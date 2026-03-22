Jeder Prozess hat zwei Zeitleisten.

Da ist das, was Sie im Plan hatten. Und da ist das, was tatsächlich passiert ist: Nacharbeiten, Genehmigungen, die drei Tage dauerten, und „kurze Fragen“, die zu regelrechten Umwegen führten.

Herkömmliche Workflow-Karten erfassen nur die geplante Version. Sie befragen Mitarbeiter, zeichnen Boxen, veröffentlichen die Karte, und einen Monat später hat das Team bereits andere Aufgaben in Angriff genommen.

Visuelle KI-Workflow-Kartierung geht von den tatsächlichen Geschehnissen aus. Sie kann Muster aus Ihrem realen Arbeitsverlauf extrahieren, wie Aufgaben, Statusänderungen, Übergaben und dokumentierte Entscheidungen, und dann aufzeigen, wo Zeit verloren geht: sich wiederholende Schleifen, Wartezeiten, überlastete Verantwortliche und Schritte, die nur existieren, weil niemand sicher ist, wer für den nächsten Schritt zuständig ist.

In diesem Leitfaden erläutern wir, wie visuelles Workflow-Mapping mit KI Zeit spart, welche Arten von Workflows es am schnellsten verbessert und wie Sie es nutzen können, um die Ausführung zu optimieren, ohne den Prozessaufwand zu erhöhen.

Was ist visuelles Workflow-Mapping mit KI?

Visuelles Workflow-Mapping mit KI (manchmal auch als KI-gestütztes Prozess-Mapping oder KI-Prozessvisualisierung bezeichnet) bezeichnet den Einsatz von KI zur automatischen oder halbautomatischen Erstellung visueller Diagramme (wie Flussdiagramme, Swimlanes oder Prozesskarten), die Workflows, Prozesse oder Arbeitsabläufe darstellen.

Stellen Sie Workflows mit ClickUp Brain automatisch in visuellen Diagrammen dar

📌 Kernkonzept: Es nutzt Echtzeitdaten aus Benutzeraktivitäten, Tools und Systemen, um Aufgaben, Abhängigkeiten und Übergaben automatisch abzubilden, häufig in Form von Flussdiagrammen oder interaktiven Diagrammen. Im Gegensatz zur manuellen Prozessabbildung nutzen KI-Versionen maschinelles Lernen und natürliche Sprachverarbeitung für kontinuierliche Aktualisierungen und Mustererkennung.

Vorteile der visuellen KI-Workflow-Darstellung für Teams

Visuelle KI-Workflow-Abbildung bietet Ihnen die nötige Sichtbarkeit des Prozesses, um kluge Entscheidungen zu treffen und verlorene Zeit zurückzugewinnen. Mit anderen Worten:

Ein klares, gemeinsames Verständnis davon, wie die Arbeit abläuft: KI hilft dabei, verstreute Inputs (Notizen, SOPs, Aufgabenlisten) in einen einzigen visuellen Flow umzuwandeln, sodass sich Teams auf denselben Prozess und dieselbe Terminologie abstimmen können

Schnellere Abstimmung und Entscheidungsfindung: Ein Entwurf des Workflow-Diagramms bietet einen konkreten Ausgangspunkt für Meetings. Teams können Schritte, Rollen und Genehmigungen sofort und spontan validieren

Frühzeitige Sichtbarkeit von Engpässen und Risikopunkten: Visuelle Karten machen Verzögerungen und Nacharbeiten leichter erkennbar, wie z. B. wiederholte Genehmigungen, unklare Eigentümerschaften oder übermäßige Übergaben. Dies unterstützt gezieltere Verbesserungen

Zuverlässigere funktionsübergreifende Übergaben: Durch die Abbildung von Eigentümern, Eingaben und Ausgaben werden unerwartete Abhängigkeiten zwischen Teams (z. B. von der Produktentwicklung zur Technik, vom Vertrieb zum Kundenerfolg) reduziert, was den Durchsatz und die Verantwortlichkeit verbessert

