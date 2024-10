Erstellen einer Checkliste für die Code-Überprüfung

Wie jeder Entwickler weiß, sind Code-Reviews unerlässlich, um Fehler zu finden, bevor sie in die Produktion einfließen.

Andernfalls riskieren Sie das Chaos bei der Behebung kritischer Probleme in der Produktion, was zu Verzögerungen, frustrierten Benutzern und einem angeschlagenen Ruf führt.

Dieser Artikel führt Sie durch die Erstellung einer Checkliste für die Code-Überprüfung, die sicherstellt, dass Ihr Code sauber, sicher und bereit für die Bereitstellung ist. Lassen Sie uns beginnen. 🎢

Warum eine Checkliste für die Code-Überprüfung verwenden?

Eine gut strukturierte Checkliste für die Code-Überprüfung sichert Konsistenz und Gründlichkeit. Sie kann dazu beitragen, dass der Code im gesamten Projekt einheitliche Benennungskonventionen einhält und dass alle Szenarien für die Fehlerbehandlung umfassend gehandhabt werden.

Prüfer, die sich an eine Checkliste halten, übersehen seltener kritische Elemente, wie die Validierung von Benutzereingaben oder die Behebung von Sicherheitslücken. Hier einige allgemeine Vorteile der Verwendung einer Checkliste für die Code-Überprüfung:

Eine Checkliste ermutigt zur Einhaltung von Best Practices . Zum Beispiel kann sie sicherstellen, dass Code-Änderungen dem Prinzip der einzigen Verantwortung folgen, bei dem jede Funktion oder jedes Modul nur eine Aufgabe übernimmt

Sie kann Entwickler auch dazu auffordern effiziente Code-Dokumentation zu schreiben mit Inline-Kommentaren, was die Lesbarkeit und Wartbarkeit des Codes verbessert. Die Einhaltung von Best Practices trägt dazu bei, qualitativ hochwertigen Code zu erhalten und verhindert häufige Probleme wie Code-Duplizierung oder Logikfehler

Checklisten tragen dazu bei, die Zusammenarbeit und das Freigeben von Wissen in Entwicklungsteams zu verbessern. Sie können auch die Bedeutung der Überprüfung der Testabdeckung hervorheben und die Mitglieder des Teams dazu veranlassen, Erkenntnisse über effektive Unit-Tests und Integrationstests zu diskutieren und freizugeben

Eine Checkliste zur Überprüfung des Codes fördert den Einsatz von Tools zur statischen Code-Analyse, um potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen und ein gemeinsames Verständnis dafür zu schaffen, wie sie zu lösen sind. Dieser kollaborative Ansatz verbessert die Gesamtqualität und Effizienz des Codes und erleichtert die Verwaltung und Integration von Codeänderungen

Letztlich macht eine Checkliste die code-Überprüfungsverfahren systematischer und zuverlässiger und trägt so zu robuster, wartbarer und qualitativ hochwertiger Software bei.

Vorbereitung auf Code-Reviews

Zur effektiven Vorbereitung eines Code-Reviews gehören mehrere Schlüssel-Schritte, um einen reibungslosen und produktiven Ablauf zu gewährleisten. Bevor Sie mit der Checkliste beginnen, müssen Sie:

1. Verstehen Sie den Kontext und den Umfang

Bevor Sie in den Code eintauchen, müssen Sie den Kontext, den Umfang und die letzten Änderungen verstehen. Dazu gehört, dass Sie den Zweck, die Funktionen und die Einbindung in das Projekt verstehen

Machen Sie sich mit der zugehörigen Code-Dokumentation oder den Entwurfsmustern vertraut, um sicherzustellen, dass der Code den allgemeinen Zielen des Projekts und den Codierungsstandards entspricht.

💡Pro-Tipp: Verwenden Sie Agiles Projektmanagement retrospektiven, um Ihren Code-Review-Prozess zu verfeinern, ihn anpassungsfähiger zu machen und auf unmittelbare Verbesserungen für den nächsten Sprint auszurichten.

