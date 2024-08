9 KI-Tools für ein reibungsloseres Veranstaltungsmanagement im Jahr 2024

Planen Sie die größte Veranstaltung des Jahres für Ihr Unternehmen? Von der Planung von Social-Media-Posts über das Ticketing bis hin zur Auswahl des Veranstaltungsortes haben Sie alle Hände voll zu tun, um den Teilnehmern ein unvergessliches Erlebnis zu bieten.

Aber bei der Planung von Veranstaltungen gibt es eine Menge beweglicher Teile, und Sie sind auch nur ein Mensch. Warum lassen Sie nicht künstliche Intelligenz (KI) einen Teil der schweren Arbeit für Sie erledigen?

Selbst die erfahrensten Veranstaltungsorganisatoren profitieren von der Automatisierung. Ob es sich um Check-Ins und die Veranstaltungsregistrierung, die Nachrichtenübermittlung auf Ihrer Eventmanagement-Plattform oder die Verwaltung von Veranstaltungsplänen handelt, es gibt eine KI-Tool um Ihnen Zeit zu sparen.

In diesem Leitfaden zeigen wir Ihnen, wie Sie das richtige KI-Ereignisverwaltungstool auswählen und stellen Ihnen neun unserer Favoriten vor. 🛠️

Die Planung einer internationalen Konferenz unterscheidet sich erheblich von der Planung eines großen B2B-Geschäftsmeetings für Ihr Vertriebsteam. Veranstaltungen haben ihre Eigenheiten. Wenn Sie also nach einem KI-Veranstaltungsmanagement-Tool suchen, achten Sie auf hilfreiche Funktionen wie:

Workflow-Automatisierung: Sie wollen ein Event-Management-Tool, dasden Planungsprozess vereinfacht so weit wie möglich vereinfacht. Achten Sie auf KI-Technologie, die Algorithmen des maschinellen Lernens nutzt, um die Auswahl des Veranstaltungsortes zu optimieren,zeitpläne für Veranstaltungenoder die Einstellungen der Veranstaltungsplattform für virtuelle Veranstaltungen

Teilnehmermanagement: Lassen Sie KI die Zügel bei der Teilnehmerregistrierung und dem Check-in in die Hand nehmen. Wenn Sie das richtige KI-Tool wählen, kann es sogar Matchmaking für Event-Networking-Gelegenheiten übernehmen

Hilfe beim Marketing: Brauchen Sie Hilfe beim Schreiben von Beiträgen für soziale Medien oder bei der Erstellung der perfekten Werbe-E-Mail? KI für das Veranstaltungsmanagement hält Ihnen den Rücken frei. Sie kümmert sich um alle Arten von Marketingmaßnahmenvon der Erstellung von Texten über Grafiken bis hin zu Videos

Datenanalytik: Bringen Sie Ihre zukünftigen Veranstaltungen auf Vordermann. Die künstliche Intelligenz zieht Daten aus Ihrem Eventmanagement-Tool und erkennt schnell interessante Trends in Bezug auf das Engagement der Teilnehmer, Nachfassaktionen und mehr. Wenn Sie jedes Mal, wenn Sie versuchen, demografische Daten zu betrachten, die Augen verdrehen, können KI-Tools in nur wenigen Minuten wertvolle Erkenntnisse gewinnen

Veranstaltungsplaner sind es gewohnt, mit der Menüauswahl zu jonglieren, Gastredner zu buchen und zu verhandeln veranstaltungsort-Verträge . Aber warum sollten Sie sich mehr Arbeit machen als nötig?

Veranstaltungsprofis haben jetzt die Möglichkeit, künstliche Intelligenz in den Mix einzubringen. Diese Tools wurden entwickelt, um Arbeitsabläufe zu automatisieren, wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen und die Veranstaltungslogistik zu entlasten. Das Ergebnis? Erfolgreichere Veranstaltungen, mehr Veranstaltungsdaten und eine Menge Zeitersparnis.

Wenn Sie bereit sind, Ihren eigenen KI-Gefährten zu finden, sind Sie hier genau richtig. Blättern Sie durch und testen Sie unsere neun bevorzugten KI-Lösungen event-Management-Tools für 2024.

