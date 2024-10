Warum ist Process Mining wichtig + Top 5 der besten Tools

Stellen Sie sich vor, Sie leiten ein Team in einem wachsenden Direktvertriebsunternehmen. Plötzlich bemerken Sie Engpässe in Ihrer Produktionslinie. Die Reihenfolgen stapeln sich, die Fristen geraten ins Rutschen und Sie brauchen Hilfe, um herauszufinden, wo Ineffizienzen liegen.

An dieser Stelle wird Process Mining unverzichtbar. Es hilft Ihnen, jeden Schritt in Ihrem Workflow zu visualisieren, versteckte Ineffizienzen aufzudecken und den besten Weg nach vorne zu finden.

Laut forschung haben über 40 % der Führungskräfte berichtet, dass Process Mining ihnen geholfen hat, die Kosten zu senken.

Ganz gleich, ob es um die Verwaltung einer Lieferkette oder die Rationalisierung von Geschäftsprozessen geht, Process Mining bietet datengestützte Erkenntnisse, um intelligenter und nicht härter zu arbeiten. In diesem Artikel wird erläutert, warum Process Mining so wichtig ist, und es werden die besten Tools vorgestellt, mit denen Sie Ihre Abläufe auf die nächste Stufe heben können. Los geht's.

Was ist Process Mining?

Process Mining ist eine Sammlung von Techniken, die sich die Datenwissenschaft zunutze macht, um den Flow von Business-Prozessen zu analysieren. Dabei werden tatsächliche Daten aus Ereignisprotokollen innerhalb von Informationssystemen extrahiert, um darzustellen, wie Prozesse im wirklichen Leben funktionieren.

Diese Technologie überbrückt die Lücke zwischen traditionellen Prozessanalysemethoden und datengesteuerten Erkenntnissen und bietet eine genauere und umsetzbare Ansicht der Geschäftsabläufe.

Process Mining vs. Data Mining vs. Business Process Management

Verstehen Sie den Unterschied zwischen Process Mining, Data Mining und Business Process Management (BPM) - sie sind zwar verwandt, aber nicht ganz dasselbe.

In dieser Tabelle werden die Schlüsselaspekte verglichen, um die Unterschiede hervorzuheben und besser zu verstehen, wie sie sich gegenseitig ergänzen.

Aspekt Process Mining Data Mining Geschäftsprozessmanagement (BPM) Definition Analysiert Geschäftsprozesse anhand von Systemereignisprotokollen, um reale Prozesse zu entdecken, zu überwachen und zu verbessern. Analysiert große Datenmengen, um Muster und Beziehungen in den Daten zu entdecken. Eine Disziplin, die sich auf die Modellierung, Verwaltung und Optimierung von Geschäftsprozessen konzentriert. Fokus Konzentriert sich auf die Prozesse selbst und deren Flow über Systeme hinweg. Konzentriert sich auf die Daten und die Aufdeckung von Erkenntnissen oder Mustern. Konzentriert sich auf die Gestaltung und Verbesserung von Workflows und Prozessen. Hauptanwendung Identifizierung von Ineffizienzen, Engpässen und Verbesserungsmöglichkeiten in Workflows Extrahieren von aussagekräftigen Mustern, Trends und Beziehungen aus großen Datensätzen Strukturieren, Automatisieren und Optimieren von Prozessen für mehr Effizienz und Leistung Angewandte Techniken Algorithmen für die Entdeckung, Konformitätsprüfung und Verbesserung von Prozessen Statistische Analyse, maschinelles Lernen und Mustererkennung Prozessmodellierung, Automatisierung und Techniken zur kontinuierlichen Verbesserung (z. B. Six Sigma, Lean) Ergebnis Erhöhte Transparenz darüber, wie Prozesse funktionieren und wo Verbesserungen möglich sind Tieferes Verständnis von Datenmustern zur Unterstützung der Entscheidungsfindung Verbesserte Prozesseffizienz, Kostensenkung und Einhaltung der Ziele des Geschäfts

Durch die Kombination von Process Mining mit Data Mining und BPM erhalten Sie ein Instrumentarium zum Verständnis und zur Verbesserung Ihrer Abläufe. Darüber hinaus hilft es Ihnen, häufige Fallstricke zu vermeiden, damit die Abläufe reibungslos ablaufen können.

