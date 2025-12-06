KI-basierte Personalisierung von Ereignissen: Wie man maßgeschneiderte Erlebnisse bietet

Lassen Sie uns Alles aufschlüsseln, was Sie über die Personalisierung von Ereignissen durch KI wissen müssen.

Bei Ereignissen ging es schon immer um Verbindungen. Menschen kommen, weil sie etwas Nützliches lernen, Meetings mit den richtigen Leuten abhalten oder Ideen entdecken möchten, die ihnen helfen, sich weiterzuentwickeln. Die Herausforderung besteht darin, dass bei den meisten Ereignissen immer noch der Eindruck entsteht, dass alle die gleiche Erfahrung machen, obwohl ihre Ziele und Motivationen sehr unterschiedlich sind.

Das Ergebnis ist eine Reise, die für einige Teilnehmer funktioniert, für viele andere jedoch irrelevant erscheint.

Die KI-basierte Personalisierung von Ereignissen verändert diese Landschaft. Anstatt darauf zu hoffen, dass die Teilnehmer die für sie relevanten Sitzungen, Stände oder Personen finden, können Veranstalter ihnen dabei helfen, bedeutungsvollere Erlebnisse zu finden. Dieser Wandel vollzieht sich bei virtuellen Konferenzen, Messen, internen Firmenveranstaltungen und virtuellen Zusammenkünften. Teams möchten Erlebnisse bieten, die zielgerichtet und hilfreich sind, ohne dass ihnen dadurch mehr manuelle Arbeit entsteht.

In diesem Artikel wird erläutert, was KI-basierte Event-Personalisierung ist, warum sie wichtig ist und wie Teams sie während des gesamten Event-Lebenszyklus nutzen können. Außerdem erfahren Sie, wie ClickUp in diese Workflows integriert werden kann und wie Sie ein personalisiertes System erstellen, das für Ereignisse jeder Größe geeignet ist.

Was ist KI-basierte Personalisierung von Ereignissen?

KI-basierte Event-Personalisierung ist die Praxis, die Teilnehmererfahrung auf der Grundlage von Daten über ihre Interessen, ihr Verhalten und ihre Ziele individuell anzupassen. Anstatt allen denselben Zeitplan oder dieselben Empfehlungen zu geben, hilft KI dabei, die individuellen Interessen jeder Person zu identifizieren und ihnen Optionen anzubieten, die für sie relevanter sind.

Dies unterscheidet sich vom typischen Ereignis-Erlebnis, bei dem alle Teilnehmer die gleiche Agenda und die gleichen Aktionen-E-Mails erhalten.

Bei der traditionellen Programmgestaltung wird das Ereignis als ein einziger Weg betrachtet, den Tausende von Menschen im gleichen Tempo zurücklegen. Die Personalisierung schafft jedoch mehrere Wege. Ein Erstbesucher erhält möglicherweise eine Reihe von Empfehlungen, die für Anfänger geeignet sind. Ein technischer Experte wird möglicherweise zu fortgeschrittenen Sitzungen angeregt. Ein leitender Entscheidungsträger hingegen sieht möglicherweise kuratierte Networking-Möglichkeiten, die seiner Rolle entsprechen.

Für die Teilnehmer ist dies wichtig, da sie dadurch Zeit und Aufwand sparen. Außerdem reduzieren solche geführten Erlebnisse den Stress, sich überlegen zu müssen, wohin man als Nächstes gehen soll. Hinzu kommt die Zufriedenheit, weil sie Inhalte konsumieren und Menschen treffen, die für ihre Ziele relevant sind.

In einer Welt, in der die Aufmerksamkeit ein Limit hat und die Terminkalender voll sind, ist Relevanz ein starker Motivator.

Vorteile der Personalisierung von Ereignissen für Veranstalter und Teilnehmer

Die Auswirkungen der Personalisierung gehen über den Komfort hinaus. Für Veranstalter kann sie das Engagement während des gesamten Ereignisses verändern.

Eine individuellere Programmgestaltung führt oft zu einer höheren Teilnehmerzahl bei Sitzungen. Wenn Menschen Vorschläge erhalten, die ihren Bedürfnissen entsprechen, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie auch tatsächlich erscheinen. Dies trägt dazu bei, leere und überfüllte Räume zu vermeiden, was den Flow des Ereignisses verbessert. Außerdem können Veranstalter so erkennen, welche Themen auf Interesse stoßen, und sich in Echtzeit darauf einstellen.

Personalisierung hat auch Auswirkungen auf die Qualität des Networking. Wenn Teilnehmer mit Gleichgesinnten zusammengebracht werden, die ähnliche Rollen oder Interessen haben, werden die Unterhaltungen produktiver. Anstatt herumzulaufen und zu hoffen, den richtigen Kontakt zu finden, erhalten sie gezielte Empfehlungen, die ihnen helfen, ihre Zeit besser zu nutzen.

Ein weiterer Schwerpunkt ist der Konsum von Inhalten. Viele große Konferenzen bieten mittlerweile Aufzeichnungen der Sitzungen oder Ressourcenbibliotheken an. Wenn diese Materialien nach dem Ereignis auf jeden Teilnehmer zugeschnitten werden, steigt das Engagement, da die Inhalte kuratiert wirken und nicht wie ein generischer Feed.

Letztendlich führt all dies zu einem höheren ROI. Das bedeutet weniger Marketingverschwendung, höhere Zufriedenheit der Teilnehmer und viel klarere Erkenntnisse darüber, was funktioniert hat.

🎥 Sehen Sie sich diesen KI-gestützten Workflow für Ereignisse von ClickUp an.

Wie KI die Personalisierung während des gesamten Zyklus des Ereignisses unterstützt

KI kann den Rhythmus eines Ereignisses auf subtile Weise verändern.

Sie achtet auf frühe Signale, lernt aus der Art und Weise, wie Menschen durch das Erlebnis navigieren, und hilft Veranstaltern zu verstehen, was ihr Publikum wirklich interessiert. Anstatt ein Ereignis als eine Reihe von unzusammenhängenden Momenten zu behandeln, schafft KI Kontinuität. Schauen wir uns an, wie das funktioniert:

KI arbeitet still im Hintergrund

KI verändert die Funktionsweise von Ereignissen, indem sie Signale interpretiert, die die Teilnehmer hinterlassen. Sie achtet auf kleine Handlungen, lernt daraus und passt das Erlebnis auf natürliche Weise an. Sie macht sich nicht bemerkbar. Sie hilft den Menschen einfach dabei, mit weniger Aufwand mehr Wert aus dem Ereignis herauszuholen.

Bei den Olympischen Spielen in Paris wurde vor den Spielen die KI-Videoanalyse bei großen Konzerten getestet , um Probleme wie Menschenansammlungen und zurückgelassene Objekte zu erkennen. Sie läuft im Kontrollraum und nicht als Front-of-House-Feature, sodass die meisten Menschen nie bemerken, dass sie im Hintergrund arbeiten.

