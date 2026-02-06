Wie Sie Entwickler mit Amazon Q KI schneller einarbeiten können

Die Einarbeitung eines neuen Entwicklers dauert länger, als die meisten Teams erwarten.

👉🏼 44 % der Unternehmen geben an, dass es mehr als zwei Monate dauert, bis neue Entwickler produktiv sind.

Glauben Sie, es handelt sich um ein Talentproblem? Nicht wirklich. Es handelt sich um ein Problem der Wissenslücke.

Am ersten Tag sehen sich neue Ingenieure mit einer riesigen Codebasis, fragmentierter Dokumentation und jahrelangen Architekturentscheidungen konfrontiert, an denen sie nicht beteiligt waren.

Das Ergebnis? Sie verbringen zu viel Zeit mit Suchen, Nachfragen oder Warten auf Antworten von erfahrenen Ingenieuren (und nicht genug Zeit mit der eigentlichen Entwicklung von Code).

Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie Amazon Q Developer, den KI-Codierungsassistenten von AWS, einsetzen und anfängliche Reibungsverluste reduzieren können, indem Sie Ihre Codebasis und den technischen Kontext verständlicher machen. Außerdem erfahren Sie, wie Sie ihn mit dem strukturierten Workflow-Management von ClickUp kombinieren können, um ein komplettes Onboarding-System zu schaffen.

Lassen Sie Ihre Entwickler innerhalb von Tagen statt Wochen Code beitragen! 🤩

Was ist Amazon Q Developer?

Amazon Q Developer ist ein KI-Assistent von AWS , der Entwicklern dabei hilft, Software effizienter zu verstehen, zu erstellen und zu warten. Dies reduziert direkt eine der größten Herausforderungen beim Onboarding: sich mit einer unbekannten Codebasis vertraut zu machen.

via AWS

So funktioniert Amazon Q Developer

Es funktioniert als Plugin direkt in der integrierten Entwicklungsumgebung (IDE) Ihres Entwicklers, wie VS Code oder einem JetBrains-tool. Das bedeutet, dass Hilfe genau dort verfügbar ist, wo sie Code schreiben, sodass sie nicht mehr zwischen verschiedenen Kontexten wechseln und anderswo suchen müssen.

Es funktioniert auf zwei Arten:

Zunächst ermöglicht eine Oberfläche zum Chatten den Entwicklern, Fragen in natürlicher Sprache zu stellen. Zweitens bietet es Inline-Vorschläge und schließt den Code automatisch während der Eingabe auf der Grundlage der Muster ab, die es aus Ihrer Codebasis gelernt hat.

Warum Amazon Q für das Onboarding von Entwicklern verwenden?

Was es für das Onboarding so leistungsstark macht, ist, dass es sich nicht um einen generischen Chatbot handelt. Sie erstellen eine Verbindung zwischen dem Chatbot und den privaten Wissensquellen Ihres Unternehmens.

Code-Repositorys: Es lernt aus Ihrem tatsächlichen Code in GitHub, Gitlab oder Bitbucket.

Dokumentation: Es zieht Kontext aus Ihren Wikis in Confluence oder SharePoint.

Issue-Tracker: Es versteht die Geschichte des Projekts aus Jira oder GitHub Issues.

Durch die Indexierung Ihrer internen Informationen liefert Amazon Q Antworten, die speziell auf Ihre Systeme zugeschnitten sind, und keine vagen Vorschläge aus dem öffentlichen Internet.

👀 Wussten Sie schon? Amazon Q ist nicht nur hilfreich, um die Einarbeitung zu beschleunigen. Es wurde entwickelt, um den gesamten Softwareentwicklungszyklus zu unterstützen. Neue Mitarbeiter können es nutzen, um: Bestehende Features verstehen

Hilfe beim Verfassen eines neuen Beitrags

Ein Problem beheben

Generieren Sie Unit-Tests oder sogar

Aktualisieren Sie einen Legacy-Teil der Anwendung

Sie können vom ersten Tag an einen sinnvollen Beitrag leisten, anstatt wochenlang nur zu versuchen, sich zurechtzufinden.

Warum die Einarbeitung von Entwicklern zu lange dauert

Die Frustration über einen langsamen Einarbeitungsprozess für Entwickler wird nicht nur von den neuen Mitarbeitern empfunden, sondern belastet das gesamte Entwickler-Team.

💰 Stellen Sie sich Folgendes vor: Selbst die durchschnittliche Einarbeitungszeit von zwei Monaten für Entwickler ist kostspielig. Bei Gesamtkosten von ~150.000 USD/Jahr kann ein neuer Mitarbeiter, der in den ersten zwei Monaten mit einer Produktivität von ~50 % arbeitet, ~12.500 USD an Produktionsausfällen verursachen. Multipliziert man dies mit einem Dutzend Neueinstellungen, führt eine langsame Einarbeitung schnell zu jährlichen Verlusten in sechsstelliger Höhe für Engineering-Teams.

