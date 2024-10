Wie Sie mit einer personalisierten Video-Strategie Ergebnisse erzielen

Wollen Sie wissen, wie Sie Videos erstellen, die Ihr Publikum liebt? Es geht nicht nur um großartige Inhalte, sondern auch darum, dem Betrachter ein besonderes Gefühl zu vermitteln.

Hier kommt das personalisierte Video ins Spiel. Stellen Sie sich ein Video vor, in dem ein Kunde mit seinem Namen begrüßt wird, in dem Produkte vorgestellt werden, für die er sich aufgrund früherer Käufe interessieren könnte, und in dem benutzerdefinierte Empfehlungen gegeben werden. Das ist so, als hätte man für jeden Zuschauer einen eigenen Vertriebsmitarbeiter.

Kein Wunder also, dass die Videokommunikation das digitale Marketing verändert. In diesem Blogbeitrag sprechen wir über die Entwicklung einer personalisierten Videostrategie und erkunden, wie sie Ihre Kommunikation verändern und Ihr Publikum dazu bringen kann, immer wieder zu kommen.

Was ist personalisiertes Video?

Ein personalisiertes Video ist mehr als nur das Hinzufügen des Namens zu einem Video - es geht darum, ein maßgeschneidertes Erlebnis zu schaffen, das den einzelnen Betrachter direkt anspricht.

Personalisiertes video-Marketing-Lösungen auf spezifische Kundenbedürfnisse, Zinsen und Vorlieben eingehen. Denken Sie an maßgeschneiderte Outfits anstelle von allgemeiner Massenware. Sie passen perfekt und hinterlassen einen bleibenden Eindruck.

Im Gegensatz zu Standardvideos mit allgemeinem Inhalt erkennen personalisierte Videos, dass jeder Betrachter etwas Besonderes ist und ein einzigartiges Erlebnis verdient. Diese Videos liefern persönliche und ansprechende Inhalte anhand von Daten wie Namen, Speicherort, Kaufhistorie und Surfverhalten

Sie können personalisierte Videos in jeder Phase der Customer Journey einsetzen, von der ersten Interaktion mit einem Interessenten bis zur Pflege bestehender Beziehungen.

Die "Spotify Wrapped"-Videos zum Jahresende von Spotify sind ein hervorragendes Beispiel für die Erstellung benutzerdefinierter Videoinhalte zur Verbesserung der Beziehungen zum Kunden. Diese benutzerdefinierten Videos zeigen den Benutzern der App ihre bevorzugten Genres sowie die am häufigsten gehörten Songs und Künstler.

via Spotify Ich will nicht angeben, aber auch Sie können von ClickUp einiges über die Erstellung einer Videostrategie lernen, die Ihr Einzelziel verblüfft:

via LinkedIn Wir nutzen Humor, um eine bessere Verbindung zu unserem Publikum herzustellen. Und wenn wir dieselben Zeichen für verschiedene Rollen verwenden, entsteht ein Gefühl der Vertrautheit.

Die Vorteile personalisierter Videos

Personalisierte Video-Inhalte bieten eine Reihe von Vorteilen, die Ihren Marketing-Aufwand erheblich verstärken können. Hier sind die fünf wichtigsten Vorteile:

Höhere Engagement-Raten

Betrachter beschäftigen sich mit einem Video, wenn sie das Gefühl haben, dass es für sie bestimmt ist. Personalisierte Videos erregen Aufmerksamkeit, indem sie die Zuschauer mit Namen ansprechen, ihre Vorlieben erkennen und auf ihre Bedürfnisse eingehen. Diese persönliche Note kann das Engagement erhöhen und zu höheren Klickraten, längerer Betrachtungsdauer und verstärkter Interaktion mit Ihrem Inhalt führen.

Erhöhte Konversionsraten

Personalisierte Video-Botschaften haben eine hohe Überzeugungskraft. Diese Videos leiten potenzielle Kunden auf natürliche Weise durch den Verkaufstrichter, indem sie relevante Lösungen anbieten. Ganz gleich, ob Sie jemanden zum Kauf Ihres Produkts, zur Anmeldung für eine Dienstleistung oder zur Buchung einer Demo ermutigen wollen, personalisierte Videos fördern die Aktion und steigern die Konversionsraten.

