Die 11 besten Attio-Alternativen, die Sie im Jahr [Jahr] ausprobieren sollten

Die Anfangsphase eines Geschäfts ist schon chaotisch genug, da muss Ihr CRM nicht noch zusätzlich für Unordnung sorgen. Sie laden Ihre Leads hoch, richten ein paar Felder ein, binden Ihr Team ein ... und dann geht etwas schief. Eine Spalte lässt sich nicht für die Synchronisierung verwenden, ein Feld lässt sich nicht umbenennen oder die Hälfte Ihrer Daten verschwindet in einem Ordner, den Sie garantiert nicht erstellt haben.

Wenn Sie Attio in dieser Phase ausprobiert haben, können Sie das vielleicht nachvollziehen.

Wenn die Verwaltung Ihrer benutzerdefinierten Kundendaten in Ihrem CRM schwieriger wird als in Ihrer Tabellenkalkulation, ist dies ein Zeichen dafür, dass Sie sich nach Alternativen zu Attio umsehen sollten.

In diesem Blogbeitrag haben wir eine Liste mit Attio-Alternativen zusammengestellt, einschließlich ihrer Stärken, Schwächen und Preise sowie der Frage, für wen sie am besten geeignet sind. Beginnen wir mit der Suche! 🔭

Warum sollten Sie sich für Attio-Alternativen entscheiden?

Viele Attio-Benutzer berichten von Hindernissen bei der CRM-Implementierung, darunter langsamere Einarbeitung, unterbrochene Workflows und Limitierungen bei benutzerdefinierten Anpassungen.

Sehen wir uns einige häufige Gründe an, warum Teams nach Alternativen zu Attio suchen:

Unzuverlässiges Hochladen und Verarbeiten von Daten: Das Hochladen und Verarbeiten von Lead-Daten funktioniert nicht zuverlässig (selbst innerhalb der Kontolimits), was das Ergebnis fehlender Datensätze, ignorierter Attribute und Zeitverlust bei Workflows mit hohem Druck ist.

Eingeschränkte Flexibilität bei Systemobjektattributen: Kernattribute wie „Unternehmen“, „Personen“ und andere können nicht umbenannt werden, was Kernattribute wie „Unternehmen“, „Personen“ und andere können nicht umbenannt werden, was die Verbesserung des Vertriebsprozesses für Teams mit Nischen- oder nicht-traditionellen Workflows einschränkt.

Fehlende Sprachunterstützung für wichtige KI-Features: Anruf-Transkription, Anreicherung und andere KI-gestützte Features unterstützen derzeit kein Französisch, sodass mehrsprachige Teams diese Aufgaben manuell erledigen müssen.

Mangelnde Tiefe unter der Oberfläche: Einige Benutzer sind der Meinung, dass Attio zwar über eine benutzerfreundliche Oberfläche verfügt, aber wichtige CRM-Features wie KI, Datenmodellierung oder erweiterte Analysen und Automatisierung fehlen.

Lücken bei wichtigen Integrationen: Fehlende Verbindungen zu mehreren Tools, wie z. B. Amplitude, können Hindernisse für produktorientierte oder datengesteuerte Teams darstellen, die auf nahtlose Analyse-Workflows angewiesen sind.

🧠 Wissenswertes: Das moderne CRM hat zwei Pioniere: Robert und Kate Kestnbaum, die in den 1980er Jahren das „Datenbank-Marketing” eingeführt haben. Damit wurden zum ersten Mal Kundeninformationen digital gespeichert, um sie gezielt für die Kundenansprache nutzen zu können.

11 Attio-Alternativen auf einen Blick

Hier sehen Sie, wie diese CRM-Software im Vergleich abschneidet:

Tool Am besten geeignet für Beste Features Preise ClickUp Teams jeder Größe, die ein einheitliches Arbeitsmanagement, anpassbare Pipelines und eine vernetzte Zusammenarbeit über Projekte hinweg benötigen. Integriertes CRM mit anpassbaren Pipelines, Benutzerdefinierten Feldern, Zielen, KI-gestützten Erkenntnissen mit ClickUp Brain, Automatisierungen für Aktualisierungen der Phasen und Erinnerungen, Echtzeit-Chat, Zusammenarbeit an Dokumenten, Unternehmenssuche und visuellen Dashboards. Für immer kostenlos; benutzerdefinierte Anpassung für Unternehmen verfügbar HubSpot CRM Vertriebs- und Marketingteams, die gemeinsame Daten, Inbound-Automatisierung und die Nachverfolgung des Kundenlebenszyklus benötigen. Multi-Channel-Kommunikation mit Live-Chat und Chatbots, KI-Lead-Scoring, Zeitleiste mit automatischer E-Mail-/Anruf-/Protokoll-Synchronisierung, E-Mail-Vorlagen, Sequenzen, CMS und Marketing-Automatisierung über Add-On-Hubs, KI-Content-Writer Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 50 $/Benutzer/Monat Folk Beziehungsorientierte Teams, die Personalpipelines, Warm Outreach und schlanke CRM-Workflows verwalten Intelligente und magische Felder für personalisierte Interaktion, Automatisierung von Kampagnen und Sequenzen, gemeinsame Kontaktlisten und Notizen, Erfassung mit einem Klick aus LinkedIn/Gmail/Browser Kostenpflichtige Pläne ab 25 $/Benutzer/Monat Pipedrive Vertriebsteams, die visuelle Pipelines, Deal-Management und aktivitätsgesteuerte Workflows nutzen KI-Vertriebsassistent, anpassbare Pipelines, Webformulare und Chatbots, Kalenderplanung, mobile App, Nachverfolgung von Aktivitäten, E-Mail- und Kalendersynchronisierung Bezahlte Pläne ab 19 $/Benutzer/Monat Affinity Netzwerkorientierte Teams wie Risikokapitalgeber und Investmentfirmen, die auf Einführungen und Intelligenz bei Beziehungen angewiesen sind KI-Notizbuch, Beziehungsmapping, abgeleitete Verbindungen, angereicherte Kontakt-/Unternehmensdaten, Formelfelder für benutzerdefinierte Berechnungen, Mitarbeiterplätze Kostenpflichtige Pläne ab 2.000 $/Benutzer/Jahr Bigin von Zoho CRM Kleine Unternehmen und Freiberufler, die einfache, optimierte Pipelines benötigen Integrierte Telefonie, WhatsApp/SMS/soziale Kanäle, anpassbare Pipelines, mobile Apps, stufenbasierte Automatisierungen, visuelle Dashboards, rollenbasierte Zugriffskontrollen und Audit-Protokolle Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 9 $/Monat pro Benutzer Capsule CRM Benutzer und kleine Teams, die einen einfachen Kontakt- und Vertriebsmanager suchen Personen- und Organisationsprofile, Tracks für automatisierte Aufgabenabläufe, Kanban-Pipeline, Berichterstellung für Vertrieb und Aktivität, Kontaktorganisation über die Magical-Erweiterung Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 21 $/Benutzer/Monat Salesflare Teams, die eine automatisierte Datenerfassung und minimale manuelle Einträge wünschen Automatische Datenanreicherung aus E-Mails/Kalendern/sozialen Profilen, Drag-and-Drop-Pipeline, Nachverfolgung des Engagements, E-Mail-Sequenzen, KI-Lead-Scoring und Hotness-Benachrichtigungen Bezahlte Pläne ab 39 $/Benutzer/Monat EngageBay Budgetbewusste Teams, die CRM + Marketing-Automatisierung + Service-Tools in einem System wünschen Terminplanung, Landing Pages und Pop-ups, Segmentierung und Scoring, Power Dialer und Anrufaufzeichnung, Drag-and-Drop-Pipelines, Berichterstellung mit mehreren Modulen, Ticketing und Live-Chat Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 14,99 $/Benutzer/Monat Keap Dienstleistungsgeschäfte, die auf automatisierungsintensive Nachverfolgungen und Client-Workflows angewiesen sind Tag-basierte Segmentierung, Automatisierung der Journeys, integrierte Rechnungsstellung und Zahlungen, Checkout-Formulare, Zeitleisten für Aktivitäten und KI-Content-Assistent Benutzerdefinierte Preisgestaltung monday. com Einzelpersonen und Teams, die anpassbare Workflows auf einem flexiblen Arbeitsbetriebssystem benötigen Visuelle Boards, Pipeline-Nachverfolgung, gemeinsame Posteingänge, nahtlose Integration mit Google Workspace und Outlook, KI-Zeitleiste-Zusammenfassungen, Automatisierungsauslöser, Prognose-Dashboards Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Benutzer/Monat