Eine solidere Grundlage für die Automatisierung: Sobald Schritte und Auslöser definiert sind, können Teams leichter erkennen, wo Automatisierung eingesetzt werden sollte, beispielsweise bei der Weiterleitung von Anfragen, der Zuweisung von Aufgaben oder der Aktualisierung von Statusmeldungen

Weniger Zeitaufwand für die Dokumentation von Prozessen: KI beschleunigt die Erstellung des ersten Entwurfs und sorgt dafür, dass Workflows im Laufe der Zeit einfacher zu pflegen sind, wodurch die Dokumentation auch bei sich weiterentwickelnden Prozessen stets auf dem neuesten Stand bleibt

Visuelle KI-Workflow-Abbildung im Vergleich zur herkömmlichen Prozessabbildung

Ist dieser KI-gestützte Ansatz wirklich besser als eine einfache Whiteboard-Sitzung?

Die Realität ist: Wenn Sie an alten Methoden festhalten, bleiben Sie an deren Limiten hängen: Sie sind langsam, oft ungenau und lassen sich nicht unternehmensweit skalieren.

Hier ist ein Vergleich, der den Nutzen der automatisierten Prozessabbildung verdeutlicht.

Minuten bis wenige Stunden Herkömmliche Prozessabbildung Visuelle KI-Workflow-Darstellung Erstellungszeit Tage bis Wochen pro Prozess Minuten bis wenige Stunden Aktualisierungshäufigkeit Höchstens vierteljährlich (oft gar nicht) In Echtzeit oder auf Abruf Genauigkeit Hängt von den Fähigkeiten des Interviewers und dem Gedächtnis der Beteiligten ab Basierend auf tatsächlichen Daten zur Arbeit und zu den Mustern derselben Erkennung von Engpässen Erfordert manuelle Analyse und Beobachtung Automatisierte Erkennung mit konkreten Empfehlungen Skalierbarkeit Ein Prozess nach dem anderen Mehrere Prozesse gleichzeitig Versionskontrolle Manuelle Nachverfolgung, oft inkonsistent Automatische Versionierung mit Änderungshistorie

Das bedeutet nicht, dass traditionelle Methoden überholt sind. Whiteboarden und die Erstellung statischer Diagramme sind nach wie vor wertvoll für das anfängliche Brainstorming und die allgemeine Abstimmung unter den Beteiligten.

Bei Dokumentationen, die präzise und umsetzbar bleiben müssen, beseitigen KI-gestützte Ansätze jedoch den Wartungsaufwand, der dazu führt, dass die meisten Prozessablaufkarten ungenutzt in der Schublade verschwinden.

Viele Teams verfolgen mittlerweile einen hybriden Ansatz: Sie lassen die KI zunächst eine Bestandsanalyse erstellen und nutzen diese datengestützte Grundlage dann für eine wesentlich schnellere und produktivere Sitzung mit den Stakeholdern zur Gestaltung des Soll-Zustands.

Häufige Herausforderungen bei der Workflow-Kartierung und wie KI diese löst

Projekte zur Prozessabbildung scheitern oft aus denselben frustrierenden Gründen. Das Wissen ist im Kopf einer einzelnen Person gespeichert, das Dokument ist bereits veraltet, bevor es überhaupt genehmigt wurde, oder der Workflow ist einfach zu verworren, um ihn darzustellen.

KI zielt direkt auf diese klassischen Schwachstellen ab und macht das Prozess-Mapping von einer gefürchteten lästigen Pflicht zu einer zuverlässigen Praxis.

❌ Herausforderung 1: Prozesse existieren nur in der Vorstellung der Menschen

Kritische Workflows existieren oft als „Stammwissen“, sodass die Dokumentation davon abhängt, die richtigen Personen zu befragen, die möglicherweise eine idealisierte Version des Prozesses beschreiben.

✅ So löst KI das Problem: KI muss niemanden befragen. Sie analysiert anhand Ihrer Arbeitsverwaltungsdaten tatsächliche Muster bei der Erledigung von Aufgaben, Übergaben und Abhängigkeiten und erfasst so, wie die Arbeit fließt.