Verbessertes Kundenerlebnis

Kunden erwarten, dass Marken sie verstehen und relevante, zeitnahe Inhalte liefern. Personalisierte Videos zeigen Ihrem Publikum, dass Sie sich die Zeit genommen haben, auf seine Bedürfnisse einzugehen, was zu einem positiveren Kundenerlebnis führt.

Diese personalisierte Aufmerksamkeit kann die Kundentreue stärken und die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sie bei zukünftigen Käufen oder Interaktionen wiederkommen.

Jedes Business sammelt Kundendaten, aber nicht alle nutzen sie effektiv. Personalisierte Videos verwandeln diese Daten in ein wertvolles Gut, indem sie sie zur Erstellung sinnvoller, relevanter Inhalte nutzen. Daten wie frühere Käufe, Surfverhalten oder demografische Informationen ermöglichen es Ihnen, Videos zu erstellen, die auf jeden einzelnen Kunden zugeschnitten sind.

Stärkere Kundenbindung

Personalisierte Video-Marketinglösungen helfen, Kunden auch lange nach dem ersten Kauf zu binden. Durch die Bereitstellung benutzerdefinierter Inhalte - Folgeempfehlungen, exklusive Angebote oder personalisierte Nachrichten - können Sie langfristige Beziehungen pflegen.

Diese Videos zeigen Ihren Kunden, dass sie nicht nur eine weitere Nummer sind, was die Kundenbindungsrate deutlich erhöhen und zu weiteren Geschäften anregen kann.

Personalisierte Videos erregen Aufmerksamkeit, schaffen Vertrauen, steigern das Engagement und führen zu aussagekräftigen Ergebnissen für Ihr Geschäft.

Arten von personalisierten Videos

Es gibt viele Arten von personalisierten Videos, die den Betrachter in verschiedenen Phasen ansprechen sollen. Sehen wir uns einige Arten von personalisierten Videos an.

Dynamisch eingefügte Videos

Hierbei handelt es sich um voraufgezeichnete Videos mit Platzhaltern für personalisierte Elemente wie Namen, Speicherorte oder Produktempfehlungen. Die Elemente werden auf der Grundlage der Informationen des Betrachters dynamisch eingefügt, wodurch ein einzigartiges Ansichtserlebnis entsteht.

Videos mit segmentiertem Publikum

Bei diesem Ansatz werden unterschiedliche Versionen von Videos für bestimmte Zielgruppen erstellt, die auf demografischen Daten, Zinsen oder Verhalten basieren. Sie könnten zum Beispiel eine Version eines Videos für Neukunden und eine andere für Stammkunden erstellen.

Vollständig benutzerdefinierte Videos

Hierbei handelt es sich um die fortschrittlichste Form der Personalisierung, bei der KI-gestützte Plattformen einzigartige Videos für jeden Betrachter erstellen. Diese Videos können personalisierte Elemente enthalten, wie z. B. maßgeschneiderte Empfehlungen, Produktdemos oder virtuelle Testversionen.

Personalisierte Videos werden auch kategorisiert als:

Selfie-Videos: Dieses lockere Format, das oft mit einem Smartphone oder einer Webcam aufgenommen wird, schafft eine persönlichere Verbindung. Ideal für Danksagungen, Grußbotschaften oder schnelle Unternehmens-Updates, verleihen Selfie-Videos einen Hauch von Authentizität

Dieses lockere Format, das oft mit einem Smartphone oder einer Webcam aufgenommen wird, schafft eine persönlichere Verbindung. Ideal für Danksagungen, Grußbotschaften oder schnelle Unternehmens-Updates, verleihen Selfie-Videos einen Hauch von Authentizität Videos zur Bildschirmfreigabe: Perfekt für Anleitungen und Präsentationen,schulungsvideosund Kundensupport: Videos zur Bildschirmfreigabe zeigen Ihren Computerbildschirm, um Prozesse, Softwareanwendungen oder Folien visuell zu demonstrieren. Sie sind unverzichtbar für Bildungsinhalte, die visuelle Hilfsmittel erfordern

