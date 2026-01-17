So wählen Sie virtuelle Plattformen für Ereignisse aus, die das Engagement fördern

Virtuelle Ereignisse sind mittlerweile das Standard-Format, um ein globales Publikum zu erreichen.

Unternehmen nutzen sie für Produkteinführungen, Webinare, interne Town Hall Meetings und große Konferenzen. Da virtuelle Ereignisse immer wichtiger werden, ist die Wahl der Plattform heute weitaus wichtiger als noch vor einigen Jahren.

Auf den ersten Blick versprechen die meisten tools dasselbe: schnelles Setup, niedrige Kosten und eine einfache Möglichkeit, live zu gehen.

In der Realität kann eine DIY-Software für virtuelle Ereignisse zwar die Übertragung bewältigen, hat aber mit Alles zu kämpfen. Technische Probleme, geringe Beteiligung und eingeschränkte Möglichkeiten der Berichterstellung können die Wirkung eines Ereignisses noch lange nach seinem Ende beeinträchtigen.

Im Folgenden zeigen wir Ihnen, wie Sie eine Plattform für virtuelle Ereignisse auswählen, die mehr als nur technischen Support bietet. Sie verwandelt ein virtuelles Ereignis in ein fesselndes, sicheres und messbares Erlebnis.

Was ist eine virtuelle Plattform für Ereignisse?

Eine virtuelle Plattform für Ereignisse ist eine Software, mit der Unternehmen Online-Ereignisse hosten, verwalten und auswerten können.

Grundsätzlich fungiert eine Plattform für virtuelle Ereignisse als virtueller Veranstaltungsort. Sie ermöglicht es den Teilnehmern, sich anzumelden, an Live- oder aufgezeichneten Sitzungen teilzunehmen, über Chatten, Umfragen oder Fragen und Antworten zu interagieren und nahtlos zwischen den Sitzungen zu wechseln, ähnlich wie bei einem Präsenz-Ereignis.

Fortschrittlichere Plattformen bieten mehr als nur Streaming. Sie verfügen über Features für die Einbindung des Publikums, die Moderation von Ereignissen, Analysen, die Integration von Marketing- oder CRM-Tools und die Berichterstellung nach dem Ereignis, sodass Teams besser verstehen können, was funktioniert hat und wo Verbesserungsbedarf besteht.

📌 Beispiel für eine virtuelle Plattform für Ereignisse in Aktion Stellen Sie sich vor, ein Marketingteam veranstaltet eine globale virtuelle Konferenz, um ein neues Produkt vorzustellen. Eine moderne virtuelle Veranstaltungsplattform ermöglicht ihnen Folgendes: Veranstalten Sie mehrere Live- und On-Demand-Sitzungen über Zeitzonen hinweg ohne Probleme.

Binden Sie die Teilnehmer über Live-Chat, Umfragen, Fragen und Antworten sowie Breakout-Räume ein.

Steuern Sie das Erlebnis mit Moderationstools, Referentenmanagement und virtuellen Veranstaltungsorten mit Ihrem Branding.

Verfolgen Sie die Leistung der Ereignisse anhand von Teilnehmerdaten, Beteiligung an Sitzungen und Abbruchpunkten.

Integrieren Sie Marketing- und CRM-Tools, um Leads zu erfassen und Auslöser für Nachfassaktionen nach dem Ereignis zu aktivieren. Das Ergebnis: Die Teilnehmer bleiben engagiert, die Sitzungen verlaufen reibungslos und Sie erhalten Einblicke, wie Sie zukünftige virtuelle und persönliche Ereignisse verbessern können.

Warum ist die Wahl der richtigen Plattform für virtuelle Ereignisse so wichtig?

Die entscheidende Frage bei der Bewertung einer Plattform für virtuelle Ereignisse ist ganz einfach: Verbessert sie das Erlebnis sowohl für die Teilnehmer als auch für die Organisatoren?

Hier erfahren Sie, warum die Wahl der richtigen Plattform für virtuelle Ereignisse so wichtig ist.

Auswirkungen auf das Engagement und die Bindung des Publikums

Eine leistungsstarke Plattform für virtuelle Ereignisse kann mehr als nur Videos streamen. Sie bindet die Teilnehmer aktiv ein.

📌 Beispiel: Während eines Webinars zur Produkteinführung ermöglicht die Plattform Live-Umfragen, moderierte Frage-und-Antwort-Runden und Chat-Aufforderungen, die zur Teilnahme anregen, anstatt nur passiv zuzuschauen.

Die Teilnehmer können zwischen den Sitzungen wechseln, mit den Referenten interagieren und während des gesamten Ereignisses engagiert bleiben.

Bestimmen Sie die Skalierbarkeit des Ereignisses und die Qualität des Erlebnisses

Mit steigender Teilnehmerzahl werden kleine technische Limite zu großen Problemen.

Die richtige virtuelle Plattform für Ereignisse unterstützt sowohl eine Handvoll Teilnehmer als auch Hunderte von ihnen ohne Verzögerungen, Audio-Probleme oder Abstürze. Sie unterstützt mehrere gleichzeitige Sitzungen, Sprecherwechsel und Moderation in Echtzeit, ohne das Erlebnis zu stören.

🌍 Das große Ganze: Über Kosten und Reichweite hinaus reduzieren virtuelle Ereignisse auch die Umweltbelastung. Eine Studie der University of Michigan ergab, dass virtuelle Konferenzen 66 % weniger CO2 ausstoßen als Präsenzereignisse. via University of Michigan

✅ Faktencheck: Fast ein Drittel der Webinar-Teilnehmer kehrt zurück, um sich On-Demand-Inhalte anzusehen, selbst nachdem sie live dabei waren. Ihr Publikum nutzt möglicherweise On-Demand-Wiederholungen, um Schlüssel-Erkenntnisse noch einmal anzusehen, verpasste Segmente nachzuholen und wertvolle Momente mit anderen zu teilen – wodurch die Wirkung virtueller Ereignisse weit über die Live-Sitzung hinaus verlängert wird.

Beeinflusst den ROI und die Erkenntnisse nach dem Ereignis

Virtuelle Ereignisse enden nicht mit der geschlossenen Sitzung. Ihr Wert liegt in dem, was Sie danach lernen.

Fortschrittliche Plattformen führen die Nachverfolgung der Teilnahme, des Engagements während der Sitzungen, der Abbruchpunkte und der Interaktionsniveaus während Ihres gesamten Ereignisses durch. Möglicherweise stellen Sie fest, dass Breakout-Sitzungen die Teilnehmer länger binden als Keynote-Vorträge oder dass Sitzungen mit vielen Fragen und Antworten zu mehr Folgeanfragen führen.

