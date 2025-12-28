Die 13 besten Softwareprogramme zur Mitarbeiterentwicklung, um die Fähigkeiten Ihrer Belegschaft zu verbessern

Mitarbeiterentwicklung ist nicht mehr nur ein „nettes Extra“. Teams mit starken Schulungsprogrammen sind bis zu 17 % produktiver, aber die meisten Unternehmen haben immer noch Schwierigkeiten, über einmalige Bewertungen und vereinzelte Lerntools hinaus zu wachsen.

Personalisierte Entwicklungspläne scheitern schnell, wenn sich Rollen, Ziele und Fähigkeiten zwischen den Teams unterscheiden. Manager verlieren den Überblick, Mitarbeiter verlieren an Schwung und der Fortschritt kommt zum Stillstand.

Hier kommt die Software zur Mitarbeiterentwicklung ins Spiel. Die richtige Plattform stellt eine Verbindung zwischen Lernen, Feedback und Nachverfolgung her, sodass die Entwicklung tatsächlich stattfindet und nicht nur dokumentiert wird.

In diesem Leitfaden stellen wir Ihnen konkrete Beispiele für Mitarbeiterentwicklungspläne und die 13 besten tools zur Mitarbeiterentwicklung vor, die Wachstum in großem Maßstab unterstützen.

Die 13 besten Mitarbeiterentwicklungsprogramme auf einen Blick

Tool Am besten geeignet für Beste Features Preise* ClickUp Nachverfolgung der Mitarbeiterentwicklung mit integriertem Leistungsmanagement Teamgröße: Solo bis Unternehmen Dokumente, Dashboards, Aufgaben, Wissensmanagement, KI-Zusammenfassungen, Vorlagen, Automatisierungen, Zielnachverfolgung Für immer kostenlos; Benutzerdefinierte Anpassung für Unternehmen verfügbar Lattice Zielorientierte Entwicklung und Leistungsausrichtung Teamgröße: Mittel bis groß OKRs, 1:1-Gespräche, Karrierewege, Umfragen zum Engagement, 360-Grad-Feedback, Analysen Kostenpflichtige Pläne ab 11 $/Benutzer/Monat 15Five Kontinuierliches Feedback und coachingbasierte Entwicklungskulturen Teamgröße: Alle Größen Check-ins, OKRs, 1:1-Vorlagen, Umfragen zum Engagement, High Fives, Leistungsbeurteilungen Kostenpflichtige Pläne ab 4 $/Benutzer/Monat Trainual Standardisierte Schulungen und Prozessdokumentation Teamgröße: Klein bis mittelgroß SOPs, Onboarding-Sequenzen, Quiz, Video-Trainings, Vorlagen, rollenbasierte Aufgaben Benutzerdefinierte Preisgestaltung Docebo Unternehmensweite, KI-gestützte Personalisierung des Lernens Teamgröße: Unternehmen KI-Lernpfade, Kursmarktplatz, Gamification, Berichterstellung, SSO, globaler Support Benutzerdefinierte Preisgestaltung Culture Amp Mitarbeiterfeedback in sinnvolle Maßnahmen umsetzen Teamgröße: Mittel bis groß Engagement-Umfragen, Leistungsmanagement, 360-Grad-Bewertungen, Skills Coach, Benchmarks Benutzerdefinierte Preisgestaltung Zavvy von Deel KI-gestützte Teamentwicklung und Leistungsmanagement Teamgröße: KMU bis Unternehmen KI-Karrierewege, Automatisierung der Bewertungen, Slack-Workflows, Lernpfade, Analysen Ab 20 $/Benutzer/Monat TalentLMS Schnelle, skalierbare Schulungsrollouts mit minimalem Setup Teamgröße: Klein bis zu Unternehmen Drag-and-Drop-Kurse, Automatisierungen, mobile App, mehrsprachig, benutzerdefinierte Berichte Pläne ab 149 $/Monat Mesh KI KI-gestützte Wachstumspläne und kontinuierliche Leistungsförderung Teamgröße: Alle Größen Personalisierte Entwicklungspläne, Anreize, Erwartungen an die Rollen, Dashboards, kontinuierliche Bewertungen Pläne ab 4 $/Benutzer/Monat iSpring Learn Schnelle Kursbereitstellung und mobilfreundliche Schulungen Teamgröße: KMU bis Unternehmen SCORM-Erstellung, Kompetenz-Checklisten, Offline-Zugriff, Vorlagen, Rollenspiel-Simulationen Benutzerdefinierte Preisgestaltung LearnUpon Schulung mehrerer Zielgruppen über eine einzige Plattform Teamgröße: Mittelgroß bis groß Multi-Portal-LMS, Automatisierung, Karriereplanung, einheitliche Analysen, HRIS-Synchronisierung Benutzerdefinierte Preisgestaltung Rise 360 (Articulate) Schnelle, reaktionsschnelle Erstellung von Kursen ohne Designkenntnisse Teamgröße: L&D-Teams jeder Größe Modularer Kursersteller, KI-Assistent, Vorlagen, responsives Design, Zusammenarbeit Ab 1.499 $/Benutzer/Jahr Coursera for Business Weiterbildung auf Unternehmensebene mit erstklassigen akademischen Inhalten Teamgröße: Klein bis groß Über 9.200 Kurse, Zertifikate, Akademien, Kompetenzbewertungen, KI-Empfehlungen Team-Plan 399 $/Benutzer/Jahr; Benutzerdefinierte Lösungen für Unternehmen

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, forschungsgestützten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.

⭐ Empfohlene Vorlage Die ClickUp-Vorlage für Mitarbeiterentwicklungspläne bietet Personalabteilungen eine einheitliche Möglichkeit, Mitarbeiterentwicklungsziele, Prioritäten für die Kompetenzentwicklung und nächste Schritte zu dokumentieren, ohne jedes Quartal die gleichen Entwicklungspläne von Grund auf neu erstellen zu müssen. Kostenlose Vorlage herunterladen Organisieren Sie alle Mitarbeiterentwicklungspläne, Feedback-Schleifen und Kontrollen des Fortschritts mit der ClickUp-Vorlage für Mitarbeiterentwicklungspläne.

Worauf sollten Sie bei einer Software zur Mitarbeiterentwicklung achten?

Die Auswahl der besten Software für Mitarbeiterschulungen bedeutet, eine Plattform zu finden, die sowohl die individuelle Entwicklung als auch die Unternehmensziele unterstützt.

Hier erfahren Sie, worauf Sie bei Beispielen für Pläne zur Mitarbeiterentwicklung achten sollten:

✅ Bietet personalisierte Lernpfade basierend auf den Entwicklungszielen der Mitarbeiter, Qualifikationslücken sowie aktuellen und zukünftigen Rollen✅ Ermöglicht soziales und kollaboratives Lernen durch Peer-Feedback, Diskussionsforen und Communities zum Wissensaustausch✅ Führt die Nachverfolgung des Fortschritts durch Echtzeit-Dashboards, Leistungsbewertungen und Analysen durch, die das Engagement der Mitarbeiter und die Schulungsprogramme verbessern✅ Bietet eine intuitive Benutzeroberfläche mit mobilem Zugriff, sodass Mitarbeiter Schulungen ganz einfach in ihrem eigenen Tempo abschließen können✅ Unterstützt die nahtlose Integration in Ihre HR-Systeme und bietet benutzerdefinierte Anpassungsoptionen

📖 Lesen Sie auch: Die besten Motivations-Podcasts für persönliches Wachstum und berufliche Entwicklung

Die 13 besten Softwareprogramme zur Mitarbeiterentwicklung

Wenn Mitarbeiterentwicklungspläne in verstreuten Dokumenten, Tabellen und Chat-Nachrichten gespeichert sind, muss die Personalabteilung dieselbe Arbeit zweimal erledigen: Nach jeder Leistungsbeurteilung müssen Aktualisierungen gesammelt und die „nächsten Schritte” neu geschrieben werden. Das ist Arbeitsaufwand, der sich negativ auf die Effizienz eines Unternehmens auswirkt.