Perfekt für Anleitungen und Präsentationen,schulungsvideosund Kundensupport: Videos zur Bildschirmfreigabe zeigen Ihren Computerbildschirm, um Prozesse, Softwareanwendungen oder Folien visuell zu demonstrieren. Sie sind unverzichtbar für Bildungsinhalte, die visuelle Hilfsmittel erfordern Hybridvideos: Kombinieren Sie das Beste aus beiden Welten mit Hybridvideos. Beginnen Sie mit einer persönlichen Einführung oder einem Kommentar und gehen Sie dann nahtlos zur Freigabe des Bildschirms für detaillierte Erklärungen über. Dieses Format ist besonders geeignet fürfesselnde Tutorials, Produktdemonstrationen oder umfassende Serviceübersichten, bei denen eine persönliche Note und tiefgehende Informationen wichtig sind

Wie man personalisierte Videos erstellt

Die Erstellung personalisierter Videos mag entmutigend erscheinen, aber mit den richtigen Tools macht sie Spaß. Wir führen Sie durch die Schritte zur Erstellung effektiver, personalisierter Videos.

Schritt 1: Planen Sie Ihren Inhalt

Definieren Sie zunächst Ihre Zielgruppe und Ihre Ziele. Welche Botschaft wollen Sie vermitteln, und an wen wenden Sie sich?

Hier kommen Tools wie CickUp nützlich sein. ClickUp ist eine umfassende Projektmanagement-Plattform, die Ihre Videoproduktion rationalisiert.

Sie können verwenden ClickUp Dokumente um Ideen zu sammeln und Ihr Skript zu strukturieren. Die kollaborativen Features von ClickUp ermöglichen es Ihnen, in Echtzeit Input von Ihrem Team zu sammeln und so Ihr Messaging bis ins kleinste Detail abzustimmen.

verwandeln Sie Ihre Video-Skripte in fesselnde Erzählungen mit ClickUp Docs

Egal, ob es um die Erstellung gezielter Verkaufsgespräche oder detaillierter Kundenanleitungen geht, ein gut geplantes Skript ist das Rückgrat eines personalisierten Videos. ClickUp Docs hilft Ihnen, das perfekte Skript zu planen.

Mit ClickUp Docs können Sie:

Ihre Dokumente nahtlos mit Aufgaben verbinden, um einen dynamischen Workflow zu schaffen

Dokumente mit Ihrem Team in Echtzeit bearbeiten und sicherstellen, dass alle auf der gleichen Seite sind

Sich kreativ inspirieren lassen und Ihre Texte mit KI-generierten Vorschlägen verbessern

Formatieren Sie Ihre Dokumente mit Überschriften, Listen, Tabellen und Code-Blöcken

Verfolgen Sie Änderungen an Ihren Dokumenten und kehren Sie bei Bedarf zu früheren Versionen zurück

Sparen Sie Zeit und Aufwand, indem Sie vorgefertigte Vorlagen für verschiedene Dokumenttypen verwenden

Kombinieren Sie die Vorteile von Dokumenten und Whiteboards für Brainstorming und visuelle Zusammenarbeit

Fügen Sie benutzerdefinierte Felder hinzu, um bestimmte Informationen nachzuverfolgen und Ihren Inhalt zu organisieren

Schritt 2: Schreiben Sie Ihr Skript mit KI

Das Schreiben eines Skripts muss nicht zeitaufwändig sein, denn Sie haben ClickUp AI. Verwenden Sie ClickUp Gehirn um personalisierte Skripte für bestimmte Zielgruppen zu erstellen. Es kann schnell Marketingmaterialien erstellen, einschließlich E-Mail-Skripte, Social-Media-Beiträge und Website-Texte, um sicherzustellen, dass Video-Inhalte auf allen Plattformen abgestimmt sind.

gestalten Sie Ihre Videos mit ClickUp Brain noch ansprechender

Sie können die KI auch auffordern, den Ton und die Botschaften auf der Grundlage individueller Kundendaten anzupassen, damit sich jedes Skript einzigartig und relevant anfühlt. Das ist noch nicht alles! Sie können ClickUp Brain auch nutzen, um videos zusammenfassen .

Schritt 3. Brainstorming und Kollaboration

Sie sind sich nicht sicher, wie Sie mit der Erstellung personalisierter Videos beginnen sollen, oder brauchen neue Ideen? Verwenden Sie ClickUp Whiteboards um mit Ihrem Team auf visuell ansprechende Weise ein Brainstorming durchzuführen. Sie können Karten mit Kunden-Personas erstellen, kreative Konzepte skizzieren und den Flow Ihrer personalisierten Video-Strategie visuell verfolgen - alles an einem Ort.