Bis Sie einen komplexen Prozess abgebildet haben, hat er sich wahrscheinlich bereits verändert. Neue Tools oder Umstrukturierungen im Team machen Ihr statisches Diagramm überflüssig.

✅ So löst KI das Problem: KI-generierte Karten können automatisch aktualisiert werden, wenn sich die zugrunde liegenden Arbeitsabläufe ändern, wodurch die Genauigkeit ohne ständige manuelle Eingriffe gewährleistet bleibt.

❌ Herausforderung 3: Komplexe funktionsübergreifende Prozesse sind zu verworren, um sie zu visualisieren

Wenn die Arbeit mehrere Teams, Tools und Genehmigungsprozesse umfasst, kann es fast unmöglich erscheinen, eine einheitliche visuelle Darstellung zu erstellen.

✅ So löst KI das Problem: KI kann komplexe Abhängigkeiten analysieren und in mehrschichtigen Ansichten darstellen. So können Sie den GesamtFlow zeigen und es den Benutzern gleichzeitig ermöglichen, bestimmte Übergaben oder Entscheidungspunkte genauer zu untersuchen.

❌ Herausforderung 4: Die Einbindung der Stakeholder erfordert zu viele Zyklen der Überarbeitung

Wenn alle sich darauf einigen sollen, „wie wir Dinge angehen“, kann das zu endlosen Meetings und immer neuen Überarbeitungen von Diagrammen führen.

✅ So löst KI das Problem: Der Ausgangspunkt ist eine KI-generierte Karte auf Basis tatsächlicher Daten, wodurch sich die Unterhaltung von „Wie machen wir das?“ zu „Ist das korrekt?“ verlagert. Dies bietet einen datengestützten Ausgangspunkt und führt zu einem deutlich schnelleren Konsens.

Anwendungsfälle für visuelles KI-Workflow-Mapping nach Team

Die visuelle KI-Workflow-Darstellung lässt sich je nach Funktion Ihres Teams unterschiedlich einsetzen und verwandelt ein abstraktes Konzept in ein praktisches Tool für Ihre tägliche Arbeit.

Produkt- und Entwicklungsteams

Für Entwicklungsteams wirkt sich die Sichtbarkeit des Prozesses direkt auf die Liefergeschwindigkeit und die Qualität des Codes aus. Anstatt zu vermuten, wo Sprints aus der Bahn geraten, können Sie es sehen.

Stellen Sie den Flow von der Feature-Anforderung bis zur Bereitstellung dar, um festzustellen, wo Elemente in Überprüfungswarteschlangen hängen bleiben oder durch Abhängigkeiten blockiert werden

Visualisieren Sie Eskalationspfade und Reaktionsverfahren im Incident Management , wobei KI darauf hinweist, wenn die tatsächliche Bearbeitung von Vorfällen von den dokumentierten Runbooks abweicht

Stellen Sie die Workflows der Bereitstellungspipeline dar, einschließlich Genehmigungs- und Testphasen, um Schritte zu identifizieren, die regelmäßig zu Verzögerungen bei der Freigabe führen

Entwirren Sie den kritischen Pfad, wenn Features die Arbeit von mehreren Teams erfordern, und decken Sie potenzielle Koordinationsengpässe auf, bevor sie auftreten

Betriebs- und Geschäftsteams

Für Betriebsteams sind Effizienz und Compliance alles.

KI-Mapping liefert sowohl Audit-Dokumentation als auch Erkenntnisse, um wiederholbare Geschäftsprozesse reibungsloser ablaufen zu lassen.

Stellen Sie Order-to-Cash-Workflows dar, um die gesamte Customer Journey zu visualisieren und festzustellen, an welchen Stellen Bestellungen ins Stocken geraten

Visualisieren Sie Procure-to-Pay-Prozesse, einschließlich Hierarchien der Genehmigungen, um Compliance-Lücken oder unnötige bürokratische Ebenen aufzudecken

Dokumentieren Sie den Onboarding-Prozess des Kunden vom unterzeichneten Vertrag bis zum aktiven Benutzer und klären Sie dabei die Übergänge zwischen Vertriebs-, Implementierungs- und Erfolgs-Teams.