Ein besseres System verbindet Entwicklungspläne, Lernressourcen und Nachverfolgung miteinander. Mit ClickUp for Human Resources können Teams beispielsweise Schulungsdokumente erstellen, Feedback in zugewiesene Aufgaben umwandeln und den Fortschritt in Dashboards verfolgen – alles aus einem einzigen Workspace heraus.

Hier sind 13 Softwareplattformen für die Mitarbeiterentwicklung, die HR-Teams dabei unterstützen, gezielte Schulungsprogramme anzubieten und die berufliche Entwicklung zu fördern.

1. ClickUp (Am besten geeignet für die Nachverfolgung der Mitarbeiterentwicklung mit integriertem Leistungsmanagement)

Befähigen Sie Ihr Team, mit ClickUp zielgerichtete Workflows zur Mitarbeiterentwicklung aufzubauen, zu verfolgen und zu erweitern.

ClickUp ist eine umfassende Software zur Mitarbeiterentwicklung, mit der HR-Teams Ziele verfolgen, Wissen organisieren, Aufgaben verwalten und Mitarbeitern dabei helfen können, ihre berufliche Entwicklung durch strukturierte, umsetzbare Workflows selbst in die Hand zu nehmen.

Lassen Sie uns nun auf die Einzelheiten eingehen.

Zentralisieren Sie Lerninhalte, Zusammenarbeit und Wissensaustausch mit ClickUp Docs

Erstellen Sie mit ClickUp Docs lebendige Wissensdatenbanken für Schulungsprogramme, Onboarding und Pläne für die Entwicklung.

ClickUp Docs fungiert als live verfügbare, durchsuchbare Wissensdatenbank, die die Schulung und Einarbeitung von Mitarbeitern unterstützt.

Ein neuer Vertriebsmitarbeiter kann an einem Ort auf eine Bibliothek mit Produktdemos, Skripten für den Umgang mit Einwänden und Vorlagen für Leistungsbeurteilungen zugreifen. Manager und Teammitglieder können Kommentare abgeben, gemeinsam bearbeiten und Erkenntnisse sogar in Aktionspunkte umsetzen.

Beispielsweise kann ein Mitarbeiter, der an einem Wechsel in den Bereich Datenanalyse interessiert ist, gemeinsam mit seinem Vorgesetzten einen personalisierten Plan erstellen, der Schulungen zu Soft Skills und interne Projekte umfasst.

Schulungsinhalte sind jedoch nur dann wirksam, wenn sie auch tatsächlich gefunden werden können. ClickUp Docs Hub bietet HR- und L&D-Teams einen zentralen Ort zum Organisieren, Suchen und Erstellen von Dokumenten und Wikis, wodurch die Pflege von Onboarding-Anleitungen und -Dokumenten für das gesamte Unternehmen vereinfacht wird.

💡 Profi-Tipp: Wenn Leistungsbewertungen in langen Threads von Aufgaben liegen, verlieren HR-Teams Zeit damit, Feedback in etwas umzuwandeln, mit dem ein Manager tatsächlich arbeiten kann. Verwenden Sie in ClickUp ClickUp Brain, um zusammenzufassen, was sich in einer Bewertungsaufgabe geändert hat (einschließlich wichtiger Kommentare und sogar Unteraufgaben), und fügen Sie die Zusammenfassung dann direkt in das Dokument zum Plan des Mitarbeiters ein. Sie können daraus auch Aufgaben für den nächsten Schritt machen, wie z. B. „Schulungsmodul abschließen“ oder „Zwei Stakeholder-Updates in diesem Monat durchführen“. So können Sie auf einfache Weise von verstreuten Mitarbeiterfeedbacks zu klaren Folgemaßnahmen übergehen, die Sie Woche für Woche verfolgen können. Erhalten Sie mit ClickUp Brain detaillierte Zusammenfassungen Ihrer aktuellen Bewertungen und Updates. Aber selbst mit guter Dokumentation können Teams immer noch Zeit damit verschwenden, nach der „neuesten Version” einer Richtlinie oder eines Prozesses zu suchen. ClickUp Knowledge Management fügt KI-gestützte Antworten in Ihrem gesamten Workspace hinzu, sodass Mitarbeiter Fragen zu Informationen stellen können, die in Dokumenten, Aufgaben und Chats gespeichert sind, und schneller eine klare Antwort erhalten. Dies ist besonders nützlich für HR-Workflows, wie z. B. FAQs zum Onboarding und Erläuterungen zu Richtlinien.

Überwachen Sie den Fortschritt mit anpassbaren ClickUp-Dashboards

Visualisieren Sie mit ClickUp Dashboards die Entwicklung von Fähigkeiten und Leistungstrends in allen Teams in Echtzeit.

Mit ClickUp Dashboards können Personal- und Weiterbildungsfachleute den Fortschritt der Lernenden verfolgen und Hindernisse frühzeitig erkennen.

Sie können beispielsweise ein Dashboard erstellen, das anzeigt, wie viele Mitarbeiter ein Führungskräfteentwicklungsprogramm abgeschlossen haben, wie lange es gedauert hat und wo es zu Abbrüchen gekommen ist.

Diese Erkenntnisse tragen dazu bei, Entwicklungsprogramme zu verbessern und sie besser auf die Entwicklungsziele der Mitarbeiter und die geschäftlichen Anforderungen abzustimmen.

Wenn Sie direkt in Ihren Dashboards und Übersichten KI-gestützte Berichte zur Berichterstellung hinzufügen möchten, können Ihnen ClickUp AI Cards dabei helfen. Sie können Karten wie KI-StandUp und KI-Team-StandUp hinzufügen, um die jüngsten Aktivitäten über einen ausgewählten Zeitraum zusammenzufassen, oder AI Executive Summary und AI Project Update verwenden, um einen aktuellen Überblick über den Status und die nächsten Prioritäten zu erstellen.

💡 Profi-Tipp: Verwandeln Sie LeistungsbewertungsNotizen mit ClickUp BrainGPT in nachverfolgbare Entwicklungspläne. ClickUp BrainGPT kann Ihnen dabei helfen, schneller von „gutem Feedback” zu Mitarbeiterentwicklungszielen zu gelangen, die Ihre Teammitglieder tatsächlich abschließen können. Es umfasst die Funktion „Talk to Text”, mit der Sie 1:1-Notizen oder Coaching-Beobachtungen per Spracheingabe erfassen können (anstatt sie später abzutippen), und es kann auch in verbundenen Arbeits-Apps und im Internet suchen, wenn Sie mehr Kontext benötigen. Feedback sofort protokollieren (ohne Details zu verlieren): Verwenden Sie direkt nach einem Einzelgespräch oder einer Leistungsbeurteilung Talk to Text , um wichtige Punkte, nächste Schritte und Lücken in der Kompetenzentwicklung zu diktieren, und wandeln Sie diese dann in Pläne und Aufgaben um.

Fragen Sie nach Mustern in Ihren Personaldaten: Stellen Sie BrainGPT Fragen wie „Welche Soft Skills fehlen laut den Bewertungen des letzten Quartals am meisten?“ oder „Welche Schulungsinhalte sind am meisten mit einer besseren Leistung in diesem Team verknüpft?“

Finden Sie vergangenes Feedback schnell mit Enterprise Search : Suchen Sie in Ihren Dokumenten, Aufgaben und Notizen nach bestimmten Begriffen wie „Kundeneskalationen“, „Präsentationsfähigkeiten“ oder „Führungskräfteentwicklung“. Suchen Sie in Ihren Dokumenten, Aufgaben und Notizen nach bestimmten Begriffen wie „Kundeneskalationen“, „Präsentationsfähigkeiten“ oder „Führungskräfteentwicklung“.

Wählen Sie das beste Modell für die jeweilige Aufgabe: Verwenden Sie verschiedene LLMs in ClickUp BrainGPT, je nachdem, ob Sie klarere Formulierungen für Pläne zur beruflichen Entwicklung oder kreative Ansätze für Unterhaltungen über die berufliche Weiterentwicklung benötigen.