Die Verlangsamung beim Einarbeiten von Entwicklern wird durch häufige Engpässe verursacht, die sich mit der Zeit verstärken:

Dokumentationsflut: Wichtige Informationen sind verstreut: Architekturdiagramme in einem Confluence-Wiki, API-Anleitungen in einem Notion-Dokument, Setup-Anweisungen in einer README-Datei und wichtige Entscheidungen, die in alten Slack-Threads vergraben sind. Es gibt keine einzige Quelle der Wahrheit, sodass neue Mitarbeiter ihre erste Woche mit einer frustrierenden Schnitzeljagd verbringen. Wichtige Informationen sind verstreut: Architekturdiagramme in einem Confluence-Wiki, API-Anleitungen in einem Notion-Dokument, Setup-Anweisungen in einer README-Datei und wichtige Entscheidungen, die in alten Slack-Threads vergraben sind. Es gibt keine einzige Quelle der Wahrheit, sodass neue Mitarbeiter ihre erste Woche mit einer frustrierenden Schnitzeljagd verbringen.

Tribal Knowledge: Der wichtigste Kontext – das Der wichtigste Kontext – das Tribal Knowledge oder das Warum hinter dem Code – wird oft gar nicht schriftlich festgehalten. Er befindet sich in den Köpfen Ihrer erfahrensten Ingenieure. Wenn diese nicht verfügbar sind, im Urlaub sind oder schließlich das Unternehmen verlassen, geht dieses Wissen verloren, und jeder Neueinsteiger muss es mühsam neu entdecken.

Probleme beim Setup der Umgebung: Allein das Setup einer lokalen Entwicklungsumgebung kann mehrere Tage in Anspruch nehmen. Microsoft hat herausgefunden, dass sich Allein das Setup einer lokalen Entwicklungsumgebung kann mehrere Tage in Anspruch nehmen. Microsoft hat herausgefunden, dass sich die Einarbeitung in die Workstation durch Configuration-as-Code von 3–5 Tagen auf wenige Minuten verkürzen lässt. Ohne die richtigen Tools haben neue Entwickler jedoch weiterhin Probleme mit der Installation von Abhängigkeiten, dem Zugriff auf die richtigen Repositorys und der Navigation in der CI/CD-Pipeline.

Komplexität der Codebasis: Moderne Anwendungen sind selten einfach. Ein neuer Entwickler kann mit einem riesigen Monorepo oder einem weitläufigen Netzwerk von Microservices konfrontiert sein. Ohne eine klare Karte oder einen Einstiegspunkt ist es unmöglich zu wissen, wo man anfangen soll, was zu einem Gefühl der Überforderung führt.

Wie Amazon Q Developer die Einarbeitung von Entwicklern beschleunigt

Neue Entwickler stecken oft in einer „Entdeckungsschleife“ fest – sie wissen nicht genug, um überhaupt die richtigen Fragen zu stellen. KI-Assistenten wie Amazon Q durchbrechen diesen Zyklus, indem sie das institutionelle Wissen Ihres Teams sofort durchsuchbar machen. Und schon verwandeln sie wochenlange frustrierende Entdeckungsarbeit in wenige Minuten der Produktivität.

Wie? Durch diese drei Kernfunktionen:

Sofortige Antworten auf technische Fragen

Angenommen, Ihr neuer Entwickler muss verstehen, wie der Prozess der Authentifizierung Ihrer App funktioniert. Nach der alten Methode müsste er eine Frage in einem öffentlichen Slack-Kanal posten und hoffen, dass die richtige Person sie sieht ... oder versuchen, einen erfahrenen Entwickler zu finden, der gerade nicht in einem Meeting ist. Er könnte stundenlang auf eine einfache Antwort warten.

Mit der Chat-Oberfläche von Amazon Q können sie einfach auf Englisch fragen: „Wie funktioniert unser Prozess der Authentifizierung?“ Da die Oberfläche mit Ihren Repositorys und Wikis verbunden ist, erstellt sie eine klare Erklärung auf der Grundlage Ihres tatsächlichen Codes und Ihrer Dokumentation.

Amazon Q beschleunigt auch den Onboarding-Prozess für Entwickler , indem es ihnen ermöglicht, selbstständig Antworten zu finden und sofort weiterzuarbeiten.

