die 10 besten Notion-ADHS-Vorlagen für mehr Konzentration und Produktivität

Weltweit leben derzeit etwa 404 Millionen Erwachsene mit ADHS. Die meisten Systeme zur Produktivität sind jedoch nicht auf ihre neurodivergenten Gehirne zugeschnitten.

Wir wissen, wie es sich anfühlt, sich mit einem starren Plan hinzusetzen, wenn Ihre größte Herausforderung Zeitblindheit ist. Aufgaben werden übersehen, die Zeit vergeht, und was wie ein einfacher Tagesplan aussieht, fühlt sich plötzlich wie ein Berg unvollendeter Arbeit an.

Ohne ADHS-spezifische Vorlagen wiederholt sich dieser Zyklus und Menschen mit neurologischen Abweichungen bleiben in ihrer Frustration stecken, anstatt in einen Flow zu kommen.

Um Ihnen Zeit zu sparen und Ihnen Zugang zu einem System zu verschaffen, das für Sie Arbeit leistet, haben wir die besten Notion-ADHS-Vorlagen zusammengestellt, die Sie JETZT nutzen können.

Die besten Notion-ADHS-Vorlagen auf einen Blick

Was macht eine gute Notion-ADHS-Vorlage aus?

Nicht jede Vorlage für Produktivität funktioniert für jeden gleich, insbesondere wenn Sie neurodivergent sind oder sich leicht von Komplexität überwältigen lassen. Bei der Bewertung einer Notion-ADHS-Vorlage sollten Sie sich von folgenden Faktoren leiten lassen:👇

einfaches und minimalistisches Layout: *Suchen Sie nach einer ADHS-freundlichen Notion-Vorlage, die übersichtliche Dashboards, minimale Symbole und eine einfache Navigation in den Vordergrund stellt. Auf einen Blick sollte erkennbar sein, was als Nächstes zu erledigen ist, denn zu viele Farben oder Widgets sorgen eher für Unübersichtlichkeit als für Klarheit

klare Zeit- und Aufgabenübersicht: Visuelle Hinweise helfen Ihnen, sich zu konzentrieren, wenn Sie das Zeitgefühl verlieren. *Wählen Sie eine Notion-Vorlage, die Aufgaben in Verbindung mit einem Kalender oder einer Zeitleiste, täglichen Aufschlüsselungen oder sogar Fortschrittsbalken anzeigt, die die aufgewendete Zeit und die erzielten Ergebnisse widerspiegeln

Integrierte Priorisierung: Alles kann gleichzeitig dringend erscheinen, was zu einer Entscheidungsunfähigkeit führt. Stellen Sie sicher, dass Sie mit der ADHS-freundlichen Dashboard-Vorlage Aufgaben nach ihrer Dringlichkeit einstufen können. Alternativ sollte sie eine „Hauptfokus”-Aufgabe des Tages hervorheben

zeitblockierung: *Eine der Schlüssel-Herausforderungen bei ADHS ist es, während der Arbeit die Konzentration zu verlieren. Sie benötigen eine digitale Planer-Vorlage mit Pomodoro-Timer, Fokusmodus-Umschalter oder Bereichen für schnelle Notizen, um Ablenkungen festzuhalten

gewohnheiten und Routinen-Nachverfolgung: *Suchen Sie nach einem ADHS-Planer mit einem einfachen Gewohnheits-Tracker, der in das tägliche oder wöchentliche Dashboard integriert ist. Auf diese Weise können entweder Sie (als Benutzer) oder Ihr ADHS-Coach Aufgaben schnell abhaken und sicherstellen, dass Sie auch mobil darauf zugreifen können

Integrationen: Ihre ADHS-freundliche Notion-Vorlage sollte sich in andere Apps und digitale Tools integrieren lassen, die Sie in Ihrem Alltag verwenden, um Fortschritte zu verfolgen und positive Verstärkung zu bieten

👀 Wussten Sie schon? Frauen erhalten die Diagnose ADHS in der Regel etwa vier Jahre später als Männer. Die wahrscheinlichen Gründe dafür sind: Soziokulturelle Erwartungen, die Unaufmerksamkeitssymptome herunterspielen

Diagnosekriterien, die auf männlichen Symptommustern basieren

Maskierungs- und Kompensationsverhalten bei Mädchen und Frauen

Fehldiagnose von Stimmungsstörungen, bevor ADHS erkannt wird

Free Notion-ADHS-Vorlagen

Entdecken Sie kostenlose Notion-Vorlagen für ADHS. Sie wurden von Studenten, Herstellern und Enthusiasten der Produktivität erstellt, die die Herausforderungen von ADHS verstehen.

Diese Notion-Vorlagen und ADHS-Lebensplaner sind ein Ausgangspunkt. Laden Sie sie herunter, legen Sie los und finden Sie heraus, was für Sie Arbeit ist – oder passen Sie das System an Ihre Bedürfnisse an.

1. Vorlage „ADHS-Mastery-Toolkit”

via Notion

Die ADHD Mastery Toolkit-Vorlage bringt Fokus, Struktur und Fortschritt in Ihren Alltag.

Es verfügt über einen integrierten Pomodoro-Timer, sodass Sie sich ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren können, ohne durch den Wechsel zwischen verschiedenen Apps abgelenkt zu werden. Dieser ADHS-freundliche Lebensplaner hat separate Bereiche für persönliche Aufgaben und berufliche Arbeit.

Der Planer mit Dunkler Modus ist hilfreich für Menschen mit neurologischen Abweichungen, die sich Flexibilität und Einfachheit bei ihrer Planung wünschen.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Erstellen Sie ADHS-Liste zu erledigen , um Ihre täglichen Aufgaben zu bewältigen und Ihr Zeitmanagement zu verbessern

Greifen Sie auf ausgewählte Erkenntnisse über ein ADHS-Wissenswiki zu, das Ressourcen und Strategien in Ihren Workspace bringt

Schaffen Sie Konsistenz mit einem einfachen Habit Tracker, der Sie zu kleinen, wiederholbaren Handlungen jeden Tag motiviert

Halten Sie wichtige Gedanken in einem Tagebuch fest, in dem Sie jeden Tag eine Zeile schreiben, um Ihren Fortschritt schnell und nachhaltig zu dokumentieren

✅ Ideal für: Alle Menschen mit ADHS, die ein strukturiertes System benötigen, das Plan, Gewohnheitsbildung und Zeitmanagement in einem Dashboard vereint

2. ADHS/Produktivität-Planer-Vorlage

via Notion

An manchen Tagen fühlt sich Ihr Gehirn wie ein Browser mit 40 geöffneten Registerkarten an. An solchen Tagen bietet Ihnen die Notion-Vorlage für ADHS/Produktivitätsplaner ein übersichtliches Fenster, in dem Sie Ihre Arbeit verrichten können. Sie sorgt für genau die richtige Struktur, damit Sie den Überblick behalten, ohne dass sich die Dinge schwer oder stressig anfühlen. Sie können schnell Dinge notieren, Ihren Kopf frei bekommen und sich besser unter Kontrolle fühlen.

