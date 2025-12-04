Kissflow vs. ClickUp: Was eignet sich besser für die Automatisierung von Workflows?

Dave aus der Buchhaltung hat gerade eine Bestellung genehmigt, die eigentlich an Dave aus der Haustechnik gehen sollte. Jemand namens „Pending” wurde 17 Aufgaben zugewiesen. Der Praktikant hat eine Umgehungslösung in einer Tabellenkalkulation erstellt, und jetzt befindet sich das gesamte Budget für das dritte Quartal dort.

Wenn Ihre Workflows derzeit auf einer Kombination aus E-Mail-Ketten und undokumentiertem Wissen basieren, haben Sie wahrscheinlich schon nach Plattformen Ausschau gehalten, die versprechen, alles zu verbessern.

Und wenn Sie Ihre Recherche bereits erledigt haben, ist Ihnen Kissflow vs. ClickUp bestimmt mindestens einmal auf den Registerkarten Ihres Browsers begegnet.

Diese beiden Plattformen verfolgen bei der Workflow-Automatisierung völlig unterschiedliche Ansätze, Features und Philosophien. Finden wir heraus, welche für Sie die richtige ist. 📝

ClickUp vs. Kissflow auf einen Blick

Bevor wir jedes Tool im Detail betrachten, finden Sie hier eine Gegenüberstellung, um schnell zu sehen, welches Tool den betrieblichen Anforderungen Ihres Teams entspricht. 🧩

Kriterien ClickUp Kissflow Primäre Funktion Einheitliches Projektmanagement, Workflows, Aufgabenausführung, Dokumente, Dashboards und KI No-Code-Workflow-Builder und leichtgewichtige Geschäftsanwendungen Workflow-Automatisierung Fortschrittliche Automatisierungen sowie KI-Agenten, die den Kontext analysieren und intelligente Maßnahmen ergreifen Drag-and-Drop-Prozessgenerator für Weiterleitungsregeln, Genehmigungen und Bedingungen Aufgaben- und Projektmanagement Tiefe Hierarchie der Aufgaben, Abhängigkeiten, Dashboards, Workload, Zeitleisten, Ziele Grundlegende Projekte, Boards, Fälle und Matrix-Ansichten für die operative Arbeit KI-Funktionen Integriertes ClickUp Brain, Workspace-Suche, kontextbezogene Antworten, multimodale KI durch Brain MAX Eingeschränkt; hängt von robusten Integrationen mit umfangreichen Features oder Add-Ons für KI ab. Benutzerdefinierte Anpassung Hochgradig anpassbare Felder, Dashboards, Status, Ansichten, Berechtigungen, vorgefertigte Vorlagen Umfassende benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten innerhalb von Flows und Apps; Limit an PM-Anpassungsmöglichkeiten Zusammenarbeit Chatten, Kommentare, Whiteboards, Dokumente, gemeinsame Bearbeitung in Echtzeit innerhalb des Workspace Einfache Kommentare innerhalb von Flows; keine nativen Tools für die Zusammenarbeit auf mehreren Ebenen Anwendungsfälle Betrieb, PMOs, Produkt, Technik, Personalwesen, IT, Unterstützung für die End-to-End-Ausführung Genehmigungen, Prozessmanagement, Kaufanfragen, Onboarding-Flows, Low-Code-Interne Apps Integrationen Großes Ökosystem + APIs + native KI Integrationen mit verschiedenen Softwareprogrammen wie Google Drive und Slack verfügbar; komplexere Workflow-Logik erfolgt innerhalb des Builders.

Was ist ClickUp?

Halten Sie alle Teile Ihrer Arbeit in ClickUp miteinander verbunden. Verbessern Sie die Effizienz Ihres Workflows mit ClickUp.

Die heutige Arbeit ist kaputt.

Unsere Projekte, unser Wissen und unsere Kommunikation sind über verschiedene, nicht miteinander verbundene tools verstreut, was uns ausbremst.