Analysieren Sie den Service-Desk-Betrieb, indem Sie Ticket-Weiterleitungs- und Lösungsworkflows abbilden, um Schulungslücken oder Prozessineffizienzen aufzudecken

Marketing- und Designteams

Kreativteams sträuben sich oft gegen starre Dokumentationsvorschriften, da sie befürchten, dass diese die Kreativität einschränken könnten.

In Wirklichkeit sind jedoch chaotische Prozesse die wahren Kreativitätskiller. KI-Mapping hilft dabei, kreative Zeit zu schützen, indem es die damit verbundenen Verwaltungsaufgaben optimiert.

Stellen Sie den Kampagnen-Workflow vom Briefing bis zum Start dar, um zu erkennen, an welchen Stellen Überprüfungszyklen die Zeitleiste regelmäßig sprengen

Visualisieren Sie den Workflow der Produktion von Inhalt und Redaktion, um Engpässe bei der Erstellung von Assets oder der Freigabe durch Stakeholder zu erkennen

Dokumentieren Sie Prozesse zur Verwaltung von Marken-Assets, um Konsistenz zu gewährleisten und gleichzeitig unnötige Kontrollinstanzen zu identifizieren

Klären Sie Abhängigkeiten und Zeitpläne für funktionsübergreifende Markteinführungen und stellen Sie sicher, dass Marketing, Produktentwicklung und Vertrieb aufeinander abgestimmt sind

Die Wahl der richtigen Software für die Prozessabbildung hängt von einer entscheidenden Frage ab:

„Möchten Sie ein eigenständiges Diagramm-Tool oder ein Tool zur Workflow-Abbildung, das in Ihre gesamten Arbeitsabläufe integriert ist?“

Zu den besten KI-Tools für das Workflow-Mapping, die Ihre Frage beantworten, gehören 👇

1. ClickUp

Das Abbilden von Workflows in einem Tool und das Verwalten der Arbeit in einem anderen führt zu einer Zersplitterung der Arbeit. Während die Karte das eine sagt, versteht Ihr Team etwas anderes. Diese Diskrepanz ist der Grund für Fehler und den Rückgang der Produktivität.

Schließen Sie diese Lücke, indem Sie Ihre Workflows abbilden und an einem Ort ausführen – mit ClickUp, dem weltweit ersten konvergenten KI-Workspace.

Kurz gesagt: Nutzen Sie:

ClickUp Whiteboards : Dies ist die visuelle Arbeitsfläche für die Zusammenarbeit, die Sie mit Ihrem gesamten Team nutzen können. Brainstormen Sie und stellen Sie Prozesse mit Echtzeit-Bearbeitung dar, um dann jedes Diagrammelement direkt in eine umsetzbare Dies ist die visuelle Arbeitsfläche für die Zusammenarbeit, die Sie mit Ihrem gesamten Team nutzen können. Brainstormen Sie und stellen Sie Prozesse mit Echtzeit-Bearbeitung dar, um dann jedes Diagrammelement direkt in eine umsetzbare ClickUp Aufgabe umzuwandeln. Ihre Prozessdarstellung beschreibt nicht nur die Arbeit – sie wird zur Arbeit

Erstellen Sie gemeinsam Prozessabläufe und wandeln Sie Diagrammelemente mit ClickUp Whiteboards in Aufgaben um

ClickUp Mindmaps : Erstellen Sie für hierarchische Prozesse eine Prozesskarte, die entweder auf Ihrer bestehenden Aufgabenstruktur im Aufgabenmodus aufbaut oder im Leermodus von Grund auf neu erstellt wird. Sie können Ihren gesamten Workspace visuell neu anordnen, indem Sie einfach Bereiche verschieben. Erstellen Sie für hierarchische Prozesse eine Prozesskarte, die entweder auf Ihrer bestehenden Aufgabenstruktur im Aufgabenmodus aufbaut oder im Leermodus von Grund auf neu erstellt wird. Sie können Ihren gesamten Workspace visuell neu anordnen, indem Sie einfach Bereiche verschieben.

