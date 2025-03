Wie man eine Multikanal-Kommunikationsstrategie entwickelt

"Der Omnichannel-Konsument war noch nie so mächtig wie heute" findet Gartner . Diejenigen, die mehrere Kanäle nutzen, um Produkte zu recherchieren, Preise zu vergleichen und Kaufentscheidungen zu treffen, kaufen 70 % häufiger und geben 34 % mehr aus. Tatsächlich lesen 65 % der Verbraucher häufig oder immer "Bewertungen und Rezensionen, mit von Kunden eingereichten Bildern, Videos und FAQ-Abschnitten"

Am anderen Ende des Spektrums erweitern die Vermarkter ihre Reichweite. Geschäfte nutzen heute durchschnittlich 10 Kanäle um Kunden anzusprechen. Mit Hunderten/Tausenden von Kunden, die über ein Dutzend Kanäle kommunizieren, haben Unternehmen alle Hände voll zu tun.

Die Verwaltung dieses komplexen Netzes von Kundenbeziehungen erfordert einen robusten und strategischen Ansatz. In diesem Blogbeitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie eine Multikanal-Kommunikationsstrategie entwickeln können.

Lassen Sie uns am Anfang beginnen.

Was ist Multikanal-Kommunikation?

Wie der Name schon sagt, bedeutet Multichannel-Kommunikation, dass Unternehmen mehr als ein Formular für die Kundenansprache nutzen. Einfach ausgedrückt, geht es dabei um eine Kombination aus digitalen Kanälen wie E-Mail, Website, Mobiltelefonen, sozialen Medien usw. und traditionellen Kanälen wie Direktwerbung, Printwerbung und Fernsehen.

zu erledigen ### Wann nutzen Unternehmen die Mehrkanal-Kommunikation?

Multikanal-Kommunikation kann für jede Art von Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt werden, die häufigsten Anwendungsfälle sind jedoch die folgenden.

Aktionen : Versand von Angeboten/Rabatt Codes per SMS

: Versand von Angeboten/Rabatt Codes per SMS Bildung : Bereitstellung von Videos oder Ebooks über das Produkt auf der Website

: Bereitstellung von Videos oder Ebooks über das Produkt auf der Website Aktualisierungen : Versenden von Material über neue Features, Upgrades usw. per E-Mail

: Versenden von Material über neue Features, Upgrades usw. per E-Mail Engagement : Antworten auf Kundenfragen in Echtzeit über einen Live-Chat

: Antworten auf Kundenfragen in Echtzeit über einen Live-Chat Support: Bereitstellung eines Kundendienstes oder Ermöglichung des Kundenerfolgs über Telefon, E-Mail, Live-Chat oder Videokonferenzen

Mehr zu jedem dieser Kanäle erfahren Sie später in diesem Artikel.

Warum ist Multikanal-Kommunikation so wichtig?

"Sei dort, wo deine Kunden sind" ist einer der ersten Grundsätze des Marketings. Die Kunden von heute verbringen ihre Zeit lieber auf ihren Mobiltelefonen, um in sozialen Medien zu surfen, als Zeitungen zu lesen. Mehr Menschen sehen sich ihre Medien online an als im Kabelfernsehen.

Um den Kunden am richtigen Ort, zur richtigen Zeit und mit dem richtigen Angebot zu treffen, braucht jedes Geschäft Multikanal-Kommunikation.

Was ist der Unterschied zwischen Multichannel- und Omnichannel-Kommunikation?

Der Hauptunterschied zwischen Multichannel- und Omnichannel-Kommunikation ist ihr Platz im Kundenerlebnis.

