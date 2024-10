20 beste Software, Tools & Lösungen zur Fehlerverfolgung im Jahr 2024

Jede Software stößt gelegentlich auf ein paar Bugs. es ist zwar wichtig, sie zu finden, aber wir wissen, dass es noch lästiger ist, sich durch Unmengen von Protokollen zu wühlen, um den Fehler zu finden und herauszufinden, was ihn verursacht hat.

Tools zur Nachverfolgung von Fehlern helfen Ihnen bei der Verwaltung von Softwarefehlern in jeder Phase des Zyklus, von der Entdeckung des Fehlers bis zu seiner Behebung. In diesem Artikel erfahren Sie, warum Sie Software zur Fehlernachverfolgung benötigen, und wir stellen Ihnen die 20 besten Tools zur Fehlernachverfolgung vor, die Sie heute verwenden können.

zerquetschen wir ein paar Bugs!🐛

Die Vorteile von Software zur Fehlernachverfolgung

Bugs sind Fehler oder Defekte, die in einem Computersystem oder einem Teil des Codes gefunden werden und die verhindern, dass die Software ordnungsgemäß oder überhaupt nicht funktioniert. In der Softwareentwicklung sind sie sehr häufig, da die Teams regelmäßig neuen Code veröffentlichen.

Leider bleiben Bugs so lange in Ihrer Software, bis jemand sie manuell beseitigt. Deshalb ist Software zur Nachverfolgung von Fehlern so wichtig für Software-Entwicklungsteams.

Die Nachverfolgung von Fehlern hilft den Teams, die Probleme, die aus einer unendlichen Zahl von Quellen stammen, im Griff zu behalten. Und wenn Bugs nicht behoben werden, führen sie zu fehlerhaften Seiten, Checkout-Tools oder nicht gespeicherten Daten. Alles, was Sie davon haben, sind unzufriedene Kunden, Umsatzeinbußen und eine erhebliche Delle im Ruf Ihres Unternehmens.

Welches sind also die besten Tools zur Nachverfolgung von Fehlern, um diese zu protokollieren und auszumerzen, bevor sie Ihr Unternehmen ruinieren?🙅

Sicher, Sie könnten verwenden Excel oder Google Tabellen tabellenkalkulationen für die Fehlerverfolgung. Aber das ist alles, was Sie zu erledigen _können. Um Bugs effektiv zu verwalten, benötigen Ihre Software-Entwicklungsteams eine robuste Lösung zur Fehlerverfolgung oder Tools zur Fehlerverfolgung.

Sie helfen Ihnen bei der Nachverfolgung von Fehlern in jeder Phase des Projekts, von der software-Entwicklungsprozess bis zur Phase der Q&A-Tests und der Markteinführung. Die besten Tools zur Nachverfolgung von Fehlern verfügen über Features wie:

Aufgabenverwaltung

Dashboards

Agiles Projektmanagement (Burndown-Diagramme, Gantt-Diagramme, usw.)

Übermittlungen von Fehlerberichten

Analytische Fehlerberichte

Benachrichtigungen per E-Mail

Automatisierung tools

Verwaltung von Fehlern

Sehen wir uns an, welche Software zur Fehlernachverfolgung verfügbar ist, damit Ihr Team agil und informiert bleibt.

Die 20 beste Software zur Fehlerverfolgung für 2024

</div>

ClickUp AI Produktanforderungsdokument Beispiel

ClickUp ist eine der mit der höchsten Bewertung produktivität und Tools zur Nachverfolgung von Fehlern. Es bietet Lösungen für Unternehmen, die produktiv und effizient bleiben müssen. ClickUp ist nicht nur eine robuste Projektmanagement-Software, sondern auch ein zentraler work hub für Teams, die ihre Arbeit zu erledigen haben. 🤝

Einer der Gründe, warum ClickUp diese Liste der besten Tools für die Fehlerverfolgung anführt, ist Folgendes ClickUps leistungsstarke GitHub-Integration . So können beispielsweise Software-Entwicklungsteams alle GitHub-Aktivitäten zu einer Aufgabe einsehen und erhalten Benachrichtigungen, wenn Elemente hinzugefügt werden. Oder Sie können den Status einer Aufgabe aus GitHub automatisch in ClickUp ändern.

Integrieren Sie ClickUp und GitHub, um Pull Requests, Bugs, Bereiche und Commits mit ClickUp Integrations nachzuverfolgen

Die flexiblen Features von ClickUp ermöglichen es Software-Entwicklungsteams, unternehmensweit zusammenzuarbeiten. Projektmanager, Kundensupport-, Marketing- und Design-Teams müssen nicht mehr hinterherlaufen, um eine Verbindung für die Berichterstellung von Fehlern herzustellen.

Sie haben einen Fehler entdeckt? 🔍

Stellen Sie sicher, dass jeder Mitarbeiter im Team weiß, was zu erledigen ist und wer an was arbeitet - mit zugewiesenen Aufgaben in ClickUp. Weisen Sie Bugs einem einzelnen Entwickler, mehreren Mitarbeitern oder einem ganzen Team zu.

Sicher, Tools zur Aufgabenverwaltung sind hilfreich für die Nachverfolgung von Fehlern, aber wir wissen, dass wirklich effiziente Teams mehr brauchen. Deshalb ist ClickUp die perfekte Software zur Fehlerverfolgung für Entwickler, die Dashboards zur Leistungs- und Nachverfolgung erstellen müssen.

