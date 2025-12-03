Wie Sie eine herausragende Markenstrategie entwickeln

Wir alle kennen die Debatte um Apple vs. Android. Aber haben Sie jemals darüber nachgedacht, warum manche Marken eine so starke Loyalität hervorrufen?

Ja, Apple-Produkte sind bekannt für ihr elegantes Design und ihre nahtlose Leistung. Was sie jedoch wirklich auszeichnet, ist das Gesamterlebnis, das sie den Benutzern bieten – vom Auspacken bis zur mühelosen Synchronisierung zwischen den Geräten.

Es ist mehr als nur ein Kauf, es ist die Zugehörigkeit zu einem gut durchdachten Ökosystem.

Diese Art von Loyalität entsteht nicht zufällig. Rund 81 % der Kunden kaufen nur von Marken, denen sie vertrauen, und dieses Vertrauen wird durch eine klare, konsistente Markenstrategie aufgebaut, die Emotionen mit Erfahrungen in Verbindung bringt.

In diesem Artikel untersuchen wir, was eine Markenstrategie wirklich effektiv macht – und wie sie Menschen dabei hilft, eine tiefere Verbindung zu Ihrer Marke aufzubauen.

Was ist eine Markenstrategie?

Eine Markenstrategie ist ein langfristiger Plan, wie Ihre Marke positioniert, wahrgenommen und von Ihrer Zielgruppe erlebt werden soll.

Eine gut umgesetzte Markenstrategie vermittelt Ihnen eine Gesamtvision davon, wie Sie möchten, dass Menschen Ihre Marke sehen, empfinden und darüber sprechen. Sie dient als Leitfaden für Alles, von den Worten, die Sie verwenden, bis hin zum Aussehen und der Haptik Ihrer Produkte.

Eine starke Strategie verbindet Ihre Grundwerte, Ihr Ziel und die einzigartige Art und Weise, wie Sie mit Ihrer Zielgruppe interagieren – unterstützt durch eine einheitliche visuelle Identität. Sie bildet Ihre Markengeschichte, Ihre Persönlichkeit und die Emotionen, die Menschen mit Ihnen verbinden.

Die Bedeutung der Markenstrategie für das Wachstum des Geschäfts

Warum ist eine Markenstrategie so wichtig für das Wachstum?

Laut der Business Trust Survey von Forrester berücksichtigen 77 % der potenziellen Kunden und Kaufbeeinflusser die Markenbekanntheit, wenn sie entscheiden, ob sie einem Unternehmen vertrauen. Wie Menschen Ihre Marke wahrnehmen und empfinden, entscheidet oft darüber, ob sie überhaupt eine Verbindung zu Ihnen herstellen.

Eine gut durchdachte Markenstrategie kann den Unterschied ausmachen zwischen einem weiteren Namen auf dem Markt und einer Marke, an die sich die Menschen erinnern und zu der sie zurückkehren. Dies geschieht durch:

Schaffen Sie eine klare und konsistente Markenidentität, die im Laufe der Zeit Vertrautheit und Vertrauen aufbaut.

Gestalten Sie das Kundenerlebnis so, dass jede Interaktion bewusst und im Einklang mit Ihren Markenwerten erfolgt.

Geben Sie Ihrem Geschäft eine langfristige Vision, die Wachstum, Anpassungsfähigkeit und eine treue Zielgruppe unterstützt.

📖 Lesen Sie auch: Beispiele und Muster für effektive Marketingpläne

Der Unterschied zwischen Markenstrategie und Marketingstrategie

Ihre Markenmarketingstrategie ist die Art und Weise, wie Sie Ihre Botschaft verbreiten – sei es durch das Posten von appetitlichen Croissant-Fotos auf Instagram, das Schalten einer lokalen Anzeige oder die Ausrichtung eines kostenlosen Verkostungs-Ereignisses.

Hier sind einige Punkte, auf die Sie achten sollten, um sie richtig zu identifizieren:

Aspekt Markenstrategie Marketingstrategie Fokus Schafft Vertrauen, formt die Wahrnehmung und schafft eine starke Markenidentität. Bewerben Sie Produkte oder Dienstleistungen als Aktion, um Ihre Zielgruppe zu erreichen und anzusprechen. Ziele Schaffen Sie einen langfristigen Ruf und Werte der Marke. Generieren Sie Leads, steigern Sie den Umsatz und unterstützen Sie kurzfristige Ziele. Ansatz Definiert Markenposition, Markengeschichte, Tonfall und visuelle Identität. Nutzt Kanäle wie soziale Medien, Werbung, PR und Ereignisse, um Kampagnen durchzuführen Zeitrahmen Langfristig entwickelt sich die Strategie langsam weiter, um die Markenkonsistenz zu gewährleisten. Kurzfristig oder kampagnenbasiert, passt sich den geschäftlichen Anforderungen und Trends an

Schlüsselelemente einer starken Markenstrategie

Ihre Marke ist eine Geschichte, die sich über alle Kundenkontaktpunkte hinweg entfaltet.

– zitiert von Jonah Sachs

Jede Interaktion mit Ihrer Marke fügt dieser Geschichte eine neue Seite hinzu. Eine erfolgreiche Markenstrategie sorgt dafür, dass diese Seiten zusammenpassen und ein unvergessliches Erlebnis für Ihre Zielgruppe schaffen. Hier sind die Kernelemente, die dabei helfen, ihre Form zu bestimmen:

Zweck: Machen Sie sich klar, warum Ihre Marke existiert, abgesehen davon, Geld zu verdienen. Dieser tiefere Grund sollte Ihre Entscheidungen leiten, Ihr Team inspirieren und bei den Menschen, denen Sie dienen, Anklang finden.