Die Projektmanagement-Software von ClickUp löst dieses Problem mit einer All-in-One-App für die Arbeit, die Projekte, Wissen und Chat an einem Ort vereint – alles unterstützt durch KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten.

Es gibt Ihnen die Freiheit, die chaotische, sich ständig verändernde Seite der Arbeit mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche zu verwalten. Sie können komplexe Prozesse abbilden, die Nachverfolgung aller beweglichen Teile durchführen, die Dokumentation zentralisieren und Unterhaltungen mit der Arbeit verknüpfen, zu der sie gehören.

🔍 Wussten Sie schon? Automatisierungen folgen dem Muster „Auslöser → Routine → Belohnung“, das Charles Duhigg in seinem Buch „The Power of Habit“ beschreibt . In Bezug auf Betriebsabläufe lautet das Muster: „Auslöser → Workflow → Ergebnis “. Deshalb fühlen sich Automatisierungen so intuitiv an: Sie spiegeln wider, wie unser Gehirn bereits funktioniert.

Features von ClickUp

ClickUp passt sich der Denk- und Arbeitsweise Ihrer Teams an. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht über die Features. 💁

Feature Nr. 1: Automatisierungen und KI-Agenten

Für Teams, die ihre Abläufe optimieren, die Anzahl der Tools reduzieren und Prozesse skalieren möchten, kombiniert ClickUp Workflow-Automatisierung mit KI-gesteuerter Aufgabenausführung.

Richten Sie benutzerdefinierte ClickUp-Automatisierungen mit einfachen „Wenn-dann“-Befehlen ein, um einen konsistenten Workflow zu schaffen.

ClickUp Automatisierungen nehmen Ihnen Routineaufgaben ab. Sie legen einen Auslöser fest und ClickUp Automatisierungen erledigen den Rest, z. B. Aufgaben verschieben, Eigentümer zuweisen, Elemente markieren, Benachrichtigungen senden, Felder aktualisieren oder Aufgaben in die richtige Liste verschieben. Dies ist der einfachste Weg, um einen Prozess konsistent zu halten, selbst wenn das Volumen zunimmt.

Angenommen, das PMO-Team prüft neue Projektanfragen. Jedes Mal, wenn jemand das Projektaufnahmeformular ausfüllt, können Sie ein System für die Automatisierung des Workflows einrichten, um:

Sehen Sie sich den ausgewählten Projekt-Typ an.

Weisen Sie die ClickUp Aufgabe einem verfügbaren Programmmanager zu.

Wenden Sie eine Priorität basierend auf den geschäftlichen Auswirkungen an.

Fügen Sie es direkt in die Pipeline „Intake Review” ein.

Beschleunigen Sie die Entscheidungsfindung mit intelligenten ClickUp AI-Agenten

Und wenn Sie komplexe Workflows automatisieren müssen, probieren Sie ClickUp AI Agents aus. Anstatt nur auf einen Auslöser zu reagieren, lesen sie die Aufgabe, verstehen, worum es geht, und ergreifen dann die richtigen Maßnahmen.

Angenommen, ein Betriebsleiter sortiert interne Prozessprobleme. Wenn eine neue Feedback-Aufgabe eintrifft, macht der KI-Agent Folgendes:

Liest die Beschreibung und erkennt, ob es sich um eine Workflow-Lücke, ein Problem mit dem Zugriff oder einen Fehler im System handelt.

Schreibt das Problem in eine klare, standardisierte Zusammenfassung um.

Weist die Aufgabe der richtigen Abteilung zu.

Weist es dem Eigentümer zu, der sich um diese Art von Problem kümmert.

Fügt einen kurzen empfohlenen nächsten Schritt hinzu, damit das Team sofort handeln kann.

Erfahren Sie, wie Sie Ihr eigenes Tool erstellen können:

Feature Nr. 2: Kontextbezogene KI

Synthesisieren Sie Projektaktivitäten in Ihrem ClickUp-Workspace mit ClickUp Brain

ClickUp Brain, der KI-gestützte Assistent der Plattform, ist in Ihre Aufgaben, Dokumente und Projektstrukturen integriert. Er versteht Ihre Workflows, Prozessnotizen, Änderungsprotokolle und operativen Entscheidungen.

