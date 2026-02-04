So verwenden Sie GitHub Copilot für die Backend-Entwicklung

Laut einer Umfrage von Stack Overflow verwenden mittlerweile 62 % der Entwickler KI-Tools für das Coding, aber die meisten betrachten sie immer noch eher als verbesserte Autovervollständigung denn als echte Entwicklungsbeschleuniger.

Dieser Leitfaden führt Sie durch die Verwendung von GitHub Copilot speziell für die Backend-Entwicklung – von der Setup-Phase und der Erstellung von Eingabeaufforderungen bis hin zur Integration in den Workflow Ihres Teams in ClickUp.

Was ist GitHub Copilot?

Wenn Sie jemals beim Tippen eines weiteren Express-Route-Handlers oder Django-Modell-Serialisierers gestöhnt haben, kennen Sie das Gefühl – Boilerplate-Code ist der Preis, den Sie zahlen müssen, bevor Sie zu den interessanten Problemen kommen.

GitHub Copilot ist ein KI-gestützter Programmierassistent, der in Ihrem Code-Editor integriert ist und als Ihr KI-Paarprogrammierer fungiert. Er wurde mit einer riesigen Menge an öffentlichem Code trainiert, sodass er die Muster und Konventionen beliebter Backend-Frameworks wie Express, Django und Spring Boot versteht.

Das bedeutet, dass es idiomatischen Code für Ihren spezifischen Stack generieren und sich um die sich wiederholenden Rahmenbedingungen kümmern kann, sodass Sie sich auf die Entwicklung konzentrieren können.

via Microsoft

Sie arbeiten mit Copilot hauptsächlich auf zwei Arten:

Inline-Vorschläge: Während Sie tippen, sagt Copilot voraus, was Sie brauchen, und bietet Ihnen Code-Vervollständigungen als grauen „Geistertext“ an, den Sie mit einem einzigen Tastendruck akzeptieren können.

Chat-Schnittstelle: Sie können eine Unterhaltung mit Copilot führen, es bitten, Code zu erklären, neue Funktionen anhand einer Beschreibung zu generieren oder Ihnen bei der Behebung eines Problems zu helfen.

Es verfügt außerdem über ein Feature für den erweiterten Agentenmodus, der komplexere Aufgaben mit mehreren Dateien selbstständig bewältigen kann.

So richten Sie GitHub Copilot für die Backend-Entwicklung ein

Die Einrichtung von Copilot dauert nur wenige Minuten und erfordert nur minimale Konfigurationsschritte.

Installieren Sie die GitHub Copilot-Erweiterung in Ihrer IDE.

Zunächst müssen Sie die Copilot-Erweiterung für Ihre integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) installieren. Für VS Code, die gängigste Wahl, führen Sie die folgenden Schritte aus:

Öffnen Sie den Erweiterungen-Marketplace in VS Code, indem Sie Strg+Umschalt+X (Cmd+Umschalt+X auf Mac) drücken.

Suchen Sie nach „GitHub Copilot“ und klicken Sie in der offiziellen GitHub-Erweiterung auf „Installieren“.

Sie werden aufgefordert, sich mit Ihrem GitHub-Konto anzumelden.

Autorisieren Sie die Erweiterung in Ihrem Browser, um ihr Zugriff zu gewähren.

Sie benötigen ein aktives GitHub Copilot-Abonnement (Individual, Business oder Enterprise), damit es funktioniert. Der Vorgang ist bei anderen IDEs ähnlich. In JetBrains finden Sie es unter Einstellungen > Plugins > Marketplace, und für Neovim können Sie ein Plugin wie copilot.vim verwenden.

Die Installation war erfolgreich, wenn das Copilot-Symbol in der Status-Leiste Ihres Editors angezeigt wird.

Konfigurieren Sie Copilot für Ihr Backend-Projekt

Erstellen Sie zunächst eine Datei namens „github/copilot-instructions.md” im Stammverzeichnis Ihres Projekts. Diese Datei informiert Copilot über Ihre spezifischen Codierungsstandards, Frameworks und bevorzugten Muster.

Für ein Node.js-Backend mit Express und TypeScript könnten Ihre Anweisungen wie folgt aussehen:

Diese einfache Konfiguration stellt sicher, dass die Vorschläge, die Sie erhalten, auf Ihr Projekt zugeschnitten sind, wodurch Sie viel Zeit beim Refactoring sparen.

