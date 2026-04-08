Die 10 besten Outmarket-KI-Alternativen im Jahr 2026

Möglicherweise sind Sie Outmarket AI entwachsen, da ein reines Angebotstool nicht mehr ausreicht, wenn Ihr Team zudem die Nachverfolgung von Client-Aufgaben durchführen, Nachfassaktionen zuweisen und abteilungsübergreifende Abläufe verwalten muss.

🧠 Wissenswertes: Mitarbeiter umschalten 1.200 Mal am Tag zwischen Apps hin und her – das entspricht fast 4 Stunden pro Woche, in denen sie sich neu konzentrieren müssen, oder 9 % der jährlichen Arbeitszeit.

Das ist eine enorme Verschwendung von Zeit und Ressourcen, mit der auch viele Benutzer von Outmarket KI konfrontiert sind. Aus diesem Grund stellt dieser Artikel die besten Outmarket KI-Alternativen vor, von Nischen-Tools für die Automatisierung der Versicherungsbranche bis hin zu vollständig vernetzten Systemen. 👇

Outmarket KI-Alternativen im Überblick

ClickUp Teams, die einen All-in-One-Workspace benötigen, um von Versicherungs-Workflows zur Aufgabenausführung überzugehen ClickUp Brain für kontextbezogenes Agenturwissen und Automatisierungen für das Management der Policen-Pipeline Free Forever; Anpassungsmöglichkeiten für Unternehmen verfügbar Cara von Oyster Technologies Versicherungsmakler, die eine schnelle, AI-gestützte Angebotserstellung und Policenvergleiche benötigen Automatisierte Extraktion von Versicherungsdaten und nebeneinander angeordnete Vergleichsübersicht der Versicherungsleistungen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 29,99 $/Monat 1Fort Gewerbliche Agenturen, die die Übermittlung von Angeboten für mehrere Märkte und Client-Portale automatisieren Verteilung von Übermittlungen über mehrere Märkte hinweg und White-Label-Selbstbedienungsportale für Clients Kostenlos; benutzerdefinierte Preisgestaltung Sonant KI Agenturen, die einen rund um die Uhr verfügbaren KI-Sprachempfang und eine Automatisierung der Anrufbearbeitung benötigen Versicherungsspezifische Sprach-KI für die Lead-Qualifizierung und automatisierte Terminplanung Benutzerdefinierte Preisgestaltung Gaya KI Agenten, die die manuelle Eingabe von Einträgen über verschiedene Anbieterportale hinweg vermeiden möchten KI-gestützte Zwischenablage mit Computer Vision für dynamische Feldzuordnung über Portale hinweg Benutzerdefinierte Preisgestaltung Informer von Entrinsik Nicht-technische Führungskräfte, die Self-Service-Business-Intelligence und Live-Berichterstellung benötigen Ad-hoc-Berichterstellung per Mausklick und automatisierte Verteilung von Leistungsberichten Benutzerdefinierte Preisgestaltung Neural Earth Versicherer und Versicherungsvermittler, die Echtzeit-Informationen zu globalen Klimarisiken benötigen Risikobewertung für mehrere Gefahren auf Objektebene und satellitengestützte Umweltanalyse Benutzerdefinierte Preisgestaltung Acolite KI Agents Betriebsteams, die benutzerdefinierte KI-Agenten für spezielle Versicherungsaufgaben einsetzen Agenten für automatisierten Angebotsvergleich und die Zuordnung von Werttabellen (SOV) Benutzerdefinierte Preisgestaltung LinqCo-Pilot Vertriebsprofis, die digitales Networking und Automatisierung der Lead-Nachverfolgung benötigen NFC-gestützte digitale Kontaktfreigabe und KI-gestützte Lead-Erfassung von physischen Karten Plus ab 25 $/Monat Indemn KI Agenturen, die eine Omnichannel-Strategie für die Unterhaltung per Sprache und Chat entwickeln Unified KI-Assistenten für einen 24/7-Service und AI Studio für benutzerdefinierte Versicherungsabläufe Benutzerdefinierte Preisgestaltung

So bewerten wir Software bei ClickUp Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, auf Recherchen basierenden und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts beruhen. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.

Warum Sie sich für Outmarket-KI-Alternativen entscheiden sollten

Wenn Ihr Team mehr Zeit damit verbringt, zwischen verschiedenen Aufgaben zu wechseln, als die eigentliche Arbeit zu erledigen, ist es an der Zeit zu prüfen, warum eine einheitliche Alternative die bessere Lösung sein könnte.

Zentralisieren Sie Ihren gesamten Workflow , indem Sie Versicherungsangebote, Client-Daten und Aufgabenverwaltung in einem Workspace zusammenführen, anstatt zwischen isolierten Systemen umzuschalten

Reduzieren Sie überflüssige Abonnements mit einer All-in-One-Plattform, die Nischen-KI-Einzelanwendungen ersetzt und gleichzeitig die Kosten pro Benutzer senkt

Nutzen Sie funktionsübergreifende Zusammenhänge , um Echtzeitdaten aus Ihren Aufgaben, Dokumenten und Wikis abzurufen, damit Ihre KI-generierten Inhalte auf Ihren tatsächlichen Geschäftsdaten basieren.

Automatisieren Sie wiederholende Verwaltungsaufgaben mit mit KI-Agenten , die Statusaktualisierungen, Stand-ups und Projektübergaben ohne manuelles Eingreifen erledigen

Skalieren Sie Ihre Abläufe vorhersehbar mit einer Plattform, die mit Ihrem Team wächst, ohne an die technischen Grenzen branchenspezifischer tools zu stoßen

🔎 Wussten Sie schon? 81 % der Versicherer legen mittlerweile den Schwerpunkt auf unternehmensweites Risikomanagement mit GenAI, das weit über die reine Angebotserstellung hinausgeht.

