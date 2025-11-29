Über 55 Meta-KI-Prompts, die Sie für Ihr nächstes Projekt inspirieren

Die meisten Menschen behandeln Tools für künstliche Intelligenz wie eine Suchleiste. Sie geben drei Wörter ein, drücken die Eingabetaste und wundern sich, warum das Ergebnis aussieht, als wäre es um 3 Uhr morgens von einer erschöpften Person geschrieben worden.

Die Sache ist die: Meta KI kann eine unausgereifte Idee in eine vollständige Marketingkampagne verwandeln, grobe Skizzen in ausgefeilte Grafiken umwandeln und Code schreiben, der tatsächlich funktioniert. Aber dafür braucht es eine wichtige Zutat von Ihnen: eine konkrete Eingabeaufforderung.

Der Unterschied zwischen „einen Blogbeitrag schreiben” und einer großartigen Eingabeaufforderung besteht in etwa 30 Sekunden zusätzlicher Überlegung. Und diese 30 Sekunden unterscheiden mittelmäßige KI-Ergebnisse von wirklich nützlichen.

In diesem Blogbeitrag geben wir Ihnen die besten Meta-KI-Prompts sowie Alternativen wie ClickUp und ChatGPT frei, mit denen Sie Ihr KI-Arsenal vervollständigen können. 🤩

Was ist Meta KI?

Meta AI ist der KI-Assistent von Meta, der in alle Produkte von Meta integriert ist, darunter Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger. Einfach gesagt handelt es sich um die Meta-Version eines KI-Chatbots, der auf dem großen Sprachmodell (LLaMA) des Unternehmens basiert.

Es ist in die Apps und Geräte von Meta integriert, sodass Benutzer direkt in den Plattformen, die sie bereits nutzen, suchen, Inhalte generieren, Fragen stellen, Bilder erstellen und Aufgaben automatisieren können. Chatten Sie einfach direkt mit dem KI-Tool oder taggen Sie es in Gruppennachrichten, um loszulegen.

Was sind Meta-KI-Prompts?

Meta-KI-Eingabeaufforderungen sind einfach die Anweisungen oder Fragen, die Sie eingeben, um Meta-KI mitzuteilen, was Sie benötigen. Betrachten Sie sie als Ihre Möglichkeit, die KI um Hilfe zu bitten.

Sie könnten beispielsweise sagen: „Schreibe eine lustige Bildunterschrift für mein Strandfoto“, „Schlage gesunde Rezepte für das Abendessen vor“ oder „Erkläre in einfachen Worten, wie Sonnenkollektoren funktionieren“.

Je klarer Ihre Eingabe ist, desto besser wird die Antwort sein. Sie können Eingaben verwenden, um neue Dinge zu lernen, kreative Ideen zu erhalten, Bilder zu generieren, Inhalte zu brainstormen oder einfach nur eine hilfreiche Unterhaltung zu führen.

Wie man gute Eingabeaufforderungen für Meta KI schreibt

Um die besten Antworten von Meta KI zu erhalten, müssen Sie zunächst klare und effektive KI-Prompt-Vorlagen erstellen. Befolgen Sie diese einfachen Schritte, um Ihre Ergebnisse zu verbessern.

Schritt 1: Seien Sie konkret in Bezug auf Ihre Wünsche

Vage Anfragen führen zu allgemeinen Antworten, die Ihre Zeit verschwenden. Anstatt zu fragen: „Erzählen Sie mir etwas über das Kochen“, versuchen Sie es mit: „Geben Sie mir ein 30-minütiges Rezept für Hühner-Pasta mit einfachen Zutaten, die ich in jedem Lebensmittelgeschäft finden kann.“

Beachten Sie, wie die zweite Version Meta AI anweist, genau anzugeben, welches Gericht Sie möchten, wie viel Zeit Sie haben und welche Zutaten Sie bevorzugen. Durch diese Detailgenauigkeit kann die KI Ihre genauen Bedürfnisse verstehen und eine Antwort liefern, die Sie sofort verwenden können.

Schritt 2: Legen Sie den Kontext fest

Meta KI funktioniert viel besser, wenn sie Ihre Situation versteht.

Vergleichen Sie „Schlagen Sie einige Spiele vor” mit „Ich habe einen Plan für eine Geburtstagsparty für einen 7-Jährigen mit 10 Kindern im Garten. Schlagen Sie fünf lustige Spiele für draußen vor, die nur ein minimales Setup erfordern.”

Die zweite Eingabeaufforderung liefert Meta KI Informationen zu Ihrem Publikum, Ihrem Standort und Ihren Einschränkungen, sodass es Vorschläge unterbreiten kann, die tatsächlich zu Ihrem spezifischen Szenario passen, anstatt zufällige Spielideen anzubieten.

💡 Profi-Tipp: Beziehen Sie sich auf frühere Antworten, indem Sie diese zunächst zusammenfassen: „Basierend auf dem Rezept, das Sie mir gerade mit Knoblauch und Tomaten gegeben haben, schlagen Sie mir nun passende Weine vor.“ Dies stärkt den Kontext und verhindert Abweichungen in mehrteiligen Unterhaltungen.

Schritt 3: Legen Sie das gewünschte Format fest

Wie Sie Informationen erhalten, ist genauso wichtig wie das, was Sie erhalten.

Sagen Sie Meta KI, ob Sie „eine nummerierte Liste mit Schritten“, „eine kurze Zusammenfassung in zwei Sätzen“, „eine detaillierte Erklärung mit Beispielen“ oder „eine Vergleichstabelle“ wünschen.

Wenn Sie beispielsweise etwas Neues lernen, fragen Sie nach einer „Schritt-für-Schritt-Anleitung mit einfachen Erklärungen”. Wenn Sie schnelle Fakten benötigen, fragen Sie nach „fünf Schlüsselpunkten in Stichpunktform”. Das richtige Format macht Informationen leichter verständlich und nutzbar.

Schritt 4: Geben Sie Ihre Präferenzen oder Einschränkungen an

Ihre Limiteiten bestimmen, welche Lösungen für Sie geeignet sind.