📮ClickUp Insight: Wissensarbeiter versenden durchschnittlich 25 Nachrichten pro Tag, um Informationen und Kontext zu suchen. Dies deutet darauf hin, dass viel Zeit mit Scrollen, Suchen und Entschlüsseln fragmentierter Unterhaltungen in E-Mails und beim Chatten verschwendet wird. 😱 Wenn Sie nur eine intelligente Plattform hätten, die Aufgaben, Projekte, Chats und E-Mails (plus KI!) an einem Ort vereint. Aber die haben Sie: Probieren Sie ClickUp aus!

Code-Vorschläge und Empfehlungen in Echtzeit

Einer der schwierigsten Aspekte beim Eintritt in ein neues Team ist das Erlernen des lokalen Codierungsstils und der Muster . Dies führt zu einem zusätzlichen Zeitaufwand für Code-Reviews, um stilistische Probleme zu beheben.

Amazon Q bietet eine Inline-Code-Vervollständigung, die als Echtzeit-Mentor fungiert.

Mustererkennung: Das System lernt die Konventionen Ihres Teams kennen, sodass seine Vorschläge neue Mitarbeiter auf natürliche Weise dazu anleiten, Code zu schreiben, der sich nahtlos einfügt.

Code-Erklärung: Ein Entwickler kann einen Block mit unbekanntem Code markieren und Amazon Q bitten, dessen Funktion zu erklären.

via AWS

Testgenerierung: Es kann auch Unit-Tests für einen Codeabschnitt generieren, wodurch neue Entwickler sowohl das erwartete Verhalten des Codes verstehen als auch sofort wertvolle Tests beitragen können.

🧠 Interessante Tatsache: Der Finanzdienstleistungsriese DTCC meldete nach der Einführung von Amazon Q Developer eine 30-prozentige Reduzierung der Codefehler, wodurch Entwickler bereits bei ihrer ersten Aufgabe besseren Code schreiben konnten.

Automatisierte Code-Transformationen und -Upgrades

Neue Entwickler werden oft sofort ins kalte Wasser geworfen – sie werden älteren Teilen der Anwendung zugewiesen, die eine jahrelange Geschichte haben. Möglicherweise müssen sie mit einer Legacy-Version einer Sprache oder einem veralteten Framework arbeiten, das sie noch nie zuvor verwendet haben.

Bevor sie auch nur die kleinste Änderung vornehmen können, müssen sie zunächst verstehen, warum der Code so aussieht, wie er aussieht. Diese Lernkurve kann einschüchternd sein.

Amazon Q Developer kann dabei helfen. Es bietet zwar keine vollständige Automatisierung groß angelegter Upgrades von Anfang bis Ende, kann jedoch aktualisierten Code generieren, Refactorings vorschlagen und veraltete Muster kennzeichnen. Anstatt sich mit Syntaxänderungen oder Abhängigkeitsproblemen herumzuschlagen, können sich neue Mitarbeiter auf das Wesentliche konzentrieren: die Geschäftslogik hinter der Änderung.

Das ist auch für kleinere Erfolge nützlich. Ein Entwickler kann Amazon Q bitten, eine komplexe Funktion zu überarbeiten, um sie lesbarer zu machen. Die integrierte Sicherheitsscanfunktion kann Schwachstellen im Code identifizieren und Korrekturen vorschlagen, wodurch verhindert wird, dass neue Mitarbeiter versehentlich Sicherheitsrisiken verursachen.

Neue Entwickler müssen sich nicht mehr mit Legacy-Code herumschlagen. Und dieses frühe Gefühl der Dynamik trägt entscheidend dazu bei, wie schnell sie sich als Teil des Teams fühlen.

Voraussetzungen für das Setup von Amazon Q Developer

Bevor Sie Amazon Q in Ihrem Team einführen, sollten Sie einige grundlegende Dinge beachten. Das ist nichts Besonderes, betrachten Sie es einfach als eine Art „Checkliste vor der Checkliste“:

AWS-Konto: Sie benötigen ein aktives AWS-Konto mit Berechtigungen zum Aktivieren und Konfigurieren von Amazon Q-Diensten.

Konfiguration der Identitäts- und Zugriffsverwaltung (IAM): Dies ist für die Sicherheit von entscheidender Bedeutung.

Setup des Identitätsanbieters: Für die Nutzung im Team müssen Sie eine Single-Sign-On-Lösung (SSO) konfigurieren. Amazon Q lässt sich in das IAM Identity Center integrieren, das externe Identitätsanbieter über SAML oder OIDC unterstützt.

Zugriff auf Repositorys: Sie müssen entscheiden, aus welchen Wissensquellen Amazon Q lernen soll. Sie müssen entscheiden, aus welchenAmazon Q lernen soll.