Die besten Outmarket-KI-Alternativen

Die Suche nach dem richtigen Ersatz bedeutet, sich durch ein verwirrendes Durcheinander aus breit gefächerten Plattformen und hochspezialisierten Einzellösungen zu kämpfen. Wählen Sie die falsche Lösung, und Sie erhalten entweder ein tool, das für Ihr Wachstum zu eingeschränkt ist, oder eines, das für Ihre spezifischen Anforderungen an Angebotserstellung und Sprachdienstleistungen zu komplex ist.

Wir haben die besten Outmarket-KI-Alternativen anhand ihrer Kernstärken aufgeschlüsselt.

Testen Sie ClickUp kostenlos! Behalten Sie den Überblick über Ihre Projekte und Aufgaben in einem vernetzten Workspace mit ClickUp

ClickUp ist der weltweit erste konvergierte KI-Workspace, der Ihre Chats, Dokumente und Aufgaben in einem KI-gestützten Ökosystem zentralisiert. Er hilft Ihnen, Arbeitsüberlastung zu vermeiden und in einem einzigen, unterbrechungsfreien Flow von einer groben Kundenanfrage zu einer endgültigen, gebundenen Police zu gelangen.

Während sich Outmarket AI und andere eigenständige Versicherungstools darauf konzentrieren, schnell einen Projektvorschlag zu erstellen oder eine bestimmte Automatisierung eines Dokuments durchzuführen, fehlt ihnen der umgebende operative Kontext. Der eigentliche Plan des Projekts, die Zuweisung von Verlängerungsaufgaben, die interne Teamübergabe und die allgemeine Nachverfolgung des Agenturfortschritts landen meist an anderer Stelle in einem isolierten Silo.

ClickUp geht die Automatisierung im Versicherungsbereich aus einem anderen Blickwinkel an als tools, die ausschließlich für die Angebotserstellung oder Nischenaufgaben entwickelt wurden.

Schauen wir uns das einmal an!

Schaffen Sie eine Verbindung zwischen dem Wissen Ihrer Agentur und der Umsetzung mithilfe von Dokumenten und Aufgaben

ClickUp Docs fungieren als sich selbst aktualisierende Wissensdatenbanken für Ihre Unternehmensinformationen. Sie sorgen dafür, dass jede Standardarbeitsanweisung, jede Richtlinienzusammenfassung und jeder Client-Briefing genau dort gespeichert ist, wo die Arbeit stattfindet. Da diese Dokumente kollaborativ sind, kann Ihr Team sie in Echtzeit bearbeiten, Inline-Kommentare zur Klärung hinterlassen und den Versionsverlauf nutzen, um sicherzustellen, dass niemand eine veraltete Provisionsliste vor sich hat.

Und das Beste daran? Sie können Informationen in ClickUp-Dokumenten speichern und diese Informationen nutzen, um direkt nachverfolgbare ClickUp-Aufgaben zu erstellen.

Jede Aufgabe ist mehr als nur eine einfache To-do-Liste; sie ist ein Container für benutzerdefinierte Daten. Mithilfe von Benutzerdefinierten Feldern können Sie spezifische Versicherungsmetadaten wie Versicherungsnummern, Namen von Versicherungsträgern oder Verlängerungsdaten direkt in der Ansicht der Aufgaben nachverfolgen.

So wird sichergestellt, dass ein Versicherungsvertreter, wenn er die Aufgabe „Verlängerung ABC Corp“ öffnet, den vollständigen technischen Kontext des Kontos einsehen kann, an dem er gerade arbeitet.

Sie können ClickUp auch nutzen, um ein Dokument direkt in eine Aufgabe oder einen Ordner einzubetten.

📌 Beispiel: Wenn ein Führungsteam während eines Meetings beschließt, eine Strategie anzupassen, müssen Sie keine Folge-E-Mail versenden. Sie können beliebigen Text in einem Dokument markieren und ihn mit einem einzigen Klick in eine nachverfolgbare Aufgabe umwandeln. Dadurch wird die Aufgabe sofort einem Mitarbeiter mit festgelegtem Fälligkeitsdatum und Priorität zugewiesen, sodass eine in einem Dokument getroffene Entscheidung zum sofortigen, nachverfolgbaren Fortschritt führt.

Beschleunigen Sie Ihren Versicherungslebenszyklus mit ClickUp Brain

Sobald Ihr Wissen und Ihre Aufgaben miteinander verbunden sind, fungiert ClickUp Brain als intelligenter roter Faden, der die Such- und Rettungsaktionen überflüssig macht, die normalerweise erforderlich sind, um Agenturdaten zu finden. Es handelt sich um eine integrierte KI, die den spezifischen Kontext Ihrer Versicherungs-Workflows versteht.

Verwenden Sie ClickUp Brain, um E-Mails oder Versicherungsunterlagen innerhalb von Sekunden zu entwerfen und zu bearbeiten

Wenn beispielsweise ein Client unerwartet anruft, müssen Sie nicht zwischen Registerkarten umschalten oder nach einer bestimmten Deckungssumme suchen. Bitten Sie einfach die KI, diesen Kontext anzuzeigen. So können Sie in jedes VerlängerungsMeeting oder jede Schadenprüfung mit einer vollständigen Kundenhistorie im Handumdrehen gehen, anstatt nur auf eine Handvoll zusammenhangloser Notizen zurückgreifen zu müssen.

Die besten Features von ClickUp:

ClickUp-Automatisierungen : Leiten Sie Policen automatisch durch die Pipeline, indem Sie Aufgaben an Onboarding-Teams neu zuweisen und den Status aktualisieren, sobald ein Vorvertrag unterzeichnet wurde : Leiten Sie Policen automatisch durch die Pipeline, indem Sie Aufgaben an Onboarding-Teams neu zuweisen und den Status aktualisieren, sobald ein Vorvertrag unterzeichnet wurde

ClickUp-Dashboards: Überwachen Sie die Leistung Ihrer Agentur auf einen Blick, indem Sie visuelle Echtzeitberichte über das aktuelle Schadenvolumen und anstehende Verlängerungstermine für den gesamten Versicherungsbestand erstellen. Überwachen Sie die Leistung Ihrer Agentur auf einen Blick, indem Sie visuelle Echtzeitberichte über das aktuelle Schadenvolumen und anstehende Verlängerungstermine für den gesamten Versicherungsbestand erstellen.