Angenommen, Sie verwalten eine vierteljährliche Prozessaktualisierung, die Onboarding, Beschaffung und Zugriffskontrolle umfasst. Sie öffnen die Hauptaufgabe des Projekts und bitten ClickUp Brain, die neuesten Aktivitäten aus diesen Workflows abzurufen.

Es überprüft Änderungsprotokolle, Abhängigkeiten und Aktualisierungen der Eigentümer und erstellt dann eine präzise Statusübersicht, die Sie der Geschäftsleitung freigeben können. Anhand dieser Übersicht können Sie Übergabepunkte bestätigen, Fristen anpassen und Risiken frühzeitig erkennen.

Teams, die ClickUp Brain verwenden, berichten, dass sie 1,1 Tage pro Woche einsparen, da Ihre Planung und Ausführung in einer einzigen Software für Projektmanagement zusammenlaufen.

📌 Beispielaufgabe: Überprüfen Sie die Aktivitäten in unseren Onboarding-, Beschaffungs- und Zugriffskontroll-Workflows. Fassen Sie den aktuellen Stand zusammen, benennen Sie Verzögerungen und empfehlen Sie für jedes Team die nächsten Schritte.

Beenden Sie die KI-Ausbreitung mit ClickUp Brain MAX.

Wechseln Sie in ClickUp Brain MAX zwischen ChatGPT, Claude und Gemini, während Sie im Kontext Ihres Projekts bleiben.

Sie können auch den KI-Desktop-Begleiter ClickUp Brain MAX verwenden, der Premium-KI-Modelle wie ChatGPT, Claude und Gemini an einem Ort zusammenführt. Dadurch wird eine unübersichtliche Vielzahl von KI-Lösungen vermieden und Sie erhalten eine einheitliche KI-Ebene für Ihren gesamten Workflow.

Angenommen, Sie müssen einen Implementierungsplan für ein System-Upgrade unter Einbeziehung der IT-, Produkt- und Support-Abteilung erstellen. Sie könnten Claude bitten, Ihren Entwurf in eine übersichtliche, schrittweise Einführung umzustrukturieren. Wechseln Sie dann zu ChatGPT in Brain MAX, um die Nachrichten für die Stakeholder zu formulieren. Verwenden Sie schließlich Gemini, um den Plan für Ihr Ticketing-Team zu einer Kurzfassung zu komprimieren.

📌 Beispielaufgabe: Strukturieren Sie diesen Implementierungsplan in drei klare Phasen um. Erstellen Sie anschließend eine kurze aktualisierte Version für die Kommunikation mit den Stakeholdern.

🚀 Vorteil von ClickUp: ClickUp Talk-to-Text innerhalb von Brain MAX unterstützt die Sprachsteuerung, sodass Ihr operatives Wissen ohne Verzögerung in Aufgaben einfließt. Sie sprechen einmal, und Ihre Gedanken werden in strukturierte Arbeit umgewandelt. Arbeiten Sie viermal schneller mit Talk to Text in ClickUp Brain MAX Beispiel: Ein Betriebsleiter betritt während einer Prüfung den Server-Raum und hört, wie ein Techniker ein wiederholtes Fehlermuster erklärt. Der Manager öffnet die schwebende Brain MAX-Leiste (oder drückt die Verknüpfung) und spricht die Zusammenfassung. Talk to Text transkribiert es, erstellt eine Unteraufgabe im Audit-Projekt, erwähnt automatisch den Techniker und fügt das relevante Sensorprotokolldokument als Anhang bei. Da alles im selben Workspace geschieht, arbeiten Sie schneller, da die Nachverfolgung bereits am nächsten Tag erfolgt.

Feature Nr. 3: Aufgaben- und Projektmanagement

Im Zentrum jedes Workflows steht ClickUp Aufgabe – Ihre zentrale Informationsquelle für alles, was zu erledigen ist, wer dafür verantwortlich ist und wo es im Gesamtprozess angesiedelt ist.