Netzwerkaspekte: Stellen Sie sicher, dass die IDEs Ihrer Entwickler mit AWS-Endpunkten kommunizieren können.

💡 Profi-Tipp: Für die meisten Teams ist die Amazon Q Developer Pro-Stufe die praktische Wahl für die Einarbeitung in großem Umfang. Sie bietet Ihnen die administrativen Kontrollen, das organisatorische Setup und die höheren Limits für die Nutzung, die Sie für die Verwaltung der Zugriffsrechte im gesamten Team benötigen.

So richten Sie Amazon Q Developer für Ihr Team ein

Sobald die Voraussetzungen erfüllt sind, können Sie Amazon Q Developer einführen. Das Setup selbst ist nicht kompliziert, aber es ist hilfreich, es in mehreren Phasen zu betrachten. Im Wesentlichen gibt es drei Teile: die Installation der IDE-Erweiterung, die Konfiguration der Authentifizierung für Ihr Team und die Überprüfung, ob Entwickler das Tool reibungslos in ihrer täglichen Arbeit einsetzen können.

Eine grundlegende Einführung kann in wenigen Stunden erledigt werden. Größere Unternehmen oder Teams mit komplexen Berechtigungen sollten jedoch zusätzliche Zeit für Tests und die Feinabstimmung der Zugriffsrechte einplanen.

Schritt 1: Installieren Sie die Amazon Q Developer-Erweiterung

Die Installation erfolgt lokal auf dem Rechner jedes Entwicklers. Amazon Q wird als Erweiterung für gängige IDEs bereitgestellt, sodass der Installationsprozess unkompliziert ist.

VS Code-Benutzer finden die Erweiterung, indem sie im Visual Studio Marketplace nach „Amazon Q“ suchen und auf „Installieren“ klicken.

via AWS

Benutzer von JetBrains IDE (IntelliJ IDEA oder PyCharm) können es über den JetBrains Marketplace oder über die Einstellungen der IDE im Abschnitt „Plugins“ installieren.

Nach der Installation wird der Entwickler aufgefordert, sich anzumelden. Er kann eine AWS Builder-ID für den individuellen Gebrauch verwenden oder sich für Team-Setups über das zuvor konfigurierte IAM Identity Center für die Authentifizierung verwenden.

via AWS

Nach der Authentifizierung fügt die Erweiterung automatisch ein Chat-Fenster zur IDE hinzu und aktiviert Inline-Code-Vorschläge. Um schnell zu überprüfen, ob es funktioniert, geben Sie einen Kommentar ein, der eine Funktion beschreibt, und sehen Sie, ob Amazon Q Code-Vorschläge anbietet.

via AWS

Schritt 2: Verbinden Sie Ihre Repositorys

Dies ist der Schritt, der Amazon Q von einem generischen KI-Tool zu einem personalisierten Experten für Ihre Codebasis macht. Sie müssen ihm mitteilen, wo es das Wissen Ihres Teams finden kann. Dies geschieht in der Amazon Q-Konsole innerhalb von AWS.

Sie sehen Optionen für die Verbindung verschiedener Datenquellen. Zu den gängigen Optionen für das Onboarding von Entwicklern gehören:

Code-Repositorys: GitHub, Gitlab, Bitbucket

Dokumentationsplattformen: Confluence, SharePoint oder sogar eine Website mit Ihren internen Wikis

Issue-Tracker: Jira, GitHub Issues

Für jede Quelle müssen Sie sich authentifizieren und die Häufigkeit der Synchronisierung konfigurieren. Beachten Sie, dass der anfängliche Prozess der Indexierung einige Zeit in Anspruch nehmen kann, insbesondere bei großen Codebasen oder umfangreichen Dokumentationsseiten. Planen Sie daher diese Verzögerung ein.

💡 Profi-Tipp: Amazon Q Developer wurde zwar entwickelt, um kontextbezogene Unterstützung basierend auf dem Code zu bieten, an dem ein Entwickler arbeitet, aber es ist wichtig, klare Erwartungen zu formulieren: Das Tool erfasst oder versteht nicht automatisch jedes interne System als Standard. Die Qualität der Antworten hängt vom Kontext ab, der durch die Umgebung und die Berechtigungen des Entwicklers verfügbar ist.