ClickUp Chat: Zentralisieren Sie die interne Kommunikation, indem Sie Gespräche über Policen und Updates von Versicherern direkt mit der entsprechenden Aufgabe verknüpfen, um den vollständigen Verlauf einer Akte zu bewahren. Zentralisieren Sie die interne Kommunikation, indem Sie Gespräche über Policen und Updates von Versicherern direkt mit der entsprechenden Aufgabe verknüpfen, um den vollständigen Verlauf einer Akte zu bewahren.

ClickUp-Ansichten: Passen Sie den Workspace an spezifische Versicherungsrollen an, indem Sie Schadenregulierern die Board-Ansicht für Pipelines und Compliance-Beauftragten die Ansichten der Tabelle für Policenprüfungen zur Verfügung stellen. Passen Sie den Workspace an spezifische Versicherungsrollen an, indem Sie Schadenregulierern die Board-Ansicht für Pipelines und Compliance-Beauftragten die Ansichten der Tabelle für Policenprüfungen zur Verfügung stellen.

ClickUp-Integrationen: Durch direkte Verbindung von Gmail oder Outlook mit ClickUp erfolgt die Synchronisierung der Kundenkommunikation, sodass jede E-Mail innerhalb der ClickUp-Aufgabe sichtbar ist und so der vollständige Kontext gewährleistet ist. Durch direkte Verbindung von Gmail oder Outlook mit ClickUp erfolgt die Synchronisierung der Kundenkommunikation, sodass jede E-Mail innerhalb der ClickUp-Aufgabe sichtbar ist und so der vollständige Kontext gewährleistet ist.

Vorteile von ClickUp:

Visualisierungen, Aufgaben, Dokumente und Chatten sind auf einer Plattform vereint, um Kontextwechsel zu vermeiden

Dank detaillierter Berechtigungen können Sie den individuellen Zugriff auf bestimmte Speicherorte und Elemente des Workspace steuern

Dank umfangreicher Anpassungsmöglichkeiten durch benutzerdefinierte Felder und verschachtelte Ordner können Teams einen Workspace erstellen, der genau auf ihre spezifischen technischen Workflows zugeschnitten ist

Nachteile von ClickUp:

Der umfangreiche Funktionsumfang der Plattform erfordert möglicherweise einen anfänglichen Zeitaufwand für die Einarbeitung des Teams.

Das mobile Whiteboard bietet weniger Möglichkeiten zur Bearbeitung als die Desktop-Version

Preise für ClickUp:

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp:

G2: 4,7/5 (über 10.900 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Das meint ein Capterra-Rezensent dazu:

„Mir gefällt besonders, wie man mit ClickUp an Projekten zusammenarbeiten kann, und die Automatisierung macht die Arbeit so viel einfacher.“

„Mir gefällt besonders, wie man mit ClickUp an Projekten zusammenarbeiten kann, und die Automatisierung macht die Arbeit so viel einfacher.“

💡Profi-Tipp: Sie können diese Vorteile noch weiter ausbauen, indem Sie Super Agents einsetzen – autonome Teammitglieder, die in Ihrem Organigramm integriert sind und den Versicherungslebenszyklus abwickeln. Anstatt Ihren Nachmittag damit zu verbringen, Nachfass-E-Mails zu verfassen, kann ein Super Agent klare, präzise E-Mails verwalten, entwerfen und versenden. Da diese Agenten über ein unerschöpfliches Gedächtnis verfügen und Zugriff auf Ihre privaten Dokumente und den Aufgabenverlauf haben, arbeiten sie mit einem Verständnis für die Ziele Ihrer Agentur, das dem eines Menschen entspricht. Während Sie sich auf den Abschluss hochwertiger Konten konzentrieren, arbeiten Ihre Super-Agenten rund um die Uhr im Hintergrund, prüfen bestehende Policen auf Compliance oder erstellen komplexe Verlängerungsunterlagen.

2. Cara von Oyster Technologies (Am besten geeignet für die KI-gestützte Erstellung von Versicherungsangeboten)

via Cara

Es ist nur menschlich, dass man den Zyklus aus Kopieren, Einfügen und Wiederholen satt hat, wenn ein Client nach einem Angebot fragt. Cara von Oyster Technologies macht Schluss damit. Es erspart Ihnen mühsame Handarbeit, indem es Ihre Versicherungsdaten in professionelle Präsentationen umwandelt – ganz ohne die üblichen Formatierungsprobleme.

Das Tool wurde für Situationen entwickelt, in denen Sie einem Interessenten genau zeigen müssen, warum Ihr Versicherungsschutz überzeugt – ohne stundenlanges Herumtüfteln an Tabellenkalkulationen. Es erkennt zudem die Feinheiten in der Vertragssprache, wie bestimmte Ausschlüsse oder Unterlimits, und bildet diese direkt in einem nebeneinander angeordneten Format ab.

