Wie Sie Claude 2026 für mehr Produktivität nutzen können

75 % der Wissensarbeiter nutzen bereits generative KI bei ihrer Arbeit. Aber sie behandeln KI nur wie einen Hilfsmittel.

Sie öffnen KI-Assistenten wie Claude, stellen eine Frage, kopieren die Antwort und fügen sie in ein Dokument, eine Aufgabe oder zum Chatten ein. Dann wiederholen Sie den Vorgang. Und wieder.

Claude eignet sich hervorragend zum Nachdenken, Schreiben und Lösen von Problemen. Wenn es jedoch auf diese Weise verwendet wird, bleiben seine Ergebnisse isoliert. Die Ideen werden nicht automatisch mit Ihren Aufgaben, Projekten oder Team-Workflows in Verbindung gebracht. Das bedeutet mehr manuelle Schritte, mehr Kontextwechsel und weniger Nachverfolgung.

Claude für Produktivität einzusetzen ist am effektivsten, wenn Sie es in Ihren täglichen Workflow integrieren. In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie das geht.

Und wenn Sie leistungsstärkere, kontextbezogene KI -Tools benötigen, bei denen die KI direkt in Ihre Arbeit integriert ist und nicht nur daneben existiert, lesen Sie bis zum Ende weiter, denn ... wir stellen Ihnen ClickUp vor!

Die eigentliche Problem der Produktivität, das Claude löst

Ihr Tag ist ein ständiger Wechsel. Sie springen zwischen Ihrem Projekt-Plan, einer Tabellenkalkulation, Ihren E-Mails und einem Dutzend anderer Registerkarten hin und her. Dieser Kontextwechsel beeinträchtigt Ihre Konzentration.

Kleine, sich wiederholende Aufgaben machen es noch schlimmer. Berichterstellung formatieren. Notizen aufräumen. Immer wieder dieselben Updates schreiben. Diese Aufgaben erscheinen nicht schwer, aber sie verbrauchen still und leise Zeit und Energie, die für tiefgreifendere, strategische Arbeit vorgesehen sind.

Diese Arbeitsausbreitung ist heute das größte Hindernis für Produktivität. Das Problem ist nicht die Workload, sondern die kognitive Belastung. Jedes tool, jede Registerkarte und jede Übergabe erfordert eine Neuanpassung Ihres Gehirns. Mit der Zeit verlangsamt diese mentale Belastung Entscheidungen, verringert die Klarheit und mindert die Dynamik.

👀 Wussten Sie schon? 42 % der Unterbrechungen in der Arbeit entstehen durch das Jonglieren zwischen verschiedenen Plattformen, das Verwalten von E-Mails und das Hin- und Herspringen zwischen Meetings.

Claude wurde entwickelt, um diese mentale Belastung zu reduzieren. Claude wurde von Anthropic entwickelt und ist ein großes Sprachmodell (LLM), das auf natürlicher Unterhaltung basiert. Es kann Ihnen beim Denken, Schreiben, Zusammenfassen und Analysieren helfen, ohne dass Sie starre Befehle oder technische Eingaben benötigen.

Im Gegensatz zu einfacheren Modellen kann Claude:

Befolgen Sie detaillierte Anweisungen

Behalten Sie den Überblick über lange Diskussionen

Hilft Ihnen, Probleme zu lösen, anstatt eine einmalige Antwort zu geben

Verfeinern Sie Ideen und verwandeln Sie verstreute Gedanken in klare Ergebnisse.

Richtig eingesetzt, ist Claude weniger ein Chatbot als vielmehr ein Denkpartner.

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie Ihrem Stack ein weiteres KI-Tool hinzufügen, selbst wenn es noch so intelligent ist, kann dies zu einer unkontrollierten Verbreitung von KI-Tools führen. Diese ungeplante Verbreitung von KI-Tools ohne Aufsicht führt zu Geldverschwendung und höheren Sicherheitsrisiken. Der Converged AI Workspace von ClickUp bietet eine einzige Plattform, auf der Projekte, Dokumente, Unterhaltungen und KI-Intelligenz zusammenarbeiten. Innerhalb von ClickUp kennt und versteht die kontextsensitive KI Ihre Arbeit. So verbringen Sie weniger Zeit mit Kopieren und Einfügen und haben mehr Zeit, Ihre Arbeit voranzubringen.

Wie fängt man mit Claude für die Arbeit an?