Aktivieren Sie den Agentenmodus für komplexe Aufgaben.

Einige Backend-Aufgaben sind zu umfangreich für eine einzelne Datei, z. B. das Erstellen eines neuen Features oder das Refactoring von Logik über mehrere Dienste hinweg. Der Agent-Modus von Copilot übernimmt diese komplexen Vorgänge, die mehrere Dateien umfassen, autonom. 🛠️

via GitHub

Der Agent-Modus ist ein autonomer Modus, in dem Copilot eine übergeordnete Aufgabe verstehen, einen Plan vorschlagen und diesen dann ausführen kann, indem es mehrere Dateien erstellt und ändert, Terminalbefehle ausführt und sogar seine eigene Arbeit überprüft.

Öffnen Sie dazu das Copilot-Chat-Fenster in VS Code und wechseln Sie in den Agent-Modus. Beschreiben Sie dann Ihre Aufgabe in einfachem Englisch: „Erstellen Sie ein Modul für die Benutzerauthentifizierung mit JWT-Tokens, einschließlich Routen, Middleware und Tests. “ Copilot skizziert seinen Plan und bittet Sie um Ihre Zustimmung, bevor Änderungen vorgenommen werden.

Um zu sehen, wie KI-Agenten den Codierungs-Workflow verändern und autonomere Entwicklungsprozesse ermöglichen, sehen Sie sich diese Übersicht über KI-Agenten für die Codierung und ihre Fähigkeiten an.

📚 Lesen Sie auch: Die Leistungsfähigkeit von ClickUp AI für Software-Teams erschließen

So verwenden Sie GitHub Copilot für gängige Backend-Aufgaben

Vage Eingabeaufforderungen wie „API erstellen“ erzeugen generischen Code, während spezifische Eingabeaufforderungen frameworkspezifischen, produktionsreifen Code generieren. Hier erfahren Sie, wie Sie Eingabeaufforderungen schreiben, die tatsächlich funktionieren.

CRUD-APIs mit Copilot-Prompts generieren

Das manuelle Schreiben von CRUD-Operationen (Create, Read, Update, Delete) für jedes Datenmodell ist eine der repetitivsten Aufgaben in der Backend-Entwicklung. Mit einem gut geschriebenen Kommentar können Sie diese Aufgabe vollständig an Copilot auslagern.

Schreiben Sie in Ihrer Router-Datei einen Kommentar, der genau beschreibt, was Sie benötigen:

Copilot liest dies und generiert die entsprechenden Routen-Handler. Für noch bessere Ergebnisse:

Seien Sie konkret in Bezug auf Ihr Datenmodell: Erwähnen Sie die Feldnamen und -typen.

Erwähne Ihre ORM- oder Datenbankbibliothek: Die Angabe „Mit Prisma“ oder „Mit Mongoose“ hilft bei der Generierung von frameworkspezifischem Code.

Validierung explizit anfordern: Copilot fügt nicht immer eine Eingabevalidierung hinzu, es sei denn, Sie fordern dies ausdrücklich an.

Anstatt einen großen Block von Code auf einmal zu akzeptieren, verwenden Sie die Tabulatortaste, um Vorschläge Zeile für Zeile zu akzeptieren. So können Sie den Code überprüfen und kleine Anpassungen vornehmen, während Sie fortfahren.

Schreiben Sie Service-Layer, Controller und DTOs.

Moderne Backends verwenden häufig eine mehrschichtige Architektur, um Aufgaben zu trennen, was jedoch zu mehr Dateien und Boilerplate-Code führt. Copilot versteht diese Struktur und kann Ihnen beim Aufbau jeder einzelnen Schicht helfen.

Controller: Diese verarbeiten die rohen HTTP-Anfragen und -Antworten. Geben Sie Copilot den Routenpfad und das erwartete Verhalten als Eingabe.

Service-Ebene: Diese enthält die zentrale Geschäftslogik. Geben Sie die Methodensignatur und eine Beschreibung der Logik ein.

DTOs (Data Transfer Objects): Diese definieren die Form Ihrer Daten für Anfragen und Antworten. Geben Sie einfach den Namen der Schnittstelle oder Klasse ein, und Copilot leitet die Felder häufig aus dem umgebenden Kontext ab.

