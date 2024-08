10 beste Prozessmodellierungssoftware im Jahr 2024 (Bewertungen & Preisgestaltung)

Die betrieblichen Prozesse in einem Business entwickeln sich weiter, um effizienter und nachhaltiger zu werden. Die Prozessmodellierung ist von zentraler Bedeutung für die Identifizierung und Beseitigung von Engpässen, die Rationalisierung von Arbeitsabläufen und die Steigerung der Effizienz, um zur Weiterentwicklung beizutragen.

Was ist Prozessmodellierung?

Bei der Prozessmodellierung handelt es sich um eine bildliche oder grafische Darstellung von Geschäftsprozessen oder Workflows innerhalb einer bestimmten Geschäftsumgebung. Sie können linear oder nicht-linear sein. Stellen Sie sich die einzelnen Schritte eines Prozesses in Form eines Flow Diagramms oder einer ähnlichen Darstellung vor, um den gesamten Prozess in einem Bild zu erfassen.

Die Prozessmodellierung ist auch unter dem Begriff Business Process Modeling Notation bekannt.

Klingt das alles ein wenig zu komplex? Prozessmodellierungssoftware nimmt Ihnen die Komplexität ab.

In dieser kuratierten Liste haben wir die 10 besten Prozessmodellierungssoftware von 2024\ zusammengestellt. Erkunden Sie den Bereich der Prozessmodellierungssoftware anhand von Features, Limitierungen, Preisen und Bewertungen durch Benutzer.

Worauf sollten Sie bei einer Software zur Geschäftsprozessmodellierung achten?

Bevor wir uns die Liste der empfohlenen Tools ansehen, wollen wir die wichtigsten Features aufschlüsseln, die Sie bei der Auswahl eines Tools für die Prozessmodellierung berücksichtigen müssen.

Benutzerfreundlichkeit: Wählen Sie ein intuitives Tool zur Prozessmodellierung, mit dem Ihr Team problemlos Geschäftsprozessmodelle wie Workflow-Diagramme und Organisationsdiagramme erstellen und ändern kann

Wählen Sie ein intuitives Tool zur Prozessmodellierung, mit dem Ihr Team problemlos Geschäftsprozessmodelle wie Workflow-Diagramme und Organisationsdiagramme erstellen und ändern kann Anpassung: Wählen Sie eine Lösung mit Features, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Ansichten an die Anforderungen Ihres Geschäfts anzupassen, wie z. B. rollenspezifische Ansichten oder branchenspezifische Vorlagen

Wählen Sie eine Lösung mit Features, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Ansichten an die Anforderungen Ihres Geschäfts anzupassen, wie z. B. rollenspezifische Ansichten oder branchenspezifische Vorlagen Integrationsmöglichkeiten: Ihre Prozessmodellierungssoftware muss nahtlos mit Ihrem CRM- oder ERP-System verbunden sein, um eine umfassende Datenverwaltung zu ermöglichen

Ihre Prozessmodellierungssoftware muss nahtlos mit Ihrem CRM- oder ERP-System verbunden sein, um eine umfassende Datenverwaltung zu ermöglichen Zusammenarbeit in Echtzeit: Wählen Sie ein Tool zur Prozessmodellierung, das die Zusammenarbeit in Ihrem Team verbessert und eine schnellere Entscheidungsfindung ermöglicht.

Wählen Sie ein Tool zur Prozessmodellierung, das die Zusammenarbeit in Ihrem Team verbessert und eine schnellere Entscheidungsfindung ermöglicht. Berichterstellung und Analysen: Detaillierte Einblicke zur Ermittlung von Ineffizienzen undoptimierung des Workflows prozesse sind entscheidend für die Auswahl einer Lösung

Detaillierte Einblicke zur Ermittlung von Ineffizienzen undoptimierung des Workflows prozesse sind entscheidend für die Auswahl einer Lösung Skalierbarkeit : Entscheiden Sie sich für eine Software, die sich an die wachsenden Anforderungen Ihres Geschäfts anpassen lässt, Kosten spart und eine langfristige Nutzbarkeit gewährleistet