Diese Erkenntnisse helfen Teams dabei, zukünftige Ereignisse zu optimieren, Formate für Inhalte zu verbessern und Ausgaben für Ereignisse anhand von Daten zu rechtfertigen.

Beeinflusst die Wahrnehmung der Marke und die Professionalität

Die virtuelle Umgebung des Ereignisses spiegelt Ihre Marke wider. Ein reibungsloser Flow beim Registrieren, ein virtueller Veranstaltungsort mit Ihrem Branding, zuverlässiges Streaming und gut organisierte Sitzungen zeugen von Professionalität und Liebe zum Detail.

Andererseits können Probleme beim Einloggen, schlechte Moderation oder technische Pannen das Vertrauen schnell untergraben.

Bei externen Ereignissen wirkt sich diese Wahrnehmung direkt darauf aus, wie potenzielle Kunden Ihr Produkt oder Ihr Unternehmen sehen. Bei internen Ereignissen beeinflusst sie das Vertrauen und die Beteiligung der Mitarbeiter.

⭐ Bonus: Hier sind einige KI-Tools für das Veranstaltungsmanagement, die Sie sich ansehen sollten, wenn Sie die Automatisierung der Planung vorantreiben, die Koordination verbessern und den manuellen Aufwand reduzieren möchten.

Schlüsselkriterien für die Bewertung virtueller Plattformen für Ereignisse

Ein kurzer Blick auf G2 zeigt Ihnen, dass es 210 Plattformen für virtuelle Ereignisse gibt! Überwältigend, nicht wahr?

Wie können Sie Ihre Suche nach der richtigen Plattform eingrenzen? 👇

Funktionen zur Einbindung des Publikums: Überprüfen Sie, ob die Plattform Live-Chat, Umfragen, moderierte Frage-und-Antwort-Runden, Breakout-Räume und Interaktion auf Ebene der Sitzungen unterstützt.

Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit der Leistung: Testen Sie, wie sich die Plattform bei steigenden Teilnehmerzahlen verhält. Bewerten Sie auch, wie die Plattform mit Ausfällen umgeht – automatische Wiederverbindungen, Wiederherstellung von Sitzungen und Backup-Streams sind wichtig, wenn während der Live-Übertragung etwas schiefgeht.

Flexibilität bei mehreren Sitzungen und Tagesordnungen: Achten Sie auf Support für parallele Sitzungen, Sprecherwechsel und Änderungen der Tagesordnung, ohne das Erlebnis der Teilnehmer zu stören. Dies ist für virtuelle Konferenzen und Hybrid-Ereignisse von entscheidender Bedeutung.

Analysen und Berichterstellung: Überprüfen Sie, ob die Plattform die Interaktion während der Sitzung, Abbruchpunkte, Umfrageantworten, die Teilnahme an Fragen und Antworten sowie On-Demand-Ansichten nachverfolgt, um die Effektivität des Ereignisses zu messen.

Einblicke und Datenzugriff nach dem Ereignis: Stellen Sie sicher, dass Sie die Interaktionsdaten exportieren oder in Ihr CRM- oder Marketing-Tool integrieren können. Diese Einblicke sind die Grundlage für Follow-ups, die Wiederverwendung von Inhalten und die Berichterstellung für ROI.

Benutzererfahrung für Gastgeber und Teilnehmer: Bewerten Sie, wie einfach es für Teilnehmer ist, an Sitzungen teilzunehmen, und für Organisatoren, Referenten, Moderation und Live-Änderungen ohne technische Probleme zu verwalten.

Support und Zuverlässigkeit während Live-Ereignisse: Fragen Sie nach Echtzeit-Support während Ereignisse. Wenn während einer Sitzung etwas schiefgeht, sind schnelle Reaktionszeiten wichtiger als Listen mit Features.

⭐ Bonus: Wie viel sollten Sie für die virtuelle Plattform für Ereignisse bezahlen?

Ihre Investition richtet sich nach der Größe des Ereignisses, der Häufigkeit, den Anforderungen an die Interaktion und der Tiefe der Berichterstellung.

Basispläne: Kostenlos – 100 $ pro Monat

Nützlich für kleine Teams, die gelegentlich Webinare oder interne Ereignisse durchführen.

Diese Stufe umfasst in der Regel:

Live-Video-Streaming

Einfaches Chatten und Fragen und Antworten

Limitierte Teilnehmerzahl

Minimales Branding

Grundlegende Berichterstellung für die Teilnahme

✅ Am besten geeignet für: Interne Meetings, kleine Webinare oder Veranstaltungsprogramme in der Anfangsphase der Ereignisse. Es fehlen erweiterte Interaktionsmöglichkeiten und Einblicke nach dem Ereignis.

Professionelle Pläne: 100 bis 500 US-Dollar pro Monat

Entwickelt für wachsende Unternehmen, die regelmäßig virtuelle Ereignisse durchführen.

Diese Stufe umfasst in der Regel:

Höhere Limite für Teilnehmerzahlen

Interaktive Features wie Umfragen und moderierte Frage-Antwort-Runden

Aufzeichnung der Sitzung und On-Demand-Zugriff

Benutzerdefiniertes Branding und Registrierungsseiten

Tiefgreifendere Analysen und Integrationen mit Marketing-Tools

✅ Am besten geeignet für: Produktvorstellungen, Kunden-Webinare oder Schulungsprogramme fallen in diesen Bereich.

Enterprise-Plattformen: 1.000 $+ pro Monat oder benutzerdefinierte Preisgestaltung

Entwickelt für große Konferenzen, Multi-Track-Ereignisse und Marketingprogramme von Unternehmen.

Die Preise für Unternehmen umfassen:

Unbegrenzte oder sehr hohe Teilnehmerzahlen

Ereignisse mit mehreren Sitzungen und über mehrere Tage

Fortschrittliche Tools für Interaktion und Moderation

Detaillierte Analysen zu Teilnehmern und Interaktionen

CRM-Integrationen und Berichterstellung zur Attribution

Engagierter Support und SLAs

✅ Am besten geeignet für: Globale virtuelle Konferenzen, Ereignisse, die das Wachstum fördern, und Unternehmen, für die virtuelle Firmenveranstaltungen ein zentraler Kanal für die Pipeline, die Marke oder die Mitarbeiterbindung sind.

💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie beim Vergleich von Plattformen für virtuelle Ereignisse eine Bewertungs-Scorecard in ClickUp, indem Sie KI-Felder verwenden, um automatisch Erkenntnisse zu gewinnen. KI Fields kann Zusammenfassungen erstellen, Anforderungen kategorisieren oder die Stärken und Schwächen der Plattform anhand Ihrer Kriterien (z. B. Interaktionsfunktionen, Analysetiefe, Integrationen) hervorheben.