Erstellen Sie Dashboards in ClickUp, um den Fortschritt des Teams zu überwachen, Engpässe zu entdecken und ressourcen zu verwalten um produktiv zu bleiben. Außerdem können Sie Dashboards mit mehr als 50 Widgets benutzerdefiniert gestalten, darunter Burnup , Ausbrennen , Kumulativer Flow und Diagramm der Geschwindigkeit diagramme.

Visualisieren Sie Umfragedaten und gewinnen Sie verwertbare Erkenntnisse mit ClickUp Dashboards

Was ist mit Softwareentwicklungsteams, die eine bessere Helpdesk-Softwarelösung benötigen? Einfaches Sammeln von Daten mit ClickUp's Formular-Ansicht und empfangen Sie Fehlerübermittlungen von Benutzern über ein ClickUp Formular in Ihrer App.

Verwenden Sie ClickUp, um aus diesen Formular-Antworten Aufgaben zu erstellen, damit Ihr Support-Team sie durch einen Workflow bewegt.

ClickUp Features

Anpassbare Ansichten zur Fehlerverfolgung : Verwenden Sie beliebige Projektstile wie Agile, Scrum oder Gantt-Diagramme, um die Anforderungen Ihres Teams optimal zu erfüllen

: Verwenden Sie beliebige Projektstile wie Agile, Scrum oder Gantt-Diagramme, um die Anforderungen Ihres Teams optimal zu erfüllen Aufgaben-Abhängigkeiten : Verwenden Sie Abhängigkeiten, um Teams bei der Behebung von Fehlern in der richtigen Reihenfolge zu unterstützen und zu verhindern, dass unnötige Arbeit abgeschlossen wird

Benutzerdefinierter Status für Aufgaben, Tags und Prioritäten : Geben Sie Fehlern in Aufgaben mit benutzerdefinierten Tags und Status wie Fehler gefunden und gelöst mehr Details, oder setzen Sie Prioritäten, um die Dringlichkeit einer Aufgabe anzuzeigen

: Geben Sie Fehlern in Aufgaben mit benutzerdefinierten Tags und Status wie Fehler gefunden und gelöst mehr Details, oder setzen Sie Prioritäten, um die Dringlichkeit einer Aufgabe anzuzeigen Automatisierung von Aufgaben : Nutzen Sie 50+ Automatisierungen, um Workflows zu rationalisieren und sich wiederholende Arbeiten zu reduzieren

ClickUp Dokumente : Erstellen Sie mit ClickUp Docs Roadmaps und skizzieren Sie Prozesse für neue Teammitglieder

Vorlagen: Beginnen Sie mitClickUp's Vorlage für die Nachverfolgung von Fehlern

Diese Vorlage herunterladen

Richten Sie Ihren Bug-Tracker in wenigen Minuten ein, indem Sie ClickUps Vorlage für die Nachverfolgung von Fehlern und Problemen verwenden

ClickUp Limitierungen

Keine Board-Ansicht in der mobilen App (noch)

Benutzerdefinierte Einstellungen können für manche Benutzer kompliziert sein

Suche und Filterung können für manche langsamer sein (wichtige Verbesserungen kommen bald 😉 )

ClickUp Preise

Wählen Sie zwischen verschiedenen Plänen:

Free Forever-Plan : **Kostenlos

: **Kostenlos Unbegrenzter Plan : $7 pro Monat und Mitglied

: $7 pro Monat und Mitglied Business-Plan : $12 pro Monat und Mitglied

: $12 pro Monat und Mitglied Unternehmen : Kontakt für weitere Details!

: Kontakt für weitere Details! ClickUp Brain: ClickUp Brain ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $7 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Kundenbewertungen

G2: 4.7/5 (2000+ Bewertungen)

4.7/5 (2000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2000+ Bewertungen)

2. Jira

Über JiraJira ist ein Projektmanagement- und software zur Nachverfolgung von Problemen die Teams mit mehreren agilen Berichten zur Nachverfolgung von Fehlern in Echtzeit versorgt. Allerdings hat diese Software zur Fehlerverfolgung keine Features für das Ideenmanagement.

Warum ist das ein Problem?

Softwareentwickler brauchen einen kreativen Space, um neue Designs, Softwarelösungen und Pläne für die Fehlerverfolgung zu entwickeln. Aber ohne Features für das Ideenmanagement haben Sie viel Glück, wenn Sie sich Ihre Ideen mental einprägen.

Zweitens ist Jira, abgesehen von den Softwareentwicklern, nicht das am besten anpassbare Tool, was verhindert, dass es eine Komplettlösung für das gesamte Unternehmen darstellt.

Jira Schlüssel-Features

Agile Ansichten wie Scrum Boards undKanban Boards* Zugriff auf Berichte wie den Bericht über erstellte vs. gelöste Probleme und den Bericht über kürzlich erstellte Probleme

Anpassbare Dashboards

Nachverfolgung von Meilensteinen, Einführungen, Bugs und mehr

Jira Beschränkungen

Keine Echtzeitfeatures für die Zusammenarbeit an Dokumenten mit denen Teams gemeinsam an Fehlern arbeiten können

Die Suche nach Problemen ist ohne Kenntnisse der Jira Abfragesprache nicht einfach

Die Sandbox-Funktion zum Testen von Codes ist nur im Premium Plan verfügbar

Der kostenlose Free-Plan ist sehr limitiert

Jira Preise

Jira bietet drei Pläne an, darunter ein kostenloses Angebot:

Free

Standard : 7,50 $ pro Monat und Mitglied

: 7,50 $ pro Monat und Mitglied Premium : $14,50 pro Monat und Mitglied

: $14,50 pro Monat und Mitglied Unternehmen: Kontakt für Details

Jira Kunden-Bewertungen

G2: 4.2/5 (3,000+ Bewertungen)

4.2/5 (3,000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (10,000+ Bewertungen)

Lesen Sie, wie man es benutzt Jira für Projektmanagement und die top Jira alternatives .

