Die 10 besten KI-Animationstools für [Jahr]

Wussten Sie, dass Kreativteams nur 28 % ihres Tages mit tatsächlicher kreativer Arbeit verbringen? Der Rest wird für administrative Aufgaben und die Bearbeitung von Feedback-Schleifen aufgewendet. Wenn Sie diesen Verlust an Produktivität mit unzusammenhängenden KI-Animationstools kombinieren, haben Sie einen riesigen Berg an Arbeit zu bewältigen.

Dieser Leitfaden stellt die 10 besten KI-Animationstools vor, von professionellen Video-Generatoren bis hin zu anfängerfreundlichen Plattformen. Er hilft Ihnen dabei, Ihre Animationsprojekte zu organisieren, anstatt mit mehreren Tools und engen Terminen jonglieren zu müssen.

KI-Animationstools nutzen künstliche Intelligenz, um aus einfachen Eingaben wie Text oder Bildern animierte Inhalte zu erstellen. Diese Programme liegen im Bereich der Text-zu-Video-Generatoren, die aus einer schriftlichen Beschreibung ganze Clips erstellen, bis hin zu Plattformen, die komplexe Aufgaben wie Lippensynchronisierung und Bewegungssynthese automatisieren.

Traditionell erforderte die Animation ein enormes Software-Budget und die Geduld, Pixel einzeln zu verschieben. Es war eine langsame, teure Hürde, die die meisten Marketing-Teams und Ersteller nicht überwinden konnten. KI-Animationsgeneratoren ersetzen manuelle Arbeit durch Verarbeitungsfunktionen. Damit können Sie animierte Videos erstellen, ohne Animator zu sein.

🧠 Wissenswertes: Etwa 86 % der Werbetreibenden nutzen generative KI oder planen deren Einsatz, um kreative Videoanzeigen zu erstellen.

Bei der Auswahl der besten 2D-KI-Animationssoftware müssen Sie ein Gleichgewicht zwischen Ausgabequalität und benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten finden. Einige Tools liefern beispielsweise schnell professionell aussehende Videos, bieten aber nur wenig kreative Kontrolle. Andere ermöglichen eine detaillierte Steuerung von Bewegung, Stil und Timing, haben aber eine steilere Lernkurve.

Bevor Sie sich entscheiden, sollten Sie folgende Schlüssel-Faktoren berücksichtigen:

Ausgabequalität und Auflösung: Exportiert das tool in einer für Ihre Anforderungen ausreichend hohen Auflösung und sehen die Ergebnisse professionell aus?

Benutzerfreundlichkeit vs. kreative Kontrolle: Suchen Sie nach einer einfachen Benutzeroberfläche, die die Produktivität beschleunigt, oder benötigen Sie erweiterte Steuerungsmöglichkeiten für die Feinabstimmung?

Unterstützte Animationsstile: Benötigen Sie 2D-Zeichen, realistische KI-Avatare, abstrakte Bewegungsgrafiken oder etwas ganz anderes?

Kommerzielle Lizenzierung: Können Sie die generierten Inhalte ohne rechtliche Einschränkungen für Marketing, Werbung oder die Arbeit mit Clients verwenden?

Integration in bestehende Workflows: Wie gut lässt sich das Tool mit Ihrem Video-Editor, Ihrer Asset-Bibliothek und Ihrem Wie gut lässt sich das Tool mit Ihrem Video-Editor, Ihrer Asset-Bibliothek und Ihrem Projektmanagement- System verbinden?

Rendering-Geschwindigkeit und Credit-System: Ist eine kreditbasierte Preisgestaltung für Ihr Team geeignet oder wird sie bei intensiver Nutzung teuer? Informieren Sie sich über die Kosten, bevor Sie mit der Erstellung beginnen.

📮ClickUp Insight: 88 % der Befragten unserer Umfrage nutzen KI für ihre persönlichen Aufgaben, doch über 50 % scheuen sich, sie bei der Arbeit einzusetzen. Die drei größten Hindernisse? Mangelnde nahtlose Integration, Wissenslücken oder Bedenken hinsichtlich der Sicherheit. Was wäre, wenn KI in Ihren Arbeitsbereich integriert und bereits sicher wäre? ClickUp Brain, der integrierte KI-Assistent von ClickUp, macht dies möglich. Er versteht Eingaben in einfacher Sprache und löst damit alle drei Bedenken hinsichtlich der Einführung von KI, während er Ihren Chat, Ihre Aufgaben, Dokumente und Ihr Wissen im gesamten Arbeitsbereich miteinander verbindet. Finden Sie Antworten und Erkenntnisse mit einem einzigen Klick!

Die Auswahl des richtigen KI-Animationstools kann überwältigend sein, und die Wahl des falschen Tools kostet Zeit und Geld. Wir haben eine Liste der 10 besten KI-Animationstools zusammengestellt, um Ihnen diese Entscheidung zu erleichtern.

Wir bieten Ihnen einen konvergierten KI-Arbeitsbereich, mit dem Sie nicht mehr zwischen verschiedenen Tools wechseln müssen – ClickUp!

1. ClickUp (Am besten geeignet für Teams, die KI-Animationsprojekte und kreative Workflows verwalten)

Testen Sie ClickUp kostenlos Zentralisieren Sie Ihren Arbeitsbereich in ClickUp mit Dokumenten, Aufgaben, Chats und integrierten Automatisierungen an einem Ort.

Ihre Animationssoftware rendert die Frames, aber wo führen Sie die Nachverfolgung der kreativen Entscheidungen durch, die sie gebildet haben? ClickUp wird zum operativen Rückgrat Ihres gesamten Animations-Projekts.

Sie können den chaotischen Prozess des Entwerfens von Skripten in einem System, des Storyboardings in einem anderen und der Einholung von Genehmigungen durch Stakeholder in einem dritten System konsolidieren.

