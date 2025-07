über 15 der besten GPTs für die Programmierung zur Beschleunigung der Entwicklung und Fehlerbehebung

Haben Sie jemals das Gefühl, dass Sie in Zeitlupe programmieren und mit einer Lupe von der Größe eines Esstellers debuggen? Sie starren auf Zeilen von Code und fragen sich, wo sich das Semikolon versteckt hat. Es ist wie eine Partie „Wo ist Walter?“, nur mit Frustration.

Der Programmierprozess kann Spaß machen, aber auch zu einer Achterbahnfahrt werden – in einem Moment sind Sie ein Genie, im nächsten stellen Sie alle Ihre Lebensentscheidungen in Frage. Glücklicherweise gibt es KI-gestützte Programmierassistenten, die Ihnen helfen.

Diese GPTs können Code generieren, Fehler beheben, die Leistung optimieren und verwirrende Fehler erklären. Sie sollen menschliche Programmierer nicht ersetzen, sondern unsere Fähigkeiten erweitern und uns von mühsamen Aufgaben befreien.

In diesem Blogbeitrag werden die besten GPTs für die Codierung vorgestellt und es wird gezeigt, wie sie Ihren Workflow effizient verändern können!

Was sind GPTs?

GPTs (Generative Pre-trained Transformers) sind KI-gestützte Sprachmodelle, die menschliche Texte verstehen und generieren können. Mit den Funktionen zur Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) der Codierungs-GPTs können Entwickler über einfache Befehle im Dialog mit dem Code interagieren. Die besten benutzerdefinierten Codierungs-GPTs können Code generieren, debuggen und optimieren, wodurch die Entwicklung vereinfacht und die Effizienz gesteigert wird.

Arten von GPTs

Hier sind die gängigsten Arten von GPTs:

Allgemeine GPTs: Erledigen Sie Aufgaben vom Schreiben und Codieren bis zum Brainstorming

Coding-spezifische GPTs: Unterstützung bei der Fehlerbehebung, Generierung und Unterstützung bei der Fehlerbehebung, Generierung und Dokumentation von Code (z. B. Code Copilot)

Branchenspezifische GPTs: Liefern Sie Einblicke in bestimmte Felder wie Recht, Medizin oder Finanzen

Benutzerdefinierte GPTs: Lösen Sie spezifische Geschäftsanforderungen oder vereinfachen Sie die Codierung für Anfänger (z. B. ein GPT zur Analyse von Support-Tickets)

Vorteile von GPTs

Die Verwendung von GPTs bietet mehrere Vorteile. Hier sind einige davon:

Schnelleres Codieren und Debuggen: Generieren Sie mühelos Code-Schnipsel, beheben Sie Fehler und optimieren Sie die Leistung. Entwickler, die GitHub Copilot verwenden, haben ihre Codierungsaufgaben in einem kontrollierten Experiment um 55,8 % schneller abgeschlossen als eine Kontrollgruppe. Generieren Sie mühelos Code-Schnipsel, beheben Sie Fehler und optimieren Sie die Leistung. Entwickler, die GitHub Copilot verwenden, haben ihre Codierungsaufgaben in einem kontrollierten Experiment umabgeschlossen als eine Kontrollgruppe.

Bessere Zusammenarbeit: Verbessern Sie die Teamarbeit mit KI-generierter Dokumentation und Einblicken

Gesteigerte Produktivität: Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben und gewinnen Sie Zeit für kreative Problemlösungen

Lernen und Unterstützung: Erhalten Sie Erläuterungen, Best Practices und Anleitungen zu Codierungskonzepten

👀 Wussten Sie schon? Eine McKinsey-Studie berichtet, dass Entwickler mit generativer KI Aufgaben bis zu doppelt so schnell erledigen können.

📚 Lesen Sie auch: Arten von KI-Agenten

Worauf sollten Sie bei GPTs für die Programmierung achten?

Wenn Sie einen KI-Assistenten suchen, der Ihnen hilft (anstatt Ihnen nur zufällige Code-Schnipsel zu liefern), sollten Sie auf Folgendes achten:

Sprachunterstützung: Wählen Sie Modelle, die mit den von Ihnen verwendeten Programmiersprachen arbeiten – egal, ob Python, JavaScript oder SQL

Code-Generierung und Qualität: Entscheiden Sie sich für Modelle, die sauberen, effizienten und gut strukturierten Code generieren, nicht nur generische Snippets

Fehlersuche und Fehlerbehebung: Verwenden Sie Modelle, mit denen Sie Fehler schnell identifizieren und beheben können, und sparen Sie so Stunden an Fehlerbehebung

Erklärungen und Dokumentation: Entscheiden Sie sich für GPTs, die komplexen Code aufschlüsseln, Kommentare hinzufügen und Best Practices klar erklären

Integration mit Tools: Achten Sie auf Kompatibilität mit Ihren bevorzugten IDEs, GitHub oder CI/CD-Pipelines, um nahtlose Workflows zu gewährleisten

Anpassung und Lernen: Bevorzugen Sie Modelle, die sich an Ihre Programmiergewohnheiten anpassen und ihre Vorschläge im Laufe der Zeit verbessern

Sicherheit und Compliance: Stellen Sie sicher, dass die GPT sichere Codierungspraktiken befolgt und Ihre Compliance-Anforderungen unterstützt