: Entscheiden Sie sich für eine Software, die sich an die wachsenden Anforderungen Ihres Geschäfts anpassen lässt, Kosten spart und eine langfristige Nutzbarkeit gewährleistet Kosteneffizienz: Bewerten Sie den Preis der Software im Verhältnis zu ihren Features, um ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sicherzustellen

Bewerten Sie den Preis der Software im Verhältnis zu ihren Features, um ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sicherzustellen Kundensupport: Beurteilen Sie den Kundensupport, um prompte Softwareunterstützung und Lösungen zur Fehlerbehebung zu erhalten

Die 10 besten Prozessmodellierungssoftware für 2024

Der Markt ist mit so vielen Tools und Plattformen überschwemmt, dass es eine Herausforderung ist, ein zuverlässiges Tool zu finden. Wir haben es Ihnen jedoch leicht gemacht, indem wir einige Vorarbeiten erledigt haben. Diese 10 Tools zur Modellierung von Business-Prozessen bieten die besten Features für die unterschiedlichsten Bereiche des Geschäfts.

1. ClickUp

ClickUp zeichnet sich in dieser Liste von Prozessmodellierungssoftware durch seine Features und Vielseitigkeit aus. Die Plattform bietet verschiedene Features, wie zum Beispiel ClickUpChat , ClickUpDocs und ClickUpTasks , die Ihnen helfen, mehrere Aufgaben zu erledigen.

Zwei Features stehen jedoch im Mittelpunkt, wenn es um die Prozessmodellierung geht: ClickUp Mindmaps und ClickUp Whiteboards.

Sie können ganz einfach Aufgaben in Ihrer Mind Map erstellen und verknüpfen

Mit ClickUp Mindmaps können Sie Workflow-Diagramme mit Aufgaben oder Knoten erstellen und damit einen visuellen Schritt-für-Schritt-Prozess für Projekte.

Dieses Feature verbessert die Planung und ermöglicht es Ihren Teams, ihren gesamten Workflow auf einem Bildschirm zu sehen, sich auf einzelne Aufgaben zu konzentrieren und effektiv in Echtzeit zusammenzuarbeiten. Dies ist besonders vorteilhaft für Brainstorming und die Planung von Projekten.

Brainstorming, Strategieentwicklung oder Karten für Arbeitsabläufe mit visuell kollaborativen ClickUp Whiteboards

Wie für ClickUp Whiteboards dient als Tool für die visuelle Zusammenarbeit in Teams. Es bietet eine dynamische und flexible digitale Leinwand für Brainstorming, Planung und Zusammenarbeit bei Ideen, Aufgaben und Projekten.

ClickUp Whiteboards sind hilfreich, um die Phasen des Lebenszyklus Ihres Projekts auf Karten abzubilden. Außerdem können Sie Whiteboards nutzen, um mit Ihren Teams in Echtzeit zusammenzuarbeiten, neue Ideen visuell zu sammeln und agile Workflows zu entwickeln.

Gehen Sie von der Idee zur Ausführung über, indem Sie ClickUp Aufgaben aus Ihren Whiteboards heraus.

Free mehr Zeit für wissensintensive Arbeiten durch Rationalisierung von wiederholenden Aufgaben mit ClickUp Automatisierungen

ClickUp beste Features

Verfolgen Sie den Fortschritt in Echtzeit mitClickUp Dashboards* Vereinfachen Sie komplexe Workflows mitClickUp Automatisierungmit anpassbaren Auslösern zur Minimierung manueller Aufgaben

Steigern Sie die Produktivität mit täglichen Aufgaben und Prioritätenlisten überClickUp Zu erledigen-Listen* Erfassen und integrieren Sie Ideen und Notizen in Ihren Workflow mitClickUp Notepad

Automatisierung der Dokumentationserstellung mit KI, Überwachung des Fortschritts durch Diagramme und Sprints und schnelle Behebung von Codierungsfehlern mit ClickUp