Wenn Sie neugierig auf KI sind, aber das Gefühl haben, dass Sie hauptsächlich nur „herumspielen“, sind Sie nicht allein. Viele Menschen nutzen Claude wie eine Suchmaschine – sie stellen eine Frage, überfliegen die Antwort und machen weiter. Das ist nützlich, spart aber selten wirklich Zeit.

Der Wandel geschieht, wenn Sie Claude nicht mehr als Nachschlagewerkzeug betrachten, sondern als Teamkollegen. Ein Teamkollege braucht Kontext. Klare Anweisungen. Und ein freigegebenes Verständnis davon, was „gut” ist.

Gehen Sie zu claude.ai und richten Sie Ihr Konto ein, um loszulegen.

Sobald Sie sich angemeldet haben, ist das wichtigste Feature, das Sie verstehen sollten, „Projekte”. Ein Projekt ist ein spezieller Ordner, in dem Claude wichtige Kontextinformationen für alle Unterhaltungen innerhalb dieses Projekts speichert. Dazu können Stilrichtlinien, Hintergrunddokumente oder Benutzerprofile gehören.

via Anthropic

Projekte machen Claude von einem einmaligen Helfer zu einem konsistenten Produktivität-tool. Sie reduzieren Wiederholungen, verbessern die Ausgabequalität und machen jede neue Eingabe schneller als die letzte.

Befolgen Sie diese Schritte, um Ihre erste Sitzung mit Produktivität zu gestalten:

Beginnen Sie mit einer realen Aufgabe: Stellen Sie keine abstrakten Fragen. Wählen Sie eine reale, wiederholende Aufgabe, die Sie jede Woche erledigen, wie z. B. Stellen Sie keine abstrakten Fragen. Wählen Sie eine reale, wiederholende Aufgabe, die Sie jede Woche erledigen, wie z. B. das Verfassen eines Projekt-Updates oder die Analyse eines Berichts mit KI

Stellen Sie vorab den Kontext bereit: Bevor Sie eine Anfrage stellen, geben Sie Claude die Hintergrundinformationen. Laden Sie die Projektbeschreibung hoch, fügen Sie Ihren Styleguide ein oder erklären Sie das Ziel der Aufgabe.

Iterieren statt neu starten: Claudes erster Versuch ist ein Entwurf. Anstatt ein neues Chatten zu starten, antworten Sie auf seine Ausgabe mit spezifischem Feedback wie „Formulieren Sie den Tonfall formeller“ oder „Fügen Sie einen Abschnitt über Budgetrisiken hinzu“. Claudes erster Versuch ist ein Entwurf. Anstatt ein neues Chatten zu starten, antworten Sie auf seine Ausgabe mit spezifischem Feedback wie „Formulieren Sie den Tonfall formeller“ oder „Fügen Sie einen Abschnitt über Budgetrisiken hinzu“.

Die richtige Verwendung von Claude hängt von einer effektiven Prompt-Erstellung ab. Vage Anfragen führen zu allgemeinen Ergebnissen. Durch Hinzufügen von Kontext wird das Ergebnis viel aussagekräftiger.

Claude Free vs. Claude Pro

Sie fragen sich, ob die kostenlose Version für Sie ausreicht? Hier finden Sie einen kurzen Vergleich zwischen der kostenlosen und der Pro-Version von Claude als Orientierungshilfe:

Fähigkeiten Claude Free Claude Pro Nutzungsbeschränkungen Geringere tägliche/pro Sitzung festgelegte Nachrichtenkontingente; die Sitzung wird alle ~5 Stunden zurückgesetzt; die Obergrenzen können relativ schnell erreicht werden. Deutlich höhere Nutzungslimits (~5× kostenlos); mehr Nachrichten und erweiterte Kontingente Datei-Uploads Unterstützt, aber eingeschränkt (kleinere Dateien, begrenzte Gesamtmenge pro Tag) Größere und umfangreichere Upload-Kapazität und -Verarbeitung Projekte / Kontextspeicher Nicht verfügbar für dauerhaften Kontext über mehrere Sitzungen hinweg Unterstützt Projekte/Wissensdatenbanken für fortlaufenden Kontext API-Zugriff Der API-Zugriff ist separat und nicht an die kostenlose Version gebunden. Der Zugriff auf API ist separat und nicht an Pro gebunden.