Die besten GPTs für die Programmierung auf einen Blick

Tool Schlüssel-Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp Generierung von Code-Schnipseln, KI-Code-Dokumentation, GitHub/GitLab-Integration, Dashboards in Echtzeit, agile Vorlagen Von Solo-Entwicklern bis hin zu Teams in Unternehmen, die KI-Codierung und Projekt-Workflows verwalten Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Code Copilot Code-Vorschläge in Echtzeit, Debugging, Dokumentationserstellung, Unterstützung mehrerer Sprachen Entwickler, die Pair Programming und VS Code/GitHub-Integration verwenden Zugänglich mit einem kostenlosen ChatGPT-Konto Python GPT Python-Code-Generierung, intelligentes Debugging, Datenanalyse, Vorschläge für maschinelles Lernen Python-Entwickler mit Schwerpunkt auf Automatisierung, Webentwicklung und ML Zugänglich mit einem kostenlosen ChatGPT-Konto Fragen Sie den Code Entdecken Sie GitHub-Repos per Chat, fragen Sie nach komplexen Codestrukturen und überprüfen Sie die Qualität Entwickler, die neue Codebasen überprüfen oder einbinden Zugänglich mit einem kostenlosen ChatGPT-Konto Vue.js GPT Scaffolds Vue-Komponenten, Debugging-Support, Bibliotheksintegration (Vuex, Axios) Frontend-Entwickler, die Vue.js-Apps erstellen Zugänglich mit einem kostenlosen ChatGPT-Konto Grimoire Prompt-basierte Programmierung, UI-zu-Code-Konvertierung, KI-Modellwechsel (GPT-4, Claude, Gemini) Anfänger und fortgeschrittene Entwickler lernen Konzepte anhand von Projekten Erfordert ChatGPT Plus (20 $/Monat); Grimoire Pro: benutzerdefinierte Preise Crew KI-Assistent Kostenlos und Open Source Technische Teams simulieren kollaborative KI-Agenten Webentwickler benötigen schnelle Prototypen und Erklärungen AutoExpert Dev Prägnante Codegenerierung für Python/Django, Speicherung von Sitzungszuständen, API-Updates Python-Entwickler automatisieren repetitive Aufgaben Zugänglich mit einem kostenlosen ChatGPT-Konto DevOps GPT CI/CD-Skripte, Protokoll-/Fehleranalyse, Docker/K8s-Support, PEP8-Konformität DevOps-Ingenieure automatisieren Bereitstellungs-Workflows Zugänglich mit einem kostenlosen ChatGPT-Konto Flutter GPT Flutter-Widget-Generierung, Fehlerbehebungen, Tipps zur Dart-Optimierung Mobile Entwickler, die Apps in Flutter erstellen Zugänglich mit einem kostenlosen ChatGPT-Konto Code-Kommentar-Generator Automatische Generierung erklärender Code-Kommentare, Anfänger-/Expertenmodus, Unterstützung mehrerer Sprachen Entwickler, die Code für die Zusammenarbeit oder Übergabe dokumentieren Zugänglich mit einem kostenlosen ChatGPT-Konto Code-Assistent Generiert/refaktoriert HTML, CSS, JS; Hilfe bei der Microservices-Architektur Python-Leistungsoptimierung, Bibliotheks-Support (NumPy, Flask) und Skript-Hilfe Zugänglich mit einem kostenlosen ChatGPT-Konto Bug Hunter GPT Identifiziert Schwachstellen im Code, schlägt Korrekturen vor und unterstützt Bug-Bounty-Workflows Sicherheitsforscher und fortgeschrittene Entwickler Zugänglich mit einem kostenlosen ChatGPT-Konto HTML-Mentor Echtzeit-Feedback in HTML, Barrierefreiheitsprüfungen, Formatierungsvorschläge Anfänger und Frontend-Entwickler, die ihre HTML-Struktur verbessern möchten Zugänglich mit einem kostenlosen ChatGPT-Konto JavaScript-Mentor JS-Debugging, Fehlerbehandlung, Lernpfade mit maßgeschneiderten Vorschlägen Anfänger und fortgeschrittene JS-Entwickler Zugänglich mit einem kostenlosen ChatGPT-Konto Ruby Mentor Code-Vorschläge, Debugging, Rails-Integration, projektbasierte Anleitung Ruby-Entwickler, die skalierbare Backend-Apps erstellen Zugänglich mit einem kostenlosen ChatGPT-Konto SQL Mentor Abfrageoptimierung, Syntaxkorrektur, praktische SQL-Übungen Anfänger und Analysten, die ihre SQL-Kenntnisse verbessern möchten Zugänglich mit einem kostenlosen ChatGPT-Konto Python-Mentor Responsive Layouts mit Bootstrap, Klassenoptimierung und Themenanpassung Entwickler, die die Automatisierung von Workflows in Python verbessern Zugänglich mit einem kostenlosen ChatGPT-Konto Java-Mentor Debugging, OOP-Konzepte, Code-Optimierung, Spring/Hibernate-Support Java-Entwickler, die Web- und Unternehmensanwendungen erstellen Zugänglich mit einem kostenlosen ChatGPT-Konto PHP-Mentor Anleitung für sauberen PHP-Code, Sicherheitspraktiken, Verwendung von MySQL/PDO Backend-Entwickler, die mit PHP und Server-Skripten arbeiten Zugänglich mit einem kostenlosen ChatGPT-Konto Material Tailwind GPT Maßgeschneiderte UI-Komponenten mit Tailwind + Material Design, mobile Reaktionsfähigkeit Frontend-Entwickler, die übersichtliche UI-Komponenten entwerfen Zugänglich mit einem kostenlosen ChatGPT-Konto Bootstrap Buddy Responsive Layouts mit Bootstrap, Klassenoptimierung, Themenanpassung Webentwickler, die Bootstrap für schnelles Seitendesign verwenden Zugänglich mit einem kostenlosen ChatGPT-Konto Code Guru Codeüberprüfungen, Funktionsoptimierung, Generierung von Komponententests, Laufzeitanalyse Entwickler, die Feedback zur Leistung und Qualitätssicherung für ihren Code suchen Zugänglich mit einem kostenlosen ChatGPT-Konto

Die besten GPTs für die Programmierung

Die Auswahl eines benutzerdefinierten GPT-Modells für Ihre Codierungsanforderungen bedeutet nicht nur, die fortschrittlichste Option auszuwählen. Es geht darum, die richtigen GPTs auszuwählen, um Code zu generieren, Fehler zu beheben, die Leistung zu optimieren und komplexe Logik zu erklären.

Sehen Sie sich diese GPTs an, mit denen Sie Ihre Entwicklungsfähigkeiten verbessern können:

1. Code Copilot (Am besten geeignet für KI-gestützte Paarprogrammierung und Code-Vorschläge in Echtzeit)

über Code Copilot

Ein Coding-Tool sollte spezifische Funktionen bieten, die Ihren Entwicklungs-Workflow beschleunigen. Code Copilot schlägt in Echtzeit Code vor, hilft bei der Fehlerbehebung und generiert sogar Dokumentation, sodass Sie sich darum nicht kümmern müssen.

Die besten Features von Code Copilot

Programmieren Sie in mehreren Sprachen wie Python, JavaScript und TypeScript

Finden und beheben Sie Fehler sofort mit KI-gestütztem Debugging

Integration mit VS Code, JetBrains und GitHub Codespaces

Einschränkungen von Code Copilot

Möglicherweise müssen Sie die Vorschläge an Ihren Programmierstil anpassen

Die Integration kann anfangs eine Herausforderung sein

Preise für Code Copilot

Zugänglich mit einem kostenlosen ChatGPT-Konto

Bewertungen und Rezensionen zu Code Copilot

4. 1/5 [über 28.000 Bewertungen]

📮ClickUp Insight: 33 % unserer Befragten geben an, dass die Entwicklung von Fähigkeiten einer der Anwendungsfälle für KI ist, an denen sie am meisten interessiert sind. Ein Beispiel: Nicht-technische Mitarbeiter möchten möglicherweise lernen, wie man mit einem KI-Tool Code-Schnipsel für eine Webseite erstellt. In solchen Fällen gilt: Je mehr Kontext die KI über Ihre Arbeit hat, desto besser sind ihre Antworten. Als Allround-App für die Arbeit ist die KI von ClickUp hier besonders gut. Sie weiß, an welchem Projekt Sie gerade arbeiten, und kann Ihnen konkrete Schritte empfehlen oder sogar Aufgaben wie das Erstellen von Code-Schnipseln ganz einfach übernehmen.

2. Python GPT (am besten geeignet zum Schreiben, Debuggen und Optimieren von Python-Code)

über Python GPT

Wenn Sie sich mit Python-Programmierung beschäftigen, ist Python GPT genau das Richtige für Sie, um das Codieren einfacher, schneller und effizienter zu gestalten. Es ist auf die Erstellung von effizientem, hochwertigem Python-Code spezialisiert. Es kombiniert einen Code-Interpreter und Datenanalyse-Tools in einer einzigen Oberfläche.