So wählen Sie die richtige Plattform für virtuelle Ereignisse aus

Sie fragen sich, wo Sie anfangen sollen? Beginnen Sie hier. 👇

Schritt 1: Definieren Sie Ihre Ziele für das Ereignis und Ihr Publikum

Bevor Sie verschiedene tools vergleichen, sollten Sie sich darüber im Klaren sein, warum Sie das Ereignis durchführen und für wen es gedacht ist. Stellen Sie sich Fragen wie:

Ist das Ereignis auf Lead-Generierung, Kundenaufklärung, Schulung oder interne Kommunikation ausgerichtet?

Wie sieht Erfolg aus: Anmeldungen, Live-Teilnahme, Engagement, Auswirkungen auf die Pipeline oder Wissensaustausch?

Wie interaktiv muss das Ereignis sein?

Handelt es sich um ein einmaliges Ereignis oder um ein wiederholbares Programm?

Veranstalten Sie ein Webinar, eine virtuelle Konferenz, einen Workshop oder ein Hybrid-Ereignis?

💡 Profi-Tipp: Notieren Sie sich in dieser Phase 3–5 messbare Erfolgskriterien. Beispiele für Ziele von Ereignissen: 25 % der Teilnehmer nehmen an Umfragen oder Fragerunden teil.

Die On-Demand-Ansichten übertreffen die Live-Teilnehmerzahlen innerhalb von 14 Tagen.

Der Vertrieb kontaktiert alle interessierten Teilnehmer innerhalb von 48 Stunden.

Schritt 2: Bewerten Sie die wichtigsten Features der Plattform

Bewerten Sie die virtuellen Veranstaltungsplattformen anhand der Art des Ereignisses, das Sie tatsächlich durchführen. Unterteilen Sie diese weiter in unverzichtbare und wünschenswerte Features.

📌 Beispiel: Ihr primäres Ziel ist es, mehr qualifizierte Leads für Ihre Marke zu generieren. Ihre Plattform sollte es Ihnen leicht machen, Teilnehmerdaten zu erfassen, anzureichern und zu verwerten.

Unverzichtbare Features:

Integrierte Formular-Sets oder native CRM-Integrationen

Nachverfolgung der Teilnahme und des Engagements auf Teilnehmerebene

Automatische Datenexport- oder Synchronisierung für Folge-Workflows

Wünschenswerte Features:

Anpassbare Landing-Seiten oder Themen

Markenbezogene CTAs während oder nach den Sitzungen

Leichte Gamification zur Steigerung der Teilnahme

📌 Beispiel: Ihr Ereignis konzentriert sich auf Networking und den Aufbau einer Community. Hier ist die Qualität der Interaktion wichtiger als die Übertragungsqualität.

Unverzichtbare Features:

1:1- oder Kleingruppen-Video-Networking

Einfaches Matching von Teilnehmern oder tischbasiertes Networking

Klare Moderation und Zeitkontrolle

Wünschenswerte Features:

Teilnehmerprofile und Interessen

Nachrichten- oder Follow-up-tools nach dem Ereignis

📮 ClickUp Insight: Mehr als die Hälfte der Befragten nutzt täglich drei oder mehr tools und kämpft mit „ App-Wildwuchs ” und verstreuten Workflows. Auch wenn es sich produktiv und geschäftig anfühlt, geht Ihr Kontext einfach zwischen den Apps verloren, ganz zu schweigen von der Energie, die Sie beim Tippen verbrauchen. BrainGPT vereint alles: Sie sprechen einmal, und Ihre Updates, Aufgaben und Notizen landen genau dort, wo sie hingehören – in ClickUp. Kein Umschalten mehr, kein Chaos mehr – nur nahtlose, zentralisierte Produktivität. Integrieren Sie alle Ihre Arbeiten für schnellere Ergebnisse mit ClickUp BrainGPT.

Schritt 3: Bewerten Sie die Integrations- und Automatisierungsfunktionen

Virtuelle Ereignisse existieren nicht isoliert. Sie sind vor und nach dem Ereignis mit den Workflows in den Bereichen Marketing, Vertrieb, Personalwesen und Betrieb verbunden.

Bewerten Sie:

Führt die Synchronisierung der Registrierungs- und Teilnahme-Daten mit Ihrem CRM oder Ihren Marketing-Tools statt?

Können Interaktionssignale (Umfragen, Fragen und Antworten, Betrachtungsdauer) Auslöser für Folgemaßnahmen sein?

Können Sie die Teilnehmer anhand ihres Verhaltens segmentieren?

Sind die Integrationen nativ oder basieren sie auf manuellen Exporten?

Ist API-Zugriff oder Webhook-Zugriff verfügbar, wenn Sie benutzerdefinierte Anpassungen benötigen?

Warum sind Integrationen ein wichtiger Bestandteil der Features von Veranstaltungsmanagement-Software? Sie stellen sicher, dass Ereignisse in Nachverfolgungen, Berichterstellung und zukünftige Planungen einfließen.

🚀 Der Vorteil von ClickUp: Während Ihre virtuelle Plattform für das Live-Erlebnis sorgt, fungiert ClickUp for Marketing Teams als operative Grundlage dafür. Teams nutzen ClickUp für folgende Zwecke: Koordinieren Sie die Planung von Ereignissen, Genehmigungen und Zeitleisten

Verwalten Sie die Vorbereitung der Referenten, die Erstellung von Inhalten und die Proben

Verfolgen Sie Maßnahmen nach dem Ereignis wie Nachfassaktionen, Wiederverwendung von Inhalten und Berichterstellung.

Automatisieren Sie die Übergaben zwischen Marketing, Vertrieb und Betrieb, damit nichts untergeht. Entwickeln Sie Ideen, planen und realisieren Sie Ihre Marketingprogramme mit ClickUp für Marketing-Teams. Anstatt Tabellen, E-Mail-Threads und Aufgaben-Tools miteinander zu verknüpfen, vereint ClickUp alle Aufgaben rund um Ereignisse – und die durch Ereignisse ausgelösten Aktionen – in einem einzigen vernetzten Workspace.

Schritt 4: Überprüfen Sie die Benutzererfahrung und den Support

Neben den Features und Funktionen sollte sie auch benutzerfreundlich sein.

Führen Sie einen Pilotversuch durch und prüfen Sie, ob die Teilnehmer problemlos teilnehmen können. Die Plattform sollte über eine intuitive Benutzeroberfläche für Gastgeber und Moderatoren verfügen.