ClickUp Whiteboards sind ein Kraftpaket für die visuelle Zusammenarbeit. Sie können Mindmaps und Flussdiagramme erstellen, um ihre Ideen zu organisieren . Außerdem können Sie Aufgaben und Dokumente einbetten, um alles Projektbezogene an einem Ort zu halten.

mit ClickUp Whiteboards können Sie mühelos Ideen für Ihre personalisierten Videos sammeln und planen

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Ihrem Team zusammen, um gemeinsam Ideen zu sammeln und nahtlos zu planen. Durch Ziehen und Ablegen von Elementen können Sie Ihr Whiteboard ganz einfach neu anordnen, und mithilfe von Verbindungselementen können Sie Aufgaben, Dokumente und andere Elemente visuell verknüpfen, um eine klare Übersicht über Ihr Projekt zu erhalten.

Schritt 4: Visualisieren mit Storyboards

Bevor Sie Ihr Video drehen, sollten Sie die visuellen Elemente mit einem Storyboard planen. Storyboard-Vorlagen skizzieren klar und visuell jede Szene, jede Einstellung und jede Idee, so dass Sie ein abschließendes Bild Ihres Projekts erhalten, noch bevor Sie die Aufnahme starten.

Sie können Ihr Storyboard ganz einfach mit Ihrem Team freigeben, Feedback einholen und schnelle Anpassungen vornehmen.

Die ClickUp Storyboard-Vorlage ist ein perfektes tool zur Organisation und Visualisierung der Szenen für Ihr personalisiertes Video. Damit können Sie jeden Moment des Videos aufschlüsseln und so für Klarheit und Konsistenz in Ihrer Botschaft und Ihrem Bildmaterial sorgen.

Visualisieren Sie den Flow Ihrer personalisierten Videos mit der Storyboard-Vorlage von ClickUp

Und das Beste daran? Alles ist in ClickUp gespeichert, sodass Sie Aufgaben nahtlos verknüpfen, Fristen setzen und den Fortschritt neben Ihrem Storyboard verfolgen können.

Schritt 5: Erstellen Sie Ihr Video

Sobald Ihr Skript fertig ist, ist es an der Zeit, es zum Leben zu erwecken mit ClickUp Clips . Mit diesem Tool lassen sich Videos schnell aufnehmen und bearbeiten, so dass der Inhalt für jeden Betrachter personalisiert werden kann. Ob Sie nun eine Präsentation aufzeichnen , einer Produktdemo, einer Danksagung oder eines Verkaufsgesprächs, Clips vereinfacht den Prozess und sorgt für ein nahtloses Erlebnis.

Mit ClickUp Clips ist das Aufnehmen, Transkribieren und Freigeben von Videos ein Kinderspiel. Sie können auch Kommentare zu Videos hinterlassen, sie in Aufgaben verwandeln und sogar Videos nach bestimmten Informationen durchsuchen.

Jeder Clip ist übersichtlich in seinem Projekt organisiert, so dass relevante Videos für verschiedene Verkaufskampagnen leicht zu finden sind.

erstellen Sie mit den benutzerfreundlichen Bearbeitungswerkzeugen von ClickUp Clips beeindruckende personalisierte Videos

Darüber hinaus speichert der ClickUp Clips Hub alle aufgenommenen Clips an einem zentralen Speicherort, um den Zugriff zu erleichtern.

Hier sind einige herausragende Features von ClickUp Clips:

Kostenlose Bildschirmaufzeichnung ohne Wasserzeichen

Automatische KI-generierte Transkriptionen mit Zeitstempeln und Snippets

Videos direkt in ClickUp einbetten, öffentliche Links freigeben oder Videodateien herunterladen

Kommentieren Sie Videos, um Diskussionen über den Inhalt anzuregen

Konvertieren Sie Videos in Aufgaben und weisen Sie sie Mitgliedern Ihres Teams zu, um sie zum Handeln anzuregen

Durchsuchen Sie Videotranskripte, um bestimmte Details zu finden

Verwalten und organisieren Sie alle Ihre Videos im Clips Hub für einen optimierten Zugriff

Diese Features machen ClickUp Clips zu einem leistungsstarken Tool zur Steigerung der Produktivität und Zusammenarbeit durch Videos.