Erstellen Sie hierarchische Prozessablaufkarten aus Aufgaben und ordnen Sie Bereiche visuell mit ClickUp Mindmaps neu an

ClickUp Brain : Dies ist die Intelligenzebene, die Ihre Workflow-Abbildung wirklich automatisiert. ClickUp Brain analysiert Ihre bestehenden Aufgaben, um Prozessverbesserungen vorzuschlagen, erstellt Workflow-Dokumentation aus einem einfachen Satz und identifiziert Muster, die Optimierungsmöglichkeiten aufzeigen. Außerdem erstellt es Visualisierungen, um Ihre End-to-End-Workflows abzubilden – genau dann, wenn Sie sie brauchen. Dies ist die Intelligenzebene, die Ihre Workflow-Abbildung wirklich automatisiert. ClickUp Brain analysiert Ihre bestehenden Aufgaben, um Prozessverbesserungen vorzuschlagen, erstellt Workflow-Dokumentation aus einem einfachen Satz und identifiziert Muster, die Optimierungsmöglichkeiten aufzeigen. Außerdem erstellt es Visualisierungen, um Ihre End-to-End-Workflows abzubilden – genau dann, wenn Sie sie brauchen.

Erstellen Sie Workflow-Karten und bearbeiten Sie Dokumente mit ClickUp Brain

Sorgen Sie dafür, dass Ihre Prozessdokumente stets auf dem aktuellen Stand sind, denn ClickUp kombiniert Aufgabenmanagement, Zeiterfassung und Teamzusammenarbeit mit visueller Darstellung.

💡 Profi-Tipp: Durch Prozessabbildung werden Übergaben, Engpässe und seltsame kleine Verzögerungen schmerzlich offensichtlich. Sehen Sie sich dieses Video an, um anhand von Beispielen aus der Praxis zu erfahren, wie Sie Ihre Prozesse abbilden können, damit Ihre Workflows klar und skalierbar sind und sich im Laufe der Zeit viel leichter verbessern lassen 👇

2. Lucidchart

via Lucidchart

Lucidchart ist ein spezielles Diagramm-Tool. Es ist die richtige Wahl für Teams, die sich an strenge, formale Notationen halten müssen.

Es unterstützt BPMN 2.0 und UML, was für bestimmte Engineering- und Business-Analyst-Teams unerlässlich ist.

Die Plattform umfasst eine Bibliothek mit Vorlagen für Standardprozesstypen

Die KI-Features konzentrieren sich auf die automatische Formatierung von Diagrammen und die Optimierung des Layouts

3. Miro

via Miro

Miro ist ein tool für die gemeinsame Arbeit an virtuellen Whiteboards, das mittlerweile auch Workflow-Mapping bietet. Es eignet sich hervorragend für Prozessanalysesitzungen im Workshop-Stil.

Die unbegrenzte Arbeitsfläche ist für freies Brainstorming mit verteilten Teams konzipiert.

Es verfügt über ein Feature mit einem KI-basierten Flussdiagramm-Generator, der aus Textvorgaben Diagramme erstellen kann

Es verfügt über ein umfangreiches Ökosystem an Integrationen

Miro ist eine der besten Flussdiagramm-Softwareoptionen für die gemeinsame Erarbeitung von Lösungen. Doch wie bei anderen eigenständigen tools auch, existieren die damit erstellten Diagramme getrennt von dem Ort, an dem die Arbeit tatsächlich verwaltet wird.

4. Microsoft Visio

via Microsoft Vision

Microsoft Visio ist bei Unternehmen sehr beliebt, da es im Lieferumfang von Microsoft 365-Lizenzen enthalten ist.

Es bietet eine umfassende Integration mit anderen Microsoft-Produkten

Es verfügt über umfassende Formbibliotheken und unterstützt formale Diagrammstandards.