Dieser Notion-Lebensplan besteht aus drei Hauptkomponenten: dem Brain Dump-Board, einem sicheren Ort, an dem Sie zufällige Ideen ablegen können, damit sie Ihre Aufmerksamkeit nicht ablenken; der täglichen To-Do-Liste, in der Aufgaben kurz und übersichtlich sind und mit einem Klick abgehakt werden können; und dem Feld „Little Joys of Today” (Kleine Freuden des Tages), das Sie sanft daran erinnert, kleine Erfolge zu feiern – ideal für Tage, an denen es Ihnen schwerer fällt als sonst, mit Ihren Symptomen umzugehen.

Was ist das Leben, wenn man inmitten all des Lärms keine Momente der Freude finden kann!

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Ändern Sie Ihre Gewohnheiten schnell mit einem flexiblen Gewohnheitstracker, der versäumte Tage nicht bestraft

Bleiben Sie mit einem Tagesplan, der Ihnen eine sanfte Struktur bietet, auf Kurs

Nutzen Sie die Kalender-Ansicht, um einen besseren Überblick über Ihren Zeitplan zu erhalten, ohne dass dieser unübersichtlich wird

✅ Ideal für: Alle, die ein leichtes, flexibles System suchen, mit dem das Planen eher unterstützt als überwältigend wirkt

3. ADHS-Aufgabe-Manager-Vorlage

via Notion

Die ADHS-Aufgabe-Manager-Vorlage wurde für Menschen entwickelt, die oft auf eine lange Liste schauen und nicht wissen, wo sie anfangen sollen.

Anstatt alles auf einer einzigen, unübersichtlichen Seite zu hinterlegen, sortiert diese Vorlage Aufgaben nach Dringlichkeit, Wichtigkeit und sogar Dauer. So sehen Sie auf einen Blick, welche Elemente sofort erledigt werden müssen, welche warten können und welche es wert sind, in konzentrierten Zeitblöcken eingeplant zu werden.

Das Dashboard in der Notion-Vorlage gibt Ihnen einen schnellen Überblick darüber, wie viele Aufgaben dringend, optional oder bereits fertiggestellt sind. Außerdem erspart es Ihnen den Kontextwechsel. Sie müssen nicht mehr zwischen mehreren Seiten, Apps oder Listen hin- und herspringen, um herauszufinden, was als Nächstes zu erledigen ist.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Teilen Sie Ihre Arbeit mit Zeitblöcken in kleinere Einheiten auf, damit lange Aufgaben weniger einschüchternd wirken

Priorisieren Sie Aufgaben intelligenter mit einer Sortierung nach Dauer, damit Sie Aufgaben auswählen können, die Ihrer momentanen Energie entsprechen

Nutzen Sie erledigte Listen als visuelles Belohnungssystem, um Fortschritt zu verstärken und Schuldgefühle wegen unerledigter Aufgaben zu reduzieren

✅ Ideal für: Menschen mit neurologischen Abweichungen und Schüler, die eine Entscheidungshilfe benötigen, die direkt in ihren Planer integriert ist, damit sie leichter loslegen können, ohne zu viel nachzudenken

💡 Profi-Tipp: Was wäre, wenn KI Ihnen dabei helfen könnte, dringende und wichtige Aufgaben zu identifizieren? ClickUp Brain, die kontextsensitive KI von ClickUp, scannt Ihren ClickUp-Workspace, um wichtige Aufgaben zu identifizieren. Außerdem schlägt sie Ihnen die Reihenfolge vor, in der Sie diese Aufgaben abschließen sollten, sowie realistische Fristen auf der Grundlage Ihrer bisherigen Daten. Erleichtern Sie sich das Leben mit der KI-gestützten Priorisierung von Aufgaben in ClickUp Brain

4. ADHS-Smart-Journal-Vorlage

via Notion

Für viele Menschen mit ADHS können Gedanken und Emotionen unorganisiert wirken, und es ist schwierig, Muster zu erkennen, bis sich Stress aufbaut. Die ADHS-Smart-Journal-Vorlage macht diese Muster sichtbar.

Dieser ADHS-Planer kombiniert ein Tagesjournal mit einer Nachverfolgung von Stimmungen. Was bedeutet das für Sie? Sie halten nicht nur fest, was an Ihrem Tag passiert ist, sondern auch, wie Sie sich dabei gefühlt haben.

Sie erhalten einen visuellen Stimmungskalender und eine Heatmap, sodass diese Protokolle auf einen Blick leichter zu verstehen sind. Verfolgen Sie, wann Ihre Energie nachlässt oder Ihre Motivation steigt, und finden Sie heraus, welche Auslöser dafür verantwortlich sind.

Besonders nützlich ist das Mind Log, das auf den Prinzipien der kognitiven Verhaltenstherapie (KVT) basiert und alltägliche Reflexionen in tools für Selbstbewusstsein und geistige Klarheit verwandelt.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Verfolgen Sie Ihre Kontinuität mit einem Streak-Zähler, der Sie motiviert, regelmäßig Tagebuch zu führen

Nutzen Sie ein ADHS-freundliches Design, das einfach und fokussiert bleibt

Organisieren Sie Ihre Lebensbereiche (Persönliches, Ziele, Reisen, Träume) in speziellen Ordnern, um eine klarere Trennung zu erreichen

Nutzen Sie ein vollständig für Desktop- und Mobilgeräte optimiertes Layout, damit Sie Ihr Tagebuch nicht an ein bestimmtes Gerät binden müssen

✅ Ideal für: ADHS-Betroffene, die ihre psychische Gesundheit und ihr Selbstverständnis verbessern möchten, indem sie ihre Emotionen protokollieren und einen konsistenten ADHS-Lebensplaner erstellen

💡 Profi-Tipp: Die ADHD Smart Journal-Vorlage in Notion ist zwar ein guter Anfang, aber manchmal bietet eine spezielle digitale Journaling-App zusätzliche Features wie Stimmungsnachverfolgung, geführte Eingabeaufforderungen oder schnelle mobile Protokollierung.

5. ADHS-Ziel-Verfolger und Entdeckungs-Vorlage

Es ist wichtig, Ihre Ziele aufzuschreiben, z. B. selbstbewusster zu sein oder mehr Geld zu sparen. Genauso wichtig ist es jedoch, ein System zu haben, das Ihnen hilft, diese Ziele zu erreichen.

Hier kommt die ADHD Goal Tracker & Discovery Vorlage ins Spiel. Sie trennt Ihre konkreten Ziele (wie 5.000 Dollar sparen oder Fitness-Nummern nachverfolgen) von abstrakten Zielen (wie Selbstvertrauen oder Konzentration verbessern), sodass nichts zu vage erscheint, um daran Arbeit zu leisten.