📌Als Beispiel: Wenn ein Client beispielsweise eine Überarbeitung einer Szene wünscht, können Sie auf die entsprechenden ClickUp-Aufgaben verweisen. Diese enthalten bereits Details wie die Version des Skripts, die Storyboard-Referenz, das für das Rendering verwendete KI-Tool, den Status der Genehmigung und vorheriges Feedback. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, zwischen verschiedenen Tools zu wechseln, um den Kontext zu finden.

Generieren Sie Skripte und fordern Sie Vorschläge zum Workspace von ClickUp Brain an.

ClickUp Brain spielt auch eine entscheidende Rolle dabei, Kontextinformationen schnell verfügbar zu machen. Während Sie einen 12-seitigen Client-Briefing durchsehen, können Sie den nativen KI-Assistenten von ClickUp bitten, die wichtigsten Anforderungen für ein 60-sekündiges animiertes Video zusammenzufassen.

Und wenn Sie sich mitten in der Produktion befinden, kann es auch alle Rückmeldungen aus dem letzten Zyklus der Überprüfung anzeigen oder einen ersten Entwurf für ein Skript auf der Grundlage früherer Projekte erstellen. Da Brain auf Ihre ClickUp-Dokumente, Aufgaben und Kommentare zurückgreift, versteht es den Projektkontext. Sie geben keine Befehle an einen leeren KI-Assistenten. Sie arbeiten mit einem Assistenten, der bereits den Animationsstil, die Zielgruppe, die Fristen und frühere Überarbeitungen im Zusammenhang mit diesem Projekt kennt.

Für Teams, die ihre Content-Produktion skalieren möchten, unterstützt Brain außerdem folgende Aspekte:

Entwerfen von Social-Media-Bildunterschriften für eine animierte Veröffentlichung

Umwandlung von Meeting-Protokollen in strukturierte Produktionsaufgaben

Identifizieren Sie Hindernisse anhand von verpassten Terminen oder verzögerten Genehmigungen.

💡 Profi-Tipp: Wenn Animations-Workflows skaliert werden, kann nicht jeder Schritt mit starren Automatisierungsregeln abgebildet werden. Sie benötigen Automatisierungen, die den Kontext verstehen, bevor sie eine Aufgabe ausführen. ClickUp Super Agents arbeiten innerhalb Ihres Workspace-Kontexts. Anstatt einfache Wenn-Dann-Aktionen auszulösen, interpretieren sie die Situation und agieren eher wie ein Produktionskoordinator. 📌 So sieht das in der Praxis aus: Stellen Sie sich vor, ein Client lädt Feedback zu Überarbeitungen für mehrere Szenen hoch. Ein Super Agent kann: Überprüfen Sie die Kommentare und gruppieren Sie sie nach Szenen.

Markieren Sie wichtige Änderungen , die sich auf das Timing der Animation auswirken.

Weisen Sie Folgeaufgaben dem richtigen Editor oder Motion Designer entsprechend des Workloads zu.

Fügen Sie jeder Aufgabe den neuesten Anhang mit dem neuesten Storyboard und der neuesten Skript-Version bei.

Erstellen Sie eine Zusammenfassung für den Client, in der Sie erklären, was sich ändern wird. Sie müssen nicht jeden einzelnen Bereich des Workflows festlegen. Der Agent arbeitet mit dem Kontext Ihrer Projekte, früheren Überarbeitungen und Ihrer Teamstruktur.

Für Animationsteams, die mehrere KI-Tools für Animatoren verwalten, sorgt dies für eine flexiblere Produktion. Ihre Rendering-Tools generieren die Grafiken. ClickUp verwaltet das System, das dafür sorgt, dass diese Grafiken pünktlich geliefert werden.

Da die KI innerhalb des Workflows arbeitet, bleibt Ihnen viel Zeit, sich auf die Vorproduktion zu konzentrieren. In dieser Phase gewinnen Animationsprojekte entweder an Klarheit oder es kommt zu Verwirrung.

Mit ClickUp Whiteboards können Sie Storyboards, Szenensequenzen und Moodboards auf einer visuellen Leinwand entwerfen, die direkt mit der Umsetzung verbunden ist. Wenn Sie ein Szenenkonzept fertiggestellt haben, wandeln Sie es mit einem Klick in eine Aufgabe um.

Visualisieren Sie Ihre Ideen vom Konzept bis zur Umsetzung mit ClickUp Whiteboards.

Einfach ausgedrückt: Wenn Sie eine Produktbeschreibung entwerfen:

Frame 1: Setup der Problemstellung

Frame 2: Produktvorstellung

Frame 3: Feature-Übersicht

Frame 4: CTA

Jeder Frame wird zu einer umsetzbaren Aufgabe mit einem Mitarbeiter, einer Frist und verknüpften Assets. Visuelle Planung und Nachverfolgung des Projekts bleiben miteinander verbunden.

Erstellen Sie mit ClickUp Docs + Brain Repositorys für Ihr Unternehmen.

Sie können auch ClickUp Docs für das Verfassen von Skripten und die Zusammenarbeit an Briefings verwenden. Diese aktiven Repositorys erleichtern das Entwerfen von Animationsskripten, das Taggen von Reviewern oder Autoren und die Nachverfolgung von Versionshistorien. Und wenn das Skript genehmigt ist, weisen Sie die Produktionsaufgaben direkt aus dem Dokument zu.

Die besten Features von ClickUp

ClickUp Brain: Analysieren Sie Ihren Arbeitsbereich mit kontextsensitiver KI, um Feedback zusammenzufassen, Social-Media-Texte für Ihr neues Video zu entwerfen oder eine Storyboard-Referenz aus einem früheren Projekt zu finden.