Organisieren Sie Ihre Arbeit übersichtlich mit ClickUp Aufgaben

Aufgaben funktionieren wie flexible Container, die alles enthalten können, was Ihr Team benötigt, um die Arbeit voranzubringen: Beschreibungen, Anhänge, Unteraufgaben, Checklisten, benutzerdefinierte Felder, Abhängigkeiten, Kommentare und sogar vollständige Threads.

Sie können eine Anfrage erfassen, sie mit ClickUp Benutzerdefinierten Feldern kategorisieren, den richtigen Eigentümer zuweisen, den historischen Kontext protokollieren, eine Verbindung zu der übergeordneten Initiative herstellen und die Nachverfolgung jeder Aktualisierung durchführen, ohne zwischen verschiedenen tools wechseln zu müssen.

Sobald das Volumen jedoch zunimmt, reicht es nicht mehr aus, zu wissen, was innerhalb einzelner Aufgaben geschieht. Sie müssen das Muster erkennen, und genau hier kommen die ClickUp-Dashboards ins Spiel.

Visualisieren Sie Muster sofort mit ClickUp Dashboards

Dashboards bieten Ihnen einen Überblick über alle Ihre Aufgaben, die unter der Oberfläche ablaufen. Anstatt den Fortschritt einzelner Aufgaben zu überprüfen, ziehen sie Live-Daten aus Ihrem gesamten Workspace heran: Status, Workload, Engpässe, Zykluszeiten, Fertigstellungsraten, Teamkapazität, Ergebnisse und andere KPIs des Projektmanagements.

🔍 Wussten Sie schon? Im 19. Jahrhundert bezeichnete eine Deadline eine physische Grenze um Gefängnisse herum. Wer sie überschritt, wurde erschossen.

Halten Sie Ihre Unterhaltungen mit ClickUp Chat im Kontext Ihres Workspaces

ClickUp Chat bringt Unterhaltungen zurück an den Ort, an dem Sie arbeiten. Mit Kanälen und Direktnachrichten können Sie Aufgaben besprechen, Fragen stellen, Dateien hinterlegen, schnelle Updates freigeben und teamübergreifende Unterhaltungen direkt mit dem Projekt verknüpfen, an dem Sie gerade arbeiten.

Nehmen Sie an einem kurzen Audio- oder Videoanruf teil, um Stand-ups mit ClickUp SyncUps zu besprechen, Arbeiten mit @mentions zuzuweisen und jede Nachricht mit nur einem Klick in eine Aufgabe umzuwandeln. Außerdem kann Ihnen ClickUp AI (Brain) dabei helfen, Chat-Threads zusammenzufassen, Aufgaben zu erstellen, verwandte Aufgaben zu finden und vieles mehr.

Setzen Sie Ihre Ideen mit ClickUp Whiteboards in die Tat um

ClickUp Whiteboards sind eine visuelle Arbeitsfläche, auf der Sie Workflows abbilden, Prozesse skizzieren, Projektphasen umreißen, Ideen bündeln oder teamübergreifende Lösungen entwerfen können. So kommen Sie vom „Darüberreden” zum „Umsetzen”, ohne an Schwung zu verlieren.

Nehmen wir zum Beispiel an, Ihr Produktteam plant die Einführung einer neuen Onboarding-Erfahrung. Auf einem Whiteboard skizzieren sie den allgemeinen Benutzerflow, kleben Haftnotizen mit offenen Fragen auf und gruppieren die aus Feedback-Aufgaben gewonnenen Kundenprobleme.

Von dort aus wandeln sie jede Haftnotiz in eine Aufgabe um, weisen Eigentümer zu und fügen Fälligkeitsdaten innerhalb des Projektmanagement-Tools hinzu.

Sobald die Ideen feststehen und die Richtung klar ist, verwandeln Sie diese Konzepte in etwas Ausgefeilteres.