Die besten Features von Cara by Oyster Technologies:

Extrahieren Sie Versicherungsdaten aus Angeboten von Versicherern mithilfe von KI, die Versicherungsterminologie und Limit-Grenzen erkennt, um manuelle Eingaben zu vermeiden

Erstellen Sie direkte Deckungsvergleiche, die automatisch Unterschiede bei Ausschlüssen und Zusatzklauseln verschiedener Anbieter hervorheben

Übertragen Sie Kundendaten aus Ihrem AMS direkt in ACORD-Formulare und Angebotsvorlagen, um Fehler durch doppelte Eingaben zu vermeiden

Erstellen Sie innerhalb weniger Minuten markenspezifische Versicherungsangebote, indem Sie Informationen der Versicherer in benutzerdefinierte Agentur-Layouts einfügen

Vorteile von Cara by Oyster Technologies:

Speziell auf den Workflow für Versicherungsangebote ausgerichtet, um genaue Deckungsvergleiche zu ermöglichen

Verkürzt die Bearbeitungszeit für Angebote erheblich durch die Automatisierung der Schritte der Datenerfassung

Übersichtliche Ergebnisse, die Agenturen direkt an Clients senden können

Nachteile von Cara by Oyster Technologies:

Beschränkt sich auf die Angebotserstellung und deckt den gesamten Agenturbetrieb nicht ab

Das Integrationsökosystem ist enger gefasst als bei den Allzweckplattformen

Preise für Cara von Oyster Technologies:

Free

Regulärer Preis: 29,99 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Cara von Oyster Technologies:

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🧠 Wissenswertes: Befragte aus der Versicherungsbranche verbringen mehr als 50 % ihrer Zeit allein mit der Datenaufbereitung, während 69 % lieber weniger als 25 % dafür aufwenden würden.

3. 1Fort (Am besten geeignet für die durchgängige Automatisierung von gewerblichen Versicherungsagenturen)

via 1Fort

Gewerbliche Versicherungsagenturen jonglieren oft mit einem unübersichtlichen Flickenteppich aus Tools für Angebotserstellung, Übermittlung und Rechnungsstellung. Die Eingabe derselben Antragsdaten in mehrere Portale von Versicherungsanbietern führt zu massiven Engpässen und schränkt die Anzahl der Angebote ein, die ein Makler pro Tag bearbeiten kann.

1Fort bringt Ordnung in dieses Chaos. Es ist als kommerzielle Engine konzipiert, die einen Antrag von der Erfassung bis zum Vertragsabschluss begleitet, ohne dass wie üblich zwischen verschiedenen Tools gewechselt werden muss. Es nutzt KI, um die Übermittlung zu automatisieren und Vergleichsangebote automatisch zu erstellen. Dadurch entfällt die mühsame Verwaltungsarbeit, die normalerweise die Anzahl der von einem Makler betreuten Konten begrenzt, was die Aufgabenverwaltung erleichtert.

Die besten Features von 1Fort:

Automatisieren Sie die Übermittlung von Anträgen bei mehreren Anbietern, indem Sie einen einzigen Satz von Antragsdaten gleichzeitig an über 500 Versicherungsmärkte verteilen, um die manuelle Eingabe in Portale zu vermeiden

Analysieren Sie Angebote mit KI, um in Sekundenschnelle übersichtliche Vergleiche von Versicherungsschutz und Preisen zu erstellen, die Unstimmigkeiten im Wortlaut der Policen aufzeigen.

Richten Sie ein White-Label-Kundenportal ein, in dem Versicherte Angebote einsehen, Dokumente unterzeichnen und ihre eigenen Zertifikate in einer markenspezifischen Self-Service-Umgebung verwalten können

Optimieren Sie die Rechnungsstellung mithilfe automatisierter Zahlungsabwicklung und Tools zur Prämienfinanzierung, die den Verwaltungsaufwand im Backoffice reduzieren

Vorteile von 1Fort:

Deutliche Effizienzsteigerungen: Benutzer berichten von bis zu 8 Stunden Zeitersparnis pro Woche bei manuellen Verwaltungsaufgaben

Verspricht erhebliche Effizienzsteigerungen bei der Übermittlung von Anträgen und den Abschlussquoten

SOC 2 Typ II-konform und in allen 50 US-Bundesstaaten lizenziert

1Fort Nachteile:

Da es sich ausschließlich auf gewerbliche Sach- und Unfallversicherungen konzentriert, eignet es sich weniger für Agenturen, die auch umfangreiche Privatversicherungen oder Lebens- und Krankenversicherungen abwickeln.

Die Integration mit älteren, Legacy-Agenturmanagementsystemen (AMS) befindet sich im Vergleich zu etablierteren Plattformanbietern noch in der Entwicklung.

Preise für 1Fort:

Free

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

1Fort-Bewertungen und Rezensionen:

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über 1Fort?

Das meint ein Capterra-Rezensent dazu:

„Die einfache und schnelle Inbetriebnahme sowie die übersichtliche, einfache Benutzeroberfläche. Sehr anschaulich, um zu erkennen, wo eine Gefahr oder ein Problem vorliegt, das Aufmerksamkeit erfordert. “

„Die einfache und schnelle Inbetriebnahme sowie die übersichtliche, einfache Benutzeroberfläche. Sehr anschaulich, um zu erkennen, wo eine Gefahr oder ein Problem vorliegt, das Aufmerksamkeit erfordert. “

4. Sonant AI (Am besten geeignet für KI-gestützten Sprachempfang und Anrufbearbeitung)

via Sonant KI

Sonant AI behebt den unmittelbaren Umsatzverlust, der durch verpasste Anrufe und überlastete Fronts verursacht wird. Anstelle eines generischen IVR-Systems, das Clients durch ein Menü wie „Drücken Sie die 1 für den Vertrieb“ leitet, versteht diese Sprach-KI den versicherungsspezifischen Kontext. Zum Beispiel den Unterschied zwischen einer Anfrage zur Selbstbeteiligung und einer ersten Schadensmeldung (FNOL).

Es verwaltet den eingehenden Traffic rund um die Uhr, qualifiziert Leads und erledigt routinemäßige Aufgaben wie Zertifikatsanfragen oder Fragen zur Rechnungsstellung. All dies geschieht, ohne dass ein Callcenter-Mitarbeiter zum Telefon greifen muss. So erhält jeder Anrufer sofort eine Antwort, während sich Ihre lizenzierten Vermittler auf den Abschluss komplexer Konten konzentrieren können.