2. Sammeln Sie die notwendigen Informationen

Sammeln Sie alle relevanten Materialien, bevor Sie mit der Überprüfung beginnen. Dazu gehören die Details des Pull Requests, zugehörige Problem-Tickets und frühere Überprüfungskommentare. Die Verwendung geeigneter Software und Tools kann hier von unschätzbarem Wert sein.

Zum Beispiel, qualitätssicherungssoftware hilft bei der Nachverfolgung von Testfällen und stellt sicher, dass Sie alle Aspekte des Codes abdecken, während software zur Nachverfolgung von Fehlern zeichnet bekannte Probleme und ihre Lösungen auf. Diese Informationen bieten eine umfassende Ansicht über die Auswirkungen des Codes und helfen bei der Identifizierung potenzieller Problembereiche.

Optimieren Sie den Lebenszyklus Ihrer Softwareentwicklung mit ClickUp's Software Team Project Management Software ClickUp Software Team Projekt Management Software ist ein leistungsstarkes Feature, das Teams bei der Verwaltung von Softwareentwicklungs-Workflows, der Nachverfolgung von Aufgaben und der nahtlosen Zusammenarbeit von der ersten Planung bis zur Bereitstellung unterstützt. Mit diesem Tool können Sie komplexe Projekte visualisieren und planen mit ClickUp Mindmaps die es Ihnen ermöglichen, Ideen und Produktpläne zu skizzieren, Abhängigkeiten zu definieren und den Entwicklungsprozess von Anfang bis Ende in Karten darzustellen.

Checkliste für die Code-Überprüfung

Die Erstellung einer effektiven Checkliste für die Code-Überprüfung ist wie die Einstellung für ein einwandfreies Ergebnis - jedes Element muss sorgfältig überprüft werden, um sicherzustellen, dass das Endprodukt erstklassig ist.

Jeder Aspekt der Checkliste spielt eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung einer hohen Qualität und der Sicherstellung, dass der Code für die Produktion bereit ist. Hier ist die Kurzfassung des Prozesses!

✅ Phase 1: Feature-Anforderungen

Sicherstellen, dass der Code die skizzierten Feature-Anforderungen erfüllt

Stellen Sie sicher, dass er alle relevanten Benutzer-Stories oder Tickets anspricht

✅ Phase 2: Lesbarkeit des Codes

Prüfen Sie, ob der Code leicht zu verstehen und nachzuvollziehen ist

Bestätigen Sie, dass der Code eine klare Logik und Organisation aufweist

✅ Phase 3: Kodierungsstil

Überprüfen Sie die Einhaltung von Codierungsstandards und -konventionen

Überprüfen Sie, ob Formatierung und Einrückung einheitlich sind

✅ Phase 4: Klare Namensgebung

Sicherstellen, dass Variablen, Funktionen und Klassen beschreibende, aussagekräftige Namen haben, die ihren Zweck widerspiegeln

✅ Phase 5: Code-Struktur und -Design

Bewertung der Struktur des Codes im Hinblick auf Modularität und Einhaltung der Entwurfsprinzipien

✅ Phase 6: Leistung und Effizienz

Bewertung des Codes auf Probleme mit der Leistung

Sicherstellen, dass er die Effizienzanforderungen erfüllt

✅ Phase 7: Fehlerbehandlung und Protokollierung

Überprüfen Sie, ob geeignete Verfahren zur Fehlerbehandlung und -protokollierung vorhanden sind, um Fehler ordnungsgemäß zu behandeln und die Fehlersuche zu erleichtern

✅ Phase 8: Testabdeckung

Überprüfung auf Randfälle und Fehlerszenarien

Sicherstellen einer angemessenen Testabdeckung mit sowohl Einheitstests als auch Integrationstests