Es beginnt mit kleinen Signalen

Vor Beginn eines Ereignisses geben die Teilnehmer Hinweise darauf, was sie interessieren. Sie beantworten während der Registrierung einige Fragen, durchsuchen die Website oder klicken auf Referenten, die sie interessant finden. Diese kleinen Aktionen helfen dem System, frühzeitig Vorhersagen zu treffen. Der Prozess ähnelt dem, wie Streaming-Plattformen nach nur wenigen Auswahlen beginnen, Ihren Geschmack zu verstehen.

Sammeln Sie wichtige Signale und Erkenntnisse direkt aus Ihrem Workspace mit der KI-gestützten Tiefensuche in ClickUp Brain.

Es beginnt damit, Verbindungen zwischen Mustern herzustellen, bevor das Ereignis beginnt.

Wenn das Ereignis näher rückt, vergleicht die KI erste Signale von Tausenden von Teilnehmern. Dabei entdeckt sie Zusammenhänge, die Veranstaltern möglicherweise entgehen würden. KI-gestützte Tools zur Personalisierung des Marketings können Trends erkennen, beispielsweise Teilnehmer, die sich häufig für eine bestimmte Keynote interessieren und oft kurze Workshops langen Vorträgen vorziehen. Anhand dieser Muster können Veranstalter Vorschläge unterbreiten, die durchdacht und nicht generisch wirken.

Die französischen Behörden analysierten Muster aus früheren Ereignissen, darunter ein Konzert von Depeche Mode, um vorherzusagen, auf welche Arten von Incidents während der Olympischen Spiele in Paris zu achten ist. Diese vor dem Ereignis gewonnenen Erkenntnisse flossen in die Personalplanung, die Platzierung der Kameras und die Alarmierungsregeln ein, bevor die Menschenmassen eintrafen.

Sie reagiert auf Echtzeitänderungen während des Ereignisses.

Sobald das Ereignis begonnen hat, wird die KI aktiver. Sie achtet darauf, was die Menschen tatsächlich tun, und nicht nur darauf, was sie bei der Anmeldung angegeben haben. Sie passt sich an volle Räume, wechselnde Interessen und kurzfristige Programmänderungen an. Wenn eine Sitzung überfüllt ist, kann das System Alternativen vorschlagen. Wenn sich eine Gruppe für ein bestimmtes Thema interessiert, kann es verwandte Sitzungen oder Stände hervorheben.

Die immersiven Shows in der Sphere zeigen, wie sich KI von einem Modewort zu einem funktionalen Produktionswerkzeug entwickelt hat. U2 und Phish nutzten den 16K-Bildschirm, die haptischen Sitze und das räumliche Audio des Veranstaltungsortes, um Bilder und Töne in Echtzeit auf die Darbietung abzustimmen, während KI dabei half, großformatige Medien wie eine Elvis-Collage und eine neue Interpretation von „Der Zauberer von Oz“ zu generieren und wiederherzustellen. Das Ergebnis ist ein Konzert, das sich bis auf die Sekunde abgestimmt anfühlt, mit Inhalten, die in diesem Umfang manuell unmöglich zu liefern wären.

Sie funktioniert auch nach Ende des Ereignisses weiter.

Nach Abschluss des Ereignisses tritt die KI in eine Reflexionsphase ein. Sie überprüft die Teilnehmererfahrung und ermittelt, was für die Teilnehmer am wichtigsten war. Dies hilft dabei, personalisierte Zusammenfassungen und Lernpfade zu erstellen, anstatt pauschale Zusammenfassungen. Außerdem erhalten Veranstalter klare Einblicke, welche Themen Anklang gefunden haben, welche Formate effektiv waren und was für das nächste Mal verbessert werden kann.

Bei den US Open nutzte das System von IBM Daten der Nachverfolgung und Interaktionen in der offiziellen App, um maßgeschneiderte 3D-Wiederholungen und ein KI-Chat-Erlebnis zu generieren. Schon wenige Klicks und Match-Ansichten helfen dem System dabei, zu entscheiden, welche Clips und Einblicke als Nächstes angezeigt werden sollen. Wenn Sie zurückgehen und sehen möchten, wo der Ball gelandet ist und welche Flugbahn er genommen hat, ist dies ein großartiges tool dafür. ” Wenn Sie zurückgehen und sehen möchten, wo der Ball gelandet ist und welche Flugbahn er genommen hat, ist dies ein großartiges tool dafür. ”

Während des gesamten Lebenszyklus fungiert KI als stiller Begleiter, der den Teilnehmern hilft, die richtigen Sitzungen, Personen und Inhalte zu finden. Für Veranstalter wird sie zu einem Partner hinter den Kulissen, der Trends identifiziert, Spekulationen reduziert und es dem Team ermöglicht, schneller auf die Bedürfnisse der Teilnehmer zu reagieren.

Anwendungsfälle und Strategien

Die Personalisierung von Ereignissen durch KI entfaltet ihre ganze Leistungsfähigkeit, wenn sie mit klaren, umsetzbaren Schritten verbunden ist.

Anstatt Personalisierung als ein riesiges System zu betrachten, helfen KI-Tools dabei, sie in praktische Schritte zu unterteilen, die jede Phase der Teilnehmerreise unterstützen.

Vor dem Ereignis

Bilden Sie Interessengruppen, die menschlich und nicht technisch wirken

Veranstalter erfassen häufig grundlegende Teilnehmerdaten, wandeln diese jedoch selten in nützliche und umsetzbare Informationen um.

Mit KI können Teams diese Details in klare Interessengruppen umwandeln. Bei einem großen Unternehmensereignis könnten beispielsweise Cluster wie Erstmanager, angehende Führungskräfte, Produktentwickler oder Kundenerfahrungsspezialisten identifiziert werden. Sobald diese Gruppen existieren, wird der Rest einfacher. Jede Gruppe erhält ihre eigenen Kommunikationsmittel, Inhaltsvorschläge und Networking-Möglichkeiten.

Verwandeln Sie Inhalte von Ereignissen in personalisierte Lernpfade

Nach dem Ereignis können Veranstalter mithilfe von KI kleine Sammlungen von Aufzeichnungen oder Artikeln zusammenstellen, die den Interessen der einzelnen Teilnehmer entsprechen.

Anstelle einer riesigen Linksammlung erhält der Teilnehmer eine einfache Nachricht, z. B. „Hier ist eine kurze Bibliothek basierend auf dem, was Sie erkundet haben. “ Dadurch wirkt die Zusammenfassung durchdacht und regt mehr Menschen dazu an, sich die Inhalte noch einmal anzusehen.