Bei der Multikanal-Kommunikation ist jeder Kanal unabhängig, und die Geschäfte senden ihre Nachrichten über jeden einzelnen Kanal

Bei der Omnichannel-Kommunikation werden die Kanäle integriert, um eine kohärente Reise für den Kunden zu schaffen

Mehrkanal-Kommunikation Omnichannel-Kommunikation Integrationen Wenig oder keine Integration zwischen Kanälen Eine integrierte Reise über alle Kanäle hinweg Fokus Auf Kundenansprache und Konversionen Auf Kundenerlebnis und Engagement Vorteile Einfach zu implementieren,Größere Reichweite Effiziente Kommunikation,Gezielte Reichweite Nachteile Kann sich für den Kunden wiederholen, kann unzusammenhängend und ineffektiv sein Schwierig und teuer zu implementieren, benötigt eine starke technologische Basis Am besten geeignet für Marketing und Aktionen End-to-End Customer Journey Management

Unterschiede zwischen Multichannel- und Omnichannel-Kommunikation

Vor der Ausarbeitung eines Multikanal Marketing-Kommunikationsstrategie sehen wir uns an, welche Möglichkeiten Sie haben.

Schlüsselkanäle für die Multikanal-Kommunikation

Von Anzeigen in Zeitungen/Zeitschriften über Telefonanrufe bis hin zu hyperpersonalisierten Benachrichtigungen über mobile Apps stehen Ihnen eine Reihe von Optionen zur Verfügung. Im Folgenden erfahren Sie, wofür die einzelnen Kanäle am besten geeignet sind.

E-Mail für direkte, personalisierte Kommunikation

Wenn Sie bisher dachten, dass niemand mehr seine E-Mails öffnet, werden Sie jetzt überrascht sein. A aktuelle Studie von Edelman DXI für Mailchimp ergab, dass 4 von 5 Kunden E-Mails gegenüber anderen Formularen bevorzugen. Und 95 % der Vermarkter glauben, dass E-Mail einen hervorragenden ROI hat.

E-Mail eignet sich am besten für personalisierte Nachrichten, die auf die Bedürfnisse, Vorlieben und den Werdegang jedes einzelnen Kunden benutzerdefiniert sind. Einige gute Anwendungsfälle sind:

Newsletter : Auf einem Abonnement basierende E-Mails mit Informationen zu den Interessengebieten des Kunden

: Auf einem Abonnement basierende E-Mails mit Informationen zu den Interessengebieten des Kunden Angebote*: Personalisierte Rabatte oder Gutscheine

Erinnerungen: Check-Ins für Ereignisse wie Warenkorbabbrüche, Last-Minute-Angebote usw.

Soziale Medien für Unterhaltung und Engagement 63.8% der globalen Population nutzt soziale Medien. Die Generation Z folgt Marken, Prominenten und Influencern und erhält von ihnen häufig Produktempfehlungen. Wenn Sie also ein breites Publikum erreichen wollen, sind die sozialen Medien der richtige Kanal. Er ist am besten geeignet für:

Ereignisse : Produkteinführungen, Verkäufe, große Aktionen usw. sorgen für großartige Einkaufserlebnisse in den sozialen Medien

: Produkteinführungen, Verkäufe, große Aktionen usw. sorgen für großartige Einkaufserlebnisse in den sozialen Medien Empfehlungsschreiben : Vertrauenswürdige Influencer mit einer großen Fangemeinde ermöglichen eine größere, aber dennoch gezielte Reichweite

: Vertrauenswürdige Influencer mit einer großen Fangemeinde ermöglichen eine größere, aber dennoch gezielte Reichweite Retargeting: Anzeigen in den sozialen Medien und organische Beiträge helfen Marken, in den Köpfen der Kunden ganz oben zu bleiben

SMS für Sofortnachrichten

Zu erledigen ist dies am besten per SMS, wenn Sie einen Kunden sofort und auf nicht aufdringliche Weise erreichen wollen. Eine gute SMS-Strategie kann dabei helfen:

Sofortige Aufforderung zum Handeln (CTA) : Wenn ein Kunde in einem Geschäft ist, können Sie eine personalisierte Nachricht senden, die zum sofortigen Handeln auffordert

: Wenn ein Kunde in einem Geschäft ist, können Sie eine personalisierte Nachricht senden, die zum sofortigen Handeln auffordert Für späteres Handeln : Ohne den Tag eines Kunden zu behindern, können Sie ihm Gutscheincodes schicken, die er nutzen kann, wenn er bereit ist, einzukaufen