Dank seiner Datenverknüpfung können Diagramme mit externen Datenquellen verbunden werden

📮ClickUp Insight: 30 % der Arbeitnehmer glauben, dass Automatisierung ihnen 1–2 Stunden pro Woche einsparen könnte, während 19 % schätzen, dass dadurch 3–5 Stunden für konzentrierte Arbeit frei werden könnten. Selbst diese kleinen Zeiteinsparungen summieren sich: Nur zwei Stunden pro Woche entsprechen über 100 Stunden im Jahr – Zeit, die Sie für Kreativität, strategisches Denken oder Ihre persönliche Weiterentwicklung nutzen könnten. 💯Mit den KI-Agenten von ClickUp AI und ClickUp Brain können Sie Workflows automatisieren, Projekt-Updates generieren und Ihre Besprechungsnotizen in umsetzbare nächste Schritte umwandeln – alles auf derselben Plattform. Sie benötigen keine zusätzlichen Tools oder Integrationen – ClickUp bietet Ihnen alles, was Sie zur Automatisierung und Optimierung Ihres Arbeitstages benötigen, an einem Ort. 💫 Konkrete Ergebnisse: RevPartners senkte seine SaaS-Kosten um 50 %, indem es drei tools in ClickUp zusammenführte – und erhielt so eine einheitliche Plattform mit mehr Features, engerer Zusammenarbeit und einer einzigen Datenquelle, die einfacher zu verwalten und zu skalieren ist .

So erstellen Sie visuelle KI-Workflow-Karten in ClickUp

Bei der Erstellung von KI-gestützten Workflow-Karten in ClickUp geht es darum, flexible visuelle Tools mit intelligenter Automatisierung zu kombinieren.

So gelangen Sie von einer leeren Leinwand zu einem optimierten, umsetzbaren Prozess.

Schritt 1: Richten Sie Ihren Workspace und Ihre Ziele ein

Navigieren Sie zunächst zu dem ClickUp-Workspace, in dem Ihr Workflow angesiedelt sein soll. Legen Sie den konkreten Prozess fest, den Sie abbilden möchten – am besten beginnen Sie mit einem einzelnen, klar definierten Workflow.

Bevor Sie beginnen, legen Sie fest, wer die Karte anzeigen oder bearbeiten darf, und nutzen Sie die ClickUp-Berechtigungen, um den Zugriff zu steuern.

Bearbeitungszugriff mit ClickUp-Berechtigungen

Überlegen Sie sich schließlich, wie Erfolg für Sie aussieht. Möchten Sie Engpässe aufspüren oder einen Onboarding-Prozess standardisieren?

Schritt 2: Stellen Sie Ihren Prozess mit Whiteboards oder Mindmaps dar

Verwenden Sie ClickUp Whiteboards für Workflows mit mehreren Pfaden, Genehmigungen oder Entscheidungspunkten. Fügen Sie Schritte mithilfe von Formen und Verbindungslinien hinzu und machen Sie die Karte dann ausführbar, indem Sie Schlüsselelemente (wie Formen, Haftnotizen oder Text) in ClickUp-Aufgaben umwandeln.

Stellen Sie mehrstufige Workflows dar und wandeln Sie Schritte in Aufgaben um – mit ClickUp Whiteboards

Wenn Sie ein rollenbasiertes Layout wünschen (wer macht was), dann können Sie auf die ClickUp-Vorlage für Swimlane-Flussdiagramme zurückgreifen, um ein gebrauchsfertiges Framework zu erhalten.

Kostenlose Vorlage herunterladen Ordnen Sie rollenbasierte Verantwortlichkeiten und Übergaben mit der ClickUp-Vorlage für Swimlane-Flussdiagramme zu

Es wurde entwickelt, um Prozesse mit Eigentümerschaft und Übergaben abzubilden, die nicht übersehen werden können. Oben benennen Sie den Workflow in der Leiste Prozessname, damit das Diagramm mit einem bestimmten Prozess verknüpft bleibt (zum Beispiel „Workflow zur Inhaltsfreigabe“ oder „Bug-Triage“).

Auf der linken Seite sehen Sie Spuren für A, B, C und D. Jede Spur steht für eine Person, eine Rolle oder ein Team, und jeder Schritt wird in die Spur desjenigen platziert, der dafür verantwortlich ist.