ClickUp Whiteboards: Sammeln Sie Ideen, planen Sie Animationssequenzen, skizzieren Sie Storyboard-Frames auf einer gemeinsamen Leinwand und wandeln Sie das Konzept mit einem Klick direkt in eine Aufgabe um, indem Sie Assets verknüpfen.

ClickUp Dokumente: Schreiben und finalisieren Sie Animationsskripte in Echtzeit-Zusammenarbeit mit Ihrem Team und betten Sie Referenzvideos mit Inline-Kommentaren ein, sodass Feedback direkt mit der jeweiligen Dialogzeile verknüpft wird.

ClickUp Benutzerdefinierte Felder : Organisieren Sie Ihre Produktionspipeline, indem Sie Benutzerdefinierte Felder erstellen, um Ihre Projektansicht zu filtern und genau zu sehen, was noch aussteht, was genehmigt wurde und was fällig ist, und verfolgen Sie Informationen. Organisieren Sie Ihre Produktionspipeline, indem Sie Benutzerdefinierte Felder erstellen, um Ihre Projektansicht zu filtern und genau zu sehen, was noch aussteht, was genehmigt wurde und was fällig ist, und verfolgen Sie Informationen.

ClickUp Dashboards : Bieten Sie Stakeholdern mit anpassbaren Dashboards eine Echtzeit-Ansicht des Projektstatus und identifizieren Sie Engpässe bei der Team-Workload, ohne Ihr Kreativteam in ständige Meetings zu verwickeln. Bieten Sie Stakeholdern mit anpassbaren Dashboards eine Echtzeit-Ansicht des Projektstatus und identifizieren Sie Engpässe bei der Team-Workload, ohne Ihr Kreativteam in ständige Meetings zu verwickeln.

Vor- und Nachteile von ClickUp

Vorteile:

Konsolidiert kreative Workflows: Verwalten Sie Briefings, Skripte, Aufgaben und Feedback in einem konvergierten /AI-Workspace, um die Verwalten Sie Briefings, Skripte, Aufgaben und Feedback in einem konvergierten /AI-Workspace, um die Arbeitslast durch verstreute, unverbundene Tools zu reduzieren.

Versteht den Projektkontext: Im Gegensatz zu generischen KI-Assistenten nutzt ClickUp Brain Ihre ClickUp-Workspace-Daten, um relevante Zusammenfassungen und Vorschläge zu liefern.

Skalierbar mit Ihrem Team: Beginnen Sie mit den grundlegenden Features Beginnen Sie mit den grundlegenden Features für das Aufgabenmanagement und fügen Sie mit dem Wachstum Ihres Teams weitere erweiterte Features wie Dashboards und ClickUp-Automatisierungen hinzu.

Nachteile:

Die Vielzahl an benutzerdefinierten Anpassungsoptionen kann für neue Benutzer überwältigend sein.

Die mobile App bietet weniger Features als die Desktop-Version.

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 10.500 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein G2-Benutzer empfiehlt ClickUp aufgrund seiner Flexibilität:

Was mir an ClickUp am besten gefällt, ist die beispiellose Anpassungsfähigkeit und die schiere Bandbreite an Features. Es ist unglaublich leistungsstark, fast jeden Aspekt eines Workspaces an die spezifischen Bedürfnisse des Teams anpassen zu können, von benutzerdefinierten Status und Feldern bis hin zu einer Vielzahl von Ansichten wie Liste, Board, Kalender und Gantt-Ansicht. Diese Flexibilität bedeutet, dass wir die Plattform wirklich an unsere einzigartigen Workflows anpassen können, anstatt unsere Workflows an die Plattform anpassen zu müssen. Außerdem reduziert die Tatsache, dass alles von der Aufgabenverwaltung und Zeiterfassung bis hin zu Dokumenten und Whiteboards an einem Ort zu finden ist, die Anzahl der benötigten Tools erheblich und macht unser Team viel effizienter.

2. Runway (am besten geeignet für die Erstellung und Bearbeitung professioneller KI-Videos)

via Runway

Wenn Sie bei Videos Priorität auf präzise Physik und konsistente Beleuchtung legen, könnte Runway genau das Richtige für Sie sein. In der professionellen Videoproduktion machen unruhige Bewegungen oder sich verändernde Charakterdetails einen Clip für wichtige Projekte unbrauchbar. Die KI von Runway reduziert diese Artefakte und ermöglicht es Ihnen, ein KI-Video zu erstellen, das vom ersten bis zum letzten Frame seine visuelle Integrität beibehält.

Die Plattform umfasst eine Reihe gezielter Bearbeitungstools, die manuelle Nachbearbeitungsaufgaben automatisieren. Mit dem Motion Brush können Sie bestimmte Bewegungsbereiche innerhalb eines statischen Bildes definieren. Oder verwenden Sie den Hintergrundentferner, um Umgebungen ohne manuelles Rotoskopieren zu ersetzen.

Die besten Features von Runway

Text-zu-Video-Generierung: Beschreiben Sie eine Szene mit Details zu Beleuchtung, Kamerawinkel und Bewegung, um sie mit natürlichen Bewegungen und kohärenter Physik zu rendern.

Automatisieren Sie Charakterdarstellungen mit Act-One: Übertragen Sie Ihre eigenen Gesichtsausdrücke und Ihre Stimme direkt auf einen animierten oder filmischen Charakter, um herkömmliche Motion-Capture-Setups zu umgehen.

Multimodale KI-Bearbeitungssuite: Verfeinern Sie generierte Clips im selben Video-Editor mit Tools zum Entfernen von Hintergründen, zur Farbkorrektur und zur Nachverfolgung von Objekten, sodass Sie Ihre generierten Clips verfeinern können, ohne sie in einen separaten Video-Editor exportieren zu müssen.

Vor- und Nachteile von Runway

Vorteile:

Branchenführende Videoqualität: Das Ergebnis eignet sich für kommerzielle Projekte und überzeugt durch natürlich wirkende Beleuchtung, Schatten und Bewegungen.