Lesen Sie auch: 8 Top BPM tools im Jahr 2024 (Pro, Kontra, Preisgestaltung)

Arten von Process Mining

Process Mining ist keine Einheitslösung, sondern es gibt verschiedene Varianten, die jeweils auf die Bewältigung bestimmter Herausforderungen in Ihrem Unternehmen zugeschnitten sind.

1. Entdeckung

Discovery ist der Startpunkt. Hier erstellen Sie eine Karte der Arbeitsprozesse auf der Grundlage der aktuellen Daten. So decken Sie versteckte Engpässe, Verzögerungen und Ineffizienzen auf und können sich ein klareres Bild vom aktuellen Workflow machen.

In der Phase der Erkundung können Sie zum Beispiel unerwartete Verzögerungen in Ihrem Prozess zur Erfüllung der Reihenfolge aufdecken.

2. Konformität

In stark regulierten Branchen wie den Finanzdienstleistungen ist die Einhaltung etablierter Verfahren nicht nur eine gute Idee, sondern sogar zwingend erforderlich. Conformance Process Mining nutzt Technologie, um sicherzustellen, dass Ihre Geschäftsprozesse die vorgeschriebenen Schritte oder Vorschriften einhalten.

Abweichungen können potenzielle Compliance-Risiken aufzeigen und dem Unternehmen helfen, saftige Geldstrafen zu vermeiden. Laut einer Studie von PwC konnten Unternehmen, die Technologie in ihren Verfahren einsetzen, ihre Prüfungskosten um bis zu 30 % senken.

3. Verbesserung

Enhancement nutzt Ihr bestehendes Prozessmodell, um es mit realen Daten zu optimieren. Es hilft bei der Feinabstimmung von Workflows, indem es sie mit den richtigen Abläufen in Einklang bringt, was zu besserer Effizienz und weniger Ausfallzeiten führt.

Ein Beispiel wäre die Optimierung Ihrer Produktionslinie zur Verringerung der Verschwendung auf der Grundlage der tatsächlichen Betriebsdaten.

4. Varianten-Analyse

Bei dieser Variante werden verschiedene Versionen desselben Prozesses verglichen. Sie eignet sich hervorragend für Organisationen mit mehreren Teams oder Speicherorten und ermöglicht es Ihnen, herauszufinden, welcher Ansatz am besten funktioniert, und ihn entsprechend zu standardisieren.

5. Prädiktives Prozess-Mining

Predictive Mining hilft Ihnen, zukünftige Probleme durch die Analyse aktueller Datentrends vorauszusehen und zu verhindern. Sie erhalten eine Vorwarnung über potenzielle Verzögerungen oder Unterbrechungen, sodass Sie proaktiv Anpassungen vornehmen können.

Instanzen können beispielsweise auf der Grundlage historischer Muster potenzielle Unterbrechungen der Lieferkette vorhersagen.

Warum ist Process Mining wichtig?

Process Mining hilft Ihnen, Berge von Daten zu durchforsten, um Ineffizienzen, verpasste Chancen und verbesserungswürdige Bereiche aufzudecken.