Und für eher lineare oder hierarchische Prozesse empfehlen wir eine ClickUp-Mindmap. Wechseln Sie einfach in den Aufgabenmodus, um automatisch eine Karte aus Ihren bestehenden Aufgaben zu erstellen, oder in den Leermodus, um ganz von vorne mit dem Brainstorming zu beginnen.

Erstellen Sie mit ClickUp Mindmaps lineare oder hierarchische Prozessablaufkarten aus Aufgaben oder von Grund auf neu.

Schritt 3: Verwenden Sie ClickUp Brain, um Workflows zu erstellen und zu optimieren

Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, ClickUp Brain zu nutzen, um den ersten Entwurf zu beschleunigen. Du kannst es auf Whiteboards oder direkt über die Seitenleiste nutzen (ganz nach deiner Wahl).

Beschreiben Sie den gewünschten Workflow in einfacher Sprache und gliedern Sie das Ergebnis anschließend in klare Schritte, Entscheidungspunkte und Übergaben.

🎯 Beispiel-Workflow: Eskalation im Support Rollen: Support-Mitarbeiter, Support-Leiter, Technik, Kundenerfolg Schritte: Kundenaktualisierung + Bestätigung (Kundenerfolg)

Problem eingegangen (Support-Mitarbeiter)

Ticket + Details erfassen (Support-Mitarbeiter)

Einstufung des Schweregrads (Support-Lead)

Entscheidung: Kritisch? (Support-Leiter) Nein → Standardbearbeitung (Support-Mitarbeiter) Ja → untersuchen + beheben (Technik)

Nein → Standardbearbeitung (Support-Mitarbeiter)

Ja → untersuchen + beheben (Technik)

Korrektur/Workaround bereitstellen (Technik) Nein → Standardbearbeitung (Support-Mitarbeiter)

Ja → untersuchen + beheben (Technik) Erstellen Sie mit ClickUp Brain automatisch Swimlane-Workflow-Diagramme

Sie können Brain auch zur Unterstützung der „Dokumentationsebene“ nutzen, indem Sie aus den abgebildeten Schritten eine schriftliche SOP erstellen, sobald der Flow fertiggestellt ist.

Erstellen Sie SOPs mit ClickUp Brain

Schritt 4: Fortschritte verfolgen und iterieren

Eine Karte ist nur dann nützlich, wenn sie Ihre Arbeit verbessert.

Verknüpfen Sie Ihre Map-Elemente mit ClickUp-Aufgaben, um die Nachverfolgung der Umsetzung anhand Ihres dokumentierten Prozesses durchzuführen. Nutzen Sie außerdem ClickUp-Dashboards, um eine Übersicht zu gewinnen und einen Gesamtüberblick über die Leistungen zu erhalten.

Und damit Ihr Team nicht mit immer denselben Routineaufgaben (z. B. dem Ändern von Statusangaben im gesamten ClickUp-Workspace) beschäftigt ist, nutzen Sie einfach ClickUp-Automatisierungen, um Prozessschritte automatisch ausführen zu lassen.

💭 Möchten Sie Ihre Workflows automatisieren und mehr als 5 Stunden pro Woche sparen? Dann sollten Sie sich das hier ansehen:

Best Practices für die visuelle KI-Workflow-Abbildung

Die Befolgung wichtiger Vorgehensweisen stellt sicher, dass der Aufwand für das KI-Mapping erfolgreich ist. Hier einige Best Practices:

Beginnen Sie mit besonders wirkungsvollen Prozessen: Versuchen Sie nicht, alles auf einmal abzubilden. Beginnen Sie mit Workflows, die häufig ausgeführt werden oder bei denen bekanntermaßen Engpässe bestehen, um Schwung aufzubauen

Validieren Sie KI-generierte Karten gemeinsam mit den Prozessverantwortlichen: KI bietet einen datengestützten Ausgangspunkt, doch die Mitarbeiter, die die Arbeit ausführen, müssen deren Richtigkeit bestätigen

Legen Sie klare Eigentümerschaften fest: Jeder abgebildete Prozess benötigt einen festgelegten Verantwortlichen, der dafür sorgt, dass er auf dem neuesten Stand bleibt.