📌 Beispiel: Patagonias Mission, den Planeten zu schützen, ist in die Markengeschichte des Unternehmens eingebunden, von der Spende von Gewinnen für Umweltprojekte bis hin zur Herstellung langlebiger Produkte, die Abfall reduzieren.

Flexibilität: Seien Sie anpassungsfähig genug, um auf kulturelle Veränderungen, sich wandelnde Märkte und neue Chancen zu reagieren, ohne dabei Ihre Grundwerte aus den Augen zu verlieren. Flexibilität hält Ihre Marke frisch und relevant, ohne dass sie ihre Essenz verliert.

Mitarbeiterbeteiligung: Ihr Team ist einer Ihrer stärksten Markenbotschafter. Stellen Sie sicher, dass Ihre internen Teams die Stimme Ihrer Marke, Ihre Werte und Ihr Kundenversprechen verstehen, damit sie bei jeder Interaktion ein einheitliches Erlebnis bieten können.

Emotionen: Geben Sie den Menschen einen Grund, etwas für Ihre Marke zu empfinden, statt nur über sie nachzudenken. Emotionen sind es, die aus gelegentlichen Käufern treue Fans machen, die sich für Sie einsetzen.

Konsistenz: Sorgen Sie dafür, dass Ihre Markenbotschaft, Ihr Tonfall und Ihre visuelle Identität über alle Kontaktpunkte hinweg einheitlich sind, von Ihrer Website und Verpackung bis hin zu sozialen Medien und Kundenservice. Konsistenz schafft Vertrautheit, und Vertrautheit schafft Markenbekanntheit.

Kundenbindung: Belohnen und pflegen Sie potenzielle Kunden, die immer wieder zurückkommen. Wenn Menschen sich geschätzt fühlen, bleiben sie eher bei Ihnen, empfehlen Sie weiter und tragen zum Erfolg Ihrer Marke bei.

Verschiedene Arten von Markenstrategien (mit Beispielen)

Branding ist keine Übung in abstrakter Theorie.

Diese Erinnerung aus einem Reddit-Thread erinnert uns daran, dass es beim Branding um Geschichten geht, die eine Bedeutung haben. Lassen Sie uns einige gängige Beispiele dafür betrachten, wie Marken in unserem Leben auftauchen und was jede einzelne davon besonders macht, und dies anhand einiger Beispiele für Markenstrategien veranschaulichen.

1. Produkt-Branding

Es geht darum, einem einzelnen Produkt eine Persönlichkeit zu verleihen, damit die Menschen sofort wissen, was es ist und warum es wichtig ist.

Wenn es gut erledigt ist, kann Produktbranding ein einzelnes Element selbst in einem umkämpften Markt zu einem Must-have machen. Es ist besonders wirkungsvoll, wenn Sie eine starke emotionale Verbindung schaffen möchten, die Käufer zu treuen Fans macht.

🧠 Wussten Sie schon: Liquid Death hat etwas so Einfaches wie Wasser in Dosen genommen und es unvergesslich gemacht. Das ausgefallene Design wirkt wie ein rebellischer Energy-Drink, und der Humor in der Werbung sorgt für Gesprächsstoff. Dieser mutige Ansatz half dem Unternehmen, im Jahr 2021 75 Millionen Dollar einzunehmen und eine leidenschaftliche Fangemeinde aufzubauen.

2. Service-Branding

Hier liegt der Fokus nicht nur darauf, was Sie anbieten, sondern auch darauf, wie Sie es anbieten.

Service-Branding schafft ein Gefühl, das Menschen jedes Mal erwarten, wenn sie mit Ihnen interagieren. Ob persönlich, am Telefon oder online – es geht darum, dass sich jeder Kontaktpunkt konsistent und gepflegt anfühlt.

Eine starke Dienstleistungsmarke macht etwas Immaterielles unvergesslich und authentisch.

📌 Beispiel: Merit Beauty startete mit nur wenigen Produkten, aber das Kundenerlebnis fühlt sich wie eine persönliche Unterhaltung an. Durchdachte Verpackungen, freundliche Botschaften und warme Bilder vermitteln den Eindruck einer Marke, die sich wirklich um ihre Kunden kümmert. Die Leute sagen, es fühle sich an, als bekämen sie ein Geschenk von einem Freund, was sie dazu bringt, wiederzukommen.

3. Unternehmensbranding (Master Branding)

Die Unternehmensstrategie sieht einen einheitlichen Namen und eine einheitliche Identität für alle Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens vor.

Diese Strategie vermittelt den Menschen eine einheitliche Geschichte, die sie sich merken können, unabhängig davon, welches Produkt oder welche Dienstleistung sie nutzen. Wenn Menschen der führenden Marke vertrauen, überträgt sich dieses Vertrauen ganz natürlich auch auf neue Produkte, die Sie entwickeln.

Außerdem erleichtert sie die Expansion in neue Märkte, da Sie der Ruf Ihrer Marke begleitet.

📌 Beispiel: Virgin Airlines hat sein verspieltes rotes Logo und seinen Abenteuergeist in den Bereichen Fluggesellschaften, Musik, Fitnessstudios und mehr eingesetzt. Menschen überall erkennen es und bilden mit ihm eine Verbindung zu Spaß und mutigen Ideen. Dieses Vertrauen und diese Vertrautheit haben Virgin dabei geholfen, in Branchen erfolgreich zu sein, die sich völlig voneinander unterscheiden.

4. Familien- und individuelles Branding

Family Branding verknüpft mehrere Produkte unter einem vertrauenswürdigen Namen, während Individual Branding jedem Produkt eine eigene, einzigartige Identität verleiht.

Viele Unternehmen kombinieren beide Strategien, um das Vertrauen in eine bekannte Marke zu nutzen und gleichzeitig jedes Produkt für sich allein stehen zu lassen.