Mit ClickUp Docs können Sie die ersten Ideen vom Whiteboard in strukturierte, ausführliche Inhalte umwandeln, die Ihr Team nutzen kann: SOPs, Projektbeschreibungen, Prozessdokumentationen, Wissensdatenbanken, Vorschläge, Entscheidungsprotokolle oder funktionsübergreifende Pläne.

Dokumentieren Sie Ihre Entscheidungen übersichtlich in ClickUp Docs

Alle Dokumente befinden sich im selben Workspace wie Ihre Aufgaben und Whiteboards, sodass Sie direkt mit Arbeitselementen verlinken, Ansichten einbetten, Teamkollegen markieren und die Dokumentation mit der Ausführung verknüpfen können.

🧠 Wissenswertes: 1968 erfand ein Wissenschaftler von 3M einen schwachen Klebstoff, der nicht gut haftete. Ein anderer Mitarbeiter verwendete ihn später, um Seiten in Chorgesangbüchern zu markieren, und so entstand die Post-it-Notiz.

Preise für ClickUp

Was ist Kissflow?

via Kissflow

Kissflow ist eine No-Code-Plattform, mit der interne Genehmigungsflows, Anforderungsprozesse und einfache Geschäftsanwendungen erstellt und automatisiert werden können.

Teams nutzen es häufig, um beispielsweise Kaufanforderungssysteme, Onboarding-Flows für Mitarbeiter, Lieferantenmanagementprozesse, Reisegenehmigungen, IT-Ticketing-Setups und Serviceanforderungsportale zu erstellen.

Sie können jeden Schritt in einem Prozess definieren, entscheiden, wer Maßnahmen ergreifen muss, Weiterleitungsregeln festlegen, Formulare als Anhänge hinzufügen und die Nachverfolgung des Status jedes Elements durchführen, das den Workflow durchläuft.

🔍 Wussten Sie schon? IBM war 1979 mit nur fünf Mitarbeitern in einem Telearbeits-Pilotprojekt Vorreiter im Bereich Remote-Arbeit. Das Projekt war so erfolgreich, dass bis 1983 mehr als 2.000 IBM-Mitarbeiter remote arbeiteten und das Unternehmen zu einem der ersten Vorreiter im Bereich verteilte Arbeit wurde.

Features von Kissflow

Hier sind die Features von Kissflow, mit denen Sie Workflows standardisieren können.

Feature Nr. 1: Visueller Prozessgenerator und Automatisierung

Erstellen Sie mit Kissflow klare Geschäftsprozesse, die die Produktivität bei komplexen Projekten steigern.

Kissflow hilft Teams dabei, Workflows mithilfe seines intuitiven visuellen Process Builders zu standardisieren und zu skalieren. Teams können jeden Schritt mithilfe von Drag-and-Drop-Elementen abbilden, Bedingungen definieren, Regeln auf Aufgabenebene konfigurieren und parallele Bereiche hinzufügen.

Beispielsweise kann eine Spesenabrechnung automatisch an einen Manager weitergeleitet werden, bei Überschreitung eines Limits an die Finanzabteilung weitergeleitet werden und bei zu langer Bearbeitungszeit Auslöser für Erinnerungen auslösen. Diese Flows unterstützen eine tiefgreifendere Automatisierung von Geschäftsprozessen, ohne dass Teams Code schreiben müssen.

Feature Nr. 2: App-Builder mit geringem oder gar keinem Code-Aufwand

Sorgen Sie mit Kissflow für einen reibungslosen Prozess der App-Entwicklung ohne steile Lernkurve.

Kissflow bietet auch einen Low-Code- und No-Code-App-Builder, mit dem Teams mithilfe von visuellen Formularen, Datentabellen, Workflows und regelbasierten Automatisierungen benutzerdefinierte interne Lösungen erstellen können.

Auf diese Weise kann ein Team einen kleinen internen Bestandsverfolger oder ein Onboarding-Anforderungstool vollständig als No-Code-App erstellen. Die IT-Abteilung kann weiterhin Zugriffskontrollen festlegen und Änderungen überwachen, während Benutzer schnell entwickeln und iterieren können.