Legen Sie Ihre Notationsstandards fest: Entscheiden Sie im Voraus, ob Sie formales BPMN oder einfache Flussdiagramme verwenden möchten. Konsistenz ist der Schlüssel zur Lesbarkeit.

Verbinden Sie Karten mit der Ausführung: Eine Workflow-Karte, die in einem anderen Tool als demjenigen liegt, in dem die Arbeit tatsächlich stattfindet, wird immer von der Realität abweichen. Legen Sie Wert auf die Integration zwischen Ihrer Karte und Ihrem Eine Workflow-Karte, die in einem anderen Tool als demjenigen liegt, in dem die Arbeit tatsächlich stattfindet, wird immer von der Realität abweichen. Legen Sie Wert auf die Integration zwischen Ihrer Karte und Ihrem Aufgabenmanagement

Integrieren Sie Auslöser für die Überprüfung: Richten Sie Erinnerungen ein, um Karten zu überprüfen, sobald sich ein Prozess ändert, beispielsweise wenn ein neues Tool eingeführt oder ein Team umstrukturiert wird.

Setzen Sie Ihre Workflow-Karte mit ClickUp in die tägliche Praxis um

Visuelle KI-Workflow-Kartierung funktioniert, weil sie aufzeigt, wo Zeit verloren geht, und Ihnen dann einen klaren Weg zur Behebung aufzeigt. Die schnellsten Erfolge lassen sich in der Regel durch straffere Übergaben, die Beseitigung von Wiederholungsschleifen und die klare Festlegung der Eigentümerschaft erzielen.

ClickUp hilft Ihnen dabei, diese Dynamik an einem Ort zu bündeln. Stellen Sie den Workflow dar, dokumentieren Sie den Prozess und führen Sie die Nachverfolgung der Arbeit während ihrer Abwicklung durch – alles in ein und demselben System. Mit KI in Ihrem Arbeitsbereich können Sie Muster erkennen, Änderungen zusammenfassen und Erkenntnisse in die nächste Maßnahme umsetzen, ohne zwischen verschiedenen tools hin- und herwechseln zu müssen.

Wenn das Ziel weniger Prozess und mehr Fortschritt ist, dann ist dies der Weg dorthin.

Registrieren Sie sich jetzt bei ClickUp. ✅

Häufig gestellte Fragen

KI-Workflow-Mapping nutzt künstliche Intelligenz, um aus Beschreibungen oder Arbeitsdaten Diagramme zu erstellen und zu optimieren, was es zu einem generativen und beratenden Werkzeug macht. Automatisiertes Prozess-Mapping oder Process Mining ist beobachtend und beschreibend und erfasst Abläufe, indem es die tatsächlichen Benutzeraktionen innerhalb eines Systems überwacht.

Ja, und der Grad dieser Integration ist entscheidend. Während einige Tools nur grundlegende Import-/Export-Funktionen bieten, verfügt ein konvergierter Arbeitsbereich wie ClickUp über Workflow-Mapping als native Feature, das Ihre Karten direkt mit den Aufgaben und Automatisierungen verknüpft, die die Arbeit vorantreiben.

Herkömmliche Flussdiagramm-Software bietet Ihnen die Tools für die manuelle Diagrammerstellung und ermöglicht dabei eine präzise Steuerung. KI-generierte Abbildungen bieten Geschwindigkeit, erstellen erste Diagramme auf Basis natürlicher Sprache und schlagen Optimierungen vor, die Ihnen möglicherweise entgehen würden.

KI-generierte Karten bieten einen soliden Ausgangspunkt, sollten jedoch stets von den Prozessverantwortlichen validiert werden. Die Genauigkeit ist am höchsten, wenn die KI tatsächliche Arbeitsdaten analysieren kann und wenn Menschen die Ergebnisse überprüfen und verfeinern. Visuelle KI-Workflow-Karten machen die Prozessdokumentation zu einer kontinuierlichen Fähigkeit – einer lebendigen Dokumentation, die sich mit Ihrer Arbeit weiterentwickelt.