ClickUp AI ermöglicht es Vertriebsteams, ihre Kommunikation sicherer zu gestalten, indem sie E-Mail-Texte prüfen, kürzen oder verfassen

Sie wollen eine App für die Eventplanung, die alles kann? ClickUp ist vor allem als Projektmanagement-Plattform bekannt, aber unser KI-Tool ist definitiv etwas, das man sich auf die Fahne schreiben sollte. 🦾

Mit Hunderten von forschungsgestützten Eingabeaufforderungen, ClickUp AI ist der einzige KI-gestützte Assistent, der auf Ihre Rolle als Veranstaltungsplaner zugeschnitten ist. Ganz gleich, ob Sie Hilfe bei der Suche nach Anbietern, einem Veranstaltungsort, Referenten oder Sitzungsthemen benötigen, ClickUp AI ist leistungsstark genug, um selbst die schwierigsten Aufgaben für eine erfolgreiche Veranstaltungsplanung zu erledigen. Sie können ClickUp AI auch verwenden, um:

Aufgaben für das Veranstaltungsmanagement in ClickUp zu generieren

Veranstaltungspläne schreiben und nutzenvorlagen für die Veranstaltungsplanung* Brainstorming für unkonventionelle Ideen für Firmenveranstaltungen, die Ihre Teilnehmer begeistern werden

Inhalte für Veranstaltungen erstellen

Da ClickUp AI in ClickUp-Projekte und -Aufgaben integriert ist, war es noch nie so einfach, alle Ihre Veranstaltungsaufgaben an einem Ort zu verfolgen. Halten Sie Ihr Team in der Verantwortung und sehen Sie Ihren Fortschritt in einem anpassbaren ClickUp Dashboard.

Außerdem verfügt ClickUp über Hunderte von Vorlagen, die Ihnen die ganze Arbeit abnehmen, so dass Sie kaum einen Finger rühren müssen. Sehen Sie sich die ClickUp Veranstaltungsmanagement-Vorlage um Aufgaben und Fristen zu protokollieren, mit Ihrem Planungsteam zusammenzuarbeiten und Ihr Budget zu überwachen.

ClickUp beste Eigenschaften

ClickUp Aufgaben halten Sie Ihr Team für die Einhaltung von Fristen verantwortlich

Visualisieren Sie Ihren Fortschritt mitClickUp's Echtzeit Dashboards Sparen Sie jede Woche Stunden mitClickUp-Vorlagen Schalten Sie den Workflow Ihrer Veranstaltungsplanung auf Autopilot mitClickUp-Automatisierungen ClickUp Einschränkungen

ClickUp AI ist nur für kostenpflichtige Abonnements verfügbar

Einige ClickUp-Benutzer fühlen sich bei der ersten Anmeldung eingeschüchtert, weil es so viele Tools zu testen gibt

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,300+ Bewertungen)

4.7/5 (8,300+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

2. ChatGPT

Über ChatGPT ChatGPT von OpenAI hat bei seinem Debüt im Jahr 2022\ fast das Internet zerstört. Es ist nicht das fortschrittlichste KI-Tool für das Eventmanagement, aber wenn Sie Hilfe bei textbasierten Medien benötigen, ist dies ein großartiges kostenloses Tool, das Sie in Ihrer Tasche haben sollten.

ChatGPT ist ideal, um Ideen und Inspiration zu finden. Teilen Sie die Informationen Ihrer Zielgruppe mit, worum es bei der Veranstaltung geht und welche Ergebnisse Sie erzielen möchten. Es wird nicht auf Anhieb perfekt sein, aber mit ein wenig Aufforderung wird die KI Ihnen genau das geben, was Sie brauchen.