👀 Freundlicher Tipp: Nicht alle Vertriebspipelines sind gleich. Passen Sie Ihre Pipeline-Phasen an Ihren Vertriebsprozess an – typische Phasen sind beispielsweise Lead-Qualifizierung → Erstgespräch → Angebot versendet → Verhandlung → Abschluss/Verlust. Sehen Sie sich diese kostenlosen Vorlagen für Vertriebspipelines an, um schnell mit dem Aufbau Ihrer eigenen Pipeline zu beginnen.

Die besten Attio-Alternativen

Jedes der Tools in dieser Liste bietet einen eigenen Ansatz für die Verwaltung von Kundendaten, die Einbindung von Clients, die Nachverfolgung von Pipelines und die Unterstützung von Vertriebs- oder Kundendienst-Teams:

1. ClickUp (Beste einheitliche Plattform für CRM, Projekte und Zusammenarbeit)

Modernes Kundenbeziehungsmanagement bedeutet die Nachverfolgung von Geschäften über komplexe Vertriebspipelines und die Automatisierung von Folge-Workflows. Dazu ist es erforderlich, Marketing- und Vertriebsteams zu koordinieren, Kundeninteraktionen zu dokumentieren und eine einzige Quelle für alle Informationen zu jeder Beziehung zu pflegen.

Wenn Ihr CRM getrennt von dem Ort existiert, an dem Ihr Team das Projektmanagement durchführt, Kundendokumente speichert und die Arbeit koordiniert, müssen Sie ständig zwischen verschiedenen Tools wechseln, um sich einen Überblick zu verschaffen.

Entdecken Sie ClickUp!

ClickUp ist der weltweit erste konvergierte KI-Workspace, der alle Apps, Daten und Workflows zusammenführt.

Erstellen Sie mit ClickUp CRM Ihr ideales System zum Speichern und Analysieren von Kontakten, Kunden und Geschäften.

Es fungiert sowohl als leistungsstarkes Vertriebs-CRM als auch als umfassende Arbeitsmanagement-Plattform. Ihre Vertriebspipeline, Kundendaten, Marketingautomatisierung und Vertriebsabläufe werden mit der tatsächlichen Arbeit Ihres Teams zur Betreuung dieser Kunden verknüpft.

ClickUp beseitigt alle Formen von Work Sprawl und bietet Ihnen 100 % Kontext, egal wo Sie sich befinden. Das Pipeline-Management hat eine direkte Verbindung zum Projektmanagement. Kundengespräche werden mit Support-Tickets und Produktanfragen verknüpft. Die Vertriebsautomatisierung löst Workflows in Ihrem gesamten Unternehmen aus, nicht nur innerhalb eines eigenständigen CRM-Tools.

CRM in ClickUp hat noch viel mehr zu bieten, also schauen wir uns das genauer an:

Organisieren und priorisieren Sie Ihre Arbeit mühelos

ClickUp Aufgaben stehen im Mittelpunkt Ihres Workspaces und bieten Ihnen eine flexible Struktur zur Zentralisierung von Kontexten. Jede Aufgabe kann einen Lead, einen Deal, eine Aktivität, eine Nachverfolgung oder eine Supportanfrage darstellen und gibt Ihnen Sichtbarkeit darüber, was Aufmerksamkeit erfordert und wer dafür verantwortlich ist.

Fügen Sie ClickUp-Benutzerdefinierte Felder zu Ihren ClickUp-Aufgaben hinzu, um Ihre CRM-Daten zu sortieren und zu filtern.

Mit ClickUp benutzerdefinierten Statussen, Mitarbeitern, Fälligkeitsdaten, Checklisten und Vertriebsautomatisierungen kann Ihr Team jede Interaktion in klare nächste Schritte umwandeln.

Verwenden Sie ClickUp-benutzerdefinierte Felder, um Aufgaben in umfangreiche, dynamische CRM-Datensätze umzuwandeln. Sie können beispielsweise Folgendes erstellen:

Deal-Wert (Währung) zur Nachverfolgung des erwarteten Umsatzes für jede Verkaufschance

Lead-Quelle (Ausklappen) zur Kategorisierung der Herkunft jedes Leads (Webformular, Empfehlung, Ereignis usw.)

Wahrscheinlichkeit des Abschlusses (Prozent) zur Prognose der Pipeline-Gesundheit mit Zuverlässigkeitsbewertung

💡 Profi-Tipp: Automatisieren Sie die Lead-Pflege und Nachverfolgung der Kampagnen, indem Sie Plattformen wie Gmail, HubSpot oder MailChimp mit ClickUp integrieren. Als Auslöser für automatisierte E-Mail-Sequenzen verwenden Sie die Phase, in der ein Lead erreicht ist (z. B. wenn ein Lead zu „Interessiert“ wechselt, senden Sie eine Fallstudie). Speichern Sie E-Mail-Interaktionen in ClickUp-Aufgaben, um sie leicht nachschlagen zu können. Bringen Sie Ihren gesamten Workspace mit über 1000 ClickUp-Integrationen auf eine einzige Plattform.

Optimieren Sie Ihre Pipelines sofort

ClickUp Brain, der KI-gestützte Assistent der Plattform, entlastet Sie aktiv bei Ihrer Arbeit. Er ist vollständig kontextbezogen, d. h. er versteht Ihre Aufgaben, Dokumente, vergangenen Unterhaltungen und Teamaktivitäten, um Ihnen Antworten zu geben.

Fordern Sie ClickUp Brain auf, Nachrichten für die Kommunikation mit Clients basierend auf Ihrem Workspace-Kontext zu entwerfen.

Mit den Funktionen des Projektmanagements können Sie Ihre Pipeline überprüfen, Engpässe aufdecken, Updates schreiben und sogar nächste Schritte für Geschäfte oder Kampagnen vorschlagen.

Wenn beispielsweise eine Instanz seit einer Woche nicht vorangekommen ist, markiert ClickUp Brain sie, erstellt einen Folgeauftrag und aktualisiert Ihre Pipeline-Zusammenfassung. Sie können es auch auffordern, vor dem nächsten Vertriebs-StandUp einen kurzen Überblick zu erstellen.

Hier sind einige Beispiel-Prompts: Fassen Sie alle Deals zusammen, die in den letzten sieben Tagen nicht vorangekommen sind, und schlagen Sie nächste Maßnahmen vor.

Entwerfen Sie eine Folge-Nachricht für potenzielle Kunden in der Phase „Verhandlung“, die diese Woche noch nicht geantwortet haben.

Verfassen Sie einen Statusbericht für die Outreach-Kampagne des ersten Quartals auf Grundlage der jüngsten Aktivitäten des Teams.

