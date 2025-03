Wie man wirksame Testfälle schreibt

In der Finanzdienstleistungsbranche nennt man es den Maker-Checker-Prozess Im Risikomanagement ist es allgemein als "4-Augen-Prinzip" bekannt Bei der Verwaltung von US-Atomwaffen wird es "das Zwei-Personen-Konzept" genannt

Im Wesentlichen erledigen sie alle dasselbe: Diese Prozesse beinhalten eine zusätzliche Ebene der Bewertung, Bestätigung, Genehmigung oder Freigabe, um die Genauigkeit, Qualität oder Relevanz der Ergebnisse sicherzustellen.

In der Softwareentwicklung wird dies als Testen oder Qualitätssicherung bezeichnet. Einfach ausgedrückt: Beim Testen von Software wird der Code bewertet, um sicherzustellen, dass er wie erwartet funktioniert. Um diese Tätigkeit effektiv durchzuführen, verwenden Qualitätsteams ein leistungsfähiges Tool, den Testfall.

In diesem Blogbeitrag erfahren Sie, was ein Testfall ist, warum er benötigt wird, wann er verwendet werden sollte und vor allem, wie man Testfälle schreibt.

Was ist ein Testfall?

Ein Testfall ist ein Satz von Aktionen, Bedingungen und Eingabedaten, die zur Bewertung der Qualität einer Softwareanwendung verwendet werden.

Nehmen wir an, Sie haben ein Formular erstellt, um den Namen und die E-Mail ID des Benutzers für ein Abonnement des Newsletters zu erfassen. In diesem Testfall wird Folgendes festgelegt:

**Aktionen... was der Benutzer oder die Software zu erledigen hat, um den Workflow in der zu erstellenden Software abzuschließen.

Der Benutzer gibt einen Namen ein

Der Benutzer gibt eine E-Mail Adresse ein

Der Benutzer klickt auf "Absenden"

Der Benutzer erhält eine Bestätigungs-E-Mail

Daten werden in der entsprechenden Datenbank gespeichert

Daten werden in die jeweilige Liste für den E-Mail-Newsletter aufgenommen

Bedingungen: Die Anforderungen, die der Benutzer oder das System bei der Durchführung seiner Aktionen erfüllen muss.

Speichern, wenn die Validierung für das Feld "Name" akzeptiert wird, andernfalls wird eine Fehlermeldung angezeigt

Speichern, wenn die Validierung des Feldes für die E-Mail Adresse akzeptiert wird, andernfalls wird eine Fehlermeldung angezeigt

Nur in die Newsletter Liste aufnehmen, wenn der Benutzer seine E-Mail Adresse bestätigt hat

Wenn der Benutzer bereits existiert, wird die entsprechende Fehlermeldung angezeigt

Eingabedaten: Beispiele dafür, welche Eingaben für das Feature zulässig sind. Normalerweise erstellen Teams der Qualitätssicherung Testdaten, mit denen positive und negative Ergebnisse getestet werden können.

Wenn eine Bedingung für die Validierung eines Namensfeldes beispielsweise lautet "darf nur Buchstaben des Alphabets und ein Space enthalten", würden die Testdaten wie folgt lauten

Jane Doe, die die Kriterien erfüllt

Ad@m Sand!er, der die Kriterien nicht erfüllt

Die Rolle von Testfällen in der Softwareentwicklung

Die Testfallmethode ist ein umfassender, systematischer und wiederholbarer Ansatz für Softwaretests. Während ihr Hauptzweck darin besteht, die Qualität der Anwendung zu gewährleisten, trägt sie auf mehreren Ebenen zur Robustheit und Zuverlässigkeit des Softwareentwicklungsprozesses selbst bei.

✅ Erkennen von Fehlern: Testfälle helfen, Fehler in der Software zu erkennen. Sie geben Aufschluss darüber, ob die Anwendung sicher in die Produktion überführt werden kann.

✅ Validierung von Anforderungen: Testfälle stellen sicher, dass das, was Sie entwickelt haben, das ist, was Sie von Anfang an beabsichtigt haben. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie ein Dienstleistungsunternehmen sind, das Software für externe Interessengruppen entwickelt, die spezifische Anforderungen haben.