ChatGPT beste Eigenschaften

Verwenden Sie den Chatbot fürbrainstorming-Sitzung themen oder Ideen für Veranstaltungsorte

Erstellen Sie Veranstaltungspläne, die mehr potenzielle Teilnehmer anziehen

Erstellen von Werbetexten für Veranstaltungen, digitalen Check-in-Abläufen und mehr für Ihre Veranstaltungswebsite

ChatGPT-Einschränkungen

ChatGPT ist häufig nicht erreichbar

ChatGPT kann keine Multimediainhalte erstellen oder den aktuellen Inhalt verwaltenplanungsprozess für Veranstaltungen ChatGPT Preise

Frei

Plus: $20/Monat pro Benutzer

ChatGPT Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (340+ Bewertungen)

4.7/5 (340+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (20+ Bewertungen)

3. Soundraw

Über Soundraw Während ChatGPT nur Textinhalte generiert, erzeugt Soundraw ausschließlich AI-Musik. Wenn Ihre Veranstaltungsplaner auf der Suche nach fetzigen Beats für eine bevorstehende DJ-Tanzparty sind, ist Soundraw genau das Richtige für Sie. 💃🏾

Mit Soundraw müssen Sie keine Musiklizenzen mehr erwerben, sondern können ganz individuelle Tracks für Ihr Unternehmen oder Ihre Veranstaltung erstellen. Fügen Sie einfach ein paar Texteingaben hinzu, und das KI-Event-Tool übernimmt den Rest.

Mit diesem Tool lässt sich zwar nicht die gesamte Veranstaltung planen, aber es ist dennoch eine gute Option für Eventmanager, die maßgeschneiderte Musik für ein begrenztes Budget benötigen.

Soundraw beste Eigenschaften

Erstellen Sie Ihre eigenen einzigartigen Tracks für einzigartige Veranstaltungen

Erzeugen Sie unbegrenzte Musik aus Eingaben für Stimmung, Genre und Länge

Anpassen von Songs mit dem Soundraw-Musikmixer

Soundraw Einschränkungen

Soundraw enthält keine Tools zur Veranstaltungsplanung oder Logistik

Soundraw hat eine begrenzte Auswahl an Stimmungen und Genres

Preise für Soundraw

Frei

Ersteller: $16.99/Monat, jährliche Abrechnung

$16.99/Monat, jährliche Abrechnung Künstler: $29.99/Monat, jährliche Abrechnung

Soundraw Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Kapitelra: N/A

4. Jaspis

Über JaspisJaspis ist auf markengeschützte KI-Inhalte spezialisiert. Wie ChatGPT arbeitet es hauptsächlich mit textbasierten Inhalten, verfügt aber auch über Marketingfunktionen, um Ihre Veranstaltung bekannt zu machen. Nutzen Sie die KI von Jasper, um Blogs zu schreiben, eine inhaltskalender , planen Sie Kampagnen für soziale Medien, optimieren Sie Inhalte für SEO und führen Sie integrierte Marketingkampagnen durch.

Wenn Sie jedoch Bilder benötigen, hat Jasper auch dafür eine Lösung. Der KI-Kunstgenerator von Jasper erstellt hochauflösende, lizenzfreie Bilder für Veranstaltungen. Natürlich kann es etwas dauern, bis Sie genau das bekommen, was Sie brauchen, aber es ist immer noch schneller als das Durchblättern von Stockfoto-Websites.

Jasper beste Eigenschaften

Geben Sie Ihren Tonfall ein, und Jasper wird sein Bestes tun, um Ihre Markenpersönlichkeit zu treffen

Generieren Sie KI-Grafiken mit nur ein paar Textanweisungen

Nutzen Sie die über 50 Vorlagen von Jasper für die Texterstellung

Einschränkungen von Jasper

Jaspers AI-Grafikgenerator erzeugt nicht immer hochwertige Bilder

Einige Benutzer sagen, dass die Tonwertanpassungstechnologie von Jasper nicht immer gut funktioniert

Preise für Jasper

Creator: $39/Monat für einen Benutzer

$39/Monat für einen Benutzer Teams: $99/Monat für drei Benutzer

$99/Monat für drei Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

Jasper Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1,200+ Bewertungen)

4.7/5 (1,200+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (1,800+ Bewertungen)

5. Lumen5

Über Lumen5 Lumen5 ist eine intuitive Drag-and-Drop-Videoplattform. Sie ist Lösungen wie PowerPoint sehr ähnlich, d. h. wenn Sie eine Diashow für eine Präsentation erstellen können, können Sie auch ein Video in Lumen5\ erstellen. 📽️

Lumen5 ist in erster Linie eine DIY-Videoplattform, verfügt aber auch über ein KI-Tool für das Eventmanagement. Die KI-Funktion wandelt Blogs automatisch in Videos um, was die Zeit, die Sie für die Promotion der Highlights nach der Veranstaltung in den sozialen Medien aufwenden müssen, erheblich reduziert.