📮ClickUp Insight: 62 % unserer Befragten verlassen sich auf dialogorientierte KI-tools wie ChatGPT und Claude. Die vertraute Chatbot-Oberfläche und die vielseitigen Fähigkeiten – zum Generieren von Inhalt, Analysieren von Daten und mehr – könnten der Grund dafür sein, dass sie in verschiedenen Rollen und Branchen so beliebt sind. Wenn ein Benutzer jedoch jedes Mal zu einer anderen Registerkarte umschalten muss, um der KI eine Frage zu stellen, summieren sich die damit verbundenen Umschaltkosten und Kontextwechselkosten mit der Zeit. Nicht so bei ClickUp Brain. Es befindet sich direkt in Ihrem Arbeitsbereich, weiß, woran Sie gerade arbeiten, versteht Nur-Text-Befehle und gibt Ihnen Antworten, die für Ihre Aufgaben äußerst relevant sind! Erleben Sie mit ClickUp eine Verdopplung Ihrer Produktivität!

8 Möglichkeiten, Claude für die Produktivität Ihres Teams zu nutzen

Anthropic hat rund 100.000 echte Claude-Unterhaltungen analysiert. Das Unternehmen schätzt, dass Aufgaben, die ohne KI etwa 90 Minuten dauern, mit Claude in etwa 18 Minuten abgeschlossen werden können. Das ergibt eine Zeitersparnis von etwa 80 % pro Aufgabe.

Möchten Sie Claude nutzen, um die Produktivität Ihres Teams zu steigern? Wir haben genau die richtigen Tipps für Sie!

Wir haben Prozesse ausgewählt, die viel Zeit in Anspruch nehmen, aber einem Muster folgen, das KI Automatisierung und Beschleunigung ermöglichen kann.

Automatisieren Sie Tabellenkalkulationen und Datenbank-Abfragen

Ihr Team verbringt Stunden damit, sich mit Tabellenkalkulationen herumzuschlagen. Das Bereinigen von Daten, das Schreiben von Formeln und das Herausarbeiten von Schlüssel-Erkenntnissen kann sehr zeitaufwändig sein. Sie wissen, dass die Antworten in den Daten enthalten sind, aber es kann langsam und fehleranfällig sein, sie zu finden.

Laden Sie eine CSV-Datei in Claude hoch und bitten Sie das Programm, diese in einfachem Englisch zu analysieren. Es kann komplexe Formeln generieren, unübersichtliche Daten bereinigen oder sogar SQL-Abfragen für Sie schreiben.

💬 Hier sind ein paar Vorschläge zum Ausprobieren:

Diese CSV-Datei enthält inkonsistente Datums-Formate. Standardisieren Sie diese auf MM/TT/JJJJ.

Schreiben Sie eine Google Tabellen-Formel, die alle Umsätze aus der Region „West“ im zweiten Quartal abruft.

Erstellen Sie eine SQL-Abfrage, um anhand dieser Daten die fünf Kunden mit dem höchsten Kaufwert zu ermitteln.

Sie müssen die Formel oder die bereinigten Daten weiterhin kopieren und wieder in Ihre Tabelle einfügen.

💡 Profi-Tipp: Mit ClickUp Brain können Sie diesen Schritt komplett überspringen. Stellen Sie Fragen zu beliebigen Tabellenkalkulationsdaten in einfacher Sprache und erhalten Sie sofort Antworten. Anstatt Formeln zu erstellen oder bereinigte Daten zu exportieren, können Sie Fragen stellen wie „Zeige mir alle Verkäufe in der Region West aus dem 2. Quartal” und direkt von der Erkenntnis zur Aktion übergehen, ohne Ihren Arbeitsbereich zu verlassen.

Verwandeln Sie Rohdaten in sofortige Visualisierungen

Benötigen Sie ein Diagramm für eine Präsentation? Haben Sie keine Zeit, sich mit einem komplexen Diagrammtool herumzuschlagen ... oder die Designkenntnisse, um es ansprechend zu gestalten?

Die Artefakt-Feature von Claude kann Ihnen dabei helfen! Verwenden Sie sie, um Diagramme und Grafiken direkt im Chat-Fenster zu erstellen. Geben Sie einfach Ihre Daten ein, legen Sie die gewünschte Art der Visualisierung fest, und Claude erstellt eine interaktive Vorschau.

💬 Das ist ideal für die Erstellung von:

Balkendiagramme, Liniendiagramme und Kreisdiagramme aus numerischen Daten

Flussdiagramme und Prozessdiagramme aus einer schriftlichen Beschreibung

Organigramme zur Darstellung von Team-Strukturen

Diese Bilder eignen sich vielleicht perfekt für schnelle interne Entwürfe. Für ausgefeilte, Client-orientierte Präsentationen müssen Sie sie jedoch noch verfeinern.