: Ohne den Tag eines Kunden zu behindern, können Sie ihm Gutscheincodes schicken, die er nutzen kann, wenn er bereit ist, einzukaufen Erinnerungen: Senden Sie eine Erinnerung, wenn eine Zahlung oder Verlängerung fällig ist

Telefonanrufe für hochwertige Interaktionen

Nicht alles lässt sich mit Texten und Benachrichtigungen lösen, deshalb sind bewährte Telefonanrufe gefragt. Geschäfte nutzen Telefonanrufe in der Regel für:

Beratendes Verkaufen : Wenn ein Produkt kompliziert ist oder eine ausführliche Unterhaltung benötigt, um verkauft zu werden

: Wenn ein Produkt kompliziert ist oder eine ausführliche Unterhaltung benötigt, um verkauft zu werden Problemlösung : Wenn Kunden Abfragen oder Beschwerden über ihre Produkte haben, die sich am besten in einem Gespräch lösen lassen

: Wenn Kunden Abfragen oder Beschwerden über ihre Produkte haben, die sich am besten in einem Gespräch lösen lassen Einführung: Wenn Sie ein Produkt verkaufen, das auf eine bestimmte Art und Weise eingerichtet werden muss, z. B. ein SaaS-Tool

Live-Chat für Unterhaltungen in Echtzeit

Live-Chat gibt Kunden die Möglichkeit, über einen Chatbot mit Ihrem Unternehmen zu interagieren, ohne dass ein Mensch am anderen Ende sitzen muss.

Chatbots können Fragen auf der Grundlage des vorhandenen Wissens beantworten. Sie können auch die Rolle eines Screening-Mechanismus spielen, der ungelöste Fragen an das Kundensupport-Team weiterleitet. Live-Chat ist ideal für:

Bereitstellung der Informationen, die ein Kunde benötigt, ohne dass er auf der Website navigieren/suchen muss

Empfehlungen auf der Grundlage von Kundeneingaben geben

Automatisierung einfacher Prozesse wie das Zurücksetzen eines Passworts oder die Abgabe von Feedback

Persönliche Meetings zum Abschluss großer Geschäfte

Es ist immer gut, dem Namen ein Gesicht zu geben. Vor allem bei hochwertigen Geschäften stärken persönliche Meetings das Vertrauen des Kunden in Ihr Produkt und Ihre Investition in dessen Unterstützung. Es hilft, tiefe Beziehungen aufzubauen. Es ist ideal für:

Verkäufe hochwertiger Produkte, an denen mehrere Entscheidungsträger beteiligt sind

Upselling/Cross-Selling

Aufbau von Beziehungen auf der Grundlage von Empfehlungen

Wenn das nach einer Menge von Kanälen klingt, um einen Kunden anzusprechen, dann ist das auch so. Und die Nutzung einer Reihe von Kanälen bietet erhebliche Vorteile.

Vorteile der Multikanal-Kommunikation

Zugegebenermaßen stellt die Multikanal-Kommunikation eine zusätzliche Belastung für das Marketing-Team dar, das sie einrichten, verwalten, nutzen und ausschöpfen muss. Sie erfordert erhebliche finanzielle Investitionen und einen hohen Aufwand. Aber das ist es wert.

Verbesserte Reichweite

Mit verschiedenen Kommunikationskanälen können Sie Ihre Kundenreichweite vervielfachen. Mit Multichannel-Kommunikation können Sie verschiedene Kundensegmente erreichen. Zum Beispiel können E-Mail-Aktionen und Newsletter Millennials ansprechen, während Interaktionen in den sozialen Medien eher GenZs ansprechen können.

Erhöhte Kundenbindung

Je größer die Reichweite, desto höher das Engagement. Instanz, die nicht auf Ihre erste E-Mail antwortet, klickt vielleicht auf eine Textnachricht. Wenn Sie konsequent auf Abfragen auf einer sozialen Plattform antworten, bauen Sie Glaubwürdigkeit auf und ziehen dort mehr Kunden an.