Während des Ereignisses

Verbessern Sie das Networking durch zielgerichtete Vermittlungen

Anstatt Menschen anhand ihrer Titel zusammenzubringen, nutzen Sie ihr Verhalten. Wenn jemand Zeit damit verbringt, sich mit Inhalten über Nachhaltigkeit oder Effizienz in der Lieferkette zu beschäftigen, kann KI Personen vorschlagen, die sich für die gleichen Themen interessieren.

Diese Übereinstimmungen wirken organisch, da sie das tatsächliche Verhalten der Teilnehmer widerspiegeln und nicht das, was auf ihrem Abzeichen steht.

Verwenden Sie Verhaltensimpulse, die die Aufmerksamkeit respektieren

Die Teilnehmer werden während der Ereignisse mit Benachrichtigungen überflutet. Anstatt eine lange Liste von Erinnerungen zu planen, kann KI die günstigsten Momente für eine Intervention identifizieren.

Ein zeitlich gut abgestimmter Anstoß könnte etwa so lauten: „Personen, denen die Sitzung, an der Sie gerade teilgenommen haben, gefallen hat, versammeln sich in der Nähe zu einer Diskussion. “ Dadurch bleiben die Teilnehmer engagiert, ohne überfordert zu werden.

Unterstützen Sie Aussteller mit qualifizierten Empfehlungen

Sponsoren benötigen möglicherweise zusätzliche Unterstützung, um die richtige Zielgruppe anzusprechen.

KI kann dabei helfen, indem sie den Teilnehmern anhand ihrer Interessenmuster Aussteller empfiehlt, anstatt sich auf das Scannen der Eintrittskarten zu verlassen. Ein Teilnehmer, der sich mehrere Produktvorträge angesehen hat, könnte zu Ständen mit relevanten Vorführungen geführt werden. Dies macht die Unterhaltungen für beide Seiten produktiver.

Nach dem Ereignis

Sammeln Sie Feedback, das die Erfahrungen der Teilnehmer widerspiegelt

Allgemeine Umfragen haben oft das Ergebnis, dass die Teilnehmer oberflächliche Antworten geben. Durch Personalisierung können die Teilnehmer Fragen erhalten, die sich auf ihre tatsächlichen Erfahrungen beziehen. Beispielsweise könnte jemand, der an vielen Workshops teilgenommen hat, Fragen zum Tempo und zum Schwierigkeitsgrad erhalten, während jemand, der viel Zeit in Networking-Bereichen verbracht hat, zur Qualität seiner Meetings befragt werden könnte. Diese gezielten Umfragen zum Feedback zu Ereignissen liefern reichhaltigere Erkenntnisse.

Erstellen Sie intelligentere Highlights der Sitzungen

Die meisten Ereignisse versenden lange Listen mit Sitzungen in der Hoffnung, dass die Teilnehmer diese selbst sortieren. Eine effektivere Taktik besteht darin, drei oder vier Sitzungen hervorzuheben, die wirklich zu den Zielen der Teilnehmer passen.

Beispielsweise könnte ein Teilnehmer, der sich auf seine berufliche Weiterentwicklung konzentriert, eine Auswahlliste mit Führungsworkshops, Mentoring-Kreisen und Referenten-Spotlights erhalten. Dies überfordert ihn nicht, sondern beseitigt Störfaktoren, sodass er schnelle Entscheidungen treffen kann.

Diese Taktiken helfen Veranstaltern dabei, Personalisierung in die Praxis umzusetzen. Sie konzentrieren sich auf kleine, aber sinnvolle Verbesserungen, die Verwirrung vermeiden, Zeit sparen und das Gesamterlebnis verbessern.

🌼 Freundliche Erinnerung: KI-Tools können Veranstaltungsprofis dabei helfen, Teilnehmerdaten, Kundenverhalten und Verlaufsdaten zu analysieren, um Botschaften anzupassen, Präferenzen vorherzusagen und sogar Social-Media-Beiträge zu erstellen – aber gehen Sie dabei vorsichtig vor. Mit der zunehmenden Leistungsfähigkeit der KI-Technologie wachsen auch die Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes. Bevor Sie sich mit maschinellem Lernen, natürlicher Sprachverarbeitung oder prädiktiver Analytik befassen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie über eine klare Einwilligung, Sicherheit beim Umgang mit allen Kundendaten und strenge Kontrollen für KI-generierte Inhalte verfügen. Intelligente Personalisierung ist wertvoll – aber nur, wenn das Vertrauen der Kunden gewahrt bleibt.

1. ClickUp (Am besten geeignet für die All-in-One-Veranstaltungsplanung und -Personalisierung auf KI-Basis)

Die KI-Unterstützung ist in jeden einzelnen Aspekt Ihrer Workflows für Ereignisse in ClickUp integriert.

Die Synchronisierung personalisierter Ereignisdaten mit Ihrer Planung und Durchführung sollte kein Balanceakt sein. Zwischen Teilnehmerlisten, benutzerdefinierten Zeitplänen, segmentierten E-Mails und unzähligen Details kann es schnell unübersichtlich werden.

ClickUp verändert die Spielregeln. Als weltweit erster konvergierter KI-Workspace wird ClickUp zum Command-Center Ihres Veranstaltungsteams – und verbindet jedes Detail, jedes Team und jeden Workflow an einem Ort.

Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie richten Ihren Veranstaltungsarbeitsbereich mit ClickUp Events ein. Sofort können Sie die Teilnehmer segmentieren – VIPs, Referenten, allgemeine Besucher – und jedem seine eigenen benutzerdefinierten Aufgaben und Workflows zuweisen.

Jetzt ist es an der Zeit, personalisierte Kommunikation zu automatisieren. ClickUp Brain, der integrierte KI-Assistent innerhalb des ClickUp-Workspaces, kann Ihnen zusammen mit ClickUp Agents dabei helfen, maßgeschneiderte E-Mails zu verfassen und zu versenden, Follow-ups zu generieren und sogar Feedback zusammenzufassen, sodass jeder Teilnehmer automatisch eine persönliche Note erhält.

Bitten Sie ClickUp Brain, Ihnen bei der Erstellung eines benutzerdefinierten Agenten zu helfen, der Workflows von Anfang bis Ende abwickelt.

Benötigen Sie Marketing-Unterstützung? Beziehen Sie diese mit ClickUp Marketing ein, das einen einheitlichen Raum für die Zusammenarbeit bietet: Weisen Sie Aufgaben zu, geben Sie Ressourcen frei und halten Sie Kampagnen gemeinsam am Laufen, ohne ClickUp verlassen zu müssen.

Von der ersten Einladung bis zur Nachbereitung nach dem Ereignis wird jeder Aspekt der Teilnehmerreise in einem einheitlichen Workspace verwaltet, verfolgt und personalisiert. Es ist Ihre All-in-One-Plattform für unvergessliche, personalisierte Ereignisse in großem Maßstab.