📌 Beispiel: Coca-Cola nutzt seine Hauptmarke, um Produkten wie Diet Coke und Coke Zero Glaubwürdigkeit zu verleihen. Unilever hingegen lässt Marken wie Dove und Magnum völlig eigenständig erscheinen, jede mit ihrer eigenen Zielgruppe und ihrem eigenen Stil. Diese Balance ermöglicht sowohl Vertrautheit als auch Freiheit bei der Vermarktung der Produkte.

5. Attitude Branding

Beim Attitude Branding geht es weniger um Produkte als vielmehr darum, wofür Sie stehen. Es verbindet Ihre Identität mit einer gemeinsamen Überzeugung oder einem Lebensstil, an dem Menschen teilhaben möchten.

Anstatt sich auf Features zu konzentrieren, konzentriert sie sich auf Gefühle und Werte. Wenn sie richtig umgesetzt wird, fördert sie die Loyalität, weil sich die Menschen in Ihrer Markengeschichte wiederfinden. Mit der Zeit kann diese Verbindung Trends oder sogar bestimmte Produkte überdauern.

📌 Beispiel: Bei Apple ging es schon immer um mehr als nur Computer und Telefone. Das Unternehmen steht für Kreativität, Einfachheit und das Hinterfragen des Gewöhnlichen. Diese Vision hat eine weltweite Gemeinschaft treuer Kunden geschaffen und Apple dabei geholfen, als erste Marke eine Marktkapitalisierung von 3 Billionen US-Dollar zu erreichen.

6. Sensorisches Branding

Diese Art des Brandings geht über das Visuelle hinaus und nutzt andere Sinne wie Hören, Riechen oder Tasten, um ein unvergessliches Erlebnis zu schaffen.

Es wird oft in physischen Räumen eingesetzt, um Menschen das Gefühl zu geben, zu Hause zu sein, oder um Qualität zu signalisieren. Wenn es gut gemacht ist, schafft es eine zusätzliche Verbindungsebene, die schwer zu kopieren ist.

🧠 Wussten Sie schon: Singapore Airlines verwendet einen Duft als Signatur in seinen heißen Handtüchern, beruhigende Boarding-Musik und ein unverwechselbares Design für die Uniformen seines Kabinenpersonals. Diese sensorischen Details schaffen ein Gefühl von Komfort und Luxus, an das sich Reisende noch lange nach dem Flug erinnern. Dieser Ansatz hat dazu beigetragen, dass das Unternehmen eine der höchsten Bewertungen in der Luftfahrtbranche erzielt.

7. Nachhaltigkeitsbranding

Hier basiert die Marke auf dem Versprechen, sich für die Umwelt und die Gesellschaft einzusetzen. Das ist nicht nur eine Marketingbotschaft, sondern eine Verpflichtung, die sich durch das gesamte Geschäft zieht.

Die Menschen möchten zunehmend Produkte von Marken kaufen, die ihren Werten entsprechen, und Nachhaltigkeit kann ein wirkungsvolles Mittel sein, um Vertrauen aufzubauen.

👀 Wissenswertes: Seventh Generation hat sich mit pflanzlichen Produkten, recycelten Verpackungen und ehrlicher Kommunikation einen Namen gemacht. Bis 2015 war das Unternehmen auf einen Umsatz von 200 Millionen US-Dollar angewachsen, und ein Jahr später wurde es von Unilever für rund 700 Millionen US-Dollar übernommen . Heute ist es nach wie vor führend im Bereich umweltfreundlicher Haushaltsprodukte und verfügt über einen treuen Kundenstamm.

Wie Sie Schritt für Schritt eine Markenstrategie entwickeln

Beim Aufbau einer Marke ist jeder Schritt wichtig. Lassen Sie uns diesen Prozess gemeinsam durchgehen, auf eine Weise, die für Geschäfte jeder Form und Größe funktioniert.

Schritt 1: Lernen Sie Ihre Zielgruppe in- und auswendig kennen

Bevor Sie Ihre Marke formen können, müssen Sie genau wissen, wer Ihr idealer Kunde ist, für den Sie sie formen. Gehen Sie über grundlegende Details wie Alter oder Wohnort hinaus und finden Sie heraus, was für Ihre Kunden am wichtigsten ist. Was frustriert sie im Alltag? Was begeistert sie?

Für B2B-Marken könnten diese Fragen bedeuten, sich über Engpässe in der Branche oder regulatorische Zwänge zu informieren. Für Start-ups könnte dies bedeuten, eine kleine, aber loyale Gruppe von frühen Unterstützern zu identifizieren.

Verbringen Sie Zeit in ihrer Welt, indem Sie Umfragen, Online-Foren oder informelle Unterhaltungen nutzen, um Erkenntnisse zu gewinnen, die Zahlen allein nicht vermitteln können.

Eine einfache Möglichkeit, diese Erkenntnisse zu sammeln, sind Umfragen. Mit ClickUp Formularen können Sie einfache, gemeinsam nutzbare Fragebögen erstellen, deren Antworten direkt in Ihren Workspace übertragen werden.

Verfolgen Sie Feedback parallel zu Ihren anderen Projekten und erkennen Sie Muster mit ClickUp Formularen

💡 Profi-Tipp: Sie haben nur ein kleines Budget? Nutzen Sie kostenlose Tools wie Google Trends oder Reddit-Diskussionen, um Trends aufzudecken, ohne etwas auszugeben.

Schritt 2: Finden Sie heraus, was Sie auszeichnet

Sobald Sie Ihre Zielgruppe verstehen, können Sie das eine Merkmal definieren, das Ihre Marke zur ersten Wahl macht. Das ist Ihre einzigartige Position auf dem Markt. Das kann ein unübertroffener Kundenservice sein, ein hochspezialisiertes Produkt oder eine Persönlichkeit, mit der sich Ihre Zielgruppe wohlfühlt.