Umfassendes Bearbeitungstoolkit: Die Kombination aus Die Kombination aus generativer KI und traditionellen Bearbeitungstools auf einer Plattform optimiert den Postproduktionsprozess.

Aktive Entwicklung: Runway veröffentlicht regelmäßig verbesserte Modelle und neue Features, sodass die Möglichkeiten des Tools ständig erweitert werden.

Nachteile:

Das kreditbasierte Preismodell kann teuer werden, wenn Sie viele Inhalte erstellen.

Die Lernkurve ist steiler als bei einfacheren, auf Vorlagen basierenden tools.

Die erstellten Clips haben derzeit eine kürzere Dauer.

Preise für Runway

Kostenlos: 125 Guthaben

Standard: 15 $/Monat pro Benutzer

Pro: 35 $/Monat pro Benutzer

Unbegrenzt: 95 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Runway

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Runway?

Ein G2-Benutzer hat sein Feedback zu Runway freigegeben:

RunwayML ist eines der besten KI-Tools auf dem Markt, es ist sehr einfach zu bedienen. Besonders gut gefällt mir das Bild-/Text-zu-Video-Tool, das wie ein Zauberstab funktioniert. Es lässt sich sehr einfach in meinen Workflow der Video-Bearbeitung integrieren. Ich verwende es häufig, um filmische Videoaufnahmen zu erstellen, die ich später in meine Zeitleiste einfügen kann, um spannende Videos in voller Länge zu erstellen, die meine Zuschauer lieben.

3. Animaker (Am besten geeignet für Anfänger, die 2D-Animationsvideos und Präsentationen erstellen möchten)

via Animaker

Sie benötigen keine Vorkenntnisse im Bereich Motion Design, um ein Skript in ein nutzbares 2D-Erklärvideo zu verwandeln. Animaker richtet sich an Clients ohne Animationserfahrung, die professionell aussehende Social-Media-Inhalte oder Website-Videos benötigen, ohne die Kosten einer spezialisierten Agentur in Kauf nehmen zu müssen. Es handelt sich um eine anfängerfreundliche Plattform mit einer Drag-and-Drop-Oberfläche und einer riesigen Bibliothek mit vorgefertigten Zeichen, Hintergründen und Requisiten. Sie können innerhalb weniger Stunden Social-Media-Inhalte, Präsentationen und Erklärvideos erstellen.

Die besten Features von Animaker

Umfangreiche Bibliothek mit vielen Zeichen und Assets: Greifen Sie auf Tausende vorgefertigte Zeichen mit anpassbaren Features zu und erstellen Sie markengerechte Personas, ohne sie von Grund auf neu entwerfen zu müssen.

Automatische Lippensynchronisierung: Laden Sie eine Sprachaufnahme hoch oder verwenden Sie die integrierte Text-to-Speech-Funktion, und Animaker führt automatisch die Synchronisierung der Mundbewegungen des Zeichens mit dem Ton durch.

Szenenbasierter Video-Builder: Verwenden Sie ihn wie eine Präsentationssoftware, sodass jeder, der mit PowerPoint oder Google Slides vertraut ist, ganz einfach Szene für Szene ein Video erstellen kann.

Vor- und Nachteile von Animaker

Vorteile:

Echt anfängerfreundlich: Benutzer ohne Animationserfahrung können ihr erstes Video in weniger als einer Stunde erstellen.

Umfassende Vorlagenbibliothek: Beginnen Sie mit vorgefertigten Vorlagen für gängige Anwendungsfälle wie Produktdemos und Social Ads, anstatt mit einer leeren Leinwand.

Niedrige Einstiegshürde: Die Plattform ist leicht zugänglich und die Tarife sind auf die Bedürfnisse kleiner Unternehmen zugeschnitten.

Nachteile:

Das Ergebnis hat einen erkennbaren „basierten auf Vorlagen“-Look, der möglicherweise nicht zu jeder Markenästhetik passt.

Die benutzerdefinierten Anpassungsoptionen sind im Vergleich zu professioneller Software begrenzt.

Die kostenlose Version enthält ein Wasserzeichen auf allen Exporten.

Preise für Animaker

Free Forever

Basic: 27 $/Monat

Starter: 45 $/Monat

Pro: 79 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Animaker

G2: 4,7/5 (über 950 Bewertungen)

Capterra: 4,2/5 (über 200 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Animaker?

Ein Capterra-Benutzer hat Animaker bewertet:

Es ist ein sehr vielseitiges Programm zum Erstellen aller Arten von Animationen, insbesondere im 2D-Stil. Ich habe es während meiner Schulzeit häufig verwendet und es war aufgrund seiner intuitiven Bedienung sehr leicht zu erlernen.

4. Adobe Firefly (Am besten geeignet für Designer im Adobe-Ökosystem, die KI-generierte Assets benötigen)

via Adobe Firefly

Sie wissen, wie zeitaufwändig es ist, Assets in der Adobe Creative Cloud von Grund auf neu zu erstellen.

Mit Adobe Firefly können Sie diese langwierige Vorproduktionsphase vermeiden. Das Tool integriert generative KI direkt in die Tools, die Sie bereits verwenden, wie Photoshop und Illustrator, und verbessert so Ihren bestehenden Workflow. Sie können nicht nur schnell Assets generieren, sondern auch visuelle Elemente einbinden, die Sie in Ihrer Animationspipeline verwenden können.

Die besten Features von Adobe Firefly

Generative Fill in Photoshop: Wählen Sie einen Bereich eines Bildes aus und beschreiben Sie, was Sie hinzufügen möchten, damit Firefly Inhalte generieren kann, die zur vorhandenen Perspektive und zum Stil passen.