Erwähne wichtige Einschränkungen immer im Voraus: „nur vegetarische Rezepte“, „Übungen, für die keine Geräte erforderlich sind“, „Geschenkideen unter 30 Dollar“ oder „Reisetipps für jemanden, der Flugangst hat“.

Diese spezifischen Details helfen KI dabei, Vorschläge herauszufiltern, die für Ihre Situation nicht geeignet sind. Die Frage nach „Anfängerfreundlichen Yoga-Übungen gegen Rückenschmerzen“ ist beispielsweise ein gutes Beispiel dafür, wie viel hilfreicher sie ist als nur „Yoga-Übungen“.

💡 Profi-Tipp: Setzen Sie Ihre wichtigste Einschränkung oder Frage ganz ans Ende Ihrer Eingabeaufforderung. Der letzte Satz hat oft ein unverhältnismäßig großes Gewicht bei der Form der Antwort und beim Ton. ​​​​​​​​​​​​​​​​

Schritt 5: Stellen Sie Folgefragen

Ihre erste Eingabeaufforderung ist nur der Ausgangspunkt für eine Unterhaltung.

Wenn die Antwort von Meta KI nicht ganz Ihren Vorstellungen entspricht, bauen Sie darauf auf. Sie können sagen: „Machen Sie das einfacher“, „Geben Sie mir drei weitere Optionen“, „Erläutern Sie den zweiten Punkt genauer“ oder „Wenden Sie das jetzt auf Social-Media-Marketing an“.

Jede Rückmeldung hilft Meta KI, Ihre Bedürfnisse besser zu verstehen und seine Antworten zu verfeinern. Betrachten Sie es eher als einen Dialog als eine einzelne Frage.

Schritt 6: Verwenden Sie nach Möglichkeit Beispiele

Zeigen ist oft klarer als erzählen. Wenn Sie möchten, dass Meta KI einen bestimmten Stil oder Tonfall trifft, geben Sie ein Beispiel.

Probieren Sie „Schreibe einen Instagram-Bildtext in diesem Stil: Ein weiterer Tag, an dem ich mein bestes Leben lebe ☀️ Wer ist noch bereit für das Wochenende?“ Dies gibt Meta KI einen konkreten Anhaltspunkt für Tonfall, Länge, Emoji-Verwendung und Persönlichkeit. Beispiele eignen sich hervorragend für kreative Aufgaben wie Schreiben, Designbeschreibungen oder Ideen für Inhalte.

💡 Profi-Tipp: Beenden Sie Prompts mit „Erläutern Sie Ihre Zuversicht in diese Antwort” oder „Welche Annahmen haben Sie getroffen?”. Dadurch werden Limite sichtbar und Sie können die Zuverlässigkeit einschätzen, ohne über Fachwissen zu verfügen.

Die besten Meta-KI-Prompts für verschiedene Anwendungsfälle

Hier sind einige effektive Meta-KI-Prompts, die Sie für verschiedene Aufgaben ausprobieren können.

Prompts für Social-Media-Marketing

Probieren Sie Meta KI-Prompts für Instagram-Marketing aus

Erstellen Sie fünf ansprechende Instagram-Bildunterschriften für eine nachhaltige Modemarke, die eine Sommerkollektion auf den Markt bringt. Verwenden Sie Emojis und fügen Sie einen Call-to-Action hinzu. Schlagen Sie 10 Ideen für Inhalte für die Facebook-Seite einer Bäckerei vor, die Kommentare und Shares von lokalen Kunden fördern. Schreiben Sie drei verschiedene Versionen eines LinkedIn-Beitrags, in dem die neue Richtlinie zur Remote-Arbeit unseres Unternehmens angekündigt wird. Verfassen Sie eine professionelle, eine lockere und eine inspirierende Version. Generieren Sie Ideen für Twitter-Threads für eine Woche für einen Fitness-Coach, der sich auf vielbeschäftigte Berufstätige spezialisiert hat. Fügen Sie für jeden Thread einen Aufhänger hinzu. Entwerfen Sie ein quadratisches Instagram-Post-Bild mit einem auffälligen Zitat zum Thema Unternehmertum auf einem Hintergrund mit Farbverlauf. Verwenden Sie eine moderne serifenlose Schriftart und inspirierende Farben. Geben Sie mir einen Entwurf für einen Kalender für einen Monat für ein Tierpflegegeschäft. Fügen Sie Beitragstypen, Themen und die besten Veröffentlichungszeiten hinzu. Verfassen Sie einen überzeugenden Facebook-Werbeanzeigentext für ein kostenloses Webinar zum Thema persönliche Finanzen. Die Zielgruppe sind Millennials, die mit Studienkrediten zu kämpfen haben. Der Text sollte weniger als 100 Wörter umfassen. Erstellen Sie ein Bild für einen LinkedIn-Karussellbeitrag mit Tipps zur Produktivität. Gestalten Sie die erste Folie mit einem übersichtlichen Layout, professionellen Farben und Space für Textüberlagerungen. Schlagen Sie trendige Tags für einen Reiseblogger vor, der über günstiges Backpacking in Südostasien schreibt. Fügen Sie eine Mischung aus beliebten und Nischen-Tags hinzu.

🔍 Wussten Sie schon? Wie Sie fragen, ist wichtig (sogar der Tonfall zählt). Eine interkulturelle Studie hat ergeben, dass höfliche Anfragen an Chatbots (ja, Formulierungen wie „bitte” und „danke”) zu messbar besseren Antworten führten, was darauf hindeutet, dass LLMs menschliche Interaktionssignale stärker widerspiegeln als wir dachten.