Setzen Sie Leistungsfeedback mit ClickUp Aufgaben in Maßnahmen um

Wandeln Sie Feedback in umsetzbare Aufgaben um, um die kontinuierliche Weiterentwicklung Ihrer Mitarbeiter mit ClickUp Aufgaben voranzutreiben.

Wenn ein Mitarbeiter während einer Leistungsbeurteilung Feedback erhält, z. B. zur Verbesserung der Kommunikation mit Stakeholdern, können Sie sofort eine Aufgabe erstellen, wie „Nehmen Sie im nächsten Monat an einem funktionsübergreifenden Meeting pro Woche teil“.

ClickUp Aufgaben lassen sich in Kalender und Erinnerungen integrieren und sorgen so dafür, dass Folgeaktionen priorisiert werden. Dadurch wird die Mitarbeiterentwicklung kontinuierlich und nachvollziehbar, anstatt sich auf einmalige Bewertungen zu beschränken.

Hier finden Sie eine kurze visuelle Anleitung, wie Sie ClickUp-Aufgaben priorisieren können, um Ihren Arbeitstag besser zu planen:

Standardisieren Sie die Eingabe mit den Feedback-Vorlagen von ClickUp

Wenn Mitarbeiterfeedback in verschiedenen Formaten (Dokumente, E-Mail-Threads, Chat-Notizen) vorliegt, wird es schwierig, Leistungsbewertungen zu vergleichen oder gemeinsame Lücken in der Kompetenzentwicklung zu erkennen.

Für solche Szenarien können Ihnen die Schulungsplanvorlagen von ClickUp dabei helfen, wiederverwendbare Feedbackvorlagen für Leistungsbeurteilungen, Kollegenbewertungen oder Selbstbewertungen zu erstellen.

Beginnen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Mitarbeiterbefragungen, um konsistente Rückmeldungen zum Mitarbeiterengagement zu erfassen, und führen Sie dann strukturierte Zyklen mit der ClickUp-Vorlage für Leistungsbeurteilungen durch, damit Selbstbewertungen und Feedback von Vorgesetzten dem gleichen Flow folgen.

Sobald Sie die erforderlichen Informationen haben, hilft Ihnen die ClickUp-Vorlage für Mitarbeiterentwicklungspläne dabei, diese Erkenntnisse in einen konkreten Plan umzusetzen, der zur Nachverfolgung im Laufe der Zeit verwendet werden kann.

Mit dieser Vorlage für individuelle Entwicklungspläne können Sie personalisierte Entwicklungspläne erstellen, indem Sie Leistungsbeurteilungen und Feedback von Kollegen in einer Aufgabenverwaltungssoftware zusammenführen.

Kostenlose Vorlage herunterladen Bauen Sie zukunftsfähige Talente auf und unterstützen Sie die berufliche Entwicklung mit der Vorlage für Pläne zur Mitarbeiterentwicklung von ClickUp.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Erstellen Sie 30/60/90-Tage-Entwicklungspläne für neue Mitarbeiter, die mit Schulungsprogrammen und frühen Leistungszielen verknüpft sind.

Erstellen Sie Pläne zur Vorbereitung auf Aktionen, die Feedback aus Leistungsbeurteilungen in Meilensteine und Ziele für die Entwicklung von Fähigkeiten umwandeln.

Unterstützen Sie Rollenwechsel, indem Sie die Kompetenzentwicklung für aktuelle und zukünftige Rollen mit klaren Zeitleisten skizzieren.

Führen Sie Programme zur Führungskräfteentwicklung mit Manager-Check-ins, Peer-Feedback und Kontrollen des Fortschritts durch.

Die besten Features von ClickUp

Organisieren Sie Mitarbeiterentwicklungspläne mithilfe von benutzerdefinierten Feldern , Status und Ansichten, damit jedes Teammitglied einen klaren Plan und Zeitleiste hat.

ClickUp Knowledge Management in Dokumenten, Aufgaben und Chats. Beantworten Sie wiederkehrende HR-Fragen schneller mitin Dokumenten, Aufgaben und Chats.

Nehmen Sie mit ClickUp Clips asynchrone Schulungsdemos und Coaching-Anleitungen auf und kommentieren Sie die Aufzeichnung direkt.

Finden Sie Richtlinien, Onboarding- und Schulungsdokumente schnell und zentral mit ClickUp Docs Hub .

Verwenden Sie ClickUp Enterprise Search , um schnell nach Kontext zu suchen, wenn Sie schnell Informationen zu Ihrer Arbeit und verbundenen Tools benötigen.

Standardisieren Sie Feedback-Prozesse mit anpassbaren Vorlagen mit ClickUp Forms.

Einschränkungen von ClickUp

Steilere Lernkurve für Erstbenutzer

Enthält möglicherweise mehr Funktionen als erforderlich, wenn Sie nur ein grundlegendes tool zur Mitarbeiterentwicklung benötigen.

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,7/5,0 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5,0 (über 4.000 Bewertungen)

Was Benutzer über ClickUp sagen

Diese G2-Bewertung hob hervor:

ClickUp vereint alle unsere Aufgaben, Dokumente, Ziele und Zeiterfassungen in einem einheitlichen Workspace. Wir nutzen es seit 2018 und es ist unglaublich flexibel für die Verwaltung sowohl interner Workflows als auch Kundenprojekte.

ClickUp vereint alle unsere Aufgaben, Dokumente, Ziele und Zeiterfassungen in einem einheitlichen Arbeitsbereich. Wir nutzen es seit 2018 und es ist unglaublich flexibel für die Verwaltung sowohl interner Workflows als auch Kundenprojekte.

2. Lattice (am besten geeignet für zielorientierte Mitarbeiterentwicklung und Leistungsausrichtung)

via Lattice

Eine der größten Herausforderungen für Personalverantwortliche ist es, die Entwicklung der Mitarbeiter mit den Prioritäten des Geschäfts in Einklang zu bringen. Da Feedback-Schleifen über verschiedene, voneinander getrennte tools verteilt sind, sind Entwicklungsgespräche oft inkonsistent.

Lattice löst dieses Problem, indem es Leistungsmanagement und Mitarbeiterengagement in einer App zur Nachverfolgung der Ziele zusammenführt. Manager können strukturierte Einzelgespräche führen, Pläne für die Entwicklung mit klaren OKRs erstellen und 360-Grad-Feedback einholen – alles an einem zentralen Ort.

Die besten Features von Lattice

Erstellen Sie individuelle Entwicklungspläne, die Karriereziele mit Unternehmenszielen in Einklang bringen.

Legen Sie OKRs und persönliche Ziele fest und führen Sie die Nachverfolgung mit visuellen Anzeigen zum Fortschritt und zur Abstimmung auf Team-Ebene durch.

Ermöglichen Sie 360-Grad-Feedback und Echtzeit-Anerkennung, um Bereiche mit Verbesserungspotenzial leicht zu identifizieren.

Führen Sie anpassbare Leistungsbeurteilungen und Einzelgespräche mit automatisierter Terminplanung und Notizenerfassung durch.

Nutzen Sie Mitarbeiterbefragungen und Engagement-Analysen, um Schulungsprogramme und Prioritäten der Entwicklung zu optimieren.

Segmentieren Sie Teams nach Rolle oder Abteilung, um Entwicklungswege zu personalisieren und Fortschritte genau zu messen.

Einschränkungen von Lattice

Die benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten für Leistungsvorlagen sind begrenzt.

Die Funktionalität der mobilen App ist im Vergleich zur Desktop-Version eingeschränkt.

Das Setup der Integration kann zusätzlichen Zeit- und Aufwand erfordern.