Nutzen Sie KI-Agenten, um personalisierte Einladungen zu versenden, die Nachverfolgung von RSVPs durchzuführen und Aufgaben für die verschiedenen Phasen des Ereignisses automatisch zuzuweisen.

Automatisieren Sie personalisierte Kommunikation wie E-Mail-Versand oder Slack-Benachrichtigungen basierend auf Formular-Übermittlungen oder Teilnehmer-Segmenten über ClickUp-Integrationen.

Automatisches Taggen, Sortieren und Weiterleiten eingehender Daten (z. B. Ernährungs- oder Sitzungspräferenzen) mithilfe von Benutzerdefinierten Feldern und KI-Feldern

Nutzen Sie ClickUp AI (Brain), um benutzerdefinierte Briefings, Entwürfe und Werbetexte für verschiedene Teilnehmerprofile oder Marketingkanäle zu erstellen.

Die Vielzahl an Features und benutzerdefinierten Anpassungsoptionen kann für neue Benutzer zunächst eine gewisse Einarbeitungszeit erfordern.

G2: 4,7/5 (über 10.700 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein Benutzerkommentar lautet:

ClickUp ist schon allein als To-do-Liste sehr nützlich! Anfangs war ich mir sicher, dass ich schriftliche Notizen vorziehen würde, aber es ist so schön, alles nach Belieben anzuordnen und Fälligkeitsdaten zu ändern, Anhänge an Aufgaben anzuhängen usw. So wird nichts vergessen, weil alles an einem Ort gespeichert ist. Das gesamte System ist sehr benutzerfreundlich und eignet sich sehr gut zum Freigeben von Aufgaben.

ClickUp ist schon allein als To-do-Liste sehr nützlich! Anfangs war ich mir sicher, dass ich schriftliche Notizen vorziehen würde, aber es ist so schön, alles nach Belieben anzuordnen und Fälligkeitsdaten zu ändern, Anhänge an Aufgaben anzuhängen usw. So wird nichts vergessen, weil alles an einem Ort gespeichert ist. Das gesamte System ist sehr benutzerfreundlich und eignet sich sehr gut, um Aufgaben freizugeben.

2. Bizzabo (Am besten geeignet für KI-gestütztes Networking der Teilnehmer und Echtzeit-Interaktion)

via Bizzabo

Bizzabo positioniert sich als All-in-One-Betriebssystem für Event-Erlebnisse und konzentriert sich stark darauf, jedes Ereignis persönlich und wertvoll zu gestalten. Die KI und die Wearable-Technologie (wie Klik SmartBadges™) arbeiten zusammen, um Erkenntnisse zu generieren und intelligente Verbindungen zu ermöglichen.

Das bedeutet, dass Ihre Teilnehmer nicht einfach nur anwesend sind, sondern intelligent mit den richtigen Personen und den richtigen Sitzungen zusammengebracht werden, was die Zufriedenheit erhöht und den Sponsoren einen klaren ROI bietet.

Nutzen Sie KI-gestützte Matchmaking- und 1:1-Chat-Features, um sinnvolle, personalisierte Verbindungen zwischen Teilnehmern und Sponsoren zu fördern.

Nutzen Sie die tragbare Technologie von Klik SmartBadges™, um Echtzeit-Engagementdaten zu erfassen, damit Veranstalter zukünftige Follow-ups personalisieren können.

Bieten Sie erweiterte E-Mail-Segmentierung und intelligente E-Mail-Felder, um die Öffnungsraten zu verbessern und die Kommunikation für verschiedene Teilnehmergruppen anzupassen.

Mit Copilot, einem KI-gestützten Wissensbot, der sofortige, personalisierte Antworten auf häufig gestellte Fragen zu Ereignissen liefert.

Einige Benutzer berichten von eingeschränkten benutzerdefinierten Designanpassungsmöglichkeiten für Ereignisse, was eine einzigartige Markenästhetik behindert.

Im Vergleich zu einfacheren Self-Service-Event-Tools kann dies einen erheblichen Implementierungs- und Einarbeitungsaufwand erfordern.

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

G2: 4,3/5 (über 370 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 180 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Bizzabo?

Ein Benutzerkommentar lautet:

Einer der größten Vorteile von Bizzabo ist, dass es aus Sicht der Benutzererfahrung sehr gut gestaltet ist. Wir können verschiedene Arten von Ereignissen erstellen und veröffentlichen, von unseren großen Konferenzen bis hin zu unseren kleineren öffentlichen Kursen. Diejenigen, die mit unseren Ereignissen interagieren, finden die Microsites und die Plattform ebenfalls einfach zu bedienen – vom Informieren über unsere Ereignisse bis hin zum Bezahlvorgang. Die Integration in unser CRM ist ebenfalls nicht allzu schwierig, sodass wir auf Wunsch die Nachverfolgung der Käufe durchführen können!

Einer der größten Vorteile von Bizzabo ist, dass es aus Sicht der Benutzererfahrung sehr gut gestaltet ist. Wir können verschiedene Arten von Ereignissen erstellen und veröffentlichen, von unseren großen Konferenzen bis hin zu unseren kleineren öffentlichen Kursen. Diejenigen, die mit unseren Ereignissen interagieren, finden die Microsites und die Plattform ebenfalls einfach zu bedienen – vom Informieren über unsere Ereignisse bis hin zum Bezahlvorgang. Die Integration in unser CRM ist ebenfalls nicht allzu schwierig, sodass wir auf Wunsch die Nachverfolgung der Käufe durchführen können!

3. HubSpot Marketing Hub (am besten geeignet für CRM-integrierte Personalisierung und Automatisierung)

über HubSpot Marketing Hub

HubSpot Marketing Hub ist die ideale Wahl, wenn Ihre Strategie für Ereignisse eng mit Ihrem gesamten Kundenbeziehungsmanagement (CRM) und Ihren Marketing-Trichtern verbunden ist.

Da sie direkt auf dem HubSpot CRM läuft, nutzt sie Ihre vorhandenen Kontaktdaten, um eine unglaubliche Personalisierung zu erzielen. So können Sie mühelos Automatisierungen erstellen, die sicherstellen, dass jede E-Mail, jede Seite und jede Anzeige, die ein Teilnehmer sieht, perfekt auf sein individuelles Verhalten und seine Geschichte mit Ihrer Marke oder einem Ereignis zugeschnitten ist.

Erstellen Sie dynamische Personalisierungsfelder, um relevante Inhalte auf Seiten zu Ereignissen und in E-Mails basierend auf bekannten Teilnehmerdaten anzuzeigen.

Nutzen Sie Omni-Channel-Marketing-Automatisierung als Auslöser für personalisierte E-Mails, Social-Media-Beiträge und Ad-Retargeting basierend auf dem Verhalten der Teilnehmer.

Nutzen Sie Predictive Lead Scoring, um die Priorität der Nachverfolgung basierend auf dem Engagement eines Teilnehmers bei einem Ereignis zu personalisieren.