Prompts für kreatives Schreiben

Schreiben Sie eine Kurzgeschichte mit KI-Prompts

Schreiben Sie den Anfang einer Kurzgeschichte über einen Detektiv, der die Gedanken anderer Menschen hören kann, aber nur, wenn sie lügen. Die Geschichte soll 150 Wörter lang sein und mit einem Cliffhanger enden. Generieren Sie fünf einzigartige Hintergrundgeschichten für Zeichen eines Fantasy-Romans. Jedes Zeichen sollte eine ausgeprägte Persönlichkeit und ein Geheimnis haben. Helfen Sie mir dabei, Handlungswendungen für einen Liebesroman zu entwickeln, in dem die Hauptzeichen rivalisierende Foodtruck-Eigentümer in Austin, Texas, sind. Schreiben Sie einen Dialog zwischen zwei alten Freunden, die sich nach 20 Jahren bei einem Meeting wieder treffen. Der eine ist reich geworden, der andere hat sich für ein einfaches Leben entschieden. Zeigen Sie die Spannung, ohne zu offensichtlich zu sein. Erstellen Sie eine detaillierte Beschreibung der Einstellung für einen verlassenen Vergnügungspark bei Sonnenuntergang. Konzentrieren Sie sich auf sensorische Details, die eine unheimliche Atmosphäre schaffen. Erstellen Sie ein atmosphärisches Buchcover-Konzept für einen Mystery-Thriller, der in einer nebligen Küstenstadt spielt. Fügen Sie einen Leuchtturm, dunkles Wasser und einen bedrohlichen Himmel hinzu. Schlagen Sie 10 kreative Schreibanregungen zum Thema „zweite Chancen” vor. Formulieren Sie diese so konkret, dass sie sofort Ideen hervorrufen. Schreiben Sie diesen Absatz in drei verschiedenen Stilen neu: Noir-Detektiv, skurriles Märchen und moderner Thriller [fügen Sie Ihren Absatz ein]. Entwerfen Sie ein Porträt eines Steampunk-Erfinders in seiner überfüllten Werkstatt. Fügen Sie Messingbrillen, mechanische Geräte und Kleidung aus der viktorianischen Zeit hinzu.

🧠 Fun Fact: Lazy Prompting wird immer beliebter. Der KI-Pionier Andrew Ng sagte kürzlich, dass manchmal minimale Eingabeaufforderungen am besten funktionieren: Wenn ein Modell bereits leistungsfähig ist, kann man „Fehlermeldungen kopieren und einfügen + um eine Korrektur bitten”, anstatt einen langen Kontext anzugeben.

Prompts für die Erstellung von Videos

YouTube-Miniaturansichten mit KI-Prompts generieren

Schreiben Sie ein 60-Sekunden-Video-Skript für TikTok, in dem Sie erklären, wie Anfänger Mahlzeiten vorbereiten können. Fügen Sie einen Aufhänger, drei wichtige Tipps und einen abschließenden Aufruf zum Handeln hinzu. Schlagen Sie 15 YouTube-Videoideen für einen Gaming-Kanal vor, der sich auf Indie-Spiele konzentriert. Fügen Sie für jedes Video einen einprägsamen Titel und eine kurze Beschreibung hinzu. Erstellen Sie ein Storyboard für ein 30-sekündiges Instagram-Reel, das die Vorher-Nachher-Veränderung einer Wohnraumorganisation zeigt. Teilen Sie es in Fünf-Sekunden-Segmente auf. Entwerfen Sie eine YouTube-Miniaturansicht für ein Tech-Review-Video über preisgünstige Smartphones. Verwenden Sie fettgedruckten Text, kontrastreiche Farben und ein auffälliges Layout. Schreiben Sie ein ansprechendes Intro-Skript für einen Tech-Review-Kanal. Das Video handelt von preisgünstigen kabellosen Ohrhörern unter 50 $. Fesseln Sie die Zuschauer in den ersten fünf Sekunden. Generieren Sie Ideen für 10 lehrreiche YouTube-Shorts mit Tipps zur psychischen Gesundheit. Jedes Video sollte weniger als 60 Sekunden lang sein und einen visuellen Vorschlag enthalten. Erstellen Sie ein animiertes Titelbild für einen Kochkanal. Zeigen Sie Küchenutensilien, frische Zutaten und verspielte Schriftarten. Stil: modern und farbenfroh Schreiben Sie eine Beschreibung für ein Video und Tag-Vorschläge für ein Koch-Tutorial zur Zubereitung von authentischem thailändischem grünem Curry. Optimieren Sie für die Suche auf YouTube. Erstellen Sie eine Liste mit Aufnahmen für ein Produkt-Unboxing-Video. Das Produkt ist eine hochwertige Laptoptasche aus Leder. Nehmen Sie acht verschiedene Kamerawinkel auf und legen Sie fest, was besonders hervorgehoben werden soll.

Prompts für die Bilderzeugung

Erhalten Sie kreative Illustrationen basierend auf Ihren Meta-KI-Prompts

Erstellen Sie ein Bild von einem gemütlichen Café-Interieur mit warmer Beleuchtung, Vintage-Möbeln, Pflanzen, die von der Decke hängen, und einem Barista hinter der Theke. Stil: Aquarellillustration Erstellen Sie ein minimalistisches Logo-Design mit einem Berggipfel und einer aufgehenden Sonne. Verwenden Sie nur drei Farben: Marineblau, Orange und Weiß. Moderne und klare Ästhetik Entwerfen Sie eine futuristische Stadtlandschaft bei Nacht mit fliegenden Autos, Leuchtreklamen und hohen Wolkenkratzern. Der Stil sollte Cyberpunk sein, mit einer Farbpalette aus Lila und Blau. Erstellen Sie ein Bild eines friedlichen Zen-Gartens mit einer Holzbrücke über einem Koiteich, Kirschbäumen und Steinlaternen. Stil: realistische Fotografie Erstellen Sie eine fantasievolle Illustration einer Baumhausbibliothek voller Bücher, gemütlicher Leseecken, Lichterketten und einer Wendeltreppe. Stil: Illustration für Kinderbücher Entwerfen Sie ein Vintage-Reiseplakat für Paris mit dem Eiffelturm, einer klassischen Farbpalette der 1950er Jahre, auffälliger Typografie und Art-Déco-Stil. Erstellen Sie eine abstrakte Darstellung künstlicher Intelligenz mit geometrischen Formen, Schaltkreismustern und einem Farbverlauf von Blau zu Violett. Moderne Tech-Ästhetik Erzeugen Sie eine Fantasielandschaft mit schwebenden Inseln, Wasserfällen, die in Clouds stürzen, magisch leuchtenden Kristallen und einem Drachen, der in der Ferne fliegt. Entwerfen Sie ein Produktmodell, das eine Kaffeetasse auf einem Holztisch im Morgenlicht zeigt, mit einem Laptop im Hintergrund und einer minimalistischen Workspace-Umgebung.