Generieren Sie Aufgaben, fassen Sie Notizen zusammen, und erstellen Sie Erinnerungen, um Ihre Zeit zu sparen mitClickUp AI* Zugriff auf vorgefertigte und anpassbareClickUp Vorlagen für verschiedene Projekttypen und Workflows

ClickUp Limitierungen

Einige Benutzer haben über eine steile Lernkurve berichtet

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI: $5 pro Workspace für alle kostenpflichtigen Pläne

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9000+ Bewertungen)

4.7/5 (9000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2000+ Bewertungen)

2. Creatio

über Creatio Creatio bietet eine Plattform ohne Code, Studio Creatio wurde für die Automatisierung von Workflows und die Erstellung von Anwendungen entwickelt. Diese Plattform ermöglicht es Benutzern, komplexe Anwendungen und Prozesse ohne Code-Kenntnisse zu erstellen, was sie ideal für kleine Geschäfte macht.

Creatio beste Features

Optimierter Workflow für die Erstellung von Anwendungen in seinem Application Hub

Bietet eine Reihe von no-codedesign-Tools zum Erstellen und Ändern von Seiten, Datenmodellen und Workflows

Bietet eine Bibliothek mit vordefinierten Ansichten, Widgets und Vorlagen

Ermöglicht die Erstellung komplexer Prozesse mit no-code tools

Creatio-Einschränkungen

Eingeschränkte benutzerdefinierte Anpassung und begrenzte No-Code-Optionen

Es fehlt eine intuitive Schnittstelle

Veraltete Dokumentation und Ressourcen

Preise für Creatio

Zuwachs: $25/Monat fürworkflow-Automatisierung für SMBs

$25/Monat fürworkflow-Automatisierung für SMBs Enterprise: $55/Monat für eine umfassende Automatisierung

$55/Monat für eine umfassende Automatisierung Unlimited: $85/Monat für unbegrenzte Automatisierung

Creatio Bewertungen und Rezensionen

G2: NA

NA Kapitelra: NA

3. Lucidchart

über Lucidchart Lucidchart ist ein vielseitiges Tool zur Erstellung von Diagrammen und zur Modellierung von Geschäftsprozessen, mit dem Benutzer verschiedene visuelle Dokumente erstellen und gemeinsam bearbeiten können. Es verfügt über ein intuitives Design und ein robustes Feature-Set, um komplexe Prozesse und Ideen zu visualisieren.

Lucidchart beste Features

Unterstützt Datenimport und -verknüpfung, wodurch die Integration und Visualisierung komplexer Informationen erleichtert wird

Bietet einen Bereich von Vorlagen und Echtzeit-Updates für die einfache Erstellung von Diagrammen

Mobile Anwendung und Zugriffsmanagement für die Arbeit von unterwegs

Lucidchart Beschränkungen

Keine Option für einen einmaligen Kauf

Begrenzte Features für Anmerkungen

Lucidchart Preise

Basic: Free

Free Einzelperson: $7,95 pro Monat/Benutzer, Cloud-basiert, für individuelle professionelle Nutzung

$7,95 pro Monat/Benutzer, Cloud-basiert, für individuelle professionelle Nutzung Team: 9,00 $ pro Monat, Cloud-basiert, erfordert mindestens 3 Benutzer

9,00 $ pro Monat, Cloud-basiert, erfordert mindestens 3 Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Lucidchart Bewertungen und Rezensionen

G2: NA

NA Capterra: 4.5/5 (2000+ Bewertungen)

4. Jira

über Jira Software Jira, entwickelt von Atlassian, ist eine dynamische Software zur Modellierung von Geschäftsprozessen für die Nachverfolgung von Problemen und Projekten, die in erster Linie für agile Teams entwickelt wurde.

Sie unterstützt eine Vielzahl von Methoden zur Nachverfolgung von Projekten und bietet einen Bereich von Features zur Planung, Nachverfolgung und Freigabe von Software.