Schritt 6: Effiziente Verwaltung der Video-Produktion

Verwalten Sie Ihren gesamten Workflow für die Videoproduktion mit der Vorlage für die Videoproduktion von ClickUp

Die ClickUp Vorlage für Videoproduktion ist Ihre Komplettlösung, um kreative Ideen in ausgefeilte Videos zu verwandeln. Diese Vorlage hilft Ihnen, organisiert zu bleiben, Aufgaben zu verwalten und Termine von der Vorproduktion bis zur Bearbeitung zu verfolgen.

Ganz gleich, ob Sie eine Marketing-Kampagne, eine YouTube-Serie oder ein Projekt für einen Client produzieren - mit dieser Vorlage haben Sie einen klaren Fahrplan, setzen sich klare Ziele, organisieren Aufgaben in der Produktionsvorbereitung und planen Produktionsressourcen.

Sobald die Personalisierung Ihres Videos abgeschlossen ist, können Sie es freigeben! Verwenden Sie die ClickUp Social Media Posting Schedule Vorlage zur Organisation und Planung Ihrer Videos auf verschiedenen Plattformen. Mit dieser Vorlage können Sie alle Ihre Beiträge in den sozialen Medien planen und nachverfolgen und so eine rechtzeitige Veröffentlichung und konsistente Kommunikation sicherstellen.

ClickUp Vorlage für Social Media Posts

Wo man personalisierte Videos verwenden kann

Personalisierte Videos bieten unendlich viele Möglichkeiten, die Kommunikation und Kundenbindung in Marketing- und Business-Einstellungen zu verbessern. Sie helfen, eine tiefere Verbindung zu Ihrem Publikum herzustellen.

Sehen wir uns die wichtigsten Anwendungsfälle an, in denen personalisierte Videos eine große Wirkung entfalten können:

Willkommensvideos

Der erste Eindruck zählt, und personalisierte Willkommensvideos sind eine gute Möglichkeit, die Beziehung zum Kunden auf dem richtigen Fuß zu beginnen.

Stellen Sie sich vor, ein neuer Kunde erhält ein Video, das ihn namentlich begrüßt und ihm die spezifischen Features oder Dienste vorstellt, für die er sich angemeldet hat.

Ein Beispiel: Eine E-Commerce-Plattform könnte ein Begrüßungsvideo versenden, in dem Produkte vorgestellt werden, die mit dem ersten Kauf des Kunden in Zusammenhang stehen, damit er sich besonders wohl fühlt.

Videos mit Produktempfehlungen

Haben Sie schon einmal im Internet eingekauft und Vorschläge gesehen, die auf Ihren früheren Einkäufen basieren? Stellen Sie sich das jetzt in Form eines Videos vor.

Wenn ein Kunde zum Beispiel kürzlich ein Paar Laufschuhe gekauft hat, könnten Sie ihm ein personalisiertes Video mit passendem Zubehör oder ergänzender Ausrüstung schicken - abgeschlossen mit seinem Namen und seinen Vorlieben, die in den Inhalt integriert sind.

Dankeschön Videos

Manchmal ist ein einfaches "Danke" sehr hilfreich. Sie können personalisierte Dankeschön-Videos versenden, nachdem ein Kunde einen Kauf getätigt, sich für einen Service angemeldet oder sogar an einem Webinar teilgenommen hat.

Sprechen Sie den Zuschauer persönlich an und bedanken Sie sich für seine Aktion, um eine echte Verbindung zu schaffen.

Ein Beispiel: Ein SaaS-Unternehmen könnte ein personalisiertes Video versenden, in dem es sich bei neuen Abonnenten bedankt, die nächsten Schritte erläutert und seine Wertschätzung für die Wahl seines Produkts zum Ausdruck bringt.

Videos für Ereignisse

Ganz gleich, ob Sie ein Webinar, eine Produkteinführung oder eine Konferenz veranstalten, ein personalisiertes Video zur Einladung zu einem Ereignis kann die Teilnahmequote erheblich steigern. Sprechen Sie die Eingeladenen mit Namen an und verweisen Sie auf Details wie ihre Branche oder frühere Interaktionen, um der Einladung einen exklusiven Charakter zu verleihen.