🔍 Wussten Sie schon? Prompt-Engineering-Techniken lassen sich in mindestens drei Haupttypen einteilen: manuelle Prompts in natürlicher Sprache, gelernte Vektor-Prompts (Embeddings) und hybride „Prompt + Fine-Tune”-Methoden, was zeigt, wie umfangreich das Feld ist.

Prompts für die Bearbeitung des Bildes

Verbessern Sie Ihre Fotos und Illustrationen noch weiter mit einer optimierten Eingabeaufforderung in Meta KI

Verbessern Sie die Farben dieses Fotos, um den Sonnenuntergang lebendiger wirken zu lassen. Verstärken Sie die Orange- und Rosatöne, während Sie die Hauttöne natürlich belassen. Entfernen Sie den Hintergrund aus diesem Produktfoto und ersetzen Sie ihn durch einen sauberen weißen Hintergrund. Behalten Sie die Schatten für mehr Tiefe bei. Passen Sie dieses Porträt an, um einen warmen Lichteffekt wie in der goldenen Stunde zu erzielen. Mildern Sie die Schatten und fügen Sie dem Motiv einen leichten Glanz hinzu. Machen Sie dieses Lebensmittel-Foto appetitlicher, indem Sie die Farben verbessern, die Schärfe erhöhen und den Kontrast anpassen. Achten Sie darauf, dass es natürlich aussieht und nicht übersättigt wirkt. Verwandeln Sie dieses Tageslichtfoto in eine stimmungsvolle Abendszene. Verdunkeln Sie den Himmel, fügen Sie warmes Straßenlaternenlicht hinzu und schaffen Sie eine filmreife Atmosphäre. Korrigieren Sie die Beleuchtung in diesem Innenraumfoto. Es ist zu dunkel und hat eine orangefarbene Farbe von der Lampe. Machen Sie es heller und neutraler. Wenden Sie einen Vintage-Film-Look auf dieses Porträt an. Fügen Sie eine leichte Körnung, gedämpfte Farben mit einem grün-gelben Farbton und eine weiche Vignettierung an den Rändern hinzu. Verwischen Sie den unaufgeräumten Hintergrund dieses Porträts, während Sie das Motiv scharf im Fokus behalten. Erzeugen Sie einen professionellen Tiefenschärfeeffekt. Verleihen Sie diesem Naturfoto eine traumhafte, ätherische Qualität. Erhöhen Sie die Weichheit, fügen Sie einen leichten Schleier hinzu und verstärken Sie die Pastelltöne.

Prompts für Instagram

Erstellen Sie Instagram-Karussell-Titelbilder mit KI

Erstellen Sie 10 Instagram-Story-Ideen für eine Boutique-Boutique. Fügen Sie interaktive Elemente wie Umfragen, Quizze und Frage-Sticker hinzu. Entwerfen Sie ein Instagram-Karussell-Titelbild für einen Beitrag über Tipps zur Morgenroutine. Verwenden Sie beruhigende Farben, ein klares Layout und lassen Sie Space für den Titel-Text. Schreiben Sie eine Biografie für mein Reise-Instagram-Konto. Ich bin eine alleinreisende Frau, die sich auf preiswerte Abenteuer konzentriert. Halten Sie sich an maximal 150 Zeichen und fügen Sie einen Call-to-Action hinzu. Generieren Sie Ideen für Karussell-Beiträge für das Portfolio eines Grafikdesigners. Schlagen Sie vor, was auf jeder Folie enthalten sein sollte, um Arbeiten zu präsentieren und Clients zu gewinnen. Erstellen Sie ein markenspezifisches Design für eine Instagram-Story-Vorlage für einen Wellness-Coach. Schaffen Sie Space für tägliche Tipps, motivierende Zitate und Elemente des Personal Branding.

Prompts für WhatsApp

OOO-Nachrichten mit KI schreiben

Schreiben Sie eine professionelle WhatsApp-Nachricht, um einen Client bezüglich eines Projektvorschlags zu kontaktieren, den ich letzte Woche verschickt habe. Bleiben Sie höflich und nicht zu aufdringlich. Erstellen Sie eine freundliche Erinnerung für meine Lerngruppe bezüglich unseres Meetings morgen. Geben Sie die Uhrzeit, das Thema und die Vorbereitungen an, die jeder treffen sollte. Schreiben Sie eine WhatsApp-Nachricht, um eine Party-Einladung höflich abzulehnen. Ich habe bereits eine andere Verpflichtung, möchte aber zeigen, dass ich mich über die Einladung freue. Entwerfen Sie ein einfaches, professionelles WhatsApp Business-Profilbild für eine Hausbäckerei. Fügen Sie ein Cupcake-Symbol und den Namen des Geschäfts in einem klaren, freundlichen Stil hinzu. Schlagen Sie eine gute Morgen-Nachricht vor, die ich an meine Familien-Gruppenchat senden kann. Sie soll warmherzig und positiv sein, ohne zu kitschig zu wirken. Verfassen Sie eine professionelle Abwesenheitsnotiz für WhatsApp Business. Ich bin bis nächsten Montag im Urlaub. Fügen Sie Notfallkontaktdaten hinzu. Erstellen Sie eine Nachrichtenvorlage zur Bestätigung von Terminvereinbarungen mit Kunden. Geben Sie Datum, Uhrzeit, Ort und mitzubringende Dinge an. Erstellen Sie ein WhatsApp-Statusbild mit einem inspirierenden Zitat zum Thema Dankbarkeit. Verwenden Sie einen natürlichen Hintergrund und eine elegante Typografie. Schreiben Sie eine Dankesnachricht an jemanden, der einen Client an mein Geschäft verwiesen hat. Formulieren Sie diese aufrichtig und konkret und bringen Sie zum Ausdruck, wie sehr Sie den Support schätzen. Erstellen Sie eine Aktion für WhatsApp Business, in der Sie einen zeitlich begrenzten Rabatt ankündigen. Betonen Sie die Dringlichkeit, geben Sie klare Angebotsdetails an und fügen Sie einen Call-to-Action hinzu.