Hier erfahren Sie, warum das so wichtig ist:

Erkennen von versteckten Engpässen : Hatten Sie schon einmal das Gefühl, dass Ihre Geschäftsprozesse nicht vorankommen? Process Mining zeigt auf, wo die Engpässe liegen und hilft, die Prozesszeiten zu verkürzen. Astudie von Deloitte ergab, dass Unternehmen, die mit Process Mining begannen, eine 25-prozentige Verringerung der Unterbrechungen in der Lieferkette verzeichneten

: Hatten Sie schon einmal das Gefühl, dass Ihre Geschäftsprozesse nicht vorankommen? Process Mining zeigt auf, wo die Engpässe liegen und hilft, die Prozesszeiten zu verkürzen. Astudie von Deloitte ergab, dass Unternehmen, die mit Process Mining begannen, eine 25-prozentige Verringerung der Unterbrechungen in der Lieferkette verzeichneten Einhaltung von Vorschriften : In Branchen, in denen es auf die Einhaltung von Vorschriften ankommt, stellt Process Mining sicher, dass jeder Schritt Ihres Prozesses den Regeln entspricht, und bewahrt Sie so vor kostspieligen Bußgeldern und reduziert die Auditkosten

: In Branchen, in denen es auf die Einhaltung von Vorschriften ankommt, stellt Process Mining sicher, dass jeder Schritt Ihres Prozesses den Regeln entspricht, und bewahrt Sie so vor kostspieligen Bußgeldern und reduziert die Auditkosten Kontinuierliche Verbesserung vorantreiben : Process Mining findet nicht nur Probleme, sondern hilft Ihnen auch, sie zu beheben

: Process Mining findet nicht nur Probleme, sondern hilft Ihnen auch, sie zu beheben Bessere Entscheidungsfindung : Durch die Bereitstellung einer datengestützten Ansicht der Prozessleistung in Echtzeit versetzt Process Mining die Entscheidungsträger in die Lage, fundierte und rechtzeitige Entscheidungen zu treffen, die sich positiv auf die Geschäftsergebnisse auswirken

: Durch die Bereitstellung einer datengestützten Ansicht der Prozessleistung in Echtzeit versetzt Process Mining die Entscheidungsträger in die Lage, fundierte und rechtzeitige Entscheidungen zu treffen, die sich positiv auf die Geschäftsergebnisse auswirken Senkung der Betriebskosten : Unternehmen, die Process Mining nutzen, können ihre Kosten senken und ihre Rentabilität steigern

: Unternehmen, die Process Mining nutzen, können ihre Kosten senken und ihre Rentabilität steigern Priorisierung der Automatisierung: Identifizierung und Priorisierung von Automatisierungsinitiativen zur Rationalisierung der Abläufe und Steigerung der Effizienz. Software für die Prozessgestaltung kann bei der Erstellung optimierter Workflows und der effektiven Integration von Automatisierungslösungen helfen

Auch gelesen: Wie man KI für Operations Management nutzt

Wie erledigt Process Mining die Arbeit?

Beim Process Mining werden Daten durchforstet, um verborgene Erkenntnisse über die Arbeit Ihrer Geschäftsprozesse zu gewinnen. Und so kommt alles zusammen:

Der erste Schritt ist das Sammeln von Ereignisprotokollen aus Ihren Informationssystemen. Diese Protokolle zeichnen jeden Schritt eines Prozesses auf, vom Zeitpunkt der Bestellung bis zur Auslieferung. Diese Daten enthalten Zeitstempel, Aktivitäten und Ressourcen, die an dem Prozess beteiligt sind.

Schritt 2: Erstellen einer Karte des Prozesses

Sobald Sie Ihre Daten haben, analysieren Process Mining Tools diese, um eine visuelle Karte der Prozesse zu erstellen. Diese Karte zeigt Ihnen genau den Flow Ihrer Prozesse und hebt jeden Schritt und Entscheidungspunkt hervor.

Schritt 3: Analyse der Effizienz

Mit der Prozesskarte in der Hand können Sie feststellen, wo Fortschritte gemacht werden und wo es Probleme gibt.

So können Sie Ihre Daten analysieren und überprüfen:

Gibt es Engpässe oder Schleifen, die nicht dazugehören?

Dauern bestimmte Schritte länger als sie sollten?