📌 Empfohlener Test: Bevor Sie committen, führen Sie einen Live-Pilotversuch mit echten Referenten und einem kleinen Publikum durch. Testen Sie den Flow der Teilnahme, die Moderatorensteuerung und wie die Plattform mit unerwarteten Problemen während der Sitzung umgeht.

Schritt 5: Berücksichtigen Sie Budget, Skalierbarkeit und ROI

Wägen Sie schließlich die Kosten gegen den langfristigen Wert ab.

Schauen Sie über die monatlichen Preise hinaus und fragen Sie sich:

Kann die Plattform mit steigenden Teilnehmerzahlen skaliert werden?

Bietet sie Einblicke, die zur Verbesserung zukünftiger Ereignisse beitragen?

Wird dadurch der manuelle Aufwand reduziert oder entstehen neue Betriebskosten?

💰 Der ROI, der für Ihre Führungskräfte bei der Ausrichtung virtueller Ereignisse wichtig ist:

Kosten pro engagiertem Teilnehmer, nicht nur Kosten pro Anmeldung

Auswirkungen auf die Pipeline oder Konversion bei externen Ereignissen

Wert der Wiederverwendbarkeit von Inhalten aus Aufzeichnungen, Wiederholungen und Clips

Zeitersparnis beim Setup, bei Moderation, Berichterstellung und Nachbereitung

Die besten virtuellen Ereignisse, die Sie sich ansehen sollten

Hier finden Sie eine Liste beliebter Plattformen für virtuelle Ereignisse. 👇

1. ClickUp

Im Vergleich zu anderen Tools in dieser Liste, die Ihnen bei der Durchführung virtueller Ereignisse helfen, ist ClickUp das operative Rückgrat. Der weltweit erste konvergierte KI-Arbeitsbereich ist der Ort, an dem Sie die Arbeit planen, koordinieren, verfolgen, automatisieren und messen, die diese Live-Erlebnisse erfolgreich macht.

So können Sie die Software für das Management von Ereignissen von ClickUp nutzen 👇

Verwalten Sie alle Ihre Dokumente, Projekte, Unterhaltungen und mehr auf einer umfassenden Plattform mit ClickUp.

Planen und strukturieren Sie Ereignisse in einem speziellen Workspace

Erstellen Sie zunächst einen eigenen ClickUp-Bereich für virtuelle Ereignisse oder Veranstaltungskampagnen. Dieser Bereich wird zum Command-Center für alles, was mit der Planung und Durchführung zu tun hat.

Jedes Ereignis wird als Liste innerhalb des Space verwaltet. Fügen Sie einzelne Aufgaben hinzu, die Aktivitäten wie die Kontaktaufnahme mit Referenten, die Fertigstellung der Agenda, Werbeinhalte, Proben und Nachbereitungen umfassen.

Organisieren Sie Ihre Zeitleisten, die Koordination der Referenten, Genehmigungen, Ressourcen und Nachbereitungen nach dem Ereignis innerhalb der Hierarchie der Projekte von ClickUp.

Benutzerdefinierte Felder erfassen wichtige Details wie Veranstaltungstyp, Zielgruppe, Eigentümer, Region und Veranstaltungsdatum. Benutzerdefinierte Status repräsentieren Phasen wie Aufnahme, Planung, Aktion, Veranstaltungstag und Nachbereitung.

Diese Hierarchie erleichtert die Verwaltung von einmaligen Ereignissen oder wiederholbaren Programmen in großem Umfang.

Erfassen Sie Anfragen und Eingaben mithilfe von Formularen

Standardisieren Sie die Eingabe von Ereignissen in das System mithilfe von ClickUp-Formularen. Marketing-, Personal- oder interne Teams reichen Anfragen mit klaren Zielen, Details zur Zielgruppe, Zeitleisten und Metriken für den Erfolg ein.

Jede Formularübermittlung erstellt automatisch eine strukturierte Ereignis-Aufgabe mit vordefinierten Feldern, Eigentümern und Status. So wird sichergestellt, dass jedes Ereignis klar strukturiert beginnt und es vor Beginn der Arbeit nicht zu unnötigen Rückfragen kommt.

Formulare werden auch nach dem Ereignis verwendet, um Feedback von Teilnehmern, interne Rückblicke oder Bewertungen von Referenten zu sammeln und diese Erkenntnisse direkt in den Workspace zurückzuspielen.

Nutzen Sie KI-Agenten und BrainGPT für die Planung und Analyse

Die Super Agents und BrainGPT von ClickUp sorgen für kontextbezogene Intelligenz während des gesamten Zyklus des Ereignisses.

Während der Planung nutzen Teams Brain, um Anforderungen zusammenzufassen, Ablaufpläne zu erstellen oder Risiken auf der Grundlage von Abhängigkeiten zwischen Aufgaben aufzudecken.

Super Agents können dann Workflows von Anfang bis Ende abwickeln, von der Erstellung von Texten für Aktionen und der Zusammenfassung von Feedback bis hin zur Analyse der Leistungsdaten nach dem Ereignis direkt in Aufgaben und Dokumenten.

Verwenden Sie vorgefertigte oder benutzerdefinierte Super Agents für Ihren Anwendungsfall.

Da Brain kontextsensitiv ist, beantwortet es Fragen wie „Welche Ereignisse sind diesen Monat gefährdet?“ oder „Was waren die wichtigsten Faktoren für die Beteiligung an unserem letzten Webinar?“ anhand von realen Workspace-Daten.

Zeigen Sie Kontextdaten aus Ihrem Workspace und verbundenen Apps mit ClickUp Brain an.

Automatisierung der Durchführung von Ereignissen mit ClickUp AI und Automatisierung

Das Herzstück des Veranstaltungsmanagementsystems von ClickUp sind seine no-code -Automatisierungen. Zusammen übernehmen sie repetitive Koordinationsarbeiten, sodass sich Ihr Team auf die wirkungsvolle Planung und Durchführung konzentrieren kann.

Sobald Ihr Event-Trichter definiert ist, treibt ClickUp Automatisierungen die Arbeit automatisch voran, basierend auf realen Auslösern statt manuellen Aktualisierungen.

📌 Beispiel: Wenn ein Formular mit einer Idee für ein Ereignis eingereicht wird, erstellt ClickUp automatisch eine neue Aufgabe für das Ereignis und setzt deren Status auf „Intake”.

Wenn alle Unteraufgaben vor dem Ereignis als fertiggestellt markiert sind, wird die übergeordnete Aufgabe ohne weiteres Zutun in den Status „Aktion läuft“ verschoben.

Nach Ablauf des Termins für das Ereignis aktualisiert ClickUp den Status auf „Nachbereitung des Ereignisses“ und weist Aufgaben zur Feedback-Erfassung und internen Nachbesprechung zu.