Und wenn Sie noch keine Erfahrung mit KI im Vertrieb haben oder der Meinung sind, dass die meisten KI-Ratschläge nur Hype sind, dann ist dies das richtige Video für Sie. Lassen Sie uns klar und deutlich aufschlüsseln, wie Sie KI für den Vertrieb einsetzen können: mit spezifischen Tools, Prompts und Vorlagen, die für Vertriebsteams wie Ihres funktionieren.

Automatisieren Sie wiederholende Arbeiten mit Automatisierungen

ClickUp Automatisierungen übernehmen die vorhersehbaren, sich wiederholenden Teile Ihres Workflows mit einfachen, von Ihnen festgelegten benutzerdefinierten Auslösern. Wenn beispielsweise ein neuer Lead als „qualifiziert” markiert wird, weist es die Aufgabe automatisch einem Vertriebsmitarbeiter zu, fügt ein Tag „Hohe Priorität” hinzu und verschiebt sie in die nächste Phase.

Erstellen Sie benutzerdefinierte ClickUp-Automatisierungen basierend auf einfachen „Wenn-dann“-Befehlen.

Hier sind einige Beispiele für Automatisierungen, die Sie einstellen können: Bringen Sie neue Leads in die richtige Phase

Benachrichtigen Sie Ihr Team automatisch, wenn der Wert eines Geschäfts einen bestimmten Schwellenwert überschreitet.

Behalten Sie veraltete Deals im Blick (wenn eine Aufgabe seit fünf Tagen nicht aktualisiert wurde).

Wie KI-Agenten Vertriebsmitarbeiter unterstützen

KI-Agenten für den Vertrieb sind wie eine Geheimwaffe in Ihrem Werkzeugkasten, sodass sich Ihr Team auf den Aufbau von Beziehungen und die Entwicklung von Strategien konzentrieren kann.

Richten Sie benutzerdefinierte Auslöser ein, um zeitaufwändige, sich wiederholende Aufgaben mit ClickUp Autopilot Agents zu automatisieren.

Hier sind die Arten von Agenten, die Sie einrichten können:

Lead-Scoring-Agenten : Schnelle Bewertung und Priorisierung von Leads auf der Grundlage datengestützter Erkenntnisse

Kommunikations-Bots : Verwalten Sie erste Kundeninteraktionen oder Nachfassaktionen.

Datenanalyse-Agenten : Sammeln und verarbeiten Sie Zahlen, um umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen.

Agenten für Wettbewerbsbeobachtung und -analyse : Beobachten Sie Markttrends und die Leistung Ihrer Mitbewerber.

Terminplaner: Koordinieren Sie Meetings und verwalten Sie Ihren Kalender mühelos.

Überwachen Sie Leistung und KPIs auf einen Blick

Echtzeit-Dashboards bieten eine klare Ansicht über die Vertriebsleistung, den Fortschritt von Geschäften und die Kundenbindung. Verwenden Sie Widgets für die Berichterstellung, um wichtige Metriken zu verfolgen und Engpässe zu identifizieren, bevor sie sich auf die Geschäftsergebnisse auswirken.

ClickUp Dashboards bieten einen Echtzeit-Überblick über die Leistung Ihrer Vertriebspipeline.

Erstellen Sie ein personalisiertes CRM-Dashboard mit Karten, die auf bestimmte KPIs zugeschnitten sind, um datengestützte Entscheidungen zu treffen.

Mit diesen Karten können Sie ein benutzerdefiniertes Dashboard erstellen, das zum lebendigen Command-Center Ihres Teams wird:

Balkendiagramm oder Trichterdiagramm für den Wert nach Phase

Kreisdiagramm zur Aufschlüsselung des Lead-Status

Berechnete Karte für prognostizierte Einnahmen

Liste für anstehende Verlängerungen

Zeiterfassung-Karte für E-Mail-Antwortzeiten

Außerdem können Sie die Dauer des Verkaufszyklus, die Kundenstimmung, die Ressourcenzuweisung, risikobehaftete Geschäfte und die Marketingattribution überwachen.

💡 Profi-Tipp: Nutzen Sie die Ansichten „Listenansicht“, „Board“, „Tabelle“ und „Whiteboard“, um Ihre CRM-Daten so zu visualisieren, wie es für Ihr Team am besten funktioniert. Verwenden Sie Spalten für Beziehungen, um Kontakte mit Konten und Geschäften zu verknüpfen, wodurch die Navigation und Aktualisierungen nahtlos erfolgen.

Verwenden Sie Vorlagen, um Ihr erstes CRM schnell einzurichten.

Nutzen Sie die ClickUp-CRM-Vorlage als Ausgangspunkt für die Verwaltung von Kontakten, Geschäften und Aufgaben in Ihrer Vertriebspipeline. Sie bietet 22 benutzerdefinierte Status wie „Genehmigung erforderlich“, „Qualifiziert“ und „Geplant“, mit denen Sie den Fortschritt von Geschäften und Kunden genau verfolgen können.

Darüber hinaus helfen Ihnen die acht Benutzerdefinierten Felder, wie z. B. CRM-Elementtyp, Kontaktname und Titel, dabei, detaillierte Kontakt- und Geschäftsdaten zu erfassen.

Kostenlose Vorlage erhalten Führen Sie die Nachverfolgung von Leads und Opportunities innerhalb einer systematischen Pipeline mit der CRM-Vorlage von ClickUp durch.

Die besten Features von ClickUp

Sofortige Zusammenarbeit: Zentralisieren Sie Unterhaltungen über Geschäfte, teilen Sie Updates und verknüpfen Sie jede Nachricht direkt mit der entsprechenden Arbeit – mit Zentralisieren Sie Unterhaltungen über Geschäfte, teilen Sie Updates und verknüpfen Sie jede Nachricht direkt mit der entsprechenden Arbeit – mit ClickUp Chat

Zentralisieren Sie Ihre Dokumentation: Erstellen Sie lebendige Playbooks, Client-Briefings und interne Wissensdatenbanken, die mit den Aufgaben und Workflows in Erstellen Sie lebendige Playbooks, Client-Briefings und interne Wissensdatenbanken, die mit den Aufgaben und Workflows in ClickUp Docs verbunden sind.

Finden Sie schnell Antworten: Durchsuchen Sie alle Aufgaben, Dokumente, Kommentare und verbundenen Apps, um mit Durchsuchen Sie alle Aufgaben, Dokumente, Kommentare und verbundenen Apps, um mit ClickUp Enterprise Search in Sekundenschnelle genau die Informationen zu finden, die Sie benötigen.

Automatisieren Sie die Nachverfolgung: Lassen Sie autonome Lassen Sie autonome ClickUp AI-Agenten Pipelines überwachen, Aktionen ausführen und die Arbeit ohne manuelles Eingreifen am Laufen halten.

Erstellen Sie ausgefeilte Inhalte: AI Writer for Work. Nutzen Sie KI für Notizen , E-Mail-Entwürfe, Angebote, Berichte und Zusammenfassungen, die auf Ihre Rolle und Ihren Projektkontext zugeschnitten sind, mit ClickUp Brain's

Limitierungen von ClickUp

Die umfangreichen benutzerdefinierten Anpassungsoptionen könnten für Benutzer zunächst etwas gewöhnungsbedürftig sein.

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Diese G2-Bewertung sagt wirklich alles:

Was mir am besten gefällt, ist, wie viel ich an einem einzigen Ort zentralisieren kann: Aufgaben, Dokumente, Diskussionen, Fristen und Dashboards für verschiedene Projekte und Teams. Dank der Hierarchie (Workspaces → Spaces → Ordner → Listen → Aufgaben), benutzerdefinierten Feldern und Ansichten (Liste, Board, Gantt usw.) kann ich ClickUp an sehr unterschiedliche Workflows anpassen, ohne separate Tools zu benötigen. Es eignet sich auch hervorragend für die Zusammenarbeit: Kommentare, zugewiesene Kommentare, Checklisten und Automatisierungen machen es viel einfacher, den Überblick darüber zu behalten, wer was tut, und komplexe Projekte unter Kontrolle zu halten.