🧠 Wissenswertes: Cyril Northcote Parkinson entdeckte, dass „Arbeit sich so ausdehnt, dass sie die verfügbare Zeit ausfüllt“. Das erklärt, warum Teams, die straffere Workflows und automatisierte SLAs entwerfen, zwei- bis dreimal schneller arbeiten.

Feature Nr. 3: Projekt-, Board- und Fallmanagement

Visualisieren Sie mit Kissflow Metriken für alle Ihre Teams, um die Effizienz zu maximieren.

Neben traditionellen CRM-Workflows können Sie mit Kissflow zwischen Kanban-Boards, Listenansichten, Matrix-Layouts und detaillierten Projekt-Spaces wechseln, je nachdem, wie Sie Ihre Arbeit visualisieren möchten.

Dadurch können Teams strukturierte Prozesse und laufende operative Aufgaben innerhalb derselben Plattform verwalten.

🔍 Wussten Sie schon? Die meisten Prozessverzögerungen treten nicht während der Arbeit selbst auf, sondern zwischen den einzelnen Arbeitsschritten. Studien zeigen, dass die größten Verzögerungen in den „Lücken“ zwischen Teams, Tools oder Genehmigungen auftreten, wo Informationen stecken bleiben, die Kommunikation zusammenbricht und Aufgaben einfach warten müssen.

Preise für Kissflow

Basic: Ab 2.500 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

🔍 Wussten Sie schon? Die Checkliste entstand nach einem tragischen Absturz einer Boeing Model 299 im Jahr 1935, der durch einen versäumten Schritt vor dem Start verursacht wurde. Aufgrund der Komplexität des Flugzeugs war es unmöglich, sich allein auf das Gedächtnis zu verlassen, sodass Boeing die weltweit erste formelle Checkliste entwickelte, die heute ein Standardverfahren in der Luftfahrt, im Gesundheitswesen und im modernen Workflow-Design ist.

ClickUp vs. Kissflow: Vergleich der Features

Teams, die sich mit Prozessautomatisierung und strukturiertem Workflow-Management beschäftigen, vergleichen häufig ClickUp und Kissflow, da beide Tools dabei helfen, die Arbeit zu organisieren und Abläufe zu optimieren.

ClickUp setzt auf KI-gesteuerte Projektdurchführung, umfassendes Aufgabenmanagement und Zusammenarbeit über Aufgaben, Dokumente und Dashboards hinweg. Kissflow konzentriert sich auf die Erstellung strukturierter Genehmigungsflows und schlanker interner Apps mithilfe visueller No-Code-Builder.

Hier finden Sie einen Vergleich der beiden Tools nach Features:

Feature Nr. 1: Benutzerdefinierte Anpassung und Flexibilität des Workflows

Schauen wir uns zunächst einmal an, wie ClickUp und Kissflow im Hinblick auf die Form der Prozesse im Hinblick auf die individuelle Arbeitsweise Ihres Teams abschneiden.

ClickUp

ClickUp gibt Teams die Freiheit, Workflows zu entwerfen, die der tatsächlichen täglichen Arbeit entsprechen. Sie können Status, Felder, Ansichten, Aufgabentypen, Dashboards und Berechtigungen anpassen. Teams, die schnelllebige Projekte entwickeln, erhalten die vollständige Kontrolle darüber, wie die Arbeit organisiert, verfolgt und angezeigt wird, was die Anpassung an sich ändernde Prioritäten erleichtert.

Kissflow

Kissflow konzentriert sich auf strukturierte, formularbasierte Workflows. Sie können die Schritte in einem Prozess oder einer Genehmigungskette benutzerdefiniert anpassen, aber die Anpassung unterstützt hauptsächlich lineare Workflows. Die Low-Code-Tools eignen sich gut für feste Geschäftsprozesse wie Bestellungen oder HR-Anfragen.