Schauen wir uns nun jeden dieser Schritte im Detail an: 🔍

Phase 1: Feature-Anforderungen

Bevor Sie den Code überprüfen, stellen Sie sicher, dass er die festgelegten Feature-Anforderungen erfüllt und alle Benutzer-Stories oder Tickets erfüllt. Sie können auch verschiedene formulare für Software Teams zur Verfügung um Daten von Ihrem Team, Ihren Clients oder Kunden zu erfassen. Dadurch wird sichergestellt, dass der Code mit den Zielen des Projekts und den erwarteten Funktionen übereinstimmt

Wenn Sie beispielsweise ein neues Feature für die Suche implementieren, stellen Sie sicher, dass es alle angegebenen Suchfilter unterstützt und die richtigen Ergebnisse auf der Grundlage der Eingaben des Benutzers liefert.

Phase 2: Lesbarkeit des Codes

Der Code sollte sauber, gut strukturiert und leicht verständlich sein. Überprüfen Sie, ob die Logik auf natürliche Weise fließt und ob Kommentare und Dokumentation in angemessener Weise verwendet werden.

Komplexe Algorithmen sollten in übersichtliche, handhabbare Funktionen aufgeteilt werden, deren Zweck durch Kommentare erläutert wird. Mit Hilfe von effizienter Software-Entwicklungstools können Sie den Überblick über das Projekt behalten.

Phase 3: Code-Stil

Vergewissern Sie sich, dass der Code den etablierten Codierungsstandards und -konventionen entspricht, einschließlich der richtigen Einrückung, des richtigen Spaces und der richtigen Platzierung von Klammern. Diese Konsistenz trägt dazu bei, eine einheitliche Codebasis aufrechtzuerhalten und erleichtert den Entwicklern die Zusammenarbeit und Überprüfung.

Alle Variablen und Funktionen sollten gemäß dem Style Guide des Teams formatiert werden.

Phase 4: Gelöschte Namensgebung

Namen sind wichtig - sie sollten beschreibend und aussagekräftig sein. Stellen Sie sicher, dass Variablen, Funktionen und Klassen **Namen haben, die ihren Zweck und ihre Funktionalität vermitteln

Instanz, die die Punktzahl der Benutzer berechnet, sollte calculateUserScores und nicht calcScores heißen, damit ihr Zweck sofort klar wird.

Phase 5: Code-Struktur und Entwurf

Beurteilen Sie die Modularität des Codes und die Einhaltung von Entwurfsprinzipien wie dem Prinzip der einzigen Verantwortung und der objektorientierten Analyse. Wenn der Code die Authentifizierung des Benutzers und die Datenverarbeitung behandelt, sollten Sie ein Refactoring in separate Module in Erwägung ziehen, um die Übersichtlichkeit und Wartbarkeit zu verbessern.

Phase 6: Leistung und Effizienz

Leistung und Effizienz sind gleichbedeutend mit der Gewährleistung eines schlanken Code-Prozesses. Bewerten Sie den Code anhand der besten Code Editors auf Probleme mit der Leistung, wie ineffiziente Algorithmen oder Speicherlecks, und überprüfen Sie, ob er die Effizienzanforderungen erfüllt.

Notwendige Überprüfungsschleifen und rekursive Funktionen sollten vorhanden sein, um sicherzustellen, dass sie effizient arbeiten und keine unnötige Komplexität oder Ressourcenverbrauch verursachen.

Phase 7: Fehlerbehandlung und Protokollierung

Bei der Fehlerbehandlung und -protokollierung geht es darum, einen Plan für unerwartete Missgeschicke zu haben. Vergewissern Sie sich, dass der Code eine robuste Fehlerbehandlung enthält, um potenzielle Probleme elegant zu behandeln und wichtige Ereignisse zu Debugging-Zwecken zu protokollieren

Ihr Code sollte in der Lage sein, ungültige Eingaben oder fehlgeschlagene Datenbankverbindungen zu verarbeiten, ohne abzustürzen, und nützliche Fehlermeldungen für die Fehlersuche bereitstellen.