Was mir am besten gefällt, ist, wie viel ich an einem einzigen Ort zentralisieren kann: Aufgaben, Dokumente, Diskussionen, Fristen und Dashboards für verschiedene Projekte und Teams. Dank der Hierarchie (Workspaces → Spaces → Ordner → Listen → Aufgaben), benutzerdefinierten Feldern und Ansichten (Liste, Board, Gantt-Ansicht usw.) kann ich ClickUp an sehr unterschiedliche Workflows anpassen, ohne separate Tools zu benötigen. Es eignet sich auch hervorragend für die Zusammenarbeit: Kommentare, zugewiesene Kommentare, Checklisten und Automatisierungen machen es viel einfacher, den Überblick darüber zu behalten, wer was tut, und komplexe Projekte unter Kontrolle zu halten.

💡 Profi-Tipp: Vertriebsleiter sollten nicht manuell Berichte erstellen oder CRM-Datensätze durchforsten müssen, um den Status von Geschäften oder die Leistung ihres Teams zu verstehen. ClickUp BrainGPT liefert sofortige Antworten zum Status der Pipeline, zu Kundeninteraktionen und zu Verkaufstrends auf der Grundlage Ihrer gesamten CRM-Daten. Verwenden Sie Ihre Stimme, um Notizen zu diktieren, Erinnerungen einzurichten und Ihren Workspace zu durchsuchen. So geht's: Durchsuchen Sie alle Kundenkontaktpunkte : Finden Sie bestimmte Kundengespräche, Vertragsbedingungen oder frühere Verpflichtungen sofort, indem Sie Deals, Aufgaben, E-Mails, Meeting-Notizen und Dokumente durchsuchen.

Sofortige Einblicke in die Pipeline ohne manuelle Berichterstellung : Fragen Sie BrainGPT: „Welche Geschäfte sind in diesem Quartal gefährdet?“ und erhalten Sie sofort Antworten auf der Grundlage der tatsächlichen Geschäftsphasen, Aktivitätsprotokolle und Abschlussdaten in Ihrem gesamten Workspace.

Sprachgesteuerte CRM-Updates für unterwegs : Verwenden Sie : Verwenden Sie Talk to Text , um Kundenanrufe zu protokollieren, Deal-Phasen zu aktualisieren oder nach Meetings während der Fahrt oder zwischen Terminen Notizen hinzuzufügen.

Wählen Sie das richtige KI-Modell für verschiedene Aufgaben: BrainGPT bietet mehrere LLMs, sodass Sie Claude zum Verfassen personalisierter E-Mails, ChatGPT zur Analyse von Geschäftsmodellen oder andere Modelle für bestimmte Vertriebsaufgaben verwenden können.

2. HubSpot CRM (am besten geeignet für die Abstimmung von Vertrieb und Marketing in großem Maßstab)

via HubSpot

HubSpot eignet sich gut für Teams, die ihre Marketing-, Vertriebs- und Servicearbeit optimieren möchten. Beginnen Sie mit einem kostenlosen CRM, das die Grundlagen abdeckt: Kontakte, Geschäfte, E-Mails und Formulare, und fügen Sie dann nur bei Bedarf weitere Funktionen hinzu. Außerdem können Sie eine gemeinsame CRM-Datenbank aufbauen, die sicherstellt, dass alle mit denselben Kundeninformationen arbeiten.

Die Plattform basiert auf einem Inbound-Ansatz und unterstützt daher auf natürliche Weise contentgesteuerte Lead-Pflege, einfache Automatisierung und organisierte Nachverfolgung. Und wenn sich Ihre Anforderungen ändern, können Sie Hubs für Marketing-Automatisierung, Vertriebssequenzen, Ticketing, Wissensdatenbanken, Synchronisierung der Daten oder sogar CMS-Features hinzufügen.

Die besten Features von HubSpot CRM

Binden Sie Website-Besucher mit Live-Chat und Chatbots, die Lead-Informationen erfassen.

Nutzen Sie Lead-Scoring und intelligente, AI-gestützte Erkenntnisse, um potenzielle Kunden anhand ihres Engagements zu priorisieren.

Sorgen Sie für eine übersichtliche Kommunikationsprotokollierung mit Aktivitätszeitleisten, die E-Mails, Anrufe, Meetings und Notizen automatisch in der Kundendatenbanksoftware aufzeichnen.

Nutzen Sie einen KI-Content-Writer für die schnelle Erstellung von Marketingmaterialien.

Limitierungen von HubSpot CRM

Einige Funktionen sind nicht flexibel und anpassbar genug; beispielsweise können Sie nur dann Schriftarten hinzufügen, wenn Sie über technisches Fachwissen verfügen.

Das Entwerfen einer E-Mail innerhalb der Plattform ist im Gegensatz zu HubSpot-Alternativen nicht benutzerfreundlich.

Preise für HubSpot CRM

Free

Professional: 50 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 75 $/Monat pro Benutzer

HubSpot CRM-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 14.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 4000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über HubSpot CRM?

Hier ist, was ein G2-Rezensent zu sagen hatte:

Ich finde es toll, dass der HubSpot Marketing Hub als unsere einzige Informationsquelle dient und sich nahtlos sowohl in unser CRM als auch in unsere Marketingplattform integrieren lässt. Damit kann ich Marketingkampagnen, Segmente, Berichte und E-Mails effizient verwalten, was ihn für den täglichen Betrieb unverzichtbar macht... Einige der Einschränkungen werden erst mit zunehmendem Wachstum deutlich. Beispielsweise kann die Skalierung dynamischer Inhalte oder die Erstellung komplexer Workflows mit vielen Bereichen schnell unübersichtlich werden...

Ich finde es toll, dass der HubSpot Marketing Hub als unsere einzige Informationsquelle dient und sich nahtlos sowohl in unser CRM als auch in unsere Marketingplattform integrieren lässt. Damit kann ich Marketingkampagnen, Segmente, Berichte und E-Mails effizient verwalten, was ihn für den täglichen Betrieb unverzichtbar macht... Einige der Limite werden erst mit zunehmendem Wachstum deutlich. Beispielsweise kann die Skalierung dynamischer Inhalte oder die Erstellung komplexer Workflows mit vielen Bereichen schnell unübersichtlich werden...

📮 ClickUp Insight: 16 % möchten ein kleines Geschäft als Teil ihres Portfolios betreiben, aber nur 7 % erledigen dies derzeit. Die Angst, alles alleine zu erledigen, ist einer der vielen Gründe, die Menschen oft zurückhalten. Wenn Sie ein Einzelgründer sind, fungiert ClickUp Brain GPT als Ihr Geschäftspartner. Bitten Sie es, Vertriebsleads zu priorisieren, E-Mails zu entwerfen oder die Nachverfolgung des Lagerbestands durchzuführen – während Ihre KI-Agenten die Routinearbeiten übernehmen. Jede Aufgabe, von der Vermarktung Ihrer Dienstleistungen bis zur Auftragsabwicklung, kann über KI-gestützte Workflows verwaltet werden – so können Sie sich ganz auf das Wachstum Ihres Geschäfts konzentrieren und müssen sich nicht nur um dessen Betrieb kümmern.