Im B2B-Sektor könnte dies eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der effektiven Lösung komplexer Probleme sein. Bei Start-ups kommt es oft auf Agilität und mutige Ideen an.

Was auch immer es ist, stellen Sie sicher, dass es so einfach ist, dass man es in einem Satz erklären kann.

📖 Lesen Sie auch: Wie nutzen Sie KI für die Entwicklung Ihrer Markenstrategie?

Schritt 3: Erstellen Sie eine Markengeschichte, der sich die Menschen anschließen möchten

Fakten können erklären, wer Sie sind, aber Geschichten helfen Menschen, sich dafür zu interessieren. Ihre Markengeschichte schafft eine Verbindung zwischen Ihren Werten, Ihren Zielen und Ihrem Werdegang auf eine Weise, die Menschen anspricht.

Für B2B-Marken könnte dies bedeuten, hervorzuheben, wie Ihre Arbeit die Welt Ihrer Clients verbessert. Für Startups kann dies bedeuten, die menschlichen Momente und Herausforderungen zu freigeben, die zur Entwicklung Ihrer Marke beitragen.

Denken Sie daran: Bei einer starken Geschichte geht es weniger darum, Erfolge auf einer Liste aufzuzählen, sondern vielmehr darum, zu zeigen, warum Ihre Marke im Leben Ihrer Zielgruppe eine Rolle spielt.

ClickUp Brain MAX setzt Ihre Markenstrategie in Echtzeit um. Während Sie Ihre Markengeschichte formen, hilft Ihnen die ClickUp Brain MAX Desktop-App dabei, Ideen sofort zu erfassen und in umsetzbare Aufgaben zu verwandeln – ohne Ihren Flow zu unterbrechen. Talk-to-Text können Sie Kampagnenideen, PositionierungsNotizen oder Messaging-Ansätze sprechen und diese sofort in Aufgaben oder Dokumente mit perfektem Kontext umwandeln. Mitkönnen Sie Kampagnenideen, PositionierungsNotizen oder Messaging-Ansätze sprechen und diese sofort in Aufgaben oder Dokumente mit perfektem Kontext umwandeln.

Da Brain MAX in allen Ihren Apps funktioniert und gleichzeitig in ClickUp verankert ist, bleibt Ihr Markenkonzept mit Ihren Projekten, Zeitleisten und kreativen Dateien verbunden.

konvergenten KI-Workspace aufeinander abgestimmt und nicht über verschiedene Tools verstreut. So bleibt Ihr Team in einem echtenaufeinander abgestimmt und nicht über verschiedene Tools verstreut. Dies ist der schnellste Weg, um von der Inspiration zur Umsetzung zu gelangen und dabei Ihrer Markenstimme treu zu bleiben.

💡 Profi-Tipp: Konzentrieren Sie sich auf Konsistenz, nicht auf Kosten. Freigeben Sie Ihre Geschichte regelmäßig über kostenlose, wirkungsvolle Kanäle wie LinkedIn oder Ihren Blog.

Schritt 4: Verleihen Sie Ihrer Marke eine klare visuelle Identität

Ihre visuellen Elemente sind oft der erste Eindruck, den jemand von Ihrer Marke bekommt. Dazu gehören Ihre Farben, Ihr Logo, Ihre Schriftarten und Ihr Fotostil. Alles, was Sie zu erledigen haben, sollte Ihre Werte widerspiegeln und konsistent sein, egal wo man Sie sieht. Ein gepflegtes, selbstbewusstes Erscheinungsbild kann eine B2B-Marke zuverlässig wirken lassen.

💡 Profi-Tipp: Halten Sie Ihre Markenidentität über alle Assets hinweg konsistent. Mit ClickUp Brain können Sie sofort markengerechte Grafiken, Überschriften und Beschreibungen erstellen, die Ihrem Ton und Stil entsprechen – ohne zwischen tools hin- und herspringen oder auf Design-Reviews warten zu müssen.

Schritt 5: Seien Sie dort präsent, wo sich Ihre Zielgruppe aufhält

Bei einer Markenstrategie geht es nicht nur darum, zu wissen, wer Sie sind, sondern auch darum, dort präsent zu sein, wo Ihre Zielgruppe aktiv ist. Das kann für B2B-Marken eine Vordenkerrolle auf LinkedIn bedeuten, für Start-ups mit Endverbrauchern kurze, lebendige Videos auf TikTok sowie die Implementierung von Suchmaschinenoptimierung.

💡 Profi-Tipp für Startups: Tiefe ist wichtiger als Präsenz. Beginnen Sie damit, ein oder zwei Kanäle zu meistern, die zu Ihrer Zielgruppe und Ihren Zielen passen – nutzen Sie dann die Erkenntnisse aus diesen ersten Erfolgen, um strategisch zu expandieren, anstatt zu raten, wo Sie als Nächstes wachsen sollten.

Schritt 6: Regelmäßige Überprüfung und Optimierung

Ihre Marke sollte mit Ihnen wachsen, um Loyalität zu fördern. Märkte verändern sich, Zielkunden verändern sich, und Ihre Strategie sollte sich ebenfalls verändern. Nehmen Sie sich alle paar Monate Zeit, um zu überprüfen, was funktioniert und was nicht.

Für B2B-Unternehmen kann diese Aufgabe bedeuten, zu überprüfen, ob Ihre Positionierung noch zu den Veränderungen in der Branche passt. Für Start-ups kann diese Aufgabe bedeuten, sich schnell auf das Feedback der ersten Kunden einzustellen.