Process Mining hilft Ihnen, diese Ineffizienzen zu erkennen, damit Sie datengesteuerte Verbesserungen vornehmen können.

Schritt 4: Überprüfung der Konformität

Schließlich prüft das Process Mining, ob Ihre Prozesse dem vorgesehenen Weg folgen (Konformitätsprüfung). Dabei wird der tatsächliche Flow der Aktivitäten mit dem idealen Modell verglichen und Abweichungen werden angezeigt.

Dies ist für Branchen mit strengen Vorschriften von entscheidender Bedeutung, da es die Einhaltung der Vorschriften gewährleistet und Risiken verringert.

Wann sollte Process Mining eingesetzt werden?

Setzen Sie Process Mining ein, wenn Sie vor der Herausforderung stehen, Ihre betrieblichen Workflows zu verstehen und zu verbessern. Hier sind einige Szenarien, die Ihnen helfen, es besser zu verstehen:

Optimierung der Vertriebspipeline

Wenn Ihr Vertriebsteam seine Einzelziele verfehlt, kann Process Mining aufzeigen, wo die Leads durchfallen. Es hebt Bindungsabbrüche und Phasen mit hohem Lead-Verlust hervor, so dass Sie Ihre Pipeline verfeinern und Strategien verbessern können.

Beispiel: Das Vertriebsteam von Deutsche Telekom ihren Procure-to-Pay-Prozess optimiert mithilfe von Process Mining und sparte dabei über 66 Millionen Euro durch die Reduzierung doppelter Zahlungen und die Minimierung von Skontoverlusten.

Effizienz von Finanztransaktionen

Im Finanzwesen kann Process Mining Verzögerungen bei Transaktionen aufdecken. Durch das Aufspüren von Engpässen lassen sich Zahlungsfreigaben und die Rechnungsstellung rationalisieren. Kraft Heinz nutzt Process Mining um überfällige Zahlungen um 30 % zu reduzieren und den Cash Flow zu verbessern.

Prozessverbesserung im Gesundheitswesen

Im Gesundheitswesen kann das Process Mining Ineffizienzen in der Patientenversorgung aufdecken. Durch die Analyse der Patientenströme wird sichergestellt, dass jeder Schritt - von der Aufnahme bis zur Diagnose und Behandlung - im Hinblick auf Schnelligkeit und Qualität der Versorgung optimiert wird. Dieser datengestützte Ansatz ermöglicht es Anbietern im Gesundheitswesen, die Patientenversorgung effizienter zu gestalten und sicherzustellen, dass ihr Cash Flow nicht blockiert wird. Sysmex, ein Unternehmen des Gesundheitswesens, nutzte Process Mining zur Wiederherstellung 3,4 Millionen Dollar an überfälligen Zahlungen innerhalb von nur 30 Tagen zurückzuerhalten und so seinen Cash Flow um 10 Millionen Dollar zu erhöhen. Außerdem konnte das Unternehmen seine Rate für verspätete Zahlungen von 61 % auf 44 % senken.

Jetzt wollen wir uns Tools ansehen, die das Process Mining für Ihr Unternehmen einfacher machen.

Lesen Sie auch: die 10 besten Tools zur Prozessverbesserung für Ihren Workflow im Jahr 2024

Das enorme Potenzial der Automatisierung verdeutlicht den Bedarf an effektiven software für das Management von Geschäftsabläufen die Abläufe rationalisieren und Ineffizienzen aufdecken kann.

Lassen Sie uns einen Blick auf die 5 besten Tools für Process Mining werfen, die Unternehmen bei dieser Transformation helfen können.

1. UiPath

über UiPath UiPath zeichnet sich im Bereich Process Mining durch fortschrittliche Analyse- und Automatisierungsfunktionen aus. Es bildet Prozesse im Detail ab und hilft Geschäften, Ineffizienzen zu erkennen und sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche erleichtert UiPath die Visualisierung und Verbesserung von Arbeitsabläufen, was zu erheblichen Produktivitätssteigerungen führt.