Die KI von ClickUp hilft auch bei der intelligenten Zuweisung von Aufgaben und der Terminplanung.

Wenn Ihr Team Ereignisse in verschiedenen Regionen verwaltet, können Aufgaben für Ereignisse in den USA an einen Eigentümer weitergeleitet werden, während Ereignisse in Großbritannien an einen anderen Eigentümer gehen. KI kann sogar automatisch Fälligkeitsdaten für Aufgaben und Unteraufgaben festlegen, sodass alle Fristen mit der Zeitleiste des Ereignisses übereinstimmen.

Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie ClickUp bei der intelligenten Verteilung von Aufgaben hilft 👇

Verwenden Sie die Vorlage für virtuelle Ereignis-Projekte von ClickUp, um die Planung zu zentralisieren.

Wenn Sie sich für die beste Plattform für virtuelle Ereignisse entschieden haben, besteht die nächste Herausforderung darin, Ihre Pläne ohne Chaos in die Tat umzusetzen. Hier kommt die Vorlage für den Projektplan für virtuelle Ereignisse von ClickUp ins Spiel.

Diese Vorlage dient als strukturiertes Playbook für den gesamten Lebenszyklus Ihres Ereignisses und fasst alle Aufgaben, Zeitleisten, Eigentümer und Ergebnisse in einem einzigen Workspace zusammen.

Kostenlose Vorlage herunterladen Egal, ob Sie ein Webinar, einen Podcast oder eine Online-Konferenz veranstalten – nutzen Sie die Vorlage für virtuelle Projektpläne von ClickUp, um erfolgreiche virtuelle Ereignisse zu planen und durchzuführen.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Legen Sie Meilensteine wie die Bestätigung der Referenten, Proben und Starttermine fest.

Organisieren Sie Aufgaben für Logistik, Erstellung von Inhalt, Marketing und technisches Setup.

Legen Sie Abhängigkeiten fest , damit nichts beginnt, bevor die Voraussetzungen abgeschlossen sind.

Verfolgen Sie Verantwortlichkeiten und Fristen in einer zentralen Ansicht.

Koordinieren Sie die funktionsübergreifende Arbeit zwischen Produktion, Marketing und Betrieb.

Die besten Features von ClickUp

Verwenden Sie ClickUp SyncUps für die Vorbereitung der Redner, Proben, interne Durchläufe und Nachbesprechungen nach dem Ereignis. Erfassen Sie Notizen automatisch und wandeln Sie Entscheidungen in Aufgaben um, ohne zwischen Tools wechseln zu müssen.

Verfolgen Sie mit ClickUp Dashboards die Erledigung von Aufgaben, anstehende Termine, Nachfassaktionen und die Workload für mehrere Ereignisse in einer einzigen Ansicht.

In der frühen Planungsphase helfen Ihnen ClickUp Whiteboards dabei, Veranstaltungsagenden, Ablaufpläne, Besucherwege und Notfallpläne visuell darzustellen.

ClickUp Chat sorgt dafür, dass Unterhaltungen über Ereignisse im Kontext bleiben. Nachrichten werden neben Aufgaben, Dokumenten und Zeitleisten angezeigt, sodass Entscheidungen nicht in Slack-Threads oder E-Mail-Ketten verloren gehen.

Einschränkungen von ClickUp

Ein umfassender Funktionsumfang kann für neue Benutzer überwältigend sein.

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 10.600 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Hören Sie es von einem ClickUp-Kunden:

Mit ClickUp können wir alle in einem Programm arbeiten und während der gesamten Vorproduktion gemeinsam an dem Ereignis arbeiten, aber auch am Tag des Ereignisses können wir sicher sein, dass alle Details an einem Ort gespeichert sind.

Mit ClickUp können wir alle in einem Programm arbeiten und während der gesamten Vorproduktion gemeinsam an dem Ereignis arbeiten, aber auch am Tag des Ereignisses können wir sicher sein, dass alle Details an einem Ort gespeichert sind.

2. Zoom Events

via Zoom Ereignisse

Zoom Events ist eine All-in-One-Plattform für virtuelle Ereignisse. Sie hilft Ihnen dabei, immersive Online-Ereignisse durchzuführen, von kleinen Sitzungen bis hin zu groß angelegten virtuellen Ereignissen wie mehrtägigen Konferenzen und Unternehmensgipfeln.

Sie kombiniert Registrierung, Ticketverkauf, Networking und Management von Sitzungen in einer einzigen virtuellen Ereignisumgebung.

Die Tools von Zoom erleichtern den Teilnehmern die Teilnahme und Interaktion, und erweiterte Features unterstützen die Interaktion und Analyse, sodass Veranstalter das Verhalten und die Ergebnisse ihres Publikums besser verstehen können.

Die besten Features von Zoom Events

Event-Hubs mit Registrierung, Ticketverkauf und Lobby-Networking für einen reibungslosen Teilnehmer-Flow

Verwaltung von Mehrfachsitzungen und Marken-Ereignissen für große virtuelle Konferenzen

KI-gestützte Zusammenfassungen und Automatisierungstools zur Optimierung der Nachverfolgung des Engagements und der Erkenntnisse

Einschränkungen von Zoom Events

Während Teilnehmer ohne Zoom-Konto an Zoom-Ereignisse teilnehmen können, benötigt der Veranstalter oder Gastgeber in der Regel einen kostenpflichtigen Zoom-Plan (über Workplace) mit einer Meetings-Lizenz, bevor Sie Zoom-Events-Features kaufen oder aktivieren können.

Preise für Zoom Events

Grundlegend : Kostenlos

Pro : 16,99 $/Monat

Geschäft: 21,99 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Notiz: Dies sind die Preise für Zoom Workplace.

Bewertungen und Rezensionen zu Zoom Events

G2: 4,5/5 (über 350 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 6.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Zoom-Ereignisse?

Hören Sie es von einem G2-Benutzer:

Das Beste an Zoom ist, wie es sich mit anderen Plattformen integrieren lässt, um Meetings zu transkribieren. Wir verwenden Fellow, um unsere Unternehmensgespräche aufzuzeichnen, und hatten keinerlei Probleme bei der Einrichtung. Mir gefallen auch alle Filter- und Einstellungen, andere Plattformen können da einfach nicht mithalten.

Das Beste an Zoom ist, wie es sich mit anderen Plattformen integrieren lässt, um Meetings zu transkribieren. Wir verwenden Fellow, um unsere Unternehmensgespräche aufzuzeichnen, und hatten keinerlei Probleme bei der Einrichtung. Mir gefallen auch alle Filter- und Einstellungen, andere Plattformen können da einfach nicht mithalten.