🧠 Wissenswertes: Die frühesten „Prompts” gab es in den 1960er Jahren mit ELIZA, wo Benutzer ihre Gefühle eintippten und das System diese widerspiegelte. Einige Leute hatten einen so großen Anhang an ELIZA, dass Joseph Weizenbaums (der Erfinder) Sekretärin um Zeit bat, um privat mit ELIZA zu sprechen, weil sie glaubte, dass es sie verstand.

Lustige Meta-KI-Eingabeaufforderungen

Probieren Sie lustige Meta-KI-Prompts aus

Schreiben Sie ein Gedicht über eine KI, die es leid ist, jeden Tag dieselben Fragen zu beantworten. Stellen Sie sich vor, Sie wären ein KI-Therapeut für andere KIs. Welchen Rat würden Sie einem Chatbot geben, der sich in einer existenziellen Krise befindet? Beschreiben Sie einen Tag im Leben einer KI, die einfach nur ein Toaster sein möchte. Erstellen Sie eine Stand-up-Comedy-Nummer aus der Perspektive einer KI, die neidisch auf die Kaffeepausen der Menschen ist.

📚 Lesen Sie auch: Beispiele, Techniken und praktische Anwendungen für Prompt Engineering

Was sind die häufigsten Fehler bei der Verwendung von Prompts in Meta KI?

Meta KI zu prompten mag einfach erscheinen, aber um konsistente, qualitativ hochwertige Antworten zu erhalten, braucht es Übung. Im Folgenden finden Sie einige häufige Fehler, die Prompts weniger effektiv machen, und wie Sie diese beheben können.

Fehler Was passiert So beheben Sie das Problem Fehlender Kontext Die KI hat Schwierigkeiten zu verstehen, was benötigt wird. Fügen Sie zur Verdeutlichung Hintergrundinformationen oder Beispiele hinzu. Zu viele Anweisungen Das Modell verliert den Fokus Halten Sie jede Eingabeaufforderung auf ein klares Ziel beschränkt. Schwache Fragestellung Die Ergebnisse wirken unvollständig oder verwirrend. Stellen Sie direkte, konkrete Fragen Feedback-Schleifen überspringen Prompts verbessern sich nicht mit der Zeit. Überprüfen Sie regelmäßig die Ergebnisse und verfeinern Sie die Formulierungen.

🧠 Fun Fact: Chain-of-Thought (CoT)-Prompts zeigen, dass das einfache Hinzufügen von „Let's think step by step” (Lass uns Schritt für Schritt denken) zu einem Prompt die Leistung von LLMs bei Denkaufgaben erheblich verbessert.

Einschränkungen bei der Verwendung von Meta KI

Meta AI ist hilfreich für die schnelle Erstellung von Inhalten und den Support bei der Ideenfindung, aber es ist nicht fehlerfrei. Viele Benutzer finden, dass diese Limite sie dazu veranlassen, nach Alternativen zu Meta AI zu suchen:

Oberflächliche Argumentation zu komplexen Themen: Bei technischen oder strategischen Diskussionen können Kontext oder Nuancen verloren gehen.

Abhängigkeit von klaren und guten Eingaben: Schlecht strukturierte Eingaben können zu irrelevanten oder sich wiederholenden Ergebnissen führen.

Daten- und Datenschutzbedenken: Benutzer, die mit sensiblen Informationen umgehen, könnten die Richtlinien zur Datennutzung als einschränkend empfinden.

Begrenzte kreative Konsistenz: Ton und Stil können sich zwischen Ton und Stil können sich zwischen den AI-Schreibvorgaben unterscheiden, was sich auf die Markenausrichtung auswirken kann.

Integrationslücken: Es lässt sich nicht reibungslos mit bestimmten Tools für Unternehmen oder Workflows verbinden, was die Zusammenarbeit in Echtzeit einschränkt.

📖 Lesen Sie auch: Wie man Prompt Engineer wird

Meta-KI-Alternativen zum Entdecken

Hier sind einige Meta-KI-Alternativen, mit denen Sie Ihre Arbeit vorantreiben können. 👇

1. ClickUp

Die meisten Ersteller und Vermarkter stoßen auf diese Lücke im Workflow – wo KI Ihnen zwar hilft, schneller zu erstellen, aber nicht dabei, besser umzusetzen. Ihre Eingabeaufforderungen, Entwürfe und Ideen landen verstreut in Dokumenten, Chat-Apps und Projekt-Tools.

ClickUp schließt diese Lücke als weltweit erster konvergierter KI-Workspace. Hier trifft Ihr KI-generierter Inhalt auf tatsächliches Projektmanagement – Brainstormings werden zu Aufgaben, Entwürfe zu Workflows und Ideen zu fertigen Arbeiten.

ClickUp beseitigt alle Formen von Work Sprawl und bietet 100 % Kontext sowie einen einzigen Ort, an dem Menschen und Agenten zusammenarbeiten können.

Für Content-Ersteller und Vermarkter, die mit ihrer KI-Arbeit tatsächlich etwas erreichen wollen, hier ist, wie ClickUp mithalten kann.

KI, die wie Ihr persönlicher Assistent funktioniert

Sie möchten einen KI-Assistenten, der Ihre Ziele, Kommentare, Referenzdokumente und bereits geführten Unterhaltungen versteht? ClickUp Brain befindet sich genau dort, wo Sie arbeiten. Sie stellen einfach eine Frage und es extrahiert die Bedeutung aus dem, was in Ihrem Workspace geschieht.

Nehmen wir an, Sie bereiten einen Feature-Artikel für eine Produkteinführung vor. Sie öffnen die entsprechende Aufgabe und bitten ClickUp Brain, Entdeckungsnotizen, Kundenanrufe und internes Feedback zu überprüfen. Daraus entsteht eine Erzählung, die die Herausforderungen der Benutzer und die neue Erfahrung klar hervorhebt.

Als Nächstes können Sie den Wortlaut verfeinern, ihn als Anhang an die Release-Aufgabe anhängen und ihn zur Überprüfung innerhalb desselben Spaces freigeben.

