützt

Wenn Context Sprawl der Grund dafür ist, dass Ihr Team selbst nach der Einführung mehrerer Tools nur marginale Erfolge mit KI erzielt, sollten Sie zu ClickUp wechseln.

Der Converged AI Workspace ist eine einzige, sichere Plattform, auf der Projekte, Dokumente, Unterhaltungen und Analysen zusammengeführt werden. Darüber hinaus ist eine kontextbezogene KI als Intelligenzebene integriert.

Schauen wir uns einige der besten KI-Features an:

Erhalten Sie sofort Einblick in den Kontext

KI-native Workflows beginnen mit dem Kontext, und ClickUp Brain fungiert als einheitliche Intelligenzebene für Ihren gesamten Workspace. Anstatt sich durch Ordner, Threads oder Dashboards zu wühlen, kann Ihr Team einfach Fragen stellen und erhält innerhalb von Sekunden präzise, kontextbezogene Antworten.

Ermöglichen Sie mit ClickUp Brain tiefgreifendere und leistungsfähigere Schlussfolgerungen in Ihrem gesamten Workflow

So funktioniert es in den wichtigsten Bereichen:

ClickUp-Aufgaben : Scannt Aufgabenbeschreibungen, Kommentare, Mitarbeiter, Fristen und den Verlauf, um sofortige Updates oder Zusammenfassungen bereitzustellen Scannt Aufgabenbeschreibungen, Kommentare, Mitarbeiter, Fristen und den Verlauf, um sofortige Updates oder Zusammenfassungen bereitzustellen

ClickUp Docs : Gewinnt Erkenntnisse aus Dokumentationen, Standardarbeitsanweisungen und Wissensdatenbanken, um auf der Grundlage von Eingabeaufforderungen Inhalte zu generieren und zu bearbeiten Gewinnt Erkenntnisse aus Dokumentationen, Standardarbeitsanweisungen und Wissensdatenbanken, um auf der Grundlage von Eingabeaufforderungen Inhalte zu generieren und zu bearbeiten

ClickUp Chat : Analysiert vergangene Unterhaltungen, um Entscheidungen, Aktualisierungen und Kontextinformationen anzuzeigen, ohne scrollen zu müssen Analysiert vergangene Unterhaltungen, um Entscheidungen, Aktualisierungen und Kontextinformationen anzuzeigen, ohne scrollen zu müssen

Ein Projektmanager bereitet sich beispielsweise auf ein Stakeholder-Meeting vor. Er kann einfach ClickUp Brain fragen: „Gib mir eine Zusammenfassung des Projektstatus, der Risiken und der ausstehenden Genehmigungen.“ Innerhalb von Sekunden erhält er eine vollständige, präzise Übersicht, die aus Aufgaben, Dokumenten und Chats zusammengestellt wurde.

📌 Beispiel-Prompts: Liste der Aktionselemente aus dieser Diskussion

Was verhindert die Produkteinführung?

Fassen Sie alle überfälligen Aufgaben für diesen Sprint zusammen

Erstellen Sie eine Checkliste auf Basis dieser SOP

Was haben wir letzte Woche bezüglich der Preisänderung beschlossen?

🚀 Der Vorteil von ClickUp: Stellen Sie sicher, dass jede Unterhaltung erfasst, strukturiert und sofort in Maßnahmen umgesetzt wird – mit dem ClickUp AI Notetaker. Er zeichnet automatisch wichtige Punkte auf, extrahiert Entscheidungen, identifiziert Aktionspunkte und weist Eigentümer zu – alles innerhalb Ihres Workspaces.

Entscheidungsprozesse optimieren

Sobald Sie Zugriff auf den Kontext haben, besteht der nächste Schritt darin, KI zum Schlussfolgern, Analysieren und zur Entscheidungsfindung zu nutzen. ClickUp Brain MAX baut auf der Grundlage von Brain auf und erweitert diese um fortgeschrittenere Funktionen für Synthese, Mustererkennung und strategische Erkenntnisse.