🧩 Vorteil von ClickUp: Das Integrations-Ökosystem von ClickUp verbindet Ihre wichtigsten Arbeitsprozesse miteinander, sodass Planung, Durchführung und Nachbereitung reibungslos ablaufen. Führen Sie die Synchronisierung von Kalenderereignissen, CRM-Daten, Auslösern für die Marketingautomatisierung, Dateibibliotheken, Kommunikations-Apps und Analysesystemen direkt in ClickUp durch. Mit der Zoom-Integration von ClickUp können Sie Zoom-Meetings direkt aus ClickUp-Aufgaben, Dokumenten oder Chats heraus starten oder daran teilnehmen . Meeting-Links, Aufzeichnungen und Details bleiben mit der entsprechenden Arbeit verknüpft. So können Sie Proben mit Referenten, interne Durchläufe und Nachbesprechungen nach dem Ereignis im Kontext verwalten. Anstatt nach Links oder Notizen in verschiedenen Tools zu suchen, können Teams alle Zoom-Aktivitäten direkt mit den Aufgaben und Zeitleisten des Ereignisses verknüpfen und so Koordinationslücken vor und nach dem Ereignis reduzieren.

3. Goldcast

via Goldcast

Mit Goldcast.io können Sie Webinare, virtuelle Gipfeltreffen mit mehreren Sitzungen, Hybrid-Events und fortlaufende Serien veranstalten. Die Plattform geht über Live-Sessions hinaus, indem sie Teams dabei unterstützt, Event-Inhalte wiederzuverwenden und die Reichweite ihres Publikums zu vergrößern.

Mit Tools, mit denen Sie Verhaltensabsichten erfassen und in Ihre Technologieinfrastruktur integrieren können, hilft Goldcast dabei, das Engagement bei Ereignissen in messbare Auswirkungen auf die Pipeline umzuwandeln.

Mit Goldcast können Sie die Interaktion mit Umfragen, Video-Fragen und Antworten, GIFs und vielem mehr fördern.

Als Veranstaltungsplaner können Sie das Goldcast-Dashboard nutzen, um Einblicke in die Leistung des Ereignisses zu gewinnen. Sie erhalten Zugriff auf erweiterte Analysen, darunter unter anderem die Verteilung der Teilnehmer und die Verteilung der Unternehmen.

Die besten Features von Goldcast

Verwenden Sie Content Lab, um Ereignisse in großem Umfang wiederzuverwenden. Mithilfe von KI werden Sitzungen in kurze Clips, Blogs und für soziale Medien geeignete Inhalte umgewandelt, die den ROI des Ereignisses steigern.

Nehmen Sie mit dem integrierten Recording Studio hochwertige Sitzungen für Podcasts, Demos und vorab aufgezeichnete Vorträge auf und produzieren Sie sie.

Automatisieren Sie die Analyse und Optimierung von Inhalten mit KI-Agenten, die wichtige Momente aufzeigen und Erkenntnisse generieren.

Limitierungen von Goldcast

Wenn Sie hauptsächlich häufige, kleine Webinare oder interne Meetings veranstalten, könnte Goldcast für Sie überdimensioniert sein.

Preise für Goldcast

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Goldcast-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Goldcast?

Hören Sie es von einem G2-Benutzer:

Sie kann eine große Anzahl gleichzeitiger Ereignisse hosten. Die zeitliche Abstimmung der Ereignisse vereinfacht den Workflow zum Zeitplan bei den Produktionskosten.

Sie kann eine große Anzahl gleichzeitiger Ereignisse hosten. Die zeitliche Abstimmung der Ereignisse vereinfacht den Workflow zum Zeitplan bei den Produktionskosten.

4. Livestorm

via Livestorm

Livestorm ist eine browserbasierte Plattform für virtuelle Ereignisse, die für die nahtlose Durchführung von Webinaren, Online-Meetings und großen virtuellen Ereignissen entwickelt wurde. Teilnehmer und Veranstalter müssen keine zusätzlichen Dateien herunterladen oder ein komplexes Setup durchführen.

Sie bietet flexible Tools zur Interaktion, übersichtliche Analysen und robuste Integrationen, die Teams dabei helfen, ausgefeilte Ereignisse durchzuführen und umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen.

Livestorm kombiniert interaktive Features mit starken Marketing- und CRM-Verbindungen und eignet sich daher besonders für wiederkehrende Webinare, Produktdemos und Kundenschulungsprogramme.

Ihre KI- und Live-Streaming-Funktionen unterstützen die effiziente Erstellung und Verteilung von Inhalten und helfen Teams dabei, den Wert jedes Ereignisses zu steigern.

Die besten Features von Livestorm

Erhalten Sie automatisierte Zusammenfassungen, Transkriptionen und Empfehlungen für den Inhalt mit Livestorm KI.

Erweitern Sie Ihre Reichweite mit integrierten Restreaming-Funktionen, mit denen Veranstalter Live-Sitzungen gleichzeitig an mehrere Ziele übertragen und ein breiteres Publikum erreichen können.

Fügen Sie jedem Ereignisraum ein benutzerdefiniertes Branding (Farben, Logo und Hintergrundbild) hinzu.

Limitierungen von Livestorm

Erweiterte benutzerdefinierte Anpassungs- und Branding-Optionen sind in den höherwertigen Plänen verfügbar.

Preise für Livestorm

Pro: 105 € pro Monat (jährliche Abrechnung)

Geschäft: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Livestorm

G2: 4,4/5 (über 1.500 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 400 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Livestorm?

Hören Sie es von einem G2-Benutzer:

Ich nutze Livestorm für Online-Meetings, Webinare und virtuelle Ereignisse, da es unsere bevorzugte Plattform für Live-Präsentationen und interaktive Sitzungen ist. Mir gefällt, wie die beste Plattform für virtuelle Ereignisse Einfachheit mit dem richtigen Maß an Funktionen verbindet. Das Setup von Livestorm verlief reibungslos und unkompliziert. Darüber hinaus helfen die Integrationen in andere tools dabei, unseren Workflow zu optimieren.

Ich nutze Livestorm für Online-Meetings, Webinare und virtuelle Ereignisse, da es unsere bevorzugte Plattform für Live-Präsentationen und interaktive Schulungen ist. Mir gefällt, wie die beste Plattform für virtuelle Ereignisse Einfachheit mit dem richtigen Maß an Funktionen verbindet. Das Setup von Livestorm verlief reibungslos und unkompliziert. Darüber hinaus helfen die Integrationen in andere Tools dabei, unseren Workflow zu optimieren.

5. Airmeet

via Airmeet

Airmeet ist eine virtuelle Veranstaltungsplattform, die für Teams entwickelt wurde, die interaktive Webinare, Konferenzen und hybride Ereignisse durchführen, die Engagement und operative Kontrolle erfordern.