Phase 8: Testabdeckung

Die Testabdeckung ist Ihr letzter Test, um sicherzustellen, dass alles wie erwartet funktioniert. Stellen Sie sicher, dass der Code über eine angemessene Testabdeckung verfügt, einschließlich der Unit- und Integrationstests, und überprüfen Sie ihn auf Randfälle und Fehlerszenarien.

Die Tests sollten Szenarien für gültige und ungültige Eingaben und potenzielle Fehlerpunkte umfassen, um eine umfassende Überprüfung der Funktion des Codes zu gewährleisten.

Wenn Sie diese Schritte befolgen, wird Ihre Checkliste für die Code-Überprüfung Ihr Team dabei unterstützen, qualitativ hochwertigen Code und eine erfolgreiche Integration in Ihr Projekt zu gewährleisten.

Bonus: Achten Sie auf die Code-Dokumentation

Eine Umfrage von Gitlab ergab Code-Reviews als dritthäufigste Ursache für Burnout bei Entwicklern , nach langen Arbeitszeiten und engen Fristen. Daher ist es wichtig, eine detaillierte Checkliste für Code-Reviews und eine Prozessmanagement-Lösung zu haben, die den Review-Prozess beschleunigt. ClickUp , ein Projektmanagement tool, bietet maßgeschneiderte Lösungen, die Ihren gesamten Code-Review-Prozess verbessern können. Zum Beispiel kann mit ClickUp Dokumente können Sie eine benutzerdefinierte Checkliste für Code-Reviews erstellen, den Fortschritt nachverfolgen und die Reviews an einem Ort verwalten. ClickUp Aufgabe Checklisten sind die einfachste und einfachste Art, Checklisten für die Code-Überprüfung zu erstellen und zu verwalten. Checklisten sind im Wesentlichen einfache Listen für Aufgaben innerhalb einer Aufgabe - Elemente werden entweder erledigt oder nicht erledigt.

Weisen Sie mit ClickUp Aufgaben-Checklisten die Eigentümerschaft für verschiedene Phasen des Code-Reviews bestimmten Mitgliedern des Teams zu

Mit ClickUp Aufgaben-Checklisten können Sie jede Phase Ihres Code-Reviews nachverfolgen. Organisieren Sie die Phasen der Überprüfung ganz einfach mit der Drag-and-Drop-Funktion und fügen Sie jeder Phase Mitarbeiter hinzu, damit Sie wissen, wer verantwortlich ist.

💡Pro-Tipp: Sie können sogar benutzerdefinierte Code-Review-Checklisten erstellen und sie als ClickUp Checklisten-Vorlagen speichern . Mehrere Software-Teams in einem Unternehmen können dieselbe Vorlage für Checklisten verwenden und so die Konsistenz ihrer Code-Review-Praktiken aufrechterhalten.

Erstellen Sie Checklisten, die Sie in mehreren Software Teams verwenden können, und speichern Sie sie als Vorlagen in ClickUp

Erstellen Sie Checklisten-Vorlagen für die Code-Überprüfung mit ClickUp

ClickUp bietet kostenlose Vorlagen zugeschnitten auf verschiedene Softwareentwicklungsprozesse zu rationalisieren einschließlich Code-Reviews. Eine herausragende Option ist ClickUp's Vorlage für die Nachverfolgung von Fehlern und Problemen .

Diese Vorlage hilft Ihnen bei der effizienten Nachverfolgung und Verwaltung von Fehlern und Problemen während des gesamten Code-Review-Prozesses und erleichtert es Ihnen, den Überblick über kritische Korrekturen zu behalten und die Qualität des Codes sicherzustellen.