3. Folk (Am besten geeignet für beziehungsorientierte Teams, die einen herzlichen Kontakt pflegen)

via Folk

Folk ist ein schlankes, beziehungsorientiertes kollaboratives CRM-System für Einzelpersonen und kleine Teams, die eine einfache und flexible Möglichkeit zur Verwaltung von Personen suchen. Es basiert auf einem Spreadsheet-ähnlichen Ansatz, der von Tools wie Airtable oder Notion bekannt ist und die Organisation von Kontakten, Pipelines und Projekten vereinfacht.

Die Plattform zentralisiert alle Arten von Beziehungen: Kunden, Kandidaten, Partner, Investoren und Mitarbeiter. Auf diese Weise eignet sie sich ebenso gut für die Personalbeschaffung und das Fundraising wie für den Vertrieb. Mit der Kontakt-Erfassung per Mausklick aus LinkedIn, Gmail und dem Browser reduziert Folk den Aufwand für den Aufbau und die Erweiterung Ihres Netzwerks.

Die besten Features von Folk

Priorisieren Sie Leads mit Smart Fields und KI-gestützten Magic Fields , die potenzielle Kunden bewerten.

Nutzen Sie automatisierte Sequenzen und Kampagnen, um personalisierte Massen-Outreach-Aktionen mit KI-generierten Inhaltsvorschlägen zu versenden.

Freigeben Sie Kontaktlisten, Notizen und Zeitleisten, um Ihrer Mannschaft Sichtbarkeit bei Unterhaltungen zu geben und doppelte Kontaktaufnahmen zu vermeiden.

Limitierungen

Es fehlen erweiterte Features für Berichterstellung und Automatisierung, die andere Folk-CRM-Alternativen bieten.

LinkedIn-Direktnachrichten können nicht in die Plattform integriert werden.

Folk-Preise

Standard: 25 $/Monat pro Benutzer

Premium: 50 $/Monat pro Benutzer

Benutzerdefiniert: ab 100 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen von Nutzern

G2: 4,5/5 (über 290 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 40 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Folk?

Direkt aus einer Rezension:

Mir gefällt, dass Folk CRM nicht kompliziert ist. Es ist nahtlos, bietet Integrationen und benutzerdefinierte Features, die den täglichen Betrieb vereinfachen... Die Integration mit LinkedIn kann manchmal etwas unzuverlässig sein – aber das ist zu erwarten, da LinkedIn versucht, Drittanbieter, insbesondere kleinere wie Folk, zu blockieren...

Mir gefällt, dass Folk CRM nicht kompliziert ist. Es ist nahtlos, bietet Integrationen und benutzerdefinierte Features, die den täglichen Betrieb vereinfachen... Die Integration mit LinkedIn kann manchmal etwas unzuverlässig sein – aber das ist zu erwarten, da LinkedIn versucht, Drittanbieter, insbesondere kleinere wie Folk, zu blockieren...

🔍 Wussten Sie schon? Ein interessanter Vorläufer des CRM (zumindest für Geschichtsinteressierte) war die Farley-Datei, die von James Farley, dem Wahlkampfmanager des US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt, geführt wurde. Es handelte sich um eine detaillierte Datei mit persönlichen und politischen Daten über Personen, die FDR getroffen hatte, darunter Geburtstage, Angaben zur Familie und vieles mehr. Dies trug dazu bei, dass FDR als sehr „volksnah” wahrgenommen wurde.

💡 Profi-Tipp: Bevor Sie die Phasen in einem neuen CRM benutzerdefiniert anpassen, überprüfen Sie Ihre Lead-Qualifizierungslogik mit dem BANT-Framework (Budget, Authority, Need, Zeitleiste). So vermeiden Sie überfüllte Pipelines und stellen sicher, dass Ihr CRM die wirklich wichtigen Informationen zur Nachverfolgung erfasst.

4. Pipedrive (Am besten geeignet für Vertriebsteams, die auf visuelle Pipelines und die Nachverfolgung von Geschäften setzen)

via Pipedrive

Pipedrive ist ein vertriebsorientiertes CRM, das auf visuellen Pipelines basiert, die Vertriebsmitarbeitern helfen, Geschäfte mit Schwung voranzutreiben. Es versucht nicht, eine All-in-One-Plattform zu sein, sondern konzentriert sich auf das, was Vertriebsmitarbeiter benötigen, darunter übersichtliche Deal-Boards, klare nächste Schritte und eine einfache Automatisierung, die Verwaltungsarbeit überflüssig macht.

Die Pipeline im Kanban-Stil erleichtert es, Geschäfte zwischen den Phasen zu verschieben, Engpässe zu erkennen und einen gesunden Trichter auf einen Blick zu erhalten – ein Ansatz, der von der Philosophie „von Vertriebsmitarbeitern entwickelt“ geprägt ist. Die Plattform umfasst wichtige Features wie anpassbare Pipelines, Kontaktverwaltung, Nachverfolgung von Aktivitäten, E-Mail- und Kalender-Synchronisierung sowie eine robuste mobile App für den Vertrieb unterwegs.

Die besten Features von Pipedrive

Setzen Sie den /AI-Vertriebsassistenten ein, um ins Stocken geratene Geschäfte zu kennzeichnen, empfohlene Maßnahmen zu erhalten und sich wiederholende Aufgaben zu erledigen.

Gewinnen Sie Leads mit benutzerdefinierten Webformularen und Chatbots.

Planen Sie Meetings mit der Kalender-Integration, einschließlich Round-Robin-Planung.

Limitierungen von Pipedrive

Es fehlt eine Automatisierung, um die Mitarbeiter bei der Zuweisung von Aufgaben zu benachrichtigen.

Im Gegensatz zu Pipedrive-Alternativen ist es schwierig, mehrstufige, bedingte Workflows zu erstellen.

Preise für Pipedrive

Lite: 19 $/Monat pro Benutzer

Wachstum: 34 $/Monat pro Benutzer

Premium: 64 $/Monat pro Benutzer

Ultimate: 89 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Pipedrive

G2: 4,3/5 (über 2700 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 3000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Pipedrive?

Ein Rezensent sagte:

Ich schätze Pipedrive für seine hervorragende Benutzeroberfläche, die die Benutzerfreundlichkeit erheblich verbessert und die Interaktion reibungslos und intuitiv macht. Der einfache Zugriff von verschiedenen Geräten wie Smartphones und Computern sowie die Cloud-basierte Natur des Tools ermöglichen einen nahtlosen Betrieb unabhängig vom Speicherort. Mir gefällt nicht, wie Pipedrive mehrere Deals für das gleiche Projekt handhabt. Es ist schwierig, diese Deals einfach zu trennen, um Duplikate zu vermeiden.

Ich schätze Pipedrive für seine hervorragende Benutzeroberfläche, die die Benutzerfreundlichkeit erheblich verbessert und die Interaktion reibungslos und intuitiv macht. Der einfache Zugriff von verschiedenen Geräten wie Smartphones und Computern sowie die Cloud-basierte Natur des Tools ermöglichen einen nahtlosen Betrieb unabhängig vom Speicherort. Mir gefällt nicht, wie Pipedrive mehrere Deals für das gleiche Projekt handhabt. Es ist schwierig, diese Deals einfach zu trennen, um Duplikate zu vermeiden.

📖 Lesen Sie auch: Vorlagen für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter

5. Affinity (am besten geeignet für die Verwaltung netzwerkgestützter Geschäfte und Relationship Intelligence)

via Affinity

Affinity ist speziell auf Teams zugeschnitten, die stark auf Netzwerke und persönliche Kontakte angewiesen sind, wie Risikokapitalfirmen, Investmentteams und Deal Desks. Es erfasst automatisch jede E-Mail und jedes Kalender-Ereignis, um eine lebendige Karte davon zu erstellen, wer wen kennt, und gibt Ihrem Team Sichtbarkeit in die stärksten Verbindungen.