Nutzen Sie das KI-gestützte Breeze-System, um die Erstellung von Inhalten zu beschleunigen und Kundenabfragen rund um die Uhr zu bearbeiten.

Die Preisgestaltung basiert stark auf der Anzahl der Marketingkontakte, was die Kosten in die Höhe treibt, wenn die Liste der Interessenten für Ereignisse wächst.

Einige erweiterte KI-Features und benutzerdefinierte Berichte erfordern möglicherweise den Einsatz von Tools oder Add-Ons von Drittanbietern.

Free

Starter: 20 $/Monat

Professional: 890 $/Monat

Enterprise: 3.600 $/Monat

G2: 4,5/5 (über 14.100 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 5.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über HubSpot Marketing Hub?

Ein Benutzerkommentar lautet:

Ich schätze die Benutzerfreundlichkeit des HubSpot Marketing Hub, da ich damit den gesamten Aufwand für mein Marketing nahtlos auf einer einzigen Plattform verwalten kann. Die verfügbaren Tools, Ressourcen und Artikel sind von unschätzbarem Wert für die Optimierung meiner Erfahrungen und bieten mir Einblicke und Unterstützung, die auf meine spezifischen Marketinganforderungen zugeschnitten sind, wie z. B. die Optimierung der Performance von E-Mails und die Verbesserung meiner gesamten Marketingstrategie. Besonders nützlich finde ich die Webinare, um zu lernen, wie ich HubSpot besser nutzen und neue Features verstehen kann. Dank der integrierten Workflows, Landing Pages und Blog-Funktionen sowie der Integration meiner Website in die Plattform kann ich alle Aspekte des Marketings effektiv an einem Ort verwalten. Darüber hinaus haben die bedeutenden Weiterentwicklungen des HubSpot Marketing Hub im Laufe der Jahre seine Benutzerfreundlichkeit und Funktionalität kontinuierlich verbessert. Das einfache Setup, das von unserem internen Team und dem Support der HubSpot-Mitarbeiter unterstützt wurde, ermöglichte einen reibungslosen und problemlosen Übergang zu dieser Plattform und verbesserte unsere Gesamterfahrung.

Ich schätze die Benutzerfreundlichkeit des HubSpot Marketing Hub, da ich damit den gesamten Aufwand für mein Marketing nahtlos auf einer einzigen Plattform verwalten kann. Die verfügbaren Tools, Ressourcen und Artikel sind von unschätzbarem Wert für die Optimierung meiner Erfahrungen und bieten mir Einblicke und Unterstützung, die auf meine spezifischen Marketinganforderungen zugeschnitten sind, wie z. B. die Optimierung der Performance von E-Mails und die Verbesserung meiner gesamten Marketingstrategie. Besonders nützlich finde ich die Webinare, um zu lernen, wie ich HubSpot besser nutzen und neue Features verstehen kann. Dank der integrierten Workflows, Landing Pages und Blog-Funktionen sowie der Integration meiner Website in die Plattform kann ich alle Aspekte des Marketings effektiv an einem Ort verwalten. Darüber hinaus haben die bedeutenden Weiterentwicklungen des HubSpot Marketing Hub im Laufe der Jahre seine Benutzerfreundlichkeit und Funktionalität kontinuierlich verbessert. Das einfache Setup, das von unserem internen Team und dem Support der HubSpot-Mitarbeiter unterstützt wurde, ermöglichte einen reibungslosen und problemlosen Übergang zu dieser Plattform und verbesserte unsere Gesamterfahrung.

💟 Bonus: Brain MAX ist Ihr KI-gestützter Desktop-Begleiter, der die Personalisierung von Ereignissen mühelos und wirkungsvoll macht. Durch die umfassende Integration Ihrer Teilnehmerlisten, E-Mails, Feedback-Formulare und Marketing-Tools bringt Brain MAX alle Ihre Ereignis-Daten an einem Ort zusammen. Mit der Sprach-zu-Text-Funktion können Sie schnell die Präferenzen, Sonderwünsche oder Notizen der Teilnehmer erfassen, und Brain MAX nutzt mehrere führende KI-Modelle, um diese Informationen zu analysieren, Ihr Publikum zu segmentieren und maßgeschneiderte Erlebnisse für jeden Teilnehmer vorzuschlagen. Außerdem können Sie damit personalisierte Kommunikation automatisieren, Session-Tracks empfehlen und sogar VIPs oder besondere Interessen kennzeichnen – so fühlen sich alle Teilnehmer wertgeschätzt und eingebunden.

4. Dynamic Yield (am besten geeignet für rein algorithmische Empfehlungen für Sitzungen und Inhalte)

via Dynamic Yield

Dynamic Yield ist ein echter Spezialist für Erlebnisoptimierung und nutzt leistungsstarke Deep-Learning-Algorithmen, um jeden digitalen Touchpoint vorherzusagen und zu personalisieren.

Für Veranstalter bedeutet dies, dass sie den Teilnehmern algorithmische Empfehlungen für die nächste Sitzung, den relevantesten Redner oder die Inhalte, die sie herunterladen sollten, anbieten können – alles basierend auf ihrem Echtzeit-Engagement. So wird Ihre Veranstaltungsplattform zu einer ständig optimierten, personalisierten Empfehlungsmaschine.

Die besten Features von Dynamic Yield

Prognostizieren Sie mithilfe von Deep Learning algorithmisch die Interessen der Teilnehmer, um die nächste relevante Sitzung, den nächsten Redner oder das nächste Produkt zu empfehlen.

Als Anbieter bieten Sie eine erweiterte Besuchersegmentierung basierend auf psychografischen Faktoren, Echtzeitverhalten und Kaufhistorie.

Nutzen Sie multivariate A/B-Tests über alle digitalen Touchpoints hinweg, um Inhalte kontinuierlich zu optimieren und Personalisierung anzubieten.

Unterstützen Sie die Omnichannel-Bereitstellung, sodass dieselben Personalisierungsregeln für Web, mobile Apps und E-Mails gelten.

Limitierungen von Dynamic Yield

Die Plattform ist für Unternehmen konzipiert und erfordert hohe jährliche Investitionen, sodass sie für kleinere Organisationen unzugänglich ist.

Der Implementierungsprozess kann recht technisch sein und erfordert erhebliche technische Ressourcen.

Preise von Dynamic Yield

Einstiegspreis: ca. 2.917 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Dynamic Yield Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 150 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Dynamic Yield?