Sie hilft Veranstaltern dabei, mithilfe von AirIntel zu verstehen, was funktioniert, indem sie Trends beim Engagement, das Verhalten der Teilnehmer und Metriken aufzeigt. Diese Daten fließen in die zukünftige Planung und Nachbereitung ein.

Live-Sitzungen werden über AirStudio produziert, eine professionelle Schnittstelle, mit der Gastgeber Layouts, Medien und Streaming-Elemente präzise steuern können.

Hinter den Kulissen zentralisiert AirControl das Ereignis-Management, die Zugriffsverwaltung, die Terminplanung und die Moderation in Echtzeit.

Die besten Features von Airmeet

Verbessern Sie die Inklusivität durch integrierten Support für Barrierefreiheit, indem Sie sicherstellen, dass Untertitel, Tastaturnavigation und assistive Features für alle verfügbar sind.

Optimieren Sie die Abläufe für Ereignisse mit AX360, der einheitlichen Erlebnisplattform von Airmeet, die Planung, Durchführung und Analyse an einem Ort vereint.

Bieten Sie vollständig gebrandete virtuelle Umgebungen mit White-Labeling-Funktionen.

Limitierungen von Airmeet

Der Onboarding-Prozess bei Airmeet kann für neue Benutzer schwierig sein, insbesondere für Referenten oder Teilnehmer, die technisch weniger versiert sind.

Preise für Airmeet

Premium-Webinare: Ab 199 $/Monat

Ereignisse: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Verwaltete Ereignisse: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Airmeet

G2: 4,6/5 (über 700 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 150 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Airmeet?

Hören Sie es von einem G2-Benutzer:

Am besten gefällt mir das Networking-Feature – die Möglichkeit, zwischen virtuellen Tischen zu wechseln und in Echtzeit zu chatten, sorgt für ein einzigartiges, konferenzähnliches Gefühl. Diese Plattform bildet das persönliche Erlebnis besser nach als die meisten anderen Plattformen.

Am besten gefällt mir das Networking-Feature – die Möglichkeit, zwischen virtuellen Tischen zu wechseln und in Echtzeit zu chatten, vermittelt ein einzigartiges, konferenzähnliches Gefühl. Diese Plattform bildet das persönliche Erlebnis besser nach als die meisten anderen Plattformen.

Häufige Fehler, die Sie bei der Auswahl einer Plattform für virtuelle Ereignisse vermeiden sollten

Hier sind einige häufige Fallstricke, auf die Sie achten sollten:

❌ 1. Überbewertung von Features, die Sie gar nicht nutzen werden

Viele Plattformen sehen in Demos beeindruckend aus, weil sie alle möglichen Features präsentieren. In der Praxis verlassen Sie sich jedoch auf eine kleine Untergruppe, die Ihre Ziele für Ereignisse direkt unterstützt.

Der Kauf einer Plattform, weil sie alles kann, führt oft zu Komplexität, geringer Akzeptanz und Verwirrung während Live-Ereignissen. Features, die nicht Ihren Metriken aus Schritt 1 entsprechen, sollten die Entscheidung nicht beeinflussen.

❌ 2. Ignorieren der Workflows nach dem Ereignis

Teams konzentrieren sich oft stark auf das Live-Erlebnis und vergessen dabei, dass der wahre Wert virtueller Ereignisse oft über die Sitzung selbst hinausgeht.

Wenn eine Plattform den Zugriff auf Engagement-Daten, die Segmentierung von Teilnehmern, die Auslöser für Follow-ups oder die Wiederverwendung von Aufzeichnungen erschwert, limitieren Sie Ihren ROI.

❌ 3. Unterschätzung von Integrationslücken

Einige Plattformen behaupten, Integrationen zu bieten, sind jedoch stark auf manuelle Exporte oder teilweise Synchronisierungen angewiesen.

Diese Lücken verlangsamen die Nachverfolgung, verzerren die Berichterstellung und verursachen zusätzliche Arbeit für Marketing-, Vertriebs- oder HR-Teams. Mit der Zeit mindert diese Fragmentierung das Vertrauen in die Daten der Ereignisse und schwächt die Entscheidungsfindung.

❌ Das mobile Erlebnis übersehen

Ein Großteil der Teilnehmer nimmt über mobile Geräte an virtuellen Ereignissen teil. Wenn die mobile Erfahrung der Plattform umständlich oder schwer zu navigieren ist, sinkt das Engagement schnell.

🧠 Wissenswertes: Das jährliche Meeting des Weltwirtschaftsforums ist eines der teuersten Ereignisse weltweit, wobei der Standardzugang zu Tickets etwa 40.000 US-Dollar pro Person kostet. Dieses Ereignis zieht Weltpolitiker, Milliardäre und Top-Führungskräfte an und ist damit eines der exklusivsten Geschäftsmetings.

Bonus-Tipps für die Auswahl Ihres Tools

Basierend auf unseren Erfahrungen haben wir hier einige zusätzliche Tipps für Sie zusammengestellt:

1. Testen Sie die Teilnehmererfahrung von Anfang bis Ende

Ein reibungsloses Teilnehmererlebnis kann über den Erfolg oder Misserfolg Ihres Ereignisses entscheiden. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:

Registrierung > Bestätigung > Zugang zum Ereignis (Testen Sie diesen Flow sowohl auf dem Desktop als auch auf Mobilgeräten.)

Achten Sie auf mögliche Reibungspunkte wie Anmeldeanforderungen, Apps, die heruntergeladen werden, und verwirrende Navigation.

Bewerten Sie die Geschwindigkeit des Eintrags nach dem Klicken auf „An ein Ereignis teilnehmen“.

Erleben Sie die Plattform mit verschiedenen Browsern

Denken Sie daran: Wenn der Weg dorthin mehr als zwei bis drei Klicks erfordert, steigt die Abbruchrate erheblich.

📊 Strategischer Einblick: Virtuelle Stände verändern die Art und Weise, wie Käufer Anbieter bewerten. Bei physischen Ereignissen werden Standbesuche durch den Speicherort, die Besucherfrequenz und die soziale Dynamik bestimmt. Bei virtuellen Ereignissen werden Standbesuche durch die Absicht bestimmt. Das Ergebnis ist, dass die Teilnehmer sich zu Ständen klicken, wenn etwas mit einer gerade gesehenen Sitzung, einem Problem, das sie gerade recherchieren, oder einer Folgemaßnahme, die sie erkunden möchten, übereinstimmt. Dies führt zu weniger Interaktionen an virtuellen Ständen – aber zu deutlich mehr qualifizierten Interaktionen.