Die besten Features von Python GPT

Generieren Sie schnell Python-Code für Automatisierung, Webentwicklung und mehr

Beheben Sie Fehler und optimieren Sie die Codequalität mit intelligenten Debugging-Vorschlägen

Unterstützen Sie die Datenanalyse und das maschinelle Lernen durch Vorschläge für effiziente Algorithmen

Durchsuchen Sie das Internet nach komplexen Abfragen, die zusätzliche Benutzereingaben erfordern

Einschränkungen von Python GPT

KI-generierter Python-Code kann veraltete Syntax oder veraltete Funktionen enthalten, insbesondere in sich weiterentwickelnden Frameworks

Preise für Python GPT

Zugänglich mit einem kostenlosen ChatGPT-Konto

Bewertungen und Rezensionen zu Python GPT

4. 1/5 (über 600 Bewertungen)

3. Ask The Code (Am besten geeignet zum Verstehen und Beheben komplexer Code-Schnipsel)

via Ask The Code

Ask The Code ist ein praktisches ChatGPT-Plugin, mit dem Entwickler GitHub-Repositorys ganz einfach erkunden können. Es verbindet ChatGPT mit Ihrer Codebasis, sodass Sie Fragen stellen und sofortige Einblicke direkt im Chat erhalten können.

Die besten Features von Ask The Code

Verbinden Sie ChatGPT mit einem beliebigen öffentlichen GitHub-Repository, um Codebasen zu erkunden und zu verstehen, ohne die Chat-Oberfläche zu verlassen

Machen Sie sich schnell mit dem Repository vertraut, indem Sie Abfragen durchführen, um Einblicke in die Codestruktur und Funktionalität zu erhalten

Stellen Sie umsetzbare Code-Qualitätsprüfungen sicher, indem Sie ChatGPT bitten, potenzielle Probleme hervorzuheben oder Verbesserungen innerhalb des Repositorys vorzuschlagen

Fragen Sie den Code – Einschränkungen

Bedarf an breiterem Plattform-Support, z. B. durch Hinzufügen einer Edge-Erweiterung zur Optimierung der Barrierefreiheit und Benutzerfreundlichkeit

Preise für Ask The Code

Zugänglich über ein kostenloses ChatGPT-Konto

Bewertungen und Rezensionen zu Ask The Code

4. 1/5 (über 1.000 Bewertungen)

📚 Lesen Sie auch: So verwenden Sie ChatGPT zum Schreiben von Code

4. Vue.js GPT (Am besten geeignet für die Erstellung und Fehlerbehebung von Vue.js-Anwendungen)

Vue. js GPT ist ein intelligenter KI-Assistent, der die Entwicklung mit Vue. js einfacher und schneller macht. Er hilft Webentwicklern dabei, sauberen Code zu schreiben, Fehler zu beheben und Bibliotheken von Drittanbietern zu integrieren – und das alles in Echtzeit. Durch Hinzufügen von Vue. js GPT zu Ihrem Workflow können Sie Ihre Produktivität als Entwickler steigern, die Entwicklungszeit verkürzen und hochwertigen, skalierbaren Code gewährleisten.

Die besten Features von Vue.js GPT

Erstellen Sie schnell Vue.js-Komponenten und Vorlagen

Analysieren Sie Code-Schnipsel, um Fehler zu identifizieren und zu korrigieren

Bieten Sie Empfehlungen zu Anwendungsarchitektur, Statusverwaltung und Komponentenstrukturierung

Anleitungen zur Integration von Bibliotheken wie Vuetify, Axios oder Vuex in Vue-Projekte

Limits von Vue.js GPT

Es fehlt an praktischer Erfahrung, was den Einblick in komplexe Probleme der Softwareentwicklung einschränkt

Preise für Vue.js GPT

Zugänglich mit einem kostenlosen ChatGPT-Konto

Bewertungen und Rezensionen zu Vue.js GPT

4. 2/5 (über 100 Bewertungen)

5. Grimoire (Am besten geeignet für die Beherrschung fortgeschrittener Programmierkonzepte und Best Practices)

via Grimoire

Grimoire ist ein KI-gestützter Programmierassistent, der den Entwicklungsprozess für Anfänger und erfahrene Programmierer organisiert. Er umfasst über 70 vorgefertigte Projekte, mit denen Benutzer die Grundlagen des Programmierens erlernen oder schnell Websites erstellen können. Mit einem Abonnement für ChatGPT Plus können Sie auch Tastenkürzel wie K für das cmd-Menü, P für Projekte und R für README verwenden.

Die besten Features von Grimoire

Effiziente Codegenerierung mit promptbasierter Programmierung

Konvertieren Sie UI-Mockups oder Wireframes in HTML-, CSS- und JavaScript-Code für die Webentwicklung

Integrieren Sie mehrere KI-Modelle wie GPT-4, Claude Opus und Google Gemini

Einschränkungen von Grimoire

Die „Prompt-Gramming“-Funktion (skriptbasierte Befehle) und Tastenkürzel von Grimoire erfordern eine gewisse Einarbeitungszeit, um effektiv genutzt werden zu können

Preise für Grimoire

Zum Freischalten der erweiterten Funktionen ist ein Abonnement für ChatGPT Plus erforderlich. ChatGPT Plus: 20 $/Monat ChatGPT Pro: 200 $/Monat

Grimoire Pro: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Grimoire

4. 4/5 (über 25.000 Bewertungen)

👀 Wussten Sie schon? Ein Chatbot des Chevrolet-Kundendienstes wurde so manipuliert, dass er allen Anfragen zustimmte, was dazu führte, dass er einen neuen Chevrolet Tahoe für einen Dollar anbot, was ein rechtsverbindliches Angebot darstellte. Dieser Incident zeigte, dass angemessene Sicherheitsvorkehrungen in KI-Systemen erforderlich sind.

6. Crew AI Assistant (Am besten geeignet für teamorientierte Softwareentwicklung und Zusammenarbeit)

über CrewAI Assistant

CrewAI ist ein Python-Framework, mit dem Sie autonome KI-Agenten mit unterschiedlichen Rollen koordinieren können, die bei komplexen Aufgaben zusammenarbeiten.

Stellen Sie sich das so vor: Anstatt eine einzige LLM aufzufordern, alles zu erledigen, erstellen Sie ein „Team“ aus spezialisierten Agenten, von denen jeder seine eigene Persönlichkeit, sein eigenes Fachwissen und seine eigenen Verantwortlichkeiten hat – genau wie in einem realen Team.