Verbesserte Kundenerfahrung

Die Erreichbarkeit über mehrere Plattformen verbessert das Kundenerlebnis erheblich. Sie hilft, alle Kundensegmente zu treffen, wann und wo immer sie mit Ihnen interagieren möchten. Ein KI-Chatbot bedeutet zum Beispiel, dass ein Kunde Hilfe bekommt, wann immer er sie braucht, selbst wenn es mitten in der Nacht ist.

Höhere Konversionsraten

Multikanal-Kommunikation ist fantastisch für Wiederholungen. Instanz könnte ein Kunde eine Fernsehwerbung über einen bevorstehenden Ausverkauf gesehen haben, z. B. spezielle Black Friday-Angebote. Vielleicht hat er sogar die Absicht, etwas zu kaufen.

Doch wenn der Verkauf ansteht, erinnert er sich vielleicht nicht mehr an Ihre Werbung. Eine E-Mail, eine mobile Benachrichtigung oder eine SMS spielt die Rolle einer Erinnerung und verbessert die Konversionsrate drastisch.

Konsistentes Messaging

Strategische Multi-Channel-Kommunikation stellt sicher, dass Sie unabhängig vom Medium dieselbe Sprache und dieselbe Botschaft sprechen.

Flexibilität

Multikanal-Kommunikation bietet die Flexibilität, je nach den Vorlieben der Zielgruppe unterschiedliche Methoden einzusetzen. Instanz, wenn ein Kunde nie seine E-Mail öffnet, versuchen Sie es mit SMS/Sozialen Medien. Verbringt ein Benutzer viel Zeit mit der App? Senden Sie In-App-Benachrichtigungen.

Um von diesen Vorteilen zu profitieren, brauchen Sie eine effektive Multikanalstrategie. Sehen wir uns das als nächstes an.

Erstellung einer effektiven Multikanal-Kommunikationsstrategie

Bei der Multikanal-Kommunikation geht es nicht nur um das Versenden von Nachrichten über verschiedene Medien. Es ist ein durchdachter Weg, den Kunden dort zu treffen, wo er sich aufhält, mit der richtigen Botschaft, um seine Bedürfnisse zu erfüllen. Dies erfordert einen strategischen Ansatz.

Hier erfahren Sie, wie Sie mit einem leistungsstarken Tool für das Kommunikationsmanagement eine effektive Multichannel-Strategie entwickeln können ClickUp für Marketing Teams .

1. Identifizieren Sie Ihr Publikum

Führen Sie im Rahmen Ihrer Marketingstrategie Zielgruppenforschung und -segmentierung durch. Anhand dieser Daten können Sie Anhaltspunkte für die Kommunikation gewinnen. Einige Merkmale der Zielgruppe, auf die Sie achten sollten, sind:

Bevorzugte Art der Kommunikation (z. B. E-Mail, Telefon, Text, soziale Medien)

Bevorzugte Art von Inhalten (z. B. E-Books, Lernvideos, kurze Videos)

Bestehende Abonnements (z. B. Newsletter-Abonnements, soziale Plattformen, auf denen sie Ihnen folgen)

Historie (z. B. Arten von Inhalten, auf die der Kunde reagiert hat)

2. Wählen Sie die richtigen Kanäle

Ermitteln Sie auf der Grundlage der Zielgruppensegmentierung die für jede Gruppe geeigneten Kanäle. Denken Sie bei der Auswahl Ihres Kanalmixes an Folgendes.

Karte für den Kanalmix zur Zielgruppe

Sobald Sie die Zielgruppen identifiziert haben, setzen Sie Prioritäten Kommunikationskanäle auf der Grundlage ihrer Nutzungsrate. Wenn beispielsweise die Mehrheit Ihres Einzelziels aus der Generation Z besteht, die auf TikTok unterwegs ist, werden Sie diesen Kanal den Ebooks vorziehen. Wenn Sie hingegen an B2B-Führungskräfte verkaufen, sollten Sie Ihre Stakeholder-Kommunikation auf LinkedIn-Posts und E-Mails.