Diese Notion-Vorlage enthält ein interaktives Arbeitsblatt zur Zielfindung, das Ihnen dabei hilft, zu klären, was wirklich wichtig ist, und dies in realistische, nachverfolgbare Ergebnisse umzuwandeln. Es ist mobil- und desktopfreundlich, und Sie können einfach in Ihr Mikrofon sprechen, damit das System Ihre täglichen Reflexionen transkribiert.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Verfolgen Sie messbare Ergebnisse mit einem konkreten Ziel-Tracker, der Nummern und Fortschritts-Leisten verwendet

Bleiben Sie motiviert mit einem abstrakten Ziel-Tracker, der Sie zu täglichen Aktionen für schwer messbare Ziele anregt

Erhalten Sie Zugang zu einer florierenden Community von ADHS-Freunden

✅ Ideal für: ADHS-Betroffene, Studenten oder Berufstätige, die Schwierigkeiten mit vagen Zielsetzungen haben und sich ein Rahmenwerk wünschen, das abstrakte Träume so praktisch wie messbare Einzelziele erscheinen lässt

6. ADHS-Tagebuch und Stimmungsprotokoll-Vorlage

via Notion

Die ADHS-Tagebuch- und Stimmungsprotokoll-Vorlage kombiniert ein tägliches ADHS-Tagebuch für schnelle Reflexionen mit einem ADHS-Symptomprotokoll zur Nachverfolgung, wie Ihr Gehirn und Ihr Körper im Laufe des Tages reagieren.

Wenn Sie von Negativität überwältigt werden, hilft Ihnen das integrierte Tagebuch „Negative Ereignisse verarbeiten“ dabei, Ihre Emotionen zu sortieren, anstatt sie sich aufstauen zu lassen. Und wenn Sie wenig Zeit haben, bietet das 90-Sekunden-Stimmungsprotokoll eine schnelle Möglichkeit, sich zu vergewissern und Muster zu erkennen.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Verwenden Sie spielerische Schaltflächen und Farben, die das Aufzeichnen von Emotionen leichter und nicht schwerer machen

Stellen Sie Timer und Erinnerungen ein, um zu vermeiden, dass Sie sich in endlosen Tagebuchsitzungen verlieren

Lassen Sie Ihre Einträge von KI analysieren, um Gefühle zusammenzufassen und versteckte Muster aufzudecken

Passen Sie alles an Ihre Routinen an, egal ob Sie kurze Notizen oder detaillierte Protokolle bevorzugen

✅ Ideal für: ADHS-Benutzer, die ein mentales Check-in-System suchen, das Geschwindigkeit und Tiefe in Einklang bringt und ihnen hilft, ihre Emotionen nachzuvorhersagen und ihr mentales Wohlbefinden zu steuern

📮 ClickUp Insight: Sie glauben, Ihre To-do-Liste funktioniert? Denken Sie noch einmal darüber nach. Unsere Umfrage zeigt, dass 76 % der Berufstätigen ihr Priorisierungssystem für das Aufgabenmanagement nutzen. Jüngste Untersuchungen bestätigen jedoch, dass 65 % der Arbeitnehmer dazu neigen, sich auf einfache Erfolge statt auf Aufgaben von hohem Wert zu konzentrieren, ohne eine effektive Priorisierung vorzunehmen. Die Prioritäten der ClickUp-Aufgabe verändern die Art und Weise, wie Sie komplexe Projekte visualisieren und angehen, indem sie wichtige Aufgaben leicht hervorheben. Mit den KI-gestützten Workflows und benutzerdefinierten Prioritätskennzeichnungen von ClickUp wissen Sie immer, was Sie zuerst angehen müssen.

7. Vorlage für ADHS-Gewohnheiten und Routinen

via Notion

Wenn Ihre Morgen chaotisch sind und Ihre Abende viel zu schnell vergehen, hilft Ihnen diese ADHS-Vorlage zur Erfassung von Gewohnheiten und Routinen dabei, Ihren Tag mit speziell auf Ihr Gehirn abgestimmten Routinen zu strukturieren.

Es gibt einen vorgefertigten Abschnitt für Morgen- und Abendroutinen, der mit wissenschaftlichen Erklärungen dazu ergänzt wird, warum er funktioniert.

Es gibt auch ein „Anti-ADHS-Rutt”-Protokoll, mit dem Sie in weniger als fünf Minuten Ihren Kopf frei bekommen können, wenn Ihre Motivation auf dem Tiefpunkt ist.

Für konzentrativere Arbeit ermöglicht Ihnen der Abschnitt „Get Ready for Focus“ (Bereit für die Konzentration), sich länger ohne Ablenkungen zu konzentrieren.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Verwenden Sie spielerische Kontrollkästchen und dopamingesteuerte Schaltflächen, die das Abhaken von Gewohnheiten zu einer Belohnung machen

Bleiben Sie motiviert mit integrierten motivierenden Sprüchen, während Sie Ihre Routinen durchlaufen

Greifen Sie auf Video-Tutorials und Textanleitungen zu, um jedes Protokoll in Ihrem eigenen Tempo zu erlernen

✅ Ideal für: Alle, die mit unregelmäßigen Routinen zu kämpfen haben und sich eine wissenschaftlich fundierte Struktur für den Morgen, den Abend und Sitzungen wünschen

8. ADHS-Wochenplaner-Vorlage

via Notion

Die ADHD-Wochenplaner-Vorlage bietet Ihnen einen übersichtlichen Ablauf zum Erfassen und Organisieren. Anstatt Aufgaben im Kopf zu behalten, können Sie sie schnell im Bereich „Quick Capture“ (Schnell erfassen) protokollieren und dann in Tages- oder Wochenpläne sortieren.

In der Wochenplanungsansicht können Sie die vergangene Woche reflektieren, Prioritäten neu setzen und einen realistischen Plan für die kommenden Tage erstellen. So müssen Sie nicht jeden Monday wieder von vorne anfangen, was den Stress reduziert.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Schaffen Sie Struktur mit einer Schritt-für-Schritt-Checkliste für den Alltag, die Sie bei der Planung und Überprüfung unterstützt

Nutzen Sie den integrierten Pomodoro-Timer , um konzentriert zu arbeiten und am Ende des Tages Ihren Fortschritt zu überprüfen

Organisieren Sie Ziele und Erinnerungen in speziellen Abschnitten, um sie wöchentlicher Sichtbarkeit zu gewährleisten

Führen Sie die Nachverfolgung Ihrer Energie und Produktivität über die Woche hinweg mit Überprüfungsaufforderungen und Notizen

✅ Ideal für: ADHS-Betroffene, die mit Zeitmangel zu kämpfen haben und ein strukturiertes, aber flexibles System zur wöchentlichen Neuorganisation suchen

9. Vorlage „Täglicher Fokusplaner (ADHS & darüber hinaus)“

via Notion

Wenn Sie Probleme mit der Priorisierung haben, ist diese Notion-Vorlage genau das Richtige für Sie. Mit der Vorlage „Daily Focus Planner (ADHD & Beyond)“ können Sie maximal drei Kernaufgaben in der Vorlage festhalten.

Außerdem haben Sie die Möglichkeit, optionale Aufgaben hinzuzufügen.