Die besten Features von Crew AI Assistant

Weisen Sie jedem KI-Agenten bestimmte Rollen und Ziele zu, um einen strukturierten und effizienten Ansatz zur Problemlösung zu gewährleisten

Erleichtern Sie natürliche Entscheidungsfindungen und die dynamische Delegierung von Aufgaben zwischen Agenten

Stellen Sie CrewAI auf verschiedenen Infrastrukturen bereit, darunter Cloud-Dienste, selbst gehostete Umgebungen oder lokale Setups

Verwenden Sie Tools für Aktionen wie die Suche im Internet (SerperDevTool), das Lesen von Dokumenten (PDFSearchTool usw.) und benutzerdefinierte API-Integrationen. CrewAI unterstützt: sein eigenes Toolset (crewai_tools), LangChain-Tools und LlamaIndex-Tools

Einschränkungen des Crew AI-Assistenten

Die Verwendung von CrewAI erfordert Python-Programmierkenntnisse und grundlegende KI-Kenntnisse für die Codierung , was es für nicht-technische Benutzer zu einer Herausforderung macht

Preise für Crew AI Assistant

Kostenlos und Open Source

Bewertungen und Rezensionen zu Crew AI Assistant

4. 4/5 (über 1.000 Bewertungen)

Was echte Benutzer über Crew AI Assistant sagen

Ein Redditor vergleicht mehrere Frameworks und kommt zu folgendem Schluss:

Wenn Sie schnell loslegen möchten, ist CrewAI wahrscheinlich die einfachste Lösung. Hervorragende Dokumentation, zahlreiche Beispiele und eine solide Community.

Wenn Sie schnell loslegen möchten, ist CrewAI wahrscheinlich die einfachste Lösung. Hervorragende Dokumentation, zahlreiche Beispiele und eine solide Community.

👀 Wussten Sie schon? CrewAI hat mit über 27.000 Sternen auf GitHub und der Einführung bei 40 % der Fortune-500-Unternehmen in mehr als 60 Ländern große Aufmerksamkeit erregt.

7. AutoExpert Dev (Am besten geeignet für die Automatisierung sich wiederholender Codierungsaufgaben und die Verbesserung der Effizienz)

über AutoExpert Dev

Wenn Sie Ihre Programmiererfahrung mit Python- und Django-Frameworks verbessern möchten, ist AutoExpert (Developer Edition) möglicherweise die ideale Wahl. Dieses Tool lässt sich in die erweiterten Datenanalysefunktionen von ChatGPT integrieren und bietet eine Reihe von Features zur Organisation des Entwicklungsprozesses.

Die besten Features von AutoExpert Dev

Generieren Sie prägnante und effiziente Code-Schnipsel

Greifen Sie auf benutzerdefinierte Befehle zu, um Sitzungszustände zu speichern und wieder aufzurufen

Sichern Sie sich den Zugriff auf aktuelle Informationen zu APIs und Bibliotheken

Limits von AutoExpert Dev

Der Support für andere Programmiersprachen und Frameworks ist möglicherweise weniger umfassend

Preise für AutoExpert Dev

Zugänglich mit einem kostenlosen ChatGPT-Konto

Bewertungen und Rezensionen zu AutoExpert Dev

4. 2/5 (über 1.000 Bewertungen)

8. DevOps GPT (am besten geeignet für die Verwaltung von CI/CD-Pipelines, Infrastruktur und Cloud-Bereitstellungen)

über DevOps GPT

DevOps GPT bezeichnet eine Suite von KI-gesteuerten Tools und Modellen, die verschiedene Aspekte von DevOps-Workflows optimieren und automatisieren sollen.

Es liefert produktionsreifen, sicheren Code für Docker, Kubernetes, Linux, CI/CD und Monitoring-Stacks. Es schreibt saubere, dokumentierte und getestete Skripte – insbesondere in Python mit PEP8-Konformität.

Das Beste daran? Es stellt die richtigen Fragen, um Lösungen auf Ihre Umgebung zuzuschneiden. Ob Sie Containerisierung, Automatisierung oder Cloud-native Tools benötigen, dieser GPT unterstützt Sie.

Die besten Features von DevOps GPT

Erhalten Sie präzise, produktionsreife Code-Schnipsel, die auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind

Automatisieren Sie Routineaufgaben wie Tests, Builds, Scans und Bereitstellungen, um Zeit für strategischere Initiativen zu gewinnen

Analysieren Sie Protokolle und Fehler, um Einblicke zu gewinnen und Code-Lösungen vorzuschlagen

Limits von DevOps GPT

Es stützt sich auf frühere Trainingsdaten, was zu veralteten oder weniger zuverlässigen Informationen führen kann

Preise für DevOps GPT

Zugänglich mit einem kostenlosen ChatGPT-Konto

Bewertungen und Rezensionen zu DevOps GPT

4. 2/5 (über 200 Bewertungen)

📚 Lesen Sie auch: Die besten Code-Editoren für Entwickler

9. Flutter GPT von Whitebox (Am besten geeignet für die Entwicklung und Fehlerbehebung von Flutter-Anwendungen)

über Flutter GPT von Whitebox

Flutter GPT von Whitebox wurde speziell für das Flutter-Framework und die Sprache Dart entwickelt und bietet fachkundige Beratung, Code-Generierung, Unterstützung bei der Fehlerbehebung und Optimierungsvorschläge.

Wenn Ihr aktueller Ansatz nicht optimal ist, schlägt Ihnen dieses GPT bessere Muster oder Tools vor (z. B. ValueNotifier statt setState oder CustomPaint statt Container stapeln), mit denen Sie saubereren und skalierbareren Flutter-Code schreiben können.

Die besten Features von Flutter GPT von Whitebox

Erstellen Sie Flutter-Widgets, Klassen und Funktionen in Sekundenschnelle und sparen Sie Entwicklungszeit

Effiziente Fehlerbehebung im Code mit KI-gestützter Fehlerbehebung und Vorschlägen zur Fehlerbehebung

Automatisieren Sie sich wiederholende Programmieraufgaben und konzentrieren Sie sich darauf, großartige Apps schneller zu entwickeln

Flutter GPT von Whitebox – Einschränkungen

Erfordert eine Internetverbindung, wodurch die Offline-Funktionalität eingeschränkt ist

Preise für Flutter GPT von Whitebox

Zugänglich mit einem kostenlosen ChatGPT-Konto

Bewertungen und Rezensionen zu Flutter GPT von Whitebox

4. 1/5 (über 80 Bewertungen)

🧠 Wissenswertes: Die weltweit erste Programmiererin war kein KI-Genie, sondern Ada Lovelace. Sie schrieb den ersten Algorithmus für Charles Babbages Analytical Engine und prägte damit die Zukunft der Datenverarbeitung, noch bevor es überhaupt Computer gab.

über Code Comment Gen

Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie stecken knietief in einem Projekt und entwickeln eine komplexe Funktion. Das kann eine Logik sein, die Benutzerdaten filtert, oder ein kniffliger Algorithmus, der eine Liste sortiert. Sie haben den Code geschrieben, er funktioniert, aber für jeden, der ihn später lesen will, ist er ein Rätsel. Hier kommt Code Comment Gen ins Spiel.

Es liest Ihren Code wie ein Entwickler – sorgfältig, kontextbezogen und mit Blick auf Klarheit.

Es identifiziert, was wesentlich ist, was verwirrend ist und was dokumentiert werden muss. Ob es sich um eine Funktion handelt, die zu viel tut, oder um eine Schleife mit unklarer Logik, Code Comment Gen fügt präzise, professionelle Kommentare hinzu, die nicht nur das Was, sondern auch das Warum erklären.