✅ Risikominderung: In den Testfällen wird ein Feature auf Sicherheits-, Leistungs- und finanzielle Risiken geprüft. Der Qualitätsanalytiker berücksichtigt auch Bedingungen hinsichtlich der Einhaltung von Vorschriften, Industriestandards usw., um sicherzustellen, dass alle Bereiche abgedeckt sind.

✅ Balancieren des großen Ganzen: Ein neues Feature mag für sich genommen gut funktionieren. Wenn es jedoch in die übrige Software integriert wird, kann es zu Problemen führen oder ein anderes Feature beeinträchtigen. Testfälle stellen sicher, dass dies erkannt wird, bevor es die Erfahrung der Benutzer in der Produktion beeinträchtigt.

Kann ein einziger Testfall all dies zu erledigen? Nicht wirklich. Je nach Feature, Software, Systemen, Bedürfnissen und organisatorischen Zielen gibt es mehrere Arten von Testfällen, die QA Teams schreiben.

Arten von Testfällen

Es gibt einen Testfall für jede art des Softwaretests . Einige der am häufigsten verwendeten sind die folgenden.

Testfall Funktionalität: Dieser grundlegende und fundamentale Testfall bewertet, ob eine Software wie vorgesehen funktioniert. Das ist das absolute Minimum, das jeder QA schreibt.

Einheitstestfälle: Unit-Tests evaluieren einen Teil des Features oder eine einzelne Einheit. Ein Beispiel: Ein QA könnte Unit-Tests schreiben, um zu überprüfen, ob das Feld für die E-Mail-Adresse verschiedene Bedingungen erfüllt.

Sicherheitstestfälle: Hier wird geprüft, ob das Feature die Sicherheitsstandards für die Produktion erfüllt. Dazu gehören in der Regel Tests zur Autorisierung, Authentifizierung, Einhaltung der OWASP-Standards usw.

Performance-Testfälle: Damit wird überprüft, ob das neue Feature die Anforderungen an Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Ressourcennutzung erfüllt.

Regressionstests: Regressionstests stellen sicher, dass das neue Feature, das Sie entwickelt haben, keine Auswirkungen auf die bestehenden Features des Produkts hat.

Zusätzlich zu diesen Tests können auch spezifische Testfälle durchgeführt werden. Zum Beispiel können designorientierte Unternehmen Testfälle für die Benutzeroberfläche einschließen. Produkte, die Teil eines größeren Workflows sind, könnten viele Integrationstestfälle schreiben. Andere könnten spezielle Usability-Testfälle zu den Themen Heuristik, Zugänglichkeit, Integration usw. erstellen.

Als Eigentümer des Produkts entscheiden Sie, was Ihre Software zu erledigen hat, und erstellen die dafür geeigneten Testfälle. Sie müssen jedes Szenario abdecken, das für Sie wichtig ist.

Bedeutet das, dass ein Testfall einfach ein Testszenario ist? Ganz und gar nicht.

Testfall vs. Testszenario

Ein Testfall ist eine umfassende Aufzeichnung darüber, wie sich Ihr neues Feature verhalten soll [und wie es zu testen ist]. Ein Testszenario ist eine übergeordnete Beschreibung der möglichen Aktionen [und somit zu testen].

In Erweiterung des vorherigen Beispiels würde das Testszenario lauten: "Testen Sie das Abonnement des Newsletters." Die Testfälle würden jedoch lauten:

Test des Namensfelds mit einem akzeptablen Namen

Test des Namensfelds mit Sonderzeichen

Test des Namensfelds für prominente Namen

Test eines Namensfelds mit Nummern

Test Namensfeld für Platzhalter oder fiktive Namen wie John Doe

Testfall Testszenario Definition Umfassende Dokumentation, wie ein Feature zu testen ist Kurzer Abriss, wie das Feature aus der Sicht des Endbenutzers funktionieren sollte Level Low-Level-Aktionen mit granularer Verantwortung High-Level-Aktionen mit übergreifender Verantwortung Fokus Wie zu testen ist [detaillierte Aufzeichnung der beabsichtigten Funktionalitäten] Was zu testen ist [kurze Aufzeichnung der beabsichtigten Ergebnisse] Quelle Abgeleitet aus Testszenarien Abgeleitet aus User Stories und Business Use Cases Ansatz Eine höhere Auflösung der Möglichkeiten in Betracht ziehen und gründlich testen Reale Szenarien nachahmen und entsprechend testen