Text-zu-Bild-Generierung: Erstellen Sie hochwertige Konzepte für Zeichen, Umgebungsgrafiken oder Storyboard-Frames aus einfachen Textvorgaben.

Nahtlose Creative Cloud-Integration: Firefly-Features werden direkt in Ihren Adobe-Apps angezeigt, sodass Sie nicht zu einem separaten Tool wechseln müssen.

Vor- und Nachteile von Adobe Firefly

Vorteile:

Klarheit bei kommerziellen Lizenzen: Der Schulungsansatz von Adobe bietet klarere kommerzielle Nutzungsrechte und reduziert damit die rechtliche Unsicherheit für Unternehmen.

Native Integration: Fügt KI-Funktionen hinzu, ohne die etablierten Workflows von Teams zu stören, die bereits in das Adobe-Ökosystem investiert haben.

Konsistente Qualität und Stilkontrolle: Die generierten Inhalte entsprechen einem professionellen Standard und können an die Ästhetik Ihrer Marke angepasst werden.

Nachteile:

Für den vollen Funktionsumfang ist ein Adobe Creative Cloud-Abonnement erforderlich.

Der Schwerpunkt liegt eher auf der Erstellung von Assets als auf der Erstellung vollständiger Videos oder Animationen.

Generative Guthaben haben ein Limit je nach Ihrem Abonnement-Niveau.

Preise für Adobe Firefly

Firefly Standard: 9,99 $/Monat

Firefly Pro: 19,99 $/Monat

Firefly Premium: 199,99 $/Monat

Creative Cloud Pro: 69,99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Adobe Firefly

G2: 4,4/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Adobe Firefly?

Hier ist die Meinung eines G2-Benutzers zu Adobe Firefly:

Die Flexibilität, einzigartige Inhalte auf der Grundlage bereits vorhandener Assets zu erstellen. Außerdem schätze ich die Flexibilität bei der Ausgabe und den Stilen. Ich kann mehrere Anpassungen vornehmen und diese herunterladen, aber auch neue Wege gehen, um herauszufinden, was meinen Anforderungen am besten entspricht. Ich kann auch für verschiedene Ausgabeformate erstellen, was sehr hilfreich ist. Ich kann es im Internet, in Printmedien, in sozialen Medien verwenden ... in dieser Hinsicht ist es einfach.

5. Synthesia (am besten geeignet für Geschäfte, die KI-Avatar-Schulungs- und Marketingvideos erstellen)

via Synthesia

Während 91 % der Geschäfte Videos mittlerweile als primäres Marketing-Tool einsetzen, bleibt die eigentliche Produktion ein Engpass. Beispielsweise ist es ein logistischer Albtraum, Führungskräfte oder Fachexperten vor die Kamera zu bringen.

Synthesia macht physische Sets überflüssig, indem es Ihre Skripte in Videos mit KI-Avataren umwandelt, die Ihr Skript in über 140 Sprachen sprechen können. Sie können professionell aussehende Talking-Head-Videos ohne Kameras, Studios oder Kenntnisse in der Videobearbeitung produzieren.

Der Prozess ist einfach: Wählen Sie aus über 230 vorgefertigten KI-Avataren oder erstellen Sie einen benutzerdefinierten Avatar, geben Sie Ihr Skript ein, und Synthesia rendert ein Video, in dem der Avatar den Inhalt mit natürlichen Lippenbewegungen präsentiert. Für Unternehmen, die einen Workflow für die Erstellung von Inhalten aufbauen müssen, reduziert dies die Produktionszeit und -kosten erheblich.

Die besten Features von Synthesia

Übersetzung mit einem Klick: Wandeln Sie ein einzelnes Skript in über 140 Sprachen um, um internationale Teams zu erreichen, ohne lokale Synchronsprecher engagieren zu müssen.

KI-Videoassistent: Laden Sie eine PDF- oder PowerPoint-Datei hoch, damit die KI auf der Grundlage Ihrer vorhandenen Dateien ein vollständiges Skript und eine Szenenstruktur generieren kann.

Persönliche Avatare: Erstellen Sie eine benutzerdefinierte digitale Version einer Führungskraft, um personalisierte Botschaften zu übermitteln, ohne dass diese bei jeder Aufnahme anwesend sein muss.

Vor- und Nachteile von Synthesia

Vorteile:

Beseitigt traditionelle Hindernisse bei der Videoproduktion: Jeder, der ein Drehbuch schreiben kann, kann ein professionell aussehendes Video produzieren.

Sofortige Aktualisierungen und Iterationen: Um ein Video zu ändern, führen Sie einfach eine Bearbeitung des Skripts durch und rendern Sie es neu, ohne dass Neuaufnahmen oder zusätzliche Produktionskosten anfallen.

Sicherheit auf Unternehmensebene: Dank SOC 2-Zertifizierung und DSGVO-Konformität eignet sich das Tool für Unternehmen mit strengen Anforderungen im Bereich des Datenschutzes und der Sicherheit.

Nachteile:

Obwohl sie beeindruckend sind, können KI-Avatare in manchen Anwendungsfällen immer noch nicht ganz die Authentizität eines echten menschlichen Moderators erreichen.

Die Ausgabe ist auf ein Talking-Head-Format beschränkt, das nicht für alle Arten von Video-Inhalten geeignet ist.

Preise für Synthesia

Free Forever

Starter: 14 $/Monat

Ersteller: 59 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Synthesia

G2: 4,7/5 (über 2.400 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 280 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Synthesia?

Das sagt ein Capterra-Benutzer über Synthesia:

Eine superschnelle Methode, um hochwertige Videos in jeder Sprache zu erstellen, in denen eine Person in die Kamera spricht. Sehr einfach zu bedienen und mit vielen Layout-Optionen.