Durchsuchen Sie Ihre Arbeits-Apps und das Internet mit den besten KI-Modellen mithilfe von ClickUp Brain MAX

Die Desktop-App bietet:

Voice-First-Workflows: Ermöglichen es Ihnen, Ihre Gedanken, Aufgaben und Abfragen in natürlicher Sprache zu äußern, die dann mit Ermöglichen es Ihnen, Ihre Gedanken, Aufgaben und Abfragen in natürlicher Sprache zu äußern, die dann mit ClickUp Talk to Text sofort in strukturierte Ergebnisse umgewandelt werden

Einheitliche Suche: Ermöglicht es Ihnen, eine Abfrage auf allen Ebenen durchzuführen – auf Ihrem ClickUp-Workspace und auf externen Quellen – an einem Ort

Zugriff auf mehrere KI-Modelle: Bietet Ihnen Zugriff auf mehrere KI-Modelle wie GPT, Claude und Gemini, sodass Sie für verschiedene Kontexte das beste Modell auswählen können, um Bietet Ihnen Zugriff auf mehrere KI-Modelle wie GPT, Claude und Gemini, sodass Sie für verschiedene Kontexte das beste Modell auswählen können, um KI-Wildwuchs zu vermeiden

Tiefgreifendere Schlussfolgerungen und Synthese: Bietet projektübergreifende Analysen und Zusammenfassungen und erkennt Muster über Zeitleisten hinweg

Das sagt ein Benutzer über ClickUp:

Ich nutze zum Beispiel Brain (Max), um alle meine neuen Projektlisten zu erstellen. Ich gebe ihm eine kurze Beschreibung ein, und es erstellt alle meine Meilensteine, Aufgaben, Unteraufgaben und Checklisten. Es erstellt auch die Abhängigkeiten zwischen all diesen Elementen und legt einen Bereich weiterer Aufgabenattribute fest. Das sind über 100 Aufgaben in einem 15-minütigen Chat. Das Einrichten komplexer, maßgeschneiderter Projekte war früher ein großes Unterfangen, und wir mussten dafür meist einen umständlichen CSV-Import nutzen. .Wenn man weiß, wie man es richtig einsetzt, kann es viel leisten… Ich habe vergessen zu erwähnen, dass unser Unternehmens-Wiki in ClickUp liegt und es hervorragend geeignet ist, alle möglichen Fragen zu beantworten.

Ich nutze zum Beispiel Brain (Max), um alle meine neuen Projektlisten zu erstellen. Ich gebe ihm eine kurze Beschreibung ein, und es erstellt alle meine Meilensteine, Aufgaben, Unteraufgaben und Checklisten. Es erstellt auch die Abhängigkeiten zwischen all diesen Elementen und legt einen Bereich weiterer Aufgabenattribute fest. Das sind über 100 Aufgaben in einem 15-minütigen Chat. Das Einrichten komplexer, maßgeschneiderter Projekte war früher ein großes Unterfangen, und wir mussten dafür meist einen umständlichen CSV-Import nutzen. .Wenn man weiß, wie man es richtig einsetzt, kann es viel leisten… Ich habe vergessen zu erwähnen, dass unser Unternehmens-Wiki in ClickUp liegt und es hervorragend geeignet ist, alle möglichen Fragen zu beantworten.

Ich nutze zum Beispiel Brain (Max), um alle meine neuen Projektlisten zu erstellen. Ich gebe ihm eine kurze Beschreibung ein, und es erstellt alle meine Meilensteine, Aufgaben, Unteraufgaben und Checklisten. Es erstellt auch die Abhängigkeiten zwischen all diesen Elementen und legt einen Bereich weiterer Aufgabenattribute fest. Das sind über 100 Aufgaben in einem 15-minütigen Chat. Das Einrichten komplexer, maßgeschneiderter Projekte war früher ein großes Unterfangen, und wir mussten dafür meist einen umständlichen CSV-Import nutzen. .Wenn man weiß, wie man es richtig einsetzt, kann es viel leisten… Ich habe vergessen zu erwähnen, dass unser Unternehmens-Wiki in ClickUp liegt und es hervorragend geeignet ist, alle möglichen Fragen zu beantworten.

Automatisieren Sie wiederholende Arbeiten

Erkenntnisse sind nur dann wertvoll, wenn sie zu Maßnahmen führen. ClickUp Automatisierungen stellen sicher, dass ein einmal identifiziertes Muster oder eine Regel sofort und ohne menschliches Eingreifen ausgeführt werden kann. Sie funktionieren nach einer einfachen Logik: Auslöser > Bedingungen > Aktionen.