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie Projekt-Diagramme und Berichte benötigen, die sich automatisch mit Live-Daten aktualisieren, probieren Sie ClickUp Dashboards aus. Dashboards beziehen Echtzeitdaten aus Aufgaben, Listen und Dokumenten, sodass Ihre Zahlen immer aktuell sind. Mit AI Cards gehen Dashboard noch einen Schritt weiter. Anstatt nur statische Diagramme anzuzeigen, können Sie mit AI Cards Fragen zu Ihren Daten stellen und sofortige Einblicke erhalten. Sie können Trends, Zusammenfassungen, Hindernisse oder Fortschrittsberichte in einfacher Sprache anzeigen. Sie müssen nichts manuell filtern oder berechnen. t

Prototypen von Ideen ohne Code

Hier ist ein bekanntes Szenario: Eine großartige Idee für ein neues Feature steckt in einem Dokument fest. Warum? Weil Ihre nicht-technischen Mitglieder keine funktionierende Version erstellen können, um sie zu testen. Sie warten auf technische Ressourcen. Dies verlangsamt die Innovation und erschwert es, die Zustimmung der Stakeholder zu erhalten.

Mit Claude können Sie funktionierende Code-Artefakte generieren. Ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. So kann jeder schnell Ideen entwickeln und testen.

💬 Versuchen Sie Folgendes zu erstellen:

Landingpage-Mockups: Erhalten Sie funktionierendes HTML und CSS, um zu sehen, wie eine Seite aussieht und sich anfühlt.

Einfache Rechner: Erstellen Sie interaktive Tools, wie z. B. einen Preisrechner, anhand einer Beschreibung.

Produktdemos: Erstellen Sie anklickbare Prototypen, die Sie mit Stakeholdern freigeben können, um frühzeitig Feedback zu erhalten.

🧠 Interessante Tatsache: Der oben aufgeführte ClickUp-Sparrechner dient zwar nur als Anhaltspunkt, aber tatsächliche ClickUp-Benutzer haben seit ihrer Umstellung auf ClickUp enorme Einsparungen erzielt. 40,9 % der Benutzer , die ClickUp nutzen, haben drei oder mehr tools ersetzt .

54,7 % der Kunden geben an, dass sie durch den Wechsel Geld gespart haben.

Entwerfen und führen Sie die Bearbeitung von Geschäftsdokumenten durch.

Das Verfassen des ersten Entwurfs eines professionellen Dokuments ist mühsam. Das Starren auf eine leere Seite, der Versuch, einen Bericht zu strukturieren oder sicherzustellen, dass der Ton genau richtig ist, kostet Stunden, die für strategischere Arbeit genutzt werden könnten.

Dies ist eine der größten Stärken von Claude. Es erledigt für Sie die mühsame Arbeit des Erstellens, Verfeinerns und Umstrukturierens von schriftlichen Inhalten.

💬 Fordern Sie Claude auf, etwas zu erstellen:

Berichte und Vorschläge: Geben Sie Ihre Datenpunkte und die gewünschte Struktur ein, und Claude erstellt einen ausgefeilten Entwurf.

SOPs und Dokumentation: Beschreiben Sie einen Prozess und erhalten Sie im Gegenzug ein Beschreiben Sie einen Prozess und erhalten Sie im Gegenzug ein Format-Dokument mit Standardarbeitsanweisungen

Interne Kommunikation: Verfassen Sie unternehmensweite Ankündigungen, Aktualisierungen von Richtlinien oder Team-Memos im richtigen Tonfall.

💡 Profi-Tipp: Anstatt in einem separaten KI-Tool zu schreiben und die Ergebnisse dann wieder in Ihre Arbeit einzufügen, können Sie Inhalte an derselben Stelle erstellen und bearbeiten, an der Sie Ihre Projekte verwalten. Schreiben Sie Dokumente parallel zu Ihren Aufgaben und Zeitleisten mit ClickUp Docs, damit alles miteinander verbunden bleibt. Mit dem integrierten KI-Writer können Sie Ideen in Entwürfe, Aktualisierungen oder Pläne umsetzen, ohne zwischen Tools wechseln zu müssen.