📮ClickUp Insight: Nur 12 % der Befragten unserer Umfrage nutzen KI-Features, die in Produktivitätssuiten integriert sind. Diese geringe Akzeptanz deutet darauf hin, dass den aktuellen Implementierungen möglicherweise die nahtlose, kontextbezogene Integration fehlt, die Benutzer dazu bewegen würde, von ihren bevorzugten eigenständigen Konversationsplattformen umzusteigen. Kann die KI beispielsweise einen AutomatisierungsWorkflow auf der Grundlage eines Nur-Textes des Benutzers ausführen? ClickUp Brain kann das ! Die KI ist tief in alle Aspekte von ClickUp integriert, darunter die Zusammenfassung von Chat-Threads, das Verfassen oder Überarbeiten von Texten, das Abrufen von Informationen aus dem Workspace, das Erstellen von Bildern und vieles mehr! Schließen Sie sich den 40 % der ClickUp-Kunden an, die mehr als drei Apps durch unsere Allround-App für die Arbeit ersetzt haben!

Schritt 3: Zugriff und Berechtigungen konfigurieren

Nachdem Sie die Verbindungen Ihrer Wissensquellen hergestellt haben, besteht der letzte Schritt darin, zu verwalten, wie Ihr Team darauf zugreift. In der AWS-Konsole erstellen Sie eine „Amazon Q-Anwendung“, die als Container für die Konfiguration Ihres Teams dient.

Hier verwenden Sie IAM Identity Center, um die Authentifizierung der Mitglieder des Teams zu verwalten und Gruppen zur Zugriffskontrolle zu erstellen.

📌 Sie können beispielsweise eine Gruppe „Frontend-Entwickler” erstellen, die nur Zugriff auf Frontend-Repositorys hat, und eine Gruppe „Backend-Entwickler” mit Zugriff auf Backend-Dienste. Durch diese Workspace-Begrenzung wird sichergestellt, dass die Vorschläge und Antworten, die jeder Entwickler erhält, für seine Rolle hochrelevant sind.

Die Verwaltungskontrollen ermöglichen Ihnen außerdem Folgendes:

Limit-Einstellungen festlegen

Aktivieren oder deaktivieren Sie bestimmte Features und

Aktivieren Sie die Audit-Protokollierung aus Compliance-Gründen.

Lassen Sie vor der vollständigen Einführung einige Entwickler die Konfiguration testen, um sicherzustellen, dass sie auf die richtigen Wissensquellen zugreifen können und dass alles wie erwartet funktioniert.

Best Practices für die Einarbeitung von Entwicklern mit Amazon Q

Die bloße Installation eines neuen tools garantiert noch nicht, dass es auch angenommen wird. Die Art und Weise, wie Sie es einführen, ist genauso wichtig wie die Konfiguration. Um die Einarbeitung von Entwicklern tatsächlich zu beschleunigen, müssen Sie die menschliche Seite der Veränderung berücksichtigen – Gewohnheiten, Vertrauen und tägliche Workflows.

Die folgenden Best Practices stammen aus erfolgreichen Rollouts im Unternehmen und konzentrieren sich darauf, frühzeitig Schwung aufzubauen, Zustimmung zu gewinnen und schnell einen echten Wert zu zeigen.

Beginnen Sie mit einem Pilote-Team

Anstatt Amazon Q sofort in Ihrer gesamten Entwicklungsabteilung einzuführen, beginnen Sie mit einem kleinen, fokussierten Pilotteam. Dies kann eine einzelne Gruppe oder eine Handvoll Entwickler aus verschiedenen Teams sein. Ein Pilotprogramm trägt dazu bei, eine reibungslose Einführung in großem Maßstab sicherzustellen.

Die Vorteile?

Probleme frühzeitig erkennen: Sie können Konfigurations- oder Berechtigungsprobleme in kleinem Umfang aufdecken und beheben, bevor sie sich auf alle auswirken.

Sammeln Sie wertvolles Feedback: Das Pilotteam kann wichtiges Feedback dazu geben, welche Wissensquellen am hilfreichsten sind und welche fehlen.

Bauen Sie interne Champions auf: Die Entwickler in der Pilotgruppe werden zu Ihren internen Experten und Fürsprechern. Ihre Erfolgsgeschichten und Erfahrungen aus erster Hand sind von unschätzbarem Wert, um andere Teams davon zu überzeugen, das Tool zu übernehmen.

💡 Profi-Tipp: Um die größte Wirkung zu erzielen, wählen Sie ein Team, in dem bald neue Mitarbeiter hinzukommen. So können Sie die Auswirkungen des Tools auf deren Einarbeitungserfahrung direkt messen und aussagekräftige Erfahrungsberichte sammeln.

Legen Sie klare Metriken für den Erfolg fest

Wie rechtfertigen Sie also die Investition in ein tool wie Amazon Q?

Natürlich müssen Sie in der Lage sein, die Auswirkungen zu messen, und bevor Sie es sagen: Vage Ziele wie „schnelleres Onboarding” reichen nicht aus. Legen Sie klare Metriken fest, die sowohl Ihrem Team als auch der Unternehmensleitung den Wert verdeutlichen.