Nehmen Sie sich nicht zu viel vor

Nur weil Ihre Zielgruppe auf mehreren Kanälen aktiv ist, müssen Sie es nicht sein. Wenn Sie zu viele Kanäle nutzen, sind Sie möglicherweise nicht in der Lage, sie alle zu beachten. Wählen Sie also einige wenige aus und konzentrieren Sie sich auf diese.

Priorisieren

Nicht alle Kanäle bieten den gleichen Nutzen. Setzen Sie also Prioritäten bei den Kanälen, die die größte Wirkung haben. Instanz, wenn Ihr Marketingziel Bekanntheit ist, könnten Sie sich auf soziale Medien und Suchmaschinenwerbung konzentrieren. Wenn Ihr Ziel hingegen die Steigerung des Absatzes ist, sollten Sie personalisierten E-Mails oder SMS den Vorzug geben.

3. Integrieren Sie die Kanäle

Multikanal-Kommunikation ist in der Regel unabhängig, d. h. ein Kanal ist nicht mit einem anderen verbunden, um eine kohärente Reise zu ermöglichen. Das heißt aber nicht, dass sie alle als Inseln funktionieren.

Die beste Art und Weise, eine Multikanal-Kommunikationsstrategie zu betreiben, besteht darin, sie alle in einen zentralen Hub zu integrieren, in der Regel eine Software für das Management der Kundenbeziehungen (CRM).

clickUp CRM für strategische Multikanal-Kommunikation

Mit ClickUp CRM verwalten Sie die gesamte Beziehung zum Client an einem Ort, einschließlich der Kommunikation über verschiedene Kanäle.

Konsolidieren Sie alle Kundeninformationen

Richten Sie Aufgaben dafür ein, was, wie und wann Sie mit jedem Kunden/jeder Gruppe kommunizieren sollten

Automatisieren Sie Workflows, die Nachrichten auf der Grundlage von Ereignissen/Auslösern über mehrere Kanäle versenden

Überwachen Sie die Kundenkommunikation und optimieren Sie zukünftige Nachrichten

4. Kommunikation personalisieren

Es ist erwiesen, dass eine benutzerdefinierte Kommunikation die Konversionsrate und die Leistung verbessert. Identifizieren Sie also Bereiche, die Sie in jeder Nachricht benutzerdefiniert gestalten können. Fügen Sie Ihrer Begrüßung einen Namen hinzu. Lokalisieren Sie Angebote für persönliche Ereignisse oder Einkäufe in Geschäften.

Wenn Sie eine Text-Erinnerung für die Verlängerung eines Abonnements senden, fügen Sie Details wie Ablaufdatum, Abonnementgebühr, Nummer des Kundendienstes usw. hinzu.

5. Einheitliches Branding

Wenn Sie den Kunden über verschiedene Plattformen hinweg kontaktieren, muss dies durchdacht, authentisch und vertrauenswürdig sein. Um dies zu gewährleisten, sollten Sie Ihr Branding konsistent gestalten.

Halten Sie den Ton und den Stil der Botschaften über alle Kanäle hinweg einheitlich

Verwenden Sie Farben, Logo, Formen usw. Ihrer Marke einheitlich

Schaffen Sie Wiederholbarkeit, wenn Sie Botschaften versenden. Wenn Sie zum Beispiel jeden Sonntagmorgen einen tollen Newsletter versenden, werden Ihre Kunden ihn erwarten

6. Befähigen Sie den Kunden

Es ist ein schmaler Grat zwischen Multikanal-Kommunikation und unerwünschtem Spam. Um auf der sichersten Seite dieser Grenze zu sein, sollten Sie den Kunden ermächtigen.