Wenn Sie beispielsweise ein Software-Ereignis bewerben, können Sie personalisierte Videos versenden, in denen die Sitzungen oder Produkte hervorgehoben werden, die für die Interessen des jeweiligen Teilnehmers am wichtigsten sind.

Videos zur Kundenansprache

Personalisierung kann den Unterschied zwischen einem ignorierten und einem geschlossenen Geschäft ausmachen. Videos zur Kundenansprache eignen sich hervorragend, um die Aufmerksamkeit potenzieller Kunden auf sich zu lenken und eine Beziehung zu ihnen aufzubauen.

Sie können einem potenziellen Kunden zum Beispiel ein personalisiertes Video schicken, in dem Sie auf die spezifischen Herausforderungen seines Unternehmens eingehen, erklären, wie Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung ihm helfen kann, und sogar auf frühere Unterhaltungen oder Kontaktpunkte verweisen. Eine persönliche Nachricht erregt Aufmerksamkeit und zeigt, dass Sie Ihre Hausaufgaben erledigt haben.

Videos für E-Mail-Kampagnen

Einbetten von personalisierten videos in Ihre E-Mail kampagnen können Ihre Öffnungs- und Klickraten erhöhen. Begrüßen Sie die Empfänger mit ihrem Namen, gehen Sie auf ihre spezifischen Bedürfnisse ein und übermitteln Sie ihnen eine Nachricht, die auf sie zugeschnitten ist, damit Ihre E-Mails ansprechender und wirkungsvoller werden.

Nehmen wir an, ein Kunde hat kürzlich einen neuen Laptop gekauft. Sie könnten ihm eine personalisierte E-Mail mit einem Video schicken, in dem kompatibles Zubehör wie eine Laptoptasche, eine Maus und Kopfhörer vorgestellt werden.

Das Video könnte die Vorteile des jeweiligen Zubehörs hervorheben und eine persönliche Nachricht enthalten wie: "Wir haben gesehen, dass Sie kürzlich unseren neuen Laptop gekauft haben. Schauen Sie sich dieses unverzichtbare Zubehör an, um Ihr Erlebnis zu verbessern."

Videos für Schulungen und Anleitungen

Für B2B-Unternehmen oder Anbieter von Dienstleistungen, personalisierte schulungsvideos können Kunden dabei helfen, sich mit Ihrem Produkt oder Ihrer Dienstleistung zurechtzufinden, und zwar auf der Grundlage ihres speziellen Anwendungsfalls. Ganz gleich, ob Sie neue Mitglieder in Ihr Team einführen oder langjährige Kunden schulen, diese Videos sorgen dafür, dass die Inhalte relevant und ansprechend sind.

Ein Beispiel: Ein Softwareunternehmen bietet ein komplexes Projektmanagement tool an und hat vor kurzem einen neuen Client aus der Marketingbranche an Bord geholt.

Anstatt ein allgemeines Tutorial zu versenden, erstellt das Unternehmen ein personalisiertes Video für diesen Client.

Die personalisierte Videobotschaft könnte den Client namentlich ansprechen und die Verwendung von Features des Tools demonstrieren, die für ein Marketingteam besonders wichtig sind, wie z. B. die Nachverfolgung von Kampagnen, die Verwaltung von Kalendern mit Inhalten und die Zusammenarbeit mit externen Teams.

Maximieren Sie Ihre personalisierte Video-Strategie mit ClickUp

Personalisierte Erlebnisse sind der Schlüssel, um sich im Video-Marketing abzuheben. Und personalisierte Videos sind eine der besten Möglichkeiten, um eine Verbindung zu Ihrem Publikum herzustellen.

Mit ClickUp ist die Erstellung personalisierter Videos einfacher als das sprichwörtliche Kinderspiel. Von der Erstellung von Skripten bis hin zur Aufnahme und Verwaltung von Videos ist ClickUp Ihre ultimative Plattform für personalisiertes Videomarketing.

Und mit den vorgefertigten ClickUp-Vorlagen können Sie den gesamten Prozess vereinfachen, Ihre Ideen schneller umsetzen und Videos innerhalb von Sekunden erstellen.

Also, worauf warten Sie noch? Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an und bringen Sie Ihre Video-Marketing-Strategie auf die nächste Stufe.