Die besten Features von Sonant KI:

Bieten Sie rund um die Uhr Kundenservice für Routineanfragen wie den Status von Policen, Zahlungen für Prämien und grundlegende Fragen zum Versicherungsschutz – ganz ohne menschliches Eingreifen.

Durchführen Sie eine Synchronisierung der Anrufdaten mit Ihrem AMS/CRM, einschließlich vollständiger Transkripte und KI-generierter Zusammenfassungen, die Client-Dateien nach jeder Interaktion automatisch aktualisieren

Qualifizieren und leiten Sie Leads in Echtzeit weiter, indem Sie Anrufer mit hoher Kaufabsicht identifizieren und diese an den zuständigen lizenzierten Makler weiterleiten.

Planen Sie Termine selbstständig, indem Sie das Tool in die Kalender Ihrer Agentur integrieren, um Nachfassaktionen, Vertragsverlängerungen oder Schadenprüfungen je nach Verfügbarkeit der Vertreter zu buchen

Vorteile von Sonant KI:

Versicherungsspezifisches Vortraining ermöglicht eine schnellere Bereitstellung als generische Sprach-KI-Plattformen

Native Integrationen mit weit verbreiteten AMS-Plattformen für Versicherungen reduzieren Reibungsverluste bei der Implementierung

SOC 2 Typ II-zertifiziert und DSGVO-konform

Nachteile von Sonant KI:

Der KI-Agent kann gelegentlich von benutzerdefinierten Skripten abweichen

Die Übergabe von Anrufen von der KI an einen Menschen verläuft nicht immer reibungslos

Sonant KI Preise:

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Sonant KI:

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Sonant KI?

Lesen Sie die Meinung eines G2-Rezensenten:

„Das System ist sehr intuitiv und sorgt effektiv und effizient dafür, dass Anrufe an die richtige Stelle weitergeleitet werden. Dadurch kann sich unser Team auf Aufgaben mit höherem Mehrwert konzentrieren. Das Support-Team hilft uns dabei, unseren Agenten ständig anzupassen, damit er benutzerdefiniert auf die Bedürfnisse unserer Agentur zugeschnitten ist. “

„Das System ist sehr intuitiv und sorgt effektiv und effizient dafür, dass Anrufe an die richtige Stelle weitergeleitet werden. Dadurch kann sich unser Team auf Aufgaben mit höherem Mehrwert konzentrieren. Das Support-Team hilft uns dabei, unseren Agenten ständig anzupassen, damit er benutzerdefiniert auf die Bedürfnisse unserer Agentur zugeschnitten ist. “

5. Gaya KI (Am besten geeignet, um die manuelle Dateneingabe in den Portalen der Versicherer zu vermeiden)

Sich wiederholende Aufgaben wie die erneute Eingabe derselben Client-Daten in verschiedene Portale von Versicherungsanbietern sind eine mühsame Arbeit. Das überlastet Ihre Mitarbeiter und führt zu Tippfehlern, die die Genauigkeit eines Angebots beeinträchtigen können. Gaya KI wurde für Makler entwickelt, die 50 % ihres Arbeitstages damit verbringen, als menschliche Schnittstelle zwischen einem AMS und einem Dutzend Portalen von Versicherungsanbietern zu fungieren.

Es funktioniert wie eine KI-gestützte Zwischenablage, die das manuelle erneute Ausfüllen derselben über 200 Felder für jedes einzelne Angebot überflüssig macht. Im Gegensatz zu generischen tools zur automatischen Ausfüllung nutzt Gaya Computer Vision und versicherungsspezifische LLMs, um die semantische Bedeutung hinter den Feldern zu verstehen. Es erkennt, dass das „Effective Date“ in einem Portal dem „Policy Start“ in einem anderen entspricht.

Die besten Features von Gaya KI:

Extrahieren Sie Daten aus unstrukturierten Quellen, darunter Versicherungsseiten, Screenshots und sogar Fotos von Führerscheinen, mithilfe fortschrittlicher OCR- und Computer-Vision-Technologien

Ordnen Sie Felder dynamisch zu, indem Sie ein versicherungsspezifisches Wörterbuch verwenden, das Fachbegriffe versteht, und stellen Sie so sicher, dass Daten unabhängig von der Benutzeroberfläche des Portals in das richtige Kontrollkästchen oder die richtige Schaltfläche gelangen.

Exportieren Sie Datensätze als CSV, um Fahrer- oder Fahrzeuglisten schnell aus den Unterlagen der Versicherer zu extrahieren, ohne die Tabellen manuell bereinigen zu müssen

Führen Sie eine Synchronisierung mit öffentlichen APIs und Webhooks durch, um extrahierte Daten aus Dokumenten direkt in Ihr internes CRM oder Ihre firmeneigenen Agentursysteme zu senden

Vorteile von Gaya KI:

Minimiert Fehler wie vertauschte Fahrgestellnummern oder Geburtsdaten, die zu ungenauen Angeboten und Verzögerungen bei der Risikoprüfung führen

Dank der einfachen Bereitstellung als Chrome-Erweiterung kann Ihr Team sofort loslegen, ohne dass eine komplexe Backend-Migration erforderlich ist

Passt sich automatisch an Änderungen im Layout des Versichererportals an und vermeidet so die bei herkömmlichen RPA-Tools (Robotic Process Automation) häufig auftretenden Fehler.