Preise von Lattice

Talentmanagement : 11 $/Monat pro Benutzer

Grundlagen: 11 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Lattice

G2 : 4,7/5,0 (über 4.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5,0 (über 190 Bewertungen)

Was Benutzer über Lattice sagen

Diese Capterra-Bewertung hat Folgendes erfasst:

Ich finde dieses System sehr hilfreich. Es bietet eine hervorragende Struktur für die Verwaltung von Einzel-Meetings und stellt sicher, dass sowohl Sie als auch Ihr Vorgesetzter Zugriff auf das Feedback der Team-Mitglieder haben.

Ich finde dieses System sehr hilfreich. Es bietet eine hervorragende Struktur für die Verwaltung von Einzel-Meetings und stellt sicher, dass sowohl Sie als auch Ihr Vorgesetzter Zugriff auf das Feedback der Mitglieder des Teams haben.

📖 Lesen Sie auch: Beispiele für Einjahres-, Fünfjahres- und Zehnjahresziele für den langfristigen Plan zur Zielsetzung

3. 15Five (Am besten geeignet für den Aufbau einer Kultur des kontinuierlichen Feedbacks und der coachingbasierten Entwicklung)

via 15Five

Für die Personalabteilung ist es eine der größten Herausforderungen bei der Arbeit, Leistungsbeurteilungen in eine kontinuierliche Weiterentwicklung umzuwandeln.

Diese Inkonsistenz entsteht, weil Feedback nur sporadisch gegeben wird, Anerkennung unregelmäßig erfolgt und Coaching oft ineffektiv ist.

15Five löst dieses Problem, indem es das Leistungsmanagement zu einem kontinuierlichen, kollaborativen Prozess macht. Es kombiniert Umfragen zum Engagement, Coaching-Tools, OKR-Nachverfolgung und Anerkennungs-Features, um HR-Teams und Führungskräften dabei zu helfen, die Mitarbeiterentwicklung mit der täglichen Arbeit in Einklang zu bringen.

Die Plattform enthält außerdem integrierte Vorlagen für Einzelgespräche und die Klärung von Rollen, wodurch es einfacher wird, Erwartungen zu definieren und regelmäßig Feedback zu geben.

Die 15 besten Features von 15Five

Legen Sie klare Karrierewege und Entwicklungspläne fest, unterstützt durch wöchentliche Einzelgespräche und wachstumsorientierte Vorlagen.

Verfolgen Sie OKRs und persönliche Ziele teamübergreifend und erstellen Sie eine Verbindung zwischen dem Fortschritt und den Leistungsbeurteilungen sowie dem Feedback.

Ermöglichen Sie kontinuierliches Coaching mit Check-in-Tools, die Managern helfen, Mitarbeiter durch Herausforderungen und Erfolge zu begleiten.

Nutzen Sie Umfragen zum Mitarbeiterengagement und Heatmaps, um frühzeitig Anzeichen für mangelndes Engagement zu erkennen und auf Feedback zu reagieren.

Fördern Sie die Anerkennung unter Kollegen mit öffentlichen „High Fives“, um Erfolge zu feiern und die Arbeitsmoral zu stärken.

Führen Sie strukturierte, transparente Leistungsbeurteilungen mit Beiträgen von Mitarbeitern, Kollegen und Vorgesetzten durch, um eine ganzheitliche Entwicklung zu unterstützen.

15Five-Limits

Es fehlen wichtige HRIS-Funktionen wie Gehaltsabrechnung oder Verwaltung von Sozialleistungen.

Versendet häufige E-Mail-Benachrichtigungen, die manche Benutzer als störend empfinden.

Kann für kleine Teams, die nur grundlegendes Feedback oder Metriken zum Mitarbeiterengagement benötigen, kostspielig sein.

Preise für 15Five

Engage : 4 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Perform : 11 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Gesamtplattform: 16 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

15Five Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,6/5,0 (über 1.840 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5,0 (über 890 Bewertungen)

Was Benutzer über 15Five sagen

Diese G2-Bewertung wurde freigegeben:

Die wöchentlichen Check-ins sind eine einfache, aber wirkungsvolle Methode, um sich über die persönliche und berufliche Situation aller Mitarbeiter auf dem Laufenden zu halten. Manager erhalten in Echtzeit Einblicke in die Stimmung und Herausforderungen ihres Teams, was uns dabei hilft, proaktiver zu sein und unsere Mitarbeiter besser zu unterstützen.

Die wöchentlichen Check-ins sind eine einfache, aber wirkungsvolle Methode, um sich über die persönliche und berufliche Situation aller Mitarbeiter auf dem Laufenden zu halten. Manager erhalten in Echtzeit Einblicke in die Stimmung und Herausforderungen ihres Teams, was uns dabei hilft, proaktiver zu sein und unsere Mitarbeiter besser zu unterstützen.

📖 Lesen Sie auch: Strategien zur Nachfolgeplanung (mit Vorlagen)

4. Trainual (Am besten geeignet für standardisierte Schulungen und Prozessdokumentation)

via Trainual

Schnell wachsende Teams haben oft mit uneinheitlichen Einarbeitungsprozessen und uneinheitlichen Standardarbeitsanweisungen (SOPs) zu kämpfen, was zu sich wiederholenden Fragen führt.

Ohne eine zentralisierte Wissensdatenbank bleibt wertvolles Fachwissen in den Köpfen einzelner Mitarbeiter gespeichert, anstatt mit dem Geschäft zu wachsen.

Trainual löst dieses Problem, indem es alle Prozesse, Richtlinien und Rollen in durchsuchbare, nachverfolgbare Dokumentationen umwandelt. Von der Einarbeitung neuer Mitarbeiter bis hin zur Einführung aktualisierter Protokolle erhalten Teams ein wiederholbares System, mit dem sie konsistent schulen, Verantwortlichkeiten sicherstellen und den Betreuungsaufwand für Führungskräfte reduzieren können.

Die besten Features von Trainual

Erstellen Sie Schritt-für-Schritt-Schulungshandbücher mit eingebetteten Videos, Quizfragen und Checklisten.

Weisen Sie Inhalte nach Rolle, Abteilung oder Team zu, um einen relevanten Zugriff und die Nachverfolgung von Fortschritten sicherzustellen.

Automatisieren Sie Onboarding-Abläufe für neue Mitarbeiter mit Fälligkeitsdaten und Erinnerungen.

Verfolgen Sie den Wissensstand durch Bewertungen und Kursabschlüsse.

Verwenden Sie Vorlagen für Richtlinien, Rollen, SOPs und Compliance-Workflows.

Integrieren Sie Tools wie Slack, BambooHR und Gusto, um Rollen und Benutzer nahtlos zu synchronisieren.

Einschränkungen von Trainual

Begrenzte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten in den Dashboards für die Berichterstellung

Möglicherweise ist fortlaufender Aufwand erforderlich, um die Dokumentation auf dem neuesten Stand zu halten.

Am besten geeignet für kleine bis mittelgroße Teams; größere Unternehmen benötigen möglicherweise erweiterte Analysen.

Preise für Trainual

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Trainual-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,7/5,0 (über 950 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5,0 (über 490 Bewertungen)

Was Benutzer über Trainual sagen

In dieser G2-Bewertung ist Folgendes zu lesen:

Indem wir informelles Wissen in formelle, strukturierte Inhalte umwandeln, konnten wir wiederholbare Prozesse schaffen, die die Konsistenz und Qualität im gesamten Unternehmen unterstützen. Trainual ist für uns zu einem alltäglichen tool geworden.

Indem wir informelles Wissen in formelle, strukturierte Inhalte umwandeln, konnten wir wiederholbare Prozesse schaffen, die die Konsistenz und Qualität im gesamten Unternehmen unterstützen. Trainual ist für uns zu einem alltäglichen tool geworden.