Erfahren Sie mit unseren besten Tipps, wie Sie KI zum Verfassen von Dokumentationen nutzen können:

Verfassen Sie Folge-E-Mails in Sekundenschnelle

Nach jedem Meeting passiert dasselbe. Jemand muss die Folge-E-Mail schreiben. Hinzu kommen Client-Check-ins und interne Updates, und schon stapeln sich diese kleinen Schreibaufgaben. Sie kosten Zeit, verlangsamen die Arbeit der Teams und führen manchmal dazu, dass Folgemaßnahmen versäumt werden.

Diese Art des Schreibens ist repetitiv und vorhersehbar, sodass sie sich gut für KI eignet.

Um Claude hier zu verwenden, fügen Sie Ihre Meeting-Notiz oder eine kurze Zusammenfassung der Unterhaltung ein. Geben Sie dann den gewünschten Ton an – formell, freundlich oder dringend – und bitten Sie Claude, den Entwurf für die Folge-E-Mail zu erstellen.

💬 Das funktioniert gut für:

Zusammenfassungen der Meetings mit Aktionselementen

Statusaktualisierungen für Clients

Interne Projekt-Check-ins

Erste Kontaktaufnahme und Einführungs-E-Mails

Strategie und Business-Plans stärken

Strategisches Denken ist harte Arbeit. Es bedeutet, Marktdaten zusammenzutragen, Lücken in Ihrem Plan zu erkennen und unübersichtliche Ideen in klare Argumente umzuwandeln. Diese Art des Denkens erfordert Zeit und Konzentration, was leicht zu Verzögerungen führen kann.

Als Ergebnis treffen Teams oft Entscheidungen auf der Grundlage unvollständiger Informationen.

Claude kann Ihnen dabei helfen, indem es als Denkpartner fungiert. Sie können es nutzen, um Ihre Gedanken zu ordnen, Optionen zu erkunden und komplexe Ideen in klarere nächste Schritte zu unterteilen.

Strategisches Dokument Wie Claude hilft Marktanalyse Fasst den Branchenkontext zu einer Wettbewerbsbewertung zusammen Geschäfts-Plan Erstellt Zusammenfassungen oder Abschnitte zu Marktchancen aus Datenpunkten Entscheidungsrahmen Strukturiert Optionen mit systematischen Vor- und Nachteilen SWOT-Analyse Organisiert Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken

Hier ist ein Beispiel für eine SWOT-Analyse, die mit Claude erstellt wurde:

Meeting zusammenfassen und Aktionspunkte extrahieren

Ihr Team hatte gerade eine großartige Diskussion, aber die Notizen sind chaotisch und niemand weiß genau, wer für was verantwortlich ist. Aktionspunkte gehen verloren, Entscheidungen werden vergessen und die Dynamik des Meetings schwindet.

👀 Wussten Sie schon? Laut einer Umfrage von ClickUp haben 64 % der Befragten in fast der Hälfte ihrer Meetings Schwierigkeiten mit unklaren nächsten Schritten.

Claude ist besonders gut darin, langen Text zu verarbeiten und strukturierte Informationen zu extrahieren. Sie können ein Meeting-Protokoll hochladen, detaillierte Notizen einfügen und bestimmte Ergebnisse anfordern, z. B. eine Checkliste mit Aktionspunkten, Eigentümern und Fristen.

💬 Sie können Zusammenfassungen in verschiedenen Formaten erhalten:

Eine Zusammenfassung mit nur den Schlüssel-Entscheidungen

Detaillierte Notizen mit Zeitstempeln

Eine Checkliste mit Aktionspunkten, Eigentümern und Fristen

Eine vorformulierte Folge-E-Mail

💡 Profi-Tipp: Anstatt sich nach jedem Anruf mit unordentlichen Notizen herumzuschlagen, hört ClickUps KI-Notizbuch mit und hält alles für Sie fest. Es zeichnet Meetings automatisch auf, transkribiert das Gesagte und wandelt die Unterhaltung in eine übersichtliche Zusammenfassung um, die Sie später lesen können. Die Notizen enthalten den Namen des Meetings, das Datum, die Teilnehmer, die wichtigsten Erkenntnisse und eine Liste mit Aktionspunkten. Mit ClickUp Brain können Sie außerdem genau das finden, was Sie aus dem Transkript benötigen, ohne das gesamte Dokument lesen zu müssen. All dies befindet sich in Ihrem ClickUp-Workspace, sodass Ihre Notizen mit Ihren Aufgaben und Projekten in Verbindung stehen und nicht in einem separaten Dokument oder einer separaten App gespeichert werden. Mit ClickUp AI Notetaker können Sie Meetings automatisch aufzeichnen, sofortige Transkripte erhalten und sofort klare Aktionspunkte erhalten.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Workflows und Automatisierungen

Ihr Team steckt in einer Schleife aus sich wiederholenden, mehrstufigen Prozessen fest, die seine Kapazität erschöpfen. Sie wissen, dass diese Workflows einer Automatisierung unterzogen werden könnten, aber ohne Entwickler scheint deren Erstellung zu komplex zu sein, sodass die manuelle Arbeit weitergeht.