Machen Sie komplexe Logik für sich und Ihr Team leichter verständlich

Wechseln Sie zwischen dem Anfängermodus, in dem der GPT Ihren Code Zeile für Zeile durchgeht und jeden Schritt erklärt, und dem Expertenmodus, in dem er nur die Schlüssel-Logik oder weniger offensichtliche Teile kommentiert, um den Code übersichtlich zu halten

Passen Sie den Ton und den Detaillierungsgrad der Kommentare an die Anforderungen Ihres Projekts an

Kommentare für verschiedene Programmiersprachen generieren

Limits zur Kontrolle über Stil und Inhalt der generierten Kommentare

Zugänglich mit einem kostenlosen ChatGPT-Konto

4. 5/5 (über 40 Bewertungen)

11. Code Wizard (am besten geeignet zum Schreiben, Refactoring und Optimieren von Code in mehreren Sprachen)

über Code Wizard

Code Wizard ist ein KI-gestütztes Tool, das Webentwicklern dabei hilft, Code effizienter zu schreiben und zu verstehen.

Sie hilft Ihnen bei der Architektur von Microservices, APIs und Cloud-nativen Infrastrukturen. Gleichzeitig können Sie die Leistung mithilfe von Profiling, Refactoring und sprachspezifischen Tricks optimieren.

Die besten Features von Code Wizard

Erstellen Sie in Sekundenschnelle auf Ihr Projekt zugeschnittene Code-Schnipsel

Teilen Sie schwierige Codesegmente in klare, verständliche Erklärungen auf

Generieren Sie HTML-, CSS- und JavaScript-Code basierend auf Projektbeschreibungen

Einschränkungen des Code-Assistenten

Schwierigkeiten mit komplexen, hochgradig benutzerdefinierten Anforderungen, die für fortgeschrittene Anwendungsfälle menschliche Überwachung erfordern

Preise für Code Wizard

Zugänglich mit einem kostenlosen ChatGPT-Konto

Bewertungen und Rezensionen zu Code Wizard

4. 0/5 (über 100 Bewertungen)

12. Bug Hunter GPT (Am besten geeignet zum Erkennen und Beheben von Fehlern in Ihrem Code)

über Bug Hunter GPT

Wer möchte nicht einen unermüdlichen, KI-gestützten Partner für die Fehlersuche? Bug Hunter GPT ist ein KI-gestützter Assistent, der speziell für Bug-Bounty-Jäger und Cybersicherheitsexperten entwickelt wurde.

Die besten Features von Bug Hunter GPT

Erhalten Sie uneingeschränkte Einblicke in die Cybersicherheit, um detaillierte Anleitungen zur Identifizierung von Schwachstellen zu erhalten

Optimieren Sie die Bedrohungsanalyse, indem Sie bei der Bewertung potenzieller Sicherheitsrisiken und Strategien zu deren Minderung helfen

Nutzen Sie die detaillierte Code-Analyse, um Schwachstellen zu identifizieren und Verbesserungsmöglichkeiten über den Coding Skill Checker vorzuschlagen

Limits von Bug Hunter GPT

Kann die Entwicklung von bösartigem Code oder Exploits ermöglichen, was eine verantwortungsvolle Nutzung erfordert

Preise für Bug Hunter GPT

Zugänglich mit einem kostenlosen ChatGPT-Konto

Bewertungen und Rezensionen zu Bug Hunter GPT

4. 4/5 (über 200 Bewertungen)

13. HTML Mentor (Am besten geeignet zum Erlernen und Verbessern der HTML-Struktur und der Best Practices)

über HTML Mentor

Möchten Sie Ihre HTML-Kenntnisse verbessern? HTML Mentor, ein KI-gestützter Assistent, gibt Ihnen Echtzeit-Feedback zu Ihrem HTML-Code und stellt sicher, dass dieser sauber und effizient ist und den Best Practices entspricht.

Die besten Features von HTML Mentor

Beheben Sie häufige Fehler, bevor sie zu Problemen werden

Erhalten Sie Vorschläge zum Formatieren und Organisieren Ihres Codes für eine bessere Wartbarkeit

Stellen Sie sicher, dass Ihr HTML inklusiv ist und die Standards für Barrierefreiheit im Web erfüllt

Limits von HTML Mentor

Neue Benutzer empfinden das erste Setup und das Verständnis der Plattform als schwierig

Preise für HTML Mentor

Zugänglich mit einem kostenlosen ChatGPT-Konto

Bewertungen und Rezensionen zu HTML Mentor

Nicht genügend Bewertungen

14. JavaScript Mentor (Am besten geeignet zum Erlernen von JavaScript-Konzepten und zum Debuggen von Skripten)

über JavaScript Mentor

Haben Sie das Gefühl, dass JavaScript Ihnen Streiche spielt – etwa wenn „null == undefined” gilt, aber „null !== undefined” auch? JavaScript Mentor ist hier, um Ihnen zu helfen. Als KI-gestützter Programmierassistent wurde er entwickelt, um Softwareentwicklern dabei zu helfen, ihre JavaScript-Kenntnisse zu verbessern.

Die besten Features von JavaScript Mentor

Greifen Sie auf Echtzeit-Code-Unterstützung zu, um sofort Feedback und Lösungen für JavaScript-Codierungsprobleme zu erhalten

Identifizieren Sie Fehler schnell und erhalten Sie KI-gestützte Lösungsvorschläge

Profitieren Sie von personalisiertem Lernsupport und erhalten Sie maßgeschneiderte Empfehlungen, die auf Ihrem Wissens- und Erfahrungsstand basieren

Einschränkungen von JavaScript Mentor

KI-gesteuerte Codeüberprüfungen sind hilfreich, erfordern jedoch etwas Fachwissen, um das Feedback effektiv anzuwenden

Preise für JavaScript Mentor

Zugänglich mit einem kostenlosen ChatGPT-Konto

Bewertungen und Rezensionen zu JavaScript Mentor

Nicht genügend Bewertungen

👀 Wussten Sie schon? ChatGPT kann Texte in über 95 Sprachen verstehen und generieren! Dank umfangreicher Trainingsdaten ist es in Englisch am genauesten, kann aber auch Unterhaltungen in vielen anderen Sprachen führen, wenn auch mit geringerer Genauigkeit.

15. Ruby Mentor (Am besten geeignet für das Schreiben und Debuggen von Ruby-Anwendungen)

über Ruby Mentor

Ruby Mentor ist ein KI-gestützter Assistent, der Softwareentwicklern dabei hilft, ihre Ruby- und Ruby on Rails-Kenntnisse zu verbessern.

Es bietet intelligente Vorschläge und Unterstützung bei der Fehlersuche und passt sich an die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts an. Ruby Mentor kann auch Dokumentationen interpretieren und Aufgaben gemäß Ihren Anweisungen ausführen und fungiert so als virtueller Programmierassistent.