Der Brain-Dump-Bereich der Vorlage fungiert als mentaler Posteingang. Jede Idee, Ablenkung oder Erinnerung wird sofort festgehalten, bevor sie Ihre Konzentration beeinträchtigt. Später können Sie diese Notizen zu Aufgaben verarbeiten oder einfach löschen.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Schaffen Sie Schritt für Schritt mehr Konsistenz mit einem wöchentlichen Habit Tracker, der Fortschritte belohnt, ohne Sie mit Diagrammen zu überfordern

Erhalten Sie eine Ansicht über die wichtigsten Ziele Ihrer Woche, übersichtlich nach Tagen geordnet, um das Planen zu vereinfachen

Genießen Sie ein minimalistisches, ablenkungsfreies Design mit übersichtlichem Format, Emoji-Hinweisen und Layouts, die Ihnen helfen, konzentriert zu bleiben

✅ Ideal für: Studierende oder ADHS-Fachleute, die eine minimalistische, aber effektive Methode suchen, um täglich konzentriert zu bleiben, insbesondere wenn lange Listen zum Zu erledigen eher kontraproduktiv sind

⭐ Bonus: Die besten Ideen gehen verloren, wenn sie nicht sofort festgehalten werden. Mit ClickUp's Talk to Text können Sie Aufgaben, Notizen und Erinnerungen, sobald sie auftauchen, diktieren und sofort in Ihren Arbeitsbereich übertragen lassen. Sie können diese Funktion in ClickUp's Desktop AI Super App – ClickUp Brain MAX – aktivieren. Sie sind perfekt für ADHS-Betroffene, denen mitten in einer Aufgabe oder beim Scrollen Ideen kommen. Anstatt Ihre Konzentration durch Tippen zu unterbrechen, können Sie Ihre To-dos, Gedanken oder Meeting-Notizen einfach diktieren und später organisieren. Darüber hinaus ist es in direkter Verbindung mit ClickUp, sodass Sie Ihre Notizen suchen, zusammenfassen oder sogar zuweisen können.

10. ADHS-Planer-All-in-One-Vorlage

via Notion

Stellen Sie sich die ADHD Planner All-in-One Template als ein Dashboard für die Selbstfürsorge vor. Sie nutzt die Pomodoro-Technik, um Ihre Zeit für Arbeit in 25-Minuten-Intervalle zu unterteilen.

Verwenden Sie diese Vorlage, um Ihren Tag zu reflektieren, Gewohnheiten zu verfolgen, Ihr Budget oder sogar Impulskäufe zu verwalten und Ihre Emotionen zu sortieren.

Außerdem enthält es unterhaltsame tools wie Bucket-Listen, Traumtagebücher, Belohnungstabellen und eine Eisenhower-Matrix. Alles ist darauf ausgelegt, Ihnen zu helfen, organisiert zu bleiben und gleichzeitig flexibel und einfach zu befolgen zu sein.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Greifen Sie auf über 30 integrierte Planer zu, die alles abdecken, von der Tages- und Wochenplanung bis hin zu Finanzen, Gesundheit, Studium und Haushalts-Tracker

Verwenden Sie ADHS-spezifische Vorlagen wie Fokuspläne, Belohnungstabellen, Zielpriorisierung und Checklisten zum Entrümpeln, die auf die persönlichen Bedürfnisse von Menschen mit Neurodiversität zugeschnitten sind

Der Tages-, Wochen- und Monatsplaner enthält Abschnitte wie Aufgabe-Notizen, Schnellnotizen, Einkaufslisten und einen Abschnitt für tägliche Reflexionen

✅ Ideal für: Alle Menschen mit ADHS oder diejenigen, die einen strukturierten All-in-One-Lebensplaner suchen, um konzentriert, organisiert und konsequent bei ihren persönlichen und beruflichen Zielen zu bleiben

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie mit Dutzenden von Gedanken gleichzeitig beschäftigt sind, kann die Entscheidung, was als Nächstes zu erledigen ist, überwältigend sein. Die Eisenhower-Matrix hilft Ihnen dabei, indem sie Aufgaben in klare Kategorien wie „dringend“, „wichtig“ und „alles andere“ unterteilt. Die Eisenhower-Matrix-Vorlage von ClickUp verschafft Ihnen einen Vorsprung. Kostenlose Vorlage herunterladen Organisieren Sie Ihre Aufgaben in übersichtlichen Kategorien und konzentrieren Sie sich mit der ClickUp-Eisenhower-Matrix-Vorlage auf das Wesentliche Für ADHS-Gehirne funktioniert diese Methode noch besser, wenn sie mit folgenden Elementen kombiniert wird: Farbe von Aufgaben, damit Priorität sofort sichtbar ist

Teilen Sie „dringende und wichtige“ Aufgaben in kleine Schritte auf, um eine Überlastung zu vermeiden

Planen Sie „wichtige, aber nicht dringende“ Ziele in Ihrem Kalender ein, damit sie nicht in Vergessenheit geraten

Stellen Sie schnelle Timer (im Pomodoro-Stil) für „Jetzt zu erledigen“-Elemente ein, um Dringlichkeit zu schaffen und sich besser konzentrieren zu können Damit verfügen Sie über ein System, das die Umsetzung einfacher und lohnender macht.

Limitations von Notion

Notion ist ein großartiges All-in-One-Produktivität-Tool, aber Benutzer weisen in ihren Bewertungen oft auf einige Nachteile hin. Hier sind einige der häufigsten, die Sie kennen sollten:

Die Lernkurve ist steil. Es braucht Zeit, um Blöcke, Datenbanken und Formeln zu verstehen

Kann bei der Verarbeitung großer Seiten oder umfangreicher Datenbanken langsam oder verzögert reagieren, insbesondere auf Mobilgeräten

Offline funktioniert es nicht gut, da die meisten Features eine Internetverbindung benötigen

Limit integrierte Features wie Zeiterfassung, Diagramme oder erweiterte Berichterstellung

Formeln sind knifflig und funktionieren nicht wie in Excel oder Google Tabellen

Das Kopieren oder Verschieben von Inhalt innerhalb von Umschalten (Dropdown-Menüs) kann frustrierend sein

Alternative Notion-Vorlagen

Notion ist zwar für seine ADHS-freundlichen Arbeitsabläufe bekannt, doch viele Benutzer wünschen sich mehr Automatisierung, Erinnerungen und integrierte Strukturen.

Die vorgefertigten Vorlagen von ClickUp sind eine großartige Alternative zu Notion. Sie organisieren nicht nur Ihre Aufgaben, sondern bieten auch folgende Vorteile:

Automatisieren Sie routinemäßige Schritte

Versenden Sie intelligente Erinnerungen für wiederholende Aufgaben

Passen Sie sie an Ihren Arbeitsstil an

Integrieren Sie Ihren Kalender direkt in Ihre Aufgaben-Listen

Überzeugen Sie sich selbst! Hier ist, was ein Benutzer mit ADHS über ClickUp sagt:

Ich lebe mit schwerem ADHS, und ClickUp hat mein Leben wirklich verändert. Früher geriet ich immer wieder in eine Abwärtsspirale und vergaß mehrmals am Tag, was ich zu erledigen hatte. Jetzt öffne ich einfach die App – egal ob auf meinem Laptop oder meinem Smartphone – und alles ist da, übersichtlich in Kategorien organisiert, die ich selbst eingerichtet habe. Sortiert nach Fälligkeitsdatum und Priorität, bleibt ich so auf Kurs, ohne dass mein Kopf durcheinandergerät. Mit den integrierten Funktionen von ClickUp (für die ich früher bei anderen Tools extra bezahlen musste) habe ich endlich das Gefühl, klar und selbstbewusst arbeiten zu können.