3. Redmine

Über Redmine Redmine ist ein flexibles open-Source-Tool für das Projektmanagement mit Gantt-Diagrammen, Kalender-Ansichten und mehr. Das Tool zur Fehlerverfolgung unterstützt mehrere Projekte und verfügt über eine integrierte Zeiterfassung. Mal sehen, ob Sie ein paar Schätze der Fehlerverfolgung heben können! 👑

Redmine-Schlüssel-Features

Erstellen Sie Unteraufgaben und weisen Sie sie verschiedenen Mitgliedern des Teams zu

Erstellen von Problemen und Bearbeiten des Betreffs und der Beschreibung

Benutzerdefinierte Felder für Probleme, Projekte und Zeiteinträge

Unterstützt E-Mail Benachrichtigungen

Redmine Beschränkungen

Die Benutzeroberfläche ist nicht sehr intuitiv

Nicht geeignet für Agilenachverfolgung von Problemen teams

Limitierte integrierte Integrationen mit leistungsstarken Projektmanagement tools

Redmine Preise

Redmine ist ein kostenloses, quelloffenes System zur Nachverfolgung von Fehlern.

Redmine Kundenbewertungen

G2: 3.9/5 (200+ Bewertungen)

3.9/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (100+ Bewertungen)

Lesen Sie mehr über Nutzung von Redmine und seinen besten Alternativen ._

4. Zoho Bug Tracker

Über Zoho Zoho Bug Tracker ist ein Tool zur Fehlernachverfolgung, mit dem Sie benutzerdefinierte Felder und Workflows erstellen und Ihre Benutzeroberfläche personalisieren können, um jeden Softwarefehler zu erfassen.

Leider bietet dieses System zur Nachverfolgung von Problemen keinen unbegrenzten Speicher, was es für Softwareentwickler schwierig macht, all ihre Daten zur Fehlerverfolgung in der App zu speichern.

Die wichtigsten Features von Zoho Bug Tracker

Benutzerdefinierte Workflows, mit denen Sie Bugs ganz einfach einreichen und beheben können

Berichte, aus denen hervorgeht, wie viele Bugs gemeldet und behoben wurden und vieles mehr

E-Mail-Benachrichtigungen, die Sie und Ihr Team auf dem Laufenden halten, wenn Bugs erstellt werden

Hinzufügen von Kommentaren mit Fehlerbeschreibungen und Anhängen

Zoho-Einschränkungen

Bietet keinen unbegrenzten Speicher für die Berichterstellung

Limitierte Integrationen mit anderen Apps als Zoho

Bei der Ansicht von Fehlern kann nur auf Kanban-Boards und -Listen zugegriffen werden

Preise von Zoho

Zoho's spezifisches Tool zur Fehlerverfolgung hat drei verschiedene Pläne:

Free Plan

Standard : $3 pro Monat und Benutzer

: $3 pro Monat und Benutzer Premium: $8 pro Monat und Benutzer

Zoho Kundenbewertungen

G2: 4.4/5 (30+ Bewertungen)

4.4/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

5. Asana

Über AsanaAsana ist ein Projektmanagement- und Problemverfolgungstool, mit dem Sie Fehler nach Prioritäten ordnen können, damit Ihr Team die zeitkritischsten Fehler zuerst bearbeitet. Um jedoch Aufgaben in diesem Projektmanagement-Tool mehreren Personen zuzuweisen, müssen Sie Kopien dieser Aufgaben erstellen.

Das bedeutet, dass Sie mit der Zeit eine Menge doppelter Aufgaben in Ihrem gesamten Workspace haben werden.

Asana Schlüssel-Features

Vorlage für die Nachverfolgung von Fehlern

Erstellen von Formularen zur Fehlerverfolgung

Nachverfolgung von Fehlern und Erkennen von Trends mit benutzerdefinierten Feldern

Agile Board-Ansicht

Asana Einschränkungen

Keine nativezeiterfassung feature

Kommentare können nicht in Aufgaben umgewandelt werden

Der kostenlose Plan ist limitiert (keine benutzerdefinierten Felder oder Formulare)

Fehlen eines robusten Editors für Dokumente oder eines Hubs zum Freigeben von Wissen

Asana Preise

Asana bietet vier verschiedene Pläne an:

Basic Plan : Free

: Free Premium Plan : 10,99 $ pro Monat und Mitglied

: 10,99 $ pro Monat und Mitglied Business-Plan : $24,99 pro Monat und Mitglied

: $24,99 pro Monat und Mitglied Unternehmen: Kontakt für Details

Asana Kundenbewertungen

G2 : 4.3/5 (7000+ Bewertungen)

: 4.3/5 (7000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (9000+ Bewertungen)

*Lesen Sie über unsere empfohlene Asana Alternativen .