Unterschiede zwischen Testfall und Testszenario

Nachdem wir nun die Unterschiede kennen, wenden wir uns wieder dem Testfall zu und zoomen hinein.

Bestandteile eines Testfalls

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Testfall eine detaillierte Dokumentation von allem ist, was getestet werden muss, um sicherzustellen, dass die Software wie vorgesehen funktioniert. Das macht ihn umfassend, detailliert und facettenreich und umfasst mehrere Komponenten.

Einige der wichtigsten Komponenten eines Testfalls sind:

Testfall ID: Jeder Testfall hat eine Nummer. Das mag einfach klingen, aber um eine Anwendung gründlich zu testen, werden Sie verschiedene Tests durchführen, die ähnlich aussehen. Die ID des Testfalls hilft bei der Unterscheidung zwischen ihnen.

Beschreibung: Die Beschreibung dessen, was Sie testen wollen. Im obigen Beispiel könnte dies lauten: "Hinzufügen echter, interessierter Interessenten zu unserer Newsletter-Datenbank"

Voraussetzungen: Alle Voraussetzungen, die für die Nutzung dieses Features erfüllt sein müssen. Als Beispiel haben wir oben die Validierung für jedes Feld besprochen. Darüber hinaus können weitere Bedingungen sein:

Der Benutzer darf sich noch nicht für den Newsletter angemeldet haben

Der Benutzer darf sich nicht vom Newsletter abgemeldet haben

Schritte: Schritte, die der Benutzer oder das System befolgen sollte, um die Bewertung abzuschließen und als erfolgreich zu kennzeichnen.

Der Benutzer gibt einen gültigen Namen ein

Der Benutzer gibt eine gültige E-Mail ID ein

Der Benutzer aktiviert das Kontrollkästchen für den Datenschutz

Der Benutzer klickt auf die Schaltfläche "Absenden

Erwartete Ergebnisse: Liste dessen, was das System als Nächstes zu erledigen hat.

Wenn der Benutzername ungültig ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt

Wenn die E-Mail ID ungültig ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt

Wenn der Benutzername und die E-Mail ID gültig sind, in der entsprechenden Datenbank speichern

Nach dem Speichern in der Datenbank eine Bestätigungs-E-Mail an den Benutzer senden

Tatsächliche Ergebnisse: Dies sind die Beobachtungen des Testers, nachdem er den Testfall ausgeführt hat. Diese Ergebnisse werden an den Entwickler zurückgeschickt, falls etwas nicht richtig funktioniert.

Getestetes Namensfeld mit Katy P3rry und es wurde als gültige Eingabe akzeptiert, obwohl es eine Nummer enthält

Damit sind Sie in der Lage, effektive Testfälle zu schreiben. So geht's.

Wie man effektive Testfälle schreibt, mit Beispielen

Das Schreiben eines guten Testfalls erfordert sowohl Geschäftslogik als auch technologischen Scharfsinn. Sie müssen es sowohl aus der Sicht des Benutzers in der realen Welt als auch aus der technologischen Perspektive in der digitalen Welt verstehen. Im Folgenden finden Sie ein solides Rahmenwerk, das Ihnen den Einstieg in diese Reise erleichtert.

1. Identifizieren Sie Testszenarien

Bevor Sie Testfälle schreiben, sollten Sie die realen Szenarien verstehen, in denen das Feature zum Einsatz kommen wird. Lesen Sie die Benutzer-Story, studieren Sie das Anforderungsdokument oder besprechen Sie die Spezifikationen sogar mit dem Entwickler.