📖 Lesen Sie auch: Beispiele für persönliche Pläne zur Entwicklung für die berufliche Weiterentwicklung

📮 ClickUp Insight: Während 78 % unserer Benutzer detaillierte Pläne erstellen, wenn sie Ziele setzen, gibt fast die Hälfte zu, dass sie die Nachverfolgung nicht mit speziellen Tools durchführen. 👀 ClickUp schließt diese Lücke, indem es Ihre Ziele in umsetzbare Aufgaben umwandelt, die Sie Schritt für Schritt tatsächlich umsetzen können. Und mit den Dashboards ohne Programmieraufwand erhalten Sie eine klare Ansicht Ihres Fortschritts, sodass Ihnen nichts entgeht. Denn wenn es um Wachstum geht, reicht es nicht aus, einfach nur auf das Beste zu hoffen. 💫 Echte Ergebnisse: ClickUp-Benutzer berichten, dass sie bis zu 10 % mehr Arbeit bewältigen können, ohne auszubrennen.

5. Docebo (Am besten geeignet für unternehmensweite, KI-gestützte Lernpersonalisierung)

via Docebo

Wenn HR- und L&D-Teams versuchen, Schulungen abteilungs- oder globalteamübergreifend zu skalieren, sehen sie sich oft mit verstreuten Inhalten und begrenzten Einblicken in die Auswirkungen des Programms konfrontiert. Herkömmliche LMS-Plattformen sind nicht für personalisiertes, skalierbares Lernen ausgerüstet, das an reale Geschäftsergebnisse geknüpft ist.

Docebo löst dieses Problem mit einer modularen, KI-gestützten Plattform, die sich an die Laufbahn jedes einzelnen Mitarbeiters anpasst.

Von Onboarding und Compliance bis hin zu Vertriebsunterstützung und Talententwicklung – diese Talentmanagement-Software nutzt Automatisierung und Analysen, um ansprechendes, messbares Lernen in großem Maßstab zu ermöglichen.

Die besten Features von Docebo

Erstellen Sie KI-gestützte Lernpfade, die auf die Rollen, Qualifikationslücken und beruflichen Ziele Ihrer Mitarbeiter zugeschnitten sind .

Stellen Sie skalierbare Inhalte über den Marktplatz von Docebo, interne Bibliotheken und benutzergenerierte Ressourcen bereit.

Nutzen Sie Gamification mit Abzeichen, Ranglisten und Belohnungen, um das Engagement zu fördern.

Verfolgen Sie die Auswirkungen des Lernens mithilfe von erweiterten Berichten, Dashboards und der Darstellung von Geschäftsergebnissen.

Bieten Sie mehrsprachigen Support und SSO, um die Zugänglichkeit und Sicherheit für globale Teams zu gewährleisten.

Integrieren Sie Tools wie Salesforce, Microsoft Teams und HRIS-Plattformen für eine vernetzte Lernerfahrung.

Limitierungen von Docebo

Die Preisgestaltung ist nicht transparent und kann für kleinere Teams hoch sein.

Optimiert eher für interne Schulungen im Unternehmen als für externe Schulungsanbieter.

Einige Features für Berichterstellung und Setup haben eine steilere Lernkurve.

Preise von Docebo

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Docebo

G2 : 4,3/5,0 (über 730 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5,0 (über 230 Bewertungen)

Was Benutzer über Docebo sagen

Diese G2-Bewertung enthält ein Feature:

Die Plattform ermöglicht Flexibilität bei der Bereitstellung der Lernerfahrung und funktioniert recht gut, ohne häufige Fehler oder Abstürze – Stabilität ist für uns in der Organisation wirklich wichtig.

Die Plattform ermöglicht Flexibilität bei der Bereitstellung der Lernerfahrung und funktioniert recht gut, ohne häufige Fehler oder Abstürze – Stabilität ist für uns in der Organisation wirklich wichtig.

🧠 Wussten Sie schon: 51 % der Unternehmen haben ihre Teams im Jahr 2023 umstrukturiert. Wenn Sie Ihr Team neu aufstellen möchten, ist der Blogbeitrag „Wie Sie in 8 bewährten Schritten ein leistungsstarkes Team aufbauen“ Ihr Leitfaden für den Aufbau stärkerer, kooperativerer Teams, die ihre Ziele tatsächlich erreichen.

6. Culture Amp (am besten geeignet, um eine Verbindung zwischen Mitarbeiterfeedback und sinnvollen Maßnahmen herzustellen)

via Culture Amp

Viele Unternehmen führen Umfragen zum Engagement durch, doch viele haben Schwierigkeiten, den Feedback-Kreislauf effektiv zu schließen. Ohne klare Eigentümerschaft, Pläne für die Folgearbeit oder Echtzeit-Sichtbarkeit verschwinden die Umfrageergebnisse oft in Dashboards. Dies untergräbt das Vertrauen der Mitarbeiter und macht Feedback zu einer reinen Pflichtübung, anstatt zu einem Motor für Veränderungen.

Culture Amp füllt diese Lücke. Es hilft HR-Teams dabei, hochwertiges Feedback zu sammeln und dieses mithilfe integrierter Tools für Entwicklung, Leistungsmanagement und Zielsetzung umzusetzen.

Das Ergebnis: eine Plattform, die die Stimmung der Mitarbeiter in messbaren Fortschritt umwandelt.

Die besten Features von Culture Amp

Starten Sie wissenschaftlich fundierte Umfragen zu Engagement, Onboarding und DEI (Diversity, Equity und Inclusion) mit anpassbaren Vorlagen.

Ermöglichen Sie durch Leistungsmodule von Managern geleitete Einzelgespräche, Abstimmung der Ziele und kontinuierliches Feedback.

Verfolgen Sie Entwicklungsziele mit strukturiertem 360°-Feedback und individuellen Aktionsplänen.

Greifen Sie über die Microlearning-Bibliothek „Skills Coach“ von Culture Amp auf kuratierte Inhalte zu.

Vergleichen Sie die Engagement-Werte verschiedener Branchen und Demografien, um Stärken und Risiken zu erkennen.

Limitierungen von Culture Amp

Die benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten für die Berichterstellung sind im Vergleich zu herkömmlichen BI-Tools eingeschränkt.

Die Implementierung kann für große Unternehmen zeitaufwändig sein.

Kein integriertes LMS für fortgeschrittene Lernangebote (Integration erforderlich)

Preise von Culture Amp

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Culture Amp

G2 : 4,5/5,0 (über 1.510 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5,0 (über 150 Bewertungen)

Was Benutzer über Culture Amp sagen

Diese Capterra-Bewertung wurde freigegeben:

Ich glaube an das Ziel von Culture Amp, Funktionen rund um Mitarbeiterengagement, Zielsetzung, Leistungsmanagement und Verbesserung der Unternehmenskultur in einem umfassenden Entwicklungsbereich zusammenzuführen.

Ich glaube an das Ziel von Culture Amp, Funktionen rund um Mitarbeiterengagement, Zielsetzung, Leistungsmanagement und Verbesserung der Unternehmenskultur in einem umfassenden Entwicklungsbereich zusammenzuführen.

👀 Wissenswertes: Mitarbeiter lernen mittwochs besser. Laut den Plattformdaten von Udemy werden unter der Woche die höchsten Kursabschlussquoten erzielt, möglicherweise weil dies der „mentale Sweet Spot“ zwischen Planung und Burnout ist.

7. Zavvy von Deel (am besten geeignet für KI-gestützte Teamentwicklung und Leistungsmanagement)

via Zavvy

Die meisten HR-Plattformen gehen davon aus, dass Manager die Entwicklung vorantreiben. Zavvy by Deel weiß, dass dies oft nicht der Fall ist.

Ob überfällige Leistungsbeurteilungen, unklare Karrierewege oder versäumte Einzelgespräche – das größte Hindernis für die Personalentwicklung ist eine mangelnde Umsetzung.

Zavvy by Deel löst dieses Problem mit integrierter KI, die die Schwerarbeit übernimmt: Entwerfen von Karrierewegen, Automatisierung von Bewertungszyklen, Anregen von Feedback-Schleifen und Erstellen von Umfragen ohne ständige Nachverfolgung durch die Personalabteilung.

Durch die Beseitigung von Leerstellen und die direkte Anbindung an Slack hilft Zavvy Teams dabei, Wachstum zu operationalisieren. Sie erhalten Echtzeitdaten, Einblicke in das Engagement und strukturierte Lernprogramme, die tatsächlich funktionieren – weil das System sie ausführt.