Ich lebe mit schwerem ADHS, und ClickUp hat mein Leben wirklich verändert. Früher geriet ich immer wieder in eine Abwärtsspirale und vergaß mehrmals am Tag, was ich zu erledigen hatte. Jetzt öffne ich einfach die App – egal ob auf meinem Laptop oder meinem Smartphone – und alles ist da, übersichtlich in Kategorien organisiert, die ich selbst eingerichtet habe. Sortiert nach Fälligkeitsdatum und Priorität, bleibt ich so auf Kurs, ohne dass mein Kopf durcheinandergerät. Mit den integrierten Funktionen von ClickUp (für die ich früher bei anderen Tools extra bezahlen musste) habe ich endlich das Gefühl, klar und selbstbewusst arbeiten zu können.

Schauen wir uns die besten Lebensplaner-Vorlagen von ClickUp an, mit denen Sie trotz ADHS eine bessere Arbeit leisten können.

1. ClickUp-Kalenderplaner-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Planen Sie Aufgaben, Ereignisse und Fristen an einem Ort mit der ClickUp-Kalenderplaner-Vorlage

Haben Sie jemals das Gefühl, dass Ihr Zeitplan durch Haftnotizen, Apps und halb vergessene Gedanken unübersichtlich ist? Die ClickUp-Kalender-Planer-Vorlage fasst alles in einem farbenfrohen, ablenkungsfreien Kalender zusammen, der die Planung tatsächlich machbar macht. Sie bietet Ihnen ein übersichtliches visuelles Layout, das Ihnen zeigt, was als Nächstes ansteht, was dringend ist und was Sie getrost beiseite schieben können.

Für Menschen mit ADHS ist dies eine Möglichkeit, ihre Woche auf einen Blick zu überblicken und nicht mehr darüber nachdenken zu müssen, was ihre Aufmerksamkeit verdient. Das Beste daran ist, dass Sie die Vorlage so einfach oder detailliert gestalten können, wie Sie möchten, ohne jemals die Nachverfolgung zu verlieren.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Ziehen Sie Aufgaben oder Ereignisse per Drag & Drop direkt in den Kalender, um Ihren Tag oder Ihre Woche sofort zu visualisieren

Verwenden Sie Farbetiketten, um Prioritäten, persönliche Ereignisse und Team-Commitments schnell voneinander zu trennen

Filtern Sie Aktivitäten nach Dringlichkeit, Status oder Typ, um Überforderung zu vermeiden und sich nur auf das zu konzentrieren, was gerade wichtig ist

Exportieren oder führen Sie eine Bearbeitung von Elementen in großen Mengen durch, um die Bearbeitung größerer Workloads zu vereinfachen, ohne die Kontrolle zu verlieren

Fügen Sie Veranstaltungsorte über Google Maps hinzu und hängen Sie Belege, Dateien oder Notizen als Anhang an, um alles in Verbindung zu halten

✅ Ideal für: Neurodiverse Berufstätige oder Studierende, die eine visuelle, ablenkungsfreie Methode benötigen, um ihre Zeit zu strukturieren und Entscheidungsmüdigkeit zu reduzieren

💡 Profi-Tipp: Wenn Ihnen die ClickUp-Kalenderplaner-Vorlage gefallen hat, werden Sie die Funktionen des vollständigen ClickUp-Kalenders lieben. Es handelt sich um ein KI-gestütztes Produktivität-Tool, das sich in Echtzeit an Ihre Prioritäten anpasst. Es blockiert automatisch Fokuszeiten, verschiebt Aufgaben, um Konflikte zu vermeiden, und plant sogar überfällige Elemente neu, ohne dass Sie einen Finger rühren müssen. Darüber hinaus können Sie auch: Planen Sie Aufgaben mit Priorität automatisch, um Ihre Workload ausgewogen zu gestalten und Termine stressfrei zu bewältigen

Nahtlose Synchronisierung mit Google Kalender und Outlook, damit Sie kein Ereignis mehr verpassen

Ziehen Sie Aufgaben aus Ihrem Backlog oder Ihren Prioritäten per Drag & Drop, um sofort Zeit für konzentriertes Arbeiten zu reservieren

Verwenden Sie den KI-Notizblock von ClickUp , um Meeting-Notizen aufzuzeichnen, zu transkribieren und direkt mit Ihren Aufgaben und Dokumenten zu verknüpfen

Erhalten Sie intelligente Terminplanungslinks, um endloses Hin und Her bei der Planung von Meetings zu vermeiden

Suchen und erhalten Sie schnelle Antworten im ClickUp-Kalender, um sofort die Verfügbarkeit zu überprüfen Bleiben Sie mit dem ClickUp-Kalender Ihrer Planung immer einen Schritt voraus

🎥 Möchten Sie sehen, wie der ClickUp-Kalender funktioniert? Sehen Sie sich dieses kurze Video an, in dem erklärt wird, wie er Ihre Arbeit automatisch plant 👇

2. ClickUp-Tagesplaner-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Organisieren Sie persönliche Aufgaben nach Fälligkeitsdatum, verfolgen Sie Prioritäten und bleiben Sie mit der ClickUp-Tagesplaner-Vorlage Ihren täglichen Zielen treu

Die ClickUp-Tagesplaner-Vorlage ist wie ein persönlicher Coach für Produktivität in Ihrer Tasche. Sie macht die tägliche Planung zu etwas, auf das Sie sich tatsächlich freuen werden.

Mit einem integrierten Streak-Zähler motiviert es Sie, Ihre Routinen einzuhalten, und gibt Ihnen jeden Tag das befriedigende Gefühl des Fortschritts.

Fügen Sie farbkodierte Prioritäten hinzu, und Sie verschwenden keine mentale Energie mehr damit, herauszufinden, was Ihre Aufmerksamkeit zuerst verdient. Alles ist visuell gut erkennbar, was es ADHS-freundlich und stressfrei macht.

Darüber hinaus können Sie ClickUp Docs direkt im selben Arbeitsbereich verwenden. Docs ist mit Aufgaben verbunden, sodass Sie gleichzeitig nachdenken und handeln können. Für ADHS-Benutzer bedeutet dies weniger Kontextwechsel und mehr geistige Klarheit.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Teilen Sie Aufgaben mit Unteraufgaben, Checklisten und Notizen für einen tieferen Kontext in überschaubare Schritte auf

Wechseln Sie zwischen der Listenansicht für die schnelle Erfassung von Aufgaben und der Kanban-Ansicht für einen visuellen Flow, um Ihren Tag so zu sehen, wie es Ihrem Gehirn am besten entspricht

Personalisieren Sie Ihre Planung mit ClickUp-Benutzerdefinierten Feldern für Gesundheit, Arbeit, persönliche Entwicklung oder andere Schwerpunktbereiche

Bleiben Sie mit Erinnerungen und Optionen für wiederholende Aufgabe auf Kurs, damit wichtige Elemente nicht untergehen

✅ Ideal für: Alle Menschen mit ADHS, die organisiert und motiviert bleiben und ihre täglichen Aufgaben bewältigen möchten, ohne sich überfordert zu fühlen

3. ClickUp-Vorlage für die tägliche Zeiteinteilung

Kostenlose Vorlage herunterladen Strukturieren Sie Ihren Tag ganz einfach mit der ClickUp-Vorlage für die tägliche Zeiteinteilung, um Stunde für Stunde Schwerpunkte, Pausen und Prioritäten festzulegen

Oftmals vergeht der ganze Tag wie im Flug und man kann nicht sagen, was man eigentlich zu erledigen hatte. Hier hilft Ihnen die ClickUp-Vorlage für die tägliche Zeiteinteilung, indem sie jeder Stunde eine Aufgabe zuweist. Anstelle einer einfachen Liste mit To-dos sehen Sie Ihren Zeitplan in visuelle Blöcke unterteilt, mit benutzerdefinierten Feldern wie Dauer (damit Sie die Zeit nicht unterschätzen), Kategorie (um Arbeit und Privatleben zu trennen) und Phase (um Ihr Energieniveau für morgens, mittags und abends zu planen).