Erwägen Sie die Nachverfolgung der folgenden Leistungskennzahlen (KPIs):

Metriken Was wird gemessen? Zeit bis zum ersten Committen Die Zeit, die ein neuer Entwickler benötigt, um seinen ersten sinnvollen Code-Beitrag einzureichen Fragen an Teamkollegen Eine Verringerung der Anzahl der Fragen, die in öffentlichen Slack-Kanälen oder Direktnachrichten an erfahrene Entwickler gestellt werden. Selbst gemeldete Zuversicht Eine einfache Umfrage, in der neue Mitarbeiter gebeten werden, eine Bewertung ihrer Zuversicht und ihrer Bereitschaft nach ihrer ersten Woche oder ihrem ersten Monat abzugeben. Verwendung von Amazon Q Das Volumen der Abfragen und welche verbundenen Wissensquellen am häufigsten aufgerufen werden

Legen Sie eine Basislinie für diese Metriken fest, bevor Sie mit dem Pilotprogramm beginnen. So können Sie klare, überzeugende Vorher-Nachher-Daten präsentieren, die die Wirksamkeit des Tools belegen. Außerdem können Sie so Lücken in Ihren Wissensquellen identifizieren.

Schaffen Sie Dynamik durch schnelle Erfolge

Wie werden Tools tatsächlich eingeführt? Nicht weil jemand gesagt hat, dass sie eingeführt werden sollten, sondern weil jemand gesehen hat, dass sie funktionieren.

Wenn ein neuer Mitarbeiter innerhalb von Sekunden weiterkommt, anstatt einen halben Tag auf eine Antwort zu warten, ist das ein Gewinn.

Wenn Amazon Q eine Frage beantwortet, für die Sie sonst stundenlang Dokumente und alte PRs durchforsten müssten, ist das ein weiterer Vorteil.

Und wenn jemand sein erstes Commit früher als erwartet einreicht? Das ist auf jeden Fall eine Erwähnung wert!

Ermutigen Sie Ihr Pilot-Team, diese „Aha“-Momente freizugeben. Sprechen Sie darüber. Stellen Sie sie ins Rampenlicht.

Oft reicht schon ein einfacher ClickUp-Chat-Kanal – ein Ort für schnelle Tipps, Geschichten zum Thema „Das hat mir Zeit gespart“ oder Fragen, die zu einer besseren Nutzung anregen. Zeigen Sie einfach offen, dass das tool seinen Zweck erfüllt.

Denn wenn ein skeptischer leitender Ingenieur sieht, wie ein neuer Teamkollege ein Problem löst, mit dem er zuvor zu kämpfen hatte, wird seine Neugier geweckt. Und sobald Neugierde aufkommt, dauert es meist nicht lange, bis die Akzeptanz folgt.

Wie ClickUp zusammen mit Amazon Q die Einarbeitung von Entwicklern optimiert

Amazon Q ist zwar hervorragend geeignet, um Entwicklern bei der Bewältigung der technischen Komplexität einer Codebasis zu helfen, löst jedoch nicht das gesamte Onboarding-Problem. Ein neuer Entwickler benötigt außerdem einen klaren, strukturierten Plan, der festlegt, was er bis wann zu erledigen hat und wen er treffen muss.

Amazon Q beantwortet die Frage „Wie funktioniert dieser Code?“, aber nicht „Woran sollte ich gerade arbeiten?“. Hier kommt ClickUp als idealer Partner ins Spiel. 🛠️

Zusammen decken sie beide Seiten der Einarbeitung ab: Kontext und Koordination.

Von verstreuten Schritten zu einem klaren Weg nach vorn

Die meisten Onboarding-Prozesse für Entwickler sind nicht absichtlich chaotisch. Sie entwickeln sich einfach mit der Zeit so. Eine Checkliste befindet sich in einem Dokument. Zugriffsanfragen erfolgen in Slack. Architektur-Notizen befinden sich an einem ganz anderen Ort. Neue Mitarbeiter geben ihr Bestes, um alles zusammenzufügen, während Manager versuchen, den Fortschritt von der Seitenlinie aus zu verfolgen.

ClickUp bringt Struktur in diese Arbeitsflut.

Mit ClickUp von Arbeitschaos zu Konvergenz

Mit ClickUp Aufgaben können Sie die Einarbeitung in einen klaren, wiederholbaren Plan verwandeln, der alles von dem Setup der Umgebung bis zur ersten Code-Überprüfung an einem Ort zusammenfasst. Keine Spekulationen. Keine Momente, in denen Sie sich fragen: „Habe ich das schon gemacht?“

Benutzerdefinierte Felder ergänzen den fehlenden Kontext, der normalerweise in den Köpfen der Menschen vorhanden ist: zugewiesener Mentor, gewährter Repo-Zugriff und fertiggestellte Einführungen. Es handelt sich um kleine Details, die jedoch die Einarbeitung beeinträchtigen können, wenn sie übersehen werden.