Ein Benutzerkommentar lautet:

Dynamic Yield ist eine erstklassige Personalisierungsplattform, die unseren Aufwand für die Personalisierung über mehrere Marken erheblich reduziert hat. Dank der robusten Segmentierungs- und Targeting-Tools können wir wirkungsvolle, datengesteuerte Kampagnen im Web, auf Mobilgeräten und per E-Mail durchführen und so ein nahtloses Omnichannel-Erlebnis schaffen. Die Test- und Optimierungsfunktionen, darunter A/B- und multivariate Tests, waren für die kontinuierliche Verbesserung von entscheidender Bedeutung, während die nahtlose Integration in unsere Technologieplattform die Workflows vereinfacht. Das Support-Team von Dynamic Yield ist außergewöhnlich und bietet proaktive Beratung, die es unseren Teams ermöglicht, selbstbewusst innovativ zu sein. Insgesamt ist es ein unschätzbares tool, um die Personalisierung zu skalieren und messbare Ergebnisse zu erzielen.

Dynamic Yield ist eine erstklassige Personalisierungsplattform, die unseren Aufwand für die Personalisierung über mehrere Marken erheblich erweitert hat. Dank der robusten Segmentierungs- und Targeting-Tools können wir wirkungsvolle, datengesteuerte Kampagnen im Web, auf Mobilgeräten und per E-Mail durchführen und so ein nahtloses Omnichannel-Erlebnis schaffen. Die Test- und Optimierungsfunktionen, darunter A/B- und multivariate Tests, waren für die kontinuierliche Verbesserung von entscheidender Bedeutung, während die nahtlose Integration in unsere Technologieplattform die Workflows vereinfacht. Das Support-Team von Dynamic Yield ist außergewöhnlich und bietet proaktive Beratung, die es unseren Teams ermöglicht, selbstbewusst innovativ zu sein. Insgesamt ist es ein unschätzbares tool, um die Personalisierung zu skalieren und messbare Ergebnisse zu erzielen.

So implementieren Sie personalisierte Workflows für Ereignisse

Die Ausbreitung der Arbeit ist einer der Hauptgründe, warum Personalisierung scheitert.

Teilnehmerinformationen befinden sich im Registrierungstool. Inhalte befinden sich in gemeinsam genutzten Laufwerken. E-Mail-Varianten befinden sich in einer Marketingplattform. Aktualisierungen zu Referenten kommen in Slack an. Notizen gehen in Tabellen verloren. Wenn Informationen über verschiedene Tools und Kanäle verstreut sind, reagieren Teams am Ende nur noch, anstatt zu planen, und die Personalisierung wird zu einem Flickenteppich aus Last-Minute-Aufgaben.

Veranstalter benötigen ein zuverlässiges System, das Teilnehmerdaten, Produktion von Inhalt, Kampagnenressourcen, Aufgabenverteilung und Nachverfolgung der Leistung in einem einzigen, übersichtlichen System zusammenfasst. Das Ergebnis ist ein Personalisierungs-Workflow, der vorhersehbar, wiederholbar und viel einfacher zu skalieren ist.

Im Folgenden erfahren Sie, wie Veranstaltungsteams dies einrichten können und warum es einen echten operativen Wert schafft.

Zentralisieren Sie alle Personalisierungsaufgaben in einem Workspace

Wenn die Personalisierungsarbeit fragmentiert ist, verschwenden Teams Stunden damit, den Speicherort der Informationen zu suchen oder Details erneut zu bestätigen.

Ein strukturierter Workspace für Teilnehmer kann Folgendes umfassen:

• Eine Profildatenbank für die Nachverfolgung von Interessen, Zielen, Präferenzen und Verhaltensweisen • Benutzerdefinierte Felder, die Ihre Ereignisse oder Segmentierungsanforderungen widerspiegeln • Listen für Aktivitäten vor, während und nach dem Ereignis • Ordner für Inhalte, Kampagnen und Ressourcen für Sitzungen

Organisieren Sie alle Dateien mühelos mit ClickUp Projekt-Hierarchie und sorgen Sie für einen einfachen Zugriff, wann immer Sie ihn benötigen.

ClickUp bietet Teams eine einzige Informationsquelle, sodass alle auf derselben Grundlage arbeiten können. Anstatt zwischen Tabellenkalkulationen, Slack-Threads und Registrierungsexporten hin- und herzuwechseln, kann das gesamte Team den gesamten Personalisierungsplan an einem Ort einsehen. Dies reduziert Doppelarbeit und verringert Fehler, die durch veraltete oder nicht übereinstimmende Informationen verursacht werden.

Der Wert: Weniger Missverständnisse, schnellere Planung und ein einheitlicheres Erlebnis für die Teilnehmer.

Erstellen Sie Pipelines für den Inhalt, die mit personalisierten Botschaften Schritt halten

Personalisierung hat einen Dominoeffekt auf Teams für den Inhalt.

Eine allgemeine Agenda erfordert möglicherweise nur eine Reihe von E-Mails, aber eine personalisierte Agenda kann Dutzende von Variationen erfordern. Ohne einen strukturierten Workflow verlangsamen Verzögerungen bei den Inhalten die gesamte Personalisierungsstrategie.

Eine Content-Pipeline hilft Teams dabei, dieses Volumen ohne Burnout zu produzieren. Tools wie ClickUp Aufgaben können hier zum Einsatz kommen, um Folgendes sicherzustellen:

• Jedes Asset hat einen eindeutigen Status wie „Entwurf“, „Überprüfung“, „Genehmigt“ oder „Geplant“. • Autoren, Designer und Prüfer arbeiten gemeinsam an derselben Aufgabe. • Informationen zu Referenten, Forschungsnotizen und Briefings bleiben als Anhänge mit den Inhalten verknüpft. • Abhängigkeiten verhindern, dass Dinge vorzeitig vorangetrieben werden, bevor sie fertig sind.

Auf diese Weise kann die Pipeline reibungslos auf Anfragen reagieren, wenn ein Segment eine eigene Sitzung oder eine neue Botschaft für eine bestimmte Interessengruppe benötigt.

Der Wert: Content-Teams bleiben organisiert, und die Personalisierung kommt nie aufgrund von Engpässen zum Erliegen.

Automatisieren Sie die Segmentierung der Teilnehmer, damit Teams diese nicht manuell sortieren müssen.

Die manuelle Segmentierung ist einer der Hauptgründe für Überlastung bei der Arbeit. Jemand exportiert eine Liste, filtert sie, sendet sie an die Marketingabteilung, führt eine weitere Bearbeitung durch, lädt sie in ein anderes tool hoch und versucht dann, alles auf dem neuesten Stand zu halten, wenn neue Anmeldungen eingehen.

Die Segmentierung kann im Hintergrund über Automatisierungen in ClickUp und KI-Agenten erfolgen:

Wenn ein Teilnehmer eine Auswahl aus Themen oder Zielen trifft, kann ClickUp Agent ihn automatisch mit einem Tag versehen.

Wenn jemand Interesse an mehreren Sitzungen zeigt, kann ein Mitarbeiter ihn einem Segment zuordnen.