6. nTask

Über nTask nTask ist eine Projektmanagement-Software, die es agilen Teams ermöglicht, Bugs zu verwalten und zu priorisieren. Die Kombination der Kanban-Boards mit robusten Tools für die Zusammenarbeit im Team, wie z. B. die Dokumentation von Problemen und Risiken, macht es zu einem leistungsstarken Tool für die Nachverfolgung und Priorisierung von Fehlern.

Allerdings verfügt diese Plattform über eine begrenzte Nummer an integrierten Integrationen. Wenn Sie also nTask mit Ihren anderen Tools integrieren möchten, müssen Sie sich stark auf Zapier verlassen.

nTask-Schlüssel-Features

Agile Ansichten fürnachverfolgung von Fehlern, einschließlich anpassbarer Kanban-Boards

Ansichten für die Projektplanung, einschließlich Gantt-Diagrammen, für die Abbildung großer Initiativen mit Abhängigkeiten und Meilensteinen

Tools zur Risikominderung, mit denen agile Teams Probleme und Fehler dokumentieren und nachverfolgen können

Tools für das Terminmanagement, die Sie bei der Planung, Terminierung und Durchführung von Meetings auf der Plattform unterstützen

nTask-Einschränkungen

Nicht viele eingebaute Integrationen

Limitierte benutzerdefinierte und formatierende Optionen

nTask Preise

Es stehen vier Pläne zur Auswahl, darunter:

Free-Plan : Free-Plan

: Premium Plan : $3 pro Monat und Benutzer

: $3 pro Monat und Benutzer Business-Plan : $8 pro Monat und Benutzer

: $8 pro Monat und Benutzer Enterprise: Kontakt für ein Angebot

nTask Kundenbewertungen

G2: 4.5/5 (10+ Bewertungen)

4.5/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 3.9/5 (10+ Bewertungen)

7. Bugzilla

Über Bugzilla Bugzilla ist ein Open-Source-Tool zur Berichterstellung mit fortschrittlichen Berichterstattungssystemen . Sie können diese App zur Nachverfolgung von Fehlern auch verwenden, um die für die Behebung eines Fehlers benötigte Zeit abzuschätzen und eine Frist dafür festzulegen.

Allerdings verfügt dieser Problem-Tracker nicht über die Features, die agile Teams benötigen, wie z. B. mehrere Ansichten des Projekts. Das kann zu einem frustrierten Scrum-Team führen, das kritische Ansichten benötigt oder ständig zwischen den Plattformen hin- und herspringt.

Bugzilla Schlüssel-Features

Native Funktion zur Zeiterfassung

Integriertes E-Mail Feature

Umfassende Berechtigungs-Optionen

Visualisierung von Bug-Abhängigkeiten in einer Baumstruktur

Bugzilla Beschränkungen

Limitiert auf Nur-Text oder benutzerdefinierte Dropdown-Felder zur Berichterstellung

Nicht geeignet für agile Teams zur Verwaltung von Problemen

Keine Integration mit leistungsstarken Tools für das Projektmanagement

Bugzilla Preise

Bugzilla ist ein kostenloses, quelloffenes System zur Nachverfolgung von Fehlern.

Bugzilla Kunden-Bewertungen

G2: 3.8/5 (100+ Bewertungen)

3.8/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (mehr als 100 Bewertungen)

8. BugHost

Über BugHost BugHost ist nach Angaben seiner Ersteller nicht nur ein System zur Nachverfolgung von Softwarefehlern, sondern dient auch zur Verwaltung von Problemen. Als Cloud-basierte Plattform für die Nachverfolgung von Fehlern und die Verwaltung von Problemen bietet BugHost einen praktischen Service namens WebHost für Endbenutzer, um Probleme in einem Projekt zu erstellen und zu verwalten.

BugHost verfügt auch über ein Dashboard in Echtzeit, das den Benutzern einen umfassenden Überblick über vergangene und laufende Projekte bietet.

BugHost-Schlüssel-Features

Es bietet einen umfassenden Prüfpfad mit unbegrenzter Historie zur Nachverfolgung jedes Fehlers in einem Projekt

Feature eines Workflow-Prozesses, der die Zuweisung von Fehlern an Mitglieder eines Teams ermöglicht

Vereinfachtes, aber robustes Feature "Fehlersuche und Berichterstellung

Anpassbare Verknüpfung von ähnlichen Fehlern

Das WebSubmit Feature ermöglicht es Kunden, gefundene Bugs direkt von der Website des Clients zu melden

BugHost Beschränkungen

Es ist ausschließlich Cloud-basiert, wodurch es ohne Verbindung nicht verfügbar ist

Die Benutzeroberfläche ist uninspiriert und langweilig

Es gibt keine kostenlose Preisstufe

Die Preisstruktur ist unnötig starr

Die Website wirkt sehr veraltet

BugHost Preise

Bughost hat eine Vielzahl von Preisstufen:

Projekt Kickoff : $10 pro Monat (10 Benutzer und 1 Projekt)

: $10 pro Monat (10 Benutzer und 1 Projekt) Startup : 29 $ pro Monat (5 Benutzer und 5 Projekte)

: 29 $ pro Monat (5 Benutzer und 5 Projekte) Team : $59 pro Monat (10 Benutzer und 10 Projekte)

: $59 pro Monat (10 Benutzer und 10 Projekte) Syndikat : $99 pro Monat (15 Benutzer und 15 Projekte)