UiPath beste Features

Analysieren Sie den digitalen Fußabdruck von Prozessen über Systeme wie SAP, Salesforce, ServiceNow, Oracle und benutzerdefinierte Plattformen hinweg

über Systeme wie SAP, Salesforce, ServiceNow, Oracle und benutzerdefinierte Plattformen hinweg Überwachen Sie Key Performance Indicators (KPIs) mit Dashboards zur Nachverfolgung von Prozessen wie Purchase-to-Pay, Order-to-Cash und Incident Management

mit Dashboards zur Nachverfolgung von Prozessen wie Purchase-to-Pay, Order-to-Cash und Incident Management Verbesserung der Lieferantenleistung durch Reduzierung von nicht konformen Einkäufen, Zykluszeiten für Bestellungen und doppelten Zahlungen

durch Reduzierung von nicht konformen Einkäufen, Zykluszeiten für Bestellungen und doppelten Zahlungen Nutzen Sie die Automatisierung Cloud™ für den Zugriff auf die gesamte UiPath-Plattform, um schnelle Updates, Skalierbarkeit und Flexibilität zu gewährleisten

UiPath Beschränkungen

Kann für kleinere Geschäfte teuer sein

Erfordert möglicherweise eine Lernkurve für erweiterte Features

Die benutzerdefinierten Optionen können im Vergleich zu anderen Tools limitiert sein

UiPath Preise

Free : Eingeschränkte Funktionen

: Eingeschränkte Funktionen Pro: Ab $420/Monat

2. Automatisierung Anywhere

über g2.com Automatisierung Anywhere kombiniert Process Mining mit intelligenter Automatisierung und bietet tiefe Einblicke in betriebliche Ineffizienzen. Nutzen Sie fortschrittliche Computer Vision und KI, um komplizierte Benutzerdetails in jeder Anwendung zu erfassen, einschließlich VDI- und Mainframe-Fenstern.

Mit dieser Technologie können Sie Ihre Geschäftsprozesse auf granularer Ebene visualisieren.

Automatisierung Anywhere beste Features

Einsatz innerhalb von Minuten, ohne die Arbeitsabläufe der Mitarbeiter zu stören. Schnelle Karte von Prozessen und Varianten für die Optimierung oder Automatisierung von Prozessen durch Roboter

Erstellen Sie eine genaue, unvoreingenommene Ansicht der Geschäftsprozesse im gesamten Unternehmen, um Ineffizienzen zu erkennen, optimale Prozesspfade aufzuzeigen und die Zeitleisten für die Automatisierung zu verkürzen

Erweitern Sie die Transformation im gesamten Unternehmen mit einer Cloud-Architektur, die Big Data gleichzeitig über Desktops und Benutzer hinweg sammelt und verarbeitet und dabei den Datenschutz sicherstellt

über Desktops und Benutzer hinweg sammelt und verarbeitet und dabei den Datenschutz sicherstellt Verschaffen Sie sich eine klare und sichere Ansicht darüber, wo Sie die Automatisierung von Prozessen mit Hilfe von KI und Cloud-Skalierung priorisieren sollten, um datengestützte Erkenntnisse zu gewinnen

**Identifizieren Sie mit Process Discovery Ihre Prozessoptimierungs- und Automatisierungsmöglichkeiten mit dem höchsten ROI

Automatisierung Anywhere Limits

Die Komplexität der Tools kann für neue Benutzer überwältigend sein

Hohe Kosten für Pläne mit vollem Funktionsumfang

Implementierung und Setup können zeitaufwändig sein

Automatisierung Anywhere Preise

Free : 30-Tage Testversion

: 30-Tage Testversion Pro: Beginnend bei $9000/Jahr

Weiterlesen: 10 beste Prozessmodellierungssoftware im Jahr 2024 (Bewertungen & Preise)

3. Celonis

über Celonis Celonis bietet eine dynamische und digitale Echtzeit-Visualisierung Ihrer End-to-End-Geschäftsprozesse durch Process Mining. Die Plattform ist systemunabhängig und unvoreingenommen und bietet eine klare Ansicht darüber, wie Ihre Abläufe funktionieren.