Was dieses Zeitmanagement so leistungsstark macht, ist, dass Sie nicht mehr raten müssen, wo Ihre Zeit geblieben ist, sondern genau sehen können, wie sie verbraucht wird. Diese Struktur schafft Ruhe, ohne starr zu sein. Sie wissen, wann Sie sich konzentrieren, wann Sie neue Energie tanken und wann Sie einfach nur durchatmen müssen.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Visualisieren Sie Ihren gesamten Tag in Blöcken, von konzentrierter Arbeit bis hin zu Pausen

Wechseln Sie zwischen Tages-, Wochen- oder Monatsansichten für eine vollständig anpassbare Planung

Fügen Sie integrierte Zeitschätzungen hinzu, um Ihre Ziele realistisch zu halten und eine Überlastung zu vermeiden

Nutzen Sie ClickUp Whiteboards und Priority Matrix, um Ablenkungen zu vermeiden und den Schwung aufrechtzuerhalten

✅ Ideal für: ADHS-Benutzer, die mit einer visuellen Karte über ihren Tag besser zurechtkommen als mit einer endlosen Liste

▶️ Wie funktioniert Time Blocking im Alltag? Sehen Sie sich das folgende Video an, in dem Ihnen gezeigt wird, wie Sie Ihre Zeit optimal nutzen können, indem Sie Ihren Tag in konzentrierte Blöcke unterteilen.

Perfekt, wenn Sie gerade mit Zeitblockierung beginnen oder eine Auffrischung benötigen, um Ihre Produktivität zu steigern.

📮 ClickUp Insight: 50 % der Arbeitnehmer sind nach wie vor an ihr Büro gebunden, obwohl 48 % ein hybrides Setup bevorzugen würden, um eine bessere Work-Life-Balance zu erreichen. Das Ergebnis? Starre Zeitpläne, Ermüdung durch Pendeln und schlechte Abgrenzung. 🚗💨 Mit automatisierter Terminplanung und Zeitblockierung hilft Ihnen der Kalender von ClickUp, in allen Arbeitsumgebungen organisiert zu bleiben. Ob zu Hause oder im Büro – mit ClickUp bleibt Ihr Arbeitsablauf konsistent und Ihre Freizeit bleibt geschützt! 💫 Echte Ergebnisse: Lulu Press spart mit ClickUp Automatisierungen pro Mitarbeiter täglich 1 Stunde Zeit ein – was zu einer Steigerung der Effizienz der Arbeit um 12 % führt.

⚡ Vorlagenarchiv: Planen Sie über die täglichen Aufgaben hinaus mit Lebensplanung-Vorlagen, die Ihnen helfen, langfristige Ziele zu formulieren, Ihre persönliche Entwicklung zu verfolgen und ein Gleichgewicht zwischen Arbeit und Privatleben zu schaffen.

4. ClickUp-Vorlage für Aufgabenmanagement

Kostenlose Vorlage herunterladen Optimieren Sie Prioritäten und Team-Workflows mit der ClickUp-Vorlage für das Aufgabenmanagement

Wenn Ihre Liste zu erledigen endlos erscheint, fungiert die ClickUp-Aufgabe wie ein persönlicher Projektmanager für Sie. Sie fasst alles, einschließlich Fristen, Prioritäten und Teamverantwortlichkeiten, in einer übersichtlichen Ansicht zusammen, genau wie eine leistungsstarke Aufgabenverwaltungssoftware, jedoch als gebrauchsfertige Vorlage.

Sie können auch Details wie Dringlichkeit, benötigte Zeit und Verantwortliche hinzufügen, um genau zu wissen, was wann Ihre Aufmerksamkeit erfordert. Die wahre Magie liegt in der Flexibilität. Ganz gleich, ob Sie tägliche Aufgaben, neue Ideen oder lange Rückstände nachverfolgen – die Vorlage passt sich Ihrem Stil an und hilft Ihnen, unzusammenhängende Notizen in klare Fortschritte zu verwandeln.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Verfolgen Sie Ihren Fortschritt mit prozentualen Fertigstellungsleisten und Echtzeit-Updates

Automatisieren Sie wiederkehrende Aktualisierungen mit Aufgabe-Erinnerungen und Statusänderungen

Speichern Sie Anhänge, Links oder Budgets direkt in den Aufgaben, um mit einem Klick darauf zugreifen zu können

Wechseln Sie zwischen der persönlichen Ansicht und der Teamansicht, um Fokus und Zusammenarbeit in Einklang zu bringen

✅ Ideal für: Freiberufler oder ADHS-Fachleute, die von visuellen Strukturen profitieren und ein zuverlässiges System benötigen, um Überforderung zu vermeiden und die Verantwortlichkeit zu stärken

🎥 Möchten Sie die Priorität von Aufgaben meistern? Sehen Sie sich das Video an, um zu erfahren, wie Sie ein System aufbauen können, bei dem Ihre wichtigsten Prioritäten immer im Vordergrund stehen.

⭐ Bonus: Lernen Sie die KI-Agenten von ClickUp kennen – Ihre integrierten Copiloten für Aufgaben, die sich um die kleinen Dinge kümmern, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können. Von der automatischen Zuweisung von Aufgaben bis zum Verfassen von Updates sorgen sie dafür, dass Ihre Workflows auch dann reibungslos funktionieren, wenn Ihr Gehirn eine Pause braucht.

5. ClickUp-Lebensplaner-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Organisieren Sie Prioritäten, setzen Sie sich SMART-Ziele und bringen Sie Ihre Lebensbereiche mit der ClickUp Life Planner-Vorlage in Einklang, um einen ausgewogenen Fahrplan zu erstellen

Wenn Sie ADHS haben, kann sich das Leben wie ein Wirbelwind aus Ideen, Zielen und Verantwortlichkeiten anfühlen. Die ClickUp-Vorlage für Lebensplanung hilft Ihnen, Ruhe in das Chaos zu bringen, indem sie Ihren großen Träumen einen strukturierten Rahmen gibt. Von der Einstellung Ihrer Lebensvision bis hin zur Aufteilung in SMART-Ziele – diese Vorlage hält Sie motiviert und fokussiert, ohne Sie zu überfordern.