Jira beste Features

Bietet interaktive Zeitleisten und Roadmaps für Planung und Nachverfolgung

Bietet agile Boards (Scrum und Kanban) für die Visualisierung von Projektaufteilung und Workflow

Fähige DevOps-Sichtbarkeit

Entwickelt für Sicherheit und Skalierbarkeit, mit Features wie Disaster Recovery

Jira Limitierungen

Die Integration verschiedener Tools und die Gewährleistung ihres reibungslosen Betriebs kann komplex sein

Probleme mit der Leistung bei groß angelegten Einsätzen

Jira Preise

Basic: Free (bis zu 10 Benutzer)

Free (bis zu 10 Benutzer) Standard: 81,50 $/Monat (bis zu 35000 Benutzer)

81,50 $/Monat (bis zu 35000 Benutzer) Premium: $160/Monat (unbegrenzter Speicher, 24/7-Support und 99,9% SLA für die Betriebszeit) bei

$160/Monat (unbegrenzter Speicher, 24/7-Support und 99,9% SLA für die Betriebszeit) bei Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Jira Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (5610 Bewertungen)

4.3/5 (5610 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (13760 Bewertungen)

5. Miro

über Miro Miro ist eine glatte plattform für visuelle Zusammenarbeit konzipiert für Einzelpersonen, Teams und Unternehmen zum Brainstorming, Planen und Ausführen von Projekten.

Sie bietet einen Bereich von Features wie digitale Whiteboards, interaktive mindmapping-Vorlagen und Integrationen mit verschiedenen Apps für Business Process Mapping.

Miro beste Features

Bietet einen Workspace mit drei bearbeitbaren Boards im kostenlosen Plan und unbegrenzten Boards im kostenpflichtigen Plan

Verfügt über 2500+ Vorlagen für verschiedene Anwendungsfälle

Bietet über 100 Apps und Integrationen, darunter Zoom, Slack, Google Drive und Sketch

Enthält einen integrierten Timer, Abstimmungen, Video-Chat und andere Features für effiziente Meetings

Miro-Einschränkungen

Große Boards können zu langsamen Ladezeiten und Leistungseinbußen führen

Der Offline-Modus ist minimal

Benutzer können ihre benutzerdefinierten Vorlagen nicht erstellen und speichern

Sitzungen können unerwartet ablaufen, was zum Verlust nicht gespeicherter Arbeiten führen kann

Preise für Miro

Basic: Free (Für Einzelpersonen und Teams mit unbegrenzten Mitgliedern)

Free (Für Einzelpersonen und Teams mit unbegrenzten Mitgliedern) Starter: $8 pro Mitglied/Monat, jährlich abgerechnet oder $10 monatlich für Teams

$8 pro Mitglied/Monat, jährlich abgerechnet oder $10 monatlich für Teams Business: 16 $/Mitglied/Monat jährlich oder 20 $/Monat für Profis

16 $/Mitglied/Monat jährlich oder 20 $/Monat für Profis Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Miro Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (5211 Bewertungen)

4.8/5 (5211 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1410 Bewertungen)

6. Figma

über Figma Figma ist ein bei UI/UX-Designern bevorzugtes, Cloud-basiertes Tool für das Prototyping und die Modellierung von Prozessen, das die gemeinschaftliche Erstellung, Prüfung und Bereitstellung von Produktdesigns erleichtert.

Figma bietet erweiterte Features wie Versionshistorie, Team-Bibliotheken, Audio-Unterhaltungen, Inhaltsmanagement, Overlays, On-Canvas-Kommentare und automatische Bereitstellung.