Die besten Features von Ruby Mentor

Erhalten Sie sofortiges Feedback zu Ruby-Syntax, Best Practices und Debugging

Nutzen Sie Tutorials und Programmierübungen, die sich Ihrem Kenntnisstand anpassen

Erfahren Sie, wie Sie mit Expertenwissen skalierbare Webanwendungen erstellen können

Einschränkungen von Ruby Mentor

Die Anwendung könnte für Anfänger möglicherweise überwältigend sein

Preise für Ruby Mentor

Zugänglich mit einem kostenlosen ChatGPT-Konto

Bewertungen und Rezensionen zu Ruby Mentor

Nicht genügend Bewertungen

📚 Lesen Sie auch: Die besten großen Sprachmodelle (LLMs)

16. SQL Mentor (am besten geeignet für die Erstellung, Optimierung und Fehlerbehebung von SQL-Abfragen)

über SQL Mentor

Haben Sie jemals das Gefühl gehabt, dass SQL-Fehler eine Geheimsprache sprechen, die Sie nicht lernen dürfen? Lernen Sie SQL Mentor kennen, ein Tool, das Sie durch die manchmal verwirrende Welt von SQL führt und Ihnen hilft, bessere Abfragen zu schreiben, Datenbankkonzepte zu verstehen und Fehler zu vermeiden, die Ihnen Kopfzerbrechen bereiten.

Die besten Features von SQL Mentor

Identifizieren und beheben Sie SQL-Fehler mit KI-gestützter Fehlerbehebung

Befolgen Sie Branchenstandards für saubere, wartbare Datenbankstrukturen

Arbeiten Sie an praktischen Übungen, um Ihre SQL-Kenntnisse zu festigen

Einschränkungen von SQL Mentor

Begrenzte Verfügbarkeit von kostenlosen Mentoren

Preise für SQL Mentor

Zugänglich mit einem kostenlosen ChatGPT-Konto

Bewertungen und Rezensionen zu SQL Mentor

Nicht genügend Bewertungen

🧠 Fun Fact: Die KI Watson von IBM hat einen Horrorfilm-Trailer für „Morgan“ erstellt, indem sie Hunderte von Gruselfilmen analysiert hat. Die KI wählte die spannendsten Momente, unheimlichsten Geräusche und verstörendsten Bilder aus, um einen gruseligen Trailer zu erstellen, der beweist, dass sogar Maschinen wissen, wie man uns Albträume beschert!

17. Python Mentor (Am besten zum Erlernen und Verbessern Ihrer Python-Programmierkenntnisse geeignet)

über Python Mentor

Haben Sie jemals das Gefühl, dass Ihr Python-Code Ihnen einen Strich durch die Rechnung macht? Sie schreiben eine vollkommen logische Schleife, und Python meldet „SyntaxError: unerwartete Einrückung ... haben Sie es überhaupt versucht?“ Wenn Ihnen das bekannt vorkommt, brauchen Sie dringend einen Python-Mentor!

Python Mentor bietet Echtzeit-Tipps zum Codieren, Unterstützung beim Debugging, Leistungsoptimierungen und Best Practices für das Schreiben von sauberem und effizientem Python-Code.

Die besten Features von Python Mentor

Verbessern Sie die Ausführungsgeschwindigkeit mit Tipps von Experten zur Code-Optimierung

Lernen Sie den Umgang mit wichtigen Bibliotheken wie Pandas, NumPy und Flask

Entdecken Sie, wie Sie Workflows mit Python-Skripten organisieren können

Einschränkungen von Python Mentor

Der umfangreiche Bereich an Features und Informationen kann für Python-Einsteiger überwältigend sein

Preise für Python Mentor

Zugänglich mit einem kostenlosen ChatGPT-Konto

Bewertungen und Rezensionen zu Python Mentor

Nicht genügend Bewertungen

18. Java Mentor (Am besten geeignet zum Schreiben, Debuggen und Optimieren von Java-Anwendungen)

über Java Mentor

Starren Sie auf einen Stack Trace, der wie alte Hieroglyphen aussieht? Dann ist Java Mentor die Lösung!

Java Mentor ist Ihr KI-gestützter Leitfaden zum Erlernen von Java. Von den Grundlagen der objektorientierten Programmierung bis hin zu fortgeschrittenen Frameworks wie Spring und Hibernate hilft Ihnen dieser Mentor dabei, sauberen, effizienten und fehlerfreien Java-Code zu schreiben.

Die besten Features von Java Mentor

Erhalten Sie dank maschinellem Lernen Echtzeit-Vorschläge für saubereren, leistungsfähigeren Code

Lernen Sie Kernkonzepte wie OOP, Datenstrukturen und die Behandlung von Ausnahmefehlern kennen

Übersetzen Sie Kommentare in einfacher Sprache in funktionalen Code

Einschränkungen von Java Mentor

Gründliche Code-Reviews erfordern sowohl von Mentoren als auch von Mentees viel Zeit und Aufwand

Preise für Java Mentor

Zugänglich mit einem kostenlosen ChatGPT-Konto

Bewertungen und Rezensionen zu Java Mentor

Nicht genügend Bewertungen

💡 Profi-Tipp: Anstatt einen Fehler einfach in einen benutzerdefinierten GPT für die Codierung einzufügen, fragen Sie lieber: „Erklären Sie, warum dieser Fehler auftritt und wie ich ihn beheben kann“, um eine nützlichere und detailliertere Antwort zu erhalten.

19. PHP Mentor (Am besten geeignet für die PHP-Entwicklung und Fehlerbehebung bei serverseitigen Skripten)

über PHP Mentor

PHP Mentor ist Ihr KI-gestützter Leitfaden zum Erlernen von PHP, egal ob Sie dynamische Websites erstellen, mit Datenbanken arbeiten oder die Backend-Leistung optimieren möchten. Er hilft Ihnen dabei, saubereren und effizienteren Code zu schreiben und dabei häufige Fehler zu vermeiden.

Die besten Features von PHP Mentor

Lernen Sie Kernkonzepte wie Syntax, Arrays, Funktionen und objektorientierte Programmierung kennen

Erhalten Sie Best Practices zur Verhinderung von SQL-Injection, XSS und anderen Schwachstellen

Lernen Sie, mit MySQL und anderen Datenbanken mithilfe von PDO und MySQLi zu interagieren

Einschränkungen von PHP Mentor

Umfangreiches Feedback zu großen Code-Übermittlungen kann überwältigend sein, wenn es nicht gut strukturiert ist

Preise für PHP Mentor

Zugänglich mit einem kostenlosen ChatGPT-Konto

Bewertungen und Rezensionen zu PHP Mentor

Nicht genügend Bewertungen

20. Material Tailwind GPT (Am besten geeignet für das Entwerfen eleganter UI-Komponenten mit Material Tailwind)

via Material Tailwind GPT

Haben Sie schon einmal Stunden damit verbracht, Tailwind-Klassen zu optimieren, nur um am Ende ein Design zu erhalten, das Ihrem ersten Entwurf verdächtig ähnlich sieht? Material Tailwind GPT, Ihr KI-gestützter Design-Assistent, macht die Erstellung schöner, reaktionsschneller Benutzeroberflächen einfacher denn je.

Es ist darauf spezialisiert, Entwicklern bei der Erstellung von UI-Komponenten mit der Bibliothek @material-tailwind/html zu helfen, die TailwindCSS-Utility-Klassen mit der Ästhetik von Material Design verbindet. Ob Schaltflächen, Formulare, Navigationsleisten oder komplexere Abschnitte – jede Lösung wird auf die Anforderungen Ihres Projekts zugeschnitten.