Wenn neue Anmeldungen eingehen, können Features wie „KI Assign” und „KI Prioritize” diese in die richtigen Listen weiterleiten.

Das bedeutet, dass Teams nicht mehr stundenlang Namen sortieren oder fehlerhafte Listen korrigieren müssen. Stattdessen können sie Workflows erstellen, in denen sich die Segmentierung selbst aktualisiert und automatisch die richtigen Aufgaben oder Inhalte als Auslöser auslöst.

Der Wert: Schnellere Personalisierung, weniger Fehler und mehr Zeit für sinnvolle Arbeit.

Nutzen Sie ClickUp AI, um personalisierte Workflows mit schnellen Einblicken und maßgeschneiderter Unterstützung zu beschleunigen.

Personalisierungs-Workflows umfassen viele bewegliche Teile. Einladungen, Erinnerungen, Nachfassaktionen, Hinweise zu Sitzungen und Zusammenfassungen nach dem Ereignis erfordern jeweils mehrere Versionen, die auf unterschiedliche Zielgruppen zugeschnitten sind.

ClickUp AI hilft Teams dabei, diese Elemente schnell zu entwerfen:

• Zusammenfassungen für Teilnehmer basierend auf Interessen oder Verhalten • Kurzbeschreibungen der Höhepunkte des Ereignisses • E-Mail-Entwürfe für jedes Segment • Follow-up-Nachrichten, die auf das Verhalten des Teilnehmers während des Ereignisses zugeschnitten sind

Je mehr Segmente Sie unterstützen, desto mehr Zeit sparen Sie. Sehen Sie es sich in Aktion an!

Der Wert: Schnellere Produktion von Inhalten ohne Qualitätseinbußen.

Verfolgen Sie die Personalisierungsleistung in Echtzeit mit benutzerdefinierten Dashboards

Sobald der Personalisierungsaufwand live geht, müssen die Teams wissen, was funktioniert und was angepasst werden muss. Ihre Teams benötigen eine klare Ansicht über:

• Welche Segmente sind am interessantesten? • Welche Inhalte werden genutzt? • Welche Empfehlungen für Sitzungen erzielen die meisten Klicks? • Wo springen die Teilnehmer ab? • Welche Themen gewinnen an Bedeutung?

Mit ClickUp Dashboards können Sie diese Erkenntnisse schneller erfassen und Teams dabei unterstützen, schnell zu reagieren. Wenn ein Segment Networking-Ereignisse ignoriert, können Veranstalter ihre Botschaften entsprechend anpassen. Oder wenn etwas anderes im Trend liegt, können die Teams dann verwandte Sitzungen in den Vordergrund stellen.

Erhalten Sie sofortige KI-Zusammenfassungen und Updates mit ClickUp-Dashboards.

Der Wert: Die Personalisierung wird von Tag zu Tag intelligenter, da Teams auf Live-Daten reagieren können, anstatt auf Umfragen nach dem Ereignis zu warten.

Beginnen Sie mit vorgefertigten ClickUp-Vorlagen, die speziell für Teams bei Ereignissen entwickelt wurden.

Ein Personalisierungs-Framework von Grund auf neu aufzubauen, ist eine gewaltige Aufgabe. Hier finden Sie das Toolkit, mit dem Sie Ihre Workflows schneller zum Laufen bringen können:

ClickUp-Vorlage für Event-Marketing

Planen Sie Ihre Event-Aktionen von einem zentralen hub aus mit der ClickUp-Vorlage für Event-Marketing. Erstellen Sie einen Plan für Social-Media-Beiträge, E-Mail-Kampagnen, Referentenmaterialien und Fristen und verfolgen Sie dann den Fortschritt, während Ihr Team alle Inhalte erstellt, überprüft und veröffentlicht.

ClickUp-Vorlage für die Kampagnen-Nachverfolgung

Kostenlose Vorlage herunterladen Richten Sie Ihre Kampagnen anhand einheitlicher Kampagnenerkenntnisse aus – mit der ClickUp-Vorlage für Kampagnen-Nachverfolgung und -analyse.

Mit der ClickUp-Vorlage zur Kampagnen-Nachverfolgung haben Sie alle Ihre Kampagnen auf einen Blick. Vergleichen Sie die Leistung, überwachen Sie das Tempo über alle Kanäle hinweg und führen Sie die Synchronisierung von Eigentümern, Fristen und Ergebnissen durch, ohne mehrere Tabellenkalkulationen jonglieren zu müssen.

ClickUp-Vorlage für Pläne zum Event-Marketing

Kostenlose Vorlage herunterladen Planen Sie jedes Ereignis mühelos mit der ClickUp-Vorlage für Event-Marketingpläne.

Erstellen Sie mit der Vorlage für Event-Marketingpläne von ClickUp in wenigen Minuten eine vollständige Event-Marketingstrategie. Legen Sie Ziele fest, definieren Sie Zielgruppen, formulieren Sie Kernbotschaften und strukturieren Sie Ihre Aktion-Zeitleiste, damit Ihr gesamtes Team nach dem gleichen Spielplan arbeitet.

Herausforderungen und ethische Fragen bei der KI-gestützten Personalisierung von Ereignissen