: $99 pro Monat (15 Benutzer und 15 Projekte) Unternehmen : $159 pro Monat (25 Benutzer und 25 Projekte)

: $159 pro Monat (25 Benutzer und 25 Projekte) Enterprise: 299 $ pro Monat (50 Benutzer/Projekte), 499 $ pro Monat (100 Benutzer/Projekte), 699 $ pro Monat (500 Benutzer/Projekte), 999 $ pro Monat (1.000 Benutzer/Projekte)

BugHost Kundenbewertungen

G2: 3.8/5 (3 Bewertungen)

3.8/5 (3 Bewertungen) Capterra: Noch keine Bewertungen

9. Vogel frisst Käfer

Über Vogel frisst Käfer Sind Sie ein Entwickler, der alles, was er kann, in einem Browser erledigt? Dann könnte Bird Eats Bug ein großartiges Tool zum Auffinden und Nachverfolgen von Fehlern sein. Diese Browser-Erweiterung wurde entwickelt, um die Erstellung interaktiver und datenreicher Berichte zu vereinfachen.

Mit der Browser-Erweiterung von Bird können Sie ein Problem aufzeichnen, eine Bildschirmaufnahme machen und nützliche technische Daten wie Netzwerkfehler, Browser-Informationen und Konsolenprotokolle anhängen.

Schlüssel-Features von Bird Eats Bug

Feature zur Berichterstellung mit einem Klick, um alle technischen Details zu erfassen, die Ingenieure zur Lösung eines Problems benötigen

Zu erledigen sind weder technische Kenntnisse in Software noch Code-Kenntnisse

Das Feature "Replays" erfasst Hintergrunddaten, einschließlich technischer Protokolle und reichhaltiger Screenshots, die Bugs auffangen, die im Vordergrund nicht sichtbar sind

Es erleichtert die Freigabe von Berichterstellungen für Mitglieder des Teams über integrierte Entwicklungstools

Bird Eats Bug Einschränkungen

Es erfasst keine JavaScript-Popup-Fehlerboxen

Bird Eats Bug ist durch die Berechtigungen limitiert, die der Browser Erweiterungen gewährt

Es sendet ausführliche Fehlerberichte (lästig für Software Teams)

Preise für Bird Eats Bug

Bird Eats Bug hat vier verschiedene Pläne:

Free : Free

: Starter : $50 pro Monat

: $50 pro Monat Premium : $200 pro Monat

: $200 pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise verfügbar

Bird Eats Bug Kundenbewertungen

G2: 4.5/5 (2 Bewertungen)

4.5/5 (2 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (40+ Bewertungen)

10. Userback

Über Userback Userback behauptet, die schnellste Möglichkeit zu bieten, Fehler zu melden und Feedback zu Anwendungen und Websites zu geben. Es "bringt den Benutzer zurück in die Entwicklung" mit automatisierten Screenshots, Bildschirmaufzeichnungen, Konsolenprotokollen, Browser Infos und Features zur Nachverfolgung von Ereignissen. Dieses Tool ist für Software-Designer, Entwickler und Unternehmen gedacht, die eine Plattform für die Verwaltung aller ihrer Projekte suchen.

Userback-Schlüssel-Features

Detaillierte visuelle Berichterstellung für Designer, Entwickler und Benutzer

Erzeugt benutzerdefinierte Workflows

Visuelle Kontexte für gemeldete Bugs mit Anmerkungen, Wiederholungen von Sitzungen und Einblicken der Benutzer

Verbindung zu Projektmanagement tools wie GitHub, Slack, Jira

Userback Einschränkungen

Einige Benutzer beklagen, dass Userback "klobig" ist

Kunden und Endbenutzer benötigen ein Konto, um Tickets nachverfolgen zu können

Kann für Clients anfangs schwer zu bedienen sein

Userback-Preise

Userback hat vier Preisoptionen:

Solo : $19 pro Monat

: $19 pro Monat Startup : $79 pro Monat

: $79 pro Monat Unternehmen : $159 pro Monat

: $159 pro Monat Premium: 289 $ pro Monat

Userback Kundenbewertungen

G2: 4.8/5 (140+ Bewertungen)

4.8/5 (140+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (70+ Bewertungen)

11. BugHerd

Über BugHerd BugHerd ist eine der besten Optionen zur Nachverfolgung von Fehlern, weil es Entwicklern ermöglicht, Fehler einfach zu verfolgen und Feedback für Webseiten zu sammeln und zu verwalten. Entwicklungsteams und Clients müssen lediglich Feedback und Fehlerberichte an ein Element auf einer Seite anheften, und die Entwickler können genau lokalisieren, wo der Fehler aufgetreten ist.

BugHerd erfasst auch alle technischen Daten, die erforderlich sind, um einen Fehler schneller zu reproduzieren und zu beheben. Dieses System zur Nachverfolgung von Fehlern ist für mehrere Projekte geeignet und wird von mehreren Software Teams verwendet.