Die Plattform bereichert Ihre Kontakt- und Unternehmensdaten mit aktuellen Infos, darunter berufliche Veränderungen, Unternehmensdaten und vieles mehr. Wichtig ist, dass Affinity vielversprechende Kontakte aufzeigt und automatisch interne Verbindungen zu wichtigen Stakeholdern hervorhebt, was Teams dabei helfen kann, Geschäfte schneller abzuschließen.

Die besten Features von Affinity

Erfassen und wandeln Sie Meeting-Diskussionen mit dem KI-gestützten Affinity Notetaker in Notizen um.

Quantifizieren Sie Ihr Netzwerk mit Smart Relationship Mapping und Inferred Connections .

Arbeiten Sie mit Ihrem Team und externen Partnern mithilfe von Collaborator Seats zusammen.

Führen Sie benutzerdefinierte Berechnungen für Datensätze in Affinity Lists mit Formula Fields durch.

Affinity-Limite

Keine direkte LinkedIn-Integration

Unzureichende Dokumentenverwaltungs-Features, die keine Verbindung zu den vorhandenen Tools in Ihrem Tech-Stack herstellen können

Affinity-Preise

Unverzichtbar: 2.000 $/Jahr pro Benutzer

Preis: 2.300 $/Jahr pro Benutzer

Fortgeschritten: 2.700 $/Jahr pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Affinity-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 50 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (nicht genügend Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Affinity?

Hier ist ein Auszug aus einer G2-Bewertung:

Es wurde speziell für die Anwendungsfälle eines Risikokapitalgebers entwickelt. Lässt sich sehr gut in Ihre E-Mails und Ihren Kalender integrieren. Die Notizfunktion und die frühen KI-Features funktionieren sehr gut. Die mobile App ist nicht sehr nützlich. Die Suchfunktion muss noch verbessert werden.

Es wurde speziell für die Anwendungsfälle eines Risikokapitalgebers entwickelt. Lässt sich sehr gut in Ihre E-Mails und Ihren Kalender integrieren. Die Notiz-Funktion und die frühen KI-Features funktionieren sehr gut. Die mobile App ist nicht sehr nützlich. Die Such-Funktion muss noch verbessert werden.

🧠 Wissenswertes: Vor einigen Jahren entstand mit dem Aufkommen von Web 2.0 und sozialen Medien ein neues Paradigma namens Social CRM (oder CRM 2.0). Damit können Unternehmen soziale Kanäle (wie Facebook, Twitter) in ihre CRM-Strategie integrieren.

6. Bigin by Zoho CRM (Am besten geeignet für kleine Unternehmen, die optimierte Pipelines benötigen)

via Bigin

Bigin wurde für kleine Unternehmen, Freiberufler und Kleinst-Teams entwickelt, die ein intuitives CRM ohne übermäßige Komplexität suchen. Es unterstützt mehrere benutzerdefinierte Pipelines, sodass Sie verschiedene Arten von Customer Journeys (Vertrieb, Onboarding, Support usw.) verfolgen können.

Darüber hinaus können Sie über die Plattform stufenbasierte Automatisierungen auslösen. Auf diese Weise können Sie automatisch E-Mails versenden, Aufgaben erstellen oder Felder neu bewerten, wenn ein Geschäft eine bestimmte Phase erreicht. Über Zoho PhoneBridge können Sie Anrufe direkt aus dem CRM heraus tätigen und verfolgen, wobei unterstützte Anbieter genutzt werden können.

Die besten Features von Bigin

Binden Sie Kunden über die integrierten Telefonie-, WhatsApp-, SMS- und Social-Media-Kanäle.

Nutzen Sie den Mobile-First-Ansatz mit iOS- und Android-Apps, damit Ihr Team von überall aus den Überblick über seine Zeitleiste behalten kann.

Erstellen Sie visuelle Dashboards und detaillierte Berichte zu Vertriebsleistung, Pipeline-Phasen und Teamaktivitäten.

Schützen Sie sensible Informationen mit rollenbasierten Zugriffskontrollen, Audit-Protokollen und sicherer Datenverarbeitung (unterstützt DSGVO, SSO und Multi-Faktor-Authentifizierung).

Limitierungen von Bigin

Eingeschränkte Integrationen mit Drittanbieter-Apps, die nicht Teil der Zoho-Suite sind

Es mangelt an Flexibilität bei Auslösern für Automatisierungen und Dashboards.

Preise von Bigin

Free

Express: 9 $/Monat pro Benutzer

Premier: 15 $/Monat pro Benutzer

Bigin 360: 21 $/Monat pro Benutzer

Bigin-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 650 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 650 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Bigin?

Einblicke eines Benutzers:

Bigin by Zoho CRM bietet eine übersichtliche, intuitive und schlanke CRM-Erfahrung – perfekt für kleine und wachsende Teams. Die Pipeline-Ansicht macht die Nachverfolgung von Geschäften mühelos, und die mobile App sorgt dafür, dass alles auch unterwegs zugänglich ist. Bigin ist zwar aufgrund seiner Einfachheit großartig, könnte aber ein paar erweiterte Optionen für die Berichterstellung und die Benutzerdefinierung von Workflows vertragen. Die Integrationen mit Tools von Drittanbietern außerhalb der Zoho-Suite sind etwas eingeschränkt.

Bigin by Zoho CRM bietet eine übersichtliche, intuitive und schlanke CRM-Erfahrung – perfekt für kleine und wachsende Teams. Die Pipeline-Ansicht macht die Nachverfolgung von Geschäften mühelos, und die mobile App sorgt dafür, dass alles auch unterwegs zugänglich ist. Bigin ist zwar aufgrund seiner Einfachheit großartig, könnte aber ein paar erweiterte Optionen für die Berichterstellung und die Anpassung von Workflows vertragen. Die Integrationen mit Tools von Drittanbietern außerhalb der Zoho-Suite sind etwas eingeschränkt.

📖 Lesen Sie auch: Die besten KI-E-Mail-Writer für Fachleute und Marketer

7. Capsule CRM (am besten geeignet für Einzelbenutzer und kleine Teams)

via Capsule CRM

Capsule CRM wurde für kleine und mittlere Unternehmen entwickelt, die ein zuverlässiges, benutzerfreundliches System zur Verwaltung von Kontakten, Aufgaben und Verkaufschancen benötigen. Auf der Kontaktseite können Sie umfangreiche Profile wie Namen, Unternehmensdetails, Notizen und sogar Social-Media-Links speichern, und das System ergänzt die Profile automatisch mit zusätzlichen Informationen.

Das Pipeline-Management ist visuell und flexibel. Sie können Deals in einem Kanban-Board über verschiedene Phasen hinweg verschieben, mehrere Pipelines einrichten, um unterschiedliche Vertriebsprozesse abzubilden (z. B. Neugeschäft vs. Upselling), und Werte für Deals sowie Kundeninteraktionen verfolgen.

Darüber hinaus verfügt es über solide Features für die Berichterstellung, die eine Vielzahl von Umsatz- und Aktivitätsberichten (Gewinn/Verlust, Pipeline-Wachstum, durchschnittliche Größe des Geschäfts) bieten, die Sie nach Datum, Benutzern oder Teams filtern können.

Die besten Features von Capsule CRM

Verwalten Sie Verkaufschancen auf den Registerkarten „Personen“ und „Organisationen“ mit einfachem Import, Tags und Aktivitätsprotokollierung.

Automatisieren Sie routinemäßige Vertriebs- und Projekt-Aufgaben mit Tracks , das eine sequenzielle Aktivierung der Aufgaben ermöglicht.

Erfassen Sie Kontakte automatisch aus LinkedIn, WhatsApp, Gmail und Outlook mit der Browser-Erweiterung „Magical“ von Capsule.