Lumen5 beste Eigenschaften

Konvertieren Sie geschriebenen Text in Videos

Hunderte von Vorlagen von Lumen5 ansehen

Zugriff auf lizenzierte Bilder und Videos von Unsplash und Shutterstock

Einschränkungen von Lumen5

Einige Nutzer sagen, die Vorlagen seien begrenzt

Andere Nutzer sagen, dass die Audio-Funktionen, wie z.B. Voiceover, noch etwas Arbeit benötigen

Preise für Lumen5

Basic: $19/Monat, jährliche Abrechnung

$19/Monat, jährliche Abrechnung Starter: $59/Monat, jährliche Abrechnung

$59/Monat, jährliche Abrechnung Professional: $149/Monat, jährliche Abrechnung

$149/Monat, jährliche Abrechnung Kunden: Preise auf Anfrage

Lumen5 Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (60+ Bewertungen)

4.5/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (130+ Bewertungen)

6. Marketing CoPilot

Über Marketing CoPilot Sie suchen ein Tool für das Veranstaltungsmarketing? Marketing CoPilot hilft Ihnen dabei. Diese marketing-Kalender und das Verkaufstrichter-Tool unterstützt die Förderung von Veranstaltungen. Wenn Sie also die Teilnahme an Veranstaltungen steigern möchten, könnte dies das richtige Tool für Sie sein.

Das KI-Tool von Marketing CoPilot basiert auf ChatGPT, fügt den Antworten jedoch eine Ebene mit marketingorientiertem Wissen hinzu, um Ihnen relevantere Informationen zu liefern. Dieses Tool ist für B2B konzipiert. Wenn Sie also eine große Branchenkonferenz planen, die sich an Führungskräfte richtet, übernimmt Marketing CoPilot die Erstellung des Trichters, die Werbung und die Verarbeitung der Teilnehmerdaten für Sie.

Marketing CoPilot beste Eigenschaften

Generieren Sie KI-Inhalte mit dem ChatGPT-gesteuerten KI-Tool von Marketing CoPilot

Erstellen Sie eine einzigartige Content-Strategie und generieren Sie Texte mit der KI-Eventmanagement-Software

Marketing CoPilot arbeitet gut mit Microsoft-Lösungen zusammen, wenn Sie also ein Microsoft-Unternehmen sind, ist dies ein Volltreffer

Einschränkungen von Marketing CoPilot

Marketing CoPilot hat nicht viele Bewertungen

Dieses KI-Tool konzentriert sich mehr auf Trichter, Umsatz und Marketing als auf die eigentliche Veranstaltungsplanung

Preise für Marketing CoPilot

Kontakt für Preise

Marketing CoPilot Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

7. Murf

Über Murf Möchten Sie die Teilnehmer einer Konferenz mit einem professionell klingenden Sprecher durch die Konferenz führen? Es ist nicht nötig, einen Sprecher zu engagieren: Verwenden Sie Murf, um KI-Sprachaufnahmen zu erstellen. 🎤

Dieses KI-Veranstaltungsmanagement-Tool erstellt Sprachaufnahmen in Studioqualität, die wie die Stimmen von echten Menschen klingen. Verwenden Sie Murf für Konferenzankündigungen, Videos und Präsentationen bei Ihrer nächsten Veranstaltung. Sie können Murf nach Belieben anpassen, so dass dieses Tool ein Traum für jedes Unternehmen ist, das in wenigen Minuten individuelle Sprachaufnahmen erstellen muss.