Als Beispiel für die Erstellung einer Servicemethode könnten Sie Folgendes schreiben:

Erstellen Sie Logik für die Authentifizierung und JWT

Das Erstellen von Logik für die Authentifizierung ist eine repetitive Aufgabe, aber auch von großer Sicherheit, was sie zu einer perfekten Aufgabe für Copilot macht – solange Sie seine Arbeit sorgfältig überprüfen. Sie können es auffordern, gängige Muster für die Authentifizierung zu generieren.

Beispielsweise können Sie folgende Anweisungen geben: „Erstellen Sie eine Funktion zur Generierung von JWT-Tokens, die eine Benutzer-ID und eine Rolle enthalten und nach 24 Stunden ablaufen.“ Oder: „Erstellen Sie eine Express-Middleware zur Überprüfung eines JWT aus der Authorization-Kopfzeile.“

Wichtig: Vertrauen Sie niemals KI-generiertem Code für die Sicherheit, ohne ihn gründlich zu überprüfen. Copilot verwendet möglicherweise veraltete Bibliotheken, unsichere Standards oder generiert Platzhalter-Geheimnisse. Überprüfen Sie die Ausgabe vor der Bereitstellung immer anhand von Best Practices für die Sicherheit wie den OWASP-Leitfaden.

Erstellen und optimieren Sie Testfälle

Das Schreiben von Tests ist entscheidend, fühlt sich aber oft wie eine lästige Pflicht an, sodass Entwickler sie bei engen Terminen oft überspringen. Copilot ist außergewöhnlich gut im Schreiben von Tests, da es Ihren bestehenden Code analysieren und Testfälle generieren kann, die dessen Logik abdecken – Entwickler, die Copilot verwendeten, bestanden in kontrollierten Tests mit einer um 53,2 % höheren Wahrscheinlichkeit alle Unit-Tests.

Öffnen Sie Ihre Servicedatei und eine entsprechende Testdatei, und Copilot schlägt automatisch Tests vor. Sie können es auch mit Kommentaren anleiten:

Copilot generiert die Teststruktur, einschließlich Mocks und Assertions. Für die Backend-Entwicklung kann es Unit-Tests mit Mock-Abhängigkeiten, Integrationstests, die mit einer Datenbank interagieren, und API-Endpunkt-Tests unter Verwendung von Bibliotheken wie supertest durchführen.

📚 Lesen Sie auch: Wie Entwickler Pull Requests in verteilten Teams verwalten

So integrieren Sie GitHub Copilot in Ihren Backend-Workflow

Backend-Teams erzielen die größten Vorteile, indem sie Copilot in Code-Reviews, Dokumentation, Refactoring und Debugging einbinden – und dabei alle damit verbundenen Arbeiten an einem Ort sichtbar und miteinander verbunden halten.

Verwenden Sie Copilot, um Code-Reviews vor dem PR zu verbessern.

Copilot Chat kann als erster Prüfer fungieren, bevor ein Pull Request geöffnet wird.

Erklären Sie unbekannten oder Legacy-Code für das Backend, bevor Sie Änderungen vornehmen.

Überprüfen Sie Unterschiede und schlagen Sie Verbesserungen, Randfälle oder Leistungsaspekte vor.

Erkennen Sie Probleme frühzeitig, damit die formelle Codeüberprüfung fokussiert und effizient bleibt.

Reduzieren Sie den Dokumentationsaufwand

Die Backend-Dokumentation bleibt oft auf der Strecke, da sie zeitaufwändig ist und keine Priorität hat. GitHub Copilot kann dabei helfen:

Generieren Sie JSDoc oder Docstrings aus vorhandenen Funktionen.

Entwerfen Sie API-Dokumentationen aus Controllern oder Route-Handlern.

Erstellen Sie erste README-Abschnitte für Dienste oder Bereitstellungen.

Machen Sie Refactoring zielgerichteter

Copilot ist besonders nützlich, wenn die Refactoring-Ziele eindeutig sind.

Beschreiben Sie die Absicht klar (z. B. „Extrahieren Sie diese Logik in einen separaten Dienst“).

Überprüfen Sie die von Copilot vorgeschlagenen Änderungen, anstatt sie blind anzuwenden.