📌 Sie können auch diese Prompts ausprobieren: Überprüfen Sie die Entdeckungs- und Feedback-Aufgaben für Feature Delta. Verfassen Sie einen kurzen Text, der die Probleme der Benutzer und die Vorteile dieser Funktion erläutert.

Fassen Sie die Gründe für diese Entscheidung in einem Satz zusammen und fügen Sie ihn der Beschreibung der Aufgabe als Anhang bei.

Heben Sie die drei wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Interview mit Benutzern hervor und fügen Sie eine Checkliste mit Folgemaßnahmen hinzu.

Schreiben Sie diesen Absatz um, damit er direkt und selbstbewusst klingt, ohne dabei die Absicht zu verändern.

Bewegen Sie sich flüssig zwischen mehreren KI-Modellen

Sowohl Brain als auch ClickUp Brain MAX ermöglichen Ihnen die Nutzung von ChatGPT, Claude und Gemini unter einem Dach. Da jedes Modell seine eigenen Stärken hat, können Sie zwischen ihnen wechseln, ohne zwischen verschiedenen KI-Tools hin- und herwechseln zu müssen.

Wechseln Sie innerhalb von ClickUp Brain zwischen LLMs, um Ihre KI-Erfahrung zu personalisieren.

Dies reduziert die KI-Ausbreitung, da jedes Modell mit denselben Projektdaten und demselben Kontext arbeitet.

Beispiel: Angenommen, Sie bereiten eine Mitteilung für ein Feature-Ankündigungs-Event vor. Sie haben bereits Recherchen, Gesprächsnotizen und die interne Begründung in Ihrer ClickUp-Aufgabe dokumentiert. Sie öffnen Brain MAX, die eigenständige Desktop-App von ClickUp, und bitten Claude, diese Informationen in eine einfache Erzählstruktur zu gliedern. Nutzen Sie Gemini in ClickUp Brain MAX, um Ihre Strategie zu unterstützen Sobald die Struktur stabil ist, wechseln Sie zu ChatGPT, um den Ton für eine kundenorientierte Ankündigung anzupassen. Anschließend wechseln Sie zu Gemini, um die Botschaft zu einem übersichtlichen Produkt-Update mit zwei Sätzen zu komprimieren.

📌 Probieren Sie diesen Prompt aus: Verfeinern Sie diese Erzählung, um die Klarheit zu erhöhen und das Ergebnis für den Benutzer hervorzuheben. Komprimieren Sie sie dann zu einem 2-3-zeiligen Produkt-Update.

Halten Sie Ideen fest, sobald Sie sie haben.

Talk to Text in ClickUp Brain MAX unterstützt die sprachgesteuerte Produktivität, sodass Ihre Überlegungen und Erkenntnisse unverändert bleiben, sobald sie entstehen. Sie sprechen einmal, und Brain MAX strukturiert den Gedanken zu einer nutzbaren Arbeit.

Erfassen Sie gesprochene Erkenntnisse mit ClickUp Talk to Text und wandeln Sie sie sofort in strukturierte Schritte um.

Nehmen wir zum Beispiel an, Sie beenden ein Kundengespräch und hören einen Satz, der die Frustration des Benutzers perfekt auf den Punkt bringt. Sie sagen ihn laut, während die Aufgabe noch offen ist. Talk to Text wandelt diesen Gedanken in einen klaren Satz um, den Sie der Aufgabe hinzufügen können.

Nutzen Sie Wissen genau dann, wenn Sie es brauchen.

Die Enterprise Search in ClickUp fasst Ihre Entscheidungshistorie, Recherchen, Benutzernotizen und unterstützende Dokumente zusammen, ohne dass Sie danach suchen müssen.

Rufen Sie mit ClickUp Enterprise Search sofort vernetztes Wissen und Entscheidungskontexte ab.

Sie geben den Satz ein, an den Sie sich erinnern, und ClickUp Brain ruft alles ab, was mit diesem Kontext in Verbindung steht.

Angenommen, Sie müssen die Gründe für eine Änderung des Onboarding-Flows aus dem letzten Quartal noch einmal überprüfen. Sie suchen nach dem Namen der Funktion, und Enterprise Search zeigt Ihnen die Benutzerrechercheaufgabe, die Zusammenfassung des Meetings und die endgültige Entscheidungsnotiz an. So gewinnen Sie in wenigen Augenblicken wieder Klarheit und können Ihre Arbeit fortsetzen.

Die besten Features von ClickUp

Automatisieren Sie wiederkehrende Aufgaben: Als Auslöser für Aufgabenaktualisierungen dienen die Zuweisungen, die weitergeleitet werden, sowie die Follow-ups, die versendet werden, damit sich Workflows mit Als Auslöser für Aufgabenaktualisierungen dienen die Zuweisungen, die weitergeleitet werden, sowie die Follow-ups, die versendet werden, damit sich Workflows mit ClickUp Automatisierung selbstständig aufrechterhalten.

Lassen Sie Prozesse sich selbst korrigieren: Richten Sie Richten Sie ClickUp Agents ein, um nach stockenden Aufgaben oder überfälligen Arbeiten Ausschau zu halten und die richtigen Personen zum richtigen Zeitpunkt zu benachrichtigen.

Halten Sie Ihren Zeitplan flexibel: Ordnen Sie Ihren Tag mit Ordnen Sie Ihren Tag mit ClickUp Kalender neu nach neuen Prioritäten, Terminen oder Workload, sodass sich Ihr Zeitplan in Echtzeit anpasst.

Verwandeln Sie Unterhaltungen in Taten: Lassen Sie den Lassen Sie den ClickUp AI Notetaker an Telefonaten teilnehmen, Entscheidungen festhalten und Aktionspunkte direkt an die Aufgabe anhängen, für die sie benötigt werden.

Halten Sie Gedanken fest, die Sie wiederholen möchten: Speichern Sie Prompts in ClickUp Brain, damit alle Teammitglieder die gleichen Denkweisen für Recherche, Analyse oder Öffentlichkeitsarbeit verwenden.

Nahtlos von der Idee zum Workflow: Ordnen Sie Experimente, Workflows, Customer Journeys oder Systemlogik auf Ordnen Sie Experimente, Workflows, Customer Journeys oder Systemlogik auf ClickUp Whiteboards zu.