Nachteile von Gaya KI:

In mehrseitigen Workflows können sich Fehlerquoten summieren

Nur für Desktop-Chromium-Browser, keine Unterstützung für Mobilgeräte

Gaya KI Preise:

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Gaya KI:

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📮 ClickUp Insight: 43 % der Menschen sagen, dass sich wiederholende Aufgaben ihrem Arbeitstag eine hilfreiche Struktur verleihen, aber 48 % empfinden sie als anstrengend und als Ablenkung von sinnvoller Arbeit. Während Routine ein Gefühl von Produktivität vermitteln kann, schränkt sie oft die Kreativität ein und hindert Sie daran, sinnvolle Fortschritte zu erzielen. ClickUp hilft Ihnen, diesen Zyklus zu durchbrechen, indem es Routineaufgaben über intelligente KI-Agenten automatisiert, sodass Sie sich auf konzentriertes Arbeiten konzentrieren können. Automatisieren Sie Erinnerungen, Updates und Aufgabenverteilungen und lassen Sie Features wie automatisierte Zeitblockierung und Aufgabenprioritäten Ihre produktivsten Stunden schützen. 💫 Echte Ergebnisse: Lulu Press spart mit ClickUp-Automatisierungen 1 Stunde pro Tag und Mitarbeiter – was zu einer Steigerung der Effizienz bei der Arbeit um 12 % führt.

6. Informer von Entrinsik (Am besten geeignet für Self-Service-Business-Intelligence)

via Informer von Entrinsik

Sich bei jedem operativen Bericht auf einen Datenanalysten zu verlassen, verlangsamt die Entscheidungsfindung. Mit Informer von Entrinsik können Sie diese Abhängigkeit durchbrechen. Denn es bietet nicht-technischen Managern eine Point-and-Click-Oberfläche für ihre eigenen Zahlen.

Es fungiert als Self-Service-Analyseebene, die auf Ihren bestehenden Systemen wie AMS360 oder Sagitta aufsetzt. Letztendlich ermöglicht dies Ihnen, Daten aus verschiedenen Datenquellen in einem einzigen Live-Bericht zusammenzuführen. Dadurch wechselt die Agentur von einer reaktiven Berichterstellung am Monatsende zu einem proaktiven Modell.

In diesem Fall kann jeder Vermittler seine eigenen Kundenbindungsraten, Provisionsaufteilungen und den Status seiner Pipeline in Echtzeit einsehen, ohne darauf warten zu müssen, dass ein Datenanalyst eine benutzerdefinierte Datei erstellt.

Die besten Features von Informer by Entrinsik:

Erstellen Sie Ad-hoc-Berichte mit einer Point-and-Click-Oberfläche, die es auch technisch weniger versierten Benutzern ermöglicht, Live-Datenbanken und Tabellenkalkulationen zu verwenden und Abfragen durchzuführen, ohne eine einzige Zeile SQL schreiben zu müssen

Erstellen Sie interaktive Dashboards und beeindruckende Visualisierungen mit KI-gestützten Tools, die Rohdaten automatisch in Trenddiagramme, Heatmaps und Vergleichsboards umwandeln

Steuern Sie die Sichtbarkeit der Daten mit Sicherheit auf Zeilenebene, sodass Vertriebsmitarbeiter nur ihren eigenen Kundenstamm sehen, während die Geschäftsleitung eine globale Ansicht über alle Konten behält

Automatisieren Sie die Verteilung von Berichten, indem Sie tägliche oder wöchentliche E-Mail-Versendungen planen, die personalisierte Leistungszusammenfassungen an jedes Mitglied des Teams senden

Vorteile von Informer by Entrinsik:

Die seltene native Verbindung zu Ellucian Colleague macht es zu einer hervorragenden Wahl für den Hochschulbereich

Hohe Zufriedenheit der Benutzer auf den wichtigsten Bewertungsplattformen

Flexible Bereitstellungsoptionen erfüllen strenge Anforderungen an den Datenstandort

Nachteile von Informer by Entrinsik:

Hinkt in Bezug auf die Visualisierungstiefe und die benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten des Dashboards hinter der Konkurrenz zurück

Erweiterte Features basieren stark auf JavaScript-Skripten

Preise für Informer von Entrinsik:

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Informer von Entrinsik:

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,8/5 (über 40 Bewertungen)

7. Neural Earth (Am besten geeignet für KI-gestützte Klimarisiko-Analysen)

via Neural Earth

Herkömmliche Katastrophenmodelle sind im Wesentlichen Momentaufnahmen der Vergangenheit – sie zeigen Ihnen, was früher einmal passiert ist. Doch sie haben Schwierigkeiten, vorherzusagen, wie sich der Klimawandel morgen auf ein bestimmtes Dach auswirken wird. Neural Earth ersetzt statische Karten durch eine Live-Entscheidungsebene, die Satellitenbilder, Umweltsensoren und proprietäre KI miteinander verbindet, um Risiken in Echtzeit zu quantifizieren.

Anstatt dass ein Underwriter tagelang manuell Hochwasserzonen und Waldbrandgebiete abgleicht, liefert die Plattform innerhalb von Sekunden Risikobewertungen auf Objektebene für verschiedene Gefahren. Sie ist darauf ausgelegt, abstrakte Umweltdaten in ein klares operatives Signal umzuwandeln. Dies hilft Agenturen und Rückversicherern, ihr Risiko anzupassen, bevor das nächste Ereignis eintritt.

Die besten Features von Neural Earth:

Erstellen Sie Multi-Risiko-Bewertungen für Hochwasser-, Waldbrand- und Windgefahren mithilfe von KI-Modellen, die Schwachstellen auf Objektebene analysieren, anstatt auf groben Postleitzahl-Durchschnittswerten zu basieren

Erfassen Sie das Portfolio-Risiko, um risikoreiche Vermögenswerte in großen Immobilienbeständen für institutionelle Anleger und Versicherer zu identifizieren und zu priorisieren

Automatisieren Sie die Sorgfaltsprüfung bei der Risikoprüfung, indem Sie Umweltrisikosignale in Echtzeit über eine API-zentrierte Architektur direkt in bestehende Workflows der Übermittlung einspeisen.

Koordinieren Sie globale Daten, indem Sie verstreute Datensätze aus Satellitenbildern, behördlichen Aufzeichnungen und Umweltsensoren in einer einzigen Plattform für Entscheidungsintelligenz zusammenführen.