Limitierungen von Capsule CRM

Die mobile App ist langsam, hat wenig Features und ist umständlich.

Sie müssen eine Drittanbietersoftware wie Zapier verwenden, um eine Verbindung zu anderen Tools in Ihrem Tech-Stack herzustellen; es fehlt die Integration mit Systemen wie APTEM, Survey Monkey und Force 24.

Preise für Capsule CRM

Free

Starter: 21 $/Monat pro Benutzer

Wachstum: 38 $/Monat pro Benutzer

Erweitert: 60 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Capsule CRM

G2: 4,7/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 150 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Capsule CRM?

Eine Perspektive auf Capsule CRM:

Ich schätze es sehr, dass Capsule CRM maßgeblich dazu beigetragen hat, detaillierte Aufzeichnungen über Unterhaltungen und Verkaufschancen mit Kunden und Interessenten zu führen. Die Einfachheit von Capsule CRM ist für mich das herausragende Feature; es funktioniert einfach ohne unnötige Komplikationen. Mir ist aufgefallen, dass Capsule CRM viele Funktionen bietet, die ich wahrscheinlich nicht nutze. Es wäre hilfreich, wenn es Tutorial-Videos gäbe, um zu lernen, wie man diese zusätzlichen Features effektiv nutzt.

Ich schätze es sehr, dass Capsule CRM maßgeblich dazu beigetragen hat, detaillierte Aufzeichnungen über Unterhaltungen und Verkaufschancen mit Kunden und Interessenten zu führen. Die Einfachheit von Capsule CRM ist für mich das herausragende Feature; es funktioniert einfach ohne unnötige Komplikationen. Mir ist aufgefallen, dass Capsule CRM viele Funktionen bietet, die ich wahrscheinlich nicht nutze. Es wäre hilfreich, wenn es Tutorial-Videos gäbe, um zu lernen, wie man diese zusätzlichen Funktionen effektiv nutzt.

via Salesflare

Salesflare wurde für Teams entwickelt, die manuelle Dateneingaben hassen (und das merkt man!). Die Plattform ruft automatisch Kontaktdaten aus E-Mails, Kalender-Meetings, Signaturen, sozialen Profilen und sogar Website-Besuchen ab. Das macht sie besonders attraktiv für B2B-Unternehmen, bei denen Kontext und Geschichte der Beziehungen von entscheidender Bedeutung sind.

Die visuelle Pipeline erleichtert die Verwaltung von Geschäften, während die Automatisierung repetitive Arbeiten übernimmt: Erinnerungen, Phasenwechsel und E-Mail-Sequenzen. Die Nachverfolgung des Engagements von Salesflare zeigt Ihnen, wer Ihre E-Mails geöffnet, auf Links geklickt und Ihre Website besucht hat. So können Sie Ihre Nurture-Kampagnen optimieren.

Die besten Features von Salesflare

Visualisieren Sie Ihren Vertriebsprozess mit einer Drag-and-Drop-Vertriebspipeline.

Automatisieren Sie Follow-up-Workflows mit E-Mail-Sequenzen, die personalisierte, mehrstufige Kampagnen versenden, die durch bestimmte Auslöser ausgelöst werden.

Nutzen Sie KI-gestützte Lead-Bewertungen und Hotness-Benachrichtigungen, um potenzielle Kunden zu priorisieren.

Limitierungen von Salesflare

Es fehlen Automatisierungen für das direkte Senden von Dokumenten an das CRM und es werden keine Features für die Berichterstellung und Dashboards angeboten.

Begrenzte native Integrationen, was bedeutet, dass Sie eine Abhängigkeit von Zapier haben.

Preise für Salesflare

Wachstum: 39 $/Monat pro Benutzer

Pro: 64 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 124 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Salesflare

G2: 4,8/5 (über 290 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 130 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Salesflare?

Was ein G2-Benutzer zu sagen hatte:

Ich schätze die Fähigkeit von Salesflare, Daten aus E-Mails, Kalendern, sozialen Medien und Telefonprotokollen zu extrahieren, was mir viel Zeit spart, da manuelle Aktualisierungen entfallen... Salesflare kann für sehr große Unternehmen oder Teams etwas eingeschränkt sein. Es eignet sich in erster Linie für kleine und mittlere Unternehmen, und ich würde mir wünschen, dass es auch in großen Unternehmen einsetzbar ist.

Ich schätze die Fähigkeit von Salesflare, Daten aus E-Mails, Kalendern, sozialen Medien und Telefonprotokollen zu extrahieren, was mir viel Zeit spart, da manuelle Aktualisierungen entfallen... Salesflare kann für sehr große Unternehmen oder Teams etwas eingeschränkt sein. Es eignet sich in erster Linie für kleine und mittlere Unternehmen, und ich würde mir wünschen, dass es auch in großen Unternehmen einsetzbar ist.

🔍 Wussten Sie schon? Die früheste Form von „CRM” war buchstäblich ein Rolodex. Dabei handelte es sich um ein drehbares Kartenrad, auf dem Vertriebsmitarbeiter Kundendaten speicherten. Erfunden wurde es 1956 von Arnold Neustadter und Hildaur Neilsen von der amerikanischen Firma Zephyr.

📖 Lesen Sie auch: Salesflare vs. ClickUp

via EngageBay

EngageBay bietet eine Reihe von Tools für CRM, Marketingautomatisierung, Vertriebspipelines und Kundensupport. Im Marketingbereich umfasst es visuelle Workflows für Lead-Pflege, Segmentierung, Bewertung und Multichannel-Kampagnen. Sie können gezielte Sequenzen erstellen, die auf das Kundenverhalten reagieren, sodass auch kleine Teams eine ausgeklügelte Automatisierung durchführen können.

Auf der anderen Seite bietet das Vertriebs-CRM Drag-and-Drop-Pipelines, detaillierte Kontaktprofile, Terminplanung und integrierte Telefonie. Die Plattform unterstützt auch Kundeninteraktionen in Echtzeit über Live-Chat, Webformulare und Support-Tickets, die alle in einen Kundendatensatz einfließen.

Die besten Features von EngageBay

Planen Sie Termine und implementieren Sie die Automatisierung der Kalenderverwaltung mit personalisierten Meeting-Links und teamweiter Kalenderfreigabe.

Gewinnen und pflegen Sie Leads durch anpassbare Landing Seiten, Webformulare und intelligente Pop-ups.

Integrieren Sie Telefonie mit Power Dialer , Anrufaufzeichnung und Echtzeit-Anrufinformationen.

Messen Sie mit der Multi-Modul-Berichterstellung, welche Kanäle zu Conversions führen, wie sich Leads entwickeln und wo Engpässe auftreten.

Limitierungen von EngageBay

Benutzer bemängeln, dass die mobile App nicht über die Features der Desktop-Version verfügt.

Es fehlen spezielle Integrations- und Features für die Berichterstellung im Bereich der Personalbeschaffung.

Preise für EngageBay

Free

Basis: 14,99 $/Monat pro Benutzer

Wachstum: 64,99 $/Monat pro Benutzer

Pro: 119,99 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu EngageBay

G2: 4,7/5 (über 550 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (900 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über EngageBay?

Aus einer G2-Rezension:

Jeden Tag gingen zahlreiche Anfragen von Studenten ein, deren Bearbeitung früher ziemlich chaotisch war. Mit EngageBay ist alles gut organisiert: Leads, E-Mails, Formulare und Erinnerungen befinden sich alle an einem Ort. Die Automatisierungen sind für uns besonders hilfreich ... Ich würde es begrüßen, wenn die Berichte detaillierter wären, um den Bildungsbedarf besser zu unterstützen, z. B. durch die Nachverfolgung, welche Gruppen höhere Konversionsraten hatten, oder die Überwachung, wie Studenten den Zulassungszyklus durchlaufen.