Die Testszenarien im vorigen Beispiel wären zum Beispiel: Der Benutzer meldet sich erfolgreich für den Newsletter an.

In diesem Schritt ist es wichtig zu fragen, ob das Anforderungsdokument den Benutzer auf eine bestimmte Art und Weise beschreibt.

Wenn Sie zum Beispiel eine Funktion für einen Newsletter erstellen, der nur für zahlende Kunden bestimmt ist, gibt es ein Szenario, in dem nicht zahlende Benutzer versuchen könnten, sich anzumelden.

Schauen Sie sich also die Anforderungen, Spezifikationen und Benutzergeschichten gründlich an.

2. Definieren Sie die Testfallziele

Definieren Sie in dieser Phase, was Sie mit Ihren Tests erreichen wollen. Wenn Sie zum Beispiel nur testen wollen, ob das Feature wie geplant funktioniert, schreiben Sie funktionale Testfälle.

Wenn die Funktion jedoch auch sicher und leistungsfähig sein soll, schreiben Sie auch entsprechende Testfälle. So können Sie Ihre Arbeit rationalisieren agiles Testen prozesses und präsentieren die Ergebnisse dem Entwicklungsteam.

3. Schreiben Sie klare und prägnante Schritte

In dieser Phase geht es nicht nur darum, den Workflow zu skizzieren. Es geht um alles, was die QA zu erledigen hat, um sicherzustellen, dass das Feature wie erwartet funktioniert.

Gründlich sein: Gehen Sie so weit ins Detail wie möglich. Geben Sie an, was aufgrund der Aktion des Benutzers/Systems geschehen muss. Ein Beispiel: Sie könnten schreiben:

Geben Sie den Namen in das Feld "Name" ein

Wenn der Name eine Nummer enthält, zeigen Sie eine Fehlermeldung an: "Bitte geben Sie einen Namen mit nur Buchstaben und Space ein"

Wenn der Name Sonderzeichen enthält, wird eine Fehlermeldung angezeigt: "Bitte geben Sie einen Namen ein, der nur Buchstaben und Space enthält"

Wenn der Name ein Platzhalter ist, wird die Fehlermeldung "Bitte geben Sie einen gültigen Namen ein" angezeigt

Wenn der Name gültig ist, erlauben Sie dem Benutzer das Absenden

Wiederverwendbar machen: Die meisten Features haben Überschneidungen mit anderen Features aus der Vergangenheit. Zum Beispiel könnten die Felder für Newsletter-Abonnements denen für die Erstellung neuer Benutzerkonten ähnlich sein. Verwenden Sie sie so oft wie möglich wieder, um Konsistenz und Effizienz zu wahren.

In der Tat können Sie auch wiederverwendbare vorlagen für Produktanforderungsdokumente aus denen es einfacher ist, Testszenarien und Testfälle zu extrahieren.

Zeichnen Sie den Prozess: Bei komplexen Features kann es schwierig sein, alle Testfälle in linearer Form zu dokumentieren. Versuchen Sie es in solchen Fällen mit einem Flussdiagramm.

wie man mit ClickUp Whiteboards Kaffee als Flussdiagramm kocht ClickUp Whiteboards bietet eine hochgradig anpassbare leere Leinwand zur Visualisierung Ihres Feature Workflows. Fühlen Sie sich nicht unter Druck gesetzt, alles allein zu erledigen. Erstellen Sie Ihre Flussdiagramme und geben Sie sie für alle Beteiligten frei - Business-Analysten, Entwickler, Testmanager usw. - und holen Sie sich deren Zustimmung, bevor Sie loslegen!

Kontext einstellen: Während das Testszenario den Business-Kontext umreißt, müssen Sie das Setup für die Tests klar umreißen. Geben Sie Software-Version, Betriebssystem/Browser, Hardware, Datums-/Zeitformate, Zeitzone usw. an. Verknüpfen Sie auch alle Dokumente und Ressourcen, die während der Testdurchführung hilfreich sein könnten.