Notiz: Das Produkt wurde inzwischen unter dem Namen „Engage“ in die HR-Plattform von Deel integriert.

Die besten Features von Zavvy by Deel

Automatisieren Sie Leistungsbeurteilungen, 360°-Feedback und Echtzeit-Anerkennung.

Erstellen Sie KI-generierte Karrierepfade, Schulungsmodule und Umfragekampagnen.

Verfolgen Sie interne Mobilität und definieren Sie kompetenzbasierte Wachstumsrahmenbedingungen.

Starten Sie personalisierte Lernpfade mit Peer-to-Peer-Lernen und Nachverfolgung der Compliance.

Nutzen Sie HR-Slack-Plugins für Urlaubstage, Lob, Organigramme, Empfehlungen und Umfragen.

Limitierungen von Zavvy by Deel

KI-Features erfordern möglicherweise eine Überwachung, um die Relevanz der Inhalte sicherzustellen.

Die Preise steigen schnell für Teams mit komplexen Anforderungen an mehrere Module.

Einige erweiterte Features sind hinter Add-Ons wie Deel Compensation oder Workforce Planning versteckt.

Preise für Zavvy von Deel

Deel Engage: 20 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Zavvy von Deel

G2 : 4,8/5 (über 12.340 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 3.890 Bewertungen)

Was Benutzer über Zavvy von Deel sagen

Diese G2-Bewertung wurde freigegeben:

Deel macht es einfach, Informationen und Support zur Lösung von Problemen zu erhalten, und nutzt Echtzeit-Feedback von Benutzern für jeden Anwendungsfall.

Deel macht es einfach, Informationen und Support zur Lösung von Problemen zu erhalten, und nutzt Echtzeit-Feedback von Benutzern für jeden Anwendungsfall.

8. TalentLMS (Am besten geeignet für schnelle, skalierbare Schulungsrollouts mit minimalem Setup)

via TalentLMS

Viele LMS-Plattformen sind leistungsstark, aber nicht besonders praktisch. Sie erfordern wochenlange Konfigurationen, spezialisierten IT-Support und steile Lernkurven sowohl für Administratoren als auch für Lernende. Für schnelllebige HR- und L&D-Teams führt diese Komplexität zu Verzögerungen, die die Einarbeitung neuer Mitarbeiter, Compliance-Schulungen und die Kompetenzentwicklung behindern.

TalentLMS löst solche Herausforderungen mit einer Plattform, die vom ersten Tag an intuitiv zu bedienen ist. Sie können innerhalb weniger Minuten ansprechende Kurse erstellen, zuweisen und starten, ohne dass Sie dafür technische Kenntnisse benötigen.

Mit KI-gestützten Content-Tools, mobilem Zugriff und leistungsstarker Automatisierung unterstützt sie kleine Teams und große Unternehmen.

Die besten Features von TalentLMS

Erstellen und starten Sie Kurse schnell mit Drag-and-Drop-Inhalten, KI-generierten Tests und automatischen Übersetzungsfeatures.

Weisen Sie Schulungen automatisch auf der Grundlage von Benutzerrollen, Aktivitäten oder Qualifikationslücken zu, indem Sie die integrierten Automatisierungen nutzen.

Ermöglichen Sie Schulungen für unterwegs mit einer reaktionsschnellen mobilen App für iOS und Android.

Überwachen Sie die Leistung der Lernenden mithilfe von benutzerdefinierten Berichten, Filtern und Fortschritts-Dashboards.

Skalieren Sie global mit Unterstützung für über 40 Sprachen, Marken-Subdomains (Bereiche) und SSO-Integrationen.

Limitierungen von TalentLMS

Free-Plan

Niedrigere Pläne schränken die benutzerdefinierten Anpassungs- und Branding-Optionen ein.

Live-Chat und telefonischer Support sind nur in den höheren Plänen verfügbar.

Preise für TalentLMS

Core : 149 $/Monat

Grow : 299 $/Monat

Pro : 579 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

TalentLMS-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,6/5,0 (über 790 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5,0 (über 580 Bewertungen)

Was Benutzer über TalentLMS sagen

Diese Capterra-Bewertung hat Folgendes erfasst:

Ich kann Kurse von Grund auf neu erstellen, Inhalte mit zahlreichen Medien-Tools benutzerdefiniert anpassen, den Fortschritt meiner Lernenden verfolgen, Tests organisieren und Regeln oder Berechtigungen festlegen. Die Bedienung ist wirklich einfach, auch wenn man mit der Funktionsweise nicht vertraut ist.

Ich kann Kurse von Grund auf neu erstellen, Inhalte mit zahlreichen Medien-Tools benutzerdefiniert anpassen, den Fortschritt meiner Lernenden verfolgen, Tests organisieren und Regeln oder Berechtigungen festlegen. Die Bedienung ist wirklich einfach, auch wenn man mit der Funktionsweise nicht vertraut ist.

9. Mesh AI (Am besten geeignet für KI-gesteuerte Wachstumspläne und kontinuierliche Leistungssteigerung)

via Mesh KI

Entwicklungspläne werden oft in Tabellenkalkulationen oder HR-Systemen gespeichert, die von Managern nur selten aufgerufen werden.

Als Ergebnis bleiben die Ziele der Mitarbeiterentwicklung vage, Leistungsgespräche werden inkonsistent und die berufliche Entwicklung scheint keinen Bezug mehr zur täglichen Arbeit zu haben.

Mesh AI löst dieses Problem, indem es KI in den Mittelpunkt der Mitarbeiterentwicklung stellt. Es ermöglicht Managern, personalisierte Entwicklungspläne gemeinsam zu erstellen, Fortschritte kontinuierlich zu verfolgen und tägliches Feedback mit langfristigen Karrierezielen zu verknüpfen.

Mit kleinen Anstößen, Check-ins und KI-generierten Vorschlägen hilft Mesh HR-Teams dabei, die Mitarbeiterentwicklung zu skalieren, ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand zu verursachen.

Die besten Features von Mesh KI

Erstellen Sie gemeinsam personalisierte Pläne für die persönliche Entwicklung, die auf aktuelle und zukünftige Rollen abgestimmt sind.

Nutzen Sie KI, um Lernziele, Projekte und Erwartungen an die Rollen der Mitarbeiter auf der Grundlage der Karriereziele der Mitarbeiter vorzuschlagen.

Integrieren Sie Entwicklungsunterhaltungen in laufende Leistungsbeurteilungen, Einzelgespräche und Peer-Feedback.

Generieren Sie intelligente Anstöße für Manager, um sicherzustellen, dass Entwicklungspläne aktiv und relevant bleiben.

Verschaffen Sie sich Sichtbarkeit über die Entwicklung Ihrer Mitarbeiter mithilfe von Dashboards, die nach Teams, Vorgesetzten oder Funktionen unterteilt sind.

Einschränkungen von Mesh KI

In Bezug auf die Integration in umfassendere HRIS-Ökosysteme noch nicht ausgereift

Für Manager, die mit kontinuierlichen Workflows nicht vertraut sind, kann eine anfängliche Einweisung erforderlich sein.

Die benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten für Karrierewege entwickeln sich weiter.

Preise für Mesh KI

Grundlagen : 4 $/Monat pro Benutzer

Wachstum : 8 $/Monat pro Benutzer

Exzellenz: 12 $/Monat pro Benutzer

Mesh KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5,0 (über 350 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer über Mesh KI sagen

Diese G2-Bewertung hob hervor:

Es bietet die Möglichkeit zur Selbstbewertung, die uns hilft, uns selbst zu analysieren, und ermöglicht es uns, Personen zu nominieren, von denen wir Bewertungen wünschen. Dies macht den Bewertungsprozess bequem und Sie können Ihre Kollegen fair beurteilen.