Nutzen Sie die Vorschläge, um Vor- und Nachteile abzuwägen, bevor Sie sich committen.

Schnelleres Debuggen mit gemeinsamem Kontext, der freigegeben wird

Copilot kann das Debugging in der frühen Phase beschleunigen.

Fügen Sie Fehlermeldungen oder Stack-Traces in den Copilot-Chat ein, um Erklärungen zu erhalten.

Fragen Sie nach möglichen Ursachen oder Lösungsvorschlägen basierend auf dem Backend-Framework.

Verwenden Sie es, um einzugrenzen, wo Sie als Nächstes nachforschen sollten.

Best Practices für die Verwendung von GitHub Copilot in der Backend-Entwicklung

Das blinde Akzeptieren von KI-Vorschlägen führt zu fehlerhaftem, unsicherem Code, der technische Schulden verursacht und anfängliche Gewinne bei der Produktivität zunichte macht. Eine Studie ergab, dass 70 % der von ChatGPT generierten Java-Snippets Missbräuche der API für Sicherheit enthielten.

Um dies zu vermeiden, behandeln Sie Copilot wie einen Junior-Entwickler – hilfreich, aber unter Aufsicht.

Schreiben Sie beschreibende Eingabeaufforderungen: Sagen Sie nicht einfach „Benutzer erstellen”. Sagen Sie „Benutzermodell mit Feldern für E-Mail, Passwort (gehashte) und Rolle (Administrator oder Benutzer) erstellen”. Geben Sie Ihr Framework und alle Einschränkungen an.

Kontext bereitstellen: Copilot nutzt Ihre geöffneten Dateien, um Ihr Projekt zu verstehen. Halten Sie relevante Dateien wie Datenmodelle, Controller und Dienste in Registerkarten geöffnet.

Überprüfen Sie alles: Dies ist die wichtigste Regel. Ein optimierter Codeüberprüfungsprozess ist unerlässlich. Lesen Sie jede Zeile Code, die Copilot generiert, und überprüfen Sie sie auf Fehler in der Sicherheit, Logikfehler und Randfälle.

Iterieren Sie mit Chat: Wenn ein Inline-Vorschlag nicht ganz richtig ist, öffnen Sie Copilot Chat und bitten Sie um Verbesserungen wie „Machen Sie diese Funktion asynchron“ oder „Fügen Sie diesem Block eine Fehlerbehandlung hinzu“. Wenn ein Inline-Vorschlag nicht ganz richtig ist, öffnen Sie Copilot Chat und bitten Sie um Verbesserungen wie „Machen Sie diese Funktion asynchron“ oder „Fügen Sie diesem Block eine Fehlerbehandlung hinzu“.

Verwenden Sie Tastaturverknüpfungen: Beschleunigen Sie Ihren Workflow, indem Sie die Verknüpfungen lernen: Tab zum Akzeptieren eines Vorschlags, Esc zum Ablehnen und Alt+] (oder Option+]) zum Durchlaufen alternativer Vorschläge im Zyklus.

Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen einer einfachen Produktmanagement-API mit Node.js, Express und TypeScript, wobei Copilot die Schwerarbeit übernimmt.

Zunächst könnten Sie in einem neuen Projekt-Ordner Copilot Chat fragen: „Generieren Sie eine package.json für ein Express- und TypeScript-Projekt, das Jest zum Testen verwendet. “

Schritt 1: Definieren Sie das DatenmodellErstellen Sie eine neue Datei, src/product. ts, und geben Sie interface Product { ein. Copilot schlägt wahrscheinlich Felder wie ID, name, price und description vor. Akzeptieren Sie diese.

Schritt 2: CRUD-Routen generierenErstellen Sie src/routes/products. ts. Fügen Sie oben in der Datei einen Kommentar hinzu: // Express-Router für Produkte mit GET-, POST-, PUT- und DELETE-Endpunkten erstellen. Copilot generiert den vollständigen Router.

Schritt 3: Fügen Sie die Service-Ebene hinzuErstellen Sie src/services/productService. ts. Fügen Sie einen Kommentar hinzu: // Erstellen Sie einen Produktdienst mit einem In-Memory-Array zum Speichern von Produkten. Fügen Sie Methoden für getAll, getById, create, update und delete hinzu.