ClickUp Dashboards können diesen Prozess erheblich vereinfachen. Sie können Daten aus Aufgaben, Marketingkampagnen und sogar Vertriebsleistungen in einer Ansicht zusammenführen, sodass Sie nicht raten müssen, welche Maßnahmen sich auszahlen. Durch die Echtzeit-Nachverfolgung der richtigen Metriken können Sie Ihren Ansatz verfeinern, bevor kleine Probleme zu verpassten Chancen werden.

Verfolgen Sie wichtige Metriken wie Wiederkaufraten oder Kundenbindung mit ClickUp Dashboards

📖 Lesen Sie auch: Wie Sie ein Kundenempfehlungsprogramm aufbauen, das das Wachstum fördert

Zu verwendende Rahmenwerke für die Markenstrategie

Unabhängig davon, ob Sie mit einem großen Budget arbeiten oder gerade erst anfangen, führen Sie diese Schritte von den ersten Ideen zu einer Markenmanagementstrategie, die Sie selbstbewusst umsetzen können.

1. Beginnen Sie mit dem Warum

Beginnen Sie mit dem tieferen Grund für die Existenz Ihrer Marke. Welche Veränderung möchten Sie bewirken? Welches Gefühl sollen die Menschen mit Ihrem Namen verbinden?

📌 Beispiel: TOMS hat eine Kultur rund um „One for One” gegründet. Für jedes verkaufte Paar Schuhe spendeten sie ein Paar an jemanden in Not. Dieses einfache Ziel wurde zum Kern ihrer Markengeschichte und verhalf ihnen zu einer führenden Rolle in der gemeinnützigen Bewegung in der Modebranche.

2. Geben Sie ein Versprechen, das Sie einhalten können

Definieren Sie ein klares Versprechen an Ihre Kunden: etwas, auf das sie sich bei jeder Interaktion mit Ihrer Marke verlassen können. Und halten Sie dieses Versprechen dann auch ein.

🧠 Wussten Sie schon: FedEx hat seinen Ruf auf dem Slogan „Wenn es unbedingt über Nacht da sein muss“ aufgebaut. Dieses Versprechen schuf Vertrauen sowohl bei Verbrauchern als auch bei Geschäftsleuten und trug dazu bei, dass FedEx zum Synonym für zuverlässige Lieferungen wurde.

3. Erzählen Sie Ihre alltägliche Geschichte

Verzichten Sie auf hochtrabende Sprache und sprechen Sie wie ein Mensch. Freigeben Sie die Informationen über sich selbst, die Probleme, die Sie lösen, und wie es sich anfühlt, Teil dessen zu sein, was Sie aufbauen.

👀 Wissenswertes: Patagonia hat seine Marke auf der Grundlage einfacher, ehrlicher Geschichten über den Umweltschutz aufgebaut. Die Kampagne „Kaufen Sie diese Jacke nicht“ förderte Reparaturen statt Ersatzkäufe – und verschaffte dem Unternehmen noch mehr Respekt in seiner Community.

4. Design für Wiedererkennbarkeit

Wählen Sie visuelle Elemente, die auf einen Blick zeigen, wer Sie sind – Farben, Logo, Schriftarten und Bilder. Sorgen Sie dafür, dass sich jeder Kontaktpunkt wie zu Hause anfühlt.

5. Messen, lernen, wiederholen

Behandeln Sie Ihre Markenstrategie wie ein lebendiges Wesen.

Achten Sie darauf, worauf Ihre Zielgruppe reagiert, welche Nachrichten sie weiterleitet, welche Bilder sie speichert und welche Worte sie zitiert. Dann erledigen Sie mehr von dem, was funktioniert.

📖 Lesen Sie auch: Beispiele für Brand Kits, die Sie zur Erstellung Ihres eigenen inspirieren

Beispiele für erfolgreiche Markenstrategien

Einige Marken beherrschen die Kunst, eine Botschaft zu formulieren, die unvergesslich ist.

Sehen wir uns drei Beispiele an, die zeigen, wie wirkungsvoll eine klare, konsistente Marke in der Praxis sein kann.

Nike: „Just Do It” zu einer Bewegung machen

Nike verkaufte die Überzeugung, dass jeder ein Athlet sein kann. Der Slogan „Just Do It” wurde zu mehr als nur einem Marketing-Slogan.

Durch die Ausrichtung seiner Kampagnen auf echte Geschichten von Ausdauer, von Elite-Läufern bis hin zu alltäglichen Fitnessbegeisterten, hat Nike eine Markenidentität aufgebaut, die auf Empowerment basiert.

Im Jahr 2018 löste ihre Kampagne mit dem amerikanischen Bürgerrechtler Colin Kaepernick eine weltweite Unterhaltung aus und bewies, dass eine Marke mit einer starken Haltung sowohl Loyalität als auch Wirkung fördern kann.

📖 Lesen Sie auch: Eine überzeugende Marketing-Kommunikationsstrategie entwickeln

Coca-Cola: Glück in der Flasche verkaufen

Seit Jahrzehnten konzentriert sich Coca-Cola weniger auf das Getränk selbst als vielmehr auf die Gefühle, die es repräsentiert – Freude, Zusammengehörigkeit und gemeinsame Momente.

Kampagnen wie „Share a Coke“, bei denen Flaschen mit beliebten Namen versehen waren, luden die Menschen dazu ein, eine persönliche Verbindung zu der Marke aufzubauen. Dieser einfache Aufwand führte in vielen Regionen zu einem zweistelligen Anstieg der Ergebnisse und bewies, dass emotionales Branding direkt zu Ergebnissen führen und die Markenwahrnehmung positiv beeinflussen kann.

Airbnb: Aufbau einer Marke rund um das Gefühl der Zugehörigkeit

Airbnb hat den Fokus von „Wo du übernachtest” auf „Wie du dich dort fühlst” verlagert.