Figma beste Features

Bietet eine Cloud-basierte kollaborative Designumgebung

Unterstützt Vektornetzwerke und Bogenentwürfe durch ein Stift-Tool

Verbessert die Zusammenarbeit mit Audio-Unterhaltungen und On-Canvas-Kommentaren

Support für mobile Anwendungen für iOS und Android

Bietet Integrationen mit Drittanbieteranwendungen wie Maze, Zeplin, Pendo, Confluence und anderen

Figma-Einschränkungen

Limitierter Speicherplatz, so dass Teams regelmäßig neue Dateien erstellen müssen

Die Leistung neigt auf Windows-Systemen zu Verzögerungen

Das Hinzufügen von Bildern im Entwurf kann für Benutzer, die an Photoshop und XD gewöhnt sind, schwierig sein

Figma-Preise

Starter: Free (bis zu zwei Editoren und drei Projekte)

Free (bis zu zwei Editoren und drei Projekte) Professionell: $12 pro Editor/Monat (jährliche Abrechnung) oder $15 pro Editor/Monat (monatliche Abrechnung)

$12 pro Editor/Monat (jährliche Abrechnung) oder $15 pro Editor/Monat (monatliche Abrechnung) Organisation: $45 pro Editor/Monat (jährliche Abrechnung)

$45 pro Editor/Monat (jährliche Abrechnung) Unternehmen: $75 pro Editor/Monat (nur jährliche Abrechnung)

Figma Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (996 Bewertungen)

4.7/5 (996 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (689 Bewertungen)

7. Microsoft Visio

über Microsoft Visio Microsoft Visio eignet sich hervorragend für die Erstellung verschiedener Diagramme, wie z. B. Flussdiagramme, Organigramme, Grundrisse, Netzwerkdiagramme und UML-Diagramme, und Mindmaps .

Es ist bekannt für seine robusten Datenvisualisierungsfunktionen. Benutzer können Diagramme aus Excel-Daten erstellen und Visio-Diagramme in Power BI-Dashboards einbetten.

Microsoft Visio beste Features

Unterstützt eine Vielzahl von Diagrammtypen

Bietet erweiterte Funktionen zur Datenvisualisierung

Verbesserte Datendarstellung durch Integration mit Excel und Power BI

Enthält zusätzliche Vorlagen, Diagramme und andere erweiterte Funktionen in der Professional Edition

Lässt sich gut mit anderen Microsoft-Anwendungen integrieren

Einschränkungen von Microsoft Visio

Es könnte sich als schwierig erweisen, spezifische Symbolsätze für nicht-allgemeine Anwendungen zu finden

Limitierte Interoperabilität mit anderen Diagrammanwendungen

Die Reverse-Engineering-Funktion, die in früheren Versionen vorhanden war, wurde entfernt

Microsoft Visio Preise

Visio Plan 1: $5,00 pro Benutzer und Monat für die grundlegende Erstellung und detaillierte Diagrammerstellung

$5,00 pro Benutzer und Monat für die grundlegende Erstellung und detaillierte Diagrammerstellung Visio Plan 2: $15,00 pro Benutzer und Monat für spezielle Diagrammerstellung

Microsoft Visio Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (657 Bewertungen)

4.2/5 (657 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (3070 Bewertungen)

8. Prozess Straße

über Prozess Straße Process Street ist eine Prozessmodellierungsplattform für Teams zur Erstellung, Verwaltung und Nachverfolgung ihrer Standardbetriebsverfahren, Checklisten und Workflows.

Sie wandelt das Wissen von Teams in umsetzbare Workflows um und ist ein operatives Repository für Wissen.

Process Street beste Features

Bietet unbegrenzte Workflows und Seiten in allen Plänen

Die Kapazität des Datenspeichers reicht von 5.000 Datensätzen im Startup-Plan bis zu anpassbaren Limits im Enterprise-Plan

Unbegrenzter Speicher für Dateien in allen Plänen

Limit für die Prozessstraße

Die Software kann manchmal ein wenig fehlerhaft sein

Unbefriedigendes Design des Posteingangs

Mangel an komplexer bedingter Programmierung und besser angepassten Erfahrungen

Preisgestaltung der Process Street

Startup: $100 pro Monat oder $1.000 pro Jahr

$100 pro Monat oder $1.000 pro Jahr Pro: 415 $ pro Monat oder 5.000 $ pro Jahr

415 $ pro Monat oder 5.000 $ pro Jahr Unternehmen: $1.660 pro Monat oder $20.000 pro Monat

Process Street Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (387 Bewertungen)

4.6/5 (387 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (617 Bewertungen)

9. ProzessModell

über ProzessModell Unternehmen benötigen regelmäßig tiefe Einblicke in ihre Prozesse, und ProcessModel ist ein Tool zur Prozessanalyse und -verbesserung, das genau dafür entwickelt wurde.