Was sie auszeichnet, ist ihre Fähigkeit, jedes Ziel mit bestimmten Bereichen Ihres Lebens in Verbindung zu bringen, wie Beziehungen, Gesundheit, Karriere oder Wellness, sodass Sie immer wissen, wohin Ihre Energie fließt. Außerdem sorgt das Feature „Accountability Partner” dafür, dass Sie diese Reise nicht alleine bewältigen müssen.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Verwenden Sie farbcodierte Markierungen, um den Status einer Aufgabe sofort zu erkennen (zu erledigen, in Bearbeitung, fertiggestellt).

Fügen Sie Prioritäts-Tags hinzu, um schnell visuelle Hinweise auf Dringlichkeit und Wichtigkeit zu erhalten.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Lebensbereiche (Karriere, Gesundheit, Finanzen, Beziehungen), um eine ganzheitliche Übersicht zu erhalten.

Wechseln Sie je nach Ihrem Planungsstil zwischen der Listenansicht und der Life-Board-Ansicht.

✅ Ideal für: Alle, die ihre großen Lebensziele mit täglichen Fortschritten in Einklang bringen möchten, perfekt für ADHS-Gehirne, die von Struktur und visueller Klarheit profitieren.

6. ClickUp-Stundenplan-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Planen Sie Ihren Tag Stunde für Stunde mit der ClickUp-Stundenplan-Vorlage für strukturierte Konzentration.

Mit der ClickUp-Stundenplan-Vorlage können Sie die Kontrolle über Ihren Zeitplan zurückgewinnen, Stunde für Stunde. Mit voreingestellten Blöcken, die Sie für Meetings, konzentrierte Arbeit, Pausen oder sogar spontane Besorgungen benutzerdefiniert anpassen können, bleibt Ihr Tag strukturiert, ohne sich starr anzufühlen.

Dank farbcodierten Kategorien und Optionen für wiederholende Aufgaben müssen Sie Ihre Routine nicht ständig neu erfinden. Ziehen Sie die Elemente einfach per Drag & Drop an die gewünschte Stelle und passen Sie Ihren Zeitplan an Ihre Lebensumstände an, damit er Sie unterstützt und nicht behindert.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Teilen Sie Ihren Tag in Stundenabschnitte ein, damit Sie sich leichter auf eine Aufgabe konzentrieren können, ohne sich überfordert zu fühlen.

Passen Sie Aufgaben sofort mit einer Drag-and-Drop-Kalender-Ansicht an, damit sich Ihr Zeitplan an plötzliche Änderungen anpassen lässt.

Bleiben Sie konsequent mit der Tagesplan-Ansicht, die Nachverfolgung des Fortschritts gewährleistet und verhindert, dass Aufgaben vergessen werden.

✅ Ideal für: ADHS-Betroffene, die visuelle Klarheit und Flexibilität in Echtzeit benötigen, um trotz voller Tage und wechselnder Prioritäten den Überblick zu behalten.

⚡ Vorlagenarchiv: Den richtigen Rhythmus für Ihren Tag zu finden, kann schwierig sein, insbesondere mit ADHS, wo Struktur oft den entscheidenden Unterschied ausmacht. Aus diesem Grund haben wir eine Bibliothek mit Zeitplan-Vorlagen zusammengestellt, die Ihnen dabei helfen sollen, Ihre Zeit nach Ihren Vorstellungen zu planen, indem Sie: Struktur schaffen, ohne sich eingeengt zu fühlen

Behalten Sie die Nachverfolgung Ihrer Routinen, damit nichts übersehen wird.

Teilen Sie Ihren Tag in übersichtliche, überschaubare Zeit-Blöcke ein.

7. ClickUp-Vorlage „Getting Things Done“

Kostenlose Vorlage herunterladen Implementieren Sie das GTD-System in Ihre tägliche Arbeit, um Workloads mit der ClickUp Getting Things Done-Vorlage zu organisieren.

Wenn alles dringend erscheint und Ihr Gehirn nicht aufhört, zwischen verschiedenen Aufgaben hin und her zu springen, kommt die ClickUp GTD Board-Vorlage als Ihr All-in-One-Organizer für Ihr Gehirn zum Schritt. Sie basiert auf der GTD-Methode von David Allen, passt sich der Funktionsweise Ihres Gehirns an und bietet Ihnen mehrere Möglichkeiten, Aufgaben zu verwalten. Beispielsweise können Sie zu einem Kanban-Board wechseln, um einen visuellen Drag-and-Drop-Flow zu erhalten, oder Ihren Tag mit einer übersichtlichen To-Do-Liste vereinfachen.

Und das ist noch nicht alles. Für projektlastige Arbeitsabläufe können Sie auch die Board-Ansicht wählen, um Aufgaben über mehrere Gruppen oder Abteilungen hinweg zu organisieren, oder die Dokumentansicht, die gleichzeitig als kollaborativer Raum dient, um Notizen hinzuzufügen, Ideen zu sammeln oder detaillierte Referenzen direkt neben Ihren Aufgaben anzuhängen.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Fügen Sie Ihren Aufgaben Kategorie-Tags wie „Arbeit“, „Zuhause“ oder „Persönlich“ hinzu, um verschiedene Lebensbereiche an einem Ort in Einklang zu bringen.

Verwenden Sie Kontext-Tags (Telefon, E-Mail, Computer, Papierkram), damit Sie genau wissen, welche Art von Aufgabe als Nächstes ansteht.

Verwenden Sie Energie-Bewertungen, um Aufgaben an Ihre Konzentrationsfähigkeit anzupassen. Aufgaben mit hohem Energiebedarf, wenn Sie frisch sind, schnelle Erfolge, wenn Sie erschöpft sind.

Weisen Sie den Aufgaben Zeitschätzungen zu, damit Sie sich nicht zu viel für den Tag vornehmen.

✅ Ideal für: Alle, die mit einer Überlastung durch Aufgaben oder ADHS-Paralyse zu kämpfen haben und ein farbenfrohes, flexibles System benötigen, um Prioritäten klar zu setzen und endlich Dinge erledigt zu bekommen.

⚡ Vorlagenarchiv: Benötigen Sie mehr Struktur für Ihren Arbeitsablauf? Entdecken Sie GTD-Vorlagen, mit denen Sie Aufgaben erfassen, Projekte organisieren und Fortschritte mühelos überprüfen können.

8. ClickUp-Vorlage für die Mahlzeitenplanung

Kostenlose Vorlage herunterladen Planen Sie Mahlzeiten ganz einfach und ausgewogen mit der ClickUp-Vorlage für die Mahlzeitenplanung.

Wenn „Was gibt es zum Abendessen?“ für Sie die stressigste Frage des Tages ist, hilft Ihnen die ClickUp-Vorlage für die Essensplanung weiter. Sie ist perfekt für ADHS-Betroffene, die Farbe, Strukturen und Drag-and-Drop-Funktionen schätzen, und beseitigt diesen Stress, indem sie Ihnen ein übersichtliches, visuelles System zur Organisation Ihrer Mahlzeiten, Rezepte und Einkaufslisten bietet.