BugHerd-Schlüssel-Features

Aufgaben-Ranking und Kanban-ähnliches Board für Aufgaben

Berichterstellung und Nachverfolgung von Fehlern und Fortschritten

Erfasst Screenshots und Bildschirmaufnahmen mit Anmerkungen

BugHerd Beschränkungen

Limitierte Benutzerrollen

Limitierte Optionen zur benutzerdefinierten Anpassung des Boards für Aufgaben

BugHerd Preise

Dieses Tool zur Fehlernachverfolgung bietet vier Pläne an:

Standard : $39 pro Monat

: $39 pro Monat Premium : $129 pro Monat

: $129 pro Monat Deluxe : $229 pro Monat

: $229 pro Monat Benutzerdefiniert: Kontakt für Details

BugHerd Kundenbewertungen

G2: 4.7/5 (70 Bewertungen)

4.7/5 (70 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (50+ Bewertungen)

12. Marker.io

Über Marker.io Marker.io hilft Entwicklern dabei, Feedback und Vorschläge von Teamkollegen und Clients zu erhalten, während sie unterwegs sind. Dieses Tool zur Nachverfolgung von Fehlern verwendet visuelle Anmerkungen und eine Ansicht von Fehlern in Echtzeit, um Entwicklern zu ermöglichen, Lösungen für Probleme von Clients und Benutzern einfach zu finden.

Ein einfaches Feedback-Widget, das auf der Website des Clients platziert wird, erleichtert die Berichterstellung über Probleme auf der Website und macht die Nachverfolgung von Fehlern einfach. Das Tool zeichnet automatisch Client-spezifische Protokolle und Fehler auf und generiert auf bequeme Weise umsetzbare berichte über Fehler .

Die wichtigsten Features von Marker.io

Problem-Berstellung in drei Schritten: Klicken, Kommentieren, Senden

Anmerkungen auf dem Bildschirm

Aktiviert auf mobilen und responsiven Websites

Benutzerdefinierte Optionen für die Sichtbarkeit von Widgets

Marker.io-Einschränkungen

Integration in das Projektmanagement nur auf Benutzerebene

Es kann nur ein Screenshot pro Fehlerbericht erstellt werden

Marker.io Preise

Marker.io bietet drei Pläne zur Preisgestaltung an:

Starter : $49 pro Monat

: $49 pro Monat Team : $99 pro Monat

: $99 pro Monat Unternehmen: $199 pro Monat

Marker.io Kundenbewertungen

G2: 4.7/5 (10+ Bewertungen)

4.7/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (50+ Bewertungen)

13. SpiraTeam

Über SpiraTeam SpiraTeam ist ein Zwei-in-Eins-Tool: ein Tool zur Nachverfolgung von Fehlern und eine Lösung zur Verwaltung von Problemen. Sein wichtigstes Verkaufsargument ist die Vereinfachung der Erstellung von Fehlerberichten und die Rationalisierung ihrer Lösung, insbesondere bei Software-Entwicklungsprojekten.

Als integrierte Anwendung Lebenszyklus-Management-Plattform (ALM) spiraTeam ist für die Verwaltung von Anwendungsportfolios konzipiert. Dazu gehören Programmanforderungen, Releases, Tests und Probleme, Baselines, Workflows und Aufgaben - alles in einer einheitlichen Umgebung.

Die wichtigsten Features von SpiraTeam

Einheitliches Projektlebenszyklus-Management-Plattform Automatische Erstellung von Incidents *(Sehen Sie sich diese an Vorlagen für Berichterstellung )

) Stabile Zusammenarbeit im Team

Screenshot- und Videoaufzeichnungs-Feedback

SpiraTeam Grenzen

Kompliziertes Verfahren zur Problem- und Fehlerberichterstellung

Anspruchsvolle Benutzeroberfläche

Kompliziertes Preismodell in Bezug auf diese Liste von Tools zur Fehlerverfolgung

Preise für SpiraTeam

SpiraTeam bietet verschiedene Pläne für variable und feste Lizenzen in Abhängigkeit von den ausgewählten Features. Es verkauft auch Lizenzen für bestimmte Features in seinem Tool zur Fehlerverfolgung, darunter:

KronoDesk: $18,50 pro Benutzer und Monat

$18,50 pro Benutzer und Monat SpiraTest : $31 pro Benutzer und Monat

: $31 pro Benutzer und Monat SpiraTeam : $40,30 pro Benutzer pro Monat

: $40,30 pro Benutzer pro Monat SpiraPlan : $52,80 pro Benutzer pro Monat

: $52,80 pro Benutzer pro Monat RemoteLaunch : $80 pro Plugin

: $80 pro Plugin Rapise: 190 $ pro Lizenz pro Monat

SpiraTeam Kunden-Bewertungen

G2: 4.0/5 (20+ Bewertungen)

4.0/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (90+ Bewertungen)

14. Trac

Über Trac Trac ist zwar kein spezielles System zur Nachverfolgung von Fehlern, aber es ist ein Open-Source-Bug-Tracker, mit dem Sie Probleme in Software-Projekten im Auge behalten können. Dieses Tool im Wiki-Stil verwendet einen minimalistischen Ansatz, um Projekte im Web zu verwalten und Entwicklern zu helfen, großartige Software zu erstellen.

Die Schnittstelle von Trac lässt sich mit einigen der wichtigsten Projektmanagement-Plattformen integrieren, darunter Subversion und GitHub. Durch diese Integration wird die Berichterstellung von Fehlern ermöglicht.