Die Kampagne „Belong Anywhere” (Überall zu Hause) sprach das menschliche Bedürfnis nach Verbindung an und sorgte dafür, dass sich Reisende an unbekannten Orten wie zu Hause fühlten.

Durch die Einbindung echter Gastgeber und Gäste in ihr Marketing schufen sie ein Gefühl der Authentizität, das weltweit Vertrauen und Loyalität stärkte.

ClickUp ist der Ort, an dem Produktivität auf Personalisierung trifft.

Während Nike motiviert und Coca-Cola eine Verbindung herstellt, bringt ClickUp all dies in der Welt der Arbeit zusammen.

In der frühesten Phase bieten ClickUp Whiteboards und ClickUp Dokumente Ihrem Team eine leere Leinwand, auf der Sie Ideen sammeln, die Kernbotschaften Ihrer Marke definieren und Kampagnenthemen skizzieren können. Da sich alles im selben Workspace befindet, fließen diese ersten kreativen Ideen ganz natürlich in Aktionspläne ein, ohne dass der Kontext verloren geht.

Visualisieren Sie Ihre Markenideen, damit Ihr Team sich ein umfassendes Bild machen kann, bevor Sie mit ClickUp Whiteboards den ersten Schritt machen

Wenn es darum geht, Strategien in die Tat umzusetzen, sorgen ClickUp Aufgaben und ClickUp Automatisierungen dafür, dass Kampagnen ohne endlosen E-Mail-Verkehr auf Kurs bleiben. Marketing-Roadmaps, Launch-Kalender und Workflows für die Freigabe von Kreativleistungen können alle in ClickUp ausgeführt werden, sodass Termine sichtbar und Verantwortlichkeiten klar sind.

Halten Sie Ihr Team auf kreative Arbeit fokussiert, indem Sie sich wiederholende Aufgaben mit ClickUp Automatisierungen automatisieren

Für eine kontinuierliche Markengesundheit können Marketingteams ClickUp Dashboards nutzen, um die Kampagnenleistung in Echtzeit zu verfolgen.

Und da ClickUp mit über 200 tools integriert ist – von HubSpot bis Figma – können Sie Daten, Assets und Unterhaltungen aus Ihrem bestehenden Marketing-Stack einbinden.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Optionen für Markenmanagement-Software

Markenstrategie und Marketingintegration

Wenn Ihre Markenstrategie und Ihr Marketing Hand in Hand arbeiten, fühlt sich das ein bisschen wie Musik in perfekter Harmonie an.

Das mag übertrieben klingen, aber koordinierte Strategien ermöglichen es den Menschen, zu spüren, wer Sie sind.

Denken Sie an Dove. Über Schönheitsprodukte hinaus zelebriert die „Real Beauty”-Kampagne von Dove in jeder Botschaft Authentizität und hat so über die Jahre Vertrauen aufgebaut.

Wenn diese Art von Verbindung konsistent ist, schafft sie mehr als nur Wiedererkennungswert. Sie schafft Vertrauen. Die Menschen wissen, was sie von Ihnen erwarten können, und sie entscheiden sich für Sie, weil es sich richtig anfühlt.

Einige Unternehmen lernen dies in Zeiten bedeutender Veränderungen. Als NortonLifeLock mehrere Marken unter einem Dach zusammenführte, wurden nicht nur Produkte zusammengeführt, sondern auch der Ansatz vereinheitlicht. Es wurde sichergestellt, dass jede Botschaft und jeder Kundenkontakt denselben Kern und Zweck hatte. Dabei ging es um mehr als nur Design oder Worte. Es ging darum, den Menschen das Gefühl zu geben, sich mit der Marke wohlzufühlen, unabhängig davon, welches Produkt sie verwendeten.

Die Untersuchungen von McKinsey bestätigen dies ebenfalls und verweisen auf ein Rahmenwerk namens „Six S’s“, das als Leitfaden für eine erfolgreiche Marken- und Marketingintegration bei Fusionen und Übernahmen dient. Marken, die Schritte wie die Angleichung der Story, die Kundensegmentierung und die datengestützte Markendefinition befolgen, erzielen häufig Umsatzsynergien, die 1,5- bis 2-mal so hoch sind.

📖 Lesen Sie auch: KPIs für die Markenbekanntheit

Wie Sie die Wirksamkeit Ihrer Markenstrategie messen können

Sieben von zehn Erwachsenen in den USA beginnen das Jahr mit persönlichen Zielen, doch nur etwa 38 % glauben, dass sie diese auch tatsächlich einhalten werden.

Das Gleiche gilt für Marken.

Der beste Weg, um herauszufinden, ob Ihre Markenstrategie funktioniert, ist jedoch, Ihre Ansicht zu verlassen und Ihre Marke so zu betrachten, wie Ihre Zielgruppe sie sieht.

✅ Überprüfen Sie, wie Ihre Marke derzeit wahrgenommen wird, indem Sie jeden Kundenkontaktpunkt detailliert analysieren. ✅ Definieren Sie eine klare Vision, die alle Markenentscheidungen leitet und Ihr Ziel widerspiegelt. ✅ Setzen Sie Ihre Vision in konkrete, messbare Ziele um, die mit den Wachstumszielen Ihrer Marke übereinstimmen. ✅ Verfolgen Sie die richtigen Metriken wie Bekanntheit, Loyalität, Stimmung und Position, um den Fortschritt im Laufe der Zeit zu beobachten. ✅ Verwenden Sie konsistente Forschungsmethoden wie Umfragen, Social Listening und Kundenfeedback, um Ihre Erkenntnisse aktuell und umsetzbar zu halten.

📖 Lesen Sie auch: Wie Sie eine einzigartige Markenidentität entwickeln

Best Practices bei der Entwicklung einer Markenstrategie

Manchmal sind die besten Marken diejenigen, die genau wissen, wie sie Menschen dazu bringen können, etwas zu empfinden, wenn sie ihren Namen hören.