Machen Sie Wissen nutzbar, statt es nur zu dokumentieren.

Dokumentation allein hilft Entwicklern nicht weiter – zugängliche Dokumentation hingegen schon.

ClickUp Docs bietet Ihnen eine zentrale Startseite für Einführungsleitfäden, Architekturübersichten und Teamnormen. Der eigentliche Unterschied liegt jedoch darin, wie Docs mit der Arbeit verbunden ist. Ein neuer Entwickler kann sich über einen Prozess informieren und direkt zu der ClickUp-Aufgabe springen, in der er ihn anwendet, und zwar im selben Workspace.

Verbinden Sie Ihre Onboarding-Dokumente mit Ihren Aufgaben und Projekten mit ClickUp Docs.

Und wenn sich etwas ändert (was immer der Fall ist), bleibt eine Verbindung zwischen Aktualisierungen und dem Workflow bestehen, anstatt veraltet zu sein.

Benötigen Sie Tipps zur Erstellung technischer Dokumentationen, um Entwickler auf dem Laufenden zu halten? Dieses Video dient Ihnen als Leitfaden:

Überlassen Sie die Routinearbeiten der KI

Genau wie Amazon Q übernimmt ClickUp Brain, der native und kontextsensitive Assistent von ClickUp, viele schwierige Aufgaben, um die Einarbeitung für alle einfacher und reibungsloser zu gestalten.

Fragen sich neue Mitarbeiter, wo sie etwas finden können? Brain kann es mit natürlichen Sprachbefehlen anzeigen.

Möchten Sie ein hochgestecktes Onboarding-Ziel in konkrete Unteraufgaben umwandeln? Brain kann diese für Sie entwerfen.

Möchten Sie eine schnelle Zusammenfassung des Fortschritts, ohne ständig nach Updates suchen zu müssen? Brain hat sie.

Helfen Sie neuen Mitarbeitern mit ClickUp Brain dabei, Fragen zu Unternehmensrichtlinien, Best Practices und sogar zur Codebasis selbstständig zu beantworten.

Anstatt dass Manager als menschlicher Klebstoff fungieren – indem sie immer wieder dieselben Fragen beantworten und denselben Status überprüfen –, hilft ClickUp Brain neuen Mitarbeitern und Neueinsteigern dabei, sich selbstständig kontextbezogene Informationen zu beschaffen.

Setzen Sie ClickUp Super Agents als Ihre KI-Teamkollegen ein, und die Einarbeitung läuft wie von selbst. Fügen Sie ein Startdatum hinzu, und die Aufgaben werden zugewiesen. Mentoren werden benachrichtigt. Willkommensnachrichten werden verschickt. Niemand muss sich die einzelnen Schritte merken – sie laufen einfach ab.

Erfahren Sie, wie Super Agents mit ihren KI-Superkräften Ihre Arbeit verwalten. Sehen Sie sich dieses Video an!

Sichtbarkeit ohne Mikromanagement

Für Manager ist die Einarbeitung neuer Mitarbeiter oft wie eine Black Box.

Ist alles auf Kurs? Steckt jemand fest? Sind wir dabei, etwas Wichtiges zu übersehen?

ClickUp Dashboards ändern das. Sie erhalten eine Echtzeit-Ansicht des Einarbeitungsfortschritts im gesamten Team. So lässt sich leichter erkennen, wer sich reibungslos einarbeitet und wer möglicherweise Hilfe benötigt. Sie können sogar KI-Karten einrichten, um zusammenzufassen, wie lange neue Mitarbeiter brauchen, um Meilensteine wie ihren ersten Commit zu erreichen.

Verwenden Sie KI-Karten in ClickUp-Dashboards, um die Leistung neuer Mitarbeiter zusammenzufassen.

Vorlagen für einen schnellen Start

ClickUp verfügt über eine vorgefertigte Bibliothek mit Onboarding-Vorlagen, mit denen Sie das mühsame Erstellen von Seiten von Grund auf vermeiden und vom ersten Tag an für Konsistenz sorgen können. Wählen Sie eine dieser Vorlagen aus, um loszulegen:

Greifen Sie auf eine vorgefertigte, schrittweise Liste mit Aufgaben zu, um neue Mitarbeiter schnell einzuarbeiten. Konto-Setup, Zugriff auf Tools, Überprüfung der Dokumentation, Ziele für die erste Woche ... jede Aufgabe erhält klare Eigentümer und Fälligkeitstermine, sodass Sie schnell vorankommen und gleichzeitig die Verantwortlichkeiten klar verteilt sind.