Trac Schlüssel-Features

TracWiki bietet Problemmanagement und Nachverfolgung von Meilensteinen

Ticket-basierter Kundensupport

Feedback per Screenshot und Videoaufzeichnung

Leistungsstarke Zusammenarbeit im Team

Trac Beschränkungen

Abhängig von Drittanbieter-Integrationen für eine abgeschlossene Fehlerverfolgung

Limitierte Tools für das Projektmanagement

Trac-Preise

Trac ist ein Open-Source-Tool

Trac Kundenbewertungen

G2: 3.0/5 (10+ Bewertungen)

3.0/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (10 Bewertungen)

15. Verknüpfung

Über Verknüpfung Shortcut, ehemals Clubhouse, ist eine der besten Software-Optionen für die Nachverfolgung von Fehlern, die auch als Plattform für das kollaborative Projektmanagement funktioniert. Navigieren Sie einfach durch Aufgaben in einer detaillierten, aber einfachen Hierarchie, die sich ideal für die Planung oder Durchführung von Sprints in der Softwareentwicklung eignet.

Es integriert Dokumente in die Planungs- und Entwicklungsphasen, damit Teams von einem Space aus arbeiten können. Darüber hinaus ermöglicht Shortcut Projektmanagern, in die kleinsten Details einer Aufgabe einzutauchen oder die Entwicklungsgeschwindigkeit einer ganzen Organisation zu verfolgen.

Dieses Projektmanagement-Tool verfügt auch über mehrere bekannte Integrationen mit Tools wie GitHub, Gitlab und Slack.

Schlüssel-Features der Verknüpfung

Funktionen für Projektmanagement und Fehlerverfolgung

Zugängliche API zur Automatisierung von Workflows

Ansichten für Kanban-Boards

Meilenstein-Tracker und Organizer

Berichterstellung über Projekte

Plattform für Dokumente

Verknüpfung Einschränkungen

Die Plattform braucht mehr sichtbare Lösungen (Ansichten von Projekten)

Epics in einem Meilenstein müssen vollständig abgeschlossen sein, um entfernt werden zu können

Fehlen vonvorlagen für die Nachverfolgung von Fehlern um loszulegen

Das Design der Benutzeroberfläche ist ein wenig "monochrom"

Fehlende Drag-and-Drop-Funktionen, wo man sie am meisten braucht

Verknüpfung Preise

Diese Plattform bietet vier verschiedene Pläne an:

Free

Team : $8,50 pro Monat und Benutzer

: $8,50 pro Monat und Benutzer Business : $12 pro Monat und Benutzer

: $12 pro Monat und Benutzer Unternehmen: Kontakt für Details

Verknüpfung Kundenbewertungen

G2: 4.3/5 (130+ Bewertungen)

4.3/5 (130+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (320+ Bewertungen)

16. Pachno (ehemals The Bug Genie)

Über Pachno Pachno, ehemals The Bug Genie, ist in erster Linie eine Software zur Fehlernachverfolgung mit vielen anderen Funktionen. Es handelt sich um ein Tool für Unternehmen, das auch zur Nachverfolgung von Problemen bei der Entwicklung und zur Verwaltung von Softwareentwicklungszyklen verwendet werden kann.

Das Open-Source-Tool unterstützt agile Projekte und kann mehrere SCM-Plattformen integrieren, um seine Features für die Fehlerverwaltung zu erweitern. Mit Pachno können Sie neue Projekte erstellen, Features und Probleme nachverfolgen und Wikis direkt über eine Weboberfläche integrieren.

Pachno Schlüssel-Features

Live-Nachverfolgung von Projekten und Zeiterfassung

Abgeschlossene Integration des Quellcodes

Erweiterbare modulbasierte Architektur

Anpassbarer Workflow Support

Pachno Beschränkungen

Limitierte Dokumentation und Support-Informationen

Seine Website ist derzeit nicht sicher, was einige wichtige Fragen aufwirft

Pachno Preise

Pachno ist zwar ein kostenloser, offener Bug-Tracker, bietet aber auch kostenpflichtige Pläne an:

Free

Basic : 49 € pro Monat

: 49 € pro Monat Professional : 149 € pro Monat

: 149 € pro Monat Enterprise: 399 Euro pro Monat

Pachno Kundenbewertungen

G2: 4.0/5 (1 Bewertung)

4.0/5 (1 Bewertung) Capterra: N/A

17. Leuchtturm

Über Leuchtturm Lighthouse ist ein einfaches Tool zur Nachverfolgung von Fehlern und zur Zusammenarbeit für jedes Projekt oder Team. Egal, ob Sie ein kleines Team von zwei Personen oder ein großes Unternehmen mit 500 Mitarbeitern sind, dieses robuste Tool kann Ihre Arbeitsabläufe vereinfachen und den Spaß an der Fehlerverfolgung zurückbringen.

Die Entwickler von Lighthouse haben viel Aufwand betrieben, um das altmodische Gefühl des Projektmanagements in der Lighthouse App beizubehalten, was sich für einige vielleicht wirklich veraltet anfühlt. Dennoch haben sie es geschafft, viele Features in die App zu packen.