Die Process-Mining-Technologie von Celonis unterstützt Sie bei der Analyse, Optimierung und Überwachung von Prozessen und ermöglicht es Ihren Teams, verborgene Werte zu erschließen.

Celonis beste Features

Validieren und visualisieren Sie Prozess Flows , die auf Ihrem Process Intelligence Graph aufgebaut sind

, die auf Ihrem Process Intelligence Graph aufgebaut sind Verbessern Sie die Analyse durch die Population von Dashboards mit benutzerdefinierten Paketen und Diagrammen mit Hilfe der Drag-and-Drop-Schnittstelle von Celonis Studio

Arbeiten Sie gemeinsam an der Prozessanalyse und geben Sie Erkenntnisse mit nur wenigen Klicks mit Business Miner für Ihr Team frei

Verwandeln Sie Anfragen in natürlicher Sprache in Prozesseinblicke mit Process Copilot, einem KI-Tool, das auf Celonis' Prozesswissen und großen Sprachmodellen (LLMs) basiert

Celonis Limitierungen

Kann kostspielig sein, insbesondere für kleine Geschäfte

Übermäßige Abhängigkeit von der Qualität der Daten aufgrund der fortgeschrittenen Rolle von Automatisierungen

Komplexität bei der benutzerdefinierten Anpassung und den erweiterten Features

Celonis Preise

Free : Eingeschränkte Funktionen

: Eingeschränkte Funktionen Pro: Ab $90.000 für einen 3-Jahres-Vertrag

4. Software AG ARIS

über g2.com ARIS steigert Ihre Leistung und positioniert Sie so, dass Sie sich in Ihrer Branche auszeichnen. Es ist ein umfassendes prozessmanagement und Bergbau-Suite. Es bietet tiefe Einblicke in Ihre täglichen Abläufe, hilft bei der Einstellung der richtigen Prozesse und gewährleistet eine präzise Kontrolle über Ihr Geschäft.

ARIS geht über die grundlegende Analyse hinaus und liefert fortschrittliche Prozessintelligenz durch eine vereinheitlichte Suite. Mit GenAI verwaltet ARIS den gesamten Prozesslebenszyklus und bietet Lösungen für Geschäftsprozessanalyse, Automatisierung, Risiko und Compliance sowie Process Mining.

Die besten Features von Software AG ARIS

Integriert sich nahtlos in Ihre bestehenden Systeme, um Silos zu beseitigen und die Gesamteffizienz zu steigern

Konsolidierung von Business-Analyse, Process Mining, Risiko und Compliance in einer einzigen Suite, um die Zusammenarbeit zu fördern und Fehler zu reduzieren

Kombiniert und erweitert die vier Hauptproduktbereiche der ARIS Suite je nach Bedarf und Reifegrad

Grenzen von Software AG ARIS

Hohe Kosten, insbesondere für kleinere Unternehmen

Um mit Updates und neuen Features Schritt halten zu können, sind möglicherweise ständige Schulungen und Anpassungen erforderlich

Preise für Software AG ARIS

Free : Basic Plan für 3 Monate

: Basic Plan für 3 Monate Pro: Ab 125 €/Monat pro Benutzer

Weiterlesen: 10 Six Sigma tools für die Verbesserung von Business-Prozessen

5. IBM Process Mining

über g2.com IBM Process Mining ermöglicht es Unternehmen, schnellere, datengestützte Entscheidungen zur Prozessverbesserung zu treffen. Process Mining ist eine der 25 IBM Produkten, die die Auszeichnung "Top Rated Distinction" erhalten haben von TrustRadius.