6. Sora (Am besten geeignet für Ersteller, die eine filmreife Text-zu-Video-Generierung wünschen)

Die Beschaffung spezifischer B-Roll-Aufnahmen ist ein häufiger Engpass für Kreativteams. In der Regel muss man sich mit einem Stock-Clip begnügen, der nur vage der eigenen Vision entspricht. Sora, das Text-zu-Video-Modell von OpenAI, verwandelt diese Aufgabe von einer Such- und Entscheidungsaufgabe in eine Generierungsaufgabe. Es funktioniert eher wie ein Welt-Simulator als wie ein einfacher Animator, da es den 3D-Raum und die Physik versteht, sodass die Zeichen realistisch mit ihrer Umgebung interagieren können.

Die besten Features von Sora

Identitäten mit Zeichen verankern: Taggen Sie ein bestimmtes Zeichen in Ihrer Eingabeaufforderung, um ein einheitliches Erscheinungsbild über verschiedene Szenen und Umgebungen hinweg zu gewährleisten.

Erweiterte Dauerfunktion: Es können Clips mit einer Länge von bis zu 20 Sekunden generiert werden, wobei die Konsistenz erhalten bleibt, sodass das Ergebnis für tatsächliche Video-Projekte besser nutzbar ist.

Komplexes Szenenverständnis: Das Modell kann detaillierte Anweisungen mit spezifischen Kamerabewegungen interpretieren, wie beispielsweise eine Drohnenaufnahme, die bei Sonnenuntergang über einer Stadt aufgenommen wurde, und das mit überraschender Genauigkeit.

Vor- und Nachteile von Sora

Vorteile:

Erstklassige Bildqualität: Die Ausgabequalität von Sora ist derzeit führend auf dem Markt für KI-Videos, die für Verbraucher zugänglich sind.

Integriert in ChatGPT: Der Zugriff über ein bestehendes ChatGPT-Abonnement vereinfacht die Einführung für aktuelle Benutzer.

Schnelle Funktionsverbesserungen: Als Flaggschiff-Video-Modell von OpenAI erhält es erhebliche Entwicklungsressourcen.

Nachteile:

Es gibt einen Limit für die Verfügbarkeit und die Generierungsquoten, selbst für Abonnenten.

Im Vergleich zu tools, die sich auf die Bearbeitung konzentrieren, bieten sie weniger direkte Kontrolle über bestimmte visuelle Elemente.

Es ist nicht dafür ausgelegt, markenkonsistente kommerzielle Inhalte in großem Maßstab zu produzieren.

Preise für Sora

Im Lieferumfang von ChatGPT Plus enthalten : 20 $/Monat

Im Lieferumfang von ChatGPT Pro enthalten: 200 $/Monat

Sora-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

7. HeyGen (Am besten geeignet für Marketingteams, die personalisierte Videoinhalte in großem Umfang produzieren)

via HeyGen

Ihr Vertriebsteam hat Recht, wenn es personalisierte Videos wünscht, um mit potenziellen Kunden in Verbindung zu treten. Schließlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand durch ein personalisiertes Video Benutzerdefiniertes Produkt wird oder bleibt, 3,5-mal höher als bei einem allgemeinen Video.

HeyGen kann Ihnen dabei helfen. Es konzentriert sich auf die skalierbare Produktion von KI-Avatar-Videos und ermöglicht Ihnen die Erstellung personalisierter Videos in großen Mengen.

Erstellen Sie zunächst ein Video als Vorlage und generieren Sie automatisch Tausende von Versionen, in denen ein KI-Avatar jeden potenziellen Kunden mit seinem Namen anspricht.

Die besten Features von HeyGen

Sofortige Videoübersetzung mit Lippensynchronisierung: Laden Sie ein Video hoch, und HeyGen übersetzt es in über 40 Sprachen und passt dabei die Lippenbewegungen an den neuen Ton an.

Personalisierte Videos in großem Maßstab: Erstellen Sie Vorlagenvideos mit dynamischen Feldern für Namen oder Unternehmensdaten, um automatisch Tausende personalisierter Versionen zu generieren.

KI-Avatar-Klonen: Erstellen Sie aus nur wenigen Minuten Videomaterial einen digitalen Zwilling, sodass Ihr Avatar in unbegrenzten Videos erscheinen kann, ohne dass neue Sitzungen erforderlich sind.

Vor- und Nachteile von HeyGen

Vorteile:

Leistungsstarke Personalisierungsfunktionen: Die Möglichkeit, personalisierte Videos in großen Mengen zu erstellen, eröffnet Anwendungsfälle, die mit herkömmlicher Videoproduktion nicht möglich sind.

Authentische Übersetzungsqualität: Übersetzte Videos behalten die Stimmcharakteristika des Originalsprechers und die natürlichen Lippenbewegungen bei.

API- und Integrationsoptionen: Eine entwicklerfreundliche API ermöglicht die Integration mit CRMs und Plattformen für Marketing-Automatisierung.

Nachteile:

Die Qualität der KI-Avatare kann variieren, wobei einige natürlicher wirken als andere.

Personalisierungsfeatures erfordern ein sorgfältiges Design der Vorlage, um ungeschickte Formulierungen zu vermeiden.

Für ein bedeutendes Produktionsvolumen sind höherwertige Pläne erforderlich.

Preise für HeyGen

Free Forever

Ersteller: 29 $/Monat pro Benutzer

Geschäft : 149 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu HeyGen

G2: 4,8/5 (über 1400 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 300 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über HeyGen?

Eine Bewertung von Capterra reflektiert die Verwendung von HeyGen:

Realistische digitale Avatare können zur Produktion von Videos in großem Maßstab verwendet werden. Dank mehrsprachigem Support und schneller Videoerstellung eignet sich das Tool ideal für den E-Commerce.

8. Pika Labs (Am besten geeignet für experimentelle Ersteller, die sich mit KI-Videokunst und -Effekten beschäftigen)

via Pika Labs

Ist Ihre herkömmliche Animationssoftware zu komplex, um Ihr Portfolio cooler Illustrationen mit künstlerischen Bewegungen zu bereichern? Probieren Sie Pika Labs aus.