Es bietet die Möglichkeit zur Selbstbewertung, die uns hilft, uns selbst zu analysieren, und ermöglicht es uns, Personen zu nominieren, von denen wir Bewertungen wünschen. Dies macht den Bewertungsprozess bequem und Sie können Ihre Kollegen fair beurteilen.

10. iSpring Learn (Am besten geeignet für die schnelle Bereitstellung von Kursen und mobilfreundliche Mitarbeiterschulungen)

via iSpringLearn

Viele HR-Teams haben Schwierigkeiten, Mitarbeiterentwicklungsprogramme schnell zu starten, da sie nur über begrenzte Inhalte, langsame Rollout-Zyklen oder unzureichende Ressourcen für die Unterrichtsgestaltung verfügen.

Dies führt zu Verzögerungen bei der Einarbeitung, uneinheitlichen Schulungserfahrungen und einer unzureichenden Nachverfolgung der Entwicklungsziele der Mitarbeiter.

iSpring Learn löst dieses Problem mit einem Plug-and-Play-Lernmanagementsystem, das sich nahtlos mit dem integrierten Verfasser-Tool iSpring Suite kombinieren lässt.

HR- und L&D-Teams können PowerPoint-Präsentationen in SCORM-konforme Kurse umwandeln, interaktive Quizze erstellen und Schulungsinhalte innerhalb weniger Stunden bereitstellen.

Die besten Features von iSpring Learn

Starten Sie Schulungsprogramme schnell mit der Konvertierung von PowerPoint zu SCORM und integrierten Vorlagen.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Entwicklungspläne mit Kompetenz-Checklisten und praktischer Nachverfolgung der Mentorenbetreuung.

Unterstützen Sie den Offline-Zugriff durch native mobile Apps mit Echtzeit-Synchronisierung des Fortschritts.

Nutzen Sie den rund um die Uhr verfügbaren technischen Support, um eine unterbrechungsfreie Durchführung von Mitarbeiterschulungen zu gewährleisten.

Bieten Sie Compliance-Schulungen, Onboarding und Soft-Skills-Inhalte mit vorgefertigten Vorlagen und Rollenspielsimulationen an.

Limitierungen von iSpring Learn

Für die Verfasser-Features ist das Desktop-Tool iSpring Suite erforderlich.

Im Vergleich zu Plattformen für Unternehmen sind die Integrationsmöglichkeiten begrenzt.

Das UI-Design erfüllt seine Funktionen, wirkt auf moderne Benutzer jedoch möglicherweise etwas veraltet.

iSpring Learn Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu iSpring Learn

G2 : 4,6/5,0 (über 130 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5,0 (über 180 Bewertungen)

Was Benutzer über iSpring Learn sagen

In dieser G2-Bewertung ist Folgendes zu lesen:

Gute Benutzeroberfläche, viele Möglichkeiten zur Erstellung hochwertiger Kurse, bequeme Nachverfolgung des Fortschritts der Mitarbeiter, toll, dass man die Suite kaufen und großartige Materialien erstellen kann.

Gute Benutzeroberfläche, viele Möglichkeiten zur Erstellung hochwertiger Kurse, bequeme Nachverfolgung des Fortschritts der Mitarbeiter, toll, dass man die Suite kaufen und großartige Materialien erstellen kann.

👀 Wissenswertes: Ihr Gehirn verändert sich bereits nach nur 6 Stunden Training. Untersuchungen zeigen, dass bereits nach sechs Stunden konzentrierten Lernens einer neuen Fähigkeit strukturelle neuronale Veränderungen im Gehirn nachweisbar sind.

11. LearnUpon (Am besten geeignet für die Schulung verschiedener Zielgruppen über eine einzige, automatisierte Plattform)

via LearnUpOn

Viele wachsende Unternehmen stehen vor einer versteckten Herausforderung: Ihre Ziele zur Mitarbeiterentwicklung werden oft durch die Notwendigkeit beeinträchtigt, separate Systeme für interne Schulungen, Partner-Enablement und Kundenschulungen zu verwalten.

Dieses fragmentierte Setup überfordert die HR-Teams.

LearnUpon löst dieses Problem, indem es alle Schulungsanforderungen auf einer intuitiven Plattform zentralisiert. Ganz gleich, ob Sie neue Mitarbeiter einarbeiten, Partner schulen oder eine Kundenakademie aufbauen – mit LearnUpon können Sie alles an einem Ort verwalten.

Die besten Features von LearnUpon

Schulen Sie Mitarbeiter, Kunden und Partner über eine einzige Plattform mit separaten Lernportalen.

Automatisieren Sie die Kurszuweisung anhand von Daten zu Abteilung, Vorgesetzten oder Standort der Mitarbeiter.

Passen Sie Lernwege und Karrierepfade mit Karrierekartenvorlagen benutzerdefiniert an, um Inhalte schneller zu erstellen.

Verfolgen Sie den Fortschritt, das Engagement und die Leistungsbewertungen der Lernenden mit einheitlichen Analysen.

Integrieren Sie HRIS-Tools für die Synchronisierung von Benutzerdaten und um die Workload für Administratoren zu reduzieren.

Limitierungen von LearnUpon

Keine integrierte Kursbibliothek; Inhalte müssen separat erstellt oder erworben werden.

Premium-Preise sind möglicherweise nicht für kleinere Geschäfte mit begrenztem Budget geeignet.

Am effektivsten für Unternehmen mit mehr als 400 Mitarbeitern

Preise von LearnUpon

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu LearnUpon

G2 : 4,6/5,0 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5,0 (über 130 Bewertungen)

Was Benutzer über LearnUpon sagen

In dieser Bewertung von Capterra ist die Notiz:

LearnUpon hat uns eine Plattform für die Einarbeitung, kontinuierliche Weiterbildung und Compliance-Schulungen für unsere Mitarbeiter, Clients und Partner bereitgestellt. Wir haben die Einarbeitungszeit von Monaten auf Wochen verkürzt.

LearnUpon hat uns eine Plattform für die Einarbeitung, kontinuierliche Weiterbildung und Compliance-Schulungen für unsere Mitarbeiter, Clients und Partner bereitgestellt. Wir haben die Einarbeitungszeit von Monaten auf Wochen verkürzt.

📖 Lesen Sie auch: OKR-Beispiele – Wie man effektive OKRs schreibt

12. Rise 360 von Articulate (Am besten geeignet für die schnelle, reaktionsschnelle Erstellung von Kursen ohne Design-Kenntnisse)

via Rise 360

Die meisten L&D-Teams haben Schwierigkeiten, ohne spezialisierte Designer ansprechende, mobilfähige Schulungen zu erstellen. Herkömmliche Verfasser-Tools können zu komplex sein, und Outsourcing verlangsamt die Bereitstellung.

Das Ergebnis sind oft veraltete, inkonsistente Schulungen, die den modernen Lernanforderungen nicht gerecht werden.

Rise 360 von Articulate löst dieses Problem, indem es einen einfachen, webbasierten Builder mit integriertem responsiven Design bietet. Dank seiner blockbasierten Benutzeroberfläche lassen sich interaktive, medienreiche Inhalte ganz einfach und ohne technische Kenntnisse strukturieren.

Darüber hinaus können Teams mit KI-Features zum Entwerfen von Lektionen, Erstellen von Quizfragen und Erzeugen von Bildern schneller und konsistenter ausgefeilte Schulungsinhalte erstellen.

Die besten Features von Rise 360 von Articulate

Erstellen Sie reaktionsschnelle Kurse mit modularen Blöcken für Text, Medien und Interaktivität.

Verwenden Sie den KI-Assistenten, um Inhalte zu entwerfen, Bilder zu generieren und Wissensüberprüfungen aus Ihren Quelldateien zu erstellen.

Wählen Sie aus über 1.000 Vorlagen für Zielsetzungen für Onboarding, Compliance und Soft-Skills-Schulungen.

Benutzerdefinierte Kursthemen und -stile, die Ihrer Marke entsprechen.

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Ihren Teamkollegen zusammen und sammeln Sie Feedback von Stakeholdern im Kontext.