Lighthouse Schlüssel-Features

Automatische Organisation von Fehlern und Aufgaben

E-Mail-basiertes Ticket-Management

Einheitliche Übersicht über das Projekt

Nachverfolgung von Zielen und Meilensteinen

Einfaches Freigeben von Bildern und Dokumenten

Lighthouse Beschränkungen

Veraltete und unkomfortable Benutzeroberfläche

Limitierte Features für das Projektmanagement

Nicht das beste Preis-Leistungs-Verhältnis

Leuchtturm-Preise

Dieses Tool zur Fehlerverfolgung verwendet ein dreistufiges Preissystem:

Bronze : $25 pro Monat

: $25 pro Monat Silber : $50 pro Monat

: $50 pro Monat Gold: $100 pro Monat

Lighthouse Kundenbewertungen

G2: 3.1/5 (10 Bewertungen)

3.1/5 (10 Bewertungen) Capterra: N/A

18. IBM Rational ClearQuest

Über IBM IBM Rational ClearQuest, ehemals Rational ClearQuest, ist ein Anwendungsentwicklungs- und datenbank-Workflow-System . Diese robuste Entwicklungs- und Produktionslösung ist viel mehr als nur ein Tool zur Fehlerverfolgung. Sie verfügt über flexible Tools zur Fehlernachverfolgung, anpassbare Prozesse und Tools zur Lebenszyklusverfolgung und Berichterstellung in Echtzeit.

IBM Rational ClearQuest Schlüssel-Features

Nachverfolgung von Fehlern und Berichterstellung in Echtzeit

Verfolgung des Entwicklungslebenszyklus

Umfassendes Audit Trail Management

Portfolio-Verwaltung

IBM Rational ClearQuest Grenzen

Klobige und unfreundliche Schnittstelle

Limitierte benutzerdefinierte Optionen

Versucht, mehr zu erledigen, als seine Features es können

IBM Rational ClearQuest Preisgestaltung

Für Tools zur Fehlerverfolgung bietet IMB nur benutzerdefinierte Preise ab $1.080 pro Lizenz

IBM Rational ClearQuest Kundenbewertungen

G2: 3.9/5 (30+ Bewertungen)

3.9/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 3.0/5 (1 Bewertung)

19. BackLog

Über BackLog BackLog ist eine webbasierte Lösung zur Nachverfolgung von Fehlern und zum Projektmanagement für Teams. Entwickler und Clients können dieses Tool nutzen, um Fehler zu melden und zu analysieren, Probleme zu überwachen und Kommentare zu Ereignissen zu hinterlassen.

Mit BackLog kann ein Entwicklungsteam seine Produktivität, Kommunikation und Zusammenarbeit verbessern. Dies ist das einzige Tool, das Ihr Team für eine großartige Benutzererfahrung benötigt, während es daran arbeitet, ein fehlerfreies Produkt zu liefern.

BackLog Schlüssel-Features

Kanban-basierte visuelle Workflow Boards

Eingebaute Git- und SVN-Repositories

Erweiterte Suche und Filter

Vollständiges Management des Entwicklungslebenszyklus

BackLog Beschränkungen

Unübersichtliche Implementierung von Unteraufgaben im Vergleich zu anderen Tools zur Fehlerverfolgung

Kein Feature für Screenshots oder Videoaufnahmen

BackLog Preise

Dieses Tool zur Fehlerverfolgung bietet vier verschiedene Pläne an:

Free

Starter : $35 pro Monat

: $35 pro Monat Standard : $100 pro Monat

: $100 pro Monat Premium: $175 pro Monat

Backlog Kundenbewertungen

G2: 4.5/5 (160+ Bewertungen)

4.5/5 (160+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (70+ Bewertungen)

20. FogBugz

Über FogBugz FogBugz ist ein leichtgewichtiges, aber hochgradig anpassbares Tool zum Planen, Nachverfolgen und Ausrollen von fehlerfreier Software. Es hat robuste Out-of-the-Box-Funktionen, einschließlich Zeiterfassung, management des Lebenszyklus der App-Entwicklung und E-Mail-Support.

Das wichtigste Verkaufsargument von FogBugz ist die Vereinheitlichung der gesamten Fehlerverfolgung an einem Ort. Auch wenn dieses Tool nicht zu den besten Optionen für die Fehlerverfolgung gehört, kann Ihr Entwicklungsteam Fehler an einem Speicherort melden, verfolgen und beheben. Das Tool lässt sich auch bequem mit Twitter, Slack, Trello und GitHub integrieren, um eine nahtlose Zusammenarbeit zu ermöglichen.

FogBugz Schlüssel-Features

Vielseitiges Tool zur Fehlerverfolgung

Leistungsstarke Filter

Exportieren nach Excel

Kanban Boards

FogBugz Beschränkungen

Das Tool zur Nachverfolgung von Fehlern kann keine visuellen Berichte erstellen

Nicht für große Teams entwickelt

Preisinformationen sind schwer zu finden

FogBugz Preise

$68 pro Monat (5 Benutzer)

FogBugz Kundenbewertungen

G2: 3.9/5 (10+ Bewertungen)

3.9/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (20+ Bewertungen)

Suchen Sie weitere Tools zur Nachverfolgung von Problemen? Sehen Sie sich diese an Lineare Alternativen !

Erstellen eines Fehlerverfolgungssystems zur Nachverfolgung von Fehlern und Problemen

Ohne das beste System zur Nachverfolgung von Fehlern riskieren Sie, Ihre Produktentwicklungskosten zu erhöhen, Kunden zu verlieren und sogar die Qualität Ihrer Software zu verringern.

Und obwohl wir hier einige großartige Tools zur Nachverfolgung von Problemen erwähnt haben, ist ClickUp bei weitem das fortschrittlichste.

Von der Motivation durch Meilensteine im Projekt bis hin zur Bereitstellung aller Schlüssel-Features, die ein effizientes agiles Team benötigt, ist ClickUp das ultimative Tool für das Fehlermanagement. Holen Sie sich ClickUp noch heute kostenlos um Ihre Bugs und Business-Ziele zu erreichen!