Vorteile von Neural Earth:

Umfassenderer Mehrgefahren-Versicherungsschutz als bei spezialisierten Mitbewerbern

Die Schnittstelle in natürlicher Sprache senkt die technische Hürde für georäumliche Analysen

Starke Branchenvalidierung durch strategische Partnerschaften mit Anbietern wie Orion180 für fortschrittliche Wildfire-Analysen

Nachteile von Neural Earth:

Die Kernmodule des Produkts haben eine Beschreibung „Early Access“, was auf eine mögliche Instabilität der Plattform hindeutet.

Keine öffentlich definierten SLAs für Verfügbarkeit oder Reaktionszeiten

Preise für Neural Earth:

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Neural Earth:

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

8. Acolite AI Agents (Am besten geeignet für den Einsatz benutzerdefinierter KI-Agenten im Versicherungsbereich)

via Acolite KI Agents

Acolite AI Agents wurde für Agenturen entwickelt, die über traditionelle RPA hinausgewachsen sind, aber nicht über die Entwicklerressourcen verfügen, um benutzerdefinierte LLM-Workflows von Grund auf neu zu erstellen. Es fungiert als KI-Teamkollege, den Sie in spezifische, besonders aufwendige operative Lücken einbinden können – wie die Ausstellung von Versicherungszertifikaten (COI) oder die Zuordnung von Wertverzeichnissen (SOV).

Im Gegensatz zu einem gewöhnlichen Chatbot sind diese Agenten darauf trainiert, Versicherungsdokumente zu lesen und mit Ihrem AMS zu interagieren, genau wie es ein menschlicher Kundenbetreuer tun würde. Sie leiten einfach eine E-Mail oder ein Angebot eines Versicherers an den Agenten weiter, und dieser übernimmt im Hintergrund die Datenextraktion, das Ausfüllen von Formularen und die Aktualisierung des Systems.

Die besten Features von Acolite KI Agents:

Automatisieren Sie den Angebotsvergleich, indem Sie Agenten einsetzen, um Prämien, Limite und Selbstbehalte aus den PDF-Dateien der Versicherer zu extrahieren und diese in einem übersichtlichen Client-Angebot nebeneinander darzustellen.

Bearbeiten Sie Wertverzeichnisse (SOV) gemeinsam mit Maklern, die Tabellen für mehrere Immobilien validieren und standardisieren und dabei fehlende Daten oder Unstimmigkeiten für die Risikoprüfer kennzeichnen

Aktualisieren Sie Ihr AMS automatisch, indem KI-Agenten bei Vertragsverlängerungen Versicherungsdaten aus den Portalen der Versicherer extrahieren, um sicherzustellen, dass Ihre Stammdaten stets korrekt bleiben

Koordinieren Sie die Übermittlung von Anträgen bei Versicherern mithilfe von Agenten, die ACORD-Formulare vorab ausfüllen und Anträge validieren, bevor sie an den Markt gesendet werden

Vorteile von Acolite KI Agents:

Speziell für Versicherungs-Workflows entwickelt und sofort einsatzbereit

Konfigurierbar ohne tiefgreifende technische Kenntnisse

Der Fokus liegt darauf, menschliche Entscheidungsprozesse zu unterstützen, anstatt sie vollständig zu ersetzen

Nachteile von Acolite KI Agents:

Begrenzte öffentliche Dokumentation und Bewertungen von Benutzern von Drittanbietern erschweren es, die Leistung mit etablierten Anbietern zu vergleichen.

Langfristige Stabilität und Supportqualität sind weniger bewährt als bei etablierten Alternativen

Preise für Acolite KI:

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Acolite KI Agents:

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

9. LinqCo-Pilot (Am besten geeignet für digitales Networking und Lead-Nachverfolgung)

Wenn Sie es versäumen, bei einem vielversprechenden Interessenten nachzufassen, verschenken Sie potenzielle Einnahmen und verschwenden das Geld, das Sie ursprünglich für die Teilnahme an der Konferenz ausgegeben haben. LinqCo-Pilot verhindert, dass Ihnen dieser Fehler unterläuft. Es ersetzt physische Visitenkarten durch NFC-fähige Hardware, die sofortige digitale Aktionen als Auslöser auslöst.

Einfach ausgedrückt: Ein einziger Fingertipp auf Ihr Linq-Abzeichen oder Ihre Linq-Karte überträgt Ihre Kontaktdaten, Links zu sozialen Medien und Terminplanungstools direkt auf das Smartphone eines potenziellen Kunden. Die Co-Pilot-Ebene nutzt dann KI, um die administrativen Aufgaben zu erledigen, Ihre kurzen Meeting-Notizen zu transkribieren und auf Grundlage Ihrer letzten Interaktionen den besten Zeitpunkt für eine Rückmeldung vorzuschlagen. Dies vereinfacht die Kundenverwaltung.

Die besten Features von LinqCo-Pilot:

Freigeben Sie Kontaktdaten über NFC mithilfe von physischen Karten, Abzeichen oder Hubs, damit potenzielle Kunden Ihre Informationen sofort speichern können, ohne eine App herunterladen zu müssen

Automatisieren Sie die Nachverfolgung von Leads mit einem KI-Assistenten, der Sie daran erinnert, neue Kontakte anzusprechen, und Ihnen kontextbezogene Nachrichtenvorlagen auf Basis Ihrer Meeting-Notizen bereitstellt.