4. Geben Sie die erwarteten Ergebnisse an

Dies ist die Antwort auf die Frage, was passiert, wenn! Was passiert also, wenn das Feld "Name" validiert wird? Was passiert, wenn das Feld "Name" nicht validiert wird?

Was passiert, wenn der Benutzer bereits ein Abonnent ist? Sollen Sie sein Abonnement ablehnen oder neu abschließen?

Was passiert, wenn der Benutzer kein zahlender Kunde ist - sollten Sie ihn auffordern, jetzt zu zahlen?

Was ist, wenn sich der Benutzer vorher abgemeldet hat? Sollten Sie vor der erneuten Anmeldung eine Überprüfung vornehmen?

Skizzieren Sie auf diese Weise die erwarteten Ergebnisse für jede Möglichkeit. Je komplexer Ihr Feature ist, desto länger wird Ihre Liste sein.

5. Fügen Sie Vorbedingungen und Nachbedingungen ein

Nun ist kein Feature eine Insel. In der Softwareentwicklung ist jedes Feature mit etwas anderem verbunden, was bedeutet, dass Tests eine Reihe von Vor- und Nachbedingungen haben.

Beispiele für Vorbedingungen

Er muss ein zahlender Kunde sein

Er muss einen gültigen Namen und eine gültige E-Mail Adresse angeben

Er muss die Bedingungen akzeptieren

Benötigt die neueste Version von Chrome

Muss von einem Handy aus eingeloggt sein

Beispiele für Postconditions

Muss zur Datenbank hinzugefügt werden

Das Abonnement muss mit der Bestätigungs-E-Mail akzeptiert werden

Muss in die Newsletter-Liste im CRM aufgenommen werden

Wenn Sie ein Produktverantwortlicher sind, der das Testen in den Griff bekommen möchte, hier sind einige no-code tools für Produktmanager .

Das waren die Grundlagen, kommen wir nun zu den Feinheiten.

Best Practices für das Schreiben von Testfällen

Machen wir uns nichts vor: Das Schreiben von Testfällen ist eine Kunst. Ein guter Testfall wird Fehler und Defekte aufdecken, die in den Anforderungen nicht einmal angedacht waren. Was wäre zum Beispiel, wenn das Feld für den Namen zwei Spaces hätte? Oder was wäre, wenn der Nachname des Benutzers einen Bindestrich hätte?

Um sicherzustellen, dass Ihre Testfälle darauf ausgerichtet sind, qualitativ hochwertige Software zu liefern, sollten Sie die folgenden Best Practices beachten.

🧠 Denken Sie wie ein Benutzer

Bevor Sie Ihre Testfälle schreiben, denken Sie aus der Sicht des Benutzers. Seien Sie kritisch und detailliert. In dem Beispiel, das wir bisher besprochen haben, könnten Sie fragen:

Was bedeutet "Name"? Vorname? Nachname? Oder beides?

Wessen Name ist das? Sollte der Text des Feldnamens stattdessen "Ihr Name" lauten?

Sollte es einen Platzhaltertext geben, um den Leser zu leiten?

Wenn der Benutzer einen ungültigen Namen eingibt, sollte die Fehlermeldung angeben, was falsch ist?

Versetzen Sie sich in die Lage des Benutzers. Untersuchen Sie verschiedene Möglichkeiten und sogar Grenzfälle. Sie werden vielleicht nicht für alle Testfälle Testfälle erstellen, aber sie zu erforschen hilft, das Feature zu stärken.

🎯 Konzentrieren Sie sich jeweils auf eine Sache

Schreiben Sie keinen funktionalen Testfall, der gleichzeitig ein Usability-Testfall und ein Datenbank-Testfall ist. Erledigen Sie immer nur eine Sache. Auf diese Weise wissen Sie genau, was funktioniert hat oder was schief gelaufen ist, wenn das Ergebnis des Tests "bestanden/nicht bestanden" lautet.

Wenn Sie zu viele Variablen in einen Test einbeziehen, verkomplizieren sich die Probleme, wenn der Test fehlschlägt.