🏆 Gewinner: Es gibt ein Unentschieden! ClickUp zeichnet sich durch flexible Features für das Projektmanagement aus, während Kissflow dann glänzt, wenn Teams strukturierte, prozessgesteuerte Workflows benötigen.

Feature Nr. 2: Zusammenarbeit und Wissensaustausch

Wie helfen diese Tools Ihrem Team, während des gesamten Arbeitstages aufeinander abgestimmt und in Verbindung zu bleiben? Finden wir es heraus:

ClickUp

ClickUp zentralisiert die Zusammenarbeit am Arbeitsplatz innerhalb der Arbeit selbst. Teams können innerhalb von Aufgaben in Echtzeit chatten, Kommentare hinzufügen, Dateien als Anhänge anhängen und Dokumente oder Whiteboards einbetten. Jede Diskussion bleibt mit einem bestimmten Projekt oder Ergebnis verknüpft, sodass Teams nie den Kontext verlieren.

Darüber hinaus ermöglicht ClickUp Docs Teams die Erstellung von Handbüchern, SOPs, Plänen und internen Wissensdatenbanken innerhalb des Arbeitsbereichs. Docs ist direkt mit Aufgaben, Projekten und Zielen verbunden, sodass Entscheidungen, Pläne und Maßnahmen aufeinander abgestimmt sind. Teams benötigen keine zusätzlichen Tools für den Speicher von Dokumenten.

Kissflow

Kissflow enthält Kommentare innerhalb von Workflows, aber die Zusammenarbeit ist gegenüber dem Prozessablauf zweitrangig. Der Großteil der Kommunikation findet außerhalb der Plattform statt, sodass Teams für Diskussionen, Feedback oder Brainstorming externe Tools verwenden müssen. Das funktioniert gut für Genehmigungen, aber nicht für projektlastige Teamarbeit.

Darüber hinaus bietet Kissflow grundlegende Dokumentation innerhalb der Workflow-Beschreibungen, unterstützt jedoch keine tiefgreifenden, miteinander verbundenen Dokumente oder Langform-Inhalte.

🏆 Gewinner: ClickUp liegt mit seinen integrierten Features für die Zusammenarbeit und seiner vollständig integrierten Dokumentation an der Spitze.

Feature Nr. 3: Leistung der Automatisierung

Lassen Sie uns nun über Automatisierung sprechen und darüber, wie jedes Tool wiederkehrende Aufgaben bewältigt.

ClickUp

ClickUp Automations und AI Agents helfen Teams dabei, alles zu beschleunigen, von der Zuweisung von Aufgaben und Statusänderungen bis hin zu Erinnerungsplänen und Übergabeschritten. Sie können Automatisierungen über Listen, Spaces und Workflows hinweg verbinden, was sowohl strukturiertes als auch dynamisches Arbeiten unterstützt.

Es wurde für Teams entwickelt, die Automatisierung benötigen, um über mehrere Abteilungen hinweg zu skalieren.

Kissflow

Kissflow glänzt bei der Automatisierung strukturierter Prozesse wie Finanzgenehmigungen oder BeschaffungsWorkflows. Die Automatisierung ist jedoch an Formulare und vordefinierte Pfade gebunden, sodass sie für kreative oder nichtlineare Projekte nicht ideal ist.

🏆 Gewinner: ClickUp gewinnt mit seinem flexiblen System für Automatisierung, das sich sowohl an komplexe Workflows als auch an alltägliche Anforderungen an Projekte anpasst.

Feature Nr. 4: Berichterstellung und Sichtbarkeit

Zum Schluss vergleichen wir noch die Echtzeit-Features für die Berichterstellung, die Ihrem Team Einblicke in den Fortschritt geben.

ClickUp

ClickUp bietet Dashboards, Karten, Workload-Diagramme, Sprint-Metriken, Zeiterfassung und alles, was Führungskräfte zur Überwachung des Fortschritts benötigen. Die Sichtbarkeit erstreckt sich über Abteilungen, Projekte und Teams hinweg und ist somit ideal für operative Klarheit.