Murf beste Eigenschaften

Erzeugen Sie einzigartige, professionelle Voiceovers mit der Murf-Text-to-Speech-Technologie

Verwenden Sie das Klonen von Stimmen, um vorhandenes Audio zu imitieren

Hinzufügen von Sprachaufnahmen zu Videos und Google Slides

Murf-Einschränkungen

Einige Nutzer sagen, dass Murfs Sprachausgabe gelegentlich roboterhaft klingt

Die Sprachfilter sind nicht so fortschrittlich, wie manche Nutzer es sich wünschen würden

Murf Preise

Kostenlos

Basic: $19/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$19/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Pro: 26 $/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

26 $/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Enterprise: $75/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

Murf Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (90+ Bewertungen)

4.6/5 (90+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (4 Bewertungen)

8. Taskade

Über Taskade Taskade bezeichnet sich selbst als ein All-in-One-KI-Tool. Es ist nicht speziell auf die Veranstaltungsplanung ausgerichtet, aber seine fünf KI-gestützten Tools vereinheitlichen Ihre Arbeit und sparen Zeit.

Wenn Sie eine ChatGPT-ähnliche Erfahrung wünschen, chatten Sie mit der KI von Taskade, um Inhalte zu generieren, die auf allgemeine Aufgaben der Veranstaltungsplanung zugeschnitten sind. Die KI lässt sich auch mit anderen Taskade-Funktionen integrieren, damit Sie mehr Arbeit in weniger Zeit erledigen können.

Taskade beste Eigenschaften

Wählen Sie aus über 700 integrierten automatisierten Aufgaben

Visualisieren Sie Notizen mit Echtzeit-Synchronisation

Generieren Sie AI Mind Maps und Arbeitsabläufe in Sekundenschnelle

Taskade Einschränkungen

Taskade ist keine Event-App, daher fehlen einige für die Eventplanung spezifische Funktionen

Preise für Taskade

Pro: $19/Monat für bis zu 10 Benutzer, jährliche Abrechnung

$19/Monat für bis zu 10 Benutzer, jährliche Abrechnung Business: 49$/Monat für bis zu 25 Benutzer, jährliche Abrechnung

49$/Monat für bis zu 25 Benutzer, jährliche Abrechnung Ultimate: 99$/Monat für bis zu 50 Benutzer, jährliche Abrechnung

Taskade Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (30+ Bewertungen)

4.7/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (40+ Bewertungen)

9. Namelix

Über Namelix Namelix ist kein reines KI-Tool für das Veranstaltungsmanagement, aber es beschleunigt dennoch bestimmte Aspekte der Veranstaltungsplanung. Es ist ein kostenloses Tool zur Generierung von Unternehmensnamen, das kurze, aber einprägsame Namen und Phrasen ausgibt. ✨

Wenn Sie auf der Suche nach cleveren Veranstaltungsnamen oder Slogans sind, ist Namelix das richtige Tool für Sie. Sein maschineller Lernalgorithmus ist in der Lage, bei der Nutzung zu lernen, sodass das Tool umso mehr relevante Optionen vorschlägt, je öfter Sie es aufrufen.

Namelix beste Eigenschaften

Generieren Sie einprägsame Veranstaltungsnamen oder Slogans

Ergebnisse nach Schlüsselwort, Länge und mehr filtern

Verwenden Sie Namelix häufiger, um die Plattform zu trainieren

Einschränkungen von Namelix

Namelix fehlt es an veranstaltungsspezifischen Funktionen

Es gibt nicht viele Bewertungen

Namelix Preise

Kostenlos

Namelix Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Kapitelra: N/A

Kombinieren Sie Veranstaltungstechnik mit Projektmanagement und mehr

Das Veranstaltungsmanagement ist ein delikater Tanz der Logistik. Zum Glück gibt es viele KI-Tools für das Eventmanagement, die Ihr Leben vereinfachen und Ihnen helfen, bessere Events zu planen.

Obwohl wir die KI-Tools auf dieser Liste lieben, benötigen Sie für die meisten von ihnen immer noch eine Handvoll anderer Tools, um eine Veranstaltung tatsächlich durchführen zu können.

Wenn Sie es leid sind, zwischen verschiedenen Plattformen zu wechseln (und wir können es Ihnen nicht verübeln), sollten Sie sich für ClickUp entscheiden. ClickUp vereint Ihr KI-Tool, Aufgaben, Vorlagen, Automatisierungen, Whiteboards und die Zusammenarbeit im Team auf einer einzigen Plattform.

Aber nehmen Sie nicht nur unser Wort dafür. Testen Sie ClickUp noch heute - es ist für immer kostenlos .