2. Führen Sie einen Stresstest durch, um die Streaming-Qualität auf verschiedenen Geräten zu überprüfen.

Führen Sie mit Ihrem eigenen Team einen Stresstest durch. Überprüfen Sie die Streaming-Leistung während Spitzenzeiten, bei geringer Bandbreite, mobilen Hotspots, Browserwechseln usw. Bewerten Sie sorgfältig:

Gibt es Audioverzögerungen?

Wie schnell stabilisiert sich das Video?

Gibt es Ausweichmechanismen für schlechte Internetverbindungen?

💡 Profi-Tipp: Fragen Sie nach der CDN-Verteilungskarte der Plattform. Wenn keine globalen CDN-Knoten verwendet werden, kann es bei internationalen Teilnehmern zu Problemen mit der Pufferung kommen.

3. Bewerten Sie die tatsächliche Integrations Tiefe

Die von Ihnen gewählte Plattform erstellt möglicherweise eine Liste mit 50 Integrationen, von denen jedoch 80 % nur in eine Richtung funktionieren. Sie sollten beispielsweise Folgendes überprüfen:

Wird die Synchronisierung der CRM-Daten in beide Richtungen durchgeführt?

Welche Post-Analytics-Felder können Sie in Ihre Datenbank übertragen?

Unterstützt die Plattform Echtzeit-Synchronisierung?

Sind die Interaktionsmetriken mit den Kontaktdatensätzen verknüpft?

Checkliste: Was Sie bei der Bewertung einer Plattform zu erledigen haben und was Sie vermeiden sollten

✅ Das erledigen ❌ Tun Sie dies nicht Legen Sie klare Ziele für Ereignisse fest, bevor Sie eine Vorauswahl an tools treffen. Starten Sie Demos, ohne zu wissen, wie Erfolg aussieht Passen Sie virtuelle Plattformen an Ihre Art des Ereignisses an (Webinar, Konferenz, Hybrid). Gehen Sie davon aus, dass eine Plattform für alle Formate von Ereignissen gleichermaßen gut geeignet ist. Priorisieren Sie Engagement-Features, die mit Ihren Zielen verbunden sind Wählen Sie tools aufgrund auffälliger Features, die Sie gar nicht nutzen werden. Führen Sie einen realistischen Pilotversuch mit echten Referenten und Workflows durch. Verlassen Sie sich nur auf ausgefeilte Verkaufsdemonstrationen Testen Sie den Flow für die Teilnahme und die Moderatorenfunktionen Ignorieren Sie die Erfahrungen von Organisatoren von Ereignissen unter Live-Druck Bewerten Sie Analysen über die Teilnehmerzahlen hinaus Behandeln Sie die Registrierung und Teilnahme als ausreichende Metriken. Überprüfen Sie während der Testversion die CRM- und Marketing-Integrationen. Gehen Sie davon aus, dass „integriert” einen nahtlosen Datenflow bedeutet. Bewerten Sie die Skalierbarkeit für zukünftige Ereignisse, nicht nur für die heutige. Optimieren Sie nur für die aktuelle Größe der Zuschauerzahl Berücksichtigen Sie den Betriebsaufwand und versteckte Kosten Vergleichen Sie Plattformen nur anhand des Preises Planen Sie Workflows und Nachfassaktionen für nach dem Ereignis Behandeln Sie Ereignisse als einmalige Ereignisse

Veranstalten Sie wirkungsvolle virtuelle Ereignisse mit ClickUp

Die Entscheidung für eine virtuelle Plattform für Ereignisse hängt letztendlich von einem Faktor ab: Sie müssen ein tool finden, das die Arbeit Ihres Teams erleichtert.

Sie benötigen eine Plattform, die alle Arbeiten vor, während und nach dem Ereignis unterstützt.

ClickUp ist dafür am besten geeignet, um zu erledigen.

Während Ihre Software für virtuelle Ereignisse für das Live-Erlebnis sorgt, vereint ClickUp Planung, Koordination, Automatisierung und Messung an einem Ort.

Mit KI, Automatisierungen und Agenten, die in einem einzigen Workspace integriert sind, wird ClickUp zum operativen Rückgrat für virtuelle Ereignisse jeder Größe. Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an.

Häufig gestellte Fragen

Zu den unverzichtbaren Features einer virtuellen Veranstaltungsplattform gehören: zuverlässiges Live-Streaming, integrierte Funktionen zur Einbindung des Publikums wie Chat, Umfragen und Q&A, flexible Registrierungs- und Zugriffskontrollen, Aufzeichnung von Sitzungen mit On-Demand-Wiedergabe und erweiterte Analysen.

Virtuelle Ereignisse lassen sich mit Marketing- und CRM-Tools integrieren. Dies geschieht über native Integrationen, APIs oder Webhooks. Durch diese Integrationen können Daten zu Registrierung, Teilnahme und Interaktion automatisch synchronisiert werden. Dies ist wichtig, da es so einfacher ist, Teilnehmer zu segmentieren, Auslöser für Follow-ups zu aktivieren und die Nachverfolgung von Ergebnissen durchzuführen, ohne manuelle Exporte vornehmen zu müssen.

Zu den wichtigen Metriken, die Sie verfolgen sollten, gehören das Engagement-Niveau, die Verweildauer in den Sitzungen, Folgeaktionen wie Demo-Anfragen oder das Herunterladen von Inhalten sowie On-Demand-Aufrufe. Sie können auch die Kosten pro engagiertem Teilnehmer berechnen und bewerten, wie die Erkenntnisse aus dem Ereignis zukünftige Formate, Botschaften und die Gesamtleistung verbessern.

Webinar-Plattformen sind für einfachere Networking-Ereignisse mit einer einzigen Sitzung konzipiert. Sie übertragen Inhalte mit grundlegenden Interaktionsmöglichkeiten. Virtuelle Konferenzplattformen unterstützen mehrere Sitzungen, komplexe Tagesordnungen, das Management von Referenten und eine intensivere Beteiligung über verschiedene Themenbereiche hinweg. Wenn Ihr Ereignis parallele Sitzungen umfasst oder sich über mehrere Tage erstreckt, ist eine Konferenzplattform in der Regel die bessere Wahl.

ClickUp hilft Teams dabei, alles rund um das virtuelle Ereignis zu verwalten. Während die Event-Plattform das Hosting und die Interaktion übernimmt, unterstützt ClickUp die Planung von Zeitleisten, die Koordination der Referenten, Genehmigungen, die Zusammenarbeit und die Nachbereitung des Ereignisses in einem einzigen Workspace, wodurch die Durchführung des Ereignisses konsistenter und einfacher skalierbar wird.