Sie können Mahlzeiten nach Woche oder Monat planen, Ernährungsziele festlegen und Rezepte in einfache Einkaufslisten aufteilen – ideal, um Entscheidungsmüdigkeit zu vermeiden. Mit Benutzerdefinierten Feldern wie Kalorien, Kohlenhydrate, Proteine und Mahlzeitentypen (Frühstück, Mittagessen, Snacks, Abendessen) lassen sich Ernährungsziele leicht nachverfolgen und gleichzeitig Lebensmittelabfälle reduzieren.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Organisieren Sie Rezepte in leicht zugänglichen Ordnern für wiederkehrende bevorzugte Favoriten.

Erstellen Sie automatische Checklisten, damit Sie nie wieder eine Zutat vergessen

Wechseln Sie ganz einfach zwischen verschiedenen Ansichten: Essenskalender für die Gesamtplanung, Essensarten-Board für die schnelle Sortierung und Wochenübersicht für die gezielte tägliche Vorbereitung

✅ Ideal für: Alle, die mit ADHS oder einem vollen Terminkalender zu kämpfen haben und Hilfe bei der stressfreien Planung von Mahlzeiten benötigen, um die Entscheidungsmüdigkeit bei den Mahlzeiten zu verringern

💡 Profi-Tipp: Die Essensplanung sollte sich nicht so anfühlen, als müsste man jede Woche dieselbe Liste neu schreiben. Mit den wiederkehrenden Aufgaben von ClickUp können Sie Ihr Menü einmalig einrichten und den Rest dem System überlassen. Wählen Sie einfach den Wochentag aus, legen Sie ihn als wiederkehrend fest, und Ihr Speiseplan wird automatisch nach Zeitplan wiederholt. Sie müssen nicht mehr jede Woche dieselben Mahlzeiten erneut hinzufügen

Sorgen Sie für eine konsistente und stressfreie Planung

Schaffen Sie Zeit für Kreativität (probieren Sie neue Rezepte aus, anstatt alte abzuschreiben)

Bleiben Sie organisiert, indem Sie wiederholende Aufgaben mit Ihrer vollständigen Kalender-Ansicht synchronisieren

9. ClickUp-Vorlage zur Organisation von Zeitplänen

Kostenlose Vorlage herunterladen Bringen Sie die Reihenfolge in Ihre privaten, beruflichen und sozialen Abläufe mit der ClickUp-Vorlage zur Organisation Ihres Zeitplans

Die ClickUp-Vorlage für die Organisation Ihres Zeitplans ist wie ein Dashboard für Ihr Leben, das alles organisiert, einschließlich Ihrer Fristen für die Arbeit, Hausarbeiten, sozialen Pläne und persönlichen Ziele.

So wird sichergestellt, dass jeder Bereich Ihres Lebens (Persönliches, Arbeit, Haushalt, Soziales und sogar Persönliche Entwicklung) seinen eigenen Bereich mit farbcodierter Übersichtlichkeit erhält, sodass Ihr Gehirn sofort weiß, wo eine Aufgabe hingehört. Und wenn sich Pläne ändern (was häufig vorkommt), können Sie dank der Drag-and-Drop-Funktion Ihren Zeitplan in Sekundenschnelle neu ordnen, sodass Sie flexibel bleiben und trotzdem auf Kurs bleiben. Dies hilft, Überforderung zu reduzieren und macht es einfacher, umzuschalten, ohne den Fokus zu verlieren.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Gruppieren Sie Aufgaben nach Aktivitätstyp (Persönlich, Arbeit, Haushalt, Soziales oder Entwicklung), damit Sie genau wissen, in welche Kategorie Ihre Energie gehört

Fügen Sie Startdatum und Fälligkeitsdatum hinzu, um Ihrem Tag Struktur zu verleihen und gleichzeitig Raum für Flexibilität zu lassen

Planen Sie wiederkehrende Gewohnheiten (Morgengymnastik, Hausarbeiten, Ruhezeiten) automatisch ein, ohne sie jede Woche neu eingeben zu müssen

✅ Ideal für: Vielbeschäftigte Multitasker und Menschen mit ADHS, die eine Ansicht über ihr Leben benötigen und gleichzeitig in die täglichen Details eintauchen können

10. ClickUp-Projekt-Vorlage für Erwachsene mit ADHS und neurologischen Abweichungen

Kostenlose Vorlage herunterladen Strukturieren Sie komplexe Ziele in klare Schritte mit ClickUp ADHS und der Projektplanvorlage für neurodivergente Erwachsene

Die ClickUp-Vorlage für Projektpläne für Erwachsene mit ADHS und neurologischen Abweichungen ist kein gewöhnlicher Projektplaner. Stattdessen hilft sie Ihnen, konzentriert und auf Kurs zu bleiben, indem sie große, überwältigende Pläne in strukturierte, farbcodierte Schritte unterteilt, die Sie tatsächlich befolgen können. Sie bietet Ihnen mehrere Möglichkeiten zur Arbeit: die Listenansicht für eine übersichtliche, schrittweise Konzentration, die Tafelansicht für eine visuelle Kanban-Organisation und die Dokumentansicht, um alle Ihre Notizen, Anleitungen und Details an einem Ort zu speichern.

Jede Aufgabe lässt sich per Drag-and-Drop verschieben, sodass Sie Projekte ganz nach Belieben neu anordnen können, wenn sich Ihr Fokus im Laufe des Tages verschiebt. Dank der farbcodierten Übersichtlichkeit geht nichts unter. Ihre Augen erkennen sofort, was Ihre Aufmerksamkeit erfordert.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Erstellen Sie benutzerdefinierte Status, die Ihren tatsächlichen Workflow widerspiegeln, statt sich an ein starres System anzupassen

Zentralisieren Sie Pläne, Notizen und Ressourcen, um das frustrierende Durchsuchen mehrerer Dateien zu vermeiden

Weisen Sie Aufgaben Prioritäten, Fälligkeitsdaten und Aufwand-Bewertungen zu, um mentale Unordnung zu reduzieren

✅ Ideal für: ADHS-Profis oder neurodivergente Creator, die sich nach einem flexiblen Projekt sehnen, das auf die tatsächliche Art und Weise, wie Ihr Gehirn arbeitet, zugeschnitten ist

Optimieren Sie Ihren Workflow mit ClickUp!

Notion-ADHS-Vorlagen sind ein guter Anfang, wenn Sie Struktur und etwas mehr Kontrolle über Ihren Tag wünschen. Sie bieten Ihnen übersichtliche Bereiche zum Plan, Nachverfolgung und Organisieren.

Wenn Sie sich jedoch jemals durch manuelle Setups eingeschränkt gefühlt haben oder sich gewünscht haben, dass Ihr System mehr für Sie tun könnte, wird ClickUp zu Ihrem unverzichtbaren tool.

ClickUp-Vorlagen helfen Ihnen nicht nur dabei, Ihren Tag, Ihre Woche und Ihre Aufgaben zu organisieren. Mit KI-gestützten Funktionen wie Brain, Dokument, Kalender und mehr helfen sie Ihnen dabei, Ihre Arbeit tatsächlich erledigt zu bekommen. Für neurodivergente Menschen und alle anderen bedeutet dies weniger mentale Belastung und höhere Produktivität.

Wenn Sie bereit sind, ein System auszuprobieren, das sich Ihnen anpasst und nicht umgekehrt, probieren Sie ClickUp aus.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an!