Stellen Sie sicher, dass jeder Kurs nahtlos auf Desktop-Computern, Tablets und Mobilgeräten funktioniert.

Rise 360 von Articulate – Limitierungen

Geringere Flexibilität für fortgeschrittene Interaktivität im Vergleich zu Storyline

Begrenzte Kontrolle über das visuelle Layout über die verfügbaren Blöcke hinaus

Erfordert ein vollständiges Articulate 360-Abonnement.

Preise für Rise 360 von Articulate

Articulate 360 Standard : 1.499 $/Jahr pro Benutzer

Articulate 360 KI: 1.749 $/Jahr pro Benutzer

Rise 360 von Articulate – Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,7/5,0 (über 600 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5,0 (über 690 Bewertungen)

Was Benutzer über Rise 360 von Articulate sagen

Diese G2-Bewertung enthält ein Feature:

Was mir am besten gefällt, ist die Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Egal, ob Sie Anfänger oder erfahrener Instructional Designer sind, die Bedienung von Articulate 360 ist intuitiv und unkompliziert.

Was mir am besten gefällt, ist die Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Egal, ob Sie Anfänger oder erfahrener Instructional Designer sind, die Bedienung von Articulate 360 ist intuitiv und unkompliziert.

13. Coursera for Business (Am besten geeignet für die Weiterbildung in Unternehmen mit erstklassigen akademischen Inhalten)

via Coursera for Business

Viele betriebliche Weiterbildungsprogramme haben Schwierigkeiten, mit den sich wandelnden Branchenstandards Schritt zu halten. Mitarbeiter verlieren oft das Interesse, wenn die Schulungsinhalte zu allgemein, veraltet oder nicht auf die praktischen Anforderungen abgestimmt sind.

Diese Kluft zwischen Schulung und Relevanz stellt einen Limit-Faktor für die Wirkung dar, insbesondere in großem Maßstab.

Coursera for Business bietet Zugang zu über 9.200 Kursen von führenden Universitäten und Unternehmen wie Google, Stanford und IBM.

Sie wurde für Teams jeder Größe entwickelt und ermöglicht es Unternehmen, maßgeschneiderte Lernpfade, betreute Projekte und professionelle Zertifikate anzubieten.

Die besten Features von Coursera for Business

Bieten Sie Zugang zu über 9.200 Kursen, über 1.500 Projekten und über 150 Zertifikaten von führenden Institutionen.

Erstellen Sie mit KI-gestützten Tools und berufsspezifischen Akademien benutzerdefinierte Lernpfade.

Integrieren Sie die Software in gängige LMS-Plattformen, SSO- und HRIS-tools für eine nahtlose Bereitstellung.

Nutzen Sie KI-gestütztes Coaching und Kompetenzbewertungen, um das Lernen zu personalisieren.

Verfolgen Sie den Fortschritt mit Dashboards, die erworbene Fähigkeiten mit Geschäftsergebnissen verknüpfen.

Lokalisieren Sie das Lernen mit mehrsprachigen Inhalten und mobilem Zugriff.

Einschränkungen von Coursera for Business

Eingeschränkte Möglichkeiten zur Bearbeitung oder Benutzerdefinierung von Kursinhalten von Drittanbietern

Höhere Preise im Vergleich zu internen LMS-Lösungen

Das Dashboard des Administrators kann für Erstbenutzer eine Einarbeitung erfordern.

Preise für Coursera for Business

Team : 399 $/Jahr pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Coursera for Business

G2 : 4,5/5,0 (über 460 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5,0 (über 18 Bewertungen)

Was Benutzer über Coursera for Business sagen

Diese G2-Bewertung wurde freigegeben:

Was mir am besten gefällt, ist die Möglichkeit, mit CourseBuilder schnell hochwertige Schulungswege zusammenzustellen, zu branden und einzusetzen. Der Katalog von Coursera bietet globales Fachwissen zu neuen Themen wie AI mit anerkannten Micro-Credentials, die die Motivation der Lernenden und ihre Beschäftigungsfähigkeit steigern.

Was mir am besten gefällt, ist die Möglichkeit, mit CourseBuilder schnell hochwertige Schulungswege zusammenzustellen, zu branden und einzusetzen. Der Katalog von Coursera bietet globales Fachwissen zu neuen Themen wie AI mit anerkannten Micro-Credentials, die die Motivation der Lernenden und ihre Beschäftigungsfähigkeit steigern.

Hier sind drei weitere tools zur Mitarbeiterentwicklung, die mit den Funktionen der bereits vorgestellten Plattformen kompatibel sind.

Bridge : Kombiniert Tools für Lernmanagement, Karriereentwicklung und Leistungsbewertung auf einer einzigen Plattform.

Leapsome : Hilft HR-Teams dabei, OKRs, Leistungsbeurteilungen, Umfragen zum Mitarbeiterengagement und Lernmodule an einem Ort zu verwalten.

eloomi : Bietet flexible Lernpfade, Feedback-Tools und Check-ins. Die Software ist benutzerfreundlich und skalierbar und legt einen starken Fokus auf Weiterbildungs- und Compliance-Schulungen.

Beispiele für Mitarbeiterentwicklungspläne, die Sie kopieren und benutzerdefiniert anpassen können 1) 30/60/90-Tage-Plan für neue Mitarbeiter Ziel: Bis zum 90. Tag zur selbstständigen Ausführung gelangen

Fähigkeiten: Grundlagen der Rolle, sicherer Umgang mit tools, Grundlagen der Stakeholder

Maßnahmen: Checkliste für die Einarbeitung in Woche 1 → 3 Telefonate begleiten → bis zum 30. Tag 1 kleines Ergebnis pro Woche liefern

Erfolgsmetrik: 3 gelieferte Ergebnisse + Bewertung durch den Vorgesetzten ≥ „Erfüllt“ bis zum 90. Tag 2) Plan zur Vorbereitung auf eine Aktion (IC → Senior IC) Ziel: Demonstrieren Sie Umfang und Eigentümerschaft auf der nächsten Ebene.

Fähigkeiten: Projektleitung, Priorisierung, teamübergreifende Einflussnahme

Aufgaben: Leitung eines funktionsübergreifenden Projekts, Verantwortung für vierteljährliche Metriken, Mentoring eines Teamkollegen

Erfolgsmetrik: Projekt termingerecht geliefert + messbare Auswirkungen + Feedback von Kollegen bestätigt Führungsqualitäten 3) Plan für den Rollenwechsel (Support → Kundenerfolg) Ziel: Wechseln Sie von reaktivem Support zu proaktiver Eigentümerschaft über Konten.

Fähigkeiten: Account-Planung, Verlängerungsrisiko, Kommunikation mit Stakeholdern

Maßnahmen: Produktzertifizierung abschließen, 5 Konten mitverwalten, 2 QBRs mit dem Manager durchführen

Erfolgsmetrik: CSAT beibehalten + Verlängerungsrisiko frühzeitig gemeldet + Manager-Freigabe zur QBR-Qualität

Mit ClickUp hört das Wachstum nie auf

Unternehmen, die in Weiterbildung investieren, übertreffen ihre Mitbewerber in Sachen Produktivität, Mitarbeiterbindung und Engagement. Aber hier ist der Haken: Es ist schwierig, personalisierte Entwicklungswege in großem Maßstab zu erstellen.

Ziele gehen in Dokumenten unter, Schulungen bleiben verstreut und Feedback geht in Tabellen verloren.

Hier zeichnet sich ClickUp besonders aus.

ClickUp verbindet Entwicklungsziele mit der täglichen Arbeit, von der Einstellung von OKRs und dem Aufbau von Schulungsbibliotheken bis hin zur Nachverfolgung von Fortschritten in Dashboards und der Automatisierung von Leistungsbeurteilungen. Alles an einem Ort. Kein Tool-Hopping. Kein Kontextwechsel. Einfach smarteres Wachstum.

Sind Sie bereit, Ihrem Team die Struktur und Unterstützung zu geben, die es braucht, um erfolgreich zu sein? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an!