So funktioniert die Automatisierung von Workflows durch KI:

Auslöser lösen die Automatisierung aus (z. B. Aufgabe erstellt, Status geändert, Fälligkeitsdatum erreicht)

Bedingungen legen fest, wann die Automatisierung ausgeführt werden soll (z. B. nur bei hoher Priorität, nur für eine bestimmte Liste)

Aktionen legen fest, was als Nächstes geschieht (z. B. Aufgabe zuweisen, Benachrichtigung senden, Status aktualisieren)

Übergeben Sie die Routineaufgaben an ClickUp Automatisierungen

🧠 Wissenswertes: Im Jahr 1951 baute Claude Shannon eine Roboter-Maus namens „Theseus “, die sich den Weg durch ein Labyrinth aneignen und sich den richtigen Weg merken konnte.

Autonome Workflows implementieren

Die ultimative Weiterentwicklung KI-nativer Workflows ist Autonomie. ClickUp Super Agents fungieren als KI-gestützte Teammitglieder. Sie arbeiten kontextbezogen, verfügen über ein Gedächtnis und sind anpassungsfähig und können manuell oder automatisch als Auslöser ausgelöst werden. Diese KI-Agenten arbeiten mit Ihrem Team zusammen und verbessern sich kontinuierlich auf der Grundlage von Feedback.

Erstellen Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten ClickUp-Super-Agents für bestimmte Anwendungsfälle

Was sie zu erledigen haben:

Führen Sie Recherchen mithilfe von Workspace und externen Daten durch

Erstellen Sie strukturierte Ergebnisse (Briefings, Berichte, E-Mails)

Überwachen Sie Workflows und benachrichtigen Sie Teams proaktiv

Sorgen Sie für einen sich ständig weiterentwickelnden Kontext über Aufgaben und Projekte hinweg

Führen Sie mehrstufige Prozesse durchgängig durch

Ein wachsendes Content-Team verwaltet beispielsweise Blogs, Social-Media-Beiträge und Kampagnen für verschiedene Stakeholder. Hier können Sie einen Content Operations Super Agent einsetzen. Dieser kann eine Content-Idee mithilfe früherer Dokumente und Leistungsdaten in ein strukturiertes Briefing umwandeln. Außerdem weist er Autoren je nach Verfügbarkeit zu und sorgt automatisch für die Nachverfolgung.

Ein Leitfaden zum Erstellen Ihres benutzerdefinierten Super-Agents:

Ihr KI-basierter ClickUp-Workspace ist bereit

Bei einem KI-nativen Workflow geht es darum, den Prozess so umzugestalten, dass die KI den Standardablauf übernimmt und Sie sich auf die Entscheidungen konzentrieren. In diesem Unterschied liegt der Unterschied zwischen marginalen Verbesserungen und bedeutenden Veränderungen.

Hier sticht ClickUp hervor. Mit ClickUp Brain hört Ihr Team auf zu suchen und fängt an zu fragen. Außerdem denkt, sucht und argumentiert ClickUp Brain MAX für Sie. ClickUp Automatisierungen nehmen Ihnen repetitive Koordinationsaufgaben ab, während ClickUp Super Agents mehrstufige Workflows mit Kontext, Gedächtnis und Anpassungsfähigkeit bewältigen. Zusammen verändern sie die Workflows grundlegend.

Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an! ✅

Häufig gestellte Fragen zu KI-nativen Workflows

Was ist der Unterschied zwischen KI-gestützten und KI-nativen Workflows?

Ein KI-gestützter Workflow ergänzt einen bestehenden manuellen Geschäftsprozess um KI-Vorschläge. Ein KI-nativer Workflow hingegen ist von Grund auf so konzipiert, dass die KI die Standard-Ausführung übernimmt, während Menschen die Aufsicht und Genehmigung übernehmen.

Was sind gängige Beispiele für KI-native Workflows im Projektmanagement?

Zu den gängigen Beispielen gehören Software-Lösungen für Projektmanagement, die Aufgaben und Zeitleisten anhand einer Beschreibung in natürlicher Sprache automatisch ausfüllen. Weitere Beispiele sind KI-Agenten, die eingehende Anfragen ohne manuelles Sortieren priorisieren und weiterleiten, sowie die Erstellung von Dokumentenentwürfen, bei der die KI auf Grundlage des Projektkontexts eine erste Version erstellt.

Wie gehen KI-native Workflows mit Sicherheit und Vertrauen um?

Die meisten KI-nativen Systeme nutzen Frameworks wie das Model Context Protocol (MCP), um Agenten unter Einhaltung strenger Vorkehrungen zur Datensicherheit überwachten Zugriff zu gewähren, und sie integrieren „Human-in-the-Loop“-Prüfpunkte für Entscheidungen mit hohem Risiko.