Claude kann als Workflow-Designer fungieren. Beschreiben Sie einen Prozess in einfacher Sprache und erhalten Sie einen strukturierten Automatisierung Plan zurück.

💬 Es kann Ihnen helfen:

Dokumentieren Sie einen Prozess: Beschreiben Sie, wie ein Workflow ablaufen soll, und Claude erstellt einen Schritt-für-Schritt-Plan.

Skripte generieren: Holen Sie sich Starter-Code für Automatisierungstools wie Zapier oder Make.

Logik entwerfen: Durcharbeiten Sie bedingte „Wenn-Dann“-Szenarien und identifizieren Sie potenzielle Randfälle.

Es gibt viele weitere Möglichkeiten, wie Sie Claude nutzen können, um Produktivitätssteigerungen an Ihrem Arbeitsplatz zu erzielen. Der Schlüssel liegt darin, kreativ zu sein und nach Aufgaben Ausschau zu halten, die Sie problemlos an KI auslagern können.

Best Practices zur Steigerung der Produktivität in Workflows mit Claude

Der Übergang von gelegentlicher KI-Nutzung zu echter Produktivität erfordert eine Änderung der Gewohnheiten. Diese Vorgehensweisen gelten unabhängig davon, ob Sie Claude, ClickUp Brain oder ein anderes KI-Tool verwenden.

Legen Sie die Anforderungen fest und überlassen Sie Claude die Umsetzung.

🚩 Sie sind frustriert, weil Sie von der KI nur allgemeine, unbrauchbare Ergebnisse erhalten. Dies passiert, wenn Sie entweder zu vage sind oder versuchen, jeden einzelnen Schritt vorzugeben, was Zeit kostet. Der beste Ansatz ist, klar zu definieren, „was“ Sie wollen, und die KI das „Wie“ regeln zu lassen.

✅ Seien Sie konkret in Bezug auf das gewünschte Ergebnis, aber flexibel in Bezug auf die Methode.

Schwache Eingabeaufforderung: „Schreiben Sie ein Projekt-Update. “

Starke Eingabeaufforderung: „Verfassen Sie einen Projektbericht für unsere nicht-technischen Stakeholder. Behandeln Sie den Status der Zeitleiste, die Auswirkungen der jüngsten Serververzögerung auf das Budget und die drei wichtigsten Prioritäten für die nächste Woche. Der Ton sollte selbstbewusst und professionell sein. “

Klare Anforderungen ersparen Ihnen endlose Überarbeitungs-Zyklen.

Nutzen Sie schnelle Iterations-Zyklen

🚩 Sie betrachten die erste Antwort der KI als Endergebnis, was oft zu Enttäuschungen führt. Stattdessen sollten Sie die erste Ausgabe als Rohentwurf mit einer Ansicht betrachten – als Ausgangspunkt für weitere Verfeinerungen.

✅ Führen Sie einen iterativen Arbeitsablauf ein.

Erstellen Sie die erste Ausgabe Finden Sie schnell heraus, was arbeitet und was geändert werden muss. Geben Sie spezifisches, auf ein Einzelziel gerichtetes Feedback, um die KI anzuleiten. Bauen Sie auf die erfolgreichen Teile der Antwort auf.

Claude merkt sich den Kontext Ihrer Unterhaltung, sodass jede Verfeinerung auf der vorherigen aufbaut. Und wenn Sie Ihre Feedbackschleife noch leistungsfähiger machen möchten, indem Sie während der Iteration auf Echtzeit-Projektdaten zurückgreifen, probieren Sie ClickUp Brain aus.

Fangen Sie einfach an und bauen Sie schrittweise auf

🚩 Sie versuchen, ein komplexes, mehrteiliges Problem in einer einzigen, umfangreichen Eingabe zu lösen. Dies überfordert die KI oft und führt zu verwirrenden oder unvollständigen Ergebnissen.

✅ Ein besserer Ansatz besteht darin, die Aufgabe in kleinere, überschaubare Schritte zu unterteilen.