Daten selbst aktualisieren lassen: Fügen Sie Fügen Sie ClickUp AI-Felder hinzu, um Stimmung, Dringlichkeit, Komplexität, Gesundheitswerte oder Geschäftsrisiken automatisch zu berechnen.

Limitierungen von ClickUp

Die umfangreichen Features und benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten des Tools können neue Benutzer überwältigen.

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.585 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.500 Bewertungen)

Ein Reddit-Benutzer gibt seine Erfahrungen mit ClickUp frei:

Ja. ClickUp Brain erspart mir ehrlich gesagt eine Menge Hin und Her. Ich weiß, dass es KI-Tools mit einer ziemlich effizienten kostenlosen Stufe gibt, aber das ständige Wechseln zwischen den Registerkarten ist sehr anstrengend. Und ehrlich gesagt, wenn ich mich in meiner tiefen Arbeitsphase befinde, ist das das Letzte, was ich zu erledigen habe. Da ich in der Content-Branche tätig bin, nutze ich die KI hauptsächlich zum Schreiben. Sie übernimmt auch die Bearbeitung meiner Texte (fantastisch!). Eine weitere große Hilfe ist Docs. Ich liebe die Formatierungsoptionen, insbesondere die Banner. So niedlich!

2. ChatGPT

via ChatGPT

ChatGPT erledigt alles, vom Verfassen von E-Mails bis zum Debuggen von Code, über eine einfache Chat-Oberfläche. Das Konversationsmodell von OpenAI merkt sich frühere Unterhaltungen während Ihrer Sitzung, sodass Sie auf früheren Antworten aufbauen können, ohne den Kontext wiederholen zu müssen.

Das Schreibassistenz-Tool bietet verschiedene Modelloptionen, je nachdem, ob Sie komplexere Überlegungen oder schnellere Ergebnisse benötigen. Sprachunterhaltungen funktionieren überraschend gut für die freihändige Interaktion, und die mobile App bringt die volle Funktionalität auf Ihr Smartphone.

Die besten Features von ChatGPT

Erstellen Sie benutzerdefinierte GPTs, die bestimmte Anweisungen und Präferenzen für wiederholende Aufgaben speichern, sodass Sie Anforderungen nicht in jeder neuen Unterhaltung erneut erklären müssen.

Wechseln Sie während der Unterhaltung zwischen Versionen, um die Verarbeitungsgeschwindigkeit und Komplexität entsprechend Ihren aktuellen Anforderungen anzupassen.

Laden Sie PDFs, Tabellen oder Bilder hoch und stellen Sie detaillierte Fragen zu deren Inhalt, ohne Informationen manuell extrahieren oder transkribieren zu müssen.

Erstellen Sie Bilder mit KI-Bild-Prompts und verfeinern Sie diese, indem Sie spezifische Anpassungen an Elementen wie Komposition, Farbe oder Stil anfordern.

Limit von ChatGPT

Benutzer der kostenlosen Version erleben während der Spitzenzeiten längere Antwortzeiten und verlieren den Zugriff auf erweiterte Features wie Bildgenerierung und Datenanalyse.

Von der Community erstellte benutzerdefinierte GPTs variieren erheblich in der Ausgabequalität, da jeder sie erstellen und freigeben kann.

Preise für ChatGPT

Free

Plus: 20 $/Monat pro Benutzer

Pro: 200 $/Monat

Geschäft: 30 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

ChatGPT-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 1.045 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 260 Bewertungen)

3. Claude

via Claude

Claude verarbeitet lange Dokumente und behält den Kontext über längere Unterhaltungen hinweg bei. Anthropic hat es entwickelt, um komplexe Projekte zu bewältigen, die sich über mehrere Austauschrunden erstrecken, sodass es sich für Arbeiten eignet, die ein konsistentes Verständnis über einen längeren Zeitraum erfordern.

Mit den Vision-Funktionen können Sie Diagramme, Schemata oder Bilder zur Interpretation und Analyse hochladen. Die Benutzeroberfläche bleibt minimalistisch und ablenkungsfrei, sodass die Unterhaltung im Mittelpunkt steht.

Die besten Features von Claude

Laden Sie mehrere Dokumente gleichzeitig hoch und stellen Sie Fragen, die die Zusammenführung von Informationen aus verschiedenen Quellen erfordern, um Muster oder Widersprüche zu identifizieren.

Fordern Sie Texte in bestimmten Tonfällen und Stilen an und verfeinern Sie das Ergebnis, indem Sie genau beschreiben, wie Sie die Stimme, Struktur oder Formalität angepasst haben möchten.

Entwickeln Sie Code über mehrere Exchanges hinweg, während der Assistent Ihre architektonischen Entscheidungen, Namenskonventionen und Anforderungen des Projekts aus früheren Nachrichten speichert.

Limitierungen von Claude

Der Assistent lehnt gelegentlich angemessene Anfragen ab und wendet übermäßig vorsichtige Richtlinien zum Inhalt an, die legitime Workflows unterbrechen können.

Der kostenlose Zugang wird in Zeiträumen hoher Nachfrage eingeschränkt, sodass Benutzer fünf Stunden warten müssen, bevor sie ihre Unterhaltungen fortsetzen können.

Aktuelle Informationen erfordern die explizite Aktivierung der Web-Suchfunktionen, da das Basiswissen ein Ablaufdatum hat.

Preise für Claude

Free

Pro: 20 $/Monat

Max: Ab 100 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Claude

G2: 4,4/5 (über 65 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 20 Bewertungen)

📚 Lesen Sie auch: Die besten Alternativen zu Claude KI

4. Google Gemini

via Gemini

Google Gemini stellt eine direkte Verbindung zu Ihrem bestehenden Google-Ökosystem her. Die Plattform lässt sich in Gmail, Drive, Docs und Google Kalender integrieren, sodass Sie Ihre persönlichen Dateien und Informationen durchsuchen können, ohne die Unterhaltung verlassen zu müssen.