👫 Erledigen Sie es nicht allein

Testfälle definieren die Softwarequalität. Auch wenn sie der Checker im Maker-Checker-Prozess sind, benötigen sie eine weitere Ebene der Überprüfung durch zwei Personen. Sobald Sie also die Testfälle geschrieben haben, lassen Sie sie von Fachkollegen überprüfen.

Bitten Sie einen Kollegen, das Geschriebene durchzusehen. Ermuntern Sie ihn, Fehler zu finden und kritisches Feedback zu geben. Es ist auch hilfreich, dies in Zusammenarbeit mit Business-Analysten und Entwicklern zu erledigen, um ein besseres Verständnis für deren Absichten zu bekommen.

♻️ Wiederverwendbare Vorlagen erstellen

Unter allen Best Practices für das Schreiben von Testfällen ist die Erstellung von Vorlagen die wertvollste. Unabhängig davon, ob Sie ähnliche oder völlig andere Features testen, gibt eine Vorlage Ihren Gedanken Struktur. Fügen Sie Schlüsselkomponenten, einen automatischen Nummerierungsmechanismus oder einen Rahmen für die Darstellung aller Ergebnisse ein.

ClickUp Testfall-Vorlage

ClickUp's Testfall-Vorlage ist ein einfaches, aber wirkungsvolles Beispiel dafür, wie Sie die Effizienz und Sichtbarkeit mit einem wiederholbaren Rahmenwerk drastisch verbessern können. Diese Vorlage für Einsteiger ist anpassbar und ermöglicht es Ihren Teams, schneller mehr zu erledigen. Und was noch mehr ist? Sie können diese Vorlage auch verwenden, um Kandidaten für die Automatisierung zu identifizieren und Ihren Aufwand für die Qualitätssicherung zu verdoppeln.

In einem Software-Entwicklungsteam kann das Schreiben umfassender Testfälle für komplexe Features eine zeitraubende Aufgabe sein. Ganz zu schweigen davon, sie zu dokumentieren und für einen einfachen Zugriff zu organisieren.

Um dies zu erledigen, wählen Sie das richtige tool.

Eine gute Testfallverwaltung ermöglicht es Ihnen, Ihre Tests zu erstellen, zu organisieren, auszuführen, aufzuzeichnen und zu überwachen. Es hilft Testteams, Gründlichkeit zu gewährleisten, ohne an Effizienz zu verlieren. Es hilft den Entwicklungsteams, die Bugs klar zu erkennen.

Die Vorteile sind endlos, aber die Herausforderungen sind es auch. Als Faustregel für die Anzahl der Testfälle pro Feature gilt "so viele wie nötig" Je nach Feature können es zwei sein, d. h. ein positiver und ein negativer. Es können auch drei sein, wenn der Testfall an Bedingungen geknüpft ist. Oder es können mehrere sein.

Um dies zu bewältigen, brauchen Sie ein robustes Tool. Einige der besten modernen QA testing tools sind:

TestRail

TestRail ist eine Testmanagement-Plattform für die Dokumentation und Nachverfolgung von Testplänen. Sie enthält Features für Nachvollziehbarkeit, Abdeckung, Test Automatisierung und Analyse. Es lässt sich nativ mit einer Reihe von Software-Entwicklungstools integrieren und bietet eine umfangreiche API.

BrowserStack

BrowserStack ist ein App- und Browser-Testing-Tool. Es bietet Tests für iOS- und Android-Apps sowie für Websites in mehreren Browsern. Es enthält spezielle Module für visuelle Tests, Zugänglichkeitstests, Testbeobachtbarkeit, Low-Code-Automatisierung und mehr.

Jira

Als eine der beliebtesten agiles Projektmanagement tools dient Jira auch als eine Art software zur Fehlerverfolgung . Mit Jira können Sie Testfälle schreiben und sie mit Benutzerberichten, bekannten Fehlern oder anderen Problemen verknüpfen.

Da Jira jedoch nicht für die Verwaltung von Testfällen konzipiert ist, sind die Features zur Berichterstellung und Automatisierung möglicherweise limitiert.