Es handelt sich um einen kreativ ausgerichteten KI-Videogenerator, der aus der KI-Kunst-Community hervorgegangen ist und künstlerischen Ausdruck gegenüber kommerzieller Perfektion in den Vordergrund stellt. Pika Labs eignet sich für die Konvertierung von Bildern in Videos und für die Animation von Standbildern mit organisch wirkenden Bewegungen.

Außerdem haben Sie mehr kreative Kontrolle als je zuvor! Das Hochladen eines Bildes ist kostenlos, und Sie können die Bewegungsrichtung, Intensität und den Stil nach Ihren Wünschen festlegen.

Die besten Features von Pika

Bild-zu-Video-Animation: Laden Sie ein beliebiges Standbild hoch und Pika erweckt es mit natürlichen Bewegungen zum Leben, indem es kreative Anweisungen wie „eine sanfte Brise bewegt die Blätter“ interpretiert.

Kreative Bewegungseffekte: Wenden Sie stilisierte Bewegungseffekte an, die über realistische Animationen hinausgehen, um surreale oder abstrakte Bilder zu erstellen.

Zugängliches Experimentieren: Die Plattform senkt die Einstiegshürde für Ersteller, die sich für KI-Videos interessieren.

Vor- und Nachteile von Pika

Vorteile:

Starke Bild-zu-Video-Funktionen: Die Fähigkeit von Pika, Standbilder mit kontrollierbaren, natürlichen Bewegungen zu animieren, gehört zu den besten auf dem Markt.

Kreativfreundliche Community: Eine aktive Discord-Community bietet einen Raum zum Austausch von Techniken, Anregungen und Inspirationen.

Günstiger Einstieg: Dank kostenloser Basisversion und kostengünstigen kostenpflichtigen Plänen ist das Tool für einzelne Ersteller erschwinglich.

Nachteile:

Es eignet sich weniger für kommerzielle Produktionen, die eine strenge Markenkonsistenz erfordern.

Die Ausgabequalität kann uneinheitlich sein, sodass manchmal mehrere Versuche erforderlich sind, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.

Es verfügt über eingeschränkte Features für Unternehmen und Support.

Preise für Pika

Free Forever

Pika-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

9. InVideo KI (Am besten geeignet für Content-Ersteller, die die Automatisierung der Produktion von Social-Media-Videos durchführen möchten)

via InVideo

Das Einhalten eines Kalenders für den Inhalt ist eine Herausforderung für sich. Das Schreiben von Skripten, die Suche nach Stock-Footage und die Bearbeitung können beispielsweise einen ganzen Nachmittag in Anspruch nehmen.

InVideo KI verwandelt diesen mehrstufigen Produktionsprozess in eine einzige Text Eingabeaufforderung. Sie geben das Thema vor, und die Plattform generiert innerhalb weniger Minuten einen vollständigen ersten Entwurf mit Formaten wie Skript, relevantem Archivmaterial, Hintergrundmusik und Voiceover.

Die besten Features von InVideo KI

KI-Stimmklonen: Nehmen Sie ein 30-sekündiges Beispiel Ihrer eigenen Stimme auf, um eine digitale Version zu erstellen, die alle Ihre zukünftigen Inhalte kommentieren kann, um eine bessere Markenkonsistenz zu erzielen.

Bearbeitung in natürlicher Sprache: Verwenden Sie die Magic Box – ein Command-Center für natürliche Sprache –, um Clips auszutauschen, das Tempo anzupassen oder ganze Szenen zu löschen, indem Sie einfach Ihre Anfrage eingeben.

Umfassende Integration von Stock-Medien: Greifen Sie direkt im Editor auf über 16 Millionen Stock-Videoclips, Bilder und Musiktitel zu.

Vor- und Nachteile von InVideo KI

Vorteile:

Beschleunigt die Produktion von Videos erheblich: Komprimiert stundenlanges Scripting, Filmmaterialsuche und Bearbeitung auf wenige Minuten.

Anfängerfreundlich mit professionellen Ergebnissen: Auch Benutzer ohne Erfahrung in der Video-Bearbeitung können ansprechende Inhalte produzieren, da die KI alle technischen Entscheidungen übernimmt.

Flexible Bearbeitung nach der Erstellung: Im Gegensatz zu Tools, die ein endgültiges, nicht mehr bearbeitbares Ergebnis liefern, generiert InVideo AI bearbeitbare Projekte.

Nachteile:

Die starke Abhängigkeit von Archivmaterial kann dazu führen, dass Videos in manchen Anwendungsfällen sehr generisch wirken.

Die kreativen Entscheidungen der KI entsprechen nicht immer den Vorstellungen des Benutzers, sodass manuelle Anpassungen erforderlich sind.

Die Qualität der KI-Stimme kann je nach Auswahl der Sprache und Stimme variieren.

Preise für InVideo KI

Free Forever

Plus: 35 $/Monat

Maximal: 60 $/Monat

Generativ: 120 $/Monat

Team: 999 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

InVideo KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 140 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 350 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über InVideo KI?

Ein Capterra-Benutzer gab seine Meinung zu InVideo frei

Mir gefällt die Benutzerfreundlichkeit und die übersichtliche Benutzeroberfläche. Ich schätze es, dass man Stockfotos verwenden kann und dennoch Premium-Services angeboten werden. Mir gefällt, dass ich Videos erstellen kann, die viel länger sind als auf anderen Plattformen.

10. Steve KI (Am besten geeignet für die schnelle Erstellung von Erklärvideos und animierten Videos)

via Steve KI

Steve KI rettet Sie aus Situationen, in denen Sie möglicherweise bis zum Ende des Tages eine 2D-Animation oder ein Schulungsmodul benötigen, auch wenn Sie keine Zeit haben, sich in eine professionelle Animationssoftware einzuarbeiten.