Jeden Tag gingen zahlreiche Anfragen von Studenten ein, deren Bearbeitung früher ziemlich chaotisch war. Mit EngageBay ist alles gut organisiert: Leads, E-Mails, Formulare und Erinnerungen befinden sich alle an einem Ort. Die Automatisierungen sind für uns besonders hilfreich ... Ich würde es begrüßen, wenn die Berichte detaillierter wären, um den Bildungsbedarf besser zu unterstützen, z. B. durch die Nachverfolgung, welche Gruppen höhere Konversionsraten hatten, oder die Überwachung des Fortschritts der Studenten während des Zulassungszykluses.

🔍 Wussten Sie schon? 1993 verließ Tom Siebel Oracle, um Siebel Systems zu gründen, das zu einem Pionier im Bereich „Sales Force Automation” (SFA) wurde, darunter die Nachverfolgung von Leads, die Automatisierung von Vertriebsaufgaben und die Verwaltung von Pipelines.

📖 Lesen Sie auch: EngageBay CRM vs. ClickUp

10. Keap (Am besten geeignet für dienstleistungsorientierte Geschäfte, die Automatisierungen bei Follow-ups einsetzen)

via Keap

Keap (ehemals Infusionsoft) ist speziell auf kleine Unternehmen, Solopreneure und Anbieter zugeschnitten. Die Plattform vereint Kontakte, E-Mail-Marketing, Rechnungen, Termine und Zahlungen. Darüber hinaus können Sie die Kundenverwaltung über integrierte E-Mail-Synchronisierung, Anrufprotokolle und Zeitleisten sicherstellen.

Der Automation Builder ist ein Highlight. Mit Auslösern und Aktionen können Sie benutzerdefinierte Customer Journeys erstellen, die Follow-ups versenden, Aufgaben zuweisen, Felder aktualisieren und E-Mail-Sequenzen basierend auf dem Nutzerverhalten initiieren.

Die besten Features von Keap

Sichern Sie das Kontakt- und Lead-Management mit Tags, detaillierten Profilen, Nachverfolgung der Interaktionen und Notizen.

Nutzen Sie die integrierten Zahlungs- und Rechnungsstellungs-Features, um Checkout-Formulare zu erstellen, Rechnungen zu versenden, Zahlungen zu verfolgen und die Rechnungsstellung zu automatisieren.

Segmentieren Sie Kontakte mit flexiblen Tag-basierten Filtern und Auslösern für Automatisierungen, um personalisierte Nachrichten zu versenden.

Nutzen Sie einen KI-gestützten Content Assistant, um benutzerdefinierte Marketingtexte zu erstellen.

Limitierungen von Keap

Benutzer berichten über fehlende Features, insbesondere in Bereichen wie E-Commerce und KI-Integration, was sie zu Keap-Alternativen führt.

Vorlagen sind veraltet und weniger flexibel

Preise von Keap

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Keap-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,1/5 (über 1250 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Keap?

Ein Rezensent sagte:

Ich schätze die Workflows von Keap sehr; meiner Meinung nach sind sie die besten, die es in der Branche gibt. Auch die neuen SMS-Marketing-Features finde ich sehr gut. Außerdem ist die Zustellbarkeit von E-Mails ausgezeichnet. Keap ist ziemlich teuer, was für mich das größte Problem dieser Software ist. Außerdem kann sie für neue Benutzer kompliziert sein. Es handelt sich zwar um eine robuste Plattform, aber das macht die Nutzung manchmal schwierig.

Ich schätze die Workflows von Keap sehr; meiner Meinung nach sind sie die besten, die es in der Branche gibt. Auch die neuen SMS-Marketing-Features finde ich sehr gut. Außerdem ist die Zustellbarkeit von E-Mails ausgezeichnet. Keap ist ziemlich teuer, was für mich das größte Problem dieser Software ist. Außerdem kann sie für neue Benutzer kompliziert sein. Es handelt sich zwar um eine robuste Plattform, aber das macht die Nutzung manchmal schwierig.

💡 Profi-Tipp: Wenn Ihr Team B2B- oder Unternehmensgeschäfte abwickelt, richten Sie Ihre CRM-Phasen nach MEDDIC (Metriken, wirtschaftlicher Käufer, Entscheidungskriterien, Entscheidungsprozess, Identifizierung von Problemen, Fürsprecher) ein. Dies verbessert die Prognosegenauigkeit und schafft klarere, auf Erkenntnissen basierende Möglichkeiten.

11. monday. com (Am besten geeignet für Personen, die anpassbare Workflows auf einem Betriebssystem für die Arbeit wünschen)

Monday.com bietet Ihnen flexible benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten für Pipelines, Workflows und Zusammenarbeit. Erstellen Sie visuelle Boards mit Gruppen, Spalten und Ansichten (Tabelle, Kanban, Zeitleiste), um Leads, Deals und Kontakte in einer für Ihr Team geeigneten Struktur zu verfolgen.

Sie finden E-Mail-Sequenzen, Massen-E-Mail-Versand, Anruf- und Meeting-Protokollierung sowie Automatisierungs-Features für Aufgaben und Geschäftsabläufe. Mit den Dashboards und Prognosetools können Sie den Zustand der Pipeline, die Team-Leistung und die Geschäftsergebnisse mithilfe von Trichter-Diagrammen, Ranglisten und Filtern überwachen.

Die besten Features von monday.com

Zentralisieren Sie die Kommunikation mit gemeinsamen Posteingängen und Tools für die Zusammenarbeit.

Verfolgen Sie E-Mail-Kommunikationen mit integrierten Gmail- und Outlook-Integrationen, die das Senden, Empfangen und die Echtzeit-Nachverfolgung ermöglichen.

Extrahieren Sie Stimmungen, erhalten Sie maßgeschneiderte Vorschläge für umsetzbare Schritte und prognostizieren Sie den Erfolg oder Misserfolg von Geschäften mit Hilfe von KI-gestützten Zeitleiste-Zusammenfassungen.

Limitierungen von monday.com

Sie können keine Formeln zur Anzeige von Nummern verwenden, und es fehlt eine KI-Workflow-Automatisierung für gespiegelte Informationen.

Die Outlook-Integration ist nicht hilfreich, wenn Sie mehrere Verträge mit einem Kontakt verwalten. Suchen Sie daher nach Alternativen zu monday.com

Preise von monday.com

Free

Basis: 12 $/Monat pro Benutzer

Standard: 14 $/Monat pro Benutzer

Pro: 24 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu monday.com

G2: 4,7/5 (über 17.200 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 5.600 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über monday.com?

Ein Benutzer von monday.com sagte:

Mir gefällt besonders, wie intuitiv und einfach monday CRM zu bedienen ist – es ist sehr visuell und übersichtlich, sodass unser gesamtes Team ohne große Einarbeitung damit arbeiten kann... Der einzige Nachteil für mich ist, dass ich das Gefühl habe, dass das CRM viel mehr Potenzial hat, als wir derzeit nutzen, und wir wahrscheinlich nur an der Oberfläche der Grundfeatures kratzen.

Mir gefällt besonders, wie intuitiv und einfach monday CRM zu bedienen ist – es ist sehr visuell und übersichtlich, sodass unser gesamtes Team ohne große Einarbeitung damit arbeiten kann... Der einzige Nachteil für mich ist, dass ich das Gefühl habe, dass das CRM viel mehr Potenzial hat, als wir derzeit nutzen, und wir wahrscheinlich nur an der Oberfläche der Grundfeatures kratzen.