Kissflow

Die Berichterstellung von Kissflow eignet sich gut für Prozessaudits und die Identifizierung von Genehmigungsengpässen, bietet jedoch keine detaillierte Sichtbarkeit des Projekts oder teamübergreifende Berichterstellung. Es eignet sich eher für den Geschäftsbetrieb als für laufende Projektarbeiten.

🏆 Gewinner: ClickUp sichert sich in dieser Runde mit seiner umfassenden Berichterstellung und Echtzeit-Dashboards für teamweite Sichtbarkeit den Sieg.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Alternativen und Konkurrenten zu Kissflow

ClickUp vs. Kissflow auf Reddit

Wir haben Reddit durchforstet, um zu verstehen, wie Benutzer über ClickUp und Kissflow sprechen. Es gibt zwar nicht viele direkte Vergleichsthreads zwischen den beiden, aber die Unterhaltungen zu den einzelnen Tools bieten klare Einblicke in die Wahrnehmung der Benutzer.

Auf der Seite von ClickUp gab ein Benutzer einen Überblick darüber, wie sehr das Tool die tägliche Arbeit seiner Agentur verändert hat:

Wir nutzen ClickUp nun seit etwa einem halben Jahr für unsere Agentur und ehrlich gesagt hat es unsere Arbeitsweise auf eine Weise verändert, die ich nicht erwartet hätte... Das Docs-System hat still und leise den Großteil unserer Arbeit mit Google Docs ersetzt. Alles läuft einfach besser, wenn unsere Dokumentation am selben Ort wie unsere Projekte gespeichert ist.

Wir nutzen ClickUp nun seit etwa einem halben Jahr für unsere Agentur und ehrlich gesagt hat es unsere Arbeitsweise auf eine Weise verändert, die ich nicht erwartet hätte... Das Docs-System hat still und leise den Großteil unserer Arbeit mit Google Docs ersetzt. Alles läuft einfach besser, wenn unsere Dokumentation am selben Ort wie unsere Projekte gespeichert ist.

Sie hoben auch hervor, wie ClickUp Brain sich von einem skeptischen Anliegen zu einem praktischen Zeitersparnisinstrument entwickelt hat:

Zunächst war ich mir bezüglich ClickUp Brain unsicher ... aber es hat mir einige mühsame Schreibaufgaben abgenommen, insbesondere wenn ich lange E-Mails von Clients zusammenfassen oder einen Entwurf erstellen musste.

Zunächst war ich mir bezüglich ClickUp Brain unsicher ... aber es hat mir einige mühsame Schreibaufgaben abgenommen, insbesondere wenn ich lange E-Mails von Clients zusammenfassen oder einen Entwurf erstellen musste.

Ein anderer Redditor fasste die Vorzüge von Kissflow klar zusammen:

Kissflow hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, genau das Richtige für Sie zu sein, wenn Sie ein tool suchen, das Benutzerfreundlichkeit, Flexibilität und leistungsstarke Funktionen in einem vereint. Kissflow wurde speziell entwickelt, damit auch technisch weniger versierte Benutzer selbst Anwendungen entwickeln können. Damit ist Kissflow ein robuster Player für die Anforderungen einer umfassenden Rationalisierung von Abläufen.

Kissflow hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, genau das Richtige für Sie zu sein, wenn Sie ein tool suchen, das Benutzerfreundlichkeit, Flexibilität und leistungsstarke Funktionen in einem vereint. Kissflow wurde speziell entwickelt, damit auch technisch weniger versierte Benutzer selbst Anwendungen entwickeln können. Damit ist Kissflow ein robuster Player für die Anforderungen einer umfassenden Rationalisierung von Abläufen.

Auf Reddit zeigt sich ein einheitliches Muster. Teams, die strukturierte Prozess-Apps, formularlastige Workflows und eine unkomplizierte Bürgerentwicklung wünschen, tendieren zu Kissflow. Teams, die Projektmanagement, Dokumentation und KI-gesteuerte Ausführung in einem Workspace wünschen, finden ClickUp langfristig besser geeignet.