ClickUp ClickUp für Software Teams ist ein All-in-One-Tool für das Projektmanagement, das jeden Aspekt des Entwicklungsprozesses unterstützt. Das Testfallmanagement ist da keine Ausnahme.

rationalisierung des Testfallmanagements mit ClickUp_

Testfälle schreiben: ClickUp ermöglicht Teams die effiziente Verwaltung ihres Backlogs mit robusten Features zur Nachverfolgung von Fehlern und Problemen. Mit ClickUp können Sie sowohl bestehende Testfälle verwalten als auch neue Testfälle erstellen formulare für Software Teams um Anfragen/Fehler zu erfassen und sie automatisch in Aufgaben für das Team umzuwandeln.

Sichtbarkeit für Vorgänge: Sie können sie als Kanban Board über alle Status hinweg betrachten oder die Kalenderansicht zur Planung verwenden. Verwalten Sie die Aufgaben des QA-Teams mit der ClickUp Workload-Ansicht und bringen Sie die Dinge schneller in Produktion. Verwenden Sie ClickUp's Vorlage für die Nachverfolgung von Fehlern und Problemen für eine Ansicht aus der Vogelperspektive auf alles, was das Testen in Ihrem Softwareentwicklungsprojekt betrifft.

Automatisierung im Projektmanagement: Integrieren Sie das Testfallmanagement nahtlos in Ihr produktentwicklungsprozess .

Verwenden Sie ClickUp Automatisierungen, um jedem Testfall den richtigen Prüfer zuzuweisen. Wenn die QA den Status ändert, weisen Sie ihn automatisch dem Entwickler zur Überprüfung zurück.

Mit ClickUp für agile Teams erstellen Sie wiederverwendbare Checklisten, die automatisch zu Aufgaben hinzugefügt werden. Richten Sie ClickUp Brain ein, um QA Teams zu helfen, Berichte schneller zu schreiben.

Best Practices bereits eingestellt: Nutzen Sie die Dutzenden von vorgefertigten Vorlagen, um Ihren Testprozess zu strukturieren. Beginnen Sie mit den verschiedenen vorlagen für Testfälle oder vorlagen für Fehlerberichte .

ClickUp's Test Management Vorlage

Dann versuchen Sie ClickUp's Test Management Vorlage zur Rationalisierung Ihrer Testszenarien, Testfälle und Testläufe. Mit dieser Vorlage können Sie den Prozess nachverfolgen, die Ergebnisse auswerten und mit dem Entwicklungsteam bei Fehlern/Problemen zusammenarbeiten.

Anfängern bietet diese Vorlage außerdem ein umfassendes Dokument mit einer Anleitung, die Sie durch den Prozess führt.

Sie fragen sich, wie Sie einen Testbericht schreiben sollen? Wir haben eine Vorlage für Sie. Herunterladen und verwenden Sie die anfängerfreundliche ClickUp Testbericht Vorlage um die Ergebnisse Ihrer Tests zusammenzufassen und an die Entwickler weiterzugeben.

Erstellen Sie großartige Software für jeden Fall mit ClickUp

In der Softwareentwicklung spielt das Testen die entscheidende Rolle, um sicherzustellen, dass alles in Ordnung ist. Es unterstützt einen 360-Grad-Support.

Es validiert die Arbeit des Entwicklungsteams. Es bestätigt die Eignung für die Absichten des Business Teams. Sie bleibt den Anforderungen des Benutzers an Funktion, Leistung, Sicherheit und Datenschutz treu.

Die Verwaltung eines so kritischen und umfassenden Prozesses erfordert eine durchdachte Suite von Tools. Und genau das ist ClickUp.

Unabhängig davon, ob Sie ein agiles, ein Wasserfall- oder ein hybrides Modell der Softwareentwicklung verfolgen, ClickUp ist vollgepackt mit Features, die so konzipiert sind, dass sie sich an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen lassen.

Neben einer leistungsstarken, vielseitigen Aufgabenverwaltung enthält ClickUp auch eine Test-Suite, DevOps-Automatisierungen , Integrationen und Vorlagen, die es in sich haben. Überzeugen Sie sich selbst davon. Testen Sie ClickUp heute kostenlos .