Erfassen Sie Leads mit KI-gestützten Formularen, mit denen Sie Visitenkarten oder Abzeichen scannen und die extrahierten Daten automatisch mit Ihrem CRM für die Synchronisierung bereitstellen können

Verfolgen Sie die Nachverfolgung des Engagement-Verhaltens, um genau zu sehen, wann und wo die Ansicht Ihres digitalen Profils stattgefunden hat, einschließlich der spezifischen Links oder Dateien, auf die Ihre neuen Kontakte geklickt haben

Vorteile von LinqCo-Pilot:

Die starke Marktakzeptanz zeugt von einer bewährten Produkt-Markt-Passung

Umfassendere Analysen und KI-gestützte Automatisierung von Nachfassaktionen im Vergleich zu direkten Mitbewerbern

SOC 2 Typ II-zertifiziert mit SSO auf Unternehmensebene

Nachteile von LinqCo-Pilot:

Einige Benutzer berichten von Kompatibilitätsproblemen mit NFC-Geräten

Große Teams können nicht selbstständig arbeiten und müssen den Vertrieb durchlaufen

Preise für LinqCo-Pilot:

LinqCo-Pilot Plus: 25 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu LinqCo-Pilot:

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

10. Indemn AI (Am besten geeignet für Omnichannel-Konversations-KI-Agenten)

via Indemn KI

Die Verwaltung von Client-Unterhaltungen über Telefon, Chat, SMS und E-Mail ohne eine einheitliche Multichannel-Kommunikationsstrategie führt zu massiven Kommunikationssilos. Kunden sind frustriert, wenn sie ihr Problem am Telefon wiederholen müssen, nachdem sie es bereits asynchron erklärt haben, was Ihre Agentur unorganisiert erscheinen lässt.

Indemn AI vereint externe Clients und stellt sicher, dass der Kontext einer Unterhaltung dem Client folgt. Anstatt vier verschiedene, voneinander isolierte Tools zu verwalten, erhält Ihr Team einen einheitlichen KI-Mitarbeiter. Dieser kann routinemäßige Versicherungsdienstleistungen oder die Erfassung neuer Leads selbstständig erledigen, weiß aber genau, wann er die Unterhaltung an einen zugelassenen Mitarbeiter weitergeben muss – zusammen mit einer vollständigen Zusammenfassung dessen, was bereits besprochen wurde.

Die besten Features von Indemn KI:

Analysieren Sie das Verhalten von Maklern und Markttrends durch die Automatisierung der Kategorisierung jeder Interaktion und verwandeln Sie Daten der Unterhaltung in umsetzbare Erkenntnisse für das Wachstum Ihrer Agentur

Erfassen und skalieren Sie institutionelles Wissen, indem Sie die KI mit Ihren spezifischen Marketingmaterialien, Risikoprüfungsunterlagen und internen Skripten trainieren, damit sie wie Ihre Agentur „spricht“.

Setzen Sie KI-Assistenten über alle Kanäle hinweg ein, einschließlich Telefon, E-Mail, Text und Web-Chat, und bieten Sie so ein einheitliches Serviceerlebnis rund um die Uhr.

Passen Sie Workflows im KI Studio benutzerdefiniert an, um spezifische Versicherungsabläufe zu erstellen, wie z. B. Risikoprüfungen für Makler oder die Einstufung von Schadensfällen für Versicherungsnehmer, ohne Code schreiben zu müssen

Vorteile von Indemn KI:

Veröffentlichte Ergebnisse von Fallstudien belegen echte operative Auswirkungen

Die Spezialisierung auf den Versicherungsbereich ermöglicht eine schnellere Implementierung als bei Allzweckplattformen

Omnichannel-Abdeckung reduziert die Komplexität der Integration bei der Verwaltung separater tools

Nachteile von Indemn KI:

Es fehlen vorgefertigte, sofort einsatzbereite Konnektoren für viele AMS-Systeme

Verwendet Anbieter von LLM-Modellen von Drittanbietern, die Kundendaten verarbeiten

Preise für Indemn KI

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Indemn KI:

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Welche Outmarket-KI-Alternative ist die richtige für Sie?

Jedes Mal, wenn Sie eine weitere Einzellösung hinzufügen, um ein einzelnes Problem zu beheben, machen Sie Ihren Tech-Stack komplizierter, teurer und für Ihr Team schwieriger zu bedienen. Dies führt nicht nur zu einer unübersichtlichen Vielzahl von Tools, sondern erhöht auch das Risiko, die falsche Software auszuwählen, was sich auf den gesamten Stack auswirkt.

Letztendlich wird dieser Prozess Ihr Team in einen endlosen Migrationszyklus verstricken.

Sie können diesen Kreislauf durchbrechen, indem Sie eine Plattform wählen, die sich Ihrem gesamten Geschäft anpasst. Ein vernetzter Workspace wie ClickUp ersetzt die verstreuten Tools, die Sie ausbremsen. Ihr Team verbringt weniger Zeit mit der Verwaltung von Software und mehr Zeit mit der Arbeit, die Umsatz generiert.

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Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Ein konvergierter Workspace vereint Aufgaben, Dokumente und Kommunikation auf einer einzigen Plattform, während eine Punktlösung ein Nischen-Tool ist, das nur zur Lösung eines bestimmten Problems entwickelt wurde. Durch die Zentralisierung Ihrer Abläufe macht ein konvergierter Workspace das Umschalten zwischen isolierten Apps überflüssig, reduziert fragmentierte Arbeitsabläufe und verbessert die Abstimmung im Team.

KI-Agenten verbessern das Workflow-Management, indem sie repetitive Aufgaben auf der Grundlage spezifischer Auslöser und Ereignisse im Workspace autonom ausführen. Im Gegensatz zur einfachen Automatisierung folgt die Agent-Technologie komplexen Anweisungen, um administrative Routineaufgaben wie das Erstellen von Vertragsaktualisierungen oder die Weiterleitung von Leads zu erledigen, sodass sich Ihr Team auf hochwertige Strategien und Kundenbeziehungen konzentrieren kann.

Eine Kontextflut entsteht, wenn Projektdaten, Client-Notizen und interne Kommunikation über mehrere, voneinander getrennte Anwendungen verstreut sind. Diese Fragmentierung ist schädlich, da sie zu Informationsverlusten, verpassten Terminen und erheblichem Zeitaufwand für die Suche nach den richtigen Dokumenten führt.