ProcessModel ermöglicht es Benutzern, einen digitalen Zwilling ihres Prozesses zu erstellen und macht die Verbesserung prozesseffizienz zwischen den Teams und die Prüfung möglicher Verbesserungen erleichtert.

ProcessModel beste Features

Modellieren, Simulieren und Analysieren komplexer Business-Prozesse vor der realen Umsetzung

Benutzerdefinierte Schulungen zur Prozessverbesserung

Vielseitiges Tool mit branchenübergreifenden Anwendungen

Dedizierte Support-Kanäle

ProcessModel Grenzen

Die Komplexität der Software kann einen erheblichen Lernaufwand erfordern

Die Kompatibilität mit verschiedenen Betriebssystemen könnte zu einem Problem werden

Preise für ProcessModel

Einzelpaket: $2.995

$2.995 Projekt Team Paket: $12,995

$12,995 Prozess-Team-Paket: $25,995

ProcessModel Bewertungen und Rezensionen

G2: NA

NA Capterra: NA

10. Modelio Open Source

über Modelio Modelio ist eine Open-Source-Modellierungslösung, die sich in erster Linie an Entwickler, Analysten und Architekten richtet. Da es sich um eine Open-Source-Lösung handelt, können Entwickler das Tool an ihre Anforderungen benutzerdefiniert anpassen.

Allerdings dauert es seine Zeit, bis das Tool einsatzbereit ist, und es fehlen verschiedene hilfreiche Features wie Modellsimulation und Integrationen.

Modelio Open Source beste Features

Bietet einen großen Bereich von Business-Prozessmodellen und Diagrammen mit Modellhilfe und Konsistenzprüfung

Integriert business Prozess Management (BPM) mit UML für die Modellierung von Geschäftsprozessen

Unterstützt die Generierung von Java Code und Javadoc

Ermöglicht den Austausch von UML2-Modellen zwischen verschiedenen Business Process Management Tools

Modelio Open Source Beschränkungen

Die Benutzererfahrung (UX) kann sich als mittelmäßig erweisen

Es unterstützt keine grundlegende Modellsimulation

Probleme mit der XMI-Interoperabilität mit anderen Tools

Benutzer berichten von mehreren Fehlern, die die Bedienung des Systems erschweren

Modelio Open Source Preise

Free: Es ist Open Source und kann von GitHub heruntergeladen werden

Modelio Open Source Bewertungen und Rezensionen

G2: NA

NA Capterra: NA

Die Suche nach der passenden Prozessmodellierung ist keine Herausforderung mehr!

Die Suche und Auswahl der besten Prozessmodellierungssoftware für Ihr Geschäft ist überwältigend, aber es ist klar, dass es ein Tool für jeden Bedarf gibt.

Ganz gleich, ob Sie ein kleines Team oder ein großes Unternehmen mit komplexen Prozessen sind, diese 10 besten Tools für die Modellierung von Geschäfts prozessmodellierungstools bieten einen Bereich von Features zur Rationalisierung und Verbesserung Ihres Workflows.

Unter diesen Tools sticht ClickUp durch seine hervorragenden Prozessmodellierungsfähigkeiten und die zahlreichen Funktionen hervor, mit denen Sie wichtige Geschäftsprozesse von einer einzigen Plattform aus erstellen und pflegen können.

Denken Sie daran, dass die beste Software diejenige ist, die Ihren spezifischen Anforderungen entspricht, also berücksichtigen Sie die individuellen Bedürfnisse Ihres Teams, bevor Sie eine Entscheidung treffen.

Wer weiß? Das perfekte Tool für Ihre Prozessmodellierung ist nur einen Klick entfernt!