Einverständniserklärung aktivieren : Fordern Sie den Kunden auf, sich für die Kommunikation anzumelden, insbesondere wenn es sich um personalisierte Kanäle wie E-Mail oder SMS handelt

: Fordern Sie den Kunden auf, sich für die Kommunikation anzumelden, insbesondere wenn es sich um personalisierte Kanäle wie E-Mail oder SMS handelt Feedback einholen : Geben Sie Ihren Kunden die Möglichkeit, Ihnen mitzuteilen, was sie gerne öfter sehen möchten

: Geben Sie Ihren Kunden die Möglichkeit, Ihnen mitzuteilen, was sie gerne öfter sehen möchten Abbestellung zulassen: Bieten Sie dem Kunden mehrere Möglichkeiten, sich abzumelden, wenn er das möchte

Viele der oben genannten Schritte lassen sich mit den richtigen Tools besonders gut umsetzen. Lassen Sie uns das als nächstes untersuchen.

*Bonus: Wie das ClickUp Marketing Team ClickUp einsetzt

Egal, ob Sie eine kleine Agentur mit fünf Clients oder ein großes Einzelhandelsunternehmen mit Millionen von Kunden sind, die Kommunikation über mehrere Kanäle ist komplex und umfangreich. Dies manuell zu managen ist nahezu unmöglich.

Die gute Nachricht ist, dass Sie dies nicht manuell erledigen müssen. Es gibt mehrere leistungsstarke Tools, von denen wir einige im Folgenden vorstellen.

Die gute Nachricht ist, dass Sie dies nicht manuell erledigen müssen. Es gibt mehrere leistungsstarke Tools, von denen wir einige im Folgenden vorstellen.

Für effektives management der Kundenkommunikation benötigen Sie ein robustes Projektmanagement tool wie ClickUp . Bringen Sie verschiedene Kreativ- und Marketing-Teams zusammen, um Multichannel-Kampagnen zu planen. Brainstorming von Ideen mit dem kollaborativen ClickUp Whiteboards .

meistern Sie das Projektmanagement im Marketing mit ClickUp

Verwandeln Sie Ideen in Aufgaben, fügen Sie Fristen hinzu, weisen Sie Benutzer zu, verknüpfen Sie sie mit kreativen Briefs, verfolgen Sie die Zeit nach und vieles mehr ClickUp Aufgaben . Verbinden Sie diese Aufgaben mit Ihrem Kommunikationsziele und überwachen Sie den Fortschritt in Echtzeit - alles an einem Ort!

Führen Sie Unterhaltungen im Kontext, indem Sie den Kommentarbereich jeder Aufgabe nutzen. Und was noch? Verwenden Sie ClickUp Kommentare zuweisen um die Aufmerksamkeit der richtigen Personen zu erregen.

Die Kommunikation über mehrere Kanäle erfordert den Aufwand einer Vielzahl von Personen - Texter, Editoren, Designer, Entwickler, Mitarbeiter aus dem operativen Bereich, Analysten und viele mehr! Eine kleine Lücke in der Kommunikation kann zu einer riesigen Abweichung in der Kundenerfahrung führen.

genießen Sie mühelose asynchrone Kommunikation mit ClickUp Chat

Vermeiden Sie dies mit workplace communication tools wie ClickUp Chatten . Halten Sie alle Unterhaltungen rund um die Arbeit im Kontext. Tippen Sie @ und markieren Sie einen Benutzer, tippen Sie @@ und markieren Sie eine Aufgabe. Laden Sie Entwurfsdateien hoch und holen Sie Genehmigungen ein. Verknüpfen Sie Dokumente. Konvertieren Sie Textnachrichten direkt über die ClickUp Chat-Oberfläche in Aufgaben.

Manchmal reichen Texte und Bilder nicht aus, um ein Problem zu beschreiben oder eine kreative Aufgabe zu formulieren. Verwenden Sie in solchen Fällen ClickUp Clips um Ihren Bildschirm mit Audio aufzunehmen. Erklären Sie einen Prozess, geben Sie Feedback oder entwickeln Sie strategien für das Kundenmanagement mit Audio und Video. Machen Sie Ihre Botschaften für Ihre Teams kristallklar.

mit ClickUp Clips mühelos aufnehmen und freigeben

Schauen wir uns einige Workflows an, die in der Multichannel-Kommunikation üblich sind.