Es bietet Zugänglichkeit über detaillierte kreative Kontrolle. Sie liefern ein Skript, und die Engine ordnet Ihren Text automatisch einer Bibliothek mit über 1.000 animierten Zeichen und Hintergründen zu und erstellt innerhalb weniger Minuten einen synchronisierten Entwurf.

Über die Umwandlung von Text in Animationen hinaus bietet die Plattform ein Live-to-Animation-Tool. Es verwandelt reales Video in einen animierten Stil, wobei die ursprünglichen Bewegungen beibehalten werden. Sie können vorhandene Assets wiederverwenden, ohne die Kosten für ein spezielles Motion-Graphics-Team aufwenden zu müssen.

Die besten Features von Steve KI

Patentierte Text-zu-Animation-Engine: Die KI wandelt Skripte in animierte Videos um, mit automatischer Szenenerkennung, Auswahl der Zeichen und visueller Komposition.

KI Super Intent: Nutzen Sie das Kontextverständnis der Engine, um automatisch relevante Bilder und Übergänge basierend auf der Kernbotschaft Ihres Skripts auszuwählen.

Integration von Brand Kits: Laden Sie Ihre Logos, Farben und Schriftarten hoch, um sicherzustellen, dass die erstellten Videos automatisch Ihren Markenrichtlinien entsprechen.

Vor- und Nachteile von Steve KI

Vorteile:

Schnelle Produktionsgeschwindigkeit: Einfache Erklärvideos können in wenigen Minuten erstellt werden.

Einzigartige Live-Action-Konvertierung: Dieses Feature bietet kreative Optionen, die die meisten Anbieter nicht bieten.

Mehrere Animationsstile: Sie können zwischen den Animationsmodi „Cartoon“, „Realistisch“ und „Stilisiert“ wählen.

Nachteile:

Im Vergleich zu herkömmlichen Animationstools bietet es weniger benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten.

Die Animationsqualität kann je nach ausgewähltem Stil und Inhalt variieren.

Der Einstiegspreis ist höher als bei einigen anderen anfängerfreundlichen tools.

Preise für Steve KI

Starter: 29 $/Monat

Pro: 59 $/Monat

Generative KI: 129 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Steve KI Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,2/5 (über 20 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Steve KI?

Die Meinung eines G2-Benutzers zu Steve KI:

Die Erstellung eines Videos war sehr intuitiv und es standen einige vorgefertigte Avatare zur Verfügung. Bilder oder kurze Clips können später hinzugefügt werden.

🧠 Wissenswertes: Durch den Einsatz generativer KI für das Design von Zeichen und die Animation konnte Disney die Produktionszeit um 30 % reduzieren.

Wählen Sie das richtige KI-Animationstool für Ihr Team

Sie kennen bereits die besten Plattformen. Einige konzentrieren sich auf kinoreife Text-zu-Video-Anwendungen, während andere sich auf KI-Avatare, 2D-Erklärvideos oder Massenpersonalisierung spezialisiert haben.

Das tool, mit dem die Animation erstellt wird, ist jedoch nur ein Teil der Gleichung. Die größere Herausforderung besteht darin, alles drum herum zu verwalten – Skripte, Überarbeitungen, Storyboards, Feedback-Schleifen, Rendering-Credits, Fristen und Kundenfreigaben.

Wenn diese in getrennten Apps gespeichert sind, schrumpft die kreative Zeit und der Koordinationsaufwand steigt. Mit anderen Worten: Sie können den fortschrittlichsten KI-Video-Generator auf dem Markt haben. Wenn Ihre Briefings an einem Ort, Szenenaktualisierungen an einem anderen und die Genehmigungshistorie in Chat-Threads vergraben sind, verlangsamt sich die Produktion ohnehin.

Hier kommt ein konvergierter KI-Arbeitsbereich wie ClickUp ins Spiel. Sie bringen Ihre Assets unter einer operativen Ebene zusammen, die Ihre Dokumente, Aufgaben, Whiteboards, Dashboards und KI-Unterstützung miteinander verbindet.

Das richtige Setup für Ihr Team sorgt für Sichtbarkeit, Eigentümerschaft und Dynamik während des gesamten Animationslebenszyklus.

Wenn Sie das Koordinationschaos reduzieren und Ihr Kreativteam auf die eigentliche kreative Arbeit konzentrieren möchten, probieren Sie ClickUp aus und verwalten Sie Ihre KI-Animationspipeline an einem Ort.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Nein, im Gegenteil: KI-Tools ergänzen herkömmliche Software. Teams nutzen KI, um Szenen zu entwerfen, visuelle Richtungen zu testen oder schnelle Marketingmaterialien zu produzieren, und verfeinern oder erweitern diese Ergebnisse dann in herkömmlichen Animationsplattformen, wenn es auf Präzision ankommt.

Teams nutzen Projektmanagement-Plattformen, um Skripte, Storyboards, Aufgaben, Fristen und Freigaben zu zentralisieren. So bleiben die Nachverfolgung von Assets, die Versionskontrolle und das Feedback über alle an der Produktion beteiligten KI- und Bearbeitungs-Tools hinweg organisiert.

Die anfängerfreundlichen Plattformen Animaker und Synthesia bieten Vorlagen, Drag-and-Drop-Editoren und geführte Workflows, für die Sie kaum oder gar keine Vorkenntnisse im Bereich Animation benötigen.

Oftmals ja, aber das hängt von der Plattform und dem Plan ab. Lesen Sie die Lizenzbedingungen sorgfältig durch, um die kommerziellen Rechte zu bestätigen, insbesondere für Stock-Assets, Musik und KI-generierte Stimmen, die in Ihrem Video enthalten sind.