Bitten Sie Claude beispielsweise beim Erstellen eines Berichts um Folgendes:

Fassen Sie die wichtigsten Ergebnisse aus den beigefügten Daten der Benutzerumfrage zusammen. „Formulieren Sie nun aus diesen Erkenntnissen drei wichtige Empfehlungen. “ Formatieren Sie dies als einen einseitigen Bericht mit einem Titel, einer Zusammenfassung und den drei Empfehlungen.

Dieser Ansatz führt nicht nur zu besseren Ergebnissen, sondern macht es auch einfacher, Fehlerquellen zu identifizieren.

Welche Produktivitätssteigerungen sind von Claude zu erwarten?

Realistische Erwartungen hinsichtlich Produktivitätssteigerungen sind der Schlüssel zum Erfolg beim Einsatz von KI:

Bereiche mit großer Wirkung: KI eignet sich hervorragend für die Erstellung von ersten Entwürfen, die Verarbeitung großer Datensätze, die Zusammenfassung von Forschungsergebnissen und die Generierung von Boilerplate-Code.

Bereiche mit mittlerer Wirkung: Es ist ein solider Partner für die Bearbeitung und Verfeinerung bestehender Arbeiten, das Brainstorming von Ideen und das Erlernen neuer Konzepte.

Bereiche mit geringerer Wirkung: Es hat Schwierigkeiten mit Aufgaben, die Echtzeitdaten, tiefgreifendes und spezifisches Fachwissen oder physische Handlungen erfordern.

Der größte Vorteil von Claude besteht nicht immer darin, wertvolle Zeit zu sparen. Vielmehr geht es darum, Reibungsverluste zu reduzieren. Claude erleichtert das Schreiben, beschleunigt die Analyse von Informationen und macht technische Aufgaben weniger einschüchternd.

🤝 Freundliche Erinnerung: Wie viel Zeit Sie mit Claude sparen, hängt davon ab, wie klar Sie Ihre Anforderungen formulieren und ob die Aufgabe überhaupt für KI geeignet ist.

Limit bei der Verwendung von Claude zur Steigerung der Produktivität

Manchmal gibt Claude Ihnen selbstbewusst falsche Informationen. Zu anderen Zeiten scheint es in einer Schleife stecken zu bleiben. Wenn Sie sich seiner Limit bewusst sind, kann Ihr Team es besser nutzen.

Risiko von Halluzinationen: KI kann „Fakten“ generieren, die plausibel klingen, aber falsch sind. Dies gilt insbesondere für bestimmte Datenpunkte, Namen oder Daten.

Kontextbeschränkungen: Bei sehr langen Unterhaltungen kann es vorkommen, dass zuvor erwähnte Details oder Anweisungen „vergessen“ werden.

Keine Ausführungsfähigkeit: Es kann keine Aktionen in Ihren anderen Anwendungen ausführen.

Aus diesem Grund suchen viele Teams letztendlich nach Möglichkeiten, KI näher an den Ort zu bringen, an dem tatsächlich gearbeitet wird, anstatt sie getrennt zu halten. ClickUp löst dieses Problem, indem es KI direkt in Ihren Arbeitsablauf integriert.

Wie Sie ClickUp AI als Alternative nutzen können

ClickUp Brain

Möchten Sie nicht mehr zwischen mehreren KI-Tools hin- und herwechseln? ClickUp Brain unterstützt Sie dabei.

Es handelt sich um den nativen KI-Assistenten von ClickUp, der direkt in Ihren Arbeitsbereich integriert ist. Deshalb hat er Zugriff auf Ihren tatsächlichen Arbeitskontext – Ihre Projekte, Aufgaben, Dokumente und Teamkommunikation. Er reagiert nicht nur auf Ihre Eingabe, sondern versteht auch Ihre Arbeit.

Erhalten Sie sofortige Updates aus Ihrem Arbeitsbereich mit ClickUp Brain.

Damit werden die größten Limits von Claude beseitigt.

Kontextbewusstsein: Anstatt den Kontext manuell einzugeben, kennt ClickUp Brain bereits Ihre Projekttermine, Teamstruktur und Aufgabenhistorie.

Direkte Ausführung: ClickUp Brain kann unter anderem Aufgaben generieren, deren Status aktualisieren und Dokumente direkt in Ihrem Arbeitsbereich erstellen.

Echtzeitdaten: Sie können Ihre tatsächlichen Live-Arbeitsbereichsdaten abfragen, keine statischen, veralteten Trainingsdaten.