Wenn ein Kunde seinen Einkaufswagen verlässt und das Fenster schließt, senden Sie nach 24 Stunden Inaktivität eine E-Mail zur Erinnerung

Wenn ein Client ein ebook herunterlädt, senden Sie nach drei Tagen eine Fallstudie

Wenn sich ein Kunde abmeldet, entfernen Sie ihn aus allen relevanten Listen

Je nach Geschäft gibt es eine ganze Reihe solcher Szenarien, die für eine bessere Marketingeffektivität automatisiert werden können. Erledigen Sie all das und mehr mit ClickUp Automatisierungen .

richten Sie Ihre Marketing-Workflows ein und lassen Sie sie mit ClickUp Automations ihre Wirkung entfalten

Frameworks und Vorlagen

Ganz gleich, ob Sie neu in die Multichannel-Kommunikation einsteigen oder einfach nur Ihre bestehenden Abläufe optimieren wollen - nichts spart so viel Zeit wie eine gute Vorlage. ClickUp hat eine große Zahl von vorlagen für Kommunikationspläne die Sie verwenden können, um sich auf Erfolg einzustellen.

Von all diesen Vorlagen ist die ClickUp Vorlage für einen Kommunikationsplan ist Ihre Komplettlösung zur Organisation von Plänen, zur Verbesserung der internen und externen Kommunikation, zur Nachverfolgung der Zielerreichung und zur abteilungsübergreifenden Zusammenarbeit.

Diese Vorlage herunterladen

Trotz der besten Strategien und Tools ist die Mehrkanalkommunikation nicht ohne Herausforderungen.

Herausforderungen in der Multikanal-Kommunikation

Es liegt in der Natur der Sache, dass die Multichannel-Kommunikation eine große Vielfalt an Medien, Nachrichtentypen und Kundenpräferenzen umfasst. Instanz, um eine einfache Textnachricht zu versenden, benötigen Sie einen überzeugenden Text, Personalisierungsparameter, anpassbare Links usw. Diese Komplexität vervielfacht sich je nach Art des Inhalts und des Kanals, den Sie verwenden.

Das bringt natürlich einige Herausforderungen mit sich. Sehen wir uns an, welche das sind und wie Sie sie meistern können.

Konsistenz: Jeder Kanal hat seine eigenen Bedürfnisse, Eigenheiten und Grenzen. Wie kann man dann die Konsistenz zwischen verschiedenen Kommunikationsmethoden wie E-Mail, sozialen Medien, Videos und Textnachrichten sicherstellen?

Erstellen Sie ein umfassendes Markenhandbuch und geben Sie es in allen Teams mit einem kollaborativen Tool wie ClickUp Dokumente . Sie können auch wiederholbare Checklisten verwenden, um sicherzustellen, dass jedes Element Ihrer verwaltung von E-Mail-Kampagnen ist auf Marke.

Wiederholungen: Bei der Kommunikation über mehrere Kanäle gibt es Wiederholungen. So können Sie beispielsweise dieselbe Nachricht - auch wenn sie anders formuliert ist - über mehrere Kanäle versenden, um sie für den Kunden zu wiederholen. Dies kann jedoch leicht repetitiv und spammig werden.

Vermeiden Sie dies durch:

Nachrichten nur über die vom Kunden bevorzugten Kanäle und zu den von ihm bevorzugten Zeiten senden

Die Nachrichten für den Kunden wertvoll machen

Abstand zwischen den Nachrichten halten, um den Kunden nicht zu überfordern

Datenintegration: Wenn Sie mehrere Kanäle nutzen, werden Sie wahrscheinlich mit Problemen wie Dateninkonsistenz, -verlust und -silos konfrontiert. In der Praxis kann dies schlimme Folgen haben. Wenn Sie beispielsweise einen Kunden auffordern, seine Beschwerde zu wiederholen, obwohl er sie bereits über einen anderen Kanal erledigt hat, ist das eine schlechte Erfahrung.