Der Aufbau einer solchen Marke ist das Ergebnis durchdachter Entscheidungen, einer klaren Zielsetzung und der Bereitschaft, Ihren Ansatz kontinuierlich an die Veränderungen in der Welt anzupassen.

Hier sind einige Leitprinzipien, die Ihnen helfen, eine wirklich nachhaltige Form der Markenstrategie zu entwickeln:

Verstehen Sie die Menschen, denen Sie dienen möchten, und lassen Sie sich bei Ihren Entscheidungen von deren Bedürfnissen leiten, von den Worten, die Sie verwenden, bis hin zu den Produkten, die Sie entwickeln.

Definieren Sie, was Sie auf authentische und wertvolle Weise von anderen unterscheidet, damit Ihre Zielgruppe genau weiß, warum sie sich für Sie entscheiden sollte.

Erzählen Sie Ihre Geschichte so, dass sich die Menschen in einer Verbindung zu Ihnen fühlen, und verweben Sie Ihre Werte, Ihre Mission und Ihre Persönlichkeit in jede Interaktion.

Sorgen Sie für ein einheitliches Erscheinungsbild über alle Kontaktpunkte hinweg, vom Logo bis zu Ihren Social-Media-Beiträgen, damit Ihre Marke sofort erkennbar ist.

Überprüfen Sie Ihre Strategie regelmäßig und schauen Sie, was funktioniert, was nicht funktioniert und wie Sie sich anpassen können, ohne Ihre Kernidentität aus den Augen zu verlieren.

📖 Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für Markenrichtlinien für Ihr Marketingteam

Wie ClickUp beim Aufbau und der Verwaltung einer Markenstrategie hilft

Stellen wir uns vor, Ihr Unternehmen steht kurz vor der Einführung einer überarbeiteten Markenstrategie. Sie haben die visuelle Gestaltung aktualisiert, eine klarere Positionierung und neue Botschaften entwickelt, die Sie in allen Bereichen Ihres Geschäfts umsetzen möchten.

Das klingt spannend, aber in der Realität kann der Aufwand schnell chaotisch werden, wenn mehrere Teams daran arbeiten.

So sorgt ClickUp von Anfang bis Ende für eine Reihenfolge, Klarheit und Zusammenarbeit in diesem Prozess.

Erstellen und Speichern von Markenrichtlinien mit ClickUp Docs

Halten Sie Ihre Markenrichtlinien in einem einzigen Dokument fest, damit alle mit ClickUp Docs dieselbe visuelle und verbale Sprache sprechen.

Es beginnt mit ClickUp Docs, Ihrem zentralen hub für alle Markenrichtlinien und Dokumentationen. Anstelle von verstreuten Dateien und veralteten PDFs erstellen Sie ein lebendiges Dokument, das Ihre visuelle Identität, Ihren Tonfall, Ihre Logoregeln und Ihre genehmigte Farbpalette enthält.

Alle, vom Designer bis zum Texter, können sie in Echtzeit einsehen, kommentieren und aktualisieren, sodass niemand mit veralteten Informationen arbeitet. Wenn Sie eine neue Agentur hinzuziehen, können Sie den Doc-Link freigeben, sodass diese sofortigen Zugriff auf alles erhalten, was sie benötigen, was tagelange Hin- und Her-Kommunikation erspart.

Kombinieren Sie ClickUp Docs und KI, um Ihre Marketing- und Markenmanagementstrategien zu verbessern.

Steigern Sie Ihr Marketing mit ClickUp AI, indem Sie echte Tools und umsetzbare Hacks nutzen, um Zeit zu sparen, Inhalte zu optimieren und Kampagnen effektiv zu personalisieren.

Zusammenarbeit bei der Markenpositionierung mit ClickUp Mindmaps

Verwandeln Sie große Ideen in eine klare Markenpositionierung, indem Sie sie mit ClickUp Mindmaps in Echtzeit gemeinsam ausarbeiten.

Sobald das Fundament gelegt ist, verlagert sich der Fokus auf die Markenpositionierung, und hier kommen ClickUp Whiteboards und ClickUp Mindmaps zum Einsatz. Sie bringen die Marketing-, Produkt- und Führungsteams in einem einzigen visuellen Workspace zusammen.

Hier fließen Ideen auf Haftnotizen, Wettbewerbslandschaften nehmen mit einfachen Diagrammen Form an und Kundenprofile werden lebendig.

Koordinieren Sie die Einführung Ihrer Marke mit ClickUp Brain

Jetzt ist es an der Zeit, die Vision zu verwirklichen. Sie unterteilen die Einführung der Marke in klare Aufgaben innerhalb von ClickUp Aufgaben. Jede Aufgabe, sei es die Aktualisierung der Website, die Neugestaltung der Verpackung oder die Vorbereitung von Social-Media-Inhalten, wird der richtigen Person mit einer bestimmten Frist zugewiesen.

ClickUp Automatisierungen sorgen dafür, dass alles reibungslos läuft, benachrichtigt Teams, wenn sie an der Reihe sind, und treibt Aufgaben voran, ohne dass manuelle Überprüfungen erforderlich sind.

Gleichzeitig schlägt ClickUp Brain Textideen vor, entwirft Pressemitteilungen und erstellt sogar Entwürfe für Social-Media-Beiträge, sodass Ihr Team schneller arbeiten kann, ohne die Persönlichkeit der Marke zu verlieren.

Entwickeln Sie neue Ideen, verfeinern Sie Ihre Markenbotschaft und erstellen Sie mit ClickUp Brain Inhalte, die Ihrer Stimme treu bleiben.