Fähigkeiten Claude ClickUp Brain Kontextbewusstsein Erfordert manuelle Kontexteingabe für jede Aufgabe Versteht Ihre Projekte, Aufgaben und Ihr Team von Grund auf Ausführung Schlägt Maßnahmen und Inhalt vor Erstellt direkt Aufgaben, schreibt Dokumente und führt Automatisierungen innerhalb von ClickUp aus. Teamzusammenarbeit Die Ergebnisse werden isoliert und müssen manuell freigegeben werden. KI-generierte Inhalte stehen Ihrem Team sofort zur Verfügung. Datenzugriff Limit auf statische, vergangene Trainingsdaten (es sei denn, Sie weisen es an, das Internet zu durchsuchen) Greift auf Ihre Arbeitsbereichsinformationen in Echtzeit zu und ermöglicht auch den Zugriff über das Internet.

Der interessanteste Teil?

Dies ist nicht die einzige KI-Superkraft, die ClickUp für Ihre Produktivität bietet. Im Gegensatz zu eigenständigen KI-Tools ist die KI von ClickUp darauf ausgelegt, Maßnahmen zu ergreifen und nicht nur Ratschläge zu geben. Außerdem können Sie Folgendes nutzen:

ClickUp AI Super Agents : Autonome Agenten, die Ihren Arbeitsbereich überwachen und in Ihrem Namen handeln. Sie können Aufgaben priorisieren, Risiken kennzeichnen, Status aktualisieren, Arbeiten weiterleiten und von Ihnen festgelegte Regeln befolgen – ohne manuelles Eingreifen.

Beschleunigen Sie Workflows mit menschenähnlichen Super-Agenten in ClickUp.

KI-Felder : Intelligente Felder, die Daten automatisch generieren, zusammenfassen oder klassifizieren. Beispielsweise können sie Aufgaben taggen, Priorität bewerten, wichtige Details extrahieren oder Zusammenfassungen erstellen, während die Arbeit erstellt oder aktualisiert wird.

KI-Autofill : Füllt automatisch Aufgabendetails wie Beschreibungen, Eigentümer, Prioritäten oder Zeitleisten basierend auf dem Kontext aus. Dies erspart wiederholte Setup-Arbeit und sorgt für einheitliche Aufgaben über alle Teams hinweg.

KI-gestützte Erstellung von Aufgaben: Verwandeln Sie Text aus Meeting-Notizen, Dokumenten oder Chat-Threads in strukturierte Aufgaben mit Mitarbeitern, Fälligkeitsdaten und Unteraufgaben – ohne manuelle Formatierung.

Automatisches Erstellen von Aufgaben aus Chatten, Dokumenten und mehr über ClickUp AI

KI-Zusammenfassungen, Updates, Stand-ups und Catch-ups: Erstellen Sie sofort Projekt-Updates, Zusammenfassungen des Fortschritts, Chatten-Catch-ups und Statusberichte auf der Grundlage von Live-Daten, damit die Berichterstellung die Teams nicht ausbremst.

Für Teams, die noch mehr Leistung wünschen, bietet ClickUp BrainGPT einen Desktop-KI-Begleiter mit Sprach-zu-Text-Funktionen. Sie können auch auf mehrere LLMs innerhalb dieser einen KI-Super-App zugreifen!

Verwenden Sie mehrere KI-Modelle aus einer einzigen App heraus in ClickUp Brain und ClickUp BrainGPT.

So beginnen Sie noch heute mit der Nutzung von ClickUp für Ihr Team

Die effektivsten KI-Assistenten beseitigen Reibungsverluste zwischen Denken und Handeln. Das beginnt mit dem Kontext. KI arbeitet am besten, wenn sie Ihre Projekte, Ihre Dokumente und Ihre Prioritäten versteht.

Claude eignet sich hervorragend für einzelne Aufgaben wie das Verfassen von Texten oder das Ausarbeiten von Ideen. Für die Produktivität im Team ist jedoch Integration immer besser als Isolation. ✨

ClickUp macht dies möglich, indem es eine intuitive KI-Ebene in Ihre bestehende Arbeit integriert. Sie können experimentieren mit:

Verwandeln Sie Ihre Meeting-Notizen in Aufgaben

Projektaktualisierungen automatisch zusammenfassen

Erstellen von Dokumenten mit KI, basierend auf dem Kontext der Aufgabe

Sie müssen nicht gleich am ersten Tag alles umstellen. Fangen Sie klein an – mit einem einfachen Anwendungsfall. Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an!