Kostenlose Vorlage herunterladen Organisieren Sie Onboarding-Aufgaben besser mit der Onboarding-Checkliste-Vorlage von ClickUp.

Da das System auf Checklisten basiert, lässt es sich leicht für jeden neuen Entwickler duplizieren und bietet dennoch Spielraum für benutzerdefinierte Aufgaben je nach Rolle oder Team.

Wenn Ihr Onboarding mehrere Wochen (oder Monate) dauert, bietet Ihnen diese Vorlage mehr Struktur, um es von Anfang bis Ende zu verwalten. Sie umfasst mehrere Ansichten – wie Zeitleiste, Fortschritt und Onboarding-Phasen – sowie Benutzerdefinierte Felder zur Nachverfolgung von Mentoren, Abteilungen, Startdaten und Status.

Kostenlose Vorlage herunterladen Holen Sie sich einen gebrauchsfertigen Onboarding-Workflow, um neue Mitarbeiter mit der ClickUp-Vorlage für das Onboarding von Mitarbeitern schnell einzuarbeiten.

Dies ist besonders nützlich für Teams, die Sichtbarkeit über den Einarbeitungsfortschritt mehrerer neuer Mitarbeiter gleichzeitig haben möchten.

Diese Vorlage wurde für verteilte Teams entwickelt und konzentriert sich darauf, Flurgespräche durch Klarheit zu ersetzen. Sie kombiniert klar sequenzierte Aufgaben, asynchrone Check-ins und zentralisierte Dokumentation, sodass Remote-Mitarbeiter immer wissen, was als Nächstes von ihnen erwartet wird.

Kostenlose Vorlage herunterladen Optimieren Sie Ihren Remote-Onboarding-Prozess schnell und einfach mit der ClickUp-Vorlage für Remote-Onboarding.

Das Ergebnis: weniger Slack-Nachrichten, weniger Unsicherheit und eine einheitlichere Erfahrung – unabhängig davon, woher jemand kommt.

🤝 Freundliche Erinnerung: Jede Vorlage bietet Ihnen eine funktionierende Grundlage, auf der Sie Automatisierungen, ClickUp Brain und teamspezifische Workflows einbinden können, wenn sich das Onboarding weiterentwickelt.

Machen Sie die Einarbeitung von Entwicklern zu einem System, statt zu einem chaotischen Prozess.

Amazon Q hilft Entwicklern, sich innerhalb der Codebasis schneller zu bewegen. ClickUp sorgt dafür, dass alles rund um diesen Code – Aufgaben, Wissen, Menschen und Fortschritt – ebenso reibungslos abläuft.

Zusammen verwandeln sie das Onboarding von einer fragmentierten Erfahrung in ein System. Ein System, in dem neue Entwickler weniger Zeit damit verbringen, sich zurechtzufinden, und mehr Zeit damit, sinnvolle Arbeit zu leisten.

Möchten Sie sich selbst davon überzeugen? Holen Sie sich noch heute Ihr kostenloses ClickUp-Konto!

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Das Setup von Amazon Q kann in wenigen Stunden erfolgen, aber die Zeit, die das Tool benötigt, um Ihre Wissensquellen vollständig zu indexieren, hängt von der Größe Ihrer Repositorys ab. Entwickler können die Chat- und Code-Vorschlags-Features sofort nach der Installation der IDE-Erweiterung nutzen.

Amazon Q unterstützt einen breiten Bereich gängiger Programmiersprachen, darunter Python, Java, JavaScript, TypeScript und C#. Die Tiefe des Supports und die Qualität der Vorschläge sind für Sprachen, die häufig in AWS-Umgebungen verwendet werden, am stärksten.

Sie können Ihre ClickUp-Dokumente als Wissensquelle für Amazon Q verbinden, sodass die Prozessdokumentation und der Projektkontext Ihres Teams in die Antworten einfließen können. So entsteht ein Workflow, in dem Aufgabenmanagement und Code-Unterstützung zusammenwirken, um die Einarbeitung zu unterstützen.

Die Free-Stufe ist für einzelne Entwickler konzipiert und bietet grundlegende Features. Für die Einarbeitung von Teams ist in der Regel die Pro-Stufe erforderlich, da sie wichtige Verwaltungsfunktionen wie Organisationskontrollen, höhere Limite und die Möglichkeit zur benutzerdefinierten Anpassung von Wissensquellen für verschiedene Teams umfasst.