Überwachen Sie Fortschritt und Leistung mit ClickUp-Dashboards

Sobald die Kampagne auf den Markt kommt, bieten Ihnen die ClickUp-Dashboards eine Ansicht ihrer Leistung. Auch die Führungskräfte können sich jederzeit über den Fortschritt informieren, sodass die Dynamik ohne endlose Meetings aufrechterhalten werden kann.

✅ Da alles auf einer Plattform verbunden ist, verwalten Sie Ihre Markenstrategie als einen lebendigen, sich weiterentwickelnden Prozess, der mit Ihrer Vision und Ihrer Zielgruppe im Einklang steht.

Sie können sich die Arbeit noch weiter erleichtern, indem Sie mit gebrauchsfertigen Vorlagen für Markenstrategien beginnen. Diese Vorlagen bieten Ihnen einen strukturierten Startvorteil, sodass Sie sich auf Kreativität und Umsetzung konzentrieren können, anstatt Prozesse von Grund auf neu aufzubauen.

ClickUp-Vorlage für Markenrichtlinien

Kostenlose Vorlage herunterladen Schaffen Sie eine einheitliche Markenidentität mit anpassbaren Abschnitten mithilfe der Vorlage für Markenrichtlinien von ClickUp.

Wenn Sie möchten, dass jeder Inhalt, jedes Design und jede Botschaft unverkennbar zu Ihnen passt, bietet Ihnen die Vorlage für Markenrichtlinien von ClickUp folgende Möglichkeiten:

Schaffen Sie eine einheitliche Markenidentität mit anpassbaren Bereichen für visuelle Identität, Tonfall und Werte.

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Ihren Team-Mitgliedern zusammen, um Richtlinien zu verfeinern und zu genehmigen.

Speichern Sie alle Markenmaterialien an einem übersichtlichen, leicht zugänglichen Ort, um ein einheitliches Kundenerlebnis zu gewährleisten.

ClickUp-Vorlage für das Markenmanagement

Kostenlose Vorlage herunterladen Sorgen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Markenmanagement dafür, dass alle Teams auf dieselbe Mission ausgerichtet sind.

Die Verwaltung mehrerer Kampagnen unter Beibehaltung der Essenz Ihrer Marke kann überwältigend sein. Die Brand Management Vorlage von ClickUp fasst alles in einer übersichtlichen, überschaubaren Ansicht zusammen, sodass Sie:

Planen Sie Kampagnen klar mit Zeitleisten, Meilensteinen und zugewiesenen Verantwortlichkeiten.

Sorgen Sie dafür, dass alle Teams auf dieselbe Mission und dieselbe Positionierung der Marke ausgerichtet sind.

Führen Sie die Nachverfolgung mehrerer Branding-Kampagnen gleichzeitig durch und stellen Sie sicher, dass sie im Zeitplan bleiben und die gewünschte Botschaft vermitteln.

Verwalten Sie alle Aspekte Ihrer Marke in einem ClickUp-Workspace.

Der Aufbau einer starken Markenstrategie erfordert Zeit und Aufwand. Von der Definition Ihrer Markengeschichte bis hin zur Sicherstellung, dass jede Kampagne Ihre Werte widerspiegelt, funktioniert der Prozess am besten, wenn alles organisiert, zugänglich und leicht umsetzbar ist.

Hier kommt ClickUp ins Spiel. Es bietet Ihnen einen zentralen Ort, an dem Sie Ihre Markenrichtlinien speichern, Positionierungen brainstormen, Rollouts verwalten und die Nachverfolgung des Erfolgs Ihrer Kampagnen durchführen können, ohne etwas zu verpassen. Wenn Ihr strategisches Branding mit Ihrer allgemeinen Geschäftsstrategie übereinstimmt und durch konsistente Marketingmaßnahmen unterstützt wird, trägt jede Markenentscheidung zum langfristigen Wachstum bei.

Ganz gleich, ob Sie alleiniger Gründer sind oder ein großes Marketing-Team leiten – ClickUp hilft Ihnen dabei, Ihre Markenziele in greifbare Ergebnisse umzusetzen und gleichzeitig Ihre Identität konsistent und stark zu halten.

Wenn Sie bereit sind, Ihre Markenstrategie von der Planung zur Umsetzung zu bringen, melden Sie sich noch heute bei ClickUp an!

Häufig gestellte Fragen

Branding ist der sichtbare Ausdruck Ihrer Marke, wie beispielsweise Ihr Logo, Ihre Farben und Ihre Botschaften. Die Markenstrategie ist der Plan, der dahintersteckt. Sie zeigt, wie Sie möchten, dass Ihre Marke wahrgenommen wird, welche Werte Sie vertreten und wie Sie eine Verbindung zu Ihrer Zielgruppe herstellen möchten.

Das hängt von der Größe Ihres Geschäfts, der Klarheit Ihrer Vision und dem Umfang der erforderlichen Recherchen ab. Einige Unternehmen können eine grundlegende Strategie in wenigen Wochen entwickeln, während andere mehrere Monate benötigen, um sie zu verfeinern und fertigzustellen.

Auf jeden Fall. Eine Markenstrategie hilft kleinen Geschäften, sich in einem umkämpften Markt abzuheben, treue Kunden zu gewinnen und mit größeren Akteuren zu konkurrieren. Sie kann an Ihre Ressourcen angepasst werden, ohne an Wirkung zu verlieren.

Die Budgets variieren stark, aber die Investition sollte der Rolle Ihrer Marke im Geschäft entsprechen. Einige Unternehmen geben nur wenige Tausend Dollar aus, während andere deutlich mehr für gründliche Recherche, Design und Einführung bereitstellen. Am wichtigsten ist es, sicherzustellen, dass die Investition einen klaren und dauerhaften Ertrag bringt.