Vermeiden Sie diese Probleme mit durchdachten Integrationen. Mit ClickUp können Sie über 1000 Tools für ein besseres Datenmanagement integrieren. Verwenden Sie ClickUp's Verbundene Suche um das zu finden, was Sie brauchen, wo auch immer es sich in Ihrem Tool-Stapel befindet.

Datenschutz: Die Kunden vertrauen Ihnen ihre Daten an. Um dieses Vertrauen zu erhalten, müssen Sie den Datenschutz auch bei der Kommunikation über mehrere Kanäle wahren.

Wenn Sie ClickUp für Ihre Marketingzwecke nutzen, sicherheit und Datenschutz sind von vornherein berücksichtigt.

Zusätzlich zu den oben genannten Punkten finden Sie hier einige Best Practices für die Mehrkanalkommunikation.

Best Practices in der Multikanal-Kommunikation

Bevor wir zum Schluss kommen, finden Sie hier eine Zusammenfassung der Best Practices, die Ihnen helfen werden, die Multikanal-Kommunikation richtig zu erledigen.

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Publikum: Verstehen Sie die Bedürfnisse und Vorlieben Ihrer Zielgruppe. Erstellen Sie Inhalte und Botschaften, die auf die einzelnen Zielgruppen zugeschnitten sind. Personalisieren Sie, wann immer möglich.

Überwachen und messen: Sprühen und beten Sie nicht. Gehen Sie bei Ihrer Kommunikation strategisch vor. Ermitteln Sie Metriken und verfolgen Sie die Leistung. Sammeln Sie regelmäßig qualitatives Feedback. Führen Sie A/B-Tests durch, um herauszufinden, was am besten funktioniert. Optimieren Sie entsprechend.

Wissen konsolidieren: Finden Sie Wege, um Wissen zu sammeln und zu konsolidieren. Führen Sie alle Marketingressourcen zusammen. Erstellen Sie eine checkliste für Marketingkampagnen für alle Teams der Vertriebskanäle zu verwenden. Geben Sie regelmäßig Feedback frei, damit die Teams voneinander lernen.

Nutzen Sie Daten: Bei Daten geht es nicht nur um den Kunden. Für eine effektive Multikanal-Kommunikation sind auch Projektmanagement-Daten hilfreich, z. B. die für jede Aufgabe benötigte Zeit, Abhängigkeiten, Überschneidungen, erforderliche Ressourcen usw.

Verwenden Sie ein umfassendes Projektmanagement tool, um auch Ihre Marketingaktivitäten zu überwachen, zu verstehen und zu optimieren.

Effektive Multichannel-Kommunikation mit ClickUp

Jeder Kommunikationskanal ist ein neuer und einzigartiger Weg, einen Kunden zu erreichen. Bei SMS können Sie nur Emojis für visuelle Zinsen verwenden. Bei Benachrichtigungen per App können Sie auch Bilder einfügen. Eine E-Mail kann mehrere Links und einen längeren Text enthalten.

Jeder zusätzliche Kanal vervielfacht die Komplexität Ihrer Multi-Channel-Kommunikation. Nehmen wir an, Sie nutzen bereits X. Wenn Sie Instagram hinzufügen, könnten Sie Ihre X-Inhalte wiederverwenden. Sie müssen jedoch immer noch über die Größe der Bilder, die für die Plattform geeigneten Hashtags, die Unmöglichkeit, Links zu posten, die Zeit bis zum Posting, Kommentare, DMs und vieles mehr nachdenken!

Eine erfolgreiche Multichannel-Kommunikationsstrategie ist wie ein 1000-teiliges Puzzle. Um fehlende Teile oder klaffende Löcher zu vermeiden, brauchen Sie ein leistungsstarkes Tool wie ClickUp. Vollgepackt mit Features, Automatisierungen und Vorlagen bietet ClickUp alles, was Sie für eine effektive Multichannel-Kommunikation benötigen. Testen Sie es doch einfach mal. Testen Sie ClickUp heute kostenlos .