Herausforderung Wie das in realen Ereignissen aussieht Ethische Überlegungen Wie Teams bei Ereignissen damit umgehen können Die richtigen Teilnehmerdaten erfassen Teams sammeln zu viele oder zu wenige Daten, oder die Informationen sind über Registrierungstools, Apps und Tabellenkalkulationen verstreut. Die Teilnehmer sollten wissen, welche Daten erfasst werden und warum. Kommunizieren Sie die Datennutzung klar und deutlich, sammeln Sie nur die erforderlichen Daten und speichern Sie diese in einem sicheren System mit Sicherheit. Schutz des Datenschutzes der Teilnehmer Nachverfolgung des Standorts, Verhaltensdaten oder Netzwerkpräferenzen werden ohne ausreichende Transparenz erfasst. Die Teilnehmer sollten die Kontrolle über die Sichtbarkeit ihrer Daten und ihre Opt-in-Entscheidungen haben. Bieten Sie klare Opt-in-Möglichkeiten, ermöglichen Sie den Teilnehmern die Verwaltung ihrer Sichtbarkeit und vermeiden Sie versteckte Datenerfassung. Voreingenommenheit bei Empfehlungen Bestimmte Gruppen erhalten aufgrund unvollständiger Muster prominentere Vorschläge für Sitzungen oder Networking-Kontakte. KI-Systeme sollten Menschen nicht unfair lenken oder ihre Optionen einschränken. Überprüfen Sie Segmentdefinitionen, testen Sie Ergebnisse für verschiedene Profile und beziehen Sie Menschen in die Überwachung mit ein. Übermäßige Ansprache der Zielgruppen und Ermüdung der Teilnehmer Die Teilnehmer erhalten zu viele Benachrichtigungen oder zu spezifische Vorschläge, die sich aufdringlich anfühlen. Die Teilnehmer sollten sich nicht überwacht oder unter Druck gesetzt fühlen. Begrenzen Sie Benachrichtigungen, priorisieren Sie Relevanz und ermöglichen Sie den Teilnehmern, ihre Personalisierungseinstellungen anzupassen. Fehlinterpretation von Verhaltenssignalen Ein Teilnehmer klickt versehentlich auf ein Thema, meldet sich aus Bequemlichkeit für eine Sitzung an oder verlässt diese aufgrund von Terminüberschneidungen vorzeitig. Teilnehmer sollten nicht an ungenaue Profile gebunden sein. Kombinieren Sie Verhaltenssignale mit selbst angegebenen Interessen und ermöglichen Sie den Teilnehmern, ihre Präferenzen jederzeit zu aktualisieren. Ausgleich zwischen den Bedürfnissen der Sponsoren und dem Komfort der Teilnehmer Die Empfehlungen der Aussteller wirken zu kommerziell oder drängen die Teilnehmer zu Unterhaltungen, die sie nicht gewünscht haben. Die Teilnehmer sollten die Kontrolle über die Interaktionen mit Sponsoren haben. Geben Sie einer Beschreibung für gesponserte Vorschläge den Vorzug und vermeiden Sie erzwungene Interaktionen. Transparenz bei der Personalisierung gewährleisten Die Teilnehmer wissen nicht, warum sie bestimmte Empfehlungen erhalten. Die Menschen haben ein Recht darauf, zu verstehen, wie Personalisierung funktioniert. Geben Sie einfache Erklärungen wie „Vorgeschlagen, weil Sie Interesse an ... gezeigt haben“ an. Barrierefreiheit und Fairness gewährleisten Die Personalisierung begünstigt Teilnehmer, die vorrangig digitale Medien nutzen, während andere keine Empfehlungen erhalten. /AI sollte den Zugang verbessern, nicht die Kluft vergrößern Bieten Sie gedruckte Zusammenfassungen, Helpdesks vor Ort und alternative Möglichkeiten zum Erhalt von Empfehlungen an. Vermeidung der Abhängigkeit von automatisierten Entscheidungen Teams verlassen sich vollständig auf Algorithmen für Segmentierung, Aktion für den Inhalt oder Matchmaking. Menschen sollten weiterhin für wichtige Entscheidungen verantwortlich bleiben. Beziehen Sie die Menschen mit ein, insbesondere VIPs, verschiedene Gruppen oder sensible Themen. Verantwortungsvoller Umgang mit Daten nach dem Ereignis Teams speichern das Verhalten der Teilnehmer noch lange nach dem Ereignis, ohne dass es klare Aufbewahrungsregeln gibt. Die Teilnehmer sollten die Kontrolle darüber haben, wie lange Daten gespeichert werden. Legen Sie Aufbewahrungsfristen fest, anonymisieren Sie alte Daten und ermöglichen Sie den Teilnehmern, die Löschung zu beantragen.

Personalisieren Sie Ihre Ereignisse mit ClickUp AI

Personalisierte Ereignisse sind keine nette Überraschung mehr. Die Teilnehmer erwarten Erlebnisse, die für ihre Ziele relevant sind, einfach zu navigieren sind und die investierte Zeit wert sind. KI gibt den Teams die Möglichkeit, dies in großem Umfang zu bieten, aber nur, wenn die Arbeit hinter den Kulissen organisiert, konsistent und mit Verbindungen verbunden ist.

Hier macht ClickUp einen bedeutenden Unterschied. Personalisierung hängt von sauberen Daten, schneller Inhaltserstellung, koordinierten Teams und der Fähigkeit ab, sich an veränderte Verhaltensweisen der Teilnehmer anzupassen. ClickUp vereint all dies an einem Ort. Teams können Profildatenbanken aufbauen, segmentierte Kampagnen planen, Inhaltspipelines verwalten, wiederholende Aufgaben automatisieren und die Leistung in Echtzeit überwachen. Alles befindet sich in einem System, was weniger Lücken, weniger Fehler und eine reibungslosere, zielgerichtete Teilnehmererfahrung bedeutet.

Das Ergebnis ist ein Ereignis, das sich eher durchdacht als als Transaktion anfühlt. Die Teilnehmer entdecken Inhalte, die ihren Interessen entsprechen. Aussteller führen bessere Unterhaltungen. Veranstalter gewinnen klarere Einblicke. Und das gesamte Ereignis verläuft mit weniger manuellem Aufwand.

✅ Probieren Sie ClickUp aus und erleben Sie noch heute den Unterschied!

Häufig gestellte Fragen

Sammeln Sie nur die Informationen, die Ihnen dabei helfen, die Teilnehmererfahrung individuell anzupassen. Dazu gehören in der Regel Interessen, Rolle, Präferenzen für bestimmte Sitzungen, Anforderungen an die Barrierefreiheit und Verhaltenssignale wie angesehene Themen oder gespeicherte Sitzungen. Vermeiden Sie es, unnötige Details zu sammeln, und erklären Sie klar und deutlich, wie die Daten verwendet werden.

Ja. Wenn Teilnehmer Inhalte und Empfehlungen erhalten, die ihren Zielen entsprechen, besuchen sie mehr Sitzungen, engagieren sich stärker und zeigen sich zufriedener. Auch Aussteller profitieren davon, da die Empfehlungen ihnen helfen, mit Teilnehmern in Kontakt zu treten, die wirklich an ihren Lösungen interessiert sind.

Kombinieren Sie selbst angegebene Interessen mit Verhaltenssignalen, überprüfen Sie Empfehlungen für verschiedene Teilnehmergruppen und beziehen Sie Menschen weiterhin in wichtige Entscheidungen ein. Teams sollten Vorschläge regelmäßig testen, um sicherzustellen, dass sie bestimmte Rollen, Branchen oder demografische Gruppen nicht unfair begünstigen.

Auf jeden Fall. Bei kleineren Ereignissen sind die Verbesserungen oft sogar noch größer, da die Teilnehmer Anleitungen erhalten, die ihnen helfen, das Beste aus begrenzten Sitzungen oder kürzeren Zeitplänen herauszuholen. Einfache Maßnahmen wie maßgeschneiderte Tagesordnungen oder segmentierte E-Mails können ohne komplexe Systeme eine bedeutende Wirkung erzielen.

Aktualisieren Sie Empfehlungen, sobald sich das Verhalten der Teilnehmer ändert. Dies kann nach dem Einchecken zu einer Sitzung, dem Setzen eines Lesezeichens oder einer Aktivität innerhalb der Event-App der Fall sein. Dank Echtzeit-Updates können die Teilnehmer während des gesamten Ereignisses Sitzungen und Erlebnisse entdecken, die ihren sich wandelnden Interessen entsprechen.