Sie haben Zugriff auf ein faktenbasiertes Prozessmodell mit Einblicken von Interessengruppen und Datenquellen, die Aufschluss darüber geben, wie Ihr Geschäft funktioniert. Möglichkeiten zur Automatisierung werden durch das Process Mining Tool identifiziert, das bei der Priorisierung nach Auswirkungen und erwartetem ROI hilft.

IBM Process Mining beste Features

Erzielung von Prozesstransparenz durch Analyse von Daten aus ERP- und CRM-Systemen, Identifizierung von Ineffizienzen und Priorisierung der Automatisierung auf der Grundlage von Auswirkungen und ROI

Förderung der kontinuierlichen Verbesserung durch Korrekturmaßnahmen und RPA-Bot-Gerüste

Erleichtert die schnelle Nachverfolgung der Implementierung mit automatischer RPA-Bot-Generierung

IBM Process Mining Grenzen

Steile Lernkurve für Benutzer

Die Integration von Daten aus mehreren Systemen kann schwierig sein und erheblichen Aufwand erfordern

Preise für IBM Process Mining

Free : 30-tägige Testversion

: 30-tägige Testversion Plattform (SaaS) : Ab $3.200/Monat

: Ab $3.200/Monat Plattform (vor Ort): Ab $2.885/Monat

Rationalisierung des Prozessmanagements mit ClickUp

Process Mining bietet eine klare Ansicht über Ihre Workflows. Um diese Prozesse jedoch effektiv zu verwalten und zu verbessern, brauchen Sie mehr als nur Daten - Sie brauchen ein robustes Projektmanagement tool. ClickUp ist ein vielseitiges Projektmanagement tool, das Ihren Aufwand für Process Mining erhöhen kann. Es verfügt über eine Bibliothek von Vorlagen, die Ihnen helfen können, Ihren Aufwand für das Process Mining zu rationalisieren. Schauen wir uns eine davon gemeinsam an.

ClickUp Vorlage für die Prozessabbildung

Zum Beispiel können Sie die ClickUp Process Mapping Vorlage um Ihre Prozesse zu visualisieren und zu verbessern. Mit der intuitiven Drag-and-Drop-Oberfläche der Vorlage können Sie detaillierte Prozesskarten erstellen, jeden Schritt Ihrer Workflows visualisieren, potenzielle Engpässe identifizieren und vieles mehr.

Beseitigen Sie Engpässe und Schwachstellen in Ihrem System mit der ClickUp Vorlage für die Prozesskarte

Hier erfahren Sie, wie diese Vorlage Ihren Aufwand für das Prozessmanagement erhöhen kann:

Zentrale Prozessdokumentation: Organisieren Sie alle Ihre Karten, Workflows und die dazugehörige Dokumentation in einem zentralen Hub mitClickUp Dokumente. Dies erleichtert den Zugriff, die Aktualisierung und die effiziente Verwaltung Ihrer Prozessinformationen

Organisieren Sie alle Ihre Karten, Workflows und die dazugehörige Dokumentation in einem zentralen Hub mitClickUp Dokumente. Dies erleichtert den Zugriff, die Aktualisierung und die effiziente Verwaltung Ihrer Prozessinformationen Zusammenarbeit und Feedback: Verbessern Sie die Zusammenarbeit im Team mit freigegebenenClickUp Spaces. Teammitglieder können Kommentare hinterlassen, Feedback geben und in Echtzeit zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten über Prozessverbesserungen informiert und auf dem Laufenden sind

Verbessern Sie die Zusammenarbeit im Team mit freigegebenenClickUp Spaces. Teammitglieder können Kommentare hinterlassen, Feedback geben und in Echtzeit zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten über Prozessverbesserungen informiert und auf dem Laufenden sind Integration mit Projektmanagement : Prozesskarten lassen sich nahtlos in die Projektmanagement-Tools von ClickUp integrieren. Verfolgen Sie prozessbezogene Aufgaben, automatisieren Sie Arbeitsabläufe und stellen Sie sicher, dass Prozessverbesserungen effizient umgesetzt werden