Schritt 4: Validierungs-Middleware hinzufügenIn einer neuen Datei, src/middleware/validation. ts, geben Sie Copilot folgenden Befehl ein: // Erstellen Sie eine Express-Middleware, um den Request-Body für die Erstellung eines neuen Produkts zu validieren. Stellen Sie sicher, dass „name” eine Zeichenfolge und „price” eine Nummer ist.

Schritt 5: Tests generierenErstellen Sie abschließend tests/products.test. ts. Wenn Ihre anderen Dateien geöffnet sind, schlägt Copilot Ihnen Tests für Ihre API-Endpunkte mit Jest und supertest vor. Sie können dies mit einem Kommentar wie // Schreiben Sie Integrationstests für die Produkt-API-Endpunkte steuern.

Sie verfügen nun über eine funktionsfähige, getestete API, wobei Copilot fast den gesamten Boilerplate-Code übernimmt.

📚 Lesen Sie auch: So verwenden Sie GitHub Copilot für die Code-Dokumentation

Einschränkungen bei der Verwendung von GitHub Copilot für die Programmierung des Codes

Wenn Sie sich zu sehr auf Copilot verlassen, ohne dessen Schwächen zu kennen, kann dies zu kritischen Fehlern in Ihrer Anwendung führen. Hier sind die Schwachstellen. 👀

Kontextbeschränkungen: Copilot sieht nicht Ihre gesamte Codebasis. Sein Kontext ist auf Ihre geöffneten Dateien beschränkt, sodass er projektweite Muster oder Abhängigkeiten übersehen kann.

Veraltete Vorschläge: Die Trainingsdaten sind begrenzt, sodass möglicherweise veraltete Funktionen oder alte Versionen von Bibliotheken vorgeschlagen werden.

Sicherheitslücken: Wie bereits erwähnt, kann Copilot anfälligen Code generieren. Achten Sie neben den offensichtlichen Problemen auch auf subtile Probleme wie Race Conditions, unsichere Deserialisierung oder zu große Berechtigungen für CORS-Konfigurationen.

Halluzinationen: Manchmal erfindet Copilot einfach Dinge. Es kann Funktionen oder Bibliotheksmethoden erfinden, die nicht existieren, wodurch Ihr Code zur Laufzeit fehlschlägt.

Wissen, wann man Code manuell schreiben sollte. Bei sicherheitskritischer Logik, komplexen Datenbankmigrationen oder leistungssensitivem Code ist es oft sicherer und schneller, sich auf das eigene Fachwissen zu verlassen.

Häufig gestellte Fragen

Nein, der Kontext von Copilot beschränkt sich in erster Linie auf die Dateien, die Sie in Ihrem Editor geöffnet haben. Um die Vorschläge zu verbessern, lassen Sie verwandte Dateien in Registerkarten geöffnet und verwenden Sie die Datei „github/copilot-instructions.md“, um projektweite Konventionen festzulegen.

Copilot eignet sich hervorragend zur Beschleunigung sich wiederholender Aufgaben wie dem Schreiben von Boilerplate-Code und CRUD-Operationen, erfordert jedoch eine sorgfältige Überprüfung. Bei komplexer oder neuartiger Geschäftslogik bietet das manuelle Schreiben des Codes oft mehr Kontrolle und bessere Ergebnisse.

Copilot funktioniert am besten mit gängigen Frameworks, die über eine große Menge an öffentlichem Code verfügen, aus dem es lernen kann. Dazu gehören Express, Django, Flask, Spring Boot, Ruby on Rails und ASP. NET Core.

Sie sollten den gesamten von Copilot generierten Code als ersten Entwurf eines Junior-Entwicklers betrachten und nicht als produktionsreifen Code. Überprüfen Sie ihn immer auf Probleme der Sicherheit, testen Sie ihn gründlich und vergewissern Sie sich, dass er aktuelle, nicht veraltete APIs verwendet.

GitHub Copilot bietet Individual-, Business- und Enterprise-Pläne. Die teamorientierten Business- und Enterprise-Pläne umfassen Features für die administrative Überwachung, Richtlinienverwaltung und organisationsweite benutzerdefinierte Anweisungen. Die aktuellsten Informationen finden Sie auf der offiziellen Preisseite von GitHub.