Vereinfachen Sie Ihren Code-Review-Ansatz durch strukturierte Nachverfolgung von Fehlern mit der ClickUp Vorlage für Bug- und Problemverfolgung

Mit der ClickUp Vorlage für die Bug- und Problemverfolgung kann ein Code-Reviewer:

Fehlerberichte und die Nachverfolgung von Problemen in einer einzigen übersichtlichen Ansicht zentralisieren

Code-Probleme effizient verwalten und priorisieren, um sicherzustellen, dass sie zeitnah bearbeitet werden

Bugs an Entwickler zuweisen, den Fortschritt verfolgen und Code-Korrekturen überwachen - alles innerhalb derselben Plattform

Um Ihre Checkliste für die Code-Überprüfung weiter zu verbessern, können Sie benutzerdefinierte Status wie In Review, Resolved und Reopened sowie benutzerdefinierte Felder wie Bug Severity, Assigned Developer, Fix Deadline und Status Updates hinzufügen. Auf diese Weise erhalten Sie einen abschließenden Überblick über den Fortschritt Ihres Teams und stellen sicher, dass kein Fehler durch die Maschen rutscht.

ClickUp bietet auch einen Bereich von Tools, die speziell zur Unterstützung agiler Teams entwickelt wurden. ClickUp Agiles Projektmanagement unterstützt Teams beim Planen, Nachverfolgen und Verwalten von Sprints und ermöglicht so eine nahtlose Zusammenarbeit und schnellere Zyklen. Als Teil des Agilen Testprozesses kann es auch bei der Durchführung von Code-Reviews helfen.

Optimieren Sie Ihren Agile Workflow mit ClickUp's Agile Project Management

Mit ClickUp's Agilem Projektmanagement können Sie:

Sprints, Backlogs und Aufgaben in einem zentralen Space organisieren

Priorisierung von Aufgaben und Nachverfolgung des Fortschritts im Sprint mit anpassbaren Kanban-Boards oder Listenansichten

Mit Ihrem Team in Echtzeit zusammenarbeiten, indem Sie Features wie Kommentare, @mentions und Dateianhänge nutzen

Gewinnen Sie Einblicke mitClickUp Dashboards die einen Überblick über wichtige Metriken wie Geschwindigkeit, Fertigstellung von Aufgaben und Teamleistung bieten

Steigern Sie Ihre Produktivität mitClickUp Gehirn, das KI-gestützte Vorschläge zur Verbesserung von Arbeitsabläufen und zur Automatisierung sich wiederholender Aufgaben bietet

Mit dieser Software können Sie reibungslosere Sprints, eine bessere Zusammenarbeit und schnellere Produktiterationen sicherstellen und gleichzeitig Ihr Team an den Best Practices der agilen Entwicklung orientieren. Ganz gleich, wie Ihr Workflow Setup aussieht, ClickUp hat die perfekte Lösung, um die Softwareentwicklung und -bereitstellung so einfach wie möglich zu gestalten!

Auch gelesen: 30 kostenlose Vorlagen für Checklisten in Word, Excel & ClickUp Docs

Mit ClickUp die Qualität des Codes und die Effizienz der Entwickler sicherstellen

Entwicklerteams können die Zusammenarbeit verbessern, Fehler reduzieren und eine hohe Code-Qualität beibehalten, indem sie eine detaillierte und gut strukturierte Checkliste für die Code-Überprüfung mit den richtigen Tools verwenden.

Eine Checkliste wie diese sollte sich jedoch mit Ihrem Projekt weiterentwickeln und an neue Anforderungen und Best Practices angepasst werden. Die leistungsstarken Features und anpassbaren Vorlagen von ClickUp rationalisieren diesen Prozess und machen Code-Reviews effizienter und übersichtlicher.

Durch die Automatisierung von Aufgaben und die Zentralisierung des Feedbacks trägt ClickUp dazu bei, die Konsistenz der Reviews aufrechtzuerhalten und die Produktivität des Teams zu steigern. Testen Sie ClickUp und vereinfachen Sie Ihren Code-Review-Prozess noch heute!