: Prozesskarten lassen sich nahtlos in die Projektmanagement-Tools von ClickUp integrieren. Verfolgen Sie prozessbezogene Aufgaben, automatisieren Sie Arbeitsabläufe und stellen Sie sicher, dass Prozessverbesserungen effizient umgesetzt werden Berichterstellung und Analytik:: Nutzen SieClickUp Dashboards um Berichte zu erstellen und wichtige Metriken zu visualisieren. Überwachen Sie die Prozessleistung, verfolgen Sie Verbesserungen und treffen Sie datengestützte Entscheidungen, um Effizienz und Effektivität zu steigern

Das Beste daran ist, dass Sie die Vorlage anpassen können, wenn sich Ihre Prozesse weiterentwickeln. Ganz gleich, ob Sie Ihren Betrieb skalieren oder bestehende Workflows verfeinern, die Vorlage von ClickUp kann mit Ihrem Geschäft wachsen und sich an veränderte Anforderungen anpassen

ClickUp Preise

Free : Free Forever

: Free Forever Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontakt für Preise

: Kontakt für Preise ClickUp Brain: Hinzufügen zu jedem bezahlten Plan für $7 pro Mitglied pro Monat

Auch gelesen: 10 Tools zur Automatisierung von Business-Prozessen, die man 2024 unbedingt ausprobieren sollte

Limitierungen des Process Mining

Process Mining bietet zwar zahlreiche Vorteile, ist aber auch nicht frei von Herausforderungen. Für Unternehmen, die es effektiv einsetzen wollen, ist es wichtig, diese Grenzen zu verstehen.

Datenabhängigkeit: Es hängt stark von der Verfügbarkeit und Qualität der Daten ab. Unvollständige oder ungenaue Daten können zu irreführenden Erkenntnissen führen. Um dies zu vermeiden, sollten Sie robuste Datenerfassungspraktiken und regelmäßige Bewertungen der Datenqualität sicherstellen

Es hängt stark von der Verfügbarkeit und Qualität der Daten ab. Unvollständige oder ungenaue Daten können zu irreführenden Erkenntnissen führen. Um dies zu vermeiden, sollten Sie robuste Datenerfassungspraktiken und regelmäßige Bewertungen der Datenqualität sicherstellen Komplexität der Implementierung: Die Identifizierung und Implementierung von Möglichkeiten zur Automatisierung kann komplex sein und spezielle Fähigkeiten erfordern. Effektive Change-Management-Strategien und Schulungen können diesen Übergang erleichtern

Die Identifizierung und Implementierung von Möglichkeiten zur Automatisierung kann komplex sein und spezielle Fähigkeiten erfordern. Effektive Change-Management-Strategien und Schulungen können diesen Übergang erleichtern Herausforderungen bei der Integration: Die Integration von Process-Mining-Tools in bestehende Systeme kann eine Herausforderung darstellen und erheblichen Aufwand erfordern. Der Einsatz mehrstufiger Mining-Techniken und die Unterstützung bei der Integration können diese Herausforderungen abmildern

Optimieren Sie Ihre Business-Prozesse mit ClickUp

Process Mining hilft Ihnen, Ineffizienzen in Ihren Arbeitsabläufen zu finden und zu beheben. Es zeigt Ihnen, wo es zu Verzögerungen kommt, damit Sie Ihre Arbeit verbessern und effizienter gestalten können.

ClickUp ist Ihr Projektmanagement-Tool, mit dem Sie diese Erkenntnisse in die Tat umsetzen können. Mit ClickUp können Sie Ihre Prozesse auf einfache Weise visualisieren und verwalten und so Verbesserungen umsetzen, ohne dass Sie eine komplizierte Software benötigen. Anmeldung für ClickUp um Ihr Prozessmanagement zu optimieren und die organisatorische Effizienz zu steigern.