Die besten Features von Material Tailwind GPT

Nutzen Sie HTML-Code-Schnipsel mit kurzen Implementierungsbeispielen, um schneller loszulegen

Passen Sie Farben, Abstände und Typografie mühelos mit intelligenten Tailwind-Konfigurationen an

Stellen Sie sicher, dass Ihre Benutzeroberfläche auf allen Bildschirmgrößen gut aussieht, dank mobilerfreundlicher Komponentenvorschläge

Material Tailwind GPT-Limits

Eine begrenzte Dokumentation kann eine Herausforderung darstellen

Material Tailwind GPT-Preise

Zugänglich mit einem kostenlosen ChatGPT-Konto

Material Tailwind GPT Bewertungen und Rezensionen

3. 7/5 (über 20 Bewertungen)

21. Bootstrap Buddy (Am besten geeignet für die Erstellung responsiver Websites mit Bootstrap)

über Bootstrap Buddy GPT

Haben Sie zu viel Zeit damit verbracht, sich mit Bootstrap-Klassen herumzuschlagen, nur um am Ende ein Design zu erhalten, das sich immer noch nicht richtig anfühlt? Bootstrap Buddy, Ihr KI-gestützter Begleiter mit intelligenten Code-Vorschlägen, vorgefertigten Komponenten und Echtzeit-Anpassungen, macht es einfacher, elegante, reaktionsschnelle Websites zu erstellen, ohne sich den Kopf über Code zu zerbrechen.

Die besten Features von Bootstrap Buddy

Erhalten Sie KI-gestützte Vorschläge für Raster, Schaltflächen, Formulare und Navigationsleisten

Passen Sie Stile, Farben und Layouts mühelos an das Branding Ihres Projekts an

Schreiben Sie saubereren, besser wartbaren Bootstrap-Code mit optimierter Klassennutzung

Einschränkungen von Bootstrap Buddy

Vorgefertigte Komponenten erfordern möglicherweise manuelles Codieren für eine vollständige Anpassung

Preise für Bootstrap Buddy

Zugänglich mit einem kostenlosen ChatGPT-Konto

Bewertungen und Rezensionen zu Bootstrap Buddy

4. 1/5 (über 60 Bewertungen)

22. Code Guru (Am besten geeignet für automatisierte Codeüberprüfungen, Funktionsoptimierung und die Erstellung von Komponententests)

über Code Guru

Code Guru ist ein KI-gestütztes Tool, das Entwickler dabei unterstützt, die Qualität und Effizienz ihres Codes zu verbessern. Es bietet detaillierte Code-Reviews, optimierte Funktionen und umfassende Unit-Tests und liefert klare Anleitungen, um sicherzustellen, dass der Code effizient und gut dokumentiert ist und den Best Practices entspricht.

Die besten Features von Code Guru

Erhalten Sie detaillierte Analysen Ihres Codes, um potenzielle Probleme und Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren

Erstellen Sie gründliche Unit-Tests, um die Zuverlässigkeit des Codes sicherzustellen und die Wartung zu vereinfachen

Identifizieren Sie Leistungsengpässe in Ihrer Anwendung durch Analyse des Laufzeitverhaltens

Limits von Code Guru

Optimierte Funktionsvorschläge erfordern möglicherweise manuelle Anpassungen für spezielle Projektanforderungen

Preise für Code Guru

Zugänglich mit einem kostenlosen ChatGPT-Konto

Bewertungen und Rezensionen zu Code Guru

4. 1/5 (über 10.000 Bewertungen)

Es gibt viele KI-Coding-Tools, aber seien wir ehrlich: Ohne einen guten Ort, an dem Sie alles im Blick behalten können, endet das Ganze in einem Coding-Chaos. Deshalb brauchen Sie ein Tool wie ClickUp, um Ihre KI-gestützten Coding-Projekte zu organisieren und reibungslos abzuwickeln.

ClickUp (Am besten geeignet für die Generierung von Code-Schnipseln und das Projektmanagement von Softwareprojekten)

ClickUp dient nicht nur zur Organisation von Aufgaben, sondern ist eine App für alles rund um die Arbeit für Entwickler und Software-Teams, die KI für die Codierung und das Projektmanagement von Software einsetzen.

Hier sind einige speziell für sie entwickelte Features.

🧠 ClickUp Brain für KI-gestütztes Codieren und Dokumentieren von Code

ClickUp Brain bringt KI-Unterstützung in Echtzeit direkt in Ihren Workspace und optimiert so die Art und Weise, wie Entwickler Code planen, schreiben, dokumentieren und gemeinsam bearbeiten.

Ganz gleich, ob Sie eine Feature-Spezifikation schreiben oder einen Fehlerbericht zusammenfassen, es übernimmt die mühsame Arbeit der Codierungsdokumentation, sodass Sie nichts manuell schreiben müssen.

Automatisieren Sie das Verfassen technischer Dokumentationen mit ClickUp Brain

Sie können es verwenden für:

Dokumentation aus Aufgaben-Kommentaren generieren

Erstellen von Zusammenfassungen von Dev-Standups oder PR-Diskussionen

Automatisches Schreiben von Ticketbeschreibungen aus Entwicklernotizen

Darüber hinaus kann ClickUp Brain auch beim eigentlichen Code helfen, indem es:

Code-Schnipsel direkt generieren

Überprüfen und Erklären von Code-Blöcken

Probleme beheben, indem Sie Fragen in einfacher Sprache stellen

Erhalten Sie mit ClickUp Brain Unterstützung beim Programmieren in jeder Programmiersprache

Es unterstützt mehrere Programmiersprachen und hilft Entwicklern, schneller voranzukommen, ohne zwischen verschiedenen Tools hin- und herwechseln zu müssen. Stellen Sie es sich als einen eingebetteten Codierungsassistenten in Ihrem Projektmanagement-Space vor.

Generieren Sie mit ClickUp Brain in Sekundenschnelle Code-Schnipsel

Darüber hinaus kann der KI-Wissensmanager von ClickUp Brain Ihren gesamten Workspace durchsuchen und Antworten aus Wikis, Aufgaben und Dokumenten liefern – wie ein ChatGPT für das Gehirn Ihres Unternehmens. Anstatt also Teamkollegen anzupingen oder Threads zu durchforsten, fragen Sie einfach.

„Was ist der Endpunkt für unsere Benutzer-Login-API?“

„Zeigen Sie mir die neueste Entscheidung zur React-Migration. “

„Welcher Sprint enthält das Caching-Update?“

Rufen Sie Informationen schneller aus Ihrem Workspace ab, indem Sie ClickUp Brain fragen

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Docs, um Ihre Codierungsrichtlinien, API-Referenzen und Architekturentscheidungen zu speichern – und lassen Sie ClickUp Brain dafür sorgen, dass sie sofort zugänglich sind. Müssen Sie nachschlagen, wie die Token-Authentifizierung funktioniert oder wo sich eine Konfigurationsdatei befindet? Fragen Sie einfach ClickUp Brain, und es holt die Antwort direkt aus Ihren Dokumenten – ohne langes Suchen und ohne Kontextverlust.