Erweiterungen beziehen Daten aus YouTube, Maps und Flights und erweitern so die Möglichkeiten, die Ihnen eine einzige Benutzeroberfläche bietet. Sie können Inhalte entwerfen, die direkt in Google Workspace-Apps exportiert werden können, wodurch der übliche Kopier- und Einfügevorgang entfällt.

Die besten Features von Google Gemini

Erstellen Sie Dokumente, Tabellen oder Präsentationen, die direkt in Google Workspace-Apps übernommen werden, wobei das Format beibehalten wird.

Wechseln Sie je nach Situation innerhalb desselben Threads der Unterhaltung zwischen Text-Eingabe, Sprach-Abfragen und Bild-Uploads.

Rufen Sie während Unterhaltungen automatisch Echtzeitinformationen aus der Google-Suche ab, um aktuelle Ereignisse, Fakten oder aktualisierte Daten zu erhalten.

Einschränkungen von Google Gemini

Erweiterungen, die mit Google-Diensten verbunden sind, funktionieren je nach Kontotyp unterschiedlich. In bestimmten Regionen gelten für Workspace-Konten mehr Einschränkungen.

Die Antworten bevorzugen manchmal Google-Produkte und -Dienste, auch wenn Alternativen Ihre spezifische Frage oder Ihren Bedarf möglicherweise besser erfüllen.

Preise für Google Gemini

Free

Google KI Pro: 19,99 $/Monat

Google KI Ultra: 249,99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Google Gemini

G2: 4,4/5 (über 275 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📚 Lesen Sie auch: Die besten Google Gemini KI-Alternativen, die Sie jetzt ausprobieren sollten

5. Perplexity KI

via Perplexity KI

Perplexity KI fungiert als Recherchetool, das seine Quellen angibt. Jede Antwort enthält anklickbare Zitate, die mit dem Originalmaterial verknüpft sind, sodass Sie Informationen überprüfen und Themen weiter vertiefen können.

Der Fokusmodus grenzt die Suche auf bestimmte Quelltypen ein, wie z. B. wissenschaftliche Arbeiten, Reddit-Diskussionen oder YouTube-Videos. Mit Sammlungen können Sie verwandte Suchanfragen nach Themen organisieren und so Wissensdatenbanken für laufende Projekte aufbauen, die sich über mehrere Sitzungen erstrecken.

Die besten Features von Perplexity KI

Überprüfen Sie Behauptungen, indem Sie auf Inline-Zitate klicken, die direkt zum Quellmaterial verknüpft sind, sodass Sie den Originalinhalt lesen und die Glaubwürdigkeit selbst beurteilen können.

Folgen Sie den KI-generierten Vorschlägen für verwandte Fragen, die nach jeder Antwort angezeigt werden, und entdecken Sie Verbindungen und Perspektiven, die Sie vielleicht übersehen haben.

Greifen Sie auf aktuelle Informationen zu, dank automatischer Websuchen, die bei jeder Abfrage durchgeführt werden, sodass die Antworten die neuesten Entwicklungen und Aktualisierungen widerspiegeln.

Limitierungen von Perplexity KI

Kostenlose Konten unterliegen täglichen Limiten bei der erweiterten Suche, wodurch der Zugriff auf leistungsfähigere Modelle eingeschränkt wird, wenn Sie tiefergehende Recherchen durchführen möchten.

Die Antworten sind eher kurz als ausführlich und lassen manchmal Nuancen und Details vermissen.

Die Qualität der Zitate hängt vollständig von den verfügbaren Quellen ab und stützt sich gelegentlich auf weniger maßgebliche Websites, die die angegebenen Behauptungen nicht vollständig unterstützen.

Preise für Perplexity KI

Free

Pro: 20 $/Monat

Maximal: 200 $/Monat

Enterprise Pro: 40 $/Monat pro Benutzer

Enterprise Max: 325 $/Monat pro Benutzer

Perplexity KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 70 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 20 Bewertungen)

📖 Lesen Sie auch: Die besten Alternativen und Konkurrenten zu Perplexity KI

Erwecken Sie Ihre KI-Ergebnisse mit ClickUp zum Leben

Gute Meta-KI-Prompts verändern Alles. Sie sorgen für Klarheit, schärfen Ideen und helfen Ihnen, schneller zum Punkt zu kommen.

Aber Prompts allein reichen nicht aus. Sie brauchen noch einen Ort, an dem die Idee zu einem Plan wird, der Plan in die Tat umgesetzt wird und die Tat zu etwas Realem führt.

Das ist der Punkt, an dem die Arbeit entweder vorankommt oder ins Stocken gerät, und an dem in der Regel das chaotische Hin- und Herwechseln zwischen Registerkarten beginnt.

ClickUp hält den gesamten Flow an einem Ort zusammen. Sie brainstormen mit ClickUp Brain, übertragen Ihre Erkenntnisse direkt in Aufgaben und treiben die Arbeit voran, ohne alle fünf Minuten den Kontext zurücksetzen zu müssen.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an! ✅

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Meta KI kann je nach Ihren Datenschutz-Einstellungen und Ihrer Plattformnutzung Eingabeaufforderungen und Ausgaben zur Verbesserung seiner Modelle verwenden. Es empfiehlt sich, die Datenschutzrichtlinie von Meta zu lesen und sensible oder vertrauliche Informationen nicht freizugeben.

Meta-KI-Prompts funktionieren gut mit natürlichen, beschreibenden Formulierungen und sind für schnelle Antworten innerhalb von Meta-Plattformen wie Facebook, Instagram und WhatsApp ausgelegt. ChatGPT-Prompts eignen sich besser für detaillierte, strukturierte Anfragen, die längere oder komplexere Antworten erfordern.

Die besten Meta-KI-Bild-Prompts sind klar und spezifisch und in der Regel ein bis drei Sätze lang. Zu kurze Prompts können vage sein, zu lange Prompts können die KI verwirren. Konzentrieren Sie sich darauf, genügend Kontext zu liefern, ohne zu viele Details anzugeben.

Ja, Meta AI kann sowohl Texte als auch Bilder aus einer einzigen Eingabe generieren. Sie können detailliert beschreiben, was Sie möchten, und die KI erstellt je nach Anfrage schriftliche Inhalte, visuelle Darstellungen oder beides.