🤝 ClickUp-Integrationen für GitHub und GitLab für Echtzeit-Sichtbarkeit

Kombinieren Sie Ihre Projekte und Ihren Code ganz einfach mit den GitHub- und GitLab-Integrationen von ClickUp

GitHub Code-Repositorys sind eine Goldgrube für Entwickler und bieten Open-Source-Projekte, Tools für die Zusammenarbeit und KI-gestützte Unterstützung beim Codieren. Mit ClickUp-Integrationen können Sie Commits, Bereiche und Pull Requests direkt innerhalb von Aufgaben synchronisieren.

Durch die Verknüpfung von GitHub/GitLab-Aktivitäten (wie Commits und PRs) mit Aufgaben können Sie diese über ClickUp Brain referenzieren, wenn Sie Codeänderungen zusammenfassen, Dokumentationen schreiben oder Fragen zu einem Feature beantworten.

Nachdem ein Pull Request verknüpft wurde, können Sie mit ClickUp Brain automatisch Folgeaufgaben, Testfälle oder Dokumentationen generieren.

🔑 Schlüssel-Insight: Durch die Synchronisierung Ihrer Entwicklungsarbeit mit ClickUp erhalten Sie ClickUp Brain mehr relevante Daten, auf die es zurückgreifen kann – sodass die KI-Antworten genauer und hilfreicher sind.

🧑🏻‍💻 Formatierung von Code-Blöcken

ClickUp unterstützt die Bearbeitung von Rich Text mit Code-Blöcken im Markdown-Stil – ideal zum Freigeben von Snippets, Skripten oder Konfigurationsdateien direkt in Aufgaben, Kommentaren und Dokumenten. Umschließen Sie Ihren Code einfach mit dreifachen Backticks („`).

Geben Sie Ausschnitte Ihres Codes ganz einfach innerhalb Ihrer Aufgaben oder ClickUp-Dokumenten frei

Warum ist das nützlich, fragen Sie sich? Weil es:

Sorgt für klare und lesbare technische Unterhaltungen

Beibehaltung von Einrückungen und Formatierungen für einfaches Kopieren und Einfügen

Funktioniert hervorragend mit ClickUp Brain – so kann es Ihren Code im vollständigen Kontext erklären oder optimieren

Generieren Sie Code-Blöcke mit ClickUp Brain

📊 ClickUp Dashboards für eine Leistungsübersicht in Echtzeit

Verbessern Sie die Leistung mit ClickUp Dashboards

ClickUp Dashboards bieten Engineering-Teams ein Echtzeit-Kontrollzentrum für ihre Projekte. Verwenden Sie benutzerdefinierte Karten, um aktive Sprints, offene Pull Requests, Bug-Queues oder den Status von Aufgaben nach Ingenieuren zu verfolgen – alles in einer Ansicht.

Berichte zur Zeiterfassung zeigen genau, wie lange Features oder Fehlerbehebungen dauern, sodass Sie zukünftige Entwicklungsarbeiten genauer einschätzen können

Workload-Diagramme visualisieren die Kapazität Ihres Teams, sodass Sie eine Überlastung wichtiger Mitwirkender vermeiden können

Burndown- und Velocity-Diagramme sind ideal für agile Teams, da sie Ihnen helfen, den Status von Sprints zu überwachen und Scope Creep frühzeitig zu erkennen

Teamleistungsberichte zeigen Blockaden, ins Stocken geratene Aufgaben oder überfällige Arbeiten auf, bevor sie die Lieferung beeinträchtigen

Ganz gleich, ob Sie ein kleines Entwicklerteam leiten oder mehrere Pods skalieren – mit den Dashboards von ClickUp bleiben Sie Lieferrisiken immer einen Schritt voraus und können schneller und sicherer liefern.

⚙️ Agiles und Scrum-Projektmanagement

Verwalten Sie Entwicklungsprojekte von Anfang bis Ende effizient mit ClickUp für Software-Teams

Verwalten Sie Sprints, verfolgen Sie Backlogs und planen Sie Software-Releases mit ClickUp für Software-Teams.

Starten Sie schnell mit gebrauchsfertigen Vorlagen für die Softwareentwicklung, mit denen Sie alles von der Sprint-Planung bis zur Fehlerverfolgung organisieren können – so bleibt Ihr Team organisiert und effizient.

Die Vorlage „ClickUp Software Development“ beispielsweise stattet Teams aus den Bereichen Produkt, Design, Engineering, Qualitätssicherung und Entwicklung mit allen wichtigen Funktionen aus, um ihre ClickUp-Reise zu beginnen!

Kostenlose Vorlage erhalten Verwalten Sie mit ClickUp den gesamten Softwareentwicklungszyklus an einem Ort – vom Backlog bis zur Veröffentlichung

Verfolgen Sie Fehler, Features, Sprints und Releases mit sofort einsatzbereiten Aufgabenstatus, agilen Ansichten und benutzerdefinierten Feldern, die speziell auf Engineering-Workflows zugeschnitten sind.

Ganz gleich, ob Sie als Einzelentwickler arbeiten oder ein funktionsübergreifendes Team leiten – diese Vorlage sorgt für die Abstimmung von Code, Zusammenarbeit und Bereitstellung, sodass Sie schneller und mit weniger Überraschungen liefern können.

Chelsea Bennett, Brand Engagement Manager bei Lulu Press, hat ihre Erfahrungen mit ClickUp geteilt:

Eine Projektmanagement-Plattform ist für ein Marketing-Team unverzichtbar, und wir schätzen es sehr, dass sie uns hilft, mit anderen Abteilungen in Verbindung zu bleiben. Wir nutzen ClickUp buchstäblich jeden Tag für alles. Es ist für unser kreatives Team sehr hilfreich und hat den Workflow verbessert und effizienter gestaltet.

Eine Projektmanagement-Plattform ist für ein Marketing-Team unverzichtbar, und wir schätzen es sehr, dass sie uns hilft, mit anderen Abteilungen in Verbindung zu bleiben. Wir nutzen ClickUp buchstäblich jeden Tag für alles. Es ist für unser Kreativteam sehr hilfreich und hat den Workflow verbessert und effizienter gemacht.

Einschränkungen von ClickUp

Für Benutzer, die das Programm zum ersten Mal verwenden, gibt es eine gewisse Lernkurve

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Mit ClickUp schneller programmieren und Softwareprojekte besser verwalten

Wir haben eine Reihe von KI-Mentoren, Bug-Jägern und UI-Experten getestet. Schreiben Sie immer noch manuell Kommentare und debuggen Sie allein mit „console.log“? Dann programmieren Sie mit einer Steintafel und einem Meißel. Und seien wir ehrlich: Wer hat schon Zeit dafür?

Erfahrenen Programmierern zufolge ist die Verwendung von GPTs für die Programmierung wie eine vierfache Dosis Espresso für Ihre Programmierfähigkeiten. Trotz all dieser erstaunlichen GPTs benötigen Sie immer noch einen Ort, an dem Sie Ihre Projekte verwalten, mit Ihrem Team zusammenarbeiten und Ihre brillanten Ideen nachverfolgen können.

Hier kommt ClickUp ins Spiel! Mit KI-gestützter Programmierhilfe, Git-Integrationen, agilen Workflows und Tools für die Berichterstellung ist es die ultimative All-in-One-Plattform für Entwickler.

Starten Sie in die Zukunft des